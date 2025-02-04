ซอฟต์แวร์ HRMS ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ: 10 โซลูชันที่ปรับขนาดได้ รีวิว

ธุรกิจที่ไม่มีแผนกทรัพยากรบุคคลที่แข็งแกร่งก็เหมือนกับทีมกีฬาที่ไม่มีโค้ช คุณมีกลุ่มผู้เล่นที่มีพรสวรรค์อยู่ในมือ แต่ไม่สามารถทำให้พวกเขาเล่นเป็นทีมได้ ไม่มีใครที่จะแยกการทะเลาะวิวาทหากเกิดขึ้น หรือกระตุ้นให้ทีมทุ่มเทอย่างเต็มที่ในสนาม 🏆
HR ในยุคปัจจุบันไม่ได้เกี่ยวข้องเพียงแค่การปรับปรุงประสบการณ์ของพนักงานเท่านั้น ด้วยความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของการทำงานทางไกลและการทำงานแบบผสมผสาน ผู้จัดการ HR ทั่วไปต้องลงทุนความพยายามมากขึ้นในการจัดการงานเอกสาร การเปิดตัวโครงการฝึกอบรม และการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแผนกต่างๆ
โชคดีที่สิ่งที่คุณต้องการคือ ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลหรือซอฟต์แวร์ HRMS ที่แข็งแกร่ง เพื่อรวบรวมทีม A ของคุณและดำเนินกระบวนการบริหารจัดการได้อย่างราบรื่นเหมือนนาฬิกา! ในคู่มือนี้ เราจะค้นพบแพลตฟอร์มที่มีความสามารถสูงสุดสำหรับการจัดการพนักงานและสนับสนุนทีม HR ในทุกขนาด!
ซอฟต์แวร์ HRMS คืออะไร?
เครื่องมือซอฟต์แวร์ HRMS เป็นแพลตฟอร์มที่สนับสนุนการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลตลอดทั้งวงจรชีวิตของพนักงาน มีผลกระทบต่อทุกสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลาที่ใครบางคนเห็นประกาศรับสมัครงานของคุณ จนกระทั่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกล่าวคำ ไม่ใช่คุณหรอกครับ/ค่ะ แต่เป็นฉันเอง ❤️🩹
แพลตฟอร์ม HRที่สมบูรณ์ต้องพึ่งพา ข้อมูลแรงงานและระบบอัตโนมัติของกระบวนการ เพื่อมอบประโยชน์มากมายให้กับฟังก์ชัน HR หลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง:
- การสรรหา การปฐมนิเทศ และการออกจากงานของพนักงานอย่างราบรื่น
- การตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้นเนื่องจากความสามารถในการมองเห็นกระบวนการทำงานที่ดีขึ้น
- การใช้ทรัพยากรและการจัดตารางเวลาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- ความพึงพอใจของพนักงานที่ดีขึ้น นำไปสู่การลาออกที่น้อยลง
- การเคลื่อนย้ายบุคลากรที่มีศักยภาพสูงและการพัฒนาทักษะที่เพิ่มมากขึ้น
- การจัดการเงินเดือนที่ราบรื่น
แม้ว่าชุดคุณสมบัติจะแตกต่างกันไปในแต่ละซอฟต์แวร์ แต่ผลิตภัณฑ์ HRMS ขั้นสูงมักจะเป็นโซลูชันแบบครบวงจร
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือซอฟต์แวร์ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRMS)?
การค้นหาเครื่องมือ HRMS อาจเป็นเรื่องที่น่ากลัวเนื่องจากมีแพลตฟอร์มให้เลือกมากมาย เพื่อเร่งการค้นคว้าของคุณและแยกแยะระหว่างฟีเจอร์ที่ดูน่าสนใจแต่ไม่จำเป็นออกจากฟีเจอร์ที่สร้างความแตกต่างอย่างแท้จริง ให้เน้นที่สิ่งต่อไปนี้:
- งานการรับเข้าและออกจากงาน: มองหาซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรบุคคลที่ช่วยให้คุณจัดโครงสร้างกระบวนการรับเข้างานเพื่อให้สามารถตั้งค่าพนักงานใหม่ได้เร็วขึ้น รวมถึงเอกสารที่ช่วยในการเปลี่ยนผ่านเมื่อพนักงานออกจากงาน
- การบริหารจัดการเงินเดือน: ตั้งแต่การประมวลผลเงินเดือนจำนวนมากไปจนถึงการปรับอัตโนมัติ แพลตฟอร์ม HR ที่คุณเลือกควรมีฟีเจอร์ที่ช่วยลดภาระงานด้านบัญชีให้เหลือน้อยที่สุด
- ศูนย์กลางทรัพยากรแบบรวมศูนย์: แพลตฟอร์ม HRMS ที่มั่นคงควรช่วยให้สามารถปรับปรุงเอกสารเกี่ยวกับ SOP ที่สำคัญ, กระบวนการรับเข้าทำงาน, ความรู้เกี่ยวกับงาน, และทรัพยากรการเรียนรู้ให้เป็นระบบ
- การตั้งเป้าหมายและการติดตาม ด้านทรัพยากรบุคคล: ค้นหาแพลตฟอร์มที่ช่วยให้คุณวัดประสิทธิภาพของความพยายามด้านทรัพยากรบุคคลของคุณได้ โดยให้คุณตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs)
- การบริหารจัดการพนักงานประจำวัน: การจัดตารางกะ, ใบบันทึกเวลา, แม่แบบการประชุม, และตัวเลือกการลงเวลาเข้า/ออกงาน เป็นเพียงบางส่วนของฟีเจอร์มากมายที่คุณสามารถใช้เพื่อบริหารจัดการพนักงานของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ 🧑💼
10 โซลูชันซอฟต์แวร์ HRMS ที่ดีที่สุดสำหรับทีมทรัพยากรบุคคล
แต่ละองค์กรมีกระบวนการทำงานด้านทรัพยากรบุคคลที่ไม่เหมือนกัน—คุณจะต้องพิจารณาว่าเครื่องมือซอฟต์แวร์ HRMS ตัวใดเหมาะสมกับทีมของคุณ นั่นคือเหตุผลที่ เราได้คัดสรร 10 ตัวเลือกที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้คุณค้นหาโซลูชันที่ตอบโจทย์ได้อย่างแท้จริง 🎯
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ครอบคลุมพร้อมHR Suite ที่พัฒนาอย่างดี ไม่ว่าคุณต้องการจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับกระบวนการสรรหาบุคลากรปรับปรุงการจัดการคนในทุกวัน สนับสนุนการพัฒนาทักษะ หรือคิดหาวิธีที่จะทำให้ทีมของคุณมีส่วนร่วม ClickUp สามารถทำให้กระบวนการนี้ง่ายดายและลดการทำงานด้วยมือให้น้อยที่สุด! 💗
ด้วยClickUp Docs คุณจะได้รับศูนย์กลางทรัพยากรที่รวมทุกอย่างไว้เพื่อสร้างและจัดเก็บเอกสารด้านทรัพยากรบุคคลทุกประเภท เช่น กฎระเบียบการเข้าทำงาน คู่มือพนักงาน และนโยบายภายในองค์กร ใช้ประโยชน์จากClickUp AIเพื่อสรุปเนื้อหาที่ยาวหรือปรับปรุงไวยากรณ์และน้ำเสียงของเอกสารที่ส่งถึงพนักงาน
หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการกำหนดกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลของคุณ ClickUp มี คลังข้อมูลที่อุดมไปด้วย เทมเพลต HR ฟรีที่ช่วยให้คุณไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด ตัวอย่างเช่นเทมเพลตขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOP) ด้านทรัพยากรบุคคลช่วยให้คุณติดตาม ตรวจสอบ และตรวจสอบเอกสารภายในและเอกสารพนักงาน รวมถึงกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลทั้งหมดได้ในที่เดียว!
และนี่เป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ เท่านั้น—ClickUp ยังมีฟีเจอร์อีกมากมายที่ช่วยสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการติดตามกิจกรรมของพนักงานใช้ฟีเจอร์ Mentionsเพื่อชื่นชมผลงานของพนักงานที่โดดเด่น และใช้ClickUp Formsเพื่อจัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นของพนักงานหรือขอข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการภายในองค์กร
สำรวจระบบอัตโนมัติมากกว่า 100 แบบภายในแพลตฟอร์ม หรือสร้างระบบของคุณเอง ทีม HR จะชื่นชอบเวลาที่พวกเขาประหยัดได้จากการทำงานซ้ำๆ ในการสรรหาบุคลากรโดยอัตโนมัติ!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ศูนย์กลางสำหรับการจัดเก็บเอกสารด้านทรัพยากรบุคคลและงานบริหารผลงาน
- 15+ การดูเพื่อแสดงภาพกระบวนการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- เทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับกระบวนการ HRในชีวิตประจำวัน—การจัดการเงินเดือน,การประชุมแบบตัวต่อตัว,การประเมินผลการปฏิบัติงาน, เป็นต้น
- คุณสมบัติขั้นสูงเพื่อทำให้กระบวนการ HR เป็นระบบอัตโนมัติ
- เป้าหมาย, หลักชัย, และบัตรคะแนนพนักงานที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับการจัดการความสามารถ
- มุมมองปฏิทินสำหรับการจัดการตารางเวลาของพนักงานการลาหยุด และการประชุม
- แดชบอร์ด ClickUpพร้อมการติดตามเวลาและแบบฟอร์มเวลาทำงานในตัว
- การสนทนาแบบเรียลไทม์ผ่านมุมมองแชทของClickUp
- การเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ มากกว่า 1,000 รายการ
- การปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่เข้มแข็งเพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของพนักงาน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้เริ่มต้นอาจเผชิญกับเส้นทางการเรียนรู้ที่ค่อนข้างชัน แต่เอกสารช่วยเหลือของ ClickUp จะช่วยให้กระบวนการราบรื่นขึ้น
- คุณสมบัติที่จำกัดบนเวอร์ชันมือถือ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI: พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 จาก 9,000+ รีวิว
- Capterra: 4. 7/5 จาก 3,800+ รีวิว
2. วันจันทร์
Monday เป็นแอปอเนกประสงค์ที่ช่วยให้คุณจัดโครงสร้างและจัดการกระบวนการทำงานต่างๆ รวมถึงกระบวนการของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มีฟีเจอร์หลากหลายเพื่อสนับสนุนการสรรหาบุคลากรและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
โปรดแจกจ่ายแบบฟอร์มที่ครบถ้วนของวันจันทร์ภายในทีมของคุณเพื่อรวบรวมคำขอภายใน ข้อเสนอแนะ และคำแนะนำอื่น ๆ การจัดการการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นเรื่องง่าย ด้วยระบบติดตามที่ครอบคลุม
กังวลเกี่ยวกับการหมดไฟของพนักงานหรือไม่? ใช้ประโยชน์จาก ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และแผนภูมิเพื่อปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและระบุโอกาสในการพัฒนาทักษะ
แพลตฟอร์มยังมีเทมเพลตที่มีประโยชน์หลากหลายสำหรับการมีส่วนร่วมของพนักงาน การติดตามวันหยุด และงานด้านทรัพยากรบุคคลอื่นๆ เชื่อมต่อ Monday กับแอปที่อาจเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานปัจจุบันของคุณ เช่น Slack, Microsoft Teams และ Google Workspace 🧩
คุณสมบัติเด่นของวันจันทร์
- ตาราง,กระดานคัมบัง, และตัวเลือกการแสดงผลอื่น ๆ
- แดชบอร์ดการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
- การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- การผสานรวมและส่วนเสริมจากบุคคลที่สามหลากหลาย
ข้อจำกัดในวันจันทร์
- อินเทอร์เฟซต้องมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น
- การสนับสนุนลูกค้าสามารถทำได้ดีกว่านี้
ราคาวันจันทร์
- บุคคล: ฟรี
- พื้นฐาน: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
เรตติ้งและรีวิววันจันทร์
- G2: 4. 7/5 จาก 8,600+ รีวิว
- Capterra: 4. 6/5 จาก 4,300+ รีวิว
3. เซจ
Sage นำเสนอชุดแอปพลิเคชันสำหรับฟังก์ชันธุรกิจต่างๆ รวมถึง ซอฟต์แวร์ Sage HR ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ฟังก์ชันหลักของซอฟต์แวร์นี้แบ่งออกเป็น 6 โมดูล:
- การจัดการทรัพยากรบุคคลหลักและการจัดการการลา
- ประสิทธิภาพ
- การจัดตารางกะ
- แบบบันทึกเวลาทำงาน
- ค่าใช้จ่าย
- การสรรหาบุคลากร
เลือกโมดูลใดก็ได้หรือทั้งหมดตามความต้องการของคุณ แม้ว่าโมดูลแรกจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ตาม 😏
ด้วยคุณสมบัติการจัดการแรงงานที่สำคัญ เช่น ปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน ฐานข้อมูลพนักงาน และการรายงานขั้นสูง Sage นำเสนอโซลูชัน HR ที่ครอบคลุมอย่างครบถ้วน คุณจะสังเกตเห็นฟังก์ชัน HR ที่สำคัญขาดหายไปจากโมดูล: การจ่ายเงินเดือน เนื่องจากมันถูกเสนอเป็นโซลูชันแยกต่างหาก ดังนั้น Sage อาจไม่ใช่แพลตฟอร์ม HR ที่สมบูรณ์ที่สุดหรือคุ้มค่าที่สุด
คุณสมบัติเด่นของ Sage
- ข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
- แม่แบบกะที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- การอนุมัติคำขอลาออกด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
- แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานอัตโนมัติ
- บันทึกข้อมูลพนักงานแบบรวมศูนย์
ข้อจำกัดของเซจ
- ไม่มีคุณสมบัติการจ่ายเงินเดือนในแอป
- ปัญหาการอัปโหลดและส่งออกข้อมูลเป็นครั้งคราว
การตั้งราคาแบบชาญฉลาด
- ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลหลักและการจัดการการลา: $5.50/เดือนต่อพนักงานหนึ่งคน
- ประสิทธิภาพ: $3/เดือนต่อพนักงาน
- การจัดตารางกะ: $3/เดือน ต่อพนักงาน
- แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงาน: $3/เดือน ต่อพนักงาน 1 คน
- ค่าใช้จ่าย: $1. 50/เดือน ต่อพนักงาน
- การสรรหาบุคลากร: $200/เดือน
*ราคาสุดท้ายขึ้นอยู่กับชุดโมดูลที่คุณเลือก
คะแนนและรีวิวของ Sage
- G2: 4. 3/5 จาก 60+ รีวิว
- Capterra: 4. 5/5 จาก 330+ รีวิว
4. เพย์คอร์
Paycor เป็น แพลตฟอร์ม HCM (การบริหารทุนมนุษย์) ขั้นสูง ที่มุ่งเน้นหลักในด้านทรัพยากรบุคคลและเงินเดือน แม้ว่าจะมีฟีเจอร์เพิ่มเติมที่น่าสนใจอีกหลายอย่าง 🃏
แพลตฟอร์มนี้มอบคุณสมบัติการสรรหาพนักงานที่ครอบคลุม เช่นการค้นหาผู้มีความสามารถด้วยระบบ AIและการวิเคราะห์การสรรหาขั้นสูง คุณยังสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มการปฐมนิเทศที่สมบูรณ์เพื่อช่วยให้พนักงานใหม่ของคุณปรับตัวเข้ากับองค์กรได้อย่างราบรื่น
Paycor มาพร้อมกับแพลตฟอร์มการจัดตารางเวลาและการเข้าร่วมงานที่ครอบคลุม ซึ่งช่วยให้การจัดการแรงงานง่ายขึ้นและลดข้อผิดพลาดได้มากขึ้น คุณจะมีภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกระจายแรงงาน การลาหยุด ชั่วโมงการทำงาน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
คุณยังได้รับเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับการจัดตารางเวลาอย่างรวดเร็วและการสื่อสารการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับทีมของคุณแบบเรียลไทม์
คุณสมบัติเด่นของ Paycor
- ซอฟต์แวร์การปฐมนิเทศพนักงานที่รองรับการใช้งานบนมือถือ
- รายงานเวลาและการเข้างานขั้นสูง
- การคำนวณเงินเดือนแบบเรียลไทม์
- สนับสนุนการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง
ข้อจำกัดของ Paycor
- ไม่มีการเปิดเผยราคาอย่างโปร่งใส
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานปัญหาเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของสินค้า
ราคาของ Paycor
- ติดต่อเพื่อขอราคา
Paycor ratings and reviews
- G2: 4. 0/5 จาก 650+ รีวิว
- Capterra: 4. 3/5 จาก 2,600+ รีวิว
5. ADP Workforce Now
ADP Workforce Now เป็นแพลตฟอร์มที่ซับซ้อนซึ่ง มุ่งเน้นไปที่องค์กร เป็นหลัก เต็มไปด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่ช่วยปรับปรุงกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลเกือบทุกด้านให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพอสมควร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดบางประการของแอปนี้เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของพนักงาน คุณสามารถเปิดตัวแบบสำรวจตามเทมเพลตที่ได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัยและสร้างการวิเคราะห์ระดับคำถามที่ครอบคลุมได้ นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกในการสร้างลูปความคิดเห็นที่เป็นความลับ ซึ่งสามารถกระตุ้นให้พนักงานพูดตรงไปตรงมาได้มากขึ้นเนื่องจากความเป็นนิรนาม 🥸
ระบบการจัดการเวลาและการเข้างานของแพลตฟอร์มนี้สามารถเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์เงินเดือนได้ ช่วยลดการทำงานด้วยมือและลดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด นอกจากนี้ คุณยังได้รับ แดชบอร์ดพร้อมข้อมูลการเข้างานแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีข้อมูลรองรับ
คุณสมบัติเด่นของ ADP Workforce Now
- มุ่งเน้นประสบการณ์ของพนักงาน
- รายงาน HR ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า 200+ รายการ
- การจับคู่ผู้สมัครอัจฉริยะสำหรับการสรรหาบุคลากร
- การจัดการการเข้าร่วมที่แข็งแกร่ง
- การคำนวณภาษีอัตโนมัติสำหรับเขตอำนาจศาลที่แตกต่างกัน
ข้อจำกัดของ ADP Workforce Now
- หลายฟีเจอร์ไม่ได้ใช้งานง่ายเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลอื่น ๆ
- การสนับสนุนลูกค้าจำกัด
ราคาของ ADP Workforce Now
- แผน Select, Plus และ Premium : กรุณาติดต่อเพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิว ADP Workforce Now
- G2: 4. 1/5 จาก 3,330+ รีวิว
- Capterra: 4. 4/5 จาก 6,350+ รีวิว
6. BambooHR
BambooHR เป็นโซลูชัน HRMS แบบครบวงจรที่มีให้บริการในกว่า 120 ประเทศ จึงเป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมสำหรับ ทีมระดับโลก 🌏
แอปนี้มีแดชบอร์ดการจัดการข้อมูลที่แข็งแกร่ง พร้อม รายงานในตัวมากกว่า 45 รายการ ช่วยให้การเก็บบันทึกและการแสดงข้อมูลพนักงานจากมุมมองต่าง ๆ เป็นเรื่องง่าย!
แพลตฟอร์มการประเมินที่มีความยืดหยุ่นสูงของ BambooHR ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นระบบ และกำหนดเป้าหมายของพนักงานพร้อมติดตามได้ ซึ่งทั้งทีม HR และพนักงานสามารถเข้าถึงได้เพื่อเพิ่มความโปร่งใส
อีกหนึ่งคุณสมบัติที่โดดเด่นคือ การลาออกของพนักงาน ซึ่งช่วยบรรเทาผลกระทบจากการลาออกของพนักงานได้เป็นอย่างดี ใช้เพื่อจัดทำสัมภาษณ์ลาออกที่น่าสนใจซึ่งเพิ่มโอกาสที่พนักงานของคุณจะลาออกด้วยความซื่อสัตย์
คุณสมบัติเด่นของ BambooHR
- ระบบติดตามผู้สมัครที่ครอบคลุม
- รายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าและรายงานที่กำหนดเองขั้นสูง
- การจัดการความพึงพอใจของพนักงานผ่านแบบสำรวจ eNPS—คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิของพนักงาน
- รายการตรวจสอบและกำหนดเวลาการเริ่มต้นงาน
ข้อจำกัดของ BambooHR
- ระบบเสริมการจ่ายเงินเดือนมีให้เฉพาะบริษัทในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น
- ไม่สามารถอัปโหลดเอกสารจำนวนมากได้
ราคาของ BambooHR
- สิ่งจำเป็น และ ข้อได้เปรียบ: ติดต่อเพื่อขอราคา
BambooHR คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 จาก 1,630+ รีวิว
- Capterra: 4. 6/5 จาก 2,630+ รีวิว
7. UKG Pro
ตัว Pro ในชื่อของแพลตฟอร์มนี้มีเหตุผลอยู่ เพราะมันคือ โซลูชันระดับสูง อีกหนึ่งตัว UKG Pro มาพร้อมกับคุณสมบัติที่โดดเด่นมากมาย เช่น:
- People Assist:ฐานความรู้แบบบริการตนเองสำหรับพนักงานในการค้นหาคำตอบสำหรับคำถามทั่วไปด้านทรัพยากรบุคคล
- แดชบอร์ดอัจฉริยะ: ศูนย์รวมข้อมูล HR ที่สำคัญแบบครบวงจร ปรับแต่งได้ตามบทบาทของผู้ใช้
- ศูนย์กลางบุคคล: ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมซึ่งประกอบด้วยข้อมูลพนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด—รายละเอียดส่วนบุคคล, สวัสดิการที่เลือก, ข้อมูลแรงงาน, ประวัติการทำงาน, เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมี ตัวจัดการเอกสารข้ามแพลตฟอร์ม สำหรับจัดเก็บและตรวจสอบเอกสารของบริษัทและพนักงาน ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์ แพลตฟอร์มทั้งหมดได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์มือถือ ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องนั่งอยู่หลังโต๊ะทำงานเพื่อทำงานสำคัญให้เสร็จ 📱
คุณสมบัติเด่นของ UKG Pro
- แดชบอร์ดอัจฉริยะที่ปรับแต่งได้
- การวิเคราะห์อย่างละเอียดสำหรับผู้จัดการแนวหน้า
- กระบวนการทำงานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีประสิทธิภาพ
- เครื่องมือสื่อสารในตัว
- ผู้จัดการเอกสารที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสม
ข้อจำกัดของ UKG Pro
- การแนะนำและการสนับสนุนสามารถปรับปรุงได้
- อินเทอร์เฟซอาจสร้างความสับสนได้
ราคาของ UKG Pro
- ข้อมูลราคาทั้งหมดสามารถสอบถามได้
UKG Pro คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 จาก 1,450+ รีวิว
- Capterra: 4. 3/5 จาก 520+ รีวิว
8. คลื่น
Rippling เป็นแอปจัดการกำลังคนที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ โดยรวบรวมแอปต่าง ๆ ที่แบ่งออกเป็นสามหมวดหมู่:
- ระบบคลาวด์สำหรับทรัพยากรบุคคล
- ไอที คลาวด์
- การเงินบนคลาวด์
เมื่อคุณซื้อ แพลตฟอร์ม Rippling Unity ที่จำเป็น แล้ว คุณสามารถเลือกจากแอปมากมายในแต่ละหมวดหมู่ได้ ระบบคลาวด์ HR มาพร้อมกับแอปเกือบทุกแอปที่ทีมของคุณต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง:
- การจ่ายเงินเดือนทั่วโลก พร้อมการรับประกันความถูกต้อง 100% จาก Rippling
- ผู้จัดการผลประโยชน์แบบครบวงจร ที่ให้คุณเปรียบเทียบแผนประกันได้นับพัน
- ระบบ LMS แบบกำหนดเอง—ระบบการจัดการการเรียนรู้—สำหรับการฝึกอบรมพนักงาน📚
คุณสามารถเชื่อมต่อ Rippling Unity กับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามต่าง ๆ เพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่ราบรื่น
คุณสมบัติเด่นที่โดดเด่น
- ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลแบบสามระดับ
- ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
- ระบบรายงานแบบรวมศูนย์
- การควบคุมสิทธิ์สำหรับประเภทข้อมูลที่แตกต่างกัน
- การมอบหมายงานและการจัดการ
ข้อจำกัดที่ขยายวงกว้าง
- อินเทอร์เฟซอาจมีข้อบกพร่องในบางครั้ง
- การดำเนินการ 401k ที่ยากลำบาก
การส่งผ่านราคา
- เริ่มต้นที่ $8/เดือนต่อผู้ใช้—ราคาขึ้นอยู่กับแอปที่เลือก—รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้
เรตติ้งและรีวิวที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- G2: 4. 8/5 จาก 2,150+ รีวิว
- Capterra: 4. 9/5 จาก 2,960+ รีวิว
9. Zenefits
Zenefits มุ่งเน้นความเรียบง่ายที่ทั้งทีม HR และพนักงานของคุณสามารถเพลิดเพลินได้ ตัวอย่างเช่น แพลตฟอร์มนี้มี การเริ่มต้นงานอัตโนมัติ ที่ครอบคลุมการตรวจสอบประวัติ จดหมายเสนองาน การเริ่มต้นงานด้วยตนเอง และคุณสมบัติที่มีประโยชน์อื่น ๆ ไว้ในที่เดียว
เครื่องมือจัดตารางเวลาในตัวมีความราบรื่นไม่แพ้กัน—มาพร้อมกับการซิงค์เงินเดือนอัตโนมัติ การตรวจสอบแบบเรียลไทม์ และระบบเช็คอิน/เช็คเอาท์ที่สะดวกสำหรับทีมของคุณ 🕔
Zenefits รองรับการผสานการทำงานหลากหลายรูปแบบ นอกเหนือจากแพลตฟอร์มยอดนิยมอย่าง Google Workspace และ Slack คุณสามารถผสานการทำงานกับผู้ให้บริการ 401k ได้ เพื่อทำให้การจัดการสวัสดิการง่ายขึ้น
เพื่อภาพรวมที่สมบูรณ์ของข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับกำลังคน ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ Visual Analytics เพื่อระบุแนวโน้มสำคัญของพนักงานโดยไม่ต้องจัดการกับชุดข้อมูลจำนวนมาก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zenefits
- ปฏิทินการปฏิบัติตามข้อกำหนดในตัวและมาตรการป้องกันข้อผิดพลาด
- การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ที่ปรับแต่งได้
- รายงานเปรียบเทียบเงินเดือนตามความต้องการ
- ผสานการทำงานกับผู้ให้บริการ 401k
ข้อจำกัดของ Zenefits
- ผู้ใช้ได้รายงานข้อบกพร่องจำนวนมาก
- ไม่มีความสามารถในการรวมข้อมูลหลังเกษียณ
ราคาของ Zenefits
- สิ่งจำเป็น: $8/เดือน ต่อพนักงาน
- การเติบโต: $16/เดือนต่อพนักงาน
- เซน: $27/เดือน ต่อพนักงาน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Zenefits
- G2: 4. 0/5 จาก 450+ รีวิว
- Capterra: 4. 2/5 จาก 800+ รีวิว
ลองดูทางเลือกอื่นของ Zenefits เหล่านี้!
10. วันทำงาน
Workday ใช้ประโยชน์จากโมเดล AI เพื่อสร้างชุดแอปพลิเคชันที่หลากหลาย รวมถึง Workday HCM—โซลูชันนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับพนักงานแต่ละคน 🧑💼
ด้วยความช่วยเหลือของการเรียนรู้ของเครื่อง Workday HCM สามารถแนะนำงานที่คัดสรร โอกาสในการเรียนรู้ และกิจกรรมอื่นๆ สำหรับพนักงานแต่ละคนเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน นอกจากนี้ยังมีโปรไฟล์พนักงานที่ละเอียดลึกซึ้งเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจทีมของคุณได้ดียิ่งขึ้น
ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ค่าตอบแทนแบบร่วมมือของ Workday เพื่อปรับเงินเดือนให้เหมาะสมและสร้างโปรแกรมรางวัลที่น่าสนใจ คุณสามารถพัฒนาระบบค่าตอบแทนที่ยืดหยุ่นเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของพนักงานให้สูงสุด
แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้การค้นหาผู้มีความสามารถเป็นเรื่องง่ายขึ้นผ่านการประเมินทักษะด้วยระบบ AI และการจับคู่โอกาส ไม่ว่าคุณจะกำลังเลื่อนตำแหน่งให้ใครในองค์กรหรือกำลังมองหาผู้มีความสามารถใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มเข้ามาในทีมของคุณ ก็สามารถช่วยเร่งกระบวนการตัดสินใจได้อย่างมีนัยสำคัญ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Workday
- การบริหารค่าตอบแทนแบบคล่องตัว
- การประเมินทักษะด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
- การจัดการประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้น
- การสนับสนุนการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วโลก
ข้อจำกัดในการทำงาน
- การออกแบบอินเทอร์เฟซปัจจุบันอาจส่งผลกระทบต่อการเข้าถึง
- ไม่คุ้มค่าเป็นพิเศษ
ราคาสำหรับวันทำงาน
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวการทำงาน
- G2: 4. 0/5 จาก 1,280+ รีวิว
- Capterra: 4. 5/5 จาก 1,280+ รีวิว
ลองดูทางเลือกอื่นสำหรับ Workday เหล่านี้!
ปรับแต่งกระบวนการทำงาน HRMS ของคุณด้วย ClickUp!
ในกรณีส่วนใหญ่ ไม่จำเป็นต้องใช้โครงสร้างขนาดใหญ่เพื่อช่วยให้พนักงานประสบความสำเร็จหรือปรับปรุงกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลให้ราบรื่นขึ้น ที่จริงแล้ว จุดประสงค์หลักของการใช้ซอฟต์แวร์ HRMS คือการทำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้นด้วยงานและความยุ่งยากที่น้อยลง หากคุณต้องการวิธีง่ายๆ ในการจัดระบบงาน HR ของคุณ ClickUp คือคำตอบที่ใช่ ตั้งแต่เทมเพลตมากมายไปจนถึงการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ที่ง่ายดาย มันมีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อให้พนักงานของคุณมีความสุข หากต้องการดูว่าแพลตฟอร์มนี้ทำงานอย่างไรในสถานการณ์จริงสร้างบัญชี ClickUp ฟรีเลย! 🥳