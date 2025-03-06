วิธีสร้างแดชบอร์ดสำหรับ KPI (พร้อมตัวอย่างและเทมเพลต)

ในทีมที่มีประสิทธิภาพสูง ทุกคนรู้อย่างชัดเจนว่าตนเองรับผิดชอบอะไร กำลังทำงานอยู่ในระดับใด และผลงานของตนเชื่อมโยงกับเป้าหมายขององค์กรอย่างไร
ทีมเหล่านี้ที่ทำงานเป็นหนึ่งเดียวและทำลายเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง มีนิสัยร่วมกันอย่างหนึ่ง: พวกเขาติดตามและรู้ตัวเลขของพวกเขาตลอดเวลา
คุณไม่สามารถปรับปรุงสิ่งที่คุณไม่ได้วัดได้
ก้าวแรกในการปรับปรุงประสิทธิภาพคือการวัดผล ซึ่งนำเราไปสู่แนวคิดของ KPIs หรือ Key Performance Indicators KPIs ช่วยในการวัดประสิทธิภาพของบุคคล ทีมงาน และองค์กรทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตามการกำหนด KPIเป็นเพียงขั้นตอนแรกเท่านั้น
คุณต้องติดตามความคืบหน้าของคุณอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้คุณและทีมของคุณสามารถบรรลุเป้าหมายได้ นั่นคือเหตุผลที่แดชบอร์ด KPI มีประโยชน์! 📈
อะไรคือแดชบอร์ด KPI?
แดชบอร์ด KPI แสดง KPI (ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก) ของคุณในรูปแบบภาพ ทำให้คุณเห็นรายละเอียดของ KPI หลายตัวในที่เดียว โดยใช้กราฟ แผนภูมิ แถบความคืบหน้า ฯลฯ แดชบอร์ด KPI ช่วยให้คุณสามารถเห็นได้อย่างรวดเร็วว่าคุณหรือทีมของคุณอยู่ในสถานะใดเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ คุณสามารถประเมินได้ทันทีว่าคุณใกล้จะบรรลุเกณฑ์มาตรฐานมากเพียงใด
แดชบอร์ด KPI ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เข้าใจอย่างชัดเจนถึงผลการดำเนินงานขององค์กร ได้ตลอดเวลา ซึ่งช่วยให้สามารถระบุปัญหาและดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที
นี่คือวิธีที่แดชบอร์ด KPI ช่วยธุรกิจ:
- แสดงข้อมูลให้เห็นภาพเพื่อความเข้าใจง่าย: แดชบอร์ด KPI นำข้อมูลที่ซับซ้อนจากแหล่งต่าง ๆ มารวมไว้ในมุมมองที่กระชับและเข้าใจง่าย ซึ่งช่วยให้ติดตามประสิทธิภาพการทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้นและสามารถระบุแนวโน้มได้ง่าย
- ติดตามความคืบหน้าสู่เป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง:โดยใช้ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ แดชบอร์ดช่วยให้ทีมเข้าใจประสิทธิภาพของตนเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น ทีมการตลาดอาจติดตาม KPI เช่น ปริมาณผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ อัตราการสนทนา ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC) เป็นต้น เพื่อเข้าใจว่าพวกเขากำลังทำผลงานอย่างไร
- ช่วยในการตัดสินใจ: แดชบอร์ด KPI สามารถเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยให้คุณและทีมของคุณตัดสินใจได้ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น ในสัปดาห์ที่จำนวนผู้ติดต่อจากเว็บไซต์ลดลง แดชบอร์ดKPI ด้านการตลาดอาจแสดงให้คุณเห็นว่าสาเหตุนั้นเกี่ยวข้องกับการลดลงของปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์หรือไม่
- ปรับปรุงการสื่อสารและการประสานงานระหว่างแผนก: แดชบอร์ด KPI ช่วยให้ทีมต่างๆ มีมุมมองที่โปร่งใสเหมือนกันเกี่ยวกับเป้าหมายและความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมาย สิ่งนี้ช่วยให้แผนกต่างๆ มีความสอดคล้องกันในวัตถุประสงค์ร่วมกัน
แดชบอร์ด KPI สมัยใหม่รวบรวม KPI หลายตัวไว้ในมุมมองเดียว ช่วยประหยัดเวลาที่คุณอาจต้องใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ
มุมมองที่แบ่งปันช่วยให้ทีมวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน และใช้ข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อวัดความก้าวหน้า
ใหม่กับ KPI? ชมวิดีโอของเราที่จะทำให้คุณเข้าใจ KPI ได้ในครั้งเดียว!
องค์ประกอบของแดชบอร์ด KPI
แดชบอร์ด KPI เป็นมากกว่าเครื่องมือติดตาม: มันให้ภาพรวมของกำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึงและงานที่ต้องการความสนใจเร่งด่วน พร้อมกับเจ้าของงานที่เกี่ยวข้อง ความชัดเจนและความรับผิดชอบในระดับนี้นำไปสู่การตัดสินใจที่มีข้อมูลและการปรับเปลี่ยนที่เหมาะสม ทำให้คุณสามารถรักษาความก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายได้
แดชบอร์ด KPI ที่ออกแบบมาอย่างดีจะมีองค์ประกอบเหล่านี้:
ตัวชี้วัดหลัก
แดชบอร์ด KPI จะแสดงตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดที่เกี่ยวข้องกับทีมและองค์กร ตัวชี้วัดแต่ละตัวมักจะเป็น เฉพาะเจาะจง สามารถวัดได้ และมีการวัดผล ตัวอย่างเช่นตัวชี้วัดหลักสำหรับทีมบริหารผลิตภัณฑ์อาจรวมถึงอัตราการยอมรับฟีเจอร์, NPS (Net Promoter Score), อัตราการรักษาผู้ใช้, คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า (CSAT), เป็นต้น
การนำเสนอข้อมูลเชิงภาพ
แผนภูมิวงกลมแบบง่ายและรายการตัวเลขอาจไม่เพียงพอในการติดตามความก้าวหน้าของคุณอย่างแม่นยำ แทนที่จะใช้สิ่งเหล่านี้ คุณควรมองหาแดชบอร์ดสำหรับผู้บริหารที่นำเสนอข้อมูลเชิงลึกอย่างครบถ้วนผ่าน องค์ประกอบภาพ องค์ประกอบเช่น กราฟ มาตรวัด เครื่องวัดอุณหภูมิ และแถบแสดงความคืบหน้า จะช่วยให้การติดตามความก้าวหน้าเป็นเรื่องง่ายขึ้น
แดชบอร์ด KPI ที่แสดงข้อมูลผ่านแผนภูมิ กราฟ บัตรคะแนน ฯลฯ ช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถเข้าใจและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และตัดสินใจเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปได้ง่ายขึ้น
การอัปเดตแบบเรียลไทม์
คุณต้องการแดชบอร์ดที่มีข้อมูลล่าสุดและเชื่อถือได้มากที่สุด เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและดำเนินการได้อย่างทันท่วงที ในอุดมคติ แดชบอร์ด KPI ของคุณควรสามารถ อัปเดตข้อมูลโดยอัตโนมัติ แบบเรียลไทม์หรือในช่วงเวลาที่ถี่ได้ สิ่งนี้จะช่วยให้ข้อมูลที่คุณเห็นเป็นปัจจุบันและเชื่อถือได้เสมอ
ในขณะที่หลายทีมยังคงสร้างแดชบอร์ด KPI ใน Excel ข้อเสียที่สำคัญคือมันจะไม่ได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติ เครื่องมือสมัยใหม่สามารถทำได้ดีกว่าโดยการผสานรวมกับแหล่งข้อมูลของคุณ
ตัวเลือกการกรองและการเจาะลึก
แดชบอร์ดขั้นสูงจะให้คุณใช้ตัวกรองและตัวเลือกการเจาะลึกเพื่อ ดูเมตริกเฉพาะ ในรายละเอียดที่ละเอียดมากขึ้น ตัวอย่างเช่น แดชบอร์ดของ ClickUp มีตัวกรองและสวิตช์สลับเพื่อช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลที่จำเป็นได้
เหตุการณ์สำคัญและกรอบเวลา
การตั้งเป้าหมายสำคัญเป็นสิ่งที่ผู้นำทีมควรทำเพื่อรักษาขวัญและกำลังใจของทีม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเป้าหมายระยะยาว เป้าหมายเหล่านี้ทำหน้าที่เป็น จุดตรวจสอบ ที่ช่วยเสริมกำลังใจผ่านสัญญาณที่มองเห็นได้ของความก้าวหน้า
ในทางกลับกัน ไทม์ไลน์จะมอบ แผนที่เส้นทางที่ชัดเจน ให้กับคุณและทีมทั้งหมดในการบรรลุเป้าหมาย ช่วยให้ทุกคนมีแรงจูงใจและมุ่งเน้นในสิ่งที่สำคัญ แดชบอร์ด KPI ของคุณควรสามารถรวมไทม์ไลน์เหล่านี้เข้ากับตัวชี้วัดประสิทธิภาพได้อย่างครบถ้วน
การปรับแต่ง
แดชบอร์ด KPI จะมีประโยชน์อย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อผู้ใช้สามารถ ปรับแต่งมุมมองแดชบอร์ดของตนเอง ได้ ตัวอย่างเช่น ผู้นำฝ่ายขายอาจต้องการดูเฉพาะ KPI ยอดขายโดยรวมและเพิ่มตัวกรองตามทีม ในทางกลับกัน หัวหน้าแผนกอาจต้องการดู KPI ประสิทธิภาพของทีมและบุคคลในรายละเอียดในรูปแบบที่เฉพาะเจาะจง
แดชบอร์ดของคุณควรสามารถปรับแต่งได้ เพื่อที่คุณจะไม่ต้องสร้างแดชบอร์ด KPI หลายชุดที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของแต่ละทีม นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างเทมเพลตแดชบอร์ดทั่วไปที่สามารถนำไปใช้ใหม่ได้บ่อยเท่าที่ต้องการ
💡เคล็ดลับมืออาชีพ:แผงควบคุม ClickUpสามารถปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่น พร้อมด้วย 50 วิดเจ็ตให้เลือกสร้างมุมมองข้อมูลตามที่คุณต้องการ
การแจ้งเตือน
เครื่องมือรายงาน KPIบางตัวอนุญาตให้คุณตั้งค่า การแจ้งเตือนและประกาศเตือน สำหรับเหตุการณ์เฉพาะที่ต้องการการแทรกแซงหรือการดำเนินการอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนเมื่อปริมาณผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณลดลงเกิน 10% ในหนึ่งสัปดาห์
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
แดชบอร์ด KPI เป็นเครื่องมือสำหรับทุกคนในองค์กร ไม่ใช่แค่เฉพาะผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเท่านั้น การออกแบบควรมีความเข้าใจง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ เพื่อให้ง่ายต่อการนำทาง ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญทั้งหมดต้องเข้าถึงได้ทันที เพื่อที่สมาชิกในทีมจะไม่ต้องค้นหาข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ การทำให้แดชบอร์ดรองรับการใช้งานบนมือถือ ยังเพิ่มประโยชน์ใช้สอย เนื่องจากทีมสามารถติดตามการอัปเดตที่สำคัญได้ทุกที่ทุกเวลา
ในฐานะนักวิเคราะห์ธุรกิจ ฟีเจอร์แดชบอร์ดของ ClickUp ช่วยให้การนำเสนอข้อมูลเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาก โดยสามารถแสดงข้อมูลได้อย่างสวยงามและมีจุดประสงค์ที่ชัดเจน ฟีเจอร์การเปรียบเทียบยังสามารถปรับแต่งได้ ทำให้สามารถแสดงข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์และมีความหมาย สามารถเข้าใจได้ง่ายมาก
ตอนนี้เราทราบแล้วว่าแดชบอร์ด KPI ที่มีประสิทธิภาพประกอบด้วยอะไรบ้าง มาตอบคำถามที่สร้างความสับสนให้กับหลายคนกัน—ความแตกต่างระหว่าง OKRs และ KPIs
ความแตกต่างระหว่าง KPI และ OKR
ในขณะที่ KPI และ OKR ถูกใช้เพื่อวัดและติดตามผลการดำเนินงาน จุดประสงค์และคุณสมบัติของทั้งสองนั้นแตกต่างกัน ในขณะที่ KPI วัดผลการดำเนินงานของคุณเทียบกับตัวชี้วัดเฉพาะ OKR จะกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการบรรลุเป้าหมายของคุณ นี่คือเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วระหว่างทั้งสอง:
|ลักษณะ
|KPI
|OKR
|วัตถุประสงค์
|เพื่อวัดและติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
|เพื่อกำหนดและติดตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้
|ช่วงเวลาที่ครอบคลุม
|กำลังดำเนินอยู่
|โดยปกติแล้วจะเป็นรายไตรมาสหรือรายปี
|โฟกัส
|ติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคคลหรือทีมเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
|จัดให้สอดคล้องและขับเคลื่อนบุคคลหรือทีมไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง
|สิ่งที่พวกเขาวัด
|ข้อมูลเชิงปริมาณ
|ผลลัพธ์สำคัญที่สามารถวัดได้ซึ่งเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์
|โครงสร้าง
|อธิบายและเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดรายบุคคล
|กำหนดแนวทางและขับเคลื่อนความก้าวหน้าไปสู่เป้าหมาย
|ความยืดหยุ่น
|คงที่ตลอดระยะเวลา เว้นแต่มีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย
|ปรับปรุงและแก้ไขเมื่อจำเป็น
|ตัวอย่าง
|ปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์จำนวนผู้ติดต่อรายเดือนรายได้จากการขายธุรกรรมรายวันคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า (CSAT)ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC)
|เพิ่มปริมาณผู้เข้าชมเว็บไซต์ 50% เพิ่มลูกค้าเป้าหมายที่เข้ามาเอง 20% เพิ่มรายได้ 25% เพิ่มอัตราการแปลง 18% ปรับปรุงคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า 10% ลดต้นทุนการหาลูกค้าใหม่ 15%
ประเภทต่างๆ ของแดชบอร์ด KPI
แดชบอร์ด KPI มีความแตกต่างทั้งในด้านการออกแบบและฟังก์ชันการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของแต่ละบทบาท ตั้งแต่ CEO ผู้จัดการ หัวหน้าทีม ไปจนถึงผู้ปฏิบัติงานรายบุคคลภายในองค์กร
การเข้าใจลักษณะเฉพาะและวัตถุประสงค์ของแต่ละอย่างสามารถช่วยให้คุณนำกรอบ KPI ที่เกี่ยวข้องมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แดชบอร์ด KPI กลยุทธ์
ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับสูง ในองค์กรต้องการภาพรวมระดับสูงของผลการดำเนินงานของบริษัทเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ แดชบอร์ด KPI กลยุทธ์ให้ภาพรวมนี้เกี่ยวกับความคืบหน้าขององค์กรในการบรรลุ เป้าหมายกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ระยะยาว แดชบอร์ดนี้จะรวมถึงภาพรวมของสุขภาพธุรกิจและข้อมูลทั่วทั้งบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทางการเงิน ความพึงพอใจของลูกค้า เป็นต้น
แดชบอร์ด KPI สำหรับผู้บริหารประเภทนี้ให้:
- การนำเสนอเป้าหมายเชิงกลยุทธ์: แสดงวัตถุประสงค์หลักขององค์กรและการสอดคล้องกับกลยุทธ์โดยรวม
- การติดตามผลลัพธ์ทั่วทั้งองค์กร: มอบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแผนกต่าง ๆ และการมีส่วนร่วมของพวกเขาต่อเป้าหมายของบริษัท
- การสนับสนุนการตัดสินใจ: รวมถึงข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้และการคาดการณ์ที่ช่วยในการวางแผนกลยุทธ์และการจัดสรรทรัพยากร
- ข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์: ช่วยให้ซีอีโอและผู้บริหารสามารถติดตามสุขภาพขององค์กรและความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมาย
แดชบอร์ด KPI วิเคราะห์
แดชบอร์ด KPI เชิงวิเคราะห์มีรายละเอียดมากกว่าแดชบอร์ดเชิงกลยุทธ์และให้ข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเพื่อช่วยผู้จัดการในการตัดสินใจ โดยปกติแล้วจะรวมถึงข้อมูลย้อนหลังและฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ตัวกรองและมุมมองสำหรับการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น นักวิเคราะห์และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ในองค์กรของคุณจะใช้แดชบอร์ดดังกล่าวเป็นประจำทุกวัน นี่คือแดชบอร์ด KPI ที่ดีที่สุดสำหรับการวางแผนระยะยาวและกลยุทธ์
บางองค์กรใช้แดชบอร์ดวิเคราะห์เป็นแหล่งข้อมูลหลักสำหรับข้อมูลเชิงลึก โดยมีการตัดข้อมูลตามความต้องการของทีมหรือหน้าที่เฉพาะ
แดชบอร์ด KPI การดำเนินงาน
ประเภทของแดชบอร์ด KPI ที่ใช้กันมากที่สุดคือแดชบอร์ดการดำเนินงาน ซึ่งให้ภาพรวมของการดำเนินงานทางธุรกิจของคุณในช่วงเวลาหนึ่ง แดชบอร์ดประเภทนี้มักไม่มีลูกเล่นเพิ่มเติม เช่น มุมมองหลายแบบหรือแถบแสดงความคืบหน้า แต่จะเน้นที่ ประสิทธิภาพหรือสถานะปัจจุบัน เป็นหลัก แดชบอร์ด KPI การดำเนินงานยังมีรูปแบบที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายอีกด้วย
แดชบอร์ด KPI ประเภทนี้มักใช้โดย หัวหน้าทีมและผู้บริหารระดับกลาง; คุณสมบัติทั่วไปประกอบด้วย:
- ตัวชี้วัดประสิทธิภาพเฉพาะทีม: ระบุรายละเอียดเป้าหมายของทีมและติดตามความคืบหน้าตามตัวชี้วัดเหล่านี้
- เครื่องมือความร่วมมือและการจัดแนว: การรับรองว่าวัตถุประสงค์ของทีมสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรโดยรวม และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสมาชิกในทีม
- การจัดการประสิทธิภาพ: ช่วยประเมินประสิทธิภาพของทีม, ระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง, และยกย่องความสำเร็จ
- การติดตามความก้าวหน้า: เน้นความสำเร็จที่สำคัญและกำหนดเส้นตายที่กำลังจะมาถึงเพื่อรักษาแรงจูงใจของทีมและให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
ตัวอย่างของแดชบอร์ดประเภทนี้ ได้แก่ ตัวติดตามผลการขายรายวัน, รายงานการเข้าร่วมทีม, ตัวติดตามเวลาการตอบกลับการสนับสนุนลูกค้า, แดชบอร์ดระดับสต็อกสินค้า, แดชบอร์ด KPI การขายของบริษัท เป็นต้น ทีมต่าง ๆ ภายในองค์กร (เช่น ทีมขาย, ทีมการตลาด, ทีมบริการลูกค้า เป็นต้น) ก็สามารถสร้างแดชบอร์ดการดำเนินงานเพื่อติดตาม KPI ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้เช่นกัน
แดชบอร์ด KPI เชิงกลยุทธ์
ผู้มีส่วนร่วมรายบุคคล ต้องเข้าใจว่างานของตนส่งผลต่อเป้าหมายขององค์กรอย่างไร แดชบอร์ดของพวกเขาจะมีลักษณะเชิงกลยุทธ์มากขึ้นและมุ่งเน้นที่สิ่งต่อไปนี้:
- เป้าหมายและตัวชี้วัดส่วนบุคคล: แสดงเป้าหมายของแต่ละบุคคลและความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
- การจัดการงาน: การผสานรายการงานและตัวบ่งชี้ความคืบหน้าเพื่อช่วยให้บุคคลจัดการปริมาณงานและจัดลำดับความสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ข้อเสนอแนะและการพัฒนา: การเสนอวิธีการรับข้อเสนอแนะและติดตามการพัฒนาและการเติบโตส่วนบุคคลภายในองค์กร
- การมองเห็นการสอดคล้อง: แสดงให้เห็นว่าเป้าหมายของพวกเขามีความสอดคล้องกับเป้าหมายของทีมและองค์กรเพื่อสร้างความรู้สึกของการมีส่วนร่วมและการเป็นส่วนหนึ่งของทีม
แดชบอร์ด KPI การจัดการโครงการ
ผู้จัดการโครงการมักจะมีแดชบอร์ดแยกสำหรับแต่ละโครงการของตนแดชบอร์ด KPI การจัดการโครงการนี้สามารถแสดงภาพ ความคืบหน้าของโครงการ และประสิทธิภาพโดยรวมว่าเป็นไปตามความคาดหวังหรือไม่
แดชบอร์ดดังกล่าวจะประกอบด้วย KPI ที่เกี่ยวข้องกับ:
- การจัดสรรและการใช้ทรัพยากร
- การติดตามเวลา
- สถานะการเสร็จสิ้นงาน
- การใช้จ่ายงบประมาณ
- กำหนดการโครงการ
มันช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถติดตามโครงการได้อย่างใกล้ชิดและดำเนินการแก้ไขเมื่อจำเป็น เพื่อนำ KPI ที่เฉพาะเจาะจงกลับมาอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
บางองค์กรยังสร้างแดชบอร์ด KPI แบบกำหนดเองสำหรับทีมหรือโครงการเฉพาะ แดชบอร์ดเหล่านี้รวบรวมและแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุดสำหรับแต่ละกรณี
แต่ละประเภทของแดชบอร์ด KPI ช่วยให้ทุกคนในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งใดก็ตาม มีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ด้วยการนำเสนอข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องให้กับพนักงานในทุกระดับ แดชบอร์ด KPI ช่วยส่งเสริมการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการผลงาน และส่งเสริมวัฒนธรรมของความโปร่งใสและความรับผิดชอบ
อ่านเพิ่มเติม: ประเภทของบัตรคะแนน KPIสำหรับติดตามโครงการของคุณ
วิธีสร้างแดชบอร์ด KPI
ตอนนี้เรามาดูวิธีสร้างแดชบอร์ด KPI สำหรับตัวคุณเองหรือทีมของคุณกัน ทำตามได้เลย!
แม้ว่าคุณยังสามารถสร้างสิ่งนี้ได้ด้วยวิธีเดิมในแผ่นงาน Excel แต่โซลูชันแดชบอร์ดที่ทันสมัยจะช่วยให้การจัดการประจำวันง่ายขึ้น ในบรรดาตัวเลือกทั้งหมดที่มีอยู่ ClickUp โดดเด่นในฐานะโซลูชันการจัดการโครงการที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้การติดตามเป้าหมายและความคืบหน้าเป็นเรื่องง่าย
1. กำหนดเป้าหมายของคุณ
ก่อนสร้างแดชบอร์ด KPI ของคุณ คุณต้องตัดสินใจเกี่ยวกับเป้าหมายของคุณ เมื่อกำหนดเป้าหมาย ให้ระลึกไว้เสมอว่าเป้าหมายเหล่านั้นต้องสามารถพาคุณไปสู่เป้าหมายระยะยาวของคุณได้
วิธีที่ดีที่สุดในการตั้งเป้าหมายที่เกี่ยวข้องคือการปฏิบัติตามกรอบการทำงาน SMART: ตั้งเป้าหมายที่ Smart, Measurable, Achievable, Realistic, และ Time-bound. หากคุณไม่เคยทำมาก่อนหรือต้องการประหยัดเวลาคุณสามารถใช้เทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUpเพื่อตัดสินใจเป้าหมายของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ.
เทมเพลตที่ปรับแต่งได้นี้ช่วยให้คุณแยกวัตถุประสงค์ที่ซับซ้อนออกเป็นเป้าหมายย่อยที่เล็กกว่าและสามารถบรรลุได้มากขึ้น ช่วยคุณกำหนดวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถบรรลุได้ มีความเกี่ยวข้อง และมีกรอบเวลาที่ชัดเจน
แบบฟอร์มเป้าหมาย SMART จะให้พื้นที่สำหรับระดมความคิดและจัดเก็บแนวคิดทั้งหมดของคุณ ในขณะที่ มุมมองเป้าหมายของบริษัท จะช่วยให้คุณติดตามเป้าหมายทั้งหมดที่ทีมของคุณกำลังดำเนินการอยู่
เมื่อคุณได้กำหนดเป้าหมายที่เกี่ยวข้องมากที่สุดเพื่อติดตามในแดชบอร์ด KPI ของคุณแล้ว ให้สร้างเป้าหมายเหล่านั้นใน ClickUp
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: กำลังตั้งเป้าหมายทีมอยู่ใช่ไหม? ให้สมาชิกในทีมมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมายเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนตั้งแต่เริ่มต้นClickUp Whiteboardsและแผนผังความคิดช่วยให้การระดมความคิดและการระดมสมองร่วมกันเป็นเรื่องง่าย
ClickUp Goalsช่วยให้คุณสร้างและติดตามเป้าหมายและ KPI ของคุณได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย
ด้วย ClickUp Goals คุณสามารถ:
- ใช้สิ่งต่าง ๆ เช่น แถบความคืบหน้า, แผนภูมิวงกลม, และเทอร์โมมิเตอร์เพื่อ ทำให้เป้าหมายและตัวชี้วัดของคุณชัดเจนขึ้น
- เชื่อมโยงเป้าหมายของคุณกับงาน, งานย่อย, และรายการตรวจสอบ และติดตามสถานะของแต่ละอย่าง
- แบ่งปันเป้าหมายของคุณ กับทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และดูความก้าวหน้าและการสอดคล้องของพวกเขา
- ปรับแต่งแดชบอร์ด KPI ของคุณ ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง, มุมมองหลายแบบ, และการผสานรวม
- เพิ่มฟีเจอร์การแจ้งเตือนและข้อเสนอแนะเพื่อให้สามารถ อัปเดต และตรวจสอบ KPI dashboard ของคุณได้อย่างสม่ำเสมอ
อ่านเพิ่มเติม:วิธีตั้งเป้าหมายทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ระบุตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
ตอนนี้คุณได้ตั้งเป้าหมายไว้แล้ว มาตัดสินใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่จะช่วยคุณวัดความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้ดีที่สุด
ตัวอย่างเช่น เป้าหมายของคุณอาจเป็นการเพิ่มรายได้เป็นเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดไว้ ในกรณีนี้ คุณต้องการติดตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าเป้าหมาย การเปลี่ยนแปลงเป็นลูกค้า มูลค่าการสั่งซื้อเฉลี่ย อัตรากำไร และอื่นๆ
คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองใน ClickUp เพื่อติดตามเมตริกเหล่านี้ได้ ระบบจะอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์ คุณจึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความทันสมัยของข้อมูล นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดตามเมตริกหลายตัวในแดชบอร์ดเดียวได้ ทำให้การวิเคราะห์ง่ายขึ้นมาก
3. กำหนดเป้าหมาย
สำหรับแต่ละตัวชี้วัดที่คุณได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้ ให้ตัดสินใจเลือกเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง (และสมเหตุสมผล!) ที่คุณจะมุ่งหวังไว้ ตัวอย่างเช่น สำหรับตัวชี้วัดการแปลง (conversions) คุณอาจตั้งเป้าหมายไว้ที่ 10% มากกว่าการแปลงในปัจจุบันของคุณ
เป้าหมายช่วยให้คุณวัดความก้าวหน้าของคุณไปสู่เป้าหมายได้ในทุกช่วงเวลา และช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
ClickUp Goals ช่วยให้คุณกำหนด เป้าหมายห้าประเภท สำหรับแต่ละเป้าหมาย:
- หมายเลข: ช่วงของตัวเลขที่คุณสามารถติดตามการเพิ่มขึ้นหรือลดลงจาก
- จริง/เท็จ: มาตรวัดแบบทวิภาคเพื่อทราบว่ามีหรือไม่มีการบรรลุสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
- เปอร์เซ็นต์: ค่าเปอร์เซ็นต์ที่จะใช้สำหรับสิ่งต่าง ๆ เช่น อัตราความสำเร็จ และอื่น ๆ
- สกุลเงิน: มูลค่าทางการเงินที่สามารถใช้เปรียบเทียบเพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นหรือลดลง
- งาน: เมื่อคุณต้องการติดตามการเสร็จสิ้นของงานย่อย งาน หรือรายการงาน
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: คุณยังสามารถใช้ClickUp Milestonesเพื่อเน้นและติดตามงานที่สำคัญในโครงการของคุณได้อีกด้วย
นี่คือตัวอย่างวิธีการตั้งค่าเป้าหมายในแดชบอร์ดสำหรับ KPI ของทีมสนับสนุนลูกค้า
คุณอาจต้องการติดตามตัวชี้วัดเช่น:
- จำนวนกรณีที่ได้รับการจัดการ
- คะแนน CSAT เฉลี่ย
- เวลาตอบสนองเฉลี่ย
- จำนวนการยกระดับปัญหา
ในการดูข้อมูลเหล่านี้ในแดชบอร์ด KPI คุณจะต้องเพิ่ม วิดเจ็ตตัวเลข เพื่อวัดจำนวนกรณีที่ได้รับการจัดการและการส่งต่อปัญหาไปยังระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในทำนองเดียวกัน คุณสามารถเพิ่ม วิดเจ็ตการติดตามเวลา สำหรับการติดตามเวลาการตอบสนองของฝ่ายสนับสนุนลูกค้า และ วิดเจ็ตความคืบหน้า สำหรับเมตริกการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ เช่น CSAT
4. ผสานแหล่งข้อมูลของคุณ
ใช้การผสานการทำงานของ ClickUpเพื่อทำให้การรวบรวมข้อมูลเป็นอัตโนมัติเมื่อเป็นไปได้ เช่น การเชื่อมโยงซอฟต์แวร์สนับสนุนลูกค้าเพื่อติดตามเวลาการตอบกลับโดยอัตโนมัติ ClickUp รองรับการผสานการทำงานแบบเนทีฟกับแอปต่างๆ เช่น Slack, Everhour, Front และ Hubspot และให้คุณเชื่อมต่อผ่าน Zapier กับแอปอื่นๆ อีกหลายร้อยแอป คุณยังสามารถสร้างการผสานการทำงานแบบกำหนดเองโดยใช้ API ของ ClickUp ได้อีกด้วย
นอกจากนี้ แดชบอร์ดยังสามารถผสานข้อมูลจากคุณสมบัติต่าง ๆ ของ ClickUp (เช่น ClickUp Tasks และ ClickUp Goals) ได้ ทำให้คุณสามารถติดตามการอัปเดตได้อย่างต่อเนื่อง
5. สร้างและปรับแต่งแดชบอร์ดของคุณ
เมื่อคุณกำลังออกแบบเลย์เอาต์ของแดชบอร์ดของคุณ ให้รักษาความสวยงามและใช้งานง่ายไว้เสมอ นี่จะช่วยให้การนำทางเป็นไปอย่างราบรื่นสำหรับสมาชิกทีมทุกคน อย่าลังเลที่จะลองใช้เลย์เอาต์ต่าง ๆ เพื่อค้นหาการผสมผสานที่ดีที่สุดระหว่างความสวยงามและความสามารถในการใช้งาน คุณยังสามารถลองใช้เทมเพลตแดชบอร์ดต่าง ๆ ได้จนกว่าคุณจะพบแบบที่เหมาะกับคุณอย่างสมบูรณ์แบบ
ClickUp ช่วยให้คุณปรับแต่งแดชบอร์ดได้ตามที่คุณต้องการ นอกเหนือจากวิดเจ็ตกว่า 50 แบบให้เลือกแล้ว ยังมีฟีเจอร์อื่นๆ ของ ClickUp ที่ทำให้เรื่องนี้ง่ายสำหรับคุณ:
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง: ใช้ ฟิลด์ที่กำหนดเอง ของ ClickUpเพื่อติดตามเมตริกเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ KPI ของคุณ เช่น 'ความคิดเห็นของผู้ใช้ที่ได้รับการดำเนินการ' พร้อมช่องทำเครื่องหมาย หรือ 'การแก้ไขปัญหาภายในวันเดียวกัน' พร้อมเปอร์เซ็นต์
- สถานะที่กำหนดเอง: สร้างสถานะงานที่ไม่ซ้ำใครของคุณเอง (พร้อมรหัสสี) ด้วย สถานะงานที่กำหนดเอง ของ ClickUp. คุณสามารถเปลี่ยนชื่อหรือแม้กระทั่งลบสถานะเหล่านี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการทำงานของคุณ.
6. ติดตามตัวชี้วัด
เมื่อคุณได้กำหนดเป้าหมายของคุณแล้ว ถึงเวลาที่จะติดตามตัวชี้วัดที่คุณเลือกไว้ซอฟต์แวร์ KPIอย่าง ClickUp จะทำสิ่งนี้ให้คุณโดยอัตโนมัติ ทำให้ข้อมูลบนแดชบอร์ดของคุณเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
ClickUp Tasksช่วยให้คุณจัดระเบียบและติดตามงานที่เกี่ยวข้องกับแต่ละเป้าหมายเพื่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพ อินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายช่วยให้การจัดการงานเป็นเรื่องง่าย พร้อมมุมมองหลากหลายเพื่อให้ภาพรวมของกระบวนการทำงานอย่างครบถ้วน
นอกเหนือจากมุมมองแดชบอร์ดแล้วมุมมองของ ClickUpยังช่วยให้คุณมองเห็นและศึกษาข้อมูลของคุณในรูปแบบต่างๆ ได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น มุมมองรายการ (เหมาะสำหรับการแยกย่อยงานแต่ละอย่างอย่างละเอียด), มุมมองไทม์ไลน์ (หากคุณต้องการดูงานตามวันที่และระยะเวลา), มุมมองปริมาณงาน, แผนภูมิแกนต์ และอื่นๆ อีกมากมาย
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: คุณสามารถสร้างงานใน ClickUp เพื่อเตือนให้คุณติดตามตัวชี้วัด KPIของคุณเป็นประจำได้
หรือจะดีกว่านั้น ให้ระบบอัตโนมัติทำงานนี้โดยมอบหมายให้ClickUp Brain ซึ่งเป็น ผู้ช่วย AI ที่ผสานรวม ใน ClickUp คุณสามารถให้มันวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อติดตามตัวชี้วัดและกำหนดเวลาและส่งรายงานความคืบหน้าอัตโนมัติได้
คุณสามารถ ถามคำถามกับ ClickUp Brain ได้ และมันจะค้นหาทุกแดชบอร์ดในพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกที่คุณต้องการโดยอัตโนมัติและรวดเร็ว
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องทุกคนมีการเข้าถึงแดชบอร์ด KPI การแบ่งปันแดชบอร์ด ช่วยส่งเสริมความโปร่งใสและทำให้ทุกคนมีความสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรและบทบาทของตนในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
กังวลเรื่องความปลอดภัยหรือไม่? ไม่ต้องกังวล—คุณสามารถ ตั้งค่าสิทธิ์ผู้ใช้ เพื่อจำกัดการเข้าถึงแดชบอร์ดเฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
7. วิเคราะห์ผลลัพธ์
หลังจากติดตามตัวชี้วัดของคุณมาระยะหนึ่งแล้ว ให้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อดูว่าคุณกำลังอยู่ในเส้นทางที่จะบรรลุเป้าหมายหรือไม่ หากไม่เป็นเช่นนั้น คุณสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปได้อย่างรวดเร็ว
ClickUp ช่วยให้คุณย้ายจากภาพรวมกว้างไปสู่ข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ตัวกรองและฟีเจอร์การเจาะลึกในแดชบอร์ด
แผนภูมิแกนต์ใน ClickUpเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ยอดเยี่ยมในการดูภาพรวมของงานและตัวชี้วัดทั้งหมดในโครงการของคุณ และเห็นจุดที่ต้องเร่งดำเนินการ คุณสามารถใช้ฟังก์ชันลากและวางเพื่อปรับไทม์ไลน์ตามที่ต้องการได้ แผนภูมิแกนต์ยังช่วยให้คุณระบุการพึ่งพาของงานที่ขัดขวางความคืบหน้า และค้นหาช่วงเวลาว่างที่อาจนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกด้วย
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ถามคำถามกับ ClickUp Brain แล้วมันจะค้นหาทุกแดชบอร์ดในพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อนำคำตอบมาให้คุณทันที ตอนนี้ลองคิดดูว่าคุณจะใช้เวลาที่ประหยัดได้ไปทำอะไร 🙌
8. ประเมินความก้าวหน้า
นอกจากการติดตามและวิเคราะห์ตัวชี้วัดแต่ละรายการแล้ว การหยุดพักเป็นระยะเพื่อประเมินภาพรวมของคุณก็มีความสำคัญเช่นกัน การตรวจสอบเหล่านี้ช่วยให้คุณมองเห็นความสำเร็จที่บรรลุได้และระบุจุดที่ควรปรับปรุง
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ตั้งค่าการทบทวนรายสัปดาห์หรือรายปักษ์โดยใช้ปฏิทินของ ClickUpเพื่อประเมินความก้าวหน้าของ KPI และปรับงานและกลยุทธ์ตามความจำเป็น
มุมมองบอร์ดของ ClickUpจัดกลุ่มงานตามสถานะเพื่อช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าและทำการปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว ลักษณะที่มองเห็นได้ของกระดานคัมบังทำให้ง่ายต่อการติดตามและจัดการเป้าหมาย ดังนั้นคุณสามารถเปลี่ยนโฟกัสและทรัพยากรไปยังจุดที่ต้องการมากที่สุดได้
หลังจากการประเมินผล คุณอาจตัดสินใจปรับเป้าหมายหรือกรอบเวลา หรือแม้แต่เปลี่ยนกลยุทธ์ของคุณ เนื่องจากสภาพแวดล้อมการทำงานของเรามักจะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การประเมินผลเช่นนี้ช่วยให้ทีมสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงและรักษาความคล่องตัวได้
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ขณะที่คุณใช้แดชบอร์ด KPI ให้รวบรวมความคิดเห็นจากทีมของคุณเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความสามารถในการใช้งาน หาวิธีปรับปรุงแดชบอร์ด KPI ขององค์กรคุณอย่างต่อเนื่อง
การทบทวนตามกำหนดเวลาอย่างสม่ำเสมอช่วยให้แดชบอร์ดยังคงตอบสนองความต้องการของคุณและช่วยให้คุณเฉลิมฉลองความสำเร็จเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ
การใช้แม่แบบ KPI ของ ClickUp
ดังนั้น นี่คือกระบวนการสร้างแดชบอร์ดโดยสรุป หากคุณไม่ต้องการเสียเวลาสร้างแดชบอร์ดของคุณเองคุณสามารถใช้เทมเพลต KPI ของ ClickUpเพื่อตั้งค่าและติดตามตัวชี้วัดความสำเร็จสำหรับคุณและทีมของคุณได้อย่างรวดเร็ว
เทมเพลตแดชบอร์ด KPI นี้จะช่วยให้คุณ:
- ทำความเข้าใจความชัดเจนเกี่ยวกับความก้าวหน้าของทีมในการบรรลุเป้าหมาย
- ให้แน่ใจว่าทีมและบุคคลมีความสอดคล้องกันในเป้าหมาย
- ติดตามประสิทธิภาพตลอดเวลาด้วยภาพที่อ่านง่าย
หลังจากนำเข้าเทมเพลตแดชบอร์ด KPI แล้ว ให้ใช้เวลาในการปรับแต่งให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักเฉพาะขององค์กรของคุณ คุณสามารถใช้ สถานะที่กำหนดเอง (เสร็จสิ้น, ไม่เป็นไปตามแผน, เป็นไปตามแผน, ยังไม่ได้เริ่ม, และมีความเสี่ยง) และ ฟิลด์ที่กำหนดเอง (ความคืบหน้า, แผนก, ค่าเป้าหมาย, ค่าจริง, KPI, ฯลฯ) เพื่ออัปเดตตามที่คุณต้องการ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณติดตาม KPI ได้ดีขึ้นด้วยการติดตามเวลาในตัว, แท็ก, และการทำงานอัตโนมัติ
ในขณะที่ผู้นำสามารถใช้ มุมมองสรุป เพื่อดูภาพรวมของ KPI ทั้งหมดและแนวโน้มของ KPI เหล่านั้น ผู้จัดการฝ่ายสามารถติดตามความก้าวหน้าของแต่ละฝ่ายได้ด้วย มุมมอง OKR ของแต่ละฝ่าย นอกจากนี้ มุมมองความก้าวหน้า ยังสามารถแสดงการประเมินเชิงลึกของแต่ละ KPI ได้ ในขณะที่ มุมมองไทม์ไลน์ เหมาะสำหรับการติดตามเหตุการณ์สำคัญและกำหนดเวลา
ตัวอย่างแดชบอร์ด KPI
มาดูตัวอย่างแดชบอร์ด KPI กันอย่างรวดเร็วเพื่อดูว่ามันสามารถใช้กับตัวชี้วัดและฟังก์ชันต่างๆ ได้อย่างไร
แดชบอร์ดแคมเปญการตลาด ClickUp
ด้วยแดชบอร์ดแคมเปญการตลาดของ ClickUp ทีมงานสามารถมองเห็นภาพรวมของโครงการการตลาดหลักได้ในที่เดียว
มาพิจารณาตัวอย่างของ แคมเปญการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์ ที่คุณได้ระบุเป้าหมายไว้ เช่น การเพิ่มการเข้าถึง การมีส่วนร่วม และจำนวนผู้ติดตาม
เพื่อติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญ คุณสามารถสร้างแดชบอร์ด KPI การตลาดเพื่อติดตามตัวชี้วัดต่างๆ เช่น:
- จำนวนการแสดงผลต่อสัปดาห์และต่อเดือน
- จำนวนการถูกใจต่อสัปดาห์และต่อเดือน
- การถูกใจและการแชร์ตามช่องทาง
- จำนวนผู้ติดตามต่อสัปดาห์ เป็นต้น
แดชบอร์ดภาพรวมการขายของ ClickUp
คุณสามารถสร้างและปรับแต่งแดชบอร์ดภาพรวมการขายใน ClickUpเพื่อช่วยให้ทีมขายของคุณติดตามตัวชี้วัดสำคัญทางธุรกิจได้
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้วิดเจ็ตที่แตกต่างกันเพื่อสร้างการแสดงผลแบบภาพของ:
- ยอดขายรวมและยอดขายสุทธิรายเดือน
- การเติบโตของยอดขายตามภูมิภาค
- ข้อมูลการขายตามช่องทาง
- อัตราการปิดการขายรายเดือน
- อัตราการเปลี่ยนแปลงโดยรวม
- ยอดขายตามหมวดหมู่หรือประเภทสินค้า เป็นต้น
การติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญเหล่านี้ช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายขาย ควบคุมตัวเลขยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัดสินใจโดยอิงข้อมูล และทำให้ทุกคนมีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน
ด้วย ClickUp, ผู้ขายแต่ละคนมีแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ของตัวเอง. พวกเขาสามารถเห็นข้อมูลที่สำคัญมากมายเกี่ยวกับการก้าวหน้าของโครงการลูกค้าของพวกเขาและผลกระทบต่อรายได้ที่พวกเขาไม่สามารถเห็นได้ก่อนหน้านี้.
แดชบอร์ดเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคลของ ClickUp
แดชบอร์ดไม่ได้มีไว้สำหรับติดตามความก้าวหน้าของทีมเท่านั้น คุณยังสามารถใช้แดชบอร์ด KPI เพื่อวัดประสิทธิภาพการทำงานของคุณเองได้อีกด้วย
สร้างแดชบอร์ดของคุณเองแดชบอร์ดประสิทธิภาพส่วนบุคคล ClickUpในแบบที่คุณต้องการ—เพิ่มวิดเจ็ตและข้อมูลที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ ตัวอย่างเช่น ตัวแทนฝ่ายสนับสนุนลูกค้าอาจต้องการติดตามตัวชี้วัดเฉพาะ เช่น:
- จำนวนรวมของกรณีที่ได้รับมอบหมายให้พวกเขา
- งานที่เปิดอยู่ในปัจจุบันกับพวกเขา
- งานที่ปิดโดยพวกเขาในระหว่างสัปดาห์
- เวลาเฉลี่ยในการดำเนินการแต่ละงานของพวกเขา
- คะแนนการประเมินความคิดเห็นของลูกค้าของพวกเขา
นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกคนในการดูว่าพวกเขาใช้เวลาไปกับอะไรและสิ่งนั้นสอดคล้องกับเป้าหมายของพวกเขาหรือไม่ หากไม่เป็นเช่นนั้น พวกเขาสามารถปรับทิศทางและจัดลำดับความสำคัญใหม่ได้อย่างรวดเร็วและกลับมาสู่เส้นทางที่ถูกต้อง
วิธีใช้แดชบอร์ด KPI เพื่อทำงานอย่างชาญฉลาด
การนำระบบแดชบอร์ด KPI ที่ติดตามตัวชี้วัดหลักมาใช้สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กรได้ ด้วยการนำระบบแดชบอร์ด KPI มาใช้อย่างมีกลยุทธ์ ทีมสามารถทำงานได้อย่างชาญฉลาดขึ้น ทำให้ทุกความพยายามมีส่วนช่วยโดยตรงต่อเป้าหมายขององค์กร
นี่คือข้อได้เปรียบที่สำคัญที่สุดของการใช้แดชบอร์ด KPI อย่างมีประสิทธิภาพ:
1. เสริมสร้างการสื่อสารเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
เป้าหมายขององค์กรและทีมมักต้องการการประสานงานระหว่างทีมต่าง ๆ หากไม่มี แพลตฟอร์มที่เป็นหนึ่งเดียว สำหรับการนำเสนอเป้าหมายและตัวชี้วัดประสิทธิภาพ คุณอาจเสี่ยงต่อการสื่อสารที่ผิดพลาดและการเกิดข้อมูลที่แยกส่วน
แดชบอร์ด KPI ช่วยชี้แจง ความสำเร็จของบุคคลและทีม และความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมายในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย การมองเห็นนี้ช่วยให้สมาชิกในทีมเห็นถึงการมีส่วนร่วมของพวกเขาต่อเป้าหมายใหญ่ขององค์กร; บริบทนี้ช่วยกระตุ้นพวกเขาและขับเคลื่อนประสิทธิภาพการทำงาน
นอกจากนี้ แพลตฟอร์มแดชบอร์ดหลายแห่งยังมีเครื่องมือ การทำงานร่วมกัน ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการใช้แอปพลิเคชันเพิ่มประสิทธิภาพภายนอก และทำให้งานประจำวันของคุณง่ายขึ้น
2. ตรวจสอบกิจกรรมได้อย่างง่ายดาย
ซอฟต์แวร์แดชบอร์ดอัจฉริยะพร้อม การติดตามงานแบบเรียลไทม์ ทำให้การประชุมอัปเดตประจำสัปดาห์กลายเป็นเรื่องในอดีตอันไกลโพ้น
แดชบอร์ดเช่น ClickUp จะอัปเดตแบบเรียลไทม์เพื่อแสดงให้คุณเห็นถึงขอบเขตของงานที่เสร็จสมบูรณ์ในทุกช่วงเวลา ไม่จำเป็นต้องติดตามงานผ่านเอกสารสเปรดชีตหลายสิบฉบับหรือรอให้ทีมต่าง ๆ ส่งข้อมูลให้คุณเพื่อรวบรวมไว้ในมุมมองเดียวอีกต่อไป!
เพื่อให้ใช้ข้อมูลของคุณได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ควรเลือกโซลูชันแดชบอร์ดที่ผสานเข้ากับกระบวนการทำงานปัจจุบันของคุณได้อย่างไร้รอยต่อ ซึ่งอาจหมายถึงการเลือกแอปที่รองรับและเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลหลักของคุณ หรือเลือกใช้แพลตฟอร์มแบบครบวงจรที่นำเสนอการรายงาน KPI อย่างละเอียด การแสดงผลข้อมูลในรูปแบบภาพ และการทำงานอัตโนมัติ
3. สร้างโอกาสในการใช้เกมมิฟิเคชัน
นอกเหนือจากการวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว แดชบอร์ด KPI ยังสามารถเพิ่มองค์ประกอบที่สนุกสนานเข้าไปในกระบวนการทำงาน ทำให้พนักงานของคุณมีส่วนร่วมมากขึ้นผ่านการทำให้เป็นเกม
การสำรวจของ TalentLMSระบุว่า การนำเกมมิฟิเคชันมาใช้สามารถ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และความสุขในที่ทำงานได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยมีพนักงานถึง 89% รู้สึกว่าตนเองมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ 88% รู้สึกมีความสุขเพิ่มขึ้น
แดชบอร์ด KPI สามารถช่วยคุณตั้งค่าระบบการให้รางวัลตามการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงได้ คุณยังสามารถรวมระบบคะแนน, ตารางผู้นำ, และองค์ประกอบการแข่งขันอื่น ๆ ได้เพื่อสร้างการแข่งขันที่ดีต่อสุขภาพ ตราบใดที่ไม่ทำลายความร่วมมือ
4. ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมที่ดีขึ้นและความรับผิดชอบ
แดชบอร์ด KPI ช่วยแก้ไขปัญหาการทำงานร่วมกันที่พบบ่อย เช่น งานที่ไม่ชัดเจน ขาดการสื่อสาร และขาดการมองเห็นเป้าหมายขององค์กรในภาพรวม
การแสดง KPI ของคุณควบคู่กับเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จะช่วยให้แดชบอร์ดชี้แจงความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล ลดความสับสน และระบุปัญหาการไม่มีประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังช่วยให้เกิดความโปร่งใส และสร้างความไว้วางใจภายในองค์กรของคุณ
นอกจากนี้ เมื่อสมาชิกในทีมของคุณสามารถดูงานของกันและกันได้ จะช่วยส่งเสริมการแบ่งปันความรู้และการสนับสนุนซึ่งกันและกัน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมและความรับผิดชอบให้ดียิ่งขึ้น
สร้างแดชบอร์ด KPI ระดับแนวหน้าด้วย ClickUp
KPI ช่วยให้ทีมสามารถชี้แจงและมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายและประสิทธิภาพรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนได้ชัดเจนขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้บุคคลสามารถมองเห็นได้ว่าความพยายามของตนมีผลกระทบต่อทีมอย่างไร ในทางกลับกัน KPI ยังช่วยชี้ให้เห็นถึงกิจกรรมและพฤติกรรมที่ไม่สนับสนุนเป้าหมายของบริษัท และควรลดความสำคัญลง
อย่างไรก็ตาม KPI ที่มีประสิทธิภาพสำหรับทีมหนึ่งหรือแม้แต่สำหรับองค์กรหนึ่งอาจไม่เหมาะกับอีกทีมหนึ่ง ดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณ ระบุลำดับความสำคัญของคุณและเลือก KPI ที่เหมาะสม เพื่อวัดความก้าวหน้า
การใช้ซอฟต์แวร์ KPI ที่ออกแบบมาอย่างดีสามารถทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น ลดการคาดเดาและเร่งความก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายได้
ClickUp เป็นหนึ่งในโซลูชันที่ใช้งานง่ายและคุ้มค่าที่สุดสำหรับการสร้างแดชบอร์ด KPI คุณภาพสูง มันยกระดับความสามารถในการรายงานของคุณด้วยข้อมูลเรียลไทม์เมื่อใดก็ตามที่ต้องการ ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องเสียเวลาตามหาข้อมูลอีกต่อไปและสามารถมุ่งเน้นไปที่งานเชิงกลยุทธ์ได้
