10 อันดับทางเลือก Google Analytics ที่ดีที่สุดสำหรับการรายงานสถิติเว็บไซต์ในปี 2025

หากคุณต้องการเว็บไซต์ที่เปลี่ยนการคลิกให้เป็นการแปลงและขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจของคุณ คุณจำเป็นต้องใส่ใจกับการวิเคราะห์เว็บของคุณ
Google Analytics เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่เปิดตัวในปี 2005 แต่ก็ยังห่างไกลจากความสมบูรณ์แบบ การเปิดตัวล่าสุดของ Google อย่าง GA4 ยังมีปัญหาเรื่องความคลาดเคลื่อนของข้อมูล เมตริกที่ขาดหายไป และข้อกังวลด้านความเป็นส่วนตัวอย่างมาก ส่งผลให้เจ้าของเว็บไซต์จำนวนมากกำลังมองหาทางเลือกเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงที่เหมาะสม
หากคุณกำลังมองหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Google Analytics ในปี 2024 ลองพิจารณาเครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์ที่ยอดเยี่ยมทั้งสิบที่เราได้รวบรวมไว้
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกแทน Google Analytics?
หากคุณต้องการติดตามปริมาณผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณ ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า และเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงและการขายของคุณ ทางเลือกใด ๆ ที่ใช้แทน Google Analytics ควรมีคุณสมบัติหลักห้าประการต่อไปนี้:
- ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อกำหนด: คุณจะต้องมีเครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้และปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูล มองหาเครื่องมือที่มีการทำให้ข้อมูลไม่ระบุตัวตนและให้คุณควบคุมข้อมูลที่คุณเก็บรวบรวมจากผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ
- ความถูกต้องของข้อมูล: มองหาคุณสมบัติภายในเครื่องมือวิเคราะห์ที่คุณกำลังพิจารณา เช่น การอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์และการสุ่มตัวอย่างข้อมูลอย่างชาญฉลาด เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่คุณได้รับจากแพลตฟอร์มนั้นเชื่อถือได้และนำไปใช้ได้จริง
- ตัวเลือกการปรับแต่ง: คุณควรสามารถตั้งค่ารายงานแบบกำหนดเองได้อย่างน้อยที่สุด จะดียิ่งขึ้นหากคุณสามารถสร้างแดชบอร์ดการวิเคราะห์แบบกำหนดเองได้ เพื่อให้คุณสามารถติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: อินเทอร์เฟซของแพลตฟอร์มวิเคราะห์ที่คุณเลือกใช้ควรทำให้การเข้าถึงและเข้าใจข้อมูลเชิงปริมาณเป็นเรื่องง่าย แม้แต่สำหรับสมาชิกในทีมที่อาจไม่มีความรู้ทางเทคนิคมากนัก
- ความสามารถในการผสานรวม: มองหาทางเลือกของ Google Analytics ที่สามารถผสานรวมกับระบบจัดการเนื้อหา แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ และเครือข่ายโฆษณาของคุณได้ นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรวมข้อมูลของคุณไว้ในที่เดียวและได้รับมุมมองที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับเมตริกออนไลน์ของคุณ
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Google Analytics จะขึ้นอยู่กับองค์กรของคุณและเป้าหมายทางการตลาดที่คุณมีสำหรับการมีตัวตนออนไลน์ของคุณ หลายทางเลือกของ Google Analytics ในรายการนี้มีแผนฟรีหรือทดลองใช้ฟรี ซึ่งเป็นวิธีที่ดีในการทดสอบคุณสมบัติของโซลูชันการวิเคราะห์ต่างๆ และดูว่าเครื่องมือวิเคราะห์เว็บใดทำงานได้ดีที่สุดสำหรับคุณ
10 อันดับทางเลือก Google Analytics ที่ดีที่สุดที่ควรใช้
1. เซมรัช
Semrush เป็นทางเลือกแทน Google Analytics ที่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะกลายเป็นเครื่องมือการตลาดดิจิทัลแบบครบวงจร แพลตฟอร์มนี้โดดเด่นด้วยเครื่องมือการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา (SEO) และการตลาดเนื้อหา นี่เป็นทางเลือกที่ดีหากคุณต้องการทางเลือกในการวิเคราะห์ที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาของคุณและตรวจสอบคู่แข่งได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Semrush
- แพลตฟอร์มการวิเคราะห์นี้ยังมีเครื่องมือวิจัยคำหลักที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้คุณค้นหาคำหลักที่มีคุณค่าสูงสำหรับเว็บไซต์หรือการสร้างเนื้อหาของคุณ
- การวิเคราะห์คู่แข่งที่ยอดเยี่ยมเพื่อให้คุณสามารถระบุได้ว่าคู่แข่งของคุณใช้คำค้นหาและลิงก์ย้อนกลับอะไร หรือแม้กระทั่งวิธีที่พวกเขาจัดการกับแคมเปญโฆษณาออนไลน์ของพวกเขา
- คุณสมบัติการตรวจสอบเว็บไซต์ที่ยอดเยี่ยมซึ่งสแกนเว็บไซต์ของคุณเพื่อค้นหาปัญหา SEO เช่น ลิงก์ที่เสีย และแจ้งให้คุณทราบว่าคุณต้องทำอะไรเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น
ข้อจำกัดของ Semrush
- ข้อมูลมักจะถูกอัปเดตช้ากว่าหนึ่งวันหรือมากกว่านั้น ดังนั้นอย่าคาดหวังว่าจะเห็นข้อมูลแบบเรียลไทม์
- ผู้ใช้บางรายระบุว่า การรายงานสามารถทำได้ลึกซึ้งมากขึ้น
ราคาของ Semrush
- ข้อดี: $129.95/เดือน
- กูรู: $249. 95/เดือน
- ธุรกิจ: $499. 95/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Semrush
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,800 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (2,100+ รีวิว)
2. มิกซ์พเนล
Mixpanel เป็นแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลที่ช่วยให้องค์กรติดตามและวิเคราะห์การโต้ตอบของผู้ใช้กับแพลตฟอร์มดิจิทัลของพวกเขา เช่น เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ด้วยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้จาก Mixpanel องค์กรสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ของผู้ใช้ได้ดีขึ้นโดยอิงจากข้อมูล
นี่คือหนึ่งในไม่กี่ทางเลือกของ Google Analytics ที่บอกคุณได้ว่าผู้ใช้ของคุณกำลังทำอะไร และช่วยให้คุณเข้าใจว่า ทำไม พวกเขาถึงทำเช่นนั้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mixpanel
- ติดตามพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ของผู้ใช้ภายในเว็บไซต์ของคุณ รวมถึงการลงทะเบียน การใช้งานฟีเจอร์ การคลิกปุ่ม และอื่นๆ เพื่อทำความเข้าใจว่าผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างไร
- การวิเคราะห์แบบฟันเนลช่วยให้คุณมองเห็นข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนที่ผู้ใช้ดำเนินการตั้งแต่การคลิกครั้งแรกจนถึงจุดเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุด
- ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับจุดที่ผู้ใช้หลุดออกจากกระบวนการของคุณและจุดที่คุณสามารถปรับปรุงประสบการณ์ของพวกเขาได้
- ความสามารถในการทดสอบ A/B ที่ยอดเยี่ยมเพื่อให้คุณสามารถทดสอบการเปลี่ยนแปลงและความหลากหลายในแพลตฟอร์มดิจิทัลของคุณได้ จากนั้นคุณสามารถวัดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นต่อความมีส่วนร่วมของผู้ใช้ การเปลี่ยนแปลงเป็นลูกค้า และอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Mixpanel
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ ดังนั้นควรคาดหวังว่าจะต้องใช้เวลาเรียนรู้มากพอสมควรเมื่อใช้ทางเลือกอื่นของ Google Analytics นี้
ราคาของ Mixpanel
- เริ่มต้น: ฟรี
- การเติบโต: เริ่มต้นที่ $20/เดือน
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $833/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Mixpanel
- G2: 4. 6/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
3. คลิกกี้
Clicky เป็นเครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์ที่มอบข้อมูลการวิเคราะห์เว็บไซต์แบบเรียลไทม์ให้กับองค์กรต่างๆ เนื่องจาก Clicky ให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ จึงมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ต้องตอบสนองต่อการโต้ตอบของผู้ใช้ทันที เช่น เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์ข่าว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Clicky
- Clicky เป็นที่รู้จักในด้านความสามารถในการติดตามข้อมูลแบบเรียลไทม์ ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบกิจกรรมบนเว็บไซต์ได้ทันทีที่เกิดขึ้น
- แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้อย่างยอดเยี่ยมจะแสดงเมตริกที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ เพื่อให้คุณสามารถออกแบบแดชบอร์ดส่วนตัวที่มีข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มการเข้าชม หน้ายอดนิยม และอื่นๆ
- แผนที่ความร้อน (Heatmaps) แสดงภาพที่แสดงตำแหน่งที่ผู้ใช้คลิกบนเว็บไซต์ของคุณ เพื่อให้คุณเข้าใจการโต้ตอบของพวกเขาและปรับปรุงการออกแบบของคุณตามข้อมูลนั้น
ข้อจำกัดของการคลิก
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ล้าสมัย แม้ว่านี่อาจเป็นทางเลือกที่ประหยัดกว่าสำหรับ Google Analytics สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก แต่สำหรับองค์กรระดับองค์กรขนาดใหญ่ อาจต้องการตัวเลือกที่ทันสมัยกว่า
ราคาคลิก
- ฟรีสำหรับเว็บไซต์เดียว
- ข้อดี: $9.99/เดือน
- โปร พลัส: $14.99/เดือน
- โปรแพลตตินัม: $19.99/เดือน
- กำหนดเอง: ติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนรีวิวและการให้คะแนนแบบคลิกเดียว
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (4+ รีวิว)
4. Adobe Analytics
Adobe Analytics ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุด Adobe Experience Cloud เป็นแพลตฟอร์มการวิเคราะห์เว็บที่ครอบคลุม ช่วยให้องค์กรสามารถวัดและวิเคราะห์ข้อมูลจากเว็บไซต์และความพยายามทางการตลาดได้อย่างง่ายดาย Adobe Analytics เป็นโซลูชันที่มักใช้โดยองค์กรขนาดใหญ่หรือองค์กรที่ต้องการการวิเคราะห์ขั้นสูง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Adobe Analytics
- การรวบรวมข้อมูลอย่างครอบคลุมสำหรับเว็บไซต์ของคุณ, แอปพลิเคชันมือถือ, ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์, แคมเปญอีเมล, โฆษณา Google, และอื่น ๆ
- ข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้คุณสามารถติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่มันเกิดขึ้น และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ใช้ได้ทันที
- การวิเคราะห์เส้นทางที่ยอดเยี่ยมช่วยให้เข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นว่าผู้ใช้เข้าถึงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของคุณได้อย่างไร รวมถึงจุดที่พวกเขามักจะออกจากเส้นทาง
ข้อจำกัดของ Adobe Analytics
- ทางเลือกของ Google Analytics นี้ถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่มีราคาสูงที่สุดที่มีอยู่ ดังนั้นองค์กรขนาดเล็กอาจไม่สามารถเข้าถึงได้เนื่องจากราคาที่สูง
ราคาของ Adobe Analytics
- ติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของ Adobe Analytics
- G2: 4. 1/5 (990+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 220 รายการ)
5. มาโทโม
Matomo เป็นแพลตฟอร์มวิเคราะห์เว็บไซต์แบบโอเพนซอร์ส เป็นหนึ่งในทางเลือกของ Google Analytics เพียงไม่กี่ตัวที่สามารถติดตั้งและโฮสต์ได้เอง นั่นหมายความว่าคุณมีสิทธิ์ควบคุมการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างสมบูรณ์ เพราะคุณเป็นผู้โฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง
Matomo เป็นที่รู้จักในฐานะทางเลือกสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่มุ่งมั่นในความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Matomo
- โซลูชันแบบโฮสต์เอง คุณจึงมีอำนาจควบคุมข้อมูลการวิเคราะห์ของคุณอย่างเต็มที่และสามารถเลือกสถานที่จัดเก็บข้อมูลได้ตามต้องการ คุณไม่จำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลกับบริษัทขนาดใหญ่ที่อาจนำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการตลาดของตนเอง
- ปรับแต่งได้อย่างสูง ช่วยให้คุณตั้งเป้าหมาย สร้างเหตุการณ์ที่กำหนดเอง และแบ่งกลุ่มข้อมูล เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลที่ต้องการแม้ว่าคุณจะมีข้อกำหนดการติดตามที่ไม่เหมือนใคร
- Matomo เป็นที่รู้จักในด้านความมุ่งมั่นในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและความเป็นส่วนตัว ดังนั้นผู้ใช้สามารถทำให้ที่อยู่ IP ของตนไม่ระบุตัวตนหรือเลือกที่จะไม่ติดตามได้ในขณะที่ยังคงปฏิบัติตาม GDPR, CCPA และข้อบังคับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่เข้มงวดอื่นๆ
ข้อจำกัดของ Matomo
- อาจทำงานช้า โดยเฉพาะเมื่อทำงานกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ ดังนั้นองค์กรขนาดใหญ่จึงอาจรู้สึกว่าใช้งานไม่คล่องตัว
ราคาของ Matomo
- มีแผนงานฟรีและโอเพนซอร์สให้บริการ
- ติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิว Matomo
- G2: 4. 2/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (50+ รีวิว)
6. ฮอตจา
Hotjar เป็นเครื่องมือวิเคราะห์เชิงปริมาณที่ใช้งานง่าย ช่วยให้องค์กรเข้าใจพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ มีคุณสมบัติต่างๆ เช่น แผนที่ความร้อน การบันทึกเซสชัน แบบสำรวจ และเครื่องมือรวบรวมข้อเสนอแนะ
แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายมีแผนฟรีที่ยอดเยี่ยม ทำให้เป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผลสำหรับ Google Analytics สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและเจ้าของเว็บไซต์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hotjar
- บันทึกเซสชันที่ยอดเยี่ยม เพื่อให้คุณสามารถดูพฤติกรรมของผู้ใช้บนเว็บไซต์ของคุณได้อย่างละเอียด รวมถึงเส้นทางที่พวกเขาใช้ การคลิกที่พวกเขาทำ และพื้นที่ใดก็ตามที่พวกเขาพบปัญหา
- เครื่องมือต่าง ๆ สำหรับการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ใช้ รวมถึงแบบสำรวจในสถานที่และแบบฟอร์มความคิดเห็น เพื่อให้คุณสามารถเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณได้ดีขึ้นและเห็นแนวทางในการปรับปรุงประสบการณ์ของพวกเขา
- การวิเคราะห์ฟันเนลช่วยให้คุณติดตามพฤติกรรมของผู้ใช้ขณะที่พวกเขาเคลื่อนผ่านฟันเนลการขายของคุณ ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับจุดที่พวกเขาหลุดออกจากเส้นทางการเป็นลูกค้า และสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อปรับปรุงอัตราการเปลี่ยนแปลง
ข้อจำกัดของ Hotjar
- แผนที่ความร้อนจำกัดเฉพาะ 30 วันที่ผ่านมา
- ผู้ใช้บางรายพบว่าแผนที่ความร้อนไม่แม่นยำเสมอไป
ราคาของ Hotjar
- พื้นฐาน: ฟรี
- เพิ่มเติม: $39/เดือน
- ธุรกิจ: $99/เดือน
- ขนาด: $389/เดือน
คะแนนและรีวิว Hotjar
- G2: 4. 3/5 (รีวิว 290+ รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (490+ รีวิว)
7. Piwik
Piwik เป็นโซลูชันการวิเคราะห์แบบโอเพนซอร์สที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้องค์กรต่างๆ ติดตามพฤติกรรมของผู้ใช้เว็บไซต์ มีเครื่องมือมาตรฐานมากมายที่จำเป็นสำหรับการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล แต่เน้นที่ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเป็นพิเศษ
Piwik เป็นหนึ่งในทางเลือกของ Google Analytics ที่คุณสามารถติดตั้งและโฮสต์ได้เองเพียงไม่กี่ตัว คุณจึงยังคงเป็นเจ้าของข้อมูลทั้งหมดอย่างสมบูรณ์ พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดของ GDPR และกฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลอื่น ๆ ได้อย่างครบถ้วน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Piwik
- Piwik เป็นแพลตฟอร์มวิเคราะห์เว็บไซต์แบบโฮสต์เองที่มอบตัวเลือกความเป็นส่วนตัวที่ยอดเยี่ยมสำหรับข้อมูลลูกค้าที่ละเอียดอ่อน พร้อมทั้งให้องค์กรสามารถควบคุมการเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์
- การติดตามการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ช่วยให้องค์กรสามารถมองเห็นกิจกรรมบนเว็บไซต์ได้ทันทีที่เกิดขึ้นและตอบสนองต่อปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
- ตัวเลือกการปรับแต่งแดชบอร์ดการวิเคราะห์ที่ดีมาก ๆ คุณสามารถรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุดกับองค์กรของคุณได้ และมุ่งเน้นไปที่การติดตามเป้าหมายของคุณ
ข้อจำกัดของ Piwik
- หนึ่งในทางเลือกของ Google Analytics ที่มีขีดจำกัดค่อนข้างมากในด้านความสามารถในการผสานรวมเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลือกอื่น ๆ
- แผนสำหรับองค์กรอาจมีค่าใช้จ่ายสูงอย่างรวดเร็ว
ราคา Piwik
- หลัก: ฟรีตลอดไป
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์ Piwik
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)
8. ฟัธม์
Fathom เป็นซอฟต์แวร์วิเคราะห์เว็บไซต์ที่คล้ายกับ Google ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์และพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชม อย่างไรก็ตาม Fathom มุ่งมั่นที่จะเคารพข้อมูลส่วนบุคคล ปฏิบัติตาม GDPR และลดปริมาณข้อมูลให้น้อยที่สุด นี่เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับองค์กรที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้โดยไม่กระทบต่อความเป็นส่วนตัว
คุณสมบัติเด่นของ Fathom
- แพลตฟอร์มวิเคราะห์เว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงในด้านความเป็นส่วนตัว ไม่ใช้คุกกี้หรือติดตามข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ซึ่งสอดคล้องกับองค์กรที่ต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเคารพและไม่มีการติดตามจากบุคคลที่สาม
- อินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจง่ายทำให้การวิเคราะห์เว็บไซต์เป็นเรื่องง่าย
- สคริปต์น้ำหนักเบาที่ไม่ทำให้ประสิทธิภาพของเว็บไซต์คุณช้าลง ดังนั้นเครื่องมือวิเคราะห์จะไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อการจัดอันดับหน้าของคุณ
เข้าใจข้อจำกัด
- การเข้าถึงข้อมูลที่คุณต้องการในเครื่องมือวิเคราะห์อาจยุ่งยากเล็กน้อย ดังนั้นควรเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการค้นหาและสำรวจข้อมูลในช่วงแรก
ราคาแบบคำนวณตามการใช้งาน
- ทดลองใช้ฟรี 30 วัน
- 14 ดอลลาร์ต่อเดือน สำหรับการเข้าชมหน้าสูงสุด 100,000 ครั้งต่อเดือน
- 24 ดอลลาร์ต่อเดือน สำหรับการเข้าชมหน้าสูงสุด 200,000 ครั้งต่อเดือน
- $44/เดือน สำหรับการเข้าชมหน้าเว็บสูงสุด 500,000 ครั้งต่อเดือน
คะแนนและรีวิวจาก Fathom
- G2: 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
9. กอง
Heap เป็นเครื่องมือวิเคราะห์สำหรับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือที่มีคุณสมบัติหลากหลายซึ่งช่วยให้องค์กรเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้ ซอฟต์แวร์วิเคราะห์นี้เป็นที่รู้จักในด้านความเป็นมิตรกับผู้ใช้ จึงเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับองค์กรที่ต้องการแพลตฟอร์มข้อมูลเชิงลึกดิจิทัลโดยไม่ต้องพึ่งพาความรู้ทางเทคนิคมากเกินไป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดมากมาย
- เชี่ยวชาญในการติดตามกิจกรรม ทำให้คุณสามารถจับและวิเคราะห์การโต้ตอบของผู้ใช้บนเว็บไซต์ของคุณได้โดยอัตโนมัติ และวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังได้
- เครื่องมือวิเคราะห์การรักษาผู้ใช้ที่ดีช่วยให้คุณวัดการรักษาผู้ใช้ในระยะยาวได้ เช่น ความถี่ที่ผู้ใช้กลับมาที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของคุณ และรูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ในระยะยาว
- เครื่องมือการมองเห็นทำให้การสื่อสารข้อมูลเชิงลึกและการแบ่งปันข้อมูลเว็บไซต์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นเรื่องง่าย
ข้อจำกัดของฮีป
- เครื่องมือวิเคราะห์นี้ต้องการการฝึกอบรมค่อนข้างมากเพื่อให้เข้าใจทุกฟีเจอร์ที่มีอยู่ ดังนั้นการเริ่มต้นใช้งานอาจใช้เวลา
- มีบทเรียนให้เรียนจำกัด
การกำหนดราคาแบบกอง
- มีแผนฟรีให้บริการ
- ติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
การจัดอันดับและรีวิวจากผู้ใช้
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
10. วูปรา
Woopra เป็นโซลูชันการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้โดยองค์กรที่ต้องการเข้าใจและมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าบนช่องทางดิจิทัล เช่น เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนมือถือ และช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Woopra
- เครื่องมือที่ไม่เหมือนใคร เช่น โปรไฟล์ลูกค้าที่ละเอียด ซึ่งรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อสร้างมุมมองแบบองค์รวมเกี่ยวกับวิธีที่ลูกค้าโต้ตอบกับรอยเท้าดิจิทัลขององค์กร
- ตัวเลือกการผสานรวมที่ยอดเยี่ยม ทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือการตลาดและระบบ CRMของคุณได้ เพื่อให้คุณมีมุมมองที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับข้อมูลผู้ใช้
- เครื่องมือวิเคราะห์ฟันเนลช่วยให้คุณติดตามเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้และระบุจุดที่ผู้ใช้หลุดออกหรือดำเนินการตามที่ต้องการได้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงเส้นทางการเดินทางของลูกค้าและเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้
ข้อจำกัดของ Woopra
- แดชบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้นั้นไม่ค่อยเป็นมิตรกับผู้ใช้ และอาจดูล้าสมัยไปบ้างสำหรับบางคน
ราคาของ Woopra
- หลัก: ฟรี
- ข้อดี: $999/เดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของ Woopra
- G2: 4. 4/5 (180+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (10+ รีวิว)
เครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ
คุณอาจรู้จัก (และชื่นชอบ!) ClickUpในฐานะเครื่องมือจัดการโครงการแล้ว ความสามารถของแพลตฟอร์มนี้ครอบคลุมถึงการจัดการโครงการแบบภาพ และสามารถเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับการติดตามการวิเคราะห์เว็บไซต์ได้
ClickUp ไม่มีคุณสมบัติการวิเคราะห์เว็บแบบเนทีฟ แต่โดดเด่นในการสร้างการแสดงข้อมูลที่ยอดเยี่ยมด้วยแดชบอร์ดและเทมเพลตการวิเคราะห์ฟรี
แดชบอร์ดของ ClickUpช่วยคุณเปลี่ยนข้อมูลจากแพลตฟอร์มวิเคราะห์เว็บของคุณให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ผ่านการแสดงข้อมูลที่ดีขึ้นคุณสามารถสร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองที่แสดงข้อมูลที่เข้ามาในรูปแบบที่สวยงามและเข้าใจง่าย
แดชบอร์ด ClickUp ของคุณสามารถรวมแผนภูมิ กราฟ ตารางและวิดเจ็ตเพื่อแสดง KPI ทำให้ง่ายต่อการตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลสำหรับประสบการณ์ผู้ใช้ของคุณ
ClickUp ยังมีเทมเพลตสำเร็จรูปหลากหลายรูปแบบที่ช่วยให้คุณเปลี่ยนข้อมูลให้กลายเป็นการตัดสินใจได้ ตัวอย่างเช่นเทมเพลตรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลของ ClickUpสามารถช่วยให้คุณเข้าใจแนวโน้มและรูปแบบต่าง ๆ ภายในข้อมูลของคุณ เพื่อให้คุณเข้าใจเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันเทมเพลตรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลของ ClickUpก็เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลอย่างรวดเร็ว และแบ่งปันข้อมูลเหล่านั้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบที่อ่านง่าย
เริ่มต้นวิเคราะห์เว็บไซต์ของคุณด้วยข้อมูลและกระบวนการที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
เมื่อคุณเลือกเครื่องมือวิเคราะห์ที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรของคุณในปี 2024 จากตัวเลือกที่ดีที่สุดของ Google Analytics แล้ว ให้เชื่อมต่อเครื่องมือวิเคราะห์นี้กับบัญชี ClickUp ของคุณ
ClickUp ผสานการทำงานกับแอปและบริการนับพันได้อย่างไร้รอยต่อ ช่วยให้คุณสร้างศูนย์กลางเดียวสำหรับจัดการ วิเคราะห์ และดำเนินการกับข้อมูลผู้ใช้ได้อย่างง่ายดาย เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรวมข้อมูลและแบ่งปันกับทีมของคุณ เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยอาศัยข้อมูลเป็นหลัก
คุณพร้อมที่จะยกระดับการวิเคราะห์เว็บไซต์ของคุณไปอีกขั้นโดยไม่ต้องพึ่งพา Google Analytics หรือยัง?สร้างบัญชี ClickUpวันนี้และดูว่ามันสามารถช่วยให้คุณมอบประสบการณ์ที่ดีกว่าให้กับผู้ชมออนไลน์ของคุณได้อย่างไร