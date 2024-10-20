12 อันดับเครื่องมือ CRM อสังหาริมทรัพย์ฟรีที่ดีที่สุด (คุณสมบัติ, ราคา)

เมื่อพูดถึงอสังหาริมทรัพย์ เวลาคือ เงินจริงๆ
และมืออาชีพด้านอสังหาริมทรัพย์ทุกคนรู้ดีว่าไม่มีอะไรแย่ไปกว่าการลงทุนเวลาจำนวนมากไปกับดีลเฉพาะเจาะจงที่ในที่สุดก็หลุดมือไป
เรื่องนั้นมันกระทบใจจังเลยนะ
เพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญกับสถานการณ์เหล่านั้นอีกครั้ง ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์จึงพึ่งพาระบบCRMชั้นนำสำหรับอสังหาริมทรัพย์ในการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า ระบุความชอบของลูกค้า ปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และอื่น ๆ อีกมากมาย
แต่เช่นเดียวกับอสังหาริมทรัพย์ มีเครื่องมือ CRM สำหรับอสังหาริมทรัพย์ฟรีมากมายให้เลือกใช้!
เพื่อช่วยให้คุณค้นหาโซลูชัน CRM สำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุด เราจะอธิบายว่า CRM คืออะไรในวงการอสังหาริมทรัพย์ และเน้นย้ำ 12 เครื่องมือ CRM สำหรับอสังหาริมทรัพย์ฟรีที่ยอดเยี่ยม พร้อมคุณสมบัติหลัก ราคา และคะแนนความพึงพอใจจากลูกค้า
เอาชัยชนะกลับบ้านกันเถอะ!
CRM ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คืออะไร?
CRM (การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า) คือการสร้างและ รักษา ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้า
ทำไม CRM จึงมีความสำคัญในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์?
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์จำเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับลูกค้าเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อตกลง และต้องใช้เวลาและเงินจำนวนมากในการสร้างความสัมพันธ์เช่นนี้ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
แต่นั่นคือจุดที่ซอฟต์แวร์บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าเข้ามามีบทบาท
ซอฟต์แวร์ CRM สามารถช่วยตัวแทนอสังหาริมทรัพย์อัตโนมัติ กระบวนการขาย, มุ่งเน้นไปที่ดีลที่ดีที่สุด, และเร่งเวลาการตอบสนอง. ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถขายทรัพย์สินได้มากขึ้นโดยไม่ต้องลดคุณค่าตัวเอง. 😉
นี่คือคุณสมบัติบางส่วนที่พบในซอฟต์แวร์ CRM สำหรับอสังหาริมทรัพย์:
- การตลาดอสังหาริมทรัพย์อัตโนมัติ
- การจัดการกระบวนการขาย
- การจัดการการติดต่อ
- เทมเพลตอีเมล
- รายงานและแดชบอร์ด
เมื่อตรวจสอบรีวิวระบบ CRM สำหรับอสังหาริมทรัพย์ คุณควรสังเกตคุณสมบัติเหล่านี้เพื่อเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ
การมีระบบ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์จะช่วยให้บริษัทอสังหาริมทรัพย์ของคุณสามารถดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ, ทำงานอัตโนมัติ, และผลักดันยอดขายให้สำเร็จ
ไม่แน่ใจว่าการทำงานอัตโนมัติของงานเป็นอย่างไร? นี่คือคู่มือเกี่ยวกับ วิธีการทำงานอัตโนมัติของงาน.
12 ซอฟต์แวร์ CRM อสังหาริมทรัพย์ฟรีที่ดีที่สุด
นี่คือ 12 อันดับซอฟต์แวร์ CRM สำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดในตลาด เมื่อคุณได้สำรวจทุกเครื่องมือแล้ว คุณจะพบซอฟต์แวร์ CRM สำหรับอสังหาริมทรัพย์ในฝันของคุณได้อย่างง่ายดาย!
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นหนึ่งในเครื่องมือจัดการโครงการและ CRMฟรีสำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุด ซึ่งใช้โดย ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงในบริษัทขนาดเล็กและขนาดใหญ่
และเนื่องจากอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เป็นอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยดีล เราจึงมีข้อเสนอที่ไม่อาจปฏิเสธได้สำหรับคุณ
เอาล่ะ มาฟังกัน
ClickUp เป็นโซลูชัน CRM ที่จัดการกระบวนการซ้ำๆ ให้คุณ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การทำผลงานที่ยอดเยี่ยม
ด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์อย่างClickUp คุณสามารถสร้างฐานข้อมูลลูกค้าที่สมบูรณ์แบบด้วย ฟีเจอร์ความสัมพันธ์ และคุณจะได้รับมุมมองแบบฟอร์มที่สวยงามเพื่อช่วยในการสร้างโอกาสในการขายและโปรโมทรายการอสังหาริมทรัพย์ของคุณ
นี่คือเหตุผลว่าทำไม ClickUp คือระบบ CRM ฟรีที่ดีที่สุดสำหรับอสังหาริมทรัพย์:
- แดชบอร์ด: รับมุมมองแบบตึกสูงระฟ้าในการดูความคืบหน้าของดีลของคุณ 🏢
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง:ติดตามรายละเอียดที่สำคัญ รวมถึงลิงก์รายการ ข้อมูลติดต่อ สถานะสัญญา การชำระเงิน และอื่นๆ
- สถานะที่กำหนดเอง: เพิ่มสถานะที่ไม่ซ้ำกัน เช่น "ส่งสัญญาแล้ว," "ลงนามสัญญาแล้ว," หรือ "อยู่ระหว่างการเจรจา" เพื่อให้ทุกคนทราบสถานะของข้อตกลง
- มุมมองแบบฟอร์ม:ค้นหาสิ่งที่ลูกค้าของคุณกำลังมองหาด้วยแบบฟอร์มที่สวยงาม ที่นี่คุณสามารถกรองการส่งข้อมูลตามฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อให้ตรงกับคำขอของลูกค้าและรายการที่มีอยู่
- เอกสาร: ร่างรายการทรัพย์สินก่อนโพสต์ออนไลน์และทำงานร่วมกันในกลยุทธ์การตลาดแบบเรียลไทม์
- โครงสร้างลำดับชั้น: ทำให้งานของตัวแทนของคุณง่ายขึ้นด้วยการจัดระเบียบโครงการและเอกสารเป็นWorkspaces,Spaces,Folders และอื่นๆ
- แผนภูมิแกนต์: แสดงตารางเวลาของลูกค้าและติดตามกระบวนการตั้งแต่ "พร้อมขาย" ไปจนถึง "ขายแล้ว" 💰
- มุมมองปฏิทิน:กำหนดและจัดการนัดหมายกับลูกค้าได้อย่างง่ายดาย
- อีเมลใน ClickUp: เร่งความเร็วในการตอบกลับอีเมลโดยการตอบข้อซักถามได้ทันทีภายใน ClickUp
- แบบฟอร์มเช็กลิสต์: สร้างเช็กลิสต์สำหรับผู้ซื้อและพนักงานของคุณ และประหยัดเวลาโดยการบันทึกเป็นแบบฟอร์ม
- การตรวจสอบ: แชร์รูปภาพของบ้านที่เป็นไปได้กับลูกค้าเพื่อให้พวกเขาสามารถจินตนาการถึงสิ่งที่ต้องการได้
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ ClickUp เป็น CRM หรือไม่? เรียนรู้ วิธีสร้าง CRM ของคุณเองใน ClickUp.
และเราจะเพิ่มความหวานให้กับข้อเสนอด้วยสิทธิประโยชน์ที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้:
ข้อดีของ ClickUp
- ระบบ CRM อสังหาริมทรัพย์ฟรีที่ให้ผู้ใช้ ไม่จำกัด
- เทมเพลต CRMที่พร้อมใช้งาน
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมโหมดออนไลน์และออฟไลน์
- คำนวณมูลค่ารวมของสัญญาทั้งหมด, กำหนดค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการปิดสัญญา, และอื่น ๆ ได้ด้วยColumn Calculations
- ตั้งการแจ้งเตือนสำหรับการประชุมหรือการนัดหมายกับลูกค้า และแนบเอกสารรายการทรัพย์สินไว้กับคำเตือน
- ตั้งค่างานประจำให้ทำซ้ำด้วยงานที่เกิดซ้ำ
- ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติที่เหมาะกับคุณ
- มุ่งเน้นไปที่ผู้ซื้อที่มีแนวโน้มจะซื้อ ขาย หรือลงประกาศอสังหาริมทรัพย์มากที่สุด โดยใช้ลำดับความสำคัญของงาน
- รับมุมมองทางภูมิศาสตร์ของลูกค้าและที่ตั้งทรัพย์สินของพวกเขาด้วยมุมมองแผนที่
- ไม่ว่าคุณจะมีธุรกิจขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ คุณสามารถตั้งค่าสิทธิ์ที่เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรของคุณได้
- เชิญแขกเข้าสู่บ้านของคุณ (พื้นที่ทำงาน) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน
- แอปทรงพลังการผสานการทำงานกับ Google Calendar, Zoom,TimeCamp, และอื่น ๆ
- สร้างงาน บันทึก และเอกสาร โดยใช้แอปมือถือiOS และ Android ที่ทรงพลังของเรา
ดูแผนงานสาธารณะของ ClickUpเพื่อดู การพัฒนาล่าสุดของเรา 🏘
และอย่าลืมไปชมคุณสมบัติที่น่าตื่นเต้นทั้งหมดที่ซอฟต์แวร์ CRM อสังหาริมทรัพย์ฟรีนี้มีให้คุณด้วย
ราคาของ ClickUp
ClickUp มีแผนราคาหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ รวมถึง:
- แผนฟรีตลอดไป:
- แผนไม่จำกัด $7/เดือน ต่อสมาชิก
- แผนธุรกิจ $12/เดือน ต่อสมาชิก
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
ยังไม่ตัดสินใจซื้อใช่ไหม? นี่คือคู่มือ วิธีการใช้ ClickUp สำหรับเอเจนซี่อสังหาริมทรัพย์.
2. LionDesk
LionDesk เป็นเครื่องมือ CRM สำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่มีระบบส่งอีเมลและข้อความตามกำหนดเวลา แอปนี้ยังมีฟีเจอร์สร้างโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงอีเมลวิดีโอและข้อความวิดีโอแบบบูรณาการ
ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถปิดการขายได้แม้ในช่วงล็อกดาวน์ 😉
คุณสมบัติเด่นของ LionDesk
- ติดตามกระบวนการขายและดีลที่ปิดแล้วของคุณ
- เข้าถึงแคมเปญการตลาดที่สร้างไว้ล่วงหน้า 100 แคมเปญ
- เพิ่มแท็กให้กับลูกค้าของคุณเพื่อให้คุณสามารถระบุผู้ซื้อและผู้ขายอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ได้อย่างรวดเร็ว
- คุณสมบัติการจัดการลูกค้าเป้าหมายที่ช่วยให้คุณมอบหมายลูกค้าเป้าหมายตามประสิทธิภาพหรือรหัสไปรษณีย์
ราคาของ LionDesk
แผนราคาของ LionDesk เริ่มต้นที่ $25 ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า LionDesk
- G2: 3. 8/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (80+ รีวิว)
3.โซโฮ
Zoho CRM เป็นแพลตฟอร์ม CRM แบบครบวงจรที่ให้การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เมื่อมีลูกค้าโต้ตอบกับธุรกิจของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดตามKPI(ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก)ของการขายได้ด้วยรายงานแบบเรียลไทม์
คุณยังสามารถใช้ระบบ CRM ฟรีนี้เพื่อค้นหาเวลาและช่องทางที่ดีที่สุดในการเข้าถึงลูกค้าของคุณได้อีกด้วย ด้วยวิธีนี้ คุณจะมีโอกาสมากขึ้นในการปิดการขาย
คุณสมบัติหลักของ Zoho CRM
- เชื่อมต่อผู้ซื้อและผู้ขายที่มีศักยภาพผ่านพอร์ทัลบริการตนเอง
- สร้างลูกค้าเป้าหมายจากแบบฟอร์มออนไลน์ แชทสด โซเชียลมีเดีย และช่องทางอื่น ๆ
- เร่งการสื่อสารด้วยเทมเพลตอีเมลที่ปรับแต่งได้
- เชิญลูกค้าให้ร่วมมือในโครงการ
ราคาของ Zoho CRM
Zoho CRM เป็นเครื่องมืออสังหาริมทรัพย์ฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุดสามคน แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Zoho CRM
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,800 รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (4800+ รีวิว)
4. ตัวแทนที่ชาญฉลาด
Wise Agent เป็นซอฟต์แวร์ CRM สำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่ช่วยให้คุณสร้างรายงานค่าคอมมิชชั่นและจัดทำรายการงานพร้อมการประมาณเวลาและความสำคัญได้
แต่คุณจะตัดสินใจอย่างชาญฉลาดหรือไม่หากเลือกใช้ เครื่องมือ CRM อสังหาริมทรัพย์ นี้?
มาค้นหาคำตอบกัน...
คุณสมบัติหลักของ Wise Agent
- จัดเก็บธุรกรรมของลูกค้า บันทึกการติดต่อ และเอกสารอื่น ๆ ทั้งหมดไว้ในแอป
- คุณสมบัติรายการทรัพย์สินที่ให้คุณเก็บรักษาข้อมูลทรัพย์สินที่สำคัญ
- ตั้งค่าสิทธิ์ของทีมเพื่อให้ผู้ซื้อสามารถทำงานร่วมกันได้โดยไม่ต้องเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
- ผู้จัดตารางนัดหมายส่งการแจ้งเตือนการนัดหมาย
ราคาของ Wise Agent
แผนราคาสำหรับเครื่องมือ CRM อสังหาริมทรัพย์นี้เริ่มต้นที่ $29/เดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Wise Agent
- G2: 3. 7/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (500+ รีวิว)
5. ติดตามเจ้านาย
Follow Up Boss เป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มี ฟังก์ชันการทำงานในตัวเพื่อติดตามตัวชี้วัดสำคัญ เช่นอัตราการสนทนาสำเร็จ มูลค่าดีลทั้งหมด และมูลค่านายหน้าทั้งหมด
แอปยังมีฟีเจอร์บันทึกโน้ต และคุณสามารถมอบหมายการแปลงข้อมูลให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถกลายเป็น หัวหน้าติดตามงานตัวจริง! 😎
คุณสมบัติหลักของ Follow Up Boss
- ระบบจัดการดีลแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย ช่วยให้มองเห็นและติดตามรายการประกาศและลูกค้าที่สนใจของคุณได้อย่างชัดเจน
- ซิงค์สองทางกับ Google Calendar และ Office 365 Calendar
- ตั้งการแจ้งเตือนเพื่อให้คุณไม่พลาดการติดตามผล
- จัดเรียงงานตามลำดับความสำคัญ
การติดตามราคาของบอส
แผนราคาเริ่มต้นที่ $69/ผู้ใช้ต่อเดือน
ติดตามคะแนนลูกค้าของ Follow Up Boss
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
เรียนรู้เกี่ยวกับCRM ที่ดีที่สุดสำหรับที่ปรึกษา!
6. ผู้ผลิตยอดเยี่ยม
Top Producer เป็นระบบ CRM ที่ช่วยให้คุณสร้างกระบวนการทำงานกับลูกค้าแบบไดนามิกได้
หากข้อตกลงล้มเหลวหรือการประชุมถูกยกเลิก ระบบอัตโนมัติจะอัปเดตงานโดยอัตโนมัติ แอปนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับ Gmail, iCloud, Outlook และซอฟต์แวร์อื่น ๆ ได้อีกด้วย
แต่เครื่องมือนี้จะช่วยให้คุณสร้างตัวแทนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดได้หรือไม่?
มาดูกัน...
คุณสมบัติเด่นของผู้ผลิตชั้นนำ
- เทมเพลตอีเมลอสังหาริมทรัพย์สำหรับมืออาชีพ
- ให้ทีมของคุณทราบข้อมูลอยู่เสมอด้วยการเข้าถึงร่วมกันสำหรับผู้ติดต่อ, การสื่อสาร, และตารางเวลา
- รับข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเกี่ยวกับลูกค้าด้วยข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย
- ติดตามทรัพย์สินที่ลูกค้าของคุณสนใจด้วยการเชื่อมต่อ MLS (multiple listing service) ฟรี
ราคาสำหรับผู้ผลิตชั้นนำ
แผนราคาของผู้ผลิตชั้นนำเริ่มต้นที่ $45/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจจากลูกค้าผู้ผลิตยอดเยี่ยม
- G2: 2. 9/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
- Capterra: 3. 8/5 (100+ รีวิว)
7. Freshworks
Freshworks เป็นซอฟต์แวร์ CRMที่ช่วยให้ตัวแทนสามารถทำงานร่วมกันบน Slack และZoomเพื่อปิดการขายได้เร็วขึ้น และคุณสามารถคาดการณ์ขนาดการขายเฉลี่ยได้โดยใช้ฟีเจอร์การคาดการณ์
มาดูกันว่าแอปนี้สามารถช่วยให้ตัวแทนของคุณรับมือกับพายุในวงการอสังหาริมทรัพย์ได้หรือไม่
คุณสมบัติหลักของ Freshworks
- อีเมลและแชทการสนทนา และการบันทึกเสียงโทรศัพท์กับลูกค้าเป้าหมาย
- รับรายการนัดหมายและงานที่ต้องทำในอนาคต
- จัดลำดับความสำคัญของโอกาสทางธุรกิจของคุณให้ดีขึ้นโดยให้ Freddy, AI, ช่วยระบุและติดแท็กดีลที่คุณควรดำเนินการ
- สร้างฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องและบันทึกข้อมูลรายละเอียดของทรัพย์สิน
ราคาของ Freshworks
แผนราคาของ Freshworks เริ่มต้นที่ $35 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Freshworks
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)
8. Ixact Contact
Ixact Contact เป็นซอฟต์แวร์ CRM ที่มี โปรไฟล์ติดต่อที่ละเอียดเพื่อช่วยให้คุณติดตามวันเกิดของลูกค้าและวันครบรอบการย้ายเข้า 💝
เครื่องมือนี้ยังช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายค่าคอมมิชชั่นและวางแผนขั้นตอนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้อีกด้วย ด้วยวิธีนี้ ทีมงานสามารถติดตามความคืบหน้าและรักษาความมุ่งมั่นได้
คุณสมบัติหลักของ Ixact Contact
- จัดระเบียบข้อมูลติดต่อของคุณไว้ในฐานข้อมูลเดียวที่จัดการได้ง่าย
- ติดตามค่าคอมมิชชั่นและกระบวนการขายของคุณ
- รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับกระบวนการขายของคุณด้วยวิดเจ็ตและแดชบอร์ด
- รับการแจ้งเตือนทางอีเมลเกี่ยวกับงานและนัดหมายที่สำคัญ
ราคาของ Ixact Contact
แผนราคาของ Ixact Contact เริ่มต้นที่ $39 ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Ixact Contact
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 140 รายการ)
9.ฮับสปอต
HubSpot เป็นหนึ่งในระบบ CRMชั้นนำสำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่ช่วยให้การสื่อสารกับลูกค้าเป็นเรื่องง่ายด้วยฟังก์ชันคลิกเพื่อโทร คุณสามารถติดต่อกับลูกค้าได้เพียงคลิกเดียว
คุณยังสามารถเชื่อมต่อ CRM ฟรีนี้กับเครื่องมือการตลาด การขาย การสนับสนุนลูกค้าและการจัดการเนื้อหาของHubSpot เพื่อสร้าง ศูนย์กลาง ประสิทธิภาพการทำงานสำหรับตัวแทนของคุณได้อีกด้วย
คุณสมบัติหลักของ HubSpot
ราคาของ HubSpot
HubSpot มีแผนฟรีให้บริการ และหากคุณต้องการเลือกแผนชำระเงิน พวกเขาเริ่มต้นที่ $50 ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า HubSpot
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 7,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
10. RealtyJuggler
RealtyJuggler ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับอสังหาริมทรัพย์ เป็นโปรแกรมจัดการสำหรับนายหน้าและมืออาชีพด้านอสังหาริมทรัพย์ ติดตามลูกค้า ส่งอีเมลจำนวนมาก ส่งข้อความต่อเนื่องผ่านทั้งอีเมลและแบบฟอร์มพิมพ์
คุณสมบัติหลักของ RealtyJuggler
- ติดตามงาน, นัดหมาย, และวันพิเศษ
- กำหนดเวลาอีเมลจำนวนมาก อีเมลรายบุคคล และอีเมลตามลำดับแบบหยดน้ำด้วยแบบฟอร์มอีเมลที่สร้างและปรับแต่งได้เอง
- ติดตามการขายอย่างครบวงจรตั้งแต่ลูกค้าใหม่จนถึงการปิดการขาย
- ซิงค์กับบัญชี Google G-Suite หรือ Gmail
ราคาของ RealtyJuggler
RealtyJuggler ให้บริการทดลองใช้ 90 วัน และแผนชำระเงินอยู่ที่ $179 ต่อปี
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า RealtyJuggler
- G2: 4. 3/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
11.Salesforce
บางครั้งนายหน้าอสังหาริมทรัพย์อาจแสดงความเป็นเจ้าของพื้นที่มากเกินไป ซึ่งอาจนำไปสู่ความขัดแย้งในทีมได้
โชคดีที่ Salesforce เป็นซอฟต์แวร์ CRM สำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่มีฟีเจอร์การจัดการพื้นที่ที่เจ๋งมาก มันสามารถช่วยคุณหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในทีมโดยการมอบหมายตัวแทนให้กับโอกาสเฉพาะเจาะจง
ลองดูทางเลือกอื่นของ Salesforce เหล่านี้!
คุณสมบัติหลักของ Salesforce
- ใช้ประโยชน์จากกิจกรรมบนเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย เช่น LinkedIn, Facebook และ YouTube เพื่อดูว่าลูกค้าของคุณสนใจอสังหาริมทรัพย์ประเภทใด
- แชร์เอกสารและข้อมูลเชิงลึกกับสมาชิกในทีมโดยใช้ฟีเจอร์ฟีดแชทเตอร์
- กำหนดเส้นทางและมอบหมายลูกค้าเป้าหมายให้กับตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ที่เหมาะสม
- ติดตามประสิทธิภาพของตัวแทนของคุณด้วยแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์
การกำหนดราคา Salesforce
แผนราคาของ Salesforce เริ่มต้นที่ $25 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Salesforce
- G2: 4. 2/5 (11,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
เรียนรู้เกี่ยวกับกรณีการใช้งาน CRM ที่หลากหลาย!
12. Pipedrive
Pipedrive เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีแอปสำหรับ Android และ iOS ที่คุณสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ด้วยวิธีนี้ คุณยังสามารถติดตามดีลของคุณได้แม้ขณะขับรถ 🚘
คุณสมบัติหลักของ Pipedrive
- บันทึกเสียงของคุณถูกถอดความเป็นข้อความโดยอัตโนมัติ
- คุณสมบัติการสื่อสารอัตโนมัติ เช่น การส่งอีเมลส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติ
- การแจ้งเตือนกิจกรรมเพื่อให้คุณไม่พลาดข้อเสนอสำคัญ
- ซิงค์การนัดหมายกับ Google Calendar
ราคาของ Pipedrive
แผนราคาของ Pipedrive เริ่มต้นที่ $15 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Pipedrive
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
เครื่องมือ CRM พิเศษ:ลองดูทางเลือกอื่นของ Microsoft Dynamics เหล่านี้!
สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด 😉
ซอฟต์แวร์CRMสามารถช่วยให้บริษัทอสังหาริมทรัพย์ของคุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล ติดต่อกับลูกค้าที่มีมูลค่าสูง และทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ
แต่เช่นเดียวกับนักล่าบ้านทั่วไป คุณไม่สามารถเลือกซอฟต์แวร์อสังหาริมทรัพย์แบบสุ่มๆ ได้
และแม้ว่าเราจะกล่าวถึงเครื่องมือ CRM สำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่ดีอยู่บ้างแล้ว แต่ไม่มีเครื่องมือใดที่ ครอบคลุม เท่ากับ ClickUp
ทำไมต้องยอมรับแค่ "พอใช้ได้" ในเมื่อคุณสามารถมี ระบบ CRM สำหรับอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ที่ดีที่สุดได้?
ด้วย ClickUp, ตัวแทนของคุณสามารถตั้งเป้าหมายและติดตามความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายการขายของพวกเขา,เชื่อมโยงเอกสารรายการกับดีลที่มีอยู่เพื่อการอ้างอิงอย่างรวดเร็ว, และทำสิ่งอื่น ๆ ได้อีกมากมาย.
ปิดการขายด้วย ClickUp ฟรี วันนี้เพื่อสัมผัสประสบการณ์เครื่องมือ CRM ฟรีที่จะทำให้ตัวแทนของคุณรู้สึกเหมือนอยู่ บ้าน จริงๆ 🏠