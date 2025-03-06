บล็อก ClickUp
Goals

วิธีสร้างแดชบอร์ดสำหรับ KPI (พร้อมตัวอย่างและเทมเพลต)

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
6 มีนาคม 2568

ในทีมที่มีประสิทธิภาพสูง ทุกคนรู้อย่างชัดเจนว่าตนเองรับผิดชอบอะไร กำลังทำงานอยู่ในระดับใด และผลงานของตนเชื่อมโยงกับเป้าหมายขององค์กรอย่างไร

ทีมเหล่านี้ที่ทำงานเป็นหนึ่งเดียวและทำลายเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง มีนิสัยร่วมกันอย่างหนึ่ง: พวกเขาติดตามและรู้ตัวเลขของพวกเขาตลอดเวลา

คุณไม่สามารถปรับปรุงสิ่งที่คุณไม่ได้วัดได้

ก้าวแรกในการปรับปรุงประสิทธิภาพคือการวัดผล ซึ่งนำเราไปสู่แนวคิดของ KPIs หรือ Key Performance Indicators KPIs ช่วยในการวัดประสิทธิภาพของบุคคล ทีมงาน และองค์กรทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตามการกำหนด KPIเป็นเพียงขั้นตอนแรกเท่านั้น

คุณต้องติดตามความคืบหน้าของคุณอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้คุณและทีมของคุณสามารถบรรลุเป้าหมายได้ นั่นคือเหตุผลที่แดชบอร์ด KPI มีประโยชน์! 📈

อะไรคือแดชบอร์ด KPI?

แดชบอร์ด KPI แสดง KPI (ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก) ของคุณในรูปแบบภาพ ทำให้คุณเห็นรายละเอียดของ KPI หลายตัวในที่เดียว โดยใช้กราฟ แผนภูมิ แถบความคืบหน้า ฯลฯ แดชบอร์ด KPI ช่วยให้คุณสามารถเห็นได้อย่างรวดเร็วว่าคุณหรือทีมของคุณอยู่ในสถานะใดเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ คุณสามารถประเมินได้ทันทีว่าคุณใกล้จะบรรลุเกณฑ์มาตรฐานมากเพียงใด

แดชบอร์ด KPI ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เข้าใจอย่างชัดเจนถึงผลการดำเนินงานขององค์กร ได้ตลอดเวลา ซึ่งช่วยให้สามารถระบุปัญหาและดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที

นี่คือวิธีที่แดชบอร์ด KPI ช่วยธุรกิจ:

  • แสดงข้อมูลให้เห็นภาพเพื่อความเข้าใจง่าย: แดชบอร์ด KPI นำข้อมูลที่ซับซ้อนจากแหล่งต่าง ๆ มารวมไว้ในมุมมองที่กระชับและเข้าใจง่าย ซึ่งช่วยให้ติดตามประสิทธิภาพการทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้นและสามารถระบุแนวโน้มได้ง่าย
  • ติดตามความคืบหน้าสู่เป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง:โดยใช้ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ แดชบอร์ดช่วยให้ทีมเข้าใจประสิทธิภาพของตนเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น ทีมการตลาดอาจติดตาม KPI เช่น ปริมาณผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ อัตราการสนทนา ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC) เป็นต้น เพื่อเข้าใจว่าพวกเขากำลังทำผลงานอย่างไร
  • ช่วยในการตัดสินใจ: แดชบอร์ด KPI สามารถเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยให้คุณและทีมของคุณตัดสินใจได้ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น ในสัปดาห์ที่จำนวนผู้ติดต่อจากเว็บไซต์ลดลง แดชบอร์ดKPI ด้านการตลาดอาจแสดงให้คุณเห็นว่าสาเหตุนั้นเกี่ยวข้องกับการลดลงของปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์หรือไม่
  • ปรับปรุงการสื่อสารและการประสานงานระหว่างแผนก: แดชบอร์ด KPI ช่วยให้ทีมต่างๆ มีมุมมองที่โปร่งใสเหมือนกันเกี่ยวกับเป้าหมายและความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมาย สิ่งนี้ช่วยให้แผนกต่างๆ มีความสอดคล้องกันในวัตถุประสงค์ร่วมกัน

แดชบอร์ด KPI สมัยใหม่รวบรวม KPI หลายตัวไว้ในมุมมองเดียว ช่วยประหยัดเวลาที่คุณอาจต้องใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ

มุมมองที่แบ่งปันช่วยให้ทีมวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน และใช้ข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อวัดความก้าวหน้า

ใหม่กับ KPI? ชมวิดีโอของเราที่จะทำให้คุณเข้าใจ KPI ได้ในครั้งเดียว!

องค์ประกอบของแดชบอร์ด KPI

แดชบอร์ด KPI เป็นมากกว่าเครื่องมือติดตาม: มันให้ภาพรวมของกำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึงและงานที่ต้องการความสนใจเร่งด่วน พร้อมกับเจ้าของงานที่เกี่ยวข้อง ความชัดเจนและความรับผิดชอบในระดับนี้นำไปสู่การตัดสินใจที่มีข้อมูลและการปรับเปลี่ยนที่เหมาะสม ทำให้คุณสามารถรักษาความก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายได้

แดชบอร์ด KPI ที่ออกแบบมาอย่างดีจะมีองค์ประกอบเหล่านี้:

ตัวชี้วัดหลัก

แดชบอร์ด KPI จะแสดงตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดที่เกี่ยวข้องกับทีมและองค์กร ตัวชี้วัดแต่ละตัวมักจะเป็น เฉพาะเจาะจง สามารถวัดได้ และมีการวัดผล ตัวอย่างเช่นตัวชี้วัดหลักสำหรับทีมบริหารผลิตภัณฑ์อาจรวมถึงอัตราการยอมรับฟีเจอร์, NPS (Net Promoter Score), อัตราการรักษาผู้ใช้, คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า (CSAT), เป็นต้น

การนำเสนอข้อมูลเชิงภาพ

แผนภูมิวงกลมแบบง่ายและรายการตัวเลขอาจไม่เพียงพอในการติดตามความก้าวหน้าของคุณอย่างแม่นยำ แทนที่จะใช้สิ่งเหล่านี้ คุณควรมองหาแดชบอร์ดสำหรับผู้บริหารที่นำเสนอข้อมูลเชิงลึกอย่างครบถ้วนผ่าน องค์ประกอบภาพ องค์ประกอบเช่น กราฟ มาตรวัด เครื่องวัดอุณหภูมิ และแถบแสดงความคืบหน้า จะช่วยให้การติดตามความก้าวหน้าเป็นเรื่องง่ายขึ้น

แดชบอร์ด KPI ที่แสดงข้อมูลผ่านแผนภูมิ กราฟ บัตรคะแนน ฯลฯ ช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถเข้าใจและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และตัดสินใจเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปได้ง่ายขึ้น

กิฟการ์ด Sprint Velocity ของ ClickUp
รักษาเป้าหมายให้ตรงเป้าด้วยแดชบอร์ด ClickUp
สร้างภาพ KPI ที่จำเป็น เช่น ความเร็วในการทำงาน (sprint velocity) ในแดชบอร์ดของ ClickUp

การอัปเดตแบบเรียลไทม์

คุณต้องการแดชบอร์ดที่มีข้อมูลล่าสุดและเชื่อถือได้มากที่สุด เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและดำเนินการได้อย่างทันท่วงที ในอุดมคติ แดชบอร์ด KPI ของคุณควรสามารถ อัปเดตข้อมูลโดยอัตโนมัติ แบบเรียลไทม์หรือในช่วงเวลาที่ถี่ได้ สิ่งนี้จะช่วยให้ข้อมูลที่คุณเห็นเป็นปัจจุบันและเชื่อถือได้เสมอ

ในขณะที่หลายทีมยังคงสร้างแดชบอร์ด KPI ใน Excel ข้อเสียที่สำคัญคือมันจะไม่ได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติ เครื่องมือสมัยใหม่สามารถทำได้ดีกว่าโดยการผสานรวมกับแหล่งข้อมูลของคุณ

ตัวเลือกการกรองและการเจาะลึก

แดชบอร์ดขั้นสูงจะให้คุณใช้ตัวกรองและตัวเลือกการเจาะลึกเพื่อ ดูเมตริกเฉพาะ ในรายละเอียดที่ละเอียดมากขึ้น ตัวอย่างเช่น แดชบอร์ดของ ClickUp มีตัวกรองและสวิตช์สลับเพื่อช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลที่จำเป็นได้

เจาะลึกข้อมูลในเมตริกใด ๆ บนแดชบอร์ด KPI ของคุณโดยใช้ตัวกรองใน ClickUp

เหตุการณ์สำคัญและกรอบเวลา

การตั้งเป้าหมายสำคัญเป็นสิ่งที่ผู้นำทีมควรทำเพื่อรักษาขวัญและกำลังใจของทีม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเป้าหมายระยะยาว เป้าหมายเหล่านี้ทำหน้าที่เป็น จุดตรวจสอบ ที่ช่วยเสริมกำลังใจผ่านสัญญาณที่มองเห็นได้ของความก้าวหน้า

ในทางกลับกัน ไทม์ไลน์จะมอบ แผนที่เส้นทางที่ชัดเจน ให้กับคุณและทีมทั้งหมดในการบรรลุเป้าหมาย ช่วยให้ทุกคนมีแรงจูงใจและมุ่งเน้นในสิ่งที่สำคัญ แดชบอร์ด KPI ของคุณควรสามารถรวมไทม์ไลน์เหล่านี้เข้ากับตัวชี้วัดประสิทธิภาพได้อย่างครบถ้วน

เป้าหมาย ClickUp
ตั้งและติดตามเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนความสำเร็จสำคัญให้กลายเป็นช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจของทีมด้วย ClickUp Goals

การปรับแต่ง

แดชบอร์ด KPI จะมีประโยชน์อย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อผู้ใช้สามารถ ปรับแต่งมุมมองแดชบอร์ดของตนเอง ได้ ตัวอย่างเช่น ผู้นำฝ่ายขายอาจต้องการดูเฉพาะ KPI ยอดขายโดยรวมและเพิ่มตัวกรองตามทีม ในทางกลับกัน หัวหน้าแผนกอาจต้องการดู KPI ประสิทธิภาพของทีมและบุคคลในรายละเอียดในรูปแบบที่เฉพาะเจาะจง

แดชบอร์ดของคุณควรสามารถปรับแต่งได้ เพื่อที่คุณจะไม่ต้องสร้างแดชบอร์ด KPI หลายชุดที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของแต่ละทีม นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างเทมเพลตแดชบอร์ดทั่วไปที่สามารถนำไปใช้ใหม่ได้บ่อยเท่าที่ต้องการ

💡เคล็ดลับมืออาชีพ:แผงควบคุม ClickUpสามารถปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่น พร้อมด้วย 50 วิดเจ็ตให้เลือกสร้างมุมมองข้อมูลตามที่คุณต้องการ

การแจ้งเตือน

เครื่องมือรายงาน KPIบางตัวอนุญาตให้คุณตั้งค่า การแจ้งเตือนและประกาศเตือน สำหรับเหตุการณ์เฉพาะที่ต้องการการแทรกแซงหรือการดำเนินการอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนเมื่อปริมาณผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณลดลงเกิน 10% ในหนึ่งสัปดาห์

อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย

แดชบอร์ด KPI เป็นเครื่องมือสำหรับทุกคนในองค์กร ไม่ใช่แค่เฉพาะผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเท่านั้น การออกแบบควรมีความเข้าใจง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ เพื่อให้ง่ายต่อการนำทาง ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญทั้งหมดต้องเข้าถึงได้ทันที เพื่อที่สมาชิกในทีมจะไม่ต้องค้นหาข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ การทำให้แดชบอร์ดรองรับการใช้งานบนมือถือ ยังเพิ่มประโยชน์ใช้สอย เนื่องจากทีมสามารถติดตามการอัปเดตที่สำคัญได้ทุกที่ทุกเวลา

ในฐานะนักวิเคราะห์ธุรกิจ ฟีเจอร์แดชบอร์ดของ ClickUp ช่วยให้การนำเสนอข้อมูลเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาก โดยสามารถแสดงข้อมูลได้อย่างสวยงามและมีจุดประสงค์ที่ชัดเจน ฟีเจอร์การเปรียบเทียบยังสามารถปรับแต่งได้ ทำให้สามารถแสดงข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์และมีความหมาย สามารถเข้าใจได้ง่ายมาก

ตอนนี้เราทราบแล้วว่าแดชบอร์ด KPI ที่มีประสิทธิภาพประกอบด้วยอะไรบ้าง มาตอบคำถามที่สร้างความสับสนให้กับหลายคนกัน—ความแตกต่างระหว่าง OKRs และ KPIs

ความแตกต่างระหว่าง KPI และ OKR

ในขณะที่ KPI และ OKR ถูกใช้เพื่อวัดและติดตามผลการดำเนินงาน จุดประสงค์และคุณสมบัติของทั้งสองนั้นแตกต่างกัน ในขณะที่ KPI วัดผลการดำเนินงานของคุณเทียบกับตัวชี้วัดเฉพาะ OKR จะกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการบรรลุเป้าหมายของคุณ นี่คือเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วระหว่างทั้งสอง:

ลักษณะKPIOKR
วัตถุประสงค์เพื่อวัดและติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อกำหนดและติดตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้
ช่วงเวลาที่ครอบคลุมกำลังดำเนินอยู่โดยปกติแล้วจะเป็นรายไตรมาสหรือรายปี
โฟกัสติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคคลหรือทีมเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจัดให้สอดคล้องและขับเคลื่อนบุคคลหรือทีมไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง
สิ่งที่พวกเขาวัดข้อมูลเชิงปริมาณผลลัพธ์สำคัญที่สามารถวัดได้ซึ่งเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์
โครงสร้างอธิบายและเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดรายบุคคลกำหนดแนวทางและขับเคลื่อนความก้าวหน้าไปสู่เป้าหมาย
ความยืดหยุ่นคงที่ตลอดระยะเวลา เว้นแต่มีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายปรับปรุงและแก้ไขเมื่อจำเป็น
ตัวอย่างปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์จำนวนผู้ติดต่อรายเดือนรายได้จากการขายธุรกรรมรายวันคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า (CSAT)ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC)เพิ่มปริมาณผู้เข้าชมเว็บไซต์ 50% เพิ่มลูกค้าเป้าหมายที่เข้ามาเอง 20% เพิ่มรายได้ 25% เพิ่มอัตราการแปลง 18% ปรับปรุงคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า 10% ลดต้นทุนการหาลูกค้าใหม่ 15%

ประเภทต่างๆ ของแดชบอร์ด KPI

แดชบอร์ด KPI มีความแตกต่างทั้งในด้านการออกแบบและฟังก์ชันการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของแต่ละบทบาท ตั้งแต่ CEO ผู้จัดการ หัวหน้าทีม ไปจนถึงผู้ปฏิบัติงานรายบุคคลภายในองค์กร

การเข้าใจลักษณะเฉพาะและวัตถุประสงค์ของแต่ละอย่างสามารถช่วยให้คุณนำกรอบ KPI ที่เกี่ยวข้องมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แดชบอร์ด KPI กลยุทธ์

ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับสูง ในองค์กรต้องการภาพรวมระดับสูงของผลการดำเนินงานของบริษัทเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ แดชบอร์ด KPI กลยุทธ์ให้ภาพรวมนี้เกี่ยวกับความคืบหน้าขององค์กรในการบรรลุ เป้าหมายกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ระยะยาว แดชบอร์ดนี้จะรวมถึงภาพรวมของสุขภาพธุรกิจและข้อมูลทั่วทั้งบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทางการเงิน ความพึงพอใจของลูกค้า เป็นต้น

แดชบอร์ด KPI สำหรับผู้บริหารประเภทนี้ให้:

  • การนำเสนอเป้าหมายเชิงกลยุทธ์: แสดงวัตถุประสงค์หลักขององค์กรและการสอดคล้องกับกลยุทธ์โดยรวม
  • การติดตามผลลัพธ์ทั่วทั้งองค์กร: มอบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแผนกต่าง ๆ และการมีส่วนร่วมของพวกเขาต่อเป้าหมายของบริษัท
  • การสนับสนุนการตัดสินใจ: รวมถึงข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้และการคาดการณ์ที่ช่วยในการวางแผนกลยุทธ์และการจัดสรรทรัพยากร
  • ข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์: ช่วยให้ซีอีโอและผู้บริหารสามารถติดตามสุขภาพขององค์กรและความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมาย

แดชบอร์ด KPI วิเคราะห์

แดชบอร์ด KPI เชิงวิเคราะห์มีรายละเอียดมากกว่าแดชบอร์ดเชิงกลยุทธ์และให้ข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเพื่อช่วยผู้จัดการในการตัดสินใจ โดยปกติแล้วจะรวมถึงข้อมูลย้อนหลังและฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ตัวกรองและมุมมองสำหรับการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น นักวิเคราะห์และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ในองค์กรของคุณจะใช้แดชบอร์ดดังกล่าวเป็นประจำทุกวัน นี่คือแดชบอร์ด KPI ที่ดีที่สุดสำหรับการวางแผนระยะยาวและกลยุทธ์

บางองค์กรใช้แดชบอร์ดวิเคราะห์เป็นแหล่งข้อมูลหลักสำหรับข้อมูลเชิงลึก โดยมีการตัดข้อมูลตามความต้องการของทีมหรือหน้าที่เฉพาะ

แดชบอร์ด KPI การดำเนินงาน

แดชบอร์ด ClickUp
ลองใช้แดชบอร์ด ClickUp
รับภาพรวมของตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์และเชิงปฏิบัติการ สถานะโครงการ และกิจกรรมของทีมในอินเทอร์เฟซแบบภาพเดียวด้วย ClickUp Dashboards

ประเภทของแดชบอร์ด KPI ที่ใช้กันมากที่สุดคือแดชบอร์ดการดำเนินงาน ซึ่งให้ภาพรวมของการดำเนินงานทางธุรกิจของคุณในช่วงเวลาหนึ่ง แดชบอร์ดประเภทนี้มักไม่มีลูกเล่นเพิ่มเติม เช่น มุมมองหลายแบบหรือแถบแสดงความคืบหน้า แต่จะเน้นที่ ประสิทธิภาพหรือสถานะปัจจุบัน เป็นหลัก แดชบอร์ด KPI การดำเนินงานยังมีรูปแบบที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายอีกด้วย

แดชบอร์ด KPI ประเภทนี้มักใช้โดย หัวหน้าทีมและผู้บริหารระดับกลาง; คุณสมบัติทั่วไปประกอบด้วย:

  • ตัวชี้วัดประสิทธิภาพเฉพาะทีม: ระบุรายละเอียดเป้าหมายของทีมและติดตามความคืบหน้าตามตัวชี้วัดเหล่านี้
  • เครื่องมือความร่วมมือและการจัดแนว: การรับรองว่าวัตถุประสงค์ของทีมสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรโดยรวม และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสมาชิกในทีม
  • การจัดการประสิทธิภาพ: ช่วยประเมินประสิทธิภาพของทีม, ระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง, และยกย่องความสำเร็จ
  • การติดตามความก้าวหน้า: เน้นความสำเร็จที่สำคัญและกำหนดเส้นตายที่กำลังจะมาถึงเพื่อรักษาแรงจูงใจของทีมและให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง

ตัวอย่างของแดชบอร์ดประเภทนี้ ได้แก่ ตัวติดตามผลการขายรายวัน, รายงานการเข้าร่วมทีม, ตัวติดตามเวลาการตอบกลับการสนับสนุนลูกค้า, แดชบอร์ดระดับสต็อกสินค้า, แดชบอร์ด KPI การขายของบริษัท เป็นต้น ทีมต่าง ๆ ภายในองค์กร (เช่น ทีมขาย, ทีมการตลาด, ทีมบริการลูกค้า เป็นต้น) ก็สามารถสร้างแดชบอร์ดการดำเนินงานเพื่อติดตาม KPI ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้เช่นกัน

แดชบอร์ด KPI เชิงกลยุทธ์

ผู้มีส่วนร่วมรายบุคคล ต้องเข้าใจว่างานของตนส่งผลต่อเป้าหมายขององค์กรอย่างไร แดชบอร์ดของพวกเขาจะมีลักษณะเชิงกลยุทธ์มากขึ้นและมุ่งเน้นที่สิ่งต่อไปนี้:

  • เป้าหมายและตัวชี้วัดส่วนบุคคล: แสดงเป้าหมายของแต่ละบุคคลและความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
  • การจัดการงาน: การผสานรายการงานและตัวบ่งชี้ความคืบหน้าเพื่อช่วยให้บุคคลจัดการปริมาณงานและจัดลำดับความสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ข้อเสนอแนะและการพัฒนา: การเสนอวิธีการรับข้อเสนอแนะและติดตามการพัฒนาและการเติบโตส่วนบุคคลภายในองค์กร
  • การมองเห็นการสอดคล้อง: แสดงให้เห็นว่าเป้าหมายของพวกเขามีความสอดคล้องกับเป้าหมายของทีมและองค์กรเพื่อสร้างความรู้สึกของการมีส่วนร่วมและการเป็นส่วนหนึ่งของทีม

แดชบอร์ด KPI การจัดการโครงการ

แดชบอร์ด ClickUp
ติดตามความคืบหน้าของโครงการของคุณอย่างใกล้ชิดด้วยแดชบอร์ด ClickUp

ผู้จัดการโครงการมักจะมีแดชบอร์ดแยกสำหรับแต่ละโครงการของตนแดชบอร์ด KPI การจัดการโครงการนี้สามารถแสดงภาพ ความคืบหน้าของโครงการ และประสิทธิภาพโดยรวมว่าเป็นไปตามความคาดหวังหรือไม่

แดชบอร์ดดังกล่าวจะประกอบด้วย KPI ที่เกี่ยวข้องกับ:

  • การจัดสรรและการใช้ทรัพยากร
  • การติดตามเวลา
  • สถานะการเสร็จสิ้นงาน
  • การใช้จ่ายงบประมาณ
  • กำหนดการโครงการ

มันช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถติดตามโครงการได้อย่างใกล้ชิดและดำเนินการแก้ไขเมื่อจำเป็น เพื่อนำ KPI ที่เฉพาะเจาะจงกลับมาอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง

บางองค์กรยังสร้างแดชบอร์ด KPI แบบกำหนดเองสำหรับทีมหรือโครงการเฉพาะ แดชบอร์ดเหล่านี้รวบรวมและแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุดสำหรับแต่ละกรณี

แต่ละประเภทของแดชบอร์ด KPI ช่วยให้ทุกคนในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งใดก็ตาม มีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ด้วยการนำเสนอข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องให้กับพนักงานในทุกระดับ แดชบอร์ด KPI ช่วยส่งเสริมการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการผลงาน และส่งเสริมวัฒนธรรมของความโปร่งใสและความรับผิดชอบ

อ่านเพิ่มเติม: ประเภทของบัตรคะแนน KPIสำหรับติดตามโครงการของคุณ

วิธีสร้างแดชบอร์ด KPI

ตอนนี้เรามาดูวิธีสร้างแดชบอร์ด KPI สำหรับตัวคุณเองหรือทีมของคุณกัน ทำตามได้เลย!

แม้ว่าคุณยังสามารถสร้างสิ่งนี้ได้ด้วยวิธีเดิมในแผ่นงาน Excel แต่โซลูชันแดชบอร์ดที่ทันสมัยจะช่วยให้การจัดการประจำวันง่ายขึ้น ในบรรดาตัวเลือกทั้งหมดที่มีอยู่ ClickUp โดดเด่นในฐานะโซลูชันการจัดการโครงการที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้การติดตามเป้าหมายและความคืบหน้าเป็นเรื่องง่าย

การสร้างแดชบอร์ด KPI ใน ClickUp

1. กำหนดเป้าหมายของคุณ

ก่อนสร้างแดชบอร์ด KPI ของคุณ คุณต้องตัดสินใจเกี่ยวกับเป้าหมายของคุณ เมื่อกำหนดเป้าหมาย ให้ระลึกไว้เสมอว่าเป้าหมายเหล่านั้นต้องสามารถพาคุณไปสู่เป้าหมายระยะยาวของคุณได้

วิธีที่ดีที่สุดในการตั้งเป้าหมายที่เกี่ยวข้องคือการปฏิบัติตามกรอบการทำงาน SMART: ตั้งเป้าหมายที่ Smart, Measurable, Achievable, Realistic, และ Time-bound. หากคุณไม่เคยทำมาก่อนหรือต้องการประหยัดเวลาคุณสามารถใช้เทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUpเพื่อตัดสินใจเป้าหมายของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ.

ปรับการตั้งเป้าหมายของทีมให้มีประสิทธิภาพด้วยกรอบการทำงานที่มีโครงสร้างจากเทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ปรับการตั้งเป้าหมายของทีมให้มีประสิทธิภาพด้วยกรอบการทำงานที่มีโครงสร้างจากเทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUp

เทมเพลตที่ปรับแต่งได้นี้ช่วยให้คุณแยกวัตถุประสงค์ที่ซับซ้อนออกเป็นเป้าหมายย่อยที่เล็กกว่าและสามารถบรรลุได้มากขึ้น ช่วยคุณกำหนดวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถบรรลุได้ มีความเกี่ยวข้อง และมีกรอบเวลาที่ชัดเจน

แบบฟอร์มเป้าหมาย SMART จะให้พื้นที่สำหรับระดมความคิดและจัดเก็บแนวคิดทั้งหมดของคุณ ในขณะที่ มุมมองเป้าหมายของบริษัท จะช่วยให้คุณติดตามเป้าหมายทั้งหมดที่ทีมของคุณกำลังดำเนินการอยู่

เมื่อคุณได้กำหนดเป้าหมายที่เกี่ยวข้องมากที่สุดเพื่อติดตามในแดชบอร์ด KPI ของคุณแล้ว ให้สร้างเป้าหมายเหล่านั้นใน ClickUp

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: กำลังตั้งเป้าหมายทีมอยู่ใช่ไหม? ให้สมาชิกในทีมมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมายเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนตั้งแต่เริ่มต้นClickUp Whiteboardsและแผนผังความคิดช่วยให้การระดมความคิดและการระดมสมองร่วมกันเป็นเรื่องง่าย

เป้าหมาย ClickUp
ใช้ ClickUp Goals เพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณด้วยกรอบเวลาที่ชัดเจน เป้าหมายที่วัดผลได้ และการติดตามความคืบหน้าอัตโนมัติ

ClickUp Goalsช่วยให้คุณสร้างและติดตามเป้าหมายและ KPI ของคุณได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย

ด้วย ClickUp Goals คุณสามารถ:

  • ใช้สิ่งต่าง ๆ เช่น แถบความคืบหน้า, แผนภูมิวงกลม, และเทอร์โมมิเตอร์เพื่อ ทำให้เป้าหมายและตัวชี้วัดของคุณชัดเจนขึ้น
  • เชื่อมโยงเป้าหมายของคุณกับงาน, งานย่อย, และรายการตรวจสอบ และติดตามสถานะของแต่ละอย่าง
  • แบ่งปันเป้าหมายของคุณ กับทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และดูความก้าวหน้าและการสอดคล้องของพวกเขา
  • ปรับแต่งแดชบอร์ด KPI ของคุณ ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง, มุมมองหลายแบบ, และการผสานรวม
  • เพิ่มฟีเจอร์การแจ้งเตือนและข้อเสนอแนะเพื่อให้สามารถ อัปเดต และตรวจสอบ KPI dashboard ของคุณได้อย่างสม่ำเสมอ

อ่านเพิ่มเติม:วิธีตั้งเป้าหมายทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ระบุตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

ตอนนี้คุณได้ตั้งเป้าหมายไว้แล้ว มาตัดสินใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่จะช่วยคุณวัดความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้ดีที่สุด

ตัวอย่างเช่น เป้าหมายของคุณอาจเป็นการเพิ่มรายได้เป็นเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดไว้ ในกรณีนี้ คุณต้องการติดตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าเป้าหมาย การเปลี่ยนแปลงเป็นลูกค้า มูลค่าการสั่งซื้อเฉลี่ย อัตรากำไร และอื่นๆ

คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองใน ClickUp เพื่อติดตามเมตริกเหล่านี้ได้ ระบบจะอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์ คุณจึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความทันสมัยของข้อมูล นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดตามเมตริกหลายตัวในแดชบอร์ดเดียวได้ ทำให้การวิเคราะห์ง่ายขึ้นมาก

3. กำหนดเป้าหมาย

สำหรับแต่ละตัวชี้วัดที่คุณได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้ ให้ตัดสินใจเลือกเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง (และสมเหตุสมผล!) ที่คุณจะมุ่งหวังไว้ ตัวอย่างเช่น สำหรับตัวชี้วัดการแปลง (conversions) คุณอาจตั้งเป้าหมายไว้ที่ 10% มากกว่าการแปลงในปัจจุบันของคุณ

เป้าหมายช่วยให้คุณวัดความก้าวหน้าของคุณไปสู่เป้าหมายได้ในทุกช่วงเวลา และช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง

ClickUp Goals ช่วยให้คุณกำหนด เป้าหมายห้าประเภท สำหรับแต่ละเป้าหมาย:

  • หมายเลข: ช่วงของตัวเลขที่คุณสามารถติดตามการเพิ่มขึ้นหรือลดลงจาก
  • จริง/เท็จ: มาตรวัดแบบทวิภาคเพื่อทราบว่ามีหรือไม่มีการบรรลุสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
  • เปอร์เซ็นต์: ค่าเปอร์เซ็นต์ที่จะใช้สำหรับสิ่งต่าง ๆ เช่น อัตราความสำเร็จ และอื่น ๆ
  • สกุลเงิน: มูลค่าทางการเงินที่สามารถใช้เปรียบเทียบเพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นหรือลดลง
  • งาน: เมื่อคุณต้องการติดตามการเสร็จสิ้นของงานย่อย งาน หรือรายการงาน
เป้าหมาย ClickUp
บรรลุเป้าหมายของคุณด้วยเป้าหมายที่วัดผลได้และการติดตามความคืบหน้าอัตโนมัติด้วย ClickUp Goals

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: คุณยังสามารถใช้ClickUp Milestonesเพื่อเน้นและติดตามงานที่สำคัญในโครงการของคุณได้อีกด้วย

นี่คือตัวอย่างวิธีการตั้งค่าเป้าหมายในแดชบอร์ดสำหรับ KPI ของทีมสนับสนุนลูกค้า

คุณอาจต้องการติดตามตัวชี้วัดเช่น:

  • จำนวนกรณีที่ได้รับการจัดการ
  • คะแนน CSAT เฉลี่ย
  • เวลาตอบสนองเฉลี่ย
  • จำนวนการยกระดับปัญหา

ในการดูข้อมูลเหล่านี้ในแดชบอร์ด KPI คุณจะต้องเพิ่ม วิดเจ็ตตัวเลข เพื่อวัดจำนวนกรณีที่ได้รับการจัดการและการส่งต่อปัญหาไปยังระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในทำนองเดียวกัน คุณสามารถเพิ่ม วิดเจ็ตการติดตามเวลา สำหรับการติดตามเวลาการตอบสนองของฝ่ายสนับสนุนลูกค้า และ วิดเจ็ตความคืบหน้า สำหรับเมตริกการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ เช่น CSAT

4. ผสานแหล่งข้อมูลของคุณ

ใช้การผสานการทำงานของ ClickUpเพื่อทำให้การรวบรวมข้อมูลเป็นอัตโนมัติเมื่อเป็นไปได้ เช่น การเชื่อมโยงซอฟต์แวร์สนับสนุนลูกค้าเพื่อติดตามเวลาการตอบกลับโดยอัตโนมัติ ClickUp รองรับการผสานการทำงานแบบเนทีฟกับแอปต่างๆ เช่น Slack, Everhour, Front และ Hubspot และให้คุณเชื่อมต่อผ่าน Zapier กับแอปอื่นๆ อีกหลายร้อยแอป คุณยังสามารถสร้างการผสานการทำงานแบบกำหนดเองโดยใช้ API ของ ClickUp ได้อีกด้วย

นอกจากนี้ แดชบอร์ดยังสามารถผสานข้อมูลจากคุณสมบัติต่าง ๆ ของ ClickUp (เช่น ClickUp Tasks และ ClickUp Goals) ได้ ทำให้คุณสามารถติดตามการอัปเดตได้อย่างต่อเนื่อง

5. สร้างและปรับแต่งแดชบอร์ดของคุณ

เมื่อคุณกำลังออกแบบเลย์เอาต์ของแดชบอร์ดของคุณ ให้รักษาความสวยงามและใช้งานง่ายไว้เสมอ นี่จะช่วยให้การนำทางเป็นไปอย่างราบรื่นสำหรับสมาชิกทีมทุกคน อย่าลังเลที่จะลองใช้เลย์เอาต์ต่าง ๆ เพื่อค้นหาการผสมผสานที่ดีที่สุดระหว่างความสวยงามและความสามารถในการใช้งาน คุณยังสามารถลองใช้เทมเพลตแดชบอร์ดต่าง ๆ ได้จนกว่าคุณจะพบแบบที่เหมาะกับคุณอย่างสมบูรณ์แบบ

ClickUp ช่วยให้คุณปรับแต่งแดชบอร์ดได้ตามที่คุณต้องการ นอกเหนือจากวิดเจ็ตกว่า 50 แบบให้เลือกแล้ว ยังมีฟีเจอร์อื่นๆ ของ ClickUp ที่ทำให้เรื่องนี้ง่ายสำหรับคุณ:

  • ฟิลด์ที่กำหนดเอง: ใช้ ฟิลด์ที่กำหนดเอง ของ ClickUpเพื่อติดตามเมตริกเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ KPI ของคุณ เช่น 'ความคิดเห็นของผู้ใช้ที่ได้รับการดำเนินการ' พร้อมช่องทำเครื่องหมาย หรือ 'การแก้ไขปัญหาภายในวันเดียวกัน' พร้อมเปอร์เซ็นต์
  • สถานะที่กำหนดเอง: สร้างสถานะงานที่ไม่ซ้ำใครของคุณเอง (พร้อมรหัสสี) ด้วย สถานะงานที่กำหนดเอง ของ ClickUp. คุณสามารถเปลี่ยนชื่อหรือแม้กระทั่งลบสถานะเหล่านี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการทำงานของคุณ.
ฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp
ติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp

6. ติดตามตัวชี้วัด

เมื่อคุณได้กำหนดเป้าหมายของคุณแล้ว ถึงเวลาที่จะติดตามตัวชี้วัดที่คุณเลือกไว้ซอฟต์แวร์ KPIอย่าง ClickUp จะทำสิ่งนี้ให้คุณโดยอัตโนมัติ ทำให้ข้อมูลบนแดชบอร์ดของคุณเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

แดชบอร์ด KPI
ปรับแต่งแดชบอร์ด ClickUp ของคุณให้แสดงตัวชี้วัดที่คุณต้องการ ในรูปแบบที่คุณต้องการ

ClickUp Tasksช่วยให้คุณจัดระเบียบและติดตามงานที่เกี่ยวข้องกับแต่ละเป้าหมายเพื่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพ อินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายช่วยให้การจัดการงานเป็นเรื่องง่าย พร้อมมุมมองหลากหลายเพื่อให้ภาพรวมของกระบวนการทำงานอย่างครบถ้วน

นอกเหนือจากมุมมองแดชบอร์ดแล้วมุมมองของ ClickUpยังช่วยให้คุณมองเห็นและศึกษาข้อมูลของคุณในรูปแบบต่างๆ ได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น มุมมองรายการ (เหมาะสำหรับการแยกย่อยงานแต่ละอย่างอย่างละเอียด), มุมมองไทม์ไลน์ (หากคุณต้องการดูงานตามวันที่และระยะเวลา), มุมมองปริมาณงาน, แผนภูมิแกนต์ และอื่นๆ อีกมากมาย

มุมมอง ClickUp: ประเภทบุคลิกภาพในที่ทำงาน
ใช้ประโยชน์จากมุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบของ ClickUp เพื่อจัดระเบียบงานของทีมคุณในแบบที่คุณต้องการ

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: คุณสามารถสร้างงานใน ClickUp เพื่อเตือนให้คุณติดตามตัวชี้วัด KPIของคุณเป็นประจำได้

หรือจะดีกว่านั้น ให้ระบบอัตโนมัติทำงานนี้โดยมอบหมายให้ClickUp Brain ซึ่งเป็น ผู้ช่วย AI ที่ผสานรวม ใน ClickUp คุณสามารถให้มันวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อติดตามตัวชี้วัดและกำหนดเวลาและส่งรายงานความคืบหน้าอัตโนมัติได้

คุณสามารถ ถามคำถามกับ ClickUp Brain ได้ และมันจะค้นหาทุกแดชบอร์ดในพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกที่คุณต้องการโดยอัตโนมัติและรวดเร็ว

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องทุกคนมีการเข้าถึงแดชบอร์ด KPI การแบ่งปันแดชบอร์ด ช่วยส่งเสริมความโปร่งใสและทำให้ทุกคนมีความสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรและบทบาทของตนในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น

กังวลเรื่องความปลอดภัยหรือไม่? ไม่ต้องกังวล—คุณสามารถ ตั้งค่าสิทธิ์ผู้ใช้ เพื่อจำกัดการเข้าถึงแดชบอร์ดเฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

7. วิเคราะห์ผลลัพธ์

หลังจากติดตามตัวชี้วัดของคุณมาระยะหนึ่งแล้ว ให้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อดูว่าคุณกำลังอยู่ในเส้นทางที่จะบรรลุเป้าหมายหรือไม่ หากไม่เป็นเช่นนั้น คุณสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปได้อย่างรวดเร็ว

ClickUp ช่วยให้คุณย้ายจากภาพรวมกว้างไปสู่ข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ตัวกรองและฟีเจอร์การเจาะลึกในแดชบอร์ด

มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp
ติดตามความคืบหน้า, จุดสำคัญ, และการพึ่งพาอาศัยกับทีมของคุณผ่านมุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp

แผนภูมิแกนต์ใน ClickUpเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ยอดเยี่ยมในการดูภาพรวมของงานและตัวชี้วัดทั้งหมดในโครงการของคุณ และเห็นจุดที่ต้องเร่งดำเนินการ คุณสามารถใช้ฟังก์ชันลากและวางเพื่อปรับไทม์ไลน์ตามที่ต้องการได้ แผนภูมิแกนต์ยังช่วยให้คุณระบุการพึ่งพาของงานที่ขัดขวางความคืบหน้า และค้นหาช่วงเวลาว่างที่อาจนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกด้วย

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ถามคำถามกับ ClickUp Brain แล้วมันจะค้นหาทุกแดชบอร์ดในพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อนำคำตอบมาให้คุณทันที ตอนนี้ลองคิดดูว่าคุณจะใช้เวลาที่ประหยัดได้ไปทำอะไร 🙌

8. ประเมินความก้าวหน้า

นอกจากการติดตามและวิเคราะห์ตัวชี้วัดแต่ละรายการแล้ว การหยุดพักเป็นระยะเพื่อประเมินภาพรวมของคุณก็มีความสำคัญเช่นกัน การตรวจสอบเหล่านี้ช่วยให้คุณมองเห็นความสำเร็จที่บรรลุได้และระบุจุดที่ควรปรับปรุง

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ตั้งค่าการทบทวนรายสัปดาห์หรือรายปักษ์โดยใช้ปฏิทินของ ClickUpเพื่อประเมินความก้าวหน้าของ KPI และปรับงานและกลยุทธ์ตามความจำเป็น

มุมมองบอร์ดของ ClickUpจัดกลุ่มงานตามสถานะเพื่อช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าและทำการปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว ลักษณะที่มองเห็นได้ของกระดานคัมบังทำให้ง่ายต่อการติดตามและจัดการเป้าหมาย ดังนั้นคุณสามารถเปลี่ยนโฟกัสและทรัพยากรไปยังจุดที่ต้องการมากที่สุดได้

มุมมองบอร์ดของ ClickUp
ทราบสถานะของงานของคุณได้ในพริบตาและย้ายงานที่เสร็จสมบูรณ์ไปยังขั้นตอนถัดไปได้อย่างรวดเร็วด้วยมุมมองบอร์ดของ ClickUp

หลังจากการประเมินผล คุณอาจตัดสินใจปรับเป้าหมายหรือกรอบเวลา หรือแม้แต่เปลี่ยนกลยุทธ์ของคุณ เนื่องจากสภาพแวดล้อมการทำงานของเรามักจะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การประเมินผลเช่นนี้ช่วยให้ทีมสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงและรักษาความคล่องตัวได้

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ขณะที่คุณใช้แดชบอร์ด KPI ให้รวบรวมความคิดเห็นจากทีมของคุณเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความสามารถในการใช้งาน หาวิธีปรับปรุงแดชบอร์ด KPI ขององค์กรคุณอย่างต่อเนื่อง

การทบทวนตามกำหนดเวลาอย่างสม่ำเสมอช่วยให้แดชบอร์ดยังคงตอบสนองความต้องการของคุณและช่วยให้คุณเฉลิมฉลองความสำเร็จเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ

การใช้แม่แบบ KPI ของ ClickUp

ดังนั้น นี่คือกระบวนการสร้างแดชบอร์ดโดยสรุป หากคุณไม่ต้องการเสียเวลาสร้างแดชบอร์ดของคุณเองคุณสามารถใช้เทมเพลต KPI ของ ClickUpเพื่อตั้งค่าและติดตามตัวชี้วัดความสำเร็จสำหรับคุณและทีมของคุณได้อย่างรวดเร็ว

ติดตามและแสดงภาพตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักด้วยเทมเพลต KPI ของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ติดตามและแสดงภาพตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักด้วยเทมเพลต KPI ของ ClickUp

เทมเพลตแดชบอร์ด KPI นี้จะช่วยให้คุณ:

  • ทำความเข้าใจความชัดเจนเกี่ยวกับความก้าวหน้าของทีมในการบรรลุเป้าหมาย
  • ให้แน่ใจว่าทีมและบุคคลมีความสอดคล้องกันในเป้าหมาย
  • ติดตามประสิทธิภาพตลอดเวลาด้วยภาพที่อ่านง่าย

หลังจากนำเข้าเทมเพลตแดชบอร์ด KPI แล้ว ให้ใช้เวลาในการปรับแต่งให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักเฉพาะขององค์กรของคุณ คุณสามารถใช้ สถานะที่กำหนดเอง (เสร็จสิ้น, ไม่เป็นไปตามแผน, เป็นไปตามแผน, ยังไม่ได้เริ่ม, และมีความเสี่ยง) และ ฟิลด์ที่กำหนดเอง (ความคืบหน้า, แผนก, ค่าเป้าหมาย, ค่าจริง, KPI, ฯลฯ) เพื่ออัปเดตตามที่คุณต้องการ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณติดตาม KPI ได้ดีขึ้นด้วยการติดตามเวลาในตัว, แท็ก, และการทำงานอัตโนมัติ

ในขณะที่ผู้นำสามารถใช้ มุมมองสรุป เพื่อดูภาพรวมของ KPI ทั้งหมดและแนวโน้มของ KPI เหล่านั้น ผู้จัดการฝ่ายสามารถติดตามความก้าวหน้าของแต่ละฝ่ายได้ด้วย มุมมอง OKR ของแต่ละฝ่าย นอกจากนี้ มุมมองความก้าวหน้า ยังสามารถแสดงการประเมินเชิงลึกของแต่ละ KPI ได้ ในขณะที่ มุมมองไทม์ไลน์ เหมาะสำหรับการติดตามเหตุการณ์สำคัญและกำหนดเวลา

ตัวอย่างแดชบอร์ด KPI

มาดูตัวอย่างแดชบอร์ด KPI กันอย่างรวดเร็วเพื่อดูว่ามันสามารถใช้กับตัวชี้วัดและฟังก์ชันต่างๆ ได้อย่างไร

แดชบอร์ดแคมเปญการตลาด ClickUp

สร้างภาพรวมของกิจกรรมการตลาดของคุณด้วยแดชบอร์ดแคมเปญการตลาดของ ClickUp

ด้วยแดชบอร์ดแคมเปญการตลาดของ ClickUp ทีมงานสามารถมองเห็นภาพรวมของโครงการการตลาดหลักได้ในที่เดียว

มาพิจารณาตัวอย่างของ แคมเปญการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์ ที่คุณได้ระบุเป้าหมายไว้ เช่น การเพิ่มการเข้าถึง การมีส่วนร่วม และจำนวนผู้ติดตาม

เพื่อติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญ คุณสามารถสร้างแดชบอร์ด KPI การตลาดเพื่อติดตามตัวชี้วัดต่างๆ เช่น:

  • จำนวนการแสดงผลต่อสัปดาห์และต่อเดือน
  • จำนวนการถูกใจต่อสัปดาห์และต่อเดือน
  • การถูกใจและการแชร์ตามช่องทาง
  • จำนวนผู้ติดตามต่อสัปดาห์ เป็นต้น

แดชบอร์ดภาพรวมการขายของ ClickUp

แดชบอร์ดภาพรวมการขายที่แชร์ร่วมกันช่วยให้ทีมของคุณอยู่ในหน้าเดียวกันเสมอ

คุณสามารถสร้างและปรับแต่งแดชบอร์ดภาพรวมการขายใน ClickUpเพื่อช่วยให้ทีมขายของคุณติดตามตัวชี้วัดสำคัญทางธุรกิจได้

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้วิดเจ็ตที่แตกต่างกันเพื่อสร้างการแสดงผลแบบภาพของ:

  • ยอดขายรวมและยอดขายสุทธิรายเดือน
  • การเติบโตของยอดขายตามภูมิภาค
  • ข้อมูลการขายตามช่องทาง
  • อัตราการปิดการขายรายเดือน
  • อัตราการเปลี่ยนแปลงโดยรวม
  • ยอดขายตามหมวดหมู่หรือประเภทสินค้า เป็นต้น

การติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญเหล่านี้ช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายขาย ควบคุมตัวเลขยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัดสินใจโดยอิงข้อมูล และทำให้ทุกคนมีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน

ด้วย ClickUp, ผู้ขายแต่ละคนมีแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ของตัวเอง. พวกเขาสามารถเห็นข้อมูลที่สำคัญมากมายเกี่ยวกับการก้าวหน้าของโครงการลูกค้าของพวกเขาและผลกระทบต่อรายได้ที่พวกเขาไม่สามารถเห็นได้ก่อนหน้านี้.

แดชบอร์ดเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคลของ ClickUp

สร้างแดชบอร์ดเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลใน ClickUp เพื่อติดตามงานของคุณเอง

แดชบอร์ดไม่ได้มีไว้สำหรับติดตามความก้าวหน้าของทีมเท่านั้น คุณยังสามารถใช้แดชบอร์ด KPI เพื่อวัดประสิทธิภาพการทำงานของคุณเองได้อีกด้วย

สร้างแดชบอร์ดของคุณเองแดชบอร์ดประสิทธิภาพส่วนบุคคล ClickUpในแบบที่คุณต้องการ—เพิ่มวิดเจ็ตและข้อมูลที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ ตัวอย่างเช่น ตัวแทนฝ่ายสนับสนุนลูกค้าอาจต้องการติดตามตัวชี้วัดเฉพาะ เช่น:

  • จำนวนรวมของกรณีที่ได้รับมอบหมายให้พวกเขา
  • งานที่เปิดอยู่ในปัจจุบันกับพวกเขา
  • งานที่ปิดโดยพวกเขาในระหว่างสัปดาห์
  • เวลาเฉลี่ยในการดำเนินการแต่ละงานของพวกเขา
  • คะแนนการประเมินความคิดเห็นของลูกค้าของพวกเขา

นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกคนในการดูว่าพวกเขาใช้เวลาไปกับอะไรและสิ่งนั้นสอดคล้องกับเป้าหมายของพวกเขาหรือไม่ หากไม่เป็นเช่นนั้น พวกเขาสามารถปรับทิศทางและจัดลำดับความสำคัญใหม่ได้อย่างรวดเร็วและกลับมาสู่เส้นทางที่ถูกต้อง

วิธีใช้แดชบอร์ด KPI เพื่อทำงานอย่างชาญฉลาด

การนำระบบแดชบอร์ด KPI ที่ติดตามตัวชี้วัดหลักมาใช้สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กรได้ ด้วยการนำระบบแดชบอร์ด KPI มาใช้อย่างมีกลยุทธ์ ทีมสามารถทำงานได้อย่างชาญฉลาดขึ้น ทำให้ทุกความพยายามมีส่วนช่วยโดยตรงต่อเป้าหมายขององค์กร

นี่คือข้อได้เปรียบที่สำคัญที่สุดของการใช้แดชบอร์ด KPI อย่างมีประสิทธิภาพ:

1. เสริมสร้างการสื่อสารเป้าหมายเชิงกลยุทธ์

เป้าหมายขององค์กรและทีมมักต้องการการประสานงานระหว่างทีมต่าง ๆ หากไม่มี แพลตฟอร์มที่เป็นหนึ่งเดียว สำหรับการนำเสนอเป้าหมายและตัวชี้วัดประสิทธิภาพ คุณอาจเสี่ยงต่อการสื่อสารที่ผิดพลาดและการเกิดข้อมูลที่แยกส่วน

แดชบอร์ด KPI ช่วยชี้แจง ความสำเร็จของบุคคลและทีม และความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมายในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย การมองเห็นนี้ช่วยให้สมาชิกในทีมเห็นถึงการมีส่วนร่วมของพวกเขาต่อเป้าหมายใหญ่ขององค์กร; บริบทนี้ช่วยกระตุ้นพวกเขาและขับเคลื่อนประสิทธิภาพการทำงาน

นอกจากนี้ แพลตฟอร์มแดชบอร์ดหลายแห่งยังมีเครื่องมือ การทำงานร่วมกัน ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการใช้แอปพลิเคชันเพิ่มประสิทธิภาพภายนอก และทำให้งานประจำวันของคุณง่ายขึ้น

2. ตรวจสอบกิจกรรมได้อย่างง่ายดาย

ซอฟต์แวร์แดชบอร์ดอัจฉริยะพร้อม การติดตามงานแบบเรียลไทม์ ทำให้การประชุมอัปเดตประจำสัปดาห์กลายเป็นเรื่องในอดีตอันไกลโพ้น

แดชบอร์ดเช่น ClickUp จะอัปเดตแบบเรียลไทม์เพื่อแสดงให้คุณเห็นถึงขอบเขตของงานที่เสร็จสมบูรณ์ในทุกช่วงเวลา ไม่จำเป็นต้องติดตามงานผ่านเอกสารสเปรดชีตหลายสิบฉบับหรือรอให้ทีมต่าง ๆ ส่งข้อมูลให้คุณเพื่อรวบรวมไว้ในมุมมองเดียวอีกต่อไป!

เพื่อให้ใช้ข้อมูลของคุณได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ควรเลือกโซลูชันแดชบอร์ดที่ผสานเข้ากับกระบวนการทำงานปัจจุบันของคุณได้อย่างไร้รอยต่อ ซึ่งอาจหมายถึงการเลือกแอปที่รองรับและเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลหลักของคุณ หรือเลือกใช้แพลตฟอร์มแบบครบวงจรที่นำเสนอการรายงาน KPI อย่างละเอียด การแสดงผลข้อมูลในรูปแบบภาพ และการทำงานอัตโนมัติ

3. สร้างโอกาสในการใช้เกมมิฟิเคชัน

นอกเหนือจากการวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว แดชบอร์ด KPI ยังสามารถเพิ่มองค์ประกอบที่สนุกสนานเข้าไปในกระบวนการทำงาน ทำให้พนักงานของคุณมีส่วนร่วมมากขึ้นผ่านการทำให้เป็นเกม

การสำรวจของ TalentLMSระบุว่า การนำเกมมิฟิเคชันมาใช้สามารถ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และความสุขในที่ทำงานได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยมีพนักงานถึง 89% รู้สึกว่าตนเองมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ 88% รู้สึกมีความสุขเพิ่มขึ้น

แดชบอร์ด KPI สามารถช่วยคุณตั้งค่าระบบการให้รางวัลตามการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงได้ คุณยังสามารถรวมระบบคะแนน, ตารางผู้นำ, และองค์ประกอบการแข่งขันอื่น ๆ ได้เพื่อสร้างการแข่งขันที่ดีต่อสุขภาพ ตราบใดที่ไม่ทำลายความร่วมมือ

4. ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมที่ดีขึ้นและความรับผิดชอบ

แดชบอร์ด KPI ช่วยแก้ไขปัญหาการทำงานร่วมกันที่พบบ่อย เช่น งานที่ไม่ชัดเจน ขาดการสื่อสาร และขาดการมองเห็นเป้าหมายขององค์กรในภาพรวม

การแสดง KPI ของคุณควบคู่กับเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จะช่วยให้แดชบอร์ดชี้แจงความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล ลดความสับสน และระบุปัญหาการไม่มีประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังช่วยให้เกิดความโปร่งใส และสร้างความไว้วางใจภายในองค์กรของคุณ

นอกจากนี้ เมื่อสมาชิกในทีมของคุณสามารถดูงานของกันและกันได้ จะช่วยส่งเสริมการแบ่งปันความรู้และการสนับสนุนซึ่งกันและกัน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมและความรับผิดชอบให้ดียิ่งขึ้น

สร้างแดชบอร์ด KPI ระดับแนวหน้าด้วย ClickUp

KPI ช่วยให้ทีมสามารถชี้แจงและมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายและประสิทธิภาพรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนได้ชัดเจนขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้บุคคลสามารถมองเห็นได้ว่าความพยายามของตนมีผลกระทบต่อทีมอย่างไร ในทางกลับกัน KPI ยังช่วยชี้ให้เห็นถึงกิจกรรมและพฤติกรรมที่ไม่สนับสนุนเป้าหมายของบริษัท และควรลดความสำคัญลง

อย่างไรก็ตาม KPI ที่มีประสิทธิภาพสำหรับทีมหนึ่งหรือแม้แต่สำหรับองค์กรหนึ่งอาจไม่เหมาะกับอีกทีมหนึ่ง ดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณ ระบุลำดับความสำคัญของคุณและเลือก KPI ที่เหมาะสม เพื่อวัดความก้าวหน้า

การใช้ซอฟต์แวร์ KPI ที่ออกแบบมาอย่างดีสามารถทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น ลดการคาดเดาและเร่งความก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายได้

ClickUp เป็นหนึ่งในโซลูชันที่ใช้งานง่ายและคุ้มค่าที่สุดสำหรับการสร้างแดชบอร์ด KPI คุณภาพสูง มันยกระดับความสามารถในการรายงานของคุณด้วยข้อมูลเรียลไทม์เมื่อใดก็ตามที่ต้องการ ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องเสียเวลาตามหาข้อมูลอีกต่อไปและสามารถมุ่งเน้นไปที่งานเชิงกลยุทธ์ได้

ลงทะเบียนเพื่อใช้ ClickUpและทดลองใช้แดชบอร์ดวันนี้!