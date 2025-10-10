12 ซอฟต์แวร์แดชบอร์ดที่ดีที่สุด (รีวิว, คุณสมบัติ, และราคา)

หากคุณเป็นผู้นำทางธุรกิจหรือผู้จัดการโครงการ คุณต้องตระหนักถึงปัญหาบางประการต่อไปนี้:
กลยุทธ์และการดำเนินการมักอยู่คนละโลกกัน
เป้าหมายถูกกำหนดไว้แล้ว แต่การทำงานในแต่ละวันกลับสูญหายไปในกระบวนการสื่อสาร มันยากที่จะเห็นว่าสิ่งที่ทีมของคุณทำนั้นส่งผลต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจอย่างไร
ซอฟต์แวร์แดชบอร์ดรวบรวมข้อมูลที่กระจัดกระจายให้อยู่ในมุมมองแบบเรียลไทม์เดียว แจ้งเตือนคุณเมื่อมีสิ่งใดเบี่ยงเบนจากเส้นทาง
ด้วยสิ่งนี้ คุณจะได้รับแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ร่วมกัน ซึ่งช่วยให้ทุกคนในองค์กรมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด
ในบล็อกนี้ เราจะพูดถึงซอฟต์แวร์แดชบอร์ดที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยเปรียบเทียบคุณสมบัติ ประโยชน์หลัก ข้อจำกัด ราคา และความคิดเห็นจากผู้ใช้จริง เพื่อให้คุณสามารถเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณได้
ซอฟต์แวร์แดชบอร์ดที่ดีที่สุดในพริบตา
นี่คือตารางเปรียบเทียบที่ช่วยให้คุณเข้าใจว่าแต่ละเครื่องมือมีอะไรบ้าง
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา*
|คลิกอัพ
|แดชบอร์ดการจัดการโครงการพร้อมขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเอง
|แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้พร้อมวิดเจ็ตสำหรับติดตามงาน เวลา และเป้าหมาย; การอัปเดตแบบเรียลไทม์; การผสานรวมกับมุมมองโครงการต่างๆ
|มีแผนฟรีให้บริการ, ราคาปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|Tableau
|การนำเสนอข้อมูลขั้นสูง
|การนำเสนอข้อมูลขั้นสูง; อินเทอร์เฟซแบบลากและวาง; การอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์; การผสานรวมกับแหล่งข้อมูลหลากหลาย
|ราคาตามความต้องการ
|พาวเวอร์ บีไอ
|แดชบอร์ดและระบบวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจที่ผสานรวมกับ Microsoft
|แดชบอร์ดแบบโต้ตอบ; การผสานรวมกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft; ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI; การตรวจสอบข้อมูลแบบเรียลไทม์
|แผนฟรี, แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $14/ผู้ใช้/เดือน
|ThoughtSpot
|การวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วยการค้นหาและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง
|การวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์; การค้นหาด้วยภาษาธรรมชาติ; การสำรวจข้อมูลแบบเรียลไทม์; แดชบอร์ดแบบโต้ตอบ
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $25 ต่อผู้ใช้
|ลุคเกอร์ สตูดิโอ
|แดชบอร์ดและการรายงานของ Google Workspace
|รายงานและแดชบอร์ดที่กำหนดเอง; การผสานรวมกับบริการของ Google; การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์; การผสมผสานข้อมูล
|แผนฟรี, แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $9/ผู้ใช้/เดือน
|Qlik Sense
|การสำรวจและค้นพบข้อมูลแบบโต้ตอบ
|แบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์; การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง; การแสดงผลแบบโต้ตอบ; การสำรวจข้อมูลแบบเรียลไทม์
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $200/เดือน
|โดโม
|การวิเคราะห์ข้อมูลบนระบบคลาวด์
|แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์; ตัวเชื่อมต่อข้อมูลมากกว่า 1,000 รายการ; การเข้าถึงผ่านมือถือ; การวิเคราะห์แบบฝังตัว
|ราคาตามความต้องการ
|เก็กโบร์ด
|หน้าจอแดชบอร์ดทีวีและการตรวจสอบแบบเรียลไทม์
|แดชบอร์ด KPI แบบเรียลไทม์; การผสานรวมกับแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย; วิดเจ็ตที่ปรับแต่งได้; โหมดแสดงผลบนทีวี
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $75/เดือน
|ดาต้าบ็อกซ์
|เครื่องมือแดชบอร์ดการตลาดและการขาย
|เทมเพลตแดชบอร์ดสำเร็จรูป; การผสานรวมกับแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง; การออกแบบที่เน้นการใช้งานบนมือถือเป็นอันดับแรก; การติดตามเป้าหมาย
|แผนฟรี, แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $199/เดือน
|กรวย
|การวัดผลทางการตลาดและการติดตามการใช้จ่ายโฆษณา
|การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้; การติดตามข้อมูลแบบเรียลไทม์; แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
|ราคาตามความต้องการ
|มิกซ์เพนเนล
|ซอฟต์แวร์แดชบอร์ดวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
|การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้, การวิเคราะห์ข้อมูลจุดข้อมูล, การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์, สร้างการแสดงผลข้อมูลบนแดชบอร์ด
|มีแผนให้บริการฟรีและแบบเสียค่าใช้จ่าย
|Apache Superset
|ธุรกิจอัจฉริยะแบบเปิด
|เครื่องมือ BI แบบโอเพนซอร์ส; แดชบอร์ดแบบโต้ตอบ; การสำรวจข้อมูลด้วย SQL; การผสานรวมกับฐานข้อมูลหลากหลายประเภท
|โอเพนซอร์ส
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์แดชบอร์ด?
ไม่ว่าคุณจะกำลังขยายธุรกิจอย่างรวดเร็วหรือแก้ไขจุดบอด ฟีเจอร์เหล่านี้ล้วนสำคัญที่สุดในซอฟต์แวร์แดชบอร์ดที่ออกแบบมาเพื่อสร้างผลกระทบทางธุรกิจอย่างแท้จริง
เลือกซอฟต์แวร์แดชบอร์ดที่เหมาะสมซึ่ง:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: มีการออกแบบที่ใช้งานง่าย ทำให้การเริ่มต้นใช้งานเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคนในทีมของคุณ
- การอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์: ให้การรีเฟรชข้อมูลสดเพื่อให้คุณทำงานด้วยข้อมูลล่าสุดเสมอ ไม่ใช่ตัวเลขของเมื่อวาน
- การเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง: ช่วยให้การนำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูล, ตารางข้อมูล, ระบบ CRM, และเครื่องมือการตลาดเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างง่ายดายโดยไม่มีปัญหา
- เครื่องมือปรับแต่ง: ช่วยให้คุณสามารถสร้างแผนภูมิวงกลม กราฟ และรายงานที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลซึ่งเหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของคุณ
- เครื่องมือสร้างแดชบอร์ดแบบลากและวาง: มีฟีเจอร์ภาพประกอบในตัวและสามารถสร้างและแก้ไขแดชบอร์ดได้โดยไม่ต้องใช้ทักษะทางเทคนิค
- รายงานอัตโนมัติ: ส่งรายงานตามกำหนดเวลาโดยอัตโนมัติ ทำให้คุณไม่ต้องเสียเวลาทำการส่งออกข้อมูลด้วยตนเองทุกสัปดาห์
- การติดตามและแจ้งเตือน KPI: ติดตามตัวชี้วัดสำคัญและส่งการแจ้งเตือนเมื่อถึงหรือเกินเกณฑ์ที่กำหนด
- ตัวเลือกการปรับขนาด: รองรับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นโดยไม่ทำให้ระบบช้าลงหรือเกินงบประมาณของคุณ
🌼 คุณรู้หรือไม่? การศึกษาชี้ให้เห็นว่าเกือบ92% ของผู้มีอำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เชื่อว่าข้อมูลและการวิเคราะห์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของธุรกิจของพวกเขา โดย 41% ระบุว่า "มีความสำคัญอย่างยิ่ง"
ซอฟต์แวร์แดชบอร์ดที่ดีที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
มาดูซอฟต์แวร์แดชบอร์ดยอดนิยมในรายละเอียดกันเถอะ!
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานและติดตามความคืบหน้าด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้)
ClickUp แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน รวมการจัดการโครงการและแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ช่วยขจัดความจำเป็นในการสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ โดยให้คุณติดตามความคืบหน้าของงาน ประสิทธิภาพของทีม ปริมาณงาน KPIและใช้ AI สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย ClickUp Dashboards
ศูนย์กลางข้อมูลที่เต็มไปด้วยข้อมูลเหล่านี้จะอัปเดตแบบเรียลไทม์และสามารถกรองเพื่อดูรายละเอียดที่ละเอียดได้ ทำให้คุณสามารถปรับแต่งมุมมองตามสมาชิกในทีม สถานที่โครงการ (พื้นที่ โฟลเดอร์ รายการ) กรอบเวลา หรือฟิลด์ที่กำหนดเองได้
คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดโครงการโดยใช้วิดเจ็ตแบบลากและวางที่หลากหลาย รวมถึงการติดตามงาน การติดตามเวลา แผนภูมิการเผาไหม้ของสปรินต์ ความคืบหน้าของเป้าหมาย แผนภูมิที่กำหนดเอง (เช่น แผนภูมิแท่ง แผนภูมิวงกลม และแผนภูมิเส้น) เครื่องมือฝังตัวเช่น Google Sheets หรือ Docs และแม้แต่บล็อกข้อความ/รูปภาพง่ายๆ สำหรับบันทึกหรือคำแนะนำ
นอกจากนี้ คุณยังได้รับสรุปขั้นสูงที่ช่วยโดย AI สำหรับงานและโครงการที่สำคัญทั้งหมดของคุณ เพียงถามClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวของคุณ เพื่อขออัปเดต และมันจะแสดงรายละเอียดให้คุณ หรือหากคุณต้องการสรุปแบบรวดเร็ว คุณสามารถใช้ AI cards ใน ClickUp ได้
คุณยังสามารถส่งการอัปเดตอัตโนมัติผ่านClickUp's Automations และ AI Agentsได้อีกด้วย กำหนดกฎเกณฑ์การกระตุ้นที่เฉพาะเจาะจงเพื่อส่งการอัปเดตทุกวัน, ทุกสัปดาห์, หรือทุกเดือนไปยังช่องแชทใน ClickUp หรือผ่านทางอีเมล ทำให้คุณและทีมของคุณได้รับข้อมูลเชิงลึกอย่างทันท่วงทีเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ต้องการเครื่องมือพร้อมใช้งานหรือไม่?แม่แบบแดชบอร์ดการจัดการโครงการโดย ClickUpช่วยให้การสร้างแดชบอร์ดเป็นเรื่องง่ายด้วยการให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการของคุณ รวมถึงการพัฒนา การติดตามงบประมาณ ปริมาณงานของทีม และสถานะของงาน
มุมมองรายการกิจกรรมในเทมเพลตนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียดเกี่ยวกับความคืบหน้าของแต่ละงาน รวมถึงฟิลด์สำหรับต้นทุนที่วางแผนไว้ ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง และงบประมาณคงเหลือ นอกจากนี้ มุมมองแผนงาน Gantt ยังแสดงไทม์ไลน์ของโครงการในรูปแบบภาพ พร้อมแสดงการเชื่อมโยงและลำดับของงานแต่ละรายการ
เมื่อพูดถึงการติดตามการวิเคราะห์ออนไลน์,เทมเพลตรายงานการวิเคราะห์ของ ClickUpช่วยให้คุณจัดระเบียบและติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก, ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจและขับเคลื่อนการเติบโต. ตัวอย่างเช่น, การแยกประเภทของเซสชั่นสามารถแสดงเป็นแผนภูมิคอลัมน์, ตามด้วยแผนภูมิวงกลมเพื่อแสดงสัดส่วนของผู้เยี่ยมชมใหม่กับผู้เยี่ยมชมซ้ำ.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สรุปโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์: ใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างสรุปอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มหรือการเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพที่แสดงในแดชบอร์ดของคุณ เช่น ยอดขายที่ลดลงหรือความล่าช้าของสปรินต์
- เทมเพลตแดชบอร์ด: เลือกจากเทมเพลตแดชบอร์ดที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับการขาย การจัดการโครงการ แดชบอร์ดการตลาด และอื่นๆ
- ระบบอัตโนมัติ: ใช้กฎระบบอัตโนมัติของ ClickUp(เช่น "เมื่อสถานะงานเปลี่ยนเป็น 'เสร็จแล้ว' ให้อัปเดตความคืบหน้าของเป้าหมาย") เพื่อให้ข้อมูลบนแดชบอร์ดเป็นปัจจุบันโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
- การติดตามเวลาในตัว:ติดตามประสิทธิภาพการทำงานของทีมและกำหนดเวลาของโครงการได้ในมุมมองเดียว
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่ามีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน เนื่องจากมีชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุม
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
มันทำหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุมครบวงจรของเรา ทุกแคมเปญ การยกระดับปัญหา การปรับปรุงกระบวนการ และงานต่างๆ อยู่รวมกันในที่เดียว—เชื่อมต่อผ่านมุมมองที่กำหนดเอง ระบบอัตโนมัติ เอกสาร และแดชบอร์ด มันแทนที่สเปรดชีตที่กระจัดกระจาย กระทู้ Slack ที่ยาวเหยียด และเครื่องมือที่แยกส่วนกัน ฉันสามารถตรวจสอบความรับผิดชอบของงาน ประสิทธิภาพ SLA และกระบวนการทำงานข้ามสายงานได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม พูดง่ายๆ คือ ClickUp มอบการมองเห็นและการควบคุมอย่างเต็มรูปแบบให้กับฉันครอบคลุมหลายทีมและหลายฟังก์ชัน
💟 โบนัส: Brain MAXคือผู้ช่วยอัจฉริยะบนเดสก์ท็อปที่ขับเคลื่อนด้วย AI ออกแบบมาเพื่อการสังเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็วและชาญฉลาด ด้วยการผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับพื้นที่ทำงานของคุณและแอปของบุคคลที่สาม Brain MAX เชื่อมต่อกับอีเมล, สเปรดชีต, เครื่องมือจัดการโครงการ และแดชบอร์ด—ดึงข้อมูลจากหลายแหล่งโดยอัตโนมัติ
ด้วยการใช้แบบจำลอง AI ขั้นสูง ระบบสามารถสร้างสรุปที่กระชับและนำไปปฏิบัติได้จริงตามความต้องการของคุณ ไม่ว่าคุณจะใช้คำสั่งเสียงหรือข้อความก็ตาม ระบบมาพร้อมกับคุณสมบัติหลัก เช่น การรวบรวมข้อมูลแบบเรียลไทม์ การค้นหาสำหรับองค์กร ข้อมูลเชิงลึกที่เข้าใจบริบท และความสามารถในการแสดงแนวโน้มหรือความผิดปกติได้ทันที ทั้งหมดนี้ผ่านแอปเดียวที่ครบครัน
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างแดชบอร์ดใน Excel
2. Tableau (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพข้อมูลขั้นสูง)
Tableau เป็นเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลที่เปลี่ยนข้อมูลจากสเปรดชีต, ฐานข้อมูล, เครื่องมือบนคลาวด์, และแพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่ให้กลายเป็นแดชบอร์ดที่สามารถโต้ตอบได้และแชร์ได้
ผู้ใช้สามารถเจาะลึกข้อมูล, ใช้ตัวกรอง, และค้นพบรูปแบบข้อมูลได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด. แผงควบคุมได้รับการปรับให้เหมาะกับทั้งเดสก์ท็อปและอุปกรณ์มือถือ, ทำให้การแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกกับทีมและผู้นำง่ายขึ้น.
Tableau มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ต้องการการวิเคราะห์แบบหลายมิติแดชบอร์ดสำหรับผู้บริหาร การพยากรณ์ และการผสมผสานข้อมูลจากระบบต่างๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Tableau
- สร้างแดชบอร์ดการทำงานแบบโต้ตอบพร้อมตัวกรอง, คำอธิบายเครื่องมือ, และความสามารถในการเจาะลึกข้อมูล
- รับบริการแผนที่ภูมิสารสนเทศและการเข้ารหัสพิกัดภูมิศาสตร์ในตัวสำหรับการวิเคราะห์ตามตำแหน่งที่ตั้ง
- ใช้ฟิลด์ที่คำนวณและสูตรที่กำหนดเองเพื่อข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ Tableau
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าประสิทธิภาพอาจช้าลงเมื่อทำงานกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่มาก
ราคาของ Tableau
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Tableau
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,300 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (2,300+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Tableau อย่างไรบ้าง?
แดชบอร์ดของ Tableau ใช้งานง่ายและทำให้การสำรวจข้อมูลง่ายขึ้นมาก มันรองรับแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ทำให้ฉันสามารถสร้างการแสดงผลข้อมูลด้วยจุดข้อมูลหลายจุดได้อย่างง่ายดาย
⚒️ เคล็ดลับด่วน: หากคุณเพิ่งเริ่มต้นสร้างแดชบอร์ด คุณสามารถใช้ตัวอย่างการออกแบบแดชบอร์ดเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจได้
3. Power BI (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ธุรกิจที่ผสานรวมกับ Microsoft)
Power BI ผสานการทำงานกับ Excel, Teams, SharePoint, Azure และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Microsoft ได้อย่างราบรื่น ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ใช้ระบบนิเวศของ Microsoft อยู่แล้ว
คุณสามารถนำเข้าไฟล์ Excel และชุดข้อมูลได้อย่างง่ายดายไปยัง Microsoft Power BI จากนั้นแปลงเป็นแดชบอร์ดแบบโต้ตอบได้โดยใช้การลากและวางผ่านอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย เครื่องมือนี้ยังรองรับการอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์ การสร้างภาพข้อมูลที่ปรับแต่งได้ และตัวเลือกการแชร์ที่แข็งแกร่งผ่านบริการของ Microsoft
แดชบอร์ดการทำงานของPower BI มีประโยชน์สำหรับทีมที่ต้องการรวมการรายงานไว้ในที่เดียว อัปเดตข้อมูลโดยอัตโนมัติ และส่งมอบข้อมูลเชิงลึกไปยังแผนกต่างๆ โดยไม่ต้องออกจากสภาพแวดล้อมของ Microsoft
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Power BI
- ใช้ความสามารถในการสร้างแบบจำลองข้อมูลและรองรับ DAX (Data Analysis Expressions) เพื่อสร้างแผนภูมิ ทำการคำนวณที่ซับซ้อน และวัด KPI
- สามารถออกแบบใน Power BI Desktop และเผยแพร่ผ่านคลาวด์เพื่อความสะดวกในการแชร์
- ช่วยควบคุมการเข้าถึงข้อมูลตามบทบาทของผู้ใช้เพื่อสร้างแดชบอร์ดที่ปลอดภัยและปรับแต่งเฉพาะบุคคล
ข้อจำกัดของ Power BI
- จำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่แข็งแกร่งและเชื่อถือได้เพื่อให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งหมายถึงการลงทุนในฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบุคลากรด้านการบำรุงรักษา
ราคาของ Power BI
- ฟรี
- Power BI Pro: $14/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- Power BI Premium ต่อผู้ใช้: $24/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- Power BI Embedded: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Power BI
- G2: 4. 5/5 (1,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (1,800+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Power BI อย่างไรบ้าง?
ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้เราสามารถมองเห็นและสำรวจข้อมูลได้แบบโต้ตอบ มันนำเสนอประเภทการแสดงผลที่หลากหลาย (แผนภูมิ, กราฟ, และตาราง) ซึ่งช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญได้ดีขึ้นเมื่อทำการตัดสินใจสำหรับบริษัท
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างแดชบอร์ดชีวิตส่วนตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
4. ThoughtSpot (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วยการค้นหาและ BI แบบบริการตนเอง)
แดชบอร์ดที่เสริมด้วย AI ของ ThoughtSpot หรือที่เรียกว่า Liveboards ช่วยให้ผู้ใช้สามารถถามคำถามเพิ่มเติมได้โดยตรงจากแผนภูมิใดๆ และรับคำตอบที่ตรงตามบริบทได้ทันทีในอินเทอร์เฟซแบบสนทนา
มันถูกออกแบบมาเพื่อทำให้การค้นพบข้อมูลเชิงลึกเป็นไปโดยอัตโนมัติ ลดเวลาที่ใช้ในการค้นหาคำตอบลงอย่างมาก ThoughtSpot ใช้คุณสมบัติการตรวจจับอัตโนมัติเพื่อสแกนข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อค้นหาแนวโน้ม รูปแบบ ความผิดปกติ และความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ ตัวอย่างเช่น 'AI Highlights' จะแสดงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุด การเปลี่ยนแปลง หรือจุดที่น่าสนใจใน Liveboards โดยอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลที่สำคัญต่อภารกิจได้ทันที
นอกจากนี้ ฟีเจอร์ 'การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง' ยังมอบความสามารถในการวินิจฉัยเชิงลึกโดยการระบุปัจจัยขับเคลื่อนหลักและปัจจัยพื้นฐานที่รับผิดชอบต่อแนวโน้มข้อมูลหรือการเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพที่เฉพาะเจาะจงโดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติเด่นของ ThoughtSpot
- ตรวจสอบข้อมูลเพื่อค้นหาการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิด และส่งการแจ้งเตือนเพื่อให้ผู้ใช้ทราบ
- อนุญาตให้ผู้ใช้สำรวจข้อมูลได้ตั้งแต่ภาพรวมในระดับสูงไปจนถึงรายละเอียดที่เจาะลึก โดยไม่จำเป็นต้องมีเส้นทางการวิเคราะห์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- รองรับแผนภูมิหลากหลายประเภท รวมถึงแผนภูมิเส้น พื้นที่ พาย โดนัท และแผนผังกระจาย สำหรับการแสดงผลแบบโต้ตอบ
ข้อจำกัดของ ThoughtSpot
- ยังคงต้องการความรู้เชิงสถาบันเกี่ยวกับชุดข้อมูลอยู่บ้างเพื่อให้แน่ใจว่าใช้ฟิลด์ที่ถูกต้องสำหรับคำถามทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง
ราคาของ ThoughtSpot
- ทดลองใช้ฟรี
- จำเป็น: $25/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ข้อดี: ราคาที่กำหนดเองได้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ ThoughtSpot
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง ThoughtSpot อย่างไรบ้าง?
ฟังก์ชันการค้นหาของ ThoughtSpot ทำให้การพิมพ์คำถามเป็นเรื่องง่ายและได้รับคำตอบทันที ไม่ต้องใช้คำสั่งซับซ้อนและไม่ต้องรอ มันช่วยประหยัดเวลาของเราได้มาก
📮 ClickUp Insight: 78% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราวางแผนอย่างละเอียดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตั้งเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม 50% ที่น่าประหลาดใจไม่ได้ติดตามแผนเหล่านั้นด้วยเครื่องมือเฉพาะทาง
👀 ด้วย ClickUp คุณสามารถแปลงเป้าหมายให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้จริงได้อย่างราบรื่น ช่วยให้คุณพิชิตเป้าหมายเหล่านั้นได้ทีละขั้นตอน นอกจากนี้ แดชบอร์ดแบบไม่ต้องเขียนโค้ดของเรายังแสดงภาพความคืบหน้าของคุณอย่างชัดเจน ช่วยให้คุณเห็นความก้าวหน้าและควบคุมงานของคุณได้มากขึ้น เพราะ "การหวังพึ่งโชคชะตา" ไม่ใช่กลยุทธ์ที่เชื่อถือได้
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ผู้ใช้ ClickUp กล่าวว่าพวกเขาสามารถรับงานเพิ่มขึ้นได้ประมาณ 10% โดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้า
5. Looker Studio (เหมาะที่สุดสำหรับกลยุทธ์มัลติคลาวด์และไฮบริดคลาวด์)
Looker Studio ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานกับข้อมูลของคุณ โดยลดความยุ่งยากที่มักเกิดขึ้นจากการรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น Google Analytics, ไฟล์ Excel และ Google Ads เข้าด้วยกัน
เครื่องมือนี้มอบการเชื่อมต่อที่ราบรื่นและเป็นธรรมชาติ ช่วยให้ผู้ทำการตลาดสามารถหลีกเลี่ยงการจัดการข้อมูลด้วยตนเองที่ซับซ้อนได้ คุณสามารถรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์เว็บไซต์ ประสิทธิภาพการโฆษณาแบบชำระเงิน และข้อมูลการค้นหาแบบออร์แกนิกได้อย่างง่ายดาย พร้อมด้วยตัวชี้วัดทางธุรกิจที่สำคัญอื่น ๆ เข้าสู่แดชบอร์ดการตลาดที่รวมเป็นหนึ่งเดียวและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
ประโยชน์หลักคืออะไร? คุณได้รับการมองเห็นที่ครอบคลุมและข้ามช่องทางโดยไม่ต้องพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลหรือกระบวนการ ETL ที่ซับซ้อน นักการตลาดสามารถสร้างแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นความจริงได้ด้วยตัวเองเพื่อติดตาม KPI ระบุแนวโน้ม และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Looker Studio
- รับตัวเชื่อมต่อแบบเสียบแล้วใช้ได้ทันทีสำหรับ GA4, Google Ads, Search Console, BigQuery, Sheets และ YouTube
- ฝังรายงานลงในเว็บไซต์, หน้าอินทราเน็ต, หรือ Google Slides, หรือแชร์แดชบอร์ดผ่านลิงก์หรืออีเมลพร้อมการควบคุมการเข้าถึงที่ปรับแต่งได้
- สร้างรายงานแบบโต้ตอบพร้อมตัวเลือกช่วงวันที่ เมนูแบบเลื่อนลง กล่องกาเครื่องหมาย ตัวกรองการค้นหา และอื่นๆ
ข้อจำกัดของ Looker Studio
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าขั้วต่อชำรุดบ่อยครั้ง และรายงานที่มีข้อมูลจำนวนมากอาจใช้เวลาโหลดนาน
ราคาของ Looker Studio
- Looker Studio: ฟรี
- Looker Studio Pro: $9/เดือน ต่อผู้ใช้ ต่อโครงการ ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Looker Studio
- G2: 4. 4/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (200+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Looker Studio ว่าอย่างไรบ้าง?
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ LookerStudio คือคุณสามารถเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นกราฟิกได้อย่างง่ายดาย การมีตัวแทนข้อมูล/ข้อมูลในรูปแบบภาพเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมภายในองค์กรของเรา
👋 เตือนความจำอย่างเป็นกันเอง: หากคุณกำลังติดตามการเข้าถึงแบรนด์หรือการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์แดชบอร์ดของคุณสามารถทำงานร่วมกับเครื่องมือโซเชียลมีเดียได้อย่างราบรื่น และรองรับแผนผังความสัมพันธ์แบบโต้ตอบ เพื่อช่วยให้เข้าใจกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
6. Qlik Sense (เหมาะที่สุดสำหรับการสำรวจข้อมูลแบบโต้ตอบและการวิเคราะห์ด้วยตนเอง)
ที่แกนกลางของ Qlik Sense คือเครื่องยนต์เชื่อมโยงข้อมูล (associative engine) ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสำรวจข้อมูลได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องถูกจำกัดอยู่เพียงเส้นทางค้นหาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
เครื่องยนต์นี้เน้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อง ช่วยให้ผู้ใช้ค้นพบข้อมูลเชิงลึกและความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ข้ามแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง
นอกจากนี้ Qlik Sense ยังผสานรวม AI และการเรียนรู้ของเครื่องผ่าน Insight Advisor ซึ่งช่วยผู้ใช้โดยการสร้างข้อมูลเชิงลึก แนะนำการแสดงผล และอำนวยความสะดวกในการโต้ตอบด้วยภาษาธรรมชาติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Qlik Sense
- รับแผนภูมิที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ ปรับแต่งได้ และตอบสนองต่อการเลือกในแบบเรียลไทม์
- รวมแผนที่ความร้อน, แผนภูมิแบบน้ำตก, วิดเจ็ต KPI, แผนที่ภูมิศาสตร์ และอื่นๆ เพื่อสร้างแดชบอร์ดที่มีชีวิตชีวา
- ให้ผู้ใช้ระยะไกลหรือผู้ใช้ภาคสนามสามารถเข้าถึงได้พร้อมความสามารถในการทำงานแบบออฟไลน์ เช่น Qlik Sense Mobile
ข้อจำกัดของ Qlik Sense
- การเตรียมข้อมูลอาจซับซ้อนเมื่อต้องจัดการกับแหล่งข้อมูลหลายแหล่งหรือข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง
ราคาของ Qlik Sense
Qlik Cloud Analytics:
- เริ่มต้น: $200/เดือน สำหรับ 10 ผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- มาตรฐาน: $825/เดือน สำหรับข้อมูล 25 GB (เรียกเก็บเงินรายปี)
- พรีเมียม: $2,750/เดือน สำหรับข้อมูล 50 GB (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและความคิดเห็นของ Qlik Sense
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
- Capterra: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Qlik Sense อย่างไรบ้าง?
เครื่องมือฐานข้อมูลแบบเชื่อมโยงของมันช่วยให้ผู้ใช้สามารถสำรวจข้อมูลได้โดยไม่ต้องจำกัดอยู่กับการค้นหาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่แข็งแกร่งที่สุดของมัน นอกจากนี้ยังมีชุมชน Qlik ที่ยอดเยี่ยมเพื่อช่วยเหลือปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Qlik
📚 อ่านเพิ่มเติม: การสร้างภาพกระบวนการทำงานช่วยให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไร
7. Domo (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลองค์กรบนระบบคลาวด์)
Domo เป็นเครื่องมือธุรกิจอัจฉริยะ (BI) ที่พัฒนาบนคลาวด์โดยเฉพาะ ซึ่งเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลหลากหลายประเภท รวมถึงบริการบนคลาวด์ ฐานข้อมูล และระบบภายในองค์กร มีเครื่องมือแบบลากและวางสำหรับสร้างแดชบอร์ด พร้อมตัวเลือกกราฟมากกว่า 150 ประเภท เช่น กราฟแบบ Trellis การเปรียบเทียบข้อมูลแบบช่วงเวลา และกราฟสำหรับงานวิทยาศาสตร์ข้อมูล
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของมันคือ การป้อนข้อมูลที่กำหนดโดยผู้ใช้ผ่าน Domo ซึ่งเรียกว่า 'ตัวแปร' (Variables) ที่ให้การควบคุมแบบโต้ตอบสำหรับการปรับและวิเคราะห์ข้อมูลแบบไดนามิกผ่านการวิเคราะห์แบบสมมติ (what-if analysis) การเปรียบเทียบตามเวลา การสำรวจเมตริก และการปรับแต่งตาราง pivot table
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของโดโม
- เลือกจากแผนที่ที่กำหนดเองกว่า 7,000 แผนที่เพื่อการนำเสนอข้อมูลทางภูมิศาสตร์อย่างละเอียด
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำคัญในตัวชี้วัดที่สำคัญ
- ใช้ Domo. AI เพื่อถามคำถามในภาษาธรรมชาติและรับคำตอบทันทีพร้อมกับการแสดงผลที่แนะนำ
ข้อจำกัดของโดโม
- การขาดชั้นเชิงความหมายทำให้ยากต่อการมาตรฐานตรรกะทางธุรกิจระหว่างชุดข้อมูลและรายงาน ซึ่งนำไปสู่ความไม่สอดคล้องกันและเพิ่มภาระการบำรุงรักษา
ราคาโดโม
- ทดลองใช้ฟรี
- ราคาที่กำหนดเอง
โดโมเรตติ้งและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Domo อย่างไรบ้าง?
DOMO โดดเด่นด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการออกแบบที่เข้าใจง่าย แผงควบคุมมีตัวเลือกการปรับแต่งที่ช่วยให้เราสามารถปรับแต่งการแสดงผลให้ตรงกับความต้องการและความชอบเฉพาะของเราได้
📌 ปักหมุด: ใช้แผนที่กลยุทธ์เพื่อเชื่อมโยงเป้าหมายกับผลการดำเนินงาน แผนที่เหล่านี้ช่วยให้มองเห็นเหตุผลเบื้องหลังตัวชี้วัดของคุณได้อย่างชัดเจน—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเล่าเรื่องด้วยข้อมูลที่กระตุ้นให้เกิดการลงมือทำ
8. Geckoboard (เหมาะที่สุดสำหรับการแสดงผลแดชบอร์ดบนทีวีและการติดตาม KPI แบบเรียลไทม์)
Geckoboard เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลมากกว่า 90 แหล่ง รวมถึง Google Analytics, Salesforce, Shopify, HubSpot และสเปรดชีต เพื่อรวมข้อมูลจากแพลตฟอร์มต่างๆ เข้าด้วยกันเป็นมุมมองเดียวที่สอดคล้องกัน
รูปแบบได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการดูอย่างรวดเร็ว ทำให้เหมาะสำหรับพื้นที่ขาย ทีมสนับสนุน หรือทีมการตลาดที่ต้องการเข้าถึง KPI หลักอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ทีมสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็ว ฟีเจอร์ 'ตัวบ่งชี้สถานะ' ของ Geckoboard จึงให้สัญญาณภาพ สีเขียวสำหรับความสำเร็จและสีแดงสำหรับคำเตือน โดยอิงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
คุณสมบัติเด่นของ Geckoboard
- ปรับแต่งธีมแดชบอร์ด รวมถึงชุดสีและโลโก้ ให้สอดคล้องกับแบรนด์ของบริษัท
- สลับระหว่างธีมสีสว่างและธีมสีเข้มเพื่อความชัดเจนที่เหมาะสมในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
- แชร์แดชบอร์ดผ่านลิงก์ที่ปลอดภัย, ฝังในเว็บไซต์, หรือแสดงบนทีวีในพื้นที่สำนักงาน
ข้อจำกัดของ Geckoboard
- เครื่องมือนี้สามารถใช้เพื่อแสดงสถิติจากเครื่องมือต่าง ๆ ได้เท่านั้น และไม่มีตัวเลือกสำหรับการวิเคราะห์, การทำนาย, หรือการคาดการณ์ใด ๆ ซึ่งทำให้ศักยภาพของเครื่องมือถูกจำกัดอย่างมาก
ราคาของ Geckoboard
- จำเป็น: $75/เดือน
- คอร์: $219/เดือน
- ข้อดี: $399/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Geckoboard
- G2: 4. 3/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Geckoboard อย่างไรบ้าง?
นี่คือวิธีที่ยอดเยี่ยมในการแบ่งปัน KPI กับทีมของคุณในรูปแบบที่สวยงามและน่าดึงดูด. วิธีที่ง่ายที่สุดในการสร้างแดชบอร์ดที่มีความหมายและมีประสิทธิภาพ.
9. Databox (ดีที่สุดสำหรับโซลูชันแดชบอร์ดแบบโต้ตอบสำหรับการตลาดและการขาย)
Databox เป็นซอฟต์แวร์ธุรกิจอัจฉริยะและวิเคราะห์ข้อมูลแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อสร้างแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้ มันสามารถรวมศูนย์ข้อมูลการตลาด การขาย และข้อมูลธุรกิจหลักของคุณจากแหล่งต่าง ๆ กว่า 100+ การเชื่อมต่อ, สเปรดชีต, และฐานข้อมูลได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติการนำเสนอข้อมูลแบบโต้ตอบที่ทรงพลังช่วยให้สามารถสำรวจข้อมูลได้อย่างลึกซึ้ง ผู้ใช้สามารถใช้การเจาะลึกเพื่อตรวจสอบข้อมูลดิบ ใช้ตัวกรองแบบไดนามิกตามมิติ และเปรียบเทียบหลายช่วงเวลาเพื่อติดตามความก้าวหน้าและค้นพบข้อมูลเชิงลึกหรือจุดบอด
สำหรับการจัดแนวและการตรวจสอบที่มองเห็นได้ชัดเจน คุณสมบัติ 'Dashboard Loops' ที่ล้ำสมัยช่วยให้คุณสามารถจัดกลุ่มแดชบอร์ดสองหรือมากกว่านั้นให้แสดงผลต่อเนื่องและหมุนเวียนได้ ซึ่งให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของประสิทธิภาพทั้งหมดของคุณในทุกทีมและช่องทาง นอกจากนี้ยังช่วยให้ทีมวางแผนและคาดการณ์ผลลัพธ์ในอนาคตโดยใช้คุณสมบัติเช่น เป้าหมาย, มาตรฐานเปรียบเทียบ, และการคาดการณ์ และใช้ประโยชน์จากสรุปและแจ้งเตือนที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อแสดงข้อมูลเชิงลึกโดยอัตโนมัติและตรวจจับความผิดปกติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Databox
- นำเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลมากกว่า 100 แหล่ง รวมถึง Google Analytics, HubSpot และ Salesforce
- เลือกจากเทมเพลตรายงานการวิเคราะห์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า 200+ แบบ สำหรับความต้องการทางการตลาดประจำวัน
- รับสรุปที่สร้างโดย AI ซึ่งให้บริบทเกี่ยวกับประสิทธิภาพและแนวโน้มยอดขาย พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อจำกัดของ Databox
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าพบข้อบกพร่องเป็นครั้งคราวและปัญหาด้านประสิทธิภาพ/ความล่าช้าขณะแก้ไขเมตริกที่กำหนดเอง
ราคาของ Databox
- ฟรีตลอดไป
- มืออาชีพ: $199/เดือน
- การเติบโต: $399/เดือน
- พรีเมียม: $999/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Databox
- G2: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (200+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Databox อย่างไรบ้าง?
Databox สามารถเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ เช่น QuickBooks Online หรือ Sendgrid และดึงข้อมูลทั้งหมดมาทำการซิงค์และเตรียมแดชบอร์ดให้พร้อมใช้งาน นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกให้ใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือสามารถเลือกตัวชี้วัดได้ตามต้องการ
10. ฟันเนล (เหมาะที่สุดสำหรับการวัดผลทางการตลาดและการติดตามการใช้จ่ายโฆษณา)
Funnel เป็นเครื่องมือการตลาดเฉพาะทางที่มอบความสามารถในการผสานรวมข้อมูลอย่างกว้างขวาง รองรับตัวเชื่อมต่อมากกว่า 600 รายการสำหรับแพลตฟอร์มโฆษณาและอีคอมเมิร์ซหลัก เช่น Google Ads, Facebook และ Shopify การเชื่อมต่อที่แข็งแกร่งนี้ช่วยให้ผู้ทำการตลาดสามารถรวบรวม วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลประสิทธิภาพจากแหล่งต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องรวมข้อมูลด้วยตนเอง
ด้วยการใช้รูปแบบโมดูลาร์และอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง ผู้ใช้สามารถปรับแต่งแดชบอร์ดได้อย่างง่ายดายโดยการจัดเรียงและปรับขนาดการแสดงผลให้เหมาะสมกับความต้องการในการรายงานเฉพาะ สำหรับการเน้นข้อมูลที่แม่นยำ ผู้ใช้สามารถนำตัวกรองมาใช้ตามมิติที่สำคัญ เช่น แหล่งที่มาของการเข้าชมหรือแคมเปญ และปรับช่วงวันที่เพื่อมุ่งเน้นการวิเคราะห์ในช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเด่นของ Funnel
- เข้าถึง 'แกลเลอรีเทมเพลต' เพื่อเรียกดูเทมเพลตแดชบอร์ดที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งปรับให้เหมาะกับความต้องการต่างๆ เช่น ประสิทธิภาพอีคอมเมิร์ซหรือการติดตามสื่อโฆษณา
- ใช้การนำเสนอข้อมูลที่เข้าใจง่าย เช่น เส้นแนวโน้มและสกอร์การ์ด เพื่อถ่ายทอดข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
- ปรับแต่งตัวชี้วัดและมิติข้อมูลที่พร้อมใช้งานในแดชบอร์ดของคุณ และใช้ตัวกรองเพื่อปรับปรุงการแสดงข้อมูลให้ชัดเจนขึ้น
ข้อจำกัดของช่องทางการขาย
- บางครั้งคุณอาจต้องการการแยกย่อย/การเชื่อมต่อหลายรายการสำหรับแหล่งข้อมูลเดียว ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนต่อหนึ่งการเชื่อมต่อสูงขึ้น
การกำหนดราคาแบบกรวย
- ฟรี
- เริ่มต้น: ราคาพิเศษตามความต้องการ
- ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของช่องทาง
- G2: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Funnel ว่าอย่างไร?
ความสามารถในการผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น HubSpot, Salesforce, GA, เป็นต้น ได้กลายเป็นคุณค่าเพิ่มอย่างมหาศาลเมื่อต้องการเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นแดชบอร์ดเดียว และสามารถนำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีคุณค่าอย่างไม่อาจประเมินได้
11. มิกซ์เพนเนล (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้ใช้และแดชบอร์ดแบบกำหนดเอง)
Mixpanel เป็นแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะทางที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อติดตามและทำความเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้ในผลิตภัณฑ์ดิจิทัล
ในขณะที่การวิเคราะห์เว็บแบบดั้งเดิมมุ่งเน้นไปที่การรายงานตัวชี้วัดปริมาณโดยรวม Mixpanel ถูกออกแบบมาเพื่อเปิดเผย 'เหตุผล' ที่อยู่เบื้องหลังการกระทำของผู้ใช้ โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ไปที่การเดินทางของผู้ใช้แต่ละราย การกระทำเฉพาะของพวกเขา (เหตุการณ์) และคุณลักษณะของการกระทำเหล่านั้น (คุณสมบัติ)
มันนำเสนอรายงานที่มุ่งเน้นอย่างสูงหลายฉบับเพื่อช่วยให้การวิเคราะห์พฤติกรรมลึกซึ้งขึ้น เช่น รายงาน Funnels ที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงผ่านลำดับการไหลของผู้ใช้ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ช่วยให้ผู้ใช้สามารถระบุจุดที่ผู้ใช้หลุดออกได้รวดเร็ว และวัดเวลาเฉลี่ยที่ผู้ใช้ใช้ในการเปลี่ยนแปลง พร้อมตัวเลือกในการติดตามการเปลี่ยนแปลงในลำดับเฉพาะหรือลำดับใดก็ได้
นอกเหนือจากการติดตามพฤติกรรมปัจจุบันแล้ว เครื่องมือนี้ยังได้รับการติดตั้งสำหรับการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ผ่านการทดลองที่ผสานรวม (การทดสอบ A/B) เพื่อวัดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงฟีเจอร์ และฟีเจอร์เช่น Metric Trees เพื่อให้แน่ใจว่าทุกทีมมีความสอดคล้องกันในนิยามเดียวที่ได้รับการควบคุมสำหรับทุกตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI)
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mixpanel
- สังเกตการโต้ตอบของผู้ใช้ในขณะที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงการคลิก การเลื่อน และการนำทาง
- การเปลี่ยนจากข้อมูลรวมไปสู่การบันทึกการเล่นเซสชันของผู้ใช้แต่ละรายเพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้อย่างครอบคลุม
- ปกป้องข้อมูลด้วยการปกปิดข้อมูลที่ละเอียดอ่อนโดยอัตโนมัติ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎระเบียบ เช่น GDPR และ HIPAA
ข้อจำกัดของ Mixpanel
- แม้ว่าฟีเจอร์การวิเคราะห์ของ Mixpanel จะมีความแข็งแกร่ง แต่การสร้างการไหลของข้อมูลที่ราบรื่นระหว่าง Mixpanel กับเครื่องมืออื่น ๆ มักต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิค และอาจมีความซับซ้อนเล็กน้อย
ราคาของ Mixpanel
- ฟรีตลอดไป
- การเติบโต: เริ่มต้นที่ $0; กิจกรรมรายเดือน 1 ล้านครั้งฟรี และ $0.00028 ต่อกิจกรรมหลังจากนั้น
- องค์กรธุรกิจ: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Mixpanel
- G2: 4. 6/5 (1,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Mixpanel อย่างไรบ้าง?
แพลตฟอร์มมีความยืดหยุ่นสูงมากเมื่อต้องวิเคราะห์ข้อมูลจากมุมมองต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอัตราการยกเลิกใช้บริการ อัตราการเปลี่ยนแปลง หรือการเดินทางของผู้ใช้
12. Apache Superset (ระบบธุรกิจอัจฉริยะแบบเปิดที่ดีที่สุดสำหรับองค์กร)
Apache Superset เป็นแพลตฟอร์มธุรกิจอัจฉริยะและการแสดงผลข้อมูลแบบโอเพนซอร์สฟรี
จุดแข็งของมันอยู่ที่ความเข้ากันได้และความยืดหยุ่นที่กว้างขวาง เนื่องจากสามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และไม่ใช่เชิงสัมพันธ์เกือบทุกระบบหลัก รวมถึงระบบอย่าง MySQL, PostgreSQL, Snowflake, BigQuery และ SQL Server Analysis Services
Apache มาพร้อมกับชุดคุณสมบัติการสร้างภาพและการสร้างแดชบอร์ดที่ครอบคลุมซึ่งรองรับการวิเคราะห์ที่ซับซ้อน ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพื่อสร้างแดชบอร์ดที่ซับซ้อน ทำการเจาะลึกข้อมูลอย่างละเอียด และเขียนหรือปรับแต่งคำสั่ง SQL ภายใน IDE SQL ที่ผสานรวมไว้
คุณสมบัติเด่นของ Apache Superset
- สร้างจากประเภทแผนภูมิที่หลากหลาย เช่น แท่ง, เส้น, พาย, แผนที่ความร้อน, ต้นไม้, ฮิสโตแกรม, แผนภูมิซานกี้, แผนภูมิดวงอาทิตย์, และอื่น ๆ
- เพิ่มการกรองไขว้ในแดชบอร์ดเพื่อให้คุณสามารถคลิกที่กราฟ (เช่น ตามประเทศหรือสายผลิตภัณฑ์) และกรองกราฟอื่น ๆ โดยอัตโนมัติตามนั้น
- สร้างแดชบอร์ดโดยตรงด้วยแผนภูมิที่อิงตามการสืบค้นที่กำหนดเองซึ่งเขียนใน SQL Lab ซึ่งเป็น IDE SQL ในตัวของ Superset ที่มีฟังก์ชันการเติมข้อความอัตโนมัติและประวัติการสืบค้น
ข้อจำกัดของ Apache Superset
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่า การรีเฟรชข้อมูลมีความล่าช้าอย่างมาก โดยมักต้องใช้เวลาบัฟเฟอร์อย่างน้อยสองชั่วโมงเพื่อให้ข้อมูลล่าสุดปรากฏขึ้น
ราคาของ Apache Superset
- ฟรี, โอเพนซอร์ส
คะแนนและรีวิวของ Apache Superset
- G2: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Apache Superset อย่างไรบ้าง?
UI/UX นั้นยอดเยี่ยมและผสานรวมกับฐานข้อมูลที่มีอยู่ได้อย่างไร้รอยต่อ คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดต่างๆ ตามกรณีการใช้งานของคุณได้
🧠 คุณรู้หรือไม่? Apache Superset ถูกพัฒนาขึ้นครั้งแรกโดย Airbnb เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำรวจข้อมูลภายในองค์กร ก่อนที่จะกลายเป็นโครงการโอเพ่นซอร์สของ Apache และพัฒนาต่อยอดจนกลายเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์ม BI สมัยใหม่ที่ได้รับความนิยมสูงสุดสำหรับการแสดงผลและวิเคราะห์ข้อมูล
