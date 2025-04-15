ซอฟต์แวร์ธุรกิจอัจฉริยะ (BI) ยอดนิยม 10 อันดับในปี 2025

ข้อมูลเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจทุกประเภท ช่วยให้เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเบื้องหลังและให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่มีคุณค่า แต่การจัดการข้อมูลอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากทีมของคุณยังไม่มีกระบวนการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
ในความเป็นจริง การศึกษาแสดงให้เห็นว่า74% ของพนักงานที่ถูกสำรวจรู้สึกไม่มีความสุขในการทำงานกับข้อมูล นี่คือจุดที่เครื่องมือธุรกิจอัจฉริยะเข้ามามีบทบาท
พวกเขาคือสมองขององค์กร
ซอฟต์แวร์ธุรกิจอัจฉริยะ (BI) นำข้อมูลและตัวเลขของบริษัทมาวิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง และสร้างรายงานข้อมูลเชิงภาพที่คุณสามารถใช้เพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจได้ การศึกษาเดียวกันจากข้างต้นรายงานว่า บริษัทที่ใช้ซอฟต์แวร์ BI มีโอกาสเพิ่มขึ้นถึงห้าเท่าในการตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้น
พร้อมที่จะตัดสินใจได้รวดเร็วและรอบรู้มากขึ้นโดยใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของคุณหรือไม่? นี่คือ 10 ซอฟต์แวร์ธุรกิจอัจฉริยะที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้คุณทำภารกิจนี้สำเร็จ
นอกจากนี้ เราจะเน้นเครื่องมือเพิ่มเติม เช่นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดและแสดงให้คุณเห็นสิ่งที่ควรมองหาเมื่อเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสม ?
ทำไมซอฟต์แวร์ธุรกิจอัจฉริยะจึงมีความสำคัญ?
ซอฟต์แวร์ธุรกิจอัจฉริยะเป็นเครื่องมือที่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัท และนำเสนอในรูปแบบกราฟ รายงาน และแผนภูมิที่เข้าใจง่าย ซอฟต์แวร์นี้ใช้การขุดข้อมูลเพื่อดึงข้อมูล ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินรายละเอียด และสร้างการแสดงข้อมูลเชิงภาพเพื่อให้ข้อสรุปชัดเจน
ด้วยเครื่องมือธุรกิจอัจฉริยะเหล่านี้ ทุกคนสามารถรวบรวมข้อมูลที่มีพื้นฐานจากข้อมูลได้ ไม่เพียงแต่ผู้วิเคราะห์ที่มีทักษะสูงเท่านั้น ซอฟต์แวร์ประเภทนี้ไม่เพียงแต่รวบรวมข้อมูล แต่ยังเก็บข้อมูลทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวที่สะดวกสบาย
นั่นหมายความว่าคุณมีข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดที่คุณต้องการในที่เดียว — โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างผลิตภัณฑ์ — ทำให้การนำเสนอข้อมูลและการเข้าถึงแหล่งข้อมูลหลายแหล่งง่ายขึ้นมาก
เครื่องมือ BI ส่วนใหญ่ให้คุณปรับแต่งแหล่งข้อมูลเพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ในด้านที่มีความสำคัญที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ ดึงรายงานที่กำหนดเองและเจาะลึกเข้าไปในตัวชี้วัดที่สามารถส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจของคุณโดยใช้เครื่องมืออัจฉริยะเหล่านี้ ?
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ธุรกิจอัจฉริยะ?
เมื่อพูดถึงเครื่องมือด้านธุรกิจอัจฉริยะ มีตัวเลือกมากมายในตลาด แต่ไม่ใช่ทุกตัวที่ถูกสร้างมาเท่าเทียมกัน
นี่คือสิ่งที่ควรมองหาในเครื่องมือ BI:
- แดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายและโต้ตอบได้: ทำให้ข้อมูลที่ซับซ้อนง่ายขึ้นและได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้และการแสดงข้อมูลที่ชัดเจน
- AI ในตัว:เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์มอบข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและประเมินข้อมูลจากหลากหลายมุมมอง ทำให้มีความครอบคลุมมากขึ้น
- การผสานรวม: เครื่องมือ Business intelligence ที่ดีที่สุดสามารถทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มข้อมูลและแอปพลิเคชันอื่น ๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน
- เครื่องมือขุดข้อมูล: มองหาซอฟต์แวร์ที่สามารถวิเคราะห์ชุดข้อมูลที่หลากหลายโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ที่หลากหลายและขั้นสูง
- การแจ้งเตือนข้อมูลอัจฉริยะ: ส่งการแจ้งเตือนสำหรับข้อมูลที่ดีและไม่ดี เพื่อให้รายงานของคุณไม่ถูกบิดเบือนโดยตัวชี้วัดที่ไม่ถูกต้อง
ซอฟต์แวร์ธุรกิจอัจฉริยะที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้ในปี 2025
เริ่มต้นการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์ธุรกิจอัจฉริยะที่ดีที่สุด 10 ตัวเลือกนี้ ตั้งแต่เครื่องมือ ETL และคลังข้อมูลไปจนถึงเครื่องมือการแสดงผลข้อมูล พวกเขานำเสนอชุดประโยชน์มากมายสำหรับธุรกิจที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัท
สำหรับแต่ละรายการ เราได้เน้นคุณสมบัติเด่น ข้อควรพิจารณา ราคา และข้อมูลการจัดอันดับ เพื่อให้คุณสามารถเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจของคุณมากที่สุด ✨
1. SAP BusinessObjects Business Intelligence
SAP BusinessObjects เป็นชุดซอฟต์แวร์ BI ที่นำเสนอแพลตฟอร์มที่สามารถปรับขนาดได้และการควบคุมข้อมูลเชิงลึกในที่เดียวที่สะดวกสบาย การออกแบบที่ยืดหยุ่นช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลได้ไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่มีพนักงานเพียงไม่กี่คนหรือบริษัทขนาดใหญ่ที่มีสมาชิกในทีมหลายพันคนก็ตาม ?♀️
ความสามารถด้านธุรกิจอัจฉริยะของมันได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สุดบางแห่งทั่วโลก—ทำให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือ BI ชั้นนำสำหรับผู้ใช้ธุรกิจองค์กร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SAP BusinessObjects Business Intelligence
- ข้อมูลแบบเรียลไทม์ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ทันสมัยและวิเคราะห์ขั้นสูงเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ
- การรายงานไม่ได้จำกัดอยู่แค่ตัวเลขเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงการประเมินสาเหตุที่แท้จริงและการตอบคำถามเฉพาะกิจเพื่อให้คุณได้รับคำตอบที่ต้องการอย่างรวดเร็ว (แม้จะมาจากหลายแหล่งข้อมูลก็ตาม)
- ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจด้วยตนเองและเครื่องมือแสดงข้อมูลเชิงภาพมอบอำนาจให้คุณควบคุมข้อมูลและวิธีการที่คุณต้องการเห็นข้อมูลนั้น
- การแชร์สิทธิ์การอนุญาตให้คุณสามารถทำงานร่วมกับแผนกต่าง ๆ หรือภายในทีมของคุณเองได้เพื่อกระบวนการตัดสินใจที่ดีขึ้น
ข้อจำกัดของ SAP BusinessObjects Business Intelligence
- แม้ว่าราคาจะถูกปรับแต่งตามความต้องการ แต่โดยทั่วไปแล้วมักจะอยู่ในระดับสูง
- ผู้ใช้บางรายต้องการให้การผสานรวมราบรื่นและไร้รอยต่อมากขึ้น
ราคาของ SAP BusinessObjects Business Intelligence
- ติดต่อเพื่อขอราคาพิเศษ
SAP BusinessObjects Business Intelligence การจัดอันดับและรีวิว
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 3/5 (200+ รีวิว)
2. ไมโครซอฟต์ พาวเวอร์ บีไอ
นำเสนอโดยไมโครซอฟต์ Power BI เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลที่ช่วยให้คุณมองเห็นเมตริกต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจที่นำธุรกิจของคุณไปสู่ความสำเร็จในระดับใหม่ ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลเมตริกและเพิ่มเข้าไปในศูนย์กลางข้อมูล OneLake พร้อมด้วยเครื่องมือธุรกิจอัจฉริยะ
จากนั้น ปรับแต่งแดชบอร์ดเพื่อดูข้อมูลของคุณและสร้างข้อมูลเชิงลึก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft PowerBI
- คุณสมบัติ AI ที่ติดตั้งไว้ในตัวสามารถตอบคำถาม, สร้างรายงานได้ทันที, และเน้นให้เห็นรูปแบบในข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ที่รวดเร็วขึ้น
- แชร์และฝังรายงานข้ามชุดเครื่องมือของ Microsoft รวมถึง Excel Spreadsheets, PowerPoint และTeams
- คุณสมบัติการกำกับดูแล, ความปลอดภัย, และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Microsoft ปกป้องข้อมูลของคุณและมอบการมองเห็นแบบครบวงจร
- ทรัพยากรการฝึกอบรมฟรีหมายความว่าทุกคนในทีมสามารถเรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือและเจาะลึกการวิเคราะห์ได้
ข้อจำกัดของ Microsoft PowerBI
- ผู้ใช้บางรายพบว่าเครื่องมือนี้ประสบปัญหาในการจัดการกับชุดข้อมูลที่ซับซ้อนหรือมีขนาดใหญ่มาก
- มันไม่ใช่โซลูชันแบบติดตั้งในสถานที่ เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ใช้บนระบบคลาวด์
ราคาของ Microsoft PowerBI
- Power BI ใน Microsoft Fabric: ฟรี
- Power BI Pro: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- Power BI Premium: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Microsoft PowerBI
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (1,500+ รีวิว)
3. Zoho Analytics
Zohoเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ที่เชื่อถือได้ นำเสนอชุดซอฟต์แวร์ที่รวมถึง CRMเครื่องมืออัตโนมัติกระบวนการ และผลิตภัณฑ์ด้านไอที เครื่องมือข้อมูลของพวกเขาที่เรียกว่า Zoho Analytics ค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่ซ่อนอยู่จากข้อมูลที่เชื่อมต่อกัน
วิเคราะห์ผลลัพธ์และสร้างรายงานด้วยเครื่องมือการแสดงผลแบบกำหนดเองที่สามารถแชร์กับทีมทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Analytics
- เชื่อมต่อข้อมูลดิบโดยใช้ตัวเลือกการเชื่อมต่อที่หลากหลาย รวมถึงแอปพลิเคชันธุรกิจและไฟล์และแหล่งข้อมูลต่างๆ ด้วยเครื่องมือธุรกิจอัจฉริยะ
- ใช้เครื่องมือเตรียมข้อมูลแบบบริการตนเองเพื่อปรับแต่งรายงาน ทำความสะอาดข้อมูล และจัดทำแคตตาล็อกข้อมูล
- เสริมข้อมูลด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนโดยเครื่องมือการเรียนรู้ของเครื่องซึ่งทำนายแนวโน้มในอนาคตและให้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสมมติ
- ฝังการวิเคราะห์ข้อมูลโดยไม่ต้องใช้การสนับสนุน SQL ด้วยโมเดลแบบไม่ต้องเขียนโค้ดและเขียนโค้ดน้อย
ข้อจำกัดของ Zoho Analytics
- ผู้ใช้บางรายพบว่า การซิงโครไนซ์ข้อมูลใช้เวลาหลายชั่วโมงจึงจะเสร็จสมบูรณ์
- ไม่ใช่ทุกรายงานที่มีบันทึกกิจกรรม ซึ่งอาจถูกจำกัดไว้เพื่อการตรวจสอบ
ราคาของ Zoho Analytics
- พื้นฐาน: $24/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
- มาตรฐาน: $48/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
- พรีเมียม: $115/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: $455/เดือน, เรียกเก็บเงินรายปี
- กำหนดเอง: ติดต่อเพื่อขอราคา
Zoho Analytics คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
4. ทาโบล
Tableauจาก Salesforce ช่วยให้คุณสามารถแสดงข้อมูลเชิงวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือรายงานที่ผสานรวมและผลิตภัณฑ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับเครื่องมือธุรกิจอัจฉริยะ Tableau โดดเด่นเพราะสามารถนำข้อมูลขนาดใหญ่และ KPI มาแปลงเป็นรายงาน และสร้างข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
นำเสนอผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท ให้คุณเลือกตั้งแต่การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์แบบฝังตัว ไปจนถึงการวิเคราะห์ CRM เพื่อสร้างข้อมูลที่คุณต้องการในการตัดสินใจทางธุรกิจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Tableau
- การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบภาพมีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่องมืออื่น ๆ ที่สามารถปรับแต่งได้สูง
- ฟังก์ชันการลากและวางช่วยให้คุณดึงข้อมูลที่คุณต้องการเห็นได้อย่างแม่นยำ ในขณะที่ระบบป้องกันในตัวช่วยป้องกันการผิดพลาดในการแสดงข้อมูลที่ไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
- เส้นโค้งการเรียนรู้ที่สั้นลงทำให้ง่ายต่อการเริ่มต้นและใช้งานแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ธุรกิจ
- Tableau โดดเด่นในการรวบรวมและวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ แม้ธุรกิจของคุณจะดำเนินงานด้วยตัวชี้วัดที่ซับซ้อน
ข้อจำกัดของ Tableau
- ผู้ใช้บางท่านต้องการให้มีการปรับแต่งเพิ่มเติมเมื่อพูดถึงการจัดรูปแบบ
- ราคาอาจอยู่ในช่วงสูงของตลาด และคุณต้องจ่ายเงินเพื่อผู้ชม
ราคาของ Tableau
- ผู้สร้าง: $75/เดือน ต่อผู้ใช้
- นักสำรวจ: $42/เดือน ต่อผู้ใช้
- ผู้ชม: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Tableau
- G2: 4. 4/5 (1,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
5. Oracle Business Intelligence
แพลตฟอร์มธุรกิจอัจฉริยะนี้มอบการจัดการข้อมูลแบบรวมศูนย์ พร้อมด้วยบริการ BI หลากหลายรูปแบบ รวมถึงการสืบค้นข้อมูลเฉพาะกิจ แดชบอร์ด และการรายงานทางการเงิน ชุดเครื่องมือนี้ช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูล การแบ่งปันข้อมูลในรายงาน และการกระตุ้นให้เกิดข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ และขั้นตอนต่อไปเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของธุรกิจให้รวดเร็วขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Oracle BI
- การเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันบนเว็บ เช่น J2EE และ.NET มอบการผสานข้อมูลที่สมบูรณ์และเข้าถึงชุดข้อมูลขนาดใหญ่
- Oracle BI Answers ช่วยให้การสร้างแผนภูมิ ตารางหมุน และแดชบอร์ดสำหรับการสร้างแบบจำลองข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพแบบโต้ตอบเป็นเรื่องง่าย
- BI Delivers เป็นฟีเจอร์พิเศษที่ส่งการแจ้งเตือนและการเตือนภัยตามข้อมูลทันทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- เครื่องมือผู้จัดพิมพ์ช่วยให้การแชร์ข้อมูลธุรกิจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, นักลงทุน, ลูกค้า, และทีมภายในเป็นเรื่องง่าย
ข้อจำกัดของ Oracle BI
- ข้อกำหนดของระบบ รวมถึงหน่วยความจำและพื้นที่ดิสก์ อาจมีข้อจำกัด
- การปรับแต่งแดชบอร์ดที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือธุรกิจอัจฉริยะอื่น ๆ
ราคาของ Oracle BI
- ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Oracle BI
- G2: 3. 3/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
6. Qlik Sense
ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ทางธุรกิจทุกระดับทักษะ เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลบนคลาวด์นี้มอบข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI และสร้างรายงานตามข้อมูลของบริษัทคุณ เครื่องมือการเรียนรู้ของเครื่องและปัญญาประดิษฐ์ช่วยเตรียมข้อมูล ปฏิสัมพันธ์ด้วยภาษาธรรมชาติ และการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ ✅
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Qlik Sense
- ตัวเชื่อมต่อ SAP หลากหลายรูปแบบช่วยให้คุณสามารถผสานรวม OLAP, BEx, ETL และเครื่องมือการสืบค้นข้อมูล เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกยิ่งขึ้น
- ระบบอัตโนมัติคลังข้อมูลทำการดึงข้อมูลทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงแบบจำลอง และสร้างแคตตาล็อกข้อมูลที่เชื่อถือได้
- การแจ้งเตือนและการดำเนินการอัตโนมัติช่วยให้คุณส่งการแจ้งเตือนและสร้างงานตามข้อมูลเชิงลึก
- แพลตฟอร์ม SaaS เดี่ยวนี้มอบอินเทอร์เฟซแบบไฮบริดคลาวด์ ซึ่งช่วยให้ควบคุมความปลอดภัย การแชร์ และการจัดเก็บข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ Qlik Sense
- การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และชุดข้อมูลจำนวนมากอาจทำให้เครื่องมือทำงานช้าลง
- ส่วนเสริมและปลั๊กอินบางตัวมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และราคาแผนการสมัครสมาชิกรวมค่อนข้างสูง ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคสำหรับงบประมาณที่จำกัด
ราคาของ Qlik Sense
- มาตรฐาน: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $2,700/เดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและความคิดเห็นของ Qlik Sense
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
7. Yellowfin BI
มองเห็นและเข้าใจข้อมูลด้วยแดชบอร์ดที่สวยงามและตัวเลือกการวิเคราะห์แบบบริการตนเองหรือการวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ด้วย Yellowfin BI ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ทุกคน คุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่มีความรู้ทางเทคนิคก็สามารถใช้งานเครื่องมือนี้ได้
คุณสมบัติเด่นของ Yellowfin BI
- กระบวนการทำงานที่ฝังตัวช่วยให้การสร้างรายการดำเนินการตามข้อมูลธุรกิจและการรายงานเป็นเรื่องง่าย
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือใช้ข้อมูลเชิงลึกจาก AI เพื่อติดตามธุรกิจของคุณและอัตโนมัติการแจ้งเตือนเมื่อสัญญาณสำคัญถูกกระตุ้น
- การลากและวางข้อมูลเพื่อสร้างภาพข้อมูลช่วยลดเวลาที่ใช้ในการสร้างรายงานที่น่าสนใจ
- เลือกจากตัวสร้างรายงานและแผนภูมิหลากหลายรูปแบบเพื่อให้ทุกคนในทีมสามารถสร้างแดชบอร์ดและภาพข้อมูลได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Yellowfin BI
- การดึงข้อมูลอาจใช้เวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่
- การผสานรวมบางอย่างอาจราบรื่นกว่านี้
ราคา Yellowfin BI
- ติดต่อเพื่อขอราคาและแผนที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิว BI ของ Yellowfin
- G2: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 10+ รายการ)
8. ดันดาส บีไอ
Dundas BI ไม่เพียงแต่มีแดชบอร์ดแบบภาพเท่านั้น แต่ยังมีการผสานรวมและเครื่องมือโครงสร้างข้อมูลที่มอบการมองเห็นที่ดีขึ้นและความสามารถในการวิเคราะห์ที่เหนือกว่า
เครื่องมือพรีเมียมนี้มุ่งเน้นที่ประสบการณ์ของผู้ใช้ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลเชิงลึกสามารถแชร์กับสมาชิกในทีมได้อย่างง่ายดาย และในเครื่องมือที่คุณใช้ทุกวัน
คุณสมบัติเด่นของ Dundas BI
- การสนับสนุนการเชื่อมต่อและการรวมข้อมูลช่วยลดเวลาที่ใช้ในการสลับระหว่างเครื่องมือ ทำให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกได้เร็วขึ้น
- เครื่องมือการมองเห็นแบบโต้ตอบให้คุณควบคุมวิธีที่คุณมองเห็นและตอบสนองต่อข้อมูล
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้สามารถปรับแต่งและให้บริการตนเองเพื่อเจาะลึกข้อมูลที่สำคัญที่สุด
- การจัดเก็บข้อมูลแบบยืดหยุ่นช่วยให้สามารถควบคุมการจัดเก็บ การดึงข้อมูล และการจัดทำดัชนีข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ Dundas BI
- ผู้ใช้บางรายต้องการตัวกรองการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อทำการแบ่งกลุ่ม
- ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ อาจทำให้ระบบช้าลงและเกิดข้อผิดพลาด
ราคาของ Dundas BI
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์ของ Dundas BI
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
9. Datapine
แพลตฟอร์มธุรกิจอัจฉริยะสมัยใหม่นี้นำเสนอความปลอดภัยของข้อมูลในขณะที่ทำให้การสร้างรายงาน แดชบอร์ด และข้อมูลเชิงลึกตามตัวชี้วัดของบริษัทเป็นเรื่องง่าย ออกแบบด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ทำให้ทั้งทีมสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย นั่นหมายความว่าทุกคนรู้วิธีรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสร้างรายงานเพื่อแจ้งการตัดสินใจในทุกระดับของธุรกิจ ?️
คุณสมบัติเด่นของ Datapine
- เลือกจากเทมเพลตแดชบอร์ดตามฟังก์ชัน, อุตสาหกรรม, และแพลตฟอร์มเพื่อสร้างภาพที่ตรงเป้าหมายมากขึ้น
- ตัวเชื่อมต่อข้อมูลที่ใช้งานง่ายช่วยให้รวบรวมข้อมูลในที่เดียวโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ
- เครื่องมือวิเคราะห์เชิงคาดการณ์จะนำข้อมูลมาแปลงเป็นสถานการณ์ในชีวิตจริงเพื่อให้คุณสามารถวางแผนล่วงหน้าได้
- การแจ้งเตือนข้อมูลที่ใช้ระบบ AI จะช่วยให้คุณติดตามการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณได้ตลอดเวลา
ข้อจำกัดของ Datapine
- การออกแบบแดชบอร์ดบนมือถือไม่มีความโต้ตอบเท่ากับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
- มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ต้องสำรวจเพื่อใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดอย่างเต็มที่
ราคาของ Datapine
- ทดลองใช้ฟรี: 14 วัน
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Datapine
- G2: 4. 6/5 (รีวิว 20+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิว 20+ รายการ)
10. ซิสเซนส์
Sisense เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลที่ออกแบบมาสำหรับนักพัฒนาเพื่อสร้างข้อมูลเข้าสู่ผลิตภัณฑ์โดยใช้ API และ SDK เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์และแมชชีนเลิร์นนิงที่ติดตั้งมาในตัวจะเจาะลึกข้อมูลเมตริกเพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ใช้แดชบอร์ดและภาพแสดงผลที่ปรับแต่งได้เพื่อแบ่งปันรายการที่ต้องดำเนินการและประเด็นสำคัญที่สรุปจากข้อมูลตัวเลขที่ชัดเจน
คุณสมบัติเด่นของ Sisense
- สร้างภาพข้อมูลด้วยแผนภูมิแบบโต้ตอบที่เชื่อมโยงกับ KPI และตัวชี้วัดสำคัญอื่น ๆ สำหรับผู้ใช้และลูกค้า
- ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI ช่วยเน้นแนวโน้ม ระบุปัญหา และเน้นความสำเร็จที่สำคัญ
- การแจ้งเตือนและการคาดการณ์ช่วยให้คุณนำหน้าปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและพร้อมสำหรับการนวัตกรรม
- ตัวเชื่อมต่อข้อมูลช่วยให้คุณควบคุมประเภทของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำรายงาน
ข้อจำกัดของ Sisense
- ผู้ใช้บางรายพบข้อบกพร่องขณะใช้งานวิดเจ็ตและคอนเน็กเตอร์
- มีแผนให้เลือกหลายแบบ แต่ราคาอาจจำกัดสำหรับทีมขนาดเล็ก
ราคา Sisense
- ติดต่อเพื่อรับบริการโซลูชันที่ปรับแต่งตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของ Sisense
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
เครื่องมือทางธุรกิจอื่น ๆ
ในขณะที่เครื่องมือเหล่านี้ให้การสนับสนุนด้านธุรกิจอัจฉริยะ ซอฟต์แวร์อย่าง ClickUp มีคุณสมบัติที่ครอบคลุมมากขึ้นเพื่อทำให้การทำงานร่วมกันง่ายขึ้น ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และให้การควบคุมที่มากขึ้นในการจัดการโครงการ
คลิกอัพ
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแบบภาพที่ให้คุณควบคุมวิธีการแชร์ข้อมูลเชิงลึกและสร้างเวิร์กโฟลว์ตามรายการที่ต้องดำเนินการ ใช้แดชบอร์ดของ ClickUpเพื่อสร้างแผนภูมิและรายงานที่สะท้อนข้อมูลของบริษัทคุณ ด้วยภาพเหล่านี้ คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายแบบเรียลไทม์ จัดการทรัพยากร และวิเคราะห์ตารางเพื่อการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ???
จากนั้น ก้าวไปอีกขั้นด้วยClickUp Viewsที่ช่วยให้คุณก้าวข้ามการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเดิมๆ อัตโนมัติงานต่างๆ ทันทีตามข้อมูลเชิงลึก และสร้างกระบวนการทำงานที่เข้าใจง่าย
ใช้มุมมองรายการเพื่อดูรายละเอียดของงานและใครกำลังทำงานอะไรอยู่ เข้าสู่มุมมองกระดานเพื่อดูภาพรวมของงานในรูปแบบคัมบัง หรือสลับไปยังมุมมองปฏิทินเพื่อดูไทม์ไลน์ของงานที่อิงตามข้อมูล
เชื่อมต่อเครื่องมือโปรดทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวด้วยClickUp Integrations ซิงค์เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลที่คุณชื่นชอบเพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจที่ดีขึ้น และเชื่อมโยงแอปการสื่อสารเพื่อให้ทีมได้รับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากพลังของการจัดระเบียบได้อย่างง่ายดาย
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ช่วยให้คุณทำงานร่วมกับทีมได้ทันทีเมื่อคุณมีข้อมูลเชิงลึกใหม่หรือต้องการตรวจสอบแผนภูมิและรายงาน
- มากกว่า 1,000 แบบฟอร์ม รวมถึงแบบฟอร์มการตัดสินใจ ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานเมื่อต้องแบ่งปันข้อมูล
- การผสานการทำงานช่วยให้คุณเชื่อมต่อเครื่องมือที่คุณใช้ทุกวันเพื่อสภาพแวดล้อมการทำงานที่ราบรื่น
- ClickUp AI เสนอคำแนะนำและแนวคิดเมื่อต้องนำข้อมูลมาใช้ในกระบวนการทำงาน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- จำนวนฟีเจอร์ที่มีอยู่มากมายหมายความว่าต้องใช้เวลาสักหน่อยในการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือนี้อย่างเต็มที่
- ClickUp AI มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
สร้างการตัดสินใจและกระบวนการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลด้วย ClickUp
ด้วยเครื่องมือธุรกิจอัจฉริยะเหล่านี้ การตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานและการสร้างข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจของคุณให้ก้าวหน้านั้นง่ายกว่าที่เคย แต่ส่วนใหญ่จำกัดอยู่แค่การให้ข้อมูลเชิงลึกเท่านั้น คุณจะต้องมีเครื่องมืออื่นเพื่อกำหนดเวลาการทำงานและสร้างกระบวนการทำงานเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง
นั่นคือจุดที่เครื่องมือการจัดการโครงการอย่าง ClickUp เข้ามาช่วยได้สมัครใช้ ClickUp วันนี้เพื่อเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกของคุณให้กลายเป็นงานที่ปฏิบัติได้จริงสำหรับสมาชิกแต่ละคนในทีมของคุณ แดชบอร์ดในตัวและเครื่องมือเชิงภาพช่วยให้คุณสามารถเจาะลึกการวิเคราะห์และสร้างแผนการดำเนินงานเพื่อขยายธุรกิจของคุณได้อย่างง่ายดาย ?