ซอฟต์แวร์ HRMS ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ: 10 โซลูชันที่ปรับขนาดได้ รีวิว

Engineering Team
4 กุมภาพันธ์ 2568

ธุรกิจที่ไม่มีแผนกทรัพยากรบุคคลที่แข็งแกร่งก็เหมือนกับทีมกีฬาที่ไม่มีโค้ช คุณมีกลุ่มผู้เล่นที่มีพรสวรรค์อยู่ในมือ แต่ไม่สามารถทำให้พวกเขาเล่นเป็นทีมได้ ไม่มีใครที่จะแยกการทะเลาะวิวาทหากเกิดขึ้น หรือกระตุ้นให้ทีมทุ่มเทอย่างเต็มที่ในสนาม 🏆

HR ในยุคปัจจุบันไม่ได้เกี่ยวข้องเพียงแค่การปรับปรุงประสบการณ์ของพนักงานเท่านั้น ด้วยความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของการทำงานทางไกลและการทำงานแบบผสมผสาน ผู้จัดการ HR ทั่วไปต้องลงทุนความพยายามมากขึ้นในการจัดการงานเอกสาร การเปิดตัวโครงการฝึกอบรม และการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแผนกต่างๆ

โชคดีที่สิ่งที่คุณต้องการคือ ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลหรือซอฟต์แวร์ HRMS ที่แข็งแกร่ง เพื่อรวบรวมทีม A ของคุณและดำเนินกระบวนการบริหารจัดการได้อย่างราบรื่นเหมือนนาฬิกา! ในคู่มือนี้ เราจะค้นพบแพลตฟอร์มที่มีความสามารถสูงสุดสำหรับการจัดการพนักงานและสนับสนุนทีม HR ในทุกขนาด!

ซอฟต์แวร์ HRMS คืออะไร?

เครื่องมือซอฟต์แวร์ HRMS เป็นแพลตฟอร์มที่สนับสนุนการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลตลอดทั้งวงจรชีวิตของพนักงาน มีผลกระทบต่อทุกสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลาที่ใครบางคนเห็นประกาศรับสมัครงานของคุณ จนกระทั่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกล่าวคำ ไม่ใช่คุณหรอกครับ/ค่ะ แต่เป็นฉันเอง ❤️‍🩹

แพลตฟอร์ม HRที่สมบูรณ์ต้องพึ่งพา ข้อมูลแรงงานและระบบอัตโนมัติของกระบวนการ เพื่อมอบประโยชน์มากมายให้กับฟังก์ชัน HR หลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง:

  • การสรรหา การปฐมนิเทศ และการออกจากงานของพนักงานอย่างราบรื่น
  • การตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้นเนื่องจากความสามารถในการมองเห็นกระบวนการทำงานที่ดีขึ้น
  • การใช้ทรัพยากรและการจัดตารางเวลาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  • ความพึงพอใจของพนักงานที่ดีขึ้น นำไปสู่การลาออกที่น้อยลง
  • การเคลื่อนย้ายบุคลากรที่มีศักยภาพสูงและการพัฒนาทักษะที่เพิ่มมากขึ้น
  • การจัดการเงินเดือนที่ราบรื่น

แม้ว่าชุดคุณสมบัติจะแตกต่างกันไปในแต่ละซอฟต์แวร์ แต่ผลิตภัณฑ์ HRMS ขั้นสูงมักจะเป็นโซลูชันแบบครบวงจร

คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือซอฟต์แวร์ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRMS)?

การค้นหาเครื่องมือ HRMS อาจเป็นเรื่องที่น่ากลัวเนื่องจากมีแพลตฟอร์มให้เลือกมากมาย เพื่อเร่งการค้นคว้าของคุณและแยกแยะระหว่างฟีเจอร์ที่ดูน่าสนใจแต่ไม่จำเป็นออกจากฟีเจอร์ที่สร้างความแตกต่างอย่างแท้จริง ให้เน้นที่สิ่งต่อไปนี้:

  1. งานการรับเข้าและออกจากงาน: มองหาซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรบุคคลที่ช่วยให้คุณจัดโครงสร้างกระบวนการรับเข้างานเพื่อให้สามารถตั้งค่าพนักงานใหม่ได้เร็วขึ้น รวมถึงเอกสารที่ช่วยในการเปลี่ยนผ่านเมื่อพนักงานออกจากงาน
  2. การบริหารจัดการเงินเดือน: ตั้งแต่การประมวลผลเงินเดือนจำนวนมากไปจนถึงการปรับอัตโนมัติ แพลตฟอร์ม HR ที่คุณเลือกควรมีฟีเจอร์ที่ช่วยลดภาระงานด้านบัญชีให้เหลือน้อยที่สุด
  3. ศูนย์กลางทรัพยากรแบบรวมศูนย์: แพลตฟอร์ม HRMS ที่มั่นคงควรช่วยให้สามารถปรับปรุงเอกสารเกี่ยวกับ SOP ที่สำคัญ, กระบวนการรับเข้าทำงาน, ความรู้เกี่ยวกับงาน, และทรัพยากรการเรียนรู้ให้เป็นระบบ
  4. การตั้งเป้าหมายและการติดตาม ด้านทรัพยากรบุคคล: ค้นหาแพลตฟอร์มที่ช่วยให้คุณวัดประสิทธิภาพของความพยายามด้านทรัพยากรบุคคลของคุณได้ โดยให้คุณตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs)
  5. การบริหารจัดการพนักงานประจำวัน: การจัดตารางกะ, ใบบันทึกเวลา, แม่แบบการประชุม, และตัวเลือกการลงเวลาเข้า/ออกงาน เป็นเพียงบางส่วนของฟีเจอร์มากมายที่คุณสามารถใช้เพื่อบริหารจัดการพนักงานของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ 🧑‍💼

10 โซลูชันซอฟต์แวร์ HRMS ที่ดีที่สุดสำหรับทีมทรัพยากรบุคคล

แต่ละองค์กรมีกระบวนการทำงานด้านทรัพยากรบุคคลที่ไม่เหมือนกัน—คุณจะต้องพิจารณาว่าเครื่องมือซอฟต์แวร์ HRMS ตัวใดเหมาะสมกับทีมของคุณ นั่นคือเหตุผลที่ เราได้คัดสรร 10 ตัวเลือกที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้คุณค้นหาโซลูชันที่ตอบโจทย์ได้อย่างแท้จริง 🎯

1.คลิกอัพ

ClickUp โครงการทรัพยากรบุคคล
จัดระเบียบและปรับปรุงกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลของคุณให้มีประสิทธิภาพบน ClickUp และช่วยให้ทีมของคุณประสบความสำเร็จ

ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ครอบคลุมพร้อมHR Suite ที่พัฒนาอย่างดี ไม่ว่าคุณต้องการจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับกระบวนการสรรหาบุคลากรปรับปรุงการจัดการคนในทุกวัน สนับสนุนการพัฒนาทักษะ หรือคิดหาวิธีที่จะทำให้ทีมของคุณมีส่วนร่วม ClickUp สามารถทำให้กระบวนการนี้ง่ายดายและลดการทำงานด้วยมือให้น้อยที่สุด! 💗

ด้วยClickUp Docs คุณจะได้รับศูนย์กลางทรัพยากรที่รวมทุกอย่างไว้เพื่อสร้างและจัดเก็บเอกสารด้านทรัพยากรบุคคลทุกประเภท เช่น กฎระเบียบการเข้าทำงาน คู่มือพนักงาน และนโยบายภายในองค์กร ใช้ประโยชน์จากClickUp AIเพื่อสรุปเนื้อหาที่ยาวหรือปรับปรุงไวยากรณ์และน้ำเสียงของเอกสารที่ส่งถึงพนักงาน

หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการกำหนดกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลของคุณ ClickUp มี คลังข้อมูลที่อุดมไปด้วย เทมเพลต HR ฟรีที่ช่วยให้คุณไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด ตัวอย่างเช่นเทมเพลตขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOP) ด้านทรัพยากรบุคคลช่วยให้คุณติดตาม ตรวจสอบ และตรวจสอบเอกสารภายในและเอกสารพนักงาน รวมถึงกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลทั้งหมดได้ในที่เดียว!

และนี่เป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ เท่านั้น—ClickUp ยังมีฟีเจอร์อีกมากมายที่ช่วยสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการติดตามกิจกรรมของพนักงานใช้ฟีเจอร์ Mentionsเพื่อชื่นชมผลงานของพนักงานที่โดดเด่น และใช้ClickUp Formsเพื่อจัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นของพนักงานหรือขอข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการภายในองค์กร

สำรวจระบบอัตโนมัติมากกว่า 100 แบบภายในแพลตฟอร์ม หรือสร้างระบบของคุณเอง ทีม HR จะชื่นชอบเวลาที่พวกเขาประหยัดได้จากการทำงานซ้ำๆ ในการสรรหาบุคลากรโดยอัตโนมัติ!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้เริ่มต้นอาจเผชิญกับเส้นทางการเรียนรู้ที่ค่อนข้างชัน แต่เอกสารช่วยเหลือของ ClickUp จะช่วยให้กระบวนการราบรื่นขึ้น
  • คุณสมบัติที่จำกัดบนเวอร์ชันมือถือ

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp AI: พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 จาก 9,000+ รีวิว
  • Capterra: 4. 7/5 จาก 3,800+ รีวิว

2. วันจันทร์

วันจันทร์ให้คุณสร้างกระบวนการทำงานด้านทรัพยากรบุคคลที่หลากหลายและติดตามข้อมูลพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผ่านทาง:วันจันทร์

Monday เป็นแอปอเนกประสงค์ที่ช่วยให้คุณจัดโครงสร้างและจัดการกระบวนการทำงานต่างๆ รวมถึงกระบวนการของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มีฟีเจอร์หลากหลายเพื่อสนับสนุนการสรรหาบุคลากรและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

โปรดแจกจ่ายแบบฟอร์มที่ครบถ้วนของวันจันทร์ภายในทีมของคุณเพื่อรวบรวมคำขอภายใน ข้อเสนอแนะ และคำแนะนำอื่น ๆ การจัดการการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นเรื่องง่าย ด้วยระบบติดตามที่ครอบคลุม

กังวลเกี่ยวกับการหมดไฟของพนักงานหรือไม่? ใช้ประโยชน์จาก ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และแผนภูมิเพื่อปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและระบุโอกาสในการพัฒนาทักษะ

แพลตฟอร์มยังมีเทมเพลตที่มีประโยชน์หลากหลายสำหรับการมีส่วนร่วมของพนักงาน การติดตามวันหยุด และงานด้านทรัพยากรบุคคลอื่นๆ เชื่อมต่อ Monday กับแอปที่อาจเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานปัจจุบันของคุณ เช่น Slack, Microsoft Teams และ Google Workspace 🧩

คุณสมบัติเด่นของวันจันทร์

ข้อจำกัดในวันจันทร์

  • อินเทอร์เฟซต้องมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น
  • การสนับสนุนลูกค้าสามารถทำได้ดีกว่านี้

ราคาวันจันทร์

  • บุคคล: ฟรี
  • พื้นฐาน: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐาน: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

เรตติ้งและรีวิววันจันทร์

  • G2: 4. 7/5 จาก 8,600+ รีวิว
  • Capterra: 4. 6/5 จาก 4,300+ รีวิว

3. เซจ

Sage มีแอปพลิเคชันหลายตัวที่ทีมทรัพยากรบุคคลสามารถใช้เพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่สอดคล้องกัน
ผ่านทาง:Sage

Sage นำเสนอชุดแอปพลิเคชันสำหรับฟังก์ชันธุรกิจต่างๆ รวมถึง ซอฟต์แวร์ Sage HR ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ฟังก์ชันหลักของซอฟต์แวร์นี้แบ่งออกเป็น 6 โมดูล:

  1. การจัดการทรัพยากรบุคคลหลักและการจัดการการลา
  2. ประสิทธิภาพ
  3. การจัดตารางกะ
  4. แบบบันทึกเวลาทำงาน
  5. ค่าใช้จ่าย
  6. การสรรหาบุคลากร

เลือกโมดูลใดก็ได้หรือทั้งหมดตามความต้องการของคุณ แม้ว่าโมดูลแรกจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ตาม 😏

ด้วยคุณสมบัติการจัดการแรงงานที่สำคัญ เช่น ปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน ฐานข้อมูลพนักงาน และการรายงานขั้นสูง Sage นำเสนอโซลูชัน HR ที่ครอบคลุมอย่างครบถ้วน คุณจะสังเกตเห็นฟังก์ชัน HR ที่สำคัญขาดหายไปจากโมดูล: การจ่ายเงินเดือน เนื่องจากมันถูกเสนอเป็นโซลูชันแยกต่างหาก ดังนั้น Sage อาจไม่ใช่แพลตฟอร์ม HR ที่สมบูรณ์ที่สุดหรือคุ้มค่าที่สุด

คุณสมบัติเด่นของ Sage

  • ข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
  • แม่แบบกะที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
  • การอนุมัติคำขอลาออกด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
  • แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานอัตโนมัติ
  • บันทึกข้อมูลพนักงานแบบรวมศูนย์

ข้อจำกัดของเซจ

  • ไม่มีคุณสมบัติการจ่ายเงินเดือนในแอป
  • ปัญหาการอัปโหลดและส่งออกข้อมูลเป็นครั้งคราว

การตั้งราคาแบบชาญฉลาด

  • ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลหลักและการจัดการการลา: $5.50/เดือนต่อพนักงานหนึ่งคน
  • ประสิทธิภาพ: $3/เดือนต่อพนักงาน
  • การจัดตารางกะ: $3/เดือน ต่อพนักงาน
  • แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงาน: $3/เดือน ต่อพนักงาน 1 คน
  • ค่าใช้จ่าย: $1. 50/เดือน ต่อพนักงาน
  • การสรรหาบุคลากร: $200/เดือน

*ราคาสุดท้ายขึ้นอยู่กับชุดโมดูลที่คุณเลือก

คะแนนและรีวิวของ Sage

  • G2: 4. 3/5 จาก 60+ รีวิว
  • Capterra: 4. 5/5 จาก 330+ รีวิว

4. เพย์คอร์

Paycor นำเสนอฟีเจอร์ด้านทรัพยากรบุคคลและระบบเงินเดือนที่ครอบคลุม เหมาะสำหรับธุรกิจทุกขนาด
ผ่านทาง:Paycor

Paycor เป็น แพลตฟอร์ม HCM (การบริหารทุนมนุษย์) ขั้นสูง ที่มุ่งเน้นหลักในด้านทรัพยากรบุคคลและเงินเดือน แม้ว่าจะมีฟีเจอร์เพิ่มเติมที่น่าสนใจอีกหลายอย่าง 🃏

แพลตฟอร์มนี้มอบคุณสมบัติการสรรหาพนักงานที่ครอบคลุม เช่นการค้นหาผู้มีความสามารถด้วยระบบ AIและการวิเคราะห์การสรรหาขั้นสูง คุณยังสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มการปฐมนิเทศที่สมบูรณ์เพื่อช่วยให้พนักงานใหม่ของคุณปรับตัวเข้ากับองค์กรได้อย่างราบรื่น

Paycor มาพร้อมกับแพลตฟอร์มการจัดตารางเวลาและการเข้าร่วมงานที่ครอบคลุม ซึ่งช่วยให้การจัดการแรงงานง่ายขึ้นและลดข้อผิดพลาดได้มากขึ้น คุณจะมีภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกระจายแรงงาน การลาหยุด ชั่วโมงการทำงาน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

คุณยังได้รับเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับการจัดตารางเวลาอย่างรวดเร็วและการสื่อสารการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับทีมของคุณแบบเรียลไทม์

คุณสมบัติเด่นของ Paycor

  • ซอฟต์แวร์การปฐมนิเทศพนักงานที่รองรับการใช้งานบนมือถือ
  • รายงานเวลาและการเข้างานขั้นสูง
  • การคำนวณเงินเดือนแบบเรียลไทม์
  • สนับสนุนการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง

ข้อจำกัดของ Paycor

  • ไม่มีการเปิดเผยราคาอย่างโปร่งใส
  • ผู้ใช้บางรายได้รายงานปัญหาเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของสินค้า

ราคาของ Paycor

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

Paycor ratings and reviews

  • G2: 4. 0/5 จาก 650+ รีวิว
  • Capterra: 4. 3/5 จาก 2,600+ รีวิว

5. ADP Workforce Now

ADP Workforce Now นำเสนอโซลูชันล้ำสมัยสำหรับฟังก์ชันงานทรัพยากรบุคคลที่หลากหลาย
ผ่านทาง:ADP

ADP Workforce Now เป็นแพลตฟอร์มที่ซับซ้อนซึ่ง มุ่งเน้นไปที่องค์กร เป็นหลัก เต็มไปด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่ช่วยปรับปรุงกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลเกือบทุกด้านให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพอสมควร

คุณสมบัติที่ดีที่สุดบางประการของแอปนี้เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของพนักงาน คุณสามารถเปิดตัวแบบสำรวจตามเทมเพลตที่ได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัยและสร้างการวิเคราะห์ระดับคำถามที่ครอบคลุมได้ นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกในการสร้างลูปความคิดเห็นที่เป็นความลับ ซึ่งสามารถกระตุ้นให้พนักงานพูดตรงไปตรงมาได้มากขึ้นเนื่องจากความเป็นนิรนาม 🥸

ระบบการจัดการเวลาและการเข้างานของแพลตฟอร์มนี้สามารถเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์เงินเดือนได้ ช่วยลดการทำงานด้วยมือและลดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด นอกจากนี้ คุณยังได้รับ แดชบอร์ดพร้อมข้อมูลการเข้างานแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีข้อมูลรองรับ

คุณสมบัติเด่นของ ADP Workforce Now

  • มุ่งเน้นประสบการณ์ของพนักงาน
  • รายงาน HR ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า 200+ รายการ
  • การจับคู่ผู้สมัครอัจฉริยะสำหรับการสรรหาบุคลากร
  • การจัดการการเข้าร่วมที่แข็งแกร่ง
  • การคำนวณภาษีอัตโนมัติสำหรับเขตอำนาจศาลที่แตกต่างกัน

ข้อจำกัดของ ADP Workforce Now

  • หลายฟีเจอร์ไม่ได้ใช้งานง่ายเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลอื่น ๆ
  • การสนับสนุนลูกค้าจำกัด

ราคาของ ADP Workforce Now

  • แผน Select, Plus และ Premium : กรุณาติดต่อเพื่อสอบถามราคา

คะแนนและรีวิว ADP Workforce Now

  • G2: 4. 1/5 จาก 3,330+ รีวิว
  • Capterra: 4. 4/5 จาก 6,350+ รีวิว

6. BambooHR

BambooHR ภาพรวม ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
ผ่านทาง:BambooHR

BambooHR เป็นโซลูชัน HRMS แบบครบวงจรที่มีให้บริการในกว่า 120 ประเทศ จึงเป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมสำหรับ ทีมระดับโลก 🌏

แอปนี้มีแดชบอร์ดการจัดการข้อมูลที่แข็งแกร่ง พร้อม รายงานในตัวมากกว่า 45 รายการ ช่วยให้การเก็บบันทึกและการแสดงข้อมูลพนักงานจากมุมมองต่าง ๆ เป็นเรื่องง่าย!

แพลตฟอร์มการประเมินที่มีความยืดหยุ่นสูงของ BambooHR ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นระบบ และกำหนดเป้าหมายของพนักงานพร้อมติดตามได้ ซึ่งทั้งทีม HR และพนักงานสามารถเข้าถึงได้เพื่อเพิ่มความโปร่งใส

อีกหนึ่งคุณสมบัติที่โดดเด่นคือ การลาออกของพนักงาน ซึ่งช่วยบรรเทาผลกระทบจากการลาออกของพนักงานได้เป็นอย่างดี ใช้เพื่อจัดทำสัมภาษณ์ลาออกที่น่าสนใจซึ่งเพิ่มโอกาสที่พนักงานของคุณจะลาออกด้วยความซื่อสัตย์

คุณสมบัติเด่นของ BambooHR

  • ระบบติดตามผู้สมัครที่ครอบคลุม
  • รายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าและรายงานที่กำหนดเองขั้นสูง
  • การจัดการความพึงพอใจของพนักงานผ่านแบบสำรวจ eNPS—คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิของพนักงาน
  • รายการตรวจสอบและกำหนดเวลาการเริ่มต้นงาน

ข้อจำกัดของ BambooHR

  • ระบบเสริมการจ่ายเงินเดือนมีให้เฉพาะบริษัทในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น
  • ไม่สามารถอัปโหลดเอกสารจำนวนมากได้

ราคาของ BambooHR

  • สิ่งจำเป็น และ ข้อได้เปรียบ: ติดต่อเพื่อขอราคา

BambooHR คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 5/5 จาก 1,630+ รีวิว
  • Capterra: 4. 6/5 จาก 2,630+ รีวิว

7. UKG Pro

UKG Pro มาพร้อมกับคุณสมบัติพิเศษหลายประการที่ทำให้งานของทีมทรัพยากรบุคคลง่ายขึ้นมาก
ผ่านทาง:UKG Pro

ตัว Pro ในชื่อของแพลตฟอร์มนี้มีเหตุผลอยู่ เพราะมันคือ โซลูชันระดับสูง อีกหนึ่งตัว UKG Pro มาพร้อมกับคุณสมบัติที่โดดเด่นมากมาย เช่น:

  • People Assist:ฐานความรู้แบบบริการตนเองสำหรับพนักงานในการค้นหาคำตอบสำหรับคำถามทั่วไปด้านทรัพยากรบุคคล
  • แดชบอร์ดอัจฉริยะ: ศูนย์รวมข้อมูล HR ที่สำคัญแบบครบวงจร ปรับแต่งได้ตามบทบาทของผู้ใช้
  • ศูนย์กลางบุคคล: ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมซึ่งประกอบด้วยข้อมูลพนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด—รายละเอียดส่วนบุคคล, สวัสดิการที่เลือก, ข้อมูลแรงงาน, ประวัติการทำงาน, เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมี ตัวจัดการเอกสารข้ามแพลตฟอร์ม สำหรับจัดเก็บและตรวจสอบเอกสารของบริษัทและพนักงาน ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์ แพลตฟอร์มทั้งหมดได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์มือถือ ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องนั่งอยู่หลังโต๊ะทำงานเพื่อทำงานสำคัญให้เสร็จ 📱

คุณสมบัติเด่นของ UKG Pro

  • แดชบอร์ดอัจฉริยะที่ปรับแต่งได้
  • การวิเคราะห์อย่างละเอียดสำหรับผู้จัดการแนวหน้า
  • กระบวนการทำงานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีประสิทธิภาพ
  • เครื่องมือสื่อสารในตัว
  • ผู้จัดการเอกสารที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสม

ข้อจำกัดของ UKG Pro

  • การแนะนำและการสนับสนุนสามารถปรับปรุงได้
  • อินเทอร์เฟซอาจสร้างความสับสนได้

ราคาของ UKG Pro

  • ข้อมูลราคาทั้งหมดสามารถสอบถามได้

UKG Pro คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 2/5 จาก 1,450+ รีวิว
  • Capterra: 4. 3/5 จาก 520+ รีวิว

8. คลื่น

Rippling เป็นโซลูชันการจัดการกำลังคนที่ยืดหยุ่นซึ่งช่วยให้คุณเลือกคุณสมบัติที่ต้องการใช้ได้เอง
ผ่านทาง:Rippling

Rippling เป็นแอปจัดการกำลังคนที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ โดยรวบรวมแอปต่าง ๆ ที่แบ่งออกเป็นสามหมวดหมู่:

  1. ระบบคลาวด์สำหรับทรัพยากรบุคคล
  2. ไอที คลาวด์
  3. การเงินบนคลาวด์

เมื่อคุณซื้อ แพลตฟอร์ม Rippling Unity ที่จำเป็น แล้ว คุณสามารถเลือกจากแอปมากมายในแต่ละหมวดหมู่ได้ ระบบคลาวด์ HR มาพร้อมกับแอปเกือบทุกแอปที่ทีมของคุณต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง:

  • การจ่ายเงินเดือนทั่วโลก พร้อมการรับประกันความถูกต้อง 100% จาก Rippling
  • ผู้จัดการผลประโยชน์แบบครบวงจร ที่ให้คุณเปรียบเทียบแผนประกันได้นับพัน
  • ระบบ LMS แบบกำหนดเอง—ระบบการจัดการการเรียนรู้—สำหรับการฝึกอบรมพนักงาน📚

คุณสามารถเชื่อมต่อ Rippling Unity กับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามต่าง ๆ เพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่ราบรื่น

คุณสมบัติเด่นที่โดดเด่น

  • ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลแบบสามระดับ
  • ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
  • ระบบรายงานแบบรวมศูนย์
  • การควบคุมสิทธิ์สำหรับประเภทข้อมูลที่แตกต่างกัน
  • การมอบหมายงานและการจัดการ

ข้อจำกัดที่ขยายวงกว้าง

  • อินเทอร์เฟซอาจมีข้อบกพร่องในบางครั้ง
  • การดำเนินการ 401k ที่ยากลำบาก

การส่งผ่านราคา

  • เริ่มต้นที่ $8/เดือนต่อผู้ใช้—ราคาขึ้นอยู่กับแอปที่เลือก—รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้

เรตติ้งและรีวิวที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

  • G2: 4. 8/5 จาก 2,150+ รีวิว
  • Capterra: 4. 9/5 จาก 2,960+ รีวิว

9. Zenefits

Zenefits เป็นแอปที่ใช้งานง่ายพร้อมระบบอัตโนมัติที่มีประโยชน์มากมาย
ผ่านทาง:Zenefits

Zenefits มุ่งเน้นความเรียบง่ายที่ทั้งทีม HR และพนักงานของคุณสามารถเพลิดเพลินได้ ตัวอย่างเช่น แพลตฟอร์มนี้มี การเริ่มต้นงานอัตโนมัติ ที่ครอบคลุมการตรวจสอบประวัติ จดหมายเสนองาน การเริ่มต้นงานด้วยตนเอง และคุณสมบัติที่มีประโยชน์อื่น ๆ ไว้ในที่เดียว

เครื่องมือจัดตารางเวลาในตัวมีความราบรื่นไม่แพ้กัน—มาพร้อมกับการซิงค์เงินเดือนอัตโนมัติ การตรวจสอบแบบเรียลไทม์ และระบบเช็คอิน/เช็คเอาท์ที่สะดวกสำหรับทีมของคุณ 🕔

Zenefits รองรับการผสานการทำงานหลากหลายรูปแบบ นอกเหนือจากแพลตฟอร์มยอดนิยมอย่าง Google Workspace และ Slack คุณสามารถผสานการทำงานกับผู้ให้บริการ 401k ได้ เพื่อทำให้การจัดการสวัสดิการง่ายขึ้น

เพื่อภาพรวมที่สมบูรณ์ของข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับกำลังคน ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ Visual Analytics เพื่อระบุแนวโน้มสำคัญของพนักงานโดยไม่ต้องจัดการกับชุดข้อมูลจำนวนมาก

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zenefits

  • ปฏิทินการปฏิบัติตามข้อกำหนดในตัวและมาตรการป้องกันข้อผิดพลาด
  • การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ที่ปรับแต่งได้
  • รายงานเปรียบเทียบเงินเดือนตามความต้องการ
  • ผสานการทำงานกับผู้ให้บริการ 401k

ข้อจำกัดของ Zenefits

  • ผู้ใช้ได้รายงานข้อบกพร่องจำนวนมาก
  • ไม่มีความสามารถในการรวมข้อมูลหลังเกษียณ

ราคาของ Zenefits

  • สิ่งจำเป็น: $8/เดือน ต่อพนักงาน
  • การเติบโต: $16/เดือนต่อพนักงาน
  • เซน: $27/เดือน ต่อพนักงาน

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของ Zenefits

  • G2: 4. 0/5 จาก 450+ รีวิว
  • Capterra: 4. 2/5 จาก 800+ รีวิว

10. วันทำงาน

Workday นำเสนอชุดแอปพลิเคชันทรัพยากรบุคคล ซึ่งโดดเด่นที่สุดคือแพลตฟอร์ม Workday HCM ที่มีความสามารถสูง
ผ่านทาง:Workday

Workday ใช้ประโยชน์จากโมเดล AI เพื่อสร้างชุดแอปพลิเคชันที่หลากหลาย รวมถึง Workday HCM—โซลูชันนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับพนักงานแต่ละคน 🧑‍💼

ด้วยความช่วยเหลือของการเรียนรู้ของเครื่อง Workday HCM สามารถแนะนำงานที่คัดสรร โอกาสในการเรียนรู้ และกิจกรรมอื่นๆ สำหรับพนักงานแต่ละคนเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน นอกจากนี้ยังมีโปรไฟล์พนักงานที่ละเอียดลึกซึ้งเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจทีมของคุณได้ดียิ่งขึ้น

ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ค่าตอบแทนแบบร่วมมือของ Workday เพื่อปรับเงินเดือนให้เหมาะสมและสร้างโปรแกรมรางวัลที่น่าสนใจ คุณสามารถพัฒนาระบบค่าตอบแทนที่ยืดหยุ่นเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของพนักงานให้สูงสุด

แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้การค้นหาผู้มีความสามารถเป็นเรื่องง่ายขึ้นผ่านการประเมินทักษะด้วยระบบ AI และการจับคู่โอกาส ไม่ว่าคุณจะกำลังเลื่อนตำแหน่งให้ใครในองค์กรหรือกำลังมองหาผู้มีความสามารถใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มเข้ามาในทีมของคุณ ก็สามารถช่วยเร่งกระบวนการตัดสินใจได้อย่างมีนัยสำคัญ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Workday

  • การบริหารค่าตอบแทนแบบคล่องตัว
  • การประเมินทักษะด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
  • การจัดการประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้น
  • การสนับสนุนการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วโลก

ข้อจำกัดในการทำงาน

  • การออกแบบอินเทอร์เฟซปัจจุบันอาจส่งผลกระทบต่อการเข้าถึง
  • ไม่คุ้มค่าเป็นพิเศษ

ราคาสำหรับวันทำงาน

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวการทำงาน

  • G2: 4. 0/5 จาก 1,280+ รีวิว
  • Capterra: 4. 5/5 จาก 1,280+ รีวิว

ปรับแต่งกระบวนการทำงาน HRMS ของคุณด้วย ClickUp!

ในกรณีส่วนใหญ่ ไม่จำเป็นต้องใช้โครงสร้างขนาดใหญ่เพื่อช่วยให้พนักงานประสบความสำเร็จหรือปรับปรุงกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลให้ราบรื่นขึ้น ที่จริงแล้ว จุดประสงค์หลักของการใช้ซอฟต์แวร์ HRMS คือการทำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้นด้วยงานและความยุ่งยากที่น้อยลง หากคุณต้องการวิธีง่ายๆ ในการจัดระบบงาน HR ของคุณ ClickUp คือคำตอบที่ใช่ ตั้งแต่เทมเพลตมากมายไปจนถึงการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ที่ง่ายดาย มันมีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อให้พนักงานของคุณมีความสุข หากต้องการดูว่าแพลตฟอร์มนี้ทำงานอย่างไรในสถานการณ์จริงสร้างบัญชี ClickUp ฟรีเลย! 🥳