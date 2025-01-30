บล็อก ClickUp
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Rippling ในการจัดการเงินเดือน

Engineering Team
30 มกราคม 2568

ระบบเงินเดือนควรเหมาะสมกับความต้องการ ความชอบ และงบประมาณของธุรกิจของคุณ บางครั้งซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคล (HR)ที่ได้รับความนิยม เช่น Rippling อาจไม่ตอบโจทย์ ?

แน่นอน มันสามารถช่วยคุณจัดการงาน HR ทุกอย่างที่คุณต้องรับผิดชอบได้ ตั้งแต่การสรรหาและการรับเข้าทำงาน ไปจนถึงการจัดการการเรียนรู้และการจ่ายเงินเดือน แต่มันอาจไม่ตอบโจทย์ทุกข้อที่คุณต้องการ

บางทีมันอาจจะแพงเกินไปสำหรับคุณ หรือคุณรู้สึกหงุดหงิดกับการที่ Rippling ไม่มีบริการสนับสนุนตลอด 24/7 ผ่านการโทรโดยตรง บางทีคุณอาจแค่ชอบระบบที่มีฟีเจอร์น้อยกว่า ใช้งานง่ายกว่า และตั้งค่าได้ง่ายกว่า

ไม่ว่าคุณจะมีเหตุผลใด รายการ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Rippling ของเรามีบางสิ่งสำหรับคุณ

คุณควรมองหาอะไรใน ทางเลือกที่สั่นสะเทือน?

เมื่อค้นหาทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับ Rippling ให้มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญสำหรับระบบเงินเดือนและทรัพยากรบุคคลของธุรกิจคุณ มาดูรายละเอียดที่สำคัญที่ควรพิจารณา เพื่อให้คุณสามารถเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณได้อย่างลงตัว

  • ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้: แพลตฟอร์มควรมีความเรียบง่ายและใช้งานง่าย เพื่อให้คุณและทีมสามารถจัดการงานด้านทรัพยากรบุคคลได้โดยไม่ต้องเรียนรู้ซับซ้อน
  • คุณสมบัติ: เลือกโซลูชัน HR ที่ครอบคลุมทุกความต้องการของคุณ เช่น การประมวลผลเงินเดือนอัตโนมัติ การยื่นภาษี การบริหารสวัสดิการพนักงาน การจ้างงาน และการปฐมนิเทศพนักงาน จะดียิ่งขึ้นหากคุณสามารถปรับแต่งให้เข้ากับกระบวนการเฉพาะของคุณได้
  • ราคา: ระบบการจัดการประสิทธิภาพและการจ่ายเงินเดือนที่เหมาะสมควรมีความสมดุลระหว่างคุณสมบัติที่คุณต้องการกับแผนราคาที่เหมาะกับงบประมาณของคุณ
  • การรายงานและการวิเคราะห์: ค้นหาโซลูชันซอฟต์แวร์ที่สามารถเจาะลึกข้อมูลเชิงลึกด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางธุรกิจ(เช่น การสรรหาและการปฐมนิเทศ) และประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
  • การผสานระบบ: ตรวจสอบว่าเครื่องมือสามารถผสานกับระบบอื่น ๆ ที่คุณใช้ได้หรือไม่ เช่น ระบบจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์, ระบบประชุมทางวิดีโอ, ระบบบัญชี, และซอฟต์แวร์ติดตามเวลา
  • การสนับสนุน: การสนับสนุนลูกค้าที่เชื่อถือได้และเข้าถึงได้มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับปัญหาการจ่ายเงินเดือนที่ซับซ้อน ควรให้ความสำคัญกับเครื่องมือที่มีประวัติการสนับสนุนลูกค้าที่ยอดเยี่ยม

10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Rippling ที่ควรใช้ในปี 2024

ตอนนี้ที่คุณรู้แล้วว่าควรมองหาอะไร มาดู 10 อันดับทางเลือกของ Rippling ที่จะให้ข้อเสนอที่ดีที่สุดสำหรับเงินของคุณกันเถอะ ?

เราจะครอบคลุมจุดแข็ง ข้อจำกัด และแผนราคาของแต่ละเครื่องมือ โปรดจำไว้ว่าให้คำนึงถึงความต้องการของธุรกิจของคุณเพื่อหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุด

พร้อมหรือยัง? ไปกันเลย! ?

1. ClickUp

ClickUp 3.0 มุมมองงาน ติดตามเวลา
ผู้รับมอบหมายสามารถติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานได้อย่างง่ายดาย ซึ่งรวมกันจะแสดงอยู่ในเมนูแบบเลื่อนลงที่เรียบง่าย

ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการดำเนินธุรกิจในทุกด้าน ซึ่งรวมถึงการจัดการฐานข้อมูลพนักงานและกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลเช่น การสรรหา การปฐมนิเทศ การประเมินผลงาน และการวัดความพึงพอใจของพนักงาน

สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับ ClickUp คือคุณสามารถปรับแต่งมันให้เหมาะกับความต้องการของธุรกิจคุณได้อย่างแท้จริง ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองมากกว่า 15 แบบ—เช่น ข้อความ, ตัวเลข, วันที่, คะแนน, และความคืบหน้า—เพื่อให้รายละเอียดของพนักงานและกระบวนการของคุณเป็นระเบียบเรียบร้อย

คุณยังสามารถแสดงข้อมูลด้วยมุมมองที่กำหนดเองได้อีกด้วย ไม่ว่าคุณต้องการจัดเก็บข้อมูลพนักงานในรูปแบบตาราง ติดตามสถานะของเวิร์กโฟลว์บนกระดานคัมบัง หรือกำหนดตารางกิจกรรมภายในมุมมองปฏิทิน ClickUp ก็พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ ✨

หากการตั้งค่านี้ฟังดูยุ่งยาก อย่ากังวลไป—มีเทมเพลต HR มากมาย เช่นเทมเพลตแผนโครงการเงินเดือนของ ClickUp ที่ทำให้ง่ายขึ้น และเพื่อให้ชีวิตมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ให้ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อย้ายงานผ่านขั้นตอนต่างๆ กำหนดเส้นตาย และแจ้งเตือนทีมของคุณให้เริ่มทำงาน

ส่วนที่ดีที่สุด? ClickUp สามารถเข้าถึงได้จากเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ, เดสก์ท็อป, และอุปกรณ์มือถือ.

หากคุณกำลังมองหาทางเลือกแทน Rippling ที่ปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของคุณ ClickUp อาจเป็นสิ่งที่คุณขาดไป

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ติดตามเวลาทำงานและเพิ่มลงในแบบฟอร์มเวลาทำงาน
  • สื่อสารกับพนักงานและพนักงานใหม่ผ่านความคิดเห็นในภารกิจและช่องแชท
  • จัดเก็บและทำงานร่วมกันเกี่ยวกับคู่มือพนักงาน วิกิของบริษัท และคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ใน ClickUp Docs
  • ติดตามความคืบหน้าของงาน, ปริมาณงานและประสิทธิภาพของพนักงาน, และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPIs) บนแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
  • เชื่อมต่อ ClickUp กับแอปภายนอกกว่า 1,000 รายการผ่านการผสานการทำงานแบบเนทีฟ, Zapier และ API

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ขาดฟังก์ชันทรัพยากรบุคคลขั้นสูง เช่น การประมวลผลเงินเดือน การปฏิบัติตามกฎหมายภาษี และบริการ PEO
  • การตั้งค่าอาจใช้เวลานานเนื่องจากการปรับแต่งที่ครอบคลุม

ClickUp ราคา

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5 ต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,200+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)

2. แยกออก

ทางเลือกที่หลากหลาย: หน้าการลงทะเบียนสวัสดิการใน Isolved
ผ่านทางIsolved

Isolved คือโซลูชันทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจรสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ครอบคลุมทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อทำให้การจัดการเงินเดือนและดูแลวงจรชีวิตของพนักงานเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าจะเป็นสรรหาบุคลากร การปฐมนิเทศ สวัสดิการ การเรียนรู้ และการบริหารเวลา

ไม่เหมือนกับโซลูชันด้านทรัพยากรบุคคลส่วนใหญ่ การกำหนดราคาของเราใช้แบบรายเดือนต่อพนักงานแต่ละคน ซึ่งสามารถปรับได้ตามคุณสมบัติเฉพาะที่คุณเลือก วิธีนี้ช่วยให้คุณจ่ายเฉพาะสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่ได้รับการแก้ไข

  • ขอความช่วยเหลือในการทำงานกะจากเพื่อนร่วมงานและผู้จัดการ
  • อนุญาตให้พนักงานบริจาคให้กับองค์กรการกุศลที่พวกเขาใส่ใจ
  • เข้าถึงตัวเลือกการชำระเงินหลายช่องทาง รวมถึงการโอนเงินโดยตรง การ์ดเงินเดือน และชำระเงินตามความต้องการ
  • เปรียบเทียบประสิทธิภาพของคุณกับคู่แข่งโดยการวิเคราะห์เงินเดือนเฉลี่ย, ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ, ระยะเวลาการทำงาน, และอื่น ๆ

ข้อจำกัดที่ได้รับการแก้ไข

  • มีการผสานการทำงานแบบเนทีฟเพียงไม่กี่รายการ
  • แพลตฟอร์มมีปัญหาขัดข้องเป็นครั้งคราว
  • ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าอาจไม่สามารถตอบกลับได้สำหรับปัญหาที่ซับซ้อน

แก้ไขแล้ว ราคา

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวที่ได้รับการแก้ไขแล้ว

  • G2: 4. 3/5 (870+ รีวิว)
  • Capterra: 3. 9/5 (460+ รีวิว)

3. เพย์เช็คซ์

ทางเลือกที่สั่นสะเทือน: แผงควบคุมของ Paychex
ผ่านทางPaychex

Paychex เป็นระบบจัดการเงินเดือนและทรัพยากรบุคคลบนคลาวด์ที่ควรกล่าวถึงในบทสรุปทางเลือกของ Rippling นี้ ระบบนี้อัปเดตตามกฎหมายภาษี คำนวณและหักภาษี และรับประกันว่าทุกคนจะได้รับเงินเดือนตรงเวลา นอกจากนี้ยังจัดการการเข้าทำงาน การจัดการการเรียนรู้ การติดตามเวลาและการเข้างาน สวัสดิการ ประกันธุรกิจ และ PEO

คุณสมบัติสำคัญของ Paychex คือความยืดหยุ่นแบบโมดูลาร์—หมายความว่าแต่ละแผนการชำระเงินจะมีคุณสมบัติหลักไม่กี่อย่าง และส่วนที่เหลือสามารถเพิ่มเป็นบริการเสริมได้ แม้ว่าจะยอดเยี่ยมสำหรับการปรับแต่งแพลตฟอร์มให้เหมาะกับความต้องการของคุณ แต่ก็ทำให้ค่าใช้จ่ายของคุณเพิ่มขึ้นอย่างมาก

คุณสมบัติเด่นของ Paychex

  • ลดข้อผิดพลาดในการจ่ายเงินเดือนด้วยการตรวจสอบและอนุมัติล่วงหน้าโดยพนักงาน
  • จ่ายเงินเดือนให้พนักงานผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึงการโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรง, บัตรเงินเดือน, เช็คกระดาษ, และเช็คอิเล็กทรอนิกส์
  • สร้างรายงานมากกว่า 160 ฉบับ ครอบคลุมการจ้างงานและการลาออก ต้นทุนแรงงานเงินเดือน การคำนวณต้นทุนงาน และการกระจายแรงงาน
  • การเข้าถึงการสนับสนุนลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ผ่านทางโทรศัพท์และแชทสด (สำหรับลูกค้าที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา)

ข้อจำกัดของ Paychex

  • คุณสมบัติพื้นฐาน เช่น การติดตามผู้สมัคร, การบันทึกเวลาและการเข้าออก, การเชื่อมต่อ, และการจัดการประสิทธิภาพการทำงาน สามารถใช้งานได้เป็นแพ็กเกจเสริม
  • การสนับสนุนลูกค้าอาจได้ผลดีหรือไม่ก็ได้

Paychex ราคา

  • สิ่งจำเป็น: $39/เดือน + $5 ต่อพนักงาน
  • เลือก: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ข้อดี: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Paychex

  • G2: 4. 2/5 (1,480+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 1,460 รายการ)

4. BambooHR

ทางเลือกที่แพร่หลาย: พอร์ทัลบริการตนเองสำหรับพนักงานใน BambooHR
ผ่านทางBambooHR

นอกจากนี้ยังอยู่ในรายชื่อทางเลือกที่ดีที่สุดของ Rippling คือ BambooHR ซึ่งเป็นระบบข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ (HRIS) สำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่ายซึ่งทำให้การจัดการงานด้านทรัพยากรมนุษย์ เช่น การสรรหา การปฐมนิเทศ การจ่ายเงินเดือน การฝึกอบรม และการออกจากงาน เป็นเรื่องง่าย

ทีมของคุณจะได้รับพอร์ทัลบริการตนเองสำหรับพนักงาน เพื่อดูโครงสร้างองค์กร อัปเดตข้อมูลส่วนตัว ขอลาหยุดส่วนตัว (PTO) และอื่นๆ นอกจากนี้ยังรองรับการตั้งเป้าหมายและการติดตามผลอีกด้วย ด้วยวิธีนี้ พนักงานสามารถตั้งเป้าหมายและแชร์กับผู้จัดการและเพื่อนร่วมงานเพื่อติดตามความคืบหน้าได้

BambooHR คุณสมบัติเด่น

  • ดำเนินการสำรวจเพื่อประเมินความรู้สึกของพนักงานเกี่ยวกับงานของพวกเขา
  • เข้าถึงรายงานมากกว่า 100 รายการในหมวดหมู่ต่างๆ เช่น ข้อมูลพนักงาน การจ้างงาน ประสิทธิภาพการทำงาน การลาออกและการติดตามเวลาของเอเจนซี่
  • ส่งเอกสารดิจิทัลให้พนักงานเพื่อรวบรวมข้อมูลและลายเซ็นของพวกเขา ?️
  • เชื่อมต่อกับแอป SaaS กว่า 120 รายการ รวมถึง Slack, Checkr, Lattice, Tray และ Zapier

ข้อจำกัดของ BambooHR

  • ทำงานช้าลงเมื่อจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่
  • บริการเงินเดือนมีไว้สำหรับพนักงานที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น
  • ฟีเจอร์การติดตามเวลา การจ่ายเงินเดือน สวัสดิการ และการจัดการประสิทธิภาพการทำงาน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

BambooHR ราคา

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

BambooHR รีวิวและคะแนน

  • G2: 4. 5/5 (1,650+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (2,650+ รีวิว)

5. ความกระตือรือร้น

ทางเลือกที่สั่นสะเทือน: คุณสมบัติการจัดการการจ้างงานและการรับเข้าทำงานของ Gusto
ผ่านทางGusto

Gusto เป็นซอฟต์แวร์จัดการเงินเดือนแบบครบวงจรสำหรับธุรกิจขนาดเล็กในสหรัฐอเมริกา ครอบคลุมทุกด้านของการจัดการเงินเดือน ตั้งแต่การคำนวณภาษีไปจนถึงการจ่ายเงิน

ไม่เหมือนกับทางเลือกอื่น ๆ ของ Rippling, Gusto ได้รวบรวมคุณสมบัติการจัดการแรงงานไว้มากมายในแผนเริ่มต้นของพวกเขา—การจ้างงานและการรับเข้าทำงาน, การหักเงิน, การบริหารประกันสุขภาพ, และการเชื่อมต่อระบบ. ดังนั้นหากคุณกำลังมองหาทางเลือกที่ประหยัดของ Rippling, Gusto อาจเป็นสิ่งที่คุณต้องการ. ?

คุณสมบัติเด่นของ Gusto

  • ดำเนินการจ่ายเงินเดือนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในทุกแพ็กเกจ
  • จัดตั้งสวัสดิการพนักงาน เช่น แผนเกษียณอายุ 401(k), บัญชีออมทรัพย์สุขภาพ (HSA) และบัญชีออมทรัพย์สำหรับค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ (FSA), สวัสดิการการเดินทาง และค่าชดเชยแรงงาน
  • ผสานการทำงานกับแอปของบุคคลที่สามกว่า 180 รายการ รวมถึง QuickBooks, Freshbooks, Xero, Zoom และ Slack
  • ดาวน์โหลดแอป Gusto Wallet สำหรับพนักงานเพื่อติดตามรายได้ ค่าใช้จ่าย และการออมของพวกเขา

ข้อจำกัดของ Gusto

  • ไม่มีให้ทดลองใช้ฟรี มีเพียงเดโมให้ทดลองเท่านั้น
  • ไม่มีแอปมือถือสำหรับผู้ดูแลระบบ HR ในการจัดการเงินเดือนขณะเดินทาง

กูสโต้ ราคา

  • ง่าย: $40/เดือน + $6 ต่อคน
  • เพิ่มเติม: 80 ดอลลาร์/เดือน + 12 ดอลลาร์ต่อคน
  • พรีเมียม: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ธุรกิจสำหรับผู้ติดต่อเท่านั้น: $35/เดือน + $6 ต่อผู้ติดต่อ

คะแนนและรีวิว Gusto

  • G2: 4. 5/5 (1,760+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,810 รายการ)

6. Paylocity

หน้าการจัดการข้อมูลเวลาใน Paylocity
ผ่านทางPaylocity

Paylocity เป็นซอฟต์แวร์ HR อีกตัวหนึ่งสำหรับการจัดการเงินเดือน, สวัสดิการ, เวลาและการเข้าออกงาน, การสรรหาบุคลากร, และประสบการณ์ของพนักงาน. หากทีมของคุณกระจายอยู่ในประเทศต่าง ๆ ก็ไม่มีปัญหา—Paylocity สามารถจัดการเงินเดือนได้ในมากกว่า 100 ประเทศ.

ศูนย์กลางชุมชนใน Paylocity มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงกระบวนการทำงานของทีมและการมีส่วนร่วมของพนักงานสร้างกลุ่มสนทนาที่ทุกคนสามารถพูดคุย ขอความช่วยเหลือ หรือแบ่งปันข้อมูลอัปเดตพร้อมรูปภาพ วิดีโอ และไฟล์ต่างๆ และเมื่อสมาชิกในทีมทำอะไรที่ยอดเยี่ยม คนอื่นๆ สามารถแสดงความชื่นชมด้วยตราสัญลักษณ์และรางวัลได้ ?

Paylocity คุณสมบัติเด่น

  • ติดตามชั่วโมงการทำงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ผ่านเครื่องบันทึกเวลา, แท็บเล็ตคีออส, แอปมือถือ หรือแบบฟอร์มบันทึกเวลาดิจิทัล
  • อนุมัติรายงานค่าใช้จ่ายและคืนเงินให้พนักงานผ่านวิธีการชำระเงินที่คุณต้องการ
  • จ่ายเงินให้พนักงานเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ล่วงหน้า (ในกรณีฉุกเฉิน) และส่วนที่เหลือในวันจ่ายเงินเดือน
  • สร้างแบบสำรวจที่กำหนดเองจากศูนย์หรือจากเทมเพลตเพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากพนักงาน ผู้รับเหมา และผู้สมัครงานที่มีศักยภาพ

ข้อจำกัดของ Paylocity

  • ไม่มีให้ทดลองใช้ฟรี มีเพียงเดโมเท่านั้น
  • การตอบกลับของทีมสนับสนุนช้าและอาจไม่เป็นประโยชน์
  • ฐานความรู้ไม่ได้อัปเดตอยู่เสมอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบบ

Paylocity ราคา

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

Paylocity คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (2,380+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)

7. ทรีเน็ต

แดชบอร์ดภาพรวมการจ่ายเงินเดือนของ TriNet
ผ่านทางTriNet

TriNet เป็นผู้ให้บริการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร (PEO) สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่ต้องการจ้างงานภายนอกด้านการบริหารจัดการบุคลากร โดยพื้นฐานแล้ว TriNet จะทำหน้าที่เป็นนายจ้างร่วม ดูแลงานด้านทรัพยากรบุคคล เช่น การสรรหาบุคลากร การฝึกอบรม การจ่ายเงินเดือน การปฏิบัติตามข้อกำหนด และการสนับสนุนพนักงาน ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การดำเนินธุรกิจของคุณโดยไม่ต้องกังวลกับงานด้านทรัพยากรบุคคลที่ยุ่งยาก

หนึ่งในประโยชน์หลักของรูปแบบการจ้างงานร่วมคือคุณสามารถมอบสิทธิประโยชน์ระดับองค์กรให้กับทีมของคุณได้ ด้วยงบประมาณแบบธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งรวมถึงประกันสุขภาพ แผนเกษียณอายุ 401(k) สวัสดิการค่าเดินทาง และเงินชดเชยกรณีประสบอันตรายจากการทำงาน

คุณสมบัติเด่นของ TriNet

  • เชื่อมต่อ TriNet กับแอปบัญชีเช่น NetSuite, QuickBooks, Intacct, และ Xero
  • ลงทะเบียนพนักงานในหลักสูตรการพัฒนาของ TriNet กว่า 500 หลักสูตรเกี่ยวกับจริยธรรมในที่ทำงาน การเขียนธุรกิจ การบัญชี และอื่นๆ
  • มองเห็นภาพ KPI เช่น อัตราการลาออก จำนวนพนักงาน และการกระจายรายได้ รวมถึงการเลิกจ้าง
  • เข้าถึง TriNet บนอุปกรณ์มือถือ Android และ iOS ของคุณ

ข้อจำกัดของ TriNet

  • มีการผสานการทำงานแบบเนทีฟเพียงไม่กี่รายการ
  • ไม่สามารถจัดการการชำระเงินสำหรับผู้รับเหมาได้
  • จำเป็นต้องมีพนักงานอย่างน้อยห้าคนเพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์ม

TriNet ราคา

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ TriNet

  • G2: 4. 0/5 (580+ รีวิว)
  • Capterra: 3. 8/5 (รีวิวมากกว่า 35 รายการ)

8. Connecteam

คุณสมบัติการบันทึกเวลาใน Connecteam
ผ่านทางConnecteam

Connecteam เป็นแพลตฟอร์มการจัดการพนักงานที่ใช้งานง่ายสำหรับทีมในสำนักงานและทีมภาคสนาม มีทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการฝึกอบรมทีมของคุณ การสื่อสารกับพวกเขา การจัดตารางกะ และการทำให้มั่นใจว่างานเสร็จสมบูรณ์ ✅

แม้ว่ามันจะไม่จัดการเรื่องเงินเดือนและการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางภาษี แต่สามารถเชื่อมต่อกับโซลูชันการจ่ายเงินเดือนเช่น Gusto, QuickBooks, Paychex และ Xero เพื่อให้งานสำเร็จได้ สำหรับธุรกิจที่ให้บริการในด้านการทำความสะอาด การก่อสร้าง หรือการให้คำปรึกษา Connecteam อาจเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของ Rippling ในการจัดระเบียบทีมของคุณและทำให้ลูกค้าพึงพอใจ

คุณสมบัติเด่นของ Connecteam

  • ลงเวลาเข้างานจากที่ไหนก็ได้ด้วยฟีเจอร์นาฬิกาลงเวลาและระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ในแอปมือถือ
  • สื่อสารกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ผ่านการแชทแบบตัวต่อตัว, กลุ่ม, หรือบริษัท
  • เพิ่มพนักงานไปยังกลุ่มอัจฉริยะเพื่อควบคุมการเข้าถึงเนื้อหาและฟีเจอร์ของพวกเขา
  • ยกย่องและให้กำลังใจพนักงานหรือทีมด้วยป้ายและข้อความส่วนตัว

ข้อจำกัดของ Connecteam

  • มันอาจมีค่าใช้จ่ายสูงหากคุณต้องการเข้าถึงทุกโมดูล
  • มีการผสานการทำงานแบบเนทีฟที่จำกัด

Connecteam ราคา

  • แผนธุรกิจขนาดเล็ก (สำหรับแต่ละโมดูล): $0 (10 ผู้ใช้)
  • โมดูลการดำเนินงาน: เริ่มต้นที่ $29/เดือน (30 ผู้ใช้) + $0. 50/เดือน สำหรับผู้ใช้เพิ่มเติมแต่ละคน
  • โมดูลการสื่อสาร: เริ่มต้นที่ $29/เดือน (30 ผู้ใช้) + $0. 5/เดือน สำหรับผู้ใช้เพิ่มเติมแต่ละคน
  • โมดูล HR & ทักษะ: เริ่มต้นที่ $29/เดือน (30 ผู้ใช้) + $0. 5/เดือน สำหรับผู้ใช้เพิ่มเติมแต่ละคน

การให้คะแนนและรีวิวของ Connecteam

  • G2: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 310 รายการ)

9. ADP Workforce Now

แดชบอร์ดทรัพยากรบุคคลของ ADP Workforce Now
ผ่านทางADP Workforce Now

ADP Workforce Now เป็นโซลูชันการจัดการทุนมนุษย์ (HCM) สำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและองค์กรขนาดใหญ่ ทางเลือกของ Rippling นี้รวมฟังก์ชัน HR ทั้งหมดไว้ในที่เดียว—การรับเข้าทำงาน, การจ่ายเงินเดือน, การจัดการบุคลากร, สวัสดิการ, การบันทึกเวลาและการเข้างาน, และบริการ PEO

นอกจากนี้ ยังรองรับการจ่ายเงินเดือนและการปฏิบัติตามกฎระเบียบทั่วโลกในกว่า 140 ประเทศ ดังนั้นหากทีมของคุณกระจายอยู่ทั่วโลก คุณก็ไม่ต้องกังวล และด้วยแอปมือถือของ ADP คุณสามารถจัดการงานด้านทรัพยากรบุคคลและเชื่อมต่อกับทีมของคุณได้จากทุกที่ ?

ADP Workforce Now ฟีเจอร์เด่น

  • ติดตามเวลาเข้าออกงานและการเข้าออกด้วยระบบจดจำใบหน้าและการสแกนลายนิ้วมือบน ADP Kiosk (อุปกรณ์บันทึกเวลาของ ADP) หรือแอป ADP Time Kiosk
  • ตรวจจับข้อผิดพลาดในการประมวลผลเงินเดือนเพื่อให้เป็นไปตามการคำนวณภาษีอัตโนมัติ
  • เข้าถึงรายงานที่มีอยู่หลายร้อยรายการที่ครอบคลุมการสรรหาบุคลากร, โปรไฟล์ความสามารถ, การลาหยุด, และสวัสดิการ
  • เชื่อมต่อ ADP กับซอฟต์แวร์บัญชี การสรรหาบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และCRMเช่น QuickBooks, ZipRecruiter, Slack, Oracle และ Salesforce

ข้อจำกัดของ ADP Workforce Now

  • ไม่มีให้ทดลองใช้ฟรี
  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า ราคาแพง
  • ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าไม่ตอบสนองในบางครั้ง

ADP Workforce Now ราคา

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

ADP Workforce Now คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 1/5 (3,350+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 6,350 รายการ)

10. วันทำงาน

แดชบอร์ดของ WorkDay
ผ่านทางWorkday

Workday เป็นแพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรบุคคลและการเงินสำหรับธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ช่วยคุณจัดการพนักงานประจำ พนักงานรายชั่วโมง และพนักงานสัญญาจ้างทั่วโลก

นอกจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลแล้ว Workday ยังจัดการงานด้านการเงิน เช่น การจัดซื้อ การจัดการสินค้าคงคลัง การติดตามค่าใช้จ่าย และการบัญชีอีกด้วย ด้วยการเข้าถึงการเชื่อมต่อมากกว่า 600 รายการและ API คุณสามารถปรับแต่ง Workdayเพื่อปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจและการไหลของข้อมูลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คุณสมบัติเด่นของวันทำงาน

  • พัฒนาทักษะของพนักงานด้วยโปรแกรมการฝึกอบรม
  • ใช้ Employee Voice เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของพนักงานและติดตามสุขภาพและความเป็นอยู่ของพวกเขา
  • จัดหาสินค้าและบริการจากผู้ขายหลายราย และติดตามผลการดำเนินงานของพวกเขาเพื่อการตัดสินใจซื้อในอนาคต
  • ติดตาม KPI ธุรกิจด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้มากกว่า 125 แบบและรายงานมากกว่า 2,000 รายการ

ข้อจำกัดของวันทำงาน

  • ไม่มีแผนฟรีหรือทดลองใช้
  • ผู้ใช้ใหม่อาจต้องเผชิญกับช่วงการเรียนรู้ที่ค่อนข้างชัน

*ราคาสำหรับวันทำงาน

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

การให้คะแนนและรีวิววันทำงาน

  • G2: 4. 0/5 (1,475+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (1,300+ รีวิว)

ถึงเวลาอัปเกรดระบบเงินเดือนของคุณแล้ว

ในขณะที่ Rippling มีจุดแข็งของมันเอง แพลตฟอร์มการจ่ายเงินเดือนและเครื่องมือ HR อื่นๆ อาจเหมาะสมกว่าสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการในธุรกิจของคุณ

ยกตัวอย่างเช่น ClickUp แพลตฟอร์มการจัดการโครงการของมันสามารถปรับแต่งเพื่อจัดการกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลและการดำเนินงานทางธุรกิจของคุณได้ คุณสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้โดยการเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่แล้วและตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นเหมือนนาฬิกา ⏱️

พร้อมที่จะลองใช้หรือยัง?สมัครบัญชี ClickUp ฟรีวันนี้!