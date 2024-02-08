วิธีสร้างแดชบอร์ดงานเพื่อจัดการงาน

คุณมีวันไหนบ้างไหมที่รายการสิ่งที่ต้องทำของคุณยาวขึ้นเรื่อยๆ? หรือสัปดาห์ที่ รู้สึก ว่ายุ่ง แต่ผลงานของคุณยังไม่เสร็จเพราะคุณใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการติดตามงานและตอบคำถามต่างๆ?
ไม่สำคัญว่าคุณจะเป็นนักการตลาด วิศวกรซอฟต์แวร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ หรือซีอีโอ งานก็สามารถเข้ามาเบียดบังตารางเวลาของคุณและส่งผลกระทบต่อทั้งงานและชีวิตส่วนตัวได้
โชคดีที่มีวิธีที่ดีกว่าในการจัดการงาน นั่นคือแดชบอร์ดงาน! แดชบอร์ดงานช่วยให้คุณดูแลโครงการส่วนตัวและโครงการงานของคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น ด้วยระดับความเครียดที่น้อยที่สุดและประสิทธิภาพสูงสุด
เนื่องจากการจัดการงานไม่ใช่เรื่องง่าย จึงไม่มีรูปแบบใดที่เหมาะกับทุกงาน ดังนั้นแดชบอร์ดงานจึงมีหลากหลายรูปแบบและขนาด ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปรู้จักกับประเภทต่างๆ ของแดชบอร์ดงาน และแบ่งปันเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณตั้งค่าและจัดการแดชบอร์ดงานที่ช่วยให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น
อะไรคือแดชบอร์ดงาน?
แดชบอร์ดงานเป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์การจัดการงานและให้มุมมองแบบ 360 องศาของโครงการทั้งหมดและความคืบหน้าของพวกเขา เป็นแดชบอร์ดศูนย์กลางที่คุณและทีมของคุณสามารถติดตามประสิทธิภาพ จัดลำดับความสำคัญของงาน ระบุและแก้ไขปัญหาคอขวด และสุดท้ายเสร็จสิ้นโครงการได้ตรงเวลา
แดชบอร์ดงานช่วยให้กระบวนการทำงานเป็นระบบมากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเวลา และยกระดับประสิทธิผลในการทำงาน หากไม่มีแดชบอร์ดงาน คุณอาจประสบปัญหาในการติดตามกำหนดส่งงานต่าง ๆ ระบุสาเหตุของความล่าช้า และให้ข้อเสนอแนะอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ให้คิดว่าแดชบอร์ดงานเปรียบเสมือนศูนย์ควบคุมสำหรับทีมของคุณ
เมื่อรวมเข้ากับกิจกรรมประจำวันของคุณ แดชบอร์ดงานจะช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างง่ายดาย ติดตามประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละบุคคล และได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการของคุณ
ประเภทต่างๆ ของแดชบอร์ดงาน
แดชบอร์ดงานถูกออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการและความท้าทายที่หลากหลาย ต่อไปนี้คือประเภทของแดชบอร์ดงานที่พบโดยทั่วไป
1) แดชบอร์ดงานเชิงกลยุทธ์
แดชบอร์ดงานเชิงกลยุทธ์ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายระยะยาวได้ด้วยมุมมองแบบภาพรวมของโครงการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด แดชบอร์ดนี้ให้ภาพรวมของข้อมูลสำคัญที่ถูกรวบรวมไว้อย่างครบถ้วน ช่วยให้การดำเนินงานประจำวันสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของโครงการระยะยาว พร้อมทั้งมีฟีเจอร์วิเคราะห์แนวโน้มและติดตามเป้าหมาย
แดชบอร์ดนี้นำเสนอข้อมูลระดับสูงที่มีคุณค่า ซึ่งช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลโดยไม่ต้องจมอยู่กับรายละเอียดปลีกย่อย พวกเขาสามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลในอดีตเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและรูปแบบต่างๆ ตรวจจับปัญหาสำคัญที่อาจเกิดขึ้น และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หากจำเป็น ข้อมูลนี้ช่วยให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสามารถนำองค์กรไปในทิศทางที่ถูกต้อง และทำให้มั่นใจว่าโครงการต่างๆ สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจโดยรวม
2) แดชบอร์ดงานปฏิบัติการ
แดชบอร์ดการปฏิบัติการช่วยให้คุณจัดการการดำเนินงานทางธุรกิจประจำวัน และแก้ไขปัญหาการตรวจสอบประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ และการจัดการงานได้. มันให้ข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ พร้อมคุณสมบัติเช่น ข้อมูลสดแบบเรียลไทม์,การวิเคราะห์กระบวนการ, และเครื่องมือการจัดการงาน.
แดชบอร์ดงานปฏิบัติการเป็นสิ่งที่ผู้จัดการและหัวหน้าทีมต้องมี เนื่องจากพวกเขาต้องพึ่งพาเครื่องมือในการให้ข้อมูลอัปเดตทันทีเกี่ยวกับการดำเนินงานที่กำลังดำเนินอยู่ การมีข้อมูลนี้อยู่ในมือช่วยให้พวกเขาสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและให้ข้อเสนอแนะเมื่อจำเป็น เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
3) แดชบอร์ดงานวิเคราะห์
แดชบอร์ดงานวิเคราะห์ให้การวิเคราะห์เชิงลึก การระบุแนวโน้ม และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์จากข้อมูลในอดีต ช่วยผู้ใช้รวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ ทำนายแนวโน้มในอนาคต และกำหนดกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ
เนื่องจากแดชบอร์ดประเภทนี้มีคุณสมบัติการวิเคราะห์ขั้นสูง เช่น การวิเคราะห์แนวโน้มและการสร้างแบบจำลองเชิงคาดการณ์ จึงมีประโยชน์สำหรับนักวิเคราะห์ข้อมูลและผู้บริหารระดับกลาง
นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณประเมินประสิทธิภาพของคุณและทีมของคุณในระดับที่ละเอียด ตรวจพบรูปแบบและเปรียบเทียบตัวชี้วัดตามเวลา คุณสามารถใช้ผลลัพธ์ในการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและเป็นกลาง
4) แดชบอร์ดงาน SaaS
ภาคธุรกิจ SaaS เผชิญกับความท้าทายที่สำคัญ เช่น การรักษาลูกค้า การติดตามรายได้ และการจัดการต้นทุน
แดชบอร์ดงาน SaaS ช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC) รายได้ประจำรายเดือน (MRR) และมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า (CLTV)
ปรับแต่งเฉพาะสำหรับธุรกิจ SaaS, แผงควบคุมประเภทนี้ช่วยให้ผู้บริหารและผู้จัดการสามารถติดตามพลวัตของลูกค้าและสุขภาพทางการเงินได้อย่างใกล้ชิด ช่วยในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ เช่น การปรับราคาให้เหมาะสมและการรักษาลูกค้า
5) แดชบอร์ดงานปฏิบัติการด้านการตลาด
แดชบอร์ดงานปฏิบัติการทางการตลาดช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางสามารถจัดการแคมเปญ จัดสรรทรัพยากร และสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ แดชบอร์ดนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความคืบหน้าทางการตลาด ช่วยให้ผู้จัดการและทีมงานสามารถติดตามตัวชี้วัดสำคัญ เช่น จำนวนผู้สนใจ การเปลี่ยนแปลงเป็นลูกค้า และปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์
แดชบอร์ดงานปฏิบัติการทางการตลาดเป็นส่วนเสริมที่ดีสำหรับแดชบอร์ด CRM ช่วยให้คุณสามารถติดตามแคมเปญ วิเคราะห์แหล่งที่มาของลีด และประเมินตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมได้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดสามารถพึ่งพาแดชบอร์ดนี้ในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็ว และนำแนวทางที่ยืดหยุ่นและมีผลกระทบไปใช้กับกิจกรรมทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6) แดชบอร์ดงานวิเคราะห์ด้านการดูแลสุขภาพ
การดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ, ระยะเวลาการรอคอยที่ต่ำ,และการดำเนินงานที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมเป็นเป้าหมายที่สำคัญขององค์กรทางการแพทย์
แดชบอร์ดวิเคราะห์ด้านการดูแลสุขภาพช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยการให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มการดูแลผู้ป่วย การติดตามผลลัพธ์ของการรักษา และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่สำคัญเช่นการติดตามเวลาการรอคอยและอัตราการสำเร็จของการรักษาช่วยสนับสนุนการตัดสินใจที่มีข้อมูลเป็นฐาน. สิ่งนี้ช่วยปรับปรุงผลลัพธ์ของผู้ป่วย ลดต้นทุนการดำเนินงาน และทำให้การดำเนินงานทางการแพทย์มีประสิทธิภาพมากขึ้น.
7) แดชบอร์ดอเนกประสงค์
บางครั้ง เทมเพลตการจัดการงานที่สร้างไว้ล่วงหน้า เช่นเทมเพลตการจัดการงานของ ClickUpสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยไม่คำนึงถึงความต้องการของแดชบอร์ดของคุณ มันช่วยให้คุณจำกัดขอบเขตงานที่มีความสำคัญสูงโดยการจัดแสดงในรายการ กระดาน และปฏิทิน
นอกจากนี้ แม่แบบการจัดการงานของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยคุณ:
- สร้างภาพและจัดระเบียบงาน เช่นหลักไมล์ของโครงการหรือขั้นตอนของแคมเปญการตลาดตามสถานะ ความสำคัญ หรือแผนก
- ติดตามและปรับปรุงกระบวนการทำงาน เช่น วงจรการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการสนับสนุนลูกค้าตามแบนด์วิดท์และความคืบหน้าของงาน
- ร่วมมือข้ามทีม เช่น ทีมขายและทีมพัฒนา หรือทีมทรัพยากรบุคคลและทีมการตลาด ในการจัดตารางเวลา มอบหมายงาน และทำงานให้เสร็จสมบูรณ์
แทนที่จะใช้เวลาหลายชั่วโมงในการค้นหาเฟรมเวิร์กที่มีประสิทธิภาพสำหรับทีมของคุณ เพียงแค่ใช้เทมเพลตการจัดการงานนี้ เมื่อเพิ่มเข้าไปในกระบวนการทำงานของคุณแล้ว คุณจะต้องกรอกรายละเอียดและเพลิดเพลินกับประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น
อ่านเพิ่มเติม: *การสร้างแดชบอร์ด OKR
วิธีสร้างแดชบอร์ดงาน?
ตอนนี้คุณได้ทบทวนพื้นฐานแล้ว นี่คือวิธีที่คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดงานที่มีประสิทธิภาพได้:
ขั้นตอนที่ 1: เลือกซอฟต์แวร์แดชบอร์ดงานและสร้างโปรเจกต์ใหม่
เลือกซอฟต์แวร์แดชบอร์ดงานที่เหมาะสมและสร้างโครงการใหม่ ตั้งชื่อแดชบอร์ดของคุณให้สะท้อนถึงวัตถุประสงค์และโครงการที่เกี่ยวข้อง กำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์ที่คาดหวังของโครงการให้ชัดเจนและสามารถวัดผลได้
จากนั้น เลือกเทมเพลตที่เหมาะกับความต้องการของคุณ หรือสร้างแดชบอร์ดตามความต้องการเฉพาะของโครงการ
ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มองค์ประกอบที่จำเป็นลงในโปรเจกต์แดชบอร์ดงานของคุณ
ติดตั้งแผงควบคุมงานของคุณด้วยองค์ประกอบสำคัญ เช่น แถบความคืบหน้ารายการงาน และตัวบ่งชี้ปัญหาที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อให้ภาพรวมโครงการที่ครอบคลุม
เลือกองค์ประกอบที่สอดคล้องกับ KPI และวัตถุประสงค์ของโครงการของคุณ ตัวอย่างเช่น ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบกำหนดเองของ ClickUp มีฟิลด์ที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ
ขั้นตอนนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการมองเห็นสถานะของโครงการของคุณอย่างชัดเจนและรวดเร็ว
ขั้นตอนที่ 3: ดูความคืบหน้าและจุดคอขวด
ตั้งค่าแดชบอร์ดงานของคุณเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการและระบุจุดติดขัดโดยใช้เครื่องมือเช่น Road Maps หรือการแสดงผลแบบภาพเช่นGantt Charts ของ ClickUp
ผสานการวิเคราะห์เพื่อติดตามจำนวนงานที่ล่าช้าและมีการจัดสรรทรัพยากรเกินความจำเป็น ผู้จัดการและผู้นำทีมสามารถรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้โดยการอัปเดตและตรวจสอบตัวชี้วัดความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง
ขั้นตอนที่ 4: ทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายปัจจุบัน
กำหนดให้แดชบอร์ดงานของคุณมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายปัจจุบัน โดยใช้เครื่องมือเช่น ตัวติดตามเป้าหมายและตัวนับถอยหลังถึงกำหนดส่ง การตั้งค่านี้ซึ่งมีความสำคัญต่อการรับรู้โครงการ ช่วยให้มองเห็นความคืบหน้าของคุณไปสู่เป้าหมายสำคัญได้ชัดเจนขึ้น
ผู้จัดการโครงการและผู้นำทีมสามารถมั่นใจได้ว่ากำหนดเวลาจะถูกปฏิบัติตามด้วยการแจ้งเตือนที่ตั้งไว้ล่วงหน้าบนแดชบอร์ดของพวกเขา
ขั้นตอนที่ 5: ระวังสินค้าที่มีความเสี่ยงสูง
มุ่งเน้นการระบุและติดตามรายการที่มีความเสี่ยงสูงในโครงการของคุณ โดยใช้คุณสมบัติของแดชบอร์ด เช่น ตัวกรองและการใช้รหัสสี เพื่อเน้นงานที่ซับซ้อนหรือมีความสำคัญ
สร้างส่วนเพื่อติดตามรายการที่มีความสำคัญสูงเหล่านี้. สิ่งนี้สามารถช่วยคุณจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า.
ClickUp Tasksมอบความสามารถในการปรับแต่งด้วยแท็กและตัวกรองเพื่อการจัดหมวดหมู่ที่มีประสิทธิภาพและการจัดการความเสี่ยงในโครงการต่างๆ
โปรดจำไว้เสมอว่าต้องทำการประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ การรักษาการประเมินความเสี่ยงให้ทันสมัยและสอดคล้องกับพลวัตของโครงการที่เปลี่ยนแปลงไป จะช่วยให้การแสดงผลในแดชบอร์ดมีความถูกต้องและเอื้อต่อการจัดการความเสี่ยงได้อย่างทันท่วงที ขั้นตอนสำคัญนี้จะช่วยให้โครงการของคุณไม่ประสบกับความล่าช้าหรือปัญหาที่ไม่คาดคิด
ขั้นตอนที่ 6: เลือกประเภทกราฟที่เหมาะสมกับข้อมูลของคุณ
ประเภทแผนภูมิที่เหมาะสมสามารถช่วยให้คุณนำเสนอข้อมูลโครงการของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กำหนดประเภทกราฟหรือแผนภูมิที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ KPI ของคุณ: กราฟแท่งสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้ม, กราฟวงกลมสำหรับสัดส่วน, กราฟเส้นสำหรับการพัฒนาตามเวลา, หรือตารางและเกจสำหรับข้อมูลที่ละเอียดและเฉพาะเจาะจง
แน่นอน, พยายามหลีกเลี่ยงการทำให้แดชบอร์ดของคุณรกไปด้วยประเภทกราฟมากเกินไป ให้ความสำคัญกับกราฟไม่กี่ตัวที่แสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุดเพื่อให้ผู้ใช้มีประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นและสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว
ขั้นตอนที่ 7: ให้บริบทกับตัวเลขของคุณ
เพื่อให้การตีความข้อมูลในแดชบอร์ดของคุณถูกต้องและมีความหมาย ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นถูกจัดวางในบริบทที่เหมาะสม
คุณต้องจัดให้ข้อมูลของคุณสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการหรือองค์กรที่กว้างขึ้นโดยการกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน, เปรียบเทียบข้อมูลปัจจุบันกับตัวเลขในอดีต, และแสดงผลความคืบหน้าตามกรอบเวลา. ตัวอย่างเช่น ClickUp Tasks มีตัวเลือกการแสดงผลที่หลากหลายและสามารถปรับแต่งงานย่อยได้เพื่อนำเสนอข้อมูลที่สำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ.
นักออกแบบแดชบอร์ดควรชี้แจงความสำคัญของข้อมูลให้ชัดเจนในทันทีที่อาจทำได้โดยการเพิ่มข้อความอธิบาย, ตัวชี้วัดเปรียบเทียบ, หรือเส้นแนวโน้ม
นอกจากนี้ อย่าลืมนำการเล่าเรื่องมาใช้ในการออกแบบแดชบอร์ดของคุณ เพื่อนำทางผู้ชมให้เข้าใจข้อมูลอย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ วิธีการเล่าเรื่องนี้จะช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้และความเข้าใจ
ขั้นตอนที่ 8: สร้างส่วนประกอบของแดชบอร์ด
เลือกซอฟต์แวร์แดชบอร์ดที่ให้คุณจัดเรียงแผนภูมิ กราฟ และตารางข้อมูลด้วยคุณสมบัติการลากและวางที่ใช้งานง่าย
มุ่งเน้นการสร้างเลย์เอาต์ที่ทำให้ข้อมูลสำคัญเข้าถึงได้ง่ายและโดดเด่น
นำการออกแบบที่ตอบสนองมาใช้กับแดชบอร์ดของคุณเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้บนอุปกรณ์ต่างๆ เช่น แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน ความสามารถในการปรับตัวนี้ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถโต้ตอบกับแดชบอร์ดได้ทุกที่ทุกเวลา ทำให้ข้อมูลสำคัญพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
ขั้นตอนที่ 9: ร่วมมือ, แบ่งปัน, และรวบรวมข้อเสนอแนะ
คุณเกือบจะถึงแล้ว คุณต้องเชิญให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, สมาชิกทีม, และผู้อื่นบนแดชบอร์ดของคุณให้แสดงความคิดเห็น ขั้นตอนนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง, คุณสมบัติใหม่ที่อาจมี, หรือองค์ประกอบที่อาจทำให้สับสน
ผู้จัดการโครงการหรือผู้สร้างแดชบอร์ดต้องค้นหาและนำความคิดเห็นนี้ไปใช้เพื่อปรับปรุงประโยชน์ใช้สอยของแดชบอร์ด
ClickUp Tasks ช่วยให้การทำงานร่วมกันและการให้ข้อเสนอแนะเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหลายคนและการแสดงความคิดเห็นเป็นหัวข้อ ทำให้ทั้งทีมสามารถร่วมมือกันเพื่อให้แดชบอร์ดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องการของทุกคน
เคล็ดลับจากมืออาชีพคือ การสร้างวงจรการให้ข้อเสนอแนะที่มีโครงสร้างโดยใช้เครื่องมือเช่นแบบสำรวจหรือการสัมภาษณ์ ข้อมูลป้อนกลับที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับความสามารถในการใช้งาน ความชัดเจน และประสิทธิผลจะช่วยให้ปรับปรุงแดชบอร์ดได้ดียิ่งขึ้น ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอนนี้แดชบอร์ดของคุณพร้อมใช้งานแล้ว
ขั้นตอนที่ 10: กำหนดเวลาทบทวนและอัปเดตเป็นประจำ
เช่นเดียวกับเครื่องจักรที่ทำงานได้ดี แดชบอร์ดงานของคุณก็ต้องการการบำรุงรักษาเช่นกัน เมื่อได้ดำเนินการติดตั้งแล้ว คุณต้องกำหนดตารางเวลาสำหรับการตรวจสอบและอัปเดตแดชบอร์ดของคุณอย่างสม่ำเสมอ
อาจเป็นไปได้ว่าความต้องการของโครงการของคุณได้เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นคุณอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนขอบเขตหรือทิศทางของงานของคุณ หรืออาจเป็นไปได้ว่าบทบาทของสมาชิกในทีมได้เปลี่ยนแปลงไป
แต่การทบทวนเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อการอัปเดตเท่านั้น กำหนดเวลาการฝึกอบรมและเสริมสร้างแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในหมู่ทีมของคุณเกี่ยวกับการใช้และการโต้ตอบกับแดชบอร์ด การให้ความรู้แก่สมาชิกในทีมของคุณเกี่ยวกับวิธีการใช้แดชบอร์ดอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยเพิ่มประโยชน์สูงสุดในการจัดการงานของโครงการ
6 เคล็ดลับในการจัดการแดชบอร์ดงาน
การสร้างแดชบอร์ดและการจัดการแดชบอร์ดเป็นสองสิ่งที่แตกต่างกันมาก คุณสามารถจ้างมืออาชีพมาสร้างแดชบอร์ดได้ แต่คุณอาจไม่ไปถึงจุดนั้นหากไม่มีเคล็ดลับเหล่านี้
- ใช้ความฉลาดทางอารมณ์:ทุกคนมีสไตล์การทำงานที่แตกต่างกัน แต่ผู้คนมักจะตอบสนองได้ดีเมื่อคุณชื่นชมความพยายามของพวกเขา เน้นความสำเร็จและความท้าทายของบุคคลและทีมเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับสมาชิก
- จัดให้สอดคล้อง (และจัดให้สอดคล้องใหม่) แดชบอร์ดกับเป้าหมายทางธุรกิจ: ตรวจสอบและปรับปรุงแดชบอร์ดอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สะท้อนถึงวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
- รักษาความคล่องตัวและความยืดหยุ่น: แดชบอร์ดของคุณไม่ใช่โปรแกรมที่หยุดนิ่ง อัปเดตเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของโครงการที่เปลี่ยนแปลงและข้อกำหนดของทีม
- รับรู้และตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้: จัดการฝึกอบรมและทรัพยากรเพื่อให้แน่ใจว่าทีมของคุณมีความเชี่ยวชาญในการใช้งานแดชบอร์ด
- ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล: จำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเฉพาะบุคลากรที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น การทำงานร่วมกันเป็นสิ่งที่ดี แต่การปฏิบัติตามข้อกำหนดก็เช่นกัน
- ทำความสะอาดและอัปเดตข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ: เพื่อหลีกเลี่ยงข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิด ให้กำหนดกิจวัตรสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องและการบำรุงรักษาข้อมูล
เลือกแดชบอร์ดงานที่เหมาะสมกับคุณ
ตามการสำรวจแนวโน้มเทคโนโลยีปี 2024 ของ Capterra ผู้ซื้อในสหรัฐอเมริกาเกินครึ่ง (58%) รู้สึกเสียใจกับการซื้อซอฟต์แวร์หนึ่งครั้งในช่วง 12 ถึง 18 เดือนที่ผ่านมา
ดังนั้น ก่อนที่คุณจะตัดสินใจเลือกแดชบอร์ดงานของคุณ ให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์นั้นใช้งานง่าย ตอบสนองรวดเร็ว และสามารถปรับตัวให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของบริษัทคุณได้
ด้วยแดชบอร์ดงานที่ปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่น ClickUp Tasks สามารถทำงานได้กับทุกคนสมัครฟรี แล้วให้เราแสดงให้คุณเห็น 😊
คำถามที่พบบ่อย
1. วิธีสร้างแดชบอร์ดงาน?
ในการสร้างแดชบอร์ด ให้เลือกซอฟต์แวร์แดชบอร์ดงานที่เหมาะสมและตั้งค่าโครงการใหม่ เพิ่มองค์ประกอบที่จำเป็น เช่น แถบความคืบหน้า รายการงาน และตัวบ่งชี้ปัญหาที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อให้ภาพรวมของโครงการ
ติดตามความคืบหน้าและระบุจุดที่อาจเกิดปัญหาโดยใช้เครื่องมือเช่น Road Maps หรือ Gantt Charts ให้ความสำคัญกับเป้าหมายปัจจุบันและรวมคุณสมบัติเพื่อติดตามรายการที่มีความเสี่ยงสูง
เลือกประเภทกราฟที่เหมาะสมกับข้อมูลของคุณเพื่อแสดงตัวชี้วัด KPI ได้อย่างถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสร้างส่วนประกอบของแดชบอร์ดด้วยการออกแบบที่ใช้งานง่าย และตรวจสอบและอัปเดตแดชบอร์ดอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ยังคงมีความเกี่ยวข้อง
2. องค์ประกอบของแดชบอร์ดงานมีอะไรบ้าง?
แดชบอร์ดงานโดยทั่วไปประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญหลายประการ ได้แก่ ตัวชี้วัดความคืบหน้าโดยรวม รายการงาน ตารางความเสี่ยง และเครื่องมือติดตาม KPI นอกจากนี้ อาจมีตัวติดตามความสำเร็จตามเป้าหมาย ตัวนับถอยหลังถึงกำหนดส่ง และองค์ประกอบภาพ เช่น แผนภูมิแกนต์หรือกราฟแท่ง
ตัวบ่งชี้ปัญหาที่มีความสำคัญสูงหรือความเสี่ยงสูง รวมถึงตัวกรองและระบบรหัสสี ก็เป็นที่นิยมเช่นกัน แผงควบคุมควรออกแบบให้ใช้งานง่าย พร้อมการจัดวางที่ชัดเจนเพื่อแสดงข้อมูลที่สำคัญที่สุด
3. ประโยชน์ของแดชบอร์ดงานคืออะไร?
แดชบอร์ดงานช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการโดยให้ภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับสถานะของโครงการ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายและงานต่างๆ และระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะลุกลามใหญ่โต
แดชบอร์ดงานยังช่วยปรับปรุงการประสานงานและการสื่อสารของทีมโดยการรวบรวมข้อมูลโครงการไว้ในที่เดียว มันช่วยในการตัดสินใจโดยการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เข้าถึงได้และสามารถนำไปใช้ได้ ด้วยการใช้แดชบอร์ดงานสำหรับโครงการส่วนตัวและโครงการทางอาชีพของคุณทั้งหมด คุณสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคุณ จัดการทรัพยากรของคุณได้ดีขึ้น และมองเห็นโครงการของคุณจนเสร็จสมบูรณ์