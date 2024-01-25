10 หนังสือทักษะการสื่อสารที่ดีที่สุดเพื่อพัฒนาทักษะของคุณในปี 2025

ในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลมากมาย ความท้าทายที่แท้จริงมักไม่ได้อยู่ที่ปริมาณของคำพูด แต่คือประสิทธิภาพในการสื่อสาร
ตามที่จอร์จ เบอร์นาร์ด ชอว์ ได้กล่าวไว้อย่างชาญฉลาดว่า ".ปัญหาใหญ่ที่สุดในการสื่อสารคือภาพลวงตาที่คิดว่ามันได้เกิดขึ้นแล้ว". บางครั้ง การพูดในสิ่งที่เราต้องการสื่ออาจเป็นเรื่องยาก และผู้คนอาจเข้าใจเราผิดได้ ซึ่งอาจนำไปสู่ความสับสน การตีความผิด และโอกาสที่สูญเสียไป
การสื่อสารที่ไม่ดีและทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลอาจทำให้คุณถูกจำกัดในด้านการส่วนตัวและอาชีพ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเติบโตและความสัมพันธ์ของคุณ
ดังนั้น มาตระหนักกันว่าการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพไม่ได้เกี่ยวกับคำพูดเพียงอย่างเดียว—มันเกี่ยวกับการเข้าใจและการเชื่อมต่อ
เราได้คัดสรรหนังสือทักษะการสื่อสารที่น่าทึ่ง 10 เล่ม เพื่อช่วยให้คุณก้าวข้ามอุปสรรคในการสนทนา และเชี่ยวชาญการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการสื่อสารของคุณ
มาสำรวจคู่มือวรรณกรรมเหล่านี้และเรียนรู้วิธีสื่อสารให้ดีขึ้นกันเถอะ!
หนังสือที่ดีที่สุดเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารของคุณ
1. วิธีชนะใจเพื่อนและสร้างอิทธิพลต่อผู้คน โดย เดล คาร์เนกี
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: เดล คาร์เนกี
- ปีที่ตีพิมพ์: 1936
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 8 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: เริ่มต้น
- จำนวนหน้า: 291
- คะแนน: 4. 7/5 (Amazon) 4. 2/5 (Goodreads)
คุณเคยคิดไหมว่าทำไมการหาเพื่อนบางครั้งถึงรู้สึกเหมือนเป็นศิลปะ?
เอาล่ะ เดาอะไรสิ? วิธีชนะมิตรและจูงใจคน ได้เปิดเผยเคล็ดลับในการสร้างความสัมพันธ์ในโลกที่ผู้คนเลือกเพื่อนอย่างระมัดระวังตามคุณสมบัติที่โดดเด่น
หนึ่งในหนังสือทักษะการสื่อสารที่เก่าแก่ที่สุดและยังคงได้รับความนิยมอย่างมาก หนังสือเล่มนี้เจาะลึกถึงจิตวิทยาของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ มอบทักษะที่จำเป็นในการดึงดูดและสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายอย่างลึกซึ้ง หนังสือเน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีอิทธิพลต่อผู้อื่นโดยไม่ทำให้ดูเหมือนกำลังหลอกลวง—ทักษะที่สามารถพัฒนาและฝึกฝนได้
หนังสือเล่มนี้ยังกล่าวถึงหัวข้อที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับการวิจารณ์ การบ่น การตำหนิ และการประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในความสัมพันธ์
ผ่านเรื่องราวและมุมมองที่ลึกซึ้ง หนังสือเล่มนี้จะนำทางคุณให้สามารถเดินทางผ่านโลกที่ซับซ้อนของความรู้สึกและความสัมพันธ์ได้ พร้อมทั้งส่งเสริมให้คุณมีวิธีการสื่อสารที่เป็นมิตรและเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น
"คนโง่ทุกคนสามารถวิจารณ์ บ่น และตำหนิได้—และคนโง่ส่วนใหญ่ก็ทำเช่นนั้น แต่การที่จะเข้าใจและให้อภัยนั้นต้องใช้ความมีคุณธรรมและการควบคุมตนเอง"
วิธีชนะใจผู้คนและสร้างอิทธิพลต่อผู้อื่น ข้อคิดสำคัญ
- หลีกเลี่ยงการวิจารณ์ และแทนที่ด้วยการเข้าใจ, มีความเห็นอกเห็นใจ, และชื่นชมผู้อื่นอย่างซื่อสัตย์. ฝึกฟังอย่างตั้งใจ และให้บทสนทนาหมุนรอบความสนใจของผู้อื่นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริง.
- ซิงค์เป้าหมายของคุณกับผู้อื่นเพื่อสร้างความร่วมมือ นอกจากนี้ อย่าลืมใช้ชื่อของผู้คน—การกระทำที่ง่ายแต่ทรงพลังในการเสริมสร้างความสัมพันธ์
- ข้ามการโต้แย้งเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว สิ่งสำคัญคือการตอบแทนซึ่งกันและกัน จงสนใจในตัวผู้อื่นอย่างแท้จริงเพื่อให้การปฏิสัมพันธ์ประสบความสำเร็จ
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"หนังสือหอเกียรติยศที่ยังคงมีความสำคัญและสดใหม่อยู่แม้จะผ่านมาเกือบ 100 ปีแล้ว ทุกคนควรอ่าน และควรอ่านซ้ำหลายครั้ง!"
2. วิธีฟังอย่างมีเจตนา โดย แพทริก คิง
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: แพทริค คิง
- ปีที่ตีพิมพ์: 2020
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 6 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: เริ่มต้น
- จำนวนหน้า: 198
- คะแนน: 4. 6/5 (Amazon) 3. 8/5 (Goodreads)
จินตนาการถึงโลกที่ทุกการสนทนาของคุณมีผลกระทบที่แท้จริง ที่ผู้คนรู้สึกถูกฟังและเข้าใจอย่างแท้จริง นั่นคือสิ่งที่หนังสือเล่มนี้นำเสนอ
วิธีฟังอย่างมีจุดมุ่งหมาย เป็นหนังสือเล่มที่เจ็ดในชุด วิธีเป็นคนที่น่าคบและมีเสน่ห์มากขึ้น โดย Patrick King นักเขียนขายดีและโค้ชทักษะทางสังคม หนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปเรียนรู้ศิลปะแห่งการฟังอย่างตั้งใจ ซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะการสื่อสารที่สำคัญที่สุด
ผ่านหนังสือที่อ่านง่ายเล่มนี้ คุณจะได้เรียนรู้ที่จะเชื่อมต่อ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และสร้างความไว้วางใจอย่างไม่ยากเย็น ซึ่งจะช่วยปรับปรุงคุณภาพของการสื่อสารและความสัมพันธ์ของคุณให้ดีขึ้น
หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือของคุณสู่ทักษะสำคัญของการเชื่อมต่อที่แท้จริง—ซึ่งสำคัญยิ่งกว่าเสน่ห์หรือการพูดจาเฉียบแหลม
"ผู้ที่ดูเหมือนจะโอ้อวดมากที่สุดในการสนทนา ผู้ที่หวงแหนความสนใจหรือพูดแทรกผู้อื่น มักจะเป็นผู้ที่รู้สึกไม่มั่นคงในตัวเองมากที่สุด"
วิธีฟังอย่างมีจุดมุ่งหมาย ข้อควรจำ
- กำจัดสิ่งรบกวนและตั้งใจฟังอย่างเต็มที่ในการสนทนา โดยให้ความสนใจอย่างเต็มที่ต่อผู้พูด
- เชี่ยวชาญการฟังอย่างตั้งใจโดยการมองข้ามคำพูด มันคือการเข้าใจอารมณ์ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังโดยการถามคำถามและแสดงความเห็นอกเห็นใจ
- สร้างพื้นที่สำหรับการสื่อสารที่เปิดกว้างและไม่ตัดสินใคร สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งขึ้นโดยการสะท้อนถึงสิ่งที่คุณเข้าใจจากการสนทนา และยอมรับความเงียบ
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"หนังสือเล่มนี้ทำได้ยอดเยี่ยมในการแยกแยะการฟังให้เข้าใจง่าย และชี้ให้เห็นถึงข้อผิดพลาดหลายอย่างที่ฉันรู้ว่าฉันเคยทำผิดพลาดเช่นกัน นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงวิธีการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เพื่อปรับปรุงการฟังให้ดีขึ้น และได้รับมุมมองที่ดีขึ้นเกี่ยวกับศิลปะของการสนทนา"
3. การสนทนาที่สำคัญ โดย โจเซฟ เกรนนี, เคอร์รี แพตเตอร์สัน, รอน แมคมิลแลน, อัล สวิทซ์เลอร์ และเอมิลี เกรกอรี
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: โจเซฟ เกรนนี, เคอร์รี แพตเตอร์สัน, รอน แมคมิลแลน, อัล สวิตเซอร์ และ เอมิลี เกรกอรี
- ปีที่ตีพิมพ์: 2001
- เวลาอ่านที่ประมาณ: 8 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: เริ่มต้นถึงระดับกลาง
- จำนวนหน้า: 288
- คะแนน: 4. 7/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)
ลองจินตนาการดูว่าทุกการสนทนาจะประสบความสำเร็จ แม้แต่เรื่องที่ยากลำบาก นั่นคือคำมั่นสัญญาของ Crucial Conversations: Tools for Talking When Stakes Are High หนังสือเล่มถัดไปในรายการหนังสือทักษะการสื่อสารที่ไม่ควรพลาดเล่มนี้ ไม่ใช่แค่หนังสือธรรมดา แต่เป็นคู่มือที่จะเปลี่ยนวิธีการสื่อสารของคุณในที่ทำงานที่ซับซ้อนในปัจจุบัน
เขียนด้วยสไตล์ที่ฉลาดและน่าติดตาม หนังสือเล่มนี้มอบทักษะที่ทรงพลังให้คุณสามารถนำทางผ่านการสนทนาใด ๆ ได้ แม้กระทั่งการสนทนาที่ยากลำบาก ทำให้คุณได้รับผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
หนังสือเล่มนี้สอนวิธีที่จะโน้มน้าวใจผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ ไม่ใช่การก้าวร้าว และสามารถนำการสนทนาให้กลับมาสู่ความมีประสิทธิภาพเมื่อสถานการณ์ตึงเครียด นอกจากนี้ยังมอบทักษะที่จำเป็นสำหรับการควบคุมการสนทนาที่มีความเสี่ยงสูง ไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนร่วมงาน ครอบครัว เพื่อน หรือแม้แต่ศัตรู
จากการศึกษาผู้สื่อสารที่ประสบความสำเร็จมาเป็นเวลา 25 ปี หนังสือเล่มนี้เปิดเผยความลับของผู้ที่สามารถจัดการกับการสนทนาที่สำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป้าหมายชัดเจน—เพื่อเสริมสร้างพลังให้คุณกลายเป็นผู้สื่อสารที่ทรงพลังในทุกสถานการณ์
ดังนั้น หากคุณเคยเผชิญกับการสนทนาที่แย่ลงอย่างรวดเร็ว หนังสือเล่มนี้อาจเป็นตัวเปลี่ยนเกมของคุณได้
"เป้าหมายที่ไม่มีกำหนดเวลาไม่ใช่เป้าหมาย แต่เป็นเพียงทิศทางเท่านั้น"
บทเรียนสำคัญจากการสนทนาที่สำคัญ
- มุ่งเน้นไปที่ปัญหาที่เร่งด่วนเพียงหนึ่งเรื่องในแต่ละครั้ง แทนที่จะพยายามแก้ไขหลายปัญหาพร้อมกัน
- ค้นหาจุดมุ่งหมายร่วมกันเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีบทสนทนาที่เปิดกว้างและปลอดภัยสำหรับทุกคน
- รักษาการสนทนาให้มีความเคารพและสร้างสรรค์โดยไม่ปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นของคุณ
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"ผู้เขียนเหล่านี้ได้นำแนวคิดของพวกเขาเข้าสู่โลกธุรกิจอย่างจริงจัง แต่ฉันพบว่าทักษะและแนวคิดเหล่านี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการสนทนาที่ยากในทุกด้านของชีวิต ฉันได้แจกสำเนาแรกไปแล้วและซื้อเล่มที่สองมาเอง คุ้มค่ากับเวลาของคุณอย่างแน่นอน"
4. ทักษะการสื่อสารระดับสูงสำหรับมืออาชีพรุ่นใหม่ โดย ไท โฮสเกน
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: ไท โฮสเกน
- ปีที่ตีพิมพ์: 2022
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 8 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: เริ่มต้น
- จำนวนหน้า: 288
- คะแนน: 4. 8/5 (Amazon) 4. 5/5 (Goodreads)
เคยรู้สึกเหมือนว่าคุณพลาดโอกาสหรือไม่ได้รับการยอมรับที่คุณสมควรได้รับเพียงเพราะทักษะการสื่อสารของคุณยังไม่ดีพอใช่ไหม? ไม่ต้องกังวล ทักษะการสื่อสารระดับสูงสำหรับมืออาชีพรุ่นใหม่ พร้อมช่วยคุณแล้ว
หนังสือเล่มนี้เปิดเผยเคล็ดลับว่าการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพสามารถเป็นอาวุธลับของคุณในการเริ่มต้นชีวิตและอาชีพได้อย่างยอดเยี่ยม
ไม่สำคัญว่าคุณจะเป็นคนเก็บตัว คนเปิดเผย หรืออยู่ตรงกลางระหว่างทั้งสอง—หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณเปล่งประกายได้ แม้แต่วอร์เรน บัฟเฟตต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินยังยืนยันถึงพลังของการสื่อสารที่สามารถเพิ่มคุณค่าของคุณได้
หนังสือเล่มนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการได้รับความเคารพจากผู้อื่นโดยไม่ต้องพูดแม้แต่คำเดียว การถอดรหัสสัญญาณที่ไม่ใช่คำพูด และการพูดคุยกับใครก็ได้ด้วยความมั่นใจ แม้ว่าคุณจะเป็นคนเก็บตัวอยู่บ้างก็ตาม แต่หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มีแค่ทฤษฎีเท่านั้น ยังมีเคล็ดลับที่นำไปใช้ได้จริงมากมาย สอนวิธีรักษาความสงบก่อนการประชุมใหญ่ วิธีทำให้การประชุมทางวิดีโอเป็นไปอย่างราบรื่น และวิธีรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ อีกมากมาย
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารหรือรู้สึกไม่มั่นใจบ้าง หนังสือเล่มนี้จะยกระดับทักษะการสื่อสารของคุณ ทำให้การทำงานและชีวิตส่วนตัวราบรื่นขึ้น และเร่งความสำเร็จของคุณให้เร็วขึ้น
"ถ้าชีวิตง่ายเกินไป มันก็จะสูญเสียความหมาย"
ทักษะการสื่อสารระดับสูงสำหรับมืออาชีพรุ่นใหม่
- สัญญาณที่ไม่ใช้คำพูดมีความสำคัญไม่แพ้คำพูดของคุณเมื่อคุณสื่อสาร
- ใช้เทคนิคการหายใจเพื่อปรับสมดุลตัวเองขณะพูดในที่สาธารณะ
- การถามคำถามที่ถูกต้อง คุณสามารถดึงข้อมูลจากผู้อื่นได้พร้อมทั้งสร้างความประทับใจเชิงบวกที่ยั่งยืน
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"ฉันพบว่าหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์มากในการช่วยพัฒนาทักษะโดยรวมและความมั่นใจในการสื่อสาร รวมถึงความมั่นใจในตัวเองโดยรวมของฉัน ในฐานะคนที่เคยกลัวการพูดในที่สาธารณะและในที่ส่วนตัวมาตลอด ฉันพบว่าเคล็ดลับและตัวอย่างที่ไทเลอร์นำเสนอในหนังสือเล่มนี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจโดยรวมของฉันได้อย่างมาก นี่เป็นหนังสือที่ทุกคนควรอ่าน"
5.เทคนิคการฟังอย่างตั้งใจ โดย นิกซาลี เลโอนาร์โด
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: นิกซาลี เลโอนาร์โด
- ปีที่ตีพิมพ์: 2020
- เวลาอ่านที่ประมาณ: 6 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: เริ่มต้นถึงระดับกลาง
- จำนวนหน้า: 184
- คะแนน: 4. 6/5 (Amazon) 3. 6/5 (Goodreads)
เทคนิคการฟังอย่างมีส่วนร่วม เป็นคู่มือที่ครอบคลุมเพื่อเพิ่มทักษะการฟังอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งของทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
หนังสือเล่มนี้แสดงให้คุณเห็นว่าการฟังอย่างตั้งใจสามารถช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์ที่ดี, ส่งเสริมความเห็นอกเห็นใจ, และแก้ไขความเข้าใจผิดได้
หัวใจของหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยวิธีการปฏิบัติจริง 30 วิธี ซึ่งแต่ละวิธีได้รับการเขียนอย่างรอบคอบเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะที่คุณอาจพบเจอได้บ่อย ๆ วิธีการแต่ละอย่างได้รับการอธิบายพร้อมตัวอย่างจากโลกจริง กรณีศึกษา และสถานการณ์ให้คุณเข้าใจได้อย่างชัดเจน
"คนส่วนใหญ่ฟังอย่างเฉื่อยชา เพียงแค่รอคอยโอกาสที่จะพูดของตัวเอง"
เทคนิคการฟังอย่างมีส่วนร่วม ข้อควรจำ
- เรียนรู้วิธีฟังอย่างแท้จริงเมื่อผู้คนพูด หนังสือเล่มนี้จะแนะนำวิธีง่าย ๆ 30 วิธีในการเป็นผู้ฟังที่ยอดเยี่ยม ทำให้ความสัมพันธ์ของคุณแข็งแกร่งและจริงใจมากขึ้น
- การฟังอย่างตั้งใจไม่ใช่แค่การได้ยินคำพูดเท่านั้น แต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณแก้ไขความขัดแย้ง บรรเทาความตึงเครียด และสร้างการสนทนาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- นำเทคนิคไปใช้ในความสัมพันธ์ทั้งทางอาชีพและส่วนตัวของคุณ ไม่เพียงแต่เพื่อการสื่อสารที่ดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังเพื่อชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นด้วย
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"หนังสือที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการฟังอย่างตั้งใจ. ยังกล่าวถึงเทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพซึ่งคุณสามารถนำไปใช้ได้จริงในโลกแห่งความเป็นจริง. หนังสือที่นำไปใช้ได้จริงซึ่งฉันขอแนะนำ (และได้แนะนำไปแล้ว) ให้กับทุกคนที่ฉันสื่อสารด้วยทุกวัน!"
6. การทวงคืนการสนทนา: พลังของการพูดคุยในยุคดิจิทัล โดย เชอร์รี เทอร์เคิล
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: เชอร์รี เทอร์เคิล
- ปีที่ตีพิมพ์: 2015
- เวลาอ่านที่ประมาณ: 10 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: ระดับกลาง
- จำนวนหน้า: 352
- คะแนน: 4. 4/5 (Amazon) 3. 8/5 (Goodreads)
คุณเคยรู้สึกไหมว่าการเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีตลอดเวลาของคุณกำลังส่งผลกระทบต่อการสนทนาแบบตัวต่อตัวที่แท้จริง?
เอาล่ะ การทวงคืนการสนทนา เจาะลึกถึงวิธีที่ความรักของคุณกับเทคโนโลยีกำลังทำลายความสามารถในการสนทนาที่มีความหมายของคุณ
แม้ว่าจะมีซอฟต์แวร์สื่อสารภายในที่ช่วยให้คุณสื่อสารกับทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เชอร์รี่ เทอร์เคิล ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมนุษย์ ได้วิเคราะห์ผลกระทบของการหมกมุ่นกับโลกดิจิทัล และนำเสนอเหตุผลที่หนักแน่นในการนำศิลปะการสนทนาที่สูญหายไปกลับมาอีกครั้ง
เธออธิบายทุกอย่างอย่างละเอียด ตั้งแต่ผลกระทบของการส่งข้อความต่อความสัมพันธ์ ไปจนถึงการทำให้มื้อเย็นกับครอบครัวและบรรยากาศในที่ทำงานเสียไป เธอเน้นย้ำถึงความท้าทายที่ยุคดิจิทัลนำมาให้เรา เช่น ความเหงาและการสูญเสียตัวตน
Turkle เชื่อว่าด้วยการเข้าใจข้อจำกัดของเทคโนโลยี เราสามารถฟื้นฟูการสนทนาที่ดีในอดีต มีบทสนทนาที่แท้จริง และแก้ไขปัญหาในปัจจุบันได้
ดังนั้น หากคุณรู้สึกอยากวางโทรศัพท์ลงและสนทนาอย่างจริงจัง หนังสือของ Turkle อาจเป็นแนวทางของคุณในโลกดิจิทัลนี้!
"ความฉลาดในอดีตเคยมีความหมายมากกว่าสิ่งที่ปัญญาประดิษฐ์ใดๆ ทำได้ มันเคยรวมถึงความรู้สึกนึกคิด ความไวต่อสิ่งรอบข้าง การตระหนักรู้ การแยกแยะ เหตุผล ความเฉียบแหลม และไหวพริบ"
การนำบทสนทนาที่สูญหายกลับมา
- ให้การพูดคุยแบบตัวต่อตัวเป็นวิธีหลักในการสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริง มีบางสิ่งพิเศษในการสนทนาแบบพบหน้ากันซึ่งไม่สามารถทดแทนได้ด้วยการส่งข้อความหรือการโทรศัพท์
- หยุดพักจากความวุ่นวายของดิจิทัล ใช้เวลาคุณภาพในความเงียบสงบ ทบทวนตัวเอง และค้นหาความสมดุล การใช้เวลาหน้าจอมากเกินไปส่งผลเสียทั้งทางร่างกายและจิตใจ
- อยู่เคียงข้างลูก ๆ ของคุณ และคอยสังเกตกิจกรรมดิจิทัลของพวกเขาอยู่เสมอ
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"หนังสือเล่มนี้จะเปลี่ยนวิธีที่คุณมองเห็นและเข้าใจเทคโนโลยีและการสื่อสาร เชอร์รี ทูร์เคิล ชัดเจน เรื่องราวยอดเยี่ยม เธอเสนอข้อคิดเห็นและสนับสนุนด้วยเหตุผล แต่เธอก็ยุติธรรมและคำนึงถึงผู้อื่นในข้อโต้แย้งของเธอ ฉันได้อ่านบางส่วนซ้ำแล้ว จะไม่มีวันมองเทคโนโลยีเหมือนเดิมอีกต่อไป ได้เปลี่ยนนิสัยบางอย่างไปแล้ว ขอบคุณ!"
7. แค่ฟัง: ค้นพบความลับในการเข้าถึงทุกคนอย่างแท้จริง โดย มาร์ค กูลสตัน
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: มาร์ค กูลสตัน
- ปีที่ตีพิมพ์: 2015
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 8 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: เริ่มต้น
- จำนวนหน้า: 256
- คะแนน: 4. 6/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)
คุณรู้จักคนประเภทที่พูดแต่เรื่องของตัวเองไหม? เหนื่อยใช่ไหม? กูลสตันเข้าใจดี การสนทนาที่ดีต้องเป็นไปทั้งสองทาง
แค่ฟัง คือคู่มือที่จะพาคุณไปสู่การเป็นผู้ฟังที่ยอดเยี่ยมและผู้สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้คุณสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นได้ทันที ในหนังสือเล่มนี้ มาร์ค กูลสตัน จิตแพทย์ ที่ปรึกษาธุรกิจ และโค้ช จะเปิดเผยเคล็ดลับทั้งหมดของเขาในการเปลี่ยนคนที่คุณคิดว่ายากจะเข้าถึงหรือเป็นไปไม่ได้ ให้กลายเป็นพันธมิตร ลูกค้า เพื่อนร่วมงาน หรือเพื่อนแท้ตลอดชีวิตของคุณ
ผ่านหนังสือที่น่าสนใจเล่มนี้ เขาได้แยกแยะวิธีการเชื่อมต่อกับผู้คนในระดับที่ลึกซึ้งขึ้น และพูดอย่างมั่นใจ หนังสือเล่มนี้เป็นเหมืองทองคำของเทคนิคต่าง ๆ — สร้างความประทับใจแรกที่ยอดเยี่ยม ฟังอย่างมืออาชีพ เข้าใจผู้คนแปลกหน้า ระงับความโกรธ เป็นต้น
และนี่คือเคล็ดลับหลัก: เมื่อคุณต้องการสื่อสารข้อความ โดยเฉพาะกับคนที่ยากต่อการรับฟัง เช่น พนักงานที่ไม่พอใจหรือลูกค้าที่ไม่มีความสุข ให้เริ่มด้วยการฟังพวกเขา นั่นคือเคล็ดลับสำคัญ
"หากใครบางคนไม่สามารถหรือไม่ยอมฟังคุณ ให้เขาฟังตัวเอง"
ข้อคิดจาก Just Listen
- ให้ความสำคัญกับการฟังก่อนการพูด. หากคุณสามารถทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าคุณเข้าใจคุณค่า และน่าสนใจได้ มันจะง่ายสำหรับคุณที่จะเชื่อมต่อกับพวกเขา
- โน้มน้าวผู้อื่นด้วยการทำให้พวกเขา 'เห็นด้วย' กับแนวคิดของคุณ กระตุ้นให้ผู้คนระบุเป้าหมายที่พึงประสงค์แต่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ และค้นหาวิธีที่จะทำให้สิ่งนั้นเป็นไปได้
- สร้างความประหลาดใจให้กับผู้อื่นด้วยความเห็นอกเห็นใจเพื่อชนะใจพวกเขา อนุญาตให้ผู้คนระบายและปลดปล่อยความเครียดก่อนที่คุณจะนำเสนอแนวคิดของคุณ จัดการกับปัญหาอย่างเปิดเผยและพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"หนังสือเล่มนี้เป็นอัญมณีอันงดงามที่ควรค่าแก่การอ่านในโรงเรียน มันสอนวิธีการอยู่ร่วมกันในโลกนี้ในแบบที่เราทุกคนควรเรียนรู้ ดร. กูลสตันได้ทำหน้าที่เปิดใจของฉันได้อย่างยอดเยี่ยม"
8. เวอร์บัล ยูโด โดย จอร์จ จี. ทอมป์สัน
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: จอร์จ เจ. ทอมป์สัน
- ปีที่ตีพิมพ์: 2010
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 7 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: เริ่มต้น
- จำนวนหน้า: 224
- คะแนน: 4. 6/5 (Amazon) 3. 8/5 (Goodreads)
อัญมณีในบรรดาหนังสือทักษะการสื่อสารเล่มนี้ นำทางคุณสู่การเปลี่ยนการโต้เถียงที่ร้อนแรงให้กลายเป็นชัยชนะ
ศิลปะการเจรจา: ศิลปะแห่งการโน้มน้าวใจอย่างนุ่มนวล เป็นคู่มือการใช้คำพูดเพื่อแก้ไขความขัดแย้งและเปลี่ยนการสนทนาที่ยากลำบากให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่ดี หนังสือเล่มนี้เขียนโดยจอร์จ เจ. ทอมป์สัน อดีตตำรวจและผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร ซึ่งเปรียบเทียบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับศิลปะการต่อสู้ โดยเน้นที่วิธีการ ศิลปะการเจรจา
ทอมป์สันแบ่งคนออกเป็นสามประเภท—คนดี คนยาก และคนขี้ขลาด—พร้อมนำเสนอแนวทางทีละขั้นตอนในการรับมือกับแต่ละประเภท
เขายังได้อธิบายกระบวนการห้าขั้นตอนสำหรับการปฏิบัติตามโดยสมัครใจ และแบ่งปันเคล็ดลับในการฟัง การเข้าอกเข้าใจ การถาม การสรุปความ และการสรุปเพื่อทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
เต็มไปด้วยตัวอย่างจากเรื่องราวของตำรวจและสถานการณ์ในชีวิตจริง หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือที่ใช้งานได้จริงสำหรับการฝึกฝนศิลปะแห่งการโน้มน้าวใจในความสัมพันธ์ ทำให้มีคุณค่าสำหรับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์
"อย่าตอบโต้กับสิ่งที่ผู้คนพูด แต่ให้ตอบโต้กับสิ่งที่พวกเขาต้องการจะสื่อ เพียงจำไว้ว่า: คนเราแทบไม่เคยพูดในสิ่งที่พวกเขาต้องการจะสื่อจริงๆ"
ข้อคิดจากวาทศิลป์เจโด
- ความเห็นอกเห็นใจคือวิธีที่ดีที่สุดในการทำให้ผู้คนฟังคุณ
- หลีกเลี่ยงคำสั่งที่ดูมีอำนาจเหนือผู้อื่น และอธิบายเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังกฎระเบียบต่าง ๆ การสื่อสารที่ประสบความสำเร็จคือการเข้าใจมุมมองของผู้อื่นมากกว่าการพูดจาดูถูกหรือสั่งการ
- ระบุข้อบกพร่องของคุณเพื่อพัฒนาทักษะการพูดให้ดีขึ้น
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"หนังสือยอดเยี่ยมมาก ฉันหวังว่าจะได้พบกับผู้เขียนสักวันหนึ่ง มีประโยชน์มาก สามารถนำบทเรียนไปปฏิบัติได้จริง ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกเมื่อต้องแจ้งข่าวร้ายให้กับคนโชคร้ายเหล่านั้น"
9. ห้าดาว: ความลับในการสื่อสารเพื่อก้าวจากดีสู่ยอดเยี่ยม โดย คาร์ไมน์ กัลโล
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: คาร์ไมน์ กัลโล
- ปีที่ตีพิมพ์: 2018
- เวลาอ่านที่ประมาณ: 8 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: ระดับกลาง
- จำนวนหน้า: 256
- คะแนน: 4. 4/5 (Amazon) 3. 9/5 (Goodreads)
ในโลกที่เร่งรีบในปัจจุบัน การมีความคิดเจ๋ง ๆ นั้นไม่เพียงพอ ตามที่คาร์ไมน์ กัลโล กล่าวไว้ใน Five Stars คุณจำเป็นต้องเชี่ยวชาญทักษะการโน้มน้าวใจแบบโบราณเพื่อที่จะโดดเด่น ก้าวไปข้างหน้า และประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่
กัลโลดำดิ่งสู่สูตรการโน้มน้าวใจเก่าแก่แต่ทรงคุณค่าของอริสโตเติล แสดงให้เห็นว่ามันยังคงมีความเกี่ยวข้องในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนในปัจจุบัน
หนังสือเล่มนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของทักษะการสื่อสารในยุคที่เทคโนโลยีทำให้โลกของเราเล็กลง กัลโลพูดคุยกับนักประสาทวิทยา นักเศรษฐศาสตร์ และผู้นำจากสถาบันต่างๆ เช่น NASA เพื่อแสดงให้เห็นว่าการพูดอย่างถูกต้องเป็นกุญแจสำคัญในการดึงดูดความสนใจและจุดประกายความฝันอันยิ่งใหญ่
แต่เดี๋ยวก่อน มันไม่ได้เกี่ยวกับคุณเพียงอย่างเดียว—มันยังเกี่ยวกับการสร้างประสบการณ์ทางธุรกิจและลูกค้าที่น่าจดจำไม่รู้ลืมอีกด้วย กัลโลแบ่งปันวิธีการง่าย ๆ จากบริษัทที่ประสบความสำเร็จในการสร้างช่วงเวลาที่ทำให้ผู้คนกลายเป็นแฟนคลับที่ภักดี
"อาชีพของคุณคือธุรกิจของคุณ คุณคือซีอีโอของมัน ความพึงพอใจในตัวเองนำไปสู่ความล้มเหลว ในฐานะซีอีโอของอาชีพของคุณ คุณต้องพัฒนาทักษะของคุณอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะศิลปะแห่งการสื่อสาร"
ห้าดาว อาหารกลับบ้าน
- มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายเดียวที่ชัดเจนและกำหนดเวลาไว้เพื่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความประทับใจให้กับผู้สรรหาและได้งานในฝันของคุณด้วยการเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับตัวคุณ
- ทำให้การนำเสนอมีเสน่ห์ด้วยการทำให้สั้นและรวมภาพประกอบ เช่น รูปภาพ คุณภาพของการสื่อสารเป็นสิ่งที่ทำให้ทีมที่ดีแตกต่างจากทีมที่ยอดเยี่ยม
- สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นด้วยการเชื่อมต่อในระดับอารมณ์ ผู้สื่อสารที่ดีที่สุดเลือกใช้คำสั้นๆ แทนคำยาวๆ โดยตระหนักถึงพลังของความเรียบง่าย
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"เรื่องราวและข้อเท็จจริงที่น่าทึ่งถูกรวบรวมไว้เพื่อยกระดับทักษะการสื่อสารของคุณไปอีกขั้น ฉันเริ่มนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ตั้งแต่ก่อนอ่านหนังสือจบ และมันได้ผลอย่างยอดเยี่ยม!"
10. ภาษาเงียบ โดย เอ็ดเวิร์ด ที. ฮอลล์
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: เอ็ดเวิร์ด ที. ฮอลล์
- ปีที่ตีพิมพ์: 1959
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 7 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: ระดับกลางถึงขั้นสูง
- จำนวนหน้า: 217
- คะแนน: 4. 5/5 (Amazon) 3. 7/5 (Goodreads)
หนังสือที่ให้ความรู้ลึกซึ้งเล่มนี้โดยเอ็ดเวิร์ด ที. ฮอลล์ ควรอยู่ในรายการหนังสือทักษะการสื่อสารที่คุณต้องอ่าน มันเจาะลึกเข้าไปในโลกที่ซับซ้อนของการสื่อสารที่ไม่ใช้คำพูด สำรวจว่าท่าทางและการกระทำที่ไม่พูดออกมาเป็น ภาษาเงียบ ที่กำหนดรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์อย่างไร
ฮอลล์ใช้ตัวอย่างจากชีวิตประจำวัน เช่น ลำดับชั้นในเล้าไก่ เพื่ออธิบายว่าภาษาเงียบนี้ทำงานอย่างไร เขายังพูดถึงอาการช็อกทางวัฒนธรรม เมื่อคุณรู้สึกสับสนในวัฒนธรรมใหม่เพราะสิ่งต่างๆ แตกต่างอย่างมาก
แม้ว่าหนังสือเล่มนี้จะถูกเขียนขึ้นมานานแล้ว หลักการของมันยังคงมีความเกี่ยวข้องอยู่ ข้อสังเกตของฮอลล์เกี่ยวกับกฎทางวัฒนธรรมและวิธีที่เราสื่อสารโดยไม่ต้องใช้คำพูดนั้นไม่มีวันล้าสมัย
อาจจะยากสักหน่อยในการติดตามในบางส่วนเนื่องจากหนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นในยุคที่แตกต่าง แต่โดยรวมแล้ว The Silent Language เป็นคู่มือที่น่าสนใจสำหรับทุกคนที่ต้องการเข้าใจวิธีการที่เราเชื่อมต่อและขัดแย้งกับผู้อื่นโดยไม่ได้พูดออกมา
"หนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองคือการให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมของผู้อื่นอย่างจริงจัง มันบังคับให้คุณต้องใส่ใจกับรายละเอียดของชีวิตที่ทำให้พวกเขาแตกต่างจากคุณ"
บทสรุปของภาษาแห่งความเงียบ
- ก้าวข้ามภาษาพูด—ให้ภาษากาย ท่าทาง และพื้นที่ส่วนตัวของคุณถ่ายทอดข้อความแทน ทักษะการสื่อสารที่ไม่ใช้คำพูดเหล่านี้ ซึ่งทำงานโดยอัตโนมัติ มีอิทธิพลอย่างมากต่อวิธีที่ข้อความถูกรับรู้และตีความ
- เข้าใจความแตกต่างของพื้นที่ส่วนตัวและท่าทางในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน สิ่งนี้จะช่วยให้คุณสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างถูกต้อง หลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดและการขัดแย้ง
- ยอมรับแนวคิดของวัฒนธรรมที่มีบริบทสูงและวัฒนธรรมที่มีบริบทต่ำ. รับรู้รูปแบบการสื่อสารต่าง ๆ สำหรับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย.
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"ฉันอ่านสิ่งนี้ครั้งแรกสำหรับโปรเจกต์เกี่ยวกับพอลีตอนเป็นเด็ก ความยอดเยี่ยมของมันถูกสร้างขึ้นจากสิ่งที่คุณรู้ หรือคิดว่าคุณรู้ แต่บางทีคุณอาจยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้จนกว่าจะมีคนบอกหรืออธิบายให้คุณฟัง ET Hall อยู่เหนือระดับนั้นอีกขั้น ลองอ่านดูนะ มันจะชี้ให้เห็นอะไรมากมายจนคุณต้องประหลาดใจและประทับใจอย่างมาก"
อ่านเพิ่มเติม:หนังสือเกี่ยวกับการเติบโตแบบก้าวกระโดด
พัฒนาทักษะการสื่อสารของคุณด้วย ClickUp
ในสภาพแวดล้อมการทำงานอย่างมืออาชีพ ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและความสามารถในการเป็นผู้นำเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับความสำเร็จ
ข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากหนังสือทักษะการสื่อสารชั้นนำสามารถให้พื้นฐานที่มั่นคงได้ แต่ทฤษฎีและกรอบแนวคิดเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ คุณต้องการบางสิ่งที่มากกว่าแค่ตัวอักษร
นี่คือจุดที่ClickUp ซึ่งเป็นเครื่องมือสื่อสารและจัดการโครงการอเนกประสงค์เข้ามาช่วยเชื่อมช่องว่างนี้ ในขณะที่หนังสือทักษะการสื่อสารให้ข้อมูลเกี่ยวกับ อะไร และ ทำไม ของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ClickUp มอบวิธีการ อย่างไร โดยให้คุณสามารถนำหลักการเหล่านี้ไปปฏิบัติในพื้นที่ดิจิทัลที่ทีมสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมมือกัน และจัดการโครงการแบบเรียลไทม์
ดังนั้น มาสำรวจคุณสมบัติของ ClickUp อย่างละเอียดและดูว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การสื่อสารจากแนวคิดบนกระดาษให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่ทำงานดิจิทัลได้อย่างไร
เครื่องมือการจัดการโครงการ Clickup
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจร โดยมีเป้าหมายหลักในการทำให้ผู้คนมีประสิทธิภาพมากขึ้น มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและอำนวยความสะดวกในการสื่อสารของทีมโดยการนำงานและโครงการทั้งหมดของคุณมาไว้ในแพลตฟอร์มศูนย์กลางเดียว
คุณสมบัติการจัดการโครงการของ ClickUpมุ่งเน้นการนำทีมมารวมกันผ่านการทำงานที่เชื่อมต่อกัน การสนทนา เอกสาร แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ และอื่นๆ อีกมากมาย วิธีการแบบบูรณาการนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน ทำให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล และประหยัดเวลาในที่สุด
ด้วยมุมมองที่หลากหลายกว่า 15 แบบ รวมถึงแผนภูมิแกนต์, ไทม์ไลน์, รายการ, กระดาน, และปฏิทิน แอปอเนกประสงค์นี้รองรับความต้องการของสมาชิกทีมทุกคน คุณสามารถเลือกมุมมองที่เหมาะสมที่สุดได้ ซึ่งช่วยให้มองเห็นและโปร่งใสทั่วทั้งทีม
เครื่องมือสื่อสาร ClickUp
ค้นพบมุมมองแชทของ ClickUpที่รวบรวมการสื่อสารของทีมคุณไว้ในที่เดียว ช่วยให้คุณแชร์ข้อมูลอัปเดต เชื่อมโยงทรัพยากร และทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและไร้รอยต่อ ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารทั่วทั้งบริษัท การสนทนาภายในทีม หรือการพูดคุยเฉพาะโปรเจกต์ คุณสามารถสร้างพื้นที่เฉพาะสำหรับทุกงานได้ภายใน ClickUp
จัดการและเข้าถึงแชท, ติดตามข่าวสารด้วยการแจ้งเตือน, และปรับปรุงการสื่อสารของทีมให้มีประสิทธิภาพด้วยช่องแชทแบบเรียลไทม์ของ ClickUp ที่คุณสามารถแท็กเพื่อนร่วมงาน, แชร์ไฟล์, มอบหมายงาน, และอื่น ๆ ได้
เมื่องานดูมากเกินไป ให้เพิ่มความคิดเห็นเพื่อความชัดเจนและติดตามผลโดยใช้ความคิดเห็นที่มอบหมายใน ClickUp ซึ่งจะสร้างรายการที่ต้องดำเนินการทันที โดยมอบหมายให้ผู้อื่นหรือตัวคุณเอง
เครื่องมือการทำงานร่วมกัน ClickUp
หนังสือทักษะการสื่อสารที่ดีที่สุดเตือนเราถึงความสำคัญของการสอดคล้องกัน ให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันด้วยคุณสมบัติการทำงานร่วมกันของClickUp Docsที่ช่วยให้คุณสร้าง แก้ไข และจัดระเบียบเอกสารกับทีมของคุณ
รวมเอกสารและโครงการทั้งหมดของทีมคุณไว้ในที่เดียว ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย คุณและทีมสามารถแก้ไขและแชร์เอกสารแบบเรียลไทม์ได้ ด้วยการช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันในโครงการต่างๆ ClickUp จึงเป็นเครื่องมือสื่อสารในที่ทำงานที่ยอดเยี่ยม
นอกจากนี้ ลองใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อประสบการณ์การทำงานร่วมกันที่สนุกสนานและสร้างสรรค์ในทีม!
มันเหมือนมีผืนผ้าใบเสมือนจริงที่คุณสามารถปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์และเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นความจริง ไม่ว่าคุณจะกำลังระดมความคิด วางแผนกลยุทธ์ หรือทำงานในรูปแบบ Agile กระดานไวท์บอร์ดของ ClickUp ก็มอบพื้นที่ที่สมบูรณ์แบบให้กับคุณ
ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ แม้ทีมของคุณจะอยู่ห่างกันหลายไมล์ และเปลี่ยนไอเดียให้เป็นการกระทำได้อย่างราบรื่น ด้วยการสร้างงานโดยตรงจากไวท์บอร์ดของคุณ พร้อมเพิ่มบริบททุกอย่างที่คุณต้องการ
อีกหนึ่งคุณสมบัติที่โดดเด่นคือClickUp Email ซึ่งช่วยให้คุณสามารถจัดการอีเมลของคุณได้โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม ด้วยการผสานรวมแอปพลิเคชันอีเมลยอดนิยมอย่าง Gmail, Outlook หรือ Front คุณสามารถส่งและรับอีเมลได้อย่างราบรื่นภายในงานใน ClickUp การผสานรวมนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในที่เดียว
เทมเพลต Clickup
ต้องการแปลความรู้จากหนังสือทักษะการสื่อสารเหล่านี้ให้เป็นการกระทำอย่างรวดเร็วหรือไม่คลิกอัพมีเทมเพลตการสื่อสารหลากหลายที่สามารถช่วยปรับปรุงการสื่อสารของคุณกับทีมและสร้างความสัมพันธ์ได้
เทมเพลตเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการวางแผนการสื่อสารและการทำงานร่วมกันเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณจัดระเบียบแนวคิดเพิ่มประสิทธิภาพ และปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณอีกด้วย
หนึ่งในเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้คือClickUp Communication Plan Templateซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและการจัดการโครงการ.มันช่วยให้การสื่อสารกับลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่นและมีส่วนสำหรับการวางแผนอย่างละเอียด เช่น รายละเอียดของโครงการ, วัตถุประสงค์, และสรุป.
การผสานรวมองค์ประกอบของการจัดการโครงการ เช่น วันที่กำหนดส่ง ความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน การทำงานอัตโนมัติ และปัญญาประดิษฐ์ ช่วยสนับสนุนการวางแผนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สื่อสารได้ดีขึ้นด้วย ClickUp
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรที่นำหลักการจากหนังสือทักษะการสื่อสารที่ดีที่สุด 10 เล่มมาทดสอบและปรับปรุงผ่านการมีปฏิสัมพันธ์และการทำงานร่วมกัน
มันมอบสภาพแวดล้อมที่มีชีวิตชีวาให้คุณได้ใช้ทักษะการสื่อสารอย่างแท้จริง แล้วคุณกำลังรออะไรอยู่ล่ะ?ลงทะเบียนฟรีและก้าวเข้าใกล้การเป็นผู้สื่อสารที่ดีขึ้นในที่ทำงานไปอีกขั้น!