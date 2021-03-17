การติดตามเวลาในโครงการด้วย Time Doctor สามารถทำให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร

สมมติว่าคุณ – ในฐานะผู้จัดการโครงการ – กำลังมองหาวิธีการตรวจสอบความก้าวหน้าของพนักงานของคุณในขณะที่ทำงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
ประการแรก คุณไม่ต้องการให้ดูเหมือนว่ากำลังล่วงเกินหรือรบกวนมากเกินไป นอกจากนี้ เรื่องต่าง ๆ อาจย้อนกลับมาเป็นผลเสียกับคุณได้เช่นกัน อย่าลืมว่าทุกวันนี้ทุกคนมีสมาร์ทโฟน การที่พนักงานคนหนึ่งจะนำเรื่องของคุณไปเผยแพร่บนโซเชียลมีเดียเพราะการกระทำที่คุณอาจทำโดยไม่ตั้งใจหรือแม้แต่เรื่องที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับระเบียบของบริษัทนั้น ไม่ใช่เรื่องยากเลย
ดีที่สุดคือให้ตรงไปตรงมาตั้งแต่ต้น... จบ! ให้พนักงานของคุณทราบถึงวัตถุประสงค์ว่าทำไมคุณถึงใช้ระบบติดตามเวลา
ให้พวกเขาทราบว่ามันไม่ใช่การสอดแนม และมันมีประโยชน์สำหรับการจัดการประสิทธิภาพของโครงการ ซึ่งในท้ายที่สุดจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาและบริษัท
ในบทความนี้ เราจะเน้นประโยชน์ของการใช้เครื่องมือติดตามเวลาสำหรับธุรกิจของคุณ
3 วิธีสำคัญที่เครื่องมือติดตามเวลาให้ประโยชน์แก่ธุรกิจของคุณ
1. ลดต้นทุน
การใช้ระบบติดตามเวลาจะช่วยให้จัดการเวลาของพนักงานที่ใช้ไปกับโครงการที่ได้รับมอบหมายได้ดีขึ้น โดยปกติแล้ว ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาจะแสดงถึงความล่าช้าของโครงการและสิ่งที่ต้องปรับปรุง ซึ่งจะช่วย ลดข้อผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูง
ยิ่งไปกว่านั้น การขาดซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมอาจทำให้ธุรกิจของคุณสูญเสียรายได้เพียงเพราะความไม่ถูกต้อง ดังนั้น ความเป็นไปได้สูงที่ความผิดพลาดจากการทำงานด้วยมือจะทำให้คุณต้องเสียค่าใช้จ่ายมหาศาล การติดตั้งซอฟต์แวร์ติดตามเวลาจะช่วยให้เวลาทำงานและข้อมูลการมีส่วนร่วมมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้แรงงานของคุณมีประสิทธิผลและคุ้มค่ามากขึ้น
ในความเป็นจริงคุณสามารถบีบอัดเวลาทำงานเต็มวันได้– ประมาณ 8 ชั่วโมง – ด้วยการติดตั้งซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ช่วยให้พนักงานของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่ต้องการความท้าทายมากขึ้น
2. ปรับปรุงการดำเนินงานประจำวัน
การดำเนินงานประจำวัน ของบริษัทคุณจะดีขึ้นอย่างมากด้วยซอฟต์แวร์ติดตามเวลา. คุณจะมีความพร้อมมากขึ้นในการวางแผนโครงการ, เวลาที่ใช้ไปกับโครงการ, และมาตรการที่จะนำมาใช้สำหรับการดำเนินงานในอนาคต.
โปรดจำไว้ว่าพนักงานที่รักของคุณจะไม่สามารถใส่ใจงานได้ตลอดเวลาทำงานในแต่ละวัน มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ ขอแนะนำให้มีความยืดหยุ่นและใจเย็นบ้าง ลองคิดดูสิ ถ้าพนักงานไม่สามารถเข้าห้องน้ำได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ก็ถึงเวลาที่ต้องมีการเจรจาระหว่างบริษัทกับพนักงานอย่างจริงจังแล้ว!
อย่างไรก็ตามเครื่องมือติดตามเวลาและเทมเพลตสามารถสร้างบรรยากาศเชิงบวกและความรู้สึกน่าเชื่อถือในหมู่พนักงานของคุณได้ ขึ้นอยู่กับคุณที่จะแจ้งให้พวกเขาทราบว่าซอฟต์แวร์การติดตามไม่ได้มีไว้เพื่อลงโทษใคร แต่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้บริษัทของคุณมีความรับผิดชอบเช่นกัน
พนักงานที่ทำงานทางไกลจะรู้สึก มีแรงบันดาลใจมากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังเกี่ยวกับการเป็นส่วนหนึ่งของทีม แม้ว่าพวกเขาจะทำงานจากระยะไกลก็ตาม และได้รับข้อมูลที่ดีขึ้น ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาทำงานช่วยให้พนักงานมีความเป็นอิสระและความมั่นใจเพิ่มขึ้นเมื่อพวกเขามีสมาธิและสามารถทำงานได้ดีขึ้น
โบนัส:เครื่องมือติดตามพนักงานสำหรับผู้ใช้ Mac!
3. ช่วยประเมินคุณค่าของลูกค้าได้เร็วขึ้น
แอปติดตามเวลาจะช่วยให้คุณ ประเมินคุณค่าของลูกค้า ได้เร็วขึ้นเช่นกัน เป็นความจริงที่ไม่น่าสบายใจว่าความก้าวหน้าของบริษัทคุณนั้นขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของลูกค้าของคุณอย่างแท้จริง ไม่มีที่ว่างสำหรับความรู้สึก ดังนั้นจึงดีที่สุดที่จะไม่ไร้ความรู้สึกเมื่อพูดถึงรายได้ของบริษัท
นี่ไม่ใช่การเรียกร้องให้เลิกกับลูกค้าเพื่อไปหาลูกค้าที่ทำกำไรได้มากกว่า... เอาล่ะ จริงๆ แล้วไม่ใช่เลย ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของลำดับความสำคัญ หากลูกค้าคนหนึ่งนำรายได้จำนวนมากมาสู่ธุรกิจของคุณ และคุณมีลูกค้าอีกคนที่ติดต่อมาหาคุณเป็นครั้งคราว คุณก็จะต้องตัดสินใจจัดลำดับความสำคัญอย่างจริงจัง มิฉะนั้น คุณอาจพบว่าตัวเองไม่มีธุรกิจเหลืออยู่เลย
เคล็ดลับ: ทำไมไม่สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าของคุณด้วยการให้พวกเขาเข้าถึงความคืบหน้าของข้อมูลโครงการแบบทีละขั้นตอน? ด้วยเทคโนโลยี มันเป็นไปได้ คุณสามารถปรับแต่งฟีเจอร์ได้อย่างง่ายดายเพื่อไม่ให้เปิดเผยข้อมูลมากเกินไป แต่เพียงพอที่จะทำให้ลูกค้าของคุณมั่นใจในความเชี่ยวชาญของคุณ
การผสานการทำงานระหว่าง Time Doctor และ ClickUp
สองซอฟต์แวร์บนระบบคลาวด์ที่ได้รับความนิยมและได้รับการแนะนำอย่างสูงคือ Time Doctor และ ClickUp. ทั้งสองซอฟต์แวร์นี้ร่วมกันมอบกลไกสองในหนึ่งเดียวเพื่อความแม่นยำในการติดตามเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ.
การผสานรวมซอฟต์แวร์ติดตามเวลา แบบขยายตัวของ Time Doctor บน Chromeเข้ากับ ClickUp ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลเวลาที่สะสมไว้เกี่ยวกับโครงการที่เสร็จสมบูรณ์โดยพนักงานของคุณได้อย่างรวดเร็ว
ในระดับมาก Time Doctor ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูล มันรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจาก ClickUp และให้สรุปที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสิ่งที่พนักงานของคุณกำลังทำในขณะที่ทำงานในโครงการต่างๆ
นี่คือตัวอย่างของฟีเจอร์สำคัญหลายอย่างของ ClickUp และ Time Doctor แยกกัน:
คลิกอัพ
- ทำหน้าที่เป็นโปรแกรมการทำงานการจัดการโครงการบนคลาวด์สำหรับกลุ่มพนักงานและบริษัทต่างๆ
- เวอร์ชันฟรีที่สะดวกซึ่งมีคุณสมบัติสำคัญที่ไม่ได้มีในโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ต้องชำระเงิน เช่น การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ แดชบอร์ด การตรวจสอบงาน และการสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมง
- เหมาะสำหรับฟรีแลนซ์, ทีม, และทุกขนาดของธุรกิจ
- แผงควบคุมแบบมืออาชีพที่มอบภาพและข้อมูลที่ยอดเยี่ยมโดยตรงจากแผงควบคุม
- มอบหมายงานให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ, ดูแลโครงการให้กับลูกค้า, และมีส่วนร่วมกับเพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับเอกสาร และอื่น ๆ
ClickUp นำเสนอเครื่องมือและฟีเจอร์หลากหลายที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายในที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกสบาย ที่จริงแล้ว บริษัทซอฟต์แวร์นี้ยังอัปเดตอย่างต่อเนื่องด้วยการปล่อยฟีเจอร์ใหม่ทุกสัปดาห์ พร้อมทั้งคัดเลือกฟีเจอร์ที่เป็นประโยชน์สูงสุดตามข้อเสนอแนะที่ได้รับ
ผู้ใช้สามารถสังเกตโครงการและข้อมูลในรูปแบบมุมมองหลายแบบเพื่อเพิ่มการรับรู้และติดตามได้รวดเร็วขึ้น ตัวอย่างเช่น ผู้ปฏิบัติงานสามารถเลือกระหว่างมุมมองกิจกรรมมุมมองตาราง มุมมองไทม์ไลน์ มุมมองกล่องสำหรับแดชบอร์ด มุมมองแผนที่ และอื่น ๆ อีกมากมาย!
พื้นที่ทำงานของพนักงานสามารถปรับเปลี่ยนได้ง่าย รายละเอียดสถานะงานชัดเจน มีสีสันและธีมเพื่อความสวยงามทางสายตา ฯลฯ ClickUp เป็นคู่แข่งที่น่าเกรงขามในเครื่องมือการจัดการโครงการมีประโยชน์สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMB) ทีมงาน และผู้ประกอบการเดี่ยวที่สนใจการจัดการโครงการออนไลน์แบบรายบุคคล โซลูชันการทำงานเป็นทีม และประสิทธิภาพการทำงานที่ขยายได้
ไทม์ ด็อกเตอร์
- เสนอการติดตามเวลาที่แม่นยำและนวัตกรรม
- การประเมินและจัดทำเอกสารเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
- การจับภาพหน้าจอและการบันทึกแบบไดนามิก
- การติดตามเวลา, การคำนวณเวลาทำงานล่วงเวลา, และการจัดตารางการทำงานของพนักงาน
- ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาแบบหลายมิติที่ผสานรวมกับ CRM และประสิทธิภาพแบบไวท์เลเบล
- การจัดการปฏิทิน, FMLA/ครอบครัว, การแพทย์, การลา, การติดตามกฎหมาย, การติดตามเขตเวลา, และอื่น ๆ
Time Doctor ทำงานอย่างไร?
Time Doctor เป็นเครื่องมือติดตามเวลาและจัดการประสิทธิภาพการทำงานแบบ SaaS ที่รองรับการใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันการจัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมากกว่า 60 แอปพลิเคชันที่แตกต่างกัน
นอกจากนี้ ในฐานะซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่มีฟังก์ชันหลากหลาย Time Doctor มีระบบวิเคราะห์การจัดการเวลาที่น่าประทับใจมาก! ตัวชี้วัดการติดตามที่สำคัญ ได้แก่ ตัวจับเวลาเริ่มต้นและหยุด การตรวจสอบเว็บไซต์และการใช้งานแอปพลิเคชัน กิจกรรมของแป้นพิมพ์และเมาส์ เวลาที่ใช้กับโครงการและงานต่างๆ และอื่นๆ อีกมากมาย!
รากฐานของความร่วมมือระหว่างส่วนขยาย Chrome ของ ClickUp และ Time Doctor คือความสะดวกในการรวบรวมข้อมูลเวลาที่แม่นยำตามงานที่เสร็จสมบูรณ์โดยทีมงาน ClickUp ของคุณ รายละเอียดสำคัญของโครงการจะถูกเปิดเผย ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสิ่งที่พนักงานของคุณกำลังดำเนินการอยู่
บริษัทของคุณยังคงทันสมัยและมีความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการทำงานของพนักงาน การลงทุนในโครงการต่างๆ เข้าใจได้ดีขึ้นและกระจายอย่างทั่วถึงมากขึ้น การเรียกเก็บเงินมีความซับซ้อนน้อยลง และประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
สรุป
ไม่ว่าบริษัทของคุณจะต้องการการจัดการโครงการการติดตามพนักงานแอปพลิเคชันการสื่อสารที่ดีขึ้น หรือฟังก์ชันการทำงานแบบแบ่งเวลา ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาจะช่วยปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้ราบรื่น ทำให้บริษัทของคุณมีประสิทธิภาพและทำกำไรได้มากขึ้น
ด้วยโซลูชันที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อติดตามการเคลื่อนไหวทางดิจิทัลในที่ทำงานโดยอัตโนมัติ บริษัทของคุณสามารถมองเห็นกิจกรรมของพนักงานได้อย่างชัดเจน พัฒนาความตระหนักเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และประเมินพฤติกรรมการทำงานและรูปแบบที่มีประสิทธิผล ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์ในที่สุด
ตัดสินใจที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งสำหรับธุรกิจของคุณ. เริ่มทดลองใช้ฟรีวันนี้กับเครื่องมือจัดการโครงการ ClickUp ที่ได้รับการเสริมประสิทธิภาพโดยส่วนขยาย Time Doctor!