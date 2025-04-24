10 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการเขียนบทวิจารณ์ผลการปฏิบัติงานในปี 2025

ความเหนื่อยล้าจากการให้ข้อเสนอแนะเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายหรือไม่? ลองนึกภาพการเขียนรายงานประเมินผลงานแบบเฉพาะบุคคลให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 30 คน รายงานแรกๆ จะมีข้อเสนอแนะที่เฉียบคมและข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ แต่ความกระตือรือร้นในการให้ข้อเสนอแนะอย่างละเอียด จะ ลดลง เมื่อจำนวนการประเมินเพิ่มขึ้น คุณภาพของข้อเสนอแนะอาจลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป—และไม่มีอะไรแย่ไปกว่าการประเมินแบบทั่วไปอีกแล้ว!
พนักงานชอบผู้จัดการที่ให้ข้อเสนอแนะในปริมาณที่เหมาะสม: พวกเขาให้คะแนนผู้จัดการเหล่านั้นเฉลี่ย 8.6 นอกจากนี้พนักงานหลายคนมีแนวโน้มที่จะทำงานได้ดีขึ้นหากได้รับคำวิจารณ์ที่มีประสิทธิภาพและเฉพาะเจาะจง
การใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์สามารถช่วยให้คุณก้าวข้ามความท้าทายในการเขียนบทวิจารณ์ผลการปฏิบัติงานที่ละเอียดและสร้างสรรค์ได้
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ไม่เพียงแต่ช่วยทำงานอัตโนมัติในฟังก์ชันพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังช่วยระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง เพิ่มความเร็วในกระบวนการให้ข้อเสนอแนะ และช่วยกำหนด เป้าหมาย สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานอีกด้วย
เพื่อเก็บเกี่ยวประโยชน์จากการมีAI ในที่ทำงานสำหรับการประเมินพนักงาน คุณสามารถเรียกดูรายการเครื่องมือสร้างการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย AI 10 รายการนี้ และเลือกเครื่องมือที่คุณชอบได้!
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือสร้างการประเมินประสิทธิภาพของ AI?
เพื่อสร้างรายงานผลการปฏิบัติงานที่เป็นกลาง ยุติธรรม และละเอียดถี่ถ้วน คุณต้องติดตามพนักงานแต่ละคนของบริษัทอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ หรือใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์ที่ช่วยดำเนินการแทนคุณอย่างอัตโนมัติ แน่นอนว่าทางเลือกที่ง่ายกว่าคือการใช้เครื่องมือ ดังนั้นเรามาทำความเข้าใจเกณฑ์สำคัญบางประการในการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกัน
ใช้ข้อกำหนดเหล่านี้เป็นรายการตรวจสอบเพื่อระบุเครื่องมือ AI ที่สามารถตอบโจทย์ทุกข้อด้านล่างนี้ได้ เพื่อปรับปรุงกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน:
- ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์: บทวิจารณ์ที่สร้างขึ้นควรให้ข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ โดยเน้นจุดแข็ง จุดอ่อน และพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
- ความถูกต้องและความเกี่ยวข้อง: เครื่องมือควรสร้างบทวิจารณ์ที่สะท้อนถึงผลงานของพนักงานอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับมาตรฐานของบริษัทและบทบาทงานเฉพาะ
- การลดอคติ: ตัวสร้างการประเมินผลการปฏิบัติงานควรได้รับการออกแบบเพื่อลดอคติในกระบวนการประเมินให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อให้มั่นใจว่าการประเมินมีความยุติธรรมและเท่าเทียมกัน
- การปรับแต่ง: เครื่องมือควรมีความสามารถในการปรับแต่งแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน, มาตราส่วนการให้คะแนน, และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่เฉพาะเจาะจงเพื่อให้เหมาะกับความต้องการขององค์กรของคุณ
- การผสานรวม: ซอฟต์แวร์ควรสามารถผสานรวมกับระบบ HR ที่มีอยู่ได้อย่างราบรื่น เช่น ระบบ HRIS หรือซอฟต์แวร์การจัดการประสิทธิภาพ เพื่อทำให้กระบวนการตรวจสอบเป็นไปอย่างราบรื่น
- ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล: เครื่องมือ AI ควรให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล โดยต้องมั่นใจว่าข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของพนักงานได้รับการปกป้อง
- ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้: เครื่องมือควรใช้งานง่าย มีอินเทอร์เฟซที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย ซึ่งช่วยลดเวลาและความพยายามในการสร้างรีวิว
เครื่องมือสร้าง AI สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด 10 อันดับ (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)
เครื่องมือสร้างบทวิจารณ์ประสิทธิภาพการทำงานด้วย AI ส่วนใหญ่ใช้เทมเพลตที่มีโครงสร้างซึ่งผู้เชี่ยวชาญสามารถกรอกข้อมูลได้ เช่น แบบสอบถาม จากนั้นจึงสร้างบทวิจารณ์ขึ้นมา เครื่องมืออื่นๆ จะผสานรวมกับพื้นที่ทำงานของคุณ เข้าใจธุรกิจและพนักงานของคุณได้ดีขึ้น และสร้างบทวิจารณ์แบบทันทีเป็นข้อเสนอแนะหรือการยอมรับ
มาดูเครื่องมือ AIทั้ง 10 ตัวนี้กัน และตัดสินใจว่าตัวไหนสามารถช่วยคุณประหยัดเวลาพร้อมเพิ่มคุณค่าให้กับรายงานผลการปฏิบัติงานได้:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบร่วมมือ)
ClickUp, โซลูชันเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ทรงพลังทุกด้าน, มีประสิทธิภาพในการทบทวนการทำงานที่ดีไม่แพ้ความต้องการอื่น ๆ ในที่ทำงาน. สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่และเหมาะสำหรับทั้งบุคคลและทีมขนาดใหญ่และเล็ก.
ด้วยClickUp Brain คุณจะได้รับโซลูชัน AI ที่ตอบคำถามของคุณ จำบริบทของบริษัทคุณ และวิเคราะห์การสนทนา งาน และการอภิปรายก่อนหน้านี้เพื่อสร้างการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างละเอียด นอกจากนี้ยังระบุได้ว่าพนักงานมีผลการปฏิบัติงานอย่างไรในบางงานและเมื่อใด!
ใช้ ClickUp Brain สำหรับการทบทวนประสิทธิภาพอย่างละเอียดในวิธีต่อไปนี้:
- สร้างสรุปโดยใช้ AI ของผลการปฏิบัติงานของพนักงาน, จุดอ่อน, และความสำเร็จ
- สร้างแบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงานที่ปรับแต่งได้ ให้เหมาะสมกับแต่ละตำแหน่ง ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มความสม่ำเสมอ
- แปลงการสนทนาด้วยเสียงเป็นข้อความผ่านการถอดเสียงอัตโนมัติและสกัดข้อมูลสำคัญ เพื่อรวมไว้ในรายงานการประเมิน
- ใช้ผู้ช่วยเขียน AI ที่ผสานรวมของ Brain เพื่อสร้างข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ ในขณะที่ยังคงรักษาโทนเสียง รูปแบบ ความอ่านง่าย และความชัดเจนของความคิด
- แปลรีวิวเป็นภาษาต่างๆ, สัญญาว่าจะมีความครอบคลุมและความหลากหลายสำหรับบริษัทที่มีพนักงานทั่วโลก
นอกเหนือจาก ClickUp Brain แล้ว คุณสามารถใช้ClickUp Chatเพื่อเชื่อมโยงการสนทนากับงานและเอกสารต่างๆ และรักษาการสนทนาเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานให้อยู่ในบริบทและเข้าถึงได้ง่าย การจัดแชทให้เป็นระเบียบในพื้นที่หรือช่องทางเฉพาะช่วยให้ทีม HR และผู้จัดการสามารถทำงานร่วมกันและมีปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสารอย่างมืออาชีพได้โดยไม่ต้องสลับไปยังเครื่องมืออื่น
ClickUp Chat สามารถเป็นประโยชน์สำหรับ:
- การเชื่อมโยงรายการ, โฟลเดอร์, และพื้นที่ใน ClickUpเพื่อให้ประวัติที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพเชื่อมโยงกับงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง
- แยกการสนทนาโดยการเพิ่มคำอธิบาย/หัวข้อเพื่อระบุการแชทเป็นการตรวจสอบรายบุคคลหรือทีม
- เพิ่มสมาชิกทีมเข้าสู่การสนทนาที่กำลังดำเนินอยู่โดยไม่รบกวนกระแสการสนทนาและส่งเสริมการอภิปรายร่วมกัน
- การสร้างงานหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพโดยตรงจากแชทโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม
อีกหนึ่งคุณสมบัติการทำงานร่วมกันของ ClickUp คือClickUp Docs สมาชิกทีมสามารถใช้เพื่อแก้ไขการประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกัน ติดแท็กเพื่อนร่วมงานเพื่อขอความคิดเห็น และเพิ่มความคิดเห็นที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ลงในเอกสาร
ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ตาราง, ตัวแบ่ง, แบนเนอร์, และคำสั่งมาร์กดาวน์ ช่วยให้ผู้จัดการสามารถจัดรูปแบบการทบทวนให้มีข้อมูลเมตริกของพนักงาน, สรุปความคิดเห็น, และแผนการดำเนินการในรูปแบบที่เป็นระเบียบและดึงดูดสายตา
เป็นทางเลือกหนึ่ง,แบบฟอร์มการประเมินผลการทำงานของ ClickUpสามารถช่วยให้องค์กรเอาชนะความท้าทายในการวัดผลการปฏิบัติงานของทีมอย่างมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอได้ โครงสร้างที่จัดไว้ช่วยให้ทีมทรัพยากรบุคคลปรับแต่งรูปแบบและเนื้อหาให้เหมาะกับความต้องการขององค์กรได้
มันมาพร้อมกับโครงสร้างการประเมินตนเองที่สร้างไว้ล่วงหน้า ทำให้สามารถทำการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างเป็นระบบได้ มันส่งเสริมการสนทนาเพื่อการเติบโตในอาชีพที่สอดคล้องกับการเติบโตของพนักงานและความรับผิดชอบในงานกับเป้าหมายขององค์กร ซึ่งช่วยส่งเสริมความสำเร็จของทีมโดยรวม
เทมเพลตนี้ยังช่วยอำนวยความสะดวกในการทบทวนโดยผู้จัดการซึ่งฝ่ายบริหารสามารถให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์และการยอมรับระหว่างช่วงระยะเวลาการทบทวนได้
ท้ายที่สุดแล้ว งานวิจัยจำนวนมากแสดงให้เห็นว่าพนักงานที่ได้รับข้อเสนอแนะอย่างรวดเร็วและสร้างสรรค์จะมีส่วนร่วมและมีแรงจูงใจมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- จัดระเบียบ ค้นหา และเข้าถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งหมดด้วย Docs Hub เพื่อให้มั่นใจว่าการประเมินยังคงเข้าถึงได้และเป็นระเบียบ
- ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับหัวข้อสำคัญได้ทันทีด้วย AI Catch Up ลดความจำเป็นในการอธิบายซ้ำหรือการประชุมที่ไม่จำเป็น
- ผสานการทำงานของ ClickUp กับแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการรีวิวมีพื้นฐานจากข้อมูลและสะท้อนถึงทุกแง่มุมของการมีส่วนร่วมและตัวชี้วัดของพนักงานอย่างครบถ้วนด้วยClickUp Integrations
- สนับสนุนการติดตามผลที่สามารถดำเนินการได้ผ่านClickUp Tasksเพื่อให้ผู้จัดการสามารถมอบหมายงานตั้งเป้าหมายอัจฉริยะ และติดตามความคืบหน้าได้โดยตรงเมื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานเสร็จสิ้น
- เทมเพลตการประเมินผลการทำงานที่สร้างไว้ล่วงหน้า เริ่มต้นใช้งานเทมเพลตการประเมินผลการทำงานของ ClickUp ได้เลย!
ข้อจำกัดของ ClickUp
- อินเทอร์เฟซอาจดูซับซ้อนเกินไปสำหรับผู้ใช้ใหม่ เนื่องจากมีฟีเจอร์มากมาย
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,500 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
การเป็นผู้จัดการทีม (TL) คุณต้องตรวจสอบงานที่ผู้อื่นทำ และ ClickUp ช่วยให้การจัดการงาน, ปริมาณงาน, เป็นต้น ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยให้ฉันสามารถนำเสนอผลงานของทีมรวมถึงผลงานของสมาชิกแต่ละคนได้
การเป็นผู้จัดการทีม (TL) คุณต้องตรวจสอบงานที่ผู้อื่นทำ และ ClickUp ช่วยให้การจัดการงาน, ปริมาณงาน, และอื่น ๆ ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยให้ฉันสามารถนำเสนอผลงานของทีมรวมถึงผลงานของสมาชิกแต่ละคนได้เช่นกัน
2. Easy Peasy AI (เหมาะที่สุดสำหรับการนำไปใช้อย่างรวดเร็วของกรอบการประเมินประสิทธิภาพ)
เครื่องมือสร้าง AI สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานEasy Peasy AIถูกออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ช่วยให้แพลตฟอร์มปรับปรุงคุณภาพของข้อเสนอแนะได้ ในขณะที่ความสามารถในการผสานรวมช่วยให้การแบ่งปันข้อมูลกับเครื่องมือ HR ที่มีอยู่เป็นไปอย่างราบรื่น
ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่จำกัดในบริบทที่ลึกซึ้ง ความเรียบง่ายและความรวดเร็วของมันทำให้เป็นโซลูชันที่เชื่อถือได้สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว ปฏิบัติได้จริง และนำไปใช้ได้จริง
คุณสมบัติของ Easy Peasy AI
- ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตที่พร้อมใช้งานและปรับแต่งได้ง่าย รวมถึงมีความหลากหลาย
- สร้างรีวิวจากมุมมองที่แตกต่างกัน—มุมมองบุคคลที่หนึ่ง บุคคลที่สอง และบุคคลที่สาม
- ได้รับประโยชน์จากการรองรับมากกว่า 40 ภาษาและสำเนียงต่างๆ ผ่านฟังก์ชันแปลงข้อความเป็นเสียงพูด
ข้อจำกัดของ AI ง่าย ๆ
- ภาพที่สร้างโดย AI อาจขาดเนื้อหาและความแม่นยำในบางครั้ง
- การขาดตัวอย่างสาธิตหรือคู่มือการใช้งานสำหรับเครื่องมืออาจทำให้ผู้ใช้สับสน
ราคา AI ง่าย ๆ
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $16/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ไม่จำกัด 50: $24/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ไม่จำกัด: $32/ผู้ใช้ต่อเดือน
การให้คะแนนและรีวิวด้วย AI ง่ายนิดเดียว
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
👀 คุณรู้หรือไม่? ผู้จัดการมักจะปล่อยให้คุณสมบัติที่ดีเพียงอย่างเดียว (เช่น ความตรงต่อเวลา) บดบังสิ่งอื่น ๆ ทั้งหมด ซึ่งนำไปสู่การประเมินที่ลำเอียง สิ่งนี้เรียกว่า Halo Effect
3. Writify. AI (เหมาะที่สุดสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล)
Writify.AIสร้างการประเมินผลที่ละเอียดและเฉพาะเจาะจงตามบทบาท ซึ่งสะท้อนถึงความสำเร็จของพนักงานและเน้นย้ำถึง จุดที่ควรปรับปรุง คุณสามารถให้ข้อเสนอแนะที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลแก่พนักงานหลายคนพร้อมกันโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกที่สนับสนุนด้วยข้อมูล
เมื่อคุณผ่านช่วงการเรียนรู้ที่ค่อนข้างชันไปได้แล้ว คุณจะสามารถพัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพได้อย่างไม่ยากเย็น
Writify. คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI
- สร้างเนื้อหาที่เขียนคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยอัลกอริธึมการประมวลผลภาษาธรรมชาติขั้นสูง—ไม่ว่าคุณจะต้องการการประเมินผลการทำงานมากเพียงใด
- สร้างการประเมินที่มีโครงสร้างและมีความหมายด้วย AI Paragraph Expander, Outline Generator และ Review Comment Generator
- รักษาความน่าเชื่อถือและหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์โดยใช้เครื่องมือตรวจจับการคัดลอกที่มีอยู่ในตัว
Writify ข้อจำกัดของ AI
- อาจมีการเรียนรู้ที่ชันขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยกับตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูง
Writify. การกำหนดราคา AI
- ฟรีตลอดไป
Writify. การให้คะแนนและรีวิวโดย AI
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
4. Galaxy.AI (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาเครื่องมือ AI ทุกชนิดในที่เดียวเพื่อการตรวจสอบประสิทธิภาพ)
Galaxy.AIคือชุดเครื่องมือ AI ที่รวมเอาโมเดล AI ชั้นนำในอุตสาหกรรม เช่น GPT-4, Claude, Gemini และอื่น ๆ ไว้ในที่เดียว คุณจึงไม่จำเป็นต้องสมัครสมาชิกหลายรายการ
ด้วยคุณสมบัติที่ออกแบบมาเพื่อความแม่นยำ การปรับแต่งให้เหมาะกับบุคคล และประสิทธิภาพ Galaxy. ai ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลสามารถส่งมอบการประเมินที่มีข้อมูลเชิงลึกและนำไปปฏิบัติได้อย่างง่ายดาย ใช้เพื่อสร้างข้อเสนอแนะที่สมดุลซึ่งยอมรับความสำเร็จและระบุจุดที่ต้องปรับปรุง คุณสามารถปรับแต่งน้ำเสียงและสไตล์เพื่อให้แน่ใจว่าภาษาที่ใช้มีความเป็นมืออาชีพตลอดการประเมิน
กาแล็กซี. คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI
- ได้รับประโยชน์จากคุณสมบัติ AI ใหม่ ๆ ที่เพิ่มเข้ามาทุกสัปดาห์
- รับเคล็ดลับและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อสร้างการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น
- ใช้ประโยชน์จากระบบแชทแบบหลายโมเดลที่ช่วยให้คุณสามารถเปรียบเทียบคำตอบจากเครื่องมือ AI ที่แตกต่างกันได้ในเวลาเดียวกัน เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล
ข้อจำกัดของ Galaxy. AI
- ต้องการการตั้งค่าข้อมูลเริ่มต้นเพื่อการวิเคราะห์ประสิทธิภาพที่แม่นยำ
- คุณสมบัติทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้เพียงครั้งเดียวเมื่อคุณชำระเงิน
Galaxy. AI ราคา
- ไม่จำกัด: 15 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
กาแล็กซี. การจัดอันดับและรีวิวของ AI
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
👀 คุณรู้หรือไม่?บริษัทข้ามชาติหลายแห่ง รวมถึง Adobe, Microsoft, Dell, Juniper และอื่นๆ กำลังละทิ้งวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีที่ดูเป็นทางการและมองย้อนกลับไป เพื่อหันมาใช้การตรวจสอบความคืบหน้าแบบไม่เป็นทางการและมองไปข้างหน้าบ่อยครั้งกับพนักงานตลอดทั้งปีแทน
5. Venngage (เหมาะที่สุดสำหรับการแสดงข้อมูลประสิทธิภาพ)
Venngage เป็นแพลตฟอร์มการออกแบบที่ใช้งานง่ายและขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างภาพและอินโฟกราฟิกที่น่าทึ่งได้
มันทำให้การนำเสนอการประเมินผลการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานต่าง ๆ เป็นเรื่องง่ายและน่าสนใจยิ่งขึ้นด้วยภาพที่ดึงดูดใจ เพียงไม่กี่คลิก
ใช้เพื่อรับข้อเสนอแนะแบบรอบด้าน 360 องศาสำหรับพนักงานของคุณได้อย่างง่ายดาย—เครื่องมือนี้อนุญาตให้สมาชิกหลายคนแก้ไขและแสดงความคิดเห็นในแบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงานที่คุณเลือกเพื่อสร้างและแชร์ข้อเสนอแนะของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Venngage
- ปรับแต่งเทมเพลตและสร้างภาพได้อย่างง่ายโดยไม่ต้องมีทักษะการออกแบบขั้นสูง ด้วยเครื่องมือแก้ไขแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย
- ค้นหาจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมสำหรับโครงการของคุณได้อย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตมากกว่า 10,000 แบบ
- นำเข้าข้อมูลจากไฟล์ CSV หรือ Excel และแสดงผลอย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบแผนภูมิ กราฟ และไดอะแกรมอัจฉริยะ
ข้อจำกัดของ Venngage
- ต้องใช้แรงงานคนในการเคลื่อนย้ายวิดเจ็ตและองค์ประกอบต่างๆ
- การออกแบบที่หนักอาจทำให้เครื่องมือหยุดทำงาน
ราคาของ Venngage
- ฟรีตลอดไป
- พรีเมียม: 19 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 49 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและความคิดเห็นของ Venngage
- G2: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
6. PerfromanceReviews. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างความคิดเห็นที่ไม่ลำเอียงเพื่อการพัฒนาพนักงาน)
PerformanceReviews. ai เป็นเครื่องมือสร้าง AI สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ช่วยอัตโนมัติในการสร้างการประเมินผลที่มีรายละเอียดเฉพาะบุคคล ละเอียด และให้ข้อมูลเชิงลึก
เลือกว่าการประเมินนี้สำหรับตัวคุณเองหรือพนักงาน กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน และ ให้ตัวอย่างการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เฉพาะเจาะจงแก่เครื่องมือ ขั้นตอนสุดท้ายจะกำหนดทิศทางสำหรับการประเมินผลโดย AI
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ PerformaceReviews. ai
- ใช้แม่แบบที่กำหนดไว้เพื่อประหยัดเวลาและสร้างการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- นำทางผ่านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้การสร้างกระบวนการตรวจสอบง่ายขึ้น
- อัตโนมัติการสร้างข้อเสนอแนะ รวมถึงจุดแข็ง จุดอ่อน และพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
- ปรับภาษาและน้ำเสียงให้เข้ากับสไตล์ของคุณเพื่อรักษาความเป็นมนุษย์ในการประเมินของคุณ
ข้อจำกัดของ PerformanceReviews.ai
- ตัวอย่างที่คล้ายกันสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ซ้ำซากได้
ราคาของ PerformanceReviews. ai
- ไม่จำกัด: $19/เดือน
PerformanceReviews.ai คะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
7. Typli.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนรีวิวผลงานที่ปราศจากข้อผิดพลาด)
Typli. ai ช่วยผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลโดยอัตโนมัติกระบวนการเขียนในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ช่วยประหยัดเวลาที่พวกเขาต้องใช้ในการร่างและจัดรูปแบบเนื้อหา
เครื่องมือการเขียนกว่า 184+ ชนิดของมันยังช่วยอัตโนมัติการสร้างเนื้อหาประเภทอื่น ๆ
คุณสมบัติเด่นของ Typli. ai
- รับคำแนะนำแบบเรียลไทม์ที่ช่วยในการเติมประโยคให้สมบูรณ์ สร้างรายการ และแทรกคำคมที่เกี่ยวข้อง ทำให้การเขียนราบรื่นและรวดเร็วขึ้น
- อธิบายสิ่งที่คุณต้องการ และ Typli จะสร้างภาพคุณภาพสูงเพื่อเสริมเนื้อหาของคุณ
- สร้างเนื้อหาที่เครื่องมือค้นหาชื่นชอบด้วยเครื่องมือตรวจสอบ SEO ในตัวและฟีเจอร์แนะนำคำหลัก
ข้อจำกัดของ Typli. ai
- อาจขาดความเข้าใจที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน
- มีความเสี่ยงที่รีวิวที่สร้างขึ้นอาจดูเป็นแบบทั่วไปหากไม่ได้ปรับแต่งให้เหมาะสมเพียงพอ
ราคาของ Typli. ai
- พื้นฐาน: $16.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
- เพิ่มเติม: $24.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: $69.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
Typli. ai คะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
8. เครื่องมือสร้างการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดย ไมเคิล ชมิตต์ (เหมาะที่สุดสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานที่หลากหลาย)
ไมเคิล ชมิทท์ เป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่อาศัยอยู่ในรัฐอิลลินอยส์ ผู้ซึ่งชื่นชอบการสร้าง "สิ่งของที่ดูไร้สาระ" หนึ่งในผลงานทดลองของเขาคือเครื่องมือสร้างบทวิจารณ์ประสิทธิภาพการทำงานด้วย AI ฟรี ที่มีอินเทอร์เฟซใช้งานง่าย เครื่องมือนี้ช่วยให้กระบวนการรีวิวเป็นเรื่องง่ายขึ้น โดยผู้ใช้สามารถป้อนข้อมูลและคุณลักษณะเฉพาะของพนักงาน จากนั้นเครื่องมือจะสร้างแม่แบบบทวิจารณ์ที่ครอบคลุมให้โดยอัตโนมัติ
เครื่องมือสร้างการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดย ไมเคิล ชมิตต์ คุณสมบัติเด่น
- ประเมินประสิทธิภาพในมากกว่า 40 คุณลักษณะ โดยให้คะแนนแต่ละรายการเป็น สมบูรณ์แบบ ดี ปานกลาง ต่ำกว่ามาตรฐาน หรือแย่ที่สุด
- เลือกคุณลักษณะและคะแนนที่สอดคล้องกัน ซึ่งนำไปสู่การสร้างแม่แบบการรีวิว
- ได้รับประโยชน์จากคำแนะนำที่ช่วยกระตุ้นให้ระลึกถึงคุณลักษณะการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้ง่ายต่อการจัดทำบทวิจารณ์ที่ครอบคลุมโดยไม่ต้องติดขัดกับสิ่งที่ควรพูด
เครื่องมือสร้างแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน โดย ไมเคิล ชมิตต์ ข้อจำกัด
- เครื่องมือนี้มุ่งเน้นไปที่การสร้างข้อความโดยอิงจากข้อมูลนำเข้าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเป็นหลัก โดยไม่สามารถจับความหมายที่ละเอียดอ่อนในข้อเสนอแนะได้
- คุณภาพของบทวิจารณ์ที่สร้างขึ้นมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความถูกต้องและรายละเอียดของข้อมูลที่ให้มา
เครื่องมือสร้างการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดย Michael Schmitt ราคา
- ฟรีตลอดไป
เครื่องมือสร้างการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดย ไมเคิล ชมิตต์ บทวิจารณ์และคะแนน
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🧠 เกร็ดความรู้: ผู้คนอาจมองว่าการประเมินโดย AI มีอคติ น้อยกว่าการประเมินโดยมนุษย์47% ของผู้ตอบแบบสำรวจจากศูนย์วิจัย Pew Research Center คิดว่า AI จะทำได้ดีกว่ามนุษย์ในการประเมินผู้สมัครงานทุกคนในลักษณะเดียวกัน
9. แม็กซ์ รีวิว (เหมาะที่สุดสำหรับการได้รับคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณ)
MaxReview ช่วยให้กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานง่ายขึ้นด้วยการให้คำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละคนตามข้อมูลที่ป้อนเข้ามา สร้างการประเมินที่โดดเด่นโดยเน้นความสำเร็จที่สำคัญซึ่งปรับให้เหมาะกับบทบาทและบริษัทเฉพาะ คุณสามารถขอให้ AI ช่วยปรับปรุงคุณภาพการเขียนของคุณและทำให้การประเมินสั้นหรือยาวขึ้นได้
Max Review คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เลือกจากเทมเพลตที่ปรับแต่งได้หลากหลายซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานประเภทต่างๆ
- ใช้ประโยชน์จากระบบการให้คะแนนตามคุณลักษณะที่ช่วยให้คุณประเมินพนักงานตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพต่างๆ
- ผสานรวมกับระบบ HR ที่มีอยู่เดิม เพื่อให้การถ่ายโอนและจัดการข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น
ข้อจำกัดในการรีวิวของ Max
- คุณภาพของผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับการป้อนข้อมูลของผู้ใช้เป็นอย่างมาก
- เครื่องมือนี้อาจไม่มีฟังก์ชันการวิเคราะห์หรือความสามารถในการผสานรวมที่ครอบคลุม
แม็กซ์ ตรวจสอบราคา
- ไม่จำกัด: $15/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนรีวิวและรีวิวของ Max
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
10. GravityWrite (เหมาะที่สุดสำหรับการกรอกคำถามที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อการตรวจสอบ)
เครื่องมือสร้างบทวิจารณ์ประสิทธิภาพการทำงานของ AI ที่มีมุมมองในอนาคตGravityWriteเป็นเครื่องมือฟรีที่ให้คุณป้อนรายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับตำแหน่งงานของพนักงาน ความสำเร็จ และจุดแข็ง จากนั้นจะสร้างข้อเสนอแนะที่ปรับให้เหมาะสมซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพนักงานและกระตุ้นให้พวกเขาไล่ตามเป้าหมายและความท้าทายในอนาคต
คุณสมบัติเด่นของ GravityWrite
- ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือเขียน AI กว่า 80 ชนิดที่ปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของเนื้อหาต่าง ๆ รวมถึงบทความบล็อก, คำบรรยายในโซเชียลมีเดีย, จดหมายข่าวทางอีเมล, และเนื้อหา SEO
- รับประโยชน์จากการสนับสนุนหลายภาษาเพื่อสร้างเนื้อหาในภาษาและน้ำเสียงที่คุณต้องการ จึงสามารถตอบสนองผู้ชมทั่วโลกได้
ข้อจำกัดของ GravityWrite
- เครื่องมืออาจทำการรีเฟรชและลบเนื้อหาที่ไม่ได้บันทึกโดยอัตโนมัติ
ราคาของ GravityWrite
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $19/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: $79/ผู้ใช้ต่อเดือน
GravityWrite คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (80 รีวิว)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ใช้ ClickUp เป็นเครื่องมือสร้างแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
การเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นกระบวนการที่น่าเบื่อหน่าย แต่จำเป็นอย่างยิ่ง คุณต้องการเครื่องมือที่สอดคล้องและปรับแต่งได้ ซึ่งให้ทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในที่เดียวเพื่อลดความสับสน
นั่นคือเหตุผลที่คุณควรเลือกใช้ ClickUp
มันผสานรวมกับพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจบริบทของบริษัทได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ช่วยขจัดความจำเป็นในการสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ และมอบประโยชน์ทั้งจากซอฟต์แวร์สำหรับการประเมินประสิทธิภาพและโซลูชันการจัดการโครงการในตัวเดียว
ลงทะเบียนใช้ ClickUpเป็นเครื่องมือสร้างบทวิจารณ์ประสิทธิภาพการทำงานด้วย AI ฟรี และรับรู้ความพยายามของพนักงานของคุณด้วยคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการประเมินอย่างละเอียด