10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Rippling ในการจัดการเงินเดือน

ระบบเงินเดือนควรเหมาะสมกับความต้องการ ความชอบ และงบประมาณของธุรกิจของคุณ บางครั้งซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคล (HR)ที่ได้รับความนิยม เช่น Rippling อาจไม่ตอบโจทย์ ?
แน่นอน มันสามารถช่วยคุณจัดการงาน HR ทุกอย่างที่คุณต้องรับผิดชอบได้ ตั้งแต่การสรรหาและการรับเข้าทำงาน ไปจนถึงการจัดการการเรียนรู้และการจ่ายเงินเดือน แต่มันอาจไม่ตอบโจทย์ทุกข้อที่คุณต้องการ
บางทีมันอาจจะแพงเกินไปสำหรับคุณ หรือคุณรู้สึกหงุดหงิดกับการที่ Rippling ไม่มีบริการสนับสนุนตลอด 24/7 ผ่านการโทรโดยตรง บางทีคุณอาจแค่ชอบระบบที่มีฟีเจอร์น้อยกว่า ใช้งานง่ายกว่า และตั้งค่าได้ง่ายกว่า
ไม่ว่าคุณจะมีเหตุผลใด รายการ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Rippling ของเรามีบางสิ่งสำหรับคุณ
คุณควรมองหาอะไรใน ทางเลือกที่สั่นสะเทือน?
เมื่อค้นหาทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับ Rippling ให้มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญสำหรับระบบเงินเดือนและทรัพยากรบุคคลของธุรกิจคุณ มาดูรายละเอียดที่สำคัญที่ควรพิจารณา เพื่อให้คุณสามารถเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณได้อย่างลงตัว
- ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้: แพลตฟอร์มควรมีความเรียบง่ายและใช้งานง่าย เพื่อให้คุณและทีมสามารถจัดการงานด้านทรัพยากรบุคคลได้โดยไม่ต้องเรียนรู้ซับซ้อน
- คุณสมบัติ: เลือกโซลูชัน HR ที่ครอบคลุมทุกความต้องการของคุณ เช่น การประมวลผลเงินเดือนอัตโนมัติ การยื่นภาษี การบริหารสวัสดิการพนักงาน การจ้างงาน และการปฐมนิเทศพนักงาน จะดียิ่งขึ้นหากคุณสามารถปรับแต่งให้เข้ากับกระบวนการเฉพาะของคุณได้
- ราคา: ระบบการจัดการประสิทธิภาพและการจ่ายเงินเดือนที่เหมาะสมควรมีความสมดุลระหว่างคุณสมบัติที่คุณต้องการกับแผนราคาที่เหมาะกับงบประมาณของคุณ
- การรายงานและการวิเคราะห์: ค้นหาโซลูชันซอฟต์แวร์ที่สามารถเจาะลึกข้อมูลเชิงลึกด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางธุรกิจ(เช่น การสรรหาและการปฐมนิเทศ) และประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
- การผสานระบบ: ตรวจสอบว่าเครื่องมือสามารถผสานกับระบบอื่น ๆ ที่คุณใช้ได้หรือไม่ เช่น ระบบจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์, ระบบประชุมทางวิดีโอ, ระบบบัญชี, และซอฟต์แวร์ติดตามเวลา
- การสนับสนุน: การสนับสนุนลูกค้าที่เชื่อถือได้และเข้าถึงได้มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับปัญหาการจ่ายเงินเดือนที่ซับซ้อน ควรให้ความสำคัญกับเครื่องมือที่มีประวัติการสนับสนุนลูกค้าที่ยอดเยี่ยม
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Rippling ที่ควรใช้ในปี 2024
ตอนนี้ที่คุณรู้แล้วว่าควรมองหาอะไร มาดู 10 อันดับทางเลือกของ Rippling ที่จะให้ข้อเสนอที่ดีที่สุดสำหรับเงินของคุณกันเถอะ ?
เราจะครอบคลุมจุดแข็ง ข้อจำกัด และแผนราคาของแต่ละเครื่องมือ โปรดจำไว้ว่าให้คำนึงถึงความต้องการของธุรกิจของคุณเพื่อหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุด
พร้อมหรือยัง? ไปกันเลย! ?
1. ClickUp
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการดำเนินธุรกิจในทุกด้าน ซึ่งรวมถึงการจัดการฐานข้อมูลพนักงานและกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลเช่น การสรรหา การปฐมนิเทศ การประเมินผลงาน และการวัดความพึงพอใจของพนักงาน
สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับ ClickUp คือคุณสามารถปรับแต่งมันให้เหมาะกับความต้องการของธุรกิจคุณได้อย่างแท้จริง ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองมากกว่า 15 แบบ—เช่น ข้อความ, ตัวเลข, วันที่, คะแนน, และความคืบหน้า—เพื่อให้รายละเอียดของพนักงานและกระบวนการของคุณเป็นระเบียบเรียบร้อย
คุณยังสามารถแสดงข้อมูลด้วยมุมมองที่กำหนดเองได้อีกด้วย ไม่ว่าคุณต้องการจัดเก็บข้อมูลพนักงานในรูปแบบตาราง ติดตามสถานะของเวิร์กโฟลว์บนกระดานคัมบัง หรือกำหนดตารางกิจกรรมภายในมุมมองปฏิทิน ClickUp ก็พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ ✨
หากการตั้งค่านี้ฟังดูยุ่งยาก อย่ากังวลไป—มีเทมเพลต HR มากมาย เช่นเทมเพลตแผนโครงการเงินเดือนของ ClickUp ที่ทำให้ง่ายขึ้น และเพื่อให้ชีวิตมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ให้ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อย้ายงานผ่านขั้นตอนต่างๆ กำหนดเส้นตาย และแจ้งเตือนทีมของคุณให้เริ่มทำงาน
ส่วนที่ดีที่สุด? ClickUp สามารถเข้าถึงได้จากเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ, เดสก์ท็อป, และอุปกรณ์มือถือ.
หากคุณกำลังมองหาทางเลือกแทน Rippling ที่ปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของคุณ ClickUp อาจเป็นสิ่งที่คุณขาดไป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ติดตามเวลาทำงานและเพิ่มลงในแบบฟอร์มเวลาทำงาน
- สื่อสารกับพนักงานและพนักงานใหม่ผ่านความคิดเห็นในภารกิจและช่องแชท
- จัดเก็บและทำงานร่วมกันเกี่ยวกับคู่มือพนักงาน วิกิของบริษัท และคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ใน ClickUp Docs
- ติดตามความคืบหน้าของงาน, ปริมาณงานและประสิทธิภาพของพนักงาน, และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPIs) บนแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
- เชื่อมต่อ ClickUp กับแอปภายนอกกว่า 1,000 รายการผ่านการผสานการทำงานแบบเนทีฟ, Zapier และ API
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ขาดฟังก์ชันทรัพยากรบุคคลขั้นสูง เช่น การประมวลผลเงินเดือน การปฏิบัติตามกฎหมายภาษี และบริการ PEO
- การตั้งค่าอาจใช้เวลานานเนื่องจากการปรับแต่งที่ครอบคลุม
ClickUp ราคา
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5 ต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,200+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
2. แยกออก
Isolved คือโซลูชันทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจรสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ครอบคลุมทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อทำให้การจัดการเงินเดือนและดูแลวงจรชีวิตของพนักงานเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าจะเป็นสรรหาบุคลากร การปฐมนิเทศ สวัสดิการ การเรียนรู้ และการบริหารเวลา
ไม่เหมือนกับโซลูชันด้านทรัพยากรบุคคลส่วนใหญ่ การกำหนดราคาของเราใช้แบบรายเดือนต่อพนักงานแต่ละคน ซึ่งสามารถปรับได้ตามคุณสมบัติเฉพาะที่คุณเลือก วิธีนี้ช่วยให้คุณจ่ายเฉพาะสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่ได้รับการแก้ไข
- ขอความช่วยเหลือในการทำงานกะจากเพื่อนร่วมงานและผู้จัดการ
- อนุญาตให้พนักงานบริจาคให้กับองค์กรการกุศลที่พวกเขาใส่ใจ
- เข้าถึงตัวเลือกการชำระเงินหลายช่องทาง รวมถึงการโอนเงินโดยตรง การ์ดเงินเดือน และชำระเงินตามความต้องการ
- เปรียบเทียบประสิทธิภาพของคุณกับคู่แข่งโดยการวิเคราะห์เงินเดือนเฉลี่ย, ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ, ระยะเวลาการทำงาน, และอื่น ๆ
ข้อจำกัดที่ได้รับการแก้ไข
- มีการผสานการทำงานแบบเนทีฟเพียงไม่กี่รายการ
- แพลตฟอร์มมีปัญหาขัดข้องเป็นครั้งคราว
- ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าอาจไม่สามารถตอบกลับได้สำหรับปัญหาที่ซับซ้อน
แก้ไขแล้ว ราคา
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวที่ได้รับการแก้ไขแล้ว
- G2: 4. 3/5 (870+ รีวิว)
- Capterra: 3. 9/5 (460+ รีวิว)
3. เพย์เช็คซ์
Paychex เป็นระบบจัดการเงินเดือนและทรัพยากรบุคคลบนคลาวด์ที่ควรกล่าวถึงในบทสรุปทางเลือกของ Rippling นี้ ระบบนี้อัปเดตตามกฎหมายภาษี คำนวณและหักภาษี และรับประกันว่าทุกคนจะได้รับเงินเดือนตรงเวลา นอกจากนี้ยังจัดการการเข้าทำงาน การจัดการการเรียนรู้ การติดตามเวลาและการเข้างาน สวัสดิการ ประกันธุรกิจ และ PEO
คุณสมบัติสำคัญของ Paychex คือความยืดหยุ่นแบบโมดูลาร์—หมายความว่าแต่ละแผนการชำระเงินจะมีคุณสมบัติหลักไม่กี่อย่าง และส่วนที่เหลือสามารถเพิ่มเป็นบริการเสริมได้ แม้ว่าจะยอดเยี่ยมสำหรับการปรับแต่งแพลตฟอร์มให้เหมาะกับความต้องการของคุณ แต่ก็ทำให้ค่าใช้จ่ายของคุณเพิ่มขึ้นอย่างมาก
คุณสมบัติเด่นของ Paychex
- ลดข้อผิดพลาดในการจ่ายเงินเดือนด้วยการตรวจสอบและอนุมัติล่วงหน้าโดยพนักงาน
- จ่ายเงินเดือนให้พนักงานผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึงการโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรง, บัตรเงินเดือน, เช็คกระดาษ, และเช็คอิเล็กทรอนิกส์
- สร้างรายงานมากกว่า 160 ฉบับ ครอบคลุมการจ้างงานและการลาออก ต้นทุนแรงงานเงินเดือน การคำนวณต้นทุนงาน และการกระจายแรงงาน
- การเข้าถึงการสนับสนุนลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ผ่านทางโทรศัพท์และแชทสด (สำหรับลูกค้าที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา)
ข้อจำกัดของ Paychex
- คุณสมบัติพื้นฐาน เช่น การติดตามผู้สมัคร, การบันทึกเวลาและการเข้าออก, การเชื่อมต่อ, และการจัดการประสิทธิภาพการทำงาน สามารถใช้งานได้เป็นแพ็กเกจเสริม
- การสนับสนุนลูกค้าอาจได้ผลดีหรือไม่ก็ได้
Paychex ราคา
- สิ่งจำเป็น: $39/เดือน + $5 ต่อพนักงาน
- เลือก: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ข้อดี: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Paychex
- G2: 4. 2/5 (1,480+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 1,460 รายการ)
4. BambooHR
นอกจากนี้ยังอยู่ในรายชื่อทางเลือกที่ดีที่สุดของ Rippling คือ BambooHR ซึ่งเป็นระบบข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ (HRIS) สำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่ายซึ่งทำให้การจัดการงานด้านทรัพยากรมนุษย์ เช่น การสรรหา การปฐมนิเทศ การจ่ายเงินเดือน การฝึกอบรม และการออกจากงาน เป็นเรื่องง่าย
ทีมของคุณจะได้รับพอร์ทัลบริการตนเองสำหรับพนักงาน เพื่อดูโครงสร้างองค์กร อัปเดตข้อมูลส่วนตัว ขอลาหยุดส่วนตัว (PTO) และอื่นๆ นอกจากนี้ยังรองรับการตั้งเป้าหมายและการติดตามผลอีกด้วย ด้วยวิธีนี้ พนักงานสามารถตั้งเป้าหมายและแชร์กับผู้จัดการและเพื่อนร่วมงานเพื่อติดตามความคืบหน้าได้
BambooHR คุณสมบัติเด่น
- ดำเนินการสำรวจเพื่อประเมินความรู้สึกของพนักงานเกี่ยวกับงานของพวกเขา
- เข้าถึงรายงานมากกว่า 100 รายการในหมวดหมู่ต่างๆ เช่น ข้อมูลพนักงาน การจ้างงาน ประสิทธิภาพการทำงาน การลาออกและการติดตามเวลาของเอเจนซี่
- ส่งเอกสารดิจิทัลให้พนักงานเพื่อรวบรวมข้อมูลและลายเซ็นของพวกเขา ?️
- เชื่อมต่อกับแอป SaaS กว่า 120 รายการ รวมถึง Slack, Checkr, Lattice, Tray และ Zapier
ข้อจำกัดของ BambooHR
- ทำงานช้าลงเมื่อจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่
- บริการเงินเดือนมีไว้สำหรับพนักงานที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น
- ฟีเจอร์การติดตามเวลา การจ่ายเงินเดือน สวัสดิการ และการจัดการประสิทธิภาพการทำงาน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
BambooHR ราคา
- ติดต่อเพื่อขอราคา
BambooHR รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 5/5 (1,650+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (2,650+ รีวิว)
5. ความกระตือรือร้น
Gusto เป็นซอฟต์แวร์จัดการเงินเดือนแบบครบวงจรสำหรับธุรกิจขนาดเล็กในสหรัฐอเมริกา ครอบคลุมทุกด้านของการจัดการเงินเดือน ตั้งแต่การคำนวณภาษีไปจนถึงการจ่ายเงิน
ไม่เหมือนกับทางเลือกอื่น ๆ ของ Rippling, Gusto ได้รวบรวมคุณสมบัติการจัดการแรงงานไว้มากมายในแผนเริ่มต้นของพวกเขา—การจ้างงานและการรับเข้าทำงาน, การหักเงิน, การบริหารประกันสุขภาพ, และการเชื่อมต่อระบบ. ดังนั้นหากคุณกำลังมองหาทางเลือกที่ประหยัดของ Rippling, Gusto อาจเป็นสิ่งที่คุณต้องการ. ?
คุณสมบัติเด่นของ Gusto
- ดำเนินการจ่ายเงินเดือนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในทุกแพ็กเกจ
- จัดตั้งสวัสดิการพนักงาน เช่น แผนเกษียณอายุ 401(k), บัญชีออมทรัพย์สุขภาพ (HSA) และบัญชีออมทรัพย์สำหรับค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ (FSA), สวัสดิการการเดินทาง และค่าชดเชยแรงงาน
- ผสานการทำงานกับแอปของบุคคลที่สามกว่า 180 รายการ รวมถึง QuickBooks, Freshbooks, Xero, Zoom และ Slack
- ดาวน์โหลดแอป Gusto Wallet สำหรับพนักงานเพื่อติดตามรายได้ ค่าใช้จ่าย และการออมของพวกเขา
ข้อจำกัดของ Gusto
- ไม่มีให้ทดลองใช้ฟรี มีเพียงเดโมให้ทดลองเท่านั้น
- ไม่มีแอปมือถือสำหรับผู้ดูแลระบบ HR ในการจัดการเงินเดือนขณะเดินทาง
กูสโต้ ราคา
- ง่าย: $40/เดือน + $6 ต่อคน
- เพิ่มเติม: 80 ดอลลาร์/เดือน + 12 ดอลลาร์ต่อคน
- พรีเมียม: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ธุรกิจสำหรับผู้ติดต่อเท่านั้น: $35/เดือน + $6 ต่อผู้ติดต่อ
คะแนนและรีวิว Gusto
- G2: 4. 5/5 (1,760+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,810 รายการ)
6. Paylocity
Paylocity เป็นซอฟต์แวร์ HR อีกตัวหนึ่งสำหรับการจัดการเงินเดือน, สวัสดิการ, เวลาและการเข้าออกงาน, การสรรหาบุคลากร, และประสบการณ์ของพนักงาน. หากทีมของคุณกระจายอยู่ในประเทศต่าง ๆ ก็ไม่มีปัญหา—Paylocity สามารถจัดการเงินเดือนได้ในมากกว่า 100 ประเทศ.
ศูนย์กลางชุมชนใน Paylocity มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงกระบวนการทำงานของทีมและการมีส่วนร่วมของพนักงานสร้างกลุ่มสนทนาที่ทุกคนสามารถพูดคุย ขอความช่วยเหลือ หรือแบ่งปันข้อมูลอัปเดตพร้อมรูปภาพ วิดีโอ และไฟล์ต่างๆ และเมื่อสมาชิกในทีมทำอะไรที่ยอดเยี่ยม คนอื่นๆ สามารถแสดงความชื่นชมด้วยตราสัญลักษณ์และรางวัลได้ ?
Paylocity คุณสมบัติเด่น
- ติดตามชั่วโมงการทำงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ผ่านเครื่องบันทึกเวลา, แท็บเล็ตคีออส, แอปมือถือ หรือแบบฟอร์มบันทึกเวลาดิจิทัล
- อนุมัติรายงานค่าใช้จ่ายและคืนเงินให้พนักงานผ่านวิธีการชำระเงินที่คุณต้องการ
- จ่ายเงินให้พนักงานเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ล่วงหน้า (ในกรณีฉุกเฉิน) และส่วนที่เหลือในวันจ่ายเงินเดือน
- สร้างแบบสำรวจที่กำหนดเองจากศูนย์หรือจากเทมเพลตเพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากพนักงาน ผู้รับเหมา และผู้สมัครงานที่มีศักยภาพ
ข้อจำกัดของ Paylocity
- ไม่มีให้ทดลองใช้ฟรี มีเพียงเดโมเท่านั้น
- การตอบกลับของทีมสนับสนุนช้าและอาจไม่เป็นประโยชน์
- ฐานความรู้ไม่ได้อัปเดตอยู่เสมอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบบ
Paylocity ราคา
- ติดต่อเพื่อขอราคา
Paylocity คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (2,380+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
7. ทรีเน็ต
TriNet เป็นผู้ให้บริการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร (PEO) สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่ต้องการจ้างงานภายนอกด้านการบริหารจัดการบุคลากร โดยพื้นฐานแล้ว TriNet จะทำหน้าที่เป็นนายจ้างร่วม ดูแลงานด้านทรัพยากรบุคคล เช่น การสรรหาบุคลากร การฝึกอบรม การจ่ายเงินเดือน การปฏิบัติตามข้อกำหนด และการสนับสนุนพนักงาน ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การดำเนินธุรกิจของคุณโดยไม่ต้องกังวลกับงานด้านทรัพยากรบุคคลที่ยุ่งยาก
หนึ่งในประโยชน์หลักของรูปแบบการจ้างงานร่วมคือคุณสามารถมอบสิทธิประโยชน์ระดับองค์กรให้กับทีมของคุณได้ ด้วยงบประมาณแบบธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งรวมถึงประกันสุขภาพ แผนเกษียณอายุ 401(k) สวัสดิการค่าเดินทาง และเงินชดเชยกรณีประสบอันตรายจากการทำงาน
คุณสมบัติเด่นของ TriNet
- เชื่อมต่อ TriNet กับแอปบัญชีเช่น NetSuite, QuickBooks, Intacct, และ Xero
- ลงทะเบียนพนักงานในหลักสูตรการพัฒนาของ TriNet กว่า 500 หลักสูตรเกี่ยวกับจริยธรรมในที่ทำงาน การเขียนธุรกิจ การบัญชี และอื่นๆ
- มองเห็นภาพ KPI เช่น อัตราการลาออก จำนวนพนักงาน และการกระจายรายได้ รวมถึงการเลิกจ้าง
- เข้าถึง TriNet บนอุปกรณ์มือถือ Android และ iOS ของคุณ
ข้อจำกัดของ TriNet
- มีการผสานการทำงานแบบเนทีฟเพียงไม่กี่รายการ
- ไม่สามารถจัดการการชำระเงินสำหรับผู้รับเหมาได้
- จำเป็นต้องมีพนักงานอย่างน้อยห้าคนเพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์ม
TriNet ราคา
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ TriNet
- G2: 4. 0/5 (580+ รีวิว)
- Capterra: 3. 8/5 (รีวิวมากกว่า 35 รายการ)
8. Connecteam
Connecteam เป็นแพลตฟอร์มการจัดการพนักงานที่ใช้งานง่ายสำหรับทีมในสำนักงานและทีมภาคสนาม มีทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการฝึกอบรมทีมของคุณ การสื่อสารกับพวกเขา การจัดตารางกะ และการทำให้มั่นใจว่างานเสร็จสมบูรณ์ ✅
แม้ว่ามันจะไม่จัดการเรื่องเงินเดือนและการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางภาษี แต่สามารถเชื่อมต่อกับโซลูชันการจ่ายเงินเดือนเช่น Gusto, QuickBooks, Paychex และ Xero เพื่อให้งานสำเร็จได้ สำหรับธุรกิจที่ให้บริการในด้านการทำความสะอาด การก่อสร้าง หรือการให้คำปรึกษา Connecteam อาจเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของ Rippling ในการจัดระเบียบทีมของคุณและทำให้ลูกค้าพึงพอใจ
คุณสมบัติเด่นของ Connecteam
- ลงเวลาเข้างานจากที่ไหนก็ได้ด้วยฟีเจอร์นาฬิกาลงเวลาและระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ในแอปมือถือ
- สื่อสารกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ผ่านการแชทแบบตัวต่อตัว, กลุ่ม, หรือบริษัท
- เพิ่มพนักงานไปยังกลุ่มอัจฉริยะเพื่อควบคุมการเข้าถึงเนื้อหาและฟีเจอร์ของพวกเขา
- ยกย่องและให้กำลังใจพนักงานหรือทีมด้วยป้ายและข้อความส่วนตัว
ข้อจำกัดของ Connecteam
- มันอาจมีค่าใช้จ่ายสูงหากคุณต้องการเข้าถึงทุกโมดูล
- มีการผสานการทำงานแบบเนทีฟที่จำกัด
Connecteam ราคา
- แผนธุรกิจขนาดเล็ก (สำหรับแต่ละโมดูล): $0 (10 ผู้ใช้)
- โมดูลการดำเนินงาน: เริ่มต้นที่ $29/เดือน (30 ผู้ใช้) + $0. 50/เดือน สำหรับผู้ใช้เพิ่มเติมแต่ละคน
- โมดูลการสื่อสาร: เริ่มต้นที่ $29/เดือน (30 ผู้ใช้) + $0. 5/เดือน สำหรับผู้ใช้เพิ่มเติมแต่ละคน
- โมดูล HR & ทักษะ: เริ่มต้นที่ $29/เดือน (30 ผู้ใช้) + $0. 5/เดือน สำหรับผู้ใช้เพิ่มเติมแต่ละคน
การให้คะแนนและรีวิวของ Connecteam
- G2: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 310 รายการ)
9. ADP Workforce Now
ADP Workforce Now เป็นโซลูชันการจัดการทุนมนุษย์ (HCM) สำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและองค์กรขนาดใหญ่ ทางเลือกของ Rippling นี้รวมฟังก์ชัน HR ทั้งหมดไว้ในที่เดียว—การรับเข้าทำงาน, การจ่ายเงินเดือน, การจัดการบุคลากร, สวัสดิการ, การบันทึกเวลาและการเข้างาน, และบริการ PEO
นอกจากนี้ ยังรองรับการจ่ายเงินเดือนและการปฏิบัติตามกฎระเบียบทั่วโลกในกว่า 140 ประเทศ ดังนั้นหากทีมของคุณกระจายอยู่ทั่วโลก คุณก็ไม่ต้องกังวล และด้วยแอปมือถือของ ADP คุณสามารถจัดการงานด้านทรัพยากรบุคคลและเชื่อมต่อกับทีมของคุณได้จากทุกที่ ?
ADP Workforce Now ฟีเจอร์เด่น
- ติดตามเวลาเข้าออกงานและการเข้าออกด้วยระบบจดจำใบหน้าและการสแกนลายนิ้วมือบน ADP Kiosk (อุปกรณ์บันทึกเวลาของ ADP) หรือแอป ADP Time Kiosk
- ตรวจจับข้อผิดพลาดในการประมวลผลเงินเดือนเพื่อให้เป็นไปตามการคำนวณภาษีอัตโนมัติ
- เข้าถึงรายงานที่มีอยู่หลายร้อยรายการที่ครอบคลุมการสรรหาบุคลากร, โปรไฟล์ความสามารถ, การลาหยุด, และสวัสดิการ
- เชื่อมต่อ ADP กับซอฟต์แวร์บัญชี การสรรหาบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และCRMเช่น QuickBooks, ZipRecruiter, Slack, Oracle และ Salesforce
ข้อจำกัดของ ADP Workforce Now
- ไม่มีให้ทดลองใช้ฟรี
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า ราคาแพง
- ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าไม่ตอบสนองในบางครั้ง
ADP Workforce Now ราคา
- ติดต่อเพื่อขอราคา
ADP Workforce Now คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 1/5 (3,350+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 6,350 รายการ)
10. วันทำงาน
Workday เป็นแพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรบุคคลและการเงินสำหรับธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ช่วยคุณจัดการพนักงานประจำ พนักงานรายชั่วโมง และพนักงานสัญญาจ้างทั่วโลก
นอกจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลแล้ว Workday ยังจัดการงานด้านการเงิน เช่น การจัดซื้อ การจัดการสินค้าคงคลัง การติดตามค่าใช้จ่าย และการบัญชีอีกด้วย ด้วยการเข้าถึงการเชื่อมต่อมากกว่า 600 รายการและ API คุณสามารถปรับแต่ง Workdayเพื่อปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจและการไหลของข้อมูลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของวันทำงาน
- พัฒนาทักษะของพนักงานด้วยโปรแกรมการฝึกอบรม
- ใช้ Employee Voice เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของพนักงานและติดตามสุขภาพและความเป็นอยู่ของพวกเขา
- จัดหาสินค้าและบริการจากผู้ขายหลายราย และติดตามผลการดำเนินงานของพวกเขาเพื่อการตัดสินใจซื้อในอนาคต
- ติดตาม KPI ธุรกิจด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้มากกว่า 125 แบบและรายงานมากกว่า 2,000 รายการ
ข้อจำกัดของวันทำงาน
- ไม่มีแผนฟรีหรือทดลองใช้
- ผู้ใช้ใหม่อาจต้องเผชิญกับช่วงการเรียนรู้ที่ค่อนข้างชัน
*ราคาสำหรับวันทำงาน
- ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิววันทำงาน
- G2: 4. 0/5 (1,475+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (1,300+ รีวิว)
ถึงเวลาอัปเกรดระบบเงินเดือนของคุณแล้ว
ในขณะที่ Rippling มีจุดแข็งของมันเอง แพลตฟอร์มการจ่ายเงินเดือนและเครื่องมือ HR อื่นๆ อาจเหมาะสมกว่าสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการในธุรกิจของคุณ
ยกตัวอย่างเช่น ClickUp แพลตฟอร์มการจัดการโครงการของมันสามารถปรับแต่งเพื่อจัดการกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลและการดำเนินงานทางธุรกิจของคุณได้ คุณสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้โดยการเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่แล้วและตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นเหมือนนาฬิกา ⏱️
พร้อมที่จะลองใช้หรือยัง?สมัครบัญชี ClickUp ฟรีวันนี้!