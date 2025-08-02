16 อันดับซอฟต์แวร์การจัดการเหตุการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับทีมไอที

เวลา 2:13 น. ของวันอังคาร การแจ้งเตือนเริ่มหลั่งไหลเข้ามา—เวลาในการโหลดช้าลง, ข้อผิดพลาดจากการหมดเวลา, ทวีตโกรธเคืองไม่กี่ข้อความ
วิศวกรที่อยู่ในเวรตื่นขึ้นมาอย่างกะทันหัน มือถืออยู่ในมือ ดวงตาจับจ้องไปที่บันทึกและแดชบอร์ดในความมืด ความกดดันนั้นคุ้นเคย แต่ขั้นตอนก็เช่นกัน: ยกระดับ แจ้งประสาน แก้ไข
หนึ่งชั่วโมงต่อมา เหตุการณ์ถูกควบคุมไว้ได้ แต่ความโกลาหลเผยให้เห็นช่องโหว่ในการสื่อสาร
นี่คือจุดที่ซอฟต์แวร์การจัดการเหตุการณ์ที่เหมาะสมสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริง ตั้งแต่การส่งต่อแจ้งเตือนไปจนถึงการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง เครื่องมือเหล่านี้กำหนดความเร็วในการฟื้นตัวของทีมคุณ 🎯
ซอฟต์แวร์การจัดการเหตุการณ์ที่ดีที่สุดในมุมมอง
นี่คือสรุปสั้น ๆ ของแพลตฟอร์มการจัดการเหตุการณ์ที่ดีที่สุดบางตัว:
|ชื่อเครื่องมือ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา*
|คลิกอัพ
|มุมมองงานที่ปรับแต่งได้, แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์, การอัปเดตด้วย AI, การทำงานร่วมกันในทีม, การอนุญาตผู้ใช้, การทำงานอัตโนมัติ
|ทีมทุกขนาดที่ต้องการแพลตฟอร์มการจัดการงานและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรเพื่อประสานงานการจัดการเหตุการณ์
|มีแผนฟรีให้บริการ; ราคาตามความต้องการสำหรับองค์กร
|เซอร์วิสโนว์
|ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานที่แข็งแกร่ง, ความสามารถในการจัดการเหตุการณ์ขั้นสูง, การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ, การผสานระบบองค์กรอย่างกว้างขวาง
|องค์กรขนาดใหญ่ที่บริหารจัดการกระบวนการทำงานด้านไอทีและบริการธุรกิจที่ซับซ้อน
|ราคาตามความต้องการ
|เซนเดสก์
|การสนับสนุนหลายช่องทางรวมถึงอีเมล แชท และโทรศัพท์, AI สำหรับการโต้ตอบกับลูกค้า, ระบบอัตโนมัติที่สมบูรณ์
|ทีมที่ติดต่อกับลูกค้าซึ่งกำลังมองหาโซลูชันการสนับสนุนที่สามารถปรับขนาดได้และครอบคลุมทุกช่องทาง
|ไม่มีแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $69/เดือนต่อผู้ใช้
|Splunk On-Call
|การส่งการแจ้งเตือนอัจฉริยะ, กระบวนการตอบสนองต่อเหตุการณ์แบบเรียลไทม์, การผสานรวมกับเครื่องมือการสังเกตการณ์และการตรวจสอบ
|ทีม DevOps ที่จัดการเวิร์กโฟลว์ที่ต้องเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเหตุการณ์แบบเรียลไทม์
|ราคาตามความต้องการ
|การจัดการบริการ Jira
|การจัดการการเปลี่ยนแปลงแบบアジล, การติดตามเหตุการณ์, การร่วมมือของนักพัฒนา, การผสานรวมกับระบบนิเวศของ Atlassian
|ทีมไอทีที่ปฏิบัติ DevOps หรือ Agile และต้องการการเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดระหว่างการพัฒนาและบริการ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19.04 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|เฟรชเซอร์วิส
|การค้นหาสินทรัพย์, ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน, แคตาล็อกบริการ, และระบบผู้ใช้ที่เข้าใจง่าย
|องค์กรขนาดกลางที่ต้องการแพลตฟอร์มศูนย์บริการที่พร้อมใช้งาน ITIL และทันสมัย
|ไม่มีแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19/เดือนต่อผู้ใช้
|เพจเจอร์ดัท
|การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ขั้นสูง, กระบวนการตอบสนองต่อเหตุการณ์อย่างชาญฉลาด, และการส่งต่อปัญหาโดยอัตโนมัติ
|องค์กรที่ต้องการการดำเนินงานดิจิทัลที่เชื่อถือได้และการแก้ไขเหตุการณ์วิกฤต
|มีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $25 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|สควอดแคสต์
|หลักการ SRE พร้อมการจัดการเหตุการณ์ การตอบสนองร่วมกัน และการจัดตารางเวรในแพลตฟอร์มเดียว
|ทีมวิศวกรรมสมัยใหม่กำลังปรับปรุงการแจ้งเตือนและการตอบสนองต่อเหตุการณ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
|ไม่มีแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/เดือนต่อผู้ใช้
|Opsgenie
|ตารางการทำงานแบบยืดหยุ่นตามความต้องการ, ระบบการจัดเส้นทางแจ้งเตือนที่ทรงพลัง, และการผสานการทำงานแบบเนทีฟกับ Atlassian และเครื่องมือจากผู้ให้บริการภายนอก
|ทีมที่ต้องการการแจ้งเตือนที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสูงภายในระบบนิเวศของ Atlassian
|มีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $11.55 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|SolarWinds Service Desk
|การจัดการเหตุการณ์, ทรัพย์สิน, และการเปลี่ยนแปลง พร้อมแดชบอร์ดรายงานและพอร์ทัลที่ใช้งานง่าย
|แผนกไอทีที่ต้องการโซลูชันบริการเดสก์ที่มีศักยภาพในการขยายตัวพร้อมคุณสมบัติ CMDB ที่แข็งแกร่ง
|ไม่มีแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $39/เดือนต่อผู้ใช้
|ไอท็อป
|ระบบ CMDB ที่สมบูรณ์, การจัดการเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลง, การติดตาม SLA, และแกนกลางแบบโอเพนซอร์สที่สามารถปรับแต่งได้
|ทีมที่กำลังมองหาเฟรมเวิร์ก ITSM ที่ฟรี โอเพ่นซอร์ส และสามารถปรับแต่งได้
|ราคาที่กำหนดเอง
|GLPi
|รายการทรัพย์สินด้านไอที, การดำเนินงานของศูนย์บริการ, การขยายปลั๊กอิน, และการติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนด
|องค์กรที่ชื่นชอบระบบบริหารจัดการสินทรัพย์และบริการแบบโอเพนซอร์ส
|ไม่มีแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $21.73 ต่อเดือน
|บิ๊กแพนด้า
|AI สำหรับการเชื่อมโยงเหตุการณ์, การลดเสียงแจ้งเตือนที่ไม่จำเป็น, และแดชบอร์ดเหตุการณ์รวมเพื่อการรับรู้การดำเนินงาน
|องค์กรที่บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่มีปริมาณการแจ้งเตือนจำนวนมาก
|ราคาตามสั่ง
|Ivanti Service Manager
|บริการและการจัดการสินทรัพย์แบบครบวงจร ศูนย์สั่งการเหตุการณ์แบบบริการตนเอง ระบบอัตโนมัติ และการเข้าถึงผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
|องค์กรที่ต้องการเครื่องมือ ITSM ที่ยืดหยุ่นพร้อมการผสานการทำงานของเวิร์กโฟลว์และการจัดการอุปกรณ์ปลายทาง
|ราคาที่กำหนดเอง
|ท็อปเดสก์
|การจัดการเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เข้าใจง่าย ฐานความรู้ และพอร์ทัลบริการตนเองที่แข็งแกร่ง
|สถาบันการศึกษาและทีมภาครัฐที่ต้องการเครื่องมือ ITSM ที่ใช้งานง่าย
|ไม่มีแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $76/เดือนต่อผู้ใช้
|นินจาวัน
|การตรวจสอบระยะไกล, การอัปเดตแพตช์อัตโนมัติ, การสำรองข้อมูลที่ปลายทาง, และความสามารถของระบบจัดการระยะไกล (RMM) ในอินเตอร์เฟซที่ง่าย
|ผู้ให้บริการจัดการระบบ (MSPs) และทีมไอทีที่ดูแลอุปกรณ์ปลายทางระยะไกลและให้บริการไอทีเชิงรุก
|ราคาตามความต้องการ
วิธีเลือกซอฟต์แวร์การจัดการเหตุการณ์
นี่คือปัจจัยสำคัญบางประการที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกซอฟต์แวร์ระบบจัดการเหตุการณ์:
- บันทึกปัญหาทันที ด้วยเครื่องมือรายงานแบบเรียลไทม์ที่บันทึกทุกรายละเอียดตั้งแต่ภาพหน้าจอไปจนถึงเวลาที่เกิดเหตุ
- ติดตามทุกสิ่งในที่เดียว โดยใช้ฐานข้อมูลกลางที่จัดเก็บทุกขั้นตอน การอัปเดต และการแก้ไขปัญหาไว้ในไทม์ไลน์ที่สามารถค้นหาได้
- ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ เช่น การมอบหมายงาน การติดตามงาน และการแจ้งเตือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาแทนที่จะวิ่งตามงาน
- จัดลำดับความสำคัญด้วยความแม่นยำ โดยกำหนดหมวดหมู่ตามผลกระทบและส่งต่อตั๋วไปยังบุคคลที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
- อนุญาตให้ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ด้วยระบบแชทในตัว, บันทึกโน้ตร่วมกัน, และบันทึกการสื่อสารที่ทำให้ทุกคนอยู่ในทิศทางเดียวกัน แม้จะอยู่ต่างแผนกก็ตาม
- เชื่อมต่อระบบนิเวศของคุณ ด้วยการผสานรวมเครื่องมือจัดการเหตุการณ์ ระบบการตรวจสอบ แพลตฟอร์ม ITSM หรือสิ่งอื่นใดที่ทีมของคุณใช้งานอยู่แล้ว
- ปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ ด้วยเทมเพลต, แบบฟอร์ม, แดชบอร์ด และกฎการทำงานอัตโนมัติที่สามารถปรับแต่งได้ตามวิธีการทำงานจริงของทีมคุณ
- จุดรูปแบบ ก่อนที่จะลุกลามผ่านรายงานการวิเคราะห์และรายงานแนวโน้มที่เน้นสาเหตุหลักและปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ และช่วยให้สามารถวิเคราะห์หลังเกิดเหตุได้
ซอฟต์แวร์การจัดการเหตุการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับทีมสนับสนุน
มาดูรายละเอียดของซอฟต์แวร์รายงานเหตุการณ์ที่ดีที่สุดกัน:
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการเหตุการณ์และการประสานงานทีมอย่างไร้รอยต่อ)
ทีมในปัจจุบันต้องรับมือกับโครงการหลายโครงการ ความรู้ และการสื่อสารที่กระจายอยู่ในเครื่องมือที่ไม่เชื่อมต่อกัน ซึ่งทำให้การทำงานช้าลง
ClickUpแก้ไขปัญหานี้ด้วย แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ซึ่งรวมโครงการ ความรู้ และการแชทไว้ในที่เดียว—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
เมื่อใดก็ตามที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นระบบอัตโนมัติอัจฉริยะของ ClickUpจะ บันทึกและคัดแยก เหตุการณ์เหล่านั้น แบ่งปัญหาออกเป็น งานย่อย มอบหมายให้เจ้าของที่แตกต่างกัน และ ติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์
พวกเขายังกำหนดลำดับความสำคัญของงานและกรอกข้อมูลในฟิลด์ที่กำหนดเองด้วยคำอธิบาย, แท็ก, และวันที่ครบกำหนดเพื่อให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดอยู่ในที่เดียว ด้วย การติดตามเวลาและการพึ่งพาของงาน ไม่มีอะไรที่พลาดไป
และด้วยClickUp Chat การสนทนาจะเกิดขึ้นทันทีในที่ทำงาน ทุกคนจึงอยู่ในหน้าเดียวกัน เริ่มการสนทนาจากงานเฉพาะ (หรือในทางกลับกัน) แท็กเพื่อนร่วมงานด้วยการกล่าวถึง @ แชร์หน้าจอของคุณผ่านการสนทนาวิดีโอ และใช้AI Agentsเพื่อช่วยให้สมาชิกในทีมเข้าใจสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว
ตอนนี้เพิ่มชั้นในClickUp Dashboards และทันใดนั้นข้อมูลเหตุการณ์ของคุณจะเปลี่ยนเป็น ภาพที่ทรงพลัง
ต้องการติดตามเหตุการณ์ที่ถูกยกระดับหรือดูแนวโน้มสาเหตุที่แท้จริงในช่วง 30 วันที่ผ่านมาหรือไม่? เพียงตั้งค่าตัวกรอง แดชบอร์ดจะจัดการส่วนที่เหลือให้เอง
แต่สิ่งที่ยกระดับการจัดการเหตุการณ์อย่างแท้จริงคือClickUp Brain ซึ่งเป็น เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ที่ติดตั้งมาในตัวแพลตฟอร์ม
ClickUp Brain สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของคุณ ค้นหาแนวโน้มความถี่ของเหตุการณ์ แนะนำสาเหตุที่เป็นไปได้ หรือแม้กระทั่งสร้างสรุปความเสี่ยงจากกิจกรรมของโครงการ
แทนที่จะขุดคุ้ยรายงานด้วยตนเอง ให้ AI ระบุคอขวด ความไม่มีประสิทธิภาพ หรือปัญหาซ้ำๆ ที่ต้องการความสนใจจากคุณ ถามคำถามเช่น 'ทีมใดแก้ไขเหตุการณ์ได้มากที่สุดในเดือนนี้?' หรือ 'แนวโน้มของการแจ้งเตือนเวลาหยุดทำงานเป็นอย่างไร?' และรับ คำตอบที่ทันทีและสอดคล้องกับบริบท จากข้อมูลพื้นที่ทำงานแบบเรียลไทม์
ในการประชุมที่สำคัญClickUp AI Notetakerจะบันทึกทุกรายละเอียดโดยอัตโนมัติผ่านการ บันทึกเสียง, ถอดความ, และสรุป การสนทนา ระบบจะดึงประเด็นที่ต้องดำเนินการออกมาอย่างชาญฉลาด พร้อมสร้างงานใหม่ทันที โดยมีผู้รับผิดชอบ, วันที่ครบกำหนด และลิงก์ไปยังเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องครบถ้วน
สิ่งนี้ช่วยให้เกิดความชัดเจนและการประสานงานทันทีสำหรับทุกคน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการติดตามผลใดที่ตกหล่น
แล้วถ้าคุณไม่อยากออกแบบขั้นตอนการทำงานของคุณตั้งแต่เริ่มต้นล่ะ?
แบบแผนการดำเนินการกรณีเกิดเหตุ ClickUpเป็นเครื่องมือที่ครอบคลุมและมีระบบสีที่ชัดเจน ซึ่งช่วยให้การตอบสนองต่อเหตุการณ์มีโครงสร้างและชัดเจน
- บันทึก ชื่อเหตุการณ์ และ ช่วงเวลาปฏิบัติการ (วันที่และเวลา) โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง
- เพิ่มภาพรวมในระดับสูงด้วยส่วน สรุปสถานการณ์
- สรุปวัตถุประสงค์, มอบหมายความรับผิดชอบ, และบันทึก 우선ลำดับความปลอดภัยด้วย แผนการดำเนินการ
- รวมรายละเอียดสำคัญ เช่น ข้อมูลติดต่อ, พยากรณ์อากาศ, รายการงานที่ได้รับมอบหมาย, แผนที่ และ บันทึกการอนุมัติไว้ในเทมเพลตรายงานเหตุการณ์นี้
นอกจากนี้แม่แบบรายงานเหตุการณ์ด้านไอทีของ ClickUpยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบันทึกและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคอย่างรวดเร็ว โดยสามารถบันทึกข้อมูลเหตุการณ์สำคัญด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองที่มีป้ายกำกับชัดเจน และงานย่อยที่มีโครงสร้างช่วยให้ติดตามความคืบหน้าได้ง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- จัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ: จัดการเหตุการณ์และปัญหาที่ซับซ้อนในที่เดียวด้วยClickUp Tasks
- รวมศูนย์เอกสาร: ใช้ClickUp Docs เพื่อสร้างรายงานเหตุการณ์และคู่มือการตอบสนอง, แม่แบบการวิเคราะห์หลังเหตุการณ์, หรือเอกสารการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่มีการควบคุมการเข้าถึงอย่างละเอียด
- ประสานงานกับทีมของคุณ: ทำงานแบบเรียลไทม์กับทีมของคุณเพื่อรักษาการอัปเดตเหตุการณ์ การประสานงานของทีม และการยกระดับปัญหาในClickUp Chat
- สมาชิกทีมแท็กเพื่อความรับผิดชอบ: กำหนดขั้นตอนถัดไปอย่างชัดเจนโดยใช้ClickUp Assign Commentsเพื่อเปลี่ยนการสนทนาให้เป็นการกระทำ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามงานติดตามผล
- เชื่อมต่อเครื่องมือภายนอก: ผสานการทำงานกับระบบที่มีอยู่ เช่น Jira, AWS หรือเครื่องมือแจ้งเตือนเหตุการณ์ ด้วยClickUp Integrations
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วเนื่องจากตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,300+)
- Capterra: 4. 6/5 (4,400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2นี้สรุปทุกอย่างไว้แล้ว:
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดคือเครื่องมือ AI ที่ชื่อว่า ClickUp Brain มันได้เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการงานและโครงการของฉันโดยอัตโนมัติกระบวนการที่ทำเป็นประจำและให้คำแนะนำที่ชาญฉลาด ช่วยประหยัดเวลาและความพยายามของฉันอย่างมาก
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดคือเครื่องมือ AI ที่ชื่อว่า ClickUp Brain มันได้เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการงานและโครงการของฉันโดยอัตโนมัติกระบวนการที่เป็นกิจวัตรและให้คำแนะนำที่ชาญฉลาด ช่วยประหยัดเวลาและความพยายามของฉันอย่างมาก
2. ServiceNow (เหมาะที่สุดสำหรับสภาพแวดล้อม ITSM ขององค์กรขนาดใหญ่)
หากคุณเป็นผู้นำด้านการปฏิบัติการ ServiceNow สามารถช่วยคุณจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานให้เป็นระบบได้ มันทำให้การมาตรฐานกระบวนการจัดการเหตุการณ์ง่ายขึ้น และลดช่องว่างที่น่าหงุดหงิดระหว่างทีมได้
โซลูชันการจัดการเหตุการณ์นี้สามารถจัดหมวดหมู่ จัดลำดับความสำคัญ และส่งต่อเหตุการณ์โดยอัตโนมัติตามผลกระทบและความเร่งด่วนที่อาจเกิดขึ้น โดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์ การ มอบหมายงานอย่างชาญฉลาด นี้ เมื่อรวมกับฟีเจอร์ต่างๆ เช่น คำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI และพอร์ทัลบริการตนเอง จะช่วยลดระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีนัยสำคัญ
ด้วยการจัดการเหตุการณ์ การเปลี่ยนแปลง และสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้หลังคาเดียวกัน คุณจะได้รับมุมมองที่ชัดเจนและเรียลไทม์ว่าคอขวดเกิดขึ้นที่ใดและส่วนต่างๆ ขึ้นอยู่กับกันและกันอย่างไร
คุณสามารถตั้งค่า แดชบอร์ดที่กำหนดเอง เพื่อติดตามเมตริกที่สำคัญ เช่น ประสิทธิภาพการให้บริการ ปริมาณงานของทีม และแนวโน้มการหยุดชะงักได้ ความสามารถในการปรับขนาดของมันช่วยให้การประสานงานในกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและข้ามสายงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ServiceNow
- รวมศูนย์การบันทึกและติดตามเหตุการณ์จากหลายช่องทางไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่รวมเป็นหนึ่งเพื่อการมองเห็นที่ครบถ้วน
- ใช้ประโยชน์จากความสามารถที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น Now Assist สำหรับการแก้ไขปัญหาตั๋วอัตโนมัติและการสร้างเนื้อหา
- ประสานงานการทำงานภาคสนามโดยใช้โมดูลการจัดการบริการภาคสนาม เช่น Dispatcher Workspace เพื่อมอบหมาย ติดตาม และเพิ่มประสิทธิภาพงานภาคสนาม
- เพิ่มศักยภาพให้ผู้ใช้ด้วยพอร์ทัลบริการตนเองและแชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อแก้ไขปัญหาทั่วไปได้ด้วยตนเอง ลดปริมาณงานที่ต้องส่งต่อ
ข้อจำกัดของ ServiceNow
- การเชื่อมต่อ ServiceNow ITSM กับแพลตฟอร์มภายนอกอาจมีความท้าทายทางเทคนิคและต้องใช้ทรัพยากรมาก
- ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดในการเป็นเจ้าของ ซึ่งรวมถึงค่าลิขสิทธิ์และอาจมีความจำเป็นต้องมีทีมสนับสนุนเฉพาะ สามารถสูงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรขนาดเล็ก
- การใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ ของ ServiceNow อาจเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ใหม่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
ราคาของ ServiceNow
- ทดลองใช้ฟรี 30 วัน
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ ServiceNow
- G2: 4. 4/5 (1,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง ServiceNow อย่างไรบ้าง?
นี่คือวิธีที่ผู้ใช้คนหนึ่งอธิบายประสบการณ์ของพวกเขา:
ServiceNow IT Service Management ได้ถูกนำมาใช้ตั้งแต่เริ่มแรกของแพลตฟอร์มเมื่อ 20 ปีที่แล้ว และได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับวิธีการใหม่ ๆ ในการจัดการกระบวนการ IT Service Management เช่น การจัดการเหตุการณ์ (Incident management) การจัดการเหตุการณ์ใหญ่ (major incident management) การเปลี่ยนแปลง (change) ปัญหา (problem) และการร้องขอ (request) ระบบมาพร้อมกับฟังก์ชันที่สร้างไว้ล่วงหน้าจำนวนมาก แต่ยังสามารถปรับแต่งได้สำหรับบุคคลต่าง ๆ ที่ใช้งานในชีวิตประจำวัน เช่น ผู้จัดการบริการ IT, เจ้าหน้าที่สนับสนุน, ตัวแทน, ผู้ดูแลระบบ, ผู้บริหาร เป็นต้น อินเทอร์เฟซที่แตกต่างกัน เช่น พื้นที่ทำงานการปฏิบัติการบริการและรายงานสำเร็จรูปนั้นมีคุณค่าอย่างมากสำหรับการเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตั้งแต่วันแรก การปรับใช้งานนั้นง่ายมากโดยมีการปรับแต่งน้อยหรือไม่ต้องปรับแต่งเลย
ServiceNow IT Service Management ได้ถูกนำมาใช้ตั้งแต่เริ่มแรกของแพลตฟอร์มเมื่อ 20 ปีที่แล้ว และได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับวิธีการใหม่ ๆ ในการจัดการกระบวนการ IT Service Management เช่น การจัดการเหตุการณ์ (Incident management) การจัดการเหตุการณ์ใหญ่ (major incident management) การเปลี่ยนแปลง (change) ปัญหา (problem) และการร้องขอ (request) ระบบมาพร้อมกับฟังก์ชันที่สร้างไว้ล่วงหน้าจำนวนมาก แต่ยังสามารถปรับแต่งได้สำหรับบุคคลต่าง ๆ ที่ใช้งานในชีวิตประจำวัน เช่น ผู้จัดการบริการ IT, เจ้าหน้าที่สนับสนุน, ตัวแทน, ผู้ดูแลระบบ, ผู้บริหาร เป็นต้น อินเทอร์เฟซที่แตกต่างกัน เช่น พื้นที่ทำงานการปฏิบัติการบริการและรายงานสำเร็จรูปนั้นมีคุณค่าอย่างมากสำหรับการเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตั้งแต่วันแรก การปรับใช้งานนั้นง่ายมากโดยมีการปรับแต่งน้อยหรือไม่ต้องปรับแต่งเลย
📖 อ่านเพิ่มเติม: คู่แข่งและทางเลือกที่ดีที่สุดของ ServiceNow สำหรับการจัดการบริการ
3. Zendesk (เหมาะที่สุดสำหรับระบบงานการจัดการคำขอการสนับสนุนลูกค้า)
Zendesk ถูกออกแบบมาเพื่อ การแก้ไขปัญหาตั๋วอย่างรวดเร็วและเป็นระเบียบ โดยมอบพื้นที่ทำงานที่ชัดเจนและปรับแต่งได้ให้กับทีมสนับสนุน เพื่อจัดการการโต้ตอบกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเช่น Triggers และ Automations ช่วยให้ทีมไอทีสามารถตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนได้โดยไม่ต้องใช้ผู้พัฒนา—การส่งต่อตั๋ว, การส่งการแจ้งเตือน, และการยกระดับปัญหาโดยอัตโนมัติตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
ความสามารถของ AI ของ Zendesk ช่วยทำให้กระบวนการแก้ไขคำถามเป็นไปโดยอัตโนมัติในหลายส่วน ทำให้ทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนเสริม Copilot ช่วยเพิ่มความเร็วในการตอบสนองของตัวแทนด้วยการแนะนำขั้นตอนถัดไปและข้อมูลเชิงลึกตามบริบท
คุณจะพบมาโครและ ฐานความรู้ที่สามารถค้นหาได้ ซึ่งมีประโยชน์ในการตอบคำถามทั่วไปอย่างรวดเร็ว และหากคุณต้องการปรับแต่งหรือขยาย Zendesk, Zendesk Sunshine และแอปและระบบเชื่อมต่อสำเร็จรูปกว่า 1,200 รายการ คุณสามารถปรับแต่งได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zendesk
- รวมการสนทนาของลูกค้าไว้ที่เดียวด้วยการสนับสนุนแบบหลายช่องทาง รวมอีเมล แชท โซเชียลมีเดีย โทรศัพท์ และแอปส่งข้อความ
- อัตโนมัติการทำงานซ้ำๆ ด้วยแชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI, ตัวกระตุ้น และการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ เพื่อเร่งการตอบสนอง
- ผสานการทำงานกับแอปนับร้อย รวมถึง Slack และ Jira เพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่เชื่อมโยงสำหรับการสื่อสารและทำงานร่วมกันเกี่ยวกับเหตุการณ์
- วิเคราะห์ประสิทธิภาพของทีมสนับสนุนและระบุรูปแบบของเหตุการณ์ด้วยแดชบอร์ดรายงานที่สะอาดและเข้าใจง่าย
ข้อจำกัดของ Zendesk
- ค่าใช้จ่ายอาจเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อคุณเพิ่มตัวแทนหรือต้องการคุณสมบัติที่มีให้เฉพาะในแผนระดับสูงกว่า
- การปรับแต่งอย่างกว้างขวางสำหรับกระบวนการทำงานที่มีความซับซ้อนสูงในระดับองค์กรอาจมีความท้าทายในการนำไปใช้มากกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่มีความเฉพาะทางมากขึ้น
- อาจไม่เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการการจัดการสินทรัพย์อย่างลึกซึ้งและการติดตามรายการการกำหนดค่า (CI) ที่เชื่อมโยงโดยตรงกับเหตุการณ์
ราคาของ Zendesk
- ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
- ทีมสนับสนุน: $25/เดือน ต่อเจ้าหน้าที่
- ทีมสวีท: $69/เดือน ต่อตัวแทน
- ชุดมืออาชีพ: $149/เดือน ต่อผู้ใช้
- Suite Enterprise: ราคาตามตกลง
- ส่วนเสริม Copilot: $50 /เดือนต่อตัวแทน, คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิว Zendesk
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,200 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Zendesk อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์หนึ่งกล่าวไว้ว่า:
ความสามารถแบบหลายช่องทางของ Zendesk นั้นน่าประทับใจอย่างแท้จริง — การสามารถจัดการอีเมล, แชท, โทรศัพท์, และข้อความทางสังคมได้ทั้งหมดจากพื้นที่ทำงานของตัวแทนที่รวมเป็นหนึ่งเดียวช่วยลดความยุ่งเหยิงและเพิ่มเวลาตอบสนอง คุณสมบัติการอัตโนมัติ เช่น ตัวกระตุ้นและมาโคร ช่วยประหยัดแรงงานที่ต้องทำด้วยตนเองเป็นจำนวนมาก การผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สาม (เช่น Jira, Slack, และ Shopify) เป็นไปอย่างราบรื่น และแดชบอร์ดรายงานให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ที่ช่วยให้เราตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน
ความสามารถแบบหลายช่องทางของ Zendesk นั้นน่าประทับใจอย่างแท้จริง — การสามารถจัดการอีเมล, แชท, โทรศัพท์, และข้อความทางสังคมได้ทั้งหมดจากพื้นที่ทำงานของตัวแทนที่รวมเป็นหนึ่งเดียวช่วยลดความยุ่งเหยิงและเพิ่มเวลาตอบสนอง คุณสมบัติการอัตโนมัติ เช่น ตัวกระตุ้นและมาโคร ช่วยประหยัดแรงงานที่ต้องทำด้วยตนเองเป็นจำนวนมาก การผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สาม (เช่น Jira, Slack, และ Shopify) เป็นไปอย่างราบรื่น และแดชบอร์ดรายงานให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ที่ช่วยให้เราตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน
📖 อ่านเพิ่มเติม: การผสานรวม Zendesk ที่ดีที่สุด
4. Splunk On-Call (เดิมชื่อ VictorOps) (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์)
Splunk On-Callช่วยให้การจัดการโครงการ DevOpsราบรื่นขึ้นด้วยการอัตโนมัติการแจ้งเตือนและให้บริบททั้งหมดที่คุณต้องการ ต่างจากระบบตั๋วแบบดั้งเดิม ซอฟต์แวร์ติดตามเหตุการณ์นี้มุ่งเน้นไปที่การแจ้งเตือนที่ชาญฉลาดและการตอบสนองต่อเหตุการณ์แบบเรียลไทม์
มันเชื่อมต่อกับเครื่องมือตรวจสอบของคุณและส่ง การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ ตามการกำหนดเส้นทางที่ยืดหยุ่นและตารางเวร เมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น ทีมของคุณจะได้รับการแจ้งเตือนที่บรรจุคู่มือการแก้ไข บันทึก และไทม์ไลน์ไว้ครบถ้วน โดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูล
คุณสามารถรับรู้ ยกระดับ หรือแก้ไขเหตุการณ์ต่างๆ ได้โดยตรงจากโทรศัพท์หรือแอปแชทของคุณ สุดท้าย ระบบจะติดตามแนวโน้มของเหตุการณ์และเวลาตอบสนองของทีม ช่วยคุณระบุจุดที่ต้องปรับปรุงและรักษาให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Splunk On-Call
- รวบรวมการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจสอบและเครื่องมือสังเกตการณ์หลายสิบตัวไว้ในศูนย์การตอบสนองต่อเหตุการณ์เดียวที่ชาญฉลาด
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการจัดตารางเวร การหมุนเวียน และเส้นทางการส่งต่อเพื่อขจัดข้อผิดพลาดจากการทำงานด้วยมือและรับประกันการครอบคลุมตลอด 24/7
- ขยายขีดความสามารถของ Splunk ด้วยการติดตั้งแอปและส่วนเสริมที่ผ่านการตรวจสอบแล้วกว่า 1,000 รายการจาก Splunk พันธมิตร และชุมชน
- สร้างภาพและติดตามข้อมูลโดยใช้แดชบอร์ด รายงาน และเครื่องมือการแสดงผลข้อมูลที่ปรับแต่งเอง
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์โดยใช้ไทม์ไลน์เหตุการณ์กลาง แชทแบบบูรณาการ และการสร้างสะพานการประชุมที่ราบรื่น
ข้อจำกัดของ Splunk On-Call
- การตระหนักถึงศักยภาพที่แท้จริงมักเชื่อมโยงกับระบบนิเวศของ Splunk ที่กว้างขวาง ซึ่งอาจนำไปสู่ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นและการผูกขาดกับผู้ให้บริการ
- กระบวนการกำหนดค่าการแจ้งเตือนอาจมีความซับซ้อนและใช้เวลานาน
- นี่คือเครื่องมือเฉพาะทางสำหรับการเรียกใช้งานและแจ้งเตือน ไม่ใช่แพลตฟอร์ม ITSM แบบครบวงจรสำหรับการบริหารจัดการวงจรชีวิตของศูนย์บริการทั้งหมด
ราคา Splunk On-Call
- ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
- ราคาตามความต้องการ
Splunk On-Call คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Splunk On-Call อย่างไรบ้าง?
ตรงจากบทวิจารณ์ G2:
มันได้เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเหตุการณ์ของเราอย่างมาก ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับแต่งของเครื่องมือนี้ถือได้ว่ายอดเยี่ยมจริงๆ ระบบการแจ้งเตือนที่แข็งแกร่งทำให้สมาชิกที่อยู่ในสถานะพร้อมให้บริการของเราไม่พลาดการแจ้งเตือนที่สำคัญ ซึ่งช่วยให้เราสามารถแก้ไขปัญหาได้เร็วที่สุดเพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานของเราเสถียรอยู่เสมอ
มันได้ช่วยปรับปรุงกระบวนการจัดการเหตุการณ์ของเราอย่างมาก ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับแต่งของเครื่องมือนี้ถือได้ว่ายอดเยี่ยมอย่างแท้จริง ระบบการแจ้งเตือนที่แข็งแกร่งทำให้สมาชิกที่อยู่ในกะไม่พลาดการแจ้งเตือนที่สำคัญ ซึ่งช่วยให้เราสามารถแก้ไขปัญหาได้เร็วที่สุดเพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานของเราคงที่
5. Jira Service Management (เหมาะที่สุดสำหรับการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เน้น DevOps)
Jira Service Management มอบวิธีการที่ชัดเจนและเป็นระบบให้กับทีม IT ของคุณในการจัดการคำขอบริการ เหตุการณ์ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม Jira ที่คุ้นเคย ช่วยให้คุณสามารถติดตามคำขอตั้งแต่การรับเรื่องไปจนถึงการแก้ไขด้วย การมองเห็นที่ครบถ้วนและการตรวจสอบ SLA
พอร์ทัลคำขอที่ปรับแต่งได้ทำให้การรายงานปัญหาเป็นเรื่องง่ายและสม่ำเสมอ ในขณะที่ระบบอัตโนมัติจะดูแลงานคัดกรองตามขั้นตอนที่เป็นกิจวัตร เนื่องจากมันผสานรวมกับ Jira Software ได้อย่างราบรื่น ทีม IT และวิศวกรรมของคุณจึงสามารถทำงานร่วมกันได้โดยไม่สูญเสียบริบท
ด้วยความสามารถในการจัดการเหตุการณ์สำคัญที่ติดตั้งไว้ JSM สามารถจัดการทุกอย่างตั้งแต่การจัดตารางเวรและแจ้งเตือนอัจฉริยะไปจนถึงการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หากคุณกำลังใช้เครื่องมือของ Atlassian อยู่แล้ว นี่ดูเหมือนจะเป็นขั้นตอนต่อไปอย่างเป็นธรรมชาติในการปรับปรุงการให้บริการของคุณให้ราบรื่นขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira Service Management
- อัตโนมัติการตอบกลับและการคัดแยกด้วยเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น Virtual Service Agent, Smart Triage และ AI Answers สำหรับคำแนะนำฐานความรู้ทันที
- จัดการวงจรชีวิตของเหตุการณ์ทั้งหมด ตั้งแต่การแจ้งเตือนเมื่อต้องเข้าเวรและการสื่อสารแบบเรียลไทม์ ไปจนถึงการรายงานหลังเหตุการณ์ ทั้งหมดบนแพลตฟอร์มเดียว
- สร้างภาพและติดตามประสิทธิภาพการให้บริการโดยใช้แดชบอร์ดและรายงานที่ปรับแต่งได้ รวมถึงการติดตาม SLA การวิเคราะห์แนวโน้ม และการกระจายงาน
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับผลิตภัณฑ์ของ Atlassian (Jira Software, Confluence, Trello) และแอป Marketplace มากกว่า 3,000 รายการ
ข้อจำกัดของ Jira Service Management
- การได้รับข้อมูลเชิงลึกขั้นสูงมักต้องอาศัยความชำนาญในการใช้ภาษาค้นหา Jira (JQL) หรือซื้อแอปพลิเคชันรายงานเพิ่มเติมจาก Atlassian Marketplace
- ประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มอาจช้าลงได้ในบางครั้งในกรณีที่มีขนาดใหญ่ระดับองค์กรที่มีการปรับแต่งอย่างกว้างขวางและแอปพลิเคชันจากบุคคลที่สาม
- สำหรับผู้ใช้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับ Jira จำนวนตัวเลือกการกำหนดค่าและการตั้งค่าที่มีอยู่อย่างมากมายอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นได้
การกำหนดราคาของ Jira Service Management
- ฟรี
- มาตรฐาน: $19. 04/เดือน ต่อตัวแทน
- พรีเมียม: $47.82/เดือน ต่อตัวแทน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวของ Jira Service Management
- G2: 4. 2/5 (770+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (700+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Jira Service Management อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ได้แบ่งปันความคิดเห็นนี้:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Jira คือความยืดหยุ่นของมัน คุณสามารถตั้งค่าบอร์ด Scrum หรือ Kanban ได้อย่างง่ายดายให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของทีมคุณ และยังสามารถสร้างบอร์ดธุรกิจแบบเบา ๆ ได้เมื่อคุณไม่ต้องการความซับซ้อนทั้งหมด
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Jira คือความยืดหยุ่นของมัน คุณสามารถตั้งค่าบอร์ด Scrum หรือ Kanban ได้อย่างง่ายดายให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของทีมคุณ และยังสามารถสร้างบอร์ดธุรกิจแบบเบา ๆ ได้เมื่อคุณไม่ต้องการความซับซ้อนทั้งหมด
📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Jira สำหรับทีม Agile
6. Freshservice (เหมาะที่สุดสำหรับแผนกบริการที่สอดคล้องกับ ITIL อย่างเข้าใจง่าย)
Freshservice ช่วยให้ผู้จัดการด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดสามารถบังคับใช้การควบคุมการเปลี่ยนแปลง เข้าถึงนโยบาย และเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจสอบได้อย่างง่ายดาย โดยไม่รบกวนการทำงานประจำวันของฝ่ายไอที ระบบมี กระบวนการขออนุมัติ การติดตามสินทรัพย์ และเทมเพลตเอกสารพร้อมใช้งานที่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ ITIL
ทุกการเปลี่ยนแปลง เหตุการณ์ และการกระทำของผู้ใช้จะถูกบันทึกไว้พร้อม เวลาที่บันทึก เพื่อให้การตรวจสอบของคุณเป็นเรื่องง่าย และด้วยการเข้าถึงและการควบคุมการกำหนดค่าตามบทบาท คุณสามารถมั่นใจได้ว่าเฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงระบบได้
Freddy AI ของ Freshservice จัดการงานซ้ำๆ เช่น การจัดหมวดหมู่ตั๋ว การแนะนำบทความฐานความรู้ที่เกี่ยวข้องให้กับตัวแทน และการตอบคำถามทั่วไปด้วยระบบอัตโนมัติ การทำงานอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ดช่วยให้ทีมไอทีสามารถกำหนดกฎสำหรับการจัดเส้นทาง การอนุมัติ และการจัดการ SLA ได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshservice
- ทำให้งาน IT ซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติด้วยเครื่องมือลากและวางสำหรับกระบวนการจัดการคำขอ การอนุมัติ และการส่งต่อปัญหา
- รวมการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจสอบต่างๆ เพื่อสร้างและจัดการเหตุการณ์สำคัญจากศูนย์ควบคุมเดียว
- เพิ่มศักยภาพให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองผ่านพอร์ทัลบริการตนเองและฐานความรู้ที่ครอบคลุมสำหรับ SOPs, คำถามที่พบบ่อย และเอกสารประกอบ
- ใช้ประโยชน์จาก AI ผ่าน Freddy AI สำหรับการจัดประเภทตั๋วอัตโนมัติและการช่วยเหลือด้วยแชทบอท
- ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันธุรกิจหลากหลายประเภทใน Freshworks Marketplace เพื่อเชื่อมโยงการสนับสนุนด้านไอทีกับกระบวนการทำงานของทีมอื่นๆ
ข้อจำกัดของ Freshservice
- รายงานขาดรายละเอียดและตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพอย่างละเอียด
- การผสานรวมบางอย่างต้องตั้งค่าด้วยตนเองและขาดการทำงานอัตโนมัติ
- Freddy AI มีให้เฉพาะในแผนชำระเงินที่มีราคาสูงกว่าเท่านั้น
- แอปพลิเคชันมือถืออาจไม่มีฟีเจอร์ครบถ้วนเหมือนกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป ซึ่งอาจเป็นข้อเสียสำหรับช่างเทคนิคภาคสนาม
ราคาของ Freshservice
- ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
- เริ่มต้น: $24/เดือน ต่อตัวแทน
- การเติบโต: $50/เดือน ต่อตัวแทน
- ข้อดี: $103 ต่อเดือนต่อตัวแทน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Freshservice
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Freshservice อย่างไรบ้าง?
นี่คือมุมมองจากประสบการณ์ตรง:
ความสะดวกในการติดตั้ง Freshservice นั้นยอดเยี่ยมมาก เราสามารถเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติก็ดีมาก เมื่อเร็ว ๆ นี้พวกเขายังได้พัฒนาความสามารถของ AI ซึ่งน่าประทับใจ และดูเหมือนว่าจะมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
ความสะดวกในการติดตั้ง Freshservice นั้นยอดเยี่ยมมาก เราสามารถเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติก็ดีมาก เมื่อไม่นานมานี้พวกเขายังได้พัฒนาความสามารถของ AI ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีและแสดงให้เห็นว่าพวกเขามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Freshdesk
7. PagerDuty (เหมาะที่สุดสำหรับการแจ้งเตือนวิกฤตและการยกระดับปัญหา รวมถึงการรับประกันเวลาให้บริการ)
PagerDuty ช่วยให้ทีม DevOps ของคุณตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้รวดเร็วขึ้นโดยการเชื่อมต่อโดยตรงกับ CI/CD pipelines และเครื่องมือการตรวจสอบของคุณ มันสามารถ ตรวจจับปัญหาได้โดยอัตโนมัติ และส่งการแจ้งเตือนไปยังบุคคลที่เหมาะสมตามกฎการยกระดับปัญหาที่คุณกำหนดไว้
ในช่วงที่ระบบหยุดทำงาน คุณสมบัติเช่น runbooks อัตโนมัติ, ความชัดเจนในการเป็นเจ้าของบริการ, และ playbooks สำหรับการตอบสนอง จะช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างราบรื่นและเร่งการกู้คืนได้รวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ AI ที่ผสานรวมและตัวแทน AI ยังช่วยมอบบริบทให้กับตัวแทนบริการในขณะที่แก้ไขปัญหาที่ง่ายขึ้นได้ทันที
นอกจากนี้ ด้วยการผสานรวมเครื่องมือต่าง ๆ เช่น GitHub, Kubernetes และ Jenkins ไว้อย่างสมบูรณ์ คุณสามารถควบคุมและมองเห็นภาพรวมได้อย่างครบถ้วนตลอดทั้งวงจรการพัฒนา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ PagerDuty
- ประสานการตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้วยการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์และการจัดการเวรเรียกใช้งาน รวมถึงการยกระดับปัญหาโดยอัตโนมัติและการจัดตารางเวลาที่ยืดหยุ่น
- แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำด้วยตนเองโดยใช้ตัวแทน AI
- ลดเวลาหยุดทำงานด้วย Event Intelligence เพื่อเชื่อมโยงสัญญาณ, ลดสัญญาณรบกวน, และให้ความสำคัญกับเหตุการณ์ที่สามารถดำเนินการได้
- ระดมทีมตอบสนองจากทุกที่ด้วยแอปพลิเคชันมือถือสำหรับการรับทราบเหตุการณ์ การจัดลำดับความสำคัญ และการแก้ไขปัญหาขณะเดินทาง
- ปรับแต่งกระบวนการทำงานด้วยการทำงานอัตโนมัติ, รันบุ๊ค, และ API ที่สามารถขยายได้เพื่อการจัดการเหตุการณ์ที่ปรับแต่งตามความต้องการ
- วิเคราะห์ประสิทธิภาพของทีมและสุขภาพการดำเนินงานด้วยการวิเคราะห์หลังเหตุการณ์อย่างละเอียดและข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เพื่อปรับปรุงความยืดหยุ่นของระบบ
ข้อจำกัดของ PagerDuty
- บางครั้งระบบไม่สามารถส่งการแจ้งเตือนได้ โดยแก้ปัญหาอัตโนมัติที่ระดับ 1 ส่งผลให้พลาดปัญหาและกระทบต่อแดชบอร์ดสุขภาพ
- ชุดคุณสมบัติของมันมีความเทคนิคสูงและออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีม DevOps, SRE และ IT Ops ทำให้ไม่เหมาะสำหรับการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่มุ่งเน้นธุรกิจหรือการบริการลูกค้า
ราคาของ PagerDuty
- ฟรี: สำหรับผู้ใช้สูงสุด 5 คน
- มืออาชีพ: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ PagerDuty
- G2: 4. 5/5 (890+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง PagerDuty อย่างไรบ้าง?
ดูว่าผู้รีวิวคนนี้มีความคิดเห็นอย่างไร:
ฉันชอบวิธีที่ Pagerduty กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการเหตุการณ์ และวิธีที่พวกเขาเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้ใช้ ในแง่ของการสนับสนุน มันเป็นความโล่งใจที่มีเครื่องมือเช่นนี้ในการแจ้งเตือนสำหรับบริการของเรา มันสามารถทำงานร่วมกับเครื่องมือวัดระยะไกลล่าสุดได้อย่างราบรื่น และส่วนติดต่อผู้ใช้ของมันมีความเป็นธรรมชาติและใช้งานง่ายมาก
ฉันชอบวิธีที่ Pagerduty กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการเหตุการณ์ และวิธีที่พวกเขาเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้ใช้ ในแง่ของการสนับสนุน มันเป็นความโล่งใจที่มีเครื่องมือเช่นนี้ในการแจ้งเตือนสำหรับบริการของเรา มันสามารถทำงานร่วมกับเครื่องมือวัดผลล่าสุดได้ดีมากตั้งแต่เริ่มต้น และส่วนติดต่อผู้ใช้ของมันมีความเป็นธรรมชาติและใช้งานง่าย
8. Squadcast (เหมาะที่สุดสำหรับทีม SRE ที่มีการสังเกตการณ์แบบบูรณาการ)
Squadcast นำการแจ้งเตือน การทำงานร่วมกัน และระบบอัตโนมัติมาไว้ในกระบวนการทำงานที่ราบรื่นเพียงหนึ่งเดียว เพื่อช่วยให้ทีม IT ของคุณจัดการกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มันเชื่อมต่อกับเครื่องมือตรวจสอบของคุณและส่งการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ไปยังผู้ตอบสนองที่เหมาะสมตามตารางเวรและเจ้าของบริการ
สิ่งที่ทำให้ Squadcast โดดเด่นคือ การมุ่งเน้นที่แนวปฏิบัติ SRE โดยมี SLOs (วัตถุประสงค์ระดับบริการ) และ SLIs (ตัวชี้วัดระดับบริการ) ที่ถูกสร้างขึ้นในกระบวนการ เครื่องมือสื่อสารในตัวช่วยให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นในช่วงที่ระบบขัดข้อง และการอัปเดตสถานะช่วยให้ทั้งทีมทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
ด้วย Reliability AI ที่ช่วยลดเสียงรบกวนและให้ข้อมูลเชิงลึกและสรุปอย่างชาญฉลาด ทีมงานที่ใช้แผน Enterprise สามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
หลังจากเหตุการณ์นั้น ซอฟต์แวร์ยังสามารถสร้างรายงานข้อบกพร่องโดยละเอียดได้โดยอัตโนมัติ ทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้จากปัญหาและปรับปรุงการตอบสนองของคุณให้ดีขึ้นตามเวลา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Squadcast
- รวมการแจ้งเตือนการเรียกตัว การตอบสนองต่อเหตุการณ์ หน้าสถานะ และการจัดการ SLO ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
- กำหนดนโยบายการยกระดับปัญหาเพื่อให้เหตุการณ์ถูกส่งต่อไปยังผู้รับผิดชอบที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติตามความรุนแรง เวลา หรือกฎที่กำหนดเอง
- ลดเสียงแจ้งเตือนรบกวนด้วย การลดเสียงรบกวนอัจฉริยะ และการจัดกลุ่มเหตุการณ์ ช่วยให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่เหตุการณ์ที่สามารถดำเนินการได้
- อำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันของทีมระหว่างเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นผ่านห้องปฏิบัติการที่จัดไว้โดยเฉพาะซึ่งรวมศูนย์การสื่อสารและบริบท
- ติดตามสุขภาพและความน่าเชื่อถือของบริการด้วยแคตตาล็อกบริการ, SLOs (เป้าหมายระดับการให้บริการ), และงบประมาณข้อผิดพลาด
ข้อจำกัดของ Squadcast
- การแจ้งเตือนจากการผสานรวมบางอย่างอาจประสบกับความล่าช้าในการซิงค์เป็นครั้งคราว
- ห้องสมุดของระบบซึ่งรวบรวมการเชื่อมต่อแบบสำเร็จรูปอย่างเป็นทางการมีขนาดเล็กกว่าผู้นำตลาดบางราย อาจจำเป็นต้องใช้เว็บฮุคแบบกำหนดเองสำหรับเครื่องมือบางตัว
- ผู้ใช้รายงานว่าส่วนติดต่อผู้ใช้มีความเข้าใจยากหรือดูไม่เรียบร้อยเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่มีประสบการณ์มากกว่าในตลาดเดียวกัน
ราคา Squadcast
- ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
- ข้อดี: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: 19 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Squadcast
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Squadcast อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์หนึ่งกล่าวไว้ว่า:
ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ ฟังก์ชันการทำงานที่มีให้ในแพลตฟอร์มทำงานได้ดีมาก: อินเทอร์เฟซมีความสวยงาม น่าใช้ และเข้าใจง่าย การนำเสนอขั้นตอนในการส่งต่อตั๋วและปัญหาต่างๆ มีความชัดเจนมาก
ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ ฟังก์ชันการทำงานที่มีให้ในแพลตฟอร์มทำงานได้ดีมาก: อินเทอร์เฟซมีความสวยงาม น่าใช้ และเข้าใจง่าย การนำเสนอขั้นตอนในการส่งต่อตั๋วและปัญหาต่าง ๆ ชัดเจนมาก
9. Opsgenie โดย Atlassian (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวรและกำหนดเส้นทางแบบยืดหยุ่น)
Opsgenie มอบมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับกิจกรรมของเหตุการณ์, การตอบสนองของทีม, และความน่าเชื่อถือของบริการไว้ในที่เดียว. การกระจายการแจ้งเตือนที่ยืดหยุ่น และการผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับเครื่องมือของ Atlassian เช่น Jira และ Statuspage ทำให้การจัดการทุกขั้นตอนของเหตุการณ์ง่ายขึ้น ตั้งแต่การตรวจจับ, การแก้ไข, ไปจนถึงการติดตามผล.
แพลตฟอร์มนี้มีความโดดเด่นในการจัดการตารางเวรที่ซับซ้อน การหมุนเวียน และเส้นทางการส่งต่อปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มอบความยืดหยุ่นให้กับทีมทุกขนาด
คุณสามารถตั้งค่ากฎการแจ้งเตือนแบบกำหนดเองเพื่อให้แน่ใจว่าทีมที่เหมาะสมได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้ง เมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญ เครื่องมือรายงานและการประสานงานที่ติดตั้งมาในตัว จะช่วยให้ทีมของคุณตอบสนองได้เร็วขึ้นและราบรื่นยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Opsgenie
- ปรับแต่งกระบวนการทำงานของเหตุการณ์ด้วยเทมเพลต IT สำหรับเหตุการณ์ ทีมตอบสนองที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และกฎการยกระดับที่ปรับให้เหมาะสม
- กรองและกำจัดข้อมูลแจ้งเตือนซ้ำจากคลังการเชื่อมต่อที่หลากหลายเพื่อลดความวุ่นวายและช่วยให้ทีมมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ
- ประสานความพยายามในการตอบสนองต่อเหตุการณ์โดยใช้ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ การอัปเดตผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสะพานประชุม
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการจัดตารางเวรและนโยบายการส่งต่อเพื่อรับประกันการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
- เพิ่มประสิทธิภาพการตอบสนองผ่านมือถือด้วยแอปมือถือของ Opsgenie
ข้อจำกัดของ Opsgenie
- แพลตฟอร์มนี้ไม่มีตัวเลือก Microsoft Teams สำหรับห้องประชุมเหตุการณ์ ซึ่งจำกัดการใช้งานสำหรับองค์กรที่ไม่ใช้ Zoom
- ส่วนติดต่อผู้ใช้สามารถมีความหนาแน่นและซับซ้อน ซึ่งอาจทำให้ผู้ดูแลระบบที่ตั้งค่าการกำหนดค่าขั้นสูงต้องใช้เวลาในการเรียนรู้อย่างมาก
- Atlassian ได้ประกาศแผนการยกเลิกการให้บริการเครื่องมือนี้ ดังนั้นผู้ใช้จะต้องย้ายไปใช้ทางเลือกอื่นในเร็ว ๆ นี้
ราคาของ Opsgenie
- ฟรี
- สิ่งจำเป็น: $11. 55/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $24. 15/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $38.50/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและความคิดเห็นของ Opsgenie
- G2: 4. 3/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (150+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Opsgenie อย่างไรบ้าง?
ข้อความสั้น ๆจากผู้ใช้จริง:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Opsgenie คือมันทำให้กระบวนการจัดการเหตุการณ์ทั้งหมดของฉันเป็นอัตโนมัติ ฉันไม่ต้องกังวลว่าทีมของฉันได้รับการแจ้งเตือนหรือได้รับการมอบหมายอย่างถูกต้องหรือไม่ Opsgenie จัดการทั้งหมดนี้ให้ฉันอย่างง่ายดาย
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Opsgenie คือมันทำให้กระบวนการจัดการเหตุการณ์ทั้งหมดของฉันเป็นอัตโนมัติ ฉันไม่ต้องกังวลว่าทีมของฉันได้รับการแจ้งเตือนหรือได้รับการมอบหมายอย่างถูกต้องหรือไม่ Opsgenie จัดการทั้งหมดนี้ให้ฉันอย่างง่ายดาย
10. SolarWinds Service Desk (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงสร้างพื้นฐานที่มีสินทรัพย์จำนวนมาก)
SolarWinds Service Desk ช่วยให้ผู้จัดการด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดสามารถรักษา บันทึกที่สะอาดและตรวจสอบได้ ของกิจกรรมบริการ IT ทั้งหมด ระบบจะบันทึกทุกคำขอ การเปลี่ยนแปลง และเหตุการณ์โดยอัตโนมัติ พร้อมด้วยเวลาที่บันทึก ประวัติการเข้าถึง และเอกสารประกอบ เพื่อให้เส้นทางการตรวจสอบของคุณพร้อมใช้งานเสมอ
จุดแข็งหลักของแพลตฟอร์มนี้อยู่ที่การ ผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับการจัดการสินทรัพย์ IT เมื่อมีการรายงานเหตุการณ์ เจ้าหน้าที่สามารถเห็นภาพรวมทั้งหมดของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และรายการการกำหนดค่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ได้ทันที ซึ่งให้บริบทที่สำคัญสำหรับการแก้ไขปัญหา
การอนุมัติการเปลี่ยนแปลงถูกสร้างไว้ในกระบวนการทำงาน และ ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ ช่วยให้การจัดหมวดหมู่ของตั๋วสอดคล้องกับนโยบายการให้บริการของคุณ ต้องการติดตามข้อกำหนดของ HIPAA, GDPR, หรือ ISO หรือไม่? เพียงแค่ปรับแต่งฟิลด์ให้ตรงตามที่คุณต้องการ
คุณยังได้รับการประเมินความเสี่ยงทางไซเบอร์แบบติดตั้งไว้ในตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งให้คุณมีมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อความปลอดภัยก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ SolarWinds Service Desk
- เพิ่มการมองเห็นในสินทรัพย์ด้วยการจัดการสินทรัพย์ IT แบบบูรณาการและการค้นพบสินทรัพย์อัตโนมัติ
- มองเห็นโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีและความสัมพันธ์ต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนด้วย ฐานข้อมูลการจัดการการกำหนดค่า (CMDB) ที่ผสานรวมและระบบค้นหาสินทรัพย์อัตโนมัติ
- ระบุและแก้ไขสาเหตุที่แท้จริงผ่านการจัดการปัญหาเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำในอนาคต
- เพิ่มศักยภาพให้พนักงานด้วยพอร์ทัลบริการตนเองที่ปรับแต่งได้ ซึ่งรวมถึงฐานความรู้และแคตตาล็อกบริการ
ข้อจำกัดของ SolarWinds Service Desk
- การจัดเตรียมงานสำหรับการส่งตั๋วใหม่สามารถซับซ้อนได้ในบางครั้ง
- มันขาดความสามารถในการจัดตารางเวลาและการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ขั้นสูงที่พบในเครื่องมือเฉพาะทางที่เน้น DevOps
- ผู้ใช้บางคนมองว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่ทันสมัยและไม่เป็นธรรมชาติเท่าคู่แข่งรุ่นใหม่หลายราย
ราคา SolarWinds Service Desk
- ทดลองใช้ฟรี 30 วัน
- สิ่งจำเป็น: $39/เดือน ต่อช่างเทคนิค
- ขั้นสูง: $79/เดือน ต่อช่างเทคนิค
- พรีเมียร์: $99/เดือน ต่อช่างเทคนิค
SolarWinds Service Desk คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (740+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (570+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง SolarWinds Service Desk อย่างไรบ้าง?
ตามที่ผู้วิจารณ์ท่านหนึ่งกล่าวว่า:
มันให้บริการฟังก์ชันหลากหลาย เช่น เครื่องมือสำหรับเหตุการณ์และเว็บไซต์สนับสนุนพนักงาน นอกจากนี้ อินเทอร์เฟซผู้ใช้ยังเรียบง่ายและชัดเจน
มันให้บริการฟังก์ชันหลากหลาย เช่น เครื่องมือสำหรับเหตุการณ์และเว็บไซต์สนับสนุนพนักงาน นอกจากนี้ อินเทอร์เฟซผู้ใช้ยังเรียบง่ายและชัดเจน
11. iTop (เหมาะที่สุดสำหรับการดำเนินงานด้านไอทีแบบโอเพ่นซอร์สที่ปรับแต่งได้)
หากทีมของคุณต้องการควบคุมอย่างเต็มที่ในการบันทึกและจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที แพลตฟอร์มการจัดการบริการไอที (ITSM) บนเว็บของ iTop นำเสนอวิธีการที่ใช้งานได้จริง
นี่คือโซลูชัน โอเพนซอร์สและโฮสต์เอง สำหรับ ITSM และ CMDB (ฐานข้อมูลการจัดการการกำหนดค่า) ที่ช่วยให้คุณสามารถจัดการระบบตั๋ว การติดตามการเปลี่ยนแปลง และข้อมูลการกำหนดค่าได้ โดยไม่มีข้อจำกัดของเครื่องมือ SaaS ทั่วไป
CMDB ที่ยืดหยุ่นช่วยให้คุณเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์, แอปพลิเคชัน, ผู้ใช้, และเหตุการณ์ได้. และเนื่องจากมันสามารถปรับแต่งได้สูง, มันจึงเหมาะกับทีมที่มีกระบวนการที่เข้มงวดหรือข้อกำหนดการควบคุมข้อมูล.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ iTop
- ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลและปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วยระบบตรวจสอบย้อนกลับในตัว การซิงโครไนซ์ข้อมูล และกฎการตรวจสอบที่กำหนดโดยผู้ใช้
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงและรักษาความสอดคล้องตามข้อกำหนดโดยใช้ฟีเจอร์การจัดการวงจรชีวิต ซึ่งรวมถึงการเก็บถาวร การเลิกใช้ และการตั้งค่าสถานะการเปลี่ยนผ่าน
- ปรับแต่งแพลตฟอร์มได้อย่างกว้างขวาง ตั้งแต่โมเดลข้อมูลไปจนถึงเวิร์กโฟลว์ เนื่องจากเป็นซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส
- แก้ไขความสัมพันธ์และจัดการข้อมูลตามบริบทด้วยตัวแก้ไขแบบป๊อปอัพและคำสั่ง OQL ที่กรอกไว้ล่วงหน้า
- สร้างภาพการพึ่งพาของบริการเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจของเหตุการณ์และช่วยในการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง
ข้อจำกัดของ iTop
- ต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิคอย่างมากสำหรับการติดตั้งครั้งแรก การกำหนดค่า และการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
- มันขาดความสามารถในการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ที่มีความซับซ้อน การจัดตารางเวรเรียกใช้งาน และการตอบสนองอัตโนมัติ ซึ่งพบได้ในเครื่องมือเฉพาะทาง
ราคา iTop
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว iTop
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
12. GLPi (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการตั๋ว IT แบบโมดูลาร์และการติดตามสินทรัพย์)
GLPI เป็นตัวเลือกที่มั่นคงหากคุณต้องการควบคุมทรัพย์สินและบริการด้านไอทีได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายด้านลิขสิทธิ์ แพลตฟอร์ม โอเพ่นซอร์ส นี้ผสานรวมการติดตามสินค้าคงคลัง การจัดการคำขอและเหตุการณ์และการวางแผนสำรองไว้ในอินเทอร์เฟซเดียว
คุณสามารถบันทึกข้อมูลทุกอย่างตั้งแต่ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ไปจนถึงอุปกรณ์เครือข่ายและสัญญาต่าง ๆ จากนั้นเชื่อมโยงสินทรัพย์เหล่านั้นกับบัตรบริการโดยตรงเพื่อเร่งการแก้ไขปัญหา พอร์ทัลคำขอในตัว และฐานความรู้สามารถช่วยลดคำถามที่ซ้ำซ้อนได้
จากมุมมองการดำเนินงาน GLPI ทำหน้าที่เป็น ระบบบริการแบบคลาสสิก ผู้ใช้หรือระบบอัตโนมัติสามารถสร้างตั๋วได้ ซึ่งสามารถจัดหมวดหมู่เป็นเหตุการณ์หรือคำขอ ตั๋วเหล่านี้จะถูกจัดการผ่านวงจรชีวิตที่มีโครงสร้าง พร้อมการสนับสนุนสำหรับ SLA, กฎการจัดลำดับความสำคัญ และการดำเนินการอัตโนมัติ
แม้ว่าอินเทอร์เฟซจะดูพื้นฐานเมื่อเทียบกับเครื่องมือเชิงพาณิชย์ แต่การออกแบบแบบ โมดูลาร์ และการรองรับปลั๊กอินช่วยให้สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการในท้องถิ่นได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GLPi
- ผสานรวมระบบบัญชีทรัพย์สินไอทีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและ CMDB เข้ากับระบบช่วยเหลือโดยตรงเพื่อให้ได้บริบทของเหตุการณ์อย่างสมบูรณ์
- รวมศูนย์การดำเนินงานของศูนย์บริการโดยใช้ระบบตั๋วที่ทรงพลังสำหรับการจัดการเหตุการณ์, คำขอ, ปัญหา และการเปลี่ยนแปลง
- วางแผนและติดตามโครงการด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ผสานรวม
- อัตโนมัติกระบวนการทำงานและการแจ้งเตือนสำหรับการมอบหมายงาน, การยกระดับปัญหา, และการอนุมัติ
- ปรับแต่งเกือบทุกแง่มุมของแพลตฟอร์ม รวมถึงฟิลด์ข้อมูล, กระบวนการทำงาน, และกฎเกณฑ์ ให้เหมาะกับความต้องการขององค์กร
ข้อจำกัดของ GLPi
- ปลั๊กอินบางตัวอาจไม่ได้รับการสนับสนุนเสมอไป
- ต้องการทักษะทางเทคนิคภายในองค์กรอย่างมากสำหรับการติดตั้งเริ่มต้น การกำหนดค่า และการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
- ในขณะที่ฟังก์ชันการรายงาน การวิเคราะห์ การตรวจสอบ และการส่งออกไฟล์มีให้บริการแล้ว ผู้ใช้บางรายรายงานว่าพวกเขาต้องการการปรับปรุงอย่างมาก
- รุ่นชุมชนฟรีพึ่งพาการสนับสนุนผ่านฟอรัมชุมชน ซึ่งไม่มีเวลาการตอบกลับที่รับประกันเหมือนกับการสนับสนุนแบบองค์กรที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
การกำหนดราคาของ GLPi
- GLPI Network Cloud: €19/เดือน (ประมาณ $21.73/เดือน)
- แบบติดตั้งในองค์กร Basic: €100/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) (ประมาณ $114.38/เดือน)
- มาตรฐานภายในองค์กร: €300/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) (ประมาณ $343. 14/เดือน)
- ขั้นสูงภายในองค์กร: €1000/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) (ประมาณ $1143.79/เดือน)
คะแนนและรีวิว GLPi
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง GLPi อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ได้แบ่งปันความคิดเห็นนี้:
GLPI เป็นระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ไอทีและบริการไอทีที่ยอดเยี่ยมอย่างยิ่ง หนึ่งในจุดเด่นที่โดดเด่นที่สุดคือเป็นแอปพลิเคชันฟรีและโอเพนซอร์สที่ใช้สำหรับติดตามและบริหารจัดการสินทรัพย์ไอทีขององค์กรของเรา เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์, อุปกรณ์เคลื่อนที่, ซอฟต์แวร์ และบริการเครือข่าย
GLPI เป็นระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ไอทีและบริการไอทีที่ยอดเยี่ยมอย่างยิ่ง หนึ่งในจุดเด่นที่โดดเด่นที่สุดคือเป็นแอปพลิเคชันฟรีและโอเพนซอร์สที่ใช้สำหรับติดตามและบริหารจัดการสินทรัพย์ไอทีขององค์กรของเรา เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์, อุปกรณ์เคลื่อนที่, ซอฟต์แวร์ และบริการเครือข่าย
13. BigPanda (ดีที่สุดสำหรับการเชื่อมโยงเหตุการณ์และการทำงานอัตโนมัติด้วย AI)
BigPanda เป็นแพลตฟอร์ม AIOps และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถจัดการกับปริมาณข้อมูลและคำเตือนที่ล้นหลามซึ่งเกิดจากสภาพแวดล้อม IT สมัยใหม่
ซอฟต์แวร์ช่วยให้คุณมีสมาธิเมื่อมีการแจ้งเตือนเข้ามาจากทุกทิศทาง ด้วยการดึงข้อมูลจากเครื่องมือตรวจสอบทั้งหมดของคุณและแปลงเป็น เหตุการณ์ที่ชัดเจนและสามารถดำเนินการได้ มันช่วยตัดผ่านเสียงรบกวนและช่วยให้คุณเห็นสิ่งที่สำคัญจริงๆ
ความสามารถในการเรียนรู้ของเครื่อง ของมันสามารถจัดกลุ่มการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้อง ระบุสาเหตุที่แท้จริง และกรองสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไป เพื่อให้ทีมของคุณสามารถระบุรูปแบบต่างๆ ทั่วทั้งโครงสร้างพื้นฐานและจัดสรรความพยายามในการตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ด้วย แดชบอร์ด ที่มุ่งเน้นแนวโน้มของเหตุการณ์ ประสิทธิภาพของทีม และสุขภาพของแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์การจัดการการปฏิบัติการด้านไอทีมอบการมองเห็นที่จำเป็นในการตรวจจับปัญหาเชิงระบบและปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติการในระดับที่ใหญ่ขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ BigPanda
- เชื่อมโยงและจัดลำดับความสำคัญของแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติด้วยการใช้การเชื่อมโยงเหตุการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- อัตโนมัติการตรวจจับเหตุการณ์, การจัดลำดับความสำคัญ, และการแก้ไข, พร้อมรับข้อมูลเชิงลึกที่อธิบายได้จาก AI
- ลดความเหนื่อยล้าจากการแจ้งเตือนและเสียงรบกวน ช่วยให้ทีมปฏิบัติการสามารถมุ่งเน้นความสนใจไปที่ปัญหาที่มีผลกระทบต่อการให้บริการอย่างแท้จริง
- เร่งการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงโดยใช้ประโยชน์จาก AI เชิงสร้างสรรค์เพื่อค้นหาเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันในอดีตและวิเคราะห์ข้อมูลเหตุการณ์
- เสริมสร้างเหตุการณ์โดยอัตโนมัติด้วยบริบทที่เกี่ยวข้อง เช่น การปรับใช้โค้ด การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐาน และข้อมูลในอดีต
ข้อจำกัดของ BigPanda
- บางครั้งการแจ้งเตือนยังคงปรากฏอยู่บนแดชบอร์ดแม้ว่าจะได้รับการแก้ไขแล้ว
- ประสิทธิภาพของมันขึ้นอยู่กับความคุณภาพและความสมบูรณ์ของข้อมูลการตรวจสอบและการสังเกตขององค์กร
- มันไม่มีความสามารถในการจัดตารางงานหรือการจัดการสินทรัพย์ในตัว; มันถูกออกแบบมาเพื่อเชื่อมโยงเหตุการณ์และรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเท่านั้น
ราคาของ BigPanda
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ BigPanda
- G2: 4. 5/5 (110+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง BigPanda อย่างไรบ้าง?
ตรงจากบทวิจารณ์ G2:
เราชื่นชอบที่ BigPanda สามารถผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์ภายนอกของเราได้อย่างง่ายดาย เพื่อรวบรวมข้อมูลและการแจ้งเตือนเหตุการณ์ต่าง ๆ ไว้ที่เดียว ฝ่ายสนับสนุนลูกค้ามีการตอบสนองต่อคำถามและคำร้องขอของเราอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
เราชื่นชอบที่ BigPanda สามารถผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์ภายนอกของเราได้อย่างง่ายดาย เพื่อรวบรวมข้อมูลและการแจ้งเตือนเหตุการณ์ต่าง ๆ ไว้ด้วยกัน ฝ่ายสนับสนุนลูกค้ามีความรวดเร็วในการตอบข้อซักถามและคำร้องขอความช่วยเหลือของเรา
14. Ivanti Service Manager (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามวงจรชีวิตของสินทรัพย์และบริการด้านไอที)
Ivanti Neurons สำหรับ ITSM ช่วยให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นเรื่องง่ายด้วยการติดตามทุกการเปลี่ยนแปลง การอนุมัติ และการดำเนินการของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ สิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาท รายงานการปฏิบัติตามข้อกำหนดอัตโนมัติ และโปรโตคอลการจัดการการเปลี่ยนแปลงในตัว ช่วยให้คุณสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ เช่น ITIL, SOX หรือ GDPR ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เครื่องมือออกแบบเวิร์กโฟลว์แบบภาพ ช่วยให้แผนกไอทีสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ละเอียดโดยไม่ต้องเขียนโค้ดหรือเขียนโค้ดน้อยสำหรับการจัดเส้นทางเหตุการณ์ การอนุมัติ และงานแก้ไขปัญหา ความสามารถในการรวม ITSM เข้ากับผลิตภัณฑ์การจัดการและรักษาความปลอดภัยของปลายทางอื่นๆ ของ Ivanti ช่วยให้ทีมสนับสนุนสามารถบันทึกและติดตามเหตุการณ์และดำเนินการโดยตรงได้
แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ ของแพลตฟอร์มนี้ช่วยให้มองเห็นความพร้อมในการตรวจสอบได้ทุกเมื่อ โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือแยกต่างหาก
คุณสมบัติเด่นของ Ivanti Service Manager
- ส่งมอบคุณค่าเชิงกลยุทธ์และเร่งการให้บริการด้วยแชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI การจัดการบริการเชิงรุก และ ITSM ที่มีคำแนะนำ
- รวมการจัดการบริการเข้ากับการจัดการจุดสิ้นสุดและความปลอดภัยเพื่อการดำเนินงานด้านไอทีที่บูรณาการมากขึ้น
- เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานสินทรัพย์ไอที รวมถึงการค้นหาสินทรัพย์ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย และการจัดการการกำหนดค่า
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับระบบของบุคคลที่สามมากกว่า 1,000 ระบบ ด้วยตัวเชื่อมต่อที่แข็งแกร่ง
ข้อจำกัดของ Ivanti Service Manager
- ระบบผู้ดูแลและระบบวิเคราะห์อาจดูล้าสมัยไปบ้างเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
- เนื่องจากความซับซ้อนของระบบ แพลตฟอร์มนี้จำเป็นต้องมีทรัพยากรการบริหารจัดการที่เฉพาะทางสำหรับการตั้งค่าและการบำรุงรักษา
- ต้นทุนการเป็นเจ้าของทั้งหมด รวมถึงค่าลิขสิทธิ์และบริการการนำไปใช้ อาจมีจำนวนมาก
ราคา Ivanti Service Manager
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Ivanti Service Manager
- G2: 3. 9/5 (180+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Ivanti Service Manager อย่างไรบ้าง?
นี่คือวิธีที่ผู้ใช้คนหนึ่งอธิบายประสบการณ์ของพวกเขา:
เมื่อเริ่มต้นใช้งาน Ivanti Neurons for ITSM เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีอยู่แล้ว แต่เราพบว่ามีความยืดหยุ่นสูงและสามารถปรับแต่งให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของเราได้เป็นอย่างดี เราได้สร้างการเชื่อมต่อเพื่ออัตโนมัติกระบวนการต่าง ๆ เช่น การรับเข้าและออกจากงานของพนักงาน รวมถึงงานประจำอื่น ๆ วิศวกรฝ่ายสนับสนุนลูกค้ามีความรวดเร็วและให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี
เมื่อเริ่มต้นใช้งาน Ivanti Neurons for ITSM เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีอยู่แล้ว แต่เราพบว่ามีความยืดหยุ่นสูงและสามารถปรับแต่งให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของเราได้อย่างมาก เราได้สร้างการเชื่อมต่อเพื่ออัตโนมัติกระบวนการต่างๆ เช่น การต้อนรับพนักงานใหม่และการออกจากงาน รวมถึงงานประจำอื่นๆ วิศวกรฝ่ายสนับสนุนลูกค้ามีความตอบสนองและให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบแผนสำรองฉุกเฉินฟรีใน Word และ ClickUp
15. TOPdesk (เหมาะที่สุดสำหรับหน่วยงานภาครัฐและฝ่ายบริการการศึกษา)
TOPdesk เป็นแพลตฟอร์มการจัดการบริการที่ครอบคลุมซึ่งเป็นที่รู้จักจากการเน้นความใช้งานง่าย
มันทำให้การดำเนินงานของศูนย์บริการง่ายขึ้นสำหรับทีมสนับสนุนโดยการรวมระบบตั๋ว, การจัดการสินทรัพย์, และเครื่องมือฐานความรู้ไว้ในที่เดียว เมื่อผู้ใช้รายงานปัญหา คุณสามารถเชื่อมต่อปัญหานั้นกับปัญหาที่ผ่านมา, แบบ템เพลต, หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเพื่อเร่งการแก้ไขและลดการทำงานซ้ำ
การจัดการบริการร่วม เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้แตกต่าง ซึ่งช่วยให้แผนกต่างๆ เช่น แผนกทรัพยากรบุคคลและแผนกอาคารสถานที่ สามารถจัดการประเภทกรณีและขั้นตอนการทำงานของตนเองได้ภายในแพลตฟอร์มเดียวกัน
ทีมของคุณสามารถมอบหมายงาน, แชร์บันทึก, และยกระดับเคสได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ ในขณะเดียวกัน TOPdesk จะ ติดตามเวลาการตอบสนอง และคะแนนความพึงพอใจ ให้ข้อมูลแก่คุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของทีม
คุณสมบัติเด่นของ TOPdesk
- วางแผน ติดตาม และดำเนินการเปลี่ยนแปลงอย่างราบรื่นด้วยระบบการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ผสานรวมและระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน
- ปรับปรุงการจัดการการเปลี่ยนแปลงและปัญหาให้มีประสิทธิภาพด้วยโมดูลเฉพาะที่สนับสนุนแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ ITIL
- ทำให้ประสบการณ์ของตัวแทนและผู้ใช้ปลายทางง่ายขึ้นด้วยอินเตอร์เฟซที่สะอาด, ใช้งานง่าย, และนำทางได้สะดวก
- เพิ่มศักยภาพให้ผู้ใช้ด้วยพอร์ทัลบริการตนเองที่ใช้งานง่ายสำหรับการบันทึกเหตุการณ์และเข้าถึงบทความในฐานความรู้
- วิเคราะห์ประสิทธิภาพและตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลจากแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้, รายงานที่มีอยู่แล้ว, และเครื่องมือวิเคราะห์
ข้อจำกัดของ TOPdesk
- มันไม่สามารถผสานการทำงานกับ Google Enterprise/Admin ได้ดี
- เครื่องมือรายงานและวิเคราะห์ที่ติดตั้งมาในตัว แม้จะสามารถใช้งานได้ แต่อาจไม่มีความลึกซึ้งและรายละเอียดในระดับเดียวกับแพลตฟอร์มที่เน้นการใช้ข้อมูลมากกว่า
- แพลตฟอร์มนี้ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่มีความเร็วสูงและเรียลไทม์ และขาดคุณสมบัติการแจ้งเตือนขั้นสูงและการจัดตารางเวร
ราคา TOPdesk
- ทดลองใช้ฟรี 30 วัน
- จำเป็น: $76/เดือน ต่อตัวแทน
- จองแล้ว: $109/เดือน ต่อตัวแทน
- ยอดเยี่ยม: $155/เดือน ต่อตัวแทน
คะแนนและรีวิว TOPdesk
- G2: 4. 2/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง TOPdesk อย่างไรบ้าง?
ข้อความสั้น ๆจากผู้ใช้จริง:
TOPdesk เป็นตัวเลือกที่เหมาะสม ใช้งานง่าย และฉันยังได้รับคำตอบอย่างรวดเร็วสำหรับคำถามต่าง ๆ อีกด้วย มันนำเสนอฟังก์ชันที่น่าทึ่งซึ่งช่วยให้ฉันสามารถสร้างระบบแบบโมดูลาร์และปรับแต่งได้อย่างง่ายดาย
TOPdesk เป็นตัวเลือกที่เหมาะอย่างยิ่ง ใช้งานง่าย และฉันยังได้รับคำตอบอย่างรวดเร็วสำหรับคำถามต่าง ๆ อีกด้วย มันนำเสนอฟังก์ชันที่น่าทึ่งซึ่งช่วยให้ฉันสามารถสร้างระบบแบบโมดูลาร์และปรับแต่งได้อย่างง่ายดาย
📖 อ่านเพิ่มเติม: ตัวอย่างแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจสำหรับองค์กรที่มีความยืดหยุ่น
16. NinjaOne (เหมาะที่สุดสำหรับ MSP ที่ต้องการการตรวจสอบระยะไกลแบบเบา)
NinjaOne คือ แพลตฟอร์มการดำเนินงานด้านไอทีแบบครบวงจร ที่ผสานรวมการตรวจสอบและจัดการระยะไกล (RMM) การจัดการอุปกรณ์ปลายทาง และการออกตั๋วงานช่วยเหลือเข้าด้วยกันอย่างแน่นหนา
มันทำให้ทีมไอทีสามารถควบคุมทุกอุปกรณ์ได้ไม่ว่าอุปกรณ์เหล่านั้นจะอยู่ที่ใดก็ตาม มันทำให้การจัดการ จุดเชื่อมต่อ ง่ายขึ้นโดยการอัตโนมัติการอัปเดตแพตช์บนระบบปฏิบัติการ Windows, macOS, และ Linux และให้คุณแก้ไขปัญหาได้จากระยะไกลก่อนที่ปัญหาเล็ก ๆ จะกลายเป็นปัญหาใหญ่
ด้วย การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ เครื่องมือสำรองข้อมูล และการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่รวมอยู่ในระบบ คุณสามารถปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและลดการพึ่งพาหลายระบบได้ หากการจัดการโครงสร้างพื้นฐานของคุณในระดับใหญ่เป็นสิ่งสำคัญ NinjaOne มอบการควบคุมและความครอบคลุมที่คุณต้องการ
คุณสมบัติเด่นของ NinjaOne
- ตรวจสอบและจัดการอุปกรณ์ปลายทางจากระยะไกลโดยใช้ การตรวจสอบและจัดการระยะไกล (RMM) เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของอุปกรณ์แบบเรียลไทม์
- สร้างตั๋วโดยอัตโนมัติโดยตรงจากการแจ้งเตือนของจุดสิ้นสุด เช่น การเตือนประสิทธิภาพ การทำงานล้มเหลว หรือปัญหาด้านความปลอดภัย
- ทำให้การPLOYแพตช์และการอัปเดตซอฟต์แวร์เป็นระบบอัตโนมัติด้วยเครื่องมือการจัดการแพตช์ที่แข็งแกร่ง และลดช่องโหว่
- เพิ่มข้อมูลเชิงลึกและบริบทที่สมบูรณ์ให้กับทุกตั๋วโดยอัตโนมัติ ด้วยข้อมูลจากอุปกรณ์ที่จัดการอยู่ รวมถึงฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และประวัติการทำงาน
- ปกป้องข้อมูลด้วยตัวเลือกการสำรองข้อมูลอัตโนมัติและการกู้คืนจากภัยพิบัติสำหรับอุปกรณ์และเซิร์ฟเวอร์
ข้อจำกัดของ NinjaOne
- มันออกจากระบบคุณตลอดเวลา และผู้ใช้บางคนบ่นว่าได้รับข้อความ 'หมดเวลาเนื่องจากไม่มีการใช้งาน'
- แพลตฟอร์มนี้มุ่งเน้นไปที่เหตุการณ์ที่เกิดจากจุดสิ้นสุดที่ได้รับการจัดการ และไม่ได้ออกแบบมาให้เป็นศูนย์กลางสำหรับเหตุการณ์ระดับเครือข่าย, คลาวด์, หรือแอปพลิเคชัน
- ตัวเลือกการปรับแต่งภายในโมดูลระบบช่วยเหลือมีข้อจำกัดมากกว่าเมื่อเทียบกับความยืดหยุ่นที่แอปพลิเคชันระบบบริการแบบสแตนด์อโลนมอบให้
ราคาของ NinjaOne
- ราคาที่กำหนดเอง
NinjaOne คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (2300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (240+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง NinjaOne อย่างไรบ้าง?
ตามที่ผู้วิจารณ์ท่านหนึ่งกล่าวว่า:
การใช้งานที่ง่าย ความเรียบง่ายในการใช้ฟีเจอร์ต่างๆ และแพลตฟอร์มที่ทำงานได้ตามที่คาดหวัง นอกจากนี้ยังมีการอัปเดตฟีเจอร์อย่างสม่ำเสมอ โดยนำข้อเสนอแนะจากชุมชนมาปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
การใช้งานที่ง่าย ความเรียบง่ายในการใช้ฟีเจอร์ต่างๆ และแพลตฟอร์มที่ทำงานได้ตามที่คาดหวัง นอกจากนี้ยังมีการอัปเดตฟีเจอร์อย่างสม่ำเสมอ โดยรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนและนำข้อเสนอแนะเหล่านั้นไปพัฒนาในผลิตภัณฑ์
📖 อ่านเพิ่มเติม: แชทบอทฐานความรู้ชั้นนำเพื่ออัตโนมัติการสนับสนุนลูกค้า
ติดตามและจัดการเหตุการณ์ด้วย ClickUp
ไม่ว่าเทคโนโลยีของคุณจะซับซ้อนเพียงใด สิ่งที่สำคัญคือทีมของคุณสามารถตอบสนองต่อปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพียงใดเมื่อเกิดปัญหาขึ้น ซอฟต์แวร์การจัดการเหตุการณ์ที่ดีที่สุดจะช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมได้ชัดเจน อัตโนมัติการทำงาน ลดความวุ่นวาย และทำให้ทุกคนทำงานร่วมกันอย่างเป็นหนึ่งเดียวตั้งแต่การแจ้งเตือนครั้งแรกจนถึงการแก้ไขปัญหาอย่างสมบูรณ์
หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่น ใช้งานง่าย และออกแบบมาเพื่อรองรับสภาพแวดล้อมที่มีความกดดันสูง ClickUp ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ
ตั้งแต่การปรับแต่งขั้นตอนการทำงานของงานและการแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์ ไปจนถึงการรายงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI และบันทึกการประชุมอัจฉริยะ นี่คือแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้สำหรับทีม IT, DevOps และทีมปฏิบัติการ
ลงทะเบียนบน ClickUpฟรีวันนี้! ✅