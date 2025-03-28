10 อันดับเทมเพลตแดชบอร์ด Google Sheets ฟรี

หลายแง่มุมของโครงการต้องทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้องเพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น
แต่หากไม่มีแดชบอร์ดโครงการแบบรวมศูนย์ที่จะให้ภาพรวมที่ครอบคลุมและบูรณาการเกี่ยวกับสถานะและสุขภาพของโครงการของคุณ คุณจะต้องค้นหาข้อมูลจากรายงานและแผ่นข้อมูลที่ยาวเหยียดเพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญออกมา
นั่นคือจุดที่เทมเพลตแดชบอร์ด Google Sheet มีประโยชน์ มันช่วยคุณประหยัดเวลาในการตั้งค่าแดชบอร์ดการจัดการโครงการตั้งแต่เริ่มต้น แทนที่คุณจะสามารถใส่ข้อมูลของคุณและเริ่มต้นได้ทันที
แดชบอร์ดของ Google Sheets ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงานโดยแสดงข้อมูลสำคัญผ่านกราฟ แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ
ในบทความนี้ เราจะรีวิวเทมเพลตแดชบอร์ด Google Sheets ที่ดีที่สุด พร้อมนำเสนอทางเลือกเพิ่มเติมที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณให้ดียิ่งขึ้น
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตแดชบอร์ด Google Sheets ดี?
เทมเพลตแดชบอร์ดของ Google Sheets ช่วยให้คุณจัดระเบียบและแสดงข้อมูลด้วยองค์ประกอบต่างๆ เช่น แผนภูมิวงกลมและกราฟ ทำให้การตีความตัวชี้วัดที่สำคัญเป็นเรื่องง่ายในพริบตา
ตัวอย่างเช่น แม่แบบไทม์ไลน์การตลาดสำหรับกิจกรรมสามารถช่วยคุณจัดการแคมเปญทั้งหมดได้อย่างเป็นระเบียบจากพื้นที่เดียว คุณสามารถดึงข้อมูลจากสเปรดชีตและแหล่งข้อมูลภายนอกเช่น Google Analytics, Salesforce, Github, เป็นต้น เพื่อสร้างกราฟ, ตาราง, และแผนภูมิได้
ส่วนที่ดีที่สุดคือเทมเพลตแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เหล่านี้ถูกใช้สำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลายเพื่อสื่อสารสถานะและความคืบหน้าของโครงการให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก
เทมเพลตแดชบอร์ดใน Google Sheets ควรมีสิ่งต่อไปนี้:
- ความชัดเจน: แม่แบบควรนำเสนอข้อมูลอย่างชัดเจนโดยใช้แผนภูมิ กราฟ ตาราง และองค์ประกอบภาพอื่น ๆ พร้อมทั้งเน้นข้อมูลสำคัญโดยไม่ทำให้รกสายตา
- การปรับแต่ง: ผู้ใช้ควรสามารถปรับเปลี่ยนแดชบอร์ดของ Google Sheetsให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของตนได้ รวมถึงการปรับแต่งรูปแบบ สี และแหล่งข้อมูล
- การโต้ตอบ: คุณสมบัติเช่นเมนูแบบเลื่อนลงหรือสไลเดอร์ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ ทำให้สามารถสำรวจข้อมูลได้แบบไดนามิก
- ระบบอัตโนมัติ: ความสามารถในการอัปเดตข้อมูลโดยอัตโนมัติช่วยให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ
- ความสะดวกในการใช้งาน: อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายพร้อมการนำทางที่ใช้งานง่าย ช่วยให้ทุกทีมในองค์กรของคุณสามารถจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อ่านเพิ่มเติม:10 เคล็ดลับ Google Sheets ที่จะทำให้งานของคุณง่ายขึ้น
เทมเพลตแดชบอร์ด Google Sheets ฟรี
แม้ว่า Google Sheets จะมีเทมเพลตแดชบอร์ดให้เลือกหลายแบบ แต่เราได้คัดสรรรายการเทมเพลต Google Sheets ฟรี 5 แบบที่สามารถหาได้บนอินเทอร์เน็ตมาให้คุณแล้ว
1. แบบรายงานการจราจรทางเว็บไซต์สำหรับ Google Sheets โดย Coefficient
เทมเพลตรายงานการเข้าชมเว็บไซต์สำหรับ Google Sheets โดย Coefficientเชื่อมต่อกับบัญชี Google Analytics ของคุณและดึงข้อมูลโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของประสิทธิภาพเว็บไซต์ของคุณ
คุณสามารถ วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ชม, ตรวจสอบช่องทางได้มาซึ่งการเข้าชม, ระบุหน้าเว็บที่ได้รับความนิยมมากที่สุด, และอื่น ๆ ได้ในที่เดียว
เทมเพลตนี้ยังสรุปเมตริกที่สำคัญของ Google Analytics ช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายและตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูล
เทมเพลตแดชบอร์ด Google Sheets นี้ เป็นเครื่องมือที่มีค่าสำหรับการวิเคราะห์เว็บไซต์ของคุณ เพราะมัน:
- ให้การแสดงผลประสิทธิภาพของเว็บไซต์แบบเรียลไทม์ รวมข้อมูลเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดาย
- ช่วยให้สามารถวิเคราะห์แหล่งที่มาของการเข้าชมและตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ได้อย่างลึกซึ้ง
- ทำให้การรายงานง่ายขึ้นด้วยการดึงข้อมูลอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาด
2. แผงควบคุมสเปรดชีตการวิเคราะห์การสูญเสียบุคลากรโดย Template.net
กลยุทธ์การรักษาพนักงานไม่ได้เป็นเพียงการทำให้คนอยู่ต่อเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการทำให้พนักงานของคุณมีความสุขด้วย 😁
เทมเพลตแดชบอร์ด Google Sheet สำหรับการวิเคราะห์การสูญเสียพนักงานโดย Template.netช่วยให้คุณสามารถมองเห็นและติดตามแนวโน้มการสูญเสียพนักงานได้อย่างง่ายดาย
ด้วยแดชบอร์ดการวิเคราะห์เช่นนี้ ผู้ตัดสินใจสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดวางบุคลากรในทุกแผนกภายในองค์กร
ทีม HR สามารถใช้เทมเพลตแดชบอร์ด Google Sheet นี้เพื่อ แสดงภาพแนวโน้มการลาออกของพนักงานและระบุปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการลาออก ซึ่งเป็นการวางรากฐานสำหรับการสร้างกลยุทธ์การสรรหาและการรักษาพนักงาน
3. แม่แบบแดชบอร์ดโครงการหลายโครงการ โดย Template.net
ในฐานะผู้จัดการโครงการ คุณมีความรับผิดชอบต่อความสำเร็จของโครงการหลายโครงการ
เทมเพลตแดชบอร์ดโครงการหลายโครงการโดย Template.netเป็นเทมเพลตไทม์ไลน์โครงการที่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณติดตามโครงการทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียว
เมื่อคุณป้อนข้อมูลโครงการลงในแผ่นงาน ระบบจะแสดงข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียดในทุกแง่มุมของโครงการ ตั้งแต่การประเมินความเสี่ยงไปจนถึงการจัดทำงบประมาณ ด้วยความสามารถในการติดตามปัญหา การตรวจสอบ และการจัดสรรทรัพยากร แม่แบบนี้ช่วยให้การจัดการโครงการแบบองค์รวมและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เทมเพลตการจัดการโครงการใน Google Sheetsสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการขององค์กรและได้ภาพรวมที่เป็นหนึ่งเดียวของตัวชี้วัด, ความสัมพันธ์, งาน, และเป้าหมายของโครงการ
4. แม่แบบแดชบอร์ดการคำนวณ FTE โดย Template.net
บริษัทวัดค่าเทียบเท่าเต็มเวลา (FTE) เพื่อ ประเมินขีดความสามารถในการจ้างงานและเงินเดือนปัจจุบันภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยอิงจากชั่วโมงการทำงาน พนักงานพาร์ทไทม์จะถูกนับเป็นส่วนหนึ่งของพนักงานเต็มเวลา
เทมเพลตแดชบอร์ดการคำนวณ FTE โดย Template.netช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรโดยการจับคู่ FTE กับความต้องการทรัพยากรในโครงการต่างๆ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตและการคาดการณ์สำหรับอนาคต ช่วยให้ทีม HR วางแผนความต้องการบุคลากรในอนาคตได้
5. แม่แบบแดชบอร์ดการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ โดย Template.net
เทมเพลตแดชบอร์ดการมีส่วนร่วมของผู้ใช้โดย Template.netให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของข้อมูลการโต้ตอบของลูกค้าในช่วงเวลาที่กำหนด ช่วยให้คุณสามารถสร้างกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ได้
ใช้เทมเพลตแดชบอร์ดการวิเคราะห์นี้เพื่อ ติดตามกิจกรรมของผู้ใช้ อัตราการรักษาผู้ใช้ และแนวโน้มการมีส่วนร่วม มันให้การแสดงข้อมูลในรูปแบบภาพเพื่อการวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว และช่วยให้คุณสามารถติดตามตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมได้หลายตัว
ข้อจำกัดของการใช้ Google Sheets สำหรับแดชบอร์ด
การใช้เทมเพลต Google Sheets สำหรับแดชบอร์ดดูเหมือนจะเป็นตัวเลือกที่ดีหากคุณคุ้นเคยกับเครื่องมือนี้
แต่มันก็มีข้อจำกัดของตัวเองเช่นกัน เช่น:
- การป้อนข้อมูลด้วยตนเอง: แม่แบบแดชบอร์ด Google Sheets ที่มีรูปแบบแผ่นข้อมูลเฉพาะต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
- ความสามารถในการขยายตัวต่ำ: หากข้อมูลของคุณเพิ่มขึ้นทุกวินาที Google Sheets อาจทำงานช้าลง โดยเฉพาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่ทำงานกับข้อมูลจำนวนมาก
- ข้อจำกัดของการเข้ารหัส: ด้วยคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่จำกัด การแบ่งปันข้อมูลที่ละเอียดอ่อนกับผู้ร่วมงานหลายคนอาจนำไปสู่การเสียหายของข้อมูลและการรั่วไหลของข้อมูล
- ความท้าทายในการปรับแต่ง: เทมเพลตบางแบบอาจปรับแต่งได้ยากหากคุณไม่เข้าใจวิธีการทำงานของสูตรและฟังก์ชันภายในเทมเพลต และการปรับเปลี่ยนอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิด
เทมเพลตแดชบอร์ดทางเลือกสำหรับ Google Sheets
แม้ว่าเทมเพลตแดชบอร์ดของ Google Sheets จะใช้งานง่าย แต่ขาดคุณสมบัติการร่วมมือและการปรับแต่งขั้นสูง
สำหรับคุณสมบัติการรายงานขั้นสูง คุณจำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์แดชบอร์ดที่ช่วยติดตามสถานะโครงการ, ทำงานร่วมกับทีมของคุณ, สื่อสารความคาดหวังให้กับสมาชิกทีม, และให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย—ทั้งหมดนี้ในเวลาจริง
ClickUpคือแพลตฟอร์มการทำงานและจัดการโครงการแบบครบวงจรในที่เดียว ที่คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองได้อย่างง่ายดายเพื่อดูภาพรวมการขายเป็นต้น และนั่นเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ตั้งแต่แคมเปญการตลาดและการวางแผนสปรินต์ไปจนถึงรายงานท่อ CRM กรณีการใช้งานมีมากมายไม่สิ้นสุด ⚡️
มีห้องสมุดของเทมเพลตแดชบอร์ดที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งได้ ซึ่งสามารถผสานรวมกับเครื่องมือในชุดเทคโนโลยีของคุณเพื่อการถ่ายโอนข้อมูลอัตโนมัติ ลดความพยายามและเวลาในการทำงานด้วยตนเอง
1. แม่แบบแดชบอร์ดการจัดการโครงการ ClickUp
เทมเพลตแดชบอร์ดการจัดการโครงการโดย ClickUpช่วยให้การจัดการโครงการง่ายขึ้นโดยจัดเตรียมพื้นที่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและสร้างไว้แล้วเพื่อแสดงภาพงานของคุณผ่านโฟลเดอร์และโฟลเดอร์ย่อยที่จัดระเบียบอย่างเรียบร้อยสำหรับแต่ละขั้นตอนของโครงการ
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- ซิงค์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ด้วยคุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ส่งการอัปเดตสถานะโครงการให้ทุกคนในทีมของคุณได้อย่างทันท่วงที
- จัดการงาน: ติดตามงานและจัดหมวดหมู่พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญของงานโดยใช้สถานะที่กำหนดเอง 6 สถานะ, แท็กที่มีสี, ป้ายกำกับความสำคัญ, เป็นต้น
- ตั้งและติดตามเป้าหมาย: ตั้งเป้าหมาย SMARTสำหรับทีมของคุณ, กำหนดเส้นตาย, ติดตามความคืบหน้า, วางแผนการพึ่งพา, และตั้งการแจ้งเตือนเพื่อจัดการเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
แดชบอร์ดการจัดการโครงการนี้ช่วยให้คุณดูภาพรวมของโครงการทั้งหมดได้ในที่เดียว ถือเป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับการวางแผนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและหลีกเลี่ยงความล้มเหลว
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ClickUp Docsเพื่อสร้างแผนที่โครงการ, วิกิ, ฐานความรู้, และอื่น ๆ อีกมากมาย ทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ และเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้จริงเพื่อเชื่อมต่อเอกสารกับกระบวนการทำงานของคุณ
2. แม่แบบรายงานการตลาด ClickUp
นักการตลาดใช้เทมเพลตรายงานการตลาดของ ClickUpเพื่อติดตาม KPI, ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของแคมเปญ, การวิเคราะห์เว็บไซต์, และตัวชี้วัดการแปลง และทำให้สอดคล้องกันระหว่างกลยุทธ์กับการดำเนินการ
นี่คือวิธีที่ทีมการตลาดใช้เทมเพลตนี้:
- ติดตามความคืบหน้า: สร้างงานพร้อมสถานะที่กำหนดเองเพื่อติดตามความคืบหน้าของแต่ละกิจกรรมทางการตลาด
- การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลเมตริก: รวบรวมข้อมูลเมตริกของแคมเปญทั้งหมดของคุณเพื่อระบุโอกาสที่มีผลกระทบสูงสำหรับการเติบโตด้วยเทมเพลตแดชบอร์ดการตลาดนี้
- การจัดการโครงการ: มอบหมายงานให้สมาชิกในทีม กำหนดระยะเวลา แจ้งเตือนวันครบกำหนด และเพิ่มระดับความสำคัญและความสัมพันธ์ระหว่างงานสำหรับทุกแคมเปญ
อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างแดชบอร์ด CRM: คู่มือฉบับสมบูรณ์
3. แม่แบบรายงานการวิเคราะห์ ClickUp
การจัดการและทำความเข้าใจการวิเคราะห์ข้อมูลอาจรู้สึกเหมือนการแก้ลูกบาศก์รูบิคแบบปิดตาเทมเพลตรายงานการวิเคราะห์โดย ClickUpช่วยให้กระบวนการง่ายขึ้นและช่วยให้คุณเห็นข้อมูลของคุณได้ชัดเจนขึ้น
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- สร้างภาพข้อมูลที่ซับซ้อน: เปลี่ยนชุดข้อมูลที่ซับซ้อนให้กลายเป็นกราฟและแผนภูมิที่สวยงามซึ่งสามารถเล่าเรื่องราวได้ในพริบตา
- ติดตาม KPI: ตรวจสอบตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดเพื่อตัดสินใจทางธุรกิจอย่างชาญฉลาด รวมถึงต้นทุนต่อการได้มาซึ่งลูกค้า อัตราการคลิกผ่าน ประเภทเซสชัน ฯลฯ
- จับเทรนด์และรูปแบบ: ค้นหาข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลของคุณที่นำไปสู่กลยุทธ์ที่สามารถดำเนินการได้และโอกาสในการเติบโต
แดชบอร์ดของ ClickUpช่วยให้คุณเข้าใจชุดข้อมูลที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดายผ่านแผนภูมิ กราฟ แผนภาพ และเครื่องมือการแสดงผลข้อมูลอื่นๆ
ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของคุณ คุณสามารถปรับแต่งได้เพื่อแสดงผลการดำเนินงานของกิจกรรมการตลาด, ติดตามข้อมูลการขายด้วยการคำนวณตามแบบที่คุณต้องการ, ตรวจสอบแนวโน้มการมีส่วนร่วมของลูกค้าที่สำคัญในแต่ละกลุ่ม, และได้รับข้อมูลเชิงลึกสำหรับการทำงานอย่างรวดเร็วในโครงการที่มีความยืดหยุ่น
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เพิ่งเริ่มสร้างแดชบอร์ดใช่ไหม?ใช้ตัวอย่างแดชบอร์ดเหล่านี้เพื่อสร้างแดชบอร์ดสำหรับโปรเจกต์ของคุณ และสื่อสารข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็วและชัดเจน
4. แม่แบบรายงานการตลาดดิจิทัล ClickUp
เทมเพลตรายงานการตลาดดิจิทัลของ ClickUpทำให้การติดตามแคมเปญง่ายเหมือนปอกกล้วย—ไม่ต้องมีทักษะการอบขนมเลย 🍰
เทมเพลตการวิเคราะห์การตลาดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณติดตามและวิเคราะห์กลยุทธ์และความพยายามทางการตลาดของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะไม่หลงทางจากเป้าหมายของคุณ
นี่คือวิธีที่มันทำให้กระบวนการง่ายขึ้น:
- ศูนย์กลางข้อมูลแบบรวมศูนย์: แสดงภาพรวมประสิทธิภาพจากหลากหลายช่องทางด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์ของตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สำคัญ
- มุมมองที่ปรับแต่งได้: ปรับแต่งแดชบอร์ดการตลาดของคุณให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณผ่านมุมมองแบบรายการ, บอร์ด, หรือปฏิทิน
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกและการอัปเดตกับทีมและผู้นำ รับข้อเสนอแนะ และปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวของ ClickUp ช่วยสร้างแบบสำรวจที่ละเอียดสำหรับการวิจัยตลาดและการวิเคราะห์ความรู้สึกของลูกค้า เครื่องมือเขียน AI สามารถสรุปเอกสาร ผลการวิจัย และอีเมลที่ยาวเหยียดเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นรูปธรรมสำหรับการรายงานที่แม่นยำ
อ่านเพิ่มเติม:คู่มือแบบทีละขั้นตอนในการสร้างแดชบอร์ด OKR
5. แม่แบบแผนงานไอที ClickUp
สำหรับผู้จัดการโครงการ การนำทางในโลกของโครงการไอทีอาจรู้สึกเหมือนการบังคับเรือผ่านทะเลที่มีพายุ
เทมเพลตแผนที่เส้นทางไอทีของ ClickUpคือเข็มทิศที่เชื่อถือได้ของคุณ นำทางคุณสู่ความสำเร็จเชิงกลยุทธ์
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- กำหนดเส้นทางของคุณ: วางแผนโครงการด้านไอทีระยะยาวของคุณ ตั้งแต่การย้ายระบบสู่คลาวด์ไปจนถึงการอัปเกรดความปลอดภัย โดยให้แน่ใจว่าทุกโครงการสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
- มองเห็นความก้าวหน้า: ใช้มุมมองที่กำหนดเอง เช่น 'ล็อบบี้โครงการ' และ 'แบนด์วิดท์ของทีม' เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการของคุณ
- รักษาตารางเวลา: กำหนดเป้าหมายที่สามารถติดตามได้, กำหนดเวลา, และจุดสำคัญเพื่อให้โครงการของคุณดำเนินไปตามแผน
- อัตโนมัติการทำงาน: ใช้ClickUp Automationsเพื่อสร้างการกระตุ้นตามกฎสำหรับกิจกรรมที่ทำเป็นประจำ เช่น การส่งการแจ้งเตือนเมื่อสถานะของงานเปลี่ยนแปลง และการเตือนสำหรับการสร้างรายงานความคืบหน้า
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: สร้างแดชบอร์ดงานเพื่อให้ได้มุมมองแบบ 360 องศาของความคืบหน้าของงานในทุกขั้นตอนของการพัฒนา, การทดสอบ, และการผสานรวม. ใช้เพื่อแผนผังการพึ่งพา, ระบุการล่าช้า, และทำให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่นและตรงตามกำหนด.
ทำให้การรายงานเป็นเรื่องง่ายและให้ข้อมูลเชิงลึกด้วย ClickUp
เทมเพลตแดชบอร์ดของ Google Sheets ช่วยให้การรายงานและการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเป็นไปได้ในไม่กี่ขั้นตอนง่ายๆ อย่างไรก็ตาม การค้นหาเทมเพลตของ Google Sheets ที่เหมาะกับความต้องการและความชอบทั้งหมดของคุณนั้นเป็นเรื่องยาก และการปรับแต่งเทมเพลตเหล่านี้ยิ่งยากขึ้นไปอีก
ด้วยแกลเลอรีเทมเพลตแดชบอร์ดที่กว้างขวาง พร้อมใช้งาน ฟรี และสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ใน ClickUp คุณสามารถยกระดับการรายงานธุรกิจและการวิเคราะห์ข้อมูลได้
นอกจากการสร้างแดชบอร์ดแบบไดนามิกที่มีภาพรวมแบบรวมศูนย์ของเมตริกที่สำคัญที่สุดแล้ว คุณยังสามารถใช้ ClickUp Docs เพื่อทำงานร่วมกับทีมของคุณในการสร้างรายงาน และขอให้ ClickUp Brain ช่วยเขียนรายงานโดยอัตโนมัติ
ด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้ คุณสามารถดูงานที่มีกำหนดส่ง ผู้รับผิดชอบ ความเชื่อมโยง และลำดับความสำคัญบนปฏิทินหรือกระดานคัมบังเพื่อความชัดเจนในการติดตามความคืบหน้า ไม่ว่าคุณจะต้องการจัดการโครงการ ติดตามแคมเปญการตลาด หรือวัดผลตัวชี้วัดสำคัญด้านการตลาด ClickUp จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ