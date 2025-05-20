วิธีใช้ Google Sheets เป็นระบบ CRM (พร้อมเทมเพลต)

พวกเราส่วนใหญ่ใช้สเปรดชีตทุกวันอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการทำงบประมาณรายเดือนหรือการวิเคราะห์ตัวเลขยอดขาย Google Sheets มีชื่อเสียงในด้านความง่ายในการใช้งาน คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน การเข้าถึงได้ทั่วโลก และความสามารถในการปรับแต่ง
แต่ใครจะรู้ว่า Google Sheet ที่ว่างเปล่าก็สามารถกลายเป็นระบบ CRM ที่ใช้งานได้จริงของคุณได้? 🤯
เป็นความจริง—คุณสามารถใช้ Google Sheets เพื่อสร้างหรือใช้เทมเพลตมากมายสำหรับการจัดการโครงการสเปรดชีต แคมเปญการตลาด อีเมลจำนวนมาก การคาดการณ์ การติดตาม การติดตามผล และอื่นๆ อีกมากมาย
มาดูกันให้ละเอียดขึ้นว่าจะใช้ Google Sheets CRM ได้อย่างไร — พร้อมเครื่องมือใหม่ที่ทรงพลังซึ่งสามารถเปลี่ยนเกมการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณได้อย่างสิ้นเชิง!
การทำความเข้าใจฟังก์ชันการทำงานของ CRM บน Google Sheets
แม้ว่า Google Sheets จะไม่ใช่แพลตฟอร์ม CRM แบบดั้งเดิม แต่ก็สามารถเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพอย่างน่าประหลาดใจในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือผู้ที่มองหาโซลูชันที่คุ้มค่า
ฟังก์ชัน CRM หลักบางประการใน Google Sheets ได้แก่:
1. การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ: จัดระเบียบรายชื่อผู้ติดต่อในฐานข้อมูลที่มีโครงสร้าง ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือ กรองและจัดเรียงตามกลุ่มเป้าหมาย และใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อแยกข้อมูลสำคัญ
2. การติดตามกระบวนการขาย: ตรวจสอบความคืบหน้าของดีลอย่างชัดเจนผ่านทุกขั้นตอนของการขาย, มอบหมายงานและติดตามการเสร็จสิ้น, คำนวณตัวชี้วัด, และระบุจุดติดขัด
3. การจัดการงานและกิจกรรม: ติดตามการโต้ตอบกับลูกค้าและคู่ค้า กำหนดวันครบกำหนดและแจ้งเตือน มอบหมายงานและดูความคืบหน้า และใช้ตัวกรองเพื่อมุ่งเน้นที่พื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
4. การรายงานและการวิเคราะห์: เปลี่ยนข้อมูลให้เป็นข้อมูลเชิงลึก สร้างรายงาน ติดตามประสิทธิภาพ และแชร์รายงานเพื่อการตัดสินใจที่ง่ายขึ้น
5. การผสานรวมและระบบอัตโนมัติ: ผสาน Google Sheetsกับระบบ CRM ยอดนิยมเพื่อขยายขีด ความสามารถ: รวบรวมข้อมูลลูกค้าจากอีเมลและแบบฟอร์ม, อัตโนมัติรายการติดตามผลทางอีเมล, และซิงค์กับปฏิทินเพื่อจัดตารางและติดตามการประชุม
นี่ไม่ใช่ทั้งหมด Google Sheets ยังมีเทมเพลต CRM มากมายให้คุณเลือกใช้ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้า แทนที่จะต้องเสียเวลาไปกับการสร้างระบบ CRM เอง
📮ClickUp Insight: ทีมที่มีประสิทธิภาพต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึง 4 เท่าในขณะที่ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยจำกัดเครื่องมือไว้ที่ 9 แพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ? ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUp รวบรวม งาน โครงการ เอกสาร วิกิ แชท และการโทรของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นหรือไม่? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานมองเห็นได้ชัดเจน และให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ขณะที่ AI จัดการส่วนที่เหลือ
ประเภทของเทมเพลต CRM ใน Google Sheets และการใช้งาน
จากการจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าขั้นพื้นฐานไปจนถึงการจัดการการขายแบบอัตโนมัติเทมเพลต CRMของ Google Sheets สามารถรองรับการใช้งานหลากหลายในด้านการจัดการลูกค้า นี่คือเทมเพลต CRM ของ Google Sheets ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดบางตัว
1. แม่แบบ CRM สำหรับการจัดการโครงการ
เทมเพลตกราฟแกนต์ใน Google Sheetsที่ใช้ฟรีนี้เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีการโต้ตอบกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องตลอดโครงการ
เทมเพลตเหล่านี้รวมข้อมูลติดต่อของลูกค้าเข้ากับคุณสมบัติการติดตามโครงการเช่นโครงสร้างโครงการ ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำหนดเวลา งาน กำหนดส่ง และการจัดสรรงบประมาณ
คุณสามารถปรับแต่งแต่ละหมวดหมู่ได้, ร่วมมือกับสมาชิกทีมบริหารโครงการของคุณ, และบันทึกไว้ใน Google Drive. ตอนนี้การอัปเดตแบบเรียลไทม์ทั้งหมดของคุณพร้อมใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา!
2. แม่แบบ CRM พื้นฐาน
เทมเพลตสเปรดชีตCRM พื้นฐานนี้เป็นเครื่องมือจัดการการขายที่สมบูรณ์แบบสำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพ
เริ่มต้นด้วยการปรับแต่งแท็บ 'การตั้งค่า' คุณสามารถกำหนดหมวดหมู่ เช่น ประเภทผู้ติดต่อสำหรับบุคคล และขั้นตอนของโอกาสที่คุณมีกับพวกเขา การเดินทางในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณง่ายขึ้นแล้ว
ใช้แท็บ 'แดชบอร์ด' เป็นแผงควบคุมขนาดเล็ก แสดงมูลค่าทั้งหมดของโอกาส จำนวนทั้งหมดของบุคคล บริษัท และโอกาส และจำนวนโอกาสตามขั้นตอนพร้อมมูลค่า
แท็บ 'ผู้คน' ของคุณประกอบด้วยข้อมูลสำหรับลูกค้าที่คุณต้องการทำธุรกิจด้วย ใช้แท็กที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น การติดตาม, ร้อน, และขายเพิ่ม เพื่อกำหนดความสัมพันธ์ที่คุณอาจได้ก่อตั้งไว้กับพวกเขา
ในทำนองเดียวกัน แท็บ 'บริษัท' มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้นำองค์กรในปัจจุบันและที่มีศักยภาพ
แท็บ 'โอกาส' แสดงถึงความพยายามในการพัฒนาธุรกิจทั้งหมดที่คุณต้องการติดตาม
3. แม่แบบ CRM สำหรับติดตามกระบวนการขาย
คุณสามารถมองเห็นและบันทึกข้อมูลทั้งหมดของกระบวนการขายของคุณได้ รวมถึงการจัดการลูกค้าเป้าหมาย,การติดตามการขาย, และการรายงานรายได้ ในเทมเพลต Google Sheets CRM ที่สะดวกสบายเพียงหนึ่งเดียว
เทมเพลตนี้สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีบน HubSpot. ช่วยให้การจัดการการขายง่ายขึ้นโดยการแสดงข้อมูลทั้งหมดจากแต่ละแท็บในรูปแบบของกราฟและแผนภูมิบนแดชบอร์ดหลัก.
คุณสามารถเริ่มตั้งค่าช่องทางการขายของธุรกิจของคุณในแผ่นงานนี้ได้ กรุณาไปที่แท็บ 'คำแนะนำ' เพื่อทำความเข้าใจว่าสเปรดชีต CRM คืออะไรและวิธีการกรอกข้อมูล
4. แม่แบบการจัดการการตลาด CRM
หากคุณได้กำหนดเป้าหมายการตลาดขององค์กรของคุณแล้ว คุณสามารถติดตามได้อย่างง่ายดายด้วยสเปรดชีต CRM การจัดการการตลาดฟรีนี้
มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาลูกค้าเป้าหมาย เทมเพลต CRM นี้ประกอบด้วยแบบฟอร์มสำหรับเก็บข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย ลำดับการติดตามทางอีเมล การติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญ และเครื่องมือการแบ่งกลุ่มตามระดับความสนใจหรือการมีส่วนร่วม
คุณสามารถจัดหมวดหมู่ลูกค้าเป้าหมายตามแหล่งที่มาของพวกเขา เช่น ลูกค้าเป้าหมายจากแคมเปญ Facebook, ลูกค้าเป้าหมายจากแคมเปญอีเมลเย็น, ลูกค้าเป้าหมายจาก LinkedIn และอื่นๆ
5. แม่แบบ CRM สำหรับการตลาดอีเวนต์
เทมเพลตนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมบริหารบัญชีในเอเจนซี่โฆษณาและการตลาดสื่อสังคมออนไลน์ ช่วยในการนำเสนอไทม์ไลน์การตลาดของคุณให้กับโปรไฟล์ลูกค้าที่ถูกต้องโดยการติดตามและจัดตารางเนื้อหา
คุณสามารถจัดการ, ตรวจสอบ,และกำหนดเวลาการรณรงค์การตลาดระดับประเทศ, การรณรงค์การตลาดท้องถิ่น, ประชาสัมพันธ์, การตลาดเนื้อหา, บล็อก, หน้าเว็บ, และอื่น ๆ ได้
เทมเพลตช่วยให้คุณรักษาการสื่อสารแบรนด์ที่สม่ำเสมอในทุกแพลตฟอร์มและหลีกเลี่ยงการทำซ้ำ
ให้ใช้เป็นเครื่องมือคำนวณเบื้องต้นสำหรับสิ่งที่คุณได้บรรลุแล้ว และสร้างรายงานเกี่ยวกับความสำเร็จของแคมเปญการตลาด
การตั้งค่า CRM ใน Google Sheets: คู่มือทีละขั้นตอน
หากคุณไม่ต้องการจัดการกับเครื่องมือ CRM ที่ซับซ้อน คู่มือแบบทีละขั้นตอนนี้จะพาคุณใช้ Google Sheets ที่เรียบง่ายเป็นเครื่องมือ CRM ได้! 🙌
ขั้นตอนที่ 1: เลือกเทมเพลต CRM
ก่อนอื่น คุณต้องค้นหาเทมเพลต CRM ที่เหมาะสมซึ่งตรงกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ. แม้ว่า Google Sheets จะมีเทมเพลตให้ใช้ในตัวอยู่แล้ว คุณก็สามารถค้นหาเว็บไซต์อื่น ๆ ที่มีเทมเพลตให้ดาวน์โหลดฟรีหรือขายได้เช่นกัน.
ขั้นตอนที่ 2: นำเข้าเทมเพลต
เปิด Google Sheets และคลิก 'ไฟล์ > ใหม่ > จากเทมเพลต' ค้นหาเทมเพลต CRM หรือใช้เทมเพลตที่ดาวน์โหลดไว้ล่วงหน้า
ขั้นตอนที่ 3: ปรับแต่งสเปรดชีต CRM
คุณสามารถเพิ่มหรือลบคอลัมน์และแถวเพื่อแสดงเฉพาะข้อมูลที่คุณต้องการติดตาม
พิจารณาช่องข้อมูลที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ของระบบ CRM ของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลติดต่อ (ชื่อ, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์, บริษัท), แหล่งที่มาของลีด, ขั้นตอนการขาย, ประวัติการปฏิบัติงานและกิจกรรม, หรือบันทึกและความคิดเห็น
ขั้นตอนที่ 4: ปกป้องความสมบูรณ์ของข้อมูล
ข้อมูลจุด CRM ใน Google Spreadsheets เปรียบเสมือนเหมืองทองคำสำหรับทุกธุรกิจ!
เพื่อรักษาความถูกต้องและความสม่ำเสมอในข้อมูลติดต่อของคุณ คุณสามารถใช้กฎการตรวจสอบข้อมูลได้ ตอนนี้เทมเพลต CRM ของคุณสามารถทำให้เครื่องมือ CRM ที่ปรับแต่งเองต้องแข่งขันได้
เพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ควรพิจารณาตั้งค่าสิทธิ์ในระดับชีตเพื่อควบคุมว่าใครสามารถดูและแก้ไขข้อมูลบางอย่างได้
ขั้นตอนที่ 5: ตั้งค่าเส้นทางการขายของคุณ
ตั้งค่าช่องทางการขายของคุณเพื่อติดตามลูกค้าที่มีศักยภาพผ่านแต่ละขั้นตอน สร้างคอลัมน์หรือแท็บเพื่อแสดงขั้นตอนต่างๆ (เช่น ลูกค้าเป้าหมาย, ผ่านการคัดกรอง, ส่งข้อเสนอ, ปิดการขาย/แพ้)
ใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อเน้นโอกาสในขั้นตอนต่างๆ หรือโอกาสที่ต้องการความสนใจจากคุณ. สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเห็นภาพความคืบหน้าของยอดขายได้ชัดเจนผ่านกราฟและแผนภูมิ.
Google Sheets CRM ช่วยให้การรายงานและการนำเสนอตัวเลขให้กับลูกค้าของคุณง่ายขึ้น คุณสามารถสร้างตาราง pivot เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า ระบุแนวโน้ม และติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพได้
ขั้นตอนที่ 6: ติดตามงานและกิจกรรม
ด้วย Google Sheets CRM ของคุณ คุณสามารถสร้างระบบการจัดการงานของคุณเองได้ โดยใช้คอลัมน์, แท็บ, หรือแผ่นงานแยกต่างหากเพื่อติดตามงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อแต่ละคน
คุณสามารถมอบหมายงานให้กับทีมบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าของคุณ, ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, และติดตามความคืบหน้าได้
เคล็ดลับและเทคนิคในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย Google Sheets เป็นระบบ CRM
Google Sheets เป็นเครื่องมือ CRM ที่มีความหลากหลายมากที่สุด พร้อมด้วยคุณสมบัติมากมายที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณในขณะที่ควบคุมค่าใช้จ่ายทางการตลาดให้อยู่ในระดับที่จัดการได้ มาสำรวจเคล็ดลับและเทคนิคที่มีประโยชน์ของมันกันเถอะ
1. คำแนะนำสูตรอัจฉริยะ
เมื่อคุณเริ่มพิมพ์สูตรขึ้นมา Sheets จะวิเคราะห์ข้อมูลรอบข้างเพื่อเข้าใจความเกี่ยวข้องของสูตรนั้น ๆ ระบบจะจดจำรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตัวเลข วันที่ ข้อความ หรือช่วงข้อมูล และคำนึงถึงสูตรที่คุณใช้ล่าสุดและงานสเปรดชีตที่คุณทำบ่อย ๆ
Google Sheets ใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อทำความเข้าใจบริบทและปรับปรุงคำแนะนำสูตรเมื่อเวลาผ่านไป มันจะเติมชื่อสูตรโดยอัตโนมัติเมื่อคุณพิมพ์ ลดการพิมพ์ผิด
2. จัดการโครงการด้วยมุมมองไทม์ไลน์
มุมมองไทม์ไลน์แบบโต้ตอบของ Sheets ใช้พลังของผืนผ้าใบอัจฉริยะ ช่วยให้คุณสามารถโต้ตอบกับข้อมูลโครงการได้อย่างง่ายดาย จัดการแคมเปญการตลาดกำหนดเหตุการณ์สำคัญของโครงการ ความร่วมมือระหว่างทีม และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสามารถนำเสนอรายงานและผลลัพธ์ของ CRMในรูปแบบที่สร้างสรรค์ยิ่งขึ้นให้กับองค์กรหรือลูกค้าของคุณได้
3. ใช้ Google Sheets Add-Ons
ไปที่ 'ส่วนขยาย > ส่วนเสริม > รับส่วนเสริม' เพื่อใช้เครื่องมือเพิ่มเติมที่คุณดาวน์โหลดจากภายนอก ซึ่งจะช่วยทำให้งานใน Google Sheets เป็นอัตโนมัติได้
คุณสามารถเลือกจากแอปพลิเคชันที่เน้น AI หลากหลายเพื่อเขียนและกรอกแผ่นงานโดยอัตโนมัติด้วยเพียงไม่กี่คำสั่ง เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มช่วยให้คุณรวม Google Forms จากอีเมลของคุณเข้ากับสเปรดชีตของคุณได้
4. Google App Scripts สำหรับ Google Sheets
Apps Script เปิดโลกใหม่แห่งความเป็นไปได้ของ CRM อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นเมนูแบบกำหนดเอง, หน้าต่างป๊อปอัพ, หรือแถบด้านข้างที่สะดวกใช้งาน—ทั้งหมดนี้เพื่อปรับแต่ง Google Sheet ให้ตรงกับความต้องการของคุณโดยเฉพาะ คุณสามารถละทิ้งสูตรสำเร็จรูปและออกแบบฟังก์ชันเฉพาะที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณได้อย่างแท้จริง
คุณยังสามารถผสานการทำงานของ Sheets เข้ากับปฏิทิน, ไดรฟ์, Gmail และอื่นๆ ได้อย่างราบรื่น ลองนึกภาพการจัดตารางประชุมหรือส่งอีเมลโดยตรงจากสเปรดชีตของคุณ! สร้างแบบฟอร์มโดยอัตโนมัติจากข้อมูลในสเปรดชีตของคุณ หรือกรอกข้อมูลใหม่ลงในชีตของคุณด้วยการตอบกลับต่างๆ
5. ชิปอัจฉริยะเพื่อการร่วมมือและการจัดการ
ชิปอัจฉริยะช่วยให้คุณฝังไฟล์เช่นเอกสาร, ตารางคำนวณ, สไลด์, หรือรูปภาพได้โดยตรงในตารางคำนวณของคุณ เพียงเลื่อนเมาส์ไปเหนือสัญลักษณ์ "@" จะปรากฏไฟล์ที่แนะนำทั้งหมดตามกิจกรรมล่าสุดของคุณและคำค้นหา
โดยการแบ่งปันชิปข้อมูลใน Google Sheets แบบร่วมมือกัน ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องออกจากสเปรดชีตเลย
ข้อจำกัดของการใช้ Google Sheets เป็นระบบ CRM
แม้ว่า Google Sheets จะมีความยืดหยุ่นที่น่าทึ่งสำหรับระบบ CRM แต่ก็ยังมีข้อจำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์ม CRM ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
1. การจัดการข้อมูล
- ไม่มีคุณสมบัติความสมบูรณ์ของข้อมูลในตัว: ขาดการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยอัตโนมัติหรือการป้องกันการซ้ำซ้อน ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อข้อผิดพลาดและความไม่สอดคล้องกัน
- ความจุข้อมูลจำกัด: อาจไม่สามารถจัดการกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่มากได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหาด้านประสิทธิภาพ
- ไม่มีการรายงานขั้นสูง: มีเพียงเครื่องมือการรายงานพื้นฐานเท่านั้น แต่ขาดความสามารถในการรายงานและวิเคราะห์อย่างละเอียดเหมือนกับระบบ CRM ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
2. ฟังก์ชันการทำงาน
- ไม่มีการจัดการระบบท่อการขายในตัว: การติดตามระบบท่อการขายที่ซับซ้อนซึ่งมีขั้นตอนและข้อพึ่งพาอาจเป็นเรื่องยุ่งยากและต้องใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง
- ศักยภาพในการทำงานอัตโนมัติที่จำกัด: การทำงานอัตโนมัติต้องพึ่งพาส่วนเสริมและการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ และอาจไม่ราบรื่นหรือมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับฟีเจอร์ที่ติดตั้งมาในตัว CRM ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
- การขาดการตลาดผ่านอีเมลและการจัดการแคมเปญ: ไม่มีเครื่องมือในตัวสำหรับแคมเปญการตลาดผ่านอีเมลและลำดับการดูแลลูกค้าเป้าหมาย
3. ความปลอดภัยและความสามารถในการขยายระบบ
- ข้อกังวลด้านความปลอดภัยของข้อมูล: การจัดเก็บข้อมูลลูกค้าที่มีความอ่อนไหวบน Google Sheets ที่อยู่บนคลาวด์อาจก่อให้เกิดข้อกังวลด้านความปลอดภัยสำหรับบางธุรกิจ
- ความสามารถในการขยายตัวที่จำกัด: เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น การจัดการระบบ CRM ที่ใหญ่และซับซ้อนภายใน Sheets อาจกลายเป็นเรื่องยากที่จะควบคุมและขัดขวางการขยายตัวในอนาคต
- ข้อจำกัดในการทำงานร่วมกัน: แม้ว่าการแก้ไขร่วมกันจะทำงานได้ดีสำหรับทีมขนาดเล็ก แต่การจัดการการเข้าถึงและสิทธิ์สำหรับทีมขนาดใหญ่สามารถเป็นเรื่องที่ท้าทาย
Google Sheets เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและสตาร์ทอัพที่กำลังมองหาโซลูชัน CRM ที่ฟรี ยืดหยุ่น และใช้งานง่าย
อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดของมันอาจถูกเปิดเผยเมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นและข้อมูลมีความซับซ้อนมากขึ้น
คิดถึงมันเหมือนเป็นจักรยานเริ่มต้นของคุณ มันเหมาะสำหรับการเรียนรู้การขี่และสำรวจพื้นฐานของการขี่ แต่สำหรับการเดินทางที่ยาวนานขึ้นและการรับน้ำหนักที่มากขึ้นแพลตฟอร์ม CRMที่ออกแบบมาโดยเฉพาะหรือทางเลือกอื่น ๆอาจเป็นตัวเลือกที่ใช้งานได้จริงมากกว่า!
อาจถึงเวลาที่ควรพิจารณาการย้ายไปใช้ซอฟต์แวร์ CRMที่เฉพาะทางเพื่อให้แน่ใจในความปลอดภัยของข้อมูล, ฟังก์ชันการทำงานขั้นสูง, และการขยายตัวอย่างราบรื่นเพื่อการเติบโตในอนาคต
พบกับ ClickUp: ทางเลือกที่ดีกว่า Google Sheets CRM
แต่แอปเดียวสามารถแทนที่เครื่องมือ CRM ทั้งหมดของคุณได้หรือไม่? ได้ หากเป็น ClickUp!
ด้วยเครื่องมือ CRM ที่แข็งแกร่ง ClickUp ทำให้คุณง่ายต่อการร่วมมือและสื่อสารกับทีมของคุณข้ามแผนก ไม่ว่าจะเป็นแผนกการตลาด, ฝ่ายขาย, หรือแผนกการเงิน
นอกจากนี้ยังเป็นแพลตฟอร์มการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจรที่ช่วยจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
มุมมอง CRM
ใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบภาพของClickUp CRM เพื่อติดตามความคืบหน้าของดีล, ระบุความรับผิดชอบของทีม, ตรวจสอบความคิดเห็น, และคาดการณ์วันที่ปิดการขาย
ด้วยมุมมองที่ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้มากกว่า 10 แบบ คุณสามารถวางแผนความคืบหน้าด้วยกระดานคัมบัง, มุมมองตาราง, รายการ, แผนผังความคิด, และอื่น ๆ อีกมากมาย ทำให้ความสำเร็จของลูกค้าเป็นเรื่องง่าย!
แดชบอร์ด ClickUp
ตั้งค่าแดชบอร์ด CRM ที่ปรับแต่งได้ตามต้องการด้วย ClickUp และรับรายงานการขายที่ละเอียดซึ่งช่วยให้คุณและลูกค้าของคุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูง คุณสามารถชี้ให้เห็นความพยายามในการขายของคุณได้อย่างแม่นยำ ระบุจุดติดขัด ป้องกันการสูญเสียลูกค้า และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงได้
ClickUp ให้การเข้าถึงฐานข้อมูลลูกค้าที่รวมศูนย์ไว้; เฉพาะบุคคลที่คุณต้องการเท่านั้นที่สามารถดูแหล่งข้อมูลอันมีค่านี้ได้ พร้อมสิทธิ์การเข้าถึงที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ
ClickUp Automation
เลือกจากระบบอัตโนมัติมากกว่า 100 แบบเพื่อทำให้งานประจำเป็นอัตโนมัติ ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ส่งต่อโครงการ และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสามารถกำหนดงานโดยอัตโนมัติสำหรับแต่ละขั้นตอนของกระบวนการทำงานของคุณ, ทำการอัปเดตสถานะตามกิจกรรม, และเปลี่ยนลำดับความสำคัญเพื่อแจ้งเตือนทีมของคุณเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญต่อไป
ClickUp Automation ช่วยให้คุณนำ SOP ที่ชัดเจนไปใช้และสร้างงานใหม่ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเหนื่อย
เทมเพลต CRM ของ ClickUp
เทมเพลต CRM ของ ClickUpมอบโครงสร้างสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ช่วยประหยัดเวลา ส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และให้คุณปรับแต่ง CRM ให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ
กรอบการทำงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าเหล่านี้เป็นรากฐานที่พร้อมใช้งานสำหรับงาน CRM ที่พบบ่อย คุณสามารถเลือกจากเทมเพลตหลากหลายที่ออกแบบมาสำหรับอุตสาหกรรมหรือกระบวนการทางธุรกิจเฉพาะ เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินงานของคุณ
ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp
ฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณให้ตรงกับความต้องการข้อมูลที่แน่นอนของคุณ ส่งเสริมการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพและให้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น
ด้วยประเภทของฟิลด์ที่กำหนดเองที่แตกต่างกัน คุณสามารถบันทึกและใช้ข้อมูลประเภทต่างๆ เพื่อจัดระเบียบงานและรักษาความสม่ำเสมอได้ ตัวอย่างเช่น สร้างฟิลด์โทรศัพท์ที่กำหนดเองเพื่อบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า หรือใช้ฟิลด์สูตรสำหรับการคำนวณของคุณ
ตั้งค่าระบบ CRM ของคุณเองวันนี้
เพื่อยกระดับเกม CRM ของคุณ คุณสามารถผสาน Google Sheetsเข้ากับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ CRM ของ ClickUp ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งจะทำให้คุณเข้าถึงการทำงานร่วมกันของทีมแบบเรียลไทม์ การจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมด้วย Google Drive การผสานรวมกว่า 1000 รายการ และแม่แบบ CRM มากมายให้เลือกใช้
ลงทะเบียน และ สัมผัสประสบการณ์ ClickUp ฟรีวันนี้!
คำถามที่พบบ่อย
1. ประโยชน์ของการใช้ Google Sheets เป็นระบบ CRM คืออะไร?
Google Sheets สามารถเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพอย่างน่าประหลาดใจสำหรับความต้องการ CRM พื้นฐาน โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือสตาร์ทอัพ แม้ว่าจะมีข้อจำกัดเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์ CRM ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ แต่ประโยชน์ของมันก็มีมากมายเช่นกัน:
- ความคุ้มค่า: ไม่จำเป็นต้องสมัครสมาชิกหรือซื้อลิขสิทธิ์ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับบริษัทที่มีทรัพยากรทางการเงินจำกัด
- การเข้าถึงและความสะดวกในการใช้งาน: มีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและคุณสมบัติที่ใช้งานง่าย การตั้งค่าและจัดการ CRM พื้นฐานทำได้ง่ายแม้สำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค
- การปรับแต่ง: อนุญาตให้มีฟิลด์ที่กำหนดเอง, สูตร, และรายงานเพื่อปรับระบบให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะและติดตามข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวข้อง
- การทำงานร่วมกันและการอัปเดตแบบเรียลไทม์: การเข้าถึงหลายผู้ใช้เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถแก้ไขและเข้าถึง CRM ได้ทุกที่ทุกเวลา
- ความสามารถในการขยายและการย้ายระบบ: สามารถย้ายข้อมูลของคุณไปยังระบบ CRM ที่เฉพาะเจาะจงได้อย่างง่ายดายในภายหลัง ดังนั้นคุณจะไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้นหากธุรกิจของคุณเติบโตเกินกว่าที่ Sheets จะรองรับได้
2. ฉันจะจัดการ CRM ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ Google Sheets ได้อย่างไร?
มันเกือบจะง่ายเหมือนกับการตั้งค่าไฟล์ Excel พื้นฐานของคุณ
- เริ่มต้นด้วยเทมเพลต: ค้นหาเทมเพลต CRM ฟรีทางออนไลน์หรือสร้างของคุณเองโดยมีฟิลด์สำคัญ เช่น ชื่อ, ข้อมูลติดต่อ, ขั้นตอน, และมูลค่าโอกาส
- ปรับแต่งและอัตโนมัติ: เพิ่มฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง, ใช้สูตรสำหรับการคำนวณ, และสำรวจส่วนเสริมสำหรับสิ่งต่าง ๆ เช่น แบบฟอร์มและการจับอีเมล
- มุ่งเน้นการทำงานร่วมกัน: แชร์ชีตของคุณกับทีม ใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อเป็นสัญญาณเตือนทางสายตา และติดตามการอัปเดตด้วยประวัติเวอร์ชัน
- รับข้อมูลที่สะอาด และ ข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจน: ลบข้อมูลซ้ำอย่างสม่ำเสมอ ใช้ตัวกรองเพื่อวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า และสร้างกราฟเพื่อสรุปข้อมูลในรูปแบบภาพ
3. มีวิธีที่จะผสาน Google Sheets กับเครื่องมือ CRM อื่น ๆ ได้หรือไม่?
วิธีที่ดีที่สุดในการผสานระบบขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการและทักษะทางเทคนิคของคุณ. ระบบ CRM ส่วนใหญ่สามารถให้คุณนำเข้าและส่งออกข้อมูลในรูปแบบ CSV ได้. ดังนั้นคุณสามารถส่งออกข้อมูลจาก Google Sheets ของคุณเป็นไฟล์ CSV และนำเข้าไปยังระบบ CRM ของคุณ และทำกลับกันได้.
คุณยังสามารถดาวน์โหลดส่วนเสริมจาก Google Workspace Marketplace เพื่อผสานการทำงานกับ Google Sheets CRM ของคุณได้อีกด้วย
Google Sheets เป็น CRM ที่เหมาะสมสำหรับคุณหรือไม่?
แม้ว่า Google Sheets จะสามารถใช้เป็นเครื่องมือ CRM ที่ใช้งานได้จริงสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและสตาร์ทอัพ แต่ก็มีข้อจำกัดเมื่อต้องรองรับความต้องการ CRM ที่ซับซ้อนมากขึ้น การขาดฟีเจอร์ CRM ในตัว ข้อจำกัดในการจัดการข้อมูล และข้อกังวลด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น อาจกลายเป็นอุปสรรคเมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น
โชคดีที่มีเครื่องมืออย่าง ClickUpที่รวมความเรียบง่ายของ Google Sheets เข้ากับฟังก์ชัน CRM ขั้นสูง มอบแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณ ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้นหรือกำลังมองหาฟีเจอร์ขั้นสูงมากขึ้น กุญแจสำคัญคือการค้นหาเครื่องมือที่ตรงกับความต้องการทางธุรกิจของคุณอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การสำรวจ Google Sheets CRM เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอย่างแน่นอน แต่อย่าลืมว่ายังมีพื้นที่สำหรับการเติบโตและปรับปรุงอยู่เสมอ!สมัครใช้ ClickUpและสัมผัสประสบการณ์แอปครบวงจรสำหรับทีมของคุณ