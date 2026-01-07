โซลูชัน HR ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น: 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Deel ในปี 2025

การจ้างงานระดับโลกเปรียบเสมือนการเดินในเขาวงกตที่ซับซ้อนสำหรับธุรกิจ คุณต้องจัดการกับกฎหมายแรงงานที่หลากหลายในแต่ละประเทศ ปฏิบัติตามข้อกำหนดภาษีอย่างเคร่งครัดในทุกระดับรายได้ และมั่นใจว่าพนักงานได้รับค่าจ้างเป็นสกุลเงินท้องถิ่นของพวกเขา มันเป็นความวุ่นวายของส่วนประกอบที่เคลื่อนไหวซึ่งต้องการความสนใจ 🌪️
นั่นคือจุดที่ Deel เข้ามาทำหน้าที่เป็นนายจ้างหลักระดับโลก (Employer of Record หรือ EOR) เพื่อช่วยให้บริษัทต่าง ๆ จัดตั้งทีมงานในต่างประเทศได้อย่างราบรื่นและง่ายดายยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม Deel ก็มีข้อเสียบางประการ เช่น ความล่าช้าในการจ่ายเงินเดือนและข้อผิดพลาดในระบบ ซึ่งทำให้ผู้ใช้บางส่วนมองหาทางเลือกอื่น
ในบทความนี้ เราจะสำรวจ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Deel โดยเน้นคุณสมบัติเด่น ข้อจำกัด และค่าใช้จ่ายของแต่ละตัวเลือก เพื่อช่วยให้คุณค้นหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด มาเริ่มกันเลย! 🔨
Deel คืออะไร?
Deel นำเสนอเครื่องมือสำหรับธุรกิจในการจัดการการจ้างงานและการจ่ายเงินให้กับพนักงานจากทั่วโลก ช่วยบริษัทในการจัดการพนักงานระยะไกล ผู้รับเหมา และฟรีแลนซ์ โดยเฉพาะเมื่อจ้างงานจากประเทศที่บริษัทไม่มีสถานะทางกฎหมาย 👩⚖️
ในฐานะ นายจ้างตามกฎหมาย (EOR) Deelรับประกันการเริ่มต้นงานที่ราบรื่นและช่วยรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและพนักงาน คุณสามารถจ้างงานในกว่า 150 ประเทศได้อย่างง่ายดาย
Deel ดูแลเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบทั่วโลก การจ่ายเงินเดือน และงานด้านทรัพยากรบุคคล ให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การขยายธุรกิจของคุณได้ นอกจากนี้ ทุกอย่างสามารถเข้าถึงได้ผ่านแดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย
สำหรับธุรกิจ ผู้รับเหมาอิสระ หรือพนักงาน Deel ช่วยในเรื่อง:
- ปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานระหว่างประเทศ รวมถึงแบบฟอร์มภาษีและสัญญาที่ปรับให้เหมาะสมกับท้องถิ่น
- การจัดการตารางการชำระเงินและเวชระเบียน
- การจัดการวิธีการชำระเงินหลากหลายในกว่า 100 สกุลเงิน
- การรับรองการจัดหาอุปกรณ์ให้กับพนักงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด
- สร้างใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติ
- การกระจายเงินทุนผ่านการโอนเงินผ่านธนาคารท้องถิ่น, PayPal, Payoneer, SWIFT, Wise, เป็นต้น
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Deel?
หากคุณกำลังค้นหาตลาดเพื่อหาแพลตฟอร์มเช่น Deel หรือกำลังพิจารณาการเปลี่ยนจากซอฟต์แวร์ HR ปัจจุบันของคุณ นี่คือปัจจัยสำคัญที่คุณต้องคำนึงถึง:
- ส่วนติดต่อผู้ใช้: เลือกแพลตฟอร์มที่มีการออกแบบที่เรียบง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ ควรช่วยให้พนักงานของคุณสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตของพวกเขา
- คุณสมบัติและฟังก์ชัน: ค้นหาทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรของคุณ เช่น การประมวลผลเงินเดือนการจัดการผู้รับเหมา งานธุรการ และบริการด้านการย้ายถิ่นฐาน
- การสนับสนุนลูกค้า: การสนับสนุนลูกค้าที่ตอบสนองอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะสำหรับแพลตฟอร์มการจัดการ EOR หรือผู้รับเหมา ทีมสนับสนุนควรมีความกระตือรือร้นและรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชัน HR
- ค่าใช้จ่ายและการกำหนดราคา: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าใช้จ่ายสอดคล้องกับงบประมาณของคุณ การทำความเข้าใจโครงสร้างการชำระเงินเป็นสิ่งสำคัญ—แพลตฟอร์มส่วนใหญ่ใช้รูปแบบการสมัครสมาชิก โดยมีราคาตั้งแต่ $29 ถึงมากกว่า $500
- ความสามารถในการขยายตัวและการเข้าถึงระดับโลก: พิจารณาว่าความสามารถในการขยายตัวของแพลตฟอร์มสอดคล้องกับแผนการเติบโตของคุณหรือไม่ หากคุณมุ่งหวังที่จะขยายธุรกิจไปทั่วโลก ให้แน่ใจว่าทางเลือกนั้นรองรับการดำเนินงานในหลายประเทศและสนับสนุนสกุลเงินและภาษาที่แตกต่างกัน
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Deel เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลทั่วโลก
คุณรู้สึกว่าอินเทอร์เฟซของ Deel ซับซ้อนหรือไม่ หรือว่าราคาของมันไม่ตรงกับงบประมาณของคุณ? เราได้รวบรวมทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Deel ที่ไม่เพียงแต่มีคุณสมบัติที่คล้ายกัน แต่ยังนำเสนอข้อได้เปรียบที่ไม่เหมือนใครอีกด้วย
พร้อมที่จะสำรวจหรือยัง? มาดูจุดแข็ง จุดอ่อน และรายละเอียดราคาของพวกเขา! 🧐
1. ระยะไกล
Remote เป็นแพลตฟอร์มการจ้างงานที่ช่วยให้การจ้างงานระหว่างประเทศ การจัดการผู้รับเหมา และการจ่ายเงินเดือนเป็นไปอย่างราบรื่น เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่มีการจ้างพนักงานทางไกลทั่วโลก 🌎
อะไรที่ทำให้ Remote แตกต่าง? ระบบ การจ่ายเงินเดือนหลายประเทศ ของมันสามารถแข่งขันกับศักยภาพของ Deel ได้ แต่มีการครอบคลุมที่กว้างขึ้น ครอบคลุมประมาณ 180 ประเทศ!
แพลตฟอร์มนี้โดดเด่นยิ่งขึ้นด้วยการให้บริการคำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลและกฎหมายภายในองค์กร ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญสำหรับบริษัทที่ต้องการคำแนะนำในการรับมือกับความซับซ้อนของการทำงานระยะไกลในหลายประเทศ
แผนสำหรับผู้รับเหมาของ Remote เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่มีให้บริการในกว่า 150 ประเทศ ระบบนี้ช่วยให้การรับเข้าทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น อนุมัติการชำระเงินได้ง่ายขึ้น และจัดการใบแจ้งหนี้ที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ได้ ช่วยลดงานที่ต้องทำซ้ำ ๆ นอกจากนี้ ระบบยังสร้างสัญญาที่ปรับให้เข้ากับท้องถิ่น ซึ่งผ่านการตรวจสอบทางกฎหมายเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับกฎหมายภาษีและการจ้างงานในท้องถิ่น ช่วยลดภาระในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับธุรกิจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของระบบระยะไกล
- การจัดการเงินเดือน
- ประโยชน์เฉพาะประเทศ
- การปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วโลก
- รายงานพนักงานแบบกำหนดเอง
- ผู้พิทักษ์ IP ระยะไกล
ข้อจำกัดทางระยะไกล
- การกรอกเวลาทำงานอาจมีความเป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น
- กำหนดเวลาการชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ที่ตายตัวอาจสั้นเกินไปสำหรับผู้ใช้บางราย
การกำหนดราคาทางไกล
- HRIS: ฟรี
- การจัดการผู้รับเหมา: $29/เดือน ต่อผู้รับเหมา
- นายจ้างตามกฎหมาย: เริ่มต้นที่ $599/เดือน
- การจ่ายเงินเดือนทั่วโลก: $50/เดือน ต่อพนักงาน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
การให้คะแนนและรีวิวทางไกล
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (40+ รีวิว)
2. บลู มาร์เบิล เพย์โรล
Blue Marble Payroll เป็น โซลูชันการจ่ายเงินเดือนระดับโลก ที่ดำเนินงานในกว่า 145 ประเทศ พร้อมให้บริการหลากหลายด้าน ทั้งบัญชี ทรัพยากรบุคคล ภาษี และการเงิน 💰
WebGlobe แพลตฟอร์มบนระบบคลาวด์ของบริษัท มอบการควบคุมการจ่ายเงินเดือนระหว่างประเทศให้กับธุรกิจของคุณ คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลการจ่ายเงินเดือนแบบเรียลไทม์ทั่วโลก รายงานประจำเดือนที่ปรับแต่งตามความต้องการ และเครื่องมือที่ช่วยให้แน่ใจว่าการจ่ายเงินเดือนเป็นไปตามกฎหมายภาษีและแรงงานท้องถิ่น ซอฟต์แวร์นี้ช่วยลดความเสี่ยงของการถูกปรับหรือโทษทางกฎหมายโดยการรับประกันการจ่ายเงินเดือนเป็นไปตามข้อกำหนดด้วยการใช้ทรัพยากรที่เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
Blue Marble ให้บริการ รายงานรวมค่าใช้จ่ายเงินเดือนจากหลายประเทศ เข้าถึงเครือข่ายที่ปรึกษาทั่วโลกที่เชื่อถือได้ซึ่งช่วยในงานต่างๆ เช่น การจัดการการจดทะเบียนบริษัท การสรรหาบุคลากรการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และกระบวนการระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HRIS) ระดับโลก
คุณสมบัติเด่นของ Blue Marble Payroll
- รับประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนดการจ่ายเงินเดือนทั่วโลก
- บริการการจัดการการเงินและการแปลงสกุลเงิน
- การรวบรวมรายงานเงินเดือนทั่วโลก
- ปฏิทินสำหรับเงินเดือนข้ามชาติ
- แพลตฟอร์มบนระบบคลาวด์
ข้อจำกัดของ Blue Marble Payroll
- การนำทางระหว่างบัญชีเงินเดือนต่างประเทศยังไม่ค่อยราบรื่น
- การตั้งค่าอาจใช้เวลานานกว่าสำหรับบางประเทศ
ราคาของ Blue Marble Payroll
- มีให้บริการเมื่อติดต่อ
Blue Marble Payroll คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)
3. การเกิดคลื่น
Rippling เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรที่ครอบคลุมงานทรัพยากรบุคคล, ไอที, และการเงิน พร้อมบริการเงินเดือนและการจ้างงานทั่วโลกที่ครอบคลุมหลายประเทศ มีความเชี่ยวชาญในการจัดการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ, ภาษี, และสัญญาสำหรับลูกค้า 📝
ในขณะที่ Rippling จัดการเงินเดือนในกว่า 50 ประเทศ (เมื่อเทียบกับ Deel ที่มากกว่า 100 ประเทศ) จุดเด่นของมันอยู่ที่การบริหารจัดการสวัสดิการ มันมีความเชี่ยวชาญในการรวมศูนย์สวัสดิการทั้งหมด—ประกันสุขภาพ แผน 401(k) และอื่นๆ—ไว้ในระบบเดียว
ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแผนประกันมากกว่า 4,000 แผนจากผู้ให้บริการชั้นนำ ทำให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบ รับใบเสนอราคา และสมัครใช้งาน สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติม ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับนายหน้าประกันภัยที่ตนชื่นชอบได้
คุณสมบัติเด่นที่โดดเด่น
- การอนุญาตแบบอัตโนมัติตามบทบาทที่ยืดหยุ่น
- บริการเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดน้ำมันแบบสมดุล
- การติดตามการแนะนำ
- ค่าใช้จ่ายของพนักงาน
- การควบคุมสินค้าคงคลัง
ข้อจำกัดที่ขยายวงกว้าง
- ฟังก์ชันการค้นหาของซอฟต์แวร์ไม่ทันสมัย
- บริการลูกค้าสามารถปรับปรุงได้เมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ ของ Deel ในรายการนี้
การส่งผ่านราคา
- มีให้บริการเมื่อติดต่อ
เรตติ้งและรีวิวที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
- Capterra: 4. 9/5 (2,000+ รีวิว)
4. BambooHR
BambooHR ทำให้ทุกงานด้านทรัพยากรบุคคลของคุณง่ายขึ้นในแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายเพียงหนึ่งเดียว ครอบคลุมการจ่ายเงินเดือนการจัดการเวลา สวัสดิการ กระบวนการจ้างงาน การปฐมนิเทศการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการรายงาน
ต้องการค้นหา จ้างงาน และรับพนักงานที่มีความสามารถสูงสุดอย่างราบรื่นหรือไม่? BambooHR พร้อมช่วยเหลือคุณด้วย ระบบติดตามผู้สมัคร ที่แข็งแกร่งและเครื่องมือการรับสมัครงานเชิงรุก สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้สมัครและการเริ่มต้นที่ดีขึ้นสำหรับพนักงานใหม่
ในฐานะเครื่องมือการจัดการข้อมูลที่ครอบคลุม มันนำเสนอรายงานทันที, กระบวนการทำงานอัตโนมัติ, และการวิเคราะห์อย่างละเอียด เป็นแหล่งข้อมูลที่คุณไว้วางใจในการจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและทำให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น
BambooHRยังมอบเครื่องมือให้คุณเพื่อรวบรวมความคิดเห็น, เพิ่มความพึงพอใจของพนักงาน,และส่งเสริมการเติบโตทางอาชีพภายในทีมของคุณ. 🌱
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ BambooHR
- การรายงานข้อมูลตลอดวงจรชีวิตของพนักงาน
- การเริ่มต้นใช้งานที่ง่ายดายสำหรับการจัดการพนักงาน
- การเชื่อมต่อมากกว่า 125 รายการ เช่น Slack และ Checkr
- ระบบติดตามผู้สมัครเพื่อความสะดวกในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
- แอปพลิเคชันมือถือ
ข้อจำกัดของ BambooHR
- ประกาศอาจต้องการตัวเลือกการปรับแต่งเพิ่มเติม
- ผู้ใช้บางรายพบว่าแอปมือถือใช้งานยาก
ราคาของ BambooHR
- มีให้บริการตามคำขอ
BambooHR คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
5. ความกระตือรือร้น
แม้ว่า Gusto จะไม่ได้ทำหน้าที่เป็น EOR เหมือนกับ Deel แต่ Gusto ก็โดดเด่นในฐานะซอฟต์แวร์ HR ที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงและใช้งานง่าย คุณสามารถใช้ Gusto ในการจัดการทุกด้านของทีมคุณ—การสรรหา, การจ่ายเงิน, และการบริหารจัดการ—ในแพลตฟอร์มเดียว Gusto มีเครื่องมืออัตโนมัติหลายตัวที่ช่วยให้การจ่ายเงินเดือนเป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งช่วยประหยัดเวลา, แรงงาน, และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรของคุณ ⚠️
Gusto ซิงค์และคำนวณชั่วโมงการทำงาน, วันหยุดพักผ่อน, และวันหยุดของทีมคุณได้อย่างราบรื่นและตรงเข้าสู่ระบบเงินเดือนของคุณ นอกจากนี้ยังช่วยในการรักษาความสอดคล้องตามข้อกำหนดด้วยการแจ้งเตือนและบูรณาการกับซอฟต์แวร์ต่างๆ
นอกเหนือจากการจ่ายเงินเดือนแล้ว ซอฟต์แวร์ยังมีคุณสมบัติด้านทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสำหรับทุกขนาดของบริษัท ซึ่งรวมถึงการติดตามเวลาการทำงานแบบเนทีฟ การบริหารจัดการสวัสดิการ และการจัดการความสามารถและประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีประโยชน์เพิ่มเติม เช่น การระบุเครดิตภาษีที่ซ่อนอยู่เพื่อให้ธุรกิจมีความได้เปรียบทางการเงิน
คุณสมบัติเด่นของ Gusto
- ตัวเลือกการบริการตนเองสำหรับพนักงาน
- ระบบแจ้งเตือนสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- การบริหารจัดการประกันสุขภาพ
- การติดตามเวลาสำหรับทีมภายในหรือทีมระยะไกล
- การสร้างกระบวนการจ่ายเงินเดือน, รายงานการลา, และการจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับพนักงานบางเวลาหรือเต็มเวลา
- ภาษีเงินเดือนและซอฟต์แวร์บัญชีสำหรับการจัดการทางการเงิน
ข้อจำกัดด้านความสมัครใจ
- ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาในการเข้าสู่ระบบแอป
- การป้อนข้อมูลและกระบวนการเงินเดือนในอดีตอาจเป็นเรื่องยุ่งยาก
ราคา Gusto
- ง่าย: $40/เดือน บวก $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- เพิ่มเติม: $80/เดือน บวก $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: ติดต่อเพื่อขอราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
6. การบริหารทุนมนุษย์ในทุกวัน
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ Workday Human Capital Management (HCM) ช่วยให้การจัดการค่าตอบแทน, การจ่ายเงินเดือน, การจัดตารางงาน, การติดตามเวลา, และสวัสดิการเป็นไปโดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลทักษะอย่างชาญฉลาด ซอฟต์แวร์นี้ผสานรวมกับ Workday Skills Cloud ซึ่งใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อเชื่อมโยงบุคลากรกับโอกาสที่เหมาะสม ทำให้องค์กรสามารถส่งเสริมความคล่องตัวในแรงงานได้ในวงกว้าง 🏇
ซอฟต์แวร์นี้ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือจัดการข้อมูลเท่านั้น—แต่ยังเกี่ยวกับการสร้างทีมงานที่มีความสุขอีกด้วย มันช่วยให้สามารถรับฟังความคิดเห็นของพนักงานและสร้างประสบการณ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของพวกเขา การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกที่เสริมด้วยเทคโนโลยีภายในแพลตฟอร์มจะเน้นย้ำข้อมูลเชิงลึกจากชุดข้อมูลขนาดใหญ่ นำเสนอแนวโน้มและปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังอย่างชัดเจน
เครื่องมือการชดเชยและสวัสดิการมีความยืดหยุ่น ช่วยให้คุณสร้างแผนที่ตอบสนองต่อประเภทของพนักงานที่หลากหลาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Workday HCM
- ระบบอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพ
- การวางแผนกำลังคนเชิงกลยุทธ์สำหรับทีมภายในและทีมระยะไกล
- การประมวลผลเงินเดือน
- การวิเคราะห์แนวโน้ม
ข้อจำกัดของระบบ Workday HCM
- รายงานจะได้รับประโยชน์จากการมีตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับคุณสมบัติการจัดการทรัพยากรบุคคล
- อาจใช้เวลาสักครู่ในการโหลดชุดข้อมูลขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ Deel
ราคาของ Workday HCM
- มีให้บริการเมื่อติดต่อ
คะแนนและรีวิว Workday HCM
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (1,000+ รีวิว)
7. ฉลาด
Wise ซึ่งเดิมรู้จักในชื่อ TransferWise เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่ออกแบบมาเพื่อจัดการเงินข้ามพรมแดน ทำหน้าที่เป็นบัญชีที่คุณสามารถส่งเงินระหว่างประเทศและรับการชำระเงินในสกุลเงินต่างๆ ได้ 💲
เมื่อคุณโอนเงินไปต่างประเทศ คุณจะเริ่มการทำธุรกรรมโดยการชำระเงินสกุลเงินท้องถิ่นของคุณเข้าบัญชีท้องถิ่นของ Wise จากนั้นบัญชี Wise ที่เกี่ยวข้องในประเทศของผู้รับจะส่งเงินในสกุลเงินท้องถิ่นของพวกเขา
แพลตฟอร์มนี้ให้บริการตัวเลือกบัญชีธุรกิจที่หลากหลาย เหมาะสำหรับผู้ประกอบการรายบุคคล ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง และองค์กรขนาดใหญ่ นอกจากนี้ บัญชีธุรกิจของ Wiseยังสามารถเชื่อมต่อได้อย่างราบรื่นกับซอฟต์แวร์บัญชีออนไลน์Xero สำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการงานด้านเอกสาร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wise
- โซลูชันที่เน้นการจัดการเงินเดือน
- รองรับสกุลเงินหลากหลาย
- การโอนเงินระหว่างประเทศแบบง่าย
- ไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝง
- โอนเงินอย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดที่ชาญฉลาด
- อาจมีความยากลำบากในการนำทาง
- การโอนเงินไม่ได้รับเสมอในเวลาที่เหมาะสม
การตั้งราคาอย่างชาญฉลาด
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิวอย่างชาญฉลาด
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
8. ปรากฏอยู่ทุกหนทุกแห่ง
แพลตฟอร์มดิจิทัลของ Omnipresent ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การจ่ายเงินเดือน และสวัสดิการบังคับสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกลในกว่า 160 ประเทศ! 🌐
แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้การจ้างพนักงานระยะไกลทั่วโลกเป็นเรื่องง่าย โดยให้พวกเขาเข้าถึงสวัสดิการท้องถิ่น เช่น การดูแลสุขภาพและการสนับสนุนทางสังคม ในขณะที่ทำงานร่วมกับทีมระดับโลก บริการของแพลตฟอร์มครอบคลุมการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การออกจากงาน การสนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคลและการจัดการเงินเดือนสำหรับทีมทั่วโลก
แก่นหลักของบริการของพวกเขาคือ OmniPlatform โซลูชัน HR ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการรับสมัครและบริหารจัดการบุคลากรต่างชาติเป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการพนักงานระดับโลกที่รวบรวมข้อมูลที่จำเป็น จัดเก็บเอกสารสำคัญ อนุมัติค่าใช้จ่าย และจัดการวันหยุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่พร้อมใช้งานทุกที่ทุกเวลา
- การสนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคล
- การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
- การจัดการเงินเดือน
- การเริ่มต้นและการออกจากงานที่ง่ายดาย
- ผู้ช่วยนำทางการจ้างงานระดับโลก
ข้อจำกัดที่ปรากฏอยู่ทุกหนทุกแห่ง
- ไม่มีตัวเลือกในการดูการชำระเงินที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (เช่น โบนัส) นอกเหนือจากเงินเดือนมาตรฐาน
- การสื่อสารอาจช้าลงในบางประเทศ
การกำหนดราคาที่ปรากฏอยู่ทุกที่
- พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $499/เดือนต่อพนักงาน
- ขนาด: เริ่มต้นที่ $399/เดือนต่อพนักงาน
- โซลูชันที่ปรับให้เหมาะสม: ติดต่อเพื่อขอราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
คะแนนและรีวิวที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง
- G2: 4. 6/5 (150+ รีวิว)
- Trustpilot: 4. 7/5 (10+ รีวิว)
9. Justworks
Justworks ช่วยลดภาระงานให้กับผู้จัดการและทีมทรัพยากรบุคคล แพลตฟอร์มนี้ให้บริการ บริการเงินเดือนและฟีเจอร์อัตโนมัติ ครอบคลุมสวัสดิการพนักงาน เงินเดือน การลา และด้านที่เกี่ยวข้อง Justworks รับประกันการจ่ายเงินที่รวดเร็วและถูกต้องสำหรับพนักงานทุกประเภท รวมถึงพนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว ลูกค้า ผู้ขาย และซัพพลายเออร์ 🚚
คุณสามารถกำหนดนโยบายพนักงาน ให้สอดคล้องกับข้อบังคับและมาตรฐานการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทสำหรับการลา การหยุดงาน วันหยุดพักผ่อน และวันหยุดนักขัตฤกษ์ นอกจากนี้ พนักงานของคุณจะได้รับแดชบอร์ดส่วนตัวที่สามารถเข้าถึงข้อมูลโปรไฟล์และตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานของตนเอง รวมถึงดูรายละเอียดการชำระเงิน ขอลาหยุด และสมัครเข้าร่วมโปรแกรมต่างๆ ของบริษัทได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Justworks
- การเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว
- ระบบอัตโนมัติ
- แดชบอร์ดสำหรับพนักงานทุกคน
- รายงานที่ไร้รอยต่อ
- การสนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคล
ข้อจำกัดของ Justworks
- ฟีเจอร์รายงานเฉพาะสำหรับเงินเดือนอาจต้องปรับปรุงเพิ่มเติม
- การเพิ่มการผสานระบบและพันธมิตรเพิ่มเติมจะเป็นประโยชน์
ราคาของ Justworks
- พื้นฐาน: $59/เดือน ต่อพนักงาน
- เพิ่มเติม: $99/เดือน ต่อพนักงาน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
Justworks คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)
10. ปาปาย่า โกลบอล
Papaya Global นำเสนอเครื่องมือวิเคราะห์ที่ครอบคลุม ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลแก่บริษัทต่างๆ เพื่อการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลในการดำเนินงานด้านเงินเดือนและทรัพยากรบุคคล
แพลตฟอร์มนี้ผสานรวมเครื่องมืออัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AIเพื่อความแม่นยำและลดความเสี่ยงในกระบวนการจ่ายเงินเดือนและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ภายในโซลูชันที่ใช้งานง่ายเพียงหนึ่งเดียว องค์กรสามารถดำเนินการงานจ่ายเงินเดือน ประมวลผลการชำระเงิน สร้างรายงาน และดูแลกระบวนการรับสมัครและจ้างงานได้อย่างราบรื่น 💼
Papaya Global ให้ความสำคัญกับบริการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศของพนักงาน ทีมผู้เชี่ยวชาญที่ประจำอยู่ทั่วโลกพร้อมให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์และความช่วยเหลือทางกฎหมาย
คุณสมบัติเด่นของ Papaya Global
- การแจ้งเตือนสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- สิทธิ์ผู้ใช้ที่สามารถปรับแต่งได้, กระบวนการทำงาน, และสายการอนุมัติ
- การชำระเงินอัตโนมัติในสกุลเงินท้องถิ่น
- อำนวยความสะดวกในการชำระภาษีของบุคคลที่สาม
- การสนับสนุนการจ่ายเงินเดือนครอบคลุมกว่า 160 ประเทศ
ข้อจำกัดของ Papaya Global
- การนำทางและการปรับแต่งเว็บไซต์สามารถปรับปรุงได้
- เอกสารการออกใบแจ้งหนี้อาจมีความละเอียดมากขึ้น
ราคาของ Papaya Global
- บริการจัดการเงินเดือนแบบครบวงจร: เริ่มต้นที่ $12/เดือน ต่อพนักงาน
- ใบอนุญาตแพลตฟอร์มการจ่ายเงินเดือน: เริ่มต้นที่ $3/เดือน ต่อพนักงาน
- ใบอนุญาตแพลตฟอร์มข้อมูลและข้อมูลเชิงลึก: เริ่มต้นที่ $150/เดือน ต่อสถานที่
- บริการชำระเงินแบบบริการ: เริ่มต้นที่ $3/เดือนต่อพนักงาน
- นายจ้างตามกฎหมาย: เริ่มต้นที่ $650/เดือนต่อพนักงาน
- การจัดการผู้รับเหมา: เริ่มต้นที่ $2/เดือน ต่อพนักงาน
- บริการความเชี่ยวชาญระดับโลก: เริ่มต้นที่ $190/เดือนต่อพนักงาน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Papaya Global
- G2: 4. 4/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
เครื่องมือทรัพยากรบุคคลอื่น ๆ
ในขณะที่ Deel และทางเลือกอื่น ๆ มักจะช่วยเหลือเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนและการปฏิบัติตามข้อกำหนดในหลายประเทศ แต่พวกเขาอาจไม่รองรับทุกฟังก์ชันของงานบุคคล
คุณต้องการแพลตฟอร์มการจัดการโครงการเช่น ClickUp สำหรับการสนับสนุนแบบครบวงจร ในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนทรัพยากรบุคคล การจัดการเอกสาร การปฐมนิเทศพนักงาน และการติดตามประสิทธิภาพการทำงาน มาดูกันว่าแพลตฟอร์มนี้สามารถทำให้การดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลของคุณง่ายขึ้นได้อย่างไร! ✌
คลิกอัพ
ปรับแต่งKPIและกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลของคุณให้ราบรื่นอย่างไร้รอยต่อด้วยClickUp HR Teams เปลี่ยนวิธีการจัดการการจ้างงาน การปฐมนิเทศ และการส่งเสริมการเติบโตของพนักงานของคุณอย่างสิ้นเชิง ดื่มด่ำกับประสบการณ์ที่ราบรื่นขณะติดตามและพัฒนาประสิทธิภาพและความผูกพันของพนักงานผ่านมุมมองที่ปรับแต่งได้และยืดหยุ่น 📖
ปรับแต่งมุมมองของคุณด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง ซึ่งช่วยให้คุณติดตามรายละเอียดพนักงานและเอกสารต่าง ๆ ได้ สร้างเวิร์กโฟลว์ด้วยสถานะที่กำหนดเองเพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนในแต่ละขั้นตอน—การจ้างงาน การปฐมนิเทศ และการพัฒนา ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีลำดับขั้นตอนที่เป็นระบบในทุกขั้นตอนโดยการตั้งค่าการพึ่งพาของงาน
ใช้ระบบอัตโนมัติของงาน เพื่อลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองและประหยัดเวลาด้วยเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า เพื่อปรับปรุงกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคล เช่นการปฐมนิเทศพนักงาน ใหม่และการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มความแม่นยำและทำให้กระบวนการชำระเงินของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยเทมเพลตรายงานเงินเดือน ClickUp เครื่องมือนี้ช่วยให้การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญของพนักงานง่ายขึ้น เช่น ชื่อ หมายเลขประจำตัว บทบาท ข้อมูลติดต่อ เครดิต PTO และการหักภาษี ✅
ปรับแต่งเทมเพลต HR ฟรีนี้ให้สอดคล้องกับรอบการจ่ายเงินที่คุณต้องการ—รายสัปดาห์ รายปักษ์ รายเดือน หรือรายปี ใช้ ฟีเจอร์ติดตามเวลาในตัว เพื่อบันทึกระยะเวลาการทำงานของแต่ละงานในช่วงเวลาทำงาน ข้อมูลนี้จะถูกรวมเข้ากับรายงานเงินเดือนของคุณอย่างราบรื่น ช่วยเร่งกระบวนการจ่ายเงินให้รวดเร็วขึ้น
สำหรับระบบเก็บข้อมูลเงินเดือนแบบรวมศูนย์ ให้ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตรายงานสรุปเงินเดือน ClickUp เอกสารเทมเพลตนี้ช่วยให้คุณติดตามการจ่ายเงินตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันได้อย่างง่ายดาย ตรวจสอบเครดิตวันลาพักร้อน (PTO) ที่เหลืออยู่ และเพิ่มหมายเหตุสำหรับสถานการณ์เฉพาะหรือปัญหาการจ่ายเงินในครั้งก่อน 💸
ClickUp ยังช่วยให้คุณ วางแผนการสัมภาษณ์ การประชุม และการพูดคุยแบบตัวต่อตัว ผ่านปฏิทินที่ยืดหยุ่นและซิงค์กับ Google, Outlook และ Zoom ได้อีกด้วย นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่างผู้นำ ผู้จัดการ และทีมงานได้ผ่านความคิดเห็นในภารกิจ การกล่าวถึงและมุมมองแชท
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- 1,000+ แม่แบบสำเร็จรูป
- การทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำ
- การตั้งเป้าหมายอย่างมืออาชีพด้วยClickUp Goals
- ผู้ช่วยอัจฉริยะด้วย AIเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคล
- 15+มุมมอง ClickUpที่ปรับแต่งได้ เช่น รายการ กระดานคัมบัง แผนภูมิแกนต์ เป็นต้น
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ
- แดชบอร์ด ClickUpสำหรับการติดตามประสิทธิภาพของพนักงาน
- การติดตามงานที่ง่ายดาย
- ข้อมูลเชิงลึกและรายงานของทีมอย่างละเอียด
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แอปพลิเคชันมือถือไม่มีคุณสมบัติทั้งหมดที่มีในเวอร์ชันเดสก์ท็อป
- ความหลากหลายของฟีเจอร์ที่มากมายอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นในตอนแรก
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
ค้นหาทางเลือก Deel ที่เหมาะสมที่สุดและเพิ่มประสิทธิภาพทีม HR ของคุณด้วย ClickUp
การเปรียบเทียบกับ Deel อาจดูยาก แต่รายชื่อทางเลือก 10 อันดับแรกของ Deel ของเราพร้อมที่จะตอบโจทย์คุณ หลังจากที่คุณได้ระบุตัวเลือกที่ต้องการแล้ว ทำไมไม่ลอง ใช้ ClickUp ดูสักครั้ง? ในฐานะโซลูชันครบวงจร มันช่วยปรับปรุงการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลและการจัดการงานให้ง่ายขึ้นและทำให้การจ้างงานการปฐมนิเทศ และการมีส่วนร่วมของพนักงานง่ายกว่าที่เคย! 💖