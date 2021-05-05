20+ เคล็ดลับการจัดการโครงการสำหรับนักการตลาด

ในฐานะผู้จัดการโครงการการตลาดงานของคุณคือการรักษาความเป็นระเบียบ จัดสรรทรัพยากร และติดตาม ทุกอย่าง ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
เมื่อพูดถึงการจัดการโครงการการตลาดทั้งหมดนี้จริง ๆ แล้ว นั่นคือการปรับสมดุลที่คุณต้องเรียนรู้พร้อมกับงานนับล้านที่อยู่ในมือของคุณ... 🤹♂️
โชคดีสำหรับคุณ เราได้รวบรวมเคล็ดลับการจัดการโครงการที่เป็นประโยชน์จากทีมการตลาดของ ClickUp และผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดอื่นๆ มาให้คุณแล้ว
เมื่อได้เผชิญกับความท้าทายในบทบาทของตน พวกเขาได้เรียนรู้สิ่งหนึ่งหรือสองอย่างเกี่ยวกับการจัดการและบรรลุการทำงานที่มีสมดุล และพวกเขามีความยินดีที่จะแบ่งปันความรู้ให้กับคุณ!
แต่ก่อนอื่น มาดูความรับผิดชอบที่สำคัญของผู้จัดการโครงการการตลาดและสิ่งที่คุณต้องมีเพื่อประสบความสำเร็จในบทบาทของคุณ
มาเริ่มกันเลยดีไหม?!
ผู้จัดการโครงการการตลาดทำอะไรบ้าง?
ผู้จัดการโครงการการตลาดมีหน้าที่รับผิดชอบในการเปลี่ยนวิสัยทัศน์ให้กลายเป็นความจริง ซึ่งสามารถทำได้โดยการจัดการวงจรชีวิตของโครงการที่ยาวนานและซับซ้อน เช่น การเริ่มต้น การวางแผน การดำเนินการ การรักษา และการปิดโครงการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง
หน้าที่ของคุณคือทำความเข้าใจขอบเขตของงาน, ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPIs),ตัวชี้วัด, กำหนดงบประมาณสำหรับแคมเปญ, และตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงการถูกส่งมอบตามกำหนดเวลา
นอกจากการรู้วิธีสร้างโครงการที่ยอดเยี่ยมแล้ว คุณยังต้องรู้ อย่างแม่นยำ ว่าจะต้องทำอย่างไรเมื่อทุกอย่างเริ่มพังทลาย
โอ้ อย่าลืมว่าคุณยังต้องจัดการงาน ทีม ความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ ผลลัพธ์ของโครงการด้วย
โอ๊ย. มีอะไรให้จัดการเยอะจริงๆ ใช่ไหม? 😅
แม้ว่างานของผู้จัดการโครงการการตลาดจะบ้าคลั่งแค่ไหนก็ตาม แต่มันก็สามารถเป็นบทบาทที่น่าตื่นเต้นและน่าเพลิดเพลินได้เช่นกัน
คุณสามารถเพิ่มประสบการณ์ของคุณได้โดยการใช้เวลาเพื่อฝึกฝนทักษะการจัดการโครงการที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งของคุณ และเรียนรู้สิ่งที่ทำให้ผู้จัดการโครงการที่ดีเพื่อให้คุณมีแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณควรตั้งเป้าหมายไว้
และหากคุณต้องการยกระดับเกมของคุณไปอีกขั้น ลองใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเพื่อพิชิตเป้าหมายโครงการของคุณได้ในเวลาอันรวดเร็ว
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาดเช่นClickUp สามารถช่วยคุณทำให้กระบวนการของคุณราบรื่นขึ้น, ระบุและแก้ไขความต้องการที่ไม่เหมือนใครของทีมการตลาดของคุณ, และคืนเวลาอันมีค่าของคุณกลับมา!
นั่นคงดีไม่น้อยเลยใช่ไหม?! 😉
คุณสมบัติหลักที่ควรพิจารณาในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ
- การวางแผนโครงการ: เพื่อวางแผนโครงการของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
- ซอฟต์แวร์ การทำงานร่วมกัน: เพื่อช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย
- การติดตามความคืบหน้าของโครงการ: เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการของคุณ
- การจัดเก็บเอกสาร: เพื่อจัดเก็บและสร้างเอกสารโครงการที่สำคัญอย่างระมัดระวัง
- การตั้งเป้าหมาย: เพื่อให้ทีมของคุณมีชุดของผลลัพธ์ที่ต้องการให้บรรลุ
- ข้อเตือนใจ: เพื่อเตือนคุณเกี่ยวกับกำหนดเวลาของคุณ
- สถานะที่แตกต่างกัน: เพื่อให้คุณทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการ
- สิทธิ์การเข้าถึงของลูกค้า: เพื่ออัปเดตข้อมูลความคืบหน้าของโครงการให้ลูกค้าทราบ
เครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงพลังจะช่วยให้การจัดการทรัพยากรง่ายขึ้น,ปรับปรุงการร่วมมือของทีม, และเพิ่มผลผลิตได้ทันที!
คุณเข้าร่วมไหม? หรือว่าคุณเข้าร่วมแล้ว?! 🙋🏼♀️
เอาล่ะ มาเข้าสู่เนื้อหาที่น่าสนใจและฟังความคิดเห็นจากนักการตลาดท่านอื่น ๆ ว่าพวกเขาจัดการกับเวิร์กโฟลว์และผลักดันโครงการให้ก้าวหน้าได้อย่างไร 👨🏻💻🚀
เคล็ดลับการจัดการโครงการจากผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด
หากคุณกำลังทำงานเกี่ยวกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ให้มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายเพื่อช่วยคุณให้สามารถกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์และสื่อสารข้อความของคุณได้อย่างถูกต้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้อาจเป็นทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ขณะที่ฉันเตรียมเอกสารการตลาด ฉันมอบหมายงานที่เฉพาะเจาะจงมากให้กับแต่ละคน
ตัวอย่างเช่น ฉันอาจขอให้วิศวกรข้อมูลตรวจสอบจุดขายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้วิศวกรข้อมูลคนอื่นๆ สนใจในผลิตภัณฑ์ของเรา
จากนั้นฉันสามารถขอให้ผู้ทำการตลาดผลิตภัณฑ์อีกคนหนึ่งตรวจสอบวิธีการเฉพาะที่จุดขายนี้ถูกกล่าวถึงเพื่อให้แน่ใจว่ามันฟังดูชัดเจน
ด้วยวิธีนี้ คุณจะได้รับงานตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญหลายคน และพวกเขาจะเข้าใจอย่างชัดเจนว่าสามารถช่วยคุณได้อย่างไร
หากคุณกำลังทำงานเกี่ยวกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ให้มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายเพื่อช่วยคุณในการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์และข้อความของคุณให้ชัดเจน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้อาจเป็นทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ขณะที่ฉันเตรียมเอกสารการตลาด ฉันมอบหมายงานที่เฉพาะเจาะจงมากให้กับแต่ละคน
ตัวอย่างเช่น ฉันอาจขอให้วิศวกรข้อมูลตรวจสอบจุดขายที่ตั้งใจให้วิศวกรข้อมูลคนอื่นๆ สนใจในผลิตภัณฑ์ของเรา
จากนั้นฉันสามารถขอให้ผู้ทำการตลาดผลิตภัณฑ์อีกคนหนึ่งตรวจสอบวิธีการเฉพาะที่จุดขายนี้ถูกกล่าวถึงเพื่อให้แน่ใจว่ามันฟังดูชัดเจน
ด้วยวิธีนี้ คุณจะได้รับงานตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญหลายคน และพวกเขาจะเข้าใจอย่างชัดเจนว่าพวกเขาสามารถช่วยคุณได้อย่างไร
มีตำแหน่งศูนย์กลางในทุกมุมมองที่แสดงงานทั้งหมดของคุณที่มีกำหนดส่งในสัปดาห์นี้ไว้ในบอร์ดเดียว เพื่อให้ทั้งทีมทำงานมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันที่มีกำหนดส่งหรือมีกำหนดเริ่มต้น/ดำเนินการในช่วงเวลานั้น
การใช้สปรินต์(1 หรือ 2 สัปดาห์) เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับกรณีนี้ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถค้นหาภารกิจของตนได้อย่างง่ายดาย และไม่รู้สึกถูกกดดันมากเกินไป แต่สามารถค้นหาภารกิจทั้งหมดที่ได้รับมอบหมายในทุกโครงการได้อย่างง่ายดาย แทนที่จะต้องเข้าไปในแต่ละโครงการและค้นหาภารกิจเหล่านั้นเป็นรายบุคคล
มีตำแหน่งศูนย์กลางในทุกมุมมองที่แสดงงานทั้งหมดของคุณที่มีกำหนดส่งในสัปดาห์นี้ไว้ในบอร์ดเดียว เพื่อให้ทั้งทีมทำงานมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันที่มีกำหนดส่งหรือมีกำหนดเริ่มต้น/ดำเนินการในช่วงเวลานั้น
การใช้สปรินต์(1 หรือ 2 สัปดาห์) เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับกรณีนี้ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถค้นหาภารกิจของตนได้อย่างง่ายดาย และไม่รู้สึกถูกท่วมท้นเกินไป แต่สามารถค้นหาภารกิจทั้งหมดที่ได้รับมอบหมายในทุกโครงการได้อย่างง่ายดาย แทนที่จะต้องเข้าไปในแต่ละโครงการและค้นหาภารกิจเหล่านั้นเป็นรายบุคคล
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Amara ใช้ ClickUp สำหรับการจัดการโครงการของเอเจนซี่.
สำหรับโครงการการตลาดใด ๆ หากคุณต้องการให้ประสบความสำเร็จ ก็มีความสำคัญที่จะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน
การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการของคุณมีความสำคัญอย่างยิ่งในการวัดความสำเร็จของโครงการ
แต่ประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดของการกำหนดเป้าหมายโครงการของคุณคือการที่คุณมอบเป้าหมายให้ทีมของคุณสำหรับการคิดสร้างสรรค์ของพวกเขา
หากคุณกำลังบริหารทีม สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้เพื่อความสำเร็จของโครงการคือการไม่ขัดขวางพวกเขา
สำหรับโครงการการตลาดใด ๆ หากคุณต้องการให้ประสบความสำเร็จ ก็มีความสำคัญที่จะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน
การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการของคุณมีความสำคัญอย่างยิ่งในการวัดความสำเร็จของโครงการ
แต่ประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดของการกำหนดเป้าหมายโครงการของคุณคือการที่คุณมอบเป้าหมายให้ทีมของคุณสำหรับการคิดสร้างสรรค์ของพวกเขา
หากคุณกำลังบริหารทีม สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้เพื่อความสำเร็จของโครงการคือการไม่ขัดขวางพวกเขา
ผสานลูกค้าของคุณเข้ากับงานของคุณโดยใช้ช่องว่างสำหรับแขกฟรีของคุณ!
การสื่อสารที่ชัดเจนควรเป็นสิ่งที่ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก เนื่องจากการก้าวหน้าของงานของคุณขึ้นอยู่กับการอนุมัติของลูกค้า
แทนที่จะต้องส่งอีเมลไปกลับถึง 20 ครั้งและสูญเสียการติดตามว่าแต่ละข้อความเกี่ยวกับอะไร คุณสามารถและลูกค้าของคุณติดตามความคืบหน้าของโครงการและการสื่อสารทั้งหมดในอดีตได้ในที่เดียว
ลูกค้าของคุณสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเอกสารโดยตรง ย้ายสถานะ ดูแดชบอร์ด และอื่นๆ อีกมากมาย!
ผสานลูกค้าของคุณเข้ากับงานของคุณโดยใช้ช่องว่างสำหรับแขกฟรีของคุณ!
การสื่อสารที่ชัดเจนควรเป็นสิ่งที่ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก เนื่องจากการก้าวหน้าของงานของคุณขึ้นอยู่กับการอนุมัติของลูกค้า
แทนที่จะส่งอีเมลไปกลับถึง 20 ครั้งและสูญเสียการติดตามว่าข้อความแต่ละฉบับเกี่ยวกับอะไร คุณสามารถและลูกค้าของคุณติดตามความคืบหน้าของโครงการและการสื่อสารทั้งหมดในอดีตได้ในที่เดียว
ลูกค้าของคุณสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเอกสารโดยตรง ย้ายสถานะ ดูแดชบอร์ด และอื่นๆ อีกมากมาย!
วิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพียงวิธีเดียวในการเพิ่มผลผลิตทางการตลาดของเราคือการรวบรวมงานเป็นชุดและปกป้องเวลาในปฏิทินสำหรับวัตถุประสงค์ในการทำงานเฉพาะนั้น
เราเติบโตเอเจนซี่แรกของเราจาก 600 ผู้เข้าชม/เดือน เป็น 15,000 ใน 8 เดือน ผ่านการตลาดเนื้อหาของเรา "วันแบทช์"
ทุกวันพุธเช้า เราได้จัดสรรเวลาไว้สำหรับการเขียนเนื้อหาและการโปรโมต เราจะเริ่มต้นด้วยงานที่มีความสำคัญสูงสุดจากงานค้าง และทำไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้ภายใน 2 ชั่วโมง มันเริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ แต่ผลลัพธ์แบบทบต้นได้เปลี่ยนแปลงธุรกิจของเราไปอย่างสิ้นเชิง
วันนี้ เราใช้หลักการเดียวกันทั้งภายในองค์กรและเมื่อช่วยเหลือหน่วยงานต่าง ๆ ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นใน ClickUp
เริ่มต้นด้วยงานเป็นชุดเล็กๆ ก่อน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีความชัดเจนในสิ่งที่ต้องทำก่อนที่จะเริ่ม แล้วปรับช่วงเวลาการทำงานของคุณตามความเหมาะสม!
วิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพียงอย่างเดียวในการเพิ่มผลผลิตทางการตลาดของเราคือการรวบรวมงานเป็นชุดและปกป้องเวลาในปฏิทินสำหรับวัตถุประสงค์การทำงานเฉพาะนั้น
เราขยายเอเจนซี่แรกของเราจากผู้เข้าชม 600 คนต่อเดือนเป็น 15,000 คนภายใน 8 เดือน ผ่านการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง "วันผลิตชุด" ของเรา
ทุกวันพุธเช้า เราได้จัดสรรเวลาไว้สำหรับการเขียนเนื้อหาและการโปรโมต เราจะเริ่มต้นด้วยงานที่มีความสำคัญสูงสุดจากงานค้าง และทำไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้ภายใน 2 ชั่วโมง มันเริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ แต่ผลลัพธ์แบบทบต้นได้เปลี่ยนแปลงธุรกิจของเราไปอย่างสิ้นเชิง
วันนี้ เราใช้หลักการเดียวกันทั้งภายในองค์กรและเมื่อช่วยเหลือหน่วยงานต่าง ๆ ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นใน ClickUp
เริ่มต้นด้วยงานเป็นชุดเล็กๆ ก่อน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีความชัดเจนในสิ่งที่ต้องทำก่อนที่จะเริ่ม แล้วปรับช่วงเวลาการทำงานตามความเหมาะสม!
สำหรับทีมการตลาดใด ๆ การมีระบบการสื่อสารที่ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
ไม่สำคัญว่าคุณจะทำงานด้วยเครื่องมือที่ล้ำสมัยหรือแค่แผ่นงาน Excel ที่ 'เรียบง่าย' – สมาชิกทุกคนในทีมต้องตระหนักถึงความเป็นเจ้าของ ความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมในโครงการ ในด้านการตลาด คุณไม่เคยทำงานเพียงลำพัง ดังนั้นการกระจายงานต้องชัดเจน!
ในทีมของฉัน เราได้นำเอาองค์ประกอบของวิธีการแบบอไจล์มาใช้บางส่วน– การประชุมเช็คอินและเช็คเอาท์ การอัปเดตอย่างรวดเร็ว การทำสปรินท์รายสัปดาห์ และเป้าหมายรายเดือน สิ่งเหล่านี้ช่วยให้เราตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและทำงานร่วมกันเป็นประจำทุกวัน แม้จะทำงานจากระยะไกลก็ตาม
เครื่องมือมีความสำคัญหรือไม่? แน่นอน! แต่ไม่ใช่เพื่อมีไว้เท่านั้น เครื่องมือต้องตอบสนองความต้องการของคุณและช่วยเหลือคุณ ไม่ใช่เป็นอุปสรรค
สำหรับทีมการตลาดใด ๆ การมีระบบการสื่อสารที่ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
ไม่สำคัญว่าคุณจะทำงานด้วยเครื่องมือที่ล้ำสมัยหรือแค่แผ่นงาน Excel ที่ 'เรียบง่าย' – สมาชิกทุกคนในทีมต้องตระหนักถึงความเป็นเจ้าของ ความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมในโครงการ ในด้านการตลาด คุณไม่เคยทำงานคนเดียว ดังนั้นการกระจายงานต้องชัดเจน!
ในทีมของเรา เราได้นำเอาองค์ประกอบของวิธีการทำงานแบบอไจล์มาใช้บางส่วน– การประชุมเช็คอินและเช็คเอาต์ การอัปเดตอย่างรวดเร็ว การทำงานแบบสปรินท์รายสัปดาห์ และเป้าหมายรายเดือน สิ่งเหล่านี้ช่วยให้เราตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและทำงานร่วมกันได้อย่างต่อเนื่องแม้จะทำงานจากระยะไกล
เครื่องมือมีความสำคัญหรือไม่? แน่นอน! แต่ไม่ใช่เพื่อมีไว้เท่านั้น พวกมันต้องตอบสนองความต้องการของคุณและช่วยคุณ ไม่ใช่ขัดขวางคุณ
ผู้จัดการโครงการดิจิทัลที่ดีที่สุดรู้วิธีการทำงานเบื้องหลัง
หากคุณไม่ได้เป็นนักออกแบบ นักพัฒนา นักวางกลยุทธ์ นักเขียนคำโฆษณา ฯลฯ ในตำแหน่งงานก่อนหน้านี้ คำแนะนำที่สำคัญที่สุดของฉันคือให้เรียนรู้ว่าคนเหล่านั้นทำงานอย่างไร พูดคุยกับพวกเขา อ่านบล็อก/อีบุ๊ก หรือสมัครรับฟังพอดแคสต์เกี่ยวกับสายงานนั้น ๆ แม้กระทั่งขอเข้าร่วมประชุมกับพวกเขาก็ยิ่งดี
การทราบข้อมูลพื้นฐานนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงวิธีการบริหารโครงการของพวกเขาในฐานะบุคคลได้ดีขึ้น วิธีการบริหารโครงการประเภทนี้ และในทางกลับกัน จะช่วยให้คุณเติบโตเป็นมืออาชีพที่มีความรอบรู้มากขึ้น
ผู้จัดการโครงการดิจิทัลที่ดีที่สุดรู้วิธีการทำงานเบื้องหลัง
หากคุณไม่ได้เป็นนักออกแบบ นักพัฒนา นักวางกลยุทธ์ นักเขียนเนื้อหา หรือตำแหน่งอื่น ๆ ในงานก่อนหน้านี้ คำแนะนำที่สำคัญที่สุดของฉันคือให้เรียนรู้ว่าคนเหล่านั้นทำงานอย่างไร พูดคุยกับพวกเขา อ่านบล็อกหรืออีบุ๊ก หรือสมัครฟังพอดแคสต์เกี่ยวกับสายงานนั้น ๆ แม้แต่การนั่งฟังการประชุมของพวกเขาก็ยังดี
การทราบข้อมูลพื้นฐานนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงวิธีการบริหารโครงการของพวกเขาในฐานะบุคคลได้ดีขึ้น วิธีการบริหารโครงการประเภทนี้ และในทางกลับกัน จะช่วยให้คุณเติบโตเป็นมืออาชีพที่มีความรอบรู้มากขึ้น
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันของเอริกาสำหรับการบริหารโครงการแบบ Agile ที่ Adhere Creative.
จัดหาระบบการจัดการโครงการที่มั่นคงและใช้มันอย่างชาญฉลาด
สร้างระบบสำหรับจัดการโครงการและเทมเพลตของคุณภายในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ เพื่อให้คุณสามารถสร้างโครงการใหม่พร้อมใช้งานได้อย่างง่ายดาย
จัดหาระบบการจัดการโครงการที่มั่นคงและใช้มันอย่างชาญฉลาด
สร้างระบบสำหรับจัดการโครงการและเทมเพลตของคุณภายในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ เพื่อให้คุณสามารถสร้างโครงการใหม่พร้อมใช้งานได้อย่างง่ายดาย
ให้เป้าหมายของคุณชัดเจน และเข้าใจว่างานใดที่ต้องการเวลาของคุณจริง ๆ และงานใดที่สามารถมอบหมายหรือเลื่อนออกไปได้ตามเป้าหมายของคุณ
ให้เป้าหมายของคุณชัดเจน และเข้าใจว่างานใดที่ต้องการเวลาของคุณจริง ๆ และงานใดที่สามารถมอบหมายหรือเลื่อนออกไปได้ตามเป้าหมายของคุณ
ฉันได้เห็นว่าโครงการที่มีการจัดการดีที่สุดมีเป้าหมายที่ชัดเจน ละเอียด และกำหนดไว้อย่างดี และมีบุคคลที่มองเห็นภาพรวมของเป้าหมายเหล่านั้นเสมอ ในการตลาด รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ มักจะเป็นตัวตัดสินความสำเร็จหรือความล้มเหลวของแคมเปญ และด้วยเหตุนี้ ผู้ที่ปฏิบัติงานจึงมักไม่มีโอกาสหยุดพัก ถอยออกมาดู และตรวจสอบว่าพวกเขายังคงมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายเดิมของโครงการหรือไม่ ในสถานการณ์เช่นนี้ การประชุมหนึ่งครั้งต่อวันหรือต่อสัปดาห์เพื่อตรวจสอบว่าเรากำลังอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง จะช่วยให้ทุกคนกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้
ประการที่สอง คุณต้องมีเจ้าของที่ชัดเจนสำหรับแต่ละงาน กิจกรรม และโครงการ แม้ว่าจะเป็นงานกลุ่ม เช่น การเขียนบทความบล็อกชุดหนึ่งเกี่ยวกับหัวข้อเฉพาะที่เขียนโดยสมาชิกหลายคนในทีม ก็ต้องมีเจ้าของเพียงคนเดียว สิ่งนี้ช่วยให้เกิดความรับผิดชอบและไม่มีการตกหล่น
ฉันได้เห็นว่าโครงการที่มีการจัดการดีที่สุดมีเป้าหมายที่ชัดเจน ละเอียด และกำหนดไว้อย่างดี และมีบุคคลที่มองเห็นภาพรวมของเป้าหมายเหล่านั้นเสมอ ในการตลาด รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ มักจะเป็นตัวตัดสินความสำเร็จหรือความล้มเหลวของแคมเปญ และด้วยเหตุนี้ ผู้ที่ปฏิบัติงานจึงมักไม่มีโอกาสหยุดพัก ถอยออกมาดู และตรวจสอบว่าพวกเขายังคงมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายเดิมของโครงการหรือไม่ ในสถานการณ์เช่นนี้ การประชุมหนึ่งครั้งต่อวันหรือต่อสัปดาห์เพื่อตรวจสอบว่าเราอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง จะช่วยให้ทุกคนกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้
ประการที่สอง คุณต้องมีเจ้าของที่ชัดเจนสำหรับแต่ละงาน กิจกรรม และโครงการ แม้ว่าจะเป็นงานกลุ่ม เช่น การเขียนบทความบล็อกชุดหนึ่งเกี่ยวกับหัวข้อเฉพาะที่เขียนโดยสมาชิกหลายคนในทีม ก็ต้องมีเจ้าของเพียงคนเดียว สิ่งนี้ช่วยให้เกิดความรับผิดชอบและไม่มีงานใดหลุดรอดจากสายตา
เมื่อพูดถึงการวางแผนโครงการของคุณ ให้ทุกคนในทีมมีส่วนร่วม
โครงการของคุณมีแนวโน้มที่จะเกี่ยวข้องกับหลายแผนกและต้องการความร่วมมือในระดับหนึ่ง ดังนั้นควรเริ่มต้นการประสานงานตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน ซึ่งจะช่วยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดกรอบเวลาในการส่งมอบงาน ลำดับความสำคัญของงานที่ต้องดำเนินการ และคาดการณ์อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น
การให้ทีมของคุณมีส่วนร่วมตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยให้คุณวางแผนได้อย่างสมเหตุสมผล เพื่อที่คุณจะได้ไม่สัญญามากเกินกว่าที่จะทำได้จริงและส่งมอบงานได้ไม่ครบถ้วน
นอกจากนี้ยังจะช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น เนื่องจากทุกคนทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและวิธีการที่พวกเขาต้องร่วมมือกัน
เมื่อพูดถึงการวางแผนโครงการของคุณ ให้ทุกคนในทีมมีส่วนร่วม
โครงการของคุณมีแนวโน้มที่จะเกี่ยวข้องกับหลายแผนกและต้องการความร่วมมือในระดับหนึ่ง ดังนั้นควรเริ่มต้นการประสานงานตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน ซึ่งจะช่วยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดกรอบเวลาในการส่งมอบงาน ลำดับความสำคัญของงานที่ต้องดำเนินการ และคาดการณ์อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น
การให้ทีมของคุณมีส่วนร่วมตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยให้คุณวางแผนได้อย่างสมเหตุสมผล จึงไม่ทำให้ต้องให้สัญญาเกินจริงและทำงานได้ไม่ครบถ้วน
นอกจากนี้ยังจะช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น เนื่องจากทุกคนทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและวิธีการที่พวกเขาต้องร่วมมือกัน
คำแนะนำที่ดีที่สุดที่ฉันเคยได้รับเกี่ยวกับการจัดการโครงการการตลาดคือ อย่าปล่อยให้ความคิดเห็นของคุณกลายเป็นคอขวดที่ขัดขวางไม่ให้โครงการเดินหน้าต่อไป
เมื่อฉันกำลังดูแลโครงการการตลาด ฉันมักจะรับผิดชอบเพียงการกำหนดกลยุทธ์ และจากนั้นก็ดูแลทีมการตลาดภายในของเราและผู้รับเหมาที่ทำ "งาน" จริง ๆ นั่นหมายความว่าฉันต้องได้รับการติดต่ออยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบนี้ หรือบทความนั้น หรือหน้า landing page พวกนี้
การให้ข้อเสนอแนะอย่างรอบคอบไม่ใช้เวลามาก แต่เป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการให้ฉันทำ (คือ ฉันไม่สามารถมอบหมายให้ผู้อื่นทำได้)
นั่นหมายความว่า หากฉันเคยล่าช้าในการให้ข้อเสนอแนะ — ซึ่งโดยปกติจะเป็นบางเวอร์ชันของ "ดูดีมากครับ/ค่ะ กรุณาแก้ไขเล็กน้อยตรงนี้แล้วดำเนินการต่อ" — ฉันก็กำลังทำให้โครงการล่าช้า (บางครั้งเป็นเวลาหลายวัน) เพราะฉันไม่ได้ใช้เวลา 15 นาทีในการดูสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
หากคุณรวมทั้งหมดนี้ตลอดอายุโครงการ คุณอาจต้องเลื่อนวันส่งมอบออกไปหนึ่งถึงสองสัปดาห์เพียงเพราะการรอให้ข้อมูลตอบกลับอย่างรวดเร็วเพียงไม่กี่ครั้ง
ด้วยเหตุนี้ ฉันพยายามไม่ให้คำขอความคิดเห็นค้างอยู่นานเกินกว่าหนึ่งวัน
คำแนะนำที่ดีที่สุดที่ฉันเคยได้รับเกี่ยวกับการบริหารโครงการการตลาดคือ อย่าปล่อยให้ความคิดเห็นของคุณกลายเป็นคอขวดที่ขัดขวางไม่ให้โครงการก้าวหน้า
เมื่อฉันกำลังดูแลโครงการการตลาด ฉันมักจะรับผิดชอบเพียงการกำหนดกลยุทธ์ และจากนั้นก็ดูแลทีมการตลาดภายในของเราและผู้รับเหมาที่ทำ "งาน" จริง ๆ นั่นหมายความว่าฉันต้องถูกติดต่ออยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบนี้ หรือบทความนั้น หรือหน้า landing page พวกนี้
การให้ข้อเสนอแนะอย่างรอบคอบไม่ใช้เวลามากนัก แต่เป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการให้ฉันทำ (คือ ฉันไม่สามารถมอบหมายให้ผู้อื่นทำได้)
นั่นหมายความว่า หากฉันเคยล่าช้าในการให้ข้อเสนอแนะ — ซึ่งโดยปกติจะเป็นบางเวอร์ชันของ "ดูดีมากครับ/ค่ะ กรุณาแก้ไขเล็กน้อยแล้วดำเนินการต่อ" — ฉันก็กำลังทำให้โครงการล่าช้า (บางครั้งเป็นเวลาหลายวัน) เพราะฉันไม่ได้ใช้เวลา 15 นาทีในการดูสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
หากคุณรวมทั้งหมดนี้ตลอดอายุโครงการ คุณอาจต้องเลื่อนวันส่งมอบออกไปหนึ่งถึงสองสัปดาห์เพียงเพราะการรอให้ข้อมูลตอบกลับอย่างรวดเร็วเพียงไม่กี่ครั้ง
ด้วยเหตุนี้ ฉันพยายามที่จะไม่ปล่อยให้คำขอความคิดเห็นค้างอยู่นานเกินกว่าหนึ่งวัน
โครงการการตลาดมักต้องการส่วนประกอบที่หลากหลายมากมายจนทำให้ยากที่จะมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายสูงสุด
นั่นคือเหตุผลที่เราเริ่มต้นทุกโครงการใหม่กับ Userback ด้วยคำถามที่ง่ายแต่ทรงพลัง – ความสำเร็จมีลักษณะอย่างไร?
โดยการตอบคำถามนี้เพียงข้อเดียว เราสามารถทำให้ทีมของเราสอดคล้องกัน ระบุการติดตามที่เราต้องการ และทำให้ทุกส่วนต่าง ๆ ยังคงขับเคลื่อนโครงการไปข้างหน้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของเรา
โครงการการตลาดมักต้องการส่วนประกอบที่หลากหลายมากมายจนทำให้ยากที่จะมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายสูงสุด
นั่นคือเหตุผลที่เราเริ่มต้นทุกโครงการใหม่กับ Userback ด้วยคำถามที่ง่ายแต่ทรงพลัง – ความสำเร็จมีลักษณะอย่างไร?
โดยการตอบคำถามนี้เพียงข้อเดียว เราสามารถทำให้ทีมของเราสอดคล้องกัน ระบุการติดตามที่เราต้องการ และทำให้ทุกส่วนต่าง ๆ ยังคงขับเคลื่อนโครงการไปข้างหน้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของเรา
ที่ Marker. io เราให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์เป็นอันดับแรก ดังนั้นเราจึงเขียนข้อกำหนดที่ละเอียดสำหรับแต่ละฟีเจอร์ใหม่ที่เราสร้างขึ้น
เราสร้างเนื้อหาของเราในแบบเดียวกัน!
ก่อนที่เราจะเขียนเนื้อหาแม้แต่บรรทัดเดียว เราจะกรอกแบบฟอร์มสเปคที่ละเอียด: ปัญหาคืออะไร, ผู้ชมคือใคร, ประเภทและรูปแบบของเนื้อหาคืออะไร?
เราถามตัวเองด้วยว่า: เรากำลังสร้างเนื้อหาชิ้นนี้เพื่อ SEO, เพื่อการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว, เพื่อการส่งเสริมการขาย, หรือเพื่อสร้างแบรนด์? เราพบว่าวิธีนี้ช่วยให้เราสามารถผลิตเนื้อหาคุณภาพสูงได้ทุกครั้ง
ที่ Marker. io เราให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์เป็นอันดับแรก ดังนั้นเราจึงเขียนข้อกำหนดที่ละเอียดสำหรับแต่ละฟีเจอร์ใหม่ที่เราสร้างขึ้น
เราสร้างเนื้อหาของเราในแบบเดียวกัน!
ก่อนที่เราจะเขียนเนื้อหาแม้แต่บรรทัดเดียว เราจะกรอกแบบฟอร์มสเปคที่ละเอียด: ปัญหาคืออะไร, กลุ่มเป้าหมายคือใคร, ประเภทและรูปแบบของเนื้อหาคืออะไร?
เราถามตัวเองด้วยว่า: เรากำลังสร้างเนื้อหาชิ้นนี้เพื่อ SEO, เพื่อการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว, เพื่อการส่งเสริมการขาย, หรือเพื่อสร้างแบรนด์? เราพบว่าวิธีนี้ช่วยให้เราสามารถผลิตเนื้อหาคุณภาพสูงได้ทุกครั้ง
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Marker.io จัดการการติดตามข้อบกพร่องด้วย ClickUp.
ตรวจสอบกระบวนการทำงานของคุณทุกเดือน และปรับปรุงระบบการจัดการโครงการให้เหมาะสม
โปรดจำไว้ว่ากระบวนการที่คุณมีอยู่นั้นมีไว้เพื่อช่วยให้คุณดำเนินการได้เร็วขึ้น ไม่ใช่เพื่อทำให้ช้าลง
ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความเร็วสูง โครงการและพลวัตของทีมมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว
ขั้นตอนที่เคยสมเหตุสมผลเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน อาจล้าสมัยได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อถึงเวลานั้น มันจะสร้างความหงุดหงิดให้กับเพื่อนร่วมทีมของคุณอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมถึงลดประสิทธิภาพโดยรวมของงาน (และความพึงพอใจที่งานนำมาให้)
ตรวจสอบกระบวนการทำงานของคุณทุกเดือน และปรับปรุงระบบการจัดการโครงการให้เหมาะสม
โปรดจำไว้ว่ากระบวนการที่คุณมีอยู่นั้นมีไว้เพื่อช่วยให้คุณดำเนินการได้เร็วขึ้น ไม่ใช่เพื่อทำให้ช้าลง
ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความเร็วสูง โครงการและพลวัตของทีมมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว
ขั้นตอนที่เคยสมเหตุสมผลเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน อาจล้าสมัยได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อถึงเวลานั้น มันจะสร้างความหงุดหงิดให้กับเพื่อนร่วมทีมของคุณอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมถึงลดประสิทธิภาพโดยรวมของงาน (และความพึงพอใจที่งานนำมาให้)
การเริ่มต้นโครงการใหม่สามารถทำให้รู้สึกตื่นเต้นหรือหวาดหวั่นได้
หากคุณเป็นหนึ่งในผู้ที่รู้สึกท่วมท้นได้ง่ายเมื่อต้องรับมือกับโครงการใหญ่ใหม่ ๆ ผมขอแนะนำให้เริ่มต้นด้วยการกำหนดไทม์ไลน์
โดยปกติแล้ว โครงการมักจะมีกำหนดเวลาสิ้นสุด ดังนั้นการจัดทำแผนเวลาสำหรับการดำเนินงานจึงช่วยให้โครงการสามารถจัดการได้ดีขึ้น และในขณะเดียวกันก็ช่วยกระตุ้นให้เกิดการกระทำ (เมื่อคุณตระหนักว่าการเริ่มต้นเร็วดีกว่าการเริ่มต้นช้า) ไม่ต้องพูดถึงการช่วยให้โครงการสำเร็จตามกำหนดเวลา
การเริ่มต้นโครงการใหม่สามารถทำให้รู้สึกตื่นเต้นหรือน่ากลัวได้
หากคุณเป็นหนึ่งในผู้ที่รู้สึกท่วมท้นได้ง่ายเมื่อต้องรับมือกับโครงการใหญ่ใหม่ ๆ ฉันขอแนะนำให้เริ่มต้นด้วยการกำหนดไทม์ไลน์
โดยปกติแล้ว โครงการมักจะมีกำหนดเส้นตาย ดังนั้นการจัดทำแผนเวลาสำหรับการดำเนินงานจึงช่วยให้โครงการสามารถจัดการได้ง่ายขึ้น และในขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการลงมือทำ (เมื่อคุณตระหนักว่าการเริ่มต้นเร็วดีกว่าการเริ่มต้นช้า) ไม่ต้องพูดถึงการช่วยให้โครงการเสร็จสิ้นตรงเวลาอีกด้วย
ClickUp เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการลูกค้าทั้งหมดของคุณในที่เดียว
ในฐานะผู้ที่ต้องการการกำกับดูแลธุรกิจ โดยเฉพาะโครงการที่มีมูลค่าสูง เคล็ดลับที่มีประโยชน์อย่างหนึ่งคือการใช้ 'แท็ก' และ 'ไทม์ไลน์' ในมุมมอง 'ทุกอย่าง' ใน Spaces
ทีมของเราได้รับคำสั่งให้ 'ติดแท็ก' โครงการต่างๆ เช่น เว็บไซต์ใหม่ เป็น 'Projectdev' จากนั้นเราจะมีมุมมองไทม์ไลน์ใน 'ทุกอย่าง' ที่แสดงโครงการทั้งหมดที่มีแท็กนี้ 'Projectdev'
สิ่งนี้ช่วยให้ฉันสามารถมองเห็นภาพรวมได้อย่างยอดเยี่ยม ทำให้ฉันสามารถถอยออกมาและประเมินวันเริ่มต้น วันสิ้นสุด และกระบวนการทำงานทั้งหมดของธุรกิจและลูกค้าทั้งหมดได้ในมุมมองเดียวที่เรียบง่าย!
ClickUp เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการลูกค้าทั้งหมดของคุณในที่เดียว
ในฐานะผู้ที่ต้องการการกำกับดูแลธุรกิจ โดยเฉพาะโครงการที่มีมูลค่าสูง เคล็ดลับที่มีประโยชน์อย่างหนึ่งคือการใช้ 'แท็ก' และ 'ไทม์ไลน์' ในมุมมอง 'ทุกอย่าง' ใน Spaces
ทีมของเราได้รับคำสั่งให้ 'ติดแท็ก' โครงการต่างๆ เช่น เว็บไซต์ใหม่ เป็น 'Projectdev' จากนั้นเราจะมีมุมมองไทม์ไลน์ใน 'ทุกอย่าง' ที่แสดงโครงการทั้งหมดที่มีแท็กนี้ 'Projectdev'
สิ่งนี้ให้การกำกับดูแลที่ยอดเยี่ยม ทำให้ฉันสามารถถอยออกมาและประเมินวันเริ่มต้น วันสิ้นสุด และกระบวนการทำงานทั้งหมดในธุรกิจทั้งหมดและลูกค้าทั้งหมดได้ในมุมมองที่เรียบง่ายเพียงหนึ่งเดียว!
พยายามอย่างเต็มที่ในการรวมความพยายามทั้งหมดในการบริหารโครงการของคุณเข้าด้วยกัน
เมื่อมีแอปพลิเคชันหลายตัวที่คุณใช้สำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกัน สมาชิกในทีมอาจพบว่าเป็นเรื่องยากที่จะติดตามทุกแอปได้ทัน
แทนที่จะทำเช่นนั้น คุณควรค้นหาแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่สามารถแก้ปัญหาทั้งหมดของคุณได้ในคราวเดียว เช่น ClickUp (แนะนำเป็นพิเศษ), Asana, หรือ Notion; และเปลี่ยนโครงการของคุณให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีชีวิตชีวาในแพลตฟอร์มนั้นเพื่อให้เพื่อนร่วมทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่แพลตฟอร์มเดียวได้
พยายามอย่างเต็มที่ในการรวมความพยายามทั้งหมดของคุณในการบริหารโครงการให้เป็นหนึ่งเดียว
เมื่อมีแอปพลิเคชันหลายตัวที่คุณใช้สำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกัน สมาชิกในทีมอาจพบว่าเป็นเรื่องยากที่จะติดตามทุกแอปได้ทัน
แทนที่จะทำเช่นนั้น คุณควรค้นหาแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่สามารถแก้ปัญหาทั้งหมดของคุณได้ในคราวเดียว เช่น ClickUp (แนะนำเป็นพิเศษ), Asana, หรือ Notion; และเปลี่ยนโครงการของคุณให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีชีวิตชีวาในแพลตฟอร์มนั้นเพื่อให้เพื่อนร่วมทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่แพลตฟอร์มเดียวได้
มันน่าเสียดายที่ต้องพูดแบบนี้ แต่เพียงเพราะโปรเจกต์นี้เป็นสิ่งสำคัญอันดับต้น ๆ สำหรับคุณในฐานะนักการตลาด ไม่ได้หมายความว่ามันสำคัญสำหรับคนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ของคุณเช่นกัน
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของคุณอาจกำลังกลอกตาอย่างเบื่อหน่ายเมื่อนึกถึงการใช้เวลาให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะกับคุณ
ดังนั้น งานอันดับหนึ่งของคุณคือทำให้ผู้คนตื่นเต้น *
คว้าคอเสื้อพวกเขาไว้แล้วทำให้พวกเขาเห็นภาพรวม: การจราจรมากขึ้น, ลูกค้าเป้าหมายมากขึ้น, การเติบโตของบริษัทมากขึ้น. *
ทำให้พวกเขารู้สึกเหมือนเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่ยอดเยี่ยมและเป็นคนที่ดีมาก ๆ ที่ช่วยเหลือคุณ
คุณสามารถทำได้โดยการอัปเดตงานใน ClickUp อย่างสม่ำเสมอ, ฉลองทุกความคืบหน้าเล็กน้อย, และเตือนทุกคนเกี่ยวกับแผนและบทบาทของพวกเขาในนั้น.
มันน่าเสียใจที่ต้องพูดแบบนี้ แต่เพียงเพราะโปรเจ็กต์นี้เป็นสิ่งที่คุณให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกในฐานะนักการตลาด ก็ไม่ได้หมายความว่ามันสำคัญสำหรับผู้อื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโปรเจ็กต์ของคุณเช่นกัน
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของคุณอาจกำลังกลอกตาอย่างเบื่อหน่ายเมื่อนึกถึงการใช้เวลาให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะกับคุณ
ดังนั้น งานอันดับหนึ่งของคุณคือทำให้ผู้คนตื่นเต้น *
คว้าคอเสื้อพวกเขาไว้แล้วทำให้พวกเขาเห็นภาพรวม: การจราจรมากขึ้น, ลูกค้าเป้าหมายมากขึ้น, การเติบโตของบริษัทมากขึ้น. *
ทำให้พวกเขารู้สึกเหมือนเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่ยอดเยี่ยมและเป็นคนที่ดีมาก ๆ ที่ช่วยเหลือคุณ
คุณสามารถทำได้โดยการอัปเดตงานใน ClickUp อย่างสม่ำเสมอ, ฉลองทุกความคืบหน้าเล็กน้อย, และเตือนให้ทุกคนทราบถึงแผนและบทบาทของพวกเขาในนั้น.
ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมในโครงการรวบรวมเคล็ดลับการจัดการโครงการนี้! 🙏🏽
และตอนนี้ มาฟังความคิดเห็นจากทีม ClickUp ของเรา!
เคล็ดลับการจัดการโครงการจากทีมการตลาดของ ClickUp
ทีมการตลาดของเรารู้จักเคล็ดลับบางอย่างเกี่ยวกับความมหัศจรรย์ของการใช้ซอฟต์แวร์จัดการโครงการฟรีสำหรับการทำงาน 😉🧙🏻♀️
พวกเขาพึ่งพา ClickUp เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของพวกเขา ตั้งแต่เนื้อหาและโซเชียลมีเดียไปจนถึงการโฆษณาแบบชำระเงินและอื่นๆ
ClickUp เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการติดตามเป้าหมายและช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบงานได้อย่างรวดเร็ว ประสานงานโครงการข้ามทีม และบริหารจัดการแคมเปญการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่ดีที่สุดคือ พวกเขาสามารถทำทั้งหมดนั้น และ มากกว่านั้นได้ในที่เดียว
รับฟังจากสมาชิกทีมการตลาดของเราเกี่ยวกับวิธีที่พวกเขาใช้ ClickUpทุกวัน และบางทีคุณอาจเริ่มทำตามในกระบวนการการตลาดของคุณได้เช่นกัน!
ClickUp สำหรับการจัดการเนื้อหาคือตัวเปลี่ยนเกม
เราสามารถสร้างเทมเพลตงานสำหรับหน้าแลนดิ้งเพจทั้งหมดของเราได้อย่างง่ายดาย ระบุจุดติดขัดด้วยตัวติดตามสถานะในมุมมองบอร์ด และทราบสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นถัดไปโดยใช้แท็กและลำดับความสำคัญ
การรีวิวบล็อกได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้ระบบอัตโนมัติ และสามารถแสดงภาพการไหลของอีเมลบนแผนผังความคิดได้
การปรับแต่งคือสิ่งที่ทำให้ ClickUp เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังอย่างแท้จริงสำหรับทีมการตลาด
ClickUp สำหรับการจัดการเนื้อหาคือตัวเปลี่ยนเกม
เราสามารถสร้างเทมเพลตงานสำหรับหน้าแลนดิ้งเพจทั้งหมดของเราได้อย่างง่ายดาย ระบุจุดติดขัดด้วยตัวติดตามสถานะในมุมมองบอร์ด และทราบสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นถัดไปโดยใช้แท็กและลำดับความสำคัญ
การรีวิวบล็อกได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้ระบบอัตโนมัติ และสามารถแสดงภาพกระบวนการส่งอีเมลได้บนแผนผังความคิด
การปรับแต่งคือสิ่งที่ทำให้ ClickUp เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังอย่างแท้จริงสำหรับทีมการตลาด
อย่าประเมินค่าของงานที่ทำซ้ำต่ำเกินไป
ในแต่ละวันของชีวิตนักการตลาดนั้นไม่ซ้ำกัน ความสำคัญเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว และเรามักต้องปรับเปลี่ยนทิศทางในทันที
อย่างไรก็ตาม มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามนิสัยมากมายที่จำเป็นอย่างยิ่งในบทบาทของเรา เราตรวจสอบข้อมูล, ทำการตรวจสอบ, ตรวจสอบคู่แข่งขัน, เป็นต้น หลายครั้งที่งานง่าย ๆ แต่สำคัญเหล่านี้หลุดรอดไปจากความสนใจ
สร้างระบบความรับผิดชอบสำหรับงานประจำวันของคุณ จะช่วยประหยัดพื้นที่ในสมองของคุณเพื่อมุ่งเน้นไปที่งานที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้มากขึ้น
อย่าประเมินค่าของงานที่ทำซ้ำต่ำเกินไป
ในแต่ละวันของชีวิตนักการตลาดนั้นไม่ซ้ำกัน ความสำคัญเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว และเรามักต้องปรับเปลี่ยนทิศทางได้ในทันที
อย่างไรก็ตาม มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามนิสัยมากมายที่จำเป็นในบทบาทของเรา เราตรวจสอบข้อมูล, ทำการตรวจสอบ, ตรวจสอบคู่แข่งขัน, เป็นต้น หลายครั้งงานที่ง่ายแต่สำคัญเหล่านี้หลุดรอดไปจากความสนใจ
สร้างระบบความรับผิดชอบสำหรับงานประจำวันของคุณ จะช่วยประหยัดพื้นที่ในสมองของคุณเพื่อมุ่งเน้นไปที่งานที่ไม่สามารถคาดเดาได้ข้างหน้า
มีเป้าหมายของโครงการที่ชัดเจนและเข้าใจขอบเขตของงานก่อนที่จะเริ่มดำเนินการ
ด้วยโครงร่างที่ละเอียดซึ่งระบุไทม์ไลน์ของโครงการ วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ คุณจะเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เวลารวมถึงทรัพยากรของบริษัทได้อย่างเต็มที่
นำสิ่งที่ขัดขวางออกมาเปิดเผยตั้งแต่เริ่มต้น สร้างโซลูชันที่สามารถขยายได้ และรักษาความสอดคล้องของทีม!
มีเป้าหมายของโครงการที่ชัดเจนและเข้าใจขอบเขตของงานก่อนที่จะเริ่มดำเนินการ
ด้วยโครงร่างที่ละเอียดซึ่งระบุไทม์ไลน์ของโครงการ วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ คุณจะเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เวลารวมถึงทรัพยากรของบริษัทได้อย่างสูงสุด
นำสิ่งที่ขัดขวางออกมาเปิดเผยตั้งแต่เริ่มต้น สร้างโซลูชันที่สามารถขยายได้ และทำให้ทีมของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกัน!
ในฐานะนักการตลาด เราต้องจัดการกับงานด้านเนื้อหาที่หลากหลายในแต่ละวันอยู่เสมอ
เพื่อมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ต้องการความสนใจของฉัน ฉันใช้การผสมผสานระหว่างหน้าหลักและ ถาดงาน
ฉันเริ่มต้นที่หน้าหลัก ค้นหาว่างานใดที่ต้องทำในวันนี้ จากนั้นย้ายงานเหล่านั้นไปยังถาดงาน ฉันยังสามารถลากงานเหล่านั้นตามลำดับได้ เพื่อให้รู้ว่าต้องทำงานใดก่อนหลัง
ไม่เพียงแต่ช่วยให้ฉันมีสมาธิกับสิ่งที่ต้องทำเท่านั้น แต่ยังรู้สึกพึงพอใจอย่างมากเมื่อได้ย้ายงานออกจากถาดเมื่อทำเสร็จในแต่ละวันอีกด้วย!
ในฐานะนักการตลาด เราต้องจัดการกับงานด้านเนื้อหาหลากหลายประเภทในแต่ละวันอยู่เสมอ
เพื่อมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ต้องการความสนใจของฉัน ฉันใช้การผสมผสานระหว่างหน้าหลักและ ถาดงาน
ฉันเริ่มต้นที่หน้าหลัก ค้นหาว่างานใดที่ต้องทำในวันนี้ จากนั้นย้ายงานเหล่านั้นไปยังถาดงาน ฉันยังสามารถลากงานเหล่านั้นตามลำดับได้ เพื่อให้รู้ว่าต้องทำงานใดก่อนหลัง
ไม่เพียงแต่ช่วยให้ฉันมีสมาธิกับสิ่งที่ต้องทำเท่านั้น แต่ยังรู้สึกพึงพอใจอย่างมากเมื่อได้ย้ายงานออกจากถาดเมื่อทำเสร็จในแต่ละวันอีกด้วย!
เคล็ดลับการจัดการโครงการอันดับ 1 ของฉันสำหรับนักการตลาดคือ อย่าประเมินพลังของการจัดระเบียบต่ำเกินไป!
ไม่ว่าคุณจะใช้กระดาษโน้ต Post-it แพลตฟอร์มการจัดการโครงการอย่าง ClickUp หรือสเปรดชีต Excel แบบดั้งเดิม การจัดระเบียบงานของคุณเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการควบคุมโครงการและทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา
เคล็ดลับการจัดการโครงการอันดับ 1 ของฉันสำหรับนักการตลาดคือ อย่าประเมินพลังของการจัดระเบียบต่ำเกินไป!
ไม่ว่าคุณจะใช้กระดาษโน้ต Post-it แพลตฟอร์มการจัดการโครงการอย่าง ClickUp หรือสเปรดชีต Excel แบบดั้งเดิม การจัดระเบียบงานของคุณเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการควบคุมโครงการและทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา
สรุป
การบริหารโครงการการตลาดไม่จำเป็นต้องน่ากลัวขนาดนั้น
ในความเป็นจริง มันสามารถสนุกได้ด้วยความช่วยเหลือของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเช่น ClickUp!
กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน กำหนดกรอบเวลาที่เหมาะสม ปรับปรุงการทำงานร่วมกันในทีม ดำเนินโครงการและทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลาได้อย่างง่ายดาย และประหยัดเวลาเพื่อให้คุณสามารถทำสิ่งที่คุณรักได้มากขึ้น
สมัครบัญชีฟรีวันนี้และกลายเป็นผู้จัดการโครงการการตลาดที่มีประสิทธิภาพได้ในเวลาไม่นาน! 😉 🚀