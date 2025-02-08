วิธีสร้างแรงบันดาลใจให้กับโปรเจกต์ถัดไปของคุณด้วยตัวอย่างการออกแบบแดชบอร์ด

"เหนือสิ่งอื่นใด ให้แสดงข้อมูล" คำกล่าวสั้น ๆ นี้จาก เอ็ดเวิร์ด อาร์. ทัฟต์ ทำให้เราตระหนักถึงสิ่งที่แดชบอร์ดที่ยอดเยี่ยมควรทำ—ช่วยให้คุณเข้าใจตัวเลขได้
เราอาศัยอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูล—สเปรดชีต รายงาน และแผนภูมิที่ไม่มีที่สิ้นสุด ข้อมูลเหล่านี้อยู่ทุกที่ แต่บ่อยครั้งกลับรู้สึกเหมือนเป็นความยุ่งเหยิงที่สับสน ทำให้เราต้องดิ้นรนเพื่อมองเห็นภาพรวมที่ใหญ่กว่า
แดชบอร์ดที่ออกแบบมาอย่างดีจะตัดผ่านข้อมูลที่ซับซ้อน กลายเป็นภาพที่ชัดเจนและสามารถนำไปใช้ได้ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักออกแบบ นักวิเคราะห์ หรือผู้นำทางธุรกิจ แดชบอร์ดเช่นนี้สามารถเปลี่ยนวิธีที่คุณมองเห็นและใช้ข้อมูลได้
บทความบล็อกนี้จะพูดถึงตัวอย่างแดชบอร์ดที่ช่วยให้ความซับซ้อนง่ายขึ้นและช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นและรวดเร็วขึ้น
⏰สรุป 60 วินาที
- แดชบอร์ดเปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นภาพที่ชัดเจนและสามารถนำไปใช้ได้ ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจข้อมูลที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- ประเภทของแดชบอร์ด: แดชบอร์ดด้านการปฏิบัติการ: การอัปเดตแบบเรียลไทม์ สำหรับการดำเนินการทันที เหมาะสำหรับการติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญและการจัดการเวลาการตอบสนองของลูกค้า แดชบอร์ดวิเคราะห์: แสดงข้อมูลเชิงลึกเพื่อการวิเคราะห์แนวโน้มและการคาดการณ์ในอนาคต มีประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์การตลาดและการเงิน แดชบอร์ดกลยุทธ์: มุมมองระดับสูงที่สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาว ใช้สำหรับติดตาม KPI ทั่วทั้งบริษัทและความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมาย แดชบอร์ดข้อมูล: นำเสนอข้อมูลในรูปแบบเรื่องราวพร้อมภาพสร้างสรรค์ เหมาะสำหรับการนำเสนอผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการออกแบบแดชบอร์ด: ทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณเพื่อปรับแต่งการนำเสนอข้อมูลให้เหมาะสม สร้างสมดุลระหว่างความสวยงามกับฟังก์ชันการใช้งานเพื่อความชัดเจนและการมีส่วนร่วม รับประกันความตอบสนองเพื่อการใช้งานที่เข้าถึงได้บนทุกอุปกรณ์ หลีกเลี่ยงความรกและเน้นข้อมูลที่จำเป็น ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์การผสานข้อมูลและการปรับแต่งเพื่อข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุม
- แดชบอร์ดของ ClickUpมอบพื้นที่ที่จัดระเบียบและปรับแต่งได้เพื่อแสดงภาพประสิทธิภาพการทำงานของทีมและปรับปรุงกระบวนการทำงาน โดยผสานรวมงาน เป้าหมาย และการติดตามเวลาเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
- การออกแบบแดชบอร์ดที่มีประสิทธิภาพให้ความสำคัญกับข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมายมากกว่าความสวยงาม ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ClickUp มีเทมเพลตและคุณสมบัติที่ใช้งานง่ายเพื่อสร้างแดชบอร์ดที่เปลี่ยนแปลงได้สำหรับทุกอุตสาหกรรมหรือขนาดทีม
บทบาทของการออกแบบแดชบอร์ดในการนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามรายงานของนักประสาทวิทยาจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) สมองจะบันทึก "ลายเซ็นของความจดจำทางสายตา" ประมาณ300 มิลลิวินาทีหลังจากเห็นภาพ ซึ่งเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่นักออกแบบจะต้องดึงดูดความสนใจได้อย่างรวดเร็ว
แดชบอร์ดที่ออกแบบมาอย่างดีใช้ประโยชน์จากความเร็วนี้ เปลี่ยนข้อมูลที่ท่วมท้นให้กลายเป็นภาพที่เข้าใจง่ายซึ่ง:
- ลดความซับซ้อน: แยกข้อมูลขนาดใหญ่ให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่เข้าใจง่าย
- เร่งการตัดสินใจ: นำเสนอข้อมูลสำคัญให้เห็นได้ในทันที ช่วยประหยัดเวลา
- ปรับปรุงความเข้าใจ: ช่วยให้ผู้ใช้สามารถมุ่งเน้นไปที่รูปแบบและแนวโน้มแทนที่จะต้องค้นหาผ่านแถวของข้อมูลดิบ
- มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ทำให้ข้อมูลที่ซับซ้อนสามารถเข้าถึงได้และน่าสนใจ แม้แต่สำหรับทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
ประเภทของตัวอย่างการออกแบบแดชบอร์ด
ประเภทของแดชบอร์ดที่คุณต้องการอาจแตกต่างกันอย่างมากขึ้นอยู่กับเป้าหมายของคุณ, ผู้ชม, และข้อมูลของคุณ. มาคุยกันเกี่ยวกับตัวอย่างการออกแบบแดชบอร์ดที่พบได้บ่อยที่สุดสี่แบบ.
แดชบอร์ดการดำเนินงาน (ผู้แก้ปัญหาแบบเรียลไทม์)
แดชบอร์ดการดำเนินงานเป็นตัวเลือกที่ทีมที่ประมวลผลข้อมูลที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเลือกใช้ แดชบอร์ดเหล่านี้เน้นที่ การอัปเดตแบบเรียลไทม์ และ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ที่ต้องการการดำเนินการทันที
รูปแบบแดชบอร์ดประกอบด้วย:
- การอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์
- การออกแบบที่เรียบง่าย ไม่รก เพื่อการสแกนอย่างรวดเร็ว
- การแจ้งเตือนหรือการแจ้งให้ทราบเมื่อมีการเบี่ยงเบนจากมาตรฐาน
บริษัทอีคอมเมิร์ซ พึ่งพาแดชบอร์ดการดำเนินงานเพื่อติดตามประสิทธิภาพของเว็บไซต์ ตรวจสอบการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ และจัดการระดับสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์ การโหลดหน้าเว็บที่ช้าลงอย่างกะทันหัน? แดชบอร์ดการดำเนินงานจะตรวจจับและช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาได้ทันที
แดชบอร์ดการดำเนินงานเหมาะสำหรับ:
- ติดตามตัวชี้วัดสำคัญตลอดทั้งวัน
- การติดตามเวลาทำงานของเว็บไซต์หรือสุขภาพของเซิร์ฟเวอร์
- การจัดการเวลาการตอบสนองของลูกค้า
อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างแดชบอร์ดการจัดการผลิตภัณฑ์
แดชบอร์ดวิเคราะห์ (นักสืบข้อมูล)
แดชบอร์ดเชิงวิเคราะห์แสดงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลเพื่อค้นหาแนวโน้ม รูปแบบ และความสัมพันธ์ แดชบอร์ดเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตและคาดการณ์อนาคตโดยอิงจากข้อมูลดังกล่าว
คุณสมบัติหลักของพวกเขาประกอบด้วย:
- แผนภูมิและกราฟแบบโต้ตอบ
- ความสามารถในการเจาะลึกเพื่อข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดยิ่งขึ้น
- การเปรียบเทียบข้อมูลทางประวัติศาสตร์และข้อมูลปัจจุบัน
กรณีการใช้งานทั่วไปของแดชบอร์ดวิเคราะห์คือ:
- การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาด
- การวิเคราะห์แนวโน้มทางการเงินของข้อมูลที่เกี่ยวข้องในไตรมาสหรือปี
- การเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าและการแบ่งกลุ่มลูกค้า
👀 คุณรู้หรือไม่? ตามรายงานของ McKinsey บริษัทที่ใช้กลยุทธ์ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมีการเติบโตสูงกว่าตลาดและเห็นการเพิ่มขึ้นของ EBITDA ตั้งแต่ 15% ถึง 25%
แดชบอร์ดเชิงกลยุทธ์ (นักวางแผนระยะยาว)
การศึกษาชี้ให้เห็นว่าเกือบ 92% ของผู้มีอำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เชื่อว่าข้อมูลและการวิเคราะห์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของธุรกิจของพวกเขา โดย 41% ระบุว่า "มีความสำคัญอย่างยิ่ง"
แดชบอร์ดเชิงกลยุทธ์ให้ มุมมองระดับสูง ของประสิทธิภาพที่สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาว
บริษัทต่างๆใช้สิ่งเหล่านี้เป็นแดชบอร์ด KPIเพื่อติดตาม KPI ทั่วทั้งบริษัท เช่น เป้าหมายยอดขายทั่วโลกหรือโครงการริเริ่มด้านความยั่งยืน ในระหว่างการประชุมรายไตรมาส ผู้บริหารจะใช้แดชบอร์ดเชิงกลยุทธ์เหล่านี้เพื่อประเมินความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
รูปแบบแดชบอร์ดประกอบด้วย:
- การแสดงข้อมูลเมตริกหลักที่รวบรวมไว้เพื่อการมองเห็นภาพรวมที่กว้างขวาง
- ภาพที่เรียบง่ายเพื่อเน้นแนวโน้มสำคัญ
- ข้อมูลคงที่ ซึ่งโดยทั่วไปมีการปรับปรุงน้อยครั้ง
แดชบอร์ดเชิงกลยุทธ์ใช้หลัก ๆ สำหรับ:
- การติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI) ของทั้งองค์กร
- ทบทวนความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายประจำปี
- การปรับให้สอดคล้องระหว่างผลการดำเนินงานของแผนกกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
แดชบอร์ดข้อมูล (ผู้เล่าเรื่อง)
แดชบอร์ดข้อมูล นำเสนอข้อมูลในรูปแบบเรื่องราว ทำให้ผู้ชมทุกกลุ่มสามารถเข้าใจได้ง่าย บริษัทสามารถใช้แดชบอร์ดข้อมูลเพื่อแสดงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ ตัวอย่างเช่น บริษัทอาจสร้างอินโฟกราฟิกและแผนภูมิที่น่าสนใจเพื่อแสดงจำนวนลูกค้าที่ได้รับบริการผ่านโครงการเฉพาะในลักษณะที่ชัดเจน
คุณสมบัติหลักของพวกเขาประกอบด้วย:
- ภาพสร้างสรรค์ เช่น อินโฟกราฟิกและแผนภูมิ
- การโต้ตอบขั้นต่ำเพื่อการสื่อสารที่ตรงไปตรงมา
- เน้นความสวยงามของการออกแบบเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมสูงสุด
👀 คุณรู้หรือไม่? สมองของมนุษย์ประมวลผลภาพได้เร็วกว่าข้อความถึง 60,000 เท่า และ 90% ของข้อมูลที่ถูกส่งไปยังสมองเป็นข้อมูลทางสายตา
ตัวอย่างการออกแบบแดชบอร์ดที่น่าสนใจ
การดูตัวอย่างแดชบอร์ดเพื่อหาแรงบันดาลใจเป็นความคิดที่ดีเสมอ แต่การเริ่มต้นด้วยเทมเพลตสำเร็จรูปสามารถช่วยประหยัดเวลาและความพยายามได้ClickUp แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ช่วยให้การสร้างแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายและปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณเป็นเรื่องง่าย
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการและติดตามโครงการต่าง ๆ ด้วยแดชบอร์ด และทำงานร่วมกับลูกค้าโดยเชิญให้พวกเขาเข้าร่วมเป็นแขก
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการและติดตามโครงการต่าง ๆ ด้วยแดชบอร์ด และทำงานร่วมกับลูกค้าโดยเชิญพวกเขาเป็นแขก
แต่แดชบอร์ดที่ยอดเยี่ยมจะมีประสิทธิภาพได้เพียงเท่าข้อมูลที่อยู่เบื้องหลังเท่านั้น หากธุรกิจของคุณดำเนินงานด้วยเครื่องมือที่แยกส่วนกัน คุณจะต้องเผชิญกับข้อมูลที่กระจัดกระจาย การตัดสินใจที่ล่าช้า และความไร้ประสิทธิภาพซึ่งจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
ClickUp นำทุกสิ่ง—งาน เอกสาร เป้าหมาย และแดชบอร์ด—มารวมไว้ในพื้นที่ทำงานเดียว เพื่อให้คุณสามารถติดตาม วิเคราะห์ และดำเนินการได้ในที่เดียว ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมืออีกต่อไป—แค่การทำงานที่ฉลาดและรวดเร็วยิ่งขึ้น
มาดูเทมเพลตการออกแบบแดชบอร์ดเชิงกลยุทธ์ที่ช่วยให้คุณออกแบบแดชบอร์ดที่ยอดเยี่ยมได้อย่างง่ายดาย
1. แม่แบบแดชบอร์ดการจัดการโครงการ ClickUp
การจัดการโครงการเกี่ยวข้องกับการจัดการงานหลายสิบอย่างพร้อมกัน แต่แดชบอร์ดที่เหมาะสมจะช่วยให้ทุกอย่างสอดคล้องกันแม่แบบแดชบอร์ดการจัดการโครงการ ClickUpมอบมุมมองแบบภาพรวมของโครงการของคุณ ตั้งแต่การมอบหมายงานไปจนถึงกำหนดเวลา ช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและเชิงรุก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำให้กระบวนการทำงานที่ซับซ้อนง่ายขึ้นโดยไม่พลาดรายละเอียดสำคัญ
แดชบอร์ดการจัดการโครงการนี้มอบมุมมองงานที่ยืดหยุ่น เช่น:
- มุมมองรายการ: จัดเรียง, คัดกรอง, และจัดกลุ่มงานเพื่อการจัดการอย่างรวดเร็ว
- มุมมองบอร์ด: ติดตามความคืบหน้าของงานได้อย่างชัดเจนตามสถานะ ผู้รับผิดชอบ หรือความสำคัญ
- มุมมองปฏิทิน: วางแผนและติดตามกิจกรรมบนปฏิทินแบบดั้งเดิม
- มุมมองแกนต์: แผนผังไทม์ไลน์, จุดสำคัญ, และความสัมพันธ์ของงาน
นอกจากนี้ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามและรายงานผล โดยให้คุณบันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เช่น:
- ระดับความเสี่ยง: ประเมินความสำคัญของงานด้วยเครื่องหมายต่ำ กลาง และสูง
- อัตราการก้าวหน้า: ติดตามการเสร็จสิ้นของงานโดยอัตโนมัติผ่านงานย่อยและรายการตรวจสอบ
- งบประมาณคงเหลือ: เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่วางแผนไว้กับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อการกำกับดูแลทางการเงินที่ดีขึ้น
- ระยะของโครงการ: จัดหมวดหมู่ภารกิจตามระยะ เช่น การเริ่มต้น การวางแผน การดำเนินการ และการปิดโครงการ
👉🏼เหมาะสำหรับ: ทีมที่จัดการโครงการที่ซับซ้อนและต้องการแดชบอร์ดที่ชัดเจนและปรับแต่งได้เพื่อติดตามความคืบหน้าและเพิ่มประสิทธิภาพผลลัพธ์
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ปรับแต่ง มุมมองปริมาณงาน ใน ClickUp เพื่อกำหนดขีดจำกัดความสามารถสำหรับสมาชิกแต่ละคนในทีม ซึ่งจะช่วยกระจายปริมาณงานอย่างสมดุล ป้องกันการทำงานหนักเกินไป และช่วยระบุช่วงเวลาว่างสำหรับงานใหม่
2. แม่แบบแดชบอร์ดรายงานการวิเคราะห์ ClickUp
ข้อมูลจะสื่อสารได้ชัดเจนและมีน้ำหนักมากขึ้นเมื่อถูกจัดระเบียบอย่างดีแม่แบบแดชบอร์ดรายงานการวิเคราะห์ของ ClickUpคือเครื่องมือที่คุณต้องใช้เพื่อแปลตัวเลขดิบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมาย คุณสามารถใช้มันเพื่อติดตามปริมาณผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์หรือประสิทธิภาพของแคมเปญบนช่องทางสังคมต่าง ๆ ได้เพื่อปรับปรุงการตลาดของคุณให้ดียิ่งขึ้น
เริ่มต้นด้วย ภาพรวมข้อมูลออนไลน์ เพื่อวางพื้นฐานสำหรับรายงานของคุณ ใช้เทมเพลตเพื่อรวมการแยกประเภทของ ประเภทเซสชัน ในแผนภูมิคอลัมน์ เปรียบเทียบ จำนวนการเข้าชมหน้า จากเดือนปัจจุบันและเดือนก่อนหน้า และแสดง อัตราส่วนผู้เข้าชมใหม่ต่อผู้เข้าชมซ้ำ ด้วยแผนภูมิวงกลม
คุณสามารถบันทึกข้อมูลเมตริกที่สำคัญ เช่น จำนวนการแปลงทั้งหมด อัตราการแปลง และรายได้ ในส่วน การแปลงยอดขาย ใช้กราฟเพื่อแสดงแนวโน้มตามเวลา และใช้แผนภูมิแท่งเพื่อเน้น สินค้ายอดนิยม
ส่วนนี้ยังช่วยให้คุณคำนวณและแสดง มูลค่าการเข้าชมเฉลี่ย ของคุณ ซึ่งให้ภาพที่ชัดเจนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่าปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณแปลงเป็นรายได้อย่างไร
สุดท้ายนี้ สรุปรายงานของคุณด้วยส่วน ธุรกรรม รวมสรุปธุรกรรมเพื่อให้แน่ใจว่าครอบคลุมรายละเอียดทางการเงินที่สำคัญทั้งหมด ทำให้การติดตามผลการดำเนินงานง่ายขึ้นและระบุโอกาสในการปรับปรุงประสิทธิภาพได้
👉🏼เหมาะสำหรับ: นักการตลาด, ทีมอีคอมเมิร์ซ, และนักวิเคราะห์ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์ผ่านการตัดสินใจที่แม่นยำและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
3. แม่แบบแดชบอร์ดรายงานการตลาดดิจิทัล ClickUp
จากประสิทธิภาพโฆษณาไปจนถึงตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม,แม่แบบแดชบอร์ดรายงานการตลาดดิจิทัลของ ClickUpรวบรวมข้อมูลการตลาดที่สำคัญไว้ในสรุปที่สวยงามและสามารถแชร์ได้
ใช้ส่วน รายงานการวิเคราะห์เว็บไซต์ เพื่อติดตามสถิติที่สำคัญของเว็บไซต์ เช่น จำนวนผู้เข้าชม อัตราการตีกลับ จำนวนการเข้าชมหน้า และอัตราการเปลี่ยนแปลง จากนั้น ให้มุ่งเน้นที่ ประสิทธิภาพของแคมเปญบนโซเชียลมีเดีย เพื่อติดตามการวิเคราะห์ของช่องทางโซเชียลมีเดียของคุณ
เทมเพลตนี้มีตารางที่สามารถปรับแต่งได้ให้คุณป้อนข้อมูลทั้งหมดสำหรับแต่ละแพลตฟอร์ม ช่วยให้คุณวิเคราะห์ตัวชี้วัดต่างๆ เช่น การมีส่วนร่วม การเข้าถึง และการเปลี่ยนแปลง เพื่อทำความเข้าใจว่าความพยายามด้านโซเชียลมีเดียของคุณสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณได้ดีเพียงใด
👉🏼เหมาะสำหรับ: นักการตลาดดิจิทัล, ผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์, และเจ้าของกิจการที่ต้องการวิธีชัดเจนและมีประสิทธิภาพในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของแคมเปญดิจิทัลของตน
4. แม่แบบแดชบอร์ดแผนงานไอที ClickUp
ขณะบริหารโครงการด้านไอที คุณจำเป็นต้องมีแผนงานที่ยืดหยุ่นได้เช่นเดียวกับโครงการของคุณแม่แบบแดชบอร์ดแผนงานไอทีของ ClickUpช่วยจัดระเบียบลำดับความสำคัญทางเทคโนโลยี กำหนดเวลา และทรัพยากรต่างๆ ให้คุณ
แทนที่จะต้องจัดการกับสเปรดชีตและการอัปเดตที่กระจัดกระจาย คุณจะได้รับมุมมองแบบเรียลไทม์ของโครงการที่กำลังจะมาถึง สปรินต์ที่กำลังดำเนินการ และอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น มุมมองที่ปรับแต่งได้ เช่น รายการ แผนภูมิแกนต์ กระดาน ฯลฯ จะแสดงรายละเอียดสำคัญ เช่น กำหนดเวลาของโครงการ การกระจายงาน และการติดตามงบประมาณ เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลโดยไม่ต้องค้นหาผ่านเครื่องมือหลายอย่าง
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการการอัปเกรดโครงสร้างพื้นฐานหรือการติดตั้งซอฟต์แวร์ แดชบอร์ดนี้จะช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและเข้าถึงได้ง่าย
👉🏼เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายไอที, ผู้จัดการโครงการ, และผู้นำทีมที่ต้องการแนวทางที่ชัดเจนและเป็นระบบในการจัดการโครงการไอทีและการประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างแดชบอร์ดแบบ Agile สำหรับทีมซอฟต์แวร์ของคุณ
5. แม่แบบแดชบอร์ดรายงานการตลาด ClickUp
ผลลัพธ์ทางการตลาดจะดีเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับวิธีการรายงานของคุณ ไม่ว่าคุณจะรายงานผลการดำเนินงานของแคมเปญหรือติดตามการเติบโตของธุรกิจแม่แบบแดชบอร์ดรายงานการตลาดของ ClickUpจะช่วยให้การแบ่งปันความคืบหน้าเป็นไปอย่างราบรื่น ด้วยการนำเสนอ KPI ไฮไลท์ของแคมเปญ และผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) อย่างครบถ้วนในภาพรวม
คุณสามารถใช้มันเพื่อกำหนด เป้าหมายการตลาด ที่ชัดเจนเพื่อเตือนทุกคนว่าธุรกิจของคุณมุ่งหวังที่จะบรรลุอะไร ใช้แดชบอร์ดเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาดที่เฉพาะเจาะจง เช่น:
- การบรรลุรายได้เพิ่มขึ้น 10% ต่อเดือน
- การได้รับผู้เข้าชมเว็บไซต์ 12,000 ครั้งต่อเดือน
- สร้างลูกค้าเป้าหมายใหม่ 100 รายภายในสิ้นไตรมาส
เทมเพลตนี้ช่วยให้ทีมการตลาดของคุณมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายเหล่านี้ได้ในขณะที่นำเสนอความคืบหน้าในรูปแบบที่มีโครงสร้างและสามารถเข้าใจได้ง่าย
👉🏼เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายการตลาด, นักวิเคราะห์, และเจ้าของธุรกิจที่ต้องการวิธีที่มีประสิทธิภาพในการติดตามและนำเสนอผลการดำเนินงานทางการตลาด
อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Google Analytics สำหรับการรายงาน
6. แดชบอร์ดโฆษณาแบบจ่ายต่อคลิก (PPC) ใน Power BI โดย Coupler. io
ต้องการข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับแคมเปญโฆษณาแบบจ่ายต่อคลิก (PPC) ของคุณหรือไม่?แดชบอร์ด PPC ในเทมเพลต Power BI โดย Coupler.ioคือเครื่องมือที่คุณต้องใช้สำหรับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพโฆษณาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย คุณสามารถติดตามตัวชี้วัด PPC ที่สำคัญ เช่น ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา จำนวนการแสดงผล จำนวนคลิก และอื่นๆ อีกมากมาย
กรองรายงานได้อย่างง่ายดายตามประเภทโฆษณา ประเภทแคมเปญ หรือแหล่งข้อมูลเฉพาะจากแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Google Ads และ Facebook Ads ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์แคมเปญของคุณได้อย่างละเอียดและปรับแต่งตามความต้องการ ซึ่งช่วยให้คุณเข้าใจว่าการใช้จ่ายโฆษณาของคุณส่งผลต่อประสิทธิภาพอย่างไร
เพียงเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลของคุณ คุณก็จะสามารถมองเห็นข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญได้ รวมถึง:
- จำนวนเงินที่ใช้จ่าย
- ความประทับใจ
- คลิก
- CTR (อัตราการคลิกผ่าน)
- CPM (ต้นทุนต่อหนึ่งพันครั้งแสดงผล)
- CPC (ต้นทุนต่อคลิก)
แดชบอร์ดแบบโต้ตอบและปรับแต่งได้นี้จะอัปเดตโดยอัตโนมัติตามกำหนดเวลาที่คุณเลือก นอกจากนี้ยังช่วยให้การติดตามแนวโน้มและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานง่ายขึ้น โดยให้คุณเปรียบเทียบข้อมูลเมตริกต่างๆ ได้ตามช่วงเวลา
👉🏼เหมาะสำหรับ: นักการตลาด PPC และผู้จัดการแคมเปญที่ต้องการติดตามและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายโฆษณาบนหลายแพลตฟอร์ม
อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างแดชบอร์ดพอร์ตโฟลิโอโครงการเพื่อจัดการโครงการ
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างการออกแบบแดชบอร์ดที่ไม่ซ้ำใคร
การสร้างแดชบอร์ดที่ไม่เพียงแต่สวยงามน่าดึงดูดแต่ยังใช้งานได้จริงนั้น ต้องอาศัยการผสมผสานระหว่างหลักการออกแบบและความเป็นจริง นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้แดชบอร์ดของคุณทั้งมีประสิทธิภาพและน่าสนใจ
เข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณ
ขั้นตอนแรกในการออกแบบแดชบอร์ดใด ๆ คือการเข้าใจว่าใครจะเป็นผู้ใช้. พวกเขาเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้จัดการโครงการ, หรือผู้บริหาร? ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ จะมีความต้องการและความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน.
โดยการระบุกลุ่มเป้าหมายของคุณ คุณสามารถปรับแต่งการนำเสนอข้อมูลให้สอดคล้องกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพวกเขามากที่สุด
ความสมดุลระหว่างความสวยงามกับการใช้งาน
แดชบอร์ดที่ออกแบบมาอย่างดีควรมีความสวยงามและใช้งานได้จริง การสร้างสมดุลที่เหมาะสมกับองค์ประกอบแบบโต้ตอบเป็นสิ่งสำคัญ การให้ความสำคัญกับความสวยงามมากเกินไปอาจนำไปสู่การตกแต่งที่ไม่จำเป็นซึ่งบดบังข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่สำคัญ ในขณะที่การออกแบบที่เน้นการใช้งานเพียงอย่างเดียวอาจดูแห้งแล้งและไม่น่าสนใจ
ซอฟต์แวร์แดชบอร์ดอย่างClickUp มีเทมเพลตพร้อมใช้งานที่ช่วยให้ประสบการณ์ผู้ใช้ราบรื่นโดยไม่ลดทอนความชัดเจน
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบตอบสนอง
อุปกรณ์เคลื่อนที่ (ไม่รวมแท็บเล็ต)คิดเป็น 58.67% ของปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ทั่วโลกในไตรมาสสุดท้ายของปี 2023
เมื่อทีมต่างๆ ทำงานจากอุปกรณ์ที่หลากหลาย การทำให้แดชบอร์ดของคุณตอบสนองได้เป็นสิ่งสำคัญ แดชบอร์ดที่ตอบสนองจะปรับให้เข้ากับขนาดหน้าจอที่แตกต่างกันได้อย่างราบรื่น ทำให้สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา ทุกที่
หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการออกแบบที่พบบ่อย
การจัดวางที่รกตา, ข้อความที่มากเกินไป, หรือภาพที่ท่วมท้นอาจทำให้ผู้ใช้สับสนและทำให้พวกเขาเสียสมาธิจากข้อมูลสำคัญ
คุณควร:
- รักษาการออกแบบของคุณให้สะอาด เรียบง่าย และสม่ำเสมอ
- ยึดแนวทางแบบมินิมอลโดยมุ่งเน้นเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นเท่านั้น
- หลีกเลี่ยงการใช้ประเภทกราฟหรือสีมากเกินไปซึ่งอาจทำให้เกิดความวุ่นวายทางสายตา
ใช้ประโยชน์จากการรวมข้อมูลและการปรับแต่ง
📮ClickUp Insight: พนักงานที่ใช้ความรู้ส่งข้อความเฉลี่ย 25 ข้อความต่อวัน เพื่อค้นหาข้อมูลและบริบท ซึ่งบ่งชี้ว่ามีเวลาจำนวนมากที่สูญเสียไปกับการเลื่อนดู การค้นหา และการตีความบทสนทนาที่กระจัดกระจายในอีเมลและแชทต่างๆ 😱
หากคุณมีแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่เชื่อมต่อข้อมูลจากงาน โครงการ การแชท และอีเมลของคุณไว้ในที่เดียว คุณก็จะมี ClickUp!
แดชบอร์ดของ ClickUpมอบพื้นที่ที่จัดระเบียบและปรับแต่งได้เพื่อแสดงภาพการทำงานของทีมคุณและปรับปรุงกระบวนการทำงาน แพลตฟอร์มนี้มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้คุณปรับแต่งตัวอย่าง UI ของแดชบอร์ดต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณได้
แดชบอร์ดใน ClickUp ดึงข้อมูลแบบเรียลไทม์จากงาน เป้าหมาย การติดตามเวลา และพื้นที่สำคัญอื่น ๆ ทำให้คุณไม่ต้องรวบรวมรายงานด้วยตนเอง แทนที่จะต้องสลับระหว่างแอปต่าง ๆ คุณสามารถติดตามไทม์ไลน์ของโครงการ ความสามารถของทีม และการอัปเดตงบประมาณได้ทั้งหมดในที่เดียว
การ์ดแบบกำหนดเองช่วยให้คุณติดตามสถานะงาน การกระจายงาน และรายการที่ล่าช้าได้อย่างรวดเร็วในพริบตา ต้องการภาพรวมความคืบหน้าของยอดขายหรือความเร็วในการทำงานของทีมหรือไม่? เพียงลากและวางการ์ดที่ต้องการ—ไม่ต้องตั้งค่าซับซ้อน
นี่คือแดชบอร์ดบางส่วนที่คุณสามารถสร้างบน ClickUp เพื่อการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
- แดชบอร์ดงาน: ติดตามงานในแต่ละขั้นตอนและรักษาความเป็นระเบียบ
- แดชบอร์ดโครงการ: ตรวจสอบความคืบหน้าของทีมและกำหนดเวลา, ระบุและแก้ไขปัญหาคอขวด, และส่งมอบโครงการตรงเวลา
- แดชบอร์ดการติดตามเวลา: รวบรวมแบบฟอร์มบันทึกเวลาและทำให้การเรียกเก็บเงินง่ายขึ้น
- แดชบอร์ดสปรินต์: ติดตามประสิทธิภาพและตัวชี้วัดของสปรินต์ได้อย่างง่ายดายเพื่อให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
- แดชบอร์ดการทำงาน: แสดงตัวชี้วัดหลัก (KPIs), ตัวชี้วัด, และข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางธุรกิจ, แผนก, หรือโครงการใด ๆ
- แดชบอร์ดแคมเปญ: วัดความสำเร็จของแคมเปญการตลาดสำหรับช่องทางต่างๆ
- แดชบอร์ดการขาย: แสดงภาพและติดตามผลการขาย
- แดชบอร์ดผู้บริหาร: รวบรวมสรุปผู้บริหารของรายงานและตัวชี้วัด KPI จากหลายฝ่ายงานธุรกิจ หรือภาพรวมในระดับสูงสำหรับผู้บริหารระดับ C
ด้วย ClcikUp, สร้างแดชบอร์ดที่ช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
จุดประสงค์ของการสร้างภาพคือการได้มาซึ่งความเข้าใจเชิงลึก ไม่ใช่การสร้างภาพ
จุดประสงค์ของการสร้างภาพคือการได้มาซึ่งความเข้าใจเชิงลึก ไม่ใช่การสร้างภาพ
ด้วยคำกล่าวนี้เบน ชไนเดอร์แมนเตือนเราว่าการออกแบบแดชบอร์ดที่มีประสิทธิภาพควรให้ความสำคัญกับข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมายมากกว่าความสวยงามเพียงอย่างเดียว
ไม่ว่าคุณจะกำลังบริหารโครงการ วิเคราะห์รายงาน หรือวางแผนแคมเปญใหญ่ครั้งต่อไป แดชบอร์ดที่ออกแบบมาอย่างดีสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างแท้จริง
ด้วยเทมเพลตที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้ ClickUp มอบความสามารถให้คุณสร้างแดชบอร์ดที่ไม่เพียงแต่ใช้งานได้ แต่ยังเปลี่ยนแปลงได้ ClickUp Dashboards มอบความชัดเจนและการควบคุมที่คุณต้องการเพื่อให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จไม่ว่าคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมใดหรือมีขนาดทีมเท่าใด
สมัครใช้ ClickUp วันนี้และดูว่าการออกแบบที่ยอดเยี่ยมสามารถทำได้อย่างง่ายดายเพียงใด