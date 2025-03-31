บล็อก ClickUp
วิธีสร้างแดชบอร์ดใน Excel (ขั้นตอนและแม่แบบ) 2025

31 มีนาคม 2568

ในโลกที่ข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อนการตัดสินใจ การเรียนรู้วิธีสร้างแดชบอร์ดใน Excel อาจกลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมของคุณได้ เครื่องมืออเนกประสงค์นี้ถูกใช้โดยมืออาชีพทั่วโลกเพื่อค้นหาข้อมูลที่ซับซ้อนและเปลี่ยนให้เป็นภาพที่เข้าใจง่าย แม้ว่าศักยภาพของ Excel อาจดูน่ากลัวสำหรับบางคน แต่คุณจะประหลาดใจเมื่อค้นพบว่าความสามารถของแดชบอร์ดสามารถนำมาใช้ได้อย่างง่ายดายด้วยเทคนิคที่ชาญฉลาดเพียงไม่กี่อย่าง

ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะพาคุณไปเจาะลึกขั้นตอนสำคัญในการสร้างแดชบอร์ด Excel ของคุณเอง พร้อมนำเสนอคู่มือที่ครอบคลุมเพื่อช่วยให้การตีความข้อมูลเป็นเรื่องง่ายขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคุณ มาเริ่มกันเลย!

⏰ สรุป 60 วินาที

  • แดชบอร์ด Excel เป็นเครื่องมือแบบโต้ตอบที่รวบรวมข้อมูลสรุป ตัวชี้วัดหลัก และ KPI เพื่อการตีความที่ง่ายขึ้น
  • พวกเขามีบทบาทสำคัญในการให้ภาพรวมธุรกิจอย่างละเอียด เพิ่มความรับผิดชอบ และสนับสนุนการตัดสินใจที่ดีขึ้น
  • ในการเริ่มต้นสร้างแดชบอร์ดใน Excel ให้ดึงข้อมูลที่จำเป็นเข้ามาใน Excel โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น การคัดลอกและวาง, API หรือ Power Query ขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูลของคุณ
  • สร้างสมุดงานใหม่ที่มีหลายเวิร์กชีต เช่น 'ข้อมูลดิบ', 'ข้อมูลกราฟ', และ 'แดชบอร์ด' เพื่อจัดระเบียบและเปรียบเทียบข้อมูล
  • จัดรูปแบบข้อมูลดิบให้เป็นตารางใน Excel โดยตรวจสอบความถูกต้องด้วยการทำความสะอาดและแก้ไขข้อผิดพลาดใด ๆ
  • ทบทวนข้อมูลดิบเพื่อกำหนดจุดที่เกี่ยวข้องสำหรับแดชบอร์ด โดยใช้เครื่องมือเช่นแผนภูมิ สูตร และ PivotTables สำหรับการวิเคราะห์
  • เลือกภาพที่เหมาะสม เช่น แผนภูมิ และสร้างแดชบอร์ดโดยการแทรกและปรับแต่งองค์ประกอบเหล่านี้ในแผ่นงาน 'แดชบอร์ด'
  • โปรดจำไว้ว่า Excel มีข้อจำกัด เช่น การป้อนข้อมูลด้วยตนเอง ความเสี่ยงสูงต่อข้อผิดพลาดของมนุษย์ และการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ที่จำกัด เมื่อต้องออกแบบแดชบอร์ด
  • แดชบอร์ด ClickUp เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมซึ่งนำเสนอข้อมูลเชิงลึกและรายงานแบบเรียลไทม์ที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการเกี่ยวกับโครงการ ทรัพยากร งาน และอื่นๆ อีกมากมาย
  • ใช้แดชบอร์ด ClickUp เพื่อติดตามทุกอย่างตั้งแต่ยอดขายและผลกำไรไปจนถึงความคืบหน้าของสปรินต์ด้วยวิดเจ็ตและบัตรที่กำหนดเอง
  • ข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของ ClickUp คืออะไร? มันคือเครื่องมือการจัดการโครงการและรายงานแดชบอร์ดแบบครบวงจร แทนที่แดชบอร์ดและสเปรดชีตของ Excel

แดชบอร์ด Excel คืออะไร?

แดชบอร์ด Excel เป็นเครื่องมือแบบโต้ตอบที่ใช้งานง่าย ซึ่งรวบรวมและแสดงสรุปข้อมูล ตัวชี้วัดหลัก และตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs)จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ให้ภาพรวมที่ชัดเจนของข้อมูลธุรกิจที่สำคัญในรูปแบบที่อ่านและตีความได้ง่าย

เคยใช้เวลาหลายชั่วโมงพยายามสร้างแดชบอร์ดที่ สมบูรณ์แบบ ใน Excel—แต่สุดท้ายกลับรู้สึกหงุดหงิดและท่วมท้นใช่ไหม?เทมเพลตแดชบอร์ดการจัดการโครงการฟรีของ ClickUp

เทมเพลตแดชบอร์ดการจัดการโครงการ ClickUp
เทมเพลตแดชบอร์ดการจัดการโครงการของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณติดตามและจัดการโครงการต่างๆ

แดชบอร์ดแบบไดนามิกเหล่านี้มีความยืดหยุ่นและปรับแต่งได้ตามต้องการ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถกรองข้อมูล เจาะลึก หรือวิเคราะห์ข้อมูลแบบแยกส่วนได้แบบเรียลไทม์ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล นี่คือประโยชน์เพิ่มเติมบางประการของการใช้แดชบอร์ด Excel:

  • ให้คุณเห็นภาพรวมโดยละเอียดของตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักของธุรกิจของคุณได้อย่างรวดเร็ว
  • เพิ่มความรู้สึกรับผิดชอบ เนื่องจากบุคคลและแผนกต่างๆ สามารถเห็นพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงได้
  • ให้ศักยภาพในการวิเคราะห์ที่ทรงพลังและการคำนวณที่ซับซ้อน
  • ช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับธุรกิจของคุณ

วิธีสร้างแดชบอร์ดใน Excel (7 ขั้นตอน)

นี่คือคู่มือแบบง่าย ๆ ขั้นตอนการสร้างแดชบอร์ดใน Excel

ขั้นตอนที่ 1: นำเข้าข้อมูลที่จำเป็นเข้าสู่ Excel

ไม่มี ข้อมูล. ไม่มี แดชบอร์ด.

ดังนั้นสิ่งแรกที่ต้องทำคือนำข้อมูลเข้าสู่ Microsoft Excel

หากข้อมูลของคุณมีอยู่แล้วใน Excel ให้เต้นรำฉลอง 💃 เพราะคุณโชคดีที่สามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้

หากไม่เป็นเช่นนั้น เราต้องเตือนคุณว่าการนำเข้าข้อมูลไปยัง Excel อาจเป็นเรื่องยุ่งยากเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม มี หลายวิธี ในการทำเช่นนี้

ในการนำเข้าข้อมูล คุณสามารถ:

  • คัดลอกและวาง
  • ใช้ API เช่น Supermetrics หรือ Open Database Connectivity (ODBC)
  • ใช้ Microsoft Power Query ซึ่งเป็นโปรแกรมเสริมของ Excel

วิธีที่เหมาะสมที่สุดจะขึ้นอยู่กับประเภทไฟล์ข้อมูลของคุณ และคุณอาจต้องศึกษาวิธีที่ดีที่สุดในการนำเข้าข้อมูลเข้าสู่ Excel

ขั้นตอนที่ 2: ตั้งค่าสมุดงานของคุณ

ตอนนี้ข้อมูลของคุณอยู่ใน Excel แล้ว ถึงเวลาที่จะแทรกแท็บเพื่อตั้งค่าสมุดงานของคุณ

เปิดสมุดงาน Excel ใหม่และเพิ่ม สองแผ่นงานขึ้นไป (หรือแท็บ) ลงในสมุดงานนั้น

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าเราสร้างแท็บสามแท็บ

ตั้งชื่อแผ่นงานแรกเป็น 'ข้อมูลดิบ' แผ่นงานที่สองเป็น 'ข้อมูลสำหรับแผนภูมิ' และแผ่นงานที่สามเป็น 'แดชบอร์ด'

สิ่งนี้ทำให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบข้อมูลในไฟล์ Excel ของคุณ

ที่นี่ เราได้รวบรวมข้อมูลดิบของโครงการสี่โครงการ: A, B, C, และ D.

ข้อมูลประกอบด้วย:

  • เดือนแห่งการสำเร็จ
  • งบประมาณสำหรับแต่ละโครงการ
  • จำนวนสมาชิกทีมที่ทำงานในแต่ละโครงการ
การคลิกผ่านแผ่นงานใน Excel

โบนัส:วิธีสร้างแผนผังองค์กรใน Excel &วิธีสร้างแผนภูมิแบบ Waterfall ใน Excel!

ขั้นตอนที่ 3: เพิ่มข้อมูลดิบลงในตาราง

แผ่นข้อมูลดิบ ที่คุณสร้างขึ้นในสมุดงานของคุณต้องอยู่ในรูปแบบตาราง Excel โดยแต่ละจุดข้อมูลต้องบันทึกไว้ในเซลล์

บางคนเรียกขั้นตอนนี้ว่า "การทำความสะอาดข้อมูลของคุณ" เพราะนี่คือเวลาที่คุณจะได้ตรวจหาข้อผิดพลาดที่พิมพ์ผิดหรือข้อผิดพลาดที่เห็นได้ชัดเจน

อย่า ข้ามขั้นตอนนี้ไป มิฉะนั้นคุณจะไม่สามารถใช้สูตร Excel ได้ในภายหลัง

ขั้นตอนที่ 4: การวิเคราะห์ข้อมูล

แม้ว่าขั้นตอนนี้อาจทำให้สมองของคุณเหนื่อยล้า แต่มันจะช่วยให้คุณสร้าง แดชบอร์ดที่เหมาะสม สำหรับความต้องการของคุณ

ให้ดูข้อมูลดิบทั้งหมดที่คุณรวบรวมมาอย่างละเอียด ศึกษาข้อมูลนั้น และตัดสินใจว่าคุณต้องการใช้ข้อมูลใดในแผ่นแดชบอร์ด

เพิ่มข้อมูลเหล่านั้นลงในแผ่นงาน 'ข้อมูลแผนภูมิ' ของคุณ

ตัวอย่างเช่น เราต้องการให้แผนภูมิของเราเน้นชื่อโครงการ เดือนที่เสร็จสิ้น และงบประมาณ ดังนั้นเราจึงคัดลอกคอลัมน์ข้อมูล Excel ทั้งสามนี้และวางลงในแท็บ ข้อมูลแผนภูมิ

คัดลอกคอลัมน์ใน Excel

นี่คือคำแนะนำ: ถามตัวเองว่าจุดประสงค์ของแดชบอร์ดคืออะไร

ในตัวอย่างของเรา เราต้องการที่จะแสดงภาพค่าใช้จ่ายของโครงการต่าง ๆ

การรู้จุดประสงค์จะช่วยให้งานง่ายขึ้นและช่วยคุณคัดกรองข้อมูลที่ไม่จำเป็นออกไป

การวิเคราะห์ข้อมูลของคุณจะช่วยให้คุณเข้าใจเครื่องมือต่าง ๆ ที่คุณอาจต้องการใช้ในแดชบอร์ดของคุณ

ตัวเลือกบางส่วนประกอบด้วย:

  • แผนภูมิ: เพื่อแสดงข้อมูลในรูปแบบที่มองเห็นได้
  • สูตร Excel: สำหรับการคำนวณที่ซับซ้อนและการกรองข้อมูล
  • การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข: เพื่อทำให้สเปรดชีตตอบสนองต่อข้อมูลเฉพาะโดยอัตโนมัติ
  • PivotTable: เพื่อจัดเรียง, จัดระเบียบใหม่, นับ, จัดกลุ่ม, และรวมข้อมูลในตาราง
  • Power Pivot: เพื่อสร้างโมเดลข้อมูลและทำงานกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่

โบนัส:วิธีแสดงโครงสร้างการแบ่งงานใน Excel &วิธีใช้ Excel สำหรับการวางแผนกำลังการผลิต

ขั้นตอนที่ 5: กำหนดภาพประกอบ

อะไรคือ แดชบอร์ด ถ้าไม่มีภาพประกอบ จริงไหม?

ขั้นตอนต่อไปคือการกำหนดภาพและออกแบบแดชบอร์ดที่แสดงข้อมูลของคุณได้ดีที่สุด

คุณควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับประเภทของแผนภูมิต่าง ๆ ที่ Excel มีให้คุณ เช่น:

  • แผนภูมิแท่ง: เปรียบเทียบค่าต่างๆ บนกราฟโดยใช้แท่ง
  • แผนภูมิแบบน้ำตก: ดูว่าค่าเริ่มต้นเพิ่มขึ้นและลดลงอย่างไรผ่านการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งเพื่อไปถึงค่าสุดท้าย
  • แผนภูมิเกจ: แสดงข้อมูลในรูปแบบของหน้าปัด. หรือที่รู้จักในนามของแผนภูมิความเร็ว.
  • แผนภูมิวงกลม: เน้นเปอร์เซ็นต์และข้อมูลเชิงสัดส่วน
  • แผนภูมิแกนต์: ติดตามความคืบหน้าของโครงการ
  • แผนภูมิแบบไดนามิก: อัปเดตช่วงข้อมูลโดยอัตโนมัติ
  • Pivot chart: สรุปข้อมูลของคุณในรูปแบบตารางที่เต็มไปด้วยสถิติ

ขั้นตอนที่ 6: สร้างแดชบอร์ด Excel ของคุณ

ตอนนี้คุณมี ข้อมูล ทั้งหมดที่คุณต้องการแล้ว และคุณทราบ วัตถุประสงค์ ของแดชบอร์ดแล้ว

สิ่งเดียวที่เหลือให้ทำคือ สร้าง แดชบอร์ด Excel

เพื่ออธิบายกระบวนการสร้างแดชบอร์ดใน Excel เราจะใช้วิธีการสร้าง แผนภูมิคอลัมน์แบบกลุ่ม

แผนภูมิคอลัมน์แบบกลุ่มประกอบด้วยคอลัมน์แนวนอนที่จัดกลุ่มซึ่งแสดงมากกว่าหนึ่งชุดข้อมูล

เริ่มต้นด้วยการคลิกที่ แผ่นงานแดชบอร์ด หรือแท็บที่คุณสร้างขึ้นในสมุดงานของคุณ

จากนั้นคลิกที่ 'แทรก' > 'คอลัมน์' > 'แผนภูมิคอลัมน์แบบกลุ่ม'.

เปิดคอลัมน์ใน Excel

เห็น กล่องว่าง ไหม? นั่นคือที่ที่คุณจะป้อนข้อมูลจากสเปรดชีตของคุณ

เพียงคลิกขวาที่กล่องว่าง จากนั้นคลิกที่ 'เลือกข้อมูล'

จากนั้นไปที่แท็บ 'ข้อมูลแผนภูมิ' ของคุณ และเลือกข้อมูลที่คุณต้องการให้แสดงบนแดชบอร์ดของคุณ

โปรด อย่า เลือกส่วนหัวของคอลัมน์ขณะเลือกข้อมูล

กด enter แล้วเสร็จสิ้น คุณได้สร้างแดชบอร์ดแผนภูมิคอลัมน์แล้ว

การสร้างแดชบอร์ดใน Excel

หากคุณสังเกตเห็นว่าแกนแนวนอนของคุณไม่แสดงสิ่งที่คุณต้องการ คุณสามารถแก้ไขได้

สิ่งที่คุณต้องทำคือ: เลือกแผนภูมิอีกครั้ง > คลิกขวา > เลือกข้อมูล

กล่องโต้ตอบเลือกแหล่งข้อมูล จะปรากฏขึ้น

ที่นี่ คุณสามารถคลิกที่ 'แก้ไข' ใน 'ป้ายกำกับแกนแนวนอน (หมวดหมู่)' แล้วเลือกข้อมูลที่คุณต้องการแสดงบนแกน X จากแท็บ 'ข้อมูลแผนภูมิ' อีกครั้ง

แกนหมวดหมู่ใน Excel

ต้องการตั้งชื่อให้กับ แผนภูมิ ของคุณหรือไม่?

เลือกแผนภูมิแล้วคลิกที่ ออกแบบ > เค้าโครงแผนภูมิ เลือกเค้าโครงที่มีกล่องข้อความสำหรับชื่อแผนภูมิ

คลิกที่กล่องข้อความเพื่อพิมพ์ชื่อเรื่องใหม่

แผนภูมิแท่งใน Excel

ขั้นตอนที่ 7: ปรับแต่งแดชบอร์ดของคุณ

อีกขั้นตอนหนึ่ง?

คุณยังสามารถปรับแต่งสี, แบบอักษร, การจัดวางตัวอักษร, และรูปแบบของแผนภูมิของคุณได้

นอกจากนี้ หากคุณต้องการสร้างแดชบอร์ดแบบโต้ตอบ ให้เลือกใช้แผนภูมิแบบไดนามิก

แผนภูมิแบบไดนามิกคือแผนภูมิ Excel ทั่วไปที่ข้อมูลจะอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปลี่ยนแหล่งข้อมูล

คุณสามารถเพิ่มการโต้ตอบได้โดยใช้ฟีเจอร์ของ Excel เช่น:

  • มาโคร: ทำให้การกระทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ (คุณอาจต้องเรียนรู้ Excel VBA สำหรับสิ่งนี้)
  • รายการแบบเลื่อนลง: ช่วยให้ป้อนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและจำกัด
  • ตัวกรอง: ช่วยให้คุณกรองข้อมูลในตารางพายเวท

เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอแสดงความยินดีด้วย! 🙌

ตอนนี้คุณรู้วิธีสร้างแดชบอร์ดใน Excel แล้ว

เราเข้าใจว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่: ฉันจำเป็นต้องทำตามขั้นตอนเหล่านี้จริง ๆ หรือไม่ ในเมื่อฉันสามารถใช้เทมเพลตได้อยู่แล้ว?

โบนัส:สร้างแผนผังการไหลโดยใช้ Excel!

3 แม่แบบแดชบอร์ด Excel

ประหยัดเวลาในการสร้างแดชบอร์ด Excel จากศูนย์ด้วยเทมเพลตแดชบอร์ด Microsoft Excel ที่ดาวน์โหลดได้เหล่านี้

1.แม่แบบแดชบอร์ด KPIใน Excel

เทมเพลตแดชบอร์ด KPI

2. แม่แบบแดชบอร์ดการจัดการโครงการใน Excel

เทมเพลตแดชบอร์ดการจัดการโครงการ

3. แม่แบบแดชบอร์ดวิเคราะห์ต้นทุนใน Excel

เทมเพลตแดชบอร์ดวิเคราะห์ต้นทุนใน Excel

3 ข้อจำกัดของการสร้างแดชบอร์ดใน Excel

Excel อาจเป็นเครื่องมือที่ธุรกิจหลายแห่งเลือกใช้สำหรับข้อมูลทุกประเภท

อย่างไรก็ตาม นั่นไม่ได้ทำให้มันเป็นสื่อที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการสร้างแดชบอร์ด

นี่คือเหตุผล:

1. การป้อนข้อมูลด้วยมือจำนวนมาก

คุณอาจเคยเห็นสมุดงาน Excel ที่ยอดเยี่ยมมาบ้างแล้ว

พวกเขาสะอาดและเป็นระเบียบมาก มีแต่ข้อมูลเรียงต่อกันและแผนภูมิหลายอัน

แต่นั่นคือสิ่งที่คุณเห็น 👀

ถามคนที่ทำไฟล์ Excel เองสิ แล้วพวกเขาจะบอกคุณว่าพวกเขาต้องทำใหม่สองครั้งขณะสร้างแดชบอร์ด Excel และพวกเขาอาจจะเกลียดงานของตัวเองเพราะเรื่องนี้ด้วยซ้ำ

มันใช้ความพยายามแบบ แมนนวล มากเกินไปสำหรับการป้อนข้อมูล

และเราอยู่ในโลกที่หุ่นยนต์ทำการผ่าตัดมนุษย์!

2. ความเป็นไปได้สูงของข้อผิดพลาดจากมนุษย์

เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น ข้อมูลของคุณก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน

และข้อมูลที่มากขึ้นหมายถึงโอกาสที่มนุษย์จะเกิดข้อผิดพลาด

ไม่ว่าจะเป็นข้อผิดพลาดจากการพิมพ์ที่ทำให้เลข '5' กลายเป็นตัวอักษร 'T' หรือข้อผิดพลาดในสูตร มันง่ายมากที่จะทำให้ข้อมูลใน Excel ผิดพลาด

ถ้าเพียงแต่การสร้างแดชบอร์ดใน Excel จะง่ายขนาดนั้นก็คงดี

3. การผสานการทำงานที่จำกัด

การผสานรวมซอฟต์แวร์ของคุณกับแอปอื่น ๆ ช่วยให้คุณสามารถทำงานหลายอย่างพร้อมกันและขยายขอบเขตการทำงานของคุณได้ นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดเวลาที่คุณต้องเสียไปกับการสลับหน้าต่างไปมา

อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถทำเช่นนี้ได้ใน Excel เนื่องจากความสามารถในการเชื่อมต่อโดยตรงที่จำกัดของมัน

ตัวเลือกเดียวที่คุณมีคือการใช้ความช่วยเหลือจากแอปของบุคคลที่สาม เช่น Zapier

นั่นก็เหมือนกับการใช้แอปหนึ่งเพื่อให้สามารถใช้แอปอื่นได้

ต้องการทราบวิธีเพิ่มเติมที่ แดชบอร์ด Excel ล้มเหลวหรือไม่?

อ่านบทความของเราเกี่ยวกับ การจัดการโครงการด้วย Excelและทางเลือกอื่นของ Excel

นี่ทำให้เกิดคำถามว่า: ทำไมต้องลำบากมากมายเพื่อสร้างแดชบอร์ด?

ชีวิตจะง่ายขึ้นมากหากมีซอฟต์แวร์ที่สามารถสร้างแดชบอร์ดได้เพียงไม่กี่คลิก

และไม่ คุณไม่จำเป็นต้องหาจินนี่เพื่อให้คำอธิษฐานเหล่านั้นเป็นจริง 🧞

คุณมีสิ่งที่ดีกว่าในโลกแห่งความเป็นจริง

📮ClickUp Insight: พนักงานสายงานความรู้ส่งข้อความเฉลี่ย25 ข้อความต่อวัน เพื่อค้นหาข้อมูลและบริบท ซึ่งบ่งชี้ว่ามีเวลาจำนวนมากที่สูญเสียไปกับการเลื่อนดู การค้นหา และการตีความบทสนทนาที่กระจัดกระจายในอีเมลและแชทต่างๆ

😱 ถ้าคุณมีแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่เชื่อมต่องาน โครงการ แชท แดชบอร์ด และอีเมล (รวมถึง AI!) ไว้ในที่เดียว คุณคงดีใจไม่น้อย แต่คุณมีแล้ว! ClickUp ไม่ใช่เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในโลกโดยไม่มีเหตุผล!

สร้างแดชบอร์ดได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp

แยกย่อยเป้าหมาย งาน ประเด็นแบบ Agile และสถานะโครงการในแดชบอร์ด ClickUp 3.0 ที่สามารถปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่น
ลองใช้แดshboard ClickUp
แยกย่อยเป้าหมาย งาน ประเด็นแบบอไจล์ และสถานะโครงการในแดชบอร์ด ClickUp 3.0 ที่ปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่น

ClickUp คือสถานที่ที่เหมาะสำหรับทุกสิ่งเกี่ยวกับการจัดการโครงการ ไม่ว่าคุณต้องการติดตามโครงการและงานต่าง ๆ ต้องการเครื่องมือสำหรับรายงานหรือต้องการจัดการทรัพยากร แผงควบคุมของ ClickUpคือที่ที่คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกและรายงานที่ถูกต้องและมีคุณค่าเกี่ยวกับโครงการทรัพยากร งาน Sprint และอื่น ๆ อีกมากมาย

เมื่อคุณเปิดใช้งานแดชบอร์ด ClickApp แล้ว:

  • คลิกที่ไอคอนแดชบอร์ดที่คุณจะพบในแถบด้านข้าง
  • คลิกที่ '+' เพื่อเพิ่มแดชบอร์ด
  • คลิก '+ เพิ่มวิดเจ็ต' เพื่อดึงข้อมูลของคุณ

เริ่มต้นด้วยการทดลองใช้เทมเพลตแดชบอร์ดการจัดการโครงการของ ClickUp!

เทมเพลตแดชบอร์ดการจัดการโครงการของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ติดตามงานของทีมคุณ, ปริมาณงาน, และประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทมเพลตแดชบอร์ดการจัดการโครงการของ ClickUp

เพื่อเพิ่มพลังให้กับแดชบอร์ดของคุณ นี่คือ วิดเจ็ต ที่คุณจะต้องมีและชื่นชอบ:

ชมวิดีโอสาธิตสั้น ๆ นี้เกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าแดชบอร์ดการจัดการโครงการโดยใช้ ClickUp!

กรณีศึกษา: วิธีที่แดชบอร์ด ClickUp ช่วยทีม

แดชบอร์ดของ ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อรวบรวมเมตริกที่สำคัญที่สุดของคุณไว้ในที่เดียว ดูเรื่องราวของลูกค้าจากมหาวิทยาลัย Wake Forest เพื่อดูว่าพวกเขาปรับปรุงการรายงานและการประสานงานได้อย่างไรด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp:

กรณีศึกษา ClickUp ของ Wake Forest

ไม่ว่าคุณต้องการวัดอะไร แดชบอร์ดของ ClickUp คือวิธีที่สมบูรณ์แบบในการได้รับภาพรวมแบบเรียลไทม์ของประสิทธิภาพขององค์กรของคุณ

ช่วยเหลือทีมของคุณ Excel ด้วยแดชบอร์ดโครงการ

ขณะที่คุณสามารถใช้ Excel ในการสร้างแดชบอร์ดได้ แต่ก็ไม่ได้รับประกันว่าเส้นทางของคุณจะราบรื่น รวดเร็ว หรือปราศจากข้อผิดพลาด

ที่เดียวที่รับประกันทุกสิ่งทุกอย่างได้คือ ClickUp!

นี่คือโซลูชันการจัดการโครงการและรายงานแดชบอร์ดแบบครบวงจรที่ทดแทนแดชบอร์ด Excel และแม้แต่สเปรดชีต MS Excel ได้ทั้งหมด

ทำไมต้องรอ เมื่อคุณสามารถสร้างงานได้ไม่จำกัด อัตโนมัติการทำงานของคุณ ติดตามความคืบหน้า และได้รับรายงานที่มีข้อมูลเชิงลึกได้ด้วยเครื่องมือเดียว?

รับ ClickUp ฟรีวันนี้และสร้างแดชบอร์ดที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย!