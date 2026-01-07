บล็อก ClickUp
โซลูชัน HR ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น: 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Deel ในปี 2025

โซลูชัน HR ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น: 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Deel ในปี 2025

Sudarshan Somanathan
Sudarshan Somanathan
30 มกราคม 2568

การจ้างงานระดับโลกเปรียบเสมือนการเดินในเขาวงกตที่ซับซ้อนสำหรับธุรกิจ คุณต้องจัดการกับกฎหมายแรงงานที่หลากหลายในแต่ละประเทศ ปฏิบัติตามข้อกำหนดภาษีอย่างเคร่งครัดในทุกระดับรายได้ และมั่นใจว่าพนักงานได้รับค่าจ้างเป็นสกุลเงินท้องถิ่นของพวกเขา มันเป็นความวุ่นวายของส่วนประกอบที่เคลื่อนไหวซึ่งต้องการความสนใจ 🌪️

นั่นคือจุดที่ Deel เข้ามาทำหน้าที่เป็นนายจ้างหลักระดับโลก (Employer of Record หรือ EOR) เพื่อช่วยให้บริษัทต่าง ๆ จัดตั้งทีมงานในต่างประเทศได้อย่างราบรื่นและง่ายดายยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม Deel ก็มีข้อเสียบางประการ เช่น ความล่าช้าในการจ่ายเงินเดือนและข้อผิดพลาดในระบบ ซึ่งทำให้ผู้ใช้บางส่วนมองหาทางเลือกอื่น

ในบทความนี้ เราจะสำรวจ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Deel โดยเน้นคุณสมบัติเด่น ข้อจำกัด และค่าใช้จ่ายของแต่ละตัวเลือก เพื่อช่วยให้คุณค้นหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด มาเริ่มกันเลย! 🔨

Deel คืออะไร?

Deel นำเสนอเครื่องมือสำหรับธุรกิจในการจัดการการจ้างงานและการจ่ายเงินให้กับพนักงานจากทั่วโลก ช่วยบริษัทในการจัดการพนักงานระยะไกล ผู้รับเหมา และฟรีแลนซ์ โดยเฉพาะเมื่อจ้างงานจากประเทศที่บริษัทไม่มีสถานะทางกฎหมาย 👩‍⚖️

แดชบอร์ด Deel
ในฐานะ นายจ้างตามกฎหมาย (EOR) Deelรับประกันการเริ่มต้นงานที่ราบรื่นและช่วยรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและพนักงาน คุณสามารถจ้างงานในกว่า 150 ประเทศได้อย่างง่ายดาย

Deel ดูแลเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบทั่วโลก การจ่ายเงินเดือน และงานด้านทรัพยากรบุคคล ให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การขยายธุรกิจของคุณได้ นอกจากนี้ ทุกอย่างสามารถเข้าถึงได้ผ่านแดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย

สำหรับธุรกิจ ผู้รับเหมาอิสระ หรือพนักงาน Deel ช่วยในเรื่อง:

  • ปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานระหว่างประเทศ รวมถึงแบบฟอร์มภาษีและสัญญาที่ปรับให้เหมาะสมกับท้องถิ่น
  • การจัดการตารางการชำระเงินและเวชระเบียน
  • การจัดการวิธีการชำระเงินหลากหลายในกว่า 100 สกุลเงิน
  • การรับรองการจัดหาอุปกรณ์ให้กับพนักงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด
  • สร้างใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติ
  • การกระจายเงินทุนผ่านการโอนเงินผ่านธนาคารท้องถิ่น, PayPal, Payoneer, SWIFT, Wise, เป็นต้น

คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Deel?

หากคุณกำลังค้นหาตลาดเพื่อหาแพลตฟอร์มเช่น Deel หรือกำลังพิจารณาการเปลี่ยนจากซอฟต์แวร์ HR ปัจจุบันของคุณ นี่คือปัจจัยสำคัญที่คุณต้องคำนึงถึง:

  • ส่วนติดต่อผู้ใช้: เลือกแพลตฟอร์มที่มีการออกแบบที่เรียบง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ ควรช่วยให้พนักงานของคุณสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตของพวกเขา
  • คุณสมบัติและฟังก์ชัน: ค้นหาทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรของคุณ เช่น การประมวลผลเงินเดือนการจัดการผู้รับเหมา งานธุรการ และบริการด้านการย้ายถิ่นฐาน
  • การสนับสนุนลูกค้า: การสนับสนุนลูกค้าที่ตอบสนองอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะสำหรับแพลตฟอร์มการจัดการ EOR หรือผู้รับเหมา ทีมสนับสนุนควรมีความกระตือรือร้นและรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชัน HR
  • ค่าใช้จ่ายและการกำหนดราคา: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าใช้จ่ายสอดคล้องกับงบประมาณของคุณ การทำความเข้าใจโครงสร้างการชำระเงินเป็นสิ่งสำคัญ—แพลตฟอร์มส่วนใหญ่ใช้รูปแบบการสมัครสมาชิก โดยมีราคาตั้งแต่ $29 ถึงมากกว่า $500
  • ความสามารถในการขยายตัวและการเข้าถึงระดับโลก: พิจารณาว่าความสามารถในการขยายตัวของแพลตฟอร์มสอดคล้องกับแผนการเติบโตของคุณหรือไม่ หากคุณมุ่งหวังที่จะขยายธุรกิจไปทั่วโลก ให้แน่ใจว่าทางเลือกนั้นรองรับการดำเนินงานในหลายประเทศและสนับสนุนสกุลเงินและภาษาที่แตกต่างกัน

10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Deel เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลทั่วโลก

คุณรู้สึกว่าอินเทอร์เฟซของ Deel ซับซ้อนหรือไม่ หรือว่าราคาของมันไม่ตรงกับงบประมาณของคุณ? เราได้รวบรวมทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Deel ที่ไม่เพียงแต่มีคุณสมบัติที่คล้ายกัน แต่ยังนำเสนอข้อได้เปรียบที่ไม่เหมือนใครอีกด้วย

พร้อมที่จะสำรวจหรือยัง? มาดูจุดแข็ง จุดอ่อน และรายละเอียดราคาของพวกเขา! 🧐

1. ระยะไกล

แดชบอร์ด EOR ระยะไกล
Remote เป็นแพลตฟอร์มการจ้างงานที่ช่วยให้การจ้างงานระหว่างประเทศ การจัดการผู้รับเหมา และการจ่ายเงินเดือนเป็นไปอย่างราบรื่น เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่มีการจ้างพนักงานทางไกลทั่วโลก 🌎

อะไรที่ทำให้ Remote แตกต่าง? ระบบ การจ่ายเงินเดือนหลายประเทศ ของมันสามารถแข่งขันกับศักยภาพของ Deel ได้ แต่มีการครอบคลุมที่กว้างขึ้น ครอบคลุมประมาณ 180 ประเทศ!

แพลตฟอร์มนี้โดดเด่นยิ่งขึ้นด้วยการให้บริการคำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลและกฎหมายภายในองค์กร ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญสำหรับบริษัทที่ต้องการคำแนะนำในการรับมือกับความซับซ้อนของการทำงานระยะไกลในหลายประเทศ

แผนสำหรับผู้รับเหมาของ Remote เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่มีให้บริการในกว่า 150 ประเทศ ระบบนี้ช่วยให้การรับเข้าทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น อนุมัติการชำระเงินได้ง่ายขึ้น และจัดการใบแจ้งหนี้ที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ได้ ช่วยลดงานที่ต้องทำซ้ำ ๆ นอกจากนี้ ระบบยังสร้างสัญญาที่ปรับให้เข้ากับท้องถิ่น ซึ่งผ่านการตรวจสอบทางกฎหมายเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับกฎหมายภาษีและการจ้างงานในท้องถิ่น ช่วยลดภาระในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับธุรกิจ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของระบบระยะไกล

  • การจัดการเงินเดือน
  • ประโยชน์เฉพาะประเทศ
  • การปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วโลก
  • รายงานพนักงานแบบกำหนดเอง
  • ผู้พิทักษ์ IP ระยะไกล

ข้อจำกัดทางระยะไกล

  • การกรอกเวลาทำงานอาจมีความเป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น
  • กำหนดเวลาการชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ที่ตายตัวอาจสั้นเกินไปสำหรับผู้ใช้บางราย

การกำหนดราคาทางไกล

  • HRIS: ฟรี
  • การจัดการผู้รับเหมา: $29/เดือน ต่อผู้รับเหมา
  • นายจ้างตามกฎหมาย: เริ่มต้นที่ $599/เดือน
  • การจ่ายเงินเดือนทั่วโลก: $50/เดือน ต่อพนักงาน

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี

การให้คะแนนและรีวิวทางไกล

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (40+ รีวิว)

2. บลู มาร์เบิล เพย์โรล

Blue Marble Payroll WebGlobe
Blue Marble Payroll เป็น โซลูชันการจ่ายเงินเดือนระดับโลก ที่ดำเนินงานในกว่า 145 ประเทศ พร้อมให้บริการหลากหลายด้าน ทั้งบัญชี ทรัพยากรบุคคล ภาษี และการเงิน 💰

WebGlobe แพลตฟอร์มบนระบบคลาวด์ของบริษัท มอบการควบคุมการจ่ายเงินเดือนระหว่างประเทศให้กับธุรกิจของคุณ คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลการจ่ายเงินเดือนแบบเรียลไทม์ทั่วโลก รายงานประจำเดือนที่ปรับแต่งตามความต้องการ และเครื่องมือที่ช่วยให้แน่ใจว่าการจ่ายเงินเดือนเป็นไปตามกฎหมายภาษีและแรงงานท้องถิ่น ซอฟต์แวร์นี้ช่วยลดความเสี่ยงของการถูกปรับหรือโทษทางกฎหมายโดยการรับประกันการจ่ายเงินเดือนเป็นไปตามข้อกำหนดด้วยการใช้ทรัพยากรที่เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

Blue Marble ให้บริการ รายงานรวมค่าใช้จ่ายเงินเดือนจากหลายประเทศ เข้าถึงเครือข่ายที่ปรึกษาทั่วโลกที่เชื่อถือได้ซึ่งช่วยในงานต่างๆ เช่น การจัดการการจดทะเบียนบริษัท การสรรหาบุคลากรการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และกระบวนการระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HRIS) ระดับโลก

คุณสมบัติเด่นของ Blue Marble Payroll

  • รับประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนดการจ่ายเงินเดือนทั่วโลก
  • บริการการจัดการการเงินและการแปลงสกุลเงิน
  • การรวบรวมรายงานเงินเดือนทั่วโลก
  • ปฏิทินสำหรับเงินเดือนข้ามชาติ
  • แพลตฟอร์มบนระบบคลาวด์

ข้อจำกัดของ Blue Marble Payroll

  • การนำทางระหว่างบัญชีเงินเดือนต่างประเทศยังไม่ค่อยราบรื่น
  • การตั้งค่าอาจใช้เวลานานกว่าสำหรับบางประเทศ

ราคาของ Blue Marble Payroll

  • มีให้บริการเมื่อติดต่อ

Blue Marble Payroll คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)

3. การเกิดคลื่น

รายงานพลังคลื่นสะเทือนระดับโลก
Rippling เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรที่ครอบคลุมงานทรัพยากรบุคคล, ไอที, และการเงิน พร้อมบริการเงินเดือนและการจ้างงานทั่วโลกที่ครอบคลุมหลายประเทศ มีความเชี่ยวชาญในการจัดการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ, ภาษี, และสัญญาสำหรับลูกค้า 📝

ในขณะที่ Rippling จัดการเงินเดือนในกว่า 50 ประเทศ (เมื่อเทียบกับ Deel ที่มากกว่า 100 ประเทศ) จุดเด่นของมันอยู่ที่การบริหารจัดการสวัสดิการ มันมีความเชี่ยวชาญในการรวมศูนย์สวัสดิการทั้งหมด—ประกันสุขภาพ แผน 401(k) และอื่นๆ—ไว้ในระบบเดียว

ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแผนประกันมากกว่า 4,000 แผนจากผู้ให้บริการชั้นนำ ทำให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบ รับใบเสนอราคา และสมัครใช้งาน สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติม ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับนายหน้าประกันภัยที่ตนชื่นชอบได้

คุณสมบัติเด่นที่โดดเด่น

  • การอนุญาตแบบอัตโนมัติตามบทบาทที่ยืดหยุ่น
  • บริการเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดน้ำมันแบบสมดุล
  • การติดตามการแนะนำ
  • ค่าใช้จ่ายของพนักงาน
  • การควบคุมสินค้าคงคลัง

ข้อจำกัดที่ขยายวงกว้าง

  • ฟังก์ชันการค้นหาของซอฟต์แวร์ไม่ทันสมัย
  • บริการลูกค้าสามารถปรับปรุงได้เมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ ของ Deel ในรายการนี้

การส่งผ่านราคา

  • มีให้บริการเมื่อติดต่อ

เรตติ้งและรีวิวที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
  • Capterra: 4. 9/5 (2,000+ รีวิว)

4. BambooHR

BambooHR การจ้างงาน
BambooHR ทำให้ทุกงานด้านทรัพยากรบุคคลของคุณง่ายขึ้นในแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายเพียงหนึ่งเดียว ครอบคลุมการจ่ายเงินเดือนการจัดการเวลา สวัสดิการ กระบวนการจ้างงาน การปฐมนิเทศการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการรายงาน

ต้องการค้นหา จ้างงาน และรับพนักงานที่มีความสามารถสูงสุดอย่างราบรื่นหรือไม่? BambooHR พร้อมช่วยเหลือคุณด้วย ระบบติดตามผู้สมัคร ที่แข็งแกร่งและเครื่องมือการรับสมัครงานเชิงรุก สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้สมัครและการเริ่มต้นที่ดีขึ้นสำหรับพนักงานใหม่

ในฐานะเครื่องมือการจัดการข้อมูลที่ครอบคลุม มันนำเสนอรายงานทันที, กระบวนการทำงานอัตโนมัติ, และการวิเคราะห์อย่างละเอียด เป็นแหล่งข้อมูลที่คุณไว้วางใจในการจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและทำให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น

BambooHRยังมอบเครื่องมือให้คุณเพื่อรวบรวมความคิดเห็น, เพิ่มความพึงพอใจของพนักงาน,และส่งเสริมการเติบโตทางอาชีพภายในทีมของคุณ. 🌱

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ BambooHR

  • การรายงานข้อมูลตลอดวงจรชีวิตของพนักงาน
  • การเริ่มต้นใช้งานที่ง่ายดายสำหรับการจัดการพนักงาน
  • การเชื่อมต่อมากกว่า 125 รายการ เช่น Slack และ Checkr
  • ระบบติดตามผู้สมัครเพื่อความสะดวกในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
  • แอปพลิเคชันมือถือ

ข้อจำกัดของ BambooHR

  • ประกาศอาจต้องการตัวเลือกการปรับแต่งเพิ่มเติม
  • ผู้ใช้บางรายพบว่าแอปมือถือใช้งานยาก

ราคาของ BambooHR

  • มีให้บริการตามคำขอ

BambooHR คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)

5. ความกระตือรือร้น

การจัดการความสามารถของกัสโต้
แม้ว่า Gusto จะไม่ได้ทำหน้าที่เป็น EOR เหมือนกับ Deel แต่ Gusto ก็โดดเด่นในฐานะซอฟต์แวร์ HR ที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงและใช้งานง่าย คุณสามารถใช้ Gusto ในการจัดการทุกด้านของทีมคุณ—การสรรหา, การจ่ายเงิน, และการบริหารจัดการ—ในแพลตฟอร์มเดียว Gusto มีเครื่องมืออัตโนมัติหลายตัวที่ช่วยให้การจ่ายเงินเดือนเป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งช่วยประหยัดเวลา, แรงงาน, และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรของคุณ ⚠️

Gusto ซิงค์และคำนวณชั่วโมงการทำงาน, วันหยุดพักผ่อน, และวันหยุดของทีมคุณได้อย่างราบรื่นและตรงเข้าสู่ระบบเงินเดือนของคุณ นอกจากนี้ยังช่วยในการรักษาความสอดคล้องตามข้อกำหนดด้วยการแจ้งเตือนและบูรณาการกับซอฟต์แวร์ต่างๆ

นอกเหนือจากการจ่ายเงินเดือนแล้ว ซอฟต์แวร์ยังมีคุณสมบัติด้านทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสำหรับทุกขนาดของบริษัท ซึ่งรวมถึงการติดตามเวลาการทำงานแบบเนทีฟ การบริหารจัดการสวัสดิการ และการจัดการความสามารถและประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีประโยชน์เพิ่มเติม เช่น การระบุเครดิตภาษีที่ซ่อนอยู่เพื่อให้ธุรกิจมีความได้เปรียบทางการเงิน

คุณสมบัติเด่นของ Gusto

  • ตัวเลือกการบริการตนเองสำหรับพนักงาน
  • ระบบแจ้งเตือนสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนด
  • การบริหารจัดการประกันสุขภาพ
  • การติดตามเวลาสำหรับทีมภายในหรือทีมระยะไกล
  • การสร้างกระบวนการจ่ายเงินเดือน, รายงานการลา, และการจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับพนักงานบางเวลาหรือเต็มเวลา
  • ภาษีเงินเดือนและซอฟต์แวร์บัญชีสำหรับการจัดการทางการเงิน

ข้อจำกัดด้านความสมัครใจ

  • ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาในการเข้าสู่ระบบแอป
  • การป้อนข้อมูลและกระบวนการเงินเดือนในอดีตอาจเป็นเรื่องยุ่งยาก

ราคา Gusto

  • ง่าย: $40/เดือน บวก $6/เดือน ต่อผู้ใช้
  • เพิ่มเติม: $80/เดือน บวก $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: ติดต่อเพื่อขอราคา

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)

6. การบริหารทุนมนุษย์ในทุกวัน

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล Workday HCM
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ Workday Human Capital Management (HCM) ช่วยให้การจัดการค่าตอบแทน, การจ่ายเงินเดือน, การจัดตารางงาน, การติดตามเวลา, และสวัสดิการเป็นไปโดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลทักษะอย่างชาญฉลาด ซอฟต์แวร์นี้ผสานรวมกับ Workday Skills Cloud ซึ่งใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อเชื่อมโยงบุคลากรกับโอกาสที่เหมาะสม ทำให้องค์กรสามารถส่งเสริมความคล่องตัวในแรงงานได้ในวงกว้าง 🏇

ซอฟต์แวร์นี้ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือจัดการข้อมูลเท่านั้น—แต่ยังเกี่ยวกับการสร้างทีมงานที่มีความสุขอีกด้วย มันช่วยให้สามารถรับฟังความคิดเห็นของพนักงานและสร้างประสบการณ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของพวกเขา การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกที่เสริมด้วยเทคโนโลยีภายในแพลตฟอร์มจะเน้นย้ำข้อมูลเชิงลึกจากชุดข้อมูลขนาดใหญ่ นำเสนอแนวโน้มและปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังอย่างชัดเจน

เครื่องมือการชดเชยและสวัสดิการมีความยืดหยุ่น ช่วยให้คุณสร้างแผนที่ตอบสนองต่อประเภทของพนักงานที่หลากหลาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Workday HCM

  • ระบบอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพ
  • การวางแผนกำลังคนเชิงกลยุทธ์สำหรับทีมภายในและทีมระยะไกล
  • การประมวลผลเงินเดือน
  • การวิเคราะห์แนวโน้ม

ข้อจำกัดของระบบ Workday HCM

  • รายงานจะได้รับประโยชน์จากการมีตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับคุณสมบัติการจัดการทรัพยากรบุคคล
  • อาจใช้เวลาสักครู่ในการโหลดชุดข้อมูลขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ Deel

ราคาของ Workday HCM

  • มีให้บริการเมื่อติดต่อ

คะแนนและรีวิว Workday HCM

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (1,000+ รีวิว)

7. ฉลาด

แอปฉลาด
Wise ซึ่งเดิมรู้จักในชื่อ TransferWise เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่ออกแบบมาเพื่อจัดการเงินข้ามพรมแดน ทำหน้าที่เป็นบัญชีที่คุณสามารถส่งเงินระหว่างประเทศและรับการชำระเงินในสกุลเงินต่างๆ ได้ 💲

เมื่อคุณโอนเงินไปต่างประเทศ คุณจะเริ่มการทำธุรกรรมโดยการชำระเงินสกุลเงินท้องถิ่นของคุณเข้าบัญชีท้องถิ่นของ Wise จากนั้นบัญชี Wise ที่เกี่ยวข้องในประเทศของผู้รับจะส่งเงินในสกุลเงินท้องถิ่นของพวกเขา

แพลตฟอร์มนี้ให้บริการตัวเลือกบัญชีธุรกิจที่หลากหลาย เหมาะสำหรับผู้ประกอบการรายบุคคล ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง และองค์กรขนาดใหญ่ นอกจากนี้ บัญชีธุรกิจของ Wiseยังสามารถเชื่อมต่อได้อย่างราบรื่นกับซอฟต์แวร์บัญชีออนไลน์Xero สำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการงานด้านเอกสาร

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wise

  • โซลูชันที่เน้นการจัดการเงินเดือน
  • รองรับสกุลเงินหลากหลาย
  • การโอนเงินระหว่างประเทศแบบง่าย
  • ไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝง
  • โอนเงินอย่างรวดเร็ว

ข้อจำกัดที่ชาญฉลาด

  • อาจมีความยากลำบากในการนำทาง
  • การโอนเงินไม่ได้รับเสมอในเวลาที่เหมาะสม

การตั้งราคาอย่างชาญฉลาด

  • ฟรี

การให้คะแนนและรีวิวอย่างชาญฉลาด

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

8. ปรากฏอยู่ทุกหนทุกแห่ง

แดชบอร์ดที่ปรากฏอยู่ทุกที่
แพลตฟอร์มดิจิทัลของ Omnipresent ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การจ่ายเงินเดือน และสวัสดิการบังคับสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกลในกว่า 160 ประเทศ! 🌐

แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้การจ้างพนักงานระยะไกลทั่วโลกเป็นเรื่องง่าย โดยให้พวกเขาเข้าถึงสวัสดิการท้องถิ่น เช่น การดูแลสุขภาพและการสนับสนุนทางสังคม ในขณะที่ทำงานร่วมกับทีมระดับโลก บริการของแพลตฟอร์มครอบคลุมการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การออกจากงาน การสนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคลและการจัดการเงินเดือนสำหรับทีมทั่วโลก

แก่นหลักของบริการของพวกเขาคือ OmniPlatform โซลูชัน HR ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการรับสมัครและบริหารจัดการบุคลากรต่างชาติเป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการพนักงานระดับโลกที่รวบรวมข้อมูลที่จำเป็น จัดเก็บเอกสารสำคัญ อนุมัติค่าใช้จ่าย และจัดการวันหยุด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่พร้อมใช้งานทุกที่ทุกเวลา

  • การสนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคล
  • การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
  • การจัดการเงินเดือน
  • การเริ่มต้นและการออกจากงานที่ง่ายดาย
  • ผู้ช่วยนำทางการจ้างงานระดับโลก

ข้อจำกัดที่ปรากฏอยู่ทุกหนทุกแห่ง

  • ไม่มีตัวเลือกในการดูการชำระเงินที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (เช่น โบนัส) นอกเหนือจากเงินเดือนมาตรฐาน
  • การสื่อสารอาจช้าลงในบางประเทศ

การกำหนดราคาที่ปรากฏอยู่ทุกที่

  • พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $499/เดือนต่อพนักงาน
  • ขนาด: เริ่มต้นที่ $399/เดือนต่อพนักงาน
  • โซลูชันที่ปรับให้เหมาะสม: ติดต่อเพื่อขอราคา

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี

คะแนนและรีวิวที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง

  • G2: 4. 6/5 (150+ รีวิว)
  • Trustpilot: 4. 7/5 (10+ รีวิว)

9. Justworks

รายงานของ Justworks
Justworks ช่วยลดภาระงานให้กับผู้จัดการและทีมทรัพยากรบุคคล แพลตฟอร์มนี้ให้บริการ บริการเงินเดือนและฟีเจอร์อัตโนมัติ ครอบคลุมสวัสดิการพนักงาน เงินเดือน การลา และด้านที่เกี่ยวข้อง Justworks รับประกันการจ่ายเงินที่รวดเร็วและถูกต้องสำหรับพนักงานทุกประเภท รวมถึงพนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว ลูกค้า ผู้ขาย และซัพพลายเออร์ 🚚

คุณสามารถกำหนดนโยบายพนักงาน ให้สอดคล้องกับข้อบังคับและมาตรฐานการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทสำหรับการลา การหยุดงาน วันหยุดพักผ่อน และวันหยุดนักขัตฤกษ์ นอกจากนี้ พนักงานของคุณจะได้รับแดชบอร์ดส่วนตัวที่สามารถเข้าถึงข้อมูลโปรไฟล์และตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานของตนเอง รวมถึงดูรายละเอียดการชำระเงิน ขอลาหยุด และสมัครเข้าร่วมโปรแกรมต่างๆ ของบริษัทได้อีกด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Justworks

  • การเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว
  • ระบบอัตโนมัติ
  • แดชบอร์ดสำหรับพนักงานทุกคน
  • รายงานที่ไร้รอยต่อ
  • การสนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคล

ข้อจำกัดของ Justworks

  • ฟีเจอร์รายงานเฉพาะสำหรับเงินเดือนอาจต้องปรับปรุงเพิ่มเติม
  • การเพิ่มการผสานระบบและพันธมิตรเพิ่มเติมจะเป็นประโยชน์

ราคาของ Justworks

  • พื้นฐาน: $59/เดือน ต่อพนักงาน
  • เพิ่มเติม: $99/เดือน ต่อพนักงาน

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

Justworks คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)

10. ปาปาย่า โกลบอล

พาพาย่า โกลบอล
Papaya Global นำเสนอเครื่องมือวิเคราะห์ที่ครอบคลุม ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลแก่บริษัทต่างๆ เพื่อการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลในการดำเนินงานด้านเงินเดือนและทรัพยากรบุคคล

แพลตฟอร์มนี้ผสานรวมเครื่องมืออัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AIเพื่อความแม่นยำและลดความเสี่ยงในกระบวนการจ่ายเงินเดือนและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ภายในโซลูชันที่ใช้งานง่ายเพียงหนึ่งเดียว องค์กรสามารถดำเนินการงานจ่ายเงินเดือน ประมวลผลการชำระเงิน สร้างรายงาน และดูแลกระบวนการรับสมัครและจ้างงานได้อย่างราบรื่น 💼

Papaya Global ให้ความสำคัญกับบริการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศของพนักงาน ทีมผู้เชี่ยวชาญที่ประจำอยู่ทั่วโลกพร้อมให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์และความช่วยเหลือทางกฎหมาย

คุณสมบัติเด่นของ Papaya Global

  • การแจ้งเตือนสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนด
  • สิทธิ์ผู้ใช้ที่สามารถปรับแต่งได้, กระบวนการทำงาน, และสายการอนุมัติ
  • การชำระเงินอัตโนมัติในสกุลเงินท้องถิ่น
  • อำนวยความสะดวกในการชำระภาษีของบุคคลที่สาม
  • การสนับสนุนการจ่ายเงินเดือนครอบคลุมกว่า 160 ประเทศ

ข้อจำกัดของ Papaya Global

  • การนำทางและการปรับแต่งเว็บไซต์สามารถปรับปรุงได้
  • เอกสารการออกใบแจ้งหนี้อาจมีความละเอียดมากขึ้น

ราคาของ Papaya Global

  • บริการจัดการเงินเดือนแบบครบวงจร: เริ่มต้นที่ $12/เดือน ต่อพนักงาน
  • ใบอนุญาตแพลตฟอร์มการจ่ายเงินเดือน: เริ่มต้นที่ $3/เดือน ต่อพนักงาน
  • ใบอนุญาตแพลตฟอร์มข้อมูลและข้อมูลเชิงลึก: เริ่มต้นที่ $150/เดือน ต่อสถานที่
  • บริการชำระเงินแบบบริการ: เริ่มต้นที่ $3/เดือนต่อพนักงาน
  • นายจ้างตามกฎหมาย: เริ่มต้นที่ $650/เดือนต่อพนักงาน
  • การจัดการผู้รับเหมา: เริ่มต้นที่ $2/เดือน ต่อพนักงาน
  • บริการความเชี่ยวชาญระดับโลก: เริ่มต้นที่ $190/เดือนต่อพนักงาน

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของ Papaya Global

  • G2: 4. 4/5 (20+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

เครื่องมือทรัพยากรบุคคลอื่น ๆ

ในขณะที่ Deel และทางเลือกอื่น ๆ มักจะช่วยเหลือเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนและการปฏิบัติตามข้อกำหนดในหลายประเทศ แต่พวกเขาอาจไม่รองรับทุกฟังก์ชันของงานบุคคล

คุณต้องการแพลตฟอร์มการจัดการโครงการเช่น ClickUp สำหรับการสนับสนุนแบบครบวงจร ในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนทรัพยากรบุคคล การจัดการเอกสาร การปฐมนิเทศพนักงาน และการติดตามประสิทธิภาพการทำงาน มาดูกันว่าแพลตฟอร์มนี้สามารถทำให้การดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลของคุณง่ายขึ้นได้อย่างไร! ✌

คลิกอัพ

มุมมอง ClickUp เพื่อวางแผน ติดตาม และจัดการงาน
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบ และใช้ ClickUp Views ที่ปรับแต่งได้เพื่อจัดระเบียบและติดตามงานทุกประเภท

ปรับแต่งKPIและกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลของคุณให้ราบรื่นอย่างไร้รอยต่อด้วยClickUp HR Teams เปลี่ยนวิธีการจัดการการจ้างงาน การปฐมนิเทศ และการส่งเสริมการเติบโตของพนักงานของคุณอย่างสิ้นเชิง ดื่มด่ำกับประสบการณ์ที่ราบรื่นขณะติดตามและพัฒนาประสิทธิภาพและความผูกพันของพนักงานผ่านมุมมองที่ปรับแต่งได้และยืดหยุ่น 📖

ปรับแต่งมุมมองของคุณด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง ซึ่งช่วยให้คุณติดตามรายละเอียดพนักงานและเอกสารต่าง ๆ ได้ สร้างเวิร์กโฟลว์ด้วยสถานะที่กำหนดเองเพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนในแต่ละขั้นตอน—การจ้างงาน การปฐมนิเทศ และการพัฒนา ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีลำดับขั้นตอนที่เป็นระบบในทุกขั้นตอนโดยการตั้งค่าการพึ่งพาของงาน

ใช้ระบบอัตโนมัติของงาน เพื่อลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองและประหยัดเวลาด้วยเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า เพื่อปรับปรุงกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคล เช่นการปฐมนิเทศพนักงาน ใหม่และการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

เพิ่มความแม่นยำและทำให้กระบวนการชำระเงินของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยเทมเพลตรายงานเงินเดือน ClickUp เครื่องมือนี้ช่วยให้การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญของพนักงานง่ายขึ้น เช่น ชื่อ หมายเลขประจำตัว บทบาท ข้อมูลติดต่อ เครดิต PTO และการหักภาษี ✅

เทมเพลตรายงานเงินเดือน ClickUp
ใช้เทมเพลตรายงานเงินเดือนของ ClickUp เพื่อสร้างบันทึกการจ่ายเงินด้วยความแม่นยำที่เพิ่มขึ้นได้อย่างง่ายดาย

ปรับแต่งเทมเพลต HR ฟรีนี้ให้สอดคล้องกับรอบการจ่ายเงินที่คุณต้องการ—รายสัปดาห์ รายปักษ์ รายเดือน หรือรายปี ใช้ ฟีเจอร์ติดตามเวลาในตัว เพื่อบันทึกระยะเวลาการทำงานของแต่ละงานในช่วงเวลาทำงาน ข้อมูลนี้จะถูกรวมเข้ากับรายงานเงินเดือนของคุณอย่างราบรื่น ช่วยเร่งกระบวนการจ่ายเงินให้รวดเร็วขึ้น

สำหรับระบบเก็บข้อมูลเงินเดือนแบบรวมศูนย์ ให้ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตรายงานสรุปเงินเดือน ClickUp เอกสารเทมเพลตนี้ช่วยให้คุณติดตามการจ่ายเงินตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันได้อย่างง่ายดาย ตรวจสอบเครดิตวันลาพักร้อน (PTO) ที่เหลืออยู่ และเพิ่มหมายเหตุสำหรับสถานการณ์เฉพาะหรือปัญหาการจ่ายเงินในครั้งก่อน 💸

เทมเพลตรายงานสรุปเงินเดือน ClickUp
ใช้เทมเพลตรายงานสรุปเงินเดือน ClickUp เพื่อบันทึกข้อมูลเงินเดือนของพนักงานทั้งหมดไว้ในศูนย์กลางเดียว

ClickUp ยังช่วยให้คุณ วางแผนการสัมภาษณ์ การประชุม และการพูดคุยแบบตัวต่อตัว ผ่านปฏิทินที่ยืดหยุ่นและซิงค์กับ Google, Outlook และ Zoom ได้อีกด้วย นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่างผู้นำ ผู้จัดการ และทีมงานได้ผ่านความคิดเห็นในภารกิจ การกล่าวถึงและมุมมองแชท

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • แอปพลิเคชันมือถือไม่มีคุณสมบัติทั้งหมดที่มีในเวอร์ชันเดสก์ท็อป
  • ความหลากหลายของฟีเจอร์ที่มากมายอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นในตอนแรก

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

ค้นหาทางเลือก Deel ที่เหมาะสมที่สุดและเพิ่มประสิทธิภาพทีม HR ของคุณด้วย ClickUp

การเปรียบเทียบกับ Deel อาจดูยาก แต่รายชื่อทางเลือก 10 อันดับแรกของ Deel ของเราพร้อมที่จะตอบโจทย์คุณ หลังจากที่คุณได้ระบุตัวเลือกที่ต้องการแล้ว ทำไมไม่ลอง ใช้ ClickUp ดูสักครั้ง? ในฐานะโซลูชันครบวงจร มันช่วยปรับปรุงการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลและการจัดการงานให้ง่ายขึ้นและทำให้การจ้างงานการปฐมนิเทศ และการมีส่วนร่วมของพนักงานง่ายกว่าที่เคย! 💖