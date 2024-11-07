วิธีการดำเนินการวางแผน OKR

ในหนังสือ "Measure What Matters"จอห์น โดเออร์ ได้เปรียบเทียบที่น่าสนใจระหว่างOKR ของทีมกับมีดพับสวิสเซอร์แลนด์ เหมือนกับเครื่องมือที่มีประโยชน์นั้น OKR มีความหลากหลาย ปรับตัวได้ และสำคัญต่อการนำทางผ่านความซับซ้อนขององค์กรใด ๆ
ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสตาร์ทอัพที่มุ่งเน้นการอยู่รอดหรือเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทขนาดใหญ่ที่กำลังทำลายกำแพงกั้นระหว่างแผนกต่าง ๆ OKR คือแนวทางที่ดีที่สุดของคุณ อย่างไรก็ตาม การวางแผน OKR ที่มีประสิทธิภาพไม่ได้หยุดอยู่แค่การตั้งเป้าหมายเท่านั้น แต่คือการสร้างกระบวนการที่มีความยืดหยุ่น กระบวนการนี้จะช่วยเพิ่มความชัดเจน ทำให้ทีมผู้นำของคุณมีความสอดคล้องกัน และสร้างความคิดใหม่ ๆ ที่จะช่วยให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้
มาสำรวจวิธีการวางแผน OKR ของบริษัทให้ประสบความสำเร็จกันเถอะ เราจะพิจารณาด้วยว่า OKR มีความเกี่ยวข้องกับเป้าหมาย SMARTอย่างไร และมีส่วนช่วยในการบรรลุเป้าหมายสำคัญขององค์กรของคุณได้อย่างไร
การวางแผน OKR คืออะไร?
OKRs หรือ วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก เป็นวิธีการที่ตรงไปตรงมาแต่ยืดหยุ่นในการตั้งเป้าหมาย กำหนดวัตถุประสงค์ และวัดผลลัพธ์ ด้วย OKRs คุณสามารถเชื่อมโยงเป้าหมายของบุคคล ทีมงาน และองค์กรให้สอดคล้องกัน พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าของคุณได้
แม้ว่ากรอบแนวคิดนี้จะย้อนกลับไปตั้งแต่ทศวรรษ 1980 แต่เมื่อไม่นานมานี้ก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในหมู่สตาร์ทอัพและบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ ความนิยมนี้เกิดจากความสามารถในการส่งเสริมความสอดคล้องและทำให้มั่นใจว่าสมาชิกในทีมทุกคนมุ่งเน้นไปที่ลำดับความสำคัญเดียวกัน
เมื่อพนักงานมองว่างานของตนมีความสำคัญสูง พวกเขาก็จะแสดงผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น
ในขณะที่ทีมของคุณสามารถปรับแต่ง OKR ให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้ แต่ OKR ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดมักจะมีลักษณะร่วมกันบางประการ:
- วัตถุประสงค์: วัตถุประสงค์คือสิ่งที่คุณตั้งใจจะบรรลุ วัตถุประสงค์ที่ดีที่สุดคือวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง สามารถวัดผลได้ และมีกรอบเวลาที่ชัดเจน หลีกเลี่ยงเป้าหมายที่คลุมเครือหรือเป็นเพียงความปรารถนา แต่ให้เลือกเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถทำให้ทีมของคุณมุ่งมั่นได้
- ผลลัพธ์หลัก: ผลลัพธ์หลักคือตัวชี้วัดที่ใช้วัดความก้าวหน้าของคุณในการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ ควรสามารถวัดได้เพื่อให้พนักงานเห็นชัดเจนว่าพวกเขาประสบความสำเร็จหรือพลาดเป้าหมาย การเพิ่มข้อจำกัดด้านเวลาให้กับผลลัพธ์เหล่านี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้
ความสำคัญของการประชุมวางแผนกลยุทธ์ OKR
การประชุม OKRเป็นเวทีให้ทีมทั้งหมดได้หารือและปรับปรุงเป้าหมายของตน เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจบทบาทและความรับผิดชอบของตน การผสานการประชุมเหล่านี้เข้ากับกลยุทธ์การตั้งเป้าหมายของคุณสามารถเสริมสร้างความร่วมมือและความมุ่งมั่นของทีมได้
นี่คือสิ่งที่ทำให้การวางแผน OKR มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อองค์กร:
- การร่วมมือ: ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้ ซึ่งช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งขึ้นและความเข้าใจร่วมกัน ตัวอย่างเช่น เมื่อทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมมือกับทีมสนับสนุนลูกค้าในระหว่างการวางแผน OKR พวกเขาสามารถปรับเป้าหมายให้สอดคล้องกันเกี่ยวกับการปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งอาจนำไปสู่คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นและกลยุทธ์การสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ความยืดหยุ่น: การวางแผนอย่างสม่ำเสมอช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ ทำให้เป้าหมายยังคงมีความเกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น หากเกิดการเปลี่ยนแปลงในตลาดอย่างกะทันหันที่ต้องการให้เปิดตัวสินค้าใหม่ การประชุมวางแผน OKR จะช่วยให้ทีมสามารถกำหนดเป้าหมายใหม่ได้อย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เป้าหมายยังคงมีความเกี่ยวข้องและมีอิทธิพล
- ความชัดเจน: พวกเขาให้โอกาสในการชี้แจงวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก ลดความสับสน ในระหว่างการวางแผน OKR ทีมอาจชี้แจงวัตถุประสงค์ของพวกเขาว่า "ปรับปรุงการมีส่วนร่วมของผู้ใช้" โดยระบุผลลัพธ์หลักเช่น "เพิ่มจำนวนผู้ใช้ที่ใช้งานรายวัน 20%" ทำให้เป้าหมายชัดเจนยิ่งขึ้น
- จุดมุ่งเน้น: การวางแผนช่วยเพิ่มสมาธิในสิ่งที่สำคัญจริง ๆ นั่นคือ แทนที่จะกระจายความสนใจไปยังหลายโครงการ ทีมอาจมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มการรักษาลูกค้าเพียงอย่างเดียว เพื่อให้มั่นใจว่าความพยายามของพวกเขาจะนำไปสู่ความสำเร็จที่วัดผลได้
วิธีการสร้างโครงสร้าง OKR ที่มีประสิทธิภาพ
โครงสร้าง OKR ที่มีประสิทธิภาพเริ่มต้นด้วยวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและสร้างแรงบันดาลใจซึ่งกำหนดทิศทางโดยรวม จากนั้นตามด้วยผลลัพธ์สำคัญสองถึงสี่ข้อที่มีความเฉพาะเจาะจง สามารถวัดผลได้ และมีกรอบเวลาที่ชัดเจน
โดยใช้โครงสร้างนี้ คุณจะปลูกฝังความรู้สึกของเป้าหมายและทำให้แน่ใจว่าความพยายามของทีมคุณสอดคล้องกับการบรรลุเป้าหมายของพวกเขา
การตั้งเป้าหมายที่ทะเยอทะยาน
วัตถุประสงค์ควรมีแรงจูงใจ จำได้ง่าย และมีคุณภาพ เมื่อกำหนดวัตถุประสงค์ ควรพิจารณาว่ามันสอดคล้องกับอารมณ์หรือไม่ คุณต้องการให้ทีมของคุณรู้สึกตื่นเต้นและคิดว่า "ใช่ ฉันอยากเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนั้น!"
โดยทั่วไปแล้ว วัตถุประสงค์จะถูกกำหนดเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส อย่าตั้งวัตถุประสงค์เกินหนึ่งถึงสามข้อต่อทีมในแต่ละไตรมาส แม้ว่าอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความต้องการขององค์กรของคุณ
เป้าหมายคือการหลีกเลี่ยงการมีลำดับความสำคัญมากเกินไปจนสุดท้ายแล้วคุณไม่ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งใดเลย การกำหนดวัตถุประสงค์ให้สั้น กระชับ และชัดเจน จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายขึ้น
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เมื่อกำหนดวัตถุประสงค์ ให้ถามตัวเองว่าทำไมการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นจึงมีความสำคัญ
การกำหนดผลลัพธ์สำคัญ
การกำหนดผลลัพธ์หลักเชิงปริมาณ—ตัวชี้วัดที่ชัดเจน—เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการติดตามความก้าวหน้าไปสู่เป้าหมาย การใช้ตัวเลขสำหรับผลลัพธ์หลักของคุณช่วยให้การสื่อสารเกี่ยวกับความก้าวหน้าเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาและมีความหมาย
นอกจากนี้ ให้แน่ใจว่าผลลัพธ์หลักมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์มากกว่างานเฉพาะ ควรอธิบายผลลัพธ์ที่ต้องการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยไม่กำหนดวิธีการที่จะบรรลุผลลัพธ์นั้น
คุณสามารถจำกัดผลลัพธ์หลักไว้ที่สามถึงห้าต่อวัตถุประสงค์ แต่สิ่งนี้อาจขึ้นอยู่กับบริบททางธุรกิจของคุณ ข่าวดีก็คือคุณสามารถแก้ไขข้อความเหล่านี้ได้ในภายหลังเสมอ และต้องอาศัยการฝึกฝนเพื่อหาจังหวะที่ดีในการกำหนดทั้งวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก
📌 ตอนนี้เรามาดูตัวอย่าง OKR ที่ดีกัน
เป้าหมายที่ง่ายแต่มีประสิทธิภาพอาจเป็นการ "ลดรอยเท้าคาร์บอนของคุณ" ผลลัพธ์หลักของคุณอาจรวมถึงการเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียน 100% ภายในหกเดือน หรือการใช้ 100% วัสดุรีไซเคิลภายในสามเดือน
ในภาพรวมที่กว้างขึ้น คุณอาจต้องการ "ทำให้ลูกค้าพึงพอใจ" คุณสามารถสนับสนุนเป้าหมายนี้ด้วยผลลัพธ์สำคัญ เช่น การบรรลุคะแนนผู้แนะนำสุทธิ (NPS) ที่กำหนดไว้ การลดอัตราการสูญเสียลูกค้าให้เหลือในเปอร์เซ็นต์ที่กำหนด หรือการรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้าในจำนวนที่กำหนดในแต่ละเดือน
OKRs สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนเป้าหมายทั่วทั้งบริษัทหรือการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคล ไม่ว่าขอบเขตของมันจะเป็นอย่างไร จุดแข็งที่แท้จริงของมันอยู่ที่การสร้างฉันทามติ การชี้แจงการกระทำ และการกระตุ้นให้บุคคลบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่มีความหมาย
สุดท้ายนี้ เมื่อคุณต้องการติดตาม OKRs ให้ระลึกไว้ว่าการทบทวนและอัปเดตอย่างสม่ำเสมอจะช่วยรักษาความสอดคล้องและแรงผลักดันไปสู่เป้าหมายที่สำคัญเหล่านั้น
วิธีการดำเนินกระบวนการวางแผน OKR
OKRs ให้กรอบการทำงานที่ชัดเจนสำหรับการตั้งเป้าหมายที่สามารถวัดได้ ช่วยให้ทีมมีสมาธิและติดตามความคืบหน้าได้
แต่เพื่อให้สามารถนำไปใช้และปลดล็อกศักยภาพของ OKRs ได้อย่างแท้จริง คุณต้องการมากกว่าการมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน—คุณต้องมีแนวทางที่มีโครงสร้างซึ่งส่งเสริมการทำงานร่วมกัน การจัดลำดับความสำคัญ และการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง
เริ่มต้นด้วยการปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกัน
ขั้นตอนแรกในการดำเนินกระบวนการวางแผน OKR ที่ประสบความสำเร็จคือการทำให้แน่ใจว่า OKR ของคุณสอดคล้องโดยตรงกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษัท
📌 ตัวอย่างเช่น หากกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทคือการขยายตลาดสู่ตลาดใหม่ ๆ OKR สำหรับทีมการตลาดอาจเป็น: เพิ่มการรับรู้แบรนด์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายในไตรมาสที่ 2
วัตถุประสงค์นี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทและทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในภาพรวมที่ใหญ่ขึ้น หากไม่มีการสอดคล้องนี้ ทีมอาจทำงานแยกกันเป็นกลุ่ม ๆ และมุ่งสู่เป้าหมายที่ไม่สนับสนุนทิศทางขององค์กรโดยตรง
การจัดให้ OKR ของคุณสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษัท จะช่วยให้ทุกคนอยู่ในทิศทางเดียวกัน และทำให้ความพยายามมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด
อำนวยความสะดวกในการประชุมระดมความคิด
หลังจากตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป้าหมายสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการรวบรวมสมาชิกทีมหลักเพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับวิธีการที่เป็นไปได้ในการบรรลุเป้าหมายนั้น เชิญผู้เข้าร่วมจากทีมการตลาด ทีมขาย และทีมผลิตภัณฑ์เพื่อร่วมเสนอแนวคิด
📌 ในการประชุมระดมความคิด ทีมการตลาดอาจเสนอแนวคิด เช่น การเปิดตัวแคมเปญโฆษณาเฉพาะภูมิภาคหรือการสร้างเนื้อหาที่ปรับให้เข้ากับท้องถิ่น ทีมผลิตภัณฑ์อาจเสนอการเพิ่มฟีเจอร์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละภูมิภาคเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า ส่วนทีมขายอาจพิจารณาความร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์หรือธุรกิจท้องถิ่น
การส่งเสริมให้ทีมต่าง ๆ แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกของตนเอง จะช่วยสร้างแนวคิดที่หลากหลายและส่งเสริมความร่วมมือ ซึ่งจะทำให้เป้าหมายได้รับข้อมูลและได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางจากทุกส่วนขององค์กร
จัดลำดับความสำคัญและสรุป OKRs
เมื่อคุณได้รวบรวมความคิดจากการระดมสมองแล้ว ถึงเวลาที่จะจัดลำดับความสำคัญของผลลัพธ์หลักที่จะสร้างผลกระทบมากที่สุด
📌 คุณอาจมีผลลัพธ์หลักที่เสนอไว้หลายประการเพื่อเพิ่มการรับรู้แบรนด์ แต่คุณควรเน้นที่ผลลัพธ์ที่จะมีขอบเขตการเข้าถึงสูงสุดและเป็นไปได้จริงภายในกรอบเวลาที่กำหนด
ตัวอย่างเช่น คุณอาจตัดสินใจให้ความสำคัญกับผลลัพธ์หลัก เช่น:
- เปิดตัวแคมเปญโฆษณาที่มุ่งเป้าหมายสามแคมเปญ
- ร่วมมือกับผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น 5 คนที่มีผู้ติดตามมากกว่า 150,000 คนต่อคน
- เพิ่มการมีส่วนร่วมทางสื่อสังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขึ้น 15%
ผลลัพธ์หลักเหล่านี้มีความชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติได้ และวัดผลได้ ทำให้ง่ายต่อการติดตามความก้าวหน้า
ในขั้นตอนนี้ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะหลีกเลี่ยงการกระจายทรัพยากรของคุณมากเกินไปโดยการเลือกผลลัพธ์หลักมากเกินไป ให้ยึดมั่นกับผลลัพธ์ที่สอดคล้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ของบริษัทของคุณ และที่ทีมของคุณสามารถบรรลุได้จริงภายในกรอบเวลาที่กำหนด
สื่อสารและดำเนินการ OKRs
หลังจากกำหนด OKR ของคุณแล้ว การสื่อสารที่ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญ. ให้แน่ใจว่าทีมการตลาด, ผลิตภัณฑ์, และทีมขายทราบถึงวัตถุประสงค์ และผลลัพธ์หลัก.
การใช้แพลตฟอร์มการจัดการโครงการเช่นClickUp คุณสามารถมั่นใจได้ว่าแต่ละทีมทราบถึงบทบาทของตนและมีความสามารถในการมองเห็นความคืบหน้า
ตรวจสอบความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ
สุดท้ายนี้ กระบวนการ OKR จะไม่สมบูรณ์หากไม่มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ กำหนดเวลาการทบทวนทุกสองสัปดาห์หรือทุกเดือนเพื่อประเมินความก้าวหน้าของทีมในการบรรลุเป้าหมาย
ระหว่างการทบทวนเหล่านี้ ให้ตรวจสอบว่าผลลัพธ์หลักของคุณกำลังเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ ตัวอย่างเช่น หากคุณได้เปิดตัวแคมเปญโฆษณาไปแล้วหนึ่งแคมเปญแต่ยังไม่เห็นการเพิ่มขึ้นของการมีส่วนร่วมตามที่คาดหวัง นี่จะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปรับเปลี่ยนแนวทาง
หรือหากการร่วมมือกับผู้มีอิทธิพลกำลังให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม คุณอาจต้องการเพิ่มการลงทุนในกลยุทธ์นี้ให้มากขึ้น
การทบทวนอย่างสม่ำเสมอช่วยให้ทีมอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง และสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วหากมีปัญหาเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมอบโอกาสให้ได้เฉลิมฉลองความสำเร็จ เช่น การบรรลุเป้าหมายการมีส่วนร่วมก่อนกำหนด ซึ่งช่วยรักษาขวัญกำลังใจให้สูงและทำให้มีสมาธิอย่างชัดเจน
เครื่องมือสำหรับการวางแผน OKR
การมีเครื่องมือที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากระหว่างการวางแผน OKR ที่ไม่มีประสิทธิภาพและที่มีประสิทธิภาพ และ ClickUp สามารถเป็นวัตสันให้กับเชอร์ล็อกของคุณได้ที่นี่
ในฐานะแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจร ClickUp ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมได้อย่างสมบูรณ์ของ OKR ที่วางแผนไว้ ตั้งแต่การตั้งเป้าหมาย การมอบหมายงาน ไปจนถึงการวัดผลลัพธ์
เครื่องมือและทรัพยากรสำหรับการตั้งเป้าหมายและตัวชี้วัด (OKRs)
เริ่มต้นด้วยการสร้างพื้นที่หรือโฟลเดอร์เฉพาะสำหรับ OKR ของคุณใน ClickUp กำหนดวัตถุประสงค์ระดับสูงของคุณ ซึ่งควรมีความทะเยอทะยานแต่เป็นไปได้ และเชื่อมโยงกับผลลัพธ์หลักที่เฉพาะเจาะจงและวัดผลได้
เป้าหมาย ClickUp
ClickUp Goalsมอบพื้นที่เสมือนจริงที่ยอดเยี่ยมในการกำหนดเป้าหมายของคุณและจัดระเบียบทุกอย่างให้เป็นระเบียบ ทำให้การตั้งเป้าหมาย การติดตาม และการบรรลุเป้าหมายของทีมเป็นเรื่องง่ายขึ้น—ทั้งหมดในที่เดียว นอกจากนี้ยังมีโครงสร้างที่เป็นระบบซึ่งช่วยให้คุณแยกเป้าหมายใหญ่ๆ ออกเป็นแผนปฏิบัติการ ซึ่งคุณสามารถตั้งค่าเป็นงานเพื่อให้การติดตามเป็นไปอย่างราบรื่น
เพื่อให้แน่ใจว่าเป้าหมายของคุณสามารถวัดผลได้ คุณสามารถรวมเป้าหมาย (Targets) เข้าไปได้ เป้าหมายเหล่านี้มีประโยชน์อย่างมากในการติดตามตัวชี้วัดความสำเร็จและช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ
ตัวอย่างเช่น คุณอาจติดตาม:
- จำนวน: เช่น จำนวนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกดาวน์โหลดในแคมเปญการตลาดครั้งล่าสุดของคุณ
- จริง/เท็จ: ตรวจสอบว่าขั้นตอนการแนะนำพนักงานใหม่ของคุณปราศจากข้อผิดพลาดและพร้อมที่จะเปิดตัวหรือไม่
- เปอร์เซ็นต์: เช่น การเพิ่มขึ้นของรายได้ที่คุณเห็นในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา
- สกุลเงิน: ตัวอย่างเช่น เป้าหมายการออมจากการใช้ระบบอัตโนมัติในไตรมาสนี้
คุณยังสามารถจัดระเบียบเป้าหมายของคุณได้โดยการสร้างโฟลเดอร์สำหรับ OKR ของคุณ, ติดตามวงจรสปรินต์, ดูสกอร์การ์ดความคืบหน้า, และเปรียบเทียบผลลัพธ์ในระยะเวลาต่าง ๆ
ฟิลด์ที่กำหนดเองและเทมเพลตการติดตามเป้าหมายของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงผลลัพธ์สำคัญเหล่านี้กับข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้ การตั้งค่านี้ช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนว่าเป้าหมายของคุณสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดยรวมของบริษัทเพียงใด
หากคุณเพิ่งเริ่มต้น,แบบฟอร์มการตั้งเป้าหมายเหล่านี้พร้อมที่จะช่วยคุณ:
เทมเพลต OKR ของ ClickUp
เริ่มต้นด้วยเทมเพลต ClickUp OKRsเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเริ่มต้นใช้ OKRs ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- รับกรอบการทำงานที่ชัดเจนพร้อมกับพื้นที่ทำงาน ทำให้ง่ายต่อการเริ่มต้นวางแผนเป้าหมายของคุณ
- ค้นหาเทมเพลต OKR ที่ปรับแต่งได้, คู่มือการตั้งเป้าหมายที่สะดวก, และตัวอย่าง OKR ที่สร้างแรงบันดาลใจให้คุณ
- เข้าถึงรายการตรวจสอบและคู่มือ OKR ที่สรุปแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการนำ OKR ไปใช้ภายในองค์กรของคุณ
ส่วนประกอบทั้งหมดเหล่านี้ทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้ OKR ได้โดยไม่มีปัญหา
เพื่อให้การดำเนินการ OKRs ประสบความสำเร็จ การเข้าใจกรอบการทำงานเฉพาะของทีมคุณเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง. เทมเพลตนี้ช่วยคุณตั้งค่าและปรับแต่ง OKRs ให้เหมาะกับความต้องการที่ไม่เหมือนใครของทีมคุณ. ด้วยเครื่องมือทางการมองเห็น, พื้นที่ทำงาน, และทรัพยากรทั้งหมดที่รวมไว้, ทุกคนจะเข้าใจเป้าหมายของตนและรู้วิธีที่จะทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ.
เทมเพลตกรอบการทำงาน OKR ของ ClickUp
เทมเพลตกรอบการทำงาน OKR ของ ClickUpเป็นทรัพยากรที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเริ่มต้นการเดินทาง OKR ของคุณอย่างรวดเร็วและราบรื่น ประกอบด้วยกรอบการทำงาน OKR ที่พร้อมใช้งาน เทมเพลตที่ปรับแต่งได้ คู่มือที่เป็นประโยชน์ และตัวอย่างที่ใช้งานได้จริงเพื่อให้การวางแผนเป็นเรื่องง่าย นอกจากนี้คุณยังจะพบรายการตรวจสอบและคู่มือการใช้งาน OKR โดยเฉพาะ ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าสำหรับการบูรณาการ OKR เข้ากับกลยุทธ์ธุรกิจของคุณ
นี่คือวิธีที่ผู้จัดการสามารถใช้เทมเพลต OKR นี้เพื่อกำหนดและติดตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์สำคัญของพวกเขา:
- เริ่มต้นด้วยการใช้มุมมอง OKR ระดับโลกเพื่อสร้างและติดตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์โดยรวมของบริษัทของคุณ
- ถัดไป รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลงานของแต่ละทีมด้วยมุมมองกระดานความคืบหน้า OKR
- สุดท้าย วางแผนและติดตามไทม์ไลน์สำหรับแต่ละเป้าหมายผ่านมุมมองไทม์ไลน์
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:ใช้เทมเพลตเป้าหมาย SMARTเหล่านี้เพื่อ กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน วัดผลได้ เป็นไปได้ มีความเกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้ หรือที่เรียกว่าเป้าหมาย SMART ติดตามความคืบหน้า และทบทวนเป้าหมายเป็นระยะ
เครื่องมือและทรัพยากรสำหรับการบรรลุ OKRs
การบรรลุเป้าหมาย OKR มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการประสานความพยายามของทีมและขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้ ClickUp ช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นผ่านฟีเจอร์ที่ใช้งานง่าย ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถตั้งเป้าหมาย ติดตาม และปรับ OKR ของตนได้
นี่คือรายละเอียดวิธีการที่คุณสามารถบรรลุ OKR ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ ClickUp
งานใน ClickUp
เมื่อ OKRs ถูกกำหนดไว้แล้ว ให้แยกออกเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้และเป้าหมายสำหรับสมาชิกแต่ละคนในทีมClickUp Tasksช่วยให้คุณสามารถทำเช่นนี้ได้โดยการมอบหมายความรับผิดชอบ กำหนดเส้นตาย และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างงาน มอบหมายผลลัพธ์หลักแต่ละอย่างให้กับเจ้าของที่เฉพาะเจาะจง เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบ
อินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายช่วยให้จัดการงานได้ง่าย และคุณสามารถเลือกจากมุมมอง ClickUpมากกว่า 15 แบบ — รายการ, ตาราง, ปฏิทิน, กระดานคัมบัง, แผนภูมิแกนต์, และอื่นๆ — เพื่อการมองเห็นที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในกระบวนการทำงานของคุณ
นี่คือปัจจัยเพิ่มเติมที่ควรพิจารณาเมื่อประเมินความสำเร็จของกระบวนการนำ OKR ไปใช้:
- ไทม์ไลน์:ใช้การติดตามเวลาของ ClickUpเพื่อเปรียบเทียบเวลาที่ประมาณการไว้กับเวลาที่ใช้จริงในการบรรลุเป้าหมาย
- การพึ่งพา: ติดตามการพึ่งพาที่ช่วยเร่งผลลัพธ์หรือขัดขวางทีมของคุณโดยใช้ClickUp Dependencies
- เหตุการณ์สำคัญ: จับภาพช่วงเวลาสำคัญในโครงการและเฉลิมฉลองความสำเร็จด้วยเหตุการณ์สำคัญในClickUp เช่น การบรรลุ 50% ของเป้าหมายเดิมของคุณ
ClickUp ยังมีระบบอัตโนมัติที่หลากหลาย งานที่ทำซ้ำได้ และฟีเจอร์ที่คล้ายกันซึ่งช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง ทำให้คุณสามารถใช้เวลาในการตัดสินใจได้มากขึ้น
เครื่องมือและทรัพยากรสำหรับการติดตาม OKRs
ด้วยคุณสมบัติการติดตามเป้าหมายของ ClickUp คุณสามารถแก้ไขได้ตามต้องการและแจ้งให้ทุกคนทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งช่วยเพิ่มความโปร่งใสในวงจร OKR
คุณยังสามารถกำหนดการพึ่งพาของงาน, มอบหมายสมาชิกในทีม, กำหนดกรอบเวลา, และทำให้การติดตามความคืบหน้าเป็นอัตโนมัติได้
ด้วย OKRs คุณจะประเมินความสำเร็จจากผลลัพธ์หลัก
แดชบอร์ด ClickUp
แดชบอร์ด ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามและปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กรในเป้าหมายและตัวชี้วัดที่หลากหลาย สร้างแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้และเพิ่มวิดเจ็ตสำหรับเป้าหมายที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ
ClickUpยังมีแดชบอร์ด OKR ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ทำให้ง่ายต่อการมองเห็นผลการดำเนินงานของคุณ ระบุจุดติดขัด และตรวจจับความเสี่ยงได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
ปัจจุบัน OKR มักจะถูกกำหนดทุกไตรมาสในระดับทีม สำหรับด้านองค์กร จะดำเนินการเป็นรอบและสามารถวนซ้ำได้บ้าง ซึ่งหมายความว่าผู้จัดการทีมสามารถปรับแผน OKR ของตนใหม่ได้ทุกไตรมาส
คลิกอัพ ด็อกส์
ณ จุดนี้ เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องถามว่าทุกคนในทีมของคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลที่คุณได้รวบรวมไว้ได้หรือไม่ พวกเขาทราบหรือไม่ว่าอะไรที่ได้ผลดีและอะไรที่ไม่ได้ผล
การบันทึกความสำเร็จและความท้าทายเป็นสิ่งสำคัญ คุณต้องการปรับปรุงกระบวนการติดตาม OKR ของคุณโดยอาศัยข้อมูลแบบเรียลไทม์แทนการคาดเดาหรือสัญชาตญาณ
ClickUp Docsทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลที่สมาชิกในทีม ผู้จัดการโครงการ ผู้นำ และผู้บริหารระดับสูงสามารถจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ OKR ได้ในที่เดียว ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลเชิงลึกจากรอบ OKR ที่ผ่านมา เหตุผลเบื้องหลังความสำเร็จและความล้มเหลว ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน และวิธีการติดตามผล
คุณลักษณะของ ClickUp Docs ประกอบด้วย การแก้ไขแบบเรียลไทม์ และตัวเลือกการจัดรูปแบบที่สมบูรณ์. ซึ่งทำให้เอกสารยังคงใช้งานง่าย และได้รับการอัปเดตด้วยข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ.
คุณยังสามารถใช้ความคิดเห็นและการสนทนาแบบมีหัวข้อภายในงานเพื่อเชื่อมต่อกับทีมของคุณ แบ่งปันข้อมูลอัปเดต และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อีกด้วย
เคล็ดลับเพิ่มเติม: ทบทวนและปรับเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ
OKRs ต้องการความสนใจอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงมีความสำคัญที่จะต้องทบทวนความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ
โดยใช้แดชบอร์ดเป้าหมายของ ClickUp คุณสามารถตรวจสอบความสำเร็จโดยรวมของเป้าหมายของคุณได้ โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษกับเป้าหมายใด ๆ ที่ล่าช้าอยู่ กำหนดเวลาการตรวจสอบซ้ำหรือสปรินต์เพื่อทบทวนและปรับแต่ง OKR ของคุณตามความจำเป็น
❗️หากคุณสังเกตเห็นว่าผลลัพธ์สำคัญใดไม่ตรงตามเป้าหมาย ให้จัดสรรทรัพยากรใหม่ ปรับปรุงกรอบเวลา หรือปรับเปลี่ยน OKR หากจำเป็น
ClickUp ยังมีวิดเจ็ตเป้าหมาย ทำให้ง่ายต่อการมองเห็นความคืบหน้าและปรับทิศทางได้ทันทีในเวลาจริง
โดยการกำหนด OKR ที่ชัดเจน แบ่งออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้ และทบทวนอย่างสม่ำเสมอใน ClickUp ทีมงานสามารถรักษาความสอดคล้อง มีสมาธิ และปรับตัวได้—ขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่สำคัญที่สุด
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการวางแผน OKR
หากคุณต้องการให้การวางแผน OKR ของคุณประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง จำเป็นต้องมีกลยุทธ์ที่รอบคอบในการดำเนินการ พิจารณาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเหล่านี้เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพมากขึ้นและทำให้ทุกคนอยู่ในแนวทางเดียวกัน:
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ให้ทีมของคุณมีส่วนร่วมในการสนทนา ความคิดเห็นของทุกคนมีความสำคัญและช่วยสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ
เมื่อผู้คนรู้สึกว่าพวกเขาได้มีส่วนร่วม พวกเขาก็จะมีส่วนร่วมมากขึ้นในการบรรลุเป้าหมาย นอกจากนี้ การมีมุมมองที่หลากหลายสามารถนำไปสู่เป้าหมายที่ครอบคลุมและสมจริงมากขึ้น
รักษาวัตถุประสงค์ให้สามารถบรรลุได้และวัดผลได้
แม้ว่าการตั้งเป้าหมายสูงจะเป็นเรื่องที่ดี แต่ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป้าหมายนั้นอยู่ในขอบเขตที่สามารถทำได้และสามารถวัดผลได้อย่างชัดเจน
การยึดมั่นในเป้าหมาย SMART (เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถบรรลุได้ เกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้) จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการตั้งวัตถุประสงค์ที่คลุมเครือหรือทะเยอทะยานเกินไป
รักษาสมดุล
การบาลานซ์ที่ดีระหว่างเป้าหมายที่กล้าหาญและสร้างแรงบันดาลใจกับเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้มากขึ้นสามารถทำให้ทีมมีแรงจูงใจได้
ในขณะที่วัตถุประสงค์บางประการควรผลักดันขอบเขตให้กว้างขึ้น วัตถุประสงค์อื่นๆ จำเป็นต้องอยู่ในระดับที่สามารถบรรลุได้ง่ายเพื่อรักษาขวัญกำลังใจและส่งเสริมความก้าวหน้า
ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
การทบทวนความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาทุกอย่างให้ดำเนินไปตามแผน
การติดตามผลลัพธ์สำคัญอย่างสม่ำเสมอช่วยให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างทันท่วงที และเปิดโอกาสให้ทุกคนได้หารือเกี่ยวกับความท้าทายที่พบเจอ
ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์
สุดท้ายนี้ เทคโนโลยีสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในการติดตามความก้าวหน้า เครื่องมือบริหารโครงการ (เช่น ClickUp 🤩) ช่วยให้คุณติดตามผลลัพธ์สำคัญได้แบบเรียลไทม์ และช่วยให้ทีมทุกคนรับผิดชอบต่องานของตนเอง
โดยการนำแนวปฏิบัติเหล่านี้มาผสานเข้ากับการวางแผน OKR ของคุณ คุณจะไม่เพียงแต่กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถบรรลุได้เท่านั้น แต่ยังช่วยส่งเสริมให้ทีมของคุณมีส่วนร่วมและสอดคล้องกันมากขึ้น พร้อมที่จะขับเคลื่อนผลลัพธ์ให้เกิดขึ้น
วางแผน OKR ให้ดียิ่งขึ้นและบรรลุเป้าหมายมากขึ้นด้วย ClickUp
การวางแผน OKR ที่ดีขึ้นนั้นเกี่ยวข้องกับการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้ และการให้ทุกคนอยู่ในความเข้าใจเดียวกันตลอดกระบวนการ และเมื่อดำเนินการอย่างดี OKR สามารถเชื่อมโยงความทะเยอทะยานกับผลลัพธ์ที่แท้จริงได้
แม้ว่าทีมของคุณอาจไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่สูงส่งทุกข้อได้ แต่การตั้งเป้าหมายที่สูงไว้สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่พวกเขาคิดว่าเป็นไปได้ในตอนแรก
ClickUp สามารถเร่งการดำเนินการ OKR ของคุณด้วยคุณสมบัติเฉพาะ เช่น ClickUp Goals, แม่แบบสำเร็จรูป และแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณสร้างกรอบการทำงานที่โปร่งใสและมีโครงสร้างสำหรับการพัฒนา OKR ที่ชัดเจนและติดตามวัตถุประสงค์ของทีมในทุกขั้นตอนบนเส้นทางสู่ความสำเร็จ
สมัครบัญชี ClickUp ฟรีและเริ่มทำงานกับ OKR ของคุณวันนี้!