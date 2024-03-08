บล็อก ClickUp
10 เคล็ดลับการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับผู้จัดการ (พร้อมแบบฟอร์ม)

PMO Team
8 มีนาคม 2567

สถานที่ทำงานและวิธีการทำงานของเราได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม บางสิ่งยังคงไม่เปลี่ยนแปลง เช่น กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงานมักถูกมองในแง่ลบในสถานที่ทำงานส่วนใหญ่ การศึกษาของ Gallup เปิดเผยว่า มีเพียงหนึ่งในห้าของพนักงานเท่านั้นที่เชื่อว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการกระตุ้นให้พวกเขามีแรงจูงใจ

ดังนั้น ในฐานะผู้จัดการ คุณจะเชื่อมช่องว่างนี้และทำให้กระบวนการประเมินผลประจำปีมีความหมายและมีประสิทธิผลมากขึ้นสำหรับทีมและองค์กรของคุณได้อย่างไร?

โดยการเลิกเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เข้มงวดในอดีตและยอมรับการแทรกแซงทางเทคโนโลยี 🧑‍💻

หากทำอย่างถูกต้อง การประเมินผลการปฏิบัติงานหรือการประเมินผลสามารถช่วยในการประเมินความก้าวหน้าของพนักงานและวางแผนกลยุทธ์เพื่อการเติบโตได้

นี่คือเคล็ดลับการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับผู้จัดการอย่างคุณ 💪

อะไรคือการประเมินผลการปฏิบัติงาน?

ผู้จัดการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประเมิน ความก้าวหน้าและความสำเร็จของพนักงานในบทบาทปัจจุบัน การประเมินครอบคลุมถึงผลงานล่าสุด การประพฤติปฏิบัติในที่ทำงาน และทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล รวมถึงคุณสมบัติอื่น ๆและวัดผลผลิตของพวกเขา

การพูดคุยเกี่ยวกับ เป้าหมายในอาชีพและศักยภาพ ของพนักงานถือเป็นสิ่งสำคัญในการสนทนาเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน นี่เป็นโอกาสที่ดีในการกล่าวถึงประเด็นที่ควรปรับปรุงเพิ่มเติมด้วยเช่นกัน

การประเมินผลการปฏิบัติงานอาจจัดขึ้นเป็นประจำปี รายไตรมาส หรือแม้แต่รายเดือน ขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กร การประเมินอาจประกอบด้วยการประเมินเป็นลายลักษณ์อักษร การพูดคุยแบบตัวต่อตัว หรือทั้งสองรูปแบบ องค์กรที่ให้ความสำคัญกับพนักงานจะฝึกอบรมทีมงานให้พร้อมสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับผู้จัดการที่อาจยังใหม่ต่อบทบาทของตน

การเข้าใจความสำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงาน

การศึกษาของดีลอยท์พบว่าบริษัทที่ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีโอกาสสูงขึ้นถึง 30% ที่จะบรรลุเป้าหมายทางการเงินของตน

สำหรับองค์กร การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการเลื่อนตำแหน่งและการขึ้นเงินเดือน นอกจากนี้ยังช่วยให้บริษัทสามารถกำหนดเป้าหมายและเกณฑ์มาตรฐานสำหรับผลการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาด้านผลการปฏิบัติงาน และส่งเสริมความรับผิดชอบ ซึ่งในที่สุดจะช่วยปรับปรุงขวัญกำลังใจและการมีส่วนร่วมของพนักงาน

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ไม่ว่ารูปแบบหรือความถี่ของการประเมินผลการปฏิบัติงานจะเป็นอย่างไร การประเมินเหล่านี้ล้วนมีจุดประสงค์ร่วมกันในทุกองค์กร:

  • ข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร: สำหรับพนักงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นโอกาสในการได้รับข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับงานของพวกเขาจากผู้จัดการและบางครั้งจากผู้จัดการระดับสูง ความเข้าใจในความคาดหวังของผู้จัดการช่วยให้พนักงานปรับความพยายามของตนให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท เพื่อเพิ่มโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งหรือการขึ้นเงินเดือน
  • โอกาสในการสะท้อนตนเอง: การประเมินผลการปฏิบัติงานช่วยให้บุคคลได้ทบทวนผลงาน ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล และพฤติกรรมของตนเอง ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถปรับปรุงแก้ไขตามความจำเป็น และเข้าใจถึงจุดที่ต้องพัฒนาและจุดแข็งของตนเองได้ดียิ่งขึ้น
  • การระบุความต้องการในการฝึกอบรม: พวกเขาช่วยระบุการฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับพนักงานแต่ละคน ซึ่งส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการทำงานและรายได้ในท้ายที่สุด และช่วยส่งเสริมความสำเร็จของบริษัท
  • การวางแผนอาชีพ: การประเมินผลการปฏิบัติงานช่วยให้พนักงานสามารถกำหนดเป้าหมายอาชีพของตนได้ชัดเจนขึ้น และทราบวิธีการที่จะบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
  • การปรับเทียบทีม: จากมุมมองของผู้จัดการ การสนทนาเกี่ยวกับผลงานช่วยให้การประเมินผลงานของสมาชิกในทีมง่ายขึ้น เนื่องจากมีการวัดผลความสำเร็จและข้อบกพร่องของพวกเขาอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้จัดการสามารถระบุผู้ที่มีผลงานโดดเด่นและสร้างแผนพัฒนาสำหรับสมาชิกแต่ละคนในทีมได้

บทบาทของผู้จัดการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ผู้จัดการมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการนี้. ภารกิจที่ซับซ้อนและสำคัญที่สุดของผู้จัดการคือการ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้พนักงานสามารถเจริญเติบโตได้. ซึ่งหมายถึงการสร้างบรรยากาศที่เป็นบวก ที่คำวิจารณ์และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ได้รับการต้อนรับอย่างดี ความกังวลสามารถแบ่งปันได้อย่างอิสระ และพนักงานรู้สึกได้รับการสนับสนุน.

นอกจากนี้ คุณต้องจำไว้ว่าต้อง รักษาความเป็นกลาง และจัดหาเครื่องมือให้กับทีมของคุณเพื่อทำงานกับข้อเสนอแนะที่พวกเขาได้รับ

เมื่อพิจารณาถึงสิ่งที่กำลังเดิมพันอยู่ เป็นที่ชัดเจนว่าการดำเนินการ การประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและนำไปใช้ได้จริง เป็นหนึ่งในส่วนที่สำคัญที่สุดของงานคุณในฐานะผู้จัดการ นี่คือเคล็ดลับการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับผู้จัดการเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ ➡️

10 เคล็ดลับการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับผู้จัดการ

1. ใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน

กระบวนการประเมินมาตรฐานช่วยให้พนักงานเข้าใจบทบาทของตนและวิธีการที่พวกเขาจะถูกประเมิน

เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานของคุณได้รับการประเมินอย่างเป็นธรรม ให้จัดตั้ง กระบวนการประเมินผลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ให้ทั่วทั้งองค์กร ชี้แจงแหล่งที่มาของข้อมูลการประเมิน และกำหนดเวลาและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างชัดเจน

ตัวอย่างเช่น ข้อมูลสำหรับการประเมินอาจรวมถึงตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก ข้อเสนอแนะจากลูกค้า การตรวจสอบภายใน ปัจจัยเชิงคุณภาพ ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี้สามารถรวบรวมไว้ก่อนการตรวจสอบเพื่อแสดงผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้อย่างถูกต้อง

ซอฟต์แวร์ประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้ขั้นตอนแรกนี้ดำเนินไปอย่างสำเร็จ คุณสามารถใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อ:

  • บันทึกและแบ่งปันกระบวนการและระยะเวลาในการทบทวน
  • เผยแพร่เป้าหมายของทีมและบุคคลและ KPI
  • บันทึกความคิดเห็นแบบตัวต่อตัว
  • มาตรฐานกระบวนการประเมินผลให้สอดคล้องกันในทุกทีมและแผนก
  • ป้องกันอคติ
  • จัดทำบันทึกที่โปร่งใสเกี่ยวกับผลงานของสมาชิกแต่ละคนในทีม

ผู้จัดการสามารถใช้คุณสมบัติการทำงานร่วมกันของClickUp Docsเพื่อบันทึกและแบ่งปันกระบวนการและเกณฑ์การประเมิน

อีกวิธีหนึ่งในการรับรองมาตรฐานคือการใช้ เทมเพลต

เข้าใจว่าทีมของคุณกำลังทำได้ดีเพียงใดด้วยเทมเพลตรายงานประสิทธิภาพของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เข้าใจว่าทีมของคุณกำลังทำได้ดีเพียงใดด้วยเทมเพลตรายงานประสิทธิภาพของ ClickUp

ด้วยเทมเพลตรายงานประสิทธิภาพของ ClickUp คุณสามารถรวบรวมข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เทมเพลตนี้ครอบคลุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ ไปจนถึงการใช้เครื่องมือภาพเพื่อสร้างรายงาน/แดชบอร์ดสำหรับการประชุมทบทวนธุรกิจของคุณ

สร้างงาน, มอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสม, และเชิญชวนเพื่อนร่วมงานให้แก้ไขและมีส่วนร่วมในรายงาน.

เทมเพลตนี้ช่วยในการดึงข้อมูลและเน้นประเด็นสำคัญสำหรับการอภิปรายระหว่างการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี เพื่อให้ เกิดความโปร่งใสสำหรับทั้งผู้จัดการและพนักงาน

🎯อ่านเพิ่มเติม:10 ตัวอย่างแผนปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

2. เตรียมตัวและวางแผนให้ดี

ในฐานะผู้จัดการ การใช้เวลาสักครู่ก่อนการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อกำหนดแนวทางและน้ำเสียงของคุณสามารถช่วยให้การประชุมประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในอุดมคติแล้ว คุณควร สร้างสมดุล ระหว่างความเป็นกันเองและความเด็ดขาด

สามารถสันนิษฐานได้อย่างปลอดภัยว่าพนักงานอาจกำลังรู้สึกประหม่าหรือกังวลก่อนการประเมินผล ในกรณีเช่นนี้ การส่ง คำพูดให้กำลังใจ อย่างง่ายๆ ก่อนการประชุมผ่านClickUp Chatสามารถช่วยเพิ่มความมั่นใจของพวกเขาได้อย่างมาก

ใช้มุมมองปฏิทินของ ClickUpเพื่อ กำหนดเวลาการทบทวน และส่งคำเชิญให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องพร้อมกัน

หากคุณสามารถ จดบันทึกคร่าว ๆ ล่วงหน้าก่อนการประชุม เกี่ยวกับประเด็นที่ต้องการหารือ รวมถึงข้อเสนอแนะและพื้นที่ที่ต้องการปรับปรุง จะช่วยได้มากใช้ ClickUp Notepadเพื่อผสานบันทึกเข้ากับรายงานผลการปฏิบัติงานของคุณได้อย่างราบรื่น

ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลงานอย่างเป็นระบบและส่งเสริมการเติบโตในสายอาชีพด้วยเทมเพลตการประเมินผลงานของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลงานอย่างเป็นระบบและส่งเสริมการเติบโตในสายอาชีพด้วยเทมเพลตการประเมินผลงานของ ClickUp

คุณยังสามารถใช้เทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ClickUpเพื่อดำเนินการประเมินทีมของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หากคุณเป็นผู้ใหม่ในการทำประเมินผลการปฏิบัติงาน, แบบฟอร์มนี้สามารถช่วยคุณได้. ใช้เพื่อวางแผนและดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมคุณในลักษณะที่มีโครงสร้าง.

3. ใช้ตัวชี้วัดและตัวชี้วัดประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดและมาตรวัดผลการปฏิบัติงานช่วยในการวัดปริมาณงานของพนักงานในช่วงเวลาการประเมินที่กำหนด

ตัวอย่างของ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ ได้แก่—จำนวนสัญญาที่ลงนาม, ชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้, จำนวนผู้ติดต่อที่สร้างขึ้น, และต้นทุนของทรัพยากรที่ใช้สำหรับการติดตามผล อย่างไรก็ตาม การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลนี้สำหรับพนักงานทุกคนอาจเป็นเรื่องที่น่าเบื่อและใช้เวลามาก

เครื่องมือ AI ของ ClickUpพร้อมช่วยคุณแก้ปัญหาและทำให้งานที่น่าเบื่อนี้กลายเป็นอัตโนมัติ ด้วย ClickUp Brain คุณสามารถสร้างรายงานที่มีข้อมูลสนับสนุนและอิงจากการวิจัยได้อย่างอิสระ และประหยัดเวลาได้หลายชั่วโมง

นอกจากนี้ คุณสามารถใช้ ClickUp Goalsเพื่อติดตามความคืบหน้าของพนักงาน และเปรียบเทียบกับผลงานที่มีอยู่ของพวกเขาได้ ด้วยคุณสมบัตินี้ คุณสามารถอัปเกรดและสร้างรายการตรวจสอบสำหรับเป้าหมายของคุณ และเพิ่มมูลค่าทางการเงินให้กับเป้าหมายของคุณได้

4. ฝึกฝนการให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์และการฟังอย่างตั้งใจ

การแทนที่คำวิจารณ์เชิงลบด้วย ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์และสามารถนำไปปฏิบัติได้ พร้อมตัวอย่างที่ชัดเจน สามารถส่งผลเชิงบวกต่อวิธีที่พนักงานของคุณนำไปใช้ในผลงานของพวกเขา

ตัวอย่างเช่น แทนที่จะพูดว่า "รายงานของคุณเขียนได้ไม่ดี" คุณสามารถพูดว่า "รายงานนี้สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ด้วยการใช้ข้อมูลและการวิจัยเป็นพื้นฐาน"

นอกจากนี้ คุณต้องให้เวลาและพื้นที่แก่พนักงานเพื่อ พูดแทนตัวเอง และอาจอธิบายเหตุผลสำหรับผลงานที่ดีหรือไม่ดีของพวกเขา เมื่อพวกเขาทำเช่นนั้น จำไว้ว่าต้อง ฟังเพื่อเข้าใจ และไม่ตอบโต้

การอภิปรายเกี่ยวกับประสิทธิภาพจำเป็นต้องเป็น การสนทนาแบบสองทาง

ให้ถือว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานเหล่านี้เป็นวิธีของคุณในการติดตามความคืบหน้าของทีม รับฟังความทะเยอทะยานและแผนการของพวกเขา และอาจช่วยให้พวกเขาเดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง

5. รวมการประเมินตนเองของพนักงาน

การนำแบบฟอร์มการประเมินตนเองมาใช้ในกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานทำให้ พนักงานรู้สึกว่าได้รับการรับฟัง การประเมินตนเองสามารถเน้นย้ำถึงแง่มุมของงานที่อาจไม่ได้รับการสังเกตจากผู้อื่น นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้พวกเขาได้แบ่งปันวิธีการคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน

การหารือการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบฝ่ายเดียวขัดแย้งกับหลักการสื่อสารพื้นฐานและไม่มีประสิทธิภาพ

สุดท้ายนี้ การประเมินตนเองช่วยกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วม ช่วยสร้างความมั่นใจ และสร้างแรงจูงใจให้กับพวกเขา

6. ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการประเมินผลงานของคุณ ติดตามความก้าวหน้าของพนักงานอย่างต่อเนื่อง แม้หลังจากการประเมินแล้วก็ตาม ตรวจสอบผลงานของพวกเขาและวิธีที่พวกเขาใช้เครื่องมือและคำแนะนำที่คุณได้แบ่งปัน ผู้นำที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดจะยึดถือการติดตามผลกับทีมของพวกเขาเป็นกิจวัตร และ ให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งปี

วิธีที่ยอดเยี่ยมในการรวมการตรวจสอบเป็นประจำคือการสร้างโฟลเดอร์ ClickUpที่กำหนดไว้สำหรับพนักงานแต่ละคนเพื่ออัปเดตและติดตามความก้าวหน้าของพวกเขา ตั้งเป้าหมายใหม่สำหรับตัวเอง และ สื่อสารอย่างสม่ำเสมอ กับคุณ

คุณยังสามารถสร้างวิธีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบผ่านการทบทวนรายไตรมาสได้อีกด้วย ซึ่งจะช่วยติดตามความก้าวหน้าและระบุพื้นที่ที่อาจจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทาง

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานรายไตรมาสของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานรายไตรมาสของ ClickUp

ใช้เทมเพลตการทบทวนรายไตรมาสของ ClickUpเพื่อตั้งค่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณดูตัวชี้วัดประสิทธิภาพและให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์แก่ทีมของคุณเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

7. กำหนดความคาดหวังและมาตรฐานของผลการปฏิบัติงานให้ชัดเจน

นอกเหนือจากการทำให้กระบวนการทบทวนโปร่งใสแล้ว คุณควรตั้งเป้าหมายและมาตรฐานที่ชัดเจนและบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับความคาดหวังในการปฏิบัติงานด้วย ซึ่งเริ่มต้นด้วยการกำหนด เป้าหมายและผลลัพธ์ที่ตกลงร่วมกัน

ใช้ClickUp Goalsสำหรับการตั้งเป้าหมายประจำปีและรายไตรมาส รวมถึงการได้รับการอนุมัติ รวมไทม์ไลน์, KPI และตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่คุณต้องการให้ทีมให้ความสนใจ แบ่งปันเป้าหมายกับทีม, มอบหมายผู้รับผิดชอบ และติดตามความคืบหน้าผ่านสกอร์การ์ดรายสัปดาห์—เพื่อให้ทุกคนรู้ว่ากำลังทำงานเพื่ออะไร

ติดตามและแสดงภาพความก้าวหน้า สำหรับทีมและบุคคล และสร้างรายงานอัตโนมัติเพื่อให้ไม่มีเรื่องไม่คาดคิดระหว่างการประเมินผลการปฏิบัติงาน

จบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยเป้าหมายและเป้าหมายที่สมจริงซึ่งพนักงานจะต้องบรรลุ วิธีที่ดีที่สุดในการทำให้เป้าหมายของคุณสมเหตุสมผลคือการใช้ วิธีการ SMART (เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถบรรลุได้ เกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้)

คุณจะได้รับแรงสนับสนุนมากขึ้นสำหรับเป้าหมาย หากคุณมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง ในการให้ทีมมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย

การมอบหมายงานหรือเป้าหมายที่คุณให้กับพนักงานของคุณควรครอบคลุมทุกข้อเหล่านี้ใช้แดชบอร์ด KPI ของ ClickUpเพื่อกำหนดเป้าหมาย SMART รวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพ และตั้งเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้

8. ยอมรับจุดแข็งและแก้ไขจุดที่ต้องปรับปรุง

การเสริมแรงทางบวกและการชื่นชม มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาแรงจูงใจของพนักงาน การยอมรับจุดแข็งของพวกเขาสามารถทำให้พวกเขารู้สึกมีคุณค่าและช่วยเพิ่มความมั่นใจและประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมาก

อย่างไรก็ตาม การชื่นชมผลงานของพนักงานไม่ใช่ส่วนที่ท้าทาย ความท้าทายที่แท้จริงคือการ ชี้ให้เห็นถึงจุดที่ควรพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ นอกจากการบอกพวกเขาว่าอะไรที่ควรปรับปรุงแล้ว คุณยังต้องช่วยพวกเขาหาวิธีในการปรับปรุงด้วย

นี่คือจุดที่แผนปรับปรุงประสิทธิภาพ (PIP) มักจะถูกนำมาใช้ แผน PIP เป็นเอกสารอย่างเป็นทางการที่ระบุถึงจุดที่ต้องปรับปรุงของพนักงานและกำหนดขั้นตอนในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

PIP จำเป็นต้องมีการติดตามโดยผู้จัดการเพื่อดูว่าพนักงานทำงานตามคำแนะนำอย่างไร

ในงานที่ต้องติดต่อกับลูกค้า PIP อาจรวมถึงข้อเสนอแนะจากลูกค้าที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลพนักงานด้วย เอกสารนี้อาจระบุวิธีการที่พนักงานสามารถปรับปรุงทักษะการสื่อสารหรือพฤติกรรมในที่ทำงาน ซึ่งอาจต้องมีการแทรกแซงจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล

9. ขอความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ

ในที่ทำงานปัจจุบัน คนส่วนใหญ่ไม่ได้ทำงานเพียงลำพังหรือมีผู้จัดการเพียงคนเดียว องค์กรที่เชื่อมโยงและมีการทำงานแบบหลายสายในปัจจุบันมักเกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกับหลายทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ซึ่งหมายความว่าบุคคลอื่นในองค์กรก็สามารถให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลงานของบุคคลนั้นได้เช่นกัน จึงช่วย หลีกเลี่ยงผลกระทบจากภาพลักษณ์ที่ดีเกินจริงหรือภาพลักษณ์เชิงลบ

หากเป็นเช่นนี้ ให้ลองรวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้ไว้ในการทบทวนผลการปฏิบัติงานด้วย เนื่องจากประสบการณ์ของพวกเขาอาจแตกต่างจากของคุณ

โฟลเดอร์ที่ทำงานร่วมกันและเทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานใน ClickUp สามารถช่วยให้คุณทำสิ่งนี้ได้อย่างราบรื่นและไร้ปัญหา

เทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถรวมการประเมินตนเองของพนักงานเข้ากับข้อเสนอแนะจากเพื่อนร่วมงานเพื่อการประเมินที่มีประสิทธิภาพ
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถรวมการประเมินตนเองของพนักงานเข้ากับข้อเสนอแนะจากเพื่อนร่วมงานเพื่อการประเมินที่มีประสิทธิภาพ

ด้วยเทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ClickUp คุณสามารถจัดระเบียบการประเมินผลแบบ 360° ของสมาชิกในทีมในรูปแบบที่กระชับและชัดเจน

10. กำหนดแผนปฏิบัติการและเชิญให้แสดงความคิดเห็น

การประเมินผลการปฏิบัติงานถือว่าประสบความสำเร็จเมื่อผู้จัดการและสมาชิกในทีมออกจากกระบวนการด้วย แผนการที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้ สำหรับอนาคต

วางแผน ติดตาม และจัดระเบียบงานของคุณด้วยเทมเพลตแผนปฏิบัติการของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
วางแผน ติดตาม และจัดระเบียบงานของคุณด้วยเทมเพลตแผนปฏิบัติการของ ClickUp

เทมเพลตแผนปฏิบัติการของ ClickUpช่วยให้ผู้จัดการ:

  • สร้างโครงการสำหรับแต่ละเป้าหมาย
  • มอบหมายงานเฉพาะให้กับสมาชิกในทีม
  • เปิดการแจ้งเตือนเพื่อให้ได้รับการอัปเดต
  • ร่วมมือกับทีมอื่นและเพื่อนร่วมงานในการวางแผน
  • ติดตามความคืบหน้าของงาน
  • กำหนดการประชุมติดตามผล

นอกจากนี้ คุณสามารถ รวบรวมข้อเสนอแนะ จากสมาชิกในทีมของคุณเกี่ยวกับเป้าหมายได้ด้วยแบบฟอร์มข้อเสนอแนะ ของClickUp ซึ่งช่วยให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน รวบรวมข้อมูลที่มีความหมาย และวิเคราะห์คำตอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สรุปแบบสั้น (TL;DR) เคล็ดลับการทบทวนผลงานสำหรับผู้จัดการ:

  • มาตรฐานกระบวนการโดยใช้เครื่องมือการจัดการประสิทธิภาพ
  • ใช้แม่แบบเพื่อความสม่ำเสมอและประสิทธิภาพ
  • เตรียมตัวสำหรับการอภิปราย; บันทึกและแบบฟอร์มสามารถช่วยได้
  • วัดประสิทธิภาพด้วยตัวชี้วัดและข้อมูล
  • ให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์
  • ฟังสิ่งที่พนักงานแบ่งปัน
  • รวมการประเมินตนเองไว้ในกระบวนการทบทวน
  • ตรวจสอบกับสมาชิกในทีมอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี
  • ตั้งเป้าหมาย SMART ร่วมกันและมอบหมายความรับผิดชอบให้ชัดเจน
  • ให้กำลังใจในเชิงบวก
  • สร้างแผนสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพเมื่อจำเป็น
  • รวมการประเมินแบบ 360 องศา
  • มีแผนการดำเนินการที่ชัดเจนพร้อมขั้นตอนถัดไป

ปรับแต่งกระบวนการประเมินผลงานของคุณให้ดียิ่งขึ้นด้วย ClickUp

บริษัทที่มีพนักงานประมาณ 10,000 คน ใช้เงินเฉลี่ย 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯต่อปี เพียงเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ผู้จัดการใช้เวลา 210 ชั่วโมงต่อปีในการทำงานเกี่ยวกับการประเมินผลงานของทีม

เนื่องจากมีการลงทุนทั้งเวลาและทรัพยากรอย่างมากในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เราจึงต้องทำให้การประเมินเหล่านี้มีคุณค่าและนำไปสู่การเติบโตและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เราหวังว่าเคล็ดลับการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับผู้จัดการของเราจะช่วยให้คุณวางแผนการประเมินที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกับทีมของคุณ

ซอฟต์แวร์การจัดการประสิทธิภาพการทำงานเช่น ClickUp สามารถช่วยให้คุณเปลี่ยนการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีจากการทำเพียงการติ๊กช่องให้ครบเป็นการสนทนาที่มีประสิทธิผลซึ่งช่วยกระตุ้นการเติบโตของพนักงานและทีม

ลงทะเบียนทดลองใช้ฟรีวันนี้เพื่อค้นพบวิธีที่ ClickUp สามารถทำให้การประชุมประเมินผลการทำงานของคุณเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ 🚀

คำถามที่พบบ่อย

Q1. ฉันควรพูดอะไรในการประเมินผลการปฏิบัติงานในฐานะผู้จัดการ?

ในฐานะผู้จัดการ คุณต้องซื่อสัตย์ มั่นคง และไม่มีอคติในการสนทนาเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน คุณต้องชื่นชมความสำเร็จของพวกเขาและชี้แจงประเด็นที่มีปัญหา นอกจากนี้ คุณควรให้เครื่องมือแก่พวกเขาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

อนุญาตให้พนักงานแสดงความคิดเห็นและประเมินตนเองได้ ให้เป็นผู้ฟังอย่างตั้งใจ และจบการประเมินโดยถามถึงเป้าหมายในอนาคตของพวกเขาและแผนการที่จะบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น

Q2. ผู้จัดการสามารถเตรียมตัวสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างไรบ้าง?

ในฐานะผู้จัดการ คุณสามารถเตรียมตัวสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้สามวิธีดังนี้:

a. การรวบรวมข้อมูลที่คุณต้องการสำหรับการสัมภาษณ์นั้นสำคัญมาก. ข้อมูลอาจเป็นข้อมูลเช่น ความสำเร็จของพนักงาน, ข้อบกพร่อง, และงานที่ได้รับมอบหมายในปีนี้. แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ClickUp สามารถช่วยคุณตั้งค่าพารามิเตอร์เหล่านี้ได้อย่างชัดเจนและอ้างอิงได้ในภายหลัง.

ข. คุณต้องกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนสำหรับการทบทวน และเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายอย่างเปิดเผย พร้อมทั้งจำกัดการออกนอกประเด็นสำคัญ

ค. สุดท้าย คุณสามารถตรวจสอบกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ก่อนที่การทบทวนจะเริ่มขึ้นเพื่อดูว่าความคิดเห็นของพวกเขาเกี่ยวกับพนักงานสอดคล้องกับความคิดเห็นของคุณหรือไม่ หรือพวกเขามีประเด็นใด ๆ ที่ต้องการให้พิจารณา

คำถามที่ 3. คุณประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการอย่างไร?

การประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับผู้จัดการมีความแตกต่างจากการประเมินผลการปฏิบัติงานทั่วไปเพียงเล็กน้อย ความแตกต่างหลักคือจะครอบคลุมถึงทักษะความเป็นผู้นำของผู้จัดการและการปฏิบัติตนกับทีมของพวกเขาด้วย

สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการวัดความสำเร็จของทีมภายใต้การดูแลของพวกเขา และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมและการสร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ คุณควรพิจารณาให้ทีมงานของพวกเขาทำแบบสำรวจเกี่ยวกับทักษะการบริหารจัดการและคุณสมบัติอื่นๆ ของผู้จัดการ

Q4. คุณควรทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมบ่อยแค่ไหนในฐานะผู้จัดการ?

คุณสามารถทำการทบทวนประจำปี, ประจําครึ่งปี, ประจําไตรมาส, หรือบ่อยกว่านั้นสำหรับทีมของคุณได้ บางโครงการหรือบทบาทที่มีผลกระทบสูงอาจได้ประโยชน์จากการประเมินที่บ่อยขึ้น

ตามความต้องการขององค์กร คุณต้องหาสมดุลที่ให้การตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ก่อให้เกิดความเครียดที่ไม่จำเป็น คำนึงถึงปริมาณงานและความจำเป็นในการให้คำแนะนำที่มีความหมาย

คำถามที่ 5: คุณจะรักษาความโปร่งใสและความยุติธรรมในกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับทีมของคุณได้อย่างไร?

วิธีที่ดีที่สุดในการรับประกันความโปร่งใสและความยุติธรรมตลอดการประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมคุณคือการสื่อสารความคาดหวังและเกณฑ์การประเมินอย่างชัดเจนล่วงหน้า ใช้ตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้และเป็นกลางเมื่อเป็นไปได้

กำหนดเวลาการประชุมหลังการทบทวนเพื่อตรวจสอบข้อเสนอแนะ ตอบคำถาม และให้คำชี้แจงเพิ่มเติม ส่งเสริมการสื่อสารอย่างเปิดเผยและจัดการกับข้อกังวลใด ๆ ที่พวกเขาอาจมีเกี่ยวกับโครงการเฉพาะหรือการจัดการโดยรวม

เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้ ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายของตนเอง สิ่งนี้จะช่วยส่งเสริมความรับผิดชอบและเพิ่มประสิทธิภาพในการบรรลุเป้าหมายของแต่ละบุคคล