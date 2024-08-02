วิธีสร้างแดชบอร์ดการทำงาน (พร้อมเคล็ดลับและตัวอย่าง)

นี่คือจุดเริ่มต้นของวันทำงานทั่วไป คุณมีอีเมลมากมายที่ต้องคัดกรอง แอปพลิเคชันหลายตัวที่ต้องตรวจสอบการอัปเดต และบันทึกการประชุมที่เขียนด้วยลายมือกระจัดกระจายซึ่งดูเหมือนจะไม่มีความหมายอีกต่อไป
งานล้นมือคือสมองล้นความคิด 😶🌫️
นี่คือจุดที่การมีแดชบอร์ดการทำงานสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างแท้จริง
ไม่ว่าคุณจะบริหารทีมขนาดเล็กหรือเป็นผู้นำโครงการที่ซับซ้อน แดชบอร์ดที่ออกแบบมาอย่างดีสามารถให้ข้อมูลและตัวเลขสำคัญต่างๆ อยู่ในมือคุณ ช่วยให้คุณสามารถควบคุมปริมาณงานของคุณได้ การมุ่งเน้นและประสิทธิภาพจะกลายเป็นสิ่งที่คุณทำโดยอัตโนมัติ
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับแดชบอร์ดการทำงาน รวมถึงขั้นตอนการสร้างแดชบอร์ดด้วย มาเริ่มกันเลย!
อะไรคือแดชบอร์ดการทำงาน?
แดชบอร์ดการทำงานคือเครื่องมือเชิงภาพที่ออกแบบมาเพื่อรวบรวมและแสดงตัวชี้วัดหลัก (KPIs), ตัวชี้วัด, และข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางธุรกิจ, แผนก, หรือโครงการใด ๆ
นี่คืออินเทอร์เฟซแบบรวมศูนย์สำหรับการตรวจสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางธุรกิจแบบเรียลไทม์เพื่อช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว แดชบอร์ดการทำงานประกอบด้วยองค์ประกอบหลายส่วน ได้แก่:
- แหล่งข้อมูล เช่น ฐานข้อมูล, ตารางข้อมูล, หรือแอปพลิเคชันที่สามารถดึงข้อมูลได้
- วิดเจ็ต เช่น แผนภูมิแท่ง กราฟเส้น และตาราง สำหรับการนำเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่ายดาย
- ตัวกรองที่อนุญาตให้ปรับแต่งมุมมองข้อมูลด้วยการเลือกเกณฑ์เฉพาะ เช่น ช่วงวันที่หรือระยะของโครงการ
- การแจ้งเตือนและการเตือนอัตโนมัติที่แจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหรือเมื่อถึงเกณฑ์ที่กำหนด
แดชบอร์ดการทำงานเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นเรื่องราวด้วยเครื่องมือรายงานที่ทำให้ข้อมูลเชิงลึกของโครงการโดดเด่นขึ้นมา ตัวอย่างเช่น แดชบอร์ดภาพรวมการตลาดโดยทั่วไปประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้:
- แหล่งที่มาของการเข้าชมเว็บไซต์ (เช่น ออร์แกนิก, จ่ายเงิน, โซเชียล)
- เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าชมที่เปลี่ยนเป็นลูกค้าหรือผู้ติดต่อ
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการโฆษณาและการแบ่งตามช่องทาง
- อัตราการเปิดอีเมล, อัตราการคลิกผ่าน, และอัตราการยกเลิกการสมัคร
- การถูกใจ, การแชร์, ความคิดเห็น และตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมโดยรวมบนสื่อสังคมออนไลน์
ประโยชน์ของการสร้างแดชบอร์ดการทำงาน
คิดถึงแดชบอร์กงานเหมือนเพื่อนที่ดีที่สุดในการทำงานของคุณ ที่ช่วยจัดระเบียบงานที่ต้องทำและให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง. นี่คือประโยชน์ที่พบได้ทั่วไป:
- ข้อมูลรวมศูนย์: แทนที่จะเสียเวลาค้นหาข้อมูลรายงาน แนวโน้ม และตัวชี้วัดสำคัญ คุณสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโครงการ การจัดสรรทรัพยากร และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้จากแหล่งข้อมูลเดียว
- ความก้าวหน้าของโครงการที่ราบรื่นยิ่งขึ้น: แดชบอร์ดการทำงานช่วยให้คุณวางแผนการพึ่งพาของงานได้อย่างชัดเจน ทำให้เห็นภาพว่างานแต่ละชิ้นเชื่อมโยงกันอย่างไร ด้วยวิธีนี้ คุณจะเข้าใจการไหลของโครงการได้ดีขึ้นและสามารถระบุความล่าช้าหรือความขัดแย้งได้อย่างง่ายดาย
- กระบวนการทำงานอัตโนมัติ: ลดความจำเป็นในการสลับระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ โดยการผสานรวมแดชบอร์ดของคุณกับเครื่องมืออื่นๆ เช่นซอฟต์แวร์วิเคราะห์กำลังคนและแอปอีเมล ปฏิทิน และการจัดการโครงการ เพื่อให้มั่นใจว่างานประจำได้รับการจัดการอย่างสม่ำเสมอ
- เพิ่มผลผลิต: แดชบอร์ดที่รวมตัวชี้วัดประสิทธิภาพส่วนบุคคล เช่น เวลาเฉลี่ยในการทำงานให้เสร็จ ความสม่ำเสมอในการส่งงานตรงเวลา และความถี่ในการแก้ไขงาน จะช่วยให้คุณปรับปรุงนิสัยการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- การรายงานต่อผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ใช้แดชบอร์ดของคุณเพื่อสร้างรายงานโครงการสำหรับบุคลากรที่สำคัญ (ทั้งภายในและภายนอก) ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดเช่น สถานะของงาน, จุดสำคัญที่บรรลุแล้ว, และวันที่ครบกำหนด; สร้างความไว้วางใจและความโปร่งใสร่วมกัน
ขั้นตอนการสร้างแดชบอร์ดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
เป้าหมายสูงสุดของคุณควรเป็นการสร้างแดชบอร์ดที่ชัดเจนและใช้งานง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ นี่คือวิธีเริ่มต้น
1. กำหนดกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแดชบอร์ดของคุณ
สิ่งนี้อาจดูชัดเจน แต่บ่อยครั้งมักถูกมองข้ามไป คุณต้องเข้าใจถึงความจำเป็นในการสร้างแดชบอร์ดการทำงาน ศึกษา "เหตุผล" ของคุณ และถามตัวเองด้วยคำถามต่อไปนี้:
- คุณกำลังมองหาปัญหาสำคัญอะไรที่ต้องการแก้ไขด้วยแดชบอร์ดนี้?
เพื่อปรับปรุงการสื่อสารภายในหรือไม่? เพื่อติดตามยอดขายที่ทำผ่านเว็บไซต์ของบริษัทได้ดีขึ้นหรือไม่? เพื่อตรวจสอบการเข้าถึงทางสังคมของโพสต์บล็อกที่ทีมการตลาดของคุณกำลังเผยแพร่หรือไม่? ค้นหาสาเหตุ
- คุณกำลังสร้างมันเพื่อใคร?
หากเป็นคุณเพียงคนเดียว ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป หากมีผู้อื่นที่จะใช้แดชบอร์ดนี้ด้วย ให้จดบันทึกบทบาทของแต่ละคนในองค์กรและชี้แจงให้ชัดเจนว่าพวกเขาปฏิบัติงานใดเป็นประจำทุกวัน
ตัวอย่างเช่น ตัวแทนขายทำงานแตกต่างจากพนักงานบริการลูกค้า และด้วยเหตุนี้ จึงต้องดูแลตัวชี้วัด, KPI และเกณฑ์มาตรฐานที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณตอบคำถามต่อไปและสร้างแดชบอร์ดที่ใช้ร่วมกันซึ่งมีประโยชน์สำหรับทุกคน
- ตัวชี้วัดและข้อมูลสำคัญใดบ้างที่ต้องแสดง?
คุณต้องการให้ข้อมูลใดปรากฏให้เห็นในทันที? คุณต้องการทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะของโครงการและการเสร็จสิ้นของงานหรือไม่? คุณต้องการติดตามกำหนดเวลาของทีมและประสิทธิภาพการทำงานหรือไม่? เมื่อคุณทราบแล้วว่าคุณกำลังสร้างแดชบอร์ดนี้เพื่อใครและมีบทบาทและความรับผิดชอบอย่างไร คุณก็สามารถกำหนด KPI และตัวชี้วัดได้อย่างแม่นยำ
- จะใช้แหล่งข้อมูลใดในการดึงข้อมูล?
การชี้แจงเรื่องนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับคุณในการจัดตั้งกลไกที่จำเป็น
ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการปรับปรุงการสื่อสารภายในองค์กร และเชื่อว่าการทราบปริมาณงานที่แน่นอนของสมาชิกทีมแต่ละคนจะช่วยได้ ให้แน่ใจว่าแหล่งข้อมูลของคุณประกอบด้วยซอฟต์แวร์ติดตามเวลาแอปวิเคราะห์การจัดการโครงการ เครื่องมือรายงานลูกค้า และอาจรวมถึงการให้ข้อเสนอแนะโดยตรงจากทีมทั้งหมดของคุณด้วย
ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถรวบรวมข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการมอบหมายงาน กำหนดเวลา และความสามารถของแต่ละบุคคลได้
- แดชบอร์ดจะได้รับการอัปเดตทุกวัน, ทุกสัปดาห์, ทุกเดือน, หรือทุกปี?
ความถี่จะขึ้นอยู่กับลักษณะของงานของคุณและความทันเวลาของข้อมูลที่ต้องการ
- มาตรการรักษาความปลอดภัยใดบ้างที่จำเป็นต้องมี?
การปกป้องข้อมูลขององค์กรมีความสำคัญมากกว่าที่เคย และแดชบอร์ดของคุณต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ การควบคุมการเข้าถึง และการเข้ารหัสข้อมูล นอกจากนี้ยังต้องปฏิบัติตามข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
แน่นอนว่าแบบสอบถามนี้ไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมด แต่เป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับคุณ เชื่อเราเถอะ—การลงทุนเวลาของคุณตั้งแต่แรกจะช่วยสร้างแดชบอร์ดที่สนับสนุนคุณได้อย่างที่คุณต้องการ ดังนั้น ศึกษาข้อมูลให้รอบคอบ
วิธีเริ่มต้นอย่างรวดเร็วในการสร้างแดชบอร์ดสำหรับงานคือการใช้เทมเพลตแดชบอร์ดการจัดการโครงการของ ClickUp ซึ่งช่วยให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่นด้วยการให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับปริมาณงานของทีม ความคืบหน้าของโครงการ สถานะของงาน และกำหนดเวลา
เทมเพลตนี้แสดงภาพความคืบหน้าของโครงการในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และช่วยให้การทำงานร่วมกันง่ายขึ้นด้วยการแก้ไขแบบเรียลไทม์ในClickUp Docs นอกจากนี้คุณยังสามารถ:
- กำหนดเป้าหมายที่สามารถติดตามได้ เช่น OKRs, เป้าหมายการขาย, การพัฒนาทักษะ, เป็นต้น และติดตามความคืบหน้าในClickUp Goals
- สร้างแผนงานที่ชัดเจนในClickUp Tasksเพื่อให้มองเห็นความเชื่อมโยงและลำดับความสำคัญได้อย่างครบถ้วนด้วยแท็กและสถานะที่กำหนดเอง
- ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ เช่น การส่งอีเมลสำหรับการดำเนินการตามงาน การส่งแบบฟอร์ม การเปลี่ยนแปลงสถานะ ฯลฯ ด้วยClickUp Automations
2. ดึงข้อมูล ปรับปรุง และทำความสะอาดข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ
การระบุแหล่งข้อมูลสำหรับแดชบอร์ดของคุณเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของภูเขาน้ำแข็งเท่านั้น คุณยังต้องสร้างการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลเหล่านั้นด้วย ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการตั้งค่าการผสานรวม API การนำเข้าไฟล์ CSV หรือการเชื่อมต่อโดยตรงกับฐานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ หรือแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม
ใช้เครื่องมือเช่น Klamp และ Integromat เพื่อเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อย่างราบรื่น. เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว วางแผนว่าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ จะถูกผสานรวมและแสดงผลบนแดชบอร์ดของคุณอย่างไร.
ตัวอย่างเช่น คุณอาจจำเป็นต้องเชื่อมต่อตารางจากฐานข้อมูล รวมตัวเลขจากสเปรดชีตต่าง ๆ หรือรวมข้อมูล API กับไฟล์ท้องถิ่น ไม่ว่าอะไรก็ตาม ให้ทำให้กระบวนการของคุณง่ายขึ้น คุณสามารถหาแรงบันดาลใจจากตัวอย่างแดชบอร์ดโครงการมากมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของข้อมูลของคุณ
แดชบอร์ดจะมีประสิทธิภาพได้เพียงเท่าข้อมูลที่นำมาแสดงเท่านั้น ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ขาดข้อมูล ส่งผลเสียต่อความก้าวหน้าของโครงการและประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม ดังนั้น เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่แสดงในแดชบอร์ดของคุณถูกต้องและน่าเชื่อถือ คุณต้อง:
- กำหนดกฎการตรวจสอบความถูกต้อง ในระบบป้อนข้อมูลของคุณเพื่อตรวจจับข้อผิดพลาด ณ จุดป้อนข้อมูล
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล และการอัปเดตโดยใช้ระบบควบคุมเวอร์ชัน
- ตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ในการจัดการกับค่าที่ขาดหาย เช่น การเติมค่าโดยประมาณ การใช้ค่าเริ่มต้น หรือการตัดข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ออก
- ดำเนินการตรวจสอบแบบสุ่มและเปรียบเทียบข้อมูลในแดชบอร์ด กับแหล่งข้อมูลต้นฉบับเพื่อยืนยันว่าทุกอย่างถูกรวมและแสดงผลอย่างถูกต้อง และไม่มีคำสะกดผิด ค่าที่ไม่ถูกต้อง หรือค่าผิดปกติ
- ใช้รูปแบบมาตรฐาน, หลักเกณฑ์การตั้งชื่อ, และหน่วยวัดเพื่อป้องกันความไม่สอดคล้อง (เช่น รูปแบบวันที่, รูปแบบที่อยู่, การใช้ตัวอักษรใหญ่)
- กำหนดตารางการรีเฟรชข้อมูลอัตโนมัติ เพื่อให้แดชบอร์ดของคุณแสดงข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอโดยไม่ต้องมีการดำเนินการด้วยตนเอง
3. ออกแบบเลย์เอาต์และโครงสร้างแดชบอร์ดการทำงาน
เริ่มต้นด้วยการร่างส่วนหลักที่จะนำเสนอ—กลุ่มเป้าหมายของคุณต้องการเห็นอะไรก่อนเป็นอันดับแรก? มีตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) หรือข้อมูลแบบเรียลไทม์ใดที่สำคัญที่สุดหรือไม่? ซึ่งส่วนใหญ่มักจะมี
วางสิ่งเหล่านั้นไว้ในตำแหน่งที่โดดเด่นบนแดชบอร์ดซึ่งสายตาของคุณจะมองเห็นเป็นอันดับแรกโดยธรรมชาติ เช่น มุมบนซ้าย นอกจากนี้ วิดเจ็ตอื่นๆ เช่น เกจวัด กล่องข้อความ รูปภาพ และแผนที่ความร้อน ก็จำเป็นต้องเพิ่มเข้าไปด้วย ปรับขนาดให้เหมาะสมตามความสำคัญและปริมาณข้อมูลที่แสดง
ตัวอย่างเช่น วิดเจ็ตขนาดใหญ่สามารถใช้สำหรับข้อมูลที่สำคัญและมีปริมาณมาก ในขณะที่วิดเจ็ตขนาดเล็กสามารถสรุปข้อมูลที่มีความสำคัญน้อยกว่าได้
เมื่อพูดถึงการนำทาง คุณต้องการให้มันตรงไปตรงมา ใครจะอยากเสียเวลาไปกับการคิดว่าจะย้ายไปยังส่วนต่าง ๆ บนแดชบอร์ดได้อย่างไร? ใช้แท็บใหม่ เมนูแบบเลื่อนลง หรือบาร์ข้างก็ได้ นอกจากนี้ ให้เพิ่มสีและขนาดตัวอักษรต่าง ๆ ลงในแดชบอร์ดเพื่อความชัดเจน
เนื่องจากเราอาศัยอยู่ในยุคดิจิทัลที่เชื่อมต่ออย่างสูง การสร้างแดชบอร์ดที่สามารถใช้งานได้บนเดสก์ท็อป แท็บเล็ต และอุปกรณ์มือถือจึงเป็นสิ่งจำเป็น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าองค์ประกอบต่างๆ ไม่รกและมีการจัดลำดับที่สมเหตุสมผลเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน ไม่ว่าจะมีขนาดหน้าจอเท่าใดก็ตาม
4. สร้างภาพแสดงข้อมูล (แผนภูมิและกราฟ) สำหรับตัวชี้วัดสำคัญ
การนำเสนอข้อมูลเป็นงานที่ซับซ้อน เนื่องจากจุดประสงค์หลักของแดชบอร์ดการทำงานคือการแสดงข้อมูลหลายประเภทในเวลาเดียวกัน การเลือกวิธีที่ถูกต้องในการแสดงข้อมูลจึงมีความสำคัญมาก มีหลายวิธีในการนำเสนอข้อมูล:
- กราฟ: เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเปรียบเทียบข้อมูลและเกณฑ์มาตรฐาน และสามารถปรับขนาดหรือกรองข้อมูลเพื่อวิเคราะห์เฉพาะเจาะจงได้ กราฟสามารถระบุความสัมพันธ์หรือความแตกต่างระหว่างชุดข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ควรรักษาความสม่ำเสมอของมาตราส่วนและหน่วยเพื่อให้การเปรียบเทียบมีความหมาย
- ตาราง: มักจะวางไว้ที่ด้านล่างของแดชบอร์ด ช่วยให้คุณสามารถเจาะลึกในรายละเอียดที่อาจไม่ปรากฏในภาพรวม เช่น แผนภูมิหรือกราฟ ใช้ตัวเลือกการจัดเรียงและการกรองเพื่อให้ตารางมีความโต้ตอบและใช้งานง่ายขึ้น
- การ์ด: คิดถึงพวกมันเหมือนกับแผนที่ซ้อนทับที่ให้มุมมองจากมุมสูงของเมตริกหรือจุดข้อมูลที่สำคัญในทันที ตัวอย่างเช่น คุณสามารถวางภาพรวมของตัวชี้วัดประสิทธิภาพบนแดชบอร์ด OKRและเน้นการเปลี่ยนแปลงหรือการแจ้งเตือนด้วยการเข้ารหัสสี
- ไทม์ไลน์: ช่วยให้คุณสามารถวัดค่าตัวชี้วัดหนึ่งหรือหลายตัวเทียบกับเวลา ทำให้เหมาะสำหรับการระบุแนวโน้มสูงสุดหรือช่วงเวลาที่มีกิจกรรมสูง คุณสามารถเพิ่มข้อความสั้น ๆ พร้อมไทม์ไลน์เพื่ออธิบายบริบทเพิ่มเติมได้
- แผนภูมิ: แสดงแนวโน้ม การเปรียบเทียบ และการกระจาย ทำให้ข้อมูลที่ซับซ้อนเข้าใจและวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้น แผนภูมิที่ใช้บ่อยในแดชบอร์ด ได้แก่ แผนภูมิแมงมุมและเรดาร์ แผนภาพกระจาย เกจ แท่ง และวงกลม
เลือกประเภทของแผนภูมิที่คุณต้องการนำเสนอโดยพิจารณาจากข้อมูลที่คุณกำลังจัดการ ตัวอย่างเช่น ใช้แผนภูมิเส้นสำหรับแสดงแนวโน้ม แผนภูมิวงกลมสำหรับแสดงสัดส่วน แผนภูมิแท่งสำหรับการเปรียบเทียบ และแผนผังกระจายสำหรับแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ใช้คำอธิบายประกอบ ป้ายกำกับ และโทนสีที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มความชัดเจนและอ่านง่าย
อีกแง่มุมที่สำคัญของการแสดงภาพข้อมูลคือการ รวมตัวกรองข้อมูลและตัวเลือกการเจาะลึก เพื่อปรับมุมมองข้อมูลตามเกณฑ์เฉพาะหรือคลิกที่ตัวชี้วัดระดับสูงเพื่อเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้น
เครื่องมือแสดงข้อมูลเมื่อเลื่อนเมาส์ไปวาง (Hover-over tooltips) ก็มีประโยชน์ในการแสดงข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อคุณเลื่อนเมาส์ไปวางเหนือส่วนใดส่วนหนึ่งของวิดเจ็ต ซึ่ง เพิ่มความลึกให้กับแดชบอร์ด และช่วยให้คุณสามารถเพิ่มข้อมูลได้มากขึ้นโดยไม่ทำให้มุมมองหลักดูรก
5. ปรับแต่งแดชบอร์ดด้วยแบรนด์และธีม
แดชบอร์ดของคุณเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศขององค์กร ดังนั้นการสร้างแบรนด์จึงต้องสะท้อนถึงสิ่งนั้น คุณไม่จำเป็นต้องทำเกินหรืออวดทักษะการออกแบบของคุณมากเกินไป เพียงแค่คำนึงถึงหลักการออกแบบพื้นฐานบางอย่างไว้ก็เพียงพอแล้ว
ตัวอย่างเช่น ใช้ชุดสีของแบรนด์สำหรับพื้นหลังของแดชบอร์ด แผนภูมิ ไอคอน และองค์ประกอบภาพอื่นๆ หากสีของแบรนด์ของคุณเป็นสีเขียวมรกตและสีขาวอมเหลือง ให้ใช้สีเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างรูปลักษณ์และความรู้สึกที่สอดคล้องกัน
เพิ่มโลโก้อย่างเป็นทางการเสมอ วางไว้ในตำแหน่งที่โดดเด่น เช่น มุมขวาล่าง เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์ทุกครั้งที่เข้าถึงแดชบอร์ด ผู้ใช้ที่รู้สึกคุ้นเคยและสบายใจกับอินเทอร์เฟซจะมีแนวโน้มที่จะใช้งานเป็นประจำ
ประการที่สอง อนุญาตให้ผู้ใช้ปรับแต่งมุมมองตามความต้องการของตนเอง ตัวอย่างเช่น การให้ตัวเลือกโหมดมืดสามารถทำให้แดชบอร์ดสบายตาขึ้นในช่วงเวลาดึกหรือเมื่อทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อย
คุณควรจะสามารถเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเข้มเป็นสีเขียวสดได้ ไม่ใช่จากสีน้ำตาลเข้มเป็นสีเขียวเข้ม เนื่องจากสองสีนี้ไม่เข้ากัน ดังนั้นควรระมัดระวังเมื่อเลือกสีสำหรับแดชบอร์ดการทำงานของคุณ กฎทั่วไปคือให้เลือกสองสี หรือสูงสุดสามสี และยึดติดกับสีเหล่านั้น
สุดท้าย ใช้สีที่มีความตัดกันสูงเพื่อความอ่านง่ายยิ่งขึ้น เพิ่มข้อความแสดงแทนสำหรับรูปภาพ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเมนูนำทางใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับแป้นพิมพ์
6. ค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับงาน
ก่อนที่จะสร้างแดชบอร์ดการทำงาน สิ่งสำคัญคือต้องเลือกเครื่องมือที่สามารถรองรับงานขนาดใหญ่นี้ได้ ตั้งแต่สเปรดชีตแบบง่ายไปจนถึงแผนภูมิความคืบหน้าที่ปรับแต่งได้อย่างละเอียด คุณอาจรู้สึกว่ามีตัวเลือกมากมายจนเลือกไม่ถูก
ตัวอย่างเช่น Google Sheets อาจเป็นประโยชน์สำหรับแดชบอร์ดพื้นฐาน ในทางกลับกัน เครื่องมือ Business Intelligence (BI) เป็นที่รู้จักในด้านความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและการปรับแต่งที่เหนือกว่า อย่างไรก็ตาม พวกเขามีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชันกว่าและอาจต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการใช้งาน
จากนั้น มีซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเช่น ClickUp ซึ่งมีแดชบอร์ดในตัวที่ช่วยเพิ่มการมองเห็น, กระตุ้นการผลิต, และสนับสนุนการตัดสินใจตามข้อมูล. ทั้งหมดที่คุณต้องทำคือป้อนข้อมูล.
แดชบอร์ด ClickUpเปลี่ยนความวุ่นวายให้ชัดเจน มอบมุมมองแบบนกอินทรีให้กับโครงการของคุณ
ด้วยฟังก์ชันการดูของ ClickUpคุณสามารถนำสิ่งที่คุณพร้อมจะทำงานและแปลงให้เป็นกราฟและแผนภูมิได้ในไม่กี่คลิก มันจะดึงข้อมูลจากงานปัจจุบันของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อสร้างแดชบอร์ดที่แสดงภาพการทำงานของคุณ—ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของรายการ แผนภูมิแกนต์ กระดานคัมบัง หรืออื่นๆ
ด้วย ClickUp เราได้ก้าวไปข้างหน้าอีกขั้นหนึ่งด้วยการสร้างแดชบอร์ดที่ลูกค้าของเราสามารถเข้าถึงและติดตามประสิทธิภาพ การเข้าพัก และโครงการต่างๆ ได้แบบเรียลไทม์ สิ่งนี้ช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถรู้สึกเชื่อมโยงกับทีมของพวกเขาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาอยู่ในประเทศที่แตกต่างกัน และบางครั้งก็อยู่ในทวีปที่แตกต่างกัน
แดชบอร์ดการดำเนินงานด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของวิธีที่คุณสามารถรับข้อมูลสรุปเกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนาทั้งหมดของคุณได้แบบเรียลไทม์ คุณสามารถติดตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงความเร็วในการพัฒนา (sprint velocity) การเผาผลาญ (burn up) การลดภาระงาน (burn down) ระยะเวลาเตรียมงาน (lead time) ระยะเวลาวงจร (cycle time) และแผนภูมิการไหลสะสม (cumulative flow chart)
แดชบอร์ดช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่วัตถุประสงค์ของสปรินต์ของคุณในการส่งมอบได้เร็วขึ้นและทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นดูตัวอย่างแดชบอร์ดเหล่านี้ใน ClickUpเพื่อค้นพบวิธีการต่างๆ ในการปรับปรุงโครงการของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
คู่มือแบบขั้นตอนการสร้างแดชบอร์ดใน ClickUp
สร้างแดชบอร์ดใหม่:
- ในแถบด้านข้างของคุณ ให้เปิดศูนย์แดชบอร์ด
- จากศูนย์กลางแดชบอร์ด ที่มุมขวาบน ให้คลิก แดชบอร์ดใหม่
เพื่อเพิ่มบัตรไปยังแดชบอร์ดที่มีอยู่แล้ว:
- ที่มุมขวาบนของแดชบอร์ด ให้คลิก + เพิ่มการ์ด
- ใช้หมวดหมู่ในแถบด้านข้าง เลือกการ์ดที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือสร้างการ์ดแบบกำหนดเอง
ในการแก้ไขบัตร แผงควบคุมที่มีบัตรนั้นจะต้องอยู่ในโหมดแก้ไข
เพื่อเปิดโหมดแก้ไขและแก้ไขบัตร:
- ที่มุมบนซ้ายของแดชบอร์ด ให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งาน โหมดแก้ไข
- ที่มุมขวาบนของบัตร ให้คลิกที่ไอคอน เฟือง เพื่อเปิดโมดัลแก้ไขบัตร
- แก้ไขการตั้งค่าบัตรแล้วคลิก บันทึก
แต่ละการ์ดมีการตั้งค่าที่แตกต่างกัน บางอย่างอาจต้องการคำอธิบายมากกว่าอย่างอื่น คุณสามารถ เลือกจากการ์ดแดชบอร์ดมากกว่า 40 แบบเพื่อปรับแต่งแดชบอร์ดของคุณ ตามความต้องการของคุณ ตัวเลือกยอดนิยมบางประการ ได้แก่ การ์ดคำนวณ การ์ดสถานะ การ์ดผู้รับผิดชอบ การ์ดสปรินต์ และการ์ดฝัง
คุณทำงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกและลูกค้าหรือไม่? ไม่มีปัญหา. แผงควบคุมพอร์ทัลลูกค้าให้พื้นที่สำหรับการร่วมมือให้คุณเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ มาร่วมกันในกระบวนการโครงการ. คุณสามารถใช้ประโยชน์จากวิธีการรายงานลูกค้าและเพิ่มคุณค่าได้มากขึ้นในฐานะทีม.
ดังนั้น คุณจะหาซอฟต์แวร์แดชบอร์ดที่ดีที่สุดเพื่อเปลี่ยนข้อมูลโครงการของคุณให้กลายเป็นทองคำทางสายตาได้อย่างไร? นี่คือปัจจัยบางประการที่คุณควรคำนึงถึง:
- ควรมี อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ซึ่งช่วยให้คุณนำทางและโต้ตอบกับแดชบอร์ดได้อย่างง่ายดาย; คุณสมบัติเช่น การวางวิดเจ็ตแบบลากและวาง, การวิเคราะห์และรายงาน, และเทมเพลตสำเร็จรูปเป็นประโยชน์
- พิจารณาคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดสำหรับทีมของคุณ เช่น ความสามารถในการแสดงข้อมูล, ความง่ายในการใช้งาน, ตัวเลือกการผสานรวม, ความสามารถในการขยาย, และคุณสมบัติการปรับแต่ง
- มองหาตัวเลือกในการทดลองใช้สี แบบอักษร และธีมโดยรวมให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ขององค์กรของคุณ
- ตรวจสอบว่าผู้จัดจำหน่ายให้บริการการสนับสนุนลูกค้าที่ดี เอกสารประกอบที่ครอบคลุม และทรัพยากรการฝึกอบรม
- เมื่อทีมและข้อมูลของคุณเติบโตขึ้น เครื่องมือควรสามารถปรับขนาดได้ตามความเหมาะสม
7. ทดสอบแดชบอร์ดและรวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการทำงาน
ก่อนที่คุณจะนำแดชบอร์ดไปใช้งานและเผยแพร่ให้ใช้งานจริง กรุณาทดสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน เมื่อดำเนินการตรวจสอบทุกขั้นตอนที่จำเป็นเรียบร้อยแล้ว ให้แบ่งปันแดชบอร์ดกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้อง
อนุญาตให้พวกเขาใช้มันสักสองสามสัปดาห์หรือหลายเดือน—ขึ้นอยู่กับระดับความซับซ้อนของแดชบอร์ด—แล้วจึงกลับมาเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ ซึ่งสามารถทำได้ผ่านการสำรวจความคิดเห็น การสนทนาโดยตรง และแบบฟอร์ม
ทดสอบแดชบอร์ดของคุณ
- ตรวจสอบข้อมูลที่แสดงอยู่ให้ตรงกับแหล่งข้อมูลต้นฉบับ; เปรียบเทียบจุดข้อมูล, ยอดรวม, ค่าเฉลี่ย, และตัวชี้วัดที่คำนวณไว้เพื่อให้แน่ใจว่าตรงกับข้อมูลดิบของคุณอย่างถูกต้อง
- ตรวจสอบว่าองค์ประกอบโต้ตอบทั้งหมด เช่น ตัวกรอง การเจาะลึกข้อมูล และปุ่มนำทาง ทำงานตามที่ตั้งใจไว้และให้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแดชบอร์ดตอบสนองได้ดีและมอบประสบการณ์ที่สม่ำเสมอเมื่อดูบนเดสก์ท็อป, มือถือ, หรือแท็บเล็ต
- ทดสอบบนเบราว์เซอร์ยอดนิยมเช่น Chrome, Firefox, Safari, และ Edge เพื่อระบุและแก้ไขปัญหาความเข้ากันได้
ถามคำถามเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับสิ่งที่ใช้งานได้ดี สิ่งที่สร้างความสับสน และฟีเจอร์หรือข้อมูลเพิ่มเติมที่อาจเป็นประโยชน์ ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้หลายคนพบว่าวิดเจ็ตใดวิดเจ็ตหนึ่งไม่จำเป็น นั่นอาจเป็นสัญญาณว่าคุณอาจต้องออกแบบใหม่หรือลบองค์ประกอบนั้นออก
จัดลำดับความสำคัญของข้อเสนอแนะตามผลกระทบและความเป็นไปได้ โดยให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงที่จะให้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้จำนวนมากที่สุดก่อน
สร้างศูนย์บัญชาการของคุณด้วย ClickUp
คุณได้สร้างแดชบอร์ดการทำงานแบบไดนามิกที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในหน้าเดียวหรือยัง?
แดชบอร์ดการทำงานที่สมบูรณ์แบบควรมีความเรียบง่าย ใช้งานง่าย และสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าในการทำให้ชีวิตการทำงานง่ายขึ้น และหลีกเลี่ยงการจมอยู่ในข้อมูล รายงาน และมุมมองที่มากมาย
การสร้างแดชบอร์ดที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงต้องอาศัยความเข้าใจที่ชัดเจนในสิ่งที่คุณต้องการ ตัวชี้วัดที่ชัดเจน การผสานข้อมูลแบบเรียลไทม์ และประสบการณ์ผู้ใช้ที่ราบรื่น เพื่อติดตาม วิเคราะห์ และดำเนินการกับข้อมูลสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โชคดีสำหรับคุณ—ClickUp มีทุกสิ่งที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนเป้าหมายโครงการและประสิทธิภาพของทีมคุณ มันสามารถปรับตัวให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงขององค์กรคุณและเติบโตไปพร้อมกับคุณ
ด้วยแดชบอร์ดการทำงานที่ปรับแต่งได้ของเรา คุณจะทราบได้อย่างชัดเจนว่าอะไรที่ต้องทำ และลดความเครียดและความวิตกกังวลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการงานหลายอย่างและกำหนดเวลาที่มากมายในระดับใหญ่
สมัครใช้ ClickUp ฟรีและสัมผัสประโยชน์ด้วยตัวคุณเอง