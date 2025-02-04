10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Zenefits สำหรับทีม HR ในปี 2025 (รีวิวและราคา)

ธุรกิจไม่สามารถดำเนินการได้หากไม่มีแผนกทรัพยากรบุคคล (HR) ที่มีความสามารถ ผู้จัดการ HR รู้เรื่องนี้ดี! ตั้งแต่การปฏิบัติตามกฎหมายไปจนถึงสวัสดิการพนักงานและการจัดการระบบเงินเดือน คุณกำลังว่ายน้ำอยู่ในมหาสมุทรของสิ่งที่ต้องทำ ?
โชคดีที่มีซอฟต์แวร์อย่าง Zenefits ซึ่งช่วยให้การจัดการงานด้านทรัพยากรบุคคล เช่น การดูแลความคุ้มครองประกันสุขภาพและการบริหารสวัสดิการ เป็นเรื่องง่ายขึ้นมาก แม้ว่า Zenefits จะเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยม แต่ก็ไม่ใช่ทางเลือกเดียวในตลาด ในคู่มือนี้ เราจะอธิบายคุณสมบัติที่คุณควรมีในซอฟต์แวร์คู่แข่งของ Zenefits และรวบรวม 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Zenefits เพื่อการบริหารสวัสดิการที่ดีกว่า
คุณควรมองหาอะไรใน ทางเลือกแทน Zenefits?
การค้นหาทางเลือกแทน Zenefits นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการค้นหาเพียงราคาที่ถูกที่สุดเท่านั้น คุณควรมองหาโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นในรูปแบบของคุณสมบัติที่มีคุณค่าสูง เช่น:
- เครื่องมือ HR ที่ครอบคลุม: ทางเลือกที่ดีสำหรับ Zenefits ควรมาพร้อมกับคุณสมบัติที่หลากหลายสำหรับการจัดการเงินเดือน การบริหารสวัสดิการและการจัดการกำลังคน หากมีเครื่องมือสำหรับการปฐมนิเทศพนักงาน การติดตามเวลา และการจัดการประสิทธิภาพการทำงาน จะได้รับคะแนนพิเศษ
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ยิ่งซอฟต์แวร์ HR ของคุณใช้งานง่ายมากเท่าไร คุณก็จะเห็นผลลัพธ์ที่คุ้มค่าได้เร็วขึ้นเท่านั้น แพลตฟอร์ม HR ที่ใช้งานง่ายช่วยลดระยะเวลาในการเรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ดังนั้นควรเลือกใช้แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที
- ปรับแต่งได้เวิร์กโฟลว์: ทุกธุรกิจมีกระบวนการ HR ที่ไม่เหมือนกัน มองหาซอฟต์แวร์ HR ที่มีเวิร์กโฟลว์และโมดูลที่สามารถปรับฟังก์ชันให้เข้ากับวิธีการทำงานที่ทีมของคุณต้องการ
- การผสานรวม: คุณไม่มีเวลาสลับไปมาระหว่างหลายแพลตฟอร์มหรือรายงาน ค้นหาทางเลือกแทน Zenefits ที่สามารถผสานรวมกับระบบจัดการการเรียนรู้ (LMS) พอร์ทัลบริการตนเองของพนักงาน หรือแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม เช่น Slack เพื่อให้ข้อมูลไหลลื่นตลอดทั้งธุรกิจของคุณ
- ความสามารถในการขยาย: คุณอาจต้องจ้างพนักงานใหม่หรือสูญเสียพนักงานไปตามกาลเวลา ซอฟต์แวร์ HR ของคุณควรสามารถรองรับการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจได้ มองหาโซลูชันบนคลาวด์ที่สามารถปรับให้เข้ากับพนักงานใหม่ได้ง่าย รองรับการลาออก และเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ได้อย่างสะดวก
- การปฏิบัติตามข้อกำหนด: ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นสิ่งจำเป็นเสมอ แต่สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลแล้ว ถือเป็นสิ่งที่ไม่อาจต่อรองได้ ต้องแน่ใจว่าคุณเลือกทางเลือกของ Zenefits ที่มีชื่อเสียงและปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของพนักงาน
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดแทน Zenefits ที่คุณสามารถใช้ในปี 2024
แน่นอน Zenefits ก็ดีอยู่แล้ว แต่แพลตฟอร์ม HR อื่น ๆ ก็สามารถพาคุณไปถึงเป้าหมายได้เช่นกัน ลองดู 10 ทางเลือกยอดนิยมสำหรับ Zenefits สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน HR ในปี 2024
1. ClickUp
เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานทรัพยากรบุคคล
ClickUp อาจเป็นแอปจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก แต่เรายังเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลอีกด้วยทีม HR พึ่งพา ClickUpเพื่อทำให้การสรรหา การปฐมนิเทศ และการฝึกอบรมเป็นเรื่องง่ายในโซลูชัน HR แบบครบวงจรอย่างแท้จริง ?
สร้างแดชบอร์ดที่กำหนดเองสำหรับแต่ละทีม ติดตามประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของพนักงาน และสร้างศูนย์กลางสำหรับข้อมูลพนักงานและการจัดการกำลังคนทั้งหมด ClickUp มอบฐานข้อมูลที่ทรงพลังโดยไม่ต้องเขียนโค้ดให้คุณใช้งานเพื่อปรับปรุงกระบวนการสรรหาบุคลากรให้ราบรื่นยิ่งขึ้น คุณสามารถสร้างประสบการณ์การปฐมนิเทศที่ปรับแต่งได้ภายใน ClickUp พร้อมด้วยงานที่ติดตามได้ เอกสาร และความคิดเห็น
คุณสามารถสร้างอะไรก็ได้ตามต้องการใน ClickUp แต่เทมเพลตของเราจะช่วยเร่งความเร็วในการทำงานของคุณได้อย่างมาก ตัวอย่างเช่นเทมเพลต ClickUp HR SOPเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างกระบวนการทำงาน เมื่อคุณสร้างและแชร์กระบวนการเหล่านั้นแล้ว เพียงนำทุกอย่างไปใช้งานใน ClickUp เพื่อเริ่มใช้งานได้ทันทีและติดตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการเขียนนโยบาย HR แก้ไขข้อความ หรือสรุปบันทึกการประชุมลองใช้ ClickUp AI ผู้ช่วยเขียน AI ที่สะดวกนี้จะช่วยหาคำที่เหมาะสมให้คุณ เพื่อให้คุณสามารถกลับไปทำสิ่งที่สำคัญที่สุดได้: การดำเนินงานภายในขององค์กรของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ตั้งค่าแดชบอร์ดที่กำหนดเองสำหรับแต่ละทีม พนักงาน แผนก หรือองค์กร
- ระดมความคิดเกี่ยวกับกระบวนการหรือนโยบาย HR ใหม่ ๆ กับกลุ่มของคุณบนClickUp Whiteboard
- ไม่มีเวลาเขียนใช่ไหม? เร่งงานให้เร็วขึ้นด้วย ClickUp AI
- ร่วมมือ, แบ่งปัน, และจัดระเบียบเนื้อหาได้อย่างง่ายดายด้วยClickUp Docs
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp AI มีให้บริการเฉพาะในแผนฟรีเท่านั้น แม้ว่าเราจะมีการทดลองใช้ AI ฟรีให้ก็ตาม
- ClickUp มีคุณสมบัติมากมาย ดังนั้นอาจใช้เวลาสักครู่เพื่อทำความคุ้นเคยกับส่วนติดต่อผู้ใช้
ClickUp ราคา
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิก Workspace ต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,200+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
2. ความกระตือรือร้น
ดีที่สุดสำหรับการจัดการเงินเดือนบนระบบคลาวด์
Gusto ประกาศตัวเองว่าเป็นแพลตฟอร์มอัตโนมัติด้านทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร ออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก Gusto ไม่เพียงแต่สนับสนุนกระบวนการจ้างงานและงานด้านเงินเดือนเท่านั้น แต่ยังสนับสนุนการลงทะเบียนภาษีของรัฐในทุกรัฐของสหรัฐอเมริกาทั้ง 50 รัฐอีกด้วย Gusto ทำงานบนพื้นฐานของโมดูล ดังนั้นคุณจึงจ่ายเฉพาะฟีเจอร์ที่คุณต้องการเท่านั้น
คุณสมบัติเด่นของ Gusto
- Gusto อัตโนมัติการจ่ายเงินเดือนพร้อมตัวเลือกสำหรับการฝากเงินโดยตรงและการยื่นภาษี
- จัดการประกันสุขภาพ บัญชีเกษียณอายุ และสวัสดิการพนักงานอื่นๆ
- จ้างงาน, อบรม, จัดการพนักงาน, และบริหารจัดการวงจรชีวิตของพนักงานทั้งหมดใน Gusto
- การบันทึกเวลาทำงานและคำขอลาพักร้อน
ข้อจำกัดของ Gusto
- ผู้ใช้หลายคนกล่าวว่าฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ Gusto ไม่ดีที่สุด
- ผู้อื่นกล่าวว่าต้องการสิทธิ์และการแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้มากขึ้น
กูสโต้ ราคา
- ง่าย: $40/เดือน, บวก $6/เดือน ต่อคน
- เพิ่มเติม: $80/เดือน, บวก $12/เดือนต่อคน
- พรีเมียม: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Gusto
- G2: 4. 5/5 (1,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
3. UKG
ดีที่สุดสำหรับการบริหารจัดการแรงงาน
UKG เป็นทางเลือกแทน Zenefits สำหรับงานทรัพยากรบุคคล การจ่ายเงินเดือนและการจัดการพนักงาน แพลตฟอร์มนี้จัดการผู้สมัครงาน การจ้างงาน การรักษาพนักงาน การเข้างาน และอื่นๆ อีกมากมาย ฟีเจอร์การให้บริการทรัพยากรบุคคลของมันค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ โดยให้คุณสามารถให้คำแนะนำด้านทรัพยากรบุคคลแบบเรียลไทม์แก่ทีมของคุณผ่านพอร์ทัลเว็บหรือแอปมือถือของ UKG
คุณสมบัติเด่นของ UKG
- สนับสนุนการเติบโตของพนักงานด้วยข้อมูลเชิงลึกผ่านการรายงานและการวิเคราะห์ของ UKG
- สร้างมาตรฐานการกำกับดูแลที่บังคับใช้ได้เข้าไปในกระบวนการทำงานอัตโนมัติของคุณใน UKG
- UKG ให้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงานล่าสุดในพื้นที่ของคุณ รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับ DEI&B
- จัดการตารางการทำงานของพนักงาน
ข้อจำกัดของ UKG
- ผู้ใช้หลายคนกล่าวถึงการขาดความสามารถในการปรับแต่งของ UKG
- บางคนบอกว่าฝ่ายบริการลูกค้ายังต้องปรับปรุง
UKG ราคา
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว UKG
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 1,400 รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (500+ รีวิว)
4. BambooHR
ดีที่สุดสำหรับการติดตามผู้สมัครและการปฐมนิเทศ
BambooHR ผสานรวมระบบ HR, การจ่ายเงินเดือน, และสวัสดิการไว้ในแพลตฟอร์มเดียว. แม้ว่าจะมีข้อมูล HR ทั่วไป, การจัดการพนักงาน, การสรรหา,การอบรม, และการจ่ายเงินเดือน, แต่ BambooHR ให้ความสำคัญอย่างมากกับประสบการณ์ของพนักงานและประสิทธิภาพการทำงาน. หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมหรือประสิทธิภาพการทำงาน, นี่อาจเป็นเครื่องมือที่ดีในการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้น. ?
BambooHR คุณสมบัติเด่น
- รับมุมมองแบบภาพรวมของข้อมูลพนักงานทั้งหมด
- บันทึกและทำให้กระบวนการจ้างงานและปฐมนิเทศทั้งหมดเป็นอัตโนมัติใน BambooHR
- BambooHR มีตลาดการผสานรวมขนาดใหญ่สำหรับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack, Litmos และ Kudos
- ติดตามชั่วโมงการทำงาน การเข้างาน และสวัสดิการเงินเดือนของพนักงานทั้งหมดด้วยเครื่องมือการจัดการค่าตอบแทนที่หลากหลายของ BambooHR
ข้อจำกัดของ BambooHR
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า รายงานของ BambooHR ไม่ละเอียดเท่าที่พวกเขาต้องการ
- ผู้อื่นกล่าวว่าแพลตฟอร์มมักมีบั๊กและกระตุก
BambooHR ราคา
- ติดต่อเพื่อขอราคา
BambooHR คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,600 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (2,600+ รีวิว)
5. Connecteam
เหมาะที่สุดสำหรับ "ทีมที่ไม่มีโต๊ะทำงาน"
Connecteam เป็นทางเลือกของ Zenefits ที่มุ่งเน้นไปที่ทีมที่ทำงานนอกสถานที่ เช่น พนักงานภาคสนาม หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือบริการตนเองสำหรับพนักงาน Connectteam เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม ดูเวลาเข้าและออกงาน ออกเงินเดือนได้ในคลิกเดียว และจัดการงานทั้งหมดบนแพลตฟอร์มเดียวกัน Connecteam ยังมาพร้อมกับเทมเพลต HRและแบบฟอร์มเงื่อนไขเพื่อรวบรวมรายงานแบบเรียลไทม์จากภาคสนาม
คุณสมบัติเด่นของ Connecteam
- ทำให้การจัดตารางเวลาเป็นเรื่องง่ายด้วยกะงานที่เกิดซ้ำและการคัดลอก
- มอบหมายบันทึกกะและงานให้กับพนักงานแต่ละคน
- Connecteam จะแจ้งเตือนความไม่สอดคล้องหากแบบฟอร์มเวลาทำงานของทีมคุณไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
- อนุญาตให้พนักงานลงเวลาเข้าและออกงานได้อย่างง่ายดายผ่านแอปพลิเคชันมือถือที่ใช้งานง่าย
ข้อจำกัดของ Connecteam
- Connecteam ต้องการให้คุณดำเนินการจ่ายเงินเดือนผ่าน Gusto, QuickBooks หรือซอฟต์แวร์การจ่ายเงินเดือนอื่น ๆ
- มันไม่มีรีวิวมากนัก
Connecteam ราคา
- แผนธุรกิจขนาดเล็ก: ฟรี
- การดำเนินงานขั้นพื้นฐาน: $29/เดือน สำหรับผู้ใช้ 30 คนแรก, คิดค่าบริการรายปี
- การดำเนินงานขั้นสูง: $49/เดือน สำหรับผู้ใช้ 30 คนแรก, คิดค่าบริการรายปี
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติการ: $99/เดือน สำหรับผู้ใช้ 30 คนแรก, คิดค่าบริการรายปี
การให้คะแนนและรีวิวของ Connecteam
- G2: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 320 รายการ)
6. ADP Workforce Now
ดีที่สุดสำหรับการประมวลผลเงินเดือน
ADP เป็นหนึ่งในทางเลือกที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดของ Zenefits แม้ว่าจะเป็นที่รู้จักดีที่สุดในด้านการประมวลผลเงินเดือน แต่เครื่องมือ Workforce Now ของ ADP เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับการจัดการบุคลากร สวัสดิการ และแน่นอน การประมวลผลเงินเดือน
ADP Workforce Now ฟีเจอร์เด่น
- เข้าใจประสบการณ์ของพนักงานผ่านการสำรวจเป็นประจำ
- จัดตั้งพอร์ทัลบริการตนเองสำหรับพนักงานเพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรบุคคลที่พบบ่อย
- ADP ช่วยให้คุณมอบทางเลือกให้พนักงานในการตั้งค่าสวัสดิการของตนเอง
- สร้างความเท่าเทียมโดยการเปรียบเทียบเงินเดือนของทีมคุณกับมาตรฐานอุตสาหกรรม
ข้อจำกัดของ ADP Workforce Now
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าเว็บไซต์ทำงานช้าและหมดเวลาอย่างรวดเร็ว
- บางคนกล่าวว่าแพลตฟอร์มนี้มีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ ของ Zenefits
ADP Workforce Now ราคา
- ติดต่อเพื่อขอราคา
ADP Workforce Now คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 6,300 รายการ)
7. Justworks
ดีที่สุดสำหรับการสนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคลตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
คุณต้องการซอฟต์แวร์ HR พร้อมการสนับสนุนตลอด 24/7 หรือไม่? ไม่ต้องมองหาที่ไหนอีกแล้ว Justworks คือคำตอบ แพลตฟอร์มนี้มอบสายด่วนบริการลูกค้าและผู้เชี่ยวชาญด้าน HR ให้คุณผ่านอีเมล โทรศัพท์ แชท หรือ Slackนอกจากนี้ยังมีระบบอัตโนมัติสำหรับจัดการเงินเดือน เครื่องมือสำหรับการจ้างงานและปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รวมถึงแผนประกันสุขภาพสำหรับกลุ่มขนาดใหญ่
คุณสมบัติเด่นของ Justworks
- คุณบริหารทีมนานาชาติหรือไม่? Justworks สนับสนุนการสรรหาบุคลากรระดับโลก
- Justworks ผสานกฎระเบียบการจ้างงานเข้ากับแพลตฟอร์มและกระบวนการทำงาน
- ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐานกับ Justworks People Analytics
- ระบบเงินเดือนอัตโนมัติของ Justworks ติดตามชั่วโมงการทำงานของพนักงานและซิงค์เข้ากับเงินเดือนของพวกเขา
ข้อจำกัดของ Justworks
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าโซลูชันการจ่ายเงินเดือนระหว่างประเทศยังต้องปรับปรุง
- ผู้อื่นต้องการให้ Justworks รวมคุณสมบัติการมีส่วนร่วมของพนักงานหรือฟังก์ชันทางสังคม
Justworks ราคา
- พื้นฐาน: $59/เดือนต่อพนักงาน สำหรับพนักงานไม่เกิน 49 คน
- เพิ่มเติม: $99/เดือนต่อพนักงาน สำหรับพนักงานไม่เกิน 49 คน
Justworksคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (430+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)
8. การเกิดระลอกคลื่น
ดีที่สุดสำหรับการบริหารจัดการสวัสดิการพนักงาน
Rippling เป็นแพลตฟอร์มการจัดการแรงงานที่ได้รับความนิยมซึ่งไม่เพียงแต่มีคุณสมบัติสำหรับการจ่ายเงินเดือนและการจัดการสวัสดิการเท่านั้น แต่ยังสนับสนุนการจัดการค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์อีกด้วย นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับ IT Cloud และ Finance Cloud เพื่อให้คุณสามารถใช้งาน Rippling ได้ในหลายแผนก ?
คุณสมบัติเด่นที่โดดเด่น
- ดำเนินการจ่ายเงินเดือนทั้งในสหรัฐอเมริกาหรือทั่วโลก
- สรรหาบุคลากรที่มีความสามารถสูงสุดโดยใช้ระบบติดตามผู้สมัคร และบริหารจัดการประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขาด้วยการประเมินผลที่อ้างอิงจากข้อมูล
- ระบบ Rippling ช่วยให้การฝึกอบรมพนักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบ LMS ที่ผสานรวม
- เครื่องมือสำหรับการรวบรวมความคิดเห็นของพนักงานและการทำแบบสำรวจเกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
ข้อจำกัดที่ขยายวงกว้าง
- ผู้ใช้บางรายต้องการให้ Rippling มีเครื่องมือสำหรับจัดตารางเวลา
- ผู้อื่นต้องการให้มีการรายงานที่ปรับแต่งตามความต้องการ
การกำหนดราคาแบบคลื่น
- ติดต่อเพื่อขอราคา
เรตติ้งและรีวิวที่กระเพื่อม
- G2: 4. 8/5 (2,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (2,900+ รีวิว)
9. เพย์เช็คซ์
เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
Paychex มีแพ็กเกจที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณ คุณจึงจ่ายเฉพาะฟีเจอร์ด้านทรัพยากรบุคคลที่คุณต้องการเท่านั้น ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือมีธุรกิจขนาดเล็ก ทางเลือกนี้จาก Zenefits ยังให้คุณเข้าถึงที่ปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเงินเดือนและภาษีนิติบุคคลอีกด้วย
Paychex คุณสมบัติเด่น
- ต้องการประกันภัยหรือไม่? Paychex เชื่อมต่อคุณกับกรมธรรม์สำหรับประกันภัยครอบคลุมทุกด้าน, ประกันภัยความรับผิดทั่วไป, ประกันสังคมสำหรับพนักงาน, และอื่น ๆ
- Paychex จะช่วยคุณเปลี่ยนผ่านจากบริษัทบัญชีเงินเดือนอื่น
- จัดการสวัสดิการประกันสุขภาพ รวมถึง FSA และ HSA
- Paychex ติดตามการเข้างานของพนักงานและให้บริการเครื่องบันทึกเวลา
ข้อจำกัดของ Paychex
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่านาฬิกาบันทึกเวลาทำงานมีปัญหา
- บางคนบอกว่ามันซับซ้อนในการดำเนินการจ่ายเงินเดือนสำหรับพนักงานเงินเดือน
Paychex ราคา
- สิ่งจำเป็น: $39/เดือน บวก $5 ต่อพนักงาน
- เลือก: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ข้อดี: ติดต่อเพื่อขอราคา
Paychexคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (1,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (1,400+ รีวิว)
10. Zoho People
โซลูชัน CRM สำหรับพนักงานที่ดีที่สุด
Zoho เป็นชุดโซลูชันธุรกิจครบวงจรที่นำเสนอทางออกสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) การจัดการงาน และอื่นๆ อีกมากมาย Zoho People ดูแลงานทรัพยากรบุคคลหลัก เช่น การจ่ายเงินเดือนและการลาหยุด รวมถึงการมีส่วนร่วมของพนักงาน การฝึกอบรม และการติดตามการเข้างาน
Zoho People คุณสมบัติเด่น
- Zoho เป็นระบบนิเวศซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ ดังนั้นนี่จึงเป็นตัวเลือกที่ดีหากคุณกำลังใช้ผลิตภัณฑ์ของ Zoho อยู่แล้ว
- สร้างแชทบอทฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อตอบคำถามง่าย ๆ จากทีมของคุณอย่างรวดเร็ว
- ต้องการควบคุมค่าใช้จ่ายหรือไม่? ลองใช้ฟีเจอร์การจัดการค่าใช้จ่ายของ Zoho เพื่อควบคุมการใช้จ่าย
- สร้างระบบ LMS ตามความต้องการของคุณเอง
ข้อจำกัดของ Zoho People
- คุณต้องการโซลูชันแยกต่างหากสำหรับการจัดการงาน
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า Zoho People ใช้งานยากหากคุณจัดการหลายองค์กร
Zoho People ราคา
- ทรัพยากรบุคคลที่จำเป็น: $1. 25/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- มืออาชีพ: $2/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- พรีเมียม: $3/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: $4.50/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- People Plus: $9/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
Zoho People คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 240 รายการ)
โบนัส:ซอฟต์แวร์ HRMS!
ทำให้การบริหารงานบุคคลง่ายขึ้น ด้วยทางเลือกแทน Zenefits
มีทางเลือกมากมายแทน Zenefits ให้เลือกใช้ ท้ายที่สุดแล้ว ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรของคุณขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ, กระบวนการทำงาน, และราคาที่คุณต้องการเพื่อดูแลธุรกิจของคุณ
แม้ว่าเครื่องมือทั้งหมดในรายการนี้จะรองรับฟังก์ชันงาน HR แต่ไม่มีอะไรที่มีความหลากหลายและปรับแต่งได้เท่ากับ ClickUp สร้างฐานข้อมูลของคุณเอง ปรับปรุงการจัดการเอกสารให้มีประสิทธิภาพ หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ AI ในหนึ่งในเทมเพลตมากมายของเรา—ความเป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุด ?
สัมผัสความมหัศจรรย์ของ ClickUp ด้วยตัวคุณเอง:สร้างพื้นที่ทำงาน HR ของคุณตอนนี้ ฟรี