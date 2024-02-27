10 เคล็ดลับการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับพนักงาน: คู่มือฉบับสมบูรณ์

การประเมินผลการปฏิบัติงานบางครั้งอาจรู้สึกเหมือนการเดินบนเชือกเส้นบาง—โดยมีผ้าปิดตา ไม่ว่าคุณจะฝึกฝนมาดีเพียงใด คุณก็ไม่เคยรู้สึกพร้อมเพียงพอ คุณกังวลเกี่ยวกับการถูกตัดสิน และการก้าวพลาดเพียงครั้งเดียวอาจนำไปสู่หายนะได้
อย่างไรก็ตาม การประเมินผลการปฏิบัติงานไม่จำเป็นต้องน่ากลัวขนาดนี้
การประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงสร้างสรรค์ไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณได้รับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานของคุณเท่านั้น แต่ยังเป็นวิธีในการวัดและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคุณอีกด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานที่อิงตามข้อเท็จจริงและข้อมูลมีน้ำหนักมากกว่าการตรวจสอบตามปกติกับผู้จัดการของคุณ ดังนั้น เราจึงได้รวบรวมคู่มือนี้พร้อมเคล็ดลับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ดีที่สุดสำหรับพนักงาน
ดังนั้น คุณจะเพิ่มประสิทธิภาพจากการประเมินผลงานของคุณได้อย่างไร? มาเริ่มต้นด้วยการสำรวจความสำคัญของการประเมินผลงานและวิธีการเตรียมตัวให้พร้อมกันเถอะ 🚀
การเข้าใจความสำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับพนักงาน
องค์กรให้ความสำคัญกับการพัฒนาอาชีพ เพราะช่วยส่งเสริมการรักษาพนักงานไว้ และเพิ่มความพึงพอใจของพนักงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นแง่มุมที่สำคัญของการพัฒนาอาชีพ เนื่องจากช่วยระบุจุดแข็งและจุดที่ควรปรับปรุงของคุณ ขึ้นอยู่กับองค์กรของคุณ การประเมินนี้อาจเป็นการดำเนินการประจำปี หรือทุกหกเดือน หรือบ่อยกว่านั้น อาจเป็นการประเมินเป็นลายลักษณ์อักษร การสนทนาแบบตัวต่อตัวกับผู้จัดการของคุณ หรือการผสมผสานทั้งสองวิธี
ผลลัพธ์สุดท้ายของการประเมินผลการปฏิบัติงานคือช่วยให้สามารถระบุพนักงานที่มีผลงานดีเด่นในองค์กรได้ การขึ้นเงินเดือนและผลประโยชน์ทางการเงินอื่นๆ ของคุณอาจได้รับผลกระทบจากการประเมินผลที่ดีหรือไม่ดี
นอกจากนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานยังช่วยชี้ให้เห็นถึงพื้นที่ในการทำงานที่คุณอาจจำเป็นต้องพัฒนาทักษะใหม่หรือปรับปรุงทักษะที่มีอยู่เดิม ด้วยวิธีนี้ พวกเขาสามารถช่วยคุณและผู้จัดการของคุณในการพัฒนาแผนการฝึกอบรมและการพัฒนา
ดังนั้น การเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ที่จริงแล้ว แทนที่จะพึ่งพาการประเมินอย่างเป็นทางการเพียงปีละครั้ง วิธีที่ดีกว่าคือการนัดหมายพูดคุยกับผู้จัดการอย่างสม่ำเสมอและเชิงรุก เพื่อให้ได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่อง
การเช็คอินเหล่านี้สะท้อนถึงความรู้สึกเป็นเจ้าของและความรับผิดชอบของคุณ
วิธีเตรียมตัวสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานในฐานะพนักงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นวิธีที่ดีในการให้ผู้จ้างงานเข้าใจถึงความก้าวหน้าของคุณในตำแหน่งงานของคุณ และระบุจุดแข็งและจุดที่ต้องปรับปรุงของคุณได้ นอกจากนี้ยังช่วยคุณวางแผนและปรับเป้าหมายอาชีพของคุณให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้จ้างงานได้
แต่ก่อนที่คุณจะเริ่มเตรียมตัวสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคุณ ให้คุณคิดทบทวนอย่างละเอียดเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของคุณก่อน
ก่อนอื่น ให้คุณทำรายการจุดแข็งและด้านที่คุณสามารถปรับปรุงได้. สิ่งนี้จะช่วยให้คุณมีการสนทนาที่สร้างสรรค์กับผู้จัดการของคุณในระหว่างการประเมิน.
รวบรวมข้อมูล ตัวชี้วัด และตัวอย่างเฉพาะที่เน้นความสำเร็จและการมีส่วนร่วมของคุณ เช่น แทนที่จะระบุว่าคุณทำงานได้ดีตลอดช่วงสำคัญของปีที่ผ่านมา ลองพูดว่า "ฉันทำยอดขายเกินเป้าหมาย 20% และนำระบบแผนงานใหม่มาใช้"
คุณสามารถใช้เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp Brainเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเตรียมการนี้ได้ มันจะค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแอปและเครื่องมือทั้งหมดที่คุณเชื่อมต่อ จากนั้นจะสรุปงานและโครงการของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้คุณสามารถติดตามและนำเสนอความสำเร็จและการมีส่วนร่วมของคุณได้อย่างง่ายดาย
นอกจากนี้ ฟีเจอร์การสร้างรายการดำเนินการของมันสามารถช่วยในการจัดระเบียบเป้าหมายและความท้าทายของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีบัญชีรายละเอียดของประสิทธิภาพของคุณ การจัดระเบียบวาระการประชุมนี้ช่วยให้การทบทวนประสิทธิภาพมีความชัดเจนและมีประสิทธิผล
นอกจากนี้ผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp ยังสามารถปรับปรุงความชัดเจนในการสื่อสารของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าความสำเร็จของคุณได้รับการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
อีกขั้นตอนหนึ่งที่คุณควรทำขณะเตรียมตัวสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคุณ คือการจดบันทึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับความสำเร็จ โครงการ และความท้าทายที่คุณเผชิญ การจัดเตรียมวาระการประชุมอย่างเป็นระบบจะช่วยให้คุณครอบคลุมหัวข้อสำคัญทั้งหมดในระหว่างการประชุมประเมินผล ทำให้การสนทนาเป็นไปอย่างตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพ
โบนัส:เครื่องมือสร้างบทวิจารณ์ประสิทธิภาพ AI!
10 เคล็ดลับสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จในฐานะพนักงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นโอกาสสำหรับพนักงานและผู้จัดการในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาและกำหนดเป้าหมายสำหรับอนาคต นอกจากนี้ยังสามารถเป็นแหล่งของความกังวลและความเครียดสำหรับพนักงานหลายคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขาไม่ได้เตรียมตัวหรือขาดความมั่นใจ
นี่คือคำแนะนำสำหรับการประเมินผลการทำงานสำหรับพนักงานเพื่อช่วยในการเตรียมตัวของคุณ:
1. กำหนดเป้าหมาย SMART
เป้าหมาย SMART หมายถึง วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน วัดผลได้ สามารถบรรลุได้ มีความเกี่ยวข้อง และกำหนดระยะเวลาได้
พวกเขาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ความรับผิดชอบ และแรงจูงใจของพนักงาน โดยการจัดทำแผนที่เส้นทางที่ชัดเจนสู่ความสำเร็จ พร้อมเป้าหมายที่สามารถวัดได้ และการติดตามความคืบหน้าอย่างมีประสิทธิภาพตลอดทั้งปี
ตัวอย่างเช่น นี่คือเป้าหมายแบบ SMART:
เป้าหมาย: เพิ่มคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าขึ้น 15% ภายในไตรมาสถัดไป
เกณฑ์ SMART:
- เฉพาะเจาะจง: ปรับปรุงคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าโดยการนำการฝึกอบรมการบริการลูกค้าที่มุ่งเน้นเป้าหมายมาใช้กับทีม
- วัดได้: ติดตามและเปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ก่อนและหลังการฝึกอบรม
- สามารถทำได้: ให้แน่ใจว่าทีมมีทรัพยากร ทักษะ และเวลาเพียงพอในการดำเนินการฝึกอบรมให้เสร็จสิ้นและนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
- เกี่ยวข้อง: ปรับเป้าหมายให้สอดคล้องกับจุดมุ่งเน้นที่ลูกค้าเป็นศูนย์กลางและลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของบริษัท
- กำหนดเวลา: กำหนดเส้นตายสำหรับสิ้นสุดไตรมาสถัดไปและติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ
หนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดในการตั้งเป้าหมายแบบ SMART คือการใช้ฟีเจอร์ClickUp Goalsซึ่งช่วยให้คุณสร้างเป้าหมายที่สามารถติดตามได้ เชื่อมโยงกับงานของคุณ และวัดความสำเร็จด้วยผลลัพธ์สำคัญ
นอกจากนี้ คุณสามารถจัดระเบียบเป้าหมายของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยโฟลเดอร์ที่ใช้งานง่าย สร้างโฟลเดอร์เพื่อติดตาม เช่น วงจรสปรินต์ วัตถุประสงค์และผลลัพธ์สำคัญ (OKRs) คะแนนประเมินพนักงานรายสัปดาห์ และเป้าหมายสำคัญของทีม
หากคุณต้องการวิธีการที่ใช้เทมเพลตให้ใช้เทมเพลต SMART Goals ของ ClickUp
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสร้าง จัดการ และติดตามประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้ในที่เดียว คุณยังสามารถทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมและแบ่งปันความคิดเห็นได้อีกด้วย
อ่านเพิ่มเติม:วิธีวัดประสิทธิภาพการทำงาน
2. จดบันทึกตลอดการประชุม
การวิจัยแสดงให้เห็นว่าเราลืมสิ่งที่เราเรียนรู้ประมาณ 40% ภายในหนึ่งวัน ดังนั้นการจดบันทึกจึงมีความสำคัญเพื่อจดจำข้อมูลส่วนใหญ่
การจดบันทึกแบบเรียลไทม์ช่วยให้คุณบันทึกข้อมูลสำคัญจากการประชุมได้ คุณสามารถใช้บันทึกเหล่านี้เพื่ออ้างอิงในอนาคตและดำเนินการติดตามผลได้
ClickUp Docsสามารถช่วยคุณจดบันทึกและสรุปในรูปแบบใดก็ได้ตามที่คุณต้องการ คุณสามารถเพิ่มสไตล์และฟังก์ชันการทำงานด้วยคำสั่ง /Slash และจัดระเบียบเอกสารเพื่อเน้นข้อความสำคัญด้วยแถบสีที่แสดงสถานะ
นอกจากนี้ยังช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ทำให้ผู้จัดการของคุณสามารถมีส่วนร่วมกับเอกสารเดียวกันได้พร้อมกันในระหว่างการประชุม
คุณสามารถฝังองค์ประกอบมัลติมีเดียที่เกี่ยวข้อง เช่น รูปภาพหรือลิงก์ ลงในเอกสารได้
เมื่อการประชุมของคุณสิ้นสุดลง คุณสามารถตรวจสอบเอกสารเพื่อให้แน่ใจว่าทุกประเด็นสำคัญถูกบันทึกไว้โดยใช้ ClickUp Brain
3. กำหนดลำดับความสำคัญที่ชัดเจนกับผู้จัดการของคุณ
การรู้ว่าผู้จัดการหรือหัวหน้าของคุณคาดหวังอะไรจากคุณนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีอย่างประสบความสำเร็จ
สื่อสารกับผู้จัดการของคุณเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานและชี้แจงเป้าหมายและมาตรฐานขององค์กร เรียนรู้เกี่ยวกับภาพรวมของทีมของคุณและวิธีที่งานของคุณสนับสนุนทีม
คุณยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการงานได้โดยใช้คุณสมบัติการจัดลำดับความสำคัญของงานใน ClickUp
คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของงานตามความสำคัญและความเร่งด่วน โดยสอดคล้องกับเป้าหมายโดยรวมที่คุณและผู้จัดการของคุณได้ตกลงกันไว้
ดังนั้น มาดูประโยชน์ของการใช้ลำดับความสำคัญของงานใน ClickUp กัน:
- ให้ความสำคัญกับงานที่สามารถดำเนินการได้: จัดเรียงและจัดลำดับความสำคัญของงานตามข้อเสนอแนะที่คุณได้รับ ให้ความสำคัญกับงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและผลผลิตของคุณเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ประเด็นที่สำคัญที่สุดจากการทบทวน
- กำหนดเป้าหมายและกำหนดเวลา: ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อกำหนดกำหนดเวลาและเป้าหมายที่เป็นจริงสำหรับแต่ละงาน. สิ่งนี้จะช่วยคุณวางแผนและติดตามความคืบหน้าของคุณไปสู่เป้าหมายการพัฒนาของคุณ และทำให้คุณรับผิดชอบต่อการทำงานของคุณ
- ร่วมมือกับสมาชิกในทีม: อำนวยความสะดวกในการสื่อสารที่ราบรื่นด้วยคุณสมบัติการทำงานร่วมกันของ ClickUp แบ่งปันลำดับความสำคัญของคุณ ขอความคิดเห็น และส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเติบโตของคุณ
- ตรวจสอบและปรับแต่งอย่างสม่ำเสมอ: ตรวจสอบลำดับความสำคัญของงานของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับเป้าหมายอาชีพที่เปลี่ยนแปลงไป ปรับลำดับความสำคัญ พิจารณาข้อเสนอแนะใหม่ ๆ และสำรวจความรับผิดชอบในงานที่เปลี่ยนแปลงหรือโอกาสใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นหากจำเป็น
- ติดตามความคืบหน้าในแดชบอร์ด ClickUp: รับภาพรวมของงานทั้งหมดของคุณผ่านการแสดงผลแบบภาพของการทำงานที่เสร็จสมบูรณ์และการบรรลุเป้าหมาย ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถติดตามความคืบหน้าและเฉลิมฉลองความสำเร็จในแต่ละขั้นตอนได้
4. ตอบคำถามการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง
ผู้จัดการของคุณจะถามคำถามคุณระหว่างการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการประเมินผลอย่างครอบคลุม
นี่คือสิบคำถามที่ผู้จัดการของคุณสามารถถามคุณได้:
- คุณภาคภูมิใจในความสำเร็จใดมากที่สุดนับตั้งแต่การประเมินครั้งล่าสุดของเรา?
- คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับบทบาทของคุณที่มีส่วนช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จ?
- คุณเคยเผชิญกับความท้าทายอะไรบ้าง และคุณเอาชนะมันได้อย่างไร?
- คุณคิดว่าในด้านใดที่คุณได้พัฒนาขึ้นอย่างมีนัยสำคัญมากที่สุด?
- คุณต้องการการสนับสนุนหรือทรัพยากรเพิ่มเติมอะไรบ้างเพื่อให้คุณประสบความสำเร็จในบทบาทของคุณ?
- คุณช่วยยกตัวอย่างได้ไหมว่าคุณได้แสดงให้เห็นถึงค่านิยมของบริษัทในงานของคุณอย่างไรบ้าง?
- คุณจัดลำดับความสำคัญและบริหารจัดการงานของคุณอย่างไรเพื่อให้ทันกำหนดเวลา?
- คุณสนใจโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพด้านใดบ้าง?
- คุณมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันและการสื่อสารของทีมเราหรือไม่?
- เราจะสนับสนุนการเติบโตในอาชีพและความพึงพอใจในงานของคุณได้อย่างไร?
ปรับการสนทนาในการประเมินผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับบริบทเฉพาะของการประเมินผล โดยดำเนินการสนทนาอย่างเปิดเผยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณกับนายจ้าง
คุณยังสามารถใช้ClickUp Brainเพื่อเตรียมตัวสำหรับคำถามสิบข้อที่เราได้แบ่งปันไว้ข้างต้นได้อย่างรวดเร็วและมั่นใจ
5. ร่วมมือกันในการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมเพื่อความก้าวหน้า
การใช้เครื่องมือการจัดการโครงการเพื่อทำให้การร่วมมือและการติดตามงานง่ายขึ้นเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการปรับปรุงประสิทธิภาพของคุณ
ClickUp มีฟีเจอร์ที่ช่วยให้การทำงานร่วมกันและการมอบหมายงานเป็นไปอย่างราบรื่น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมโดยรวม
นี่คือ ห้าคุณสมบัติของ ClickUp ที่คุณสามารถใช้เพื่อความก้าวหน้าในการทำงานร่วมกัน:
- การจัดการงานแบบรวมศูนย์: มอบหมาย ติดตาม และจัดการงานร่วมกันด้วยคุณสมบัติการจัดการงานของ ClickUpซึ่งช่วยให้ความชัดเจนในหน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิกในทีมทุกคน
- พื้นที่ทำงานร่วมกัน: อำนวยความสะดวกในการสื่อสารแบบเรียลไทม์ด้วยClickUp Spaces ซึ่งมอบพื้นที่ทำงานเฉพาะภายใน ClickUp สมาชิกในทีมสามารถแชร์ข้อมูลอัปเดต พูดคุยเกี่ยวกับความท้าทาย และทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นในภารกิจต่างๆ
- แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้: ใช้ClickUp Dashboardsเพื่อช่วยสร้างการแสดงผลแบบภาพของความก้าวหน้าและตัวชี้วัดสำคัญ เพื่อให้ทีมสามารถติดตามประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การรวมข้อเสนอแนะและความคิดเห็น: เปิดโอกาสให้สมาชิกในทีมสามารถให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และอัปเดตต่างๆ ได้โดยตรงภายในงาน เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
6. จัดลำดับความสำคัญของงานให้สอดคล้องกับ KPI
เพื่อให้การประเมินผลงานของคุณยอดเยี่ยม ให้จัดลำดับความสำคัญของงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายผลงานของคุณ
เริ่มต้นด้วยการประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเทียบกับวัตถุประสงค์ด้านประสิทธิภาพที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้ และเลือกตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก(KPIs) ที่สะท้อนถึงความสำเร็จของคุณ สิ่งเหล่านี้คือตัวชี้วัดหลักของคุณ
คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การกระทำที่มีผลกระทบมากที่สุดต่อประสิทธิภาพและผลลัพธ์ในอนาคตของคุณได้โดยการเชื่อมโยงลำดับความสำคัญของงานของคุณกับตัวชี้วัดเป้าหมายหลักของคุณ
ClickUp เป็นเครื่องมือทรงพลังที่ช่วยให้การประเมินผลการปฏิบัติงานง่ายขึ้นและดีขึ้น
นี่คือวิธีที่ ClickUp สามารถช่วยในการผสานลำดับความสำคัญของงานกับตัวชี้วัด KPI:
- การจัดการข้อมูลแบบรวมศูนย์: ClickUp มอบแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์สำหรับการจัดการข้อมูล เพื่อให้องค์กรสามารถจัดระเบียบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ KPI ได้ในที่เดียวที่เข้าถึงได้ง่าย
- ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับการติดตาม KPI: ด้วยคุณสมบัติฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp คุณสามารถสร้างฟิลด์เฉพาะที่ออกแบบมาเพื่อการติดตาม KPI ได้ ฟีเจอร์นี้ช่วยเก็บข้อมูล KPI ที่เกี่ยวข้องไว้โดยตรงภายในงาน ทำให้ทีมสามารถจัดลำดับความสำคัญให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่วัดได้สะดวกยิ่งขึ้น
- แดชบอร์ดภาพสำหรับการติดตาม KPI: แดชบอร์ดภาพของ ClickUp ให้ภาพรวมแบบเรียลไทม์ของ KPI ต่างๆ ครอบคลุมทุกแผนก เช่นKPI ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและKPI ของฝ่ายการตลาด ช่วยให้ทีมสามารถติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพได้อย่างง่ายดาย แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เหล่านี้ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถมองเห็นแนวโน้ม ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลกระทบของลำดับความสำคัญของงานต่อตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก
แนวทางที่ละเอียดรอบคอบนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และมอบอำนาจให้คุณตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน
7. ตรวจสอบความก้าวหน้า
การติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอช่วยให้คุณระบุปัญหาและแก้ไขแนวทางได้ตามความจำเป็น ตัวอย่างเช่นเครื่องมือประเมินผลการปฏิบัติงานและแดชบอร์ดแบบภาพสามารถช่วยให้คุณประเมินประสิทธิภาพการทำงานและจัดลำดับงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แดชบอร์ดแบบภาพของ ClickUp ช่วยให้คุณสร้างและปรับแต่งแผนภูมิ กราฟ และวิดเจ็ตต่างๆ เพื่อติดตามความคืบหน้าของคุณ
นี่คือขั้นตอนในการใช้งาน:
- ภาพรวมแบบเรียลไทม์: ประเมินความสำเร็จ แนวโน้ม และจุดที่ควรปรับปรุงได้ทันที เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสนทนาที่มีคุณค่าในระหว่างการประเมินผลงาน
- การปรับแต่งเพื่อความเกี่ยวข้อง: ปรับแต่งแดชบอร์ดให้เน้นที่ KPI ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่นำเสนอสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ได้รับการประเมินในระหว่างการทบทวนประสิทธิภาพ
- การสื่อสารความก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ: ทำให้ผู้ประเมินสามารถหารือเกี่ยวกับความสำเร็จ ความท้าทาย และประเด็นที่ต้องให้ความสนใจได้อย่างง่ายดาย
8. มุ่งมั่นสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
แทนที่จะเตรียมตัวสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคุณเป็นเพียงกิจกรรมครั้งเดียว ให้ทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของคุณ คุณสามารถทำสิ่งนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เทมเพลตใน ClickUp เทมเพลตเหล่านี้มอบกรอบโครงสร้างที่ชัดเจนสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การตั้งเป้าหมาย และการบรรลุเป้าหมาย รวมถึงการส่งเสริมการเติบโต ด้วยการผสมผสานคำแนะนำสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานของเราเข้ากับการใช้เทมเพลต คุณสามารถปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของคุณได้อย่างมีนัยสำคัญ
ตัวอย่างเช่นแม่แบบการประชุม 1-ต่อ-1 สำหรับพนักงานและผู้จัดการของ ClickUpสามารถช่วยคุณในระหว่างการประเมินผลการปฏิบัติงาน ใช้เพื่อจดบันทึกเกี่ยวกับความท้าทาย เป้าหมาย และการอัปเดตโครงการของคุณ คุณสามารถอ้างอิงแม่แบบนี้สำหรับการประชุมครั้งต่อไปและให้การอัปเดตได้เสมอ
9. แสดงให้เห็น อย่าบอกเพียงคุณค่าและผลกระทบของคุณด้วยหลักฐานและตัวอย่าง
การแสดงให้เห็น ไม่ใช่การบอกถึงคุณค่าและผลกระทบของคุณ หมายถึงการนำเสนอหลักฐานและตัวอย่างที่ชัดเจนของความสำเร็จและการมีส่วนร่วมของคุณ แทนที่จะเป็นเพียงการกล่าวอ้างที่คลุมเครือหรือทั่วไป นี่เป็นเคล็ดลับการประเมินผลงานที่พนักงานมักไม่ค่อยทราบแต่มีคุณค่าอย่างยิ่ง
แนวทางนี้สามารถช่วยให้คุณแสดงทักษะ ความสามารถ และผลลัพธ์ของคุณต่อผู้จัดการและเพื่อนร่วมงานได้ ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการได้รับการยอมรับ ข้อเสนอแนะ หรือรางวัล
วิธีที่คุณสามารถแสดงให้เห็น ไม่ใช่แค่บอก ถึงคุณค่าและผลกระทบของคุณ ได้แก่:
- ใช้ตัวเลข, ตัวชี้วัด, และข้อมูลเพื่อวัดและแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและผลลัพธ์ของคุณ
- ใช้คำรับรอง รีวิว หรือข้อเสนอแนะจากลูกค้า ผู้ใช้บริการ หรือเพื่อนร่วมงานของคุณเพื่อแสดงถึงคุณค่าและชื่อเสียงของคุณ
- ใช้พอร์ตโฟลิโอ ตัวอย่าง หรือกรณีศึกษาเพื่อแสดงผลงานและผลลัพธ์ของคุณ
คุณสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ตลอดรอบการทบทวนเพื่อหลีกเลี่ยงความเร่งรีบในนาทีสุดท้าย เก็บบันทึกเป็นเอกสารส่วนตัวภายใน ClickUp ซึ่งคุณสามารถเพิ่มข้อมูล ฝังลิงก์ บันทึกโน้ตของคุณ และอื่น ๆ ได้ตามต้องการ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ClickUp Mind Mapsและ sketch notes เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับบันทึกของคุณได้อีกด้วย
หากคุณทำงานในตำแหน่งที่ต้องติดต่อกับลูกค้าและสามารถรับฟังความคิดเห็นจากพวกเขาได้ คุณยังสามารถนำเรื่องราวเชิงบวกจากลูกค้าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลงานของคุณได้อีกด้วย คุณสามารถใช้ClickUp Formsเพื่อรวบรวมความคิดเห็นเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ
10. ขอคำแนะนำที่สร้างสรรค์และฟังด้วยใจที่เปิดกว้าง
การขอคำแนะนำที่สร้างสรรค์ แสดงให้เห็นว่าคุณต้องการเรียนรู้ เติบโต และพัฒนา
คุณยังแสดงให้เห็นว่าคุณให้คุณค่าและเคารพความคิดเห็นและความเชี่ยวชาญของพวกเขา
อย่างไรก็ตาม การขอคำแนะนำที่สร้างสรรค์เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ คุณต้องฟังคำแนะนำนั้นด้วยใจที่เปิดกว้าง โดยไม่รู้สึกปกป้องตัวเองหรือโกรธเคือง
การฟังด้วยใจที่เปิดกว้างหมายถึงว่าคุณ:
- ให้พวกเขาแสดงความคิดเห็นโดยไม่ต้องป้องกันตัวเองหรือปิดกั้น
- ถามคำถามเพื่อขอคำชี้แจงหากคุณไม่เข้าใจบางสิ่งหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
- พิจารณาข้อเสนอแนะและระบุจุดที่คุณสามารถปรับปรุงได้
- ดำเนินการตามข้อเสนอแนะและนำการเปลี่ยนแปลงหรือข้อเสนอแนะที่ผู้จัดการของคุณมอบให้คุณไปปฏิบัติ
- ติดตามผลกับผู้จัดการของคุณและแสดงผลลัพธ์ของความพยายามในการปรับปรุงให้พวกเขาเห็น
หลังการประเมินผลการปฏิบัติงาน
นอกเหนือจากเคล็ดลับการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานที่จะใช้ในระหว่างกระบวนการประเมินแล้ว ยังมีสิ่งที่คุณสามารถทำได้ในช่วงเวลาที่เหลือของปีเพื่อเตรียมตัวให้พร้อม เมื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของคุณเสร็จสิ้นแล้วให้ใช้เทมเพลตClickUpสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบเป้าหมายของคุณตลอดทั้งปี:
1. แม่แบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ClickUp
เทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ClickUpช่วยติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน มีเครื่องมือในการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนพร้อมกำหนดระยะเวลา และจัดระเบียบการประเมินแบบ 360° นอกจากนี้ยังมีส่วนสำหรับการประเมินตนเองและการประเมินจากเพื่อนร่วมงาน เพื่อสร้างข้อเสนอแนะที่ครอบคลุมมากขึ้นและให้ข้อมูลที่เพียงพอแก่ผู้จัดการของคุณ
มันช่วยให้คุณระบุแนวโน้มของประสิทธิภาพและตัดสินใจอย่างมีข้อมูลสำหรับเป้าหมายในอนาคตและการประเมินประสิทธิภาพที่มีประสิทธิภาพ
2. แม่แบบรายงานประสิทธิภาพ ClickUp
เทมเพลตรายงานประสิทธิภาพ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อติดตามและรายงานประสิทธิภาพของทีมอย่างต่อเนื่อง
มันประกอบด้วยคุณสมบัติสำหรับการติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์และการแสดงผลที่เข้าใจง่ายเพื่อให้คุณสามารถวิเคราะห์แนวโน้มและสร้างรายงานอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย คุณยังสามารถสร้างงานจากเป้าหมายด้านประสิทธิภาพต่างๆ และมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมแต่ละคนได้อีกด้วย
เทมเพลตนี้มีประโยชน์สำหรับการติดตามข้อมูลเกี่ยวกับความสำเร็จของทีมและการวัดความก้าวหน้าตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ตลอดทั้งปี
3. แม่แบบการประเมินผลการทำงานของ ClickUp
เทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อยกระดับทีมให้เหนือกว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบดั้งเดิม ประกอบด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การประเมินตนเอง การประเมินโดยผู้จัดการ และการสนทนาเกี่ยวกับอาชีพการทำงานร่วมกัน
เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างละเอียด โดยช่วยให้สามารถให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นระบบและมีการสนทนาเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่มุ่งเน้น นอกจากส่วนการประเมินตนเองและข้อเสนอแนะจากผู้จัดการโดยละเอียดแล้ว ยังรวมถึงข้อมูลจากการสนทนาเกี่ยวกับอาชีพหรือการตรวจสอบที่คุณอาจมีกับผู้จัดการของคุณในระหว่างรอบการประเมินอีกด้วย
นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการทบทวนและประเมินเป้าหมายตลอดทั้งปี เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในอาชีพ
4. แม่แบบแผน 30-60-90 วันของ ClickUp
เทมเพลตแผน 30-60-90 วันของ ClickUpเป็นกรอบกลยุทธ์เพื่อตั้งหลักและบรรลุเป้าหมายภายในสามเดือนแรกของบทบาทใหม่หรือโครงการใหม่
มันช่วยให้คุณสามารถตั้งเป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายของทีมได้, บันทึกความคืบหน้า, และระบุทักษะที่สำคัญซึ่งจำเป็นต่อความสำเร็จ. คุณสามารถใช้มันเพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่ในทีมหรือเพื่อวางแผนการต้อนรับคุณเข้าสู่โครงการหรือบทบาทใหม่.
เทมเพลตนี้มีประโยชน์สำหรับการติดตามความคืบหน้าของคุณในเป้าหมายตลอดทั้งปี ปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็น และช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ทางอาชีพของคุณ ประกอบด้วยระบบติดตามการพึ่งพาเพื่อให้แน่ใจว่าอุปสรรคใด ๆ ที่อาจขัดขวางการทำงานสามารถระบุและจัดการได้ทันเวลา
แสวงหาการให้คำปรึกษาหลังการแสดง
คำแนะนำการประเมินผลงานสำหรับพนักงานของเราไม่ได้จบลงเพียงแค่การประเมิน. เราขอแนะนำให้คุณค้นหาการให้คำปรึกษาเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง.
ผู้ให้คำปรึกษาที่ดีสามารถให้คำแนะนำที่เหมาะกับคุณเป็นรายบุคคล ช่วยคุณให้สอดคล้องกับความทะเยอทะยานทางอาชีพของคุณกับเป้าหมายของบริษัท และยังมอบข้อมูลเชิงลึกที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของการประเมินผลการปฏิบัติงานให้คุณได้ ซึ่งสามารถช่วยคุณเข้าใจจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาของคุณได้ในลักษณะที่สนับสนุนและไม่ตัดสินคุณ
ความสัมพันธ์แบบพี่เลี้ยงสามารถช่วยสร้างพื้นที่สำหรับการสนทนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้คุณสามารถจัดการกับความท้าทายและคว้าโอกาสในการเติบโตได้อย่างเชิงรุก
การเข้าร่วมเป็นลูกศิษย์กับผู้ให้คำปรึกษา จะช่วยให้คุณสามารถนำทางเส้นทางอาชีพของคุณได้ดีขึ้น โดยได้เรียนรู้จากประสบการณ์และมุมมองของผู้ให้คำปรึกษา ซึ่งจะช่วยให้การทำงานของคุณมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
หากคุณพบว่าคำแนะนำการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานของเราเป็นประโยชน์ คุณอาจสนใจอ่านบทความของเราเกี่ยวกับหนังสือเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร
การประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ควรทำให้รู้สึกหนักใจ
การประเมินผลการปฏิบัติงานควรเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและสร้างสรรค์ ไม่ใช่แหล่งของความกังวลใจ เป็นเรื่องปกติที่จะรู้สึกกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ทราบล่วงหน้าในการประเมิน แต่การเตรียมตัวเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ
การเตรียมตัวให้พร้อมช่วยให้คุณสงบสติอารมณ์ นำเสนอผลงานอย่างมีกลยุทธ์ และอาจได้รับโอกาสที่ดีกว่า เราเชื่อว่าเคล็ดลับการประเมินผลงานสำหรับพนักงานที่กล่าวถึงในที่นี้จะช่วยให้คุณเตรียมพร้อมได้อย่างเต็มที่
ดังนั้นลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้และสำรวจคุณสมบัติและทรัพยากรต่างๆ เพื่อทำให้การประเมินผลงานครั้งต่อไปของคุณเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่ายิ่งขึ้น
คำถามที่พบบ่อยที่ควรทราบ
1. ฉันควรพูดอะไรในการประเมินผลการปฏิบัติงาน?
คุณควรซื่อสัตย์และสร้างสรรค์ และพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานของคุณ คุณควรเน้นย้ำถึงความสำเร็จ ความท้าทาย และบทเรียนที่ได้รับ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผู้จัดการ ทีมงาน และองค์กรของคุณด้วย
2. อะไรคือกุญแจสำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จ?
ส่วนประกอบของการประเมินที่มีประสิทธิภาพประกอบด้วยการกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจน การยกตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจง การให้คำแนะนำ และการสร้างบรรยากาศที่เป็นบวกและร่วมมือกัน นอกจากนี้ยังเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
3. คุณประสบความสำเร็จในการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างไร?
ตามที่ได้กล่าวไว้ในคำแนะนำเกี่ยวกับการประเมินผลงานสำหรับพนักงาน การประสบความสำเร็จในการประเมินผลงานนั้นเกี่ยวข้องกับการประเมินตนเองอย่างละเอียด การรวบรวมหลักฐานของความสำเร็จ และการเตรียมบันทึกอย่างละเอียด นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ซอฟต์แวร์การจัดการผลงานเช่น ClickUp สำหรับการติดตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ การประเมินผลงาน และการร่วมมือกัน