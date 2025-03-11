11 แบบฟอร์มรายงานประจำวันฟรีพร้อมรูปแบบช่วยให้คุณติดตามได้

สถานะของ [ใส่ชื่อโครงการที่นี่] เป็นอย่างไรบ้าง?
คำถามข้างต้นอาจทำให้ระดับคอร์ติซอลของคุณพุ่งสูงขึ้นได้อย่างง่ายดายหากคุณไม่ได้เตรียมตัวไว้ล่วงหน้า การทราบสถานะของแต่ละโครงการ (แปลว่า: เข้าใจว่าอะไรเสร็จแล้วและอะไรที่ยังต้องทำ) เป็นพื้นฐานของการบริหารโครงการ การที่จะทำให้ตัวคุณเองและทีมของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (และกล้าพูดว่าให้ผู้บริหารไม่ต้องมาตามจี้) คุณจำเป็นต้องสามารถนำเสนอรายงานความคืบหน้าประจำวันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 🙌
รายงานประจำวันช่วยให้บริษัทของคุณทราบถึงสิ่งที่ได้ทำเสร็จแล้วใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การใช้แบบรายงานประจำวันช่วยให้คุณไม่ต้องใช้เวลาทั้งวันในการพิมพ์รายงานอัปเดตจากศูนย์
ด้านล่างนี้เราจะเจาะลึกเกี่ยวกับเทมเพลตรายวันคืออะไร ทำไมจึงมีคุณค่า และ 11 เทมเพลตรายวันที่ดีที่สุดที่มีให้ใช้ในตอนนี้—หนึ่งในนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่บริษัทของคุณต้องการอย่างแน่นอน
รายงานประจำวันคืออะไร?
แบบรายงานประจำวันเป็นเครื่องมือที่ให้การอัปเดตสถานะประจำวันเป็นช่วงเวลา 24 ชั่วโมง โดยให้ภาพรวมระดับสูงของงานที่เสร็จสิ้นเมื่อวาน งานที่ต้องให้ความสำคัญในวันนี้ และงานที่คาดว่าจะเป็นงานสำคัญสำหรับวันพรุ่งนี้
แบบรายงานประจำวันคือแบบฟอร์มที่ผู้จัดการโครงการใช้เพื่อช่วยให้ทีมของตนอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องกับโครงการต่าง ๆ มากมาย แบบฟอร์มนี้ช่วยแบ่งเป้าหมายใหญ่ ๆ ให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ ที่สามารถจัดการได้ ทำให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และให้ความสำคัญกับงานที่ถูกต้องในแต่ละวัน
ประโยชน์ของการใช้รายงานประจำวันที่มีการจัดรูปแบบ
ในประโยคเดียว: แม่แบบรายงานประจำวันช่วยให้ทีมของคุณทำงานเสร็จลุล่วง 👊
แบบรายงานประจำวันเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในด้านการจัดการโครงการ เพราะมัน:
- นำเสนอภาพรวมที่ชัดเจนของสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญในวันนั้น
- อัปเดตข้อมูลโครงการให้บุคคลและทั้งแผนกทราบอย่างต่อเนื่อง
- ทำให้แน่ใจว่ากำหนดเวลาที่สำคัญไม่ "แอบมา" ใกล้ตัวสมาชิกในทีม
- ช่วยให้บุคคลวางแผนวันของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากพวกเขาได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้า 24 ชั่วโมงเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำในวันนั้น
- ช่วยประหยัดเวลาให้บริษัทโดยการยกเลิกการเช็คอินและการประชุม
- ช่วยประหยัดแบนด์วิดท์ของผู้จัดการโครงการ เนื่องจากพวกเขาสามารถใช้เทมเพลตรายงานสถานะเดียวกันได้ทุกวัน แทนที่จะต้องเขียนข้อมูลอัปเดตใหม่ตั้งแต่ต้นทุกเช้า
- ควบคุมโครงการให้อยู่ในงบประมาณ และช่วยติดตามปริมาณเวลาและทรัพยากรภายในที่ถูกจัดสรรให้กับโครงการนั้น ๆ
- ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถติดตามกระบวนการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยปิดการขายได้เร็วขึ้นด้วยความสามารถในการติดตามความคืบหน้าประจำวัน
📮ClickUp Insight:92% ของพนักงานที่มีความรู้เสี่ยงต่อการสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในแชท อีเมล และสเปรดชีต หากไม่มีระบบที่รวมศูนย์สำหรับการบันทึกและติดตามการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สำคัญจะสูญหายไปในความวุ่นวายของข้อมูลดิจิทัล
ด้วยระบบรายงานที่เรียบง่ายของ ClickUp คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกต่อไปClickUpนำงาน เอกสาร การสนทนา และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้คนของคุณมารวมกันในระบบนิเวศที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อให้คุณมองเห็นและเข้าใจบริบททั้งหมดในการทำงานให้สำเร็จ—ในที่เดียว
11 แบบฟอร์มรายงานประจำวันเพื่อช่วยให้คุณทำงานเป็นระบบ
ต้องการสร้างเทมเพลตรายงานประจำวันสำหรับทีมของคุณแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรใช่ไหม? เราได้ทำการวิจัยเชิงลึกให้คุณแล้ว โดยรวบรวมเทมเพลตที่ต้องมี 11 แบบสำหรับรายงานสถานะประจำวันของคุณ เพียงเลือกแบบที่ตรงกับความสนใจของคุณ ปรับแต่งให้เหมาะกับทีมของคุณ และเริ่มติดตามความคืบหน้าได้เลย 👀
1. แม่แบบรายงานสิ้นวันของ ClickUp
ฟังนะ เราเข้าใจ—สุดท้ายแล้วคุณก็แค่อยากเลิกงาน แต่จะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถใช้เวลาไม่กี่นาทีสุดท้ายในแต่ละวันเพื่อเตรียมตัวสำหรับวันถัดไป ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาให้คุณได้หลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์?
เทมเพลตรายงานสิ้นวันของ ClickUpช่วยให้คุณทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง เพียงแค่กำหนดลำดับความสำคัญประจำวันล่วงหน้า 24 ชั่วโมง ใช้คุณสมบัติฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อสร้างได้สูงสุดถึง 12 คุณลักษณะที่แตกต่างกัน รวมถึงความคิดเห็น สรุปงานที่เสร็จสิ้น แผนกที่ดำเนินโครงการ หรือข้อมูลสำคัญอื่นๆ ที่ต้องทราบ
จากนั้นสร้างสถานะที่กำหนดเองเพื่อทำเครื่องหมายแต่ละขั้นตอนความสำเร็จว่าเสร็จสมบูรณ์ กำลังดำเนินการ หรือรอการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา สุดท้าย ใช้มุมมองที่กำหนดเองเพื่อติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานต่างๆ สำหรับทีมของคุณ
เทมเพลตนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในแต่ละวัน จัดการทีมระยะไกลและผู้รับเหมาช่วง และระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง นอกจากนี้ ผู้บริหารสามารถใช้ประโยชน์จากรายงานเพื่อติดตามประสิทธิภาพโดยรวมของบริษัท ยอดขาย สินค้าคงคลัง และข้อมูลทางการเงินอื่นๆ
2. แม่แบบรายงานประจำวัน ClickUp
ยกระดับการรายงานประจำวันของคุณไปอีกขั้นด้วยเทมเพลตรายงานประจำวันจาก ClickUp ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณ เทมเพลตนี้ช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นระบบมากขึ้น ด้วยการติดตามความสำเร็จในแต่ละวัน กำหนดงานสำหรับวันถัดไปอย่างชัดเจน และอัปเดตความคืบหน้าของงานที่ยังดำเนินการอยู่
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเช็คอินในช่วงบ่ายอย่างรวดเร็วหรือใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงระหว่างการวางแผนในช่วงเช้า เทมเพลตนี้ช่วยให้มั่นใจว่าสมาชิกทุกคนในทีมมีความชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ทำไปแล้วและสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป
ใช้ประโยชน์จากรายงานนี้เพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงาน สนับสนุนการวางแผนล่วงหน้า และเสริมสร้างการสื่อสารภายในทีมของคุณ ให้ทุกคนในทีมได้รับข้อมูลที่ทันสมัยและวางแผนสำหรับอนาคตด้วยเทมเพลตรายงานประจำวันของ ClickUp
3. แม่แบบรายงานการทำงานประจำวันของ ClickUp
ต้องการให้งานดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในแต่ละวันหรือไม่?แม่แบบรายงานงานประจำวันของ ClickUpสามารถกรอกได้ง่ายและให้ข้อมูลที่เข้าใจได้อย่างรวดเร็วสำหรับเพื่อนร่วมงานในทุกแผนก
ด้วยเทมเพลตรายงานประจำวันของ ClickUp คุณสามารถแจ้งให้สมาชิกในทีมทราบได้อย่างง่ายดายเกี่ยวกับงานที่เสร็จสิ้นในวันนี้ งานสำคัญในวันพรุ่งนี้ และงานที่กำลังจะมาถึง
กำลังเผชิญกับอุปสรรคในโครงการอยู่หรือไม่?
ใช้ส่วน "ผู้ขัดขวาง" เพื่อระบุอุปสรรคของโครงการและแนวทางปฏิบัติของคุณในการนำโครงการกลับเข้าสู่เส้นทางที่ถูกต้อง
รายงานสถานะโครงการมีพื้นที่สำหรับแบรนด์ที่กำหนดเอง (เพียงเพิ่มโลโก้ของคุณด้วยการคลิกเดียว) และรายละเอียดที่จำเป็น เช่น ผู้กรอกรายงาน ชื่อโครงการ แผนก และกำหนดส่งโครงการ ที่ด้านล่างของเทมเพลตรายงาน คุณจะพบพื้นที่ว่างสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและบรรทัดสำหรับการลงนามอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
คุณยังสามารถสร้างแดชบอร์ดโครงการแบบกำหนดเองใน ClickUpเพื่อติดตามสถานะและความคืบหน้าของโครงการของคุณได้ทุกวัน รับชมวิดีโออธิบายสั้น ๆ นี้เพื่อดูภาพรวม!
4. แม่แบบสรุปประจำวันของ ClickUp
กำลังประสบปัญหาในการทำให้การประชุมดำเนินไปตามเป้าหมายหรือไม่?
เพื่อใช้เวลาในห้องประชุมน้อยลงและใช้เวลาทำงานมากขึ้น ให้ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตรายงานประจำวันของ ClickUp เทมเพลตที่ใช้งานง่ายนี้ช่วยให้มั่นใจว่าความคืบหน้าของทีมทั้งหมดกำลังดำเนินไปข้างหน้าและทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
ไม่ว่าจะเป็นงานเฉพาะเจาะจง การอัปเดตความคืบหน้าของโครงการโดยรวม หรือรายงานการขายเฉพาะด้าน เทมเพลตรายงานนี้ให้ภาพรวมที่ชัดเจนของเป้าหมายประจำวันนอกจากนี้ยังส่งเสริมการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้นระหว่างแผนกต่างๆ
เริ่มต้นด้วยการมอบหมายงานแต่ละอย่างให้กับเพื่อนร่วมงานหรือทีม และพิจารณาเพิ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นผู้ติดตามเพื่อให้ความคิดเห็นและติดตามความคืบหน้า แจ้งให้สมาชิกทีมกรอกความคืบหน้าประจำวัน อุปสรรคที่พบเจอ และลำดับความสำคัญในปัจจุบันไว้ภายใต้ส่วน "อัปเดตประจำวัน" เพื่อให้สามารถติดตามเป้าหมายที่เสร็จสิ้นแล้วและเป้าหมายที่กำลังจะมาถึงได้
สุดท้ายนี้ ใช้คุณสมบัติตัวติดตามเวลาและปฏิทินที่มีอยู่ในตัวของรายงานเพื่อกำหนดเส้นตายและติดตามเวลาภายในที่ทุ่มเทให้กับแต่ละงาน เมื่อเสร็จสิ้นงานประจำวันแล้ว เพื่อนร่วมงานสามารถทำเครื่องหมายงานว่าเสร็จหรือมอบหมายงานย่อยเพิ่มเติมสำหรับลำดับความสำคัญของวันถัดไป—ทั้งหมดนี้เพื่อปรับปรุงกระบวนการทั้งหมดและจัดการงานที่ค้างอยู่
5. แม่แบบรายงานกิจกรรมประจำวันของพนักงาน ClickUp
การติดตามความก้าวหน้าและประสิทธิภาพของบุคคลแต่ละคนเป็นส่วนสำคัญของงานผู้จัดการทุกคน เพื่อมอบหมายงาน ติดตามความสำเร็จ และประเมินผลผลิตของพนักงาน ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตรายงานกิจกรรมประจำวันของพนักงานของ ClickUp
รายงานกิจกรรมประจำวันของพนักงานเป็นเอกสารที่บันทึกประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานตลอดทั้งวันทำงาน. แบบฟอร์มนี้ช่วยให้เพื่อนร่วมงานของคุณสามารถบันทึกได้ว่างานใดได้ถูกทำไปแล้ว, ใช้เวลาในการทำแต่ละงานนานเท่าใด, งานนั้นได้ถูกทำสำเร็จหรือไม่, และหากพวกเขากำลังเผชิญกับอุปสรรคใด ๆ.
แม่แบบนี้นำเสนอสถานการณ์ที่ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันสำหรับทั้งผู้จัดการและลูกน้อง เนื่องจากผู้บังคับบัญชาจะได้รับภาพรวมแบบรอบด้านของความก้าวหน้าของสมาชิกแต่ละคนในทีม ในขณะที่แต่ละบุคคลสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานและนิสัยการทำงานของตนเองได้
แบบรายงานความคืบหน้าประจำวันนี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรักษาโครงการให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง ด้วยการติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลและการปฏิบัติตามกำหนดเวลา ผู้จัดการโครงการสามารถระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนที่จะทำให้โครงการทั้งหมดเสียหาย นอกจากนี้ การระบุช่องว่างในประสิทธิภาพของแต่ละบุคคลยังช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาโครงการเกือบทุกโครงการให้อยู่ในกำหนดเวลา
ต้องการทำให้รายงานประจำวันหรือการประชุมสแตนด์อัพสำหรับพนักงานของคุณเป็นอัตโนมัติหรือไม่? เพียงถามClickUp Brain ซึ่งเป็นAI ในตัวของ ClickUp ให้ช่วยคุณ! มันมาพร้อมกับ AI StandUps ที่สรุปกิจกรรมงานทั้งหมดในพื้นที่ทำงานของคุณโดยอัตโนมัติ
6. แม่แบบรายงานการผลิตประจำวันของ ClickUp
ไม่ว่าคุณจะกำลังผลิตสารคดีเต็มรูปแบบหรือโฆษณา ทุกนาทีมีความสำคัญ.เทมเพลตรายงานการผลิตประจำวันของ ClickUpช่วยให้ทีมงานทั้งหมดของคุณทำงานอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงในระหว่างการผลิต (รวมถึงเวลาพักกลางวัน).
เริ่มต้นด้วยการบันทึกข้อมูลการผลิต รวมถึงผู้กำกับ ผู้กำกับภาพ โปรดิวเซอร์ และผู้ควบคุมกล้อง จากนั้นกำหนดตารางเวลาในแต่ละวันของการผลิตอย่างละเอียดถึงนาที ตั้งแต่การเรียกทีมงาน การเรียกถ่ายทำ และทุกช่วงเวลาในระหว่างนั้น
ใช้ประโยชน์จากส่วนฉาก, บท, นักแสดง, และตัวประกอบเพื่อให้ทุกคนทราบเมื่อพวกเขาต้องอยู่บนเซ็ต, จำนวนครั้งที่ต้องถ่ายทำใหม่, ฉากที่จะถูกแสดง, และแม้กระทั่งสภาพอากาศที่คาดว่าจะเกิดขึ้น. สุดท้าย, แบบฟอร์มนี้ยังมีบัตรเวลาสำหรับทุกคน (ใช่, ทุกคน) ในทีมของคุณ.
ด้วยเทมเพลตการผลิตที่สะดวกนี้ คุณจะสามารถทำให้เครดิตปรากฏขึ้นได้ในเวลาไม่นาน
7. เทมเพลตรายงานยอดขายรายวันของ ClickUp
ทุกธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น B2B หรือ B2C ต่างก็ต้องการกระบวนการขายที่สม่ำเสมอเพื่อให้ประสบความสำเร็จ หากต้องการขยายธุรกิจของคุณ การขายควรเป็นสิ่งที่ให้ความสำคัญตลอดทั้งปี ไม่ใช่แค่ช่วงสิ้นไตรมาสหรือสิ้นปีงบประมาณเท่านั้น
ด้วยเทมเพลตรายงานยอดขายรายวันของ ClickUp คุณสามารถติดตามสถานะการขายของคุณได้ทั้งรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน ในส่วน "ภาพรวมการขาย" คุณสามารถสร้างกราฟแสดงยอดขายรวมต่อผลิตภัณฑ์ได้ ด้านล่างนั้น คุณสามารถเจาะลึกการขายล่าสุดโดยบันทึกจำนวนหน่วยที่ขายได้และราคาต่อหน่วยของทุกผลิตภัณฑ์ในแคตตาล็อกของคุณ
สุดท้ายนี้ ช่วยพนักงานขายขายได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นในส่วน "ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์" ของคุณ สำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ ให้แนบรูปภาพ หมายเลข SKU และชื่อสินค้า จากนั้นเขียนจุดเด่นหลายข้อที่อธิบายว่าทำไมลูกค้าถึงชอบผลิตภัณฑ์นี้โดยเฉพาะ เน้นกลุ่มเป้าหมายของคุณ คำถามที่พบบ่อยจากลูกค้า และโอกาสในการขายเพิ่ม เพื่อช่วยให้ทีมของคุณใช้โอกาสแต่ละครั้งได้อย่างเต็มที่
8. แม่แบบตารางเวลาแบบรายชั่วโมงของ ClickUp
อยากรู้เคล็ดลับในการรักษาโครงการให้ดำเนินไปตามแผนหรือไม่? แบ่งทุกเป้าหมายสำคัญออกเป็นงานย่อยขนาดพอดีคำ เพื่อให้สมาชิกในทีมของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกสัปดาห์ ทุกวัน และแม้กระทั่งทุกชั่วโมง
ด้วยเทมเพลตตารางเวลาแบบรายชั่วโมงของ ClickUp คุณสามารถสร้างไทม์ไลน์ที่มีโครงสร้างแต่ยืดหยุ่นได้ เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และลำดับความสำคัญได้อย่างชัดเจน ด้วยมุมมองปฏิทิน คุณสามารถจัดสรรทุกชั่วโมงในแต่ละวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเหลือเวลาสำหรับการประชุม การแก้ไข การระดมความคิด และการทำงานให้เสร็จสิ้น คุณสามารถกำหนดรหัสสีให้กับแต่ละงาน เพื่อให้เห็นภาพรวมในระดับสูงว่าคุณใช้เวลาในแต่ละวัน (และสัปดาห์) อย่างไร
รายงานประจำสัปดาห์นี้ช่วยติดตามความก้าวหน้าของทีม ลดภาระงานที่ไม่จำเป็น และให้เพื่อนร่วมงานสามารถปรับเปลี่ยนตารางเวลาหรือเปลี่ยนลำดับความสำคัญได้อย่างง่ายดาย รายงานนี้ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถติดตามชั่วโมงการทำงานของตนเองได้ในขณะที่ช่วยผู้บังคับบัญชาในการมอบหมายงานรายวันอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีปริมาณงานที่เหมาะสม
9. แบบรายงานประจำวันคำศัพท์โดย Template.net
คุณเป็นครูที่ต้องการให้นักเรียนทำงานตามที่ได้รับมอบหมายหรือไม่? ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตรายงานผลการทำงานรายวันของ Word โดย Template.net เพื่ออัปเดตผู้ปกครองเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของนักเรียนตลอดสัปดาห์การเรียน
เทมเพลตรายงานประจำวันฟรีนี้ช่วยให้ผู้สอนสามารถกรอกชื่อและระดับชั้นปัจจุบันของนักเรียนแต่ละคนได้อย่างง่ายดายที่ด้านบนของแบบฟอร์ม จากนั้นเพียงทำเครื่องหมายในช่องกาเครื่องหมายสำหรับเกณฑ์ต่างๆ เช่น นักเรียนตั้งใจเรียนในชั้นเรียน ปฏิบัติตามคำแนะนำ และทำงานให้เสร็จตรงเวลาสำหรับแต่ละวันในสัปดาห์ ที่ด้านล่างมีพื้นที่ว่างเพิ่มเติมสำหรับครูในการเพิ่มความคิดเห็นที่เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับผลการเรียนโดยรวมของนักเรียน
แบบฟอร์มรายงานนี้มีให้ดาวน์โหลดได้ในรูปแบบไฟล์หลายประเภท รวมถึง Google Docs, Microsoft Word, PDF และ Apple Pages
10. แบบรายงานการทำงานประจำวันโดยสถานะ. net
คุณมีจำนวนพนักงานและผู้รับเหมาที่คุณต้องติดตามอยู่หรือไม่? ไม่ว่าคุณจะกำลังดูแลโครงการก่อสร้าง, ร้านอาหาร, หรือเอเจนซีการตลาด, คุณจำเป็นต้องเข้าใจว่าสมาชิกทีมแต่ละคนใช้เวลาของพวกเขาอย่างไร. โชคดีที่ Excel Daily Work Report Template โดย Status. net สามารถช่วยคุณได้.
ด้วยรูปแบบรายงานนี้ สมาชิกแต่ละทีมสามารถบันทึกจำนวนชั่วโมงที่ทำงาน กิจกรรมที่ดำเนินการ (และเวลาที่ใช้ไปกับแต่ละกิจกรรม) และวิธีการชดเชย (เช่น รายชั่วโมงหรือเงินเดือน) ได้ นอกจากนี้ยังมีคอลัมน์สำหรับบันทึกการใช้เวลาล่วงเวลาที่ได้รับอนุญาต การลาป่วย หรือการลาพักร้อนประจำปี หากมีชั่วโมงการทำงานที่ไม่ได้บันทึกไว้ ยังมีพื้นที่เพิ่มเติมสำหรับสมาชิกทีมในการอธิบายว่าพวกเขาใช้เวลาดังกล่าวไปอย่างไร
รายงานตัวอย่างนี้สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีผ่าน Excel ที่ด้านล่างของแต่ละแบบฟอร์ม จะมีการคำนวณจำนวนชั่วโมงทั้งหมดของพนักงานในแต่ละเดือน (รวมถึงวันหยุดประจำปี, วันลาป่วย, หรือวันลาโดยไม่ได้รับค่าจ้าง) ให้คุณโดยอัตโนมัติ เมื่อส่งแบบฟอร์มแล้ว จะมีพื้นที่สำหรับพนักงานแต่ละคนและผู้บังคับบัญชาเซ็นชื่อเพื่ออนุมัติ
11. แบบฟอร์มรายงานประจำวันแบบง่าย
ต้องการวิธีง่าย ๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมหรือไม่? แบบฟอร์มรายงานประจำวันของ Microsoft Word นี้ใช้งานง่ายมากและให้ภาพรวมในระดับสูงว่าทีมของคุณใช้เวลาอย่างไร
ในการกรอกแบบฟอร์ม เพียงให้สมาชิกแต่ละคนในทีมพิมพ์ชื่อ วัน เดือน ปี สถานที่ที่ปฏิบัติงาน และหมายเลขงาน (ถ้ามี) จากนั้นภายใต้หัวข้อ "รายละเอียดงาน" ให้เพื่อนร่วมงานแต่ละคนเขียนบรรยายงานที่เสร็จสิ้น รวมถึงเวลาเริ่มและเวลาสิ้นสุดของแต่ละงาน
แม้ว่าจะมีการออกแบบไว้ล่วงหน้าแล้ว คุณสามารถปรับแต่งสี หัวข้อ และข้อความย่อหน้าได้อย่างง่ายดายเพื่อให้แบบฟอร์มของคุณสอดคล้องกับแบรนด์มากยิ่งขึ้น
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทมเพลตรายงานกิจกรรมประจำวัน
ในการจัดการกับเป้าหมายสำคัญ คุณจำเป็นต้องติดตามความก้าวหน้าของแต่ละบุคคลเป็นรายเดือน รายสัปดาห์ และรายวัน โชคดีที่เทมเพลตรายงานประจำวันของ ClickUp สามารถช่วยให้พนักงานแต่ละคน—และทั้งแผนก—ทำงานได้ตามเป้าหมาย
รายงานทั้ง 11 ฉบับข้างต้นสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม เพิ่มยอดขาย ลดค่าใช้จ่าย และระบุช่องว่างในแผนโครงการของคุณได้ทุกวัน นอกจากนี้ ด้วยเครื่องมือที่ปรับแต่งได้ง่ายของ ClickUp คุณสามารถเปลี่ยนฟิลด์ มุมมอง และข้อความเพื่อให้แน่ใจว่าแต่ละรายงานตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณ
เพื่อเข้าถึงเทมเพลตรายงานประจำวัน, ระบบเชื่อมต่อหลายพันระบบ, และงานไม่จำกัด,สมัครใช้ ClickUp วันนี้.