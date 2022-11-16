ประกาศความร่วมมือครั้งใหม่กับ HubSpot

เรากำลังร่วมมือกับผู้นำตลาดในด้าน CRM นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปสำหรับลูกค้าของเราและสำหรับ ClickUp
ที่ClickUp ภารกิจของเราคือการทำให้โลกมีประสิทธิภาพมากขึ้น และแม้ว่าโลกจะเป็นสถานที่ที่ใหญ่โตมาก แต่เราก็เริ่มต้นได้ดีมากแล้ว เนื่องจากมีลูกค้าหลายแสนคนที่ไว้วางใจใช้ ClickUp ทุกวันเพื่อทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในความเป็นจริง ผลิตภัณฑ์ของเราได้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการเติบโตที่น่าทึ่งของเราในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และเป็นรากฐานสำคัญในการทำงานร่วมกันของเราที่นี่ที่ ClickUp
ตามที่คุณอาจทราบHubSpotเป็นผู้นำระดับโลกในด้าน CRM และแพลตฟอร์มของพวกเขากลายเป็นส่วนสำคัญสำหรับทีมที่ติดต่อกับลูกค้าในบริษัทที่ต้องการขยายธุรกิจ HubSpot มอบเครื่องมือและการผสานรวมทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการตลาด การขาย การจัดการเนื้อหา และการบริการลูกค้า เพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับลูกค้า
ตอนนี้ ถ้าคุณและทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นเพื่อมอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจเหล่านี้ได้ล่ะ? นั่นแหละคือสิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อคุณนำพลังของ ClickUp และ HubSpot มาผสานเข้าด้วยกัน
การมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมแก่ลูกค้าต้องอาศัยการทำงานที่ประสานกันอย่างสูงจากหลายทีม. ในปัจจุบัน ความพยายามเหล่านี้มักไม่เชื่อมโยงกัน เนื่องจากถูกจัดการผ่านหลายระบบ — ทำให้การส่งต่อและการร่วมมือกันเป็นเรื่องที่ยากมาก.
สิ่งนี้ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ของลูกค้าเท่านั้น แต่ยังเป็นปัญหาใหญ่สำหรับพนักงานอีกด้วย โดยการนำ ClickUp และ HubSpot มาทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น เราจะมีโอกาสปิดช่องว่างเหล่านี้ในขณะที่ปรับปรุงประสบการณ์ในทั้งสองด้าน
องค์ประกอบสำคัญของความเป็นหุ้นส่วนนี้คือการผสานรวมที่ดียิ่งขึ้นระหว่าง ClickUp และ HubSpot ซึ่งช่วยทำงานอัตโนมัติในงานที่ต้องทำด้วยมือและทำให้ทีมต่างๆ สามารถมาร่วมมือกันเพื่อส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าได้อย่างง่ายดาย ไฮไลท์ของการผสานรวมใหม่นี้ได้แก่:
- การซิงค์สองทาง: ผู้ใช้ ClickUp และ HubSpot สามารถรักษาข้อมูลระหว่างทั้งสองแพลตฟอร์มให้สอดคล้องกันได้แล้ว ทำให้ข้อมูลล่าสุดพร้อมใช้งานในทั้งสองระบบโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
- การทำงานอัตโนมัติอย่างไร้รอยต่อ: ด้วยความสามารถในการกระตุ้นเวิร์กโฟลว์จากแพลตฟอร์มหนึ่งไปยังอีกแพลตฟอร์มหนึ่ง กิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดการเดินทางของลูกค้า รวมถึงกิจกรรมที่ครอบคลุมหลายทีม สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ
นี่คือบางวิธีลูกค้าที่ใช้ร่วมกันสามารถใช้ ClickUp และ HubSpot ร่วมกันเพื่อมอบประสบการณ์ลูกค้าที่ดีขึ้น
เพิ่มความเร็วในการส่งมอบโครงการ
ด้วยการผสานรวมใหม่นี้ ทีมงานสามารถตั้งค่าเวิร์กโฟลว์แทบทุกประเภทที่พวกเขาคิดได้ระหว่าง ClickUp และ HubSpot เพื่อช่วยให้เร่งกระบวนการนำโครงการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าไปสู่ความสำเร็จได้เร็วขึ้น ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้รับผิดชอบในโครงการใน ClickUp เปลี่ยนแปลง ข้อเสนอที่เกี่ยวข้องใน HubSpot จะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติ ทำให้ทีมที่ติดต่อกับลูกค้าทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผู้ติดต่อใหม่ของพวกเขา
ทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติตลอดเส้นทางของลูกค้า
ด้วยการผสานรวม Hubspot ใหม่ ลูกค้า ClickUp สามารถจัดโครงการและกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานะของลูกค้า หรือขั้นตอนของการเดินทางของลูกค้าได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อดีลปิดใน HubSpot โครงการการเริ่มต้นใช้งานที่มีเทมเพลตครบถ้วนสามารถสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติภายใน ClickUp
สิ่งนี้ช่วยให้ทีมบริการมืออาชีพสามารถจัดการกระบวนการเริ่มต้นใช้งานได้ในขณะที่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักสามารถมองเห็นความคืบหน้าของโครงการได้ หรือในตัวอย่างด้านล่าง การเปลี่ยนแปลงสถานะของดีลใน HubSpot สามารถกระตุ้นการริเริ่มการติดต่อที่จัดการผ่านงานใน ClickUp ได้!
ให้ทีมมีความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบต่อลูกค้า
ทีมโครงการสามารถอ้างอิงกลับไปยังดีลได้โดยตรงใน ClickUp ได้ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถติดตามได้ว่างานของตนมีผลกระทบต่อความสำเร็จของลูกค้าอย่างไร ดีลและวัตถุที่เชื่อมโยงกับ HubSpot จะถูกเชื่อมโยงโดยตรงภายในงานและงานย่อยต่างๆ เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและโครงการของพวกเขา
เราเชื่อว่าความร่วมมือครั้งนี้จะกลายเป็นจุดเชื่อมโยงที่ขาดหายไประหว่างทีมที่ติดต่อกับลูกค้าและฝ่ายปฏิบัติการทั่วทั้งองค์กร เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ช่วยให้องค์กรทุกขนาดเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน พร้อมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
ป.ล. หากคุณยังไม่มีแผนการชำระเงินสำหรับ ClickUp หรือ HubSpot เรามีส่วนลด 20% ทั้งสองบริการในช่วงเวลาจำกัด คุณสามารถดูข้อเสนอของ ClickUpที่นี่และข้อเสนอของ HubSpotที่นี่!