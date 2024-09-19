OKRs กับ MBOs: ความแตกต่างคืออะไร?

มีภูมิปัญญาด้านการจัดการมากมายทั่วโลก ผู้นำทางธุรกิจ นักวิจัย และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ สร้างทฤษฎีและออกแบบกลยุทธ์ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา
ยกตัวอย่างเช่นกลยุทธ์การตั้งเป้าหมาย OKRs, KPIs,สมดุลคะแนน, เป้าหมาย SMART, วิธีการ Get Things Done, กรอบการทำงาน WOOP เป็นต้น เป็นเพียงไม่กี่ตัวอย่างจากหลาย ๆ วิธีที่มีอยู่ในปัจจุบัน เมื่อตลาดและเศรษฐกิจมีการพัฒนา กรอบการทำงานใหม่ ๆ ก็ถูกพัฒนาขึ้นทุกวัน
แม้จะเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงจากระบบใหม่หลายระบบ หลักการตั้งเป้าหมายสองประการที่ผ่านการทดสอบของกาลเวลาคือ วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKR) และการบริหารจัดการโดยวัตถุประสงค์ (MBO)
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจทั้งสองอย่างละเอียดและตรวจสอบความแตกต่างระหว่าง OKR กับ MBO
MBO คืออะไร?
การบริหารงานตามเป้าหมาย (MBO) เป็นแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ช่วยให้ทั้งองค์กรสามารถกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและทำงานอย่างมีกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้นในระยะเวลาที่กำหนด
ออกแบบโดยที่ปรึกษาด้านการจัดการ ปีเตอร์ ดรักเกอร์ ในหนังสือของเขาปี 1954 "การปฏิบัติของการจัดการ" MBO มีลักษณะเด่นคือ:
- การสอดคล้อง: เป้าหมายส่วนบุคคลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนกำลังทำงานเพื่อบรรลุผลลัพธ์เดียวกัน
- การวางแผน: MBOs ช่วยให้ผู้จัดการสามารถวางแผนแนวทางที่เหมาะสมเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กล่าวไว้
- การร่วมมือ: ในระบบ MBO ผู้จัดการและพนักงานทำงานร่วมกันเพื่อกำหนดเป้าหมายของตนเองโดยอาศัยผลการปฏิบัติงานในอดีตและวิสัยทัศน์สำหรับอนาคต
- ความยืดหยุ่น: MBO ไม่มีความเข้มงวดในคำแนะนำ; องค์กรสามารถออกแบบวัตถุประสงค์และแผนการบรรลุเป้าหมายได้ตามความต้องการของตนเอง
กระบวนการ MBO ทำงานอย่างไร?
ในรูปแบบที่ง่ายที่สุด การบริหารจัดการตามเป้าหมายคือวิธีการตั้งเป้าหมายและทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไปและขนาดขององค์กรเพิ่มขึ้น การบริหารจัดการตามเป้าหมายอาจกลายเป็นเรื่องซับซ้อนอย่างมาก กระบวนการห้าขั้นตอนต่อไปนี้ช่วยให้คุณสามารถนำไปใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าองค์กรของคุณจะมีขนาดใดก็ตาม
วัตถุประสงค์: ผู้จัดการและพนักงานร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง สามารถวัดผลได้ บรรลุผลได้ มีความเกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้ (SMART) วัตถุประสงค์เหล่านี้สอดคล้องกับเป้าหมายโดยรวมขององค์กร
แผนปฏิบัติการ: ผู้จัดการสร้างแผนปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของทีมของตน พนักงานทำเช่นนั้นเพื่อตัวเอง ขั้นตอนนี้มักรวมถึงการกำหนดทรัพยากร, ระยะเวลา, และความรับผิดชอบ
การติดตาม:ทีมใช้กรอบการจัดการประสิทธิภาพและกระบวนการทบทวน เช่น การตรวจสอบ การประเมินผล การประชุมแบบตัวต่อตัว เพื่อให้แน่ใจว่าเป้าหมายเป็นไปตามแผน
การประเมินผล: เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดไว้ ทีมจะประเมินผลการดำเนินงานของแต่ละเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ หากจำเป็น ทีมสามารถปรับเป้าหมายหรือแผนการดำเนินงานได้ตลอดระยะเวลา
ข้อเสนอแนะ: จากการประเมิน ผู้จัดการจะให้ข้อเสนอแนะแก่พนักงานของตน นี่คือขั้นตอนที่การออกแบบรางวัลของพนักงาน เช่น การขึ้นเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง ฯลฯ จะถูกกำหนดขึ้น
วงจรนี้จะดำเนินซ้ำโดยมีเป้าหมายใหม่สำหรับช่วงเวลาถัดไป เพื่อสานต่อกระบวนการปรับให้สอดคล้องและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ข้อดีและข้อเสียของ MBO คืออะไร?
เช่นเดียวกับระบบการตั้งเป้าหมายทุกระบบ ระบบการจัดการตามเป้าหมาย (MBO) ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ขึ้นอยู่กับขนาด โครงสร้าง วัตถุประสงค์ และปัจจัยอื่น ๆ ขององค์กรของคุณ คุณสามารถเลือกปรับใช้ MBO ให้เหมาะสมเพื่อเน้นจุดแข็งและลดจุดอ่อนให้มากที่สุด
ข้อดีของ MBO
การปรับให้สอดคล้อง: MBOs ช่วยปรับให้เป้าหมายของบุคคล ทีมงาน และองค์กรสอดคล้องกัน ซึ่งช่วยลดโอกาสที่ผู้คนจะทำสิ่งต่าง ๆ ตามใจตัวเองโดยไม่มีทิศทางที่ชัดเจน
ความชัดเจน: การกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงจะบอกให้พนักงานทราบว่าคาดหวังอะไรจากพวกเขา สิ่งนี้ช่วยลดความคลุมเครือและภาระทางอารมณ์ที่พวกเขาต้องแบกรับในฐานะส่วนหนึ่งของงาน
ความมุ่งมั่น: การตั้งเป้าหมายใน MBO ทำร่วมกับทีม ซึ่งช่วยเพิ่มความมุ่งมั่น ความรับผิดชอบ และแรงจูงใจโดยรวมของทีมในการบรรลุเป้าหมายของพวกเขา
ข้อเสียของ MBO
น่าเบื่อ: กระบวนการในการกำหนด ทบทวน และประเมินวัตถุประสงค์อาจใช้เวลามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรขนาดใหญ่
ซับซ้อน: การถ่ายทอดเป้าหมายจากระดับองค์กรไปสู่แต่ละบุคคลนั้นต้องการกระบวนการที่ซับซ้อน การสูญเสียข้อมูลในระหว่างการถ่ายทอดอาจทำให้กระบวนการทั้งหมดกลายเป็นเรื่องไร้ประโยชน์
การมุ่งเน้นแคบ: MBO ให้ความสำคัญกับความสามารถในการวัดผลได้เป็นอันดับแรก ส่งผลให้การมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงและสามารถวัดผลได้มากเกินไป อาจทำให้ละเลยด้านคุณภาพอื่นๆ เช่น นวัตกรรมหรือการทำงานร่วมกันในทีม
กรอบความคิดระยะสั้น: การบริหารตามเป้าหมาย (MBO) อาจส่งเสริมให้เกิดกรอบความคิดระยะสั้นในบางครั้ง ซึ่งพนักงานจะให้ความสำคัญกับเป้าหมายระยะสั้นมากกว่าการเติบโตในระยะยาวหรือความยั่งยืน
ทั้งหมดนั้นดี แต่ MBO ในทางปฏิบัติเป็นอย่างไร คุณถาม? นี่คือคำตอบ
ตัวอย่าง MBO ในโลกจริง
หากคุณจะนำการบริหารจัดการตามวัตถุประสงค์มาใช้กับแง่มุมต่าง ๆ ขององค์กรของคุณ นี่คือตัวอย่างที่อาจเกิดขึ้นได้
1. MBO ในการขาย
วัตถุประสงค์: เพิ่มรายได้จากการขายรายไตรมาสขึ้น 10%
แผนปฏิบัติการ:
- ระบุจำนวน X ของลูกค้าเป้าหมายที่มีศักยภาพสูงเพิ่มเติม
- เพิ่มการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าขึ้น 25%
- ปรับปรุงอัตราการเปลี่ยนแปลงจาก 20% เป็น 23%
การติดตาม: ดำเนินการติดตั้งระบบ CRM ใหม่เพื่อปรับปรุงการติดตามและติดตามผลลูกค้าเป้าหมาย
การประเมิน: ในตอนท้ายของแต่ละไตรมาส คุณจะวัดเปอร์เซ็นต์การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายและเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 10%
2. MBO ในการตลาด
วัตถุประสงค์: เพิ่มจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ขึ้น 35% ภายในระยะเวลาหกเดือน
แผนปฏิบัติการ:
- สร้างเนื้อหาใหม่ทั้งหมดสามชิ้นในแต่ละสัปดาห์ รวมถึงบทความบล็อก อินโฟกราฟิก และวิดีโอ
- ปรับแต่งเว็บไซต์เพื่อปรับปรุงอันดับในเครื่องมือค้นหา
- รันโฆษณาออนไลน์แบบเจาะกลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิ่มการเข้าชม
การติดตาม: ตั้งค่าการวิเคราะห์เว็บไซต์แบบเรียลไทม์พร้อมรายงานที่แม่นยำ
การประเมินผล: วัดการเพิ่มขึ้นของปริมาณการเข้าชมและประเมินว่าคุณบรรลุเป้าหมาย 35% หรือไม่
3. MBO ในการบริการลูกค้า
วัตถุประสงค์: ปรับปรุงคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า (CSAT) ให้เพิ่มขึ้น 20% ในไตรมาสถัดไป
แผนปฏิบัติการ:
- ลดเวลาการตอบกลับเฉลี่ยต่อการสอบถามของลูกค้าให้ต่ำกว่า 2 นาที
- ลดเวลารอให้ต่ำกว่า 10 วินาที
- แนะนำแชทบอทบริการตนเองสำหรับคำถามที่พบบ่อย
การติดตาม: ดำเนินการระบบข้อเสนอแนะของลูกค้าเพื่อติดตามคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า (CSAT)
การประเมินผล: วัดค่า CSAT และเปรียบเทียบกับเป้าหมายการปรับปรุง 20%
ด้วยเหตุนี้ เราจึงมีภาพรวมที่สมบูรณ์ของ MBO แล้ว มาดูกันว่า OKR เปรียบเทียบอย่างไร
OKR คืออะไร?
วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKR) เป็นกรอบการตั้งเป้าหมายขององค์กรที่แนะนำในปี 1970 กรอบนี้ประกอบด้วยสองส่วนหลัก: วัตถุประสงค์เชิงคุณภาพระดับสูง และผลลัพธ์หลักที่สามารถวัดได้ซึ่งถูกจัดลำดับไว้
กระบวนการ OKR ทำงานอย่างไร?
ทีมภายในองค์กรมารวมตัวกันเพื่อกำหนดสองสิ่งเฉพาะ คือ วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก
วัตถุประสงค์: เป้าหมายเชิงคุณภาพระดับสูงที่กำหนดสิ่งที่คุณต้องการบรรลุ มีความทะเยอทะยาน สร้างแรงบันดาลใจ และออกแบบมาเพื่อผลักดันองค์กรหรือทีมให้ก้าวไปข้างหน้า
ผลลัพธ์หลัก: ผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงและสามารถวัดได้ ซึ่งบ่งชี้ถึงความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมาย แต่ละเป้าหมายมักมีผลลัพธ์หลักที่สามารถวัดได้ 3-5 ข้อ ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถวัดความคืบหน้าและตัดสินใจได้ว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่
เกี่ยวกับ OKRs คุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับ balanced scorecard นี่คือบทสรุปเบื้องต้นเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างOKRs กับ balanced scorecards
ข้อดีและข้อเสียของ OKRs
กรอบการทำงาน OKR ซึ่งได้รับความนิยมจากแอนดรูว์ โกรฟ อดีตซีอีโอของอินเทล ในหนังสือของเขา 'High-output Management' เป็นที่แพร่หลายอย่างมากในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี โดยถูกใช้โดยกูเกิล, ไมโครซอฟท์, ทวิตเตอร์, อูเบอร์ และอื่น ๆ นี่คือเหตุผล
ข้อดีของ OKRs
การปรับให้สอดคล้อง: เช่นเดียวกับ MBO, OKRs ช่วยปรับให้สอดคล้องเป้าหมายของบุคคล, ทีม, และองค์กร, ทำให้ทุกคนทำงานเพื่อเป้าหมายเชิงกลยุทธ์เดียวกัน
ความโปร่งใส: OKRs มักจะถูกแชร์ไปทั่วทั้งองค์กร ซึ่งส่งเสริมความโปร่งใส การมองเห็นนี้ช่วยสร้างความรับผิดชอบ เนื่องจากทุกคนสามารถเห็นได้ว่าใครกำลังทำอะไรอยู่และกำลังดำเนินไปอย่างไร
ความสามารถในการปรับตัว: โดยปกติแล้ว คุณจะกำหนด OKRs สำหรับช่วงเวลาที่สั้นกว่า (เช่น รายไตรมาส) ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลง ทีมสามารถแก้ไขหรือกำหนด OKRs ใหม่ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของลำดับความสำคัญ
ถึงกระนั้น OKR ก็ไม่สมบูรณ์แบบ
ข้อเสียของ OKRs
มุ่งเน้นตัวเลข: การให้ความสำคัญกับผลลัพธ์หลักที่สามารถวัดได้ อาจนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเลข ซึ่งอาจทำให้แง่มุมเชิงคุณภาพของงาน เช่น ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ถูกลดคุณค่าลง
มุมมองระยะสั้น: เนื่องจากคุณได้กำหนด OKRs สำหรับช่วงเวลาที่สั้นกว่า บางครั้งคุณอาจมองข้ามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ระยะยาว ซึ่งอาจนำไปสู่การไม่สอดคล้องกัน
ความซับซ้อน: หากไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม กระบวนการ OKR อาจกลายเป็นเรื่องซับซ้อนและยากที่จะรับมือได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีวัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์หลักมากเกินไป ซึ่งอาจนำไปสู่ความสับสนและส่งผลในทางตรงกันข้าม
ตัวอย่าง OKR ในโลกจริง
กรอบการตั้งเป้าหมายที่ได้รับความนิยมอย่างมากนี้มีลักษณะอย่างไรในความเป็นจริง?นี่คือตัวอย่างของ OKRที่แสดงให้เห็นถึงสิ่งนี้
1. OKR ในการขาย
วัตถุประสงค์: เพิ่มรายได้รายไตรมาสจากลูกค้าใหม่
ผลลัพธ์สำคัญ
- ปิดการขายกับลูกค้าใหม่อย่างน้อยห้าคน
- บรรลุรายได้ 500,000 ดอลลาร์จากบัญชีใหม่
- เพิ่มขนาดการปิดการขายเฉลี่ยขึ้น 10% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
2. OKR ในการจัดการผลิตภัณฑ์
วัตถุประสงค์: เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่เพื่อปรับปรุงการรักษาผู้ใช้
ผลลัพธ์สำคัญ
- เพิ่มอัตราการคงอยู่ของผู้ใช้ขึ้น 30% ภายในสามเดือนหลังจากการเปิดตัวฟีเจอร์
- ให้ลูกค้า 90% ได้ใช้ฟีเจอร์ใหม่อย่างน้อยหนึ่งครั้ง
- ได้รับคะแนน CSAT 7 คะแนนขึ้นไปสำหรับฟีเจอร์ใหม่ในแบบสำรวจหลังการเปิดตัว
3. OKR ในวิศวกรรม
วัตถุประสงค์: ปรับปรุงความน่าเชื่อถือของระบบและลดเวลาหยุดทำงาน
ผลลัพธ์สำคัญ
- ลดเวลาหยุดทำงานของระบบลง 60% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
- บรรลุเวลาทำงาน 99.9% สำหรับแอปพลิเคชันที่มีความสำคัญสูง
- แก้ไขข้อบกพร่องที่สำคัญ 95% ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการตรวจพบ
โบนัส: นี่คือเป้าหมายการจัดการโครงการที่คุณอาจพิจารณา
หากคุณกำลังให้ความสนใจ คุณจะสังเกตเห็นความแตกต่างเล็กน้อยในกระบวนการของ OKRs และ MBO นี่คือรายละเอียด
ความแตกต่างระหว่าง MBO และ OKR
ทั้ง MBO และ OKR มุ่งเน้นไปที่การแบ่งเป้าหมายขององค์กรออกเป็นเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ในระดับทีมหรือบุคคลเพื่อให้การนำไปปฏิบัติมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ความเหมือนกันก็จบลงเพียงเท่านี้ ในหลากหลายแง่มุม ต่อไปนี้คือความแตกต่างที่สำคัญระหว่างทั้งสอง
|ลักษณะ
|MBO
|OKR
|โครงสร้าง
|เป้าหมาย MBO ถูกกำหนดสำหรับแต่ละบุคคล/แผนก โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดยรวมขององค์กร จากนั้นจึงสร้างแผนปฏิบัติการ การติดตาม การประเมินผล และกระบวนการให้รางวัล
|OKRs ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ระดับสูงที่ได้รับการสนับสนุนโดยผลลัพธ์หลัก 3-5 ข้อ (หรือเป้าหมาย) วิธีการที่ทีมจะบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ขึ้นอยู่กับทีมเอง
|กรอบเวลาและการดำเนินการ
|วัตถุประสงค์ใน MBO จะถูกกำหนดไว้เป็นรายปี โดยมุ่งเน้นที่การวางแผนและกำหนดขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้น กระบวนการนี้อาจกลายเป็นแบบตายตัวหรือล้าสมัยได้ระหว่างปี โดยมีการปรับปรุงข้อมูลน้อยลง
|OKRs ได้ถูกกำหนดไว้สำหรับไตรมาสนี้แล้ว กรอบการทำงานนี้ส่งเสริมการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและเน้นการตรวจสอบและอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ จุดมุ่งเน้นอยู่ที่ความยืดหยุ่น ความคล่องตัว และการปรับตัวตามความต้องการของตลาด
|กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
|MBO กำหนดการประเมินและการให้รางวัลในตอนท้ายของกระบวนการ การทบทวนจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นปี โดยเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดกับค่าตอบแทนและการเลื่อนตำแหน่ง
|ใน OKRs การจัดการประสิทธิภาพเป็นแบบพลวัตและต่อเนื่อง คุณจะทบทวนความสำเร็จของผลลัพธ์หลักอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้สิ่งนี้เป็นเครื่องมือสำหรับการปรับปรุงและการปรับให้สอดคล้องอย่างต่อเนื่อง
|ความโปร่งใส
|MBO เก็บเป้าหมายไว้เป็นความลับ มีการเน้นย้ำเรื่องความโปร่งใสในองค์กรน้อยมาก
|OKRs มักจะโปร่งใสและสามารถมองเห็นได้ทั่วทั้งองค์กร. ความโปร่งใสนี้ช่วยส่งเสริมการประสานงานและการรับผิดชอบ.
การสมัคร
MBOs และ OKRs ถูกนำไปใช้แตกต่างกันไปตามสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าเป้าหมายของแผนกทรัพยากรบุคคลอาจเป็นการลดอัตราการลาออกของพนักงาน
ใน MBO,
- แผนปฏิบัติการจะประกอบด้วยการปรับค่าตอบแทนให้เป็นมาตรฐาน การนำแพลตฟอร์มส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานมาใช้ การปรับปรุงกระบวนการสัมภาษณ์ออกให้มีความคล่องตัวมากขึ้น เป็นต้น
- ทีมจะติดตามการออกจากองค์กรและเหตุผลที่เกี่ยวข้อง
- พวกเขาจะประเมินการลาออกของพนักงานเทียบกับเป้าหมาย
ใน OKR,
ผลลัพธ์หลักคือ
- คะแนนความพึงพอใจของพนักงาน
- อัตราการคงอยู่
- การเสร็จสิ้นกระบวนการปฐมนิเทศ ฯลฯ
ตามที่คุณเห็น สองกรอบการทำงานนี้ใช้แนวทางที่แตกต่างกันเล็กน้อยในการบรรลุเป้าหมาย หนึ่งดีกว่าอีกหรือไม่? บางทีอาจขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณนำไปใช้
ข้อได้เปรียบของ OKRs เมื่อเทียบกับ MBOs
OKRs เป็นที่นิยมอย่างมาก ในความเป็นจริง Larry Page ผู้ร่วมก่อตั้ง Google ถึงกับกล่าวว่า "OKRs ได้ช่วยนำพาเราไปสู่การเติบโต 10 เท่า หลายครั้งแล้ว" ดังนั้นจึงมีเหตุผลบางอย่างที่มันได้รับความนิยม มาดูกันว่ามันคืออะไร
ความคล่องตัว
กรอบการทำงาน OKR แนะนำให้มีการทบทวนทุกไตรมาส บางครั้งอาจน้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น เทคโนโลยี เพราะช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนและจัดลำดับความสำคัญใหม่ได้บ่อยครั้ง โดยสรุปแล้ว มันทำให้ทีมมีความคล่องตัว
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
วงจรการทบทวนที่สั้นกว่าใน OKRs หมายความว่าประสิทธิภาพจะถูกหารืออย่างสม่ำเสมอ ทีมจะทำการทบทวนย้อนหลัง ระบุสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา และแก้ไขปัญหาเกือบจะทันที ซึ่งช่วยให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นรากฐานของทีมซอฟต์แวร์แบบ Agile
ความทะเยอทะยาน
OKRs โดยทั่วไปเป็นวัตถุประสงค์ที่มีความทะเยอทะยาน กล่าวคือ เป้าหมายที่ท้าทายซึ่งผลักดันขอบเขตของสิ่งที่ทีมสามารถบรรลุได้ สิ่งนี้ส่งเสริมแนวคิดการเติบโต เนื่องจากทีมมีแรงจูงใจในการคิดให้ใหญ่ขึ้นและท้าทายสถานะเดิม
ในขณะที่ MBOs มักจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงมากขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายที่สามารถบรรลุได้ ซึ่งมักจะเป็นเป้าหมายที่ค่อนข้างอนุรักษ์นิยม
สิ่งที่ไม่สามารถวัดได้
แม้ว่าจะมุ่งเน้นไปที่ตัวชี้วัดอย่างมาก แต่ OKR ก็ยังเปิดโอกาสให้มีการตั้งเป้าหมายเชิงคุณภาพได้เช่นกัน ที่จริงแล้ว วัตถุประสงค์ในกรอบการทำงานของ OKR แนะนำให้ตั้งเป็นเชิงคุณภาพและตั้งเป้าหมายให้สูงกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อช่วยให้ทีมคิดนอกกรอบข้อจำกัดของสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน
การนำ OKRs และ MBOs มาสู่ทีม
การที่ OKR มีข้อได้เปรียบเล็กน้อยไม่ได้หมายความว่า MBO ไม่มีประสิทธิภาพ ขึ้นอยู่กับเป้าหมายขององค์กร อุตสาหกรรม ขนาด ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ ของคุณ หนึ่งในสองวิธีนี้อาจได้เปรียบมากกว่าในการแข่งขันระหว่าง OKR กับ MBO
ดังนั้น เราได้จัดทำกรอบการทำงานที่ครอบคลุมสำหรับการนำไปใช้ทั้งสองภายในองค์กรของคุณโดยใช้ซอฟต์แวร์การตั้งเป้าหมายเช่น ClickUp
กำหนดวัตถุประสงค์
ขั้นตอนแรกในการนำ MBO หรือ OKR มาใช้คือการกำหนดวัตถุประสงค์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:
- สอดคล้องกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท
- เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์โดยรวมขององค์กร
- ชัดเจนเพียงพอสำหรับสมาชิกทุกคนในทีมที่จะเข้าใจและยอมรับ
วัตถุประสงค์ใน MBO
หากคุณกำลังใช้กรอบการบริหารตามเป้าหมาย (MBO) คุณอาจต้องการตั้งเป้าหมายแบบ SMART ซึ่งหมายความว่าคุณจะกำหนดวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง สามารถวัดผลได้ บรรลุผลได้ มีความเกี่ยวข้อง และกำหนดระยะเวลาไว้อย่างชัดเจนสำหรับแต่ละบุคคลและแต่ละทีม
ClickUp Goalsมอบพื้นที่เสมือนจริงที่ยอดเยี่ยมสำหรับการตั้งเป้าหมาย ติดตาม จัดการ และบรรลุเป้าหมายทั้งหมดของคุณในที่เดียว ที่จริงแล้ว มันให้กรอบการจัดการเป้าหมายเพื่อแยกวัตถุประสงค์ออกเป็นแผนปฏิบัติการและตั้งค่าเป็นงานเพื่อให้ง่ายต่อการติดตาม หากคุณเป็นมือใหม่ ลองใช้เทมเพลตการตั้งเป้าหมายเหล่านี้
วัตถุประสงค์ใน OKR
ในทางกลับกัน หากคุณใช้ OKRs ให้ตั้งเป้าหมายที่มีความทะเยอทะยานและเชิงคุณภาพมากขึ้น ใช้ClickUp DocsหรือClickUp Whiteboardsเพื่อทำงานร่วมกับทีมในการกำหนดสิ่งที่ต้องวัดและวิธีการวัด
เมื่อคุณพร้อมที่จะตั้งค่า อย่าสร้างมันขึ้นมาใหม่ทั้งหมดใช้เทมเพลต OKR ของ ClickUpเพื่อกำหนดจังหวะการวางแผน รายการเป้าหมาย ติดตามความคืบหน้า และอื่นๆ อีกมากมาย เทมเพลตที่ปรับแต่งได้ง่ายนี้มีการแสดงผลหลากหลายรูปแบบ ซึ่งช่วยให้คุณจัดการแผน OKR ทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถเลือกมุมมองที่เหมาะกับความต้องการของคุณได้
เมื่อมีข้อสงสัย ให้ขอความช่วยเหลือ ใช้ClickUp Brainเพื่อระดมความคิดและวางแผนกลยุทธ์ ถาม AI ให้สร้าง OKRs ตามงานที่มีอยู่ในโครงการใด ๆ ใช้เพื่อสร้าง OKRs และ MBOs หลาย ๆ อย่างในเวลาไม่นาน
ตั้งค่าการตรวจสอบ
ไม่ว่าคุณจะใช้ MBO หรือ OKRs คุณจำเป็นต้องติดตามความก้าวหน้า ใน MBO คุณจะติดตามความก้าวหน้าของแผนการดำเนินงาน ส่วนใน OKRs คุณจะประเมินความสำเร็จจากผลลัพธ์หลัก
แดชบอร์ด ClickUpเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการติดตามและปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กรในเป้าหมายและตัวชี้วัดต่างๆ แดชบอร์ดนี้สามารถปรับแต่งได้อย่างสูง ช่วยให้คุณเพิ่มวิดเจ็ตของเป้าหมายที่สำคัญต่อคุณได้
หากคุณกำลังใช้ OKRs, ClickUp มีแดชบอร์ด OKRที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อแสดงผลการดำเนินงานของคุณ, ระบุจุดติดขัด, และตรวจจับความเสี่ยงได้ตั้งแต่เนิ่นๆ.
ดำเนินการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ
การประเมินผลการปฏิบัติงานใน MBO
MBO ส่งเสริมให้ทีมดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการเมื่อสิ้นปี คุณอาจเพิ่มการประชุมรายไตรมาสเพื่อหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าในช่วงเวลาที่สั้นลง ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด ควรพิจารณาเลือกเครื่องมือประเมินผลเพื่อช่วยให้กระบวนการนี้ทำงานได้โดยอัตโนมัติ
ใช้เวลาในการหารือเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ ปรับแผนงาน และให้เป้าหมายอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง ใช้แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ClickUpเพื่อทำให้การหารือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน และขับเคลื่อนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
วาดเส้นที่ชัดเจนระหว่างการบรรลุเป้าหมายกับรางวัล เช่น ค่าตอบแทน โบนัส หรือการเลื่อนตำแหน่ง
แนวทางการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องใน OKR
ระบบการตั้งเป้าหมายแบบ OKR ส่งเสริมให้มีการทบทวนเป้าหมายในระยะเวลาสั้น ๆ โดยทั่วไปคือทุกไตรมาส อย่างไรก็ตาม ทีมที่มีความคล่องตัว (Agile) จะทำการทบทวนย้อนหลัง (Retrospective) สำหรับแต่ละสปรินต์ (สองสัปดาห์) หรือทุกเดือนซึ่งช่วยในการบริหารจัดการประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ติดตามความคืบหน้าของส่วนต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มการควบคุมให้มากขึ้น
เพื่อดำเนินการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ
- รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัดหลัก
- อภิปรายเหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย (หากคุณตั้งเป้าหมายสูงเกินไป ให้พิจารณาว่าเป้าหมายของคุณง่ายเกินไปหรือไม่)
- สำรวจกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
- มุ่งมั่นใหม่ต่อเป้าหมายและผลลัพธ์สำคัญของคุณ
เทมเพลตกรอบการทำงาน OKR ของ ClickUpช่วยให้คุณจัดการกระบวนการทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย ใช้เทมเพลตที่ปรับแต่งได้สูงนี้เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของทีมคุณ ระบุพื้นที่ผลลัพธ์สำคัญ กำหนดเป้าหมาย และบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
หากเทมเพลตนี้ไม่ตรงกับความต้องการของคุณ โปรดดูเทมเพลต OKR อื่นๆ ของ ClickUp
เปลี่ยนเป้าหมายจากสิ่งที่ต้องทำเป็นสิ่งที่ทำสำเร็จด้วย ClickUp
การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมจาก MBO ไปสู่ OKR สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นในด้านความคล่องตัว ความโปร่งใส และความทะเยอทะยานในธุรกิจปัจจุบัน OKR เหมาะสมกับทีมวิศวกรรมที่มีการทำงานอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ MBO อาจเป็นแนวทางที่เหมาะสมสำหรับทีมขายที่ต้องการความชัดเจนและความมุ่งมั่นที่ไม่เปลี่ยนแปลง
โดยสรุป หากการมุ่งเน้นของคุณอยู่ที่การวางแผนระยะยาวพร้อมเส้นทางดำเนินการที่ชัดเจน MBO คือทางเลือกที่เหมาะสม ในทางกลับกัน หากคุณต้องการปรับตัวให้รวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงและส่งเสริมความร่วมมือที่ทะเยอทะยานและข้ามสายงาน OKR จะมีประสิทธิภาพมากกว่า
ไม่ว่าคุณจะเลือกวิธีการใดก็ตาม คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุมซึ่งทำหน้าที่เป็นซอฟต์แวร์ OKRเพื่อวางแผน จัดการ และบรรลุเป้าหมายของคุณ ClickUp ทำได้ตรงตามนั้นลองใช้ ClickUp วันนี้ฟรี!