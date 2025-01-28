บล็อก ClickUp
10 อันดับทางเลือก Google Analytics ที่ดีที่สุดสำหรับการรายงานสถิติเว็บไซต์ในปี 2025

Engineering Team
28 มกราคม 2568

หากคุณต้องการเว็บไซต์ที่เปลี่ยนการคลิกให้เป็นการแปลงและขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจของคุณ คุณจำเป็นต้องใส่ใจกับการวิเคราะห์เว็บของคุณ

Google Analytics เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่เปิดตัวในปี 2005 แต่ก็ยังห่างไกลจากความสมบูรณ์แบบ การเปิดตัวล่าสุดของ Google อย่าง GA4 ยังมีปัญหาเรื่องความคลาดเคลื่อนของข้อมูล เมตริกที่ขาดหายไป และข้อกังวลด้านความเป็นส่วนตัวอย่างมาก ส่งผลให้เจ้าของเว็บไซต์จำนวนมากกำลังมองหาทางเลือกเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงที่เหมาะสม

หากคุณกำลังมองหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Google Analytics ในปี 2024 ลองพิจารณาเครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์ที่ยอดเยี่ยมทั้งสิบที่เราได้รวบรวมไว้

คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกแทน Google Analytics?

หากคุณต้องการติดตามปริมาณผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณ ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า และเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงและการขายของคุณ ทางเลือกใด ๆ ที่ใช้แทน Google Analytics ควรมีคุณสมบัติหลักห้าประการต่อไปนี้:

  1. ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อกำหนด: คุณจะต้องมีเครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้และปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูล มองหาเครื่องมือที่มีการทำให้ข้อมูลไม่ระบุตัวตนและให้คุณควบคุมข้อมูลที่คุณเก็บรวบรวมจากผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ
  2. ความถูกต้องของข้อมูล: มองหาคุณสมบัติภายในเครื่องมือวิเคราะห์ที่คุณกำลังพิจารณา เช่น การอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์และการสุ่มตัวอย่างข้อมูลอย่างชาญฉลาด เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่คุณได้รับจากแพลตฟอร์มนั้นเชื่อถือได้และนำไปใช้ได้จริง
  3. ตัวเลือกการปรับแต่ง: คุณควรสามารถตั้งค่ารายงานแบบกำหนดเองได้อย่างน้อยที่สุด จะดียิ่งขึ้นหากคุณสามารถสร้างแดชบอร์ดการวิเคราะห์แบบกำหนดเองได้ เพื่อให้คุณสามารถติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว
  4. อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: อินเทอร์เฟซของแพลตฟอร์มวิเคราะห์ที่คุณเลือกใช้ควรทำให้การเข้าถึงและเข้าใจข้อมูลเชิงปริมาณเป็นเรื่องง่าย แม้แต่สำหรับสมาชิกในทีมที่อาจไม่มีความรู้ทางเทคนิคมากนัก
  5. ความสามารถในการผสานรวม: มองหาทางเลือกของ Google Analytics ที่สามารถผสานรวมกับระบบจัดการเนื้อหา แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ และเครือข่ายโฆษณาของคุณได้ นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรวมข้อมูลของคุณไว้ในที่เดียวและได้รับมุมมองที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับเมตริกออนไลน์ของคุณ

ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Google Analytics จะขึ้นอยู่กับองค์กรของคุณและเป้าหมายทางการตลาดที่คุณมีสำหรับการมีตัวตนออนไลน์ของคุณ หลายทางเลือกของ Google Analytics ในรายการนี้มีแผนฟรีหรือทดลองใช้ฟรี ซึ่งเป็นวิธีที่ดีในการทดสอบคุณสมบัติของโซลูชันการวิเคราะห์ต่างๆ และดูว่าเครื่องมือวิเคราะห์เว็บใดทำงานได้ดีที่สุดสำหรับคุณ

10 อันดับทางเลือก Google Analytics ที่ดีที่สุดที่ควรใช้

1. เซมรัช

Semrush เป็นทางเลือกของ Google Analytics
Semrush เป็นทางเลือกแทน Google Analytics ที่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะกลายเป็นเครื่องมือการตลาดดิจิทัลแบบครบวงจร แพลตฟอร์มนี้โดดเด่นด้วยเครื่องมือการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา (SEO) และการตลาดเนื้อหา นี่เป็นทางเลือกที่ดีหากคุณต้องการทางเลือกในการวิเคราะห์ที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาของคุณและตรวจสอบคู่แข่งได้อีกด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Semrush

  • แพลตฟอร์มการวิเคราะห์นี้ยังมีเครื่องมือวิจัยคำหลักที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้คุณค้นหาคำหลักที่มีคุณค่าสูงสำหรับเว็บไซต์หรือการสร้างเนื้อหาของคุณ
  • การวิเคราะห์คู่แข่งที่ยอดเยี่ยมเพื่อให้คุณสามารถระบุได้ว่าคู่แข่งของคุณใช้คำค้นหาและลิงก์ย้อนกลับอะไร หรือแม้กระทั่งวิธีที่พวกเขาจัดการกับแคมเปญโฆษณาออนไลน์ของพวกเขา
  • คุณสมบัติการตรวจสอบเว็บไซต์ที่ยอดเยี่ยมซึ่งสแกนเว็บไซต์ของคุณเพื่อค้นหาปัญหา SEO เช่น ลิงก์ที่เสีย และแจ้งให้คุณทราบว่าคุณต้องทำอะไรเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น

ข้อจำกัดของ Semrush

  • ข้อมูลมักจะถูกอัปเดตช้ากว่าหนึ่งวันหรือมากกว่านั้น ดังนั้นอย่าคาดหวังว่าจะเห็นข้อมูลแบบเรียลไทม์
  • ผู้ใช้บางรายระบุว่า การรายงานสามารถทำได้ลึกซึ้งมากขึ้น

ราคาของ Semrush

  • ข้อดี: $129.95/เดือน
  • กูรู: $249. 95/เดือน
  • ธุรกิจ: $499. 95/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Semrush

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,800 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,100+ รีวิว)

2. มิกซ์พเนล

Mixpanel เป็นทางเลือกของ Google Analytics
Mixpanel เป็นแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลที่ช่วยให้องค์กรติดตามและวิเคราะห์การโต้ตอบของผู้ใช้กับแพลตฟอร์มดิจิทัลของพวกเขา เช่น เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ด้วยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้จาก Mixpanel องค์กรสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ของผู้ใช้ได้ดีขึ้นโดยอิงจากข้อมูล

นี่คือหนึ่งในไม่กี่ทางเลือกของ Google Analytics ที่บอกคุณได้ว่าผู้ใช้ของคุณกำลังทำอะไร และช่วยให้คุณเข้าใจว่า ทำไม พวกเขาถึงทำเช่นนั้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mixpanel

  • ติดตามพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ของผู้ใช้ภายในเว็บไซต์ของคุณ รวมถึงการลงทะเบียน การใช้งานฟีเจอร์ การคลิกปุ่ม และอื่นๆ เพื่อทำความเข้าใจว่าผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างไร
  • การวิเคราะห์แบบฟันเนลช่วยให้คุณมองเห็นข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนที่ผู้ใช้ดำเนินการตั้งแต่การคลิกครั้งแรกจนถึงจุดเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุด
  • ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับจุดที่ผู้ใช้หลุดออกจากกระบวนการของคุณและจุดที่คุณสามารถปรับปรุงประสบการณ์ของพวกเขาได้
  • ความสามารถในการทดสอบ A/B ที่ยอดเยี่ยมเพื่อให้คุณสามารถทดสอบการเปลี่ยนแปลงและความหลากหลายในแพลตฟอร์มดิจิทัลของคุณได้ จากนั้นคุณสามารถวัดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นต่อความมีส่วนร่วมของผู้ใช้ การเปลี่ยนแปลงเป็นลูกค้า และอื่น ๆ

ข้อจำกัดของ Mixpanel

  • ส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ ดังนั้นควรคาดหวังว่าจะต้องใช้เวลาเรียนรู้มากพอสมควรเมื่อใช้ทางเลือกอื่นของ Google Analytics นี้

ราคาของ Mixpanel

  • เริ่มต้น: ฟรี
  • การเติบโต: เริ่มต้นที่ $20/เดือน
  • องค์กร: เริ่มต้นที่ $833/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Mixpanel

  • G2: 4. 6/5 (1,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)

3. คลิกกี้

คลิกง่ายเหมือน Google Analytics
Clicky เป็นเครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์ที่มอบข้อมูลการวิเคราะห์เว็บไซต์แบบเรียลไทม์ให้กับองค์กรต่างๆ เนื่องจาก Clicky ให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ จึงมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ต้องตอบสนองต่อการโต้ตอบของผู้ใช้ทันที เช่น เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์ข่าว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Clicky

  • Clicky เป็นที่รู้จักในด้านความสามารถในการติดตามข้อมูลแบบเรียลไทม์ ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบกิจกรรมบนเว็บไซต์ได้ทันทีที่เกิดขึ้น
  • แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้อย่างยอดเยี่ยมจะแสดงเมตริกที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ เพื่อให้คุณสามารถออกแบบแดชบอร์ดส่วนตัวที่มีข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มการเข้าชม หน้ายอดนิยม และอื่นๆ
  • แผนที่ความร้อน (Heatmaps) แสดงภาพที่แสดงตำแหน่งที่ผู้ใช้คลิกบนเว็บไซต์ของคุณ เพื่อให้คุณเข้าใจการโต้ตอบของพวกเขาและปรับปรุงการออกแบบของคุณตามข้อมูลนั้น

ข้อจำกัดของการคลิก

  • ส่วนติดต่อผู้ใช้ล้าสมัย แม้ว่านี่อาจเป็นทางเลือกที่ประหยัดกว่าสำหรับ Google Analytics สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก แต่สำหรับองค์กรระดับองค์กรขนาดใหญ่ อาจต้องการตัวเลือกที่ทันสมัยกว่า

ราคาคลิก

  • ฟรีสำหรับเว็บไซต์เดียว
  • ข้อดี: $9.99/เดือน
  • โปร พลัส: $14.99/เดือน
  • โปรแพลตตินัม: $19.99/เดือน
  • กำหนดเอง: ติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนรีวิวและการให้คะแนนแบบคลิกเดียว

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 2/5 (4+ รีวิว)

4. Adobe Analytics

Adobe Analytics เป็นทางเลือกของ Google Analytics
Adobe Analytics ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุด Adobe Experience Cloud เป็นแพลตฟอร์มการวิเคราะห์เว็บที่ครอบคลุม ช่วยให้องค์กรสามารถวัดและวิเคราะห์ข้อมูลจากเว็บไซต์และความพยายามทางการตลาดได้อย่างง่ายดาย Adobe Analytics เป็นโซลูชันที่มักใช้โดยองค์กรขนาดใหญ่หรือองค์กรที่ต้องการการวิเคราะห์ขั้นสูง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Adobe Analytics

  • การรวบรวมข้อมูลอย่างครอบคลุมสำหรับเว็บไซต์ของคุณ, แอปพลิเคชันมือถือ, ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์, แคมเปญอีเมล, โฆษณา Google, และอื่น ๆ
  • ข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้คุณสามารถติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่มันเกิดขึ้น และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ใช้ได้ทันที
  • การวิเคราะห์เส้นทางที่ยอดเยี่ยมช่วยให้เข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นว่าผู้ใช้เข้าถึงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของคุณได้อย่างไร รวมถึงจุดที่พวกเขามักจะออกจากเส้นทาง

ข้อจำกัดของ Adobe Analytics

  • ทางเลือกของ Google Analytics นี้ถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่มีราคาสูงที่สุดที่มีอยู่ ดังนั้นองค์กรขนาดเล็กอาจไม่สามารถเข้าถึงได้เนื่องจากราคาที่สูง

ราคาของ Adobe Analytics

  • ติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนและรีวิวของ Adobe Analytics

  • G2: 4. 1/5 (990+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 220 รายการ)

5. มาโทโม

Matomo เป็นทางเลือกแทน Google Analytics
Matomo เป็นแพลตฟอร์มวิเคราะห์เว็บไซต์แบบโอเพนซอร์ส เป็นหนึ่งในทางเลือกของ Google Analytics เพียงไม่กี่ตัวที่สามารถติดตั้งและโฮสต์ได้เอง นั่นหมายความว่าคุณมีสิทธิ์ควบคุมการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างสมบูรณ์ เพราะคุณเป็นผู้โฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง

Matomo เป็นที่รู้จักในฐานะทางเลือกสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่มุ่งมั่นในความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Matomo

  • โซลูชันแบบโฮสต์เอง คุณจึงมีอำนาจควบคุมข้อมูลการวิเคราะห์ของคุณอย่างเต็มที่และสามารถเลือกสถานที่จัดเก็บข้อมูลได้ตามต้องการ คุณไม่จำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลกับบริษัทขนาดใหญ่ที่อาจนำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการตลาดของตนเอง
  • ปรับแต่งได้อย่างสูง ช่วยให้คุณตั้งเป้าหมาย สร้างเหตุการณ์ที่กำหนดเอง และแบ่งกลุ่มข้อมูล เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลที่ต้องการแม้ว่าคุณจะมีข้อกำหนดการติดตามที่ไม่เหมือนใคร
  • Matomo เป็นที่รู้จักในด้านความมุ่งมั่นในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและความเป็นส่วนตัว ดังนั้นผู้ใช้สามารถทำให้ที่อยู่ IP ของตนไม่ระบุตัวตนหรือเลือกที่จะไม่ติดตามได้ในขณะที่ยังคงปฏิบัติตาม GDPR, CCPA และข้อบังคับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่เข้มงวดอื่นๆ

ข้อจำกัดของ Matomo

  • อาจทำงานช้า โดยเฉพาะเมื่อทำงานกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ ดังนั้นองค์กรขนาดใหญ่จึงอาจรู้สึกว่าใช้งานไม่คล่องตัว

ราคาของ Matomo

  • มีแผนงานฟรีและโอเพนซอร์สให้บริการ
  • ติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนและรีวิว Matomo

  • G2: 4. 2/5 (80+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (50+ รีวิว)

6. ฮอตจา

Hotjar เป็นทางเลือกของ Google Analytics
Hotjar เป็นเครื่องมือวิเคราะห์เชิงปริมาณที่ใช้งานง่าย ช่วยให้องค์กรเข้าใจพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ มีคุณสมบัติต่างๆ เช่น แผนที่ความร้อน การบันทึกเซสชัน แบบสำรวจ และเครื่องมือรวบรวมข้อเสนอแนะ

แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายมีแผนฟรีที่ยอดเยี่ยม ทำให้เป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผลสำหรับ Google Analytics สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและเจ้าของเว็บไซต์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hotjar

  • บันทึกเซสชันที่ยอดเยี่ยม เพื่อให้คุณสามารถดูพฤติกรรมของผู้ใช้บนเว็บไซต์ของคุณได้อย่างละเอียด รวมถึงเส้นทางที่พวกเขาใช้ การคลิกที่พวกเขาทำ และพื้นที่ใดก็ตามที่พวกเขาพบปัญหา
  • เครื่องมือต่าง ๆ สำหรับการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ใช้ รวมถึงแบบสำรวจในสถานที่และแบบฟอร์มความคิดเห็น เพื่อให้คุณสามารถเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณได้ดีขึ้นและเห็นแนวทางในการปรับปรุงประสบการณ์ของพวกเขา
  • การวิเคราะห์ฟันเนลช่วยให้คุณติดตามพฤติกรรมของผู้ใช้ขณะที่พวกเขาเคลื่อนผ่านฟันเนลการขายของคุณ ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับจุดที่พวกเขาหลุดออกจากเส้นทางการเป็นลูกค้า และสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อปรับปรุงอัตราการเปลี่ยนแปลง

ข้อจำกัดของ Hotjar

  • แผนที่ความร้อนจำกัดเฉพาะ 30 วันที่ผ่านมา
  • ผู้ใช้บางรายพบว่าแผนที่ความร้อนไม่แม่นยำเสมอไป

ราคาของ Hotjar

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • เพิ่มเติม: $39/เดือน
  • ธุรกิจ: $99/เดือน
  • ขนาด: $389/เดือน

คะแนนและรีวิว Hotjar

  • G2: 4. 3/5 (รีวิว 290+ รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (490+ รีวิว)

7. Piwik

Piwik เป็นทางเลือกแทน Google Analytics
Piwik เป็นโซลูชันการวิเคราะห์แบบโอเพนซอร์สที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้องค์กรต่างๆ ติดตามพฤติกรรมของผู้ใช้เว็บไซต์ มีเครื่องมือมาตรฐานมากมายที่จำเป็นสำหรับการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล แต่เน้นที่ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเป็นพิเศษ

Piwik เป็นหนึ่งในทางเลือกของ Google Analytics ที่คุณสามารถติดตั้งและโฮสต์ได้เองเพียงไม่กี่ตัว คุณจึงยังคงเป็นเจ้าของข้อมูลทั้งหมดอย่างสมบูรณ์ พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดของ GDPR และกฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลอื่น ๆ ได้อย่างครบถ้วน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Piwik

  • Piwik เป็นแพลตฟอร์มวิเคราะห์เว็บไซต์แบบโฮสต์เองที่มอบตัวเลือกความเป็นส่วนตัวที่ยอดเยี่ยมสำหรับข้อมูลลูกค้าที่ละเอียดอ่อน พร้อมทั้งให้องค์กรสามารถควบคุมการเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์
  • การติดตามการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ช่วยให้องค์กรสามารถมองเห็นกิจกรรมบนเว็บไซต์ได้ทันทีที่เกิดขึ้นและตอบสนองต่อปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
  • ตัวเลือกการปรับแต่งแดชบอร์ดการวิเคราะห์ที่ดีมาก ๆ คุณสามารถรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุดกับองค์กรของคุณได้ และมุ่งเน้นไปที่การติดตามเป้าหมายของคุณ

ข้อจำกัดของ Piwik

  • หนึ่งในทางเลือกของ Google Analytics ที่มีขีดจำกัดค่อนข้างมากในด้านความสามารถในการผสานรวมเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลือกอื่น ๆ
  • แผนสำหรับองค์กรอาจมีค่าใช้จ่ายสูงอย่างรวดเร็ว

ราคา Piwik

  • หลัก: ฟรีตลอดไป
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์ Piwik

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)

8. ฟัธม์

Fathom เป็นทางเลือกของ Google Analytics
Fathom เป็นซอฟต์แวร์วิเคราะห์เว็บไซต์ที่คล้ายกับ Google ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์และพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชม อย่างไรก็ตาม Fathom มุ่งมั่นที่จะเคารพข้อมูลส่วนบุคคล ปฏิบัติตาม GDPR และลดปริมาณข้อมูลให้น้อยที่สุด นี่เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับองค์กรที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้โดยไม่กระทบต่อความเป็นส่วนตัว

คุณสมบัติเด่นของ Fathom

  • แพลตฟอร์มวิเคราะห์เว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงในด้านความเป็นส่วนตัว ไม่ใช้คุกกี้หรือติดตามข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ซึ่งสอดคล้องกับองค์กรที่ต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเคารพและไม่มีการติดตามจากบุคคลที่สาม
  • อินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจง่ายทำให้การวิเคราะห์เว็บไซต์เป็นเรื่องง่าย
  • สคริปต์น้ำหนักเบาที่ไม่ทำให้ประสิทธิภาพของเว็บไซต์คุณช้าลง ดังนั้นเครื่องมือวิเคราะห์จะไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อการจัดอันดับหน้าของคุณ

เข้าใจข้อจำกัด

  • การเข้าถึงข้อมูลที่คุณต้องการในเครื่องมือวิเคราะห์อาจยุ่งยากเล็กน้อย ดังนั้นควรเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการค้นหาและสำรวจข้อมูลในช่วงแรก

ราคาแบบคำนวณตามการใช้งาน

  • ทดลองใช้ฟรี 30 วัน
  • 14 ดอลลาร์ต่อเดือน สำหรับการเข้าชมหน้าสูงสุด 100,000 ครั้งต่อเดือน
  • 24 ดอลลาร์ต่อเดือน สำหรับการเข้าชมหน้าสูงสุด 200,000 ครั้งต่อเดือน
  • $44/เดือน สำหรับการเข้าชมหน้าเว็บสูงสุด 500,000 ครั้งต่อเดือน

คะแนนและรีวิวจาก Fathom

  • G2: 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)

9. กอง

Heap เป็นทางเลือกแทน Google Analytics
Heap เป็นเครื่องมือวิเคราะห์สำหรับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือที่มีคุณสมบัติหลากหลายซึ่งช่วยให้องค์กรเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้ ซอฟต์แวร์วิเคราะห์นี้เป็นที่รู้จักในด้านความเป็นมิตรกับผู้ใช้ จึงเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับองค์กรที่ต้องการแพลตฟอร์มข้อมูลเชิงลึกดิจิทัลโดยไม่ต้องพึ่งพาความรู้ทางเทคนิคมากเกินไป

คุณสมบัติที่ดีที่สุดมากมาย

  • เชี่ยวชาญในการติดตามกิจกรรม ทำให้คุณสามารถจับและวิเคราะห์การโต้ตอบของผู้ใช้บนเว็บไซต์ของคุณได้โดยอัตโนมัติ และวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังได้
  • เครื่องมือวิเคราะห์การรักษาผู้ใช้ที่ดีช่วยให้คุณวัดการรักษาผู้ใช้ในระยะยาวได้ เช่น ความถี่ที่ผู้ใช้กลับมาที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของคุณ และรูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ในระยะยาว
  • เครื่องมือการมองเห็นทำให้การสื่อสารข้อมูลเชิงลึกและการแบ่งปันข้อมูลเว็บไซต์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นเรื่องง่าย

ข้อจำกัดของฮีป

  • เครื่องมือวิเคราะห์นี้ต้องการการฝึกอบรมค่อนข้างมากเพื่อให้เข้าใจทุกฟีเจอร์ที่มีอยู่ ดังนั้นการเริ่มต้นใช้งานอาจใช้เวลา
  • มีบทเรียนให้เรียนจำกัด

การกำหนดราคาแบบกอง

  • มีแผนฟรีให้บริการ
  • ติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

การจัดอันดับและรีวิวจากผู้ใช้

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

10. วูปรา

Woopra เป็นทางเลือกของ Google Analytics
Woopra เป็นโซลูชันการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้โดยองค์กรที่ต้องการเข้าใจและมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าบนช่องทางดิจิทัล เช่น เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนมือถือ และช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Woopra

  • เครื่องมือที่ไม่เหมือนใคร เช่น โปรไฟล์ลูกค้าที่ละเอียด ซึ่งรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อสร้างมุมมองแบบองค์รวมเกี่ยวกับวิธีที่ลูกค้าโต้ตอบกับรอยเท้าดิจิทัลขององค์กร
  • ตัวเลือกการผสานรวมที่ยอดเยี่ยม ทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือการตลาดและระบบ CRMของคุณได้ เพื่อให้คุณมีมุมมองที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับข้อมูลผู้ใช้
  • เครื่องมือวิเคราะห์ฟันเนลช่วยให้คุณติดตามเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้และระบุจุดที่ผู้ใช้หลุดออกหรือดำเนินการตามที่ต้องการได้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงเส้นทางการเดินทางของลูกค้าและเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้

ข้อจำกัดของ Woopra

  • แดชบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้นั้นไม่ค่อยเป็นมิตรกับผู้ใช้ และอาจดูล้าสมัยไปบ้างสำหรับบางคน

ราคาของ Woopra

  • หลัก: ฟรี
  • ข้อดี: $999/เดือน
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนและรีวิวของ Woopra

  • G2: 4. 4/5 (180+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (10+ รีวิว)

เครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ

ClickUp 3.0 แดชบอร์ด ข้อบกพร่องต่อมุมมองและงานต่อสถานะ
สร้างแดชบอร์ดที่ละเอียดและเพิ่มการ์ดได้อย่างง่ายดายเพื่อดูความคืบหน้าของคะแนนสปรินต์ งานตามสถานะ และบั๊กตามมุมมอง

คุณอาจรู้จัก (และชื่นชอบ!) ClickUpในฐานะเครื่องมือจัดการโครงการแล้ว ความสามารถของแพลตฟอร์มนี้ครอบคลุมถึงการจัดการโครงการแบบภาพ และสามารถเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับการติดตามการวิเคราะห์เว็บไซต์ได้

ClickUp ไม่มีคุณสมบัติการวิเคราะห์เว็บแบบเนทีฟ แต่โดดเด่นในการสร้างการแสดงข้อมูลที่ยอดเยี่ยมด้วยแดชบอร์ดและเทมเพลตการวิเคราะห์ฟรี

แดชบอร์ดของ ClickUpช่วยคุณเปลี่ยนข้อมูลจากแพลตฟอร์มวิเคราะห์เว็บของคุณให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ผ่านการแสดงข้อมูลที่ดีขึ้นคุณสามารถสร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองที่แสดงข้อมูลที่เข้ามาในรูปแบบที่สวยงามและเข้าใจง่าย

แดชบอร์ด ClickUp ของคุณสามารถรวมแผนภูมิ กราฟ ตารางและวิดเจ็ตเพื่อแสดง KPI ทำให้ง่ายต่อการตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลสำหรับประสบการณ์ผู้ใช้ของคุณ

ClickUp ยังมีเทมเพลตสำเร็จรูปหลากหลายรูปแบบที่ช่วยให้คุณเปลี่ยนข้อมูลให้กลายเป็นการตัดสินใจได้ ตัวอย่างเช่นเทมเพลตรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลของ ClickUpสามารถช่วยให้คุณเข้าใจแนวโน้มและรูปแบบต่าง ๆ ภายในข้อมูลของคุณ เพื่อให้คุณเข้าใจเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันเทมเพลตรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลของ ClickUpก็เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลอย่างรวดเร็ว และแบ่งปันข้อมูลเหล่านั้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบที่อ่านง่าย

เริ่มต้นวิเคราะห์เว็บไซต์ของคุณด้วยข้อมูลและกระบวนการที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

เมื่อคุณเลือกเครื่องมือวิเคราะห์ที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรของคุณในปี 2024 จากตัวเลือกที่ดีที่สุดของ Google Analytics แล้ว ให้เชื่อมต่อเครื่องมือวิเคราะห์นี้กับบัญชี ClickUp ของคุณ

ClickUp ผสานการทำงานกับแอปและบริการนับพันได้อย่างไร้รอยต่อ ช่วยให้คุณสร้างศูนย์กลางเดียวสำหรับจัดการ วิเคราะห์ และดำเนินการกับข้อมูลผู้ใช้ได้อย่างง่ายดาย เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรวมข้อมูลและแบ่งปันกับทีมของคุณ เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยอาศัยข้อมูลเป็นหลัก

คุณพร้อมที่จะยกระดับการวิเคราะห์เว็บไซต์ของคุณไปอีกขั้นโดยไม่ต้องพึ่งพา Google Analytics หรือยัง?สร้างบัญชี ClickUpวันนี้และดูว่ามันสามารถช่วยให้คุณมอบประสบการณ์ที่ดีกว่าให้กับผู้ชมออนไลน์ของคุณได้อย่างไร