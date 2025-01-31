10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Gusto ที่คุณต้องตรวจสอบสำหรับความต้องการด้านเงินเดือนของคุณในปี 2025

การจ่ายเงินเดือนเป็นงานที่จำเป็นในทุกธุรกิจ หากพนักงานและผู้รับเหมาไม่ได้รับเงิน ธุรกิจจะหยุดชะงักอย่างแท้จริง
แม้ว่าคุณจะหลีกเลี่ยงการจ่ายเงินเดือนไม่ได้ แต่คุณสามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้มันครอบงำสัปดาห์การทำงานของคุณได้ เพื่อไม่ให้ทีมทรัพยากรบุคคลของคุณต้องเสียเวลาไปกับการคำนวณการจ่ายเงิน การต้อนรับพนักงานใหม่ หรือการตั้งค่าการบริหารผลประโยชน์ คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสม
หากคุณกำลังพิจารณาที่จะย้ายออกจาก Gusto โปรดอ่านต่อไป ด้านล่างนี้ เราจะเจาะลึกถึงทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Gusto เพื่อช่วยให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของคุณง่ายขึ้น ?
กัสโต้คืออะไร? มันทำงานอย่างไร?
Gustoเป็นแพลตฟอร์มการจ่ายเงินเดือนและทรัพยากรบุคคลที่สร้างขึ้นสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและสตาร์ทอัพ ด้วย Gusto ผู้รับเหมาหรือพนักงานประจำสามารถตั้งค่าโปรไฟล์ของตนเอง ดำเนินการตามกระบวนการเริ่มต้นงาน ติดตามเวลาทำงาน เลือกประกันสุขภาพหรือแพ็คเกจสวัสดิการอื่น ๆ และรับเงินเดือนได้ ธุรกิจสามารถใช้ Gusto เพื่อชำระภาษีของรัฐบาลกลางและรัฐ ทำเงินเดือนเข้าบัญชีพนักงานโดยตรง หรือประหยัดเวลาในการสรรหาบุคลากรผ่านพอร์ทัลการจัดการบุคลากรได้มากมาย ⏰
เพื่อเริ่มต้นใช้งาน Gusto บริษัทต้องดำเนินการดังต่อไปนี้:
- กรอกข้อมูลบริษัททั้งหมด เช่น ข้อมูลภาษี เอกสารการเข้าทำงาน สวัสดิการพนักงาน หรือรายละเอียดบัญชีธนาคาร
- กรอกแบบสอบถาม Gusto เพื่อค้นหาแผนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ
- กรอกข้อมูลพนักงานทั้งหมด เช่น ข้อมูลประกันสังคม รายละเอียดเงินเดือน และการหักภาษี
- ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการเพื่อประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในฝ่ายทรัพยากรบุคคลทุกสัปดาห์
วิธีเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Gusto
กำลังมองหาบริการทรัพยากรบุคคลและระบบเงินเดือนเพื่อทดแทน Gusto และบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของคุณอยู่หรือไม่? ในขณะที่คุณกำลังประเมินทางเลือกต่างๆ เพื่อทดแทน Gusto อย่าลืมว่าโซลูชันที่คุณกำลังพิจารณาควรมีคุณสมบัติเหล่านี้ครบถ้วน:
- การผสานรวมซอฟต์แวร์: ซอฟต์แวร์เงินเดือนที่ดีที่สุดจะไม่ทำงานแบบแยกส่วน แต่ควรผสานรวมกับแอปพลิเคชันทรัพยากรบุคคลอื่นๆ เพื่อประหยัดเวลาให้คุณในแต่ละสัปดาห์
- มากกว่าการจ่ายเงินเดือน: โซลูชัน Gusto ที่เหมาะสมควรมีมากกว่าบริการจ่ายเงินเดือนขั้นพื้นฐาน ควรช่วยให้พนักงานสามารถส่งรายงานค่าใช้จ่าย เลือกแพ็กเกจสวัสดิการ และจัดการการหักเงินต่างๆ ได้
- ทรัพยากรบุคคลและการสรรหา: คู่แข่งหลายรายของ Gusto ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลประหยัดเวลาได้นับไม่ถ้วนในแต่ละสัปดาห์—ด้วยการปรับปรุงกระบวนการสรรหา การจ้างงาน การติดตามผู้สมัคร และการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- กระบวนการทำงานอัตโนมัติ: ซอฟต์แวร์ HRอาจต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการตั้งค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม โซลูชันที่เหมาะสมจะให้ผลตอบแทนในภายหลังผ่านกระบวนการทำงานอัตโนมัติที่ช่วยลดเวลาในการทำงานซ้ำๆ
- รองรับทุกอุปกรณ์: แพลตฟอร์มการประมวลผลเงินเดือนที่ดีที่สุดมาพร้อมกับแอปพลิเคชันมือถือ ช่วยให้พนักงานสามารถส่งค่าใช้จ่ายหรือรับเงินได้ทุกที่ทุกเวลา
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Gusto
กำลังมองหาแพลตฟอร์มการประมวลผลเงินเดือนเพื่อแทนที่ Gusto อยู่หรือไม่? ด้านล่างนี้ เราได้รวบรวมทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Gusto ซึ่งรวมถึงคุณสมบัติเด่น ข้อจำกัด ราคา และรีวิวจากลูกค้าที่มีอยู่จริง ?
1. คลื่น
Rippling เป็นแพลตฟอร์มด้านทรัพยากรบุคคล การเงิน และไอที สำหรับการจัดการสวัสดิการพนักงาน การจ่ายเงิน และค่าใช้จ่าย
ผ่าน Finance Cloud บริษัทสามารถจัดการบัตรเครดิตของบริษัท ชำระบิล และตรวจสอบรายงานค่าใช้จ่ายของพนักงานได้ ผ่าน HR Cloud ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลสามารถ ประหยัดเวลาในการอนุมัติคำขอลาหยุด การสรรหา การติดตามเวลาทำงานของพนักงาน และการจัดการแพ็คเกจสวัสดิการ สุดท้าย โซลูชันนี้สามารถปรับแต่งให้เข้ากับธุรกิจเฉพาะของคุณได้ผ่านการอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน การกำหนดสิทธิ์ และการวิเคราะห์ข้อมูล
คุณสมบัติเด่นที่โดดเด่น
- ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ได้ในเวลาเพียง 90 วินาที
- จ่ายเงินให้พนักงานและผู้รับเหมาภายในไม่กี่นาทีด้วยโซลูชันที่รับประกันความถูกต้อง 100%
- กำหนดเวลาและแชร์รายงานทางการเงินข้ามแผนก
- ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ—เช่น อีเมลต้อนรับและกระบวนการอนุมัติ—โดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว
ข้อจำกัดที่ขยายวงกว้าง
- การปรับขึ้นราคาขึ้นอยู่กับจำนวนแอปพลิเคชันที่คุณใช้
- มีฟีเจอร์บางอย่างที่ไม่มีในแอปมือถือ
การตั้งราคาแบบเอาเปรียบ
- เริ่มต้นที่ $8/เดือนต่อผู้ใช้
เรตติ้งและรีวิวที่พุ่งสูงขึ้น
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 9/5 (2,000+ รีวิว)
2. QuickBooks Payroll
QuickBooks Payroll เป็นทางเลือกของ Gusto ที่ช่วยให้เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กสามารถจ่ายเงินเดือนให้พนักงานและยื่นภาษีของรัฐและรัฐบาลกลางได้ ด้วย QuickBooks Online เจ้าของธุรกิจสามารถอนุมัติแบบฟอร์มเวลาทำงาน ดำเนินการจ่ายเงินเดือนโดยอัตโนมัติ และโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงในวันเดียวกัน
นอกจากนี้ QuickBooks ยังให้บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน และคุ้มครองค่าปรับทางภาษีสูงสุดถึง $25,000 หากคุณได้รับค่าปรับจาก IRS
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuickBooks Payroll
- การยื่นภาษี การคำนวณ และการชำระภาษีโดยอัตโนมัติแทนคุณ
- ติดตาม, ส่ง, และอนุมัติเอกสารเวลาทำงานได้ทุกที่ผ่านแอป QuickBooks Workforce
- รับเงินเดือนเข้าบัญชีโดยอัตโนมัติในวันเดียวกับวันที่คุณดำเนินการจ่ายเงินเดือน
- จัดการค่าชดเชยแรงงาน แผน 401(k) ประกันสุขภาพ และสวัสดิการอื่น ๆ ทั้งหมดในที่เดียว
ข้อจำกัดของระบบเงินเดือน QuickBooks
- ผู้ใช้บางรายพบว่าแพลตฟอร์มนี้ใช้งานยาก
- คุณจำเป็นต้องมีการสมัครสมาชิกบัญชี QuickBooks เพื่อที่จะเพิ่มการสมัครสมาชิกเงินเดือน
ราคาค่าบริการบัญชีเงินเดือน QuickBooks
- ระบบเงินเดือนหลัก: $45/เดือน บวก $6/เดือน ต่อพนักงาน 1 คน
- ค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับเงินเดือน: $80/เดือน บวก $8/เดือนต่อพนักงาน
- Payroll Elite: $125/เดือน บวก $10/เดือน ต่อพนักงาน
QuickBooks Payroll คะแนนและรีวิว
- G2: 3. 8/5 (60+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (800+ รีวิว)
3. เพย์เช็คซ์
ระบบเงินเดือนเป็นโซลูชันทรัพยากรบุคคลและเงินเดือนแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจที่กำลังขยายตัว ทางเลือกของ Gusto นี้ช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถตั้งค่าเงินเดือนออนไลน์ การยื่นภาษี และแพ็คเกจสวัสดิการพนักงานได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ Paychex ยังมีแพ็คเกจที่ปรับแต่งได้หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับงบประมาณของธุรกิจขนาดเล็ก
คุณสมบัติเด่นของ Paychex
- เชิญพนักงานใหม่ให้ลงทะเบียนเข้าร่วมระบบเงินเดือนผ่านมือถือโดยอัตโนมัติผ่านบัญชี Paychex Flex
- ลดชั่วโมงที่ใช้ในการปฐมนิเทศและฝึกอบรมผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ที่ใช้งานง่าย
- ใช้เครื่องมือสร้างคู่มือพนักงานออนไลน์เพื่อสื่อสารนโยบายของบริษัท รัฐ และรัฐบาลกลางสำหรับพนักงาน
- แปลงการสื่อสารของพนักงานเป็นดิจิทัลเพื่อทำให้การจัดการประสิทธิภาพง่ายขึ้น
ข้อจำกัดของ Paychex
- โซลูชันนี้ไม่มีการผสานรวมกับระบบอื่นมากเท่ากับแพลตฟอร์มการจ่ายเงินเดือนอื่น ๆ
- การจัดการการจ่ายเงินให้กับผู้รับเหมา (เมื่อเทียบกับพนักงานประจำ) อาจเป็นเรื่องยาก
ราคาของ Paychex
- Paychex Flex Essentials: $39/เดือน บวก $5 ต่อพนักงาน
- Paychex Flex Select: ติดต่อเพื่อขอราคา
- Paychex Flex Pro: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Paychex
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 1,400 รายการ)
- Capterra: 4. 1/5 (1,400+ รีวิว)
4. ระบบเงินเดือนแบบสี่เหลี่ยม
Square Payroll เป็นโซลูชันบนคลาวด์ที่ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลสามารถจัดการเงินเดือน, ชำระภาษีเงินเดือน, และจัดการปัญหาการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ทั้งหมดในที่เดียว Square Payroll ทำให้การจ่ายเงินเดือนพนักงานประจำและพนักงานรายชั่วโมงเป็นเรื่องง่าย รวมถึงการจัดการคำขอลาหยุด, วันหยุดพักผ่อนประจำปี, และวันลาป่วย
นอกจากนี้ ด้วยแอป Square Team ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลระยะไกลสามารถจัดการทีมของพวกเขาได้จากทุกที่
คุณสมบัติเด่นของ Square Payroll
- จ่ายเงินให้พนักงานประจำและผู้รับเหมาโดยตรงจากแผงควบคุม Square
- จ่ายเงินให้พนักงานผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรง, เช็คเงินสด, หรือ Cash App
- รับการยื่นแบบฟอร์ม W-2 และ 1099-NEC อัตโนมัติเมื่อสิ้นปี
- จัดการอัตราค่าจ้างหลายอัตรา ค่าคอมมิชชั่น โบนัส ค่าทิป และวิธีการชำระเงินอื่นๆ
ข้อจำกัดของระบบเงินเดือนแบบสี่เหลี่ยม
- มีการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับการหักเงินของพนักงาน
- คุณสมบัติบางอย่างที่มีในแอปเดสก์ท็อปไม่มีในแอปมือถือ
ราคาค่าบริการระบบเงินเดือน Square
- บัญชีเงินเดือนสำหรับผู้รับเหมาเท่านั้น: 6 ดอลลาร์/เดือนต่อพนักงาน 1 คน
- บริการจัดการเงินเดือนแบบครบวงจร: 35 ดอลลาร์ต่อเดือน บวก 6 ดอลลาร์ต่อพนักงานหนึ่งคน
คะแนนและรีวิวของ Square Payroll
- G2: 4. 2/5 (รีวิว 25+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
5. ADP
ADPเป็นโซลูชันการจัดการเงินเดือนและพนักงานที่ครอบคลุมสร้างขึ้นสำหรับบริษัททุกขนาด ด้วยทางเลือกแทน Gusto นี้ คุณสามารถจัดการการติดตามเวลาและการเข้างาน ตั้งค่าสวัสดิการและแพ็คเกจประกัน และประหยัดเวลาในการสรรหาและจ้างงาน นอกจากนี้ ADP ยังผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันที่คุณชื่นชอบและมีตลาดเสริมของตัวเองสำหรับการรายงานพนักงานใหม่แบบกำหนดเอง
คุณสมบัติเด่นของ ADP
- เข้าถึงพอร์ทัลบริการตนเองสำหรับพนักงานผ่านแอปพลิเคชันมือถือ
- ผสานระบบเงินเดือนของคุณเข้ากับซอฟต์แวร์ธุรกิจที่คุณชื่นชอบ ซอฟต์แวร์บัญชี ระบบทรัพยากรบุคคล และระบบ ERP ได้อย่างราบรื่น
- จัดการสวัสดิการพนักงาน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 401(k) บัญชีเกษียณ IRA ประกันสุขภาพกลุ่ม และประกันธุรกิจ ทั้งหมดในที่เดียว
- ด้วย ADP TotalSource, คุณสามารถเข้าถึงองค์กรนายจ้างมืออาชีพ (PEO) สำหรับการสนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคล
ข้อจำกัดของ ADP
- รายงานบางฉบับขาดฟังก์ชันการปรับแต่ง
- ผู้ใช้ใหม่อาจรู้สึกท่วมท้นกับจำนวนเครื่องมือ HR ที่มากมายในซอฟต์แวร์
การกำหนดราคา ADP
- ราคาอาจเปลี่ยนแปลงตามความต้องการทางธุรกิจของคุณ
คะแนนและรีวิว ADP
- G2: 3. 8/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
6. ผู้รักชาติ
Patriot เป็นแพลตฟอร์มบัญชีและเงินเดือนออนไลน์ที่มีชื่อเสียงในด้านความง่ายในการใช้งาน ผ่านพอร์ทัลพนักงาน สมาชิกในทีมสามารถเข้าถึงสลิปเงินเดือน ประวัติการจ่ายเงิน แบบฟอร์ม W-2 และการขอลาหยุดได้ แพลตฟอร์มนี้จัดการการยื่นภาษีโดยอัตโนมัติ จ่ายเงินให้กับผู้รับเหมาและพนักงานประจำ จัดการการเปลี่ยนแปลงเงินเดือนแบบทันที และเชื่อมต่อกับ Patriot HR เพื่อเข้าถึงเครื่องมือเพิ่มเติมอีกมากมาย
คุณสมบัติเด่นของ Patriot
- จัดการความถี่ในการจ่ายเงินทั้งหมด รวมถึงการจ่ายเงินรายปักษ์ รายครึ่งเดือน หรือรายเดือน
- เปลี่ยนอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงของพนักงานได้ทันที โดยไม่ต้องออกจากหน้าหรือทำการจ่ายเงินเดือนใหม่
- ตั้งงบประมาณเงินเดือนสำหรับแผนกต่างๆ
- เพิ่มผู้ใช้ได้ไม่จำกัดพร้อมสิทธิ์การเข้าถึงที่แตกต่างกันบนแพลตฟอร์มของคุณ
ข้อจำกัดของ Patriot
- ไม่สามารถเปลี่ยนอัตราเงินเดือนได้ทันที
- การตั้งค่าเริ่มต้นต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก
การตั้งราคาแบบรักชาติ
- พื้นฐาน: 17 ดอลลาร์ต่อเดือน บวก 4 ดอลลาร์ต่อพนักงาน
- บริการเต็มรูปแบบ: $37/เดือน บวก $4 ต่อพนักงาน
คะแนนและรีวิวของ Patriot
- G2: 4. 8/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
7. ชีร์เพย์โรล
SurePayroll เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรที่ช่วยให้การจัดการเงินเดือนเป็นเรื่องง่าย ด้วยทางเลือกนี้แทน Gusto คุณสามารถทำระบบเงินเดือนอัตโนมัติ สร้างรายงาน และยื่นภาษีได้ นอกจากนี้ยังสามารถจัดการแพ็กเกจสวัสดิการพนักงาน รวมถึงประกันสังคม, แผน 401(k), และแผนประกันสุขภาพ
คุณสมบัติเด่นของ SurePayroll
- ดำเนินการตรวจสอบประวัติและสารเสพติดก่อนการจ้างงาน
- จัดการการหักเงิน 401(k) กองทุน FSA และ HSA และสวัสดิการอื่นๆ ในที่เดียว
- จัดการเงินเดือนได้ทุกที่ด้วยแอปมือถือ
- ใช้ฟังก์ชัน "ตั้งค่าแล้วลืมมันไป" เพื่อดำเนินการจ่ายเงินเดือนให้พนักงานโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ SurePayroll
- การตั้งค่าเริ่มต้นอาจสร้างความสับสนได้หากคุณไม่เคยทำงานกับระบบจัดการเงินเดือนมาก่อน
- การตั้งค่าเงินเดือนสำหรับพนักงานที่อาศัยอยู่ในรัฐต่างๆ อาจเป็นเรื่องยาก
ราคาของ SurePayroll
- ติดต่อเพื่อขอใบเสนอราคาพิเศษ
SurePayroll ระดับคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 500 รายการ)
- Capterra: 4. 1/5 (200+ รีวิว)
8. OnPay
OnPayช่วยให้การจัดการเงินเดือนและแรงงานสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร, บริษัทสตาร์ตอัพ, และธุรกิจขนาดกลางเป็นเรื่องง่ายขึ้น. ทางเลือกแทน Gusto นี้จะจับคู่คุณกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยให้การตั้งค่าครั้งแรกเป็นไปอย่างราบรื่น และจัดการภาษีท้องถิ่น, รัฐ, และรัฐบาลกลางแทนคุณ. นอกจากนี้, OnPay ยังสามารถผสานการทำงานกับ QuickBooks, Xero, และซอฟต์แวร์การบันทึกเวลาที่ได้รับความนิยม.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OnPay
- ใช้ประโยชน์จากผู้ออกแบบรายงานเพื่อสร้างรายงานเงินเดือนแบบกำหนดเอง
- จ่ายเงินให้กับพนักงาน W-2 และ 1099 ผ่านการโอนเงินโดยตรง บัตรเดบิต หรือเช็ค
- ขอ, อนุมัติ, และรับการแจ้งเตือนสำหรับคำขอลา
- สร้างแผนผังองค์กรแบบภาพสำหรับบริษัทของคุณ—จัดระเบียบตามตำแหน่งที่ตั้งของพนักงาน แผนก หรือทีม
ข้อจำกัดของ OnPay
- เครื่องมืออัตโนมัติบางตัวไม่ชัดเจนเหมือนผู้ให้บริการเงินเดือนรายอื่น
- แพลตฟอร์มนี้ไม่มีการผสานรวมกับระบบอื่น ๆ มากเท่ากับซอฟต์แวร์ระบบเงินเดือนอื่น ๆ
ราคาของ OnPay
- 40 ดอลลาร์ต่อเดือน บวก 6 ดอลลาร์ต่อพนักงานหนึ่งคน
คะแนนและรีวิวของ OnPay
- G2: 4. 8/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)
9. โฮมเบส
Homebase เป็นแพลตฟอร์มการจ่ายเงินเดือนและการรับพนักงานใหม่สำหรับทีมที่ทำงานเป็นกะ ด้วยทางเลือกแทน Gusto นี้ ผู้จัดการสามารถปรับปรุงกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการแปลงใบลงเวลาเป็นเงินเดือน การคำนวณภาษีอัตโนมัติ และการรายงานการจ้างงานใหม่ นอกจากนี้ Homebase ยังตั้งค่าการพัก การคำนวณการทำงานล่วงเวลา การจัดเก็บบัตรลงเวลา และการบริการจ่ายเงินเดือนอัตโนมัติสำหรับหลายสาขา
บริการที่ดีที่สุดของโฮมเบส
- คำนวณชั่วโมงทำงาน, เวลาพัก, เวลาทำงานล่วงเวลา, และวันลาพักร้อนโดยอัตโนมัติจากระบบบันทึกเวลาทำงานในตัวของ Homebase
- ทำให้กระบวนการเริ่มต้นงานเป็นไปอย่างราบรื่นโดยให้พนักงานใหม่ลงนามในเอกสารเงินเดือนและเอกสารการเริ่มต้นงานทางอิเล็กทรอนิกส์
- ใช้แอปเพื่อสร้างตารางเวลา, โพสต์กะงานที่ว่าง, และกำหนดวันที่ปิดให้บริการ
- เริ่มต้นด้วยคลังเทมเพลตคำอธิบายงานที่เขียนไว้ล่วงหน้าเพื่อเร่งกระบวนการจ้างงาน
ข้อจำกัดของโฮมเบส
- ระบบเงินเดือนและโซลูชันด้านทรัพยากรบุคคลไม่ได้ออกแบบมาสำหรับพนักงานเงินเดือน
- การดำเนินการด้านทรัพยากรบุคคลด้วยตนเอง (เช่น การแก้ไขข้อผิดพลาดในการลงเวลาเข้าหรือออกงาน) อาจเป็นเรื่องยาก
ราคาของโฮมเบส
- พื้นฐาน: $0
- สิ่งจำเป็น: 20 ดอลลาร์/เดือน ต่อสถานที่
- เพิ่มเติม: $48/เดือน ต่อสถานที่
- ครบจบในที่เดียว: 80 ดอลลาร์/เดือน ต่อสถานที่
คะแนนและรีวิวของ Homebase
- G2: 4. 3/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
10. Zenefits
Zenefits เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้บริษัทต่างๆ ดำเนินการรับพนักงานใหม่ จัดการสวัสดิการ และจ่ายเงินเดือนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โซลูชันที่ใช้งานง่ายนี้มาพร้อมกับฟีเจอร์การจ่ายเงินเดือนไม่จำกัดจำนวนรอบ ตารางเวลาและอัตราค่าจ้างหลายแบบ การสนับสนุนการหักเงินตามกฎหมาย และแม้แต่การรายงานทิป
นอกจากนี้ Zenefits ยังช่วยให้การบริหารจัดการบุคลากรเป็นเรื่องง่ายขึ้น ด้วยการรวบรวมแพ็คเกจค่าตอบแทน จัดกระบวนการต้อนรับพนักงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพ และสร้างโครงสร้างองค์กรสำหรับบริษัทของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zenefits
- สร้างนโยบายการลาพักร้อนและจัดการคำขอลาออกโดยอัตโนมัติ
- ซิงค์ข้อมูลพนักงานใหม่เข้าสู่ระบบเงินเดือนทันที เพื่อให้พวกเขาเริ่มทำงานได้ในวันแรก
- ใช้เครื่องมือการจัดการเวลาและการจัดตารางเวลาของ Zenefits เพื่อให้ได้เวลาพัก, วันหยุด, และเวลาทำงานที่ซิงค์กับระบบเงินเดือนโดยอัตโนมัติ
- ดำเนินการหักเงินที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติเมื่อพนักงานเลือกชุดสวัสดิการของตน
ข้อจำกัดของ Zenefits
- แพลตฟอร์มนี้ไม่มีระบบการทำงานอัตโนมัติมากเท่ากับเครื่องมือจัดการเงินเดือนอื่น ๆ
- แดชบอร์ดอาจปรับแต่งได้ยาก
ราคาของ Zenefits
- สิ่งจำเป็น: 8 ดอลลาร์/เดือนต่อพนักงาน
- การเติบโต: 16 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อพนักงาน
- เซน: 27 ดอลลาร์/เดือนต่อพนักงาน
คะแนนและรีวิวของ Zenefits
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
เครื่องมือ AI อื่น ๆ
แพลตฟอร์มเช่น Gusto และคู่แข่งของมันสามารถช่วยให้การจ่ายเงินเดือนเป็นไปอย่างราบรื่นขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม ยังมีเครื่องมืออื่น ๆ มากมายที่ช่วยให้ทีมทรัพยากรบุคคลของคุณประหยัดเวลาตลอดทั้งวันทำงาน โดยเริ่มต้นจาก ClickUp
คลิกอัพ
ClickUp สำหรับทรัพยากรบุคคลนำเสนอแพลตฟอร์มครบวงจรเพื่อช่วยแผนกทรัพยากรบุคคลในการสรรหาบุคลากรใหม่, อบรมและปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ในทีม,และติดตามพนักงาน. นอกจากนี้ ClickUp ยังมาพร้อมกับห้องสมุดขนาดใหญ่ของเทมเพลตทรัพยากรบุคคล เช่นเทมเพลตรายงานเงินเดือน เพื่อช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น.
ด้วย ClickUp AI ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลสามารถเขียนสรุปโดยอัตโนมัติ แก้ไขงานของตน หรือสร้างงานย่อยสำหรับโครงการขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดาย ด้วยClickUp Docs ฝ่ายทรัพยากรบุคคลทั้งหมดสามารถทำงานร่วมกันในเอกสารเดียวได้พร้อมกัน
ด้วยการใช้มุมมองตารางของ ClickUp คุณสามารถติดตามผู้มีความสามารถใหม่ในกระบวนการสรรหาหรือการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้ นอกจากนี้ClickUp Automationsยังช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลสามารถย้ายผู้ได้รับมอบหมาย ปรับปรุงกระบวนการอนุมัติ และอัปเดตสถานะได้โดยอัตโนมัติ ✨
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ลดเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบเงินเดือนโดยรวบรวมข้อมูลพนักงานผ่านเทมเพลตรายงานเงินเดือน
- ปรับปรุงการฝึกอบรมพนักงานให้มีประสิทธิภาพด้วยงานและงานย่อย เอกสาร และความคิดเห็น
- รวบรวมข้อมูลจากผู้สมัครในสายงานของคุณผ่านช่องข้อมูลที่กำหนดเอง
- เสริมสร้างการสื่อสารภายในบริษัทผ่านความคิดเห็นในภารกิจ, แท็ก, และช่องทางแชทที่เป็นความลับ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp ไม่ได้ให้บริการระบบเงินเดือน แต่มีเทมเพลตสำหรับเงินเดือนให้ใช้
- จำนวนคุณสมบัติที่มากมายอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานผ่านการทดลองใช้ฟรีและในแผนชำระเงินทุกประเภทในราคา $5 ต่อ Workspace
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
ปรับปรุงประสิทธิภาพฝ่ายทรัพยากรบุคคลของคุณด้วย ClickUp
ซอฟต์แวร์เงินเดือนที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับ Gusto จะช่วยลดชั่วโมงที่ใช้ไปกับบริการเงินเดือน การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และแม้กระทั่งการบริหารจัดการบุคลากร
เพื่อเสริมศักยภาพทีม HR ของคุณให้เหนือกว่างานเงินเดือน เลือก ClickUp ClickUp คือแพลตฟอร์ม AI แบบครบวงจรที่มาพร้อมไลบรารีเทมเพลตมากมาย การเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ กว่าพันรายการ มุมมองที่ปรับแต่งได้ และฟิลด์ที่กำหนดเอง เพื่อช่วยให้ฝ่าย HR ของคุณดำเนินงานได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น เพื่อประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ลองใช้ ClickUp วันนี้เลย?