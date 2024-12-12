10 อันดับ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี่การตลาดในปี 2025

หากมีคำใดที่สามารถอธิบายบรรยากาศของเอเจนซี่การตลาดได้ พวกเราเชื่อว่าหลายคนคงเลือกคำว่าวุ่นวาย คุณต้องรับมือกับโปรเจ็กต์หลายอย่างพร้อมกัน และมักต้องแข่งขันกับเวลาเพื่อให้เสร็จสิ้นงานของคุณ การสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันเพื่อจัดการกับแคมเปญ ลูกค้า และผู้ติดต่อใหม่ ๆ ทำให้คุณต้องดึงตัวเองไปในทิศทางต่าง ๆ พร้อม ๆ กัน
หากคุณบอกคุณว่าคุณสามารถใช้แพลตฟอร์มเดียวเพื่อดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้า, จัดการข้อมูล, สร้างรายงาน, และวางแผนการทำงานได้? ทั้งหมดนี้เป็นไปได้ด้วยเครื่องมือซอฟต์แวร์ CRMทางการตลาด. พวกมันเต็มไปด้วยคุณสมบัติสำหรับการรวมการจัดการลูกค้าไว้ที่เดียว และการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเพื่อดำเนินการแคมเปญและสร้างลูกค้าเป้าหมาย.
ในบทความนี้ เราจะสำรวจ 10 อันดับ CRM สำหรับเอเจนซี่การตลาด ลุยไปกับคุณสมบัติต่างๆ และค้นหาตัวที่ตรงตามเกณฑ์ของคุณทุกข้อ! ✅
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ CRM ของเอเจนซีการตลาด?
ด้วยเครื่องมือการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีมากมายในตลาด จึงเป็นเรื่องปกติที่จะรู้สึกสับสนว่าจะเลือกอันไหน อย่างไรก็ตาม ซอฟต์แวร์ CRM การตลาดที่ดีทุกตัวควรมีสิ่งต่อไปนี้:
- คุณสมบัติการจัดการงานและโครงการ: ควรให้คุณสามารถมอบหมายและติดตามงานเพื่อปรับปรุงการดำเนินแคมเปญการตลาดข้ามสายงานให้เป็นระบบและสอดคล้องกับกำหนดเวลา
- การรวมศูนย์ข้อมูล: ควรให้คุณสามารถจัดเก็บ, เข้าถึง, และจัดการข้อมูลลูกค้าทั้งหมดไว้ในที่เดียว
- เครื่องมือจัดการการติดต่อ: ซอฟต์แวร์มีตัวเลือกสำหรับการติดตามทุกการติดต่อของลูกค้าและรักษาบันทึกให้สะอาด
- การวิเคราะห์และรายงานการตลาด: ควรให้คุณสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับลูกค้าและแคมเปญต่างๆ และเปิดเผยแนวโน้มเพื่อช่วยปรับแต่งแผนในอนาคต
- ตัวเลือกการตลาดอัตโนมัติและ AI:เครื่องมือการตลาดที่เหมาะสมควรใช้พลังของ AIเพื่อช่วยคุณสร้างเนื้อหา, ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเป้าหมาย, และประหยัดเวลา
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: ควรมีตัวเลือกเช่น กระทู้แสดงความคิดเห็นและการแก้ไขแบบเรียลไทม์ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีส่วนร่วมและได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงล่าสุด
- เทมเพลต: ควรมีเทมเพลตการตลาดและCRMที่มีประโยชน์เพื่อช่วยประหยัดเวลาในกระบวนการบางอย่าง
- ความหลากหลาย: ซอฟต์แวร์ควรทำงานได้อย่างราบรื่นบนอุปกรณ์ Macและ Windows รวมถึงโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต
10 อันดับซอฟต์แวร์ CRM การตลาดที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี่ในปี 2025
เราได้วิเคราะห์เครื่องมือ CRM หลายสิบตัวสำหรับเอเจนซี่การตลาด และคัดเลือกตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด 10 ตัวเพื่อช่วยให้ทีมการตลาดทำงานอย่างชาญฉลาดและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าในระดับสูงสุด 🤝
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานโครงการและการตลาดที่ได้รับความนิยม พร้อมฟังก์ชัน CRMที่ทรงพลังเพื่อ จัดการบัญชีของคุณ, แสดงภาพกระบวนการ, และทำงานร่วมกัน กับทีมของคุณในที่เดียว
แพลตฟอร์มนี้มีมุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบให้คุณมองเห็นกระบวนการ CRMได้จากทุกมุมมอง ใช้มุมมองรายการเพื่อจัดกลุ่ม, จัดเรียง, และกรองบัญชีของคุณ ใช้ประโยชน์จากมุมมองปฏิทินเพื่อปรับแผนให้ตรงกับกำหนดเวลา หรือเลือกมุมมองปริมาณงานเพื่อตรวจสอบสิ่งที่ทีมของคุณกำลังทำอยู่ 🍽️
แดชบอร์ดประสิทธิภาพของ ClickUp พร้อมวิดเจ็ตมากกว่า 50 รายการ ช่วยให้คุณมองเห็นข้อมูลลูกค้าได้อย่างชัดเจน ใช้เอกสารเพื่อเก็บเอกสารทั้งหมดไว้ในที่เดียว คุณสามารถเชื่อมโยงเอกสารการตลาดกับงานที่เกี่ยวข้องและแชร์กับทีมขายเพื่อความโปร่งใส!
จัดการบัญชีของคุณด้วย ระบบลำดับชั้นที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่, โฟลเดอร์, และรายการของ ClickUp, เพิ่มผู้มาเยือนของคุณเข้าสู่แพลตฟอร์ม, และควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงได้เพียงไม่กี่คลิก
ด้วยClickUp Automationsและ Forms คุณสามารถประหยัดเวลาได้ด้วยการโต้ตอบกับลูกค้าเป้าหมายและเก็บข้อมูลลูกค้าได้ในพริบตา เพื่อให้การทำงานราบรื่นยิ่งขึ้น ผสานอีเมลของคุณกับ ClickUp และสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นหนึ่งเดียวสำหรับการต้อนรับลูกค้าใหม่ การส่งอัปเดตโครงการ และการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ
แพลตฟอร์มนี้ผสานรวมกับแพลตฟอร์มมากกว่า 1,000 แห่งและมีเทมเพลต ClickUp CRMที่ครบครันเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจัดการลูกค้าเป้าหมายและเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงให้มากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เครื่องมือการตลาดอัตโนมัติสำหรับทีมขายและการตลาดเพื่อเร่งกระบวนการทำงานของพวกเขา
- แดชบอร์ดแบบครบวงจรพร้อมการ์ดมากกว่า 50 แบบ เพื่อสร้างและติดตามกลยุทธ์การตลาดได้จากทุกที่
- 15+ มุมมองในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและงานส่วนตัวจากทุกมุมมอง
- เครื่องมือการตลาดทางอีเมลเพื่อช่วยในการตรวจสอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการเผยแพร่
- ระบบอัตโนมัติและแบบฟอร์มที่ใช้งานง่ายเพื่อปรับปรุงการขอและการสอบถามให้ราบรื่น
- ลำดับชั้นแบบขยายได้เพื่อการจัดการบัญชีที่เหนือกว่า
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติที่หลากหลายอาจทำให้รู้สึกท่วมท้น
- ผู้ใช้บางท่านต้องการระบบอัตโนมัติเพิ่มเติมในแผนราคาที่ต่ำกว่า
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร:กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $7 ต่อสมาชิก/เดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
2. อินไซต์ลี
ต้องการแพลตฟอร์มที่ รวม CRM, การตลาด, การจัดการโครงการ, และฟีเจอร์การขาย เข้าไว้ด้วยกันหรือไม่? Insightly อาจเป็นสิ่งที่คุณกำลังมองหา! 👁️
แพลตฟอร์มนี้เน้นที่ความสามารถในการปรับแต่ง คุณสามารถปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณและสร้างพื้นที่ส่วนตัวสำหรับหน่วยงานและลูกค้าของคุณได้
คุณจะชื่นชอบฟีเจอร์การจัดการอีเมลลูกค้าที่สะดวกสบาย ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อติดตามและดูแลทุกการติดต่อกับลูกค้า พร้อมทั้งรักษาการสื่อสารเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยตัวเลือกการจัดการ และตัวเลือกการจัดการ ที่มีคุณภาพสูงสุด คุณสามารถรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย จัดลำดับความสำคัญ และปิดการขายได้อย่างง่ายดาย Insightly ยังให้คุณเพิ่มบันทึกบริการของคุณอย่างละเอียด และมีใบเสนอราคาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องพร้อมให้เมื่อใดก็ตามที่ลูกค้าที่มีศักยภาพขอ
Insightly นำเสนอ แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ สำหรับการติดตามตัวชี้วัดสำคัญและตัดสินใจอย่างมีข้อมูลสำหรับอนาคต
แพลตฟอร์มนี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณและช่วยให้คุณจัดการเวิร์กโฟลว์ CRMของคุณด้วยการทำงานอัตโนมัติของงานที่ช่วยลดงานซ้ำๆ และความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดของมนุษย์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Insightly
- รวมความสามารถของ CRM, การตลาด, การจัดการโครงการ, และการขาย
- ตัวเลือกการจัดการการขายและการจัดการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ
- แดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย
- การทำงานอัตโนมัติของงาน
ข้อจำกัดของ Insightly
- อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับเอเจนซีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าทางการตลาดอื่น ๆ
- ระบบอัตโนมัติอาจเปลี่ยนแปลงหลังจากการอัปเดตซอฟต์แวร์
การกำหนดราคาของ Insightly
- บวก: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
การให้คะแนนและรีวิวของ Insightly
- G2: 4. 2/5 (850+ รีวิว)
- Capterra: 4/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
3. Podio
แม้ว่า Podio จะไม่ใช่เครื่องมือ CRM โดยตรง แต่ก็สามารถช่วยคุณจัดการลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าที่มีศักยภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย Podio คุณสามารถ สร้างบันทึกข้อมูลลูกค้าและลีดที่ไม่ซ้ำใคร และแก้ไขได้แบบเรียลไทม์ แพลตฟอร์มนี้มีแบบฟอร์มเว็บที่ช่วยให้การเก็บข้อมูลเป็นเรื่องง่าย เนื่องจากความแม่นยำในการเก็บบันทึกข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเอเจนซี่การตลาด คุณจะยินดีที่ทราบว่า Podio ช่วยให้คุณเพิ่มความคิดเห็นและแนบไฟล์ไปยังรายการของคุณเพื่อให้ข้อมูลมีความละเอียดมากขึ้น
มอบหมายงานเพื่อจัดระเบียบทีมของคุณ ให้แน่ใจว่าทุกคนทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตน และติดตามความคืบหน้าเพื่อให้หน่วยงานของคุณดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง
ขอบคุณ มุมมองหลายแบบ ของ Podio ที่ช่วยให้คุณสามารถดูบันทึกของคุณได้จากมุมมองต่าง ๆ ใช้ มุมมองรายการ ที่ง่ายต่อการดูเพื่อให้ได้ภาพรวมที่ครอบคลุมของลูกค้าของคุณ หรือเปลี่ยนไปใช้มุมมองกระดานคัมบังเพื่อติดตามและจัดการสถานะของพวกเขา
Podio ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มมากมาย รวมถึง Google Drive, Google Calendar และ FreshBooks ซึ่งช่วยให้คุณแชร์ไฟล์ จัดตารางเวลา และสร้างใบแจ้งหนี้ได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Podio
- แบบฟอร์มเว็บในตัวสำหรับเก็บข้อมูลลูกค้า
- การมอบหมายงานและการจัดการที่ง่ายดาย
- มุมมองหลายด้าน
- การผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยมมากมาย
ข้อจำกัดของ Podio
- แอปพลิเคชันมือถือไม่มีฟังก์ชันทั้งหมด
- ผู้ใช้บางรายได้กล่าวถึงเวลาการตอบสนองที่ช้าลง
ราคาของ Podio
- ฟรี: $0/เดือนต่อผู้ใช้
- บวก: $11. 20/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $19. 20 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว Podio
- G2: 4. 2/5 (450+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
4. เก็บข้อมูล
ติดตามความสัมพันธ์กับลูกค้าและออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าของคุณด้วยเครื่องมือการตลาดที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
หนึ่งในคุณสมบัติที่คุณจะชื่นชอบคือ การจับข้อมูลลูกค้าเป้าหมายอัตโนมัติ Keap รวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าเป้าหมายผ่านแบบฟอร์มที่กำหนดเอง, โซเชียลมีเดีย, และหน้า landing page การติดตามผลอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้เป็นลูกค้าจริง และ Keap จะติดต่อลูกค้าที่มีศักยภาพโดยอัตโนมัติตามการกระทำและกิจกรรมของพวกเขา
ฟีเจอร์การออกใบแจ้งหนี้และการประมวลผลการชำระเงินแบบเนทีฟของ Keap ช่วยให้คุณสร้างใบแจ้งหนี้ได้โดยตรงจากเครื่องมือ CRM และรับชำระเงินได้เร็วขึ้น 💸
เชื่อมต่อ Keap กับ Zapier และเพลิดเพลินกับการผสานการทำงานกว่า 5,000 รายการ! หากคุณใช้แอปที่ Zapier ไม่รองรับ ใช้ประโยชน์จาก API แบบเปิด ของ Keap เพื่อสร้างการผสานการทำงานแบบกำหนดเอง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Keap
- การจับข้อมูลลูกค้าเป้าหมายอัตโนมัติพร้อมตัวเลือกการกรองที่ใช้งานได้จริง
- การเปลี่ยนผ่านอย่างไร้รอยต่อจากแพลตฟอร์มอื่น
- ตัวเลือกการออกใบแจ้งหนี้และการชำระเงินที่ยอดเยี่ยม
- ความสามารถในการผสานรวมที่แข็งแกร่งผ่าน Zapier หรือ API แบบเปิด
ข้อจำกัดของ Keap
- มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันกว่า
- การสนับสนุนลูกค้าสามารถทำได้ดีกว่านี้
ราคา Keap
- ข้อดี: เริ่มต้นที่ $159/เดือน (1,500 รายชื่อผู้ติดต่อและผู้ใช้สองคน, ผู้ใช้เพิ่มเติม: $29/เดือน)
- แม็กซ์: เริ่มต้นที่ $229/เดือน (2,500 รายชื่อและผู้ใช้ 3 คน, ผู้ใช้เพิ่มเติม: $29/เดือน)
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว Keap
- G2: 4. 2/5 (1,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
โบนัส: ตรวจสอบรายการทางเลือกที่ดีที่สุดของ Keap
5. ลาก
อย่ารั้งรอในการหาโซลูชัน CRM ที่ยอดเยี่ยมสำหรับเอเจนซี่ของคุณ! 🦶
พบกับ Drag เครื่องมือสุดล้ำที่อาศัยความนิยมอันยาวนานของอีเมลในฐานะช่องทางการสื่อสารสำหรับธุรกิจ ช่วยให้คุณสามารถ เปลี่ยนบัญชี Gmail ของคุณให้กลายเป็นเครื่อง CRM ที่ทรงพลัง! ✉️
กระดานลาก เป็นคุณสมบัติหลักของแพลตฟอร์มนี้ เชื่อมต่อกล่องจดหมายร่วมและ Google Groups ของคุณกับกระดานเพื่อจัดเรียงลูกค้าเป้าหมายและคำถามได้อย่างง่ายดาย คุณยังสามารถเพิ่มสมาชิกในทีมของคุณลงในกระดานเพื่อให้พวกเขาทราบข้อมูลล่าสุดได้
เพิ่มคุณค่าให้กับการสนทนาของลูกค้าทุกครั้งด้วยรายละเอียดที่ครบถ้วน เพื่อช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นและลดความจำเป็นในการสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันต่าง ๆ สามารถแนบไฟล์ มอบหมายงานให้กับพนักงานเฉพาะราย และทิ้งบันทึกข้อความไว้ได้
การลากช่วยให้คุณ กำหนดอีเมลให้กับพนักงานของคุณโดยอัตโนมัติ ตามเกณฑ์ต่างๆ เช่น คำสำคัญและผู้ส่ง เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนรับผิดชอบงานของตนอย่างเต็มที่
ยกระดับการทำงานร่วมกันไปอีกขั้นด้วยการตอบอีเมลในนามของเพื่อนร่วมงานและร่วมมือกันเขียนร่างอีเมลที่โน้มน้าวใจร่วมกัน
ขอบคุณการติดตามอัตโนมัติและเทมเพลตอีเมล คุณสามารถมั่นใจได้ว่าไม่มีลูกค้าหลุดรอดไป และทุกคำถามได้รับการตอบกลับอย่างทันท่วงที!
ลากคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เปลี่ยน Gmail ให้เป็นแพลตฟอร์ม CRM
- การมอบหมายงานทางอีเมลอัตโนมัติ
- การติดตามผลอัตโนมัติ
- เทมเพลตอีเมลแบบครบวงจร
ข้อจำกัดในการลาก
- การสำรวจฟังก์ชันการทำงานของแพลตฟอร์มอาจใช้เวลา
- การอัปเดตอาจส่งผลต่อการตั้งค่าการแสดงผล
การกำหนดราคาแบบลากจูง
- ฟรี: $0/เดือน ต่อผู้ใช้
- เริ่มต้น: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- บวก: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวการลาก
- G2: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
6. Salesmate
คุณจะได้อะไรเมื่อติดตั้งเครื่องมือ CRM ที่มีความสามารถในการทำงานอัตโนมัติที่ทรงพลัง? คุณจะได้ Salesmate แพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งเพื่อขับเคลื่อนทีมของคุณไปข้างหน้าด้วยกระบวนการทำงานทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ! 🔝
เริ่มต้นด้วย ตัวเลือกการจัดการโอกาสและการนำลูกค้าเป้าหมายเข้าสู่กระบวนการขาย ของแพลตฟอร์มนี้ Salesmate ช่วยให้คุณเขียนอีเมลและข้อความจำนวนมากได้พร้อมกัน รวมถึงสร้างแคมเปญอีเมลที่ตรงกลุ่มเป้าหมายและติดตามผลแบบเฉพาะบุคคล เพื่อเปลี่ยนโอกาสทางการขายให้กลายเป็นลูกค้าจริง
เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของกระบวนการขายของคุณได้ สามารถติดตามทุกการสนทนาของลูกค้าที่มีศักยภาพและลูกค้าปัจจุบันได้ บันทึกการโทร และซิงค์อีเมลและปฏิทินของคุณได้ Salesmate บันทึกข้อมูลการสนทนาของลูกค้าแบบเรียลไทม์และทำการอัปเดตโดยอัตโนมัติ คุณและทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีคุณค่าอื่น ๆ ได้ โดยทราบว่าทุกการสื่อสารได้รับการบันทึกไว้อย่างเป็นระเบียบ!
คุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดของ Salesmate คือ ระบบอัตโนมัติ ใช้เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะของกระบวนการขาย จับลูกค้าเป้าหมาย ตรวจสอบประสิทธิภาพของทีม และสร้างประสบการณ์ที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับลูกค้าได้อย่างง่ายดาย เนื่องจาก Salesmate เป็น เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วยเส้นทาง คุณสามารถสร้างระบบอัตโนมัติได้อย่างรวดเร็วโดยการลากและวางองค์ประกอบที่ต้องการ (ทริกเกอร์ เงื่อนไข และการดำเนินการ) ลงบนผืนผ้าใบของแพลตฟอร์ม
คุณสมบัติเด่นของ Salesmate
- ระบบอัตโนมัติที่แข็งแกร่ง
- ตัวเลือกการจัดการโอกาสและการนำลูกค้าเป้าหมายที่ยอดเยี่ยม
- การออกแบบแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย
- การผสานรวมมากกว่า 700 รายการ
ข้อจำกัดของ Salesmate
- ไม่มีตัวเลือกในการกำหนดเวลาเปิด/ปิดสำหรับการโทร
- การสนับสนุนลูกค้าจำกัด
ราคาของ Salesmate
- เริ่มต้น: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- การเติบโต: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- เพิ่ม: $40/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Salesmate
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
7. Pipedrive
หากคุณกำลังมองหา เครื่องมือ CRM ที่เน้นการขาย ลองใช้ Pipedrive ดูสิ! 🚗
แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณ มองเห็นทุกขั้นตอนของกระบวนการขายของคุณได้อย่างชัดเจน คุณสามารถเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับดีลต่าง ๆ และติดตามความคืบหน้าของแต่ละดีลได้ ปรับแต่งแต่ละขั้นตอนให้สอดคล้องกับกระบวนการของเอเจนซี่คุณ พร้อมรับประโยชน์จากการออกแบบแบบลากและวาง และตัวเลือกการกำหนดสี เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีดีลใดหลุดรอดสายตา
อีกหนึ่งคุณสมบัติที่คุณจะชื่นชอบคือ ระบบอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้คุณปรับกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนให้มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การทำการตลาดผ่านอีเมลไปจนถึงการติดตามผลกับลูกค้า
ด้วย แดชบอร์ดแบบภาพและรายงานที่ปรับแต่งได้ Pipedrive ช่วยให้คุณสามารถระบุจุดติดขัด ติดตาม KPI กำหนดเป้าหมาย และติดตามการบรรลุเป้าหมายได้
Pipedrive เชื่อมต่อกับแอปมากกว่า 700+ แอป รวมถึงเครื่องมือการตลาดและ CRM ชั้นนำอย่าง Zapier, HubSpot และ LinkPort แพลตฟอร์มนี้ยังให้คุณ สร้างแอปของคุณเอง ได้ในไม่กี่ขั้นตอน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pipedrive
- รวมฟังก์ชันการขายและ CRM
- ระบบอัตโนมัติที่ใช้งานง่าย
- แดชบอร์ดและตัวเลือกการรายงานที่ละเอียด
- การผสานรวมมากกว่า 700 รายการ
ข้อจำกัดของ Pipedrive
- ไม่สามารถใช้วันที่เป็นตัวกระตุ้นการทำงานอัตโนมัติได้
- ขาดตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูง
ราคาของ Pipedrive
- จำเป็น: $9. 90/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $19.90/เดือนต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $39.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- พลังงาน: $49.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $59. 90/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว Pipedrive
- G2: 4. 2/5 (1,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (2,800+ รีวิว)
8. Freshsales
รับมุมมองใหม่ในการขายและ CRM ด้วย Freshsales! 🔭
แพลตฟอร์มนี้มอบอำนาจให้คุณสามารถมอบประสบการณ์ชั้นหนึ่งแก่ลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าที่มีศักยภาพของคุณได้ ด้วย หลากหลายมุมมองที่มีให้ใช้งาน ใช้มุมมอง Activity Timeline เพื่อติดตามการมีส่วนร่วมของลูกค้าตลอดเวลา หรือใช้ประโยชน์จากมุมมอง Kanban board เพื่อจัดเรียงผู้ติดต่อตามตำแหน่งของพวกเขาในกระบวนการ เช่น ติดต่อแล้ว, สนใจ, ไม่สนใจ, เป็นต้น
Freshsales นำเสนอ ตัวเลือกการจัดการลีดที่น่าประทับใจ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างหลายช่องทางเพื่อติดตามความคืบหน้าของดีลและกำหนดคะแนนความน่าจะเป็นสำหรับแต่ละขั้นตอนได้
ผู้ช่วยอัจฉริยะขับเคลื่อนด้วย AI ของแพลตฟอร์ม, เฟรดดี้, สามารถช่วยคุณจัดลำดับความสำคัญของโอกาสทางธุรกิจ, ทำนายการปิดการขาย, ตรวจสอบ KPI ของทีม, และสร้างรายงานโครงการอย่างละเอียด
Freshsales สามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้หลายสิบแพลตฟอร์ม เช่น Mailchimp และ HubSpot คุณยังสามารถเข้าถึง API เพื่อเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshsales
- มุมมองหลายด้าน
- ตัวเลือกการจัดการลูกค้าเป้าหมายที่แข็งแกร่ง
- ผู้ช่วยอัจฉริยะขับเคลื่อนด้วย AI เฟรดดี้
- การผสานรวมกับแอปยอดนิยม
ข้อจำกัดของ Freshsales
- การตอบกลับจากฝ่ายบริการลูกค้าที่ช้าลง
- ราคาอาจดูค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับตลาด CRM
ราคาของ Freshsales
- ฟรี: $0/เดือน ต่อผู้ใช้
- การเติบโต: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว Freshsales
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (500+ รีวิว)
9. ทองแดง
หากเอเจนซี่ของคุณดำเนินงานอยู่ในระบบนิเวศของ Google แล้ว Copper อาจเป็นโซลูชัน CRM ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ!
จุดเด่นหลักของมันอยู่ที่ ความสามารถในการผสานรวมกับ Google Workspace ได้อย่างราบรื่น ซิงค์ Copper กับ Google Docs เพื่อรักษาข้อมูลติดต่อให้เป็นหนึ่งเดียว รวบรวมข้อมูลจากลูกค้าเป้าหมายและผู้สนใจผ่าน Google Forms และเก็บไฟล์ของคุณให้ปลอดภัยและพร้อมใช้งานบน Google Drive
ด้วย Copper คุณสามารถติดตามลูกค้าเป้าหมายของคุณได้อย่างต่อเนื่องด้วย การติดตามอัตโนมัติ สร้างเทมเพลตอีเมล ตั้งค่าการแจ้งเตือน และมั่นใจได้ว่าดีลที่พลาดไปจะไม่เกิดขึ้นอีก ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามรายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับผู้ติดต่อของคุณ
การให้บริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมเป็นไปได้ด้วย การแจ้งเตือนและการแจ้งข่าวสารของ Copper—คุณจะได้รับแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีลูกค้าเป้าหมายหรือผู้ติดต่อของคุณต้องการความช่วยเหลือ
ติดตามทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในหน่วยงานของคุณด้วย ฟีดกิจกรรม แบบเรียลไทม์ของแพลตฟอร์ม
คุณสมบัติเด่นของทองแดง
- การแจ้งเตือนและการแจ้งข่าวสารตามความต้องการ
- การติดตามผลอัตโนมัติ
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Google Workspace
- ฟีดกิจกรรมแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของทองแดง
- กฎการทำงานอัตโนมัติไม่สามารถทำซ้ำได้
- ตัวเลือกการรายงานเพิ่มเติมจะเป็นสิ่งที่ดี
ราคาทองแดง
- พื้นฐาน: $23/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
การให้คะแนนและรีวิวทองแดง
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (500+ รีวิว)
10. ระบบ CRM สำหรับการขายในวันจันทร์
วันจันทร์คือโซลูชัน CRM ที่มีประสิทธิภาพผสานกับการจัดการโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการของคุณ!
เป็นส่วนหนึ่งของชุดซอฟต์แวร์ Monday ที่ครอบคลุมมากขึ้น Monday sales CRM ได้รับการออกแบบมาเพื่อ นำเข้าข้อมูลบัญชี, ลูกค้าเป้าหมาย, และผู้ติดต่อ จาก Excel หรือผ่าน API พร้อมรักษาการจัดระเบียบที่ไร้ที่ติ ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการตรวจสอบการนำเข้าอย่างละเอียด—แพลตฟอร์มจะตรวจจับข้อมูลซ้ำอย่างมีประสิทธิภาพ แจ้งให้คุณทราบ และรวมข้อมูลเข้าด้วยกัน
เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารกับลูกค้า ระบบ CRM สำหรับการขายในวันจันทร์ มีคุณสมบัติเช่น แบบฟอร์มอีเมล, อีเมลหมู่, และการซิงค์และติดตามอีเมล ใช้คุณสมบัติเหล่านี้เพื่อให้คุณอยู่ในความรับรู้เกี่ยวกับการติดต่อทุกครั้ง และประหยัดเวลา
ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ ระบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ในวันจันทร์ เพื่อจัดการงานที่ทำซ้ำ ๆ ซึ่งจะช่วยให้คุณมีเวลาว่างมากขึ้นสำหรับกิจกรรมที่สร้างคุณค่า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CRM สำหรับการขายในวันจันทร์
- การนำเข้าข้อมูลที่ง่ายดาย
- ระบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
- คุณสมบัติการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม
- การติดตามประสิทธิภาพอย่างครอบคลุม
ข้อจำกัดของระบบ CRM สำหรับการขายวันจันทร์
- การขาดตัวเลือกในการรายงาน
- แพลตฟอร์มอาจมีข้อบกพร่อง
การตั้งราคา CRM สำหรับยอดขายวันจันทร์
- พื้นฐาน: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนรีวิวและประเมินผล CRM ยอดขายวันจันทร์
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
- Capterra: 4. 7/5 (372 รีวิว)
จัดการบัญชีกับระบบ CRM ของเอเจนซี่การตลาดที่ดีที่สุด
หากเอเจนซี่การตลาดของคุณเป็นดอกไม้ ซอฟต์แวร์ CRM ที่เหมาะสมก็คือดินที่อุดมสมบูรณ์ที่ช่วยให้มันเบ่งบาน 🌸
โซลูชัน CRM สำหรับการตลาดที่เราได้กล่าวถึงนั้นล้วนยอดเยี่ยมและช่วยให้คุณ ปรับปรุงกระบวนการด้านความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากคุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์แบบครบวงจร ที่รวม CRM การตลาด การขายการจัดการโครงการและงานต่าง ๆไว้ในแพ็กเกจเดียวที่สะดวกสบายลองใช้ ClickUp วันนี้— ฟรีตลอดไป!