10 OKRs สำหรับสตาร์ทอัพเพื่อขยายธุรกิจของคุณ

ทุกสตาร์ทอัพเริ่มต้นด้วยความคิด—ความฝันที่ผู้ประกอบการมีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในโลก อย่างไรก็ตาม ความฝันอาจซับซ้อน ท้าทาย และไม่ชัดเจน
สิ่งหนึ่งที่ทำให้สตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จแตกต่างจากผู้อื่นคือเป้าหมายที่ชัดเจนและแผนการที่จะบรรลุเป้าหมายนั้น ในบทความนี้ เราจะสำรวจการตั้งเป้าหมายผ่านกรอบของวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKRs)
เรายังมีตัวอย่างสิบข้อที่คุณสามารถปรับแต่งและใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในขั้นตอนใดของการเริ่มต้นธุรกิจ!
พื้นฐานของ OKR สำหรับสตาร์ทอัพ
ในช่วงทศวรรษ 1970 แอนดรูว์ โกรฟ แห่งอินเทล เป็นที่รู้จักในฐานะผู้เผยแพร่แนวคิดเรื่องวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (Objectives and Key Results) ในขณะนั้นเรียกว่า การบริหารจัดการโดยใช้เป้าหมายของอินเทล (Intel Management By Objectives หรือ iMBO) นับแต่นั้นเป็นต้นมา กรอบแนวคิดนี้ได้ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายทั้งในธุรกิจขนาดเล็กและองค์กรขนาดใหญ่
OKR คืออะไร?
OKR เป็นกลยุทธ์การตั้งเป้าหมายที่ได้รับความนิยมซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถกำหนดและติดตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักที่สามารถวัดได้
- วัตถุประสงค์คือเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน
- ผลลัพธ์หลักคือเกณฑ์ความสำเร็จ 3-5 ข้อที่ใช้ในการวัดความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายนั้น
เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพในการปรับกระบวนการและจัดระเบียบเส้นทางสู่การเติบโตและความสำเร็จ
OKRs แตกต่างจาก KPI อย่างไร?
ธุรกิจมักสับสนระหว่างOKR กับ KPI ทั้งสองเป็นแนวคิดที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน: แนวคิดแรกมุ่งเน้นที่กระบวนการ ในขณะที่แนวคิดหลัง (ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก) มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์
ธุรกิจกำหนด OKR อย่างไร?
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้กรอบงาน OKR คือการสร้างเป้าหมายขององค์กร จากนั้นจึงกำหนดเป้าหมายของทีม และสุดท้ายกำหนดเป้าหมายของแต่ละบุคคล
ตัวอย่างเช่น หากเป้าหมายขององค์กรคือการเติบโตทางธุรกิจ เป้าหมายของทีมขายคือการเพิ่มรายได้ และเป้าหมายของพนักงานขายแต่ละคนคือการโทรหาลูกค้าให้มากขึ้นหรือปิดการขายได้ดีขึ้น
ธุรกิจติดตาม OKR อย่างไร?
ทุกธุรกิจจะตั้งค่าแดชบอร์ดธุรกิจที่ติดตามแต่ละวัตถุประสงค์และผลลัพธ์สำคัญที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเป็นแดชบอร์ดการขายบนระบบ CRM หรือแดชบอร์ดทางการเงินบนสเปรดชีต
โดยสรุป แดชบอร์ดที่ดีจะนำเสนอการแสดงผลแบบรวมศูนย์และเรียลไทม์ รวมถึงความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมาย
ตอนนี้คุณมีพื้นฐานแล้ว มาดูกันว่ามี OKR ที่ได้รับความนิยมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 10 ข้อที่สตาร์ทอัพสามารถใช้ได้
10 ตัวอย่าง OKR สำหรับสตาร์ทอัพ
OKR ที่ดีต้องได้รับการขับเคลื่อนจากผู้บริหารระดับสูง ดังนั้น ในฐานะองค์กร ควรนำผู้บริหารมารวมกันและกำหนดวิสัยทัศน์สำหรับธุรกิจ ซึ่งอาจเป็นการเติบโต การขยายขนาด หรือความมั่นคง ขึ้นอยู่กับเส้นทางที่องค์กรเลือกเดิน คุณสามารถกำหนดOKR แบบคล่องตัว (Agile OKR)สำหรับแต่ละทีมได้ มาดูตัวอย่างกันสักสองสามข้อ
1. ปรับปรุงคุณภาพสินค้า
หากคุณเป็นสตาร์ทอัพด้านผลิตภัณฑ์ นี่คือเป้าหมายพื้นฐานที่สุดที่คุณสามารถตั้งได้ มันช่วยปรับปรุงการยอมรับ การมีส่วนร่วม ชื่อเสียง และความพึงพอใจของลูกค้า ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงนำไปสู่การร้องเรียนและการคืนสินค้าที่น้อยลง ซึ่งช่วยลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ด้วยเช่นกัน
หากการปรับปรุงคุณภาพสินค้าเป็นเป้าหมายของคุณ ผลลัพธ์หลักของคุณอาจเป็น:
- เพิ่มการครอบคลุมของการทดสอบหน่วยเป็น 80%
- ลดข้อบกพร่องที่รายงานโดยลูกค้าลง 70%
- บรรลุผลตอบรับเชิงบวก 90% สำหรับการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่
2. ปรับปรุงความปลอดภัยของข้อมูล
ลูกค้าทุกคนจะสอบถามเกี่ยวกับตัวชี้วัดด้านความปลอดภัยของข้อมูลจากสตาร์ทอัพที่พวกเขากำลังพิจารณาซื้อสินค้าหรือบริการด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขาต้องกรอกข้อมูลที่ละเอียดอ่อนลงในผลิตภัณฑ์ของคุณ
ดังนั้น ความปลอดภัยของข้อมูลจึงเป็นตัวชี้วัดผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ คุณสามารถวัดผลลัพธ์หลักได้ดังนี้:
- บรรลุการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 ก่อนปี 2025
- ลดเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยลง 50%
- ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยทุกครึ่งปี
- ได้รับการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายอย่างครบถ้วน 100%
3. ยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า
ที่ปลายอีกด้านหนึ่งของคุณภาพผลิตภัณฑ์คือประสบการณ์ของลูกค้า (CX) ซึ่งเป็นผลมาจากผลิตภัณฑ์ที่ดีรวมถึงมาตรฐานการโต้ตอบกับฝ่ายขาย การตลาด และความสำเร็จของลูกค้า
ในฐานะสตาร์ทอัพ ประสบการณ์ลูกค้า (CX) สามารถเป็นจุดแตกต่างที่สำคัญของคุณได้ ตัวอย่างเช่น ลูกค้าอาจเลือกผลิตภัณฑ์ที่สามารถรับการสนับสนุนได้ทันทีมากกว่าผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันซึ่งต้องให้บริการตนเอง
เพื่อเพิ่มประสบการณ์ของลูกค้า ผลลัพธ์หลักของคุณสามารถเป็น:
- บรรลุและรักษาคะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ (NPS) ที่ 75
- ลดเวลาการตอบกลับการสนับสนุนลูกค้าเฉลี่ยให้ต่ำกว่า 3 ชั่วโมง
- เพิ่มอัตราการรักษาลูกค้าขึ้น 20%
4. เพิ่มรายได้
ตามที่เอลียาฮู เอ็ม. โกลดรัตต์กล่าวไว้ เป้าหมายหลักของทุกธุรกิจคือการทำเงิน รายได้ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพทางการเงินและความสามารถในการลงทุนเพื่อเติบโต
ดังนั้นOKRs ของฝ่ายขายจึงเป็นส่วนสำคัญของเป้าหมายทุกสตาร์ทอัพ เป้าหมายในการเพิ่มยอดขาย/รายได้ถูกกำหนดไว้แล้ว คุณจะวัดผลลัพธ์สำคัญ เช่น:
- เพิ่มรายได้ประจำเดือน 40%
- ปิดการขายกับลูกค้าองค์กรใหม่ 10 รายภายในสิ้นไตรมาสนี้
- เพิ่มส่วนแบ่งมูลค่าจากลูกค้าปัจจุบันขึ้น 20%
- เร่งการเติบโตของรายได้ให้เพิ่มขึ้น 3% ต่อเดือน
5. เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด
สตาร์ทอัพ ตามคำนิยาม ไม่มีส่วนแบ่งทางการตลาด. อย่างไรก็ตาม ก็เป็นความจริงเช่นกันว่า หลายสตาร์ทอัพ ทำงานในสาขาที่อาจไม่มีตลาดอยู่. ไอโฟน สร้างตลาดสมาร์ทโฟน. Salesforce สร้างตลาด SaaS.
ในฐานะสตาร์ทอัพ คุณอาจต้องสร้างตลาดของคุณเองและขยายมันด้วยตัวเอง ซึ่งหมายความว่าคุณจำเป็นต้องขยายกลุ่มเป้าหมาย เพิ่มฐานลูกค้า ขยายไปยังพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ใหม่ ๆ เป็นต้น
ในการทำเช่นนี้ ผลลัพธ์หลักที่คุณวัดได้อาจเป็น:
- เพิ่มจำนวนผู้ใช้รายเดือนที่ใช้งานอยู่ 25%
- เปิดตัวในสามตลาดภูมิศาสตร์ใหม่ภายในสิ้นปีนี้
- เพิ่มจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์จากการค้นหาแบบออร์แกนิกขึ้น 30%
6. เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ในช่วงเริ่มต้นของการเดินทางของสตาร์ทอัพใด ๆ คุณมักจะทำงานหนัก ทุ่มเทเวลาเพิ่มเติม และทำให้สิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้นไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตาม อย่างไรก็ตาม เมื่อธุรกิจเติบโตขึ้น พฤติกรรมเช่นนี้อาจนำไปสู่ภาวะหมดไฟ ความไม่พอใจ และประสิทธิภาพโดยรวมที่ลดลง
ดังนั้น OKR ที่สำคัญที่ทุกสตาร์ทอัพต้องให้ความสำคัญคือประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ คุณอาจจ้างพนักงานเพิ่ม ซื้อเครื่องมือจัดการโครงการเช่น ClickUp หรือทำให้กระบวนการบางอย่างอัตโนมัติ
เพื่อวัดผลกระทบของโครงการดังกล่าว ให้ใช้ผลลัพธ์หลัก เช่น:
- เพิ่มความเร็วในการทำงานแบบคล่องตัวขึ้น 15%
- ลดต้นทุนการดำเนินงานลง 10%
- เพิ่มประสิทธิภาพในการทดสอบกระบวนการถึง 50% ด้วยระบบอัตโนมัติ
7. ขยายความร่วมมือเชิงกลยุทธ์
สตาร์ทอัพไม่ได้อยู่บนเกาะโดดเดี่ยว พวกเขาทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ขาย พันธมิตร และผู้ร่วมงานหลายราย ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังสร้างเครื่องมือติดตามเวลา คุณอาจต้องการสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับสตาร์ทอัพซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเพื่อการผสานรวมหรือการรวมผลิตภัณฑ์
ความร่วมมือที่ดีมีศักยภาพในการเร่งการเติบโต เปิดโอกาสสู่ตลาดใหม่ ลดต้นทุน เพิ่มความน่าเชื่อถือของแบรนด์ และขับเคลื่อนอนาคต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ ผลลัพธ์หลักของคุณควรเป็น:
- จัดตั้งความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ใหม่หนึ่งรายการทุกเดือน
- เพิ่มรายได้จากการเป็นพันธมิตรขึ้น 30%
- ลดต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้าลง 15% ผ่านความร่วมมือทางการตลาด
8. เสริมสร้างการปรากฏตัวของแบรนด์
ในฐานะสตาร์ทอัพ คุณต้องการให้ทุกคนรู้ว่าคุณมีอยู่จริง นั่นคือ การเสริมสร้างการมีอยู่ของแบรนด์คุณให้แข็งแกร่งขึ้น ในการทำเช่นนี้ คุณต้องมีOKRs การตลาดที่มีประสิทธิภาพซึ่งครอบคลุมทุกช่องทางรวมถึงการค้นหา, โซเชียลมีเดีย, สื่อมวลชน, งานกิจกรรมบนพื้นดิน, เป็นต้น
การมีแบรนด์ที่แข็งแกร่งขึ้นสร้างความสนใจและความตระหนัก ซึ่งจะเพิ่มปริมาณผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ การเปลี่ยนแปลงผู้เยี่ยมชมเป็นลูกค้า และในที่สุดก็เพิ่มรายได้
พื้นที่ผลลัพธ์หลักของการสร้างแบรนด์ของคุณอาจเป็น:
- เพิ่มผู้ติดตามในสื่อสังคมออนไลน์ขึ้น 30%
- ได้รับการกล่าวถึงในสื่อ 20 ครั้งในสิ่งพิมพ์ชั้นนำของอุตสาหกรรม
- เพิ่มปริมาณการค้นหาที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ขึ้น 35%
- เผยแพร่เรื่องราวความสำเร็จใหม่ 4 เรื่องทุกปี
9. เพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน
พนักงานที่มีความสุขจะนำไปสู่ลูกค้าที่มีความสุข พนักงานที่มีส่วนร่วมและมีแรงบันดาลใจช่วยสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับเพื่อนร่วมงาน และส่งเสริมนวัตกรรม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสตาร์ทอัพ การมีส่วนร่วมของพนักงานอาจเป็นความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นกับผลิตภัณฑ์ที่เหมือนเดิมมากขึ้น ติดตามวัตถุประสงค์การมีส่วนร่วมของพนักงานด้วยผลลัพธ์สำคัญ เช่น:
- บรรลุคะแนนความพึงพอใจของพนักงาน 75%
- ลดอัตราการลาออกของพนักงานให้ต่ำกว่า 15%
- จัดกิจกรรมสร้างทีมทุกไตรมาสโดยมีผู้เข้าร่วม 100%
10. ผลักดันนวัตกรรม
สตาร์ทอัพเกิดขึ้นเพราะมีใครบางคนมีความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่เหมือนใคร. เพื่อให้ยังคงเป็นเอกลักษณ์และเป็นที่ต้องการ สตาร์ทอัพจำเป็นต้องคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง. สิ่งนี้อาจเป็นเรื่องง่าย ๆ เช่น วิธีการใหม่ในการทำกระบวนการ หรืออาจเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งเช่นการทำให้ฟังก์ชันที่สำคัญเป็นระบบอัตโนมัติ.
ไม่ว่าจะทางใดก็ตาม นวัตกรรมเป็นเป้าหมายที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับสตาร์ทอัพ ติดตามความสามารถในการนวัตกรรมขององค์กรของคุณด้วยผลลัพธ์ที่สำคัญ เช่น:
- จัดสรร 25% ของงบประมาณการวิจัยและพัฒนาให้กับโครงการทดลอง
- เพิ่มจำนวนการยื่นขอสิทธิบัตรขึ้น 30%
สตาร์ทอัพมักมีเป้าหมายที่ทะเยอทะยาน และอาจระบุพื้นที่ผลลัพธ์หลักเพื่อวัดความคืบหน้า อย่างไรก็ตาม พวกเขามักสูญเสียแรงผลักดันในระหว่างปี และหลุดออกจากเส้นทางที่วางไว้ เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ และให้ธุรกิจของคุณเดินหน้าต่อไปตามแผน คุณจำเป็นต้องนำมาใช้ OKR อย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือวิธีการ
การนำ OKRs ไปใช้ในสตาร์ทอัพ
เพื่อให้การนำ OKR ไปใช้ในสตาร์ทอัพของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณจำเป็นต้องทำให้ OKR เหล่านั้นถูกบันทึกไว้อย่างชัดเจน เข้าถึงได้ง่าย และสามารถวัดผลได้โดยอัตโนมัติซอฟต์แวร์ OKR ที่ดีที่สุดบางตัวสามารถช่วยในเรื่องนี้ได้เช่นเดียวกับเครื่องมือบริหารโครงการที่แข็งแกร่งอย่าง ClickUp ต่อไปนี้คือวิธีการใช้งาน
1. อธิบายวัตถุประสงค์ให้ทีมของคุณทราบ
เมื่อคุณได้ระบุวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักแล้ว ให้เผยแพร่ให้ทุกคนในองค์กรได้เห็น เขียนวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมถึงวัตถุประสงค์และเหตุผลไว้ในเอกสารบนซอฟต์แวร์ OKR สำหรับสตาร์ทอัพ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมของคุณสามารถเข้าถึงเอกสารนี้ได้เมื่อต้องการ
ClickUp Docsเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำสิ่งนี้ คุณอาจรวมบันทึกและคำพูดจากการสนทนาเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายเพื่อเพิ่มบริบทเพิ่มเติม
2. กำหนดผลลัพธ์หลักในรูปแบบที่สามารถติดตามได้
สำหรับแต่ละวัตถุประสงค์ คุณจะต้องกำหนดผลลัพธ์หลัก 3-5 ข้อที่เฉพาะเจาะจง สามารถวัดผลได้ และมีกรอบเวลาชัดเจน ซึ่งจะใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการบรรลุวัตถุประสงค์นั้น ๆ กำหนดผลลัพธ์เหล่านี้ไว้ในเครื่องมือติดตามผลเพื่อให้ทุกคนสามารถวัดความก้าวหน้าได้
ClickUp Goalsช่วยให้คุณสามารถตั้งเป้าหมายในรูปแบบตัวเลข, มูลค่า, จริง/เท็จ หรือเป้าหมายงานได้ ตัวอย่างเช่น หากผลลัพธ์หลักของคุณคือ "ปิดการเป็นพันธมิตรใหม่สามราย" คุณสามารถตั้งค่าเป็นงานสามงาน เมื่อคุณทำงานเสร็จสิ้น งานของคุณจะได้รับการอัปเดตความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ
หากคุณเป็นมือใหม่กับ OKR หรือกำลังตั้งค่าใหม่สำหรับสตาร์ทอัพของคุณลองใช้เทมเพลตกรอบการทำงาน OKR ของ ClickUp ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- สร้างเป้าหมาย SMART ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของทีมคุณ
- ติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายเหล่านั้นแบบเรียลไทม์
- ระบุอุปสรรคได้อย่างง่ายดายก่อนที่มันจะกลายเป็นปัญหาสำคัญ
3. มอบหมายความรับผิดชอบให้กับสมาชิกในทีม
ส่งเสริมให้สมาชิกในทีมสร้าง OKRs ที่สนับสนุนเป้าหมายของบริษัทในวงกว้าง จากนั้นสามารถตั้งค่าเป็นเป้าหมาย รายการตรวจสอบ หรือภารกิจตามลักษณะของมัน
นอกจากนี้ยังช่วยได้เมื่อผู้จัดการโครงการสามารถนั่งร่วมกับสมาชิกในทีมและเดินผ่านเป้าหมายเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีความสอดคล้องกัน
4. สร้างแดชบอร์ด
ในฐานะผู้จัดการโครงการในสตาร์ทอัพ การเห็นความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ ตัวอย่างเช่น หากเป้าหมายของคุณคือการส่งมอบโครงการตรงเวลาหรือใช้ทรัพยากรได้เต็ม 100% คุณอาจต้องการดูสถานะทุกวัน
ClickUp Dashboards ช่วยให้การรายงานทั้งหมดนี้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ด้วยแดชบอร์ดการจัดการโครงการ คุณสามารถติดตามสถานะงาน ปริมาณงานที่เสร็จสิ้น ตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล และอื่นๆ ได้
ด้วยแดชบอร์ดการตลาด คุณสามารถติดตามการแสดงผล, จำนวนการกดถูกใจ, เนื้อหาที่เผยแพร่, การสอบถาม, การแปลงเป็นลูกค้า, และอื่น ๆ ได้
5. ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ทบทวน และปรับปรุง
กำหนดการประชุมรายสัปดาห์หรือรายปักษ์เพื่อทบทวนความก้าวหน้าของ OKRs การประชุมเหล่านี้เป็นโอกาสในการพูดคุยเกี่ยวกับความสำเร็จ การแก้ไขปัญหา และความต้องการในการปรับเปลี่ยนแนวทาง หากจำเป็น หลังจากนั้น
- ปรับผลลัพธ์สำคัญตามผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะ
- ตั้งเป้าหมายใหม่สำหรับรอบ OKR ถัดไปโดยอิงจากบทเรียนที่ได้เรียนรู้
- ปรับเป้าหมายส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท
เฉลิมฉลองความสำเร็จและวิเคราะห์ความล้มเหลวเพื่อทำความเข้าใจว่าอะไรได้ผลและอะไรไม่ได้ผล แนวทางในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนี้ช่วยปรับปรุงการวางแผนและการดำเนินการ OKR ในอนาคต
ตั้งเป้าหมายและพิชิต OKR สำหรับสตาร์ทอัพของคุณด้วย ClickUp
การเดินทางของสตาร์ทอัพจากความคิดสู่การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป (IPO) ขึ้นอยู่กับความสามารถในการดำเนินการให้สำเร็จ. เพื่อดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ คุณต้องมีเป้าหมาย จุดตรวจสอบ ความโปร่งใส และความยืดหยุ่น.
ClickUp สำหรับสตาร์ทอัพมอบสิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริง ด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ คุณสามารถตั้งค่า, แชร์, ติดตาม, และบรรลุ OKR ของคุณได้ในที่เดียว.แบบฟอร์ม OKRหลากหลายที่มีให้ใน ClickUp ยังช่วยให้คุณเริ่มต้นได้พร้อมคำแนะนำ.
ใช้ ClickUp เพื่อทำให้การเดินทางของสตาร์ทอัพของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น.ทดลองใช้ ClickUp วันนี้ฟรี!