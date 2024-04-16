แดชบอร์ด: การเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่ทรงพลังง่ายกว่าที่เคย

ตอนนี้มากกว่าที่เคย การเข้าถึงและติดตามงานทั้งหมดของคุณในที่เดียวเป็นสิ่งจำเป็น
นั่นคือจุดที่ClickUp Dashboardsเข้ามาช่วย Dashboards คือศูนย์ควบคุมสำหรับทุกโครงการของคุณ—ช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ได้ทันที ติดตามความคืบหน้า และสร้างความชัดเจนทั่วทั้งบริษัทของคุณ
หลายล้านคนได้ใช้ ClickUp Dashboards แล้วเพื่อทำให้กระบวนการทำงานราบรื่นขึ้น และให้การมองเห็นภาพรวมของงานว่างานถูกทำอย่างไร
วันนี้เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะประกาศว่า ClickUp Dashboards กำลังจะทรงพลังยิ่งขึ้นด้วยการเพิ่มกรณีการใช้งานใหม่ ๆ แม่แบบใหม่ และมุมมอง Dashboard ที่สามารถเพิ่มได้ทุกที่ใน ClickUp เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกของโครงการได้ทันที
สร้างภาพโครงการของคุณด้วยมุมมองแดชบอร์ด
คุณเคยต้องการที่จะเห็นความคืบหน้าของโปรเจ็กต์ของคุณเพียงแค่การมองผ่านหรือไม่? ตอนนี้คุณสามารถทำได้แล้วด้วยมุมมองแดชบอร์ด! มันเหมือนกับการมีพลังพิเศษสำหรับงานของคุณ
ด้วยแดชบอร์ดเป็นมุมมอง คุณสามารถนำสิ่งที่คุณกำลังทำงานอยู่มาสร้างเป็นแผนภูมิและกราฟได้เพียงไม่กี่คลิก—คลิกเพิ่มมุมมอง, มุมมองแดชบอร์ด, และเลือกเทมเพลตแดชบอร์ด มุมมองจะดึงข้อมูลจากงาน/ฟิลด์ที่คุณกำลังทำงานอยู่โดยอัตโนมัติเพื่อสร้างแดชบอร์ดที่แสดงภาพการทำงานของคุณ
แดชบอร์ดแบบง่าย เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของวิธีที่คุณสามารถเจาะลึกประสิทธิภาพการทำงานส่วนตัวของคุณได้โดยการเพิ่มแดชบอร์ดเป็นมุมมองโดยใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า สิ่งนี้จะช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงาน ติดตามความคืบหน้าของงาน และมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด
นี่คือศูนย์บัญชาการส่วนตัวของคุณสำหรับการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นระเบียบ
การปรับแต่งไม่จำกัดด้วยบัตรแดชบอร์ด
เทมเพลตแดชบอร์ดสำเร็จรูปของเราเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น การปรับแต่งมุมมองแดชบอร์ดของคุณนั้นสนุกเหมือนกับการต่อบล็อก ด้วยฟังก์ชันการทำงานของบัตร คุณสามารถเลือกและจัดแสดงข้อมูลที่คุณต้องการได้อย่างแม่นยำตามที่คุณต้องการ
ต้องการเพิ่มบัตรใหม่เพื่อติดตามแง่มุมต่าง ๆ ของงานคุณหรือไม่? ทำได้เลย! ต้องการปรับขนาดให้พอดีหรือไม่? คุณสามารถทำได้เช่นกัน
เลือกจาก40+ บัตรแดชบอร์ดเพื่อปรับแต่งแดชบอร์ดใด ๆ ให้ตรงตามความต้องการของคุณอย่างแท้จริง. บางบัตรที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของเรา ได้แก่:
- บัตรคำนวณ: คำนวณข้อมูลใด ๆ โดยใช้สูตรบนฟิลด์ที่กำหนดเอง
- บัตรแชท: เปิดช่องทางการสื่อสารโดยตรงภายในแดชบอร์ดของคุณ
- บัตรสถานะ: แสดงความคืบหน้าของงานด้วยแผนภูมิวงกลม แบตเตอรี่ หรือแผนภูมิแท่ง
- บัตรลำดับความสำคัญ: จัดเรียงงานตามความเร่งด่วนเพื่อมุ่งเน้นไปที่งานที่มีความสำคัญสูง
- บัตรผู้รับมอบหมาย: เน้นปริมาณงานของแต่ละบุคคลเพื่อสร้างความสมดุลในความรับผิดชอบ
- การ์ดสปรินต์: แสดงความคืบหน้าของสปรินต์ด้วยกราฟความเร็วและกราฟการเผาผลาญ
- ฝังการ์ด: ผสานเนื้อหาจากแอปอื่น ๆ เข้ากับแดชบอร์ดของคุณ
- การ์ดแบบกำหนดเอง: เพิ่มข้อความ รูปภาพ และงาน เพื่อสร้างส่วนที่กำหนดเองได้อย่างสมบูรณ์
พลังของแดชบอร์ดจะยิ่งโดดเด่นมากขึ้นเมื่อผสานกับความยืดหยุ่นของประเภทงานของเรา ตอนนี้คุณสามารถเพิ่มการวิเคราะห์ลงในรายการที่ปรับแต่งได้อย่างสูงซึ่งสร้างขึ้นด้วยประเภทงานได้แล้ว
สร้างแดชบอร์ดสำหรับธุรกิจของคุณทั้งหมด
ไม่ทราบว่าคุณจะใช้แดชบอร์ดในงานของคุณได้อย่างไรใช่ไหม? ให้เราช่วยคุณ! มีกรณีการใช้งานมากมายที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับงานทุกประเภทได้
แดชบอร์ดการจัดการโครงการ
แดชบอร์ดการจัดการโครงการ เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยม ด้วยการเพิ่มเทมเพลตแดชบอร์ดนี้เป็นมุมมองในโครงการใด ๆ คุณจะเห็นได้ทันทีว่ามีความเสี่ยงหรือจุดติดขัดอยู่ที่ใด และสมาชิกทีมคนใดที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อผลักดันโครงการให้ก้าวหน้า ซึ่งช่วยให้คุณจัดสรรเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แดชบอร์ดพอร์ทัลลูกค้า
เทมเพลตแดชบอร์ดพอร์ทัลลูกค้า เป็นมากกว่าช่องทางการสื่อสาร—มันคือพื้นที่การทำงานร่วมกันที่เชิญชวนลูกค้าเข้าสู่กระบวนการโครงการ ซึ่งส่งเสริมความโปร่งใสและความเป็นหุ้นส่วน
แดชบอร์ดนี้เป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความไว้วางใจและรักษาความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งกับลูกค้า
แดชบอร์ดแคมเปญการตลาด
อีกกรณีการใช้งานหนึ่งคือสำหรับทีมการตลาด ด้วยเทมเพลตนี้ ทีมสามารถสร้าง แดชบอร์ดแคมเปญการตลาด ที่ปรับแต่งได้ เพื่อก้าวไปไกลกว่าการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแคมเปญ, การมีส่วนร่วมของผู้ชม, และการติดตามการเปลี่ยนแปลงนั้นง่ายกว่าที่เคย. แดชบอร์ดนี้เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการปรับแต่งกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมและเพิ่มผลกระทบให้สูงสุด.
แดชบอร์ด CRM และการรักษาลูกค้า
นอกจากนี้ ทีมความสำเร็จของลูกค้าสามารถสร้าง แดชบอร์ด CRM และการรักษาลูกค้า เพื่อให้เห็นภาพรวมของสุขภาพลูกค้าและเน้นย้ำจุดที่ควรปรับปรุงและโอกาสในการเติบโต
แดชบอร์ดนี้มีบทบาทสำคัญในการระบุความเสี่ยงของลูกค้าและส่งเสริมความภักดีของลูกค้าในระยะยาว
แดชบอร์ดการขาย
ต้องการให้ทีมขายของคุณมีส่วนร่วมหรือมอบแดชบอร์ดที่ดูง่ายสำหรับข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็วหรือไม่? ทีมขายและเจ้าของธุรกิจสามารถสร้าง แดชบอร์ดการขาย ที่ทรงพลังเพื่อแสดงข้อมูลการขายแบบเรียลไทม์ ช่วยให้สามารถระบุแนวโน้มและโอกาสได้อย่างรวดเร็ว
แดชบอร์ดนี้เกี่ยวกับการเฉลิมฉลองความสำเร็จและผลักดันกลยุทธ์ไปสู่เป้าหมายการขายใหม่
แดชบอร์ดสปรินต์
ทีมซอฟต์แวร์ได้รับการสนับสนุนด้วย เทมเพลตแดชบอร์ดสปรินต์ ที่สร้างไว้ล่วงหน้าของเรา ซึ่งช่วยเพิ่มความคมชัดในการวางแผนและติดตามสปรินต์
มันนำเสนอชุดของตัวชี้วัดเพื่อช่วยนำทางสปรินต์ของคุณไปสู่ความสำเร็จในการทำงานให้เสร็จสิ้น โดยมั่นใจว่าทีมของคุณยังคงมีความคล่องตัวและมุ่งเน้นผลลัพธ์
ClickUp AI: อนาคตของข้อมูลเชิงลึกในการทำงาน
ตามที่คุณเห็น, การมองเห็นที่ยอดเยี่ยมนำไปสู่ความสำเร็จที่ยอดเยี่ยม! ความสามารถของ AI ของ ClickUp Brain ทำให้แดชบอร์ดเหล่านี้ดีขึ้นและใช้งานง่ายขึ้น
ด้วยข้อมูลเชิงลึกจาก AI ของ ClickUp Brain ที่ซ้อนทับอยู่บนแดชบอร์ดของคุณ คุณจึงมีนักวิเคราะห์ข้อมูลเสมือนจริงพร้อมให้บริการตลอดเวลา คุณสามารถถามคำถามใดก็ได้เกี่ยวกับโครงการของคุณ และ ClickUp Brain จะค้นหาข้อมูลทั้งหมดในแดชบอร์ดของคุณทันทีเพื่อนำเสนอคำตอบให้กับคุณ
คุณสมบัตินี้ช่วยลดความจำเป็นในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเองและลดการขัดจังหวะให้น้อยที่สุด
การผสานข้อมูลเชิงลึกจาก AI เข้ากับแดชบอร์ด ClickUp ของคุณ หมายถึงการก้าวสู่อนาคตที่เทคโนโลยีช่วยเสริมศักยภาพของมนุษย์ ทำให้การบริหารโครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นธรรมชาติมากขึ้น และสร้างผลกระทบได้มากยิ่งขึ้น ด้วย AI คุณไม่ได้เพียงแค่บริหารโครงการ—แต่คุณกำลังเชี่ยวชาญมันอย่างแท้จริง
โบนัส:แดชบอร์ด Google Sheets
ไม่ต้องสงสัยเลย นี่คือวิธีที่งานของคุณจะโดดเด่นที่สุด
ผมหวังว่าผมได้โน้มน้าวให้คุณลองใช้ ClickUp Dashboards แล้ว ไม่ว่าคุณจะมีบทบาทอะไร Dashboards เป็นก้าวสำคัญในการบรรลุเป้าหมายที่ทะเยอทะยานที่สุดของคุณ
แดชบอร์ดและมุมมองแดชบอร์ดพร้อมใช้งานในทุกแผนแล้ว เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่นี่