10 เคล็ดลับการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับผู้จัดการ (พร้อมแบบฟอร์ม)

สถานที่ทำงานและวิธีการทำงานของเราได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม บางสิ่งยังคงไม่เปลี่ยนแปลง เช่น กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงานมักถูกมองในแง่ลบในสถานที่ทำงานส่วนใหญ่ การศึกษาของ Gallup เปิดเผยว่า มีเพียงหนึ่งในห้าของพนักงานเท่านั้นที่เชื่อว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการกระตุ้นให้พวกเขามีแรงจูงใจ
ดังนั้น ในฐานะผู้จัดการ คุณจะเชื่อมช่องว่างนี้และทำให้กระบวนการประเมินผลประจำปีมีความหมายและมีประสิทธิผลมากขึ้นสำหรับทีมและองค์กรของคุณได้อย่างไร?
โดยการเลิกเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เข้มงวดในอดีตและยอมรับการแทรกแซงทางเทคโนโลยี 🧑💻
หากทำอย่างถูกต้อง การประเมินผลการปฏิบัติงานหรือการประเมินผลสามารถช่วยในการประเมินความก้าวหน้าของพนักงานและวางแผนกลยุทธ์เพื่อการเติบโตได้
นี่คือเคล็ดลับการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับผู้จัดการอย่างคุณ 💪
อะไรคือการประเมินผลการปฏิบัติงาน?
ผู้จัดการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประเมิน ความก้าวหน้าและความสำเร็จของพนักงานในบทบาทปัจจุบัน การประเมินครอบคลุมถึงผลงานล่าสุด การประพฤติปฏิบัติในที่ทำงาน และทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล รวมถึงคุณสมบัติอื่น ๆและวัดผลผลิตของพวกเขา
การพูดคุยเกี่ยวกับ เป้าหมายในอาชีพและศักยภาพ ของพนักงานถือเป็นสิ่งสำคัญในการสนทนาเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน นี่เป็นโอกาสที่ดีในการกล่าวถึงประเด็นที่ควรปรับปรุงเพิ่มเติมด้วยเช่นกัน
การประเมินผลการปฏิบัติงานอาจจัดขึ้นเป็นประจำปี รายไตรมาส หรือแม้แต่รายเดือน ขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กร การประเมินอาจประกอบด้วยการประเมินเป็นลายลักษณ์อักษร การพูดคุยแบบตัวต่อตัว หรือทั้งสองรูปแบบ องค์กรที่ให้ความสำคัญกับพนักงานจะฝึกอบรมทีมงานให้พร้อมสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับผู้จัดการที่อาจยังใหม่ต่อบทบาทของตน
การเข้าใจความสำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การศึกษาของดีลอยท์พบว่าบริษัทที่ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีโอกาสสูงขึ้นถึง 30% ที่จะบรรลุเป้าหมายทางการเงินของตน
สำหรับองค์กร การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการเลื่อนตำแหน่งและการขึ้นเงินเดือน นอกจากนี้ยังช่วยให้บริษัทสามารถกำหนดเป้าหมายและเกณฑ์มาตรฐานสำหรับผลการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาด้านผลการปฏิบัติงาน และส่งเสริมความรับผิดชอบ ซึ่งในที่สุดจะช่วยปรับปรุงขวัญกำลังใจและการมีส่วนร่วมของพนักงาน
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ไม่ว่ารูปแบบหรือความถี่ของการประเมินผลการปฏิบัติงานจะเป็นอย่างไร การประเมินเหล่านี้ล้วนมีจุดประสงค์ร่วมกันในทุกองค์กร:
- ข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร: สำหรับพนักงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นโอกาสในการได้รับข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับงานของพวกเขาจากผู้จัดการและบางครั้งจากผู้จัดการระดับสูง ความเข้าใจในความคาดหวังของผู้จัดการช่วยให้พนักงานปรับความพยายามของตนให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท เพื่อเพิ่มโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งหรือการขึ้นเงินเดือน
- โอกาสในการสะท้อนตนเอง: การประเมินผลการปฏิบัติงานช่วยให้บุคคลได้ทบทวนผลงาน ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล และพฤติกรรมของตนเอง ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถปรับปรุงแก้ไขตามความจำเป็น และเข้าใจถึงจุดที่ต้องพัฒนาและจุดแข็งของตนเองได้ดียิ่งขึ้น
- การระบุความต้องการในการฝึกอบรม: พวกเขาช่วยระบุการฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับพนักงานแต่ละคน ซึ่งส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการทำงานและรายได้ในท้ายที่สุด และช่วยส่งเสริมความสำเร็จของบริษัท
- การวางแผนอาชีพ: การประเมินผลการปฏิบัติงานช่วยให้พนักงานสามารถกำหนดเป้าหมายอาชีพของตนได้ชัดเจนขึ้น และทราบวิธีการที่จะบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
- การปรับเทียบทีม: จากมุมมองของผู้จัดการ การสนทนาเกี่ยวกับผลงานช่วยให้การประเมินผลงานของสมาชิกในทีมง่ายขึ้น เนื่องจากมีการวัดผลความสำเร็จและข้อบกพร่องของพวกเขาอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้จัดการสามารถระบุผู้ที่มีผลงานโดดเด่นและสร้างแผนพัฒนาสำหรับสมาชิกแต่ละคนในทีมได้
บทบาทของผู้จัดการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผู้จัดการมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการนี้. ภารกิจที่ซับซ้อนและสำคัญที่สุดของผู้จัดการคือการ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้พนักงานสามารถเจริญเติบโตได้. ซึ่งหมายถึงการสร้างบรรยากาศที่เป็นบวก ที่คำวิจารณ์และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ได้รับการต้อนรับอย่างดี ความกังวลสามารถแบ่งปันได้อย่างอิสระ และพนักงานรู้สึกได้รับการสนับสนุน.
นอกจากนี้ คุณต้องจำไว้ว่าต้อง รักษาความเป็นกลาง และจัดหาเครื่องมือให้กับทีมของคุณเพื่อทำงานกับข้อเสนอแนะที่พวกเขาได้รับ
เมื่อพิจารณาถึงสิ่งที่กำลังเดิมพันอยู่ เป็นที่ชัดเจนว่าการดำเนินการ การประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและนำไปใช้ได้จริง เป็นหนึ่งในส่วนที่สำคัญที่สุดของงานคุณในฐานะผู้จัดการ นี่คือเคล็ดลับการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับผู้จัดการเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ ➡️
10 เคล็ดลับการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับผู้จัดการ
1. ใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน
กระบวนการประเมินมาตรฐานช่วยให้พนักงานเข้าใจบทบาทของตนและวิธีการที่พวกเขาจะถูกประเมิน
เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานของคุณได้รับการประเมินอย่างเป็นธรรม ให้จัดตั้ง กระบวนการประเมินผลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ให้ทั่วทั้งองค์กร ชี้แจงแหล่งที่มาของข้อมูลการประเมิน และกำหนดเวลาและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างชัดเจน
ตัวอย่างเช่น ข้อมูลสำหรับการประเมินอาจรวมถึงตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก ข้อเสนอแนะจากลูกค้า การตรวจสอบภายใน ปัจจัยเชิงคุณภาพ ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี้สามารถรวบรวมไว้ก่อนการตรวจสอบเพื่อแสดงผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้อย่างถูกต้อง
ซอฟต์แวร์ประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้ขั้นตอนแรกนี้ดำเนินไปอย่างสำเร็จ คุณสามารถใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อ:
- บันทึกและแบ่งปันกระบวนการและระยะเวลาในการทบทวน
- เผยแพร่เป้าหมายของทีมและบุคคลและ KPI
- บันทึกความคิดเห็นแบบตัวต่อตัว
- มาตรฐานกระบวนการประเมินผลให้สอดคล้องกันในทุกทีมและแผนก
- ป้องกันอคติ
- จัดทำบันทึกที่โปร่งใสเกี่ยวกับผลงานของสมาชิกแต่ละคนในทีม
ผู้จัดการสามารถใช้คุณสมบัติการทำงานร่วมกันของClickUp Docsเพื่อบันทึกและแบ่งปันกระบวนการและเกณฑ์การประเมิน
อีกวิธีหนึ่งในการรับรองมาตรฐานคือการใช้ เทมเพลต
ด้วยเทมเพลตรายงานประสิทธิภาพของ ClickUp คุณสามารถรวบรวมข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เทมเพลตนี้ครอบคลุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ ไปจนถึงการใช้เครื่องมือภาพเพื่อสร้างรายงาน/แดชบอร์ดสำหรับการประชุมทบทวนธุรกิจของคุณ
สร้างงาน, มอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสม, และเชิญชวนเพื่อนร่วมงานให้แก้ไขและมีส่วนร่วมในรายงาน.
เทมเพลตนี้ช่วยในการดึงข้อมูลและเน้นประเด็นสำคัญสำหรับการอภิปรายระหว่างการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี เพื่อให้ เกิดความโปร่งใสสำหรับทั้งผู้จัดการและพนักงาน
🎯อ่านเพิ่มเติม:10 ตัวอย่างแผนปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
2. เตรียมตัวและวางแผนให้ดี
ในฐานะผู้จัดการ การใช้เวลาสักครู่ก่อนการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อกำหนดแนวทางและน้ำเสียงของคุณสามารถช่วยให้การประชุมประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในอุดมคติแล้ว คุณควร สร้างสมดุล ระหว่างความเป็นกันเองและความเด็ดขาด
สามารถสันนิษฐานได้อย่างปลอดภัยว่าพนักงานอาจกำลังรู้สึกประหม่าหรือกังวลก่อนการประเมินผล ในกรณีเช่นนี้ การส่ง คำพูดให้กำลังใจ อย่างง่ายๆ ก่อนการประชุมผ่านClickUp Chatสามารถช่วยเพิ่มความมั่นใจของพวกเขาได้อย่างมาก
ใช้มุมมองปฏิทินของ ClickUpเพื่อ กำหนดเวลาการทบทวน และส่งคำเชิญให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องพร้อมกัน
หากคุณสามารถ จดบันทึกคร่าว ๆ ล่วงหน้าก่อนการประชุม เกี่ยวกับประเด็นที่ต้องการหารือ รวมถึงข้อเสนอแนะและพื้นที่ที่ต้องการปรับปรุง จะช่วยได้มากใช้ ClickUp Notepadเพื่อผสานบันทึกเข้ากับรายงานผลการปฏิบัติงานของคุณได้อย่างราบรื่น
คุณยังสามารถใช้เทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ClickUpเพื่อดำเนินการประเมินทีมของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หากคุณเป็นผู้ใหม่ในการทำประเมินผลการปฏิบัติงาน, แบบฟอร์มนี้สามารถช่วยคุณได้. ใช้เพื่อวางแผนและดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมคุณในลักษณะที่มีโครงสร้าง.
3. ใช้ตัวชี้วัดและตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดและมาตรวัดผลการปฏิบัติงานช่วยในการวัดปริมาณงานของพนักงานในช่วงเวลาการประเมินที่กำหนด
ตัวอย่างของ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ ได้แก่—จำนวนสัญญาที่ลงนาม, ชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้, จำนวนผู้ติดต่อที่สร้างขึ้น, และต้นทุนของทรัพยากรที่ใช้สำหรับการติดตามผล อย่างไรก็ตาม การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลนี้สำหรับพนักงานทุกคนอาจเป็นเรื่องที่น่าเบื่อและใช้เวลามาก
เครื่องมือ AI ของ ClickUpพร้อมช่วยคุณแก้ปัญหาและทำให้งานที่น่าเบื่อนี้กลายเป็นอัตโนมัติ ด้วย ClickUp Brain คุณสามารถสร้างรายงานที่มีข้อมูลสนับสนุนและอิงจากการวิจัยได้อย่างอิสระ และประหยัดเวลาได้หลายชั่วโมง
นอกจากนี้ คุณสามารถใช้ ClickUp Goalsเพื่อติดตามความคืบหน้าของพนักงาน และเปรียบเทียบกับผลงานที่มีอยู่ของพวกเขาได้ ด้วยคุณสมบัตินี้ คุณสามารถอัปเกรดและสร้างรายการตรวจสอบสำหรับเป้าหมายของคุณ และเพิ่มมูลค่าทางการเงินให้กับเป้าหมายของคุณได้
4. ฝึกฝนการให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์และการฟังอย่างตั้งใจ
การแทนที่คำวิจารณ์เชิงลบด้วย ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์และสามารถนำไปปฏิบัติได้ พร้อมตัวอย่างที่ชัดเจน สามารถส่งผลเชิงบวกต่อวิธีที่พนักงานของคุณนำไปใช้ในผลงานของพวกเขา
ตัวอย่างเช่น แทนที่จะพูดว่า "รายงานของคุณเขียนได้ไม่ดี" คุณสามารถพูดว่า "รายงานนี้สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ด้วยการใช้ข้อมูลและการวิจัยเป็นพื้นฐาน"
นอกจากนี้ คุณต้องให้เวลาและพื้นที่แก่พนักงานเพื่อ พูดแทนตัวเอง และอาจอธิบายเหตุผลสำหรับผลงานที่ดีหรือไม่ดีของพวกเขา เมื่อพวกเขาทำเช่นนั้น จำไว้ว่าต้อง ฟังเพื่อเข้าใจ และไม่ตอบโต้
การอภิปรายเกี่ยวกับประสิทธิภาพจำเป็นต้องเป็น การสนทนาแบบสองทาง
ให้ถือว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานเหล่านี้เป็นวิธีของคุณในการติดตามความคืบหน้าของทีม รับฟังความทะเยอทะยานและแผนการของพวกเขา และอาจช่วยให้พวกเขาเดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง
5. รวมการประเมินตนเองของพนักงาน
การนำแบบฟอร์มการประเมินตนเองมาใช้ในกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานทำให้ พนักงานรู้สึกว่าได้รับการรับฟัง การประเมินตนเองสามารถเน้นย้ำถึงแง่มุมของงานที่อาจไม่ได้รับการสังเกตจากผู้อื่น นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้พวกเขาได้แบ่งปันวิธีการคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน
การหารือการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบฝ่ายเดียวขัดแย้งกับหลักการสื่อสารพื้นฐานและไม่มีประสิทธิภาพ
สุดท้ายนี้ การประเมินตนเองช่วยกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วม ช่วยสร้างความมั่นใจ และสร้างแรงจูงใจให้กับพวกเขา
6. ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการประเมินผลงานของคุณ ติดตามความก้าวหน้าของพนักงานอย่างต่อเนื่อง แม้หลังจากการประเมินแล้วก็ตาม ตรวจสอบผลงานของพวกเขาและวิธีที่พวกเขาใช้เครื่องมือและคำแนะนำที่คุณได้แบ่งปัน ผู้นำที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดจะยึดถือการติดตามผลกับทีมของพวกเขาเป็นกิจวัตร และ ให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งปี
วิธีที่ยอดเยี่ยมในการรวมการตรวจสอบเป็นประจำคือการสร้างโฟลเดอร์ ClickUpที่กำหนดไว้สำหรับพนักงานแต่ละคนเพื่ออัปเดตและติดตามความก้าวหน้าของพวกเขา ตั้งเป้าหมายใหม่สำหรับตัวเอง และ สื่อสารอย่างสม่ำเสมอ กับคุณ
คุณยังสามารถสร้างวิธีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบผ่านการทบทวนรายไตรมาสได้อีกด้วย ซึ่งจะช่วยติดตามความก้าวหน้าและระบุพื้นที่ที่อาจจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทาง
ใช้เทมเพลตการทบทวนรายไตรมาสของ ClickUpเพื่อตั้งค่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณดูตัวชี้วัดประสิทธิภาพและให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์แก่ทีมของคุณเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
7. กำหนดความคาดหวังและมาตรฐานของผลการปฏิบัติงานให้ชัดเจน
นอกเหนือจากการทำให้กระบวนการทบทวนโปร่งใสแล้ว คุณควรตั้งเป้าหมายและมาตรฐานที่ชัดเจนและบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับความคาดหวังในการปฏิบัติงานด้วย ซึ่งเริ่มต้นด้วยการกำหนด เป้าหมายและผลลัพธ์ที่ตกลงร่วมกัน
ใช้ClickUp Goalsสำหรับการตั้งเป้าหมายประจำปีและรายไตรมาส รวมถึงการได้รับการอนุมัติ รวมไทม์ไลน์, KPI และตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่คุณต้องการให้ทีมให้ความสนใจ แบ่งปันเป้าหมายกับทีม, มอบหมายผู้รับผิดชอบ และติดตามความคืบหน้าผ่านสกอร์การ์ดรายสัปดาห์—เพื่อให้ทุกคนรู้ว่ากำลังทำงานเพื่ออะไร
ติดตามและแสดงภาพความก้าวหน้า สำหรับทีมและบุคคล และสร้างรายงานอัตโนมัติเพื่อให้ไม่มีเรื่องไม่คาดคิดระหว่างการประเมินผลการปฏิบัติงาน
จบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยเป้าหมายและเป้าหมายที่สมจริงซึ่งพนักงานจะต้องบรรลุ วิธีที่ดีที่สุดในการทำให้เป้าหมายของคุณสมเหตุสมผลคือการใช้ วิธีการ SMART (เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถบรรลุได้ เกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้)
คุณจะได้รับแรงสนับสนุนมากขึ้นสำหรับเป้าหมาย หากคุณมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง ในการให้ทีมมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย
การมอบหมายงานหรือเป้าหมายที่คุณให้กับพนักงานของคุณควรครอบคลุมทุกข้อเหล่านี้ใช้แดชบอร์ด KPI ของ ClickUpเพื่อกำหนดเป้าหมาย SMART รวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพ และตั้งเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้
8. ยอมรับจุดแข็งและแก้ไขจุดที่ต้องปรับปรุง
การเสริมแรงทางบวกและการชื่นชม มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาแรงจูงใจของพนักงาน การยอมรับจุดแข็งของพวกเขาสามารถทำให้พวกเขารู้สึกมีคุณค่าและช่วยเพิ่มความมั่นใจและประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมาก
อย่างไรก็ตาม การชื่นชมผลงานของพนักงานไม่ใช่ส่วนที่ท้าทาย ความท้าทายที่แท้จริงคือการ ชี้ให้เห็นถึงจุดที่ควรพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ นอกจากการบอกพวกเขาว่าอะไรที่ควรปรับปรุงแล้ว คุณยังต้องช่วยพวกเขาหาวิธีในการปรับปรุงด้วย
นี่คือจุดที่แผนปรับปรุงประสิทธิภาพ (PIP) มักจะถูกนำมาใช้ แผน PIP เป็นเอกสารอย่างเป็นทางการที่ระบุถึงจุดที่ต้องปรับปรุงของพนักงานและกำหนดขั้นตอนในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
PIP จำเป็นต้องมีการติดตามโดยผู้จัดการเพื่อดูว่าพนักงานทำงานตามคำแนะนำอย่างไร
ในงานที่ต้องติดต่อกับลูกค้า PIP อาจรวมถึงข้อเสนอแนะจากลูกค้าที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลพนักงานด้วย เอกสารนี้อาจระบุวิธีการที่พนักงานสามารถปรับปรุงทักษะการสื่อสารหรือพฤติกรรมในที่ทำงาน ซึ่งอาจต้องมีการแทรกแซงจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล
9. ขอความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ
ในที่ทำงานปัจจุบัน คนส่วนใหญ่ไม่ได้ทำงานเพียงลำพังหรือมีผู้จัดการเพียงคนเดียว องค์กรที่เชื่อมโยงและมีการทำงานแบบหลายสายในปัจจุบันมักเกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกับหลายทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ซึ่งหมายความว่าบุคคลอื่นในองค์กรก็สามารถให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลงานของบุคคลนั้นได้เช่นกัน จึงช่วย หลีกเลี่ยงผลกระทบจากภาพลักษณ์ที่ดีเกินจริงหรือภาพลักษณ์เชิงลบ
หากเป็นเช่นนี้ ให้ลองรวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้ไว้ในการทบทวนผลการปฏิบัติงานด้วย เนื่องจากประสบการณ์ของพวกเขาอาจแตกต่างจากของคุณ
โฟลเดอร์ที่ทำงานร่วมกันและเทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานใน ClickUp สามารถช่วยให้คุณทำสิ่งนี้ได้อย่างราบรื่นและไร้ปัญหา
ด้วยเทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ClickUp คุณสามารถจัดระเบียบการประเมินผลแบบ 360° ของสมาชิกในทีมในรูปแบบที่กระชับและชัดเจน
10. กำหนดแผนปฏิบัติการและเชิญให้แสดงความคิดเห็น
การประเมินผลการปฏิบัติงานถือว่าประสบความสำเร็จเมื่อผู้จัดการและสมาชิกในทีมออกจากกระบวนการด้วย แผนการที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้ สำหรับอนาคต
เทมเพลตแผนปฏิบัติการของ ClickUpช่วยให้ผู้จัดการ:
- สร้างโครงการสำหรับแต่ละเป้าหมาย
- มอบหมายงานเฉพาะให้กับสมาชิกในทีม
- เปิดการแจ้งเตือนเพื่อให้ได้รับการอัปเดต
- ร่วมมือกับทีมอื่นและเพื่อนร่วมงานในการวางแผน
- ติดตามความคืบหน้าของงาน
- กำหนดการประชุมติดตามผล
นอกจากนี้ คุณสามารถ รวบรวมข้อเสนอแนะ จากสมาชิกในทีมของคุณเกี่ยวกับเป้าหมายได้ด้วยแบบฟอร์มข้อเสนอแนะ ของClickUp ซึ่งช่วยให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน รวบรวมข้อมูลที่มีความหมาย และวิเคราะห์คำตอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สรุปแบบสั้น (TL;DR) เคล็ดลับการทบทวนผลงานสำหรับผู้จัดการ:
- มาตรฐานกระบวนการโดยใช้เครื่องมือการจัดการประสิทธิภาพ
- ใช้แม่แบบเพื่อความสม่ำเสมอและประสิทธิภาพ
- เตรียมตัวสำหรับการอภิปราย; บันทึกและแบบฟอร์มสามารถช่วยได้
- วัดประสิทธิภาพด้วยตัวชี้วัดและข้อมูล
- ให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์
- ฟังสิ่งที่พนักงานแบ่งปัน
- รวมการประเมินตนเองไว้ในกระบวนการทบทวน
- ตรวจสอบกับสมาชิกในทีมอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี
- ตั้งเป้าหมาย SMART ร่วมกันและมอบหมายความรับผิดชอบให้ชัดเจน
- ให้กำลังใจในเชิงบวก
- สร้างแผนสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพเมื่อจำเป็น
- รวมการประเมินแบบ 360 องศา
- มีแผนการดำเนินการที่ชัดเจนพร้อมขั้นตอนถัดไป
ปรับแต่งกระบวนการประเมินผลงานของคุณให้ดียิ่งขึ้นด้วย ClickUp
บริษัทที่มีพนักงานประมาณ 10,000 คน ใช้เงินเฉลี่ย 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯต่อปี เพียงเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผู้จัดการใช้เวลา 210 ชั่วโมงต่อปีในการทำงานเกี่ยวกับการประเมินผลงานของทีม
เนื่องจากมีการลงทุนทั้งเวลาและทรัพยากรอย่างมากในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เราจึงต้องทำให้การประเมินเหล่านี้มีคุณค่าและนำไปสู่การเติบโตและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เราหวังว่าเคล็ดลับการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับผู้จัดการของเราจะช่วยให้คุณวางแผนการประเมินที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกับทีมของคุณ
ซอฟต์แวร์การจัดการประสิทธิภาพการทำงานเช่น ClickUp สามารถช่วยให้คุณเปลี่ยนการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีจากการทำเพียงการติ๊กช่องให้ครบเป็นการสนทนาที่มีประสิทธิผลซึ่งช่วยกระตุ้นการเติบโตของพนักงานและทีม
ลงทะเบียนทดลองใช้ฟรีวันนี้เพื่อค้นพบวิธีที่ ClickUp สามารถทำให้การประชุมประเมินผลการทำงานของคุณเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ 🚀
คำถามที่พบบ่อย
Q1. ฉันควรพูดอะไรในการประเมินผลการปฏิบัติงานในฐานะผู้จัดการ?
ในฐานะผู้จัดการ คุณต้องซื่อสัตย์ มั่นคง และไม่มีอคติในการสนทนาเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน คุณต้องชื่นชมความสำเร็จของพวกเขาและชี้แจงประเด็นที่มีปัญหา นอกจากนี้ คุณควรให้เครื่องมือแก่พวกเขาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
อนุญาตให้พนักงานแสดงความคิดเห็นและประเมินตนเองได้ ให้เป็นผู้ฟังอย่างตั้งใจ และจบการประเมินโดยถามถึงเป้าหมายในอนาคตของพวกเขาและแผนการที่จะบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
Q2. ผู้จัดการสามารถเตรียมตัวสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างไรบ้าง?
ในฐานะผู้จัดการ คุณสามารถเตรียมตัวสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้สามวิธีดังนี้:
a. การรวบรวมข้อมูลที่คุณต้องการสำหรับการสัมภาษณ์นั้นสำคัญมาก. ข้อมูลอาจเป็นข้อมูลเช่น ความสำเร็จของพนักงาน, ข้อบกพร่อง, และงานที่ได้รับมอบหมายในปีนี้. แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ClickUp สามารถช่วยคุณตั้งค่าพารามิเตอร์เหล่านี้ได้อย่างชัดเจนและอ้างอิงได้ในภายหลัง.
ข. คุณต้องกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนสำหรับการทบทวน และเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายอย่างเปิดเผย พร้อมทั้งจำกัดการออกนอกประเด็นสำคัญ
ค. สุดท้าย คุณสามารถตรวจสอบกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ก่อนที่การทบทวนจะเริ่มขึ้นเพื่อดูว่าความคิดเห็นของพวกเขาเกี่ยวกับพนักงานสอดคล้องกับความคิดเห็นของคุณหรือไม่ หรือพวกเขามีประเด็นใด ๆ ที่ต้องการให้พิจารณา
คำถามที่ 3. คุณประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการอย่างไร?
การประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับผู้จัดการมีความแตกต่างจากการประเมินผลการปฏิบัติงานทั่วไปเพียงเล็กน้อย ความแตกต่างหลักคือจะครอบคลุมถึงทักษะความเป็นผู้นำของผู้จัดการและการปฏิบัติตนกับทีมของพวกเขาด้วย
สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการวัดความสำเร็จของทีมภายใต้การดูแลของพวกเขา และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมและการสร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ คุณควรพิจารณาให้ทีมงานของพวกเขาทำแบบสำรวจเกี่ยวกับทักษะการบริหารจัดการและคุณสมบัติอื่นๆ ของผู้จัดการ
Q4. คุณควรทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมบ่อยแค่ไหนในฐานะผู้จัดการ?
คุณสามารถทำการทบทวนประจำปี, ประจําครึ่งปี, ประจําไตรมาส, หรือบ่อยกว่านั้นสำหรับทีมของคุณได้ บางโครงการหรือบทบาทที่มีผลกระทบสูงอาจได้ประโยชน์จากการประเมินที่บ่อยขึ้น
ตามความต้องการขององค์กร คุณต้องหาสมดุลที่ให้การตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ก่อให้เกิดความเครียดที่ไม่จำเป็น คำนึงถึงปริมาณงานและความจำเป็นในการให้คำแนะนำที่มีความหมาย
คำถามที่ 5: คุณจะรักษาความโปร่งใสและความยุติธรรมในกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับทีมของคุณได้อย่างไร?
วิธีที่ดีที่สุดในการรับประกันความโปร่งใสและความยุติธรรมตลอดการประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมคุณคือการสื่อสารความคาดหวังและเกณฑ์การประเมินอย่างชัดเจนล่วงหน้า ใช้ตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้และเป็นกลางเมื่อเป็นไปได้
กำหนดเวลาการประชุมหลังการทบทวนเพื่อตรวจสอบข้อเสนอแนะ ตอบคำถาม และให้คำชี้แจงเพิ่มเติม ส่งเสริมการสื่อสารอย่างเปิดเผยและจัดการกับข้อกังวลใด ๆ ที่พวกเขาอาจมีเกี่ยวกับโครงการเฉพาะหรือการจัดการโดยรวม
เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้ ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายของตนเอง สิ่งนี้จะช่วยส่งเสริมความรับผิดชอบและเพิ่มประสิทธิภาพในการบรรลุเป้าหมายของแต่ละบุคคล