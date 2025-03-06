วิธีสร้างแดชบอร์ด CRM (พร้อมเทมเพลต)

คุณคงไม่ขับรถโดยไม่มีแผงหน้าปัด ดังนั้นทีมขายของคุณก็ไม่ควรทำงานโดยปราศจากการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าที่เหมาะสม 🚗
คุณจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเชิงสถิติที่ปราศจากอารมณ์เพื่อเป็นแนวทางในการนำลูกค้าเป้าหมายผ่านกระบวนการขายอย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาความพึงพอใจของพวกเขาไว้เมื่อเปลี่ยนเป็นลูกค้าจริง หากข้อมูลเหล่านี้กระจัดกระจายอยู่ในสเปรดชีตและแพลตฟอร์มต่าง ๆ รายงานการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ของคุณก็จะเต็มไปด้วยความยุ่งยากและงานที่ซ้ำซ้อน
แดชบอร์ด CRM ที่แข็งแกร่งจัดการกับการคำนวณตัวเลขที่น่าเบื่อ และแสดงข้อมูลในรูปแบบที่สวยงามน่าดึงดูดซึ่งทำให้ง่ายต่อการติดตามแคมเปญของคุณ ในคู่มือนี้ คุณจะได้เรียนรู้ว่าแดชบอร์ด CRM สำหรับการขายควรมีลักษณะอย่างไร และวิธีสร้างมันได้อย่างง่ายดาย
CRM Customer Dashboard คืออะไร?
แดชบอร์ด CRM คือส่วนติดต่อผู้ใช้แบบศูนย์กลางที่มอบ ภาพรวมที่ครอบคลุม ของตัวชี้วัดสำคัญ ประสิทธิภาพการขายโดยรวม และข้อมูลลูกค้าให้กับผู้จัดการฝ่ายขาย แม้ว่าข้อมูลเฉพาะอาจแตกต่างกันไป แต่แดชบอร์ด CRM มักจะแสดงสิ่งต่อไปนี้:
- การวิเคราะห์รายละเอียดของกระบวนการขายของคุณ
- กิจกรรมของทีมและประสิทธิภาพ
- ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs)
- ลูกค้าใหม่
- งานสำคัญที่กำลังจะมาถึง
แดชบอร์ด CRM ของคุณดึงข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ตัวแทนขายได้รับ ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าที่สุด และปรับกลยุทธ์ CRM ของคุณให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีควรนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ในรูปแบบที่ไดนามิกและมีปฏิสัมพันธ์ และรับประกันการอัปเดต แบบเรียลไทม์ เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลครบถ้วน
ด้วยเหตุนี้ แดชบอร์ด CRM จึงเป็นมากกว่าการรวบรวมแผนภูมิและกราฟ หากมีการจัดโครงสร้างและใช้งานอย่างชาญฉลาด มันสามารถป้องกันการตัดสินใจแบบสุ่มสี่สุ่มห้าและเพิ่มประสิทธิภาพของกิจกรรมการขายและการตลาดของคุณให้สูงสุด 🎯
ประโยชน์ของแดชบอร์ด CRM คืออะไร?
ประโยชน์ที่โดดเด่นที่สุดของแดชบอร์ด CRM ที่แข็งแกร่งคือ การตัดสินใจที่รวดเร็วและมั่นใจมากขึ้น 🤔
ต้องการทราบหรือไม่ว่าลูกค้าเป้าหมายของคุณติดอยู่ในขั้นตอนใดของเส้นทางการซื้อ? ลองดูรายงานฟันเนล ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนการขายหรือไม่? แดชบอร์ดกิจกรรมจะบอกคุณว่าควรเน้นอะไรและควรตัดอะไรออกไป
การใช้แดชบอร์ดมาพร้อมกับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมมากมาย เช่น:
- การคาดการณ์ยอดขายที่แม่นยำ—การคาดการณ์แนวโน้มตลาดไม่ใช่เรื่องง่าย แต่แดชบอร์ด CRM ช่วยทำให้ง่ายขึ้นด้วยการแสดงแนวโน้มทางประวัติศาสตร์ที่มีค่าและรายงานการขายเพื่อปรับปรุงความแม่นยำในการคาดการณ์และหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูง
- การทำงานร่วมกันที่ง่ายขึ้น—โดยการแชร์แดชบอร์ดกับทีมของคุณ คุณสามารถทำให้ข้อมูลสำคัญพร้อมใช้งานสำหรับทุกคน ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการสื่อสารที่ไม่จำเป็น เช่น การอัปเดตทางอีเมลหรือการประชุมรายงานสถานะ
- ช่องทางการขายที่มีประสิทธิภาพ—แดชบอร์ด CRM ช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ช่องทางการขายของคุณและระบุจุดคอขวดหลักที่ทำให้ลูกค้าหลุดออกไปได้ ดังนั้นการวิเคราะห์มันสามารถทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเปลี่ยนแปลงของคุณ
- บริการลูกค้าที่ดีขึ้น—ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของคุณสามารถใช้แดชบอร์ด CRM เพื่อเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และยังสามารถคาดการณ์พฤติกรรมเพื่อมอบการสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพและเฉพาะบุคคลมากขึ้น
- กลยุทธ์การตลาดและการขายที่แข็งแกร่งขึ้น—แดชบอร์ดช่วยให้คุณติดตามประสิทธิภาพของกิจกรรมการตลาด/การขายแต่ละรายการได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งรายละเอียดได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน
- การรายงานที่ง่ายขึ้น—แดชบอร์ดขั้นสูงสามารถจัดการงานหนักส่วนใหญ่ในการรายงาน CRM ได้ ทำให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่งานที่มีคุณค่า
คุณสมบัติที่จำเป็นของแดชบอร์ด CRM คืออะไร?
ไม่มีระบบ CRM ที่เหมาะกับทุกคนสำหรับผู้จัดการขายทุกคน คุณสมบัติที่คุณควรค้นหาจะขึ้นอยู่กับกระบวนการขายของคุณ ฐานลูกค้า และปัจจัยอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ยังมี คุณสมบัติสากล 6 ประการ ที่ทุกโซลูชันควรมี:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย—จุดประสงค์ทั้งหมดของแดชบอร์ดการขายCRM คือการเปลี่ยนข้อมูลการขายที่ซับซ้อนให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่เข้าใจง่ายและนำไปปฏิบัติได้ อินเทอร์เฟซควรใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้ทักษะทางเทคนิคที่ซับซ้อน
- ความสามารถในการปรับแต่ง—คุณควรสามารถกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI) ที่คุณต้องการติดตามได้เอง และปรับแต่งแดชบอร์ดให้เหมาะสมกับวงจรการขายและกระบวนการภายในองค์กรของคุณ
- การติดตามเป้าหมาย—แดชบอร์ดของคุณควรอัปเดตทีมเกี่ยวกับเป้าหมายที่กำลังดำเนินการอยู่, จุดสำคัญ, งานที่รอการดำเนินการ, และข้อมูลที่คล้ายกันแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ทุกคนทราบถึงสถานะของตนเองและสิ่งที่พวกเขาสามารถช่วยเหลือได้ 🏆
- การมอบหมายงานและการติดตาม—ในอุดมคติ คุณควรใช้แดชบอร์ด CRM ที่ไม่จำเป็นต้องใช้แอปเพิ่มเติมสำหรับการมอบหมายงาน แดชบอร์ดที่มีความสามารถยังสามารถนำเสนอการทำงานอัตโนมัติมากมายเพื่อลดการทำงานด้วยตนเอง
- การผสานรวม—แดชบอร์ดของคุณควรผสานรวมกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่คุณใช้สำหรับการตลาด การขาย และกิจกรรมอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น เพื่อให้สามารถดึงข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดได้โดยอัตโนมัติ
- ตัวเลือกการแสดงผลข้อมูลหลากหลาย—แดชบอร์ดที่แข็งแกร่งควรแสดงข้อมูลผ่านองค์ประกอบภาพที่แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับประเภทของข้อมูล (แผนภูมิวงกลม, การรวมข้อมูล, แถบความคืบหน้า, ฯลฯ)
สิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อสร้างแดชบอร์ด CRM ของคุณ?
หากคุณไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์ CRMที่มีแดชบอร์ดในตัว คุณอาจต้องการสร้างแดชบอร์ดด้วยตัวเอง 🛠️
การทำเช่นนี้อาจเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดแม้แพลตฟอร์มของคุณจะมีแดชบอร์ดให้ใช้ก็ตาม เนื่องจากคุณมีความยืดหยุ่นไม่จำกัดในการสร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองที่เหมาะกับกระบวนการทำงานและเป้าหมายของคุณ หากคุณไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ด้านล่างนี้คือ ปัจจัยหลักที่ควรพิจารณา เมื่อสร้างแดชบอร์ด CRM ของคุณ
การใช้งานหลัก
แม้ว่าจุดประสงค์ของแดชบอร์ดคือการให้ภาพรวมของข้อมูลต่างๆ ในที่เดียว แต่คุณก็ควรเลือกอย่างรอบคอบเมื่อตัดสินใจว่าจะรวมอะไรไว้บ้าง คุณสามารถเพิ่มรายงานและแผนภูมิได้เพียงจำนวนหนึ่งเท่านั้น ก่อนที่แดชบอร์ดจะเริ่มรู้สึกยุ่งเหยิง ซึ่งจะทำให้เสียจุดประสงค์ของมันไป
เริ่มต้นด้วยการระบุ แง่มุมสำคัญในกระบวนการทำงานของคุณที่ต้องการการมองเห็น ตัวอย่างเช่น หากคุณได้รับข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการตลาดดิจิทัลจาก Google Analytics หรือ Search Console แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องแก้ไขสิ่งที่ยังทำงานได้ดีอยู่และสร้างภาพรวมใหม่ทั้งหมด
แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้มุ่งเน้นไปที่ข้อมูลที่ยังไม่ได้จัดวางให้เข้าใจง่ายเพียงพอในปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับช่องทางการขาย ข้อมูลการบริการลูกค้า คะแนนความสนใจของลูกค้า ฯลฯ เน้นส่วนที่มีโครงสร้างน้อยที่สุดแต่สำคัญที่สุดในกลยุทธ์ CRM ของคุณ และสร้างแดชบอร์ดโดยรอบส่วนเหล่านั้น 📊
เป้าหมายและตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPIs)
เพื่อต่อยอดจากประเด็นข้างต้น มีตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI) มากมายที่คุณสามารถติดตามได้—แต่ไม่ใช่ทุกตัวที่ควรค่าแก่การมีอยู่บนแดชบอร์ดของคุณ แล้วคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าควรเลือกตัวชี้วัดใดบ้าง?
มีปัจจัยสองประการที่ต้องพิจารณาที่นี่:
- เป้าหมายของคุณ
- การมีข้อมูล
หากคุณใช้เทคนิค SMARTในการตั้งเป้าหมายของคุณ—ซึ่งคุณควรทำ—การระบุ KPI จะไม่ใช่ปัญหา เพราะส่วนหนึ่งของกระบวนการตั้งเป้าหมายแบบ SMARTคือการคิดเกี่ยวกับวิธีที่คุณจะวัดความก้าวหน้า
ตัวอย่างเช่น หากคุณดำเนินแคมเปญอีเมลโดยมีเป้าหมายหลักในการเพิ่มการรักษาลูกค้าขึ้น 20% ตัวชี้วัดหลักที่คุณควรรวมไว้คือ:
- อัตราการซื้อซ้ำ (RPR)
- อัตราการคลิกผ่านอีเมล (CTR)
- มูลค่าตลอดอายุลูกค้า (CLV)
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องประการที่สองคือ การมีข้อมูล ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรับรองว่าแดชบอร์ดของคุณแสดงตัวเลขที่ถูกต้อง ในตัวอย่างข้างต้น คุณสามารถดึงข้อมูลที่จำเป็นจากแพลตฟอร์มการตลาดทางอีเมลของคุณได้ อย่างไรก็ตาม คุณจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าแดชบอร์ด CRM ของคุณเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานที่ไม่จำเป็น 😮💨
ทีมและแผนก
เมื่อสร้างแดชบอร์ด คุณควร คำนึงถึงผู้ใช้หลักของมัน เพื่อให้แน่ใจว่าทุกแผนกสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุดได้ 🧑💻
ในกรณีส่วนใหญ่ แดชบอร์ดของคุณจะให้บริการแก่แผนกและสมาชิกทีมดังต่อไปนี้:
- ยอดขาย
- การตลาด
- การสนับสนุนลูกค้า
- ผู้บริหารระดับสูง
แดชบอร์ดของคุณควรมีความยืดหยุ่นและให้ทีมต่าง ๆ สามารถมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลที่พวกเขาต้องการได้โดยไม่ถูกขัดขวางโดยข้อมูลที่ไม่จำเป็น การมีตัวเลือกมุมมองและ/หรือแท็บต่าง ๆ สำหรับแต่ละทีมจะช่วยให้เกิดความชัดเจน
ซอฟต์แวร์แดชบอร์ด
เมื่อคุณได้กำหนดข้อมูลที่แดชบอร์ดของคุณควรมีแล้ว คุณจำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์แดชบอร์ดที่จะจัดวางข้อมูลเหล่านั้นอย่างเหมาะสม แม้ว่าคุณจะสามารถใช้วิธีแบบดั้งเดิมโดยใช้แอปพลิเคชันสเปรดชีตในการสร้างแดชบอร์ดได้ แต่คุณควรพิจารณาตัวเลือกที่ทันสมัยและมีเทคโนโลยีมากกว่า
ไม่แน่ใจว่าจะหาได้ที่ไหน? คุณเพิ่งเจอแล้ว—ClickUp!นี่คือแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวพร้อมฟีเจอร์ที่เน้น CRM มากมาย ClickUp ช่วยให้คุณสร้างแดชบอร์ดขั้นสูงได้โดยไม่จำเป็นต้องมีทักษะทางเทคนิค ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและฟีเจอร์การปรับแต่งที่ยอดเยี่ยม
แต่พอแล้วกับการคุยโม้—ให้เราแสดงให้คุณเห็นอย่างชัดเจนว่า วิธีใช้ ClickUp เพื่อสร้างแดชบอร์ด CRM ที่ครบวงจรและอัตโนมัติ 🤩
วิธีสร้างแดชบอร์ด CRM
การสร้างแดชบอร์ดตั้งแต่เริ่มต้นอาจดูเหมือนเป็นงานที่น่าเบื่อหน่าย แต่อย่ากังวลไป เพราะเราจะนำคุณผ่านขั้นตอนสำคัญและแสดงให้เห็นว่ามันสามารถเป็นเรื่องง่าย ๆ ได้ 🍰
ขั้นตอนที่ 1: ใช้เทมเพลตเพื่อวางรากฐานของแดชบอร์ดของคุณ
ระหว่างรายการลูกค้าเป้าหมาย, ตารางเวลา และไทม์ไลน์ รวมถึงแผ่นกิจกรรม ทีมขายของคุณอาจมีงานมากเกินกว่าจะสร้างทุกอย่างนี้ขึ้นมาใหม่ได้ ข่าวดีก็คือคุณไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้น เพราะคุณสามารถใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว
ตัวอย่างเช่นเทมเพลต CRM ของ ClickUpมาพร้อมกับเวิร์กโฟลว์และองค์ประกอบที่ใช้บ่อยที่สุดสำหรับงาน CRM ต่างๆ เมื่อคุณเปิดใช้งาน คุณจะเห็นมุมมองที่ปรับแต่งไว้หลายแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง:
- กระบวนการขาย ซึ่งช่วยให้คุณสรุปขั้นตอนทั้งหมดของกระบวนการขายได้ในที่เดียว
- งานที่ได้รับมอบหมายของฉัน เพื่อให้มีภาพรวมที่ชัดเจนของงานที่กำลังจะมาถึง
- มุมมองบอร์ด ที่คุณสามารถใช้เป็นศูนย์กลางสำหรับลูกค้าเป้าหมายและแบ่งกลุ่มตามขั้นตอนในกระบวนการขาย
ClickUp มีเทมเพลตสำหรับฟังก์ชันอื่นๆ อีกมากมาย เช่นการจัดการบัญชีและการบริการลูกค้า แต่ละเทมเพลตมาพร้อมกับมุมมองและฟิลด์เฉพาะที่คุณสามารถใช้เพื่อจัดโครงสร้างฐานข้อมูลของคุณ ซึ่งช่วยลดงานที่น่าเบื่อ
แม่แบบทั้งหมดสามารถ ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ คุณไม่จำเป็นต้องใช้ตามตัวอย่างที่ให้ไว้ สามารถย้ายสิ่งต่าง ๆ ได้ตามต้องการจนกว่าจะได้รูปแบบที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 2: กำหนดและติดตามเป้าหมาย
เมื่อคุณเปิดแดชบอร์ดของคุณ คุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคุณใกล้จะบรรลุเป้าหมายของคุณมากเพียงใด ขั้นตอนแรกในการทำเช่นนี้คือการตั้งเป้าหมายการขายและ/หรือการบริการลูกค้า ซึ่งคุณจะติดตามผ่านแผนภูมิต่าง ๆ แถบความคืบหน้า และกราฟที่คล้ายกัน
ClickUp Goalsช่วยให้คุณตั้งและติดตามเป้าหมายทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียว คุณสามารถตั้งค่า รูปแบบเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง สำหรับการวัดความก้าวหน้าของคุณได้ เช่น:
- เปอร์เซ็นต์
- สกุลเงิน
- เป้าหมายตัวเลข
- เป้าหมายจริง/เท็จ
การควบคุมการเข้าถึงที่แตกต่างกันช่วยให้คุณสามารถแชร์เป้าหมายเฉพาะกับทีมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความชัดเจนและให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน คุณยังสามารถให้สิทธิ์การแก้ไขแก่ทีมของคุณเพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและทำให้การอัปเดตที่เกี่ยวข้องมองเห็นได้โดยทุกคนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อการจัดระเบียบที่ง่ายขึ้น คุณสามารถ จัดกลุ่มเป้าหมายไว้ในโฟลเดอร์ และมองเห็นภาพรวมของเป้าหมายสำคัญทั้งหมดและความคืบหน้าของแต่ละเป้าหมายได้อย่างชัดเจน 📂
ขั้นตอนที่ 3: มอบหมายงาน
เมื่อคุณได้กำหนดเป้าหมายและเป้าหมายย่อยแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะเริ่มนำทีมของคุณก้าวไปสู่เป้าหมายเหล่านั้น หากคุณมีเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอยู่แล้วซึ่งใช้สำหรับการมอบหมายงานและติดตามงาน คุณสามารถใช้เครื่องมือนั้นต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถสร้างระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกันได้อย่างสมบูรณ์ หากเครื่องมือดังกล่าวไม่สามารถเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์แดชบอร์ดของคุณได้
ClickUp ทำให้คุณไม่ต้องเผชิญกับการเชื่อมต่อที่น่ารำคาญเช่นนี้ คุณสามารถใช้ClickUp Tasksเพื่อจัดการกับกระบวนการทำงานของคุณได้โดยไม่ต้องใช้แพลตฟอร์มแยกต่างหาก
มอบหมายงานพร้อมสถานะที่กำหนดเอง, ความสำคัญ, และการพึ่งพาเพื่อทำให้กระบวนการขายหรือการดูแลลูกค้าของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ใช้หลายมุมมองเพื่อมองเห็นงานทั้งหมดและจัดเรียงใหม่ได้ในไม่กี่วินาที
ClickUp ยังช่วยให้ขั้นตอนการทำงานของคุณง่ายขึ้นด้วยงานที่เกิดซ้ำและระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเอง หลากหลายรูปแบบ คุณสามารถตั้งค่าให้ระบบเปลี่ยนสถานะหรือดำเนินการงานที่ต้องทำซ้ำโดยอัตโนมัติ เพื่อลดเวลาในการทำงานที่ไม่สร้างมูลค่า 🔄
สิ่งเพิ่มเติมที่มีประโยชน์อื่น ๆ ที่คุณได้รับพร้อมกับ ClickUp Tasks ได้แก่:
- แท็กที่กำหนดเอง สำหรับการจัดหมวดหมู่ภารกิจของคุณ
- รายการตรวจสอบ ภายในงานเพื่อระบุขั้นตอนเฉพาะที่จำเป็นสำหรับการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์
- ตัวติดตามเวลาในตัว สำหรับการอยู่ในตารางเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
ขั้นตอนที่ 4: เชื่อมต่อแดชบอร์ดกับส่วนที่เหลือของกระบวนการทำงานของคุณ
แอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณไม่ใช่แพลตฟอร์มเดียวที่คุณควรเชื่อมต่อกับแดชบอร์ด CRM ทีมขายของคุณอาจใช้เครื่องมือหลากหลายในการทำงานประจำวัน และแดชบอร์ดของคุณควรสามารถดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากเครื่องมือเหล่านั้นได้ มิฉะนั้น กระบวนการทำงานของคุณอาจเต็มไปด้วยความไม่มีประสิทธิภาพและการป้อนข้อมูลด้วยมือ
หากคุณสร้างแดชบอร์ดใน ClickUp คุณสามารถเพลิดเพลินกับความสะดวกสบายของ การเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 แบบ กับเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดได้ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถเชื่อมต่อ ClickUp กับ Zendeskเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของการสนับสนุนลูกค้าของคุณในหลายๆ ทาง เช่น:
- การเชื่อมโยงงานใน ClickUp กับตั๋วใน Zendesk
- การเพิ่มข้อมูลเฉพาะจากตั๋วไปยังงานใน ClickUp
- การสร้างรายการการดำเนินการและมอบหมายให้กับผู้ใช้ ClickUp ภายใน Zendesk
ClickUp ยังผสานการทำงานกับ Salesforceเพื่อช่วยให้คุณจัดการโอกาสทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อมีโอกาสใหม่ถูกเพิ่มใน Salesforce คุณสามารถสร้างงานใน ClickUp ได้ทันทีเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าเป้าหมายจะไม่หลุดมือ
หากคุณต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับแอปอื่นๆ อีกมากมายที่ ClickUp เชื่อมต่อได้ โปรดสำรวจรายการการผสานการทำงานทั้งหมด 🧩
ขั้นตอนที่ 5: รวบรวมข้อมูลสำคัญเข้าสู่ศูนย์กลางแบบรวมศูนย์
หลังจากที่คุณทำตามขั้นตอนข้างต้นเสร็จแล้ว ส่วนที่ยากก็ผ่านไปแล้ว สิ่งที่เหลือให้ทำตอนนี้คือการมองเห็นข้อมูลของคุณ ซึ่งคุณสามารถทำได้ทันทีด้วยClickUp Dashboards.
ไปที่แดชบอร์ดในเมนูด้านซ้ายแล้วกดเครื่องหมาย + คุณสามารถเลือกจากเทมเพลตแดชบอร์ดต่างๆ หรือสร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองโดยใช้ วิดเจ็ตมากกว่า 50 แบบ แสดงเป้าหมายและ KPI ของคุณ งานต่างๆ รายการลูกค้าเป้าหมายพร้อมรายการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลอื่นๆ ได้เกือบทุกอย่างเพื่อสร้างภาพรวมที่เปลี่ยนแปลงได้
แดชบอร์ดจะ ดึงข้อมูลโดยอัตโนมัติ จากแหล่งที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คุณได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ คุณสามารถแชร์แดชบอร์ดเหล่านี้กับทีมของคุณเพื่อให้ทุกคนสามารถติดตามความคืบหน้าและจัดการกับปริมาณงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณได้รับความยืดหยุ่นอย่างเต็มที่ในการจัดระเบียบแดชบอร์ดตามที่คุณต้องการ ไม่ว่าคุณจะต้องการแดชบอร์ดเฉพาะสำหรับแต่ละฟังก์ชันของ CRM หรือมุมมองระดับสูง ก็มีวิดเจ็ตที่ตรงตามความต้องการที่คุณสามารถเพิ่มได้
ยิ่งไปกว่านั้น คุณไม่จำกัดเฉพาะแหล่งข้อมูลภายใน ClickUp เท่านั้น—คุณสามารถ เพิ่มแอปของบุคคลที่สามลงในแดชบอร์ดของคุณ ได้อย่างง่ายดายด้วยลิงก์หรือการฝังโค้ดบางส่วน เพิ่มการออกแบบจาก Figma,สเปรดชีตจาก Google Sheets หรือเลือกจากแอปภายนอกอื่นๆ อีกมากมายเพื่อเสริมความสมบูรณ์ให้กับแดชบอร์ดของคุณ
คุณสามารถดูตัวอย่างแดชบอร์ดเหล่านี้เพื่อดูวิธีที่ผู้ใช้ ClickUp ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ข้างต้นในหลากหลายรูปแบบ และรับแรงบันดาลใจในการสร้างแดชบอร์ดของคุณเอง 💡
ยกระดับเกม CRM ของคุณด้วย ClickUp
วันเวลาที่ต้องทำงานเอกสารที่น่าเบื่อหน่ายเกี่ยวกับกระบวนการ CRM ได้ผ่านพ้นไปแล้ว คุณสามารถมีข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการอยู่ปลายนิ้วของคุณ และเหลือเวลาให้กับการตัดสินใจเชิงบริหารได้มากขึ้น ตั้งค่าแดชบอร์ด CRM ที่ละเอียดเพื่อลดการคาดคะเนในกลยุทธ์ของคุณ
ตามที่คุณได้เห็นแล้ว ClickUp ทำให้การก้าวข้ามข้อมูลดิบเป็นเรื่องง่ายและ สร้างแดชบอร์ดที่ดึงดูดสายตาและใช้งานได้จริง โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมาก มันสามารถผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างราบรื่นและขจัดความจำเป็นในการจัดการกับแอปต่างๆ มากมาย
สมัครใช้ ClickUpและเปลี่ยนลูกค้าของคุณให้กลายเป็นผู้สนับสนุนแบรนด์อย่างเต็มใจ! 😍