บล็อก ClickUp
20+ เคล็ดลับการจัดการโครงการสำหรับนักการตลาด
Manage

20+ เคล็ดลับการจัดการโครงการสำหรับนักการตลาด

Leila Cruz
Leila CruzContent Partnership Specialist
5 พฤษภาคม 2564

ในฐานะผู้จัดการโครงการการตลาดงานของคุณคือการรักษาความเป็นระเบียบ จัดสรรทรัพยากร และติดตาม ทุกอย่าง ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

เมื่อพูดถึงการจัดการโครงการการตลาดทั้งหมดนี้จริง ๆ แล้ว นั่นคือการปรับสมดุลที่คุณต้องเรียนรู้พร้อมกับงานนับล้านที่อยู่ในมือของคุณ... 🤹‍♂️

โชคดีสำหรับคุณ เราได้รวบรวมเคล็ดลับการจัดการโครงการที่เป็นประโยชน์จากทีมการตลาดของ ClickUp และผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดอื่นๆ มาให้คุณแล้ว

เมื่อได้เผชิญกับความท้าทายในบทบาทของตน พวกเขาได้เรียนรู้สิ่งหนึ่งหรือสองอย่างเกี่ยวกับการจัดการและบรรลุการทำงานที่มีสมดุล และพวกเขามีความยินดีที่จะแบ่งปันความรู้ให้กับคุณ!

แต่ก่อนอื่น มาดูความรับผิดชอบที่สำคัญของผู้จัดการโครงการการตลาดและสิ่งที่คุณต้องมีเพื่อประสบความสำเร็จในบทบาทของคุณ

มาเริ่มกันเลยดีไหม?!

ผู้จัดการโครงการการตลาดทำอะไรบ้าง?

ผู้จัดการโครงการการตลาดมีหน้าที่รับผิดชอบในการเปลี่ยนวิสัยทัศน์ให้กลายเป็นความจริง ซึ่งสามารถทำได้โดยการจัดการวงจรชีวิตของโครงการที่ยาวนานและซับซ้อน เช่น การเริ่มต้น การวางแผน การดำเนินการ การรักษา และการปิดโครงการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง

หน้าที่ของคุณคือทำความเข้าใจขอบเขตของงาน, ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPIs),ตัวชี้วัด, กำหนดงบประมาณสำหรับแคมเปญ, และตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงการถูกส่งมอบตามกำหนดเวลา

นอกจากการรู้วิธีสร้างโครงการที่ยอดเยี่ยมแล้ว คุณยังต้องรู้ อย่างแม่นยำ ว่าจะต้องทำอย่างไรเมื่อทุกอย่างเริ่มพังทลาย

โอ้ อย่าลืมว่าคุณยังต้องจัดการงาน ทีม ความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ ผลลัพธ์ของโครงการด้วย

โอ๊ย. มีอะไรให้จัดการเยอะจริงๆ ใช่ไหม? 😅

ชายที่กำลังจัดการงานหลายอย่างพร้อมกันในที่ทำงาน

แม้ว่างานของผู้จัดการโครงการการตลาดจะบ้าคลั่งแค่ไหนก็ตาม แต่มันก็สามารถเป็นบทบาทที่น่าตื่นเต้นและน่าเพลิดเพลินได้เช่นกัน

คุณสามารถเพิ่มประสบการณ์ของคุณได้โดยการใช้เวลาเพื่อฝึกฝนทักษะการจัดการโครงการที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งของคุณ และเรียนรู้สิ่งที่ทำให้ผู้จัดการโครงการที่ดีเพื่อให้คุณมีแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณควรตั้งเป้าหมายไว้

และหากคุณต้องการยกระดับเกมของคุณไปอีกขั้น ลองใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเพื่อพิชิตเป้าหมายโครงการของคุณได้ในเวลาอันรวดเร็ว

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาดเช่นClickUp สามารถช่วยคุณทำให้กระบวนการของคุณราบรื่นขึ้น, ระบุและแก้ไขความต้องการที่ไม่เหมือนใครของทีมการตลาดของคุณ, และคืนเวลาอันมีค่าของคุณกลับมา!

นั่นคงดีไม่น้อยเลยใช่ไหม?! 😉

คุณสมบัติหลักที่ควรพิจารณาในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ

  • การวางแผนโครงการ: เพื่อวางแผนโครงการของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ซอฟต์แวร์ การทำงานร่วมกัน: เพื่อช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย
  • การติดตามความคืบหน้าของโครงการ: เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการของคุณ
  • การจัดเก็บเอกสาร: เพื่อจัดเก็บและสร้างเอกสารโครงการที่สำคัญอย่างระมัดระวัง
  • การตั้งเป้าหมาย: เพื่อให้ทีมของคุณมีชุดของผลลัพธ์ที่ต้องการให้บรรลุ
  • ข้อเตือนใจ: เพื่อเตือนคุณเกี่ยวกับกำหนดเวลาของคุณ
  • สถานะที่แตกต่างกัน: เพื่อให้คุณทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการ
  • สิทธิ์การเข้าถึงของลูกค้า: เพื่ออัปเดตข้อมูลความคืบหน้าของโครงการให้ลูกค้าทราบ

เครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงพลังจะช่วยให้การจัดการทรัพยากรง่ายขึ้น,ปรับปรุงการร่วมมือของทีม, และเพิ่มผลผลิตได้ทันที!

คุณเข้าร่วมไหม? หรือว่าคุณเข้าร่วมแล้ว?! 🙋🏼‍♀️

เอาล่ะ มาเข้าสู่เนื้อหาที่น่าสนใจและฟังความคิดเห็นจากนักการตลาดท่านอื่น ๆ ว่าพวกเขาจัดการกับเวิร์กโฟลว์และผลักดันโครงการให้ก้าวหน้าได้อย่างไร 👨🏻‍💻🚀

เคล็ดลับการจัดการโครงการจากผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด

หากคุณกำลังทำงานเกี่ยวกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ให้มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายเพื่อช่วยคุณให้สามารถกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์และสื่อสารข้อความของคุณได้อย่างถูกต้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้อาจเป็นทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ขณะที่ฉันเตรียมเอกสารการตลาด ฉันมอบหมายงานที่เฉพาะเจาะจงมากให้กับแต่ละคน

ตัวอย่างเช่น ฉันอาจขอให้วิศวกรข้อมูลตรวจสอบจุดขายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้วิศวกรข้อมูลคนอื่นๆ สนใจในผลิตภัณฑ์ของเรา

จากนั้นฉันสามารถขอให้ผู้ทำการตลาดผลิตภัณฑ์อีกคนหนึ่งตรวจสอบวิธีการเฉพาะที่จุดขายนี้ถูกกล่าวถึงเพื่อให้แน่ใจว่ามันฟังดูชัดเจน

ด้วยวิธีนี้ คุณจะได้รับงานตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญหลายคน และพวกเขาจะเข้าใจอย่างชัดเจนว่าสามารถช่วยคุณได้อย่างไร

หากคุณกำลังทำงานเกี่ยวกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ให้มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายเพื่อช่วยคุณในการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์และข้อความของคุณให้ชัดเจน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้อาจเป็นทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ขณะที่ฉันเตรียมเอกสารการตลาด ฉันมอบหมายงานที่เฉพาะเจาะจงมากให้กับแต่ละคน

ตัวอย่างเช่น ฉันอาจขอให้วิศวกรข้อมูลตรวจสอบจุดขายที่ตั้งใจให้วิศวกรข้อมูลคนอื่นๆ สนใจในผลิตภัณฑ์ของเรา

จากนั้นฉันสามารถขอให้ผู้ทำการตลาดผลิตภัณฑ์อีกคนหนึ่งตรวจสอบวิธีการเฉพาะที่จุดขายนี้ถูกกล่าวถึงเพื่อให้แน่ใจว่ามันฟังดูชัดเจน

ด้วยวิธีนี้ คุณจะได้รับงานตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญหลายคน และพวกเขาจะเข้าใจอย่างชัดเจนว่าพวกเขาสามารถช่วยคุณได้อย่างไร

มีตำแหน่งศูนย์กลางในทุกมุมมองที่แสดงงานทั้งหมดของคุณที่มีกำหนดส่งในสัปดาห์นี้ไว้ในบอร์ดเดียว เพื่อให้ทั้งทีมทำงานมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันที่มีกำหนดส่งหรือมีกำหนดเริ่มต้น/ดำเนินการในช่วงเวลานั้น

การใช้สปรินต์(1 หรือ 2 สัปดาห์) เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับกรณีนี้ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถค้นหาภารกิจของตนได้อย่างง่ายดาย และไม่รู้สึกถูกกดดันมากเกินไป แต่สามารถค้นหาภารกิจทั้งหมดที่ได้รับมอบหมายในทุกโครงการได้อย่างง่ายดาย แทนที่จะต้องเข้าไปในแต่ละโครงการและค้นหาภารกิจเหล่านั้นเป็นรายบุคคล

มีตำแหน่งศูนย์กลางในทุกมุมมองที่แสดงงานทั้งหมดของคุณที่มีกำหนดส่งในสัปดาห์นี้ไว้ในบอร์ดเดียว เพื่อให้ทั้งทีมทำงานมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันที่มีกำหนดส่งหรือมีกำหนดเริ่มต้น/ดำเนินการในช่วงเวลานั้น

การใช้สปรินต์(1 หรือ 2 สัปดาห์) เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับกรณีนี้ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถค้นหาภารกิจของตนได้อย่างง่ายดาย และไม่รู้สึกถูกท่วมท้นเกินไป แต่สามารถค้นหาภารกิจทั้งหมดที่ได้รับมอบหมายในทุกโครงการได้อย่างง่ายดาย แทนที่จะต้องเข้าไปในแต่ละโครงการและค้นหาภารกิจเหล่านั้นเป็นรายบุคคล

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Amara ใช้ ClickUp สำหรับการจัดการโครงการของเอเจนซี่.

สำหรับโครงการการตลาดใด ๆ หากคุณต้องการให้ประสบความสำเร็จ ก็มีความสำคัญที่จะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน

การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการของคุณมีความสำคัญอย่างยิ่งในการวัดความสำเร็จของโครงการ

แต่ประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดของการกำหนดเป้าหมายโครงการของคุณคือการที่คุณมอบเป้าหมายให้ทีมของคุณสำหรับการคิดสร้างสรรค์ของพวกเขา

หากคุณกำลังบริหารทีม สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้เพื่อความสำเร็จของโครงการคือการไม่ขัดขวางพวกเขา

สำหรับโครงการการตลาดใด ๆ หากคุณต้องการให้ประสบความสำเร็จ ก็มีความสำคัญที่จะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน

การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการของคุณมีความสำคัญอย่างยิ่งในการวัดความสำเร็จของโครงการ

แต่ประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดของการกำหนดเป้าหมายโครงการของคุณคือการที่คุณมอบเป้าหมายให้ทีมของคุณสำหรับการคิดสร้างสรรค์ของพวกเขา

หากคุณกำลังบริหารทีม สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้เพื่อความสำเร็จของโครงการคือการไม่ขัดขวางพวกเขา

ผสานลูกค้าของคุณเข้ากับงานของคุณโดยใช้ช่องว่างสำหรับแขกฟรีของคุณ!

การสื่อสารที่ชัดเจนควรเป็นสิ่งที่ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก เนื่องจากการก้าวหน้าของงานของคุณขึ้นอยู่กับการอนุมัติของลูกค้า

แทนที่จะต้องส่งอีเมลไปกลับถึง 20 ครั้งและสูญเสียการติดตามว่าแต่ละข้อความเกี่ยวกับอะไร คุณสามารถและลูกค้าของคุณติดตามความคืบหน้าของโครงการและการสื่อสารทั้งหมดในอดีตได้ในที่เดียว

ลูกค้าของคุณสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเอกสารโดยตรง ย้ายสถานะ ดูแดชบอร์ด และอื่นๆ อีกมากมาย!

ผสานลูกค้าของคุณเข้ากับงานของคุณโดยใช้ช่องว่างสำหรับแขกฟรีของคุณ!

การสื่อสารที่ชัดเจนควรเป็นสิ่งที่ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก เนื่องจากการก้าวหน้าของงานของคุณขึ้นอยู่กับการอนุมัติของลูกค้า

แทนที่จะส่งอีเมลไปกลับถึง 20 ครั้งและสูญเสียการติดตามว่าข้อความแต่ละฉบับเกี่ยวกับอะไร คุณสามารถและลูกค้าของคุณติดตามความคืบหน้าของโครงการและการสื่อสารทั้งหมดในอดีตได้ในที่เดียว

ลูกค้าของคุณสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเอกสารโดยตรง ย้ายสถานะ ดูแดชบอร์ด และอื่นๆ อีกมากมาย!

วิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพียงวิธีเดียวในการเพิ่มผลผลิตทางการตลาดของเราคือการรวบรวมงานเป็นชุดและปกป้องเวลาในปฏิทินสำหรับวัตถุประสงค์ในการทำงานเฉพาะนั้น

เราเติบโตเอเจนซี่แรกของเราจาก 600 ผู้เข้าชม/เดือน เป็น 15,000 ใน 8 เดือน ผ่านการตลาดเนื้อหาของเรา "วันแบทช์"

ทุกวันพุธเช้า เราได้จัดสรรเวลาไว้สำหรับการเขียนเนื้อหาและการโปรโมต เราจะเริ่มต้นด้วยงานที่มีความสำคัญสูงสุดจากงานค้าง และทำไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้ภายใน 2 ชั่วโมง มันเริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ แต่ผลลัพธ์แบบทบต้นได้เปลี่ยนแปลงธุรกิจของเราไปอย่างสิ้นเชิง

วันนี้ เราใช้หลักการเดียวกันทั้งภายในองค์กรและเมื่อช่วยเหลือหน่วยงานต่าง ๆ ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นใน ClickUp

เริ่มต้นด้วยงานเป็นชุดเล็กๆ ก่อน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีความชัดเจนในสิ่งที่ต้องทำก่อนที่จะเริ่ม แล้วปรับช่วงเวลาการทำงานของคุณตามความเหมาะสม!

วิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพียงอย่างเดียวในการเพิ่มผลผลิตทางการตลาดของเราคือการรวบรวมงานเป็นชุดและปกป้องเวลาในปฏิทินสำหรับวัตถุประสงค์การทำงานเฉพาะนั้น

เราขยายเอเจนซี่แรกของเราจากผู้เข้าชม 600 คนต่อเดือนเป็น 15,000 คนภายใน 8 เดือน ผ่านการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง "วันผลิตชุด" ของเรา

ทุกวันพุธเช้า เราได้จัดสรรเวลาไว้สำหรับการเขียนเนื้อหาและการโปรโมต เราจะเริ่มต้นด้วยงานที่มีความสำคัญสูงสุดจากงานค้าง และทำไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้ภายใน 2 ชั่วโมง มันเริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ แต่ผลลัพธ์แบบทบต้นได้เปลี่ยนแปลงธุรกิจของเราไปอย่างสิ้นเชิง

วันนี้ เราใช้หลักการเดียวกันทั้งภายในองค์กรและเมื่อช่วยเหลือหน่วยงานต่าง ๆ ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นใน ClickUp

เริ่มต้นด้วยงานเป็นชุดเล็กๆ ก่อน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีความชัดเจนในสิ่งที่ต้องทำก่อนที่จะเริ่ม แล้วปรับช่วงเวลาการทำงานตามความเหมาะสม!

สำหรับทีมการตลาดใด ๆ การมีระบบการสื่อสารที่ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

ไม่สำคัญว่าคุณจะทำงานด้วยเครื่องมือที่ล้ำสมัยหรือแค่แผ่นงาน Excel ที่ 'เรียบง่าย' – สมาชิกทุกคนในทีมต้องตระหนักถึงความเป็นเจ้าของ ความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมในโครงการ ในด้านการตลาด คุณไม่เคยทำงานเพียงลำพัง ดังนั้นการกระจายงานต้องชัดเจน!

ในทีมของฉัน เราได้นำเอาองค์ประกอบของวิธีการแบบอไจล์มาใช้บางส่วน– การประชุมเช็คอินและเช็คเอาท์ การอัปเดตอย่างรวดเร็ว การทำสปรินท์รายสัปดาห์ และเป้าหมายรายเดือน สิ่งเหล่านี้ช่วยให้เราตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและทำงานร่วมกันเป็นประจำทุกวัน แม้จะทำงานจากระยะไกลก็ตาม

เครื่องมือมีความสำคัญหรือไม่? แน่นอน! แต่ไม่ใช่เพื่อมีไว้เท่านั้น เครื่องมือต้องตอบสนองความต้องการของคุณและช่วยเหลือคุณ ไม่ใช่เป็นอุปสรรค

สำหรับทีมการตลาดใด ๆ การมีระบบการสื่อสารที่ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

ไม่สำคัญว่าคุณจะทำงานด้วยเครื่องมือที่ล้ำสมัยหรือแค่แผ่นงาน Excel ที่ 'เรียบง่าย' – สมาชิกทุกคนในทีมต้องตระหนักถึงความเป็นเจ้าของ ความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมในโครงการ ในด้านการตลาด คุณไม่เคยทำงานคนเดียว ดังนั้นการกระจายงานต้องชัดเจน!

ในทีมของเรา เราได้นำเอาองค์ประกอบของวิธีการทำงานแบบอไจล์มาใช้บางส่วน– การประชุมเช็คอินและเช็คเอาต์ การอัปเดตอย่างรวดเร็ว การทำงานแบบสปรินท์รายสัปดาห์ และเป้าหมายรายเดือน สิ่งเหล่านี้ช่วยให้เราตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและทำงานร่วมกันได้อย่างต่อเนื่องแม้จะทำงานจากระยะไกล

เครื่องมือมีความสำคัญหรือไม่? แน่นอน! แต่ไม่ใช่เพื่อมีไว้เท่านั้น พวกมันต้องตอบสนองความต้องการของคุณและช่วยคุณ ไม่ใช่ขัดขวางคุณ

ผู้จัดการโครงการดิจิทัลที่ดีที่สุดรู้วิธีการทำงานเบื้องหลัง

หากคุณไม่ได้เป็นนักออกแบบ นักพัฒนา นักวางกลยุทธ์ นักเขียนคำโฆษณา ฯลฯ ในตำแหน่งงานก่อนหน้านี้ คำแนะนำที่สำคัญที่สุดของฉันคือให้เรียนรู้ว่าคนเหล่านั้นทำงานอย่างไร พูดคุยกับพวกเขา อ่านบล็อก/อีบุ๊ก หรือสมัครรับฟังพอดแคสต์เกี่ยวกับสายงานนั้น ๆ แม้กระทั่งขอเข้าร่วมประชุมกับพวกเขาก็ยิ่งดี

การทราบข้อมูลพื้นฐานนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงวิธีการบริหารโครงการของพวกเขาในฐานะบุคคลได้ดีขึ้น วิธีการบริหารโครงการประเภทนี้ และในทางกลับกัน จะช่วยให้คุณเติบโตเป็นมืออาชีพที่มีความรอบรู้มากขึ้น

ผู้จัดการโครงการดิจิทัลที่ดีที่สุดรู้วิธีการทำงานเบื้องหลัง

หากคุณไม่ได้เป็นนักออกแบบ นักพัฒนา นักวางกลยุทธ์ นักเขียนเนื้อหา หรือตำแหน่งอื่น ๆ ในงานก่อนหน้านี้ คำแนะนำที่สำคัญที่สุดของฉันคือให้เรียนรู้ว่าคนเหล่านั้นทำงานอย่างไร พูดคุยกับพวกเขา อ่านบล็อกหรืออีบุ๊ก หรือสมัครฟังพอดแคสต์เกี่ยวกับสายงานนั้น ๆ แม้แต่การนั่งฟังการประชุมของพวกเขาก็ยังดี

การทราบข้อมูลพื้นฐานนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงวิธีการบริหารโครงการของพวกเขาในฐานะบุคคลได้ดีขึ้น วิธีการบริหารโครงการประเภทนี้ และในทางกลับกัน จะช่วยให้คุณเติบโตเป็นมืออาชีพที่มีความรอบรู้มากขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันของเอริกาสำหรับการบริหารโครงการแบบ Agile ที่ Adhere Creative.

จัดหาระบบการจัดการโครงการที่มั่นคงและใช้มันอย่างชาญฉลาด

สร้างระบบสำหรับจัดการโครงการและเทมเพลตของคุณภายในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ เพื่อให้คุณสามารถสร้างโครงการใหม่พร้อมใช้งานได้อย่างง่ายดาย

จัดหาระบบการจัดการโครงการที่มั่นคงและใช้มันอย่างชาญฉลาด

สร้างระบบสำหรับจัดการโครงการและเทมเพลตของคุณภายในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ เพื่อให้คุณสามารถสร้างโครงการใหม่พร้อมใช้งานได้อย่างง่ายดาย

ให้เป้าหมายของคุณชัดเจน และเข้าใจว่างานใดที่ต้องการเวลาของคุณจริง ๆ และงานใดที่สามารถมอบหมายหรือเลื่อนออกไปได้ตามเป้าหมายของคุณ

ให้เป้าหมายของคุณชัดเจน และเข้าใจว่างานใดที่ต้องการเวลาของคุณจริง ๆ และงานใดที่สามารถมอบหมายหรือเลื่อนออกไปได้ตามเป้าหมายของคุณ

ฉันได้เห็นว่าโครงการที่มีการจัดการดีที่สุดมีเป้าหมายที่ชัดเจน ละเอียด และกำหนดไว้อย่างดี และมีบุคคลที่มองเห็นภาพรวมของเป้าหมายเหล่านั้นเสมอ ในการตลาด รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ มักจะเป็นตัวตัดสินความสำเร็จหรือความล้มเหลวของแคมเปญ และด้วยเหตุนี้ ผู้ที่ปฏิบัติงานจึงมักไม่มีโอกาสหยุดพัก ถอยออกมาดู และตรวจสอบว่าพวกเขายังคงมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายเดิมของโครงการหรือไม่ ในสถานการณ์เช่นนี้ การประชุมหนึ่งครั้งต่อวันหรือต่อสัปดาห์เพื่อตรวจสอบว่าเรากำลังอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง จะช่วยให้ทุกคนกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้

ประการที่สอง คุณต้องมีเจ้าของที่ชัดเจนสำหรับแต่ละงาน กิจกรรม และโครงการ แม้ว่าจะเป็นงานกลุ่ม เช่น การเขียนบทความบล็อกชุดหนึ่งเกี่ยวกับหัวข้อเฉพาะที่เขียนโดยสมาชิกหลายคนในทีม ก็ต้องมีเจ้าของเพียงคนเดียว สิ่งนี้ช่วยให้เกิดความรับผิดชอบและไม่มีการตกหล่น

ฉันได้เห็นว่าโครงการที่มีการจัดการดีที่สุดมีเป้าหมายที่ชัดเจน ละเอียด และกำหนดไว้อย่างดี และมีบุคคลที่มองเห็นภาพรวมของเป้าหมายเหล่านั้นเสมอ ในการตลาด รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ มักจะเป็นตัวตัดสินความสำเร็จหรือความล้มเหลวของแคมเปญ และด้วยเหตุนี้ ผู้ที่ปฏิบัติงานจึงมักไม่มีโอกาสหยุดพัก ถอยออกมาดู และตรวจสอบว่าพวกเขายังคงมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายเดิมของโครงการหรือไม่ ในสถานการณ์เช่นนี้ การประชุมหนึ่งครั้งต่อวันหรือต่อสัปดาห์เพื่อตรวจสอบว่าเราอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง จะช่วยให้ทุกคนกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้

ประการที่สอง คุณต้องมีเจ้าของที่ชัดเจนสำหรับแต่ละงาน กิจกรรม และโครงการ แม้ว่าจะเป็นงานกลุ่ม เช่น การเขียนบทความบล็อกชุดหนึ่งเกี่ยวกับหัวข้อเฉพาะที่เขียนโดยสมาชิกหลายคนในทีม ก็ต้องมีเจ้าของเพียงคนเดียว สิ่งนี้ช่วยให้เกิดความรับผิดชอบและไม่มีงานใดหลุดรอดจากสายตา

เมื่อพูดถึงการวางแผนโครงการของคุณ ให้ทุกคนในทีมมีส่วนร่วม

โครงการของคุณมีแนวโน้มที่จะเกี่ยวข้องกับหลายแผนกและต้องการความร่วมมือในระดับหนึ่ง ดังนั้นควรเริ่มต้นการประสานงานตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน ซึ่งจะช่วยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดกรอบเวลาในการส่งมอบงาน ลำดับความสำคัญของงานที่ต้องดำเนินการ และคาดการณ์อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น

การให้ทีมของคุณมีส่วนร่วมตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยให้คุณวางแผนได้อย่างสมเหตุสมผล เพื่อที่คุณจะได้ไม่สัญญามากเกินกว่าที่จะทำได้จริงและส่งมอบงานได้ไม่ครบถ้วน

นอกจากนี้ยังจะช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น เนื่องจากทุกคนทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและวิธีการที่พวกเขาต้องร่วมมือกัน

เมื่อพูดถึงการวางแผนโครงการของคุณ ให้ทุกคนในทีมมีส่วนร่วม

โครงการของคุณมีแนวโน้มที่จะเกี่ยวข้องกับหลายแผนกและต้องการความร่วมมือในระดับหนึ่ง ดังนั้นควรเริ่มต้นการประสานงานตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน ซึ่งจะช่วยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดกรอบเวลาในการส่งมอบงาน ลำดับความสำคัญของงานที่ต้องดำเนินการ และคาดการณ์อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น

การให้ทีมของคุณมีส่วนร่วมตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยให้คุณวางแผนได้อย่างสมเหตุสมผล จึงไม่ทำให้ต้องให้สัญญาเกินจริงและทำงานได้ไม่ครบถ้วน

นอกจากนี้ยังจะช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น เนื่องจากทุกคนทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและวิธีการที่พวกเขาต้องร่วมมือกัน

คำแนะนำที่ดีที่สุดที่ฉันเคยได้รับเกี่ยวกับการจัดการโครงการการตลาดคือ อย่าปล่อยให้ความคิดเห็นของคุณกลายเป็นคอขวดที่ขัดขวางไม่ให้โครงการเดินหน้าต่อไป

เมื่อฉันกำลังดูแลโครงการการตลาด ฉันมักจะรับผิดชอบเพียงการกำหนดกลยุทธ์ และจากนั้นก็ดูแลทีมการตลาดภายในของเราและผู้รับเหมาที่ทำ "งาน" จริง ๆ นั่นหมายความว่าฉันต้องได้รับการติดต่ออยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบนี้ หรือบทความนั้น หรือหน้า landing page พวกนี้

การให้ข้อเสนอแนะอย่างรอบคอบไม่ใช้เวลามาก แต่เป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการให้ฉันทำ (คือ ฉันไม่สามารถมอบหมายให้ผู้อื่นทำได้)

นั่นหมายความว่า หากฉันเคยล่าช้าในการให้ข้อเสนอแนะ — ซึ่งโดยปกติจะเป็นบางเวอร์ชันของ "ดูดีมากครับ/ค่ะ กรุณาแก้ไขเล็กน้อยตรงนี้แล้วดำเนินการต่อ" — ฉันก็กำลังทำให้โครงการล่าช้า (บางครั้งเป็นเวลาหลายวัน) เพราะฉันไม่ได้ใช้เวลา 15 นาทีในการดูสิ่งที่ต้องตรวจสอบ

หากคุณรวมทั้งหมดนี้ตลอดอายุโครงการ คุณอาจต้องเลื่อนวันส่งมอบออกไปหนึ่งถึงสองสัปดาห์เพียงเพราะการรอให้ข้อมูลตอบกลับอย่างรวดเร็วเพียงไม่กี่ครั้ง

ด้วยเหตุนี้ ฉันพยายามไม่ให้คำขอความคิดเห็นค้างอยู่นานเกินกว่าหนึ่งวัน

คำแนะนำที่ดีที่สุดที่ฉันเคยได้รับเกี่ยวกับการบริหารโครงการการตลาดคือ อย่าปล่อยให้ความคิดเห็นของคุณกลายเป็นคอขวดที่ขัดขวางไม่ให้โครงการก้าวหน้า

เมื่อฉันกำลังดูแลโครงการการตลาด ฉันมักจะรับผิดชอบเพียงการกำหนดกลยุทธ์ และจากนั้นก็ดูแลทีมการตลาดภายในของเราและผู้รับเหมาที่ทำ "งาน" จริง ๆ นั่นหมายความว่าฉันต้องถูกติดต่ออยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบนี้ หรือบทความนั้น หรือหน้า landing page พวกนี้

การให้ข้อเสนอแนะอย่างรอบคอบไม่ใช้เวลามากนัก แต่เป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการให้ฉันทำ (คือ ฉันไม่สามารถมอบหมายให้ผู้อื่นทำได้)

นั่นหมายความว่า หากฉันเคยล่าช้าในการให้ข้อเสนอแนะ — ซึ่งโดยปกติจะเป็นบางเวอร์ชันของ "ดูดีมากครับ/ค่ะ กรุณาแก้ไขเล็กน้อยแล้วดำเนินการต่อ" — ฉันก็กำลังทำให้โครงการล่าช้า (บางครั้งเป็นเวลาหลายวัน) เพราะฉันไม่ได้ใช้เวลา 15 นาทีในการดูสิ่งที่ต้องตรวจสอบ

หากคุณรวมทั้งหมดนี้ตลอดอายุโครงการ คุณอาจต้องเลื่อนวันส่งมอบออกไปหนึ่งถึงสองสัปดาห์เพียงเพราะการรอให้ข้อมูลตอบกลับอย่างรวดเร็วเพียงไม่กี่ครั้ง

ด้วยเหตุนี้ ฉันพยายามที่จะไม่ปล่อยให้คำขอความคิดเห็นค้างอยู่นานเกินกว่าหนึ่งวัน

โครงการการตลาดมักต้องการส่วนประกอบที่หลากหลายมากมายจนทำให้ยากที่จะมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายสูงสุด

นั่นคือเหตุผลที่เราเริ่มต้นทุกโครงการใหม่กับ Userback ด้วยคำถามที่ง่ายแต่ทรงพลัง – ความสำเร็จมีลักษณะอย่างไร?

โดยการตอบคำถามนี้เพียงข้อเดียว เราสามารถทำให้ทีมของเราสอดคล้องกัน ระบุการติดตามที่เราต้องการ และทำให้ทุกส่วนต่าง ๆ ยังคงขับเคลื่อนโครงการไปข้างหน้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของเรา

โครงการการตลาดมักต้องการส่วนประกอบที่หลากหลายมากมายจนทำให้ยากที่จะมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายสูงสุด

นั่นคือเหตุผลที่เราเริ่มต้นทุกโครงการใหม่กับ Userback ด้วยคำถามที่ง่ายแต่ทรงพลัง – ความสำเร็จมีลักษณะอย่างไร?

โดยการตอบคำถามนี้เพียงข้อเดียว เราสามารถทำให้ทีมของเราสอดคล้องกัน ระบุการติดตามที่เราต้องการ และทำให้ทุกส่วนต่าง ๆ ยังคงขับเคลื่อนโครงการไปข้างหน้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของเรา

ที่ Marker. io เราให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์เป็นอันดับแรก ดังนั้นเราจึงเขียนข้อกำหนดที่ละเอียดสำหรับแต่ละฟีเจอร์ใหม่ที่เราสร้างขึ้น

เราสร้างเนื้อหาของเราในแบบเดียวกัน!

ก่อนที่เราจะเขียนเนื้อหาแม้แต่บรรทัดเดียว เราจะกรอกแบบฟอร์มสเปคที่ละเอียด: ปัญหาคืออะไร, ผู้ชมคือใคร, ประเภทและรูปแบบของเนื้อหาคืออะไร?

เราถามตัวเองด้วยว่า: เรากำลังสร้างเนื้อหาชิ้นนี้เพื่อ SEO, เพื่อการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว, เพื่อการส่งเสริมการขาย, หรือเพื่อสร้างแบรนด์? เราพบว่าวิธีนี้ช่วยให้เราสามารถผลิตเนื้อหาคุณภาพสูงได้ทุกครั้ง

ที่ Marker. io เราให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์เป็นอันดับแรก ดังนั้นเราจึงเขียนข้อกำหนดที่ละเอียดสำหรับแต่ละฟีเจอร์ใหม่ที่เราสร้างขึ้น

เราสร้างเนื้อหาของเราในแบบเดียวกัน!

ก่อนที่เราจะเขียนเนื้อหาแม้แต่บรรทัดเดียว เราจะกรอกแบบฟอร์มสเปคที่ละเอียด: ปัญหาคืออะไร, กลุ่มเป้าหมายคือใคร, ประเภทและรูปแบบของเนื้อหาคืออะไร?

เราถามตัวเองด้วยว่า: เรากำลังสร้างเนื้อหาชิ้นนี้เพื่อ SEO, เพื่อการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว, เพื่อการส่งเสริมการขาย, หรือเพื่อสร้างแบรนด์? เราพบว่าวิธีนี้ช่วยให้เราสามารถผลิตเนื้อหาคุณภาพสูงได้ทุกครั้ง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Marker.io จัดการการติดตามข้อบกพร่องด้วย ClickUp.

ตรวจสอบกระบวนการทำงานของคุณทุกเดือน และปรับปรุงระบบการจัดการโครงการให้เหมาะสม

โปรดจำไว้ว่ากระบวนการที่คุณมีอยู่นั้นมีไว้เพื่อช่วยให้คุณดำเนินการได้เร็วขึ้น ไม่ใช่เพื่อทำให้ช้าลง

ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความเร็วสูง โครงการและพลวัตของทีมมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว

ขั้นตอนที่เคยสมเหตุสมผลเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน อาจล้าสมัยได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อถึงเวลานั้น มันจะสร้างความหงุดหงิดให้กับเพื่อนร่วมทีมของคุณอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมถึงลดประสิทธิภาพโดยรวมของงาน (และความพึงพอใจที่งานนำมาให้)

ตรวจสอบกระบวนการทำงานของคุณทุกเดือน และปรับปรุงระบบการจัดการโครงการให้เหมาะสม

โปรดจำไว้ว่ากระบวนการที่คุณมีอยู่นั้นมีไว้เพื่อช่วยให้คุณดำเนินการได้เร็วขึ้น ไม่ใช่เพื่อทำให้ช้าลง

ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความเร็วสูง โครงการและพลวัตของทีมมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว

ขั้นตอนที่เคยสมเหตุสมผลเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน อาจล้าสมัยได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อถึงเวลานั้น มันจะสร้างความหงุดหงิดให้กับเพื่อนร่วมทีมของคุณอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมถึงลดประสิทธิภาพโดยรวมของงาน (และความพึงพอใจที่งานนำมาให้)

การเริ่มต้นโครงการใหม่สามารถทำให้รู้สึกตื่นเต้นหรือหวาดหวั่นได้

หากคุณเป็นหนึ่งในผู้ที่รู้สึกท่วมท้นได้ง่ายเมื่อต้องรับมือกับโครงการใหญ่ใหม่ ๆ ผมขอแนะนำให้เริ่มต้นด้วยการกำหนดไทม์ไลน์

โดยปกติแล้ว โครงการมักจะมีกำหนดเวลาสิ้นสุด ดังนั้นการจัดทำแผนเวลาสำหรับการดำเนินงานจึงช่วยให้โครงการสามารถจัดการได้ดีขึ้น และในขณะเดียวกันก็ช่วยกระตุ้นให้เกิดการกระทำ (เมื่อคุณตระหนักว่าการเริ่มต้นเร็วดีกว่าการเริ่มต้นช้า) ไม่ต้องพูดถึงการช่วยให้โครงการสำเร็จตามกำหนดเวลา

การเริ่มต้นโครงการใหม่สามารถทำให้รู้สึกตื่นเต้นหรือน่ากลัวได้

หากคุณเป็นหนึ่งในผู้ที่รู้สึกท่วมท้นได้ง่ายเมื่อต้องรับมือกับโครงการใหญ่ใหม่ ๆ ฉันขอแนะนำให้เริ่มต้นด้วยการกำหนดไทม์ไลน์

โดยปกติแล้ว โครงการมักจะมีกำหนดเส้นตาย ดังนั้นการจัดทำแผนเวลาสำหรับการดำเนินงานจึงช่วยให้โครงการสามารถจัดการได้ง่ายขึ้น และในขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการลงมือทำ (เมื่อคุณตระหนักว่าการเริ่มต้นเร็วดีกว่าการเริ่มต้นช้า) ไม่ต้องพูดถึงการช่วยให้โครงการเสร็จสิ้นตรงเวลาอีกด้วย

ClickUp เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการลูกค้าทั้งหมดของคุณในที่เดียว

ในฐานะผู้ที่ต้องการการกำกับดูแลธุรกิจ โดยเฉพาะโครงการที่มีมูลค่าสูง เคล็ดลับที่มีประโยชน์อย่างหนึ่งคือการใช้ 'แท็ก' และ 'ไทม์ไลน์' ในมุมมอง 'ทุกอย่าง' ใน Spaces

ทีมของเราได้รับคำสั่งให้ 'ติดแท็ก' โครงการต่างๆ เช่น เว็บไซต์ใหม่ เป็น 'Projectdev' จากนั้นเราจะมีมุมมองไทม์ไลน์ใน 'ทุกอย่าง' ที่แสดงโครงการทั้งหมดที่มีแท็กนี้ 'Projectdev'

สิ่งนี้ช่วยให้ฉันสามารถมองเห็นภาพรวมได้อย่างยอดเยี่ยม ทำให้ฉันสามารถถอยออกมาและประเมินวันเริ่มต้น วันสิ้นสุด และกระบวนการทำงานทั้งหมดของธุรกิจและลูกค้าทั้งหมดได้ในมุมมองเดียวที่เรียบง่าย!

ClickUp เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการลูกค้าทั้งหมดของคุณในที่เดียว

ในฐานะผู้ที่ต้องการการกำกับดูแลธุรกิจ โดยเฉพาะโครงการที่มีมูลค่าสูง เคล็ดลับที่มีประโยชน์อย่างหนึ่งคือการใช้ 'แท็ก' และ 'ไทม์ไลน์' ในมุมมอง 'ทุกอย่าง' ใน Spaces

ทีมของเราได้รับคำสั่งให้ 'ติดแท็ก' โครงการต่างๆ เช่น เว็บไซต์ใหม่ เป็น 'Projectdev' จากนั้นเราจะมีมุมมองไทม์ไลน์ใน 'ทุกอย่าง' ที่แสดงโครงการทั้งหมดที่มีแท็กนี้ 'Projectdev'

สิ่งนี้ให้การกำกับดูแลที่ยอดเยี่ยม ทำให้ฉันสามารถถอยออกมาและประเมินวันเริ่มต้น วันสิ้นสุด และกระบวนการทำงานทั้งหมดในธุรกิจทั้งหมดและลูกค้าทั้งหมดได้ในมุมมองที่เรียบง่ายเพียงหนึ่งเดียว!

พยายามอย่างเต็มที่ในการรวมความพยายามทั้งหมดในการบริหารโครงการของคุณเข้าด้วยกัน

เมื่อมีแอปพลิเคชันหลายตัวที่คุณใช้สำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกัน สมาชิกในทีมอาจพบว่าเป็นเรื่องยากที่จะติดตามทุกแอปได้ทัน

แทนที่จะทำเช่นนั้น คุณควรค้นหาแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่สามารถแก้ปัญหาทั้งหมดของคุณได้ในคราวเดียว เช่น ClickUp (แนะนำเป็นพิเศษ), Asana, หรือ Notion; และเปลี่ยนโครงการของคุณให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีชีวิตชีวาในแพลตฟอร์มนั้นเพื่อให้เพื่อนร่วมทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่แพลตฟอร์มเดียวได้

พยายามอย่างเต็มที่ในการรวมความพยายามทั้งหมดของคุณในการบริหารโครงการให้เป็นหนึ่งเดียว

เมื่อมีแอปพลิเคชันหลายตัวที่คุณใช้สำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกัน สมาชิกในทีมอาจพบว่าเป็นเรื่องยากที่จะติดตามทุกแอปได้ทัน

แทนที่จะทำเช่นนั้น คุณควรค้นหาแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่สามารถแก้ปัญหาทั้งหมดของคุณได้ในคราวเดียว เช่น ClickUp (แนะนำเป็นพิเศษ), Asana, หรือ Notion; และเปลี่ยนโครงการของคุณให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีชีวิตชีวาในแพลตฟอร์มนั้นเพื่อให้เพื่อนร่วมทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่แพลตฟอร์มเดียวได้

มันน่าเสียดายที่ต้องพูดแบบนี้ แต่เพียงเพราะโปรเจกต์นี้เป็นสิ่งสำคัญอันดับต้น ๆ สำหรับคุณในฐานะนักการตลาด ไม่ได้หมายความว่ามันสำคัญสำหรับคนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ของคุณเช่นกัน

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของคุณอาจกำลังกลอกตาอย่างเบื่อหน่ายเมื่อนึกถึงการใช้เวลาให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะกับคุณ

ดังนั้น งานอันดับหนึ่งของคุณคือทำให้ผู้คนตื่นเต้น *

คว้าคอเสื้อพวกเขาไว้แล้วทำให้พวกเขาเห็นภาพรวม: การจราจรมากขึ้น, ลูกค้าเป้าหมายมากขึ้น, การเติบโตของบริษัทมากขึ้น. *

ทำให้พวกเขารู้สึกเหมือนเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่ยอดเยี่ยมและเป็นคนที่ดีมาก ๆ ที่ช่วยเหลือคุณ

คุณสามารถทำได้โดยการอัปเดตงานใน ClickUp อย่างสม่ำเสมอ, ฉลองทุกความคืบหน้าเล็กน้อย, และเตือนทุกคนเกี่ยวกับแผนและบทบาทของพวกเขาในนั้น.

มันน่าเสียใจที่ต้องพูดแบบนี้ แต่เพียงเพราะโปรเจ็กต์นี้เป็นสิ่งที่คุณให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกในฐานะนักการตลาด ก็ไม่ได้หมายความว่ามันสำคัญสำหรับผู้อื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโปรเจ็กต์ของคุณเช่นกัน

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของคุณอาจกำลังกลอกตาอย่างเบื่อหน่ายเมื่อนึกถึงการใช้เวลาให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะกับคุณ

ดังนั้น งานอันดับหนึ่งของคุณคือทำให้ผู้คนตื่นเต้น *

คว้าคอเสื้อพวกเขาไว้แล้วทำให้พวกเขาเห็นภาพรวม: การจราจรมากขึ้น, ลูกค้าเป้าหมายมากขึ้น, การเติบโตของบริษัทมากขึ้น. *

ทำให้พวกเขารู้สึกเหมือนเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่ยอดเยี่ยมและเป็นคนที่ดีมาก ๆ ที่ช่วยเหลือคุณ

คุณสามารถทำได้โดยการอัปเดตงานใน ClickUp อย่างสม่ำเสมอ, ฉลองทุกความคืบหน้าเล็กน้อย, และเตือนให้ทุกคนทราบถึงแผนและบทบาทของพวกเขาในนั้น.

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมในโครงการรวบรวมเคล็ดลับการจัดการโครงการนี้! 🙏🏽

และตอนนี้ มาฟังความคิดเห็นจากทีม ClickUp ของเรา!

เคล็ดลับการจัดการโครงการจากทีมการตลาดของ ClickUp

ทีมการตลาดของเรารู้จักเคล็ดลับบางอย่างเกี่ยวกับความมหัศจรรย์ของการใช้ซอฟต์แวร์จัดการโครงการฟรีสำหรับการทำงาน 😉🧙🏻‍♀️

พวกเขาพึ่งพา ClickUp เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของพวกเขา ตั้งแต่เนื้อหาและโซเชียลมีเดียไปจนถึงการโฆษณาแบบชำระเงินและอื่นๆ

ClickUp เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการติดตามเป้าหมายและช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบงานได้อย่างรวดเร็ว ประสานงานโครงการข้ามทีม และบริหารจัดการแคมเปญการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่ดีที่สุดคือ พวกเขาสามารถทำทั้งหมดนั้น และ มากกว่านั้นได้ในที่เดียว

รับฟังจากสมาชิกทีมการตลาดของเราเกี่ยวกับวิธีที่พวกเขาใช้ ClickUpทุกวัน และบางทีคุณอาจเริ่มทำตามในกระบวนการการตลาดของคุณได้เช่นกัน!

ClickUp สำหรับการจัดการเนื้อหาคือตัวเปลี่ยนเกม

เราสามารถสร้างเทมเพลตงานสำหรับหน้าแลนดิ้งเพจทั้งหมดของเราได้อย่างง่ายดาย ระบุจุดติดขัดด้วยตัวติดตามสถานะในมุมมองบอร์ด และทราบสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นถัดไปโดยใช้แท็กและลำดับความสำคัญ

การรีวิวบล็อกได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้ระบบอัตโนมัติ และสามารถแสดงภาพการไหลของอีเมลบนแผนผังความคิดได้

การปรับแต่งคือสิ่งที่ทำให้ ClickUp เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังอย่างแท้จริงสำหรับทีมการตลาด

ClickUp สำหรับการจัดการเนื้อหาคือตัวเปลี่ยนเกม

เราสามารถสร้างเทมเพลตงานสำหรับหน้าแลนดิ้งเพจทั้งหมดของเราได้อย่างง่ายดาย ระบุจุดติดขัดด้วยตัวติดตามสถานะในมุมมองบอร์ด และทราบสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นถัดไปโดยใช้แท็กและลำดับความสำคัญ

การรีวิวบล็อกได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้ระบบอัตโนมัติ และสามารถแสดงภาพกระบวนการส่งอีเมลได้บนแผนผังความคิด

การปรับแต่งคือสิ่งที่ทำให้ ClickUp เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังอย่างแท้จริงสำหรับทีมการตลาด

อย่าประเมินค่าของงานที่ทำซ้ำต่ำเกินไป

ในแต่ละวันของชีวิตนักการตลาดนั้นไม่ซ้ำกัน ความสำคัญเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว และเรามักต้องปรับเปลี่ยนทิศทางในทันที

อย่างไรก็ตาม มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามนิสัยมากมายที่จำเป็นอย่างยิ่งในบทบาทของเรา เราตรวจสอบข้อมูล, ทำการตรวจสอบ, ตรวจสอบคู่แข่งขัน, เป็นต้น หลายครั้งที่งานง่าย ๆ แต่สำคัญเหล่านี้หลุดรอดไปจากความสนใจ

สร้างระบบความรับผิดชอบสำหรับงานประจำวันของคุณ จะช่วยประหยัดพื้นที่ในสมองของคุณเพื่อมุ่งเน้นไปที่งานที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้มากขึ้น

อย่าประเมินค่าของงานที่ทำซ้ำต่ำเกินไป

ในแต่ละวันของชีวิตนักการตลาดนั้นไม่ซ้ำกัน ความสำคัญเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว และเรามักต้องปรับเปลี่ยนทิศทางได้ในทันที

อย่างไรก็ตาม มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามนิสัยมากมายที่จำเป็นในบทบาทของเรา เราตรวจสอบข้อมูล, ทำการตรวจสอบ, ตรวจสอบคู่แข่งขัน, เป็นต้น หลายครั้งงานที่ง่ายแต่สำคัญเหล่านี้หลุดรอดไปจากความสนใจ

สร้างระบบความรับผิดชอบสำหรับงานประจำวันของคุณ จะช่วยประหยัดพื้นที่ในสมองของคุณเพื่อมุ่งเน้นไปที่งานที่ไม่สามารถคาดเดาได้ข้างหน้า

มีเป้าหมายของโครงการที่ชัดเจนและเข้าใจขอบเขตของงานก่อนที่จะเริ่มดำเนินการ

ด้วยโครงร่างที่ละเอียดซึ่งระบุไทม์ไลน์ของโครงการ วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ คุณจะเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เวลารวมถึงทรัพยากรของบริษัทได้อย่างเต็มที่

นำสิ่งที่ขัดขวางออกมาเปิดเผยตั้งแต่เริ่มต้น สร้างโซลูชันที่สามารถขยายได้ และรักษาความสอดคล้องของทีม!

มีเป้าหมายของโครงการที่ชัดเจนและเข้าใจขอบเขตของงานก่อนที่จะเริ่มดำเนินการ

ด้วยโครงร่างที่ละเอียดซึ่งระบุไทม์ไลน์ของโครงการ วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ คุณจะเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เวลารวมถึงทรัพยากรของบริษัทได้อย่างสูงสุด

นำสิ่งที่ขัดขวางออกมาเปิดเผยตั้งแต่เริ่มต้น สร้างโซลูชันที่สามารถขยายได้ และทำให้ทีมของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกัน!

ในฐานะนักการตลาด เราต้องจัดการกับงานด้านเนื้อหาที่หลากหลายในแต่ละวันอยู่เสมอ

เพื่อมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ต้องการความสนใจของฉัน ฉันใช้การผสมผสานระหว่างหน้าหลักและ ถาดงาน

ฉันเริ่มต้นที่หน้าหลัก ค้นหาว่างานใดที่ต้องทำในวันนี้ จากนั้นย้ายงานเหล่านั้นไปยังถาดงาน ฉันยังสามารถลากงานเหล่านั้นตามลำดับได้ เพื่อให้รู้ว่าต้องทำงานใดก่อนหลัง

ไม่เพียงแต่ช่วยให้ฉันมีสมาธิกับสิ่งที่ต้องทำเท่านั้น แต่ยังรู้สึกพึงพอใจอย่างมากเมื่อได้ย้ายงานออกจากถาดเมื่อทำเสร็จในแต่ละวันอีกด้วย!

ในฐานะนักการตลาด เราต้องจัดการกับงานด้านเนื้อหาหลากหลายประเภทในแต่ละวันอยู่เสมอ

เพื่อมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ต้องการความสนใจของฉัน ฉันใช้การผสมผสานระหว่างหน้าหลักและ ถาดงาน

ฉันเริ่มต้นที่หน้าหลัก ค้นหาว่างานใดที่ต้องทำในวันนี้ จากนั้นย้ายงานเหล่านั้นไปยังถาดงาน ฉันยังสามารถลากงานเหล่านั้นตามลำดับได้ เพื่อให้รู้ว่าต้องทำงานใดก่อนหลัง

ไม่เพียงแต่ช่วยให้ฉันมีสมาธิกับสิ่งที่ต้องทำเท่านั้น แต่ยังรู้สึกพึงพอใจอย่างมากเมื่อได้ย้ายงานออกจากถาดเมื่อทำเสร็จในแต่ละวันอีกด้วย!

เคล็ดลับการจัดการโครงการอันดับ 1 ของฉันสำหรับนักการตลาดคือ อย่าประเมินพลังของการจัดระเบียบต่ำเกินไป!

ไม่ว่าคุณจะใช้กระดาษโน้ต Post-it แพลตฟอร์มการจัดการโครงการอย่าง ClickUp หรือสเปรดชีต Excel แบบดั้งเดิม การจัดระเบียบงานของคุณเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการควบคุมโครงการและทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา

เคล็ดลับการจัดการโครงการอันดับ 1 ของฉันสำหรับนักการตลาดคือ อย่าประเมินพลังของการจัดระเบียบต่ำเกินไป!

ไม่ว่าคุณจะใช้กระดาษโน้ต Post-it แพลตฟอร์มการจัดการโครงการอย่าง ClickUp หรือสเปรดชีต Excel แบบดั้งเดิม การจัดระเบียบงานของคุณเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการควบคุมโครงการและทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา

สรุป

การบริหารโครงการการตลาดไม่จำเป็นต้องน่ากลัวขนาดนั้น

ในความเป็นจริง มันสามารถสนุกได้ด้วยความช่วยเหลือของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเช่น ClickUp!

กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน กำหนดกรอบเวลาที่เหมาะสม ปรับปรุงการทำงานร่วมกันในทีม ดำเนินโครงการและทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลาได้อย่างง่ายดาย และประหยัดเวลาเพื่อให้คุณสามารถทำสิ่งที่คุณรักได้มากขึ้น

สมัครบัญชีฟรีวันนี้และกลายเป็นผู้จัดการโครงการการตลาดที่มีประสิทธิภาพได้ในเวลาไม่นาน! 😉 🚀