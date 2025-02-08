บล็อก ClickUp

วิธีสร้างแรงบันดาลใจให้กับโปรเจกต์ถัดไปของคุณด้วยตัวอย่างการออกแบบแดชบอร์ด

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
8 กุมภาพันธ์ 2568

"เหนือสิ่งอื่นใด ให้แสดงข้อมูล" คำกล่าวสั้น ๆ นี้จาก เอ็ดเวิร์ด อาร์. ทัฟต์ ทำให้เราตระหนักถึงสิ่งที่แดชบอร์ดที่ยอดเยี่ยมควรทำ—ช่วยให้คุณเข้าใจตัวเลขได้

เราอาศัยอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูล—สเปรดชีต รายงาน และแผนภูมิที่ไม่มีที่สิ้นสุด ข้อมูลเหล่านี้อยู่ทุกที่ แต่บ่อยครั้งกลับรู้สึกเหมือนเป็นความยุ่งเหยิงที่สับสน ทำให้เราต้องดิ้นรนเพื่อมองเห็นภาพรวมที่ใหญ่กว่า

แดชบอร์ดที่ออกแบบมาอย่างดีจะตัดผ่านข้อมูลที่ซับซ้อน กลายเป็นภาพที่ชัดเจนและสามารถนำไปใช้ได้ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักออกแบบ นักวิเคราะห์ หรือผู้นำทางธุรกิจ แดชบอร์ดเช่นนี้สามารถเปลี่ยนวิธีที่คุณมองเห็นและใช้ข้อมูลได้

บทความบล็อกนี้จะพูดถึงตัวอย่างแดชบอร์ดที่ช่วยให้ความซับซ้อนง่ายขึ้นและช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นและรวดเร็วขึ้น

⏰สรุป 60 วินาที

  • แดชบอร์ดเปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นภาพที่ชัดเจนและสามารถนำไปใช้ได้ ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจข้อมูลที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  • ประเภทของแดชบอร์ด: แดชบอร์ดด้านการปฏิบัติการ: การอัปเดตแบบเรียลไทม์ สำหรับการดำเนินการทันที เหมาะสำหรับการติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญและการจัดการเวลาการตอบสนองของลูกค้า แดชบอร์ดวิเคราะห์: แสดงข้อมูลเชิงลึกเพื่อการวิเคราะห์แนวโน้มและการคาดการณ์ในอนาคต มีประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์การตลาดและการเงิน แดชบอร์ดกลยุทธ์: มุมมองระดับสูงที่สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาว ใช้สำหรับติดตาม KPI ทั่วทั้งบริษัทและความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมาย แดชบอร์ดข้อมูล: นำเสนอข้อมูลในรูปแบบเรื่องราวพร้อมภาพสร้างสรรค์ เหมาะสำหรับการนำเสนอผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • แดชบอร์ดปฏิบัติการ: การอัปเดตแบบเรียลไทม์เพื่อการดำเนินการทันที เหมาะสำหรับการติดตามตัวชี้วัดสำคัญและการจัดการเวลาตอบสนองของลูกค้า
  • แดชบอร์ดวิเคราะห์: แสดงข้อมูลเชิงลึกสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มและการคาดการณ์ในอนาคต ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ด้านการตลาดและการเงิน
  • แดชบอร์ดเชิงกลยุทธ์: มุมมองระดับสูงที่สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาว ใช้สำหรับติดตาม KPI ทั่วทั้งบริษัทและความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมาย
  • แดชบอร์ดข้อมูล: นำเสนอข้อมูลในรูปแบบเรื่องราว พร้อมภาพประกอบที่สร้างสรรค์ เหมาะสำหรับการนำเสนอผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการออกแบบแดชบอร์ด: ทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณเพื่อปรับแต่งการนำเสนอข้อมูลให้เหมาะสม สร้างสมดุลระหว่างความสวยงามกับฟังก์ชันการใช้งานเพื่อความชัดเจนและการมีส่วนร่วม รับประกันความตอบสนองเพื่อการใช้งานที่เข้าถึงได้บนทุกอุปกรณ์ หลีกเลี่ยงความรกและเน้นข้อมูลที่จำเป็น ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์การผสานข้อมูลและการปรับแต่งเพื่อข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุม
  • เข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณเพื่อปรับแต่งการนำเสนอข้อมูล
  • สมดุลระหว่างความสวยงามกับการใช้งานเพื่อความชัดเจนและการมีส่วนร่วม
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบตอบสนองต่อการเข้าถึงได้บนทุกอุปกรณ์
  • หลีกเลี่ยงความรกรุงรังและมุ่งเน้นที่ข้อมูลสำคัญ
  • ใช้ประโยชน์จากการผสานข้อมูลและการปรับแต่งเพื่อข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุม
  • แดชบอร์ดของ ClickUpมอบพื้นที่ที่จัดระเบียบและปรับแต่งได้เพื่อแสดงภาพประสิทธิภาพการทำงานของทีมและปรับปรุงกระบวนการทำงาน โดยผสานรวมงาน เป้าหมาย และการติดตามเวลาเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
  • การออกแบบแดชบอร์ดที่มีประสิทธิภาพให้ความสำคัญกับข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมายมากกว่าความสวยงาม ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ClickUp มีเทมเพลตและคุณสมบัติที่ใช้งานง่ายเพื่อสร้างแดชบอร์ดที่เปลี่ยนแปลงได้สำหรับทุกอุตสาหกรรมหรือขนาดทีม
  1. แดชบอร์ดปฏิบัติการ: การอัปเดตแบบเรียลไทม์เพื่อการดำเนินการทันที เหมาะสำหรับการติดตามตัวชี้วัดสำคัญและการจัดการเวลาตอบสนองของลูกค้า
  2. แดชบอร์ดวิเคราะห์: แสดงข้อมูลเชิงลึกเพื่อการวิเคราะห์แนวโน้มและการคาดการณ์ในอนาคต มีประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ด้านการตลาดและการเงิน
  3. แดชบอร์ดเชิงกลยุทธ์: มุมมองระดับสูงที่สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาว ใช้สำหรับติดตาม KPI ทั่วทั้งบริษัทและความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมาย
  4. แดชบอร์ดข้อมูล: นำเสนอข้อมูลในรูปแบบเรื่องราว พร้อมภาพประกอบสร้างสรรค์ เหมาะสำหรับการนำเสนอผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  1. เข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณเพื่อปรับแต่งการนำเสนอข้อมูล
  2. สมดุลความสวยงามกับการใช้งานเพื่อความชัดเจนและการมีส่วนร่วม
  3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบตอบสนองต่อการเข้าถึงได้บนทุกอุปกรณ์
  4. หลีกเลี่ยงความรกรุงรังและมุ่งเน้นที่ข้อมูลสำคัญ
  5. ใช้ประโยชน์จากการผสานข้อมูลและการปรับแต่งเพื่อข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุม

บทบาทของการออกแบบแดชบอร์ดในการนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

ตามรายงานของนักประสาทวิทยาจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) สมองจะบันทึก "ลายเซ็นของความจดจำทางสายตา" ประมาณ300 มิลลิวินาทีหลังจากเห็นภาพ ซึ่งเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่นักออกแบบจะต้องดึงดูดความสนใจได้อย่างรวดเร็ว

แดชบอร์ดที่ออกแบบมาอย่างดีใช้ประโยชน์จากความเร็วนี้ เปลี่ยนข้อมูลที่ท่วมท้นให้กลายเป็นภาพที่เข้าใจง่ายซึ่ง:

  • ลดความซับซ้อน: แยกข้อมูลขนาดใหญ่ให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่เข้าใจง่าย
  • เร่งการตัดสินใจ: นำเสนอข้อมูลสำคัญให้เห็นได้ในทันที ช่วยประหยัดเวลา
  • ปรับปรุงความเข้าใจ: ช่วยให้ผู้ใช้สามารถมุ่งเน้นไปที่รูปแบบและแนวโน้มแทนที่จะต้องค้นหาผ่านแถวของข้อมูลดิบ
  • มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ทำให้ข้อมูลที่ซับซ้อนสามารถเข้าถึงได้และน่าสนใจ แม้แต่สำหรับทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค

ประเภทของตัวอย่างการออกแบบแดชบอร์ด

ประเภทของแดชบอร์ดที่คุณต้องการอาจแตกต่างกันอย่างมากขึ้นอยู่กับเป้าหมายของคุณ, ผู้ชม, และข้อมูลของคุณ. มาคุยกันเกี่ยวกับตัวอย่างการออกแบบแดชบอร์ดที่พบได้บ่อยที่สุดสี่แบบ.

แดชบอร์ดการดำเนินงาน (ผู้แก้ปัญหาแบบเรียลไทม์)

แดชบอร์ดการดำเนินงานเป็นตัวเลือกที่ทีมที่ประมวลผลข้อมูลที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเลือกใช้ แดชบอร์ดเหล่านี้เน้นที่ การอัปเดตแบบเรียลไทม์ และ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ที่ต้องการการดำเนินการทันที

รูปแบบแดชบอร์ดประกอบด้วย:

  • การอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์
  • การออกแบบที่เรียบง่าย ไม่รก เพื่อการสแกนอย่างรวดเร็ว
  • การแจ้งเตือนหรือการแจ้งให้ทราบเมื่อมีการเบี่ยงเบนจากมาตรฐาน
แดชบอร์ดปฏิบัติการ: ตัวอย่างการออกแบบแดชบอร์ด
ผ่านเส้นทางขนมปัง. io

บริษัทอีคอมเมิร์ซ พึ่งพาแดชบอร์ดการดำเนินงานเพื่อติดตามประสิทธิภาพของเว็บไซต์ ตรวจสอบการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ และจัดการระดับสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์ การโหลดหน้าเว็บที่ช้าลงอย่างกะทันหัน? แดชบอร์ดการดำเนินงานจะตรวจจับและช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาได้ทันที

แดชบอร์ดการดำเนินงานเหมาะสำหรับ:

  • ติดตามตัวชี้วัดสำคัญตลอดทั้งวัน
  • การติดตามเวลาทำงานของเว็บไซต์หรือสุขภาพของเซิร์ฟเวอร์
  • การจัดการเวลาการตอบสนองของลูกค้า

อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างแดชบอร์ดการจัดการผลิตภัณฑ์

แดชบอร์ดวิเคราะห์ (นักสืบข้อมูล)

แดชบอร์ดเชิงวิเคราะห์แสดงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลเพื่อค้นหาแนวโน้ม รูปแบบ และความสัมพันธ์ แดชบอร์ดเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตและคาดการณ์อนาคตโดยอิงจากข้อมูลดังกล่าว

แดชบอร์ด ClickUp
เจาะลึกข้อมูลในแผนภูมิและกราฟด้วย ClickUp Dashboards

คุณสมบัติหลักของพวกเขาประกอบด้วย:

  • แผนภูมิและกราฟแบบโต้ตอบ
  • ความสามารถในการเจาะลึกเพื่อข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดยิ่งขึ้น
  • การเปรียบเทียบข้อมูลทางประวัติศาสตร์และข้อมูลปัจจุบัน

กรณีการใช้งานทั่วไปของแดชบอร์ดวิเคราะห์คือ:

  • การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาด
  • การวิเคราะห์แนวโน้มทางการเงินของข้อมูลที่เกี่ยวข้องในไตรมาสหรือปี
  • การเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าและการแบ่งกลุ่มลูกค้า

👀 คุณรู้หรือไม่? ตามรายงานของ McKinsey บริษัทที่ใช้กลยุทธ์ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมีการเติบโตสูงกว่าตลาดและเห็นการเพิ่มขึ้นของ EBITDA ตั้งแต่ 15% ถึง 25%

แดชบอร์ดเชิงกลยุทธ์ (นักวางแผนระยะยาว)

การศึกษาชี้ให้เห็นว่าเกือบ 92% ของผู้มีอำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เชื่อว่าข้อมูลและการวิเคราะห์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของธุรกิจของพวกเขา โดย 41% ระบุว่า "มีความสำคัญอย่างยิ่ง"

แดชบอร์ดเชิงกลยุทธ์ให้ มุมมองระดับสูง ของประสิทธิภาพที่สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาว

บริษัทต่างๆใช้สิ่งเหล่านี้เป็นแดชบอร์ด KPIเพื่อติดตาม KPI ทั่วทั้งบริษัท เช่น เป้าหมายยอดขายทั่วโลกหรือโครงการริเริ่มด้านความยั่งยืน ในระหว่างการประชุมรายไตรมาส ผู้บริหารจะใช้แดชบอร์ดเชิงกลยุทธ์เหล่านี้เพื่อประเมินความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์

แดชบอร์ด KPI ของ ClickUp: ตัวอย่างการออกแบบแดชบอร์ด
สร้างแดชบอร์ด KPI ได้อย่างง่ายดายใน ClickUp เพื่อติดตามประสิทธิภาพโดยรวมของธุรกิจและความยั่งยืน

รูปแบบแดชบอร์ดประกอบด้วย:

  • การแสดงข้อมูลเมตริกหลักที่รวบรวมไว้เพื่อการมองเห็นภาพรวมที่กว้างขวาง
  • ภาพที่เรียบง่ายเพื่อเน้นแนวโน้มสำคัญ
  • ข้อมูลคงที่ ซึ่งโดยทั่วไปมีการปรับปรุงน้อยครั้ง

แดชบอร์ดเชิงกลยุทธ์ใช้หลัก ๆ สำหรับ:

  • การติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI) ของทั้งองค์กร
  • ทบทวนความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายประจำปี
  • การปรับให้สอดคล้องระหว่างผลการดำเนินงานของแผนกกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์

แดชบอร์ดข้อมูล (ผู้เล่าเรื่อง)

แดชบอร์ดข้อมูล นำเสนอข้อมูลในรูปแบบเรื่องราว ทำให้ผู้ชมทุกกลุ่มสามารถเข้าใจได้ง่าย บริษัทสามารถใช้แดชบอร์ดข้อมูลเพื่อแสดงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ ตัวอย่างเช่น บริษัทอาจสร้างอินโฟกราฟิกและแผนภูมิที่น่าสนใจเพื่อแสดงจำนวนลูกค้าที่ได้รับบริการผ่านโครงการเฉพาะในลักษณะที่ชัดเจน

แดชบอร์ดข้อมูล: ตัวอย่างการออกแบบแดชบอร์ด
ผ่านทางTableau

คุณสมบัติหลักของพวกเขาประกอบด้วย:

  • ภาพสร้างสรรค์ เช่น อินโฟกราฟิกและแผนภูมิ
  • การโต้ตอบขั้นต่ำเพื่อการสื่อสารที่ตรงไปตรงมา
  • เน้นความสวยงามของการออกแบบเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมสูงสุด

👀 คุณรู้หรือไม่? สมองของมนุษย์ประมวลผลภาพได้เร็วกว่าข้อความถึง 60,000 เท่า และ 90% ของข้อมูลที่ถูกส่งไปยังสมองเป็นข้อมูลทางสายตา

ตัวอย่างการออกแบบแดชบอร์ดที่น่าสนใจ

การดูตัวอย่างแดชบอร์ดเพื่อหาแรงบันดาลใจเป็นความคิดที่ดีเสมอ แต่การเริ่มต้นด้วยเทมเพลตสำเร็จรูปสามารถช่วยประหยัดเวลาและความพยายามได้ClickUp แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ช่วยให้การสร้างแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายและปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณเป็นเรื่องง่าย

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการและติดตามโครงการต่าง ๆ ด้วยแดชบอร์ด และทำงานร่วมกับลูกค้าโดยเชิญให้พวกเขาเข้าร่วมเป็นแขก

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการและติดตามโครงการต่าง ๆ ด้วยแดชบอร์ด และทำงานร่วมกับลูกค้าโดยเชิญพวกเขาเป็นแขก

แต่แดชบอร์ดที่ยอดเยี่ยมจะมีประสิทธิภาพได้เพียงเท่าข้อมูลที่อยู่เบื้องหลังเท่านั้น หากธุรกิจของคุณดำเนินงานด้วยเครื่องมือที่แยกส่วนกัน คุณจะต้องเผชิญกับข้อมูลที่กระจัดกระจาย การตัดสินใจที่ล่าช้า และความไร้ประสิทธิภาพซึ่งจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

ClickUp นำทุกสิ่ง—งาน เอกสาร เป้าหมาย และแดชบอร์ด—มารวมไว้ในพื้นที่ทำงานเดียว เพื่อให้คุณสามารถติดตาม วิเคราะห์ และดำเนินการได้ในที่เดียว ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมืออีกต่อไป—แค่การทำงานที่ฉลาดและรวดเร็วยิ่งขึ้น

มาดูเทมเพลตการออกแบบแดชบอร์ดเชิงกลยุทธ์ที่ช่วยให้คุณออกแบบแดชบอร์ดที่ยอดเยี่ยมได้อย่างง่ายดาย

1. แม่แบบแดชบอร์ดการจัดการโครงการ ClickUp

การจัดการโครงการเกี่ยวข้องกับการจัดการงานหลายสิบอย่างพร้อมกัน แต่แดชบอร์ดที่เหมาะสมจะช่วยให้ทุกอย่างสอดคล้องกันแม่แบบแดชบอร์ดการจัดการโครงการ ClickUpมอบมุมมองแบบภาพรวมของโครงการของคุณ ตั้งแต่การมอบหมายงานไปจนถึงกำหนดเวลา ช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและเชิงรุก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำให้กระบวนการทำงานที่ซับซ้อนง่ายขึ้นโดยไม่พลาดรายละเอียดสำคัญ

เทมเพลตแดชบอร์ดการจัดการโครงการ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ติดตาม วิเคราะห์ และจัดการงาน ทรัพยากร และความคืบหน้าของโครงการด้วยเทมเพลตแดชบอร์ดการจัดการโครงการ ClickUp

แดชบอร์ดการจัดการโครงการนี้มอบมุมมองงานที่ยืดหยุ่น เช่น:

  • มุมมองรายการ: จัดเรียง, คัดกรอง, และจัดกลุ่มงานเพื่อการจัดการอย่างรวดเร็ว
  • มุมมองบอร์ด: ติดตามความคืบหน้าของงานได้อย่างชัดเจนตามสถานะ ผู้รับผิดชอบ หรือความสำคัญ
  • มุมมองปฏิทิน: วางแผนและติดตามกิจกรรมบนปฏิทินแบบดั้งเดิม
  • มุมมองแกนต์: แผนผังไทม์ไลน์, จุดสำคัญ, และความสัมพันธ์ของงาน

นอกจากนี้ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามและรายงานผล โดยให้คุณบันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เช่น:

  • ระดับความเสี่ยง: ประเมินความสำคัญของงานด้วยเครื่องหมายต่ำ กลาง และสูง
  • อัตราการก้าวหน้า: ติดตามการเสร็จสิ้นของงานโดยอัตโนมัติผ่านงานย่อยและรายการตรวจสอบ
  • งบประมาณคงเหลือ: เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่วางแผนไว้กับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อการกำกับดูแลทางการเงินที่ดีขึ้น
  • ระยะของโครงการ: จัดหมวดหมู่ภารกิจตามระยะ เช่น การเริ่มต้น การวางแผน การดำเนินการ และการปิดโครงการ

👉🏼เหมาะสำหรับ: ทีมที่จัดการโครงการที่ซับซ้อนและต้องการแดชบอร์ดที่ชัดเจนและปรับแต่งได้เพื่อติดตามความคืบหน้าและเพิ่มประสิทธิภาพผลลัพธ์

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ปรับแต่ง มุมมองปริมาณงาน ใน ClickUp เพื่อกำหนดขีดจำกัดความสามารถสำหรับสมาชิกแต่ละคนในทีม ซึ่งจะช่วยกระจายปริมาณงานอย่างสมดุล ป้องกันการทำงานหนักเกินไป และช่วยระบุช่วงเวลาว่างสำหรับงานใหม่

2. แม่แบบแดชบอร์ดรายงานการวิเคราะห์ ClickUp

ข้อมูลจะสื่อสารได้ชัดเจนและมีน้ำหนักมากขึ้นเมื่อถูกจัดระเบียบอย่างดีแม่แบบแดชบอร์ดรายงานการวิเคราะห์ของ ClickUpคือเครื่องมือที่คุณต้องใช้เพื่อแปลตัวเลขดิบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมาย คุณสามารถใช้มันเพื่อติดตามปริมาณผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์หรือประสิทธิภาพของแคมเปญบนช่องทางสังคมต่าง ๆ ได้เพื่อปรับปรุงการตลาดของคุณให้ดียิ่งขึ้น

เทมเพลตแดชบอร์ดรายงานการวิเคราะห์ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ติดตาม ประเมินผล และนำเสนอข้อมูลประสิทธิภาพที่สำคัญด้วยเทมเพลตแดชบอร์ดรายงานการวิเคราะห์ของ ClickUp

เริ่มต้นด้วย ภาพรวมข้อมูลออนไลน์ เพื่อวางพื้นฐานสำหรับรายงานของคุณ ใช้เทมเพลตเพื่อรวมการแยกประเภทของ ประเภทเซสชัน ในแผนภูมิคอลัมน์ เปรียบเทียบ จำนวนการเข้าชมหน้า จากเดือนปัจจุบันและเดือนก่อนหน้า และแสดง อัตราส่วนผู้เข้าชมใหม่ต่อผู้เข้าชมซ้ำ ด้วยแผนภูมิวงกลม

คุณสามารถบันทึกข้อมูลเมตริกที่สำคัญ เช่น จำนวนการแปลงทั้งหมด อัตราการแปลง และรายได้ ในส่วน การแปลงยอดขาย ใช้กราฟเพื่อแสดงแนวโน้มตามเวลา และใช้แผนภูมิแท่งเพื่อเน้น สินค้ายอดนิยม

ส่วนนี้ยังช่วยให้คุณคำนวณและแสดง มูลค่าการเข้าชมเฉลี่ย ของคุณ ซึ่งให้ภาพที่ชัดเจนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่าปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณแปลงเป็นรายได้อย่างไร

สุดท้ายนี้ สรุปรายงานของคุณด้วยส่วน ธุรกรรม รวมสรุปธุรกรรมเพื่อให้แน่ใจว่าครอบคลุมรายละเอียดทางการเงินที่สำคัญทั้งหมด ทำให้การติดตามผลการดำเนินงานง่ายขึ้นและระบุโอกาสในการปรับปรุงประสิทธิภาพได้

👉🏼เหมาะสำหรับ: นักการตลาด, ทีมอีคอมเมิร์ซ, และนักวิเคราะห์ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์ผ่านการตัดสินใจที่แม่นยำและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

3. แม่แบบแดชบอร์ดรายงานการตลาดดิจิทัล ClickUp

จากประสิทธิภาพโฆษณาไปจนถึงตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม,แม่แบบแดชบอร์ดรายงานการตลาดดิจิทัลของ ClickUpรวบรวมข้อมูลการตลาดที่สำคัญไว้ในสรุปที่สวยงามและสามารถแชร์ได้

เทมเพลตแดชบอร์ดรายงานการตลาดดิจิทัล ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญดิจิทัลของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตแดชบอร์ดรายงานการตลาดดิจิทัลของ ClickUp

ใช้ส่วน รายงานการวิเคราะห์เว็บไซต์ เพื่อติดตามสถิติที่สำคัญของเว็บไซต์ เช่น จำนวนผู้เข้าชม อัตราการตีกลับ จำนวนการเข้าชมหน้า และอัตราการเปลี่ยนแปลง จากนั้น ให้มุ่งเน้นที่ ประสิทธิภาพของแคมเปญบนโซเชียลมีเดีย เพื่อติดตามการวิเคราะห์ของช่องทางโซเชียลมีเดียของคุณ

เทมเพลตนี้มีตารางที่สามารถปรับแต่งได้ให้คุณป้อนข้อมูลทั้งหมดสำหรับแต่ละแพลตฟอร์ม ช่วยให้คุณวิเคราะห์ตัวชี้วัดต่างๆ เช่น การมีส่วนร่วม การเข้าถึง และการเปลี่ยนแปลง เพื่อทำความเข้าใจว่าความพยายามด้านโซเชียลมีเดียของคุณสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณได้ดีเพียงใด

👉🏼เหมาะสำหรับ: นักการตลาดดิจิทัล, ผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์, และเจ้าของกิจการที่ต้องการวิธีชัดเจนและมีประสิทธิภาพในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของแคมเปญดิจิทัลของตน

4. แม่แบบแดชบอร์ดแผนงานไอที ClickUp

ขณะบริหารโครงการด้านไอที คุณจำเป็นต้องมีแผนงานที่ยืดหยุ่นได้เช่นเดียวกับโครงการของคุณแม่แบบแดชบอร์ดแผนงานไอทีของ ClickUpช่วยจัดระเบียบลำดับความสำคัญทางเทคโนโลยี กำหนดเวลา และทรัพยากรต่างๆ ให้คุณ

เทมเพลตแดชบอร์ดแผนงาน IT ของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
วางแผน ติดตาม และจัดการโครงการไอทีของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตแดชบอร์ดแผนงานไอทีของ The ClickUp

แทนที่จะต้องจัดการกับสเปรดชีตและการอัปเดตที่กระจัดกระจาย คุณจะได้รับมุมมองแบบเรียลไทม์ของโครงการที่กำลังจะมาถึง สปรินต์ที่กำลังดำเนินการ และอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น มุมมองที่ปรับแต่งได้ เช่น รายการ แผนภูมิแกนต์ กระดาน ฯลฯ จะแสดงรายละเอียดสำคัญ เช่น กำหนดเวลาของโครงการ การกระจายงาน และการติดตามงบประมาณ เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลโดยไม่ต้องค้นหาผ่านเครื่องมือหลายอย่าง

ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการการอัปเกรดโครงสร้างพื้นฐานหรือการติดตั้งซอฟต์แวร์ แดชบอร์ดนี้จะช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและเข้าถึงได้ง่าย

👉🏼เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายไอที, ผู้จัดการโครงการ, และผู้นำทีมที่ต้องการแนวทางที่ชัดเจนและเป็นระบบในการจัดการโครงการไอทีและการประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างแดชบอร์ดแบบ Agile สำหรับทีมซอฟต์แวร์ของคุณ

5. แม่แบบแดชบอร์ดรายงานการตลาด ClickUp

ผลลัพธ์ทางการตลาดจะดีเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับวิธีการรายงานของคุณ ไม่ว่าคุณจะรายงานผลการดำเนินงานของแคมเปญหรือติดตามการเติบโตของธุรกิจแม่แบบแดชบอร์ดรายงานการตลาดของ ClickUpจะช่วยให้การแบ่งปันความคืบหน้าเป็นไปอย่างราบรื่น ด้วยการนำเสนอ KPI ไฮไลท์ของแคมเปญ และผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) อย่างครบถ้วนในภาพรวม

เทมเพลตรายงานการตลาด ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
รายงานความสำเร็จของแคมเปญการตลาดของคุณด้วยเทมเพลตรายงานการตลาดของ ClickUp

คุณสามารถใช้มันเพื่อกำหนด เป้าหมายการตลาด ที่ชัดเจนเพื่อเตือนทุกคนว่าธุรกิจของคุณมุ่งหวังที่จะบรรลุอะไร ใช้แดชบอร์ดเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาดที่เฉพาะเจาะจง เช่น:

  • การบรรลุรายได้เพิ่มขึ้น 10% ต่อเดือน
  • การได้รับผู้เข้าชมเว็บไซต์ 12,000 ครั้งต่อเดือน
  • สร้างลูกค้าเป้าหมายใหม่ 100 รายภายในสิ้นไตรมาส

เทมเพลตนี้ช่วยให้ทีมการตลาดของคุณมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายเหล่านี้ได้ในขณะที่นำเสนอความคืบหน้าในรูปแบบที่มีโครงสร้างและสามารถเข้าใจได้ง่าย

👉🏼เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายการตลาด, นักวิเคราะห์, และเจ้าของธุรกิจที่ต้องการวิธีที่มีประสิทธิภาพในการติดตามและนำเสนอผลการดำเนินงานทางการตลาด

อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Google Analytics สำหรับการรายงาน

6. แดชบอร์ดโฆษณาแบบจ่ายต่อคลิก (PPC) ใน Power BI โดย Coupler. io

ต้องการข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับแคมเปญโฆษณาแบบจ่ายต่อคลิก (PPC) ของคุณหรือไม่?แดชบอร์ด PPC ในเทมเพลต Power BI โดย Coupler.ioคือเครื่องมือที่คุณต้องใช้สำหรับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพโฆษณาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย คุณสามารถติดตามตัวชี้วัด PPC ที่สำคัญ เช่น ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา จำนวนการแสดงผล จำนวนคลิก และอื่นๆ อีกมากมาย

แดชบอร์ดโฆษณาแบบจ่ายต่อคลิก (PPC) ใน Power BI: ตัวอย่างการออกแบบแดชบอร์ด
ผ่านCoupler. io

กรองรายงานได้อย่างง่ายดายตามประเภทโฆษณา ประเภทแคมเปญ หรือแหล่งข้อมูลเฉพาะจากแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Google Ads และ Facebook Ads ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์แคมเปญของคุณได้อย่างละเอียดและปรับแต่งตามความต้องการ ซึ่งช่วยให้คุณเข้าใจว่าการใช้จ่ายโฆษณาของคุณส่งผลต่อประสิทธิภาพอย่างไร

เพียงเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลของคุณ คุณก็จะสามารถมองเห็นข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญได้ รวมถึง:

  • จำนวนเงินที่ใช้จ่าย
  • ความประทับใจ
  • คลิก
  • CTR (อัตราการคลิกผ่าน)
  • CPM (ต้นทุนต่อหนึ่งพันครั้งแสดงผล)
  • CPC (ต้นทุนต่อคลิก)

แดชบอร์ดแบบโต้ตอบและปรับแต่งได้นี้จะอัปเดตโดยอัตโนมัติตามกำหนดเวลาที่คุณเลือก นอกจากนี้ยังช่วยให้การติดตามแนวโน้มและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานง่ายขึ้น โดยให้คุณเปรียบเทียบข้อมูลเมตริกต่างๆ ได้ตามช่วงเวลา

👉🏼เหมาะสำหรับ: นักการตลาด PPC และผู้จัดการแคมเปญที่ต้องการติดตามและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายโฆษณาบนหลายแพลตฟอร์ม

อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างแดชบอร์ดพอร์ตโฟลิโอโครงการเพื่อจัดการโครงการ

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างการออกแบบแดชบอร์ดที่ไม่ซ้ำใคร

การสร้างแดชบอร์ดที่ไม่เพียงแต่สวยงามน่าดึงดูดแต่ยังใช้งานได้จริงนั้น ต้องอาศัยการผสมผสานระหว่างหลักการออกแบบและความเป็นจริง นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้แดชบอร์ดของคุณทั้งมีประสิทธิภาพและน่าสนใจ

เข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณ

ขั้นตอนแรกในการออกแบบแดชบอร์ดใด ๆ คือการเข้าใจว่าใครจะเป็นผู้ใช้. พวกเขาเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้จัดการโครงการ, หรือผู้บริหาร? ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ จะมีความต้องการและความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน.

โดยการระบุกลุ่มเป้าหมายของคุณ คุณสามารถปรับแต่งการนำเสนอข้อมูลให้สอดคล้องกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพวกเขามากที่สุด

ความสมดุลระหว่างความสวยงามกับการใช้งาน

แดชบอร์ดที่ออกแบบมาอย่างดีควรมีความสวยงามและใช้งานได้จริง การสร้างสมดุลที่เหมาะสมกับองค์ประกอบแบบโต้ตอบเป็นสิ่งสำคัญ การให้ความสำคัญกับความสวยงามมากเกินไปอาจนำไปสู่การตกแต่งที่ไม่จำเป็นซึ่งบดบังข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่สำคัญ ในขณะที่การออกแบบที่เน้นการใช้งานเพียงอย่างเดียวอาจดูแห้งแล้งและไม่น่าสนใจ

ซอฟต์แวร์แดชบอร์ดอย่างClickUp มีเทมเพลตพร้อมใช้งานที่ช่วยให้ประสบการณ์ผู้ใช้ราบรื่นโดยไม่ลดทอนความชัดเจน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบตอบสนอง

อุปกรณ์เคลื่อนที่ (ไม่รวมแท็บเล็ต)คิดเป็น 58.67% ของปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ทั่วโลกในไตรมาสสุดท้ายของปี 2023

เมื่อทีมต่างๆ ทำงานจากอุปกรณ์ที่หลากหลาย การทำให้แดชบอร์ดของคุณตอบสนองได้เป็นสิ่งสำคัญ แดชบอร์ดที่ตอบสนองจะปรับให้เข้ากับขนาดหน้าจอที่แตกต่างกันได้อย่างราบรื่น ทำให้สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา ทุกที่

หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการออกแบบที่พบบ่อย

การจัดวางที่รกตา, ข้อความที่มากเกินไป, หรือภาพที่ท่วมท้นอาจทำให้ผู้ใช้สับสนและทำให้พวกเขาเสียสมาธิจากข้อมูลสำคัญ

คุณควร:

  • รักษาการออกแบบของคุณให้สะอาด เรียบง่าย และสม่ำเสมอ
  • ยึดแนวทางแบบมินิมอลโดยมุ่งเน้นเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นเท่านั้น
  • หลีกเลี่ยงการใช้ประเภทกราฟหรือสีมากเกินไปซึ่งอาจทำให้เกิดความวุ่นวายทางสายตา

ใช้ประโยชน์จากการรวมข้อมูลและการปรับแต่ง

📮ClickUp Insight: พนักงานที่ใช้ความรู้ส่งข้อความเฉลี่ย 25 ข้อความต่อวัน เพื่อค้นหาข้อมูลและบริบท ซึ่งบ่งชี้ว่ามีเวลาจำนวนมากที่สูญเสียไปกับการเลื่อนดู การค้นหา และการตีความบทสนทนาที่กระจัดกระจายในอีเมลและแชทต่างๆ 😱

หากคุณมีแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่เชื่อมต่อข้อมูลจากงาน โครงการ การแชท และอีเมลของคุณไว้ในที่เดียว คุณก็จะมี ClickUp!

แดชบอร์ดของ ClickUpมอบพื้นที่ที่จัดระเบียบและปรับแต่งได้เพื่อแสดงภาพการทำงานของทีมคุณและปรับปรุงกระบวนการทำงาน แพลตฟอร์มนี้มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้คุณปรับแต่งตัวอย่าง UI ของแดชบอร์ดต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณได้

แดชบอร์ด ClickUp
มองเห็นประสิทธิภาพของทีมคุณได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Dashboards

แดชบอร์ดใน ClickUp ดึงข้อมูลแบบเรียลไทม์จากงาน เป้าหมาย การติดตามเวลา และพื้นที่สำคัญอื่น ๆ ทำให้คุณไม่ต้องรวบรวมรายงานด้วยตนเอง แทนที่จะต้องสลับระหว่างแอปต่าง ๆ คุณสามารถติดตามไทม์ไลน์ของโครงการ ความสามารถของทีม และการอัปเดตงบประมาณได้ทั้งหมดในที่เดียว

การ์ดแบบกำหนดเองช่วยให้คุณติดตามสถานะงาน การกระจายงาน และรายการที่ล่าช้าได้อย่างรวดเร็วในพริบตา ต้องการภาพรวมความคืบหน้าของยอดขายหรือความเร็วในการทำงานของทีมหรือไม่? เพียงลากและวางการ์ดที่ต้องการ—ไม่ต้องตั้งค่าซับซ้อน

นี่คือแดชบอร์ดบางส่วนที่คุณสามารถสร้างบน ClickUp เพื่อการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

  • แดชบอร์ดงาน: ติดตามงานในแต่ละขั้นตอนและรักษาความเป็นระเบียบ
  • แดชบอร์ดโครงการ: ตรวจสอบความคืบหน้าของทีมและกำหนดเวลา, ระบุและแก้ไขปัญหาคอขวด, และส่งมอบโครงการตรงเวลา
  • แดชบอร์ดการติดตามเวลา: รวบรวมแบบฟอร์มบันทึกเวลาและทำให้การเรียกเก็บเงินง่ายขึ้น
  • แดชบอร์ดสปรินต์: ติดตามประสิทธิภาพและตัวชี้วัดของสปรินต์ได้อย่างง่ายดายเพื่อให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
  • แดชบอร์ดการทำงาน: แสดงตัวชี้วัดหลัก (KPIs), ตัวชี้วัด, และข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางธุรกิจ, แผนก, หรือโครงการใด ๆ
  • แดชบอร์ดแคมเปญ: วัดความสำเร็จของแคมเปญการตลาดสำหรับช่องทางต่างๆ
  • แดชบอร์ดการขาย: แสดงภาพและติดตามผลการขาย
  • แดชบอร์ดผู้บริหาร: รวบรวมสรุปผู้บริหารของรายงานและตัวชี้วัด KPI จากหลายฝ่ายงานธุรกิจ หรือภาพรวมในระดับสูงสำหรับผู้บริหารระดับ C

ด้วย ClcikUp, สร้างแดชบอร์ดที่ช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง

จุดประสงค์ของการสร้างภาพคือการได้มาซึ่งความเข้าใจเชิงลึก ไม่ใช่การสร้างภาพ

จุดประสงค์ของการสร้างภาพคือการได้มาซึ่งความเข้าใจเชิงลึก ไม่ใช่การสร้างภาพ

ด้วยคำกล่าวนี้เบน ชไนเดอร์แมนเตือนเราว่าการออกแบบแดชบอร์ดที่มีประสิทธิภาพควรให้ความสำคัญกับข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมายมากกว่าความสวยงามเพียงอย่างเดียว

ไม่ว่าคุณจะกำลังบริหารโครงการ วิเคราะห์รายงาน หรือวางแผนแคมเปญใหญ่ครั้งต่อไป แดชบอร์ดที่ออกแบบมาอย่างดีสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างแท้จริง

ด้วยเทมเพลตที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้ ClickUp มอบความสามารถให้คุณสร้างแดชบอร์ดที่ไม่เพียงแต่ใช้งานได้ แต่ยังเปลี่ยนแปลงได้ ClickUp Dashboards มอบความชัดเจนและการควบคุมที่คุณต้องการเพื่อให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จไม่ว่าคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมใดหรือมีขนาดทีมเท่าใด

สมัครใช้ ClickUp วันนี้และดูว่าการออกแบบที่ยอดเยี่ยมสามารถทำได้อย่างง่ายดายเพียงใด