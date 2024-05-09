สิ่งที่ควรมองหาในโปรแกรมจัดระเบียบงานสำหรับทีมที่มีประสิทธิภาพ

การจัดการงานและโครงการหลายอย่างพร้อมกันเป็นเรื่องที่ท้าทาย ในขณะเดียวกันก็ต้องบริหารทรัพยากร ประสานงานกับทีมอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งมอบงานให้ตรงตามกำหนดเวลา
การใช้สเปรดชีตมีประสิทธิภาพน้อยลงกว่าที่เคยเป็นมา งานเล็ก ๆ หลาย ๆ งานสามารถกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ยุ่งเหยิงได้อย่างรวดเร็ว การพึ่งพาวิธีการจัดการงานแบบดั้งเดิมทำให้คุณรู้สึกท่วมท้นและไม่มีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ คุณต้องมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในขอบเขตของโครงการ, ข้อกำหนด, หรือข้อจำกัดของคุณได้ การละเลยข้อกำหนดเล็ก ๆ หรือพลาดกำหนดเวลาอาจทำให้กระบวนการทำงานของคุณล้มเหลวได้
นั่นคือจุดที่ผู้จัดการงานเข้ามาช่วยคลี่คลายความวุ่นวาย พวกเขาช่วยแบ่งโครงสร้างงานของคุณออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ ทำให้คุณสามารถจัดการหลายโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้จัดงานทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการ เพื่อให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่พลาดกำหนดส่งงาน
ในโพสต์นี้ เราจะพูดถึงคุณสมบัติต่างๆ ที่คุณต้องการในโปรแกรมจัดการงาน เพื่อช่วยให้คุณเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณและช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ✅
ประโยชน์ของการใช้ตัวจัดระเบียบงาน
ผู้จัดการงานมีประโยชน์มากมาย—กระบวนการทำงานที่ราบรื่นขึ้น, ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น, และความรู้สึกของการควบคุมและความสำเร็จ
อย่างไรก็ตาม นั่นไม่ใช่ทั้งหมด มาเจาะลึกถึงประโยชน์อื่น ๆ ของการใช้ซอฟต์แวร์การจัดการงานที่ยอดเยี่ยมกันเถอะ:
1. เพิ่มความชัดเจนของงาน
ซอฟต์แวร์การจัดการงานช่วยให้แบ่งโครงการใหญ่เป็นงานย่อย ๆ ที่คุณสามารถทำเสร็จได้ในแต่ละขั้นตอนของวงจรชีวิตของโครงการ ซึ่งทำให้การดูงานทั้งหมดที่คุณต้องทำและการติดตามงานแต่ละงานจากแดชบอร์ดเดียวเป็นเรื่องง่ายขึ้น
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังเปิดตัวฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ต้องการเนื้อหา คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดงานเพื่อติดตามงานต่างๆ ที่สมาชิกในทีมต้องทำให้เสร็จ
แดชบอร์ดงานให้มุมมองที่ครบถ้วนรอบด้าน 360 องศาของงานที่กำลังดำเนินการทั้งหมดของคุณ เพื่อให้คุณทราบถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น
มุมมองที่แตกต่างกัน เช่น แผนภูมิแกนต์และกราฟ ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าในการวางแผน กำกับดูแล และรายงาน คุณสามารถปรับแต่งมุมมองเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการของคุณ
2. การติดตามงานที่ดีขึ้น
ผู้จัดระเบียบงานช่วยให้คุณสามารถติดตามงานทั้งหมดในแต่ละขั้นตอนได้ไว้ในที่เดียว ซึ่งก้าวหน้ากว่าการจดบันทึกด้วยกระดาษหรือการติดตามผ่านสเปรดชีต
ด้วยคุณสมบัติการค้นหาที่ทรงพลัง คุณสามารถมองเห็นงานและผู้ที่กำลังทำงานอยู่ได้แบบเรียลไทม์
ตัวอย่างเช่น ClickUp ช่วยให้คุณสร้างมุมมองหลายแบบเพื่อช่วยติดตามแต่ละงานและทราบสถานะของงานนั้น:
3. กระบวนการทางธุรกิจที่ได้รับการปรับปรุง
ผู้จัดการงานที่ยอดเยี่ยมสามารถมองเห็นภาพรวมของกระบวนการทำงานและงานต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน เพื่อช่วยให้ระบุปัญหาและแก้ไขได้ก่อนที่จะลุกลามจนส่งผลกระทบต่อทั้งโครงการของคุณ
อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะมีความไม่มีประสิทธิภาพโดยบังเกิดจากการไม่ชัดเจนของระยะเวลาและงานที่ลืมไป
Harvard Business Review รายงานว่า หนึ่งในหกของโครงการไอทีมีกำหนดการล่าช้าเกินกว่า 70%
ผู้จัดระเบียบงานช่วยให้คุณรวมศูนย์งานทั้งหมดไว้ในที่เดียว เพื่อให้คุณทำงานได้ทันกำหนดเวลาและประหยัดเวลาด้วยฟีเจอร์การจัดการเวลาที่พัฒนาขึ้น เช่น การติดตามเวลาหรือการทำงานอัตโนมัติของงาน ซึ่งจะกระตุ้นเหตุการณ์บางอย่างโดยอัตโนมัติเมื่อมีการทำเครื่องหมายว่างานเสร็จสมบูรณ์
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถติดตามได้ว่างานในกระบวนการทำงานใดที่ใช้เวลานานเกินความจำเป็น และเลือกที่จะทำให้งานที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ
หากบางงานใช้เวลานานขึ้นเนื่องจากผลิตภัณฑ์สุดท้ายต้องการการปรับปรุงหลายครั้งก่อนได้รับการอนุมัติ คุณสามารถให้การสนับสนุนแก่สมาชิกในทีมเพื่อช่วยให้พวกเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติหลักที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกตัวจัดระเบียบงาน
ถึงเวลาที่จะพูดถึงคุณสมบัติสำคัญที่ควรพิจารณาในโปรแกรมจัดการงานแล้ว มาเริ่มกันเลย
คุณสมบัติ 1: ความสามารถในการสร้างตารางเวลา
การจัดตารางงานช่วยให้พนักงานมองเห็นเป้าหมายของตนได้ชัดเจน และจัดสรรเวลาและทรัพยากรเพื่อทำให้ภารกิจของตนสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
ตารางงานรายละเอียดระยะเวลาที่แต่ละงานจะใช้เวลาและเมื่อใดที่งานจะสิ้นสุด ผู้จัดการงานของคุณต้องสามารถสร้างตารางที่ช่วยให้คุณและพนักงานของคุณทำงานได้ตามแผน
ClickUp Time Managementช่วยให้คุณจัดตารางเวลาและวางแผนงานโดยใช้ปฏิทิน, แผนภูมิแกนต์, ไทม์ไลน์ และโหมดปริมาณงาน คุณยังสามารถดูไทม์ไลน์ของโครงการที่นี่ สร้างการพึ่งพา และปรับกำหนดการใหม่ได้อีกด้วย
ด้วยการจัดตารางงานที่ดีขึ้น ทีมของคุณจะสามารถทำงานเสร็จตรงเวลา การสื่อสารจะดีขึ้น และส่งผลให้ผลลัพธ์ของทีมดีขึ้นตามไปด้วย
คุณสมบัติที่ 2: มุมมองหลายแบบ
มุมมองหลายแบบที่แสดงรายละเอียดชื่องาน, กำหนดเวลา, สถานะ, และความสำคัญของงานทั้งหมดของทีมคุณ สามารถช่วยให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น
จัดกลุ่ม, คัดกรอง, และดูแต่ละงานในโปรเจ็กต์ของคุณผ่านมุมมองต่าง ๆ ได้ ตัวอย่างเช่น มุมมองทีมช่วยให้คุณเห็นว่าสมาชิกคนใดที่รับภาระงานมากกว่าคนอื่น ๆ ขณะที่มุมมองปฏิทินจะจัดกลุ่มงานของคุณตามวันที่ครบกำหนด
ClickUp Viewsมาพร้อมกับมุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ เพื่อรองรับงานของทีมคุณได้อย่างหลากหลาย คุณสามารถเลือกได้ระหว่างมุมมองหลัก เช่น รายการ กระดาน และปฏิทิน ไปจนถึงมุมมองขั้นสูง เช่น แผนงาน Gantt ตาราง ไทม์ไลน์ แผนผังความคิด และอื่นๆ อีกมากมาย
นี่คือรายการมุมมองต่างๆ ที่ ClickUp มีให้: 👇
- มุมมองรายการ—แสดงรายการงานทั้งหมดของคุณในรูปแบบรายการที่เป็นระเบียบและจัดการได้ง่าย
- มุมมองบอร์ด—ให้คุณตั้งค่าบอร์ดแบบลากและวางที่ทรงพลัง แบ่งส่วนตามขั้นตอนหรือหมวดหมู่
- มุมมองปฏิทิน—จัดแผนงานตามวันที่
- มุมมองแกนต์—เหมาะสำหรับการติดตามการพึ่งพาของงาน
- มุมมองกิจกรรม—แสดงภาพรวมของกิจกรรมในสถานที่
- มุมมองไทม์ไลน์—แสดงงานในรูปแบบเชิงเส้น
- มุมมองปริมาณงาน—ช่วยให้คุณเห็นปริมาณงานของสมาชิกแต่ละทีมในเวลาที่กำหนด
- ตารางวิว—แต่ละแถวและคอลัมน์มีความสูงเท่ากัน เหมาะสำหรับการดูหรือนำเข้าข้อมูลจำนวนมาก
- แผนผังความคิด—สร้างโครงสร้างลำดับชั้นเพื่อเชื่อมโยงและจัดกลุ่มงานในรูปแบบโครงสร้างคล้ายต้นไม้
- มุมมองแผนที่—ค้นหาภารกิจของคุณบนแผนที่
ด้วยตัวเลือกในการเลือกจากมุมมองที่หลากหลาย คุณสามารถดูเป้าหมายและงานต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมมากขึ้น และมั่นใจได้ว่าไม่มีสิ่งใดหลุดรอดสายตาของคุณไป
คุณสมบัติที่ 3: ตัวเลือกการปรับแต่ง
ตัวจัดการงานของคุณต้องอนุญาตให้คุณปรับแต่งองค์ประกอบต่าง ๆ ของงานให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
คุณสมบัติการปรับแต่งช่วยให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนส่วนติดต่อผู้ใช้ให้เหมาะกับความชอบส่วนตัวได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มหมวดหมู่และป้ายกำกับ การกำหนดรหัสสี และตัวเลือกการแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้สำหรับงานของคุณ
คุณยังสามารถสร้างการเชื่อมโยงงานระหว่างแต่ละงานเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ทำงานที่สำคัญทั้งหมดในแต่ละขั้นตอนของโครงการของคุณเสร็จสมบูรณ์
ClickUp ช่วยให้คุณตั้งค่างานที่ปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ พร้อมประเภทงานที่กำหนดเองสำหรับลูกค้าหรือกิจกรรมต่างๆ คุณสามารถเลือกมุมมองได้หลากหลายและมีฟีเจอร์อื่นๆ ทั้งหมดที่เราได้กล่าวถึงข้างต้น
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ClickUp มอบความสามารถในการปรับแต่งได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยClickApps แอปขนาดเล็กที่ทำงานตามฟังก์ชันเฉพาะ ซึ่งคุณสามารถเปิดหรือปิดได้ตามต้องการ เพื่อควบคุมสิ่งต่าง ๆ เช่น ระบบอัตโนมัติ การกำหนดผู้รับผิดชอบหลายคน ฟิลด์ที่กำหนดเอง และอื่น ๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติที่ 4: การจัดการไฟล์
การจัดการไฟล์ช่วยให้คุณสามารถมีสิ่งที่คุณต้องการได้โดยไม่ต้องค้นหาเอกสารและไฟล์บนอุปกรณ์ต่าง ๆ
เมื่อเลือกเครื่องมือจัดการงาน ควรเลือกที่มีคุณสมบัติการจัดการไฟล์ที่แข็งแกร่ง เพื่อช่วยให้คุณจัดเก็บและเรียกใช้ไฟล์ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว
ผู้จัดงานต้องรองรับการแนบไฟล์หลายไฟล์ และให้ตัวเลือกการกรองเมื่อคุณมอบหมายงาน
โครงสร้างลำดับชั้นของโปรเจกต์ใน ClickUpช่วยให้คุณสร้าง Workspace และจัดระเบียบโฟลเดอร์ของคุณภายในแต่ละพื้นที่ได้
คุณสามารถแนบไฟล์จากไฟล์แนบในแอปเก็บข้อมูลบนคลาวด์ เช่น Dropbox, Google Drive, Box และ Microsoft OneDrive/SharePoint ได้
คุณยังสามารถใช้รหัสสีสำหรับแต่ละโฟลเดอร์และใช้ClickUp Searchเพื่อค้นหาไฟล์ที่จัดเก็บไว้ได้ แผนฟรีมีพื้นที่จัดเก็บ 100 MB และแผนชำระเงินทั้งหมดมีพื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด
คุณสมบัติที่ 5: ความปลอดภัย
การปกป้องข้อมูลธุรกิจที่สำคัญของคุณในตัวจัดการงานเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด ตรวจสอบว่าตัวจัดการงานของคุณมีคุณสมบัติเช่น การป้องกันด้วยรหัสผ่าน, ป้ายกำกับสำหรับการจัดการการเข้าถึงและสิทธิ์, บทบาทผู้ใช้, และโฟลเดอร์หรือไม่
ClickUp ดำเนินการทั้งหมดบน Amazon Web Services (AWS)พร้อมความปลอดภัยระดับโลก นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองการตรวจสอบสำหรับหลักการบริการที่เชื่อถือได้ของ Service Organization Controls (SOC 2)
คุณสมบัติที่ 6: การเข้าถึงบนมือถือ
ระบบจัดการงานของคุณไม่ควรทำงานได้แค่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์เท่านั้น
มองหาความเข้ากันได้กับ iOS และ Android การซิงค์ที่ราบรื่นระหว่างเวอร์ชันมือถือและเดสก์ท็อป และการเข้าถึงแบบออฟไลน์ในตัวจัดระเบียบงานของคุณ
คุณสมบัติที่ 7: ความสามารถในการรายงาน
ในฐานะผู้จัดการ ไม่ใช่แค่การมอบหมายงานและสร้างกระบวนการทำงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการดูแลให้ทีมดำเนินงานตามเป้าหมายและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงสุดอีกด้วย การรายงานและการวิเคราะห์ข้อมูลช่วยให้เห็นภาพรวมของผลงานและติดตามความก้าวหน้าของทีมได้อย่างชัดเจน
พิจารณาความสามารถในการจัดการงาน เช่น สถิติการเสร็จสิ้นงาน ข้อมูลการติดตามเวลา และรายงานอายุงาน เมื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์การรายงาน เครื่องมือจัดการงานของคุณสามารถส่งการอัปเดตที่สำคัญเกี่ยวกับทีมของคุณได้
ClickUp Dashboardsช่วยให้คุณติดตามและจัดการประสิทธิภาพด้วยข้อมูล รายการ การ์ด และกราฟที่ปรับแต่งได้ แดชบอร์ดประจำวันส่วนบุคคลช่วยให้คุณมองเห็นประสิทธิภาพการทำงานได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถประเมินปริมาณงานของทีมและภาพรวมยอดขาย ฯลฯ
คุณสมบัติที่ 8: การติดตามเวลา
คุณสมบัติที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการติดตามเวลาเพื่อช่วยคุณจัดสรรงาน, เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เวลา, และสร้างแผนเวลาในอนาคต. นี่คือเหตุผลที่การติดตามเวลาเป็นสิ่งสำคัญ:
- การติดตามเวลาด้วยแบบฟอร์มบันทึกเวลาช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงานและสร้างสมดุลที่ดีระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัว
- การจัดการโครงการที่ได้รับการปรับปรุงพร้อมการแยกแยะอย่างชัดเจนว่างานใดจะใช้เวลามากน้อยเพียงใด
- ลดเวลาในการทำงานด้านการบริหารโดยการยกเลิกการบันทึกเวลาด้วยตนเองและการกรอกข้อมูลลงในสเปรดชีต
คุณสมบัติการติดตามเวลาโครงการของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถประหยัดเวลาและติดตามเวลาได้ผ่านส่วนขยายของ Google และการผสานรวมกับแอปพลิเคชันเช่น Toggl, Harvest, Time Doctor, Clockify, เป็นต้น นอกจากนี้ยังให้รายงานที่ช่วยประหยัดเวลาพร้อมการรายงานเวลาของบุคคลและทีม และสเปรดชีต
คุณสมบัติที่ 9: อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
ทีมของคุณไม่ควรเสียเวลาไปกับการค้นหาหรือเรียนรู้ซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อน. เลือกเครื่องมือจัดการงานที่มีอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย และการจัดเรียงคุณสมบัติอย่างเป็นระเบียบ เพื่อให้คุณสามารถทำงานได้ทันที.
นอกจากนี้ ให้มองหาการสนับสนุนลูกค้าที่ดีและแหล่งข้อมูลการฝึกอบรมที่มีคุณภาพ คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยลดระยะเวลาในการเรียนรู้ และช่วยให้คุณเรียนรู้วิธีการใช้คุณสมบัติขั้นสูงของตัวจัดการงานของคุณได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ 10: ความสามารถในการผสานรวม
ซอฟต์แวร์การจัดการงานที่ดีต้องสามารถผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่คุณใช้ได้อย่างราบรื่น
ตัวอย่างเช่น การผสานการทำงานกับอีเมลช่วยแปลงอีเมลเป็นงาน การผสานการทำงานกับปฏิทินช่วยจัดการกำหนดเวลาและตารางงาน และการใช้งานแอปจดบันทึกช่วยให้คุณจับความคิดได้อย่างรวดเร็ว
สมมติว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแคมเปญการตลาดผ่านทางอีเมล ในกรณีนี้ สมาชิกในทีมสามารถแปลงข้อเสนอแนะนั้นให้เป็นงานภายในแพลตฟอร์มได้อย่างง่ายดาย และจัดสรรให้กับสมาชิกในทีมที่เกี่ยวข้อง
ด้วยการผสานรวมเหล่านี้ ความจำเป็นในการสลับแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่องจะถูกกำจัดไป ไม่เพียงแต่กระบวนการทำงานของคุณจะราบรื่นขึ้นเท่านั้น แต่คุณยังสามารถประหยัดเวลาได้มากขึ้นอีกด้วย
การใช้ ClickUp เป็นตัวจัดการงาน
ตอนนี้คุณทราบแล้วว่าซอฟต์แวร์จัดการงานพื้นฐานนั้นไม่เพียงพอ คุณกำลังมองหาเครื่องมือที่มีคุณสมบัติยอดเยี่ยมทั้งหมดที่เราได้กล่าวถึงข้างต้นหรือไม่?
ใช้ ClickUp ซอฟต์แวร์จัดการงานที่ดีที่สุด สร้างขึ้นด้วยแอปพลิเคชันเดียวที่สามารถแทนที่ซอฟต์แวร์อื่นทั้งหมดได้
ClickUp ได้ช่วยเหลือ Lids อย่างมากในด้านการร่วมมือของทีมและการติดตามงานของพวกเขา ClickUp ได้ช่วยให้กระบวนการทำงานรวดเร็วขึ้น, ทำให้การบริหารจัดการเป็นระบบ, และปรับปรุงผลลัพธ์ให้ดีขึ้น บริษัทได้ประหยัดเวลาไปกว่า 100 ชั่วโมงในทีมต่าง ๆ ด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการของ ClickUp
ClickUp ยังช่วยให้ Cemexลดระยะเวลาการส่งมอบโครงการจากหลายชั่วโมงเหลือเพียงไม่กี่วินาที และมอบแพลตฟอร์มสำหรับการทำงานร่วมกันกับสมาชิกทีมมากกว่า 50 คนในที่เดียว Cemex สามารถส่งมอบงานและโครงการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยระบบอัตโนมัติ กระบวนการรับงานที่พัฒนาขึ้น การมองเห็นข้อมูลแบบเรียลไทม์ และกระบวนการทำงานที่คล่องตัว
ClickUp Tasksช่วยให้คุณวางแผน จัดระเบียบ และทำงานร่วมกันในภารกิจต่างๆ ด้วยการปรับแต่งได้ตามต้องการ เพื่อทำให้การจัดการงานเป็นเรื่องง่ายขึ้น
นี่คือวิธีที่ ClickUp Tasks ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์จัดการงานฟรี แสดงให้เห็นถึงประโยชน์:
- การทำงานร่วมกัน: เร่งกระบวนการทำงานเป็นทีมด้วยฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่รวดเร็ว รองรับผู้รับผิดชอบหลายคนและเส้นทางการแสดงความคิดเห็น คุณสามารถเพิ่มความคิดเห็นเป็นรายการที่ต้องดำเนินการ และแชร์วิดีโอหน้าจอเพื่อเพิ่มความชัดเจนในการสื่อสาร
- ความยืดหยุ่น: มองเห็นงานในหลายมุมมองและนำทางผ่านงานเหล่านั้นได้อย่างง่ายดาย ด้วยงานย่อยที่ปรับแต่งได้ รับข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการเมื่อใดก็ตาม
- ประเภทงานที่กำหนดเอง: จัดการงานทุกประเภทด้วยประเภทงานที่กำหนดเองใน ClickUp โดยใช้รูปแบบการตั้งชื่อที่แตกต่างกันและกำหนดประเภทงาน
- เทมเพลตที่ปรับแต่งได้: สร้างกระบวนการทำงานที่โปร่งใสและประหยัดเวลาด้วยเทมเพลต คุณสามารถสร้างและนำเทมเพลตรายการงานของคุณกลับมาใช้ใหม่ในภายหลังเพื่อประหยัดเวลาได้อีกด้วย
- การประมาณเวลา: ทำความเข้าใจประสิทธิภาพการทำงานของทีมอย่างละเอียดด้วยตัวติดตามเวลา เพื่อรักษาความก้าวหน้าเหนือเป้าหมายและระบุจุดที่ต้องปรับปรุง
- จัดลำดับความสำคัญ: มุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญที่สุดด้วยระดับความสำคัญห้าขั้น ตั้งแต่ต่ำไปจนถึงเร่งด่วน แจ้งให้ทีมทราบเกี่ยวกับงานที่ต้องทำและงานที่ควรทำในภายหลัง
- แท็ก: เพิ่มแท็กที่กำหนดเองเพื่อจัดหมวดหมู่ภารกิจตามที่คุณต้องการและกรองจากโครงการและสถานที่ต่างๆ
- ความสัมพันธ์และการพึ่งพา: เพิ่มความสัมพันธ์เพื่อสลับไปยังงานที่เกี่ยวข้องได้รวดเร็วขึ้น และเพิ่มการพึ่งพาเพื่อกำหนดลำดับสำหรับกระบวนการต่าง ๆ ภายในงาน
- การบันทึกหน้าจอ: ลดการสูญเสียเวลาในการประชุมและอีเมลที่ยืดยาวด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารของทีมผ่านการแชร์การบันทึกหน้าจอ
- การผสานรวม: เชื่อมต่อกับเครื่องมือที่คุณชื่นชอบ เช่น Slack, Zoom, Clockify, Timely, GitLab, Dropbox, Zoom, Toggl, Webhooks และอื่นๆ
นี่คือจุดหมายปลายทางครบวงจรสำหรับการนำทักษะการจัดการงานทั้งหมดของคุณมาใช้ จัดเก็บข้อมูลสำคัญ สร้างสเปรดชีต ใช้ Google Docs และลดความจำเป็นในการใช้แอปหลายตัว
ทรัพยากรทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานแล้วด้วยซอฟต์แวร์จัดการงานที่ใช้งานง่ายนี้
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUp
ClickUp ไม่ใช่แค่ซอฟต์แวร์ แต่เป็นเครื่องมือที่ครอบคลุมพร้อมทรัพยากรมากมาย รวมถึงเทมเพลตหลากหลาย เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUpมอบเครื่องมือติดตามแผนประจำวันเพื่อให้งานของคุณเป็นไปตามแผน เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ในไม่กี่วินาทีด้วยรายการงานที่สามารถปรับแต่งได้
สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำที่ทรงพลังด้วย ClickUp นี่คือวิธีที่เทมเพลตนี้สามารถช่วยคุณได้:
- ตั้งเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้เพื่อส่งเสริมความสำเร็จในระยะยาว
- ติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างแม่นยำและเก็บการติดตามงานไว้ในที่เดียว
- งานที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อให้ทีมของคุณมีสมาธิและอยู่ข้างหน้าเส้นตาย
- ติดตามงานที่ต้องทำประจำวันพร้อมบันทึกและแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อติดตามความคืบหน้า
- แบ่งงานออกเป็นรายการสิ่งที่ต้องทำขนาดเล็กและรักษาแรงจูงใจขณะทำงานให้สำเร็จ
ClickUp การจัดการงานอย่างง่าย
เทมเพลตการจัดการงานแบบง่ายของ ClickUpเป็นอีกหนึ่งเทมเพลตที่มีคุณค่าสำหรับการทำให้การจัดการงานง่ายขึ้น
คุณสมบัติหลักบางประการของเทมเพลตนี้ ได้แก่:
- สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับงาน และแยกโครงการออกเป็นงานย่อยที่เล็กกว่าและจัดการได้ง่ายขึ้น
- จัดลำดับความสำคัญ มองเห็นภาพ และจัดระเบียบงานอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา
- โครงสร้างที่ชัดเจนสำหรับการเพิ่มงานและป้ายกำกับพร้อมวันที่ครบกำหนด, ลำดับความสำคัญ, และสถานะการเสร็จสิ้น
เลือกซอฟต์แวร์การจัดการงานที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณ
โปรแกรมจัดการงานและซอฟต์แวร์บริหารโครงการสามารถทำให้การจัดการงานเป็นเรื่องง่ายด้วยการจัดสรรงาน การกำหนดตารางเวลา และการติดตามเวลา นอกจากนี้ ด้วยเทมเพลตที่พร้อมใช้งาน คุณสามารถเริ่มจัดการงานได้ทันที ประหยัดเวลา เพิ่มความชัดเจนในการมองเห็น และกำหนดตารางงานสำหรับทีมด้วยมุมมองที่ยืดหยุ่น
ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ ผู้จัดการงานสามารถทำให้การทำงานของคุณง่ายขึ้นหลายเท่า และพิสูจน์ได้ว่าให้รางวัลแก่ทีมของคุณและฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยจัดการงานเช่น ClickUp สามารถช่วยคุณในการร่วมมือ, ปรับแต่ง, ติดตามเวลา, บันทึกหน้าจอ, ติดแท็ก, และผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ทั้งหมดในที่เดียว. นี่คือซอฟต์แวร์หนึ่งที่สามารถช่วยคุณจัดการทุกแง่มุมของการจัดการงานได้ทันที.
สมัครใช้ ClickUpวันนี้เพื่อก้าวไปสู่เครื่องมือการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คำถามที่พบบ่อย
1. คุณจัดการการบริหารงานอย่างไร?
การจัดระเบียบการจัดการงานสามารถกลายเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพได้ด้วยตัวจัดการงานที่ช่วยให้คุณจัดตารางงาน กำหนดเส้นตาย ทำงานร่วมกับทีมของคุณ และประหยัดเวลา
2. งานของผู้จัดการงานคืออะไร?
ตัวจัดการงานช่วยให้คุณจัดสรรงานให้กับทีม, ทำให้ทีมอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง, ช่วยให้ทีมสามารถทำตามกำหนดเวลาได้, และติดตามประสิทธิภาพของทีมอย่างต่อเนื่องเพื่อระบุช่องว่างทางประสิทธิภาพ
3. คุณจัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างไร?
ผู้จัดระเบียบงานสามารถจัดระเบียบและจัดสรรงานตามความพร้อมและขีดความสามารถของพนักงานได้ นอกจากนี้ยังสามารถช่วยจัดลำดับความสำคัญของงานด้วยแท็กและป้ายกำกับ เพื่อให้พนักงานทราบว่าควรทำงานใดก่อน