วิธีสร้างแผนภูมิแกนต์ใน Excel (พร้อมเทมเพลต!)

20 พฤษภาคม 2568

เราไม่ทราบว่าคุณสังเกตเห็นหรือยัง แต่เวลาแทบจะไม่เคยอยู่ข้างคุณเลยเมื่อมีกำหนดส่งงานและวันครบกำหนดมากมาย 😠

อย่างไรก็ตาม ด้วยการวางแผนที่เหมาะสมและ แผนภูมิแกนต์ คุณสามารถป้องกันไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้เลย

แผนภูมิแกนต์ (ตั้งชื่อตามผู้สร้างคือ เฮนรี แกนต์) เป็นเครื่องมือที่ช่วยคุณวางแผนทรัพยากร กำหนดระยะเวลาที่เป็นจริง จัดการการพึ่งพาของงาน ระบุอุปสรรค และทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน พวกมันให้ภาพที่ชัดเจนของแผนโครงการและความคืบหน้าเพื่อให้คุณสามารถมั่นใจได้ว่าโครงการจะส่งมอบได้ทันเวลา

แต่คุณจะสร้างแผนภูมิแกนต์ที่มีประสิทธิภาพได้อย่างไร?

ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะแสดงวิธีการสร้างแผนภูมิแกนต์ใน Excel นอกจากนี้ เรายังมีเทมเพลตและซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ทางเลือกให้คุณอีกด้วย

ดังนั้นอยู่จนจบ!

สรุปสั้น: วิธีสร้างแผนภูมิแกนต์ใน Excel

  1. ป้อนข้อมูลโครงการในแผ่นงาน Excel
  2. สร้างแผนภูมิแท่งใน Excel ตามวันที่เริ่มต้น
  3. เพิ่มระยะเวลา
  4. เพิ่มคำอธิบายงาน
  5. แปลงแผนภูมิแท่งเป็นแผนภูมิแกนต์
  6. จัดรูปแบบและสไตล์แผนภูมิ

วิธีสร้างแผนภูมิแกนต์ใน Excel

นี่คือคำแนะนำขั้นตอนต่อขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีสร้างแผนภูมิแกนต์ในExcel ภายในไม่กี่นาที 👇

ขั้นตอนที่ 1: กรอกข้อมูลโครงการ

เริ่มต้นด้วยการกรอกข้อมูลโครงการทั้งหมดของคุณลงในแผ่นงาน Excel—งานที่ต้องทำ, วันที่เริ่มต้น, วันที่สิ้นสุด, และระยะเวลา เมื่อคุณป้อนวันที่แล้ว คุณสามารถคำนวณระยะเวลาได้โดยใช้สูตร Excel ใด ๆ จากสองสูตรต่อไปนี้:

ระยะเวลา = วันที่สิ้นสุด – วันที่เริ่มต้น

หรือ

ระยะเวลา = วันที่สิ้นสุด – วันที่เริ่มต้น + 1

ขั้นตอนที่ 2: สร้างแผนภูมิแท่งใน Excel โดยใช้ข้อมูลวันที่เริ่มต้น

ในขั้นตอนนี้ ให้สร้างแผนภูมิแท่งซ้อนแบบทั่วไป วิธีการมีดังนี้:

  • เลือกคอลัมน์ วันที่เริ่มต้น โปรดจำไว้ว่าให้เลือกเฉพาะเซลล์ที่มีข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่ทั้งคอลัมน์
  • คลิกที่แท็บ แทรก
  • เพิ่มองค์ประกอบแผนภูมิ
  • เลือก บาร์
  • เลือกประเภทแท่งซ้อน 2 มิติ

เมื่อคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้แล้ว คุณจะได้แผนภูมิแท่งของคุณพร้อมใช้งานดังด้านล่างนี้:

ขั้นตอนการสร้างแผนภูมิแกนต์ใน Excel: เริ่มต้นด้วยการสร้างแผนภูมิแท่งใน Excel โดยอิงตามวันที่เริ่มต้น

ขั้นตอนที่ 3: เพิ่มระยะเวลาลงในแผนภูมิ

ตอนนี้ แผนภูมิแท่งซ้อนใน Excel ของคุณต้องการชุดข้อมูลเพื่อเปลี่ยนเป็นแผนภูมิแกนต์ สำหรับขั้นตอนนี้ ให้ทำดังนี้:

  • คลิกขวาภายในพื้นที่แผนภูมิ
  • เลือก เลือกข้อมูล

เมื่อหน้าต่างเลือกข้อมูลเปิดขึ้น คุณจะเห็นว่าวันที่เริ่มต้นได้ถูกเพิ่มไว้แล้วภายใต้รายการในตำนาน (ชุดข้อมูล) คุณเพียงแค่ต้องเพิ่มระยะเวลา

  • คลิกที่ปุ่ม เพิ่ม เพื่อเลือกข้อมูลที่คุณต้องการในแผนภูมิแกนต์ Excel ของคุณ เมื่อคุณคลิกแล้ว หน้าต่างแก้ไขชุดข้อมูลจะเปิดขึ้น
ใช้หน้าต่างแก้ไขชุดข้อมูลเพื่อเพิ่มวันที่และสร้างแผนภูมิแกนต์ใน Excel
  • พิมพ์ ระยะเวลา ใน ช่องชื่อชุดข้อมูล หรือเพียงคลิกที่หัวคอลัมน์ในแผ่นงานเพื่อเพิ่มชื่อชุดข้อมูลของคุณ
  • คลิกที่ไอคอนเลือกช่วงที่อยู่ถัดจากช่องค่าชุดข้อมูล
  • เลือกข้อมูลระยะเวลาของโครงการของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกเฉพาะข้อมูลในเซลล์เท่านั้น อย่าเลือกส่วนหัวหรือเซลล์ที่ว่างเปล่า
เลือกข้อมูลระยะเวลาของโครงการเพื่อสร้างแผนภูมิแกนต์ใน Excel
  • คลิกที่ ตกลง เพื่อกลับไปยังหน้าต่างแก้ไขชุดข้อมูลก่อนหน้าที่คุณได้กรอกข้อมูลไว้แล้ว ตอนนี้คุณจะเห็นว่าแหล่งข้อมูลที่คุณเลือกมีวันที่เริ่มต้นและระยะเวลาในส่วนรายการในตำนาน (ชุดข้อมูล)
หน้าต่างแก้ไขชุดข้อมูลก่อนหน้าในแผนภูมิแท่งของ Excel
  • คลิกตกลง คุณจะได้แผนภูมิแท่งแบบนี้👇
แผนภูมิแท่งใน Excel

ขั้นตอนที่ 4: เพิ่มคำอธิบายงานลงในแผนภูมิ Excel

ตอนนี้ คุณต้องเพิ่มงานใน Excel Gantt ของคุณ นี่คือวิธีการ:

  • คลิกขวาที่บริเวณแผนภูมิ
  • คลิกที่ เลือกข้อมูล เพื่อเปิดหน้าต่าง เลือกแหล่งข้อมูล อีกครั้ง
  • คลิก แก้ไข ใต้ป้ายกำกับแกนแนวนอน (หมวดหมู่) โดยให้แน่ใจว่าวันที่เริ่มต้นภายใต้รายการในตำนาน (ชุดข้อมูล) ถูกเลือกไว้
เพิ่มคำอธิบายงานเพื่อสร้างแผนภูมิแกนต์ใน Excel
  • เลือกงานโครงการในสเปรดชีต Excel ของคุณ โปรดจำไว้ว่าให้เลือกเฉพาะเซลล์ที่มีข้อมูลเท่านั้น
เลือกงานโครงการในสเปรดชีต Excel
  • ตอนนี้ให้คลิกตกลงสองครั้งแล้วปิดหน้าต่าง

ณ จุดนี้ กราฟแท่งของคุณจะดูประมาณนี้หลังจากที่คุณลบชื่อแผนภูมิออก 👇

แผนภูมิแท่ง Excel หลังจากลบชื่อแผนภูมิ

ขั้นตอนที่ 5: แปลงแผนภูมิแท่ง Excel เป็นแผนภูมิแกนต์ Excel

แผนภูมิที่คุณเห็นด้านบนยังคงเป็นแผนภูมิแท่งใน Excel ของคุณ ซึ่งยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นแผนภูมิแกนต์

ตอนนี้ ให้ทำตามขั้นตอนสุดท้ายเหล่านี้เพื่อการเปลี่ยนแปลงแผนภูมิแกนต์ที่ดีที่สุด:

  • คลิกที่แถบสีน้ำเงิน (วันที่เริ่มต้น) ของแผนภูมิของคุณ เมื่อพื้นที่สีน้ำเงินทั้งหมดถูกเลือกแล้ว ให้คลิกขวาเพื่อเลือกตัวเลือก จัดรูปแบบชุดข้อมูล หน้าต่างจัดรูปแบบชุดข้อมูลจะเปิดขึ้น
  • ไปที่แท็บเติม แล้วเลือก ไม่มีสี
  • ไปที่แท็บชายแดน และเลือก ไม่มีแถว
แปลงแผนภูมิแท่งใน Excel เป็นแผนภูมิแกนต์

ตามที่คุณเห็น ภารกิจของโครงการปรากฏในลำดับที่กลับกัน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ไข:

  • คลิกที่พื้นที่งานของแผนภูมิของคุณ (ด้านซ้ายมือ) คุณจะเห็นหน้าต่างจัดรูปแบบแกนเปิดขึ้น
  • เลือก หมวดหมู่ในลำดับย้อนกลับ ภายใต้ตัวเลือกแกน
  • คลิกที่ ปิด เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ
จัดเรียงงานโครงการเพื่อสร้างแผนภูมิแกนต์ใน Excel

ณ จุดนี้ แผนภูมิแท่งของคุณจะคล้ายกับแกนต์ นี่คือลักษณะของแผนภูมิแท่งที่เปลี่ยนเป็นแกนต์ของเรา

แผนภูมิแท่ง Excel เปลี่ยนเป็นแผนภูมิแกนต์

ขั้นตอนที่ 6: จัดรูปแบบแผนภูมิแกนท์ใน Excel

เฮ้อ! แผนภูมิแกนต์ของคุณพร้อมแล้ว แต่ยังต้องปรับแต่งอีกเล็กน้อยเพื่อให้ดูดีขึ้น

เคล็ดลับในการเปลี่ยนรูปแบบแผนภูมิของคุณ:

ขั้นแรก ให้ลบช่องว่างออกเพื่อให้แถบสีส้มอยู่ใกล้กับงานมากขึ้น ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  • คลิกขวาที่วันที่เริ่มต้นแรกในตารางของคุณ—นั่นคือ 04-10-2024
  • เลือก จัดรูปแบบเซลล์ จากนั้นคลิกที่ ทั่วไป
  • จดหมายเลขที่คุณเห็นไว้ นี่คือหมายเลข 45569
  • คลิกที่ยกเลิก เนื่องจากคุณไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงวันที่
จัดรูปแบบเซลล์ใน Excel เพื่อสร้างแผนภูมิแกนต์
  • คลิกที่วันที่ในแผนภูมิแกนต์แล้วคลิกขวาเพื่อเลือก จัดรูปแบบแกน
  • เปลี่ยนค่า ขั้นต่ำ ภายใต้ตัวเลือกแกน โดยพิมพ์ตัวเลขที่แสดงในขั้นตอนก่อนหน้าของคุณ—45569
จัดรูปแบบแกนเพื่อลบช่องว่างออกจากแผนภูมิแกนต์ใน Excel

หมายเหตุ: หากคุณกำลังใช้ Excel 2010-2013 คุณจะพบตัวเลือกสองตัว—อัตโนมัติ และ คงที่ ให้เลือก คงที่ จากนั้นพิมพ์ตัวเลขที่ต้องการ

  • ปรับค่า หลัก และ รอง โดยพิมพ์ช่วงที่คุณต้องการ โดยทั่วไปแล้ว ค่าที่น้อยกว่าจะใช้สำหรับระยะเวลาโครงการที่สั้นกว่า ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือก 2 หรือ 3 ในค่าหลักเพื่อแสดงวันที่เว้นระยะบนแผนภูมิแกนต์ของคุณ อย่างไรก็ตาม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผนภูมิของคุณไม่ดูยุ่งเกินไป
ปรับค่า Major และ Minor ในหน้าต่าง Format Axis
  • ปรับค่า Minor ตามที่คุณต้องการ
  • ปรับช่องว่างและความกว้างของแท่งเพื่อให้ดูกระชับมากขึ้น คลิกขวาที่แท่งเพื่อเปิดการกำหนดรูปแบบชุดข้อมูลและทำการปรับแต่ง
ปรับแต่งชุดข้อมูลเพื่อจัดรูปแบบแผนภูมิแกนต์ใน Excel

เคล็ดลับในการเปลี่ยนรูปลักษณ์ของแผนภูมิแกนท์ใน Excel:

  • เลือกแถบสีน้ำเงินแล้วคลิกขวาเพื่อเปิดหน้าต่าง จัดรูปแบบชุดข้อมูล ภายใต้ตัวเลือกชุดข้อมูล คุณจะพบการตั้งค่าต่างๆ เพื่อเปลี่ยนลักษณะของแถบ—สี, 3 มิติ, แบบกำหนดไว้ล่วงหน้า, ตัวเลือกเรืองแสง, ความโปร่งใส, ขนาด, ฯลฯ
  • เลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการเพื่อปรับแต่งแผนภูมิแกนต์ของคุณอย่างรวดเร็ว
จัดรูปแบบชุดข้อมูลในแผนภูมิแกนต์ของ Excel

หลังจากจัดรูปแบบแล้ว นี่คือลักษณะของแผนภูมิแกนต์สุดท้ายของเรา:

ภาพสุดท้ายของแผนภูมิแกนต์ใน Excel

หากคุณใช้ตัวเลือก 3D แผนภูมิของคุณจะปรากฏดังนี้👇

แผนภูมิแกนต์แบบ 3 มิติใน Excel

แนวคิดที่นี่คือการทดลองและดูว่าอะไรเหมาะกับคุณที่สุด ดังนั้น ให้ทำการเปลี่ยนแปลงในแผนภูมิของคุณ และรีเซ็ตหากคุณไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงนั้น

เมื่อแผนภูมิพร้อมแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนคำอธิบายงานและวันที่ตามความต้องการของคุณได้ แผนภูมิแกนต์ใน Excel ของคุณจะปรับขนาดตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติมาตรฐานจะยังคงเหมือนเดิมจนกว่าคุณจะทำการเปลี่ยนแปลง

สุดท้าย คุณสามารถบันทึกแผนภูมิเป็นรูปภาพหรือเป็นแม่แบบแผนภูมิแกนต์ของ Excelเพื่อใช้ในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างแผนภูมิแกนต์ใน Google Sheets

แม่แบบแผนงานกานท์ใน Excel

เมื่อพูดถึงเทมเพลต Microsoft Excel ไม่มีตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมในแผนภูมิแกนต์แต่มีเทมเพลตไทม์ไลน์โครงการบางตัวที่มาพร้อมกับเวอร์ชัน2013-2021

1. แม่แบบแผนงานโครงการแบบแกนต์

แม่แบบผู้วางแผนโครงการแบบแกนต์เพื่อสร้างแผนภูมิแกนต์ใน Excel

ผ่านทาง Microsoft

แม่แบบผู้วางแผนโครงการเป็นแม่แบบแผนภูมิแกนต์ใน Excel ที่เรียบง่ายเพื่อติดตามกิจกรรมโครงการของคุณ มันช่วยให้คุณตรวจสอบวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของงานและเปอร์เซ็นต์การเสร็จสิ้นของงานเหล่านั้น

ไม่มีเส้นทางการเรียนรู้สำหรับเทมเพลตนี้ คุณสามารถป้อนข้อมูลและเริ่มใช้งานได้ทันที

2. แม่แบบแผนภูมิแกนต์สำหรับการติดตามแบบอไจล์

เทมเพลตแผนภูมิแกนต์แบบติดตามแบบ Agile สำหรับสร้างแผนภูมิแกนต์ใน Excel

ผ่านทาง Microsoft

คุณสามารถหาเทมเพลตโครงการแผนภูมิแกนต์นี้ได้ใน Excel ภายใต้ ไฟล์ > เทมเพลตเพิ่มเติม > ส่วนแผนภูมิ มันช่วยให้คุณสร้างไทม์ไลน์แบบภาพสำหรับโครงการและติดตามผู้รับผิดชอบงานและเป้าหมายสำคัญของงานแต่ละงาน

นอกจากนี้ คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ในคอลัมน์เปอร์เซ็นต์

3. แม่แบบแผนภูมิแกนต์สำหรับการติดตามวันที่

เทมเพลตแผนภูมิแกนต์ติดตามวันที่ สำหรับสร้างแผนภูมิแกนต์ใน Excel

ผ่านทาง Microsoft

เทมเพลตกราฟแกนต์ติดตามวันที่นี้มีความครอบคลุมมากกว่าสองแบบอื่นเล็กน้อย ประกอบด้วยแท็บสามแท็บ ได้แก่ จุดสำคัญ งาน และกราฟแกนต์

เทมเพลตนี้ยังมีแท็บคำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้นอีกด้วย ในการใช้เทมเพลตนี้ สิ่งที่คุณต้องทำคือกรอกงานโครงการพร้อมวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด และกำหนดเป้าหมายงานพร้อมวันที่ เพื่อสร้างแผนภูมิแกนต์โดยอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของการสร้างแผนภูมิแกนต์ใน Excel

ไม่ว่าคุณจะลองใช้แม่แบบแผนภูมิแกนท์ใน Excel มากแค่ไหน ผลลัพธ์สุดท้ายก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจเท่ากับเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น? เพราะ Excel มีข้อจำกัดบางประการที่ส่งผลต่อวิธีการทำงานกับแผนภูมิแกนท์ของคุณ

นี่คือข้อจำกัดบางประการของการสร้างแผนภูมิแกนต์ใน Excel:

  • การทำงานอัตโนมัติที่จำกัด: Excel จำกัดขั้นตอนที่คุณสามารถทำให้เป็นอัตโนมัติในแผนภูมิแกนต์ ตารางโครงการเป็นแบบคงที่และจำเป็นต้องสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมดโดยการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่งทำให้ Excel ใช้เวลานาน
  • การนำเสนอข้อมูลที่ไม่มีประสิทธิภาพ: ด้วย Excel ทีมโครงการของคุณไม่สามารถมองเห็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงกันได้ในทันที พวกเขาต้องทำการเชื่อมโยงการพึ่งพาด้วยตนเอง นอกจากนี้ หากวันสิ้นสุดของงานเฉพาะถูกเลื่อนออกไป สมาชิกในทีมต้องทำการอัปเดตงานที่พึ่งพาทั้งหมดด้วยตนเอง ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงของข้อผิดพลาดและทำให้เครื่องมือไม่มีประสิทธิภาพในการจัดการเวลาของโครงการ
  • ไม่สามารถขยายขนาดได้: การจัดการโครงการขนาดใหญ่ใน Excel อาจเป็นเรื่องท้าทาย นั่นเป็นเพราะเมื่อข้อมูลและทรัพยากรเพิ่มขึ้น เครื่องมือจะทำงานช้าลง นอกจากนี้ อาจเกิดการขัดข้องหากมีสิ่งต่างๆ เกิดขึ้นพร้อมกันมากเกินไป
  • การขาดการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: ด้วย Excel สมาชิกในทีมไม่สามารถทำงานบนไฟล์เดียวกันได้พร้อมกัน ทุกครั้งที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงในแผนภูมิแกนต์ คุณต้องแชร์ไฟล์กับทีมของคุณผ่านอีเมลหรือแพลตฟอร์มการสื่อสารอื่น ๆ ซึ่งทำให้กระบวนการทั้งหมดสับสน ส่งผลให้เกิดการสื่อสารที่ผิดพลาดและความล่าช้าในการทำงาน
  • คุณสมบัติพื้นฐาน: Excel ไม่มีคุณสมบัติขั้นสูงที่ช่วยให้การจัดการโครงการง่ายขึ้น ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้ ขาดการแจ้งเตือนสำหรับกำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึง และมีการปรับแต่งที่จำกัด นอกจากนี้ ยังมีเส้นทางการเรียนรู้เพื่อให้สามารถใช้คุณสมบัติของ Excel ได้อย่างเต็มที่

สร้างแผนภูมิแกนต์ด้วย ClickUp

อย่างที่เราได้เห็น Excel ไม่ใช่เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานกับแผนภูมิแกนต์ นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องมีเครื่องมือจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพอย่างClickUp

ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่สามารถใช้เป็นซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ฟรีได้อีกด้วย ทำให้การจัดการไทม์ไลน์และทรัพยากรเป็นเรื่องง่ายมาก

สร้างภาพการทำงานของโครงการด้วยมุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp

มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUpช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของกระบวนการทำงานและไทม์ไลน์ของโครงการได้อย่างชัดเจน คุณสามารถดูงาน รายการงานย่อย โฟลเดอร์ รายการ และพื้นที่ต่างๆ ได้ แตกต่างจากแผนภูมิใน Excel ClickUp ยังช่วยให้คุณสามารถจัดการการพึ่งพาของงานได้โดยอัตโนมัติ คุณสามารถขจัดอุปสรรคด้วยการเชื่อมโยงงานที่ขึ้นต่อกันและปรับกำหนดเวลาของลำดับงานใหม่ได้

เชื่อมโยงงานด้วยมุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp
ระบุเส้นทางวิกฤตและเวลาว่างโดยใช้แผนภูมิแกนต์ของ ClickUp

👉 หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp โปรดดูการอธิบายโดยละเอียดของเราเกี่ยวกับมุมมองแกนต์ของ ClickUp ในวิดีโอสั้นนี้!

แผนภูมิแกนต์แบบลากและวางที่สร้างได้ง่ายของ ClickUp ช่วยติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ คุณสามารถติดตามไทม์ไลน์และรับประกันการส่งมอบตรงเวลาด้วยการแจ้งเตือนอัตโนมัติ รวมถึงการระบุเส้นทางวิกฤตและช่วงเวลาว่าง

ไม่เชื่อเราหรือ? ดูด้วยตัวคุณเองว่า ClickUp ทำงานได้ดีกว่า Excel สำหรับแผนภูมิแกนต์อย่างไร:

รีวิวจากลูกค้าเกี่ยวกับแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp ที่ดีกว่าแผนภูมิ Excel

นั่นไม่ใช่ทั้งหมด; ClickUp ทำให้งานของคุณง่ายขึ้นด้วย เทมเพลตแผนภูมิแกนต์ เทมเพลตที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติเหล่านี้สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับโครงการต่าง ๆ ได้—ตั้งแต่การก่อสร้าง การจัดการผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการตลาด การวางแผนกิจกรรม การต้อนรับพนักงานใหม่ และอื่น ๆ อีกมากมาย

นี่คือแม่แบบแผนภูมิแกนต์ฟรีสามแบบจาก ClickUp เพื่อช่วยคุณวางแผนไทม์ไลน์โครงการของคุณ

เทมเพลตแกนต์แบบง่ายของ ClickUp

มองเห็นการพึ่งพาของงานและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นด้วยเทมเพลต Gantt แบบง่ายของ ClickUp

เทมเพลต ClickUp Simple Ganttมอบภาพรวมของโครงการให้คุณ มันช่วยให้คุณมองเห็นไทม์ไลน์และความสัมพันธ์ระหว่างงาน รวมถึงระบุอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่สิ่งเหล่านั้นจะรบกวนกระบวนการทำงานของคุณ

นอกจากนี้ เทมเพลตยังช่วยให้คุณดูไทม์ไลน์ของโครงการรายสัปดาห์ รายเดือน และแม้แต่รายปีได้ ทำให้เหมาะสำหรับโครงการระยะยาว

เทมเพลตไทม์ไลน์แกนต์ของ ClickUp

สร้างและจัดระเบียบงานพร้อมติดตามความคืบหน้าด้วยเทมเพลตไทม์ไลน์แกนต์ของ ClickUp

การวางแผนและติดตามโครงการไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อนด้วยเทมเพลต Gantt Timeline จาก ClickUp คุณสามารถไม่เพียงแต่เห็นภาพเส้นเวลาได้ แต่ยังทำงานร่วมกับทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย เทมเพลตแผนภูมิ Gantt ฟรีนี้ช่วยให้คุณ:

  • สร้างงานโครงการพร้อมแถบไทม์ไลน์ที่อัปเดตโดยอัตโนมัติ
  • จัดระเบียบงานและปรับกำหนดเวลา
  • ติดตามกำหนดการโครงการได้อย่างรวดเร็วด้วยสถานะที่แสดงด้วยสี
  • ระบุและกำหนดตารางทรัพยากร
  • ติดตามความคืบหน้าของโครงการจริงเทียบกับแผนงาน
  • ลดความเสี่ยงของการล่าช้า

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ก่อนที่คุณจะสร้างงานโครงการโดยใช้เทมเพลตนี้ ให้ใช้ClickUp Docsเพื่อจัดทำรายการงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก รวมถึงบันทึกรายละเอียดของโครงการ

ใช้ ClickUp Docs เพื่อจัดทำรายการงานและบันทึกข้อมูลโครงการ
ร่วมมือกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์เพื่อบันทึกข้อมูลโครงการด้วย ClickUp Docs

แม่แบบแผนภูมิแกนต์สำหรับแผนงานด้านไอที

ทำให้โครงการไอทีของคุณเป็นระเบียบด้วยเทมเพลตแผนภูมิแกนต์โรดแมปไอทีของ ClickUp

หากคุณเป็นมืออาชีพด้านไอทีที่ใช้ Excel ในการบริหารโครงการ เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับคุณ.เทมเพลตแผนภูมิแกนต์โรดแมปไอทีของ ClickUpคือเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบเพื่อทำให้กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ง่ายขึ้น.

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสร้างแผนงานที่ระบุงาน กำหนดเวลา และทรัพยากรต่างๆ ได้ ช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของทีมในการบรรลุเป้าหมายของโครงการได้ นอกจากนี้ยังมี KPI เพื่อช่วยให้การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นเรื่องง่าย

👉ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เทมเพลตเหล่านี้สำหรับโครงการประเภทต่างๆ หรือไม่? อ่าน20 ตัวอย่างแผนภูมิแกนต์สำหรับการจัดการโครงการ

รับภาพรวมที่สมบูรณ์ของโครงการของคุณด้วย ClickUp

คุณสามารถใช้แผนภูมิแกนต์ของ Microsoft Excel สำหรับโครงการเดี่ยวหรือโครงการขนาดเล็กที่มีข้อมูลจำกัดได้ แต่เมื่อพูดถึงการจัดการโครงการขนาดใหญ่ แผนภูมิแกนต์ของ Excel ไม่เพียงพอ เนื่องจากขาดคุณสมบัติที่สำคัญ เช่น การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ การปรับแต่ง และการทำงานอัตโนมัติ ส่งผลให้ไม่สามารถรับประกันการจัดการและการส่งมอบโครงการได้อย่างราบรื่น

ในทางกลับกัน แพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ยืดหยุ่นของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถสร้างแผนภูมิแกนต์ที่ปรับแต่งได้โดยการเก็บข้อมูล แสดงภาพงาน ติดตามไทม์ไลน์ จัดการทรัพยากร ระบุเส้นทางวิกฤต และอื่นๆ อีกมากมาย

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้เทมเพลตของ ClickUp และฟีเจอร์อื่นๆ เช่น เอกสาร แดชบอร์ด และการทำงานอัตโนมัติ เพื่อจัดการโครงการและสร้างแผนภูมิแกนต์ที่มีประสิทธิภาพได้อีกด้วย

ต้องการสำรวจคุณสมบัติเพิ่มเติมของ ClickUp หรือไม่?

ลงทะเบียนฟรี! 🏃‍➡️