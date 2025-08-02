บล็อก ClickUp

16 อันดับซอฟต์แวร์การจัดการเหตุการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับทีมไอที

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
2 สิงหาคม 2568

เวลา 2:13 น. ของวันอังคาร การแจ้งเตือนเริ่มหลั่งไหลเข้ามา—เวลาในการโหลดช้าลง, ข้อผิดพลาดจากการหมดเวลา, ทวีตโกรธเคืองไม่กี่ข้อความ

วิศวกรที่อยู่ในเวรตื่นขึ้นมาอย่างกะทันหัน มือถืออยู่ในมือ ดวงตาจับจ้องไปที่บันทึกและแดชบอร์ดในความมืด ความกดดันนั้นคุ้นเคย แต่ขั้นตอนก็เช่นกัน: ยกระดับ แจ้งประสาน แก้ไข

หนึ่งชั่วโมงต่อมา เหตุการณ์ถูกควบคุมไว้ได้ แต่ความโกลาหลเผยให้เห็นช่องโหว่ในการสื่อสาร

นี่คือจุดที่ซอฟต์แวร์การจัดการเหตุการณ์ที่เหมาะสมสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริง ตั้งแต่การส่งต่อแจ้งเตือนไปจนถึงการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง เครื่องมือเหล่านี้กำหนดความเร็วในการฟื้นตัวของทีมคุณ 🎯

ซอฟต์แวร์การจัดการเหตุการณ์ที่ดีที่สุดในมุมมอง

นี่คือสรุปสั้น ๆ ของแพลตฟอร์มการจัดการเหตุการณ์ที่ดีที่สุดบางตัว:

ชื่อเครื่องมือคุณสมบัติที่ดีที่สุดเหมาะที่สุดสำหรับราคา*
คลิกอัพมุมมองงานที่ปรับแต่งได้, แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์, การอัปเดตด้วย AI, การทำงานร่วมกันในทีม, การอนุญาตผู้ใช้, การทำงานอัตโนมัติทีมทุกขนาดที่ต้องการแพลตฟอร์มการจัดการงานและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรเพื่อประสานงานการจัดการเหตุการณ์มีแผนฟรีให้บริการ; ราคาตามความต้องการสำหรับองค์กร
เซอร์วิสโนว์ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานที่แข็งแกร่ง, ความสามารถในการจัดการเหตุการณ์ขั้นสูง, การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ, การผสานระบบองค์กรอย่างกว้างขวางองค์กรขนาดใหญ่ที่บริหารจัดการกระบวนการทำงานด้านไอทีและบริการธุรกิจที่ซับซ้อนราคาตามความต้องการ
เซนเดสก์การสนับสนุนหลายช่องทางรวมถึงอีเมล แชท และโทรศัพท์, AI สำหรับการโต้ตอบกับลูกค้า, ระบบอัตโนมัติที่สมบูรณ์ทีมที่ติดต่อกับลูกค้าซึ่งกำลังมองหาโซลูชันการสนับสนุนที่สามารถปรับขนาดได้และครอบคลุมทุกช่องทางไม่มีแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $69/เดือนต่อผู้ใช้
Splunk On-Callการส่งการแจ้งเตือนอัจฉริยะ, กระบวนการตอบสนองต่อเหตุการณ์แบบเรียลไทม์, การผสานรวมกับเครื่องมือการสังเกตการณ์และการตรวจสอบทีม DevOps ที่จัดการเวิร์กโฟลว์ที่ต้องเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเหตุการณ์แบบเรียลไทม์ราคาตามความต้องการ
การจัดการบริการ Jiraการจัดการการเปลี่ยนแปลงแบบアジล, การติดตามเหตุการณ์, การร่วมมือของนักพัฒนา, การผสานรวมกับระบบนิเวศของ Atlassianทีมไอทีที่ปฏิบัติ DevOps หรือ Agile และต้องการการเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดระหว่างการพัฒนาและบริการมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19.04 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
เฟรชเซอร์วิสการค้นหาสินทรัพย์, ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน, แคตาล็อกบริการ, และระบบผู้ใช้ที่เข้าใจง่ายองค์กรขนาดกลางที่ต้องการแพลตฟอร์มศูนย์บริการที่พร้อมใช้งาน ITIL และทันสมัยไม่มีแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19/เดือนต่อผู้ใช้
เพจเจอร์ดัทการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ขั้นสูง, กระบวนการตอบสนองต่อเหตุการณ์อย่างชาญฉลาด, และการส่งต่อปัญหาโดยอัตโนมัติองค์กรที่ต้องการการดำเนินงานดิจิทัลที่เชื่อถือได้และการแก้ไขเหตุการณ์วิกฤตมีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $25 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
สควอดแคสต์หลักการ SRE พร้อมการจัดการเหตุการณ์ การตอบสนองร่วมกัน และการจัดตารางเวรในแพลตฟอร์มเดียวทีมวิศวกรรมสมัยใหม่กำลังปรับปรุงการแจ้งเตือนและการตอบสนองต่อเหตุการณ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่มีแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/เดือนต่อผู้ใช้
Opsgenieตารางการทำงานแบบยืดหยุ่นตามความต้องการ, ระบบการจัดเส้นทางแจ้งเตือนที่ทรงพลัง, และการผสานการทำงานแบบเนทีฟกับ Atlassian และเครื่องมือจากผู้ให้บริการภายนอกทีมที่ต้องการการแจ้งเตือนที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสูงภายในระบบนิเวศของ Atlassianมีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $11.55 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
SolarWinds Service Deskการจัดการเหตุการณ์, ทรัพย์สิน, และการเปลี่ยนแปลง พร้อมแดชบอร์ดรายงานและพอร์ทัลที่ใช้งานง่ายแผนกไอทีที่ต้องการโซลูชันบริการเดสก์ที่มีศักยภาพในการขยายตัวพร้อมคุณสมบัติ CMDB ที่แข็งแกร่งไม่มีแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $39/เดือนต่อผู้ใช้
ไอท็อประบบ CMDB ที่สมบูรณ์, การจัดการเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลง, การติดตาม SLA, และแกนกลางแบบโอเพนซอร์สที่สามารถปรับแต่งได้ทีมที่กำลังมองหาเฟรมเวิร์ก ITSM ที่ฟรี โอเพ่นซอร์ส และสามารถปรับแต่งได้ราคาที่กำหนดเอง
GLPiรายการทรัพย์สินด้านไอที, การดำเนินงานของศูนย์บริการ, การขยายปลั๊กอิน, และการติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดองค์กรที่ชื่นชอบระบบบริหารจัดการสินทรัพย์และบริการแบบโอเพนซอร์สไม่มีแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $21.73 ต่อเดือน
บิ๊กแพนด้าAI สำหรับการเชื่อมโยงเหตุการณ์, การลดเสียงแจ้งเตือนที่ไม่จำเป็น, และแดชบอร์ดเหตุการณ์รวมเพื่อการรับรู้การดำเนินงานองค์กรที่บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่มีปริมาณการแจ้งเตือนจำนวนมากราคาตามสั่ง
Ivanti Service Managerบริการและการจัดการสินทรัพย์แบบครบวงจร ศูนย์สั่งการเหตุการณ์แบบบริการตนเอง ระบบอัตโนมัติ และการเข้าถึงผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่องค์กรที่ต้องการเครื่องมือ ITSM ที่ยืดหยุ่นพร้อมการผสานการทำงานของเวิร์กโฟลว์และการจัดการอุปกรณ์ปลายทางราคาที่กำหนดเอง
ท็อปเดสก์การจัดการเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เข้าใจง่าย ฐานความรู้ และพอร์ทัลบริการตนเองที่แข็งแกร่งสถาบันการศึกษาและทีมภาครัฐที่ต้องการเครื่องมือ ITSM ที่ใช้งานง่ายไม่มีแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $76/เดือนต่อผู้ใช้
นินจาวันการตรวจสอบระยะไกล, การอัปเดตแพตช์อัตโนมัติ, การสำรองข้อมูลที่ปลายทาง, และความสามารถของระบบจัดการระยะไกล (RMM) ในอินเตอร์เฟซที่ง่ายผู้ให้บริการจัดการระบบ (MSPs) และทีมไอทีที่ดูแลอุปกรณ์ปลายทางระยะไกลและให้บริการไอทีเชิงรุกราคาตามความต้องการ

วิธีเลือกซอฟต์แวร์การจัดการเหตุการณ์

นี่คือปัจจัยสำคัญบางประการที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกซอฟต์แวร์ระบบจัดการเหตุการณ์:

  • บันทึกปัญหาทันที ด้วยเครื่องมือรายงานแบบเรียลไทม์ที่บันทึกทุกรายละเอียดตั้งแต่ภาพหน้าจอไปจนถึงเวลาที่เกิดเหตุ
  • ติดตามทุกสิ่งในที่เดียว โดยใช้ฐานข้อมูลกลางที่จัดเก็บทุกขั้นตอน การอัปเดต และการแก้ไขปัญหาไว้ในไทม์ไลน์ที่สามารถค้นหาได้
  • ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ เช่น การมอบหมายงาน การติดตามงาน และการแจ้งเตือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาแทนที่จะวิ่งตามงาน
  • จัดลำดับความสำคัญด้วยความแม่นยำ โดยกำหนดหมวดหมู่ตามผลกระทบและส่งต่อตั๋วไปยังบุคคลที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
  • อนุญาตให้ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ด้วยระบบแชทในตัว, บันทึกโน้ตร่วมกัน, และบันทึกการสื่อสารที่ทำให้ทุกคนอยู่ในทิศทางเดียวกัน แม้จะอยู่ต่างแผนกก็ตาม
  • เชื่อมต่อระบบนิเวศของคุณ ด้วยการผสานรวมเครื่องมือจัดการเหตุการณ์ ระบบการตรวจสอบ แพลตฟอร์ม ITSM หรือสิ่งอื่นใดที่ทีมของคุณใช้งานอยู่แล้ว
  • ปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ ด้วยเทมเพลต, แบบฟอร์ม, แดชบอร์ด และกฎการทำงานอัตโนมัติที่สามารถปรับแต่งได้ตามวิธีการทำงานจริงของทีมคุณ
  • จุดรูปแบบ ก่อนที่จะลุกลามผ่านรายงานการวิเคราะห์และรายงานแนวโน้มที่เน้นสาเหตุหลักและปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ และช่วยให้สามารถวิเคราะห์หลังเกิดเหตุได้

ซอฟต์แวร์การจัดการเหตุการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับทีมสนับสนุน

มาดูรายละเอียดของซอฟต์แวร์รายงานเหตุการณ์ที่ดีที่สุดกัน:

วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์

นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการเหตุการณ์และการประสานงานทีมอย่างไร้รอยต่อ)

ClickUp อัตโนมัติ
อัตโนมัติการมอบหมายงาน, กระบวนการอนุมัติ, และเงื่อนไขตรรกะขั้นตอนด้วย ClickUp Automations

ทีมในปัจจุบันต้องรับมือกับโครงการหลายโครงการ ความรู้ และการสื่อสารที่กระจายอยู่ในเครื่องมือที่ไม่เชื่อมต่อกัน ซึ่งทำให้การทำงานช้าลง

ClickUpแก้ไขปัญหานี้ด้วย แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ซึ่งรวมโครงการ ความรู้ และการแชทไว้ในที่เดียว—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น

เมื่อใดก็ตามที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นระบบอัตโนมัติอัจฉริยะของ ClickUpจะ บันทึกและคัดแยก เหตุการณ์เหล่านั้น แบ่งปัญหาออกเป็น งานย่อย มอบหมายให้เจ้าของที่แตกต่างกัน และ ติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์

พวกเขายังกำหนดลำดับความสำคัญของงานและกรอกข้อมูลในฟิลด์ที่กำหนดเองด้วยคำอธิบาย, แท็ก, และวันที่ครบกำหนดเพื่อให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดอยู่ในที่เดียว ด้วย การติดตามเวลาและการพึ่งพาของงาน ไม่มีอะไรที่พลาดไป

ตัวแทนตอบอัตโนมัติ คลิกอัพ แชท
ใช้ตัวแทนตอบอัตโนมัติใน ClickUp Chat เพื่อเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกได้เร็วขึ้น

และด้วยClickUp Chat การสนทนาจะเกิดขึ้นทันทีในที่ทำงาน ทุกคนจึงอยู่ในหน้าเดียวกัน เริ่มการสนทนาจากงานเฉพาะ (หรือในทางกลับกัน) แท็กเพื่อนร่วมงานด้วยการกล่าวถึง @ แชร์หน้าจอของคุณผ่านการสนทนาวิดีโอ และใช้AI Agentsเพื่อช่วยให้สมาชิกในทีมเข้าใจสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว

แดชบอร์ด ClickUp
ดูสถานะเหตุการณ์ที่เปิดอยู่ เวลาเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา (MTTR) การปฏิบัติตาม SLA และปริมาณงานของทีมได้แบบเรียลไทม์ด้วยแดชบอร์ด ClickUp

ตอนนี้เพิ่มชั้นในClickUp Dashboards และทันใดนั้นข้อมูลเหตุการณ์ของคุณจะเปลี่ยนเป็น ภาพที่ทรงพลัง

ต้องการติดตามเหตุการณ์ที่ถูกยกระดับหรือดูแนวโน้มสาเหตุที่แท้จริงในช่วง 30 วันที่ผ่านมาหรือไม่? เพียงตั้งค่าตัวกรอง แดชบอร์ดจะจัดการส่วนที่เหลือให้เอง

แต่สิ่งที่ยกระดับการจัดการเหตุการณ์อย่างแท้จริงคือClickUp Brain ซึ่งเป็น เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ที่ติดตั้งมาในตัวแพลตฟอร์ม

ClickUp Brain สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของคุณ ค้นหาแนวโน้มความถี่ของเหตุการณ์ แนะนำสาเหตุที่เป็นไปได้ หรือแม้กระทั่งสร้างสรุปความเสี่ยงจากกิจกรรมของโครงการ

รับการอัปเดตงานสำคัญและความคืบหน้าด้วย ClickUp Brain: ซอฟต์แวร์จัดการเหตุการณ์
รับการอัปเดตงานที่สำคัญและความคืบหน้าด้วย ClickUp Brain

แทนที่จะขุดคุ้ยรายงานด้วยตนเอง ให้ AI ระบุคอขวด ความไม่มีประสิทธิภาพ หรือปัญหาซ้ำๆ ที่ต้องการความสนใจจากคุณ ถามคำถามเช่น 'ทีมใดแก้ไขเหตุการณ์ได้มากที่สุดในเดือนนี้?' หรือ 'แนวโน้มของการแจ้งเตือนเวลาหยุดทำงานเป็นอย่างไร?' และรับ คำตอบที่ทันทีและสอดคล้องกับบริบท จากข้อมูลพื้นที่ทำงานแบบเรียลไทม์

ในการประชุมที่สำคัญClickUp AI Notetakerจะบันทึกทุกรายละเอียดโดยอัตโนมัติผ่านการ บันทึกเสียง, ถอดความ, และสรุป การสนทนา ระบบจะดึงประเด็นที่ต้องดำเนินการออกมาอย่างชาญฉลาด พร้อมสร้างงานใหม่ทันที โดยมีผู้รับผิดชอบ, วันที่ครบกำหนด และลิงก์ไปยังเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องครบถ้วน

สิ่งนี้ช่วยให้เกิดความชัดเจนและการประสานงานทันทีสำหรับทุกคน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการติดตามผลใดที่ตกหล่น

ClickUp AI ผู้ช่วยจดบันทึก
รับรายการที่ต้องดำเนินการหลังการประชุมทุกครั้งโดยอัตโนมัติด้วย ClickUp AI Notetaker

แล้วถ้าคุณไม่อยากออกแบบขั้นตอนการทำงานของคุณตั้งแต่เริ่มต้นล่ะ?

แบบแผนการดำเนินการกรณีเกิดเหตุ ClickUpเป็นเครื่องมือที่ครอบคลุมและมีระบบสีที่ชัดเจน ซึ่งช่วยให้การตอบสนองต่อเหตุการณ์มีโครงสร้างและชัดเจน

แผนปฏิบัติการรับมือเหตุการณ์ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จัดการการหยุดชะงักของระบบ IT, อันตรายในการดำเนินงาน, และเหตุฉุกเฉินด้วยเทมเพลตแผนการดำเนินการสำหรับเหตุการณ์ของ ClickUp
  • บันทึก ชื่อเหตุการณ์ และ ช่วงเวลาปฏิบัติการ (วันที่และเวลา) โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง
  • เพิ่มภาพรวมในระดับสูงด้วยส่วน สรุปสถานการณ์
  • สรุปวัตถุประสงค์, มอบหมายความรับผิดชอบ, และบันทึก 우선ลำดับความปลอดภัยด้วย แผนการดำเนินการ
  • รวมรายละเอียดสำคัญ เช่น ข้อมูลติดต่อ, พยากรณ์อากาศ, รายการงานที่ได้รับมอบหมาย, แผนที่ และ บันทึกการอนุมัติไว้ในเทมเพลตรายงานเหตุการณ์นี้

นอกจากนี้แม่แบบรายงานเหตุการณ์ด้านไอทีของ ClickUpยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบันทึกและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคอย่างรวดเร็ว โดยสามารถบันทึกข้อมูลเหตุการณ์สำคัญด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองที่มีป้ายกำกับชัดเจน และงานย่อยที่มีโครงสร้างช่วยให้ติดตามความคืบหน้าได้ง่าย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • จัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ: จัดการเหตุการณ์และปัญหาที่ซับซ้อนในที่เดียวด้วยClickUp Tasks
  • รวมศูนย์เอกสาร: ใช้ClickUp Docs เพื่อสร้างรายงานเหตุการณ์และคู่มือการตอบสนอง, แม่แบบการวิเคราะห์หลังเหตุการณ์, หรือเอกสารการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่มีการควบคุมการเข้าถึงอย่างละเอียด
  • ประสานงานกับทีมของคุณ: ทำงานแบบเรียลไทม์กับทีมของคุณเพื่อรักษาการอัปเดตเหตุการณ์ การประสานงานของทีม และการยกระดับปัญหาในClickUp Chat
  • สมาชิกทีมแท็กเพื่อความรับผิดชอบ: กำหนดขั้นตอนถัดไปอย่างชัดเจนโดยใช้ClickUp Assign Commentsเพื่อเปลี่ยนการสนทนาให้เป็นการกระทำ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามงานติดตามผล
  • เชื่อมต่อเครื่องมือภายนอก: ผสานการทำงานกับระบบที่มีอยู่ เช่น Jira, AWS หรือเครื่องมือแจ้งเตือนเหตุการณ์ ด้วยClickUp Integrations

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • การเรียนรู้ที่รวดเร็วเนื่องจากตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,300+)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,400+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

บทวิจารณ์ G2นี้สรุปทุกอย่างไว้แล้ว:

หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดคือเครื่องมือ AI ที่ชื่อว่า ClickUp Brain มันได้เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการงานและโครงการของฉันโดยอัตโนมัติกระบวนการที่ทำเป็นประจำและให้คำแนะนำที่ชาญฉลาด ช่วยประหยัดเวลาและความพยายามของฉันอย่างมาก

หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดคือเครื่องมือ AI ที่ชื่อว่า ClickUp Brain มันได้เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการงานและโครงการของฉันโดยอัตโนมัติกระบวนการที่เป็นกิจวัตรและให้คำแนะนำที่ชาญฉลาด ช่วยประหยัดเวลาและความพยายามของฉันอย่างมาก

2. ServiceNow (เหมาะที่สุดสำหรับสภาพแวดล้อม ITSM ขององค์กรขนาดใหญ่)

แดชบอร์ด ServiceNow: ซอฟต์แวร์การจัดการเหตุการณ์
ผ่านทางServiceNow

หากคุณเป็นผู้นำด้านการปฏิบัติการ ServiceNow สามารถช่วยคุณจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานให้เป็นระบบได้ มันทำให้การมาตรฐานกระบวนการจัดการเหตุการณ์ง่ายขึ้น และลดช่องว่างที่น่าหงุดหงิดระหว่างทีมได้

โซลูชันการจัดการเหตุการณ์นี้สามารถจัดหมวดหมู่ จัดลำดับความสำคัญ และส่งต่อเหตุการณ์โดยอัตโนมัติตามผลกระทบและความเร่งด่วนที่อาจเกิดขึ้น โดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์ การ มอบหมายงานอย่างชาญฉลาด นี้ เมื่อรวมกับฟีเจอร์ต่างๆ เช่น คำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI และพอร์ทัลบริการตนเอง จะช่วยลดระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีนัยสำคัญ

ด้วยการจัดการเหตุการณ์ การเปลี่ยนแปลง และสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้หลังคาเดียวกัน คุณจะได้รับมุมมองที่ชัดเจนและเรียลไทม์ว่าคอขวดเกิดขึ้นที่ใดและส่วนต่างๆ ขึ้นอยู่กับกันและกันอย่างไร

คุณสามารถตั้งค่า แดชบอร์ดที่กำหนดเอง เพื่อติดตามเมตริกที่สำคัญ เช่น ประสิทธิภาพการให้บริการ ปริมาณงานของทีม และแนวโน้มการหยุดชะงักได้ ความสามารถในการปรับขนาดของมันช่วยให้การประสานงานในกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและข้ามสายงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ServiceNow

  • รวมศูนย์การบันทึกและติดตามเหตุการณ์จากหลายช่องทางไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่รวมเป็นหนึ่งเพื่อการมองเห็นที่ครบถ้วน
  • ใช้ประโยชน์จากความสามารถที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น Now Assist สำหรับการแก้ไขปัญหาตั๋วอัตโนมัติและการสร้างเนื้อหา
  • ประสานงานการทำงานภาคสนามโดยใช้โมดูลการจัดการบริการภาคสนาม เช่น Dispatcher Workspace เพื่อมอบหมาย ติดตาม และเพิ่มประสิทธิภาพงานภาคสนาม
  • เพิ่มศักยภาพให้ผู้ใช้ด้วยพอร์ทัลบริการตนเองและแชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อแก้ไขปัญหาทั่วไปได้ด้วยตนเอง ลดปริมาณงานที่ต้องส่งต่อ

ข้อจำกัดของ ServiceNow

  • การเชื่อมต่อ ServiceNow ITSM กับแพลตฟอร์มภายนอกอาจมีความท้าทายทางเทคนิคและต้องใช้ทรัพยากรมาก
  • ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดในการเป็นเจ้าของ ซึ่งรวมถึงค่าลิขสิทธิ์และอาจมีความจำเป็นต้องมีทีมสนับสนุนเฉพาะ สามารถสูงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรขนาดเล็ก
  • การใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ ของ ServiceNow อาจเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ใหม่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค

ราคาของ ServiceNow

  • ทดลองใช้ฟรี 30 วัน
  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ ServiceNow

  • G2: 4. 4/5 (1,100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง ServiceNow อย่างไรบ้าง?

นี่คือวิธีที่ผู้ใช้คนหนึ่งอธิบายประสบการณ์ของพวกเขา:

ServiceNow IT Service Management ได้ถูกนำมาใช้ตั้งแต่เริ่มแรกของแพลตฟอร์มเมื่อ 20 ปีที่แล้ว และได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับวิธีการใหม่ ๆ ในการจัดการกระบวนการ IT Service Management เช่น การจัดการเหตุการณ์ (Incident management) การจัดการเหตุการณ์ใหญ่ (major incident management) การเปลี่ยนแปลง (change) ปัญหา (problem) และการร้องขอ (request) ระบบมาพร้อมกับฟังก์ชันที่สร้างไว้ล่วงหน้าจำนวนมาก แต่ยังสามารถปรับแต่งได้สำหรับบุคคลต่าง ๆ ที่ใช้งานในชีวิตประจำวัน เช่น ผู้จัดการบริการ IT, เจ้าหน้าที่สนับสนุน, ตัวแทน, ผู้ดูแลระบบ, ผู้บริหาร เป็นต้น อินเทอร์เฟซที่แตกต่างกัน เช่น พื้นที่ทำงานการปฏิบัติการบริการและรายงานสำเร็จรูปนั้นมีคุณค่าอย่างมากสำหรับการเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตั้งแต่วันแรก การปรับใช้งานนั้นง่ายมากโดยมีการปรับแต่งน้อยหรือไม่ต้องปรับแต่งเลย

ServiceNow IT Service Management ได้ถูกนำมาใช้ตั้งแต่เริ่มแรกของแพลตฟอร์มเมื่อ 20 ปีที่แล้ว และได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับวิธีการใหม่ ๆ ในการจัดการกระบวนการ IT Service Management เช่น การจัดการเหตุการณ์ (Incident management) การจัดการเหตุการณ์ใหญ่ (major incident management) การเปลี่ยนแปลง (change) ปัญหา (problem) และการร้องขอ (request) ระบบมาพร้อมกับฟังก์ชันที่สร้างไว้ล่วงหน้าจำนวนมาก แต่ยังสามารถปรับแต่งได้สำหรับบุคคลต่าง ๆ ที่ใช้งานในชีวิตประจำวัน เช่น ผู้จัดการบริการ IT, เจ้าหน้าที่สนับสนุน, ตัวแทน, ผู้ดูแลระบบ, ผู้บริหาร เป็นต้น อินเทอร์เฟซที่แตกต่างกัน เช่น พื้นที่ทำงานการปฏิบัติการบริการและรายงานสำเร็จรูปนั้นมีคุณค่าอย่างมากสำหรับการเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตั้งแต่วันแรก การปรับใช้งานนั้นง่ายมากโดยมีการปรับแต่งน้อยหรือไม่ต้องปรับแต่งเลย

📖 อ่านเพิ่มเติม: คู่แข่งและทางเลือกที่ดีที่สุดของ ServiceNow สำหรับการจัดการบริการ

3. Zendesk (เหมาะที่สุดสำหรับระบบงานการจัดการคำขอการสนับสนุนลูกค้า)

แดชบอร์ด Zendesk: ซอฟต์แวร์จัดการเหตุการณ์
ผ่านทางZendesk

Zendesk ถูกออกแบบมาเพื่อ การแก้ไขปัญหาตั๋วอย่างรวดเร็วและเป็นระเบียบ โดยมอบพื้นที่ทำงานที่ชัดเจนและปรับแต่งได้ให้กับทีมสนับสนุน เพื่อจัดการการโต้ตอบกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเช่น Triggers และ Automations ช่วยให้ทีมไอทีสามารถตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนได้โดยไม่ต้องใช้ผู้พัฒนา—การส่งต่อตั๋ว, การส่งการแจ้งเตือน, และการยกระดับปัญหาโดยอัตโนมัติตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ความสามารถของ AI ของ Zendesk ช่วยทำให้กระบวนการแก้ไขคำถามเป็นไปโดยอัตโนมัติในหลายส่วน ทำให้ทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนเสริม Copilot ช่วยเพิ่มความเร็วในการตอบสนองของตัวแทนด้วยการแนะนำขั้นตอนถัดไปและข้อมูลเชิงลึกตามบริบท

คุณจะพบมาโครและ ฐานความรู้ที่สามารถค้นหาได้ ซึ่งมีประโยชน์ในการตอบคำถามทั่วไปอย่างรวดเร็ว และหากคุณต้องการปรับแต่งหรือขยาย Zendesk, Zendesk Sunshine และแอปและระบบเชื่อมต่อสำเร็จรูปกว่า 1,200 รายการ คุณสามารถปรับแต่งได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zendesk

  • รวมการสนทนาของลูกค้าไว้ที่เดียวด้วยการสนับสนุนแบบหลายช่องทาง รวมอีเมล แชท โซเชียลมีเดีย โทรศัพท์ และแอปส่งข้อความ
  • อัตโนมัติการทำงานซ้ำๆ ด้วยแชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI, ตัวกระตุ้น และการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ เพื่อเร่งการตอบสนอง
  • ผสานการทำงานกับแอปนับร้อย รวมถึง Slack และ Jira เพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่เชื่อมโยงสำหรับการสื่อสารและทำงานร่วมกันเกี่ยวกับเหตุการณ์
  • วิเคราะห์ประสิทธิภาพของทีมสนับสนุนและระบุรูปแบบของเหตุการณ์ด้วยแดชบอร์ดรายงานที่สะอาดและเข้าใจง่าย

ข้อจำกัดของ Zendesk

  • ค่าใช้จ่ายอาจเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อคุณเพิ่มตัวแทนหรือต้องการคุณสมบัติที่มีให้เฉพาะในแผนระดับสูงกว่า
  • การปรับแต่งอย่างกว้างขวางสำหรับกระบวนการทำงานที่มีความซับซ้อนสูงในระดับองค์กรอาจมีความท้าทายในการนำไปใช้มากกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่มีความเฉพาะทางมากขึ้น
  • อาจไม่เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการการจัดการสินทรัพย์อย่างลึกซึ้งและการติดตามรายการการกำหนดค่า (CI) ที่เชื่อมโยงโดยตรงกับเหตุการณ์

ราคาของ Zendesk

  • ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
  • ทีมสนับสนุน: $25/เดือน ต่อเจ้าหน้าที่
  • ทีมสวีท: $69/เดือน ต่อตัวแทน
  • ชุดมืออาชีพ: $149/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Suite Enterprise: ราคาตามตกลง
  • ส่วนเสริม Copilot: $50 /เดือนต่อตัวแทน, คิดค่าบริการรายปี

คะแนนและรีวิว Zendesk

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,200 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Zendesk อย่างไรบ้าง?

บทวิจารณ์หนึ่งกล่าวไว้ว่า:

ความสามารถแบบหลายช่องทางของ Zendesk นั้นน่าประทับใจอย่างแท้จริง — การสามารถจัดการอีเมล, แชท, โทรศัพท์, และข้อความทางสังคมได้ทั้งหมดจากพื้นที่ทำงานของตัวแทนที่รวมเป็นหนึ่งเดียวช่วยลดความยุ่งเหยิงและเพิ่มเวลาตอบสนอง คุณสมบัติการอัตโนมัติ เช่น ตัวกระตุ้นและมาโคร ช่วยประหยัดแรงงานที่ต้องทำด้วยตนเองเป็นจำนวนมาก การผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สาม (เช่น Jira, Slack, และ Shopify) เป็นไปอย่างราบรื่น และแดชบอร์ดรายงานให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ที่ช่วยให้เราตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน

ความสามารถแบบหลายช่องทางของ Zendesk นั้นน่าประทับใจอย่างแท้จริง — การสามารถจัดการอีเมล, แชท, โทรศัพท์, และข้อความทางสังคมได้ทั้งหมดจากพื้นที่ทำงานของตัวแทนที่รวมเป็นหนึ่งเดียวช่วยลดความยุ่งเหยิงและเพิ่มเวลาตอบสนอง คุณสมบัติการอัตโนมัติ เช่น ตัวกระตุ้นและมาโคร ช่วยประหยัดแรงงานที่ต้องทำด้วยตนเองเป็นจำนวนมาก การผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สาม (เช่น Jira, Slack, และ Shopify) เป็นไปอย่างราบรื่น และแดชบอร์ดรายงานให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ที่ช่วยให้เราตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน

📖 อ่านเพิ่มเติม: การผสานรวม Zendesk ที่ดีที่สุด

4. Splunk On-Call (เดิมชื่อ VictorOps) (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์)

แดชบอร์ดการเฝ้าระวังของ Splunk On-Call
ผ่านทางSplunk

Splunk On-Callช่วยให้การจัดการโครงการ DevOpsราบรื่นขึ้นด้วยการอัตโนมัติการแจ้งเตือนและให้บริบททั้งหมดที่คุณต้องการ ต่างจากระบบตั๋วแบบดั้งเดิม ซอฟต์แวร์ติดตามเหตุการณ์นี้มุ่งเน้นไปที่การแจ้งเตือนที่ชาญฉลาดและการตอบสนองต่อเหตุการณ์แบบเรียลไทม์

มันเชื่อมต่อกับเครื่องมือตรวจสอบของคุณและส่ง การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ ตามการกำหนดเส้นทางที่ยืดหยุ่นและตารางเวร เมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น ทีมของคุณจะได้รับการแจ้งเตือนที่บรรจุคู่มือการแก้ไข บันทึก และไทม์ไลน์ไว้ครบถ้วน โดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูล

คุณสามารถรับรู้ ยกระดับ หรือแก้ไขเหตุการณ์ต่างๆ ได้โดยตรงจากโทรศัพท์หรือแอปแชทของคุณ สุดท้าย ระบบจะติดตามแนวโน้มของเหตุการณ์และเวลาตอบสนองของทีม ช่วยคุณระบุจุดที่ต้องปรับปรุงและรักษาให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Splunk On-Call

  • รวบรวมการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจสอบและเครื่องมือสังเกตการณ์หลายสิบตัวไว้ในศูนย์การตอบสนองต่อเหตุการณ์เดียวที่ชาญฉลาด
  • ระบบอัตโนมัติสำหรับการจัดตารางเวร การหมุนเวียน และเส้นทางการส่งต่อเพื่อขจัดข้อผิดพลาดจากการทำงานด้วยมือและรับประกันการครอบคลุมตลอด 24/7
  • ขยายขีดความสามารถของ Splunk ด้วยการติดตั้งแอปและส่วนเสริมที่ผ่านการตรวจสอบแล้วกว่า 1,000 รายการจาก Splunk พันธมิตร และชุมชน
  • สร้างภาพและติดตามข้อมูลโดยใช้แดชบอร์ด รายงาน และเครื่องมือการแสดงผลข้อมูลที่ปรับแต่งเอง
  • ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์โดยใช้ไทม์ไลน์เหตุการณ์กลาง แชทแบบบูรณาการ และการสร้างสะพานการประชุมที่ราบรื่น

ข้อจำกัดของ Splunk On-Call

  • การตระหนักถึงศักยภาพที่แท้จริงมักเชื่อมโยงกับระบบนิเวศของ Splunk ที่กว้างขวาง ซึ่งอาจนำไปสู่ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นและการผูกขาดกับผู้ให้บริการ
  • กระบวนการกำหนดค่าการแจ้งเตือนอาจมีความซับซ้อนและใช้เวลานาน
  • นี่คือเครื่องมือเฉพาะทางสำหรับการเรียกใช้งานและแจ้งเตือน ไม่ใช่แพลตฟอร์ม ITSM แบบครบวงจรสำหรับการบริหารจัดการวงจรชีวิตของศูนย์บริการทั้งหมด

ราคา Splunk On-Call

  • ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
  • ราคาตามความต้องการ

Splunk On-Call คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Splunk On-Call อย่างไรบ้าง?

ตรงจากบทวิจารณ์ G2:

มันได้เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเหตุการณ์ของเราอย่างมาก ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับแต่งของเครื่องมือนี้ถือได้ว่ายอดเยี่ยมจริงๆ ระบบการแจ้งเตือนที่แข็งแกร่งทำให้สมาชิกที่อยู่ในสถานะพร้อมให้บริการของเราไม่พลาดการแจ้งเตือนที่สำคัญ ซึ่งช่วยให้เราสามารถแก้ไขปัญหาได้เร็วที่สุดเพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานของเราเสถียรอยู่เสมอ

มันได้ช่วยปรับปรุงกระบวนการจัดการเหตุการณ์ของเราอย่างมาก ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับแต่งของเครื่องมือนี้ถือได้ว่ายอดเยี่ยมอย่างแท้จริง ระบบการแจ้งเตือนที่แข็งแกร่งทำให้สมาชิกที่อยู่ในกะไม่พลาดการแจ้งเตือนที่สำคัญ ซึ่งช่วยให้เราสามารถแก้ไขปัญหาได้เร็วที่สุดเพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานของเราคงที่

5. Jira Service Management (เหมาะที่สุดสำหรับการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เน้น DevOps)

แดชบอร์ดการจัดการบริการ Jira: ซอฟต์แวร์การจัดการเหตุการณ์
ผ่านทางAtlassian

Jira Service Management มอบวิธีการที่ชัดเจนและเป็นระบบให้กับทีม IT ของคุณในการจัดการคำขอบริการ เหตุการณ์ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม Jira ที่คุ้นเคย ช่วยให้คุณสามารถติดตามคำขอตั้งแต่การรับเรื่องไปจนถึงการแก้ไขด้วย การมองเห็นที่ครบถ้วนและการตรวจสอบ SLA

พอร์ทัลคำขอที่ปรับแต่งได้ทำให้การรายงานปัญหาเป็นเรื่องง่ายและสม่ำเสมอ ในขณะที่ระบบอัตโนมัติจะดูแลงานคัดกรองตามขั้นตอนที่เป็นกิจวัตร เนื่องจากมันผสานรวมกับ Jira Software ได้อย่างราบรื่น ทีม IT และวิศวกรรมของคุณจึงสามารถทำงานร่วมกันได้โดยไม่สูญเสียบริบท

ด้วยความสามารถในการจัดการเหตุการณ์สำคัญที่ติดตั้งไว้ JSM สามารถจัดการทุกอย่างตั้งแต่การจัดตารางเวรและแจ้งเตือนอัจฉริยะไปจนถึงการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หากคุณกำลังใช้เครื่องมือของ Atlassian อยู่แล้ว นี่ดูเหมือนจะเป็นขั้นตอนต่อไปอย่างเป็นธรรมชาติในการปรับปรุงการให้บริการของคุณให้ราบรื่นขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira Service Management

  • อัตโนมัติการตอบกลับและการคัดแยกด้วยเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น Virtual Service Agent, Smart Triage และ AI Answers สำหรับคำแนะนำฐานความรู้ทันที
  • จัดการวงจรชีวิตของเหตุการณ์ทั้งหมด ตั้งแต่การแจ้งเตือนเมื่อต้องเข้าเวรและการสื่อสารแบบเรียลไทม์ ไปจนถึงการรายงานหลังเหตุการณ์ ทั้งหมดบนแพลตฟอร์มเดียว
  • สร้างภาพและติดตามประสิทธิภาพการให้บริการโดยใช้แดชบอร์ดและรายงานที่ปรับแต่งได้ รวมถึงการติดตาม SLA การวิเคราะห์แนวโน้ม และการกระจายงาน
  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับผลิตภัณฑ์ของ Atlassian (Jira Software, Confluence, Trello) และแอป Marketplace มากกว่า 3,000 รายการ

ข้อจำกัดของ Jira Service Management

  • การได้รับข้อมูลเชิงลึกขั้นสูงมักต้องอาศัยความชำนาญในการใช้ภาษาค้นหา Jira (JQL) หรือซื้อแอปพลิเคชันรายงานเพิ่มเติมจาก Atlassian Marketplace
  • ประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มอาจช้าลงได้ในบางครั้งในกรณีที่มีขนาดใหญ่ระดับองค์กรที่มีการปรับแต่งอย่างกว้างขวางและแอปพลิเคชันจากบุคคลที่สาม
  • สำหรับผู้ใช้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับ Jira จำนวนตัวเลือกการกำหนดค่าและการตั้งค่าที่มีอยู่อย่างมากมายอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นได้

การกำหนดราคาของ Jira Service Management

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $19. 04/เดือน ต่อตัวแทน
  • พรีเมียม: $47.82/เดือน ต่อตัวแทน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและรีวิวของ Jira Service Management

  • G2: 4. 2/5 (770+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (700+ รีวิว)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Jira Service Management อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ได้แบ่งปันความคิดเห็นนี้:

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Jira คือความยืดหยุ่นของมัน คุณสามารถตั้งค่าบอร์ด Scrum หรือ Kanban ได้อย่างง่ายดายให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของทีมคุณ และยังสามารถสร้างบอร์ดธุรกิจแบบเบา ๆ ได้เมื่อคุณไม่ต้องการความซับซ้อนทั้งหมด

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Jira คือความยืดหยุ่นของมัน คุณสามารถตั้งค่าบอร์ด Scrum หรือ Kanban ได้อย่างง่ายดายให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของทีมคุณ และยังสามารถสร้างบอร์ดธุรกิจแบบเบา ๆ ได้เมื่อคุณไม่ต้องการความซับซ้อนทั้งหมด

📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Jira สำหรับทีม Agile

6. Freshservice (เหมาะที่สุดสำหรับแผนกบริการที่สอดคล้องกับ ITIL อย่างเข้าใจง่าย)

Freshservice แดชบอร์ด
ผ่านทางFreshservice

Freshservice ช่วยให้ผู้จัดการด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดสามารถบังคับใช้การควบคุมการเปลี่ยนแปลง เข้าถึงนโยบาย และเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจสอบได้อย่างง่ายดาย โดยไม่รบกวนการทำงานประจำวันของฝ่ายไอที ระบบมี กระบวนการขออนุมัติ การติดตามสินทรัพย์ และเทมเพลตเอกสารพร้อมใช้งานที่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ ITIL

ทุกการเปลี่ยนแปลง เหตุการณ์ และการกระทำของผู้ใช้จะถูกบันทึกไว้พร้อม เวลาที่บันทึก เพื่อให้การตรวจสอบของคุณเป็นเรื่องง่าย และด้วยการเข้าถึงและการควบคุมการกำหนดค่าตามบทบาท คุณสามารถมั่นใจได้ว่าเฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงระบบได้

Freddy AI ของ Freshservice จัดการงานซ้ำๆ เช่น การจัดหมวดหมู่ตั๋ว การแนะนำบทความฐานความรู้ที่เกี่ยวข้องให้กับตัวแทน และการตอบคำถามทั่วไปด้วยระบบอัตโนมัติ การทำงานอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ดช่วยให้ทีมไอทีสามารถกำหนดกฎสำหรับการจัดเส้นทาง การอนุมัติ และการจัดการ SLA ได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshservice

  • ทำให้งาน IT ซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติด้วยเครื่องมือลากและวางสำหรับกระบวนการจัดการคำขอ การอนุมัติ และการส่งต่อปัญหา
  • รวมการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจสอบต่างๆ เพื่อสร้างและจัดการเหตุการณ์สำคัญจากศูนย์ควบคุมเดียว
  • เพิ่มศักยภาพให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองผ่านพอร์ทัลบริการตนเองและฐานความรู้ที่ครอบคลุมสำหรับ SOPs, คำถามที่พบบ่อย และเอกสารประกอบ
  • ใช้ประโยชน์จาก AI ผ่าน Freddy AI สำหรับการจัดประเภทตั๋วอัตโนมัติและการช่วยเหลือด้วยแชทบอท
  • ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันธุรกิจหลากหลายประเภทใน Freshworks Marketplace เพื่อเชื่อมโยงการสนับสนุนด้านไอทีกับกระบวนการทำงานของทีมอื่นๆ

ข้อจำกัดของ Freshservice

  • รายงานขาดรายละเอียดและตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพอย่างละเอียด
  • การผสานรวมบางอย่างต้องตั้งค่าด้วยตนเองและขาดการทำงานอัตโนมัติ
  • Freddy AI มีให้เฉพาะในแผนชำระเงินที่มีราคาสูงกว่าเท่านั้น
  • แอปพลิเคชันมือถืออาจไม่มีฟีเจอร์ครบถ้วนเหมือนกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป ซึ่งอาจเป็นข้อเสียสำหรับช่างเทคนิคภาคสนาม

ราคาของ Freshservice

  • ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
  • เริ่มต้น: $24/เดือน ต่อตัวแทน
  • การเติบโต: $50/เดือน ต่อตัวแทน
  • ข้อดี: $103 ต่อเดือนต่อตัวแทน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Freshservice

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Freshservice อย่างไรบ้าง?

นี่คือมุมมองจากประสบการณ์ตรง:

ความสะดวกในการติดตั้ง Freshservice นั้นยอดเยี่ยมมาก เราสามารถเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติก็ดีมาก เมื่อเร็ว ๆ นี้พวกเขายังได้พัฒนาความสามารถของ AI ซึ่งน่าประทับใจ และดูเหมือนว่าจะมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

ความสะดวกในการติดตั้ง Freshservice นั้นยอดเยี่ยมมาก เราสามารถเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติก็ดีมาก เมื่อไม่นานมานี้พวกเขายังได้พัฒนาความสามารถของ AI ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีและแสดงให้เห็นว่าพวกเขามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Freshdesk

7. PagerDuty (เหมาะที่สุดสำหรับการแจ้งเตือนวิกฤตและการยกระดับปัญหา รวมถึงการรับประกันเวลาให้บริการ)

แดชบอร์ด PagerDuty: ซอฟต์แวร์จัดการเหตุการณ์
ผ่านทางPagerDuty

PagerDuty ช่วยให้ทีม DevOps ของคุณตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้รวดเร็วขึ้นโดยการเชื่อมต่อโดยตรงกับ CI/CD pipelines และเครื่องมือการตรวจสอบของคุณ มันสามารถ ตรวจจับปัญหาได้โดยอัตโนมัติ และส่งการแจ้งเตือนไปยังบุคคลที่เหมาะสมตามกฎการยกระดับปัญหาที่คุณกำหนดไว้

ในช่วงที่ระบบหยุดทำงาน คุณสมบัติเช่น runbooks อัตโนมัติ, ความชัดเจนในการเป็นเจ้าของบริการ, และ playbooks สำหรับการตอบสนอง จะช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างราบรื่นและเร่งการกู้คืนได้รวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ AI ที่ผสานรวมและตัวแทน AI ยังช่วยมอบบริบทให้กับตัวแทนบริการในขณะที่แก้ไขปัญหาที่ง่ายขึ้นได้ทันที

นอกจากนี้ ด้วยการผสานรวมเครื่องมือต่าง ๆ เช่น GitHub, Kubernetes และ Jenkins ไว้อย่างสมบูรณ์ คุณสามารถควบคุมและมองเห็นภาพรวมได้อย่างครบถ้วนตลอดทั้งวงจรการพัฒนา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ PagerDuty

  • ประสานการตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้วยการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์และการจัดการเวรเรียกใช้งาน รวมถึงการยกระดับปัญหาโดยอัตโนมัติและการจัดตารางเวลาที่ยืดหยุ่น
  • แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำด้วยตนเองโดยใช้ตัวแทน AI
  • ลดเวลาหยุดทำงานด้วย Event Intelligence เพื่อเชื่อมโยงสัญญาณ, ลดสัญญาณรบกวน, และให้ความสำคัญกับเหตุการณ์ที่สามารถดำเนินการได้
  • ระดมทีมตอบสนองจากทุกที่ด้วยแอปพลิเคชันมือถือสำหรับการรับทราบเหตุการณ์ การจัดลำดับความสำคัญ และการแก้ไขปัญหาขณะเดินทาง
  • ปรับแต่งกระบวนการทำงานด้วยการทำงานอัตโนมัติ, รันบุ๊ค, และ API ที่สามารถขยายได้เพื่อการจัดการเหตุการณ์ที่ปรับแต่งตามความต้องการ
  • วิเคราะห์ประสิทธิภาพของทีมและสุขภาพการดำเนินงานด้วยการวิเคราะห์หลังเหตุการณ์อย่างละเอียดและข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เพื่อปรับปรุงความยืดหยุ่นของระบบ

ข้อจำกัดของ PagerDuty

  • บางครั้งระบบไม่สามารถส่งการแจ้งเตือนได้ โดยแก้ปัญหาอัตโนมัติที่ระดับ 1 ส่งผลให้พลาดปัญหาและกระทบต่อแดชบอร์ดสุขภาพ
  • ชุดคุณสมบัติของมันมีความเทคนิคสูงและออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีม DevOps, SRE และ IT Ops ทำให้ไม่เหมาะสำหรับการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่มุ่งเน้นธุรกิจหรือการบริการลูกค้า

ราคาของ PagerDuty

  • ฟรี: สำหรับผู้ใช้สูงสุด 5 คน
  • มืออาชีพ: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ PagerDuty

  • G2: 4. 5/5 (890+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง PagerDuty อย่างไรบ้าง?

ดูว่าผู้รีวิวคนนี้มีความคิดเห็นอย่างไร:

ฉันชอบวิธีที่ Pagerduty กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการเหตุการณ์ และวิธีที่พวกเขาเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้ใช้ ในแง่ของการสนับสนุน มันเป็นความโล่งใจที่มีเครื่องมือเช่นนี้ในการแจ้งเตือนสำหรับบริการของเรา มันสามารถทำงานร่วมกับเครื่องมือวัดระยะไกลล่าสุดได้อย่างราบรื่น และส่วนติดต่อผู้ใช้ของมันมีความเป็นธรรมชาติและใช้งานง่ายมาก

ฉันชอบวิธีที่ Pagerduty กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการเหตุการณ์ และวิธีที่พวกเขาเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้ใช้ ในแง่ของการสนับสนุน มันเป็นความโล่งใจที่มีเครื่องมือเช่นนี้ในการแจ้งเตือนสำหรับบริการของเรา มันสามารถทำงานร่วมกับเครื่องมือวัดผลล่าสุดได้ดีมากตั้งแต่เริ่มต้น และส่วนติดต่อผู้ใช้ของมันมีความเป็นธรรมชาติและใช้งานง่าย

8. Squadcast (เหมาะที่สุดสำหรับทีม SRE ที่มีการสังเกตการณ์แบบบูรณาการ)

แดชบอร์ด Squadcast
ผ่านทางSqua dcast

Squadcast นำการแจ้งเตือน การทำงานร่วมกัน และระบบอัตโนมัติมาไว้ในกระบวนการทำงานที่ราบรื่นเพียงหนึ่งเดียว เพื่อช่วยให้ทีม IT ของคุณจัดการกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มันเชื่อมต่อกับเครื่องมือตรวจสอบของคุณและส่งการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ไปยังผู้ตอบสนองที่เหมาะสมตามตารางเวรและเจ้าของบริการ

สิ่งที่ทำให้ Squadcast โดดเด่นคือ การมุ่งเน้นที่แนวปฏิบัติ SRE โดยมี SLOs (วัตถุประสงค์ระดับบริการ) และ SLIs (ตัวชี้วัดระดับบริการ) ที่ถูกสร้างขึ้นในกระบวนการ เครื่องมือสื่อสารในตัวช่วยให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นในช่วงที่ระบบขัดข้อง และการอัปเดตสถานะช่วยให้ทั้งทีมทำงานไปในทิศทางเดียวกัน

ด้วย Reliability AI ที่ช่วยลดเสียงรบกวนและให้ข้อมูลเชิงลึกและสรุปอย่างชาญฉลาด ทีมงานที่ใช้แผน Enterprise สามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

หลังจากเหตุการณ์นั้น ซอฟต์แวร์ยังสามารถสร้างรายงานข้อบกพร่องโดยละเอียดได้โดยอัตโนมัติ ทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้จากปัญหาและปรับปรุงการตอบสนองของคุณให้ดีขึ้นตามเวลา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Squadcast

  • รวมการแจ้งเตือนการเรียกตัว การตอบสนองต่อเหตุการณ์ หน้าสถานะ และการจัดการ SLO ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
  • กำหนดนโยบายการยกระดับปัญหาเพื่อให้เหตุการณ์ถูกส่งต่อไปยังผู้รับผิดชอบที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติตามความรุนแรง เวลา หรือกฎที่กำหนดเอง
  • ลดเสียงแจ้งเตือนรบกวนด้วย การลดเสียงรบกวนอัจฉริยะ และการจัดกลุ่มเหตุการณ์ ช่วยให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่เหตุการณ์ที่สามารถดำเนินการได้
  • อำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันของทีมระหว่างเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นผ่านห้องปฏิบัติการที่จัดไว้โดยเฉพาะซึ่งรวมศูนย์การสื่อสารและบริบท
  • ติดตามสุขภาพและความน่าเชื่อถือของบริการด้วยแคตตาล็อกบริการ, SLOs (เป้าหมายระดับการให้บริการ), และงบประมาณข้อผิดพลาด

ข้อจำกัดของ Squadcast

  • การแจ้งเตือนจากการผสานรวมบางอย่างอาจประสบกับความล่าช้าในการซิงค์เป็นครั้งคราว
  • ห้องสมุดของระบบซึ่งรวบรวมการเชื่อมต่อแบบสำเร็จรูปอย่างเป็นทางการมีขนาดเล็กกว่าผู้นำตลาดบางราย อาจจำเป็นต้องใช้เว็บฮุคแบบกำหนดเองสำหรับเครื่องมือบางตัว
  • ผู้ใช้รายงานว่าส่วนติดต่อผู้ใช้มีความเข้าใจยากหรือดูไม่เรียบร้อยเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่มีประสบการณ์มากกว่าในตลาดเดียวกัน

ราคา Squadcast

  • ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
  • ข้อดี: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: 19 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว Squadcast

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Squadcast อย่างไรบ้าง?

บทวิจารณ์หนึ่งกล่าวไว้ว่า:

ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ ฟังก์ชันการทำงานที่มีให้ในแพลตฟอร์มทำงานได้ดีมาก: อินเทอร์เฟซมีความสวยงาม น่าใช้ และเข้าใจง่าย การนำเสนอขั้นตอนในการส่งต่อตั๋วและปัญหาต่างๆ มีความชัดเจนมาก

ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ ฟังก์ชันการทำงานที่มีให้ในแพลตฟอร์มทำงานได้ดีมาก: อินเทอร์เฟซมีความสวยงาม น่าใช้ และเข้าใจง่าย การนำเสนอขั้นตอนในการส่งต่อตั๋วและปัญหาต่าง ๆ ชัดเจนมาก

9. Opsgenie โดย Atlassian (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวรและกำหนดเส้นทางแบบยืดหยุ่น)

Opsgenie โดย Atlassian แดชบอร์ด: ซอฟต์แวร์จัดการเหตุการณ์
ผ่านทางOpsgenie โดย Atlassian

Opsgenie มอบมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับกิจกรรมของเหตุการณ์, การตอบสนองของทีม, และความน่าเชื่อถือของบริการไว้ในที่เดียว. การกระจายการแจ้งเตือนที่ยืดหยุ่น และการผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับเครื่องมือของ Atlassian เช่น Jira และ Statuspage ทำให้การจัดการทุกขั้นตอนของเหตุการณ์ง่ายขึ้น ตั้งแต่การตรวจจับ, การแก้ไข, ไปจนถึงการติดตามผล.

แพลตฟอร์มนี้มีความโดดเด่นในการจัดการตารางเวรที่ซับซ้อน การหมุนเวียน และเส้นทางการส่งต่อปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มอบความยืดหยุ่นให้กับทีมทุกขนาด

คุณสามารถตั้งค่ากฎการแจ้งเตือนแบบกำหนดเองเพื่อให้แน่ใจว่าทีมที่เหมาะสมได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้ง เมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญ เครื่องมือรายงานและการประสานงานที่ติดตั้งมาในตัว จะช่วยให้ทีมของคุณตอบสนองได้เร็วขึ้นและราบรื่นยิ่งขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Opsgenie

  • ปรับแต่งกระบวนการทำงานของเหตุการณ์ด้วยเทมเพลต IT สำหรับเหตุการณ์ ทีมตอบสนองที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และกฎการยกระดับที่ปรับให้เหมาะสม
  • กรองและกำจัดข้อมูลแจ้งเตือนซ้ำจากคลังการเชื่อมต่อที่หลากหลายเพื่อลดความวุ่นวายและช่วยให้ทีมมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ
  • ประสานความพยายามในการตอบสนองต่อเหตุการณ์โดยใช้ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ การอัปเดตผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสะพานประชุม
  • ระบบอัตโนมัติสำหรับการจัดตารางเวรและนโยบายการส่งต่อเพื่อรับประกันการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
  • เพิ่มประสิทธิภาพการตอบสนองผ่านมือถือด้วยแอปมือถือของ Opsgenie

ข้อจำกัดของ Opsgenie

  • แพลตฟอร์มนี้ไม่มีตัวเลือก Microsoft Teams สำหรับห้องประชุมเหตุการณ์ ซึ่งจำกัดการใช้งานสำหรับองค์กรที่ไม่ใช้ Zoom
  • ส่วนติดต่อผู้ใช้สามารถมีความหนาแน่นและซับซ้อน ซึ่งอาจทำให้ผู้ดูแลระบบที่ตั้งค่าการกำหนดค่าขั้นสูงต้องใช้เวลาในการเรียนรู้อย่างมาก
  • Atlassian ได้ประกาศแผนการยกเลิกการให้บริการเครื่องมือนี้ ดังนั้นผู้ใช้จะต้องย้ายไปใช้ทางเลือกอื่นในเร็ว ๆ นี้

ราคาของ Opsgenie

  • ฟรี
  • สิ่งจำเป็น: $11. 55/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐาน: $24. 15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $38.50/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและความคิดเห็นของ Opsgenie

  • G2: 4. 3/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (150+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Opsgenie อย่างไรบ้าง?

ข้อความสั้น ๆจากผู้ใช้จริง:

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Opsgenie คือมันทำให้กระบวนการจัดการเหตุการณ์ทั้งหมดของฉันเป็นอัตโนมัติ ฉันไม่ต้องกังวลว่าทีมของฉันได้รับการแจ้งเตือนหรือได้รับการมอบหมายอย่างถูกต้องหรือไม่ Opsgenie จัดการทั้งหมดนี้ให้ฉันอย่างง่ายดาย

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Opsgenie คือมันทำให้กระบวนการจัดการเหตุการณ์ทั้งหมดของฉันเป็นอัตโนมัติ ฉันไม่ต้องกังวลว่าทีมของฉันได้รับการแจ้งเตือนหรือได้รับการมอบหมายอย่างถูกต้องหรือไม่ Opsgenie จัดการทั้งหมดนี้ให้ฉันอย่างง่ายดาย

10. SolarWinds Service Desk (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงสร้างพื้นฐานที่มีสินทรัพย์จำนวนมาก)

แดชบอร์ด SolarWinds Service Desk
ผ่านทางSolarWinds Service Desk

SolarWinds Service Desk ช่วยให้ผู้จัดการด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดสามารถรักษา บันทึกที่สะอาดและตรวจสอบได้ ของกิจกรรมบริการ IT ทั้งหมด ระบบจะบันทึกทุกคำขอ การเปลี่ยนแปลง และเหตุการณ์โดยอัตโนมัติ พร้อมด้วยเวลาที่บันทึก ประวัติการเข้าถึง และเอกสารประกอบ เพื่อให้เส้นทางการตรวจสอบของคุณพร้อมใช้งานเสมอ

จุดแข็งหลักของแพลตฟอร์มนี้อยู่ที่การ ผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับการจัดการสินทรัพย์ IT เมื่อมีการรายงานเหตุการณ์ เจ้าหน้าที่สามารถเห็นภาพรวมทั้งหมดของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และรายการการกำหนดค่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ได้ทันที ซึ่งให้บริบทที่สำคัญสำหรับการแก้ไขปัญหา

การอนุมัติการเปลี่ยนแปลงถูกสร้างไว้ในกระบวนการทำงาน และ ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ ช่วยให้การจัดหมวดหมู่ของตั๋วสอดคล้องกับนโยบายการให้บริการของคุณ ต้องการติดตามข้อกำหนดของ HIPAA, GDPR, หรือ ISO หรือไม่? เพียงแค่ปรับแต่งฟิลด์ให้ตรงตามที่คุณต้องการ

คุณยังได้รับการประเมินความเสี่ยงทางไซเบอร์แบบติดตั้งไว้ในตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งให้คุณมีมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อความปลอดภัยก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ SolarWinds Service Desk

  • เพิ่มการมองเห็นในสินทรัพย์ด้วยการจัดการสินทรัพย์ IT แบบบูรณาการและการค้นพบสินทรัพย์อัตโนมัติ
  • มองเห็นโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีและความสัมพันธ์ต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนด้วย ฐานข้อมูลการจัดการการกำหนดค่า (CMDB) ที่ผสานรวมและระบบค้นหาสินทรัพย์อัตโนมัติ
  • ระบุและแก้ไขสาเหตุที่แท้จริงผ่านการจัดการปัญหาเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำในอนาคต
  • เพิ่มศักยภาพให้พนักงานด้วยพอร์ทัลบริการตนเองที่ปรับแต่งได้ ซึ่งรวมถึงฐานความรู้และแคตตาล็อกบริการ

ข้อจำกัดของ SolarWinds Service Desk

  • การจัดเตรียมงานสำหรับการส่งตั๋วใหม่สามารถซับซ้อนได้ในบางครั้ง
  • มันขาดความสามารถในการจัดตารางเวลาและการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ขั้นสูงที่พบในเครื่องมือเฉพาะทางที่เน้น DevOps
  • ผู้ใช้บางคนมองว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่ทันสมัยและไม่เป็นธรรมชาติเท่าคู่แข่งรุ่นใหม่หลายราย

ราคา SolarWinds Service Desk

  • ทดลองใช้ฟรี 30 วัน
  • สิ่งจำเป็น: $39/เดือน ต่อช่างเทคนิค
  • ขั้นสูง: $79/เดือน ต่อช่างเทคนิค
  • พรีเมียร์: $99/เดือน ต่อช่างเทคนิค

SolarWinds Service Desk คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (740+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (570+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง SolarWinds Service Desk อย่างไรบ้าง?

ตามที่ผู้วิจารณ์ท่านหนึ่งกล่าวว่า:

มันให้บริการฟังก์ชันหลากหลาย เช่น เครื่องมือสำหรับเหตุการณ์และเว็บไซต์สนับสนุนพนักงาน นอกจากนี้ อินเทอร์เฟซผู้ใช้ยังเรียบง่ายและชัดเจน

มันให้บริการฟังก์ชันหลากหลาย เช่น เครื่องมือสำหรับเหตุการณ์และเว็บไซต์สนับสนุนพนักงาน นอกจากนี้ อินเทอร์เฟซผู้ใช้ยังเรียบง่ายและชัดเจน

11. iTop (เหมาะที่สุดสำหรับการดำเนินงานด้านไอทีแบบโอเพ่นซอร์สที่ปรับแต่งได้)

iTop แดชบอร์ด: ซอฟต์แวร์จัดการเหตุการณ์
ผ่านทางiTop

หากทีมของคุณต้องการควบคุมอย่างเต็มที่ในการบันทึกและจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที แพลตฟอร์มการจัดการบริการไอที (ITSM) บนเว็บของ iTop นำเสนอวิธีการที่ใช้งานได้จริง

นี่คือโซลูชัน โอเพนซอร์สและโฮสต์เอง สำหรับ ITSM และ CMDB (ฐานข้อมูลการจัดการการกำหนดค่า) ที่ช่วยให้คุณสามารถจัดการระบบตั๋ว การติดตามการเปลี่ยนแปลง และข้อมูลการกำหนดค่าได้ โดยไม่มีข้อจำกัดของเครื่องมือ SaaS ทั่วไป

CMDB ที่ยืดหยุ่นช่วยให้คุณเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์, แอปพลิเคชัน, ผู้ใช้, และเหตุการณ์ได้. และเนื่องจากมันสามารถปรับแต่งได้สูง, มันจึงเหมาะกับทีมที่มีกระบวนการที่เข้มงวดหรือข้อกำหนดการควบคุมข้อมูล.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ iTop

  • ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลและปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วยระบบตรวจสอบย้อนกลับในตัว การซิงโครไนซ์ข้อมูล และกฎการตรวจสอบที่กำหนดโดยผู้ใช้
  • ติดตามการเปลี่ยนแปลงและรักษาความสอดคล้องตามข้อกำหนดโดยใช้ฟีเจอร์การจัดการวงจรชีวิต ซึ่งรวมถึงการเก็บถาวร การเลิกใช้ และการตั้งค่าสถานะการเปลี่ยนผ่าน
  • ปรับแต่งแพลตฟอร์มได้อย่างกว้างขวาง ตั้งแต่โมเดลข้อมูลไปจนถึงเวิร์กโฟลว์ เนื่องจากเป็นซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส
  • แก้ไขความสัมพันธ์และจัดการข้อมูลตามบริบทด้วยตัวแก้ไขแบบป๊อปอัพและคำสั่ง OQL ที่กรอกไว้ล่วงหน้า
  • สร้างภาพการพึ่งพาของบริการเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจของเหตุการณ์และช่วยในการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง

ข้อจำกัดของ iTop

  • ต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิคอย่างมากสำหรับการติดตั้งครั้งแรก การกำหนดค่า และการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
  • มันขาดความสามารถในการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ที่มีความซับซ้อน การจัดตารางเวรเรียกใช้งาน และการตอบสนองอัตโนมัติ ซึ่งพบได้ในเครื่องมือเฉพาะทาง

ราคา iTop

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว iTop

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

12. GLPi (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการตั๋ว IT แบบโมดูลาร์และการติดตามสินทรัพย์)

แดชบอร์ด GLPi
ผ่านทางGLPi

GLPI เป็นตัวเลือกที่มั่นคงหากคุณต้องการควบคุมทรัพย์สินและบริการด้านไอทีได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายด้านลิขสิทธิ์ แพลตฟอร์ม โอเพ่นซอร์ส นี้ผสานรวมการติดตามสินค้าคงคลัง การจัดการคำขอและเหตุการณ์และการวางแผนสำรองไว้ในอินเทอร์เฟซเดียว

คุณสามารถบันทึกข้อมูลทุกอย่างตั้งแต่ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ไปจนถึงอุปกรณ์เครือข่ายและสัญญาต่าง ๆ จากนั้นเชื่อมโยงสินทรัพย์เหล่านั้นกับบัตรบริการโดยตรงเพื่อเร่งการแก้ไขปัญหา พอร์ทัลคำขอในตัว และฐานความรู้สามารถช่วยลดคำถามที่ซ้ำซ้อนได้

จากมุมมองการดำเนินงาน GLPI ทำหน้าที่เป็น ระบบบริการแบบคลาสสิก ผู้ใช้หรือระบบอัตโนมัติสามารถสร้างตั๋วได้ ซึ่งสามารถจัดหมวดหมู่เป็นเหตุการณ์หรือคำขอ ตั๋วเหล่านี้จะถูกจัดการผ่านวงจรชีวิตที่มีโครงสร้าง พร้อมการสนับสนุนสำหรับ SLA, กฎการจัดลำดับความสำคัญ และการดำเนินการอัตโนมัติ

แม้ว่าอินเทอร์เฟซจะดูพื้นฐานเมื่อเทียบกับเครื่องมือเชิงพาณิชย์ แต่การออกแบบแบบ โมดูลาร์ และการรองรับปลั๊กอินช่วยให้สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการในท้องถิ่นได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GLPi

  • ผสานรวมระบบบัญชีทรัพย์สินไอทีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและ CMDB เข้ากับระบบช่วยเหลือโดยตรงเพื่อให้ได้บริบทของเหตุการณ์อย่างสมบูรณ์
  • รวมศูนย์การดำเนินงานของศูนย์บริการโดยใช้ระบบตั๋วที่ทรงพลังสำหรับการจัดการเหตุการณ์, คำขอ, ปัญหา และการเปลี่ยนแปลง
  • วางแผนและติดตามโครงการด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ผสานรวม
  • อัตโนมัติกระบวนการทำงานและการแจ้งเตือนสำหรับการมอบหมายงาน, การยกระดับปัญหา, และการอนุมัติ
  • ปรับแต่งเกือบทุกแง่มุมของแพลตฟอร์ม รวมถึงฟิลด์ข้อมูล, กระบวนการทำงาน, และกฎเกณฑ์ ให้เหมาะกับความต้องการขององค์กร

ข้อจำกัดของ GLPi

  • ปลั๊กอินบางตัวอาจไม่ได้รับการสนับสนุนเสมอไป
  • ต้องการทักษะทางเทคนิคภายในองค์กรอย่างมากสำหรับการติดตั้งเริ่มต้น การกำหนดค่า และการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
  • ในขณะที่ฟังก์ชันการรายงาน การวิเคราะห์ การตรวจสอบ และการส่งออกไฟล์มีให้บริการแล้ว ผู้ใช้บางรายรายงานว่าพวกเขาต้องการการปรับปรุงอย่างมาก
  • รุ่นชุมชนฟรีพึ่งพาการสนับสนุนผ่านฟอรัมชุมชน ซึ่งไม่มีเวลาการตอบกลับที่รับประกันเหมือนกับการสนับสนุนแบบองค์กรที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

การกำหนดราคาของ GLPi

  • GLPI Network Cloud: €19/เดือน (ประมาณ $21.73/เดือน)
  • แบบติดตั้งในองค์กร Basic: €100/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) (ประมาณ $114.38/เดือน)
  • มาตรฐานภายในองค์กร: €300/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) (ประมาณ $343. 14/เดือน)
  • ขั้นสูงภายในองค์กร: €1000/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) (ประมาณ $1143.79/เดือน)

คะแนนและรีวิว GLPi

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (40+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง GLPi อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ได้แบ่งปันความคิดเห็นนี้:

GLPI เป็นระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ไอทีและบริการไอทีที่ยอดเยี่ยมอย่างยิ่ง หนึ่งในจุดเด่นที่โดดเด่นที่สุดคือเป็นแอปพลิเคชันฟรีและโอเพนซอร์สที่ใช้สำหรับติดตามและบริหารจัดการสินทรัพย์ไอทีขององค์กรของเรา เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์, อุปกรณ์เคลื่อนที่, ซอฟต์แวร์ และบริการเครือข่าย

GLPI เป็นระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ไอทีและบริการไอทีที่ยอดเยี่ยมอย่างยิ่ง หนึ่งในจุดเด่นที่โดดเด่นที่สุดคือเป็นแอปพลิเคชันฟรีและโอเพนซอร์สที่ใช้สำหรับติดตามและบริหารจัดการสินทรัพย์ไอทีขององค์กรของเรา เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์, อุปกรณ์เคลื่อนที่, ซอฟต์แวร์ และบริการเครือข่าย

13. BigPanda (ดีที่สุดสำหรับการเชื่อมโยงเหตุการณ์และการทำงานอัตโนมัติด้วย AI)

BigPanda แดชบอร์ด: ซอฟต์แวร์จัดการเหตุการณ์
ผ่านทางบิ๊ก แพนด้า

BigPanda เป็นแพลตฟอร์ม AIOps และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถจัดการกับปริมาณข้อมูลและคำเตือนที่ล้นหลามซึ่งเกิดจากสภาพแวดล้อม IT สมัยใหม่

ซอฟต์แวร์ช่วยให้คุณมีสมาธิเมื่อมีการแจ้งเตือนเข้ามาจากทุกทิศทาง ด้วยการดึงข้อมูลจากเครื่องมือตรวจสอบทั้งหมดของคุณและแปลงเป็น เหตุการณ์ที่ชัดเจนและสามารถดำเนินการได้ มันช่วยตัดผ่านเสียงรบกวนและช่วยให้คุณเห็นสิ่งที่สำคัญจริงๆ

ความสามารถในการเรียนรู้ของเครื่อง ของมันสามารถจัดกลุ่มการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้อง ระบุสาเหตุที่แท้จริง และกรองสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไป เพื่อให้ทีมของคุณสามารถระบุรูปแบบต่างๆ ทั่วทั้งโครงสร้างพื้นฐานและจัดสรรความพยายามในการตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ด้วย แดชบอร์ด ที่มุ่งเน้นแนวโน้มของเหตุการณ์ ประสิทธิภาพของทีม และสุขภาพของแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์การจัดการการปฏิบัติการด้านไอทีมอบการมองเห็นที่จำเป็นในการตรวจจับปัญหาเชิงระบบและปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติการในระดับที่ใหญ่ขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ BigPanda

  • เชื่อมโยงและจัดลำดับความสำคัญของแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติด้วยการใช้การเชื่อมโยงเหตุการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
  • อัตโนมัติการตรวจจับเหตุการณ์, การจัดลำดับความสำคัญ, และการแก้ไข, พร้อมรับข้อมูลเชิงลึกที่อธิบายได้จาก AI
  • ลดความเหนื่อยล้าจากการแจ้งเตือนและเสียงรบกวน ช่วยให้ทีมปฏิบัติการสามารถมุ่งเน้นความสนใจไปที่ปัญหาที่มีผลกระทบต่อการให้บริการอย่างแท้จริง
  • เร่งการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงโดยใช้ประโยชน์จาก AI เชิงสร้างสรรค์เพื่อค้นหาเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันในอดีตและวิเคราะห์ข้อมูลเหตุการณ์
  • เสริมสร้างเหตุการณ์โดยอัตโนมัติด้วยบริบทที่เกี่ยวข้อง เช่น การปรับใช้โค้ด การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐาน และข้อมูลในอดีต

ข้อจำกัดของ BigPanda

  • บางครั้งการแจ้งเตือนยังคงปรากฏอยู่บนแดชบอร์ดแม้ว่าจะได้รับการแก้ไขแล้ว
  • ประสิทธิภาพของมันขึ้นอยู่กับความคุณภาพและความสมบูรณ์ของข้อมูลการตรวจสอบและการสังเกตขององค์กร
  • มันไม่มีความสามารถในการจัดตารางงานหรือการจัดการสินทรัพย์ในตัว; มันถูกออกแบบมาเพื่อเชื่อมโยงเหตุการณ์และรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเท่านั้น

ราคาของ BigPanda

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ BigPanda

  • G2: 4. 5/5 (110+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง BigPanda อย่างไรบ้าง?

ตรงจากบทวิจารณ์ G2:

เราชื่นชอบที่ BigPanda สามารถผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์ภายนอกของเราได้อย่างง่ายดาย เพื่อรวบรวมข้อมูลและการแจ้งเตือนเหตุการณ์ต่าง ๆ ไว้ที่เดียว ฝ่ายสนับสนุนลูกค้ามีการตอบสนองต่อคำถามและคำร้องขอของเราอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

เราชื่นชอบที่ BigPanda สามารถผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์ภายนอกของเราได้อย่างง่ายดาย เพื่อรวบรวมข้อมูลและการแจ้งเตือนเหตุการณ์ต่าง ๆ ไว้ด้วยกัน ฝ่ายสนับสนุนลูกค้ามีความรวดเร็วในการตอบข้อซักถามและคำร้องขอความช่วยเหลือของเรา

14. Ivanti Service Manager (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามวงจรชีวิตของสินทรัพย์และบริการด้านไอที)

แดชบอร์ด Ivanti Service Manager
ผ่านทางIvanti Service Manager

Ivanti Neurons สำหรับ ITSM ช่วยให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นเรื่องง่ายด้วยการติดตามทุกการเปลี่ยนแปลง การอนุมัติ และการดำเนินการของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ สิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาท รายงานการปฏิบัติตามข้อกำหนดอัตโนมัติ และโปรโตคอลการจัดการการเปลี่ยนแปลงในตัว ช่วยให้คุณสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ เช่น ITIL, SOX หรือ GDPR ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือออกแบบเวิร์กโฟลว์แบบภาพ ช่วยให้แผนกไอทีสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ละเอียดโดยไม่ต้องเขียนโค้ดหรือเขียนโค้ดน้อยสำหรับการจัดเส้นทางเหตุการณ์ การอนุมัติ และงานแก้ไขปัญหา ความสามารถในการรวม ITSM เข้ากับผลิตภัณฑ์การจัดการและรักษาความปลอดภัยของปลายทางอื่นๆ ของ Ivanti ช่วยให้ทีมสนับสนุนสามารถบันทึกและติดตามเหตุการณ์และดำเนินการโดยตรงได้

แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ ของแพลตฟอร์มนี้ช่วยให้มองเห็นความพร้อมในการตรวจสอบได้ทุกเมื่อ โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือแยกต่างหาก

คุณสมบัติเด่นของ Ivanti Service Manager

  • ส่งมอบคุณค่าเชิงกลยุทธ์และเร่งการให้บริการด้วยแชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI การจัดการบริการเชิงรุก และ ITSM ที่มีคำแนะนำ
  • รวมการจัดการบริการเข้ากับการจัดการจุดสิ้นสุดและความปลอดภัยเพื่อการดำเนินงานด้านไอทีที่บูรณาการมากขึ้น
  • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานสินทรัพย์ไอที รวมถึงการค้นหาสินทรัพย์ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย และการจัดการการกำหนดค่า
  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับระบบของบุคคลที่สามมากกว่า 1,000 ระบบ ด้วยตัวเชื่อมต่อที่แข็งแกร่ง

ข้อจำกัดของ Ivanti Service Manager

  • ระบบผู้ดูแลและระบบวิเคราะห์อาจดูล้าสมัยไปบ้างเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
  • เนื่องจากความซับซ้อนของระบบ แพลตฟอร์มนี้จำเป็นต้องมีทรัพยากรการบริหารจัดการที่เฉพาะทางสำหรับการตั้งค่าและการบำรุงรักษา
  • ต้นทุนการเป็นเจ้าของทั้งหมด รวมถึงค่าลิขสิทธิ์และบริการการนำไปใช้ อาจมีจำนวนมาก

ราคา Ivanti Service Manager

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Ivanti Service Manager

  • G2: 3. 9/5 (180+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Ivanti Service Manager อย่างไรบ้าง?

นี่คือวิธีที่ผู้ใช้คนหนึ่งอธิบายประสบการณ์ของพวกเขา:

เมื่อเริ่มต้นใช้งาน Ivanti Neurons for ITSM เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีอยู่แล้ว แต่เราพบว่ามีความยืดหยุ่นสูงและสามารถปรับแต่งให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของเราได้เป็นอย่างดี เราได้สร้างการเชื่อมต่อเพื่ออัตโนมัติกระบวนการต่าง ๆ เช่น การรับเข้าและออกจากงานของพนักงาน รวมถึงงานประจำอื่น ๆ วิศวกรฝ่ายสนับสนุนลูกค้ามีความรวดเร็วและให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี

เมื่อเริ่มต้นใช้งาน Ivanti Neurons for ITSM เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีอยู่แล้ว แต่เราพบว่ามีความยืดหยุ่นสูงและสามารถปรับแต่งให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของเราได้อย่างมาก เราได้สร้างการเชื่อมต่อเพื่ออัตโนมัติกระบวนการต่างๆ เช่น การต้อนรับพนักงานใหม่และการออกจากงาน รวมถึงงานประจำอื่นๆ วิศวกรฝ่ายสนับสนุนลูกค้ามีความตอบสนองและให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี

📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบแผนสำรองฉุกเฉินฟรีใน Word และ ClickUp

15. TOPdesk (เหมาะที่สุดสำหรับหน่วยงานภาครัฐและฝ่ายบริการการศึกษา)

แดชบอร์ด TOPdesk: ซอฟต์แวร์จัดการเหตุการณ์
ผ่านทางTOPdesk

TOPdesk เป็นแพลตฟอร์มการจัดการบริการที่ครอบคลุมซึ่งเป็นที่รู้จักจากการเน้นความใช้งานง่าย

มันทำให้การดำเนินงานของศูนย์บริการง่ายขึ้นสำหรับทีมสนับสนุนโดยการรวมระบบตั๋ว, การจัดการสินทรัพย์, และเครื่องมือฐานความรู้ไว้ในที่เดียว เมื่อผู้ใช้รายงานปัญหา คุณสามารถเชื่อมต่อปัญหานั้นกับปัญหาที่ผ่านมา, แบบ템เพลต, หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเพื่อเร่งการแก้ไขและลดการทำงานซ้ำ

การจัดการบริการร่วม เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้แตกต่าง ซึ่งช่วยให้แผนกต่างๆ เช่น แผนกทรัพยากรบุคคลและแผนกอาคารสถานที่ สามารถจัดการประเภทกรณีและขั้นตอนการทำงานของตนเองได้ภายในแพลตฟอร์มเดียวกัน

ทีมของคุณสามารถมอบหมายงาน, แชร์บันทึก, และยกระดับเคสได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ ในขณะเดียวกัน TOPdesk จะ ติดตามเวลาการตอบสนอง และคะแนนความพึงพอใจ ให้ข้อมูลแก่คุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของทีม

คุณสมบัติเด่นของ TOPdesk

  • วางแผน ติดตาม และดำเนินการเปลี่ยนแปลงอย่างราบรื่นด้วยระบบการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ผสานรวมและระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน
  • ปรับปรุงการจัดการการเปลี่ยนแปลงและปัญหาให้มีประสิทธิภาพด้วยโมดูลเฉพาะที่สนับสนุนแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ ITIL
  • ทำให้ประสบการณ์ของตัวแทนและผู้ใช้ปลายทางง่ายขึ้นด้วยอินเตอร์เฟซที่สะอาด, ใช้งานง่าย, และนำทางได้สะดวก
  • เพิ่มศักยภาพให้ผู้ใช้ด้วยพอร์ทัลบริการตนเองที่ใช้งานง่ายสำหรับการบันทึกเหตุการณ์และเข้าถึงบทความในฐานความรู้
  • วิเคราะห์ประสิทธิภาพและตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลจากแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้, รายงานที่มีอยู่แล้ว, และเครื่องมือวิเคราะห์

ข้อจำกัดของ TOPdesk

  • มันไม่สามารถผสานการทำงานกับ Google Enterprise/Admin ได้ดี
  • เครื่องมือรายงานและวิเคราะห์ที่ติดตั้งมาในตัว แม้จะสามารถใช้งานได้ แต่อาจไม่มีความลึกซึ้งและรายละเอียดในระดับเดียวกับแพลตฟอร์มที่เน้นการใช้ข้อมูลมากกว่า
  • แพลตฟอร์มนี้ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่มีความเร็วสูงและเรียลไทม์ และขาดคุณสมบัติการแจ้งเตือนขั้นสูงและการจัดตารางเวร

ราคา TOPdesk

  • ทดลองใช้ฟรี 30 วัน
  • จำเป็น: $76/เดือน ต่อตัวแทน
  • จองแล้ว: $109/เดือน ต่อตัวแทน
  • ยอดเยี่ยม: $155/เดือน ต่อตัวแทน

คะแนนและรีวิว TOPdesk

  • G2: 4. 2/5 (20+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง TOPdesk อย่างไรบ้าง?

ข้อความสั้น ๆจากผู้ใช้จริง:

TOPdesk เป็นตัวเลือกที่เหมาะสม ใช้งานง่าย และฉันยังได้รับคำตอบอย่างรวดเร็วสำหรับคำถามต่าง ๆ อีกด้วย มันนำเสนอฟังก์ชันที่น่าทึ่งซึ่งช่วยให้ฉันสามารถสร้างระบบแบบโมดูลาร์และปรับแต่งได้อย่างง่ายดาย

TOPdesk เป็นตัวเลือกที่เหมาะอย่างยิ่ง ใช้งานง่าย และฉันยังได้รับคำตอบอย่างรวดเร็วสำหรับคำถามต่าง ๆ อีกด้วย มันนำเสนอฟังก์ชันที่น่าทึ่งซึ่งช่วยให้ฉันสามารถสร้างระบบแบบโมดูลาร์และปรับแต่งได้อย่างง่ายดาย

📖 อ่านเพิ่มเติม: ตัวอย่างแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจสำหรับองค์กรที่มีความยืดหยุ่น

16. NinjaOne (เหมาะที่สุดสำหรับ MSP ที่ต้องการการตรวจสอบระยะไกลแบบเบา)

แดชบอร์ด NinjaOne
ผ่านทางNinjaOn

NinjaOne คือ แพลตฟอร์มการดำเนินงานด้านไอทีแบบครบวงจร ที่ผสานรวมการตรวจสอบและจัดการระยะไกล (RMM) การจัดการอุปกรณ์ปลายทาง และการออกตั๋วงานช่วยเหลือเข้าด้วยกันอย่างแน่นหนา

มันทำให้ทีมไอทีสามารถควบคุมทุกอุปกรณ์ได้ไม่ว่าอุปกรณ์เหล่านั้นจะอยู่ที่ใดก็ตาม มันทำให้การจัดการ จุดเชื่อมต่อ ง่ายขึ้นโดยการอัตโนมัติการอัปเดตแพตช์บนระบบปฏิบัติการ Windows, macOS, และ Linux และให้คุณแก้ไขปัญหาได้จากระยะไกลก่อนที่ปัญหาเล็ก ๆ จะกลายเป็นปัญหาใหญ่

ด้วย การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ เครื่องมือสำรองข้อมูล และการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่รวมอยู่ในระบบ คุณสามารถปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและลดการพึ่งพาหลายระบบได้ หากการจัดการโครงสร้างพื้นฐานของคุณในระดับใหญ่เป็นสิ่งสำคัญ NinjaOne มอบการควบคุมและความครอบคลุมที่คุณต้องการ

คุณสมบัติเด่นของ NinjaOne

  • ตรวจสอบและจัดการอุปกรณ์ปลายทางจากระยะไกลโดยใช้ การตรวจสอบและจัดการระยะไกล (RMM) เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของอุปกรณ์แบบเรียลไทม์
  • สร้างตั๋วโดยอัตโนมัติโดยตรงจากการแจ้งเตือนของจุดสิ้นสุด เช่น การเตือนประสิทธิภาพ การทำงานล้มเหลว หรือปัญหาด้านความปลอดภัย
  • ทำให้การPLOYแพตช์และการอัปเดตซอฟต์แวร์เป็นระบบอัตโนมัติด้วยเครื่องมือการจัดการแพตช์ที่แข็งแกร่ง และลดช่องโหว่
  • เพิ่มข้อมูลเชิงลึกและบริบทที่สมบูรณ์ให้กับทุกตั๋วโดยอัตโนมัติ ด้วยข้อมูลจากอุปกรณ์ที่จัดการอยู่ รวมถึงฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และประวัติการทำงาน
  • ปกป้องข้อมูลด้วยตัวเลือกการสำรองข้อมูลอัตโนมัติและการกู้คืนจากภัยพิบัติสำหรับอุปกรณ์และเซิร์ฟเวอร์

ข้อจำกัดของ NinjaOne

  • มันออกจากระบบคุณตลอดเวลา และผู้ใช้บางคนบ่นว่าได้รับข้อความ 'หมดเวลาเนื่องจากไม่มีการใช้งาน'
  • แพลตฟอร์มนี้มุ่งเน้นไปที่เหตุการณ์ที่เกิดจากจุดสิ้นสุดที่ได้รับการจัดการ และไม่ได้ออกแบบมาให้เป็นศูนย์กลางสำหรับเหตุการณ์ระดับเครือข่าย, คลาวด์, หรือแอปพลิเคชัน
  • ตัวเลือกการปรับแต่งภายในโมดูลระบบช่วยเหลือมีข้อจำกัดมากกว่าเมื่อเทียบกับความยืดหยุ่นที่แอปพลิเคชันระบบบริการแบบสแตนด์อโลนมอบให้

ราคาของ NinjaOne

  • ราคาที่กำหนดเอง

NinjaOne คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (2300+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (240+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง NinjaOne อย่างไรบ้าง?

ตามที่ผู้วิจารณ์ท่านหนึ่งกล่าวว่า:

การใช้งานที่ง่าย ความเรียบง่ายในการใช้ฟีเจอร์ต่างๆ และแพลตฟอร์มที่ทำงานได้ตามที่คาดหวัง นอกจากนี้ยังมีการอัปเดตฟีเจอร์อย่างสม่ำเสมอ โดยนำข้อเสนอแนะจากชุมชนมาปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

การใช้งานที่ง่าย ความเรียบง่ายในการใช้ฟีเจอร์ต่างๆ และแพลตฟอร์มที่ทำงานได้ตามที่คาดหวัง นอกจากนี้ยังมีการอัปเดตฟีเจอร์อย่างสม่ำเสมอ โดยรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนและนำข้อเสนอแนะเหล่านั้นไปพัฒนาในผลิตภัณฑ์

📖 อ่านเพิ่มเติม: แชทบอทฐานความรู้ชั้นนำเพื่ออัตโนมัติการสนับสนุนลูกค้า

ติดตามและจัดการเหตุการณ์ด้วย ClickUp

ไม่ว่าเทคโนโลยีของคุณจะซับซ้อนเพียงใด สิ่งที่สำคัญคือทีมของคุณสามารถตอบสนองต่อปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพียงใดเมื่อเกิดปัญหาขึ้น ซอฟต์แวร์การจัดการเหตุการณ์ที่ดีที่สุดจะช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมได้ชัดเจน อัตโนมัติการทำงาน ลดความวุ่นวาย และทำให้ทุกคนทำงานร่วมกันอย่างเป็นหนึ่งเดียวตั้งแต่การแจ้งเตือนครั้งแรกจนถึงการแก้ไขปัญหาอย่างสมบูรณ์

หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่น ใช้งานง่าย และออกแบบมาเพื่อรองรับสภาพแวดล้อมที่มีความกดดันสูง ClickUp ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ

ตั้งแต่การปรับแต่งขั้นตอนการทำงานของงานและการแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์ ไปจนถึงการรายงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI และบันทึกการประชุมอัจฉริยะ นี่คือแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้สำหรับทีม IT, DevOps และทีมปฏิบัติการ

ลงทะเบียนบน ClickUpฟรีวันนี้! ✅