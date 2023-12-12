กรอบแนวคิดในการออกแบบกลยุทธ์การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

ทำไมบางบริษัทจึงสามารถกำหนดลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์และดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในขณะที่บางบริษัทกลับมีโครงการที่ล้มเหลวสะสมอยู่มากมาย?
คำตอบสั้น ๆ คือ อายุการเก็บรักษาของกลยุทธ์การดำเนินงานขึ้นอยู่กับ การนำไปใช้ในทุกวัน
ในการสำรวจระดับโลกของ ClickUp ในปี 2023 ที่มีผู้นำธุรกิจหลายร้อยคนเข้าร่วม35% ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าประสิทธิภาพในการดำเนินงานเป็นจุดมุ่งเน้นหลักสำหรับความสำเร็จทางธุรกิจ นี่เป็นการเรียกร้องให้ Outcome Champions—ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการการดำเนินงานที่ประสานทรัพยากร กระบวนการ และบุคลากรเพื่อบรรลุความเป็นเลิศในการดำเนินงาน ✨
คำถามพื้นฐานที่ต้องถามก่อนดำเนินการใด ๆ คือคำถามสองส่วน: กลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องขององค์กรของคุณคืออะไร และคุณจะรักษาความร่วมมือระดับยอดเยี่ยมระหว่างทุกระดับของผู้นำและทีมเพื่อความสำเร็จได้อย่างไร?
การสร้างกลยุทธ์ไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาเท่านั้น แต่ควรใช้ประโยชน์จากศักยภาพของเทคโนโลยีและสร้างสถานที่ทำงานที่ขจัดความคิดเห็นที่เกิดจากความกลัวในการลองแนวคิดใหม่ๆ และนวัตกรรมประเภทนี้คือเชื้อเพลิงสำหรับทั้ง งานเชิงกลยุทธ์ และ การผลิต
กลยุทธ์การดำเนินงานคืออะไร?
กลยุทธ์การดำเนินงานคือแผนปฏิบัติการที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ซึ่งชี้นำวิธีการที่บริษัทจัดการกระบวนการและทรัพยากรให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรโดยรวม กระบวนการเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการผลิตและการส่งมอบสินค้าหรือบริการที่บริษัทนำเสนอ
นอกเหนือจากคำศัพท์เฉพาะทางแล้ว ยังมีแนวคิดหนึ่งที่หล่อหลอมวัฒนธรรมองค์กร ประสิทธิภาพการทำงาน และเป้าหมายทางธุรกิจให้สอดคล้องกัน ไม่ว่าบริษัทใด—ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่—ต่างก็ปรับแนวคิดนี้ให้เหมาะสมกับสิ่งที่ทำ สถานที่ปฏิบัติงาน และจุดเด่นที่ต้องการแตกต่างจากคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน
แม้ว่าจะอาจถูกมองว่ามีความทับซ้อนกับการวางแผนกลยุทธ์ แต่มีข้อแตกต่างที่ควรตระหนักเมื่อเราสำรวจคู่มือนี้: การวางแผนกลยุทธ์กำหนดวิสัยทัศน์และทิศทางโดยรวมขององค์กร ซึ่งมักทำเป็นประจำทุกปีหรือทุกครึ่งปี เป้าหมายหลักของการดำเนินงานจะอธิบายกระบวนการและขั้นตอนการทำงานที่จะใช้ในการทำงานให้สำเร็จ ⚙️
มาดูตัวอย่างกลยุทธ์การดำเนินงานของพื้นที่หน้าที่เฉพาะภายในองค์กร:
ประเภทของกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อการปรับปรุง การเพิ่มประสิทธิภาพ และการสร้างนวัตกรรม
|ประเภทกลยุทธ์
|ความสำเร็จ
|กลยุทธ์ความสามารถหลัก
|ใช้ประโยชน์จากจุดแข็งเฉพาะของบริษัทเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยมุ่งเน้นทักษะหรือเทคโนโลยีที่โดดเด่นซึ่งเป็นตัวกำหนดความสำเร็จทางธุรกิจ
|กลยุทธ์การนำต้นทุนเป็นผู้นำ
|มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการที่มีต้นทุนต่ำที่สุดในอุตสาหกรรม โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณภาพในราคาที่ต่ำกว่าคู่แข่ง
|กลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนโดยลูกค้า
|ผสานเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความคล่องตัว และประสบการณ์ของลูกค้า ด้วยการนำระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง การวิเคราะห์ข้อมูลอัตโนมัติ และเครื่องมือรายงานดิจิทัลมาใช้
|กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง/การแข่งขัน
|แยกแยะสินค้าหรือบริการให้แตกต่างจากคู่แข่ง โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพที่รับรู้ได้ คุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ และความภักดีของลูกค้า เพื่อสร้างความชอบธรรมในการตั้งราคาพรีเมียม
|กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล
|ขับเคลื่อนการเติบโตผ่านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและความเกี่ยวข้อง
|กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของพนักงาน
|ส่งเสริมและดูแลให้บุคลากรมีแรงจูงใจและความมุ่งมั่น โดยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ส่งเสริมการเติบโต และให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
|กลยุทธ์การดำเนินงานสินค้าคงคลัง
|ครอบคลุมแง่มุมต่าง ๆ ของการจัดการสินค้าคงคลัง (การจัดซื้อ, การเก็บรักษา, การกระจาย, และการเพิ่มประสิทธิภาพ) เพื่อให้มีปริมาณสินค้าที่เหมาะสมพร้อมใช้งานในเวลาที่เหมาะสม, สถานที่ที่เหมาะสม, และต้นทุนที่เหมาะสม
|กลยุทธ์ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน
|เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเพื่อความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และคุณภาพ โดยขับเคลื่อนด้วยวิธีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เช่น Lean Six Sigma
|กลยุทธ์การจ้างงานภายนอก
|มอบหมายงานสัญญาให้กับผู้ให้บริการภายนอก ลดต้นทุน เข้าถึงทักษะความเชี่ยวชาญ และเปิดโอกาสให้ทีมงานภายในมุ่งเน้นกิจกรรมหลักทางธุรกิจ
|กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
|มุ่งเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกินความคาดหวังโดยการเพิ่มประสิทธิภาพตลอดวงจรชีวิตทั้งหมด ตั้งแต่แนวคิดไปจนถึงการสนับสนุนหลังการเปิดตัว
|กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง
|ปกป้องธุรกิจโดยการระบุ ประเมิน และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นผ่านมาตรการควบคุมและแผนสำรอง
กลยุทธ์การดำเนินงานเหล่านี้ไม่ได้ขัดแย้งกันเอง และนี่คือข่าวดี! ไม่มีใครอยากถูกจำกัดอยู่แค่กลยุทธ์ทางธุรกิจเดียว การใช้วิธีการแบบบูรณาการช่วยให้องค์กรสามารถปรับการดำเนินงานให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์/บริการที่แตกต่างกัน กลุ่มลูกค้า และตลาดต่างๆ ได้ 🎯
เมื่อองค์กรลงทุนในกลยุทธ์การดำเนินงานและการนำไปปฏิบัติ องค์กรก็กำลังลงทุนในประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน เมื่อพนักงานมองเห็นความเชื่อมโยงโดยตรงระหว่าง เหตุผล และ วิธีการ ที่อยู่เบื้องหลังงานของพวกเขา พวกเขาจะไม่ถูกบังคับให้ต้องเผชิญกับความคลุมเครือในระดับสูง
แทนที่จะเป็นเช่นนั้น พวกเขาได้รับการเตรียมความพร้อมด้วยคำแนะนำที่ชัดเจนเพื่อให้ทำงานที่ถูกต้อง
หากคุณกระตือรือร้นที่จะเริ่มการทำเหมืองกระบวนการและกำหนดวัตถุประสงค์การดำเนินงานของคุณในทันทีดาวน์โหลดเทมเพลตแผนปฏิบัติการโดย ClickUp ได้เลย ถึงเวลาที่จะจัดระเบียบความคิดของคุณและเตรียมพร้อมสำหรับโครงการที่น่าตื่นเต้นและมุ่งเน้นการเติบโตแล้ว
เชิญชวนผู้ร่วมงานที่ใกล้ที่สุดของคุณและจัดเวิร์กช็อปสถาปัตยกรรมระบบ ไม่ว่าจะแบบเรียลไทม์หรือแบบอะซิงโครนัส! 📧
จนถึงตอนนี้ เราได้เรียนรู้การทำงานภายในของกลยุทธ์การดำเนินงานแล้ว มาดูกันว่าสิ่งนี้สามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างไร
วิธีการสร้างองค์ประกอบของกลยุทธ์การดำเนินงานเข้าไปในแผนโครงการ
คู่มือขนาดกะทัดรัดเล่มนี้ถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการเพื่อนำไปใช้กระบวนการธุรกิจหลักที่ดีที่สุดและระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพในแผนโครงการ
ดังนั้น ทำไมคู่มือนี้ถึงกระชับ? ข้อควรระวัง: เราทุกคนอยู่ในซิทคอมเดียวกันแต่กำลังอ่านบทที่แตกต่างกัน แม้ว่าจะมีรูปแบบธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เราสามารถจัดกลุ่มตัวเองได้ แต่ทุกบริษัทก็มีชุดค่านิยมหลักที่แตกต่างกันซึ่งสะท้อนถึงวัตถุประสงค์และหลักการชี้นำของตน
ด้วยเหตุนี้ ระบบที่คุณจะได้อ่านต่อไปนี้คือปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญซึ่งกลยุทธ์การดำเนินงานทุกกลยุทธ์ต้องมี. ทีมสามารถไปถึงประสิทธิภาพสูงสุดได้ด้วยการนำเพียงหนึ่งข้อมูลเชิงลึกไปปฏิบัติ!
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดว่ากลยุทธ์การดำเนินงานจะส่งผลกระทบหรือเปลี่ยนแปลงอะไร
คิดในมุมมองระยะสั้น (ลำดับความสำคัญในการแข่งขัน) และวิสัยทัศน์ระยะยาว (การแลกเปลี่ยน)
การวางแผนระยะสั้นตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทันที ช่วยจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมกับสถานที่และเวลา และให้เกณฑ์มาตรฐานในการประเมินประสิทธิภาพของทีม
การวางแผนระยะยาวช่วยให้องค์กรสามารถลงทุนในโซลูชันเทคโนโลยีที่ทันสมัย นำทางโอกาสในการขยายตลาด และออกแบบโลจิสติกส์ใหม่
แผนปฏิบัติการของคุณควรมีขอบเขตที่แคบกว่าและมุ่งเน้นที่กิจกรรมและการดำเนินการในแต่ละวันซึ่งจำเป็นต่อการนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ หัวใจสำคัญในการได้รับการอนุมัติและการสนับสนุนจากผู้นำคือการอธิบายให้เห็นถึงคุณค่า ความเป็นไปได้ และความสอดคล้องของแผนของคุณ
นี่คือจุดที่การสร้างKPI ที่สามารถวัดผลได้ง่ายร่วมกับทีมและผู้นำทุกระดับเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้สมาชิกแต่ละคนในทีมมีความรู้สึกเป็นเจ้าของในงานของตนเอง 🔑
ขั้นตอนที่ 2: ระบุและจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการดำเนินกลยุทธ์ให้ประสบความสำเร็จ
การจัดตั้งคณะทำงานเพื่อกลยุทธ์การดำเนินงานเป็นความร่วมมือของทีม โดยเฉพาะเมื่อต้องร่วมมือกับทีมอื่น ๆ ผู้ร่วมงานในด้านการเงิน การตลาด ทรัพยากรมนุษย์ และอื่น ๆ จะช่วยเติมเต็มช่องว่างทางความรู้ และผลักดันให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และมอบคุณค่าที่มากขึ้น
ทุกแผนกมีงานประจำที่ต้องทำเพื่อให้องค์กรดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง หากกลยุทธ์การดำเนินงานของคุณต้องใช้เวลาเป็นจำนวนมาก จำเป็นต้องมีการหารือกับผู้นำแผนกเกี่ยวกับแนวทางที่ดีที่สุดเพื่อลดการรบกวนให้เหลือน้อยที่สุด 💬
เนื่องจากผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการมีบทบาทที่ซับซ้อนและหลากหลาย การสนทนาเหล่านี้จึงเป็นช่วงเวลาที่สามารถนำมาใช้เป็นโอกาสในการสอนเพื่อส่งผลต่อผลลัพธ์ของโครงการ
เครื่องมือที่มีค่าสามอย่าง—การวางแผนกำลังการผลิต, การวางแผนทรัพยากร, และการทำแผนที่กระบวนการ—จะช่วยให้การคาดเดาในขั้นตอนนี้หมดไป
- การวางแผนกำลังการผลิตช่วยให้เห็นภาพชัดเจนว่าคุณมีทรัพยากรของบริษัทเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของโครงการหรือไม่
- การวางแผนทรัพยากรตอบคำถามว่า: โครงการใดบ้างที่ทรัพยากรของเรากำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้?
- การออกแบบกระบวนการโดยใช้แผนผังแสดงลำดับขั้นตอนจะระบุลำดับเหตุการณ์ งาน และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในกระบวนการทางธุรกิจ
ขั้นตอนที่ 3: ร่วมกันสร้างแผนปฏิบัติการเพื่อรักษาการไหลเวียนของวัสดุ ข้อมูล และทรัพยากร
แผนปฏิบัติการนี้จะใช้เวลาหลายรอบในการทำให้เสร็จสมบูรณ์ แต่แม้กระทั่งตอนนั้นก็ยังไม่ถือว่าเสร็จสมบูรณ์อย่างแท้จริง เนื่องจากลำดับความสำคัญอาจเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป การป้องกันที่ดีที่สุดสำหรับความโปร่งใสในการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ใดๆ คือการมีแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นแหล่งความจริงที่สามารถกลับมาทบทวนและทำการปรับเปลี่ยนเล็กๆ น้อยๆ ได้ ⚖️
เนื้อหาของแผนปฏิบัติการของคุณจะแตกต่างกันไปตามรูปแบบธุรกิจและกระบวนการดำเนินงานของบริษัทคุณ อย่างน้อยที่สุด เนื้อหาของเอกสารแผนปฏิบัติการของคุณควรประกอบด้วย:
|หมวด
|เนื้อหา
|ชื่อเรื่อง
|เริ่มต้นด้วยชื่อที่จดจำได้ง่ายซึ่งสะท้อนถึงผลกระทบหรือจุดเน้นของกลยุทธ์การดำเนินงาน
|บทนำ
|ให้ภาพรวมโดยย่อเกี่ยวกับกลยุทธ์การดำเนินงาน วัตถุประสงค์ และเหตุผลที่กลยุทธ์นี้มีความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายกลยุทธ์ขององค์กร
|สรุปผู้บริหาร
|สรุปประเด็นสำคัญหลักของแผนปฏิบัติการ รวมถึงวัตถุประสงค์ที่จัดลำดับความสำคัญ เจ้าของงาน/ผู้มีส่วนร่วม ระยะเวลา และผลลัพธ์ที่คาดหวัง
|งานและโครงการระดับสูง
|แยกแยะขนาดและขอบเขตของงานหรือโครงการที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการ
|ทีมที่รับผิดชอบ
|กำหนดความรับผิดชอบของหัวหน้าแผนก/ผู้มีส่วนร่วมแต่ละคนที่จะรับผิดชอบในการอัปเดต การตรวจสอบ และการอนุมัติการสื่อสารโครงการใดๆ
|กรอบเวลาและเหตุการณ์สำคัญ
|กำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนสำหรับกิจกรรมหลัก ผลลัพธ์ที่ต้องการ และจุดตรวจสอบคุณภาพที่บ่งชี้ถึงความก้าวหน้าจริง
|การพึ่งพา
|เน้นงานที่ต้องทำให้เสร็จก่อนที่งานอื่นจะเริ่มได้ และระบุวิธีการจัดการการพึ่งพาซึ่งกันและกันเพื่อป้องกันการล่าช้า
|การจัดสรรทรัพยากร
|ระบุรายละเอียดการจัดสรรทรัพยากร ซึ่งรวมถึงงบประมาณ บุคลากร เทคโนโลยี และวัสดุอุปกรณ์ พร้อมทั้งระบุข้อจำกัดของทรัพยากร หากมี!
|การประเมินความเสี่ยงและการลดความเสี่ยง
|ระบุความเสี่ยงและความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นพร้อมแผนสำรอง
|การสื่อสารและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
|อธิบายแผนการสื่อสารเพื่อแจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายทราบและระดับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
|เอกสารแนบ
|โปรดแนบเอกสารประกอบ งานวิจัย และโครงการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
|การรายงานและการติดตาม
|ระบุตัวชี้วัดและ KPI ที่จะใช้ในการวัดความก้าวหน้าและความสำเร็จ
|การวางแผนงบประมาณและการเงิน
|เพิ่มทรัพยากรทางการเงินที่จัดสรรให้กับแต่ละงานหรือโครงการ
หากคุณรู้สึกว่าจักรวาลเบื่อหน่ายและเริ่มสร้างสิ่งต่าง ๆ ขึ้นเองเพราะคุณใช้เวลามากกว่าหนึ่งสัปดาห์ในการร่างแผนการดำเนินการ ลองใช้ClickUp AI เราได้เตรียมเครื่องมือมากกว่า 100 รายการที่ใช้คำสั่งที่อิงจากการวิจัยและปรับให้เหมาะกับบทบาทเฉพาะไว้ให้คุณแล้ว! 🤖
ขั้นตอนที่ 4: ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและเป็นแรงขับเคลื่อนหลักในการดำเนินกลยุทธ์
ทีมรู้สึกสบายใจที่จะแบ่งปันความคิด ความกังวล และข้อเสนอแนะหรือไม่? มีการเพิ่มขึ้นของโครงการที่ล่าช้าเนื่องจากขาดความรับผิดชอบหรือไม่? สมาชิกในทีมถามว่า "วันนี้ฉันควรทำอะไร?" หรือไม่?
ทักษะการนำ, การสื่อสาร, และการแก้ปัญหาของคุณมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของกลยุทธ์การดำเนินงาน. เนื่องจากคุณทำงานระหว่างทีมต่าง ๆ คุณจะต้องจัดระเบียบข้อมูลหลากหลายที่ได้รับมาจากช่องทางต่าง ๆ. 👨💻
คุณจะต้องมีเครื่องมือจัดการงานที่เหมาะสมเพื่อเตรียมทุกคนให้พร้อมสำหรับความสำเร็จและสื่อสารความคาดหวังในการดำเนินโครงการ หากคุณคิดว่าแผนปฏิบัติการที่คุณเขียนไว้ในขั้นตอนที่ 3 จะ "ดีพอ" ลองพิจารณาสิ่งนี้:
การจัดการงานผ่านแผนปฏิบัติการแบบคงที่อาจทำให้ทีมขนาดใหญ่หรือโครงการที่ซับซ้อนรู้สึกหนักใจ มีข้อมูลรบกวนและยุ่งเหยิงมากเกินไปจนต้องเลื่อนดูทุกวันซอฟต์แวร์การจัดการงานและโครงการที่ออกแบบมาโดยเฉพาะจะสร้างพื้นฐานสำหรับประสิทธิภาพการทำงานของบุคคลและทีมในระดับที่ใหญ่ขึ้น
แบบจำลองแบบแมนนวลไม่สามารถรองรับความต้องการของแรงงานที่มีความคล่องตัวได้ และการมีความคล่องตัวนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้ในตลาดปัจจุบัน เนื่องจากกรณีการใช้งาน AI ที่ปรับให้เหมาะกับอุตสาหกรรมกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง เวลาและความสนใจของคุณควรถูกใช้ไปกับงานและกิจกรรมที่มีมูลค่าสูงซึ่งช่วยให้ทีมเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้น
หยุดพักดื่มน้ำสักครู่จากนั้นดาวน์โหลดเทมเพลตแผนปฏิบัติการรายวันโดย ClickUp เทมเพลตนี้มีองค์ประกอบครบถ้วนสำหรับการจัดระเบียบงานที่ได้รับมอบหมาย จุดสำคัญ กำหนดเวลา และผู้มีส่วนร่วม
ในฐานะผู้ใช้ ClickUp ทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณสามารถเข้าถึงงานและเอกสารทั้งหมดได้ตลอดเวลา เพื่อติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดตลอดช่วงการดำเนินการ!
คำเตือน: ค่าใช้จ่ายที่ซ่อนอยู่ของทางลัด
มันง่ายที่จะประเมินผลกระทบของงานเล็กๆ ที่ดูเหมือนไม่สำคัญซึ่งสะสมขึ้นเรื่อยๆ ต่ำเกินไป อย่างไรก็ตาม งานเหล่านี้ที่เรามักจะเก็บไว้ทำทีหลังสามารถกลายเป็นปัญหาใหญ่ของทีมได้อย่างรวดเร็ว
มาดูกันให้ละเอียดถึงค่าใช้จ่ายที่ซ่อนอยู่ของทางลัด:
- หนี้ทางวัฒนธรรมในที่ทำงาน: หนี้ทางวัฒนธรรมในที่ทำงานหมายถึงผลกระทบเชิงลบที่เกิดจากการละเลยวัฒนธรรมและค่านิยมหลักของบริษัท เช่น ขวัญและกำลังใจของพนักงานที่ต่ำ การลาออกที่สูง และประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลง ซึ่งสามารถส่งผลเสียต่อความสำเร็จในระยะยาวของพวกเขา
- หนี้ทางเทคนิค: หนี้ทางเทคนิคเกิดขึ้นเมื่อซอฟต์แวร์หรือโซลูชันทางเทคโนโลยีถูกพัฒนาอย่างรวดเร็วหรือด้วยวิธีการเขียนโค้ดที่ไม่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการในทันที
- กระบวนการหนี้: กระบวนการหนี้หมายถึงการสะสมของประสิทธิภาพที่ลดลงและข้อบกพร่องในกระบวนการทำงานและขั้นตอนขององค์กรเมื่อเวลาผ่านไป
- หนี้ความรู้: หนี้ความรู้เกิดขึ้นเมื่อองค์กรล้มเหลวในการลงทุนในการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องสำหรับพนักงานของตน
การจัดการหนี้สินใด ๆ ก็ตามเป็นความร่วมมือของทีม นี่คือวิธีการง่าย ๆ ไม่กี่วิธีที่คุณสามารถหยิบออกมาจากกล่องเครื่องมือของคุณเพื่อจัดการกับงานเล็ก ๆ น้อย ๆ และลดผลกระทบต่อการผลิตของคุณให้น้อยที่สุด:
- จัดลำดับความสำคัญของงาน: จัดลำดับความสำคัญของงานโดยใช้ตาราง Eisenhower (งานที่เร่งด่วนและสำคัญควรมาก่อน ตามด้วยงานที่สำคัญแต่ไม่เร่งด่วน)
- การบล็อกเวลาสำหรับทีม: กำหนดช่วงเวลาที่เน้นสำหรับงานเล็ก ๆ หลีกเลี่ยงการทำงานหลายอย่างพร้อมกันเพื่อลดการเสียสมาธิ
- การจัดกลุ่มงาน: รวบรวมงานที่คล้ายกันไว้ด้วยกันและจัดการเป็นชุดเพื่อลดการสลับบริบท
- มอบหมายงานเมื่อเหมาะสม:มอบหมายงานและภารกิจที่สมาชิกในทีมของคุณสามารถรับผิดชอบได้
กลับมาที่รายการตามกำหนดการปกติของเรา! 🎬
ขั้นตอนที่ 5: กำหนดรายการตรวจสอบและกฎการตัดสินใจเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
เมื่อพิจารณาถึงงานประจำและโครงการพิเศษอื่น ๆ ที่กำลังดำเนินไปพร้อมกันในภาระงานของคุณ คุณรักษาความก้าวหน้าของกลุ่มในแผนการดำเนินงานได้อย่างไร?
เริ่มต้นด้วยคำถามเพื่อช่วยให้ทีมบริหารการปฏิบัติการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบบนแดชบอร์ดกลาง. สิ่งนี้จะช่วยลดภาระทางปัญญาและช่วยให้สมาชิกทีมสามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ.
รายการตรวจสอบและกฎเหล่านี้สามารถมีรายละเอียดมากเท่าที่คุณต้องการสำหรับการใช้งานภายในองค์กร หากต้องการประเมินประโยชน์ที่แท้จริง ให้ลองทดสอบกับผู้รับประโยชน์ มอบให้กับหัวหน้าโครงการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้บริหารระดับสูง เพื่อยืนยันว่าพวกเขากำลังมุ่งเน้นไปที่คำถามที่ถูกต้องในการประเมินการดำเนินงานในแต่ละวันหรือไม่ 📊
ดังนั้น ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการจะสามารถนำรายการตรวจสอบและกฎการตัดสินใจไปใช้ในระดับยุทธวิธีได้อย่างไร เมื่อต้องเผชิญกับกรอบเวลาที่จำกัด?
มอบประสบการณ์ที่สม่ำเสมอให้กับทีมของคุณด้วยกิจวัตรที่วางแผนไว้ล่วงหน้า
นี่คือการแจกแจงงานกลยุทธ์การดำเนินงานตามช่วงเวลา มีสิ่งใดที่คุณสังเกตเห็นที่สามารถเพิ่มลงในตารางส่วนตัวหรือตารางทีมของคุณได้หรือไม่? 🗓️
แก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคอย่างขยันขันแข็งเพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลามกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่กว่า
ตรวจสอบความคืบหน้าประจำวันและตรวจสอบปัญหาสำคัญหรืออุปสรรคที่ขัดขวางการทำงาน
ทบทวนการจัดสรรทรัพยากรและการกระจายภาระงานเพื่อให้ทีมมีความสมดุล และไม่มีใครต้องรับภาระงานมากเกินไป
ประเมินความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้นในระหว่างสัปดาห์ และปรับปรุงแผนการจัดการความเสี่ยง
รวบรวมความคิดเห็นจากสมาชิกในทีมเกี่ยวกับความคืบหน้าของงานและประสบการณ์ของพวกเขา
จัดให้มีการทบทวนหรือการสะท้อนผลหลังโครงการเพื่อบันทึกบทเรียนที่ได้เรียนรู้จากโครงการที่เสร็จสิ้นแล้วไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต
พิจารณาการวางแผนทรัพยากรระยะยาวและความต้องการในการพัฒนาบุคลากรโดยอิงตามพอร์ตโฟลิโอโครงการที่เปลี่ยนแปลงไป
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่และโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสอดคล้องกับเป้าหมายและ 우선ลำดับทางกลยุทธ์โดยรวมขององค์กร
รวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็นจากลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับผลลัพธ์และประสิทธิภาพของโครงการ
ประเมินว่าโครงการต่างๆ อยู่ในเส้นทางที่จะบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ และทำการปรับเปลี่ยนแผนโครงการที่จำเป็น
ทบทวนงบประมาณโครงการและผลการดำเนินงานทางการเงิน
อะไรต่อไป?
ด้วยกรอบกลยุทธ์การดำเนินงานที่คุณได้รับมาใหม่ในมือของคุณ นำไปใช้ในบริบทของการดำเนินงานและกระบวนการของบริษัทคุณ ตั้งแต่การจัดการห่วงโซ่อุปทานไปจนถึงซอฟต์แวร์และทุกสิ่งที่อยู่ระหว่างนั้น คุณจะมีเครื่องมือในการประสานงานกลยุทธ์การดำเนินงานที่ยากที่สุดได้ 💪
สุดท้ายนี้ หากคุณเคยประสบกับความก้าวหน้าเพียงชั่วคราวในหน้าที่ความรับผิดชอบของคุณ อาจเป็นเพราะคุณไม่ได้มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม ไม่เป็นไร—ไม่สิ ถูกต้องแล้ว—ที่จะขอให้เพื่อนร่วมงานของคุณท้าทายข้อสังเกตของคุณเมื่อคุณติดขัด
ไว้วางใจทีมงานที่ ClickUp เป็นหนึ่งในเพื่อนร่วมงานของคุณ และติดต่อเราหากคุณต้องการความช่วยเหลือในการก้าวออกจากวงจรของการดำเนินการที่ไม่ประสบความสำเร็จ ขอให้วางแผนอย่างมีความสุข! ✍️