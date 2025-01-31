บล็อก ClickUp

10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Gusto ที่คุณต้องตรวจสอบสำหรับความต้องการด้านเงินเดือนของคุณในปี 2025

31 มกราคม 2568

การจ่ายเงินเดือนเป็นงานที่จำเป็นในทุกธุรกิจ หากพนักงานและผู้รับเหมาไม่ได้รับเงิน ธุรกิจจะหยุดชะงักอย่างแท้จริง

แม้ว่าคุณจะหลีกเลี่ยงการจ่ายเงินเดือนไม่ได้ แต่คุณสามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้มันครอบงำสัปดาห์การทำงานของคุณได้ เพื่อไม่ให้ทีมทรัพยากรบุคคลของคุณต้องเสียเวลาไปกับการคำนวณการจ่ายเงิน การต้อนรับพนักงานใหม่ หรือการตั้งค่าการบริหารผลประโยชน์ คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสม

หากคุณกำลังพิจารณาที่จะย้ายออกจาก Gusto โปรดอ่านต่อไป ด้านล่างนี้ เราจะเจาะลึกถึงทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Gusto เพื่อช่วยให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของคุณง่ายขึ้น ?

กัสโต้คืออะไร? มันทำงานอย่างไร?

Gustoเป็นแพลตฟอร์มการจ่ายเงินเดือนและทรัพยากรบุคคลที่สร้างขึ้นสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและสตาร์ทอัพ ด้วย Gusto ผู้รับเหมาหรือพนักงานประจำสามารถตั้งค่าโปรไฟล์ของตนเอง ดำเนินการตามกระบวนการเริ่มต้นงาน ติดตามเวลาทำงาน เลือกประกันสุขภาพหรือแพ็คเกจสวัสดิการอื่น ๆ และรับเงินเดือนได้ ธุรกิจสามารถใช้ Gusto เพื่อชำระภาษีของรัฐบาลกลางและรัฐ ทำเงินเดือนเข้าบัญชีพนักงานโดยตรง หรือประหยัดเวลาในการสรรหาบุคลากรผ่านพอร์ทัลการจัดการบุคลากรได้มากมาย ⏰

แม่แบบแผนโครงการเงินเดือน ClickUp
ใช้แม่แบบแผนโครงการเงินเดือนของ ClickUp เพื่อสร้างกระบวนการมาตรฐานสำหรับระบบการชำระเงินขนาดใหญ่

เพื่อเริ่มต้นใช้งาน Gusto บริษัทต้องดำเนินการดังต่อไปนี้:

  • กรอกข้อมูลบริษัททั้งหมด เช่น ข้อมูลภาษี เอกสารการเข้าทำงาน สวัสดิการพนักงาน หรือรายละเอียดบัญชีธนาคาร
  • กรอกแบบสอบถาม Gusto เพื่อค้นหาแผนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ
  • กรอกข้อมูลพนักงานทั้งหมด เช่น ข้อมูลประกันสังคม รายละเอียดเงินเดือน และการหักภาษี
  • ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการเพื่อประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในฝ่ายทรัพยากรบุคคลทุกสัปดาห์

วิธีเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Gusto

กำลังมองหาบริการทรัพยากรบุคคลและระบบเงินเดือนเพื่อทดแทน Gusto และบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของคุณอยู่หรือไม่? ในขณะที่คุณกำลังประเมินทางเลือกต่างๆ เพื่อทดแทน Gusto อย่าลืมว่าโซลูชันที่คุณกำลังพิจารณาควรมีคุณสมบัติเหล่านี้ครบถ้วน:

  • การผสานรวมซอฟต์แวร์: ซอฟต์แวร์เงินเดือนที่ดีที่สุดจะไม่ทำงานแบบแยกส่วน แต่ควรผสานรวมกับแอปพลิเคชันทรัพยากรบุคคลอื่นๆ เพื่อประหยัดเวลาให้คุณในแต่ละสัปดาห์
  • มากกว่าการจ่ายเงินเดือน: โซลูชัน Gusto ที่เหมาะสมควรมีมากกว่าบริการจ่ายเงินเดือนขั้นพื้นฐาน ควรช่วยให้พนักงานสามารถส่งรายงานค่าใช้จ่าย เลือกแพ็กเกจสวัสดิการ และจัดการการหักเงินต่างๆ ได้
  • ทรัพยากรบุคคลและการสรรหา: คู่แข่งหลายรายของ Gusto ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลประหยัดเวลาได้นับไม่ถ้วนในแต่ละสัปดาห์—ด้วยการปรับปรุงกระบวนการสรรหา การจ้างงาน การติดตามผู้สมัคร และการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • กระบวนการทำงานอัตโนมัติ: ซอฟต์แวร์ HRอาจต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการตั้งค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม โซลูชันที่เหมาะสมจะให้ผลตอบแทนในภายหลังผ่านกระบวนการทำงานอัตโนมัติที่ช่วยลดเวลาในการทำงานซ้ำๆ
  • รองรับทุกอุปกรณ์: แพลตฟอร์มการประมวลผลเงินเดือนที่ดีที่สุดมาพร้อมกับแอปพลิเคชันมือถือ ช่วยให้พนักงานสามารถส่งค่าใช้จ่ายหรือรับเงินได้ทุกที่ทุกเวลา

10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Gusto

กำลังมองหาแพลตฟอร์มการประมวลผลเงินเดือนเพื่อแทนที่ Gusto อยู่หรือไม่? ด้านล่างนี้ เราได้รวบรวมทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Gusto ซึ่งรวมถึงคุณสมบัติเด่น ข้อจำกัด ราคา และรีวิวจากลูกค้าที่มีอยู่จริง ?

1. คลื่น

ทางเลือกแทน Gusto: หน้าแรก Rippling
ผ่านทางRippling

Rippling เป็นแพลตฟอร์มด้านทรัพยากรบุคคล การเงิน และไอที สำหรับการจัดการสวัสดิการพนักงาน การจ่ายเงิน และค่าใช้จ่าย

ผ่าน Finance Cloud บริษัทสามารถจัดการบัตรเครดิตของบริษัท ชำระบิล และตรวจสอบรายงานค่าใช้จ่ายของพนักงานได้ ผ่าน HR Cloud ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลสามารถ ประหยัดเวลาในการอนุมัติคำขอลาหยุด การสรรหา การติดตามเวลาทำงานของพนักงาน และการจัดการแพ็คเกจสวัสดิการ สุดท้าย โซลูชันนี้สามารถปรับแต่งให้เข้ากับธุรกิจเฉพาะของคุณได้ผ่านการอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน การกำหนดสิทธิ์ และการวิเคราะห์ข้อมูล

คุณสมบัติเด่นที่โดดเด่น

  • ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ได้ในเวลาเพียง 90 วินาที
  • จ่ายเงินให้พนักงานและผู้รับเหมาภายในไม่กี่นาทีด้วยโซลูชันที่รับประกันความถูกต้อง 100%
  • กำหนดเวลาและแชร์รายงานทางการเงินข้ามแผนก
  • ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ—เช่น อีเมลต้อนรับและกระบวนการอนุมัติ—โดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว

ข้อจำกัดที่ขยายวงกว้าง

  • การปรับขึ้นราคาขึ้นอยู่กับจำนวนแอปพลิเคชันที่คุณใช้
  • มีฟีเจอร์บางอย่างที่ไม่มีในแอปมือถือ

การตั้งราคาแบบเอาเปรียบ

  • เริ่มต้นที่ $8/เดือนต่อผู้ใช้

เรตติ้งและรีวิวที่พุ่งสูงขึ้น

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 9/5 (2,000+ รีวิว)

2. QuickBooks Payroll

ทางเลือกอื่นของ Gusto: หน้าเงินเดือนพนักงานใน QuickBooks
ผ่านQuickBooks Payroll

QuickBooks Payroll เป็นทางเลือกของ Gusto ที่ช่วยให้เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กสามารถจ่ายเงินเดือนให้พนักงานและยื่นภาษีของรัฐและรัฐบาลกลางได้ ด้วย QuickBooks Online เจ้าของธุรกิจสามารถอนุมัติแบบฟอร์มเวลาทำงาน ดำเนินการจ่ายเงินเดือนโดยอัตโนมัติ และโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงในวันเดียวกัน

นอกจากนี้ QuickBooks ยังให้บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน และคุ้มครองค่าปรับทางภาษีสูงสุดถึง $25,000 หากคุณได้รับค่าปรับจาก IRS

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuickBooks Payroll

  • การยื่นภาษี การคำนวณ และการชำระภาษีโดยอัตโนมัติแทนคุณ
  • ติดตาม, ส่ง, และอนุมัติเอกสารเวลาทำงานได้ทุกที่ผ่านแอป QuickBooks Workforce
  • รับเงินเดือนเข้าบัญชีโดยอัตโนมัติในวันเดียวกับวันที่คุณดำเนินการจ่ายเงินเดือน
  • จัดการค่าชดเชยแรงงาน แผน 401(k) ประกันสุขภาพ และสวัสดิการอื่น ๆ ทั้งหมดในที่เดียว

ข้อจำกัดของระบบเงินเดือน QuickBooks

  • ผู้ใช้บางรายพบว่าแพลตฟอร์มนี้ใช้งานยาก
  • คุณจำเป็นต้องมีการสมัครสมาชิกบัญชี QuickBooks เพื่อที่จะเพิ่มการสมัครสมาชิกเงินเดือน

ราคาค่าบริการบัญชีเงินเดือน QuickBooks

  • ระบบเงินเดือนหลัก: $45/เดือน บวก $6/เดือน ต่อพนักงาน 1 คน
  • ค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับเงินเดือน: $80/เดือน บวก $8/เดือนต่อพนักงาน
  • Payroll Elite: $125/เดือน บวก $10/เดือน ต่อพนักงาน

QuickBooks Payroll คะแนนและรีวิว

  • G2: 3. 8/5 (60+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (800+ รีวิว)

3. เพย์เช็คซ์

ทางเลือกแทน Gusto: แดชบอร์ดของ Paychex
ผ่านทางPaychex

ระบบเงินเดือนเป็นโซลูชันทรัพยากรบุคคลและเงินเดือนแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจที่กำลังขยายตัว ทางเลือกของ Gusto นี้ช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถตั้งค่าเงินเดือนออนไลน์ การยื่นภาษี และแพ็คเกจสวัสดิการพนักงานได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ Paychex ยังมีแพ็คเกจที่ปรับแต่งได้หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับงบประมาณของธุรกิจขนาดเล็ก

คุณสมบัติเด่นของ Paychex

  • เชิญพนักงานใหม่ให้ลงทะเบียนเข้าร่วมระบบเงินเดือนผ่านมือถือโดยอัตโนมัติผ่านบัญชี Paychex Flex
  • ลดชั่วโมงที่ใช้ในการปฐมนิเทศและฝึกอบรมผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ที่ใช้งานง่าย
  • ใช้เครื่องมือสร้างคู่มือพนักงานออนไลน์เพื่อสื่อสารนโยบายของบริษัท รัฐ และรัฐบาลกลางสำหรับพนักงาน
  • แปลงการสื่อสารของพนักงานเป็นดิจิทัลเพื่อทำให้การจัดการประสิทธิภาพง่ายขึ้น

ข้อจำกัดของ Paychex

  • โซลูชันนี้ไม่มีการผสานรวมกับระบบอื่นมากเท่ากับแพลตฟอร์มการจ่ายเงินเดือนอื่น ๆ
  • การจัดการการจ่ายเงินให้กับผู้รับเหมา (เมื่อเทียบกับพนักงานประจำ) อาจเป็นเรื่องยาก

ราคาของ Paychex

  • Paychex Flex Essentials: $39/เดือน บวก $5 ต่อพนักงาน
  • Paychex Flex Select: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • Paychex Flex Pro: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Paychex

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 1,400 รายการ)
  • Capterra: 4. 1/5 (1,400+ รีวิว)

4. ระบบเงินเดือนแบบสี่เหลี่ยม

ทางเลือกของ Gusto: รายชื่อพนักงานและอัตราค่าจ้างใน SquareUp Payroll
ผ่านSquare Payroll

Square Payroll เป็นโซลูชันบนคลาวด์ที่ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลสามารถจัดการเงินเดือน, ชำระภาษีเงินเดือน, และจัดการปัญหาการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ทั้งหมดในที่เดียว Square Payroll ทำให้การจ่ายเงินเดือนพนักงานประจำและพนักงานรายชั่วโมงเป็นเรื่องง่าย รวมถึงการจัดการคำขอลาหยุด, วันหยุดพักผ่อนประจำปี, และวันลาป่วย

นอกจากนี้ ด้วยแอป Square Team ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลระยะไกลสามารถจัดการทีมของพวกเขาได้จากทุกที่

คุณสมบัติเด่นของ Square Payroll

  • จ่ายเงินให้พนักงานประจำและผู้รับเหมาโดยตรงจากแผงควบคุม Square
  • จ่ายเงินให้พนักงานผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรง, เช็คเงินสด, หรือ Cash App
  • รับการยื่นแบบฟอร์ม W-2 และ 1099-NEC อัตโนมัติเมื่อสิ้นปี
  • จัดการอัตราค่าจ้างหลายอัตรา ค่าคอมมิชชั่น โบนัส ค่าทิป และวิธีการชำระเงินอื่นๆ

ข้อจำกัดของระบบเงินเดือนแบบสี่เหลี่ยม

  • มีการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับการหักเงินของพนักงาน
  • คุณสมบัติบางอย่างที่มีในแอปเดสก์ท็อปไม่มีในแอปมือถือ

ราคาค่าบริการระบบเงินเดือน Square

  • บัญชีเงินเดือนสำหรับผู้รับเหมาเท่านั้น: 6 ดอลลาร์/เดือนต่อพนักงาน 1 คน
  • บริการจัดการเงินเดือนแบบครบวงจร: 35 ดอลลาร์ต่อเดือน บวก 6 ดอลลาร์ต่อพนักงานหนึ่งคน

คะแนนและรีวิวของ Square Payroll

  • G2: 4. 2/5 (รีวิว 25+ ครั้ง)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)

5. ADP

ผ่านทางADP

ADPเป็นโซลูชันการจัดการเงินเดือนและพนักงานที่ครอบคลุมสร้างขึ้นสำหรับบริษัททุกขนาด ด้วยทางเลือกแทน Gusto นี้ คุณสามารถจัดการการติดตามเวลาและการเข้างาน ตั้งค่าสวัสดิการและแพ็คเกจประกัน และประหยัดเวลาในการสรรหาและจ้างงาน นอกจากนี้ ADP ยังผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันที่คุณชื่นชอบและมีตลาดเสริมของตัวเองสำหรับการรายงานพนักงานใหม่แบบกำหนดเอง

คุณสมบัติเด่นของ ADP

  • เข้าถึงพอร์ทัลบริการตนเองสำหรับพนักงานผ่านแอปพลิเคชันมือถือ
  • ผสานระบบเงินเดือนของคุณเข้ากับซอฟต์แวร์ธุรกิจที่คุณชื่นชอบ ซอฟต์แวร์บัญชี ระบบทรัพยากรบุคคล และระบบ ERP ได้อย่างราบรื่น
  • จัดการสวัสดิการพนักงาน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 401(k) บัญชีเกษียณ IRA ประกันสุขภาพกลุ่ม และประกันธุรกิจ ทั้งหมดในที่เดียว
  • ด้วย ADP TotalSource, คุณสามารถเข้าถึงองค์กรนายจ้างมืออาชีพ (PEO) สำหรับการสนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคล

ข้อจำกัดของ ADP

  • รายงานบางฉบับขาดฟังก์ชันการปรับแต่ง
  • ผู้ใช้ใหม่อาจรู้สึกท่วมท้นกับจำนวนเครื่องมือ HR ที่มากมายในซอฟต์แวร์

การกำหนดราคา ADP

  • ราคาอาจเปลี่ยนแปลงตามความต้องการทางธุรกิจของคุณ

คะแนนและรีวิว ADP

  • G2: 3. 8/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

6. ผู้รักชาติ

หน้า รายงานทะเบียนเงินเดือน ของซอฟต์แวร์ Patriot
ผ่านทางPatriot

Patriot เป็นแพลตฟอร์มบัญชีและเงินเดือนออนไลน์ที่มีชื่อเสียงในด้านความง่ายในการใช้งาน ผ่านพอร์ทัลพนักงาน สมาชิกในทีมสามารถเข้าถึงสลิปเงินเดือน ประวัติการจ่ายเงิน แบบฟอร์ม W-2 และการขอลาหยุดได้ แพลตฟอร์มนี้จัดการการยื่นภาษีโดยอัตโนมัติ จ่ายเงินให้กับผู้รับเหมาและพนักงานประจำ จัดการการเปลี่ยนแปลงเงินเดือนแบบทันที และเชื่อมต่อกับ Patriot HR เพื่อเข้าถึงเครื่องมือเพิ่มเติมอีกมากมาย

คุณสมบัติเด่นของ Patriot

  • จัดการความถี่ในการจ่ายเงินทั้งหมด รวมถึงการจ่ายเงินรายปักษ์ รายครึ่งเดือน หรือรายเดือน
  • เปลี่ยนอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงของพนักงานได้ทันที โดยไม่ต้องออกจากหน้าหรือทำการจ่ายเงินเดือนใหม่
  • ตั้งงบประมาณเงินเดือนสำหรับแผนกต่างๆ
  • เพิ่มผู้ใช้ได้ไม่จำกัดพร้อมสิทธิ์การเข้าถึงที่แตกต่างกันบนแพลตฟอร์มของคุณ

ข้อจำกัดของ Patriot

  • ไม่สามารถเปลี่ยนอัตราเงินเดือนได้ทันที
  • การตั้งค่าเริ่มต้นต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก

การตั้งราคาแบบรักชาติ

  • พื้นฐาน: 17 ดอลลาร์ต่อเดือน บวก 4 ดอลลาร์ต่อพนักงาน
  • บริการเต็มรูปแบบ: $37/เดือน บวก $4 ต่อพนักงาน

คะแนนและรีวิวของ Patriot

  • G2: 4. 8/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

7. ชีร์เพย์โรล

รายชื่อพนักงานและเงินเดือนของพวกเขาในระบบ SurePayroll
ผ่านทางSurePayroll

SurePayroll เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรที่ช่วยให้การจัดการเงินเดือนเป็นเรื่องง่าย ด้วยทางเลือกนี้แทน Gusto คุณสามารถทำระบบเงินเดือนอัตโนมัติ สร้างรายงาน และยื่นภาษีได้ นอกจากนี้ยังสามารถจัดการแพ็กเกจสวัสดิการพนักงาน รวมถึงประกันสังคม, แผน 401(k), และแผนประกันสุขภาพ

คุณสมบัติเด่นของ SurePayroll

  • ดำเนินการตรวจสอบประวัติและสารเสพติดก่อนการจ้างงาน
  • จัดการการหักเงิน 401(k) กองทุน FSA และ HSA และสวัสดิการอื่นๆ ในที่เดียว
  • จัดการเงินเดือนได้ทุกที่ด้วยแอปมือถือ
  • ใช้ฟังก์ชัน "ตั้งค่าแล้วลืมมันไป" เพื่อดำเนินการจ่ายเงินเดือนให้พนักงานโดยอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ SurePayroll

  • การตั้งค่าเริ่มต้นอาจสร้างความสับสนได้หากคุณไม่เคยทำงานกับระบบจัดการเงินเดือนมาก่อน
  • การตั้งค่าเงินเดือนสำหรับพนักงานที่อาศัยอยู่ในรัฐต่างๆ อาจเป็นเรื่องยาก

ราคาของ SurePayroll

  • ติดต่อเพื่อขอใบเสนอราคาพิเศษ

SurePayroll ระดับคะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 500 รายการ)
  • Capterra: 4. 1/5 (200+ รีวิว)

8. OnPay

รายชื่อพนักงานและเงินเดือนของพวกเขาใน Onpay
ผ่านทางOnPay

OnPayช่วยให้การจัดการเงินเดือนและแรงงานสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร, บริษัทสตาร์ตอัพ, และธุรกิจขนาดกลางเป็นเรื่องง่ายขึ้น. ทางเลือกแทน Gusto นี้จะจับคู่คุณกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยให้การตั้งค่าครั้งแรกเป็นไปอย่างราบรื่น และจัดการภาษีท้องถิ่น, รัฐ, และรัฐบาลกลางแทนคุณ. นอกจากนี้, OnPay ยังสามารถผสานการทำงานกับ QuickBooks, Xero, และซอฟต์แวร์การบันทึกเวลาที่ได้รับความนิยม.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OnPay

  • ใช้ประโยชน์จากผู้ออกแบบรายงานเพื่อสร้างรายงานเงินเดือนแบบกำหนดเอง
  • จ่ายเงินให้กับพนักงาน W-2 และ 1099 ผ่านการโอนเงินโดยตรง บัตรเดบิต หรือเช็ค
  • ขอ, อนุมัติ, และรับการแจ้งเตือนสำหรับคำขอลา
  • สร้างแผนผังองค์กรแบบภาพสำหรับบริษัทของคุณ—จัดระเบียบตามตำแหน่งที่ตั้งของพนักงาน แผนก หรือทีม

ข้อจำกัดของ OnPay

  • เครื่องมืออัตโนมัติบางตัวไม่ชัดเจนเหมือนผู้ให้บริการเงินเดือนรายอื่น
  • แพลตฟอร์มนี้ไม่มีการผสานรวมกับระบบอื่น ๆ มากเท่ากับซอฟต์แวร์ระบบเงินเดือนอื่น ๆ

ราคาของ OnPay

  • 40 ดอลลาร์ต่อเดือน บวก 6 ดอลลาร์ต่อพนักงานหนึ่งคน

คะแนนและรีวิวของ OnPay

  • G2: 4. 8/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)

9. โฮมเบส

หน้าบันทึกเวลาทำงานของ Homebase
ผ่านทางHomebase

Homebase เป็นแพลตฟอร์มการจ่ายเงินเดือนและการรับพนักงานใหม่สำหรับทีมที่ทำงานเป็นกะ ด้วยทางเลือกแทน Gusto นี้ ผู้จัดการสามารถปรับปรุงกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการแปลงใบลงเวลาเป็นเงินเดือน การคำนวณภาษีอัตโนมัติ และการรายงานการจ้างงานใหม่ นอกจากนี้ Homebase ยังตั้งค่าการพัก การคำนวณการทำงานล่วงเวลา การจัดเก็บบัตรลงเวลา และการบริการจ่ายเงินเดือนอัตโนมัติสำหรับหลายสาขา

บริการที่ดีที่สุดของโฮมเบส

  • คำนวณชั่วโมงทำงาน, เวลาพัก, เวลาทำงานล่วงเวลา, และวันลาพักร้อนโดยอัตโนมัติจากระบบบันทึกเวลาทำงานในตัวของ Homebase
  • ทำให้กระบวนการเริ่มต้นงานเป็นไปอย่างราบรื่นโดยให้พนักงานใหม่ลงนามในเอกสารเงินเดือนและเอกสารการเริ่มต้นงานทางอิเล็กทรอนิกส์
  • ใช้แอปเพื่อสร้างตารางเวลา, โพสต์กะงานที่ว่าง, และกำหนดวันที่ปิดให้บริการ
  • เริ่มต้นด้วยคลังเทมเพลตคำอธิบายงานที่เขียนไว้ล่วงหน้าเพื่อเร่งกระบวนการจ้างงาน

ข้อจำกัดของโฮมเบส

  • ระบบเงินเดือนและโซลูชันด้านทรัพยากรบุคคลไม่ได้ออกแบบมาสำหรับพนักงานเงินเดือน
  • การดำเนินการด้านทรัพยากรบุคคลด้วยตนเอง (เช่น การแก้ไขข้อผิดพลาดในการลงเวลาเข้าหรือออกงาน) อาจเป็นเรื่องยาก

ราคาของโฮมเบส

  • พื้นฐาน: $0
  • สิ่งจำเป็น: 20 ดอลลาร์/เดือน ต่อสถานที่
  • เพิ่มเติม: $48/เดือน ต่อสถานที่
  • ครบจบในที่เดียว: 80 ดอลลาร์/เดือน ต่อสถานที่

คะแนนและรีวิวของ Homebase

  • G2: 4. 3/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)

10. Zenefits

รายการคำขอลาหยุดใน Zenefits
ผ่านทางZenefits

Zenefits เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้บริษัทต่างๆ ดำเนินการรับพนักงานใหม่ จัดการสวัสดิการ และจ่ายเงินเดือนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โซลูชันที่ใช้งานง่ายนี้มาพร้อมกับฟีเจอร์การจ่ายเงินเดือนไม่จำกัดจำนวนรอบ ตารางเวลาและอัตราค่าจ้างหลายแบบ การสนับสนุนการหักเงินตามกฎหมาย และแม้แต่การรายงานทิป

นอกจากนี้ Zenefits ยังช่วยให้การบริหารจัดการบุคลากรเป็นเรื่องง่ายขึ้น ด้วยการรวบรวมแพ็คเกจค่าตอบแทน จัดกระบวนการต้อนรับพนักงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพ และสร้างโครงสร้างองค์กรสำหรับบริษัทของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zenefits

  • สร้างนโยบายการลาพักร้อนและจัดการคำขอลาออกโดยอัตโนมัติ
  • ซิงค์ข้อมูลพนักงานใหม่เข้าสู่ระบบเงินเดือนทันที เพื่อให้พวกเขาเริ่มทำงานได้ในวันแรก
  • ใช้เครื่องมือการจัดการเวลาและการจัดตารางเวลาของ Zenefits เพื่อให้ได้เวลาพัก, วันหยุด, และเวลาทำงานที่ซิงค์กับระบบเงินเดือนโดยอัตโนมัติ
  • ดำเนินการหักเงินที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติเมื่อพนักงานเลือกชุดสวัสดิการของตน

ข้อจำกัดของ Zenefits

  • แพลตฟอร์มนี้ไม่มีระบบการทำงานอัตโนมัติมากเท่ากับเครื่องมือจัดการเงินเดือนอื่น ๆ
  • แดชบอร์ดอาจปรับแต่งได้ยาก

ราคาของ Zenefits

  • สิ่งจำเป็น: 8 ดอลลาร์/เดือนต่อพนักงาน
  • การเติบโต: 16 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อพนักงาน
  • เซน: 27 ดอลลาร์/เดือนต่อพนักงาน

คะแนนและรีวิวของ Zenefits

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)
  • Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)

แพลตฟอร์มเช่น Gusto และคู่แข่งของมันสามารถช่วยให้การจ่ายเงินเดือนเป็นไปอย่างราบรื่นขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม ยังมีเครื่องมืออื่น ๆ มากมายที่ช่วยให้ทีมทรัพยากรบุคคลของคุณประหยัดเวลาตลอดทั้งวันทำงาน โดยเริ่มต้นจาก ClickUp

คลิกอัพ

มุมมองตารางของ ClickUp
สร้างฐานข้อมูลและแสดงข้อมูล HR ของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยมุมมองตารางของ ClickUp

ClickUp สำหรับทรัพยากรบุคคลนำเสนอแพลตฟอร์มครบวงจรเพื่อช่วยแผนกทรัพยากรบุคคลในการสรรหาบุคลากรใหม่, อบรมและปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ในทีม,และติดตามพนักงาน. นอกจากนี้ ClickUp ยังมาพร้อมกับห้องสมุดขนาดใหญ่ของเทมเพลตทรัพยากรบุคคล เช่นเทมเพลตรายงานเงินเดือน เพื่อช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น.

ด้วย ClickUp AI ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลสามารถเขียนสรุปโดยอัตโนมัติ แก้ไขงานของตน หรือสร้างงานย่อยสำหรับโครงการขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดาย ด้วยClickUp Docs ฝ่ายทรัพยากรบุคคลทั้งหมดสามารถทำงานร่วมกันในเอกสารเดียวได้พร้อมกัน

ด้วยการใช้มุมมองตารางของ ClickUp คุณสามารถติดตามผู้มีความสามารถใหม่ในกระบวนการสรรหาหรือการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้ นอกจากนี้ClickUp Automationsยังช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลสามารถย้ายผู้ได้รับมอบหมาย ปรับปรุงกระบวนการอนุมัติ และอัปเดตสถานะได้โดยอัตโนมัติ ✨

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ลดเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบเงินเดือนโดยรวบรวมข้อมูลพนักงานผ่านเทมเพลตรายงานเงินเดือน
  • ปรับปรุงการฝึกอบรมพนักงานให้มีประสิทธิภาพด้วยงานและงานย่อย เอกสาร และความคิดเห็น
  • รวบรวมข้อมูลจากผู้สมัครในสายงานของคุณผ่านช่องข้อมูลที่กำหนดเอง
  • เสริมสร้างการสื่อสารภายในบริษัทผ่านความคิดเห็นในภารกิจ, แท็ก, และช่องทางแชทที่เป็นความลับ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ClickUp ไม่ได้ให้บริการระบบเงินเดือน แต่มีเทมเพลตสำหรับเงินเดือนให้ใช้
  • จำนวนคุณสมบัติที่มากมายอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp AI พร้อมใช้งานผ่านการทดลองใช้ฟรีและในแผนชำระเงินทุกประเภทในราคา $5 ต่อ Workspace

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

ปรับปรุงประสิทธิภาพฝ่ายทรัพยากรบุคคลของคุณด้วย ClickUp

ซอฟต์แวร์เงินเดือนที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับ Gusto จะช่วยลดชั่วโมงที่ใช้ไปกับบริการเงินเดือน การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และแม้กระทั่งการบริหารจัดการบุคลากร

เพื่อเสริมศักยภาพทีม HR ของคุณให้เหนือกว่างานเงินเดือน เลือก ClickUp ClickUp คือแพลตฟอร์ม AI แบบครบวงจรที่มาพร้อมไลบรารีเทมเพลตมากมาย การเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ กว่าพันรายการ มุมมองที่ปรับแต่งได้ และฟิลด์ที่กำหนดเอง เพื่อช่วยให้ฝ่าย HR ของคุณดำเนินงานได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น เพื่อประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ลองใช้ ClickUp วันนี้เลย?