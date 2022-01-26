บล็อก ClickUp
Gantt Charts

วิธีสร้างแผนภูมิแกนต์ใน Google Docs (พร้อมเทมเพลต!)

Erica Golightly
Erica Golightly
26 มกราคม 2565

สร้างแผนภูมิแกนต์พื้นฐานใน Google Docsด้วยบทแนะนำที่เข้าใจง่ายนี้ เราจะครอบคลุมทุกขั้นตอนการสร้างแผนภูมิแกนต์และเพิ่มทักษะใหม่ให้กับ ความรู้ด้านการจัดการโครงการใน Googleของคุณ 👩‍💻

เมื่อจบบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้:

  • วิธีแทรกแผนภูมิแกนต์จากสเปรดชีต Google ที่มีอยู่
  • วิธีสร้างแผนภูมิแกนต์พร้อมแผนภูมิแท่งซ้อน
  • วิธีที่ดีกว่าในการสร้างแผนภูมิแกนต์ (คำใบ้: ไม่ใช่ใน Google Docs!)

วิธีสร้างแผนภูมิแกนต์ใน Google Docs ขั้นพื้นฐาน

เทมเพลตแนะนำ

ทำไมต้องเสียเวลาไปกับแผนภูมิที่ล้าสมัยอย่างรวดเร็ว? ลองใช้เทมเพลตแผนภูมิแกนต์แบบง่ายของ ClickUpฟรี — ง่าย ยืดหยุ่น และอัปเดตอยู่เสมอ! 🚀

เทมเพลตแผนภูมิแกนต์แบบง่ายของ ClickUp
รับแม่แบบฟรี
เทมเพลตแผนภูมิแกนต์แบบง่ายของ Clickup ให้ภาพรวมโครงการที่ครอบคลุม ช่วยให้มองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างงานและระบุอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นจริง

หากคุณต้องการสร้างแผนภูมิแกนต์จากศูนย์ใน Google Docs ให้ไปที่บทเรียนเวอร์ชัน 2

📄 วิธีที่ 1: การแทรกจากแผนภูมิแกนต์ใน Google Sheets ที่มีอยู่แล้ว

  1. เปิดเอกสารใหม่จาก Google ไดรฟ์ของคุณ
  2. คลิก แทรก > แผนภูมิ > จากตาราง
  1. เลือกสเปรดชีตของคุณ > คลิก เลือก เพื่อใช้
  2. เลือกภาพอีกครั้งและที่มุมล่างซ้าย ให้คลิกไอคอนจุดไข่ปลา > ตัวเลือกภาพทั้งหมด จากเมนูแบบเลื่อนลง

โบนัส: เรียนรู้วิธีสร้างไทม์ไลน์โครงการใน Google Docs!

จัดรูปแบบแผนภูมิแกนต์ในเอกสาร Google
  1. ใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อปรับแต่งแผนภูมิของคุณ: ขนาดและการหมุน การห่อข้อความ ตำแหน่ง เปลี่ยนสี ความโปร่งใส, ความสว่าง, และ ความคมชัด ภายใต้ การปรับแต่ง
  2. ขนาดและการหมุน
  3. การตัดคำอัตโนมัติ
  4. ตำแหน่ง
  5. ระบายสีใหม่
  6. ความโปร่งใส, ความสว่าง, และ ความคมชัด ภายใต้ การปรับแต่ง
  • ขนาดและการหมุน
  • การตัดคำอัตโนมัติ
  • ตำแหน่ง
  • ระบายสีใหม่
  • ความโปร่งใส, ความสว่าง, และ ความคมชัด ภายใต้ การปรับแต่ง

ตรวจสอบคู่มือของเราเกี่ยวกับแผนภูมิแกนต์ใน Excel!

ปรับแต่งแผนภูมิแกนต์ในเอกสาร Google
โบนัส:การทำแผนผังความคิดใน Google Docs!

🛠 วิธีที่ 2: การใช้แผนภูมิแท่งซ้อนใน Google Docs

  1. เปิดเอกสารใหม่จาก Google ไดรฟ์ของคุณ
  2. เลือก แทรก > แผนภูมิ > แท่ง จากประเภทแผนภูมิ
  3. ที่มุมล่าง ให้เลือก แก้ไขใน Sheets จากป๊อปอัพ หรือ เปิดแหล่งที่มา ที่มุมขวาบนของภาพ
แก้ไขแผนภูมิแกนต์ใน Google Sheets
  1. ในGoogle Sheets ให้คลิกที่ไอคอนจุดไข่ปลาที่มุมขวาบนของแผนภูมิ > แก้ไขแผนภูมิ
  2. จากแท็บ การตั้งค่า ให้เปลี่ยน None เป็น Standard ภายใต้ การจัดเรียง (ซึ่งจะเปลี่ยน ประเภทแผนภูมิ เป็น แผนภูมิแท่งซ้อน โดยอัตโนมัติ)
ปรับแต่งแท็บตัวแก้ไขแผนภูมิใน Google Sheets
  1. ภายใต้ แผนภูมิแท่งซ้อน ให้เลือกประเภทแผนภูมินี้ ⬇️
เลือกแผนภูมิแท่งซ้อนใน Google Sheets
  1. ป้อนข้อมูลทั้งหมดในคอลัมน์ของ Google Sheets คอลัมน์ A: ระบุชื่อของแต่ละงาน คอลัมน์ B และ C: เพิ่มวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดของแต่ละงาน
  2. คอลัมน์ A: ระบุชื่อแต่ละงาน
  3. คอลัมน์ B และ C: เพิ่มวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดของแต่ละงาน
  • คอลัมน์ A: ระบุชื่อแต่ละงาน
  • คอลัมน์ B และ C: เพิ่มวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดของแต่ละงาน
การแก้ไขกราฟแท่งใน Google Sheets
  1. ลบ วันที่เริ่มต้น โดยการเลือกแถบสีฟ้าอ่อน จากนั้นภายใต้ ชุดข้อมูล เปลี่ยน ความทึบของการเติม จาก 100% เป็น 0%
จัดรูปแบบสีของแถบความคืบหน้าในแผนภูมิแกนท์ของเอกสาร Google
  1. ภายใต้แท็บ กำหนดเอง: เลือก รูปแบบแผนภูมิ > ปรับ สีพื้นหลัง, แบบอักษร, และ สีเส้นขอบ ของ แผนภูมิ ให้เป็นสีที่เข้มขึ้น เลือก ชื่อแผนภูมิและแกน และแก้ไขชื่อแผนภูมิ เลือก แกนแนวนอน และทำเครื่องหมายในช่อง แสดงเส้นแกน
  2. เลือก รูปแบบแผนภูมิ > ปรับ สีพื้นหลัง, แบบอักษร และ สีเส้นขอบแผนภูมิ ให้เป็นสีที่เข้มขึ้น
  3. เลือก ชื่อแผนภูมิและแกน และแก้ไขชื่อแผนภูมิ
  4. เลือก แกนแนวนอน และทำเครื่องหมายในช่อง แสดงเส้นแกน
  • เลือก รูปแบบแผนภูมิ > ปรับ สีพื้นหลัง, แบบอักษร, และ สีขอบแผนภูมิ เป็นสีที่เข้มขึ้น
  • เลือก ชื่อแผนภูมิและแกน และแก้ไขชื่อแผนภูมิ
  • เลือก แกนแนวนอน และทำเครื่องหมายในช่อง แสดงเส้นแกน
จัดรูปแบบแผนภูมิแกนต์ในคอลัมน์กำหนดเอง
  1. เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ให้กลับไปที่ Google Doc ของคุณ และคลิก อัปเดต บนรูปภาพเพื่อทำการแก้ไขทั้งหมดที่คุณทำใน Google Sheets
  2. เลือกภาพอีกครั้งและที่มุมล่างซ้าย ให้คลิกไอคอนจุดไข่ปลา > ตัวเลือกภาพทั้งหมด ใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อปรับแต่งแผนภูมิของคุณ: ขนาดและการหมุน การห่อข้อความ ตำแหน่ง เปลี่ยนสี ความโปร่งใส, ความสว่าง และ ความคมชัด ภายใต้ การปรับแต่ง
  3. ขนาดและการหมุน
  4. การตัดคำอัตโนมัติ
  5. ตำแหน่ง
  6. ระบายสีใหม่
  7. ความโปร่งใส, ความสว่าง, และ ความคมชัด ภายใต้ การปรับแต่ง
  • ขนาดและการหมุน
  • การตัดคำอัตโนมัติ
  • ตำแหน่ง
  • ระบายสีใหม่
  • ความโปร่งใส, ความสว่าง, และ ความคมชัด ภายใต้ การปรับแต่ง

เคล็ดลับ: หากคุณต้องการวางข้อความไว้เหนือแผนภูมิแท่ง ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ทางขวาของรูปภาพ กดปุ่มลูกศรซ้ายบนแป้นพิมพ์เพื่อย้ายเคอร์เซอร์ไปทางซ้ายของรูปภาพ แล้วกดปุ่ม Enter สามครั้ง ⬇️

เพิ่มข้อความเหนือแผนภูมิแกนต์ในเอกสาร Google
เรียนรู้วิธีสร้างแผนผังงานใน Google Docs

วิธีบันทึกแผนภูมิแกนต์พื้นฐานของคุณเป็นเทมเพลตในเอกสาร

คุณได้ทำงานทั้งหมดนี้เพื่อสร้างแผนภูมิแกนต์ใน Google Docs แล้ว บันทึกเป็นเทมเพลตเพื่อลดเวลาในการเตรียมงานสำหรับโครงการถัดไปลงครึ่งหนึ่ง! นี่คือวิธีการบันทึกเทมเพลตแผนภูมิแกนต์ใน Docs:

1. เพิ่มคำว่า Template ในชื่อเอกสาร

บันทึกแม่แบบแผนงานกานท์ใน Google Docs
2. คลิกไอคอนโฟลเดอร์ที่อยู่ถัดจากชื่อเอกสาร > ไอคอนโฟลเดอร์ใหม่

สร้างโฟลเดอร์สำหรับแม่แบบการจัดการโครงการใน Google Docs
3. ตั้งชื่อโฟลเดอร์แล้วคลิกเครื่องหมายถูกเพื่อบันทึก

บันทึกโฟลเดอร์แม่แบบโปรเจกต์ใน Google Docs
4. เลือก ย้ายที่นี่ เพื่อบันทึกเทมเพลตลงในโฟลเดอร์ที่คุณสร้างขึ้น

บันทึกแม่แบบแผนภูมิแกนต์ไปยังโฟลเดอร์ Google Docs
โบนัส: เรียนรู้วิธีสร้างแผนภูมิแกนต์ใน Microsoft Word!

ตอนนี้คุณสามารถเข้าถึงและเพิ่มเทมเพลตที่คุณสร้างเองจาก Google Drive ของคุณได้แล้ว! 🎉

มีวิธีที่ดีกว่า (และเร็วกว่า) ในการสร้างแผนภูมิแกนต์ฟรี

แม้ว่าการรู้วิธีสร้างแผนภูมิแกนต์ในเครื่องมือยอดนิยมอย่างGoogle Docs หรือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการใดๆ จะเป็นประโยชน์ แต่การทำเช่นนั้นต้องใช้ความพยายามมากสำหรับแผนภูมิที่จะไม่สามารถใช้งานได้ในวันถัดไป... หรืออาจจะในอีกหนึ่งหรือสองชั่วโมงถัดไป

อย่างที่เราทุกคนทราบกันดี (และได้ประสบมา) โครงการมีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน ดังนั้นในขณะที่คุณกำลังยุ่งอยู่กับการสร้างแผนภูมิแกนต์ใน Google Docs ด้วยตนเอง ข้อมูล ผู้คน และสถานการณ์อาจเปลี่ยนแปลงไป และคุณจะต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด

สถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นี้คือเหตุผลว่าทำไมจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่ายอย่าง ClickUp เพื่อลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองและอัปเดตแบบเรียลไทม์

ClickUpคือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่สมบูรณ์แบบที่สุด ช่วยให้ทีมสามารถจัดการโครงการ ทำงานร่วมกันอย่างชาญฉลาด และรวมงานทั้งหมดไว้ในเครื่องมือเดียว ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่กับแอปเพิ่มประสิทธิภาพหรือผู้จัดการโครงการที่มีประสบการณ์ การปรับแต่งของ ClickUp สามารถขยายได้กับทุกขนาดทีมเพื่อการร่วมมือที่สม่ำเสมอ

คลิกอัพ แผนภูมิแกนต์ ฟรี
สร้างภาพแผนโครงการของคุณด้วยแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp

สร้างภาพแผนโครงการของคุณด้วยแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp

มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp นั้นง่ายต่อการสร้างและติดตามอย่างที่สุด

  1. คลิก + ดู ใน พื้นที่ โฟลเดอร์ หรือรายการที่คุณต้องการ
  2. เลือกแกนต์
  3. ป้อนชื่อสำหรับมุมมองนี้
  4. คลิก เพิ่มมุมมอง
วิธีเพิ่มมุมมองแกนต์ในคลิกอัพ
เพิ่มมุมมอง Gantt ของ ClickUp และทำเครื่องหมายในช่องมุมมองส่วนตัวและมุมมองปักหมุดเพื่อตั้งค่าเพิ่มเติม

เพิ่มมุมมอง Gantt ของ ClickUp และทำเครื่องหมายในช่องมุมมองส่วนตัวและมุมมองปักหมุดเพื่อตั้งค่าเพิ่มเติม

สิ่งที่ Google Docs ทำไม่ได้ซึ่งฟีเจอร์แผนภูมิแกนต์ของ ClickUp ทำได้ดีกว่าคือการตั้งค่าและจัดการงานที่ขึ้นต่อกันในไทม์ไลน์โครงการของคุณ:

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับDependencies ของ ClickUp!

  1. กำหนดเวลาที่ต้องการในการทำงานให้เสร็จอย่างรวดเร็วโดยการเลื่อนเมาส์ไปเหนือแถบความคืบหน้า
  2. ดู เส้นทางวิกฤต(ลำดับของงานที่มีความสำคัญต่อการเสร็จสิ้นโครงการ)
  3. จัดการงานโครงการเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม
ฟีเจอร์เส้นทางการทำงานที่สำคัญและเวลาว่างใน ClickUp
เปิดหรือปิดคุณสมบัติเส้นทางวิกฤตและเวลาสำรองเพื่อปรับแต่งเพิ่มเติม

เปิดหรือปิดคุณสมบัติเส้นทางวิกฤตและเวลาสำรองเพื่อปรับแต่งเพิ่มเติม

ด้วยตัวแก้ไขแบบลากและวาง คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงในแผนภูมิแกนต์ของคุณได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่จากศูนย์:

  • ปรับวันเริ่มต้นและวันครบกำหนดโดยไม่ต้องสร้างตารางที่สอง
  • เพิ่มงานได้ทุกเมื่อเพื่อรองรับขอบเขตของแผนโครงการ
  • เปิดงานเพื่ออธิบาย, ผู้รับผิดชอบ, ข้อมูลโครงการ, และอื่น ๆ
คลิกอัพ แก็นต์ท วิว ซายบาร์
ปรับขนาดคอลัมน์ตามที่คุณต้องการโดยการลากความกว้างในแถบด้านข้างของมุมมองแกนต์

ปรับขนาดคอลัมน์ตามที่คุณต้องการโดยการลากความกว้างในแถบด้านข้างของมุมมองแกนต์

อะไรต่อไป?

เมื่อแผนภูมิแกนต์พื้นฐานใน Docs ไม่เพียงพอสำหรับคุณสร้างแผนภูมิแกนต์ระดับมืออาชีพของคุณใน ClickUp และแชร์กับใครก็ได้ฟรีวันนี้! 🤩