10 ซอฟต์แวร์วิเคราะห์กำลังคนที่ดีที่สุดสำหรับการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

ในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลนี้ 'ความรู้คือพลัง' ไม่ใช่แค่คำพูด—แต่เป็นความลับของการบริหารจัดการบุคลากรที่ยอดเยี่ยม หากคุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน ปรับปรุงการวางแผนกำลังคนในอนาคต และบรรลุผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีขึ้น การนำซอฟต์แวร์วิเคราะห์กำลังคนมาใช้คือกลยุทธ์สำคัญของคุณ
เครื่องมือนี้เป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์วิเคราะห์ทรัพยากรบุคคล ซึ่งช่วยให้คุณคัดกรองข้อมูลพนักงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร เปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกที่ซับซ้อนให้กลายเป็นข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ด้วยซอฟต์แวร์วิเคราะห์กำลังคนที่ดีที่สุด คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน รักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร และขับเคลื่อนการตัดสินใจทางธุรกิจที่มีผลกระทบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาดูกันว่าเครื่องมือวิเคราะห์กำลังคนสามารถช่วยคุณคาดการณ์และกำหนดอนาคตขององค์กรได้อย่างไร
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์วิเคราะห์กำลังคน?
เมื่อค้นหาซอฟต์แวร์วิเคราะห์กำลังคนที่ดีที่สุด คุณควรให้ความสำคัญกับคุณสมบัติที่ไม่เพียงแต่ติดตามเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานและผลลัพธ์ทางธุรกิจอย่างแท้จริงอีกด้วย นี่คือความสามารถหลักที่คุณควรพิจารณา:
- การจัดการประสิทธิภาพอย่างครอบคลุม: เลือกใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ที่มีเครื่องมือติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานเพื่อให้คุณสามารถระบุพนักงานที่มีผลงานดีเด่นและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงได้
- การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์: เลือกโซลูชันซอฟต์แวร์ที่สามารถคาดการณ์ความต้องการกำลังคนในอนาคตโดยอิงจากแนวโน้มข้อมูลพนักงานปัจจุบัน ความสามารถในการคาดการณ์นี้ช่วยให้คุณก้าวล้ำหน้าอยู่เสมอ ทำให้มั่นใจว่าคุณจะมีบุคลากรเพียงพอและไม่มากเกินความจำเป็น
- รายงานที่ปรับแต่งได้: ตรวจสอบให้ชุดเครื่องมือสำหรับบุคลากรอนุญาตให้คุณสร้างรายงานประจำวันแบบปรับแต่งได้ ความยืดหยุ่นนี้หมายความว่าคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ข้อมูล HR ที่สำคัญที่สุดเพื่อผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีขึ้น ทำให้ง่ายต่อการแบ่งปันข้อมูลที่สามารถนำไปปฏิบัติได้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตัดสินใจอย่างมีข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
- การติดตามวงจรชีวิตของพนักงาน: เพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การมีส่วนร่วมและโปรแกรมการรักษาพนักงานด้วยฟีเจอร์ที่ติดตามการเดินทางของพนักงานทั้งหมดตั้งแต่การเริ่มงานจนถึงการออกจากงาน เพื่อระบุรูปแบบต่างๆ สิ่งนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าแก่ทีมทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับประสบการณ์ของพนักงาน
- ความสามารถในการแบ่งกลุ่ม: แบ่งข้อมูลพนักงานตามลักษณะประชากร, ตำแหน่งงาน, หรือแผนก. สิ่งนี้ช่วยให้ผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์และผู้นำทางธุรกิจสามารถทำการวิเคราะห์เชิงลึกได้มากขึ้น และปรับกลยุทธ์ให้เหมาะกับกลุ่มต่าง ๆ ภายในองค์กรของคุณ. ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของพนักงาน และช่วยเพิ่มความสุขของพนักงาน
- เครื่องมือวัดประสิทธิภาพมาตรฐาน: เลือกซอฟต์แวร์ที่มีเครื่องมือวัดประสิทธิภาพมาตรฐานที่แข็งแกร่ง. เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถเปรียบเทียบตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักและตัวชี้วัดของบริษัทคุณกับมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือคู่แข่งได้. การวัดประสิทธิภาพมาตรฐานมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเข้าใจตำแหน่งของบริษัทคุณในแง่ของประสิทธิภาพ และจุดที่สามารถปรับปรุงได้
- การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของพนักงาน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์สามารถวัดและวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของพนักงานได้ คุณสมบัตินี้ควรให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่กระตุ้นให้พนักงานของคุณมีแรงจูงใจ ปัญหาที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่ และความรู้สึกมีส่วนร่วมของพวกเขาในการทำงาน
- การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการรักษาพนักงาน: มองหาคุณสมบัติที่ช่วยทำนายการลาออกของพนักงานและระบุพนักงานที่มีความเสี่ยง เครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงในการรักษาพนักงานใช้ข้อมูลจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล เช่น ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน คะแนนความพึงพอใจ กิจกรรมของพนักงาน และสถานการณ์ส่วนตัว เพื่อตรวจจับแนวโน้มและคาดการณ์การลาออกที่อาจเกิดขึ้น
10 อันดับซอฟต์แวร์วิเคราะห์กำลังคนที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024
สำรวจเครื่องมือชั้นนำที่ออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนข้อมูลแรงงานให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ ซึ่งช่วยให้บริษัทขับเคลื่อนความสำเร็จทางธุรกิจ
1. ClickUp
ClickUp เป็นเครื่องมือวิเคราะห์กำลังคนที่มีความหลากหลาย ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานฟีเจอร์แดชบอร์ดของ ClickUpทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางที่สามารถช่วยคุณติดตามและปรับปรุงการดำเนินงานของคุณ และปรับทรัพยากรได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป มันช่วยให้คุณได้รับภาพรวมที่ครอบคลุมของทรัพยากรและปริมาณงาน
ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ผสานรวม ช่วยเร่งกระบวนการตัดสินใจและเสริมสร้างวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ของคุณด้วยการระบุแนวโน้มและโอกาสจากข้อมูลแรงงาน นอกจากนี้แอปติดตามเวลาโครงการของ ClickUpยังช่วยให้โครงการของคุณดำเนินไปตามกำหนดเวลาและใช้ทรัพยากรทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพคุณสมบัติการตั้งเป้าหมายของ ClickUpสามารถช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์และปรับเป้าหมายตามความจำเป็นเพื่อรักษาความก้าวหน้าและขับเคลื่อนความสำเร็จ
ด้วยคุณสมบัติการจัดการทรัพยากรบุคคลของ ClickUp คุณสามารถจัดการบันทึกข้อมูลพนักงาน การสรรหา และการปฐมนิเทศพนักงานได้อย่างง่ายดาย ซึ่งช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและสอดคล้องกับนโยบายขององค์กรมากขึ้น ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าหลากหลายของ ClickUpเพื่อเร่งการดำเนินงานของคุณ—ปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
ใช้เทมเพลตรายงานกิจกรรมประจำวันของพนักงาน ClickUpเพื่อติดตามกิจกรรมประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ และรับมุมมองที่ละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรเวลาของพนักงานในช่วงเวลาทำงาน ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- ติดตามผลการปฏิบัติงาน การเข้างาน และกำหนดเวลา เพื่อระบุพื้นที่สำหรับการพัฒนาของพนักงาน
- ติดตามกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของทีมและการพัฒนาของบุคคล
- วิเคราะห์คุณภาพของงานและการปฏิบัติตามกำหนดเวลาเพื่อระบุโอกาสในการปรับปรุง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การจัดการความรู้ด้วยปัญญาประดิษฐ์: อำนวยความสะดวกในการตอบคำถามเกี่ยวกับงาน เอกสาร และสมาชิกในทีมได้ทันทีและตรงตามบริบทด้วย ClickUp Brain
- การติดตามประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์: ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพขององค์กรของคุณได้อย่างทันท่วงทีด้วยแดชบอร์ดสำหรับผู้บริหารที่สามารถปรับแต่งได้
- เทมเพลตที่หลากหลาย: ปรับปรุงการจัดการโครงการและการวางแผนกำลังคนของคุณให้มีประสิทธิภาพด้วยกรอบการทำงานที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าของ ClickUp ซึ่งสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะของคุณได้
- การติดตามเวลาโครงการอย่างลึกซึ้ง: รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่แต่ละขั้นตอนของโครงการใช้เวลา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมและทำให้โครงการดำเนินไปตามกำหนดเวลา
- การตั้งเป้าหมายและการจัดแนว: ติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์และปรับเป้าหมายตามความจำเป็นเพื่อรักษาแรงขับเคลื่อนและผลักดันความสำเร็จ
- การบริหารทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร: จัดการบันทึกข้อมูลพนักงาน การสรรหาบุคลากร และกระบวนการปฐมนิเทศ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและสอดคล้องกับนโยบายขององค์กรมากยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีความยากลำบากในการเรียนรู้เมื่อเริ่มใช้งานซอฟต์แวร์ครั้งแรก
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
2. Acendre (HireRoad)
Acendre ซึ่งเพิ่งเปลี่ยนชื่อเป็น HireRoad เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการสรรหาบุคลากรแบบครบวงจร นำเสนอโซลูชันการสรรหา การปฐมนิเทศ และการวิเคราะห์ที่ราบรื่น การเปลี่ยนชื่อนี้ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ภายนอกออสเตรเลียเป็นหลัก ซึ่งผลิตภัณฑ์ยังคงใช้ชื่อ Acendre
คุณสมบัติเด่นของ Acendre/HireRoad
- รักษาความสนใจของผู้สมัครและให้ข้อมูลที่สม่ำเสมอ ตรงกับแบรนด์ และทันเวลา ด้วยข้อความที่ส่งถึงพวกเขา แดชบอร์ดที่รองรับการใช้งานบนมือถือช่วยให้ผู้สรรหาสามารถติดตามสถานะของผู้สมัครได้จากทุกที่ ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
- ประหยัดเวลาและเงินด้วยการทำให้กระบวนการที่ทำซ้ำได้เป็นอัตโนมัติ การแจ้งเตือนที่กำหนดเวลาไว้ล่วงหน้าช่วยให้มีส่วนร่วมกับผู้สมัครในเวลาที่เหมาะสม สร้างกระบวนการทำงานที่ราบรื่น
- รับข้อมูลเชิงลึกด้วยตัวชี้วัดที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้ ช่วยให้ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและแบ่งปันข้อมูลได้อย่างง่ายดาย
- รับโซลูชันที่ปลอดภัยและครอบคลุมสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสรรหาและปฐมนิเทศสำหรับอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ทำให้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
ข้อจำกัดของ Acendre/HireRoad
- บทวิจารณ์ระบุว่า การตอบกลับจากฝ่ายสนับสนุนลูกค้าอาจล่าช้ากว่าที่จำเป็น ส่งผลกระทบต่อกระบวนการเร่งด่วน
ราคาของ Acendre/HireRoad
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Acendre/HireRoad
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 6/5 (46 รีวิว)
3. มีวิสัยทัศน์
Insightful ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณด้วยชุดฟีเจอร์ที่ครบครัน ซึ่งช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีข้อมูลมากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะทำงานในสำนักงาน ระยะไกล หรือแบบผสมผสาน ใช้ประโยชน์จากแนวโน้มการผลิต กิจกรรม/ไทม์ไลน์ ฯลฯ เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของพนักงานและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน
คุณสมบัติเด่นที่ลึกซึ้ง
- รับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานอย่างละเอียดเพื่อเข้าใจว่าทีมของคุณทำงานอย่างไรในแต่ละวัน ใช้ข้อมูลนี้เพื่อเพิ่มเวลาในการโฟกัส ตรวจจับรูปแบบการทำงาน ป้องกันการหมดไฟ และสนับสนุนประสิทธิภาพของทีมคุณได้อย่างมีพลวัต
- รวมทีมงานของคุณให้เป็นหนึ่งเดียวไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ด้วยเครื่องมือที่วัดผลกระทบของสภาพแวดล้อมการทำงานที่หลากหลายต่อประสิทธิภาพการทำงาน เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพลวัตการทำงานระยะไกล และบริหารจัดการเวลาและการเข้าออกงานได้อย่างราบรื่น
- ปรับปรุงการติดตามเวลาและการจัดตารางกะให้ราบรื่นเพื่อให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทีมของคุณทำงานเมื่อใดและอย่างไร ระบบอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาในการบริหารจัดการและผสานการทำงานกับระบบเงินเดือนได้อย่างราบรื่น
- ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติการวิเคราะห์งานและกระบวนการเพื่อระบุจุดคอขวดและปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ช่วยให้คุณจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงาน
ข้อจำกัดเชิงลึก
- เวลาการตอบกลับคำถามของลูกค้าช้ากว่าที่กำหนดไว้สำหรับความต้องการทางธุรกิจที่เร่งด่วน
- การรอ 7 วันของ Insightful เพื่อเปิดใช้งานบัญชีที่ถูกปิดใช้งานอีกครั้งนั้นขัดขวางการดำเนินงาน โดยเฉพาะในกรณีที่มีการลาออกของพนักงานสูง
การกำหนดราคาที่เข้าใจ
- การจัดการประสิทธิภาพการทำงาน: $6.40 ต่อเดือนต่อที่นั่ง (เรียกเก็บเงินรายปี)
- การติดตามเวลา: $8/เดือน ต่อที่นั่ง (เรียกเก็บเงินรายปี)
- การปรับปรุงกระบวนการ: $12/เดือนต่อที่นั่งสำหรับทีมที่มีผู้ใช้เกิน 50 คน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- โซลูชันสำหรับองค์กร: ราคาพิเศษสำหรับทีมที่มีผู้ใช้มากกว่า 100 คน
การให้คะแนนและรีวิวที่ลึกซึ้ง
- G2: 4. 7/5 (183 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (96 รีวิว)
4. ActivTrak
ActivTrak นำเสนอโซลูชันที่ทันสมัยสำหรับการมองเห็นประสิทธิภาพการทำงานและการมีส่วนร่วมของพนักงานได้ทันที ด้วยคุณสมบัติที่ออกแบบมาเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานระหว่างพนักงานที่ทำงานจากระยะไกลและในสำนักงาน ตรวจจับความเหนื่อยล้าและการขาดความมีส่วนร่วมได้อย่างรวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการและการใช้เทคโนโลยี ActivTrak มอบข้อมูลเชิงลึกที่คุณต้องการเพื่อตัดสินใจอย่างมั่นใจ
ไม่ว่าคุณจะกำลังวางแผนกำลังการผลิต, ปรับสมดุลปริมาณงาน, หรือเพียงแค่พยายามทำความเข้าใจความละเอียดอ่อนของประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน, ActivTrak มอบเครื่องมือให้คุณเพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล.
คุณสมบัติเด่นของ ActivTrak
- ติดตามและบริหารจัดการแรงงานของคุณอย่างมีประสิทธิภาพโดยทำความเข้าใจความแตกต่างของประสิทธิภาพการทำงานตามสถานที่และรูปแบบการทำงานของพนักงาน
- นำตัวชี้วัดประสิทธิภาพมาใช้เพื่อสนับสนุนและพัฒนาวิธีการทำงานของทีมคุณ ช่วยให้คุณสามารถวัดและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ระบุแนวโน้ม และป้องกันการหมดไฟในการทำงาน
- รับข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่พนักงานใช้เวลาในแต่ละวันทำงาน ซึ่งช่วยในการปรับปรุงกระบวนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม
- ใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อการวางแผนกำลังคนอย่างแข็งแกร่ง ทำให้คุณเตรียมพร้อมสำหรับความต้องการกำลังคนในอนาคตได้ดีขึ้น โดยอาศัยข้อมูลการผลิตและการมีส่วนร่วมในปัจจุบัน
- ติดตามและวิเคราะห์สัญญาณของการไม่มีส่วนร่วมของพนักงานและการหมดไฟในการทำงาน เพื่อให้คุณสามารถเข้าแทรกแซงได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีต่อสุขภาพ
ข้อจำกัดของ ActivTrak
- การตีความข้อมูลของ ActivTrak จำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงการตั้งสมมติฐานที่ลำเอียงเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
- เครื่องมืออาจติดป้ายกำกับกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลผลิตผิดว่าเป็น "กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดผลผลิต" ซึ่งอาจทำให้ความถูกต้องของข้อมูลบิดเบือน
ราคาของ ActivTrak
- ฟรี
- สิ่งจำเป็น: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $17/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ ActivTrak
- G2: 4. 4/5 (246 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (547 รีวิว)
5. Paylocity
Paylocity ผสานฟังก์ชันการทำงานหลักของทรัพยากรบุคคลเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ มอบชุดซอฟต์แวร์ที่ครบวงจรเพื่อช่วยให้กระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลและเงินเดือนของคุณง่ายขึ้น แพลตฟอร์มนี้ถูกออกแบบมาไม่เพียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานเท่านั้น แต่ยังเน้นย้ำถึงการยกระดับประสบการณ์ของพนักงานอย่างแท้จริง
คุณสมบัติเด่นของ Paylocity
- รวมกิจกรรมด้านทรัพยากรบุคคลของคุณด้วยชุดโซลูชันแบบครบวงจรของ Paylocity ซึ่งรวมถึงการจ่ายเงินเดือน การบริหารจัดการสวัสดิการ การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล และการจัดการบุคลากรที่มีความสามารถ เป็นต้น
- ยกระดับการมีปฏิสัมพันธ์โดยรวมของพนักงานกับแพลตฟอร์มผ่านการออกแบบที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ ซึ่งช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจ
- ดึงดูด พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูงด้วยเครื่องมือที่สนับสนุนทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตพนักงาน ตั้งแต่การสรรหาจนถึงการเกษียณอายุ
- ทำให้การจัดการสวัสดิการพนักงานง่ายขึ้นด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายซึ่งช่วยให้การลงทะเบียนและการอัปเดตเป็นเรื่องง่ายสำหรับทั้งผู้ดูแลระบบและพนักงาน
ข้อจำกัดของ Paylocity
- ผู้ใช้บางรายได้สังเกตเห็นความล่าช้าเป็นครั้งคราวในการซิงโครไนซ์ข้อมูลและการสร้างรายงานในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูง
- ไม่สามารถชำระเงินให้กับผู้รับเหมาอิสระได้
ราคาของ Paylocity
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Paylocity
- G2: 4. 4/5 (2,537 รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (832 รีวิว)
6. วันทำงาน
Workday ผสานรวมแอปพลิเคชันชั้นนำสำหรับงานการเงินและการบริหารทรัพยากรบุคคลเข้ากับเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อขับเคลื่อนประสิทธิภาพและการเติบโตขององค์กร แพลตฟอร์ม 'Enterprise Management Cloud' ของพวกเขาได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้องค์กรของคุณปรับตัวได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการวางแผนอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติเด่นของวันทำงาน
- ขับเคลื่อนธุรกิจของคุณไปข้างหน้าด้วยแพลตฟอร์มที่สนับสนุนการวางแผนอย่างต่อเนื่องและร่วมมือกัน ช่วยให้คุณปรับตัวได้อย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
- ผสานการวางแผนทางการเงินและทรัพยากรบุคคลของคุณเข้ากับระบบ AI ที่ฝังตัวซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
- ใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อวางแผนและพัฒนาทักษะของพนักงานของคุณ ให้แน่ใจว่าทีมของคุณพร้อมสำหรับงานในอนาคต
- ตัดสินใจอย่างมั่นใจด้วยแหล่งข้อมูลเดียวที่รวมข้อมูลทางการเงิน บุคลากร และการดำเนินงานไว้ด้วยกัน มอบการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ให้กับทุกคน
ข้อจำกัดของวันทำงาน
- การปรับแต่งและการผสานรวมกับระบบที่มีอยู่เดิมอาจมีความซับซ้อนและอาจต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติม
- อาจไม่มีความสามารถในการจ่ายสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
ราคาสำหรับวันทำงาน
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิววันทำงาน
- G2: 4. 0/5 (1514 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (1,349 รีวิว)
7. Paycor
Paycor เปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารจัดการบุคลากรของคุณด้วยการผสานทุกด้านของงานทรัพยากรบุคคลและเงินเดือนไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่มีประสิทธิภาพ วิธีการแบบครบวงจรนี้ช่วยให้กระบวนการต่าง ๆ ง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการทำงานอัตโนมัติของงานประจำและนำเสนอการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์
คุณสมบัติเด่นของ Paycor
- รับชุดเครื่องมือที่ครบถ้วนเพื่อจัดการทุกด้านของงานทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่การจ่ายเงินเดือนและการบริหารจัดการบุคลากร ไปจนถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการบริหารสวัสดิการ
- เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสรรหาบุคลากรของคุณด้วยซอฟต์แวร์คัดกรองและรับเข้าทำงานอัตโนมัติ ช่วยให้คุณสามารถดึงดูดและรักษาบุคลากรที่ดีที่สุดไว้ได้
- ควบคุมต้นทุนแรงงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยซอฟต์แวร์บันทึกเวลาเข้าออกงานพร้อมความสามารถในการจัดตารางงานแบบไดนามิก
- ใช้ระบบการจัดการการเรียนรู้และซอฟต์แวร์การจัดการอาชีพของ Paycor เพื่อส่งเสริมการเติบโตและความพึงพอใจของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
ข้อจำกัดของ Paycor
- การผสานรวมกับระบบภายนอกอาจต้องการการปรับแต่งเพิ่มเติมในบางครั้ง ซึ่งอาจทำให้เกิดค่าใช้จ่ายหรือการสนับสนุนเพิ่มเติม
- ผู้ใช้รายงานว่าไม่พอใจกับการสนับสนุนลูกค้าของพวกเขา
ราคาของ Paycor
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Paycor
- G2: 3. 9/5 (720 รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (2776 รีวิว)
8. SAP SuccessFactors
SAP SuccessFactors ยกระดับการบริหารจัดการทุนมนุษย์ด้วยชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมและขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งตอบโจทย์ทุกด้านหลักของงานทรัพยากรบุคคล ไม่ว่าจะเป็นระบบเงินเดือน การสรรหาบุคลากร การปฐมนิเทศ การเรียนรู้และพัฒนา และอื่น ๆ อีกมากมาย ออกแบบมาเพื่อมอบข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและช่วยปรับปรุงการวางแผนกำลังคน SAP SuccessFactors สนับสนุนองค์กรในการสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับพนักงานและเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงานในระดับโลก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SAP SuccessFactors
- รับชุดโมดูลที่หลากหลายครอบคลุมทุกด้านของงานทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่การจ่ายเงินเดือนไปจนถึงการจัดการประสิทธิภาพการทำงาน
- ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ที่ทรงพลังเพื่อเจาะลึกข้อมูลแรงงาน ค้นหาแนวโน้ม และนำข้อมูลเชิงลึกไปใช้ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
- ฝัง AI ทั่วทั้งชุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจและประสิทธิภาพ และรับข้อมูลเชิงลึกที่คาดการณ์ได้เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ HR ที่เชิงรุก
- จัดสรรความสามารถของบุคคลให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรโดยใช้คำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและการเคลื่อนย้ายภายในองค์กร
ข้อจำกัดของ SAP SuccessFactors
- การแจ้งเตือนเชื่อมโยงกับแต่ละขั้นตอนในกระบวนการคัดเลือกบุคลากรและจะถูกส่งเมื่อใดก็ตามที่ผู้สมัครเข้าสู่ขั้นตอนใหม่
- ไม่มีบริการทดลองใช้ฟรี และลูกค้าพบว่าโครงสร้างราคาไม่โปร่งใสเพียงพอ
- ไม่มีขอบเขตมากนักสำหรับการปรับแต่ง
ราคาของ SAP SuccessFactors
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิว SAP SuccessFactors
- G2: 3. 9/5 (664 รีวิว)
- Capterra: 4/5 (274 รีวิว)
9. ตาข่าย
Lattice ปฏิวัติการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลด้วยแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการผลงานและเร่งการเติบโตของพนักงาน ด้วยการผสานรวมการประเมินผลงาน การบริหารค่าตอบแทน และการมีส่วนร่วมของพนักงานไว้ในอินเทอร์เฟซที่ราบรื่น Lattice ช่วยให้คุณระบุบุคลากรที่มีความสามารถสูงสุดและจัดทีมให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจที่สำคัญ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของตาราง
- ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างเป็นระบบเพื่อระบุผู้ที่มีผลงานดีเด่นและให้การสนับสนุนอย่างมีกลยุทธ์แก่ผู้ที่มีผลงานต่ำกว่ามาตรฐาน
- ปรับวัตถุประสงค์ขององค์กรให้สอดคล้องกับเป้าหมายของพนักงานแต่ละคน เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จของธุรกิจของคุณ
- ใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อดำเนินการตามข้อเสนอแนะของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพและความพึงพอใจ
- ตัดสินใจเรื่องค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมและมีผลกระทบโดยการเชื่อมโยงค่าตอบแทนโดยตรงกับผลลัพธ์ของผลงาน ส่งเสริมความโปร่งใสและแรงจูงใจทั่วทั้งทีมของคุณ
- เปลี่ยนผู้จัดการให้กลายเป็นโค้ชอาชีพด้วยเครื่องมือที่สนับสนุนและติดตามการพัฒนาของพนักงาน ช่วยเร่งการเติบโตทางอาชีพและรักษาพนักงานไว้
ข้อจำกัดของตารางตาข่าย
- การรายงานสำหรับการสำรวจและการทบทวนสิ้นปีนั้นยุ่งยากและยากต่อการตีความ
- การทำความสะอาดเพิ่มเติมและการเตรียมการมักจำเป็นต้องทำก่อนการแบ่งปันข้อมูล
การกำหนดราคาแบบตาราง
- การจัดการประสิทธิภาพ + OKRs & เป้าหมาย: $11/เดือน ต่อผู้ใช้
- การมีส่วนร่วม: เพิ่ม $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- เติบโต: เพิ่ม $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- ค่าตอบแทน: เพิ่มเติม $6/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวแบบตาราง
- G2: 4. 7/5 (3,823 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (121 รีวิว)
10. วิซิเออร์
Visier โดดเด่นด้วยโซลูชันการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลที่ทรงพลัง ซึ่งมอบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญโดยตรงถึงมือผู้ที่ต้องการมากที่สุด—ตั้งแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลไปจนถึงผู้บริหารระดับสูง ด้วยการผสานข้อมูลจากทั่วทั้งองค์กร Visier ช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีข้อมูลที่ครบถ้วน ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ
คุณสมบัติเด่นของ Visier
- มีส่วนร่วมกับวี ผู้ช่วยดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนเข้าถึงได้สำหรับทุกคนในองค์กรของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลเชิงลึกอยู่ห่างเพียงการสนทนา
- ผสานข้อมูล HR ของคุณกับข้อมูลทางธุรกิจเพื่อให้ได้ภาพรวมที่ครอบคลุมขององค์กรของคุณ ช่วยให้ผู้นำสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลและมีผลกระทบ
- ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของ Visier ซึ่งรวมถึงข้อมูลพนักงานมากกว่า 15 ล้านรายการ เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพขององค์กรของคุณกับมาตรฐานอุตสาหกรรมและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
- ผสานข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เข้าสู่ระบบเดียวเพื่อการวิเคราะห์อย่างครอบคลุมที่เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์บุคลากรของคุณ
ข้อจำกัดของวิเซียร์
- อาจจำเป็นต้องมีการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงความรู้ความเข้าใจด้านข้อมูลของผู้ใช้ เพื่อให้เข้าใจการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานความล่าช้าในการดำเนินการ
การกำหนดราคาของ Visier
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Visier
- G2: 4. 6/5 (126 รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ยกระดับการวิเคราะห์กำลังคนของคุณด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม
ขณะที่คุณสำรวจตัวเลือกเครื่องมือวิเคราะห์กำลังคนชั้นนำเหล่านี้ สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาว่าแต่ละเครื่องมือสามารถปรับให้เหมาะสมกับความต้องการขององค์กรคุณได้อย่างไร ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคล เสริมสร้างการตัดสินใจ และยกระดับประสิทธิภาพโดยรวมของบุคลากร ถึงเวลาแล้วที่จะก้าวไปข้างหน้า: ประเมินเครื่องมือเหล่านี้ตามความต้องการเฉพาะของคุณ เพื่อค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดสำหรับองค์กรของคุณ
พร้อมที่จะปฏิวัติการจัดการแรงงานของคุณด้วยข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงหรือไม่? ลองใช้ ClickUp วันนี้! ด้วยคุณสมบัติการจัดการโครงการที่หลากหลายและเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทรงพลัง ClickUp ช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและจัดการทีมของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นลงทะเบียนกับ ClickUpวันนี้!