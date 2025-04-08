10 ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการโอเพนซอร์สที่ดีที่สุดในปี 2025

ผู้จัดการโครงการมีงานมากมายที่ต้องรับผิดชอบ—ตั้งแต่การติดตามกำหนดเวลาของงานไปจนถึงการประเมินความเสี่ยงในการส่งมอบและการจัดการปริมาณงาน เครื่องมือการจัดการโครงการ (PM) ที่เชื่อถือได้เป็นสิ่งจำเป็นในการบรรลุเป้าหมาย แต่คำถามที่สำคัญคือ: คุณควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์โอเพนซอร์สหรือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบดั้งเดิม?
เครื่องมือการจัดการโครงการแบบโอเพนซอร์สมักได้รับความนิยมจากบริษัทขนาดเล็กและสตาร์ทอัพที่ไม่ต้องการลงทุนในโซลูชันการจัดการโครงการแบบ "กล่อง" ที่มีราคาแพง แม้ว่าจะมีความเชื่อที่ว่าซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สสามารถเร่งการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับทีมที่ใช้ Agile ได้ แต่การใช้มันอาจเป็นดาบสองคมในบางครั้ง ⚔️
ตัวอย่างเช่นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เป็นโอเพนซอร์สมักจะไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้มากที่สุดสำหรับการจัดการงานที่ละเอียดและการวางแผนโครงการ คุณอาจต้องทนกับปัญหาความเข้ากันได้หรือข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยที่รุนแรงกับผลิตภัณฑ์บางตัว
ด้วยเหตุนี้, ขอให้เราหารือเกี่ยวกับ เครื่องมือจัดการโครงการโอเพนซอร์สที่ดีที่สุด ในคู่มือนี้.
บทวิจารณ์สั้นๆ ของเรา จะช่วยให้คุณพบตัวเลือกที่เหมาะสมกับกระบวนการทำงานของคุณ
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือการจัดการโครงการโอเพนซอร์ส?
คุณภาพของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของคุณ ไม่ว่าจะเป็นโอเพนซอร์สหรือไม่ก็ตาม ต้องมีฟังก์ชันการทำงานดังต่อไปนี้อย่างคร่าวๆ:
- การมองเห็นโครงการ: เครื่องมือควรให้คุณสามารถตรวจสอบโครงการจากมุมมองต่าง ๆ ได้ เช่น ความคืบหน้าของงาน, ปริมาณงานของผู้รับผิดชอบ, และความเสี่ยงในการเสร็จสิ้น
- การจัดการงาน: เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ซอฟต์แวร์ต้องรองรับการจัดระเบียบงาน ควรให้คุณสามารถแบ่งเป้าหมายการวางแผนโครงการออกเป็นรายการปฏิบัติ และทำให้การติดตามง่ายขึ้นด้วยการอัปเดตสถานะและแท็กความสำคัญ คุณสมบัติเช่นการติดตามเวลาและการจัดการทรัพยากรเพื่อจัดการปริมาณงานเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุด
- การปรับแต่ง: ควรให้คุณสามารถปรับแต่งสภาพแวดล้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ปรับให้เหมาะสมกับงานของคุณ,ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และการแจ้งเตือนที่สามารถกำหนดค่าได้
- การเข้าถึง: คุณควรสามารถใช้ซอฟต์แวร์นี้ได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือของคุณ เพื่อความยืดหยุ่นและจัดการกับเรื่องเร่งด่วนได้ทุกที่ทุกเวลา
- เทมเพลต: ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดมีคอลเลกชันของเทมเพลตเพื่อเพิ่มโครงสร้างให้กับการวางแผนโครงการ, การบริหาร, และหน้าที่การจัดการของคุณ
- เครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน: ตรวจสอบว่ามีเครื่องมือเช่น กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล, การแชร์เอกสาร, หัวข้อแสดงความคิดเห็น, และแผนผังความคิดเพื่อช่วยให้สมาชิกในทีมของคุณทำงานร่วมกัน
หากคุณยึดติดกับเครื่องมือโอเพนซอร์ส ควรพิจารณาปัจจัยเพิ่มเติม เช่น ราคาและความเหมาะสม ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มักฟรี แต่หากคุณต้องการฟังก์ชันขั้นสูงและการสนับสนุนสำหรับโมเดลธุรกิจที่ซับซ้อน คุณอาจต้องเลือกใช้ตัวเลือกที่ต้องชำระเงิน
10 ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการโอเพนซอร์สที่ดีที่สุด
เราได้ตรวจสอบเครื่องมือการจัดการโครงการแบบโอเพนซอร์สหลายสิบตัว และ เลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดเก้าตัว ที่มีฟังก์ชันการทำงานที่ดี ก่อนที่เราจะเข้าสู่รายละเอียดของเครื่องมือเหล่านี้ เราขอแนะนำ ClickUp ซึ่งเป็นโซลูชันการจัดการโครงการที่ดีที่สุดฟรีสำหรับทั้งบริษัทขนาดเล็กและใหญ่!
1.คลิกอัพ
ClickUpเป็นโซลูชันการจัดการงานและโครงการระดับชั้นนำ — แม้จะไม่ใช่ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส แต่ซอฟต์แวร์ที่เป็นกรรมสิทธิ์นี้มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ฟังก์ชันความเป็นส่วนตัวและการแชร์ระดับยอดเยี่ยมพร้อมฟีเจอร์การจัดการโครงการครบครันโดยไม่มีปัญหาความเข้ากันได้
ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในกระบวนการบริหารโครงการของคุณ ด้วยการนำเสนอการมองเห็นที่ราบรื่น การจัดการงาน และฟีเจอร์การรายงานแบบเรียลไทม์ ใช้มุมมองมากกว่า 15 แบบเพื่อติดตามโครงการและงานของคุณ—ตัวอย่างเช่น มุมมองรายการเหมาะสำหรับการดูภาพรวมทั่วไป ในขณะที่มุมมองปฏิทินช่วยให้คุณติดตามไทม์ไลน์ของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อดีที่ดีที่สุดของการใช้ ClickUp คือคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยที่มักเป็นปัญหาของเครื่องมือโอเพนซอร์สด้วยระบบตั้งค่าการแชร์และการอนุญาตs คุณสามารถควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงตามลำดับชั้นของโฟลเดอร์ รายการ หรืองานต่างๆในพื้นที่ทำงานของคุณได้
เชิญสมาชิกและแขกไปยังไฟล์เฉพาะและควบคุมสิทธิ์การแชร์และการแก้ไขของพวกเขา คุณยังสามารถใช้ฟีเจอร์ การแชร์สาธารณะ เพื่อแชร์สิ่งที่คุณกำลังทำงานอยู่โดยไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับดูวิดีโอสอนนี้เพื่อดูวิธีการทำงานของลำดับชั้นใน ClickUp
เวอร์ชันฟรีตลอดชีพ ของ ClickUp มาพร้อมกับสิทธิประโยชน์สุดพิเศษมากมาย—เช่น งานไม่จำกัดจำนวน,แดชบอร์ด ClickUp สำหรับติดตามความคืบหน้า,เอกสารแบบร่วมมือ,ระบบบันทึกเวลาทำงานในตัว,และไวท์บอร์ด ClickUpสำหรับระดมความคิดและทำงานเป็นทีม
หากคุณอยู่ในระดับสมาชิกแบบชำระเงิน คุณสามารถปลดล็อกโลกแห่งความเป็นไปได้ด้วยClickUp AI ผู้ช่วยการทำงานที่ผ่านการฝึกฝนมาเพื่อเร่งกระบวนการทำงานที่กินเวลามาก เช่น การสร้างเอกสารสรุปโครงการ ไทม์ไลน์ และเมทริกซ์การมอบหมายความรับผิดชอบ
อย่าลืมตรวจสอบคอลเลกชันเทมเพลตการจัดการโปรแกรมที่น่าประทับใจของ ClickUpลองใช้เทมเพลตการจัดการโครงการของ ClickUp เพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานและเป้าหมายและติดตามความคืบหน้าด้วยการทำงานอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ดหรือใช้แดชบอร์ดการจัดการโครงการของ ClickUpเพื่อติดตามความสำเร็จด้วยแผนภูมิ กราฟ และภาพอื่นๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ชุดเครื่องมือจัดการโครงการบนคลาวด์ฟรี
- มุมมองโครงการหลายแบบและแดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย (พร้อมวิดเจ็ต)
- การแบ่งปันและการอนุญาตตามลำดับชั้น
- เทมเพลตการจัดการโครงการแบบ Agile สำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลายสำหรับทีมซอฟต์แวร์และทีมพัฒนา
- เครื่องมือติดตามเวลาและการทำงานร่วมกันในตัว
- การแก้ไขและการจัดการเอกสารแบบรวมศูนย์
- การปฏิบัติด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวที่เชื่อถือได้
- บทเรียนที่ยอดเยี่ยมและการสนับสนุนลูกค้า
- การสนับสนุน AI สำหรับงานแอดมินและงานเขียน
- คุณสมบัติการจัดการทรัพยากรเพื่อแสดงภาพและปรับปริมาณงาน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp AI มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
- คุณสมบัติการจัดการโครงการที่หลากหลายอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสน
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
📮ClickUp Insight: การสำรวจของเราพบว่าพนักงานที่มีความรู้มีการเชื่อมต่อเฉลี่ย 6 ครั้งต่อวันในที่ทำงาน ซึ่งอาจหมายถึงการส่งข้อความไปมาหลายครั้งผ่านอีเมล แชท และเครื่องมือจัดการโครงการ แล้วจะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถรวมการสนทนาทั้งหมดนี้ไว้ในที่เดียว? ด้วยClickUp คุณสามารถทำได้! นี่คือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานที่รวมโปรเจ็กต์, ความรู้, และการแชทไว้ในที่เดียว—ทั้งหมดขับเคลื่อนโดย AI ที่ช่วยให้คุณและทีมของคุณทำงานได้รวดเร็วและชาญฉลาดขึ้น
2. โปรเจ็กต์ลิเบร์
จุดเด่นหลักของ ProjectLibre คือความสามารถในการทำงานร่วมกับไฟล์ Microsoft Projects ได้เป็นอย่างดี ทำให้เป็นทางเลือกโอเพนซอร์สที่สมบูรณ์แบบสำหรับแพลตฟอร์มนี้
ProjectLibre รองรับกระบวนการต่าง ๆ สำหรับการสร้างและจัดการแผนโครงการ ใช้ โครงสร้างการแบ่งงาน (WBS) เพื่อแบ่งภาระงานของคุณออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้ง่าย หรือใช้โครงสร้างการแบ่งทรัพยากร (RBS) เพื่อจัดการส่วนประกอบของทรัพยากรในระดับละเอียด
ใช้แผนภาพเครือข่ายเพื่อกำหนดการพึ่งพาของงานและป้องกันคอขวดล่วงหน้าอย่างเพียงพอ คำนึงถึงองค์ประกอบของต้นทุนและกำหนดเวลาโดยแสดงโครงการของคุณในรูปแบบแผนภูมิแกนต์และสังเกตสุขภาพของโครงการด้วยการวัดมูลค่าที่ได้รับ (Earned ValueCosting)
ProjectLibre รองรับมากกว่า 30 ภาษา รวมถึงภาษาอาหรับ, ฮินดี, ฝรั่งเศส, และเยอรมัน ทำให้เหมาะสำหรับทีมทั่วโลก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ProjectLibre
- ทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Microsoft Projects ในการจัดการทรัพยากรและเวิร์กโฟลว์แบบคล่องตัว
- รองรับ WBS และ RBS
- ให้คุณสร้างแผนผังเครือข่าย
- ใช้งานได้บนอุปกรณ์ Windows, Linux หรือ Mac
ข้อจำกัดของ ProjectLibre
- เกิดการขัดข้องเป็นครั้งคราวในเครื่องมือการจัดการโครงการ
- ผู้ใช้บางรายพบว่าอินเทอร์เฟซล้าสมัย
ราคาของ ProjectLibre
- ฟรี
การให้คะแนนและความคิดเห็นของ ProjectLibre
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
3. เซนเตา
ZenTao เป็นเครื่องมือจัดการโครงการแบบโอเพนซอร์ส ที่อิงตามScrum ซึ่งเป็นกรอบการทำงานแบบ Agileที่มักใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ มันเกี่ยวข้องกับการแบ่งโครงการออกเป็นสปรินต์ที่มีเป้าหมายในเวลาที่กำหนด ⏲️
แพลตฟอร์มนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ ZPL และ AGPL และรุ่น Community Edition ไม่มีข้อจำกัดทางการค้า ใช้สำหรับทีมของคุณโดยไม่ต้องกังวลเรื่องใบอนุญาตหรือผลกระทบทางกฎหมาย
การสร้างโปรเจ็กต์ใน ZenTao ง่ายมาก—คุณเพียงแค่คลิกที่ปุ่มโปรเจ็กต์ ป้อนข้อมูลที่จำเป็น และกดบันทึก คุณสามารถปรับแต่งงบประมาณและกำหนดเวลาของโปรเจ็กต์ของคุณได้ และทิ้งข้อมูลเพิ่มเติมไว้ให้สมาชิกทีมของคุณ
แพลตฟอร์มมี ส่วนเอกสาร สำหรับเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ใน แท็บสถิติ คุณสามารถดึงรายงานผลการดำเนินงานของโครงการและระบุจุดที่ต้องปรับปรุงได้
ZenTao ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถปรับแต่งสิทธิ์การเข้าถึงและกำหนดระดับการเข้าถึงของสมาชิกทีมอื่น ๆ ได้
คุณสมบัติเด่นของ ZenTao
- ใช้แนวทาง Scrum
- การออกใบอนุญาตสองแบบ—ZPL และ AGPL
- การสร้างโครงการอย่างง่ายดายสำหรับผู้จัดการโครงการและผู้นำทีม
- ส่วนเอกสารจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
ข้อจำกัดของ ZenTao
- อินเทอร์เฟซแดชบอร์ดโครงการของมันไม่ค่อยเหมาะกับผู้เริ่มต้น
- อาจต้องการความสามารถในการจัดทำเอกสารที่ละเอียดมากขึ้น
ราคา ZenTao (เวอร์ชันโอเพนซอร์ส)
- ชุมชน Edition: ฟรี
คะแนนและรีวิว ZenTao
- G2: 4. 3/5 (8+ รีวิว)
- Capterra: 4/5 (น้อยกว่า 5 รีวิว)
4. OpenProject
ในฐานะแพลตฟอร์มโอเพนซอร์ส OpenProject รองรับ ทั้ง วิธีการแบบอไจล์และแบบน้ำตก มีชุดเครื่องมือที่น่าประทับใจสำหรับการสร้างและจัดการโครงการ
มองเห็นภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นด้วยซอฟต์แวร์การจัดการงานเพื่อสร้างรายการโครงการและกำหนดตัวเลือกลำดับชั้น แม้ว่าจะเป็นเครื่องมือติดตามงานพื้นฐานมากกว่า แต่ผู้จัดการโครงการสามารถสร้างภาพรวมของปริมาณงานเพื่อการจัดสรรทรัพยากรและกำหนดโครงสร้างที่ชัดเจนโดยเลือกโครงการหลักและโครงการย่อย
OpenProject มีแดชบอร์ดพร้อมวิดเจ็ตที่ปรับแต่งได้ซึ่งแสดงความคืบหน้าและสถานะของโครงการของคุณ ช่วยให้คุณระบุและจัดการกับสิ่งผิดปกติได้ทันที
ใช้แผนภูมิแกนต์และปฏิทินเพื่อแสดงภาพโครงการของคุณและติดตามจุดสำคัญและกำหนดเวลา ตัวเลือกอื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ ได้แก่ OpenProject API (สำหรับการสร้างการผสานรวมแบบกำหนดเอง), การติดตามเวลา, การรายงานค่าใช้จ่าย, และบทบาทและสิทธิ์ที่สามารถปรับแต่งได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OpenProject
- รองรับวิธีการแบบอไจล์และแบบน้ำตก
- แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
- แม่แบบการจัดการโครงการที่ช่วยประหยัดเวลา
- ตัวเลือกการแสดงภาพโครงการ
ข้อจำกัดของ OpenProject
- การสนับสนุนที่จำกัดสำหรับการจัดสรรทรัพยากร
- การตั้งค่าการเชื่อมต่อบางอย่างอาจเป็นเรื่องท้าทาย
ราคาของ OpenProject
- ชุมชน: ฟรี
- พื้นฐาน: $7. 25/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $13.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $19.50/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิว OpenProject
- G2: 3. 7/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (120+ รีวิว)
5. ERPNext
ERPNext เป็นแพลตฟอร์มโอเพนซอร์สสำหรับกิจกรรมการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) สามารถรองรับการบัญชีการเงิน การจัดการคำสั่งซื้อ การบริหารทรัพยากรบุคคล CRM และการจ่ายเงินเดือน
ในขณะที่แพลตฟอร์มนี้มุ่งเน้นหลักที่ ERP แต่ก็ยังมีเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีคุณค่า คุณจะได้รับ พื้นที่ทำงานแบบครบวงจร เพื่อดูแลโครงการและสลับมุมมองเพื่อติดตามสถานะต่างๆ
ERPNext ช่วยให้คุณแยกโครงการออกเป็นงานย่อย มอบหมายให้กับสมาชิกในทีมเฉพาะ กำหนดลำดับความสำคัญ และติดตามความคืบหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะควบคุมทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในทีมของคุณได้เสมอ งานจะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติในรายการที่ต้องทำ ของสมาชิกในทีมที่รับผิดชอบการส่งมอบงาน ✔️
ใช้การกล่าวถึงและแชทแบบเรียลไทม์ในตัวเพื่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานของคุณ ระดมความคิด และทำงานร่วมกันในภารกิจที่แชร์ร่วมกัน
อัปโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการใน File Manager, ซิงค์บัญชีอีเมลของคุณ, ติดตามเวลา, ออกบิลให้กับลูกค้าของคุณ, และใช้การปรับแต่งเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ERPNext
- มุ่งเน้นที่ ERP
- พื้นที่ทำงานแบบครบวงจรพร้อมมุมมองหลากหลายเพื่อสร้างแผนโครงการ
- การกล่าวถึงและการแชทแบบเรียลไทม์
- ผู้จัดการไฟล์สำหรับเอกสาร
ข้อจำกัดของ ERPNext
- การกำหนดค่าการปรับแต่งหลังการอัปเดตอาจไม่ง่าย
- เครื่องมือสำเร็จรูปที่มีอยู่อย่างจำกัดทำให้การตั้งค่าซับซ้อน
ราคา ERPNext
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิว ERPNext
- G2: 4. 2/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
6. Tuleap
กำลังมองหามือใหม่สำหรับทางเลือก Jira ที่ใช้โอเพนซอร์สและมีคุณภาพอยู่ใช่ไหม? Tuleap อาจเป็นซอฟต์แวร์ทดแทนที่น่าสนใจสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณ!
เช่นเดียวกับ Jira, Tuleap รองรับ Scrum, Kanban, และแนวทางแบบผสมผสานในการบริหารโครงการ โซลูชันบนเว็บนี้ก้าวไปอีกขั้นด้วยการนำเสนอเครื่องมือสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์, การทดสอบ, และการจัดการเอกสาร เพื่อการติดตามสปรินต์, การติดตามกำหนดเวลา, และการจัดการโครงการที่ง่ายขึ้น
เมื่อพูดถึงการติดตามสปรินต์ Tuleap มีแผนภูมิเบิร์นอัพและเบิร์นดาวน์เพื่อติดตามความคืบหน้า ระบุปัญหา และปรับแผนเพื่อให้ส่งมอบตรงเวลา แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้นำเสนอภาพที่ต้องการพร้อมข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสถานะของโครงการ
Tuleap มีการผสานรวมกับ Git ซึ่งเป็นระบบควบคุมเวอร์ชันที่ช่วยให้คุณติดตามโค้ดต้นฉบับได้ แพลตฟอร์มนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ GNU GPL และไม่มีข้อจำกัดด้านจำนวนผู้ใช้ โครงการ หรือระยะเวลาการใช้งาน
คุณสามารถติดตั้งเครื่องมือจัดการโครงการบนเซิร์ฟเวอร์ CentOs และ Redhat ได้
คุณสมบัติเด่นของ Tuleap
- รองรับแนวทางการจัดการโครงการและเป้าหมายต่างๆ
- การติดตามการวิ่งแบบสปรินต์อย่างง่ายดาย
- แดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย
- การผสานรวม Git แบบเนทีฟสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์
ข้อจำกัดของ Tuleap
- อินเทอร์เฟซอาจดูซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
- บางคุณสมบัติไม่ชัดเจน ซึ่งอาจทำให้การตั้งค่ายาก
ราคาของ Tuleap
- ชุมชน Edition: ฟรี
- ผู้เชี่ยวชาญ: €23/เดือน ต่อผู้ใช้
- บริหารจัดการ: €33/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิว Tuleap
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
7. รีสตีบอร์ด
ชอบบอร์ด Kanban ของ Trello ใช่ไหม? Restyaboard อาจเป็นทางเลือก Trello แบบโอเพนซอร์ส ที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ!
ด้วยแพลตฟอร์มนี้ คุณสามารถแบ่งโครงการที่ซับซ้อนของคุณออกเป็นงานย่อย เพิ่มผู้รับผิดชอบ และติดตามความคืบหน้าด้วยบอร์ดที่ดูน่าสนใจและปรับแต่งได้ตามต้องการ ตั้งค่าสถานะที่กำหนดเองและสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำที่รองรับหลายโครงการหรือกระบวนการ
ด้วย รูปแบบที่หลากหลาย คุณสามารถสังเกตโครงการของคุณได้จากทุก 'มุมมอง' ระบุจุดแข็งและจุดอ่อน และหาวิธีแก้ไขเพื่อให้เสร็จสมบูรณ์และส่งมอบได้
ด้วยเครื่องมือแชทในตัวและตัวเลือกในการแสดงความคิดเห็น Restyaboard ส่งเสริมการทำงานร่วมกันสำหรับวิธีการดำเนินโครงการที่รวดเร็ว คุณสามารถควบคุมได้อย่างสมบูรณ์ว่าใครสามารถเข้าถึงอะไรได้บ้างด้วย สิทธิ์การใช้งานที่ปรับแต่งได้
คุณสมบัติเด่นของ Restyaboard
- กระดานที่ดึงดูดสายตาเพื่อจัดการงานโครงการ
- การติดตามเวลาและเหตุการณ์สำคัญ
- แชทในตัว
- หลายรูปแบบการจัดวางหน้าจอ
ข้อจำกัดของระบบรีสตีบอร์ด
- เครื่องมือการทำแผนงานและติดตาม KPI ที่จำกัด
- ไม่มีการรวมระบบที่รู้จัก
ราคาของเรสทีบอร์ด
- ติดต่อผู้ขายเพื่อขอราคา
เรสติบอร์ดเรตติ้งและรีวิว
- ยังไม่มีรีวิว
8. Taskcafe
Taskcafe เป็นเครื่องมือบริหารโครงการแบบโอเพนซอร์สที่เน้นการใช้งานผ่านกระดานคัมบัง (Kanban boards) มีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย ช่วยให้คุณสร้างกระดานสำหรับแต่ละโครงการและจัดเรียงงานตามสถานะ เวอร์ชันซอฟต์แวร์ หรือเกณฑ์อื่น ๆ ตามที่คุณต้องการ
คุณสามารถกำหนดวันครบกำหนด, ป้ายกำกับ, และรายการตรวจสอบสำหรับทุกงานได้, ทำให้แน่ใจว่าทุกคนในทีมมีข้อมูลที่โปร่งใส. ให้รหัสสีกับรายการของคุณเพื่อการมองเห็นที่ดีขึ้นและการนำทางที่ง่ายขึ้น.
Taskcafe มี มุมมองงานของฉัน ซึ่งเป็นพื้นที่ศูนย์กลางสำหรับสรุปงานที่ต้องส่งมอบของคุณ สมาชิกในทีมของคุณสามารถแสดงความคิดเห็นในทุกงานได้ นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการแก้ไขปัญหาเล็กน้อยหรือความไม่แน่นอนต่างๆ ได้ทันที และช่วยให้กระบวนการทำงานที่กระจัดกระจายเป็นระเบียบเรียบร้อย
คุณสมบัติเด่นของ Taskcafe
- การจัดการโครงการผ่านกระดานคัมบัง
- การจัดวางงานแบบรวมศูนย์
- การร่วมมือผ่านความคิดเห็น
- อินเตอร์เฟซน้ำหนักเบา
ข้อจำกัดของ Taskcafe
- ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา ดังนั้นบางฟังก์ชันอาจไม่ทำงานอย่างสมบูรณ์
- การตั้งค่าแพลตฟอร์มอาจเป็นเรื่องท้าทาย
ราคาของ Taskcafe
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Taskcafe
- ยังไม่มีรีวิว
9. ไทกา
Taiga เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแบบโอเพนซอร์สที่ให้การสนับสนุนอย่างไม่มีที่ติสำหรับ ทีมที่มีความคล่องตัวข้ามสายงาน แพลตฟอร์มแบบติดตั้งในองค์กรนี้มีการติดตั้งที่ปรับแต่งได้ ง่ายต่อการอัปเดต และให้คุณเลือกว่าจะมีส่วนร่วมกับชุมชนมากน้อยเพียงใด พูดถึงความอิสระและการควบคุมอย่างเต็มที่!
ในฐานะโซลูชันการจัดการโครงการ Taiga พร้อมอยู่เคียงข้างคุณในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผนโครงการไปจนถึงการสร้างรายงาน มันช่วยให้คุณกำหนด จัดลำดับความสำคัญ และจัดลำดับความสำคัญใหม่ของงานที่ต้องส่งมอบ วางแผนงานค้าง สปรินต์ และอีพิค และสลับระหว่าง Kanban และ Scrum ได้อย่างราบรื่น
ใช้แดชบอร์ดประสิทธิภาพทีมของแพลตฟอร์มเพื่อติดตามว่าใครกำลังทำอะไรอยู่ นอกจากนี้ยังมี ตัวเลือก Wiki ซึ่งคุณสามารถใช้สร้างและจัดเก็บเอกสารและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกัน
โปรดทราบว่า Taiga ที่จัดการด้วยตนเองต้องใช้ Linux และ Docker
คุณสมบัติเด่นของไทกา
- สนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างทีมต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น
- การติดตั้งที่ปรับแต่งตามความต้องการเพื่อการควบคุมอย่างสมบูรณ์
- ประสิทธิภาพและการรายงานที่ยอดเยี่ยม
- ตัวเลือกวิกิสำหรับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
ข้อจำกัดของไทกา
- ปัญหาความเร็วเป็นครั้งคราว
- อินเทอร์เฟซอาจดูรก
การกำหนดราคาแบบไทกา
- จัดการด้วยตนเอง: ฟรี
- โฮสติ้งอัตโนมัติ: เริ่มต้นที่ $10
- บริหารจัดการให้คุณ: ติดต่อเพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวของไทกา
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
10. WeKan
WeKan เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ใช้พลังของระบบคัมบัง (Kanban)เพื่อรับประกันการจัดตารางเวลาโครงการ การจัดระเบียบ การติดตาม และการเสร็จสิ้นงานอย่างเหมาะสม
ด้วย WeKan คุณสามารถสร้างบอร์ดสำหรับทุกโครงการได้ เพิ่มการ์ดที่แทนงานลงในบอร์ดที่ใช้งานอยู่และจัดระเบียบเป็นรายการตามเกณฑ์เฉพาะ โดยทั่วไปจะใช้สถานะ: ต้องทำ, กำลังทำ, และ เสร็จแล้ว
WeKan มาพร้อมกับฟีเจอร์พิเศษมากมายที่ทำให้มันมากกว่าแค่กระดานขนาดใหญ่ที่มีโน้ตติดกระดาษ
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถ ทำเครื่องหมายการ์ดเฉพาะและรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะมีประโยชน์เมื่อคุณกำลังดำเนินโครงการหลายโครงการที่มีงานหลายร้อยรายการ ใช้คีย์ลัดเพื่อประหยัดเวลา แนบไฟล์ และใช้การกรองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด
หากคุณกำลังเปลี่ยนจาก Trello มาใช้ WeKan คุณสามารถนำเข้าข้อมูลโครงการทั้งหมดได้เพียงไม่กี่คลิก แพลตฟอร์มนี้ยังอนุญาตให้ กำหนดการควบคุมการเข้าถึง และกำหนดว่าสมาชิกทีมคนใดสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและแก้ไขบอร์ดได้
คุณสมบัติเด่นของ WeKan
- การจัดการโครงการแบบคานบัน
- การผสานรวมกับ Trello เพื่อการถ่ายโอนที่ราบรื่น
- การควบคุมการเข้าถึงที่ปรับแต่งได้
- เปิดใช้งานการติดตามเฉพาะบัตร
ข้อจำกัดของ WeKan
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
- การขาดเอกสารรายละเอียดสำหรับการตั้งค่าแพลตฟอร์ม
ราคาของ WeKan
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ WeKan
- G2: 4. 2/5 (10+ รีวิว)
เครื่องมือการจัดการโครงการโอเพนซอร์ส: คุณเลือกอันไหน?
การได้เครื่องมือการจัดการโครงการที่มีคุณภาพเป็นการตัดสินใจที่ดีเสมอ ไม่ว่าคุณจะกำลังบริหารองค์กรขนาดใหญ่ ธุรกิจขนาดเล็ก หรือสตาร์ทอัพ ตัวเลือกโอเพนซอร์สมอบความคุ้มค่า ความโปร่งใส และความสามารถในการขยายตัว แต่คุณก็สามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีลิขสิทธิ์ซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายคลึงกันได้เช่นกัน
ตัวอย่างเช่น ClickUp เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมในแง่ของการปรับแต่ง การจัดการงานและโครงการ การเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ แม่แบบ และการทำงานร่วมกัน การสนับสนุนลูกค้าที่ไม่มีใครเทียบได้ บทเรียนสอน และความปลอดภัย ทำให้เป็นเครื่องมือที่ต้องลองสำหรับทีมเล็กและใหญ่!