บล็อก ClickUp
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Zenefits สำหรับทีม HR ในปี 2025 (รีวิวและราคา)

10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Zenefits สำหรับทีม HR ในปี 2025 (รีวิวและราคา)

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
4 กุมภาพันธ์ 2568

ธุรกิจไม่สามารถดำเนินการได้หากไม่มีแผนกทรัพยากรบุคคล (HR) ที่มีความสามารถ ผู้จัดการ HR รู้เรื่องนี้ดี! ตั้งแต่การปฏิบัติตามกฎหมายไปจนถึงสวัสดิการพนักงานและการจัดการระบบเงินเดือน คุณกำลังว่ายน้ำอยู่ในมหาสมุทรของสิ่งที่ต้องทำ ?

โชคดีที่มีซอฟต์แวร์อย่าง Zenefits ซึ่งช่วยให้การจัดการงานด้านทรัพยากรบุคคล เช่น การดูแลความคุ้มครองประกันสุขภาพและการบริหารสวัสดิการ เป็นเรื่องง่ายขึ้นมาก แม้ว่า Zenefits จะเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยม แต่ก็ไม่ใช่ทางเลือกเดียวในตลาด ในคู่มือนี้ เราจะอธิบายคุณสมบัติที่คุณควรมีในซอฟต์แวร์คู่แข่งของ Zenefits และรวบรวม 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Zenefits เพื่อการบริหารสวัสดิการที่ดีกว่า

คุณควรมองหาอะไรใน ทางเลือกแทน Zenefits?

การค้นหาทางเลือกแทน Zenefits นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการค้นหาเพียงราคาที่ถูกที่สุดเท่านั้น คุณควรมองหาโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นในรูปแบบของคุณสมบัติที่มีคุณค่าสูง เช่น:

  • เครื่องมือ HR ที่ครอบคลุม: ทางเลือกที่ดีสำหรับ Zenefits ควรมาพร้อมกับคุณสมบัติที่หลากหลายสำหรับการจัดการเงินเดือน การบริหารสวัสดิการและการจัดการกำลังคน หากมีเครื่องมือสำหรับการปฐมนิเทศพนักงาน การติดตามเวลา และการจัดการประสิทธิภาพการทำงาน จะได้รับคะแนนพิเศษ
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ยิ่งซอฟต์แวร์ HR ของคุณใช้งานง่ายมากเท่าไร คุณก็จะเห็นผลลัพธ์ที่คุ้มค่าได้เร็วขึ้นเท่านั้น แพลตฟอร์ม HR ที่ใช้งานง่ายช่วยลดระยะเวลาในการเรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ดังนั้นควรเลือกใช้แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที
  • ปรับแต่งได้เวิร์กโฟลว์: ทุกธุรกิจมีกระบวนการ HR ที่ไม่เหมือนกัน มองหาซอฟต์แวร์ HR ที่มีเวิร์กโฟลว์และโมดูลที่สามารถปรับฟังก์ชันให้เข้ากับวิธีการทำงานที่ทีมของคุณต้องการ
  • การผสานรวม: คุณไม่มีเวลาสลับไปมาระหว่างหลายแพลตฟอร์มหรือรายงาน ค้นหาทางเลือกแทน Zenefits ที่สามารถผสานรวมกับระบบจัดการการเรียนรู้ (LMS) พอร์ทัลบริการตนเองของพนักงาน หรือแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม เช่น Slack เพื่อให้ข้อมูลไหลลื่นตลอดทั้งธุรกิจของคุณ
  • ความสามารถในการขยาย: คุณอาจต้องจ้างพนักงานใหม่หรือสูญเสียพนักงานไปตามกาลเวลา ซอฟต์แวร์ HR ของคุณควรสามารถรองรับการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจได้ มองหาโซลูชันบนคลาวด์ที่สามารถปรับให้เข้ากับพนักงานใหม่ได้ง่าย รองรับการลาออก และเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ได้อย่างสะดวก
  • การปฏิบัติตามข้อกำหนด: ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นสิ่งจำเป็นเสมอ แต่สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลแล้ว ถือเป็นสิ่งที่ไม่อาจต่อรองได้ ต้องแน่ใจว่าคุณเลือกทางเลือกของ Zenefits ที่มีชื่อเสียงและปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของพนักงาน

10 ทางเลือกที่ดีที่สุดแทน Zenefits ที่คุณสามารถใช้ในปี 2024

แน่นอน Zenefits ก็ดีอยู่แล้ว แต่แพลตฟอร์ม HR อื่น ๆ ก็สามารถพาคุณไปถึงเป้าหมายได้เช่นกัน ลองดู 10 ทางเลือกยอดนิยมสำหรับ Zenefits สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน HR ในปี 2024

1. ClickUp

เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานทรัพยากรบุคคล

ทางเลือกของ Zenefits: มุมมองตาราง, รายการ, แผนงานกานท์, และกระดานของ ClickUp
ClickUp มีมุมมองมากกว่า 15 แบบที่มอบโซลูชันครบวงจรให้กับทีม HR สำหรับทุกงานประจำวัน

ClickUp อาจเป็นแอปจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก แต่เรายังเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลอีกด้วยทีม HR พึ่งพา ClickUpเพื่อทำให้การสรรหา การปฐมนิเทศ และการฝึกอบรมเป็นเรื่องง่ายในโซลูชัน HR แบบครบวงจรอย่างแท้จริง ?

สร้างแดชบอร์ดที่กำหนดเองสำหรับแต่ละทีม ติดตามประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของพนักงาน และสร้างศูนย์กลางสำหรับข้อมูลพนักงานและการจัดการกำลังคนทั้งหมด ClickUp มอบฐานข้อมูลที่ทรงพลังโดยไม่ต้องเขียนโค้ดให้คุณใช้งานเพื่อปรับปรุงกระบวนการสรรหาบุคลากรให้ราบรื่นยิ่งขึ้น คุณสามารถสร้างประสบการณ์การปฐมนิเทศที่ปรับแต่งได้ภายใน ClickUp พร้อมด้วยงานที่ติดตามได้ เอกสาร และความคิดเห็น

คุณสามารถสร้างอะไรก็ได้ตามต้องการใน ClickUp แต่เทมเพลตของเราจะช่วยเร่งความเร็วในการทำงานของคุณได้อย่างมาก ตัวอย่างเช่นเทมเพลต ClickUp HR SOPเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างกระบวนการทำงาน เมื่อคุณสร้างและแชร์กระบวนการเหล่านั้นแล้ว เพียงนำทุกอย่างไปใช้งานใน ClickUp เพื่อเริ่มใช้งานได้ทันทีและติดตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทมเพลต SOP ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสร้าง จัดการ และติดตามกระบวนการและขั้นตอนของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลต SOP ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสร้าง จัดการ และติดตามกระบวนการและขั้นตอนของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการเขียนนโยบาย HR แก้ไขข้อความ หรือสรุปบันทึกการประชุมลองใช้ ClickUp AI ผู้ช่วยเขียน AI ที่สะดวกนี้จะช่วยหาคำที่เหมาะสมให้คุณ เพื่อให้คุณสามารถกลับไปทำสิ่งที่สำคัญที่สุดได้: การดำเนินงานภายในขององค์กรของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ตั้งค่าแดชบอร์ดที่กำหนดเองสำหรับแต่ละทีม พนักงาน แผนก หรือองค์กร
  • ระดมความคิดเกี่ยวกับกระบวนการหรือนโยบาย HR ใหม่ ๆ กับกลุ่มของคุณบนClickUp Whiteboard
  • ไม่มีเวลาเขียนใช่ไหม? เร่งงานให้เร็วขึ้นด้วย ClickUp AI
  • ร่วมมือ, แบ่งปัน, และจัดระเบียบเนื้อหาได้อย่างง่ายดายด้วยClickUp Docs

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ClickUp AI มีให้บริการเฉพาะในแผนฟรีเท่านั้น แม้ว่าเราจะมีการทดลองใช้ AI ฟรีให้ก็ตาม
  • ClickUp มีคุณสมบัติมากมาย ดังนั้นอาจใช้เวลาสักครู่เพื่อทำความคุ้นเคยกับส่วนติดต่อผู้ใช้

ClickUp ราคา

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp AI มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิก Workspace ต่อเดือน

คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,200+)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)

2. ความกระตือรือร้น

ดีที่สุดสำหรับการจัดการเงินเดือนบนระบบคลาวด์

ทางเลือกของ Zenefits: คุณสมบัติการจัดการการจ้างงานและการรับเข้าทำงานของ Gusto
ผ่านทางGusto

Gusto ประกาศตัวเองว่าเป็นแพลตฟอร์มอัตโนมัติด้านทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร ออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก Gusto ไม่เพียงแต่สนับสนุนกระบวนการจ้างงานและงานด้านเงินเดือนเท่านั้น แต่ยังสนับสนุนการลงทะเบียนภาษีของรัฐในทุกรัฐของสหรัฐอเมริกาทั้ง 50 รัฐอีกด้วย Gusto ทำงานบนพื้นฐานของโมดูล ดังนั้นคุณจึงจ่ายเฉพาะฟีเจอร์ที่คุณต้องการเท่านั้น

คุณสมบัติเด่นของ Gusto

  • Gusto อัตโนมัติการจ่ายเงินเดือนพร้อมตัวเลือกสำหรับการฝากเงินโดยตรงและการยื่นภาษี
  • จัดการประกันสุขภาพ บัญชีเกษียณอายุ และสวัสดิการพนักงานอื่นๆ
  • จ้างงาน, อบรม, จัดการพนักงาน, และบริหารจัดการวงจรชีวิตของพนักงานทั้งหมดใน Gusto
  • การบันทึกเวลาทำงานและคำขอลาพักร้อน

ข้อจำกัดของ Gusto

  • ผู้ใช้หลายคนกล่าวว่าฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ Gusto ไม่ดีที่สุด
  • ผู้อื่นกล่าวว่าต้องการสิทธิ์และการแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้มากขึ้น

กูสโต้ ราคา

  • ง่าย: $40/เดือน, บวก $6/เดือน ต่อคน
  • เพิ่มเติม: $80/เดือน, บวก $12/เดือนต่อคน
  • พรีเมียม: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว Gusto

  • G2: 4. 5/5 (1,700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)

3. UKG

ดีที่สุดสำหรับการบริหารจัดการแรงงาน

ทางเลือกของ Zenefits: หน้าเลย์เอาต์การปฐมนิเทศของ UKG
ผ่านทางUKG

UKG เป็นทางเลือกแทน Zenefits สำหรับงานทรัพยากรบุคคล การจ่ายเงินเดือนและการจัดการพนักงาน แพลตฟอร์มนี้จัดการผู้สมัครงาน การจ้างงาน การรักษาพนักงาน การเข้างาน และอื่นๆ อีกมากมาย ฟีเจอร์การให้บริการทรัพยากรบุคคลของมันค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ โดยให้คุณสามารถให้คำแนะนำด้านทรัพยากรบุคคลแบบเรียลไทม์แก่ทีมของคุณผ่านพอร์ทัลเว็บหรือแอปมือถือของ UKG

คุณสมบัติเด่นของ UKG

  • สนับสนุนการเติบโตของพนักงานด้วยข้อมูลเชิงลึกผ่านการรายงานและการวิเคราะห์ของ UKG
  • สร้างมาตรฐานการกำกับดูแลที่บังคับใช้ได้เข้าไปในกระบวนการทำงานอัตโนมัติของคุณใน UKG
  • UKG ให้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงานล่าสุดในพื้นที่ของคุณ รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับ DEI&B
  • จัดการตารางการทำงานของพนักงาน

ข้อจำกัดของ UKG

  • ผู้ใช้หลายคนกล่าวถึงการขาดความสามารถในการปรับแต่งของ UKG
  • บางคนบอกว่าฝ่ายบริการลูกค้ายังต้องปรับปรุง

UKG ราคา

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว UKG

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 1,400 รายการ)
  • Capterra: 4. 2/5 (500+ รีวิว)

4. BambooHR

ดีที่สุดสำหรับการติดตามผู้สมัครและการปฐมนิเทศ

ทางเลือกแทน Zenefits: พอร์ทัลบริการตนเองสำหรับพนักงานใน BambooHR
ผ่านทางBambooHR

BambooHR ผสานรวมระบบ HR, การจ่ายเงินเดือน, และสวัสดิการไว้ในแพลตฟอร์มเดียว. แม้ว่าจะมีข้อมูล HR ทั่วไป, การจัดการพนักงาน, การสรรหา,การอบรม, และการจ่ายเงินเดือน, แต่ BambooHR ให้ความสำคัญอย่างมากกับประสบการณ์ของพนักงานและประสิทธิภาพการทำงาน. หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมหรือประสิทธิภาพการทำงาน, นี่อาจเป็นเครื่องมือที่ดีในการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้น. ?

BambooHR คุณสมบัติเด่น

  • รับมุมมองแบบภาพรวมของข้อมูลพนักงานทั้งหมด
  • บันทึกและทำให้กระบวนการจ้างงานและปฐมนิเทศทั้งหมดเป็นอัตโนมัติใน BambooHR
  • BambooHR มีตลาดการผสานรวมขนาดใหญ่สำหรับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack, Litmos และ Kudos
  • ติดตามชั่วโมงการทำงาน การเข้างาน และสวัสดิการเงินเดือนของพนักงานทั้งหมดด้วยเครื่องมือการจัดการค่าตอบแทนที่หลากหลายของ BambooHR

ข้อจำกัดของ BambooHR

  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า รายงานของ BambooHR ไม่ละเอียดเท่าที่พวกเขาต้องการ
  • ผู้อื่นกล่าวว่าแพลตฟอร์มมักมีบั๊กและกระตุก

BambooHR ราคา

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

BambooHR คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,600 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (2,600+ รีวิว)

5. Connecteam

เหมาะที่สุดสำหรับ "ทีมที่ไม่มีโต๊ะทำงาน"

ทางเลือกของ Zenefits: ฟีเจอร์ไทม์ไลน์ใน Connecteam
ผ่านทางConnecteam

Connecteam เป็นทางเลือกของ Zenefits ที่มุ่งเน้นไปที่ทีมที่ทำงานนอกสถานที่ เช่น พนักงานภาคสนาม หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือบริการตนเองสำหรับพนักงาน Connectteam เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม ดูเวลาเข้าและออกงาน ออกเงินเดือนได้ในคลิกเดียว และจัดการงานทั้งหมดบนแพลตฟอร์มเดียวกัน Connecteam ยังมาพร้อมกับเทมเพลต HRและแบบฟอร์มเงื่อนไขเพื่อรวบรวมรายงานแบบเรียลไทม์จากภาคสนาม

คุณสมบัติเด่นของ Connecteam

  • ทำให้การจัดตารางเวลาเป็นเรื่องง่ายด้วยกะงานที่เกิดซ้ำและการคัดลอก
  • มอบหมายบันทึกกะและงานให้กับพนักงานแต่ละคน
  • Connecteam จะแจ้งเตือนความไม่สอดคล้องหากแบบฟอร์มเวลาทำงานของทีมคุณไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
  • อนุญาตให้พนักงานลงเวลาเข้าและออกงานได้อย่างง่ายดายผ่านแอปพลิเคชันมือถือที่ใช้งานง่าย

ข้อจำกัดของ Connecteam

  • Connecteam ต้องการให้คุณดำเนินการจ่ายเงินเดือนผ่าน Gusto, QuickBooks หรือซอฟต์แวร์การจ่ายเงินเดือนอื่น ๆ
  • มันไม่มีรีวิวมากนัก

Connecteam ราคา

  • แผนธุรกิจขนาดเล็ก: ฟรี
  • การดำเนินงานขั้นพื้นฐาน: $29/เดือน สำหรับผู้ใช้ 30 คนแรก, คิดค่าบริการรายปี
  • การดำเนินงานขั้นสูง: $49/เดือน สำหรับผู้ใช้ 30 คนแรก, คิดค่าบริการรายปี
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติการ: $99/เดือน สำหรับผู้ใช้ 30 คนแรก, คิดค่าบริการรายปี

การให้คะแนนและรีวิวของ Connecteam

  • G2: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 320 รายการ)

6. ADP Workforce Now

ดีที่สุดสำหรับการประมวลผลเงินเดือน

แดชบอร์ดทรัพยากรบุคคลของ ADP
ผ่านทางADP

ADP เป็นหนึ่งในทางเลือกที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดของ Zenefits แม้ว่าจะเป็นที่รู้จักดีที่สุดในด้านการประมวลผลเงินเดือน แต่เครื่องมือ Workforce Now ของ ADP เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับการจัดการบุคลากร สวัสดิการ และแน่นอน การประมวลผลเงินเดือน

ADP Workforce Now ฟีเจอร์เด่น

  • เข้าใจประสบการณ์ของพนักงานผ่านการสำรวจเป็นประจำ
  • จัดตั้งพอร์ทัลบริการตนเองสำหรับพนักงานเพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรบุคคลที่พบบ่อย
  • ADP ช่วยให้คุณมอบทางเลือกให้พนักงานในการตั้งค่าสวัสดิการของตนเอง
  • สร้างความเท่าเทียมโดยการเปรียบเทียบเงินเดือนของทีมคุณกับมาตรฐานอุตสาหกรรม

ข้อจำกัดของ ADP Workforce Now

  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าเว็บไซต์ทำงานช้าและหมดเวลาอย่างรวดเร็ว
  • บางคนกล่าวว่าแพลตฟอร์มนี้มีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ ของ Zenefits

ADP Workforce Now ราคา

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

ADP Workforce Now คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 6,300 รายการ)

7. Justworks

ดีที่สุดสำหรับการสนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคลตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

หน้า รายงาน ของ Justworks
ผ่านทางJustworks

คุณต้องการซอฟต์แวร์ HR พร้อมการสนับสนุนตลอด 24/7 หรือไม่? ไม่ต้องมองหาที่ไหนอีกแล้ว Justworks คือคำตอบ แพลตฟอร์มนี้มอบสายด่วนบริการลูกค้าและผู้เชี่ยวชาญด้าน HR ให้คุณผ่านอีเมล โทรศัพท์ แชท หรือ Slackนอกจากนี้ยังมีระบบอัตโนมัติสำหรับจัดการเงินเดือน เครื่องมือสำหรับการจ้างงานและปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รวมถึงแผนประกันสุขภาพสำหรับกลุ่มขนาดใหญ่

คุณสมบัติเด่นของ Justworks

  • คุณบริหารทีมนานาชาติหรือไม่? Justworks สนับสนุนการสรรหาบุคลากรระดับโลก
  • Justworks ผสานกฎระเบียบการจ้างงานเข้ากับแพลตฟอร์มและกระบวนการทำงาน
  • ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐานกับ Justworks People Analytics
  • ระบบเงินเดือนอัตโนมัติของ Justworks ติดตามชั่วโมงการทำงานของพนักงานและซิงค์เข้ากับเงินเดือนของพวกเขา

ข้อจำกัดของ Justworks

  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าโซลูชันการจ่ายเงินเดือนระหว่างประเทศยังต้องปรับปรุง
  • ผู้อื่นต้องการให้ Justworks รวมคุณสมบัติการมีส่วนร่วมของพนักงานหรือฟังก์ชันทางสังคม

Justworks ราคา

  • พื้นฐาน: $59/เดือนต่อพนักงาน สำหรับพนักงานไม่เกิน 49 คน
  • เพิ่มเติม: $99/เดือนต่อพนักงาน สำหรับพนักงานไม่เกิน 49 คน

Justworksคะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (430+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)

8. การเกิดระลอกคลื่น

ดีที่สุดสำหรับการบริหารจัดการสวัสดิการพนักงาน

บัตรลงเวลาของพนักงานในระบบ Rippling
ผ่านทางRippling

Rippling เป็นแพลตฟอร์มการจัดการแรงงานที่ได้รับความนิยมซึ่งไม่เพียงแต่มีคุณสมบัติสำหรับการจ่ายเงินเดือนและการจัดการสวัสดิการเท่านั้น แต่ยังสนับสนุนการจัดการค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์อีกด้วย นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับ IT Cloud และ Finance Cloud เพื่อให้คุณสามารถใช้งาน Rippling ได้ในหลายแผนก ?

คุณสมบัติเด่นที่โดดเด่น

  • ดำเนินการจ่ายเงินเดือนทั้งในสหรัฐอเมริกาหรือทั่วโลก
  • สรรหาบุคลากรที่มีความสามารถสูงสุดโดยใช้ระบบติดตามผู้สมัคร และบริหารจัดการประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขาด้วยการประเมินผลที่อ้างอิงจากข้อมูล
  • ระบบ Rippling ช่วยให้การฝึกอบรมพนักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบ LMS ที่ผสานรวม
  • เครื่องมือสำหรับการรวบรวมความคิดเห็นของพนักงานและการทำแบบสำรวจเกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

ข้อจำกัดที่ขยายวงกว้าง

  • ผู้ใช้บางรายต้องการให้ Rippling มีเครื่องมือสำหรับจัดตารางเวลา
  • ผู้อื่นต้องการให้มีการรายงานที่ปรับแต่งตามความต้องการ

การกำหนดราคาแบบคลื่น

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

เรตติ้งและรีวิวที่กระเพื่อม

  • G2: 4. 8/5 (2,100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 9/5 (2,900+ รีวิว)

9. เพย์เช็คซ์

เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

แดชบอร์ดของ Paychex
ผ่านทางPaychex

Paychex มีแพ็กเกจที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณ คุณจึงจ่ายเฉพาะฟีเจอร์ด้านทรัพยากรบุคคลที่คุณต้องการเท่านั้น ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือมีธุรกิจขนาดเล็ก ทางเลือกนี้จาก Zenefits ยังให้คุณเข้าถึงที่ปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเงินเดือนและภาษีนิติบุคคลอีกด้วย

Paychex คุณสมบัติเด่น

  • ต้องการประกันภัยหรือไม่? Paychex เชื่อมต่อคุณกับกรมธรรม์สำหรับประกันภัยครอบคลุมทุกด้าน, ประกันภัยความรับผิดทั่วไป, ประกันสังคมสำหรับพนักงาน, และอื่น ๆ
  • Paychex จะช่วยคุณเปลี่ยนผ่านจากบริษัทบัญชีเงินเดือนอื่น
  • จัดการสวัสดิการประกันสุขภาพ รวมถึง FSA และ HSA
  • Paychex ติดตามการเข้างานของพนักงานและให้บริการเครื่องบันทึกเวลา

ข้อจำกัดของ Paychex

  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่านาฬิกาบันทึกเวลาทำงานมีปัญหา
  • บางคนบอกว่ามันซับซ้อนในการดำเนินการจ่ายเงินเดือนสำหรับพนักงานเงินเดือน

Paychex ราคา

  • สิ่งจำเป็น: $39/เดือน บวก $5 ต่อพนักงาน
  • เลือก: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ข้อดี: ติดต่อเพื่อขอราคา

Paychexคะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 2/5 (1,400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (1,400+ รีวิว)

10. Zoho People

โซลูชัน CRM สำหรับพนักงานที่ดีที่สุด

การปรับแต่งวิดเจ็ตใน Zoho People
ผ่านทางZoho People

Zoho เป็นชุดโซลูชันธุรกิจครบวงจรที่นำเสนอทางออกสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) การจัดการงาน และอื่นๆ อีกมากมาย Zoho People ดูแลงานทรัพยากรบุคคลหลัก เช่น การจ่ายเงินเดือนและการลาหยุด รวมถึงการมีส่วนร่วมของพนักงาน การฝึกอบรม และการติดตามการเข้างาน

Zoho People คุณสมบัติเด่น

  • Zoho เป็นระบบนิเวศซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ ดังนั้นนี่จึงเป็นตัวเลือกที่ดีหากคุณกำลังใช้ผลิตภัณฑ์ของ Zoho อยู่แล้ว
  • สร้างแชทบอทฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อตอบคำถามง่าย ๆ จากทีมของคุณอย่างรวดเร็ว
  • ต้องการควบคุมค่าใช้จ่ายหรือไม่? ลองใช้ฟีเจอร์การจัดการค่าใช้จ่ายของ Zoho เพื่อควบคุมการใช้จ่าย
  • สร้างระบบ LMS ตามความต้องการของคุณเอง

ข้อจำกัดของ Zoho People

  • คุณต้องการโซลูชันแยกต่างหากสำหรับการจัดการงาน
  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า Zoho People ใช้งานยากหากคุณจัดการหลายองค์กร

Zoho People ราคา

  • ทรัพยากรบุคคลที่จำเป็น: $1. 25/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • มืออาชีพ: $2/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • พรีเมียม: $3/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • องค์กร: $4.50/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • People Plus: $9/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี

Zoho People คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 240 รายการ)

โบนัส:ซอฟต์แวร์ HRMS!

ทำให้การบริหารงานบุคคลง่ายขึ้น ด้วยทางเลือกแทน Zenefits

มีทางเลือกมากมายแทน Zenefits ให้เลือกใช้ ท้ายที่สุดแล้ว ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรของคุณขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ, กระบวนการทำงาน, และราคาที่คุณต้องการเพื่อดูแลธุรกิจของคุณ

แม้ว่าเครื่องมือทั้งหมดในรายการนี้จะรองรับฟังก์ชันงาน HR แต่ไม่มีอะไรที่มีความหลากหลายและปรับแต่งได้เท่ากับ ClickUp สร้างฐานข้อมูลของคุณเอง ปรับปรุงการจัดการเอกสารให้มีประสิทธิภาพ หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ AI ในหนึ่งในเทมเพลตมากมายของเรา—ความเป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุด ?

สัมผัสความมหัศจรรย์ของ ClickUp ด้วยตัวคุณเอง:สร้างพื้นที่ทำงาน HR ของคุณตอนนี้ ฟรี