10 ซอฟต์แวร์วิเคราะห์กำลังคนที่ดีที่สุดสำหรับการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

29 มกราคม 2568

ในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลนี้ 'ความรู้คือพลัง' ไม่ใช่แค่คำพูด—แต่เป็นความลับของการบริหารจัดการบุคลากรที่ยอดเยี่ยม หากคุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน ปรับปรุงการวางแผนกำลังคนในอนาคต และบรรลุผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีขึ้น การนำซอฟต์แวร์วิเคราะห์กำลังคนมาใช้คือกลยุทธ์สำคัญของคุณ

เครื่องมือนี้เป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์วิเคราะห์ทรัพยากรบุคคล ซึ่งช่วยให้คุณคัดกรองข้อมูลพนักงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร เปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกที่ซับซ้อนให้กลายเป็นข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ด้วยซอฟต์แวร์วิเคราะห์กำลังคนที่ดีที่สุด คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน รักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร และขับเคลื่อนการตัดสินใจทางธุรกิจที่มีผลกระทบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มาดูกันว่าเครื่องมือวิเคราะห์กำลังคนสามารถช่วยคุณคาดการณ์และกำหนดอนาคตขององค์กรได้อย่างไร

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์วิเคราะห์กำลังคน?

เมื่อค้นหาซอฟต์แวร์วิเคราะห์กำลังคนที่ดีที่สุด คุณควรให้ความสำคัญกับคุณสมบัติที่ไม่เพียงแต่ติดตามเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานและผลลัพธ์ทางธุรกิจอย่างแท้จริงอีกด้วย นี่คือความสามารถหลักที่คุณควรพิจารณา:

  • การจัดการประสิทธิภาพอย่างครอบคลุม: เลือกใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ที่มีเครื่องมือติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานเพื่อให้คุณสามารถระบุพนักงานที่มีผลงานดีเด่นและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงได้
  • การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์: เลือกโซลูชันซอฟต์แวร์ที่สามารถคาดการณ์ความต้องการกำลังคนในอนาคตโดยอิงจากแนวโน้มข้อมูลพนักงานปัจจุบัน ความสามารถในการคาดการณ์นี้ช่วยให้คุณก้าวล้ำหน้าอยู่เสมอ ทำให้มั่นใจว่าคุณจะมีบุคลากรเพียงพอและไม่มากเกินความจำเป็น
  • รายงานที่ปรับแต่งได้: ตรวจสอบให้ชุดเครื่องมือสำหรับบุคลากรอนุญาตให้คุณสร้างรายงานประจำวันแบบปรับแต่งได้ ความยืดหยุ่นนี้หมายความว่าคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ข้อมูล HR ที่สำคัญที่สุดเพื่อผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีขึ้น ทำให้ง่ายต่อการแบ่งปันข้อมูลที่สามารถนำไปปฏิบัติได้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตัดสินใจอย่างมีข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
  • การติดตามวงจรชีวิตของพนักงาน: เพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การมีส่วนร่วมและโปรแกรมการรักษาพนักงานด้วยฟีเจอร์ที่ติดตามการเดินทางของพนักงานทั้งหมดตั้งแต่การเริ่มงานจนถึงการออกจากงาน เพื่อระบุรูปแบบต่างๆ สิ่งนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าแก่ทีมทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับประสบการณ์ของพนักงาน
  • ความสามารถในการแบ่งกลุ่ม: แบ่งข้อมูลพนักงานตามลักษณะประชากร, ตำแหน่งงาน, หรือแผนก. สิ่งนี้ช่วยให้ผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์และผู้นำทางธุรกิจสามารถทำการวิเคราะห์เชิงลึกได้มากขึ้น และปรับกลยุทธ์ให้เหมาะกับกลุ่มต่าง ๆ ภายในองค์กรของคุณ. ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของพนักงาน และช่วยเพิ่มความสุขของพนักงาน
  • เครื่องมือวัดประสิทธิภาพมาตรฐาน: เลือกซอฟต์แวร์ที่มีเครื่องมือวัดประสิทธิภาพมาตรฐานที่แข็งแกร่ง. เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถเปรียบเทียบตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักและตัวชี้วัดของบริษัทคุณกับมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือคู่แข่งได้. การวัดประสิทธิภาพมาตรฐานมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเข้าใจตำแหน่งของบริษัทคุณในแง่ของประสิทธิภาพ และจุดที่สามารถปรับปรุงได้
  • การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของพนักงาน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์สามารถวัดและวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของพนักงานได้ คุณสมบัตินี้ควรให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่กระตุ้นให้พนักงานของคุณมีแรงจูงใจ ปัญหาที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่ และความรู้สึกมีส่วนร่วมของพวกเขาในการทำงาน
  • การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการรักษาพนักงาน: มองหาคุณสมบัติที่ช่วยทำนายการลาออกของพนักงานและระบุพนักงานที่มีความเสี่ยง เครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงในการรักษาพนักงานใช้ข้อมูลจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล เช่น ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน คะแนนความพึงพอใจ กิจกรรมของพนักงาน และสถานการณ์ส่วนตัว เพื่อตรวจจับแนวโน้มและคาดการณ์การลาออกที่อาจเกิดขึ้น

10 อันดับซอฟต์แวร์วิเคราะห์กำลังคนที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024

สำรวจเครื่องมือชั้นนำที่ออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนข้อมูลแรงงานให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ ซึ่งช่วยให้บริษัทขับเคลื่อนความสำเร็จทางธุรกิจ

1. ClickUp

แพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรบุคคลของ ClickUp
ทำให้กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ HR ง่ายขึ้นด้วยแพลตฟอร์มการจัดการ HR ของ ClickUp

ClickUp เป็นเครื่องมือวิเคราะห์กำลังคนที่มีความหลากหลาย ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานฟีเจอร์แดชบอร์ดของ ClickUpทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางที่สามารถช่วยคุณติดตามและปรับปรุงการดำเนินงานของคุณ และปรับทรัพยากรได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป มันช่วยให้คุณได้รับภาพรวมที่ครอบคลุมของทรัพยากรและปริมาณงาน

ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ผสานรวม ช่วยเร่งกระบวนการตัดสินใจและเสริมสร้างวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ของคุณด้วยการระบุแนวโน้มและโอกาสจากข้อมูลแรงงาน นอกจากนี้แอปติดตามเวลาโครงการของ ClickUpยังช่วยให้โครงการของคุณดำเนินไปตามกำหนดเวลาและใช้ทรัพยากรทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพคุณสมบัติการตั้งเป้าหมายของ ClickUpสามารถช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์และปรับเป้าหมายตามความจำเป็นเพื่อรักษาความก้าวหน้าและขับเคลื่อนความสำเร็จ

ด้วยคุณสมบัติการจัดการทรัพยากรบุคคลของ ClickUp คุณสามารถจัดการบันทึกข้อมูลพนักงาน การสรรหา และการปฐมนิเทศพนักงานได้อย่างง่ายดาย ซึ่งช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและสอดคล้องกับนโยบายขององค์กรมากขึ้น ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าหลากหลายของ ClickUpเพื่อเร่งการดำเนินงานของคุณ—ปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

ระบุช่องว่างด้านประสิทธิภาพและรับข้อมูลเชิงลึกด้วยเทมเพลตรายงานกิจกรรมประจำวันของพนักงานจาก ClickUp
ระบุช่องว่างด้านประสิทธิภาพและรับข้อมูลเชิงลึกด้วยเทมเพลตรายงานกิจกรรมประจำวันของพนักงานจาก ClickUp

ใช้เทมเพลตรายงานกิจกรรมประจำวันของพนักงาน ClickUpเพื่อติดตามกิจกรรมประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ และรับมุมมองที่ละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรเวลาของพนักงานในช่วงเวลาทำงาน ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • ติดตามผลการปฏิบัติงาน การเข้างาน และกำหนดเวลา เพื่อระบุพื้นที่สำหรับการพัฒนาของพนักงาน
  • ติดตามกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของทีมและการพัฒนาของบุคคล
  • วิเคราะห์คุณภาพของงานและการปฏิบัติตามกำหนดเวลาเพื่อระบุโอกาสในการปรับปรุง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • การจัดการความรู้ด้วยปัญญาประดิษฐ์: อำนวยความสะดวกในการตอบคำถามเกี่ยวกับงาน เอกสาร และสมาชิกในทีมได้ทันทีและตรงตามบริบทด้วย ClickUp Brain
ใช้ ClickUp Brain AI Knowledge ManagerTM เพื่อรับคำตอบทันทีสำหรับทุกคำถามของคุณเกี่ยวกับการทำงาน งานเอกสาร และอื่นๆ อีกมากมาย
  • การติดตามประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์: ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพขององค์กรของคุณได้อย่างทันท่วงทีด้วยแดชบอร์ดสำหรับผู้บริหารที่สามารถปรับแต่งได้
ClickUp 3.0 แดชบอร์ดบันเดิลพร้อมเป้าหมายทีม
จัดการเป้าหมายของทีมด้วย ClickUp Dashboard
  • เทมเพลตที่หลากหลาย: ปรับปรุงการจัดการโครงการและการวางแผนกำลังคนของคุณให้มีประสิทธิภาพด้วยกรอบการทำงานที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าของ ClickUp ซึ่งสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะของคุณได้
  • การติดตามเวลาโครงการอย่างลึกซึ้ง: รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่แต่ละขั้นตอนของโครงการใช้เวลา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมและทำให้โครงการดำเนินไปตามกำหนดเวลา
ClickUp 3.0 มุมมองงาน ติดตามเวลา
ติดตามไทม์ไลน์โครงการของคุณด้วยมุมมองงานของ ClickUp
  • การตั้งเป้าหมายและการจัดแนว: ติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์และปรับเป้าหมายตามความจำเป็นเพื่อรักษาแรงขับเคลื่อนและผลักดันความสำเร็จ
เป้าหมายในเป้าหมายของคลิกอัพ
ตั้งเป้าหมายและติดตามเป้าหมายด้วย ClickUp Goals
  • การบริหารทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร: จัดการบันทึกข้อมูลพนักงาน การสรรหาบุคลากร และกระบวนการปฐมนิเทศ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและสอดคล้องกับนโยบายขององค์กรมากยิ่งขึ้น

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีความยากลำบากในการเรียนรู้เมื่อเริ่มใช้งานซอฟต์แวร์ครั้งแรก

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)

2. Acendre (HireRoad)

แดชบอร์ดข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของนักสรรหาบุคลากรของ Acendre/HireRoad
ผ่านทางถนนไฮร์

Acendre ซึ่งเพิ่งเปลี่ยนชื่อเป็น HireRoad เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการสรรหาบุคลากรแบบครบวงจร นำเสนอโซลูชันการสรรหา การปฐมนิเทศ และการวิเคราะห์ที่ราบรื่น การเปลี่ยนชื่อนี้ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ภายนอกออสเตรเลียเป็นหลัก ซึ่งผลิตภัณฑ์ยังคงใช้ชื่อ Acendre

คุณสมบัติเด่นของ Acendre/HireRoad

  • รักษาความสนใจของผู้สมัครและให้ข้อมูลที่สม่ำเสมอ ตรงกับแบรนด์ และทันเวลา ด้วยข้อความที่ส่งถึงพวกเขา แดชบอร์ดที่รองรับการใช้งานบนมือถือช่วยให้ผู้สรรหาสามารถติดตามสถานะของผู้สมัครได้จากทุกที่ ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
  • ประหยัดเวลาและเงินด้วยการทำให้กระบวนการที่ทำซ้ำได้เป็นอัตโนมัติ การแจ้งเตือนที่กำหนดเวลาไว้ล่วงหน้าช่วยให้มีส่วนร่วมกับผู้สมัครในเวลาที่เหมาะสม สร้างกระบวนการทำงานที่ราบรื่น
  • รับข้อมูลเชิงลึกด้วยตัวชี้วัดที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้ ช่วยให้ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและแบ่งปันข้อมูลได้อย่างง่ายดาย
  • รับโซลูชันที่ปลอดภัยและครอบคลุมสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสรรหาและปฐมนิเทศสำหรับอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ทำให้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับหน่วยงานภาครัฐ

ข้อจำกัดของ Acendre/HireRoad

  • บทวิจารณ์ระบุว่า การตอบกลับจากฝ่ายสนับสนุนลูกค้าอาจล่าช้ากว่าที่จำเป็น ส่งผลกระทบต่อกระบวนการเร่งด่วน

ราคาของ Acendre/HireRoad

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Acendre/HireRoad

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: 4. 6/5 (46 รีวิว)

3. มีวิสัยทัศน์

แดชบอร์ดที่ให้ความเข้าใจลึกซึ้ง
ผ่านทางInsightful

Insightful ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณด้วยชุดฟีเจอร์ที่ครบครัน ซึ่งช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีข้อมูลมากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะทำงานในสำนักงาน ระยะไกล หรือแบบผสมผสาน ใช้ประโยชน์จากแนวโน้มการผลิต กิจกรรม/ไทม์ไลน์ ฯลฯ เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของพนักงานและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน

คุณสมบัติเด่นที่ลึกซึ้ง

  • รับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานอย่างละเอียดเพื่อเข้าใจว่าทีมของคุณทำงานอย่างไรในแต่ละวัน ใช้ข้อมูลนี้เพื่อเพิ่มเวลาในการโฟกัส ตรวจจับรูปแบบการทำงาน ป้องกันการหมดไฟ และสนับสนุนประสิทธิภาพของทีมคุณได้อย่างมีพลวัต
  • รวมทีมงานของคุณให้เป็นหนึ่งเดียวไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ด้วยเครื่องมือที่วัดผลกระทบของสภาพแวดล้อมการทำงานที่หลากหลายต่อประสิทธิภาพการทำงาน เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพลวัตการทำงานระยะไกล และบริหารจัดการเวลาและการเข้าออกงานได้อย่างราบรื่น
  • ปรับปรุงการติดตามเวลาและการจัดตารางกะให้ราบรื่นเพื่อให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทีมของคุณทำงานเมื่อใดและอย่างไร ระบบอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาในการบริหารจัดการและผสานการทำงานกับระบบเงินเดือนได้อย่างราบรื่น
  • ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติการวิเคราะห์งานและกระบวนการเพื่อระบุจุดคอขวดและปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ช่วยให้คุณจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงาน

ข้อจำกัดเชิงลึก

  • เวลาการตอบกลับคำถามของลูกค้าช้ากว่าที่กำหนดไว้สำหรับความต้องการทางธุรกิจที่เร่งด่วน
  • การรอ 7 วันของ Insightful เพื่อเปิดใช้งานบัญชีที่ถูกปิดใช้งานอีกครั้งนั้นขัดขวางการดำเนินงาน โดยเฉพาะในกรณีที่มีการลาออกของพนักงานสูง

การกำหนดราคาที่เข้าใจ

  • การจัดการประสิทธิภาพการทำงาน: $6.40 ต่อเดือนต่อที่นั่ง (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • การติดตามเวลา: $8/เดือน ต่อที่นั่ง (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • การปรับปรุงกระบวนการ: $12/เดือนต่อที่นั่งสำหรับทีมที่มีผู้ใช้เกิน 50 คน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • โซลูชันสำหรับองค์กร: ราคาพิเศษสำหรับทีมที่มีผู้ใช้มากกว่า 100 คน

การให้คะแนนและรีวิวที่ลึกซึ้ง

  • G2: 4. 7/5 (183 รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (96 รีวิว)

4. ActivTrak

แดชบอร์ดการติดตามพนักงานของ ActivTrack
ผ่านทางActivTrack

ActivTrak นำเสนอโซลูชันที่ทันสมัยสำหรับการมองเห็นประสิทธิภาพการทำงานและการมีส่วนร่วมของพนักงานได้ทันที ด้วยคุณสมบัติที่ออกแบบมาเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานระหว่างพนักงานที่ทำงานจากระยะไกลและในสำนักงาน ตรวจจับความเหนื่อยล้าและการขาดความมีส่วนร่วมได้อย่างรวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการและการใช้เทคโนโลยี ActivTrak มอบข้อมูลเชิงลึกที่คุณต้องการเพื่อตัดสินใจอย่างมั่นใจ

ไม่ว่าคุณจะกำลังวางแผนกำลังการผลิต, ปรับสมดุลปริมาณงาน, หรือเพียงแค่พยายามทำความเข้าใจความละเอียดอ่อนของประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน, ActivTrak มอบเครื่องมือให้คุณเพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล.

คุณสมบัติเด่นของ ActivTrak

  • ติดตามและบริหารจัดการแรงงานของคุณอย่างมีประสิทธิภาพโดยทำความเข้าใจความแตกต่างของประสิทธิภาพการทำงานตามสถานที่และรูปแบบการทำงานของพนักงาน
  • นำตัวชี้วัดประสิทธิภาพมาใช้เพื่อสนับสนุนและพัฒนาวิธีการทำงานของทีมคุณ ช่วยให้คุณสามารถวัดและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ระบุแนวโน้ม และป้องกันการหมดไฟในการทำงาน
  • รับข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่พนักงานใช้เวลาในแต่ละวันทำงาน ซึ่งช่วยในการปรับปรุงกระบวนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม
  • ใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อการวางแผนกำลังคนอย่างแข็งแกร่ง ทำให้คุณเตรียมพร้อมสำหรับความต้องการกำลังคนในอนาคตได้ดีขึ้น โดยอาศัยข้อมูลการผลิตและการมีส่วนร่วมในปัจจุบัน
  • ติดตามและวิเคราะห์สัญญาณของการไม่มีส่วนร่วมของพนักงานและการหมดไฟในการทำงาน เพื่อให้คุณสามารถเข้าแทรกแซงได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีต่อสุขภาพ

ข้อจำกัดของ ActivTrak

  • การตีความข้อมูลของ ActivTrak จำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงการตั้งสมมติฐานที่ลำเอียงเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
  • เครื่องมืออาจติดป้ายกำกับกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลผลิตผิดว่าเป็น "กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดผลผลิต" ซึ่งอาจทำให้ความถูกต้องของข้อมูลบิดเบือน

ราคาของ ActivTrak

  • ฟรี
  • สิ่งจำเป็น: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $17/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ ActivTrak

  • G2: 4. 4/5 (246 รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (547 รีวิว)

5. Paylocity

อินเทอร์เฟซการผสานระบบ HRIS ของ Paylocity
ผ่านทางJobScore

Paylocity ผสานฟังก์ชันการทำงานหลักของทรัพยากรบุคคลเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ มอบชุดซอฟต์แวร์ที่ครบวงจรเพื่อช่วยให้กระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลและเงินเดือนของคุณง่ายขึ้น แพลตฟอร์มนี้ถูกออกแบบมาไม่เพียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานเท่านั้น แต่ยังเน้นย้ำถึงการยกระดับประสบการณ์ของพนักงานอย่างแท้จริง

คุณสมบัติเด่นของ Paylocity

  • รวมกิจกรรมด้านทรัพยากรบุคคลของคุณด้วยชุดโซลูชันแบบครบวงจรของ Paylocity ซึ่งรวมถึงการจ่ายเงินเดือน การบริหารจัดการสวัสดิการ การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล และการจัดการบุคลากรที่มีความสามารถ เป็นต้น
  • ยกระดับการมีปฏิสัมพันธ์โดยรวมของพนักงานกับแพลตฟอร์มผ่านการออกแบบที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ ซึ่งช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจ
  • ดึงดูด พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูงด้วยเครื่องมือที่สนับสนุนทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตพนักงาน ตั้งแต่การสรรหาจนถึงการเกษียณอายุ
  • ทำให้การจัดการสวัสดิการพนักงานง่ายขึ้นด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายซึ่งช่วยให้การลงทะเบียนและการอัปเดตเป็นเรื่องง่ายสำหรับทั้งผู้ดูแลระบบและพนักงาน

ข้อจำกัดของ Paylocity

  • ผู้ใช้บางรายได้สังเกตเห็นความล่าช้าเป็นครั้งคราวในการซิงโครไนซ์ข้อมูลและการสร้างรายงานในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูง
  • ไม่สามารถชำระเงินให้กับผู้รับเหมาอิสระได้

ราคาของ Paylocity

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Paylocity

  • G2: 4. 4/5 (2,537 รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (832 รีวิว)

6. วันทำงาน

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Workday
ผ่านทางWorkday

Workday ผสานรวมแอปพลิเคชันชั้นนำสำหรับงานการเงินและการบริหารทรัพยากรบุคคลเข้ากับเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อขับเคลื่อนประสิทธิภาพและการเติบโตขององค์กร แพลตฟอร์ม 'Enterprise Management Cloud' ของพวกเขาได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้องค์กรของคุณปรับตัวได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการวางแผนอย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติเด่นของวันทำงาน

  • ขับเคลื่อนธุรกิจของคุณไปข้างหน้าด้วยแพลตฟอร์มที่สนับสนุนการวางแผนอย่างต่อเนื่องและร่วมมือกัน ช่วยให้คุณปรับตัวได้อย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
  • ผสานการวางแผนทางการเงินและทรัพยากรบุคคลของคุณเข้ากับระบบ AI ที่ฝังตัวซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
  • ใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อวางแผนและพัฒนาทักษะของพนักงานของคุณ ให้แน่ใจว่าทีมของคุณพร้อมสำหรับงานในอนาคต
  • ตัดสินใจอย่างมั่นใจด้วยแหล่งข้อมูลเดียวที่รวมข้อมูลทางการเงิน บุคลากร และการดำเนินงานไว้ด้วยกัน มอบการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ให้กับทุกคน

ข้อจำกัดของวันทำงาน

  • การปรับแต่งและการผสานรวมกับระบบที่มีอยู่เดิมอาจมีความซับซ้อนและอาจต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติม
  • อาจไม่มีความสามารถในการจ่ายสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

ราคาสำหรับวันทำงาน

  • ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิววันทำงาน

  • G2: 4. 0/5 (1514 รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (1,349 รีวิว)

7. Paycor

ระบบจัดการเงินเดือนของเพย์คอร์
ผ่านทางPaycor

Paycor เปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารจัดการบุคลากรของคุณด้วยการผสานทุกด้านของงานทรัพยากรบุคคลและเงินเดือนไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่มีประสิทธิภาพ วิธีการแบบครบวงจรนี้ช่วยให้กระบวนการต่าง ๆ ง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการทำงานอัตโนมัติของงานประจำและนำเสนอการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์

คุณสมบัติเด่นของ Paycor

  • รับชุดเครื่องมือที่ครบถ้วนเพื่อจัดการทุกด้านของงานทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่การจ่ายเงินเดือนและการบริหารจัดการบุคลากร ไปจนถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการบริหารสวัสดิการ
  • เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสรรหาบุคลากรของคุณด้วยซอฟต์แวร์คัดกรองและรับเข้าทำงานอัตโนมัติ ช่วยให้คุณสามารถดึงดูดและรักษาบุคลากรที่ดีที่สุดไว้ได้
  • ควบคุมต้นทุนแรงงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยซอฟต์แวร์บันทึกเวลาเข้าออกงานพร้อมความสามารถในการจัดตารางงานแบบไดนามิก
  • ใช้ระบบการจัดการการเรียนรู้และซอฟต์แวร์การจัดการอาชีพของ Paycor เพื่อส่งเสริมการเติบโตและความพึงพอใจของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

ข้อจำกัดของ Paycor

  • การผสานรวมกับระบบภายนอกอาจต้องการการปรับแต่งเพิ่มเติมในบางครั้ง ซึ่งอาจทำให้เกิดค่าใช้จ่ายหรือการสนับสนุนเพิ่มเติม
  • ผู้ใช้รายงานว่าไม่พอใจกับการสนับสนุนลูกค้าของพวกเขา

ราคาของ Paycor

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Paycor

  • G2: 3. 9/5 (720 รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (2776 รีวิว)

8. SAP SuccessFactors

อินเทอร์เฟซการร้องขอตำแหน่งงานของ SAP SuccessFactors
ผ่านทางชุมชน SAP

SAP SuccessFactors ยกระดับการบริหารจัดการทุนมนุษย์ด้วยชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมและขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งตอบโจทย์ทุกด้านหลักของงานทรัพยากรบุคคล ไม่ว่าจะเป็นระบบเงินเดือน การสรรหาบุคลากร การปฐมนิเทศ การเรียนรู้และพัฒนา และอื่น ๆ อีกมากมาย ออกแบบมาเพื่อมอบข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและช่วยปรับปรุงการวางแผนกำลังคน SAP SuccessFactors สนับสนุนองค์กรในการสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับพนักงานและเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงานในระดับโลก

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SAP SuccessFactors

  • รับชุดโมดูลที่หลากหลายครอบคลุมทุกด้านของงานทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่การจ่ายเงินเดือนไปจนถึงการจัดการประสิทธิภาพการทำงาน
  • ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ที่ทรงพลังเพื่อเจาะลึกข้อมูลแรงงาน ค้นหาแนวโน้ม และนำข้อมูลเชิงลึกไปใช้ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
  • ฝัง AI ทั่วทั้งชุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจและประสิทธิภาพ และรับข้อมูลเชิงลึกที่คาดการณ์ได้เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ HR ที่เชิงรุก
  • จัดสรรความสามารถของบุคคลให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรโดยใช้คำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและการเคลื่อนย้ายภายในองค์กร

ข้อจำกัดของ SAP SuccessFactors

  • การแจ้งเตือนเชื่อมโยงกับแต่ละขั้นตอนในกระบวนการคัดเลือกบุคลากรและจะถูกส่งเมื่อใดก็ตามที่ผู้สมัครเข้าสู่ขั้นตอนใหม่
  • ไม่มีบริการทดลองใช้ฟรี และลูกค้าพบว่าโครงสร้างราคาไม่โปร่งใสเพียงพอ
  • ไม่มีขอบเขตมากนักสำหรับการปรับแต่ง

ราคาของ SAP SuccessFactors

  • ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิว SAP SuccessFactors

  • G2: 3. 9/5 (664 รีวิว)
  • Capterra: 4/5 (274 รีวิว)

9. ตาข่าย

อินเตอร์เฟซการแสดงข้อมูลแบบกำหนดเองของ Lattice
ผ่านทางLattice

Lattice ปฏิวัติการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลด้วยแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการผลงานและเร่งการเติบโตของพนักงาน ด้วยการผสานรวมการประเมินผลงาน การบริหารค่าตอบแทน และการมีส่วนร่วมของพนักงานไว้ในอินเทอร์เฟซที่ราบรื่น Lattice ช่วยให้คุณระบุบุคลากรที่มีความสามารถสูงสุดและจัดทีมให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจที่สำคัญ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของตาราง

  • ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างเป็นระบบเพื่อระบุผู้ที่มีผลงานดีเด่นและให้การสนับสนุนอย่างมีกลยุทธ์แก่ผู้ที่มีผลงานต่ำกว่ามาตรฐาน
  • ปรับวัตถุประสงค์ขององค์กรให้สอดคล้องกับเป้าหมายของพนักงานแต่ละคน เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จของธุรกิจของคุณ
  • ใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อดำเนินการตามข้อเสนอแนะของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพและความพึงพอใจ
  • ตัดสินใจเรื่องค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมและมีผลกระทบโดยการเชื่อมโยงค่าตอบแทนโดยตรงกับผลลัพธ์ของผลงาน ส่งเสริมความโปร่งใสและแรงจูงใจทั่วทั้งทีมของคุณ
  • เปลี่ยนผู้จัดการให้กลายเป็นโค้ชอาชีพด้วยเครื่องมือที่สนับสนุนและติดตามการพัฒนาของพนักงาน ช่วยเร่งการเติบโตทางอาชีพและรักษาพนักงานไว้

ข้อจำกัดของตารางตาข่าย

  • การรายงานสำหรับการสำรวจและการทบทวนสิ้นปีนั้นยุ่งยากและยากต่อการตีความ
  • การทำความสะอาดเพิ่มเติมและการเตรียมการมักจำเป็นต้องทำก่อนการแบ่งปันข้อมูล

การกำหนดราคาแบบตาราง

  • การจัดการประสิทธิภาพ + OKRs & เป้าหมาย: $11/เดือน ต่อผู้ใช้
  • การมีส่วนร่วม: เพิ่ม $4/เดือน ต่อผู้ใช้
  • เติบโต: เพิ่ม $4/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ค่าตอบแทน: เพิ่มเติม $6/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวแบบตาราง

  • G2: 4. 7/5 (3,823 รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (121 รีวิว)

10. วิซิเออร์

แดชบอร์ดประจำเดือนสำหรับผู้บริหารของ Visier
ผ่านทางVisier

Visier โดดเด่นด้วยโซลูชันการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลที่ทรงพลัง ซึ่งมอบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญโดยตรงถึงมือผู้ที่ต้องการมากที่สุด—ตั้งแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลไปจนถึงผู้บริหารระดับสูง ด้วยการผสานข้อมูลจากทั่วทั้งองค์กร Visier ช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีข้อมูลที่ครบถ้วน ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ

คุณสมบัติเด่นของ Visier

  • มีส่วนร่วมกับวี ผู้ช่วยดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนเข้าถึงได้สำหรับทุกคนในองค์กรของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลเชิงลึกอยู่ห่างเพียงการสนทนา
  • ผสานข้อมูล HR ของคุณกับข้อมูลทางธุรกิจเพื่อให้ได้ภาพรวมที่ครอบคลุมขององค์กรของคุณ ช่วยให้ผู้นำสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลและมีผลกระทบ
  • ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของ Visier ซึ่งรวมถึงข้อมูลพนักงานมากกว่า 15 ล้านรายการ เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพขององค์กรของคุณกับมาตรฐานอุตสาหกรรมและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
  • ผสานข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เข้าสู่ระบบเดียวเพื่อการวิเคราะห์อย่างครอบคลุมที่เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์บุคลากรของคุณ

ข้อจำกัดของวิเซียร์

  • อาจจำเป็นต้องมีการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงความรู้ความเข้าใจด้านข้อมูลของผู้ใช้ เพื่อให้เข้าใจการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น
  • ผู้ใช้บางรายได้รายงานความล่าช้าในการดำเนินการ

การกำหนดราคาของ Visier

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Visier

  • G2: 4. 6/5 (126 รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ยกระดับการวิเคราะห์กำลังคนของคุณด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม

ขณะที่คุณสำรวจตัวเลือกเครื่องมือวิเคราะห์กำลังคนชั้นนำเหล่านี้ สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาว่าแต่ละเครื่องมือสามารถปรับให้เหมาะสมกับความต้องการขององค์กรคุณได้อย่างไร ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคล เสริมสร้างการตัดสินใจ และยกระดับประสิทธิภาพโดยรวมของบุคลากร ถึงเวลาแล้วที่จะก้าวไปข้างหน้า: ประเมินเครื่องมือเหล่านี้ตามความต้องการเฉพาะของคุณ เพื่อค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดสำหรับองค์กรของคุณ

