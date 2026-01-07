บล็อก ClickUp

10 แบบฟอร์มวิเคราะห์หาสาเหตุรากฐานด้วยวิธีห้าทำไม ฟรี

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
6 ธันวาคม 2567

การเข้าใจสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาคือวิธีเดียวที่คุณจะแก้ไขมันได้ แน่นอนว่าคุณสามารถจัดการกับผลกระทบที่เกิดขึ้นทันทีและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ แต่คุณจะแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อแก้ไขที่ต้นเหตุของมันเท่านั้น

นั่นคือทฤษฎีเบื้องหลังการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง และเหตุผลที่กระบวนการนี้มีคุณค่าอย่างยิ่งหากคุณกำลังพยายามแก้ไขปัญหา

การคิดวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงด้วยตนเองทุกครั้งนั้นเป็นเรื่องที่เหนื่อยล้าและนำไปสู่ความไม่สอดคล้องกัน การใช้แม่แบบช่วยให้คุณมีความสม่ำเสมอและสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วขึ้น ติดตามเราไปสำรวจว่าทำไมแม่แบบการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงจึงมีคุณค่าอย่างมาก และแม่แบบไหนที่ดีที่สุดสำหรับการใช้ในปี 2024

สรุป 60 วินาที

นี่คือ 10 แบบฟอร์มการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง (Root cause analysis) ฟรี:

  1. เทมเพลตการวิเคราะห์หาสาเหตุรากฐานของปัญหา ClickUp
  2. เทมเพลตการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาด้านไอทีใน ClickUp
  3. เทมเพลต 5 เหตุผลของ ClickUp
  4. เทมเพลตไวท์บอร์ดเหตุและผลของ ClickUp
  5. แม่แบบแผนปฏิบัติการปรับปรุงประสิทธิภาพ ClickUp
  6. เทมเพลตการวิเคราะห์เวลา ClickUp
  7. เทมเพลตบทเรียนที่ได้เรียนรู้จาก ClickUp
  8. เทมเพลตรีโทร ClickUp 4Ls
  9. เทมเพลตการทบทวนโครงการ ClickUp
  10. แม่แบบการวิเคราะห์หาสาเหตุรากฐานใน Excel

อะไรคือแบบฟอร์มการวิเคราะห์สาเหตุรากฐาน?

การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง (RCA) ช่วยให้คุณเข้าถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา เพื่อให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาที่แท้จริงได้ แทนที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การผ่านกระบวนการ RCA จะช่วยให้คุณเจาะลึกถึงปัญหา พิจารณาตัวเลือกที่เป็นไปได้ทั้งหมด และระบุสิ่งที่ผิดพลาดอย่างแท้จริง

จากนั้น คุณสามารถดำเนินการแก้ไขที่ถูกต้องเพื่อแก้ปัญหาที่แท้จริง—แทนที่จะแก้ไขเพียงอาการ

แม่แบบการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงช่วยให้คุณเร่งกระบวนการได้ แม่แบบเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์จากวิธีการที่ผ่านการทดสอบมาแล้ว ดังนั้นคุณจึงไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด

การติดตามและตรวจสอบงาน ทรัพยากร และความคืบหน้าของโครงการในมุมมองแดชบอร์ดของ ClickUp
การติดตามและตรวจสอบงาน ทรัพยากร และความคืบหน้าของโครงการในมุมมองแดชบอร์ดของ ClickUp

แทนที่จะทำเช่นนั้น คุณสามารถใช้แม่แบบการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงภายในเครื่องมือรายงานที่คุณเลือกใช้ เพื่อย่นระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาได้ ⚒️

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงดี?

มีเครื่องมือและวิธีการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงมากมายให้เลือกใช้ บางคนชอบใช้แผนภูมิพาเรโต (หรือแผนภูมิแท่ง) เพื่อแสดงข้อมูลของพวกเขา ในขณะที่บางคนชอบใช้แผนภูมิการไหลของซิกซ์ซิกมาหรือแผนภูมิอิชิกาวะ (หรือแผนภูมิปลา) เพื่อแสดงผลการค้นพบและการวิจัยของพวกเขาแทน

ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ชอบใช้ภาพเป็นหลักหรือชอบวิธีการที่ใช้ข้อความมากกว่า ก็มีแม่แบบการวิเคราะห์หาสาเหตุรากฐานที่เหมาะกับคุณอยู่แน่นอน

แม่แบบการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงที่ดีจะช่วยให้คุณ:

  • ใช้วิธีการที่ได้รับการทดสอบแล้วเพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริง
  • จัดระเบียบความคิด ข้อมูล และการวิจัยของคุณ
  • สรุปสาเหตุที่เป็นไปได้ของปัญหา
  • ปรับปรุงกระบวนการ RCA ของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • บรรลุความสม่ำเสมอในทุก RCA ของคุณ

ไม่มีวิธีการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงที่ดีที่สุดหรือแม่แบบที่ดีที่สุดอย่างแท้จริง ทีมต่าง ๆ จะชื่นชอบเส้นทางที่แตกต่างกันในการค้นหาปัญหาที่แท้จริง บางแม่แบบอาจเป็นแบบทั่วไปและสามารถใช้กับปัญหาต่าง ๆ ได้ ในขณะที่บางแม่แบบอาจมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น—ตัวอย่างเช่น สำหรับการแก้ไขปัญหาทางไอที

เคล็ดลับคือการค้นหาเทมเพลตที่เหมาะสมสำหรับทีมของคุณและความต้องการของคุณ

10 แบบฟอร์มการวิเคราะห์สาเหตุรากฐานที่ควรใช้

มาสำรวจรายการเทมเพลตการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงยอดนิยมประจำปี 2024 ของเรา ไม่ว่าคุณจะชอบทำงานแบบใดหรือกำลังเผชิญกับปัญหาประเภทใด ที่นี่ก็มีเทมเพลตการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงที่เหมาะกับคุณ

1. แม่แบบการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของ ClickUp

เทมเพลตการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของ ClickUp
เทมเพลตการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของ ClickUp

เมื่อคุณกำลังแก้ปัญหา การมีมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับทุกสิ่งที่คุณรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ส่งผลต่อผลลัพธ์สุดท้ายนั้นเป็นสิ่งสำคัญ นั่นคือเหตุผลที่แม่แบบการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงโดย ClickUpอยู่ในอันดับต้นๆ ของรายการของเรา

เทมเพลตการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงนี้ช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของงานแก้ไขปัญหาที่กำลังดำเนินการอยู่ได้อย่างกว้างขวาง พร้อมทั้งสามารถเจาะลึกเพื่อสำรวจแต่ละงาน บันทึก และเหตุผลที่เกี่ยวข้องได้อย่างละเอียด มุมมองแบบรายการช่วยให้คุณเห็นปัญหาที่กำลังเข้ามา อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือได้รับการแก้ไขแล้วได้อย่างรวดเร็ว พร้อมธงแสดงลำดับความสำคัญที่ช่วยให้คุณระบุสิ่งที่สำคัญที่สุดได้อย่างง่ายดาย

การใช้ 5 ทำไมเป็นพื้นฐานในการช่วยคุณระบุสาเหตุที่แท้จริง เทมเพลตนี้ใช้งานง่ายไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโครงการหรือเพิ่งเริ่มต้นกับแนวคิดการดำเนินการ RCA ส่วนที่แบ่งตามสีและฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยให้คุณปรับแต่งรายการให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้ ?

ใช้เทมเพลตนี้เพื่อช่วยคุณสร้างศูนย์กลางสำหรับการวิเคราะห์สาเหตุรากฐานทั้งหมดของคุณ ด้วยพื้นที่สำหรับเพิ่มแผนกและผู้รับผิดชอบ จึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาทั่วทั้งบริษัทของคุณ

2. แม่แบบการวิเคราะห์หาสาเหตุรากฐานของปัญหาสำหรับฝ่ายไอที ClickUp

เทมเพลตการวิเคราะห์สาเหตุรากฐานของปัญหาด้านไอที ClickUp
เทมเพลตการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาด้านไอทีใน ClickUp

สำหรับทีมที่ทำงานในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และไอทีแม่แบบการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาโดย ClickUpเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม มันถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงทีมซอฟต์แวร์โดยเฉพาะ และมีฟิลด์ที่กำหนดเองซึ่งช่วยให้คุณสำรวจสาเหตุที่แท้จริงได้ เพื่อที่คุณจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทมเพลตนี้ใช้สองวิธีการของ RCA เพื่อช่วยคุณค้นหาสาเหตุที่แท้จริง การวิเคราะห์ทำไม-ทำไมจะช่วยให้คุณเจาะลึกเพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริง และวิธีการ 6Ms จะช่วยคุณจัดหมวดหมู่ประเภทของปัญหาที่คุณกำลังแก้ไข

ภายในแม่แบบการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง มีพื้นที่สำหรับกำหนดบทบาทหลายบทบาท เพื่อให้คุณสามารถระบุผู้เข้ารหัส ผู้วิเคราะห์ และผู้ตรวจสอบในกระบวนการได้ บันทึกวันที่เกิดปัญหาและสถานะปัจจุบัน จากนั้นคุณเข้าสู่กระบวนการ 5 ทำไม ตามด้วยพื้นที่สำหรับข้อเสนอแนะในการแก้ไข

เทมเพลตนี้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมไอทีที่ต้องการโซลูชันที่ปรับแต่งได้มากขึ้นเพื่อใช้ร่วมกับเทมเพลตรายงานข้อบกพร่องของพวกเขา แม้ว่า ClickUp จะสามารถปรับแต่งได้ตามธรรมชาติแต่เทมเพลตวิศวกรรมนี้มีทุกสิ่งที่คุณต้องการตั้งแต่เริ่มต้น ?

3. แม่แบบ 5 เหตุผลของ ClickUp

เทมเพลต 5 เหตุผลของ ClickUp
เทมเพลต 5 เหตุผลของ ClickUp

รายการอาจเหมาะกับบางคน แต่สำหรับบางคน การใช้วิธีที่มองเห็นได้ชัดเจนอาจเหมาะกับพวกเขามากกว่า หากนั่นคือคุณ แล้วแบบฟอร์ม 5 Whys ของ ClickUpอาจเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการช่วยคุณค้นหาสาเหตุที่แท้จริงได้ ?

เทมเพลตการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงนี้ มีสีสันสดใสและเน้นภาพ เพื่อใช้แนวทาง 5 ทำไมในการค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา เพื่อให้คุณสามารถแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งเทมเพลตและวิธีการนั้นเรียบง่าย—เพียงแค่ถาม "ทำไม?" ห้าครั้ง เขียนบันทึกของคุณลงในบัตร และสรุปข้อสรุป

ใช้แม่แบบกระบวนการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงนี้เมื่อคุณต้องการใช้วิธีการบนกระดานไวท์บอร์ด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังทำงานร่วมกับผู้อื่นในการแก้ไขปัญหาและวิเคราะห์สาเหตุ แมแบบอาจดูเรียบง่าย แต่บ่อยครั้งมันคือทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อค้นหาคำตอบของคุณ

4. แม่แบบไวท์บอร์ดเหตุและผลของ ClickUp

เทมเพลตเหตุและผลของ ClickUp
เทมเพลตเหตุและผลของ ClickUp

ก่อนที่คุณจะสามารถระบุสาเหตุที่แท้จริงได้ คุณจำเป็นต้องสำรวจปัญหาที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดตามลำดับก่อนClickUp ได้จัดเตรียมเทมเพลตไวท์บอร์ด"สาเหตุและผลกระทบ" ให้คุณใช้เป็นเครื่องมือในการทำสิ่งนี้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถโต้ตอบได้สูง

การใช้วิธีแผนภาพสาเหตุและผลช่วยให้คุณสำรวจสาเหตุที่เป็นไปได้ในขณะที่ยังคงมุ่งเน้นไปที่อาการหรือปัญหาหลัก เพิ่มกล่องเพื่อเน้นสาเหตุหลัก จากนั้นเพิ่มลงในแผนผังเพื่อพิจารณาสาเหตุที่เป็นไปได้ในระดับถัดไป เมื่อคุณทำแผนภาพเสร็จแล้ว คุณจะมีปัจจัยที่อาจมีส่วนทำให้เกิดปัญหามากมายให้พิจารณา—และอาจมีปัจจัยหนึ่งที่โดดเด่นออกมาเป็นสาเหตุหลัก

แม่แบบการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงนี้มีประสิทธิภาพและเหมาะสำหรับคุณหากคุณต้องการวิธีระดมความคิดเกี่ยวกับสาเหตุที่เป็นไปได้ในรูปแบบที่มองเห็นได้ง่าย พร้อมทั้งยังคงใช้เทคนิค 5 Whys อยู่ด้วย รูปแบบของแม่แบบนี้คล้ายกับเครื่องมือแผนผังกระบวนการ จึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมหากทีมของคุณคุ้นเคยกับเครื่องมือประเภทนี้

รูปแบบกระดานไวท์บอร์ดเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแก้ปัญหาและการจดบันทึกแนวคิดอย่างรวดเร็วร่วมกับผู้อื่นแบบเรียลไทม์หรือแบบอะซิงโครนัส จากนั้นจัดเรียงให้เป็นแผนผังที่ชัดเจนและกระชับยิ่งขึ้น ?

5. แม่แบบแผนปฏิบัติการปรับปรุงประสิทธิภาพ ClickUp

แม่แบบแผนปฏิบัติการปรับปรุงประสิทธิภาพ ClickUp
แม่แบบแผนปฏิบัติการปรับปรุงประสิทธิภาพ ClickUp

การค้นหาสาเหตุที่แท้จริงไม่ใช่กระบวนการที่เกิดขึ้นในทันที ต้องใช้เวลาและเกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่หลากหลาย มีกำหนดเวลา ความซับซ้อน และวันครบกำหนด บันทึกความคืบหน้าของคุณตลอดทางด้วยเทมเพลตแผนปฏิบัติการปรับปรุงประสิทธิภาพนี้จาก ClickUp

เป้าหมายของเทมเพลตนี้คือช่วยให้คุณจัดระเบียบขณะดำเนินการตามกระบวนการ 5 ทำไม หรือหลังจากที่คุณได้ระบุสาเหตุที่แท้จริงแล้ว บันทึกชื่อโปรแกรมและชื่อผู้จัดการโครงการ จากนั้นดูรายการงานที่เกี่ยวข้องที่มอบหมายให้กับโครงการ เพิ่มผู้รับผิดชอบ สถานะ วันที่ครบกำหนด ความซับซ้อนของงาน วันที่เริ่มต้น และแผนก

ใช้เทมเพลตนี้เพื่อช่วยคุณในระหว่างที่คุณดำเนินการตามกระบวนการ RCA หรืออีกทางหนึ่ง เป็นวิธีช่วยให้คุณติดตามงานต่างๆ ที่คุณระบุว่าเป็นผลจากการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงได้ เป็นวิธีที่มีประโยชน์ในการจัดระเบียบและมุ่งเน้นไปที่งานและเป้าหมายของคุณ ?

6. แม่แบบการวิเคราะห์เวลาของ ClickUp

เทมเพลตการวิเคราะห์เวลา ClickUp
เทมเพลตการวิเคราะห์เวลา ClickUp

เมื่อคุณระบุสาเหตุที่แท้จริงได้แล้ว ปัญหาจะไม่หยุดโดยอัตโนมัติ คุณจำเป็นต้องติดตามความคืบหน้าเป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการแก้ไขแล้ว ติดตามงานการผลิตที่มีปัญหาด้วยเทมเพลตการวิเคราะห์เวลาโดย ClickUp

ดูภาพรวมระดับประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณได้อย่างรวดเร็ว และตรวจสอบจุดที่เกิดปัญหาหรือติดขัดอยู่ ดูว่างานใดที่ต้องดำเนินการ งานใดที่กำลังดำเนินการอยู่ หรือเสร็จสิ้นแล้ว

กำหนดรหัสสีให้กับสินค้า แผนก สาเหตุของปัญหา และสายการผลิต เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าได้อย่างรวดเร็ว บันทึกวันที่เริ่มต้นและกำหนดส่ง จำนวนพนักงาน ต้นทุนแรงงาน และเวลาที่ไม่ได้ใช้งาน ⌚

เทมเพลตค้นหาสาเหตุรากเหง้าที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวิธี 5 คำถามนี้ เป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับคลังเครื่องมือของคุณ หากทีมของคุณทำงานเกี่ยวกับการผลิตและการจัดส่งเป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ทางกายภาพหรือดิจิทัล ใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์จัดการเหตุการณ์เพื่อติดตามเวลาที่ไม่ได้ใช้งานและดำเนินการเชิงกลยุทธ์มากขึ้นในการตอบสนองต่อปัญหา

7. แม่แบบบทเรียนที่ได้เรียนรู้จาก ClickUp

เทมเพลตบทเรียนที่ได้เรียนรู้จาก ClickUp
เทมเพลตบทเรียนที่ได้เรียนรู้จาก ClickUp

ในสภาพแวดล้อมที่วุ่นวาย การสิ้นสุดโครงการหมายความว่าคุณจะเข้าสู่โครงการถัดไปทันที—และคุณอาจพลาดโอกาสในการสังเกตปัญหาที่ยังคงเกิดขึ้นอยู่ใช้เทมเพลตบทเรียนที่ได้เรียนรู้จาก ClickUpเพื่อทบทวนโครงการของคุณอย่างละเอียดทั้งในด้านผลลัพธ์ที่ดีและไม่ดี

เทมเพลตแบบรายการนี้มอบพื้นที่ให้กับทีมโครงการและผู้จัดการควบคุมโครงการของคุณในการสำรวจบทเรียนที่ได้รับตลอดโครงการ แบ่งปันข้อกังวลหรือประเด็นสำคัญ พร้อมเพิ่มรายละเอียด คำสั่งมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ ระดับความสำคัญ และกำหนดส่ง บันทึกว่าคุณได้ตรวจสอบข้อกังวลนั้นแล้วหรือไม่ และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโครงการ

ใช้แบบฟอร์มบทเรียนที่ได้รับเป็นส่วนใหญ่ของกระบวนการทำงานหลังโครงการของคุณ ร่วมกับการวิเคราะห์ 5 ทำไม เพื่อระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และทำงานแก้ไขอย่างริเริ่ม นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่ดีในการเฉลิมฉลองสิ่งที่ทำได้ดีในโครงการของคุณ คุณสามารถนำนิสัยที่ดีเหล่านี้ไปใช้ในโครงการต่อไปได้ ?

8. เทมเพลตรีโทร 4Ls ของ ClickUp

เทมเพลตรุ่นย้อนยุค ClickUp 4Ls
เทมเพลตรุ่นย้อนยุค ClickUp 4Ls

อีกวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการวัดผลโครงการของคุณคือการใช้การทบทวนแบบ 4Ls ใช้เทมเพลตการทบทวน 4Ls นี้จาก ClickUpเพื่อกระตุ้นให้สมาชิกในทีมของคุณแบ่งปันความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมาเกี่ยวกับโครงการในรูปแบบที่ชัดเจนและกระชับ

กระบวนการ 4Ls สนับสนุนให้คุณแบ่งปันสิ่งที่คุณรัก สิ่งที่คุณปรารถนา สิ่งที่คุณเกลียด และสิ่งที่คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญต่างๆ และช่วงเวลาสำคัญของโครงการต่างๆ แม่แบบนี้จะช่วยให้คุณบันทึกสิ่งเหล่านี้อย่างเป็นระบบ พร้อมคำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับสมาชิกในทีมในการใช้งาน

เครื่องมือทบทวนโครงการนี้เป็นวิธีที่เหมาะสมในการรวบรวมความคิดและความรู้สึกจากสมาชิกทุกคนในทีมโครงการของคุณ พร้อมกับการวิเคราะห์ 5 ทำไม ข้อเสนอแนะของพวกเขาสามารถช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าซึ่งอาจไม่เกิดขึ้นในการประชุมทบทวนแบบดั้งเดิม ✨

9. แม่แบบการทบทวนโครงการ ClickUp

เทมเพลตการทบทวนโครงการ ClickUp
เทมเพลตการทบทวนโครงการ ClickUp

การทบทวนโครงการเป็นวิธีที่มีประโยชน์ในการทำความเข้าใจว่าอะไรที่ทำได้ดีและอะไรที่ไม่ได้ผล แต่ข้อมูลนั้นไม่ได้ถูกบันทึกหรือนำไปปฏิบัติเสมอไปแม่แบบการทบทวนโครงการโดย ClickUpมอบวิธีใหม่ในการทบทวนโครงการของคุณ ด้วยงานที่คุณสามารถมอบหมายและติดตามความคืบหน้าได้ ⚒️

เทมเพลตนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากหลักการ 5 ทำไม โดยนำการทบทวนโครงการแบบดั้งเดิมมาทำให้รู้สึกเป็นระเบียบและน่าสนใจ ด้วยรูปแบบกระดานที่มีสีสัน บันทึกสิ่งที่ทำได้ดี สิ่งที่ไม่ได้ทำ บทเรียนที่ได้รับ ทางเลือกอื่น ๆ และการชี้แจงทั้งหมดไว้ในที่เดียว

เพิ่มงานและงานย่อยด้านล่าง และมอบหมายงานเหล่านี้ให้กับบุคคลที่รับผิดชอบ เพิ่มวันที่ครบกำหนด พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง และทีมที่รับผิดชอบเพื่อให้ข้อเสนอแนะของคุณเป็นระเบียบและมีความหมาย

ใช้เทมเพลตนี้เป็นวิธีที่น่าสนใจยิ่งขึ้นในการบันทึกความคิดของคุณเมื่อคุณเป็นเจ้าภาพในการทบทวนโครงการ กระตุ้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมโดยตรงบนกระดาน หรือใช้เป็นสถานที่จัดระเบียบความคิดใดๆ ที่ถูกหยิบยกขึ้นมาในการประชุมทบทวนโครงการของคุณ

10. แบบฟอร์มการวิเคราะห์สาเหตุรากฐานใน Excel

แม่แบบการวิเคราะห์หาสาเหตุรากฐานใน Excel
ติดตามผลการค้นพบ RCA ของคุณด้วยสเปรดชีตง่าย ๆ นี้

ClickUp สามารถใช้งานได้ฟรีและมีเทมเพลตการวิเคราะห์หาสาเหตุรากฐานจำนวนมากให้เลือกใช้ แต่บางครั้งทีมของคุณอาจยังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง หรือคุณอาจได้รับมอบหมายให้หาโซลูชันเฉพาะสำหรับซอฟต์แวร์ ในกรณีเช่นนี้ เทมเพลตการวิเคราะห์หาสาเหตุรากฐานใน Excel ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวิธี 5 Whys นี้ คือตัวเลือกที่ดีที่สุดที่เราค้นพบ

แบบฟอร์มการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงอย่างง่ายช่วยให้คุณสามารถบันทึกปัญหา สาเหตุที่แท้จริง และวิธีแก้ไขที่มีประสิทธิภาพได้อย่างละเอียด มีพื้นที่เพียงพอสำหรับเพิ่มคำอธิบาย ลำดับความสำคัญ การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และผลลัพธ์

หากคุณถูกจำกัดให้ใช้ Excel นี่เป็นทางเลือกที่ดีเพราะช่วยให้คุณมีศูนย์กลางในการบันทึกสาเหตุรากเหง้าและแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้สำหรับทุกโครงการ รูปแบบตารางทำงานได้ดีหากคุณชอบวิธีการที่ไม่เน้นภาพในการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจและเพียงแค่ต้องการบันทึกข้อมูลเพื่อใช้ในรายงานการวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

วิธีการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง

ตอนนี้คุณมีแบบฟอร์มการวิเคราะห์สาเหตุรากฐานให้เลือกใช้แล้ว คุณอาจสงสัยว่าจะนำไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างไร

นี่คือขั้นตอนพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงโดยใช้แม่แบบใดก็ได้จากข้างต้น:

  1. กำหนดปัญหาหรือประเด็น: อธิบายอย่างชัดเจนถึงปัญหาที่คุณพยายามจะแก้ไขและเหตุผลว่าทำไมมันถึงสำคัญ
  2. รวบรวมข้อมูลและข่าวสาร: รวบรวมข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ จากแหล่งต่าง ๆ และมุมมองที่หลากหลาย
  3. ระบุสาเหตุโดยตรง: ใช้ข้อมูลและข่าวสารของคุณเพื่อหาสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาหรือเหตุการณ์
  4. ถาม "ทำไม?" ห้าครั้ง: เมื่อคุณได้ระบุสาเหตุเบื้องต้นแล้ว ให้ใช้เทคนิค 5 ทำไม เพื่อเจาะลึกและค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา
  5. ใช้แบบฟอร์มการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง: เลือกแบบฟอร์มใดแบบฟอร์มหนึ่งจากด้านบนที่ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด แล้วกรอกข้อมูลผลการวิเคราะห์ของคุณลงไป
  6. ระดมความคิดหาแนวทางแก้ไข: เมื่อได้ระบุสาเหตุหลักแล้ว ให้ระดมความคิดหาแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้เพื่อจัดการกับปัญหานั้น
  7. ดำเนินการและติดตามผลของแนวทางแก้ไข: นำแนวทางแก้ไขที่คุณเลือกไปปฏิบัติจริง และติดตามประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

ประหยัดเวลาด้วยเทมเพลตการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงเหล่านี้ฟรี

การเข้าใจสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาต้องใช้เวลา และมักต้องอาศัยความร่วมมือจากทีมสืบสวนเพื่อทำให้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ตัวอย่างและเทมเพลตการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงเหล่านี้เพื่อช่วยคุณประหยัดเวลาและพลังงาน และไปถึงสาเหตุที่แท้จริงได้เร็วขึ้น

แม่แบบส่วนใหญ่ที่แสดงอยู่ที่นี่มีอยู่ใน ClickUp—ศูนย์กลางประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับทีมและบริษัท แพลตฟอร์มของเราให้คุณมีที่เดียวสำหรับงาน แดชบอร์ด เป้าหมาย เอกสาร แชท กระดานไวท์บอร์ด และอื่นๆ อีกมากมายลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้ และค้นพบวิธีที่ดีกว่าในการบันทึก RCA ของคุณและจัดระเบียบชีวิตการทำงานทั้งหมดของคุณ