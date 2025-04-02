Trello vs. Jira: เครื่องมือบริหารโครงการใดที่เหมาะกับคุณ?

บางทีมทำงานอย่างรวดเร็วด้วยบอร์ดภาพ บางทีมต้องการขั้นตอนการทำงานที่ละเอียดและการรายงาน การเลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการไม่ใช่เรื่องง่ายเพียงแค่เลือกสิ่งที่ 'ได้รับความนิยม'
Trello กับ Jira เป็นประเด็นถกเถียงที่พบบ่อยในหมู่ผู้จัดการโครงการ และการเลือกผิดอาจทำให้ทีมทำงานช้าลงแทนที่จะช่วยให้พวกเขาทำงานได้เร็วขึ้น 🪢
Trello ง่ายและมองเห็นได้ชัดเจน; Jira ทรงพลังแต่ซับซ้อน
อันไหนที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณมากที่สุด? มาดูรายละเอียดกัน ⚒️
⏰ สรุป 60 วินาที
Trello และ Jira—เครื่องมือจัดการโครงการยอดนิยมสองตัว—มีจุดแข็งเฉพาะตัวสำหรับผู้จัดการโครงการและผู้นำทีม
- Trello: เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการเครื่องมือจัดการงานที่เรียบง่ายและมองเห็นภาพได้ชัดเจน เพื่อจัดระเบียบและติดตามโครงการโดยไม่ต้องเรียนรู้ซับซ้อน Jira: เหมาะสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile หรือธุรกิจที่ต้องการฟีเจอร์การจัดการโครงการขั้นสูง รวมถึงกระบวนการ Agile การติดตามบั๊ก และเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้
- การแยกคุณสมบัติของ Trello และ Jira: 1. อินเทอร์เฟซผู้ใช้และคุณสมบัติขั้นสูง: Trello มีอินเทอร์เฟซแบบง่ายสไตล์ Kanban สำหรับการติดตามที่ง่าย แต่ขาดเครื่องมือการจัดการโครงการขั้นสูง ในขณะที่ Jira มีคุณสมบัติที่ลึกซึ้ง เช่น การพึ่งพาของงานและกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้ 2. ความซับซ้อน: Trello มีความใช้งานง่ายพร้อมฟังก์ชันการลากและวางที่สะดวก และ Jira อาจมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันเนื่องจากคุณสมบัติที่ครอบคลุม
- ClickUpผสานความเรียบง่ายของ Trello เข้ากับความยืดหยุ่นของ Jira ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบ ทำงานร่วมกัน และปรับปรุงกระบวนการโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ClickUp สำหรับการจัดการโครงการ นำเสนอแพลตฟอร์มศูนย์กลางเพื่อประสานงานทีม ClickUp Brain ให้ข้อมูลเชิงลึกด้วย AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ClickUp Board View ช่วยติดตามงานและโครงการในรูปแบบกระดาน Kanban ClickUp Automations อัตโนมัติงานและกระบวนการทำงานซ้ำๆ ClickUp Chat, Docs, และ Whiteboards สนับสนุนการทำงานร่วมกันและการสื่อสารของทีมแบบเรียลไทม์
- ClickUp สำหรับการจัดการโครงการ นำเสนอแพลตฟอร์มศูนย์กลางเพื่อประสานงานทีม
- ClickUp Brain มอบข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- มุมมองบอร์ด ClickUp ช่วยติดตามงานและโครงการในรูปแบบบอร์ดสไตล์คัมบัง
- ClickUp Automations อัตโนมัติการทำงานซ้ำและกระบวนการทำงาน
- ClickUp Chat, เอกสาร, และกระดานไวท์บอร์ด รองรับการทำงานร่วมกันและการสื่อสารของทีมได้อย่างราบรื่นแบบเรียลไทม์
Trello คืออะไร?
Trello เป็นเครื่องมือจัดการโครงการแบบภาพที่ช่วยให้บุคคลและทีมจัดระเบียบ จัดลำดับความสำคัญ และทำงานร่วมกันในภารกิจและโครงการต่างๆ
โดยใช้รูปแบบอินเทอร์เฟซแบบคัมบัง (Kanban) Trello แบ่งงานออกเป็นบอร์ด (โครงการหรือขั้นตอนการทำงาน) รายการ (ขั้นตอนความคืบหน้า) และบัตร (งานหรือรายการแต่ละรายการ) ซึ่งทำให้สามารถเห็นได้ง่ายว่าอะไรกำลังดำเนินการอยู่ อะไรคือขั้นตอนถัดไป และอะไรเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งหมดนี้สามารถดูได้ในคราวเดียว
Trello ทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น หากคุณเคยจดบันทึกงานบนกระดาษโน้ตแล้วเคลื่อนย้ายไปมา คุณก็เข้าใจแนวคิดนี้แล้ว กระดาน รายการ และบัตรทำให้การติดตามโครงการเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่ารูปแบบงานจะซับซ้อนเพียงใด นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งได้อย่างสูง—ทีมสามารถปรับแต่งกระบวนการทำงานให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรม กระบวนการ หรือความชอบส่วนบุคคลได้
🧠 เกร็ดความรู้: Trello ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกเป็นโครงการภายในสำหรับFog Creek Softwareในปี 2011 ต่อมาได้แยกตัวออกมาเป็นบริษัทของตัวเองก่อนที่จะถูกซื้อกิจการโดย Atlassian ในปี 2017
คุณสมบัติของ Trello
ระบบบอร์ดและบัตรของ Trello ช่วยให้การจัดระเบียบงานเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าคุณจะกำลังวางแผนแคมเปญการตลาด จัดการการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ หรือเพียงแค่ต้องการให้ทีมของคุณทำงานเป็นระบบ
แต่ Trello มีมากกว่าฟังก์ชันการลากและวางพื้นฐานสำหรับการติดตามโครงการ มาสำรวจคุณสมบัติที่ดีที่สุดของมันกันเถอะ 🖋️
คุณสมบัติ #1: ระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI
Trello นำเสนอ Butler ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อช่วยทำงานซ้ำๆ ให้อัตโนมัติ Trello Power-Up นี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างกฎ ปุ่ม และคำสั่งที่กำหนดเองเพื่อจัดการทุกอย่างตั้งแต่การจัดการโครงการไปจนถึงการมอบหมายงานโดยอัตโนมัติ คุณสามารถตั้งค่าทริกเกอร์และดำเนินการอัตโนมัติเพื่อทำให้เวิร์กโฟลว์ของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น
บัตเลอร์ยังรองรับการสร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองได้อีกด้วย ไม่ว่าคุณจะต้องการปุ่มระดับการ์ดเพื่อจัดการงานเฉพาะ หรือปุ่มระดับบอร์ดเพื่อจัดการหลายการกระทำพร้อมกัน คุณสามารถปรับแต่งระบบอัตโนมัติให้เหมาะสมกับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ
🧠 เกร็ดความรู้: ระบบอัตโนมัติ Butler ของ Trello เดิมทีเป็นเครื่องมือจากบุคคลที่สาม แต่ได้รับความนิยมอย่างมากจนTrello ได้เข้าซื้อกิจการและผสานรวมเข้ากับแพลตฟอร์มโดยตรง ทำให้ผู้ใช้สามารถทำงานซ้ำๆ โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
คุณสมบัติ #2: รายการตรวจสอบขั้นสูง
คุณสามารถเพิ่มรายการตรวจสอบลงในบัตร Kanbanใน Trello, มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม, และกำหนดวันครบกำหนดสำหรับแต่ละรายการได้ หากคุณได้รับมอบหมายงานอะไรบางอย่าง มันจะปรากฏในส่วน 'รายการของคุณ' บนหน้า Home ทำให้ง่ายต่อการติดตาม
นอกจากนี้ คุณจะได้รับแจ้งเตือนหากมีการเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือใกล้ถึงกำหนดส่งงาน เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวและจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ #3: คุณสมบัติการส่งอีเมลไปยังคณะกรรมการ
ฟีเจอร์ Email-to-Board ของ Trello ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนอีเมลให้เป็นงานได้อย่างง่ายดาย แต่ละบอร์ดใน Trello จะมีที่อยู่อีเมลเฉพาะของตัวเอง ซึ่งคุณสามารถค้นหาได้ภายใต้เมนูของบอร์ดนั้นใน 'การตั้งค่าการส่งอีเมลไปยังบอร์ด'
เมื่อคุณมีที่อยู่นี้แล้ว คุณสามารถส่งต่ออีเมลไปยังที่อยู่นี้ได้เลย Trello จะสร้างบัตรขึ้นมาโดยใช้หัวข้ออีเมลเป็นชื่อบัตร และเนื้อหาในอีเมลเป็นคำอธิบายของบัตร ไฟล์แนบในอีเมลก็จะถูกเพิ่มเข้าไปในบัตรด้วยเช่นกัน
การจัดการเธรดอีเมลก็ง่ายเช่นกัน หากคุณตอบกลับอีเมลภายในเจ็ดวัน Trello จะเพิ่มการตอบกลับเป็นความคิดเห็นในบัตรที่มีอยู่แล้ว ป้องกันการสร้างบัตรซ้ำ หลังจากเจ็ดวัน การตอบกลับใดๆ จะถูกเปลี่ยนเป็นบัตรใหม่ ซึ่งช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและมั่นใจว่าคุณจะไม่ลงเอยด้วยบัตรหลายใบสำหรับงานเดียวกัน
🔍 คุณรู้หรือไม่? ผู้จัดการโครงการมืออาชีพส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดดำเนินโครงการ 47% พวกเขาเชื่อว่าการจัดการประโยชน์ การจัดการทรัพยากร และการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ เป็นกระบวนการที่ท้าทายที่สุดสามประการในการฝังในโครงการ
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $17.50/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
Jira คืออะไร?
Jira เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่สร้างโดย Atlassian เพื่อช่วยให้ทีมวางแผน ติดตาม และจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มันถูกออกแบบมาสำหรับทีมที่ต้องการโครงสร้าง โดยให้ศูนย์กลางในการสร้าง จัดลำดับความสำคัญ และติดตามงาน ปัญหา และความคืบหน้า โดยไม่หลงอยู่ในรายละเอียด Jira มีให้เลือกสามเวอร์ชัน: Jira Software, Jira Service Management, และ Jira Align แต่ละเวอร์ชันถูกปรับให้เหมาะกับความต้องการที่แตกต่างกัน
🧠 เกร็ดความรู้: ชื่อของ Jiraมาจากคำว่า 'Gojira' ในภาษาญี่ปุ่น ซึ่งแปลว่าก็อดซิลล่า นี่เป็นการแสดงความเคารพต่อจุดประสงค์ดั้งเดิมของมันในการจัดการกับปัญหาซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่
คุณสมบัติของ Jira
เครื่องมือการจัดการโครงการของ Jiraถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมที่ต้องการโครงสร้างและความแม่นยำ ตั้งแต่กระบวนการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้ไปจนถึงการรายงานที่ละเอียด นี่คือสิ่งที่ทำให้มันเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมสำหรับทีม Agile 💁
คุณสมบัติ #1: เครื่องมือการพัฒนาแบบ Agile
Jira เหมาะสำหรับทีมที่ใช้ Agile อย่างมาก พร้อมด้วยคุณสมบัติมากมายที่ทำให้การจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่าย. มีให้บริการ กระดาน Agile, รวมถึงกระดาน Scrum และ Kanban, เพื่อจัดการกับกระบวนการทำงานของคุณอย่างภาพ.
กระดาน Scrum เหมาะสำหรับทีมที่ทำงานในรูปแบบสปรินต์ที่มีระยะเวลาจำกัด ในขณะที่กระดาน Kanban รองรับการจัดการงานอย่างต่อเนื่อง กระดานเหล่านี้ช่วยให้ทีมมองเห็นสถานะของงานแต่ละชิ้น ช่วยติดตามความคืบหน้าของโครงการและปรับสมดุลปริมาณงานได้อย่างง่ายดาย
🔍 คุณรู้หรือไม่? กฎของพาร์กินสันระบุว่า'งานจะขยายตัวจนเต็มเวลาที่มีอยู่สำหรับการทำให้เสร็จ' นี่คือเหตุผลที่การกำหนดเส้นตายที่ชัดเจนในการบริหารโครงการช่วยป้องกันการล่าช้าที่ไม่จำเป็นและทำให้ทีมมีสมาธิ
คุณสมบัติ #2: คุณสมบัติของงานค้าง
คุณสมบัติของ Jira ที่เรียกว่า backlog เป็นพื้นที่กลางที่ทีมธุรกิจสามารถเก็บและจัดการงานทั้งหมด, เรื่องราวของผู้ใช้, ข้อบกพร่อง, และคุณสมบัติได้. คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้โดยการลากและวางงานเหล่านั้นไปยังลำดับที่ต้องการ.
ทีมสามารถจัดระเบียบการทำงานด้วย อีปิค (งานขนาดใหญ่) และ ยูสเซอร์ สตอรี่ (งานขนาดเล็ก) ได้ ทำให้ทุกอย่างได้รับการจัดสรรอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ ยังสามารถซิงค์กับสปรินต์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทำให้คุณสามารถย้ายงานจากแบ็กล็อกเข้าสู่สปรินต์ และมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ต้องทำให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้
และหากคุณต้องการ มีตัวเลือกการปรับแต่งเพื่อกรองและปรับมุมมองของคุณให้เหมาะสม ทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบตามที่คุณต้องการ
คุณสมบัติ #3: ตัวติดตามข้อบกพร่อง
ด้วยคุณสมบัติการค้นหาที่ทรงพลัง ระบบติดตามบั๊กของ Jira ทำให้การค้นหาสิ่งที่คุณต้องการเป็นเรื่องง่าย คุณสามารถบันทึกการค้นหาของคุณเป็นฟิลเตอร์เพื่อใช้ในอนาคตได้
นี่คือรายละเอียดง่าย ๆ ของตัวเลือกการค้นหาของเครื่องมือการจัดการโครงการ:
- การค้นหาแบบง่าย สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการตัวกรอง. พึ่งพาอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อกรองตามฟิลด์เช่น โครงการ, ประเภทปัญหา, สถานะ, ผู้รับผิดชอบ, เป็นต้น.
- การค้นหาอย่างรวดเร็ว ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถพิมพ์คำสำคัญลงในแถบค้นหาเพื่อแสดงผลลัพธ์จากบทสรุปปัญหา คำอธิบาย และความคิดเห็น
- การค้นหาขั้นสูง ที่ใช้ Jira Query Language (JQL) ซึ่งช่วยให้สามารถเขียนคำสั่งค้นหาที่มีโครงสร้างโดยใช้ไวยากรณ์คล้าย SQL ได้ สามารถเข้าถึงได้โดยกด '/' แล้วกด Enter*
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: คุณสามารถใช้ ผลการค้นหาที่ปรับแต่งได้ เพื่อปรับแต่งผลการค้นหาของคุณ ทำให้ง่ายต่อการค้นหาสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณภายใน Jiraเครื่องมือ Agileยังมีตัวเลือก ประวัติสถานะการค้นหา เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานะของปัญหาเพื่อให้คุณติดตามความคืบหน้าได้ และ ปรับปรุงการค้นหา เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้น
ราคาของ Jira
- ฟรี
- มาตรฐาน: $7. 53/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $13.53/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Trello vs. Jira: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ทั้ง Trello และ Jira เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงพลังซึ่งตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน Trello ทำให้สิ่งต่าง ๆ ง่ายขึ้นด้วยกระดาน Kanban ที่ใช้งานง่าย ในขณะที่ Jira ถูกสร้างขึ้นเพื่อการจัดการโครงการที่ซับซ้อน
มาเปรียบเทียบคุณสมบัติหลักของพวกเขาเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจว่าเครื่องมือใดเหมาะสมที่สุดสำหรับทีมของคุณ 📃
|เกณฑ์
|Trello
|จิรา
|การใช้งานที่ดีที่สุด
|การจัดการงานด้วยภาพ, การทำงานร่วมกันในทีมอย่างง่ายในโครงการที่ไม่ซับซ้อน
|การบริหารโครงการอย่างครบวงจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์และแผนกไอที
|การจัดการงาน
|อินเทอร์เฟซกระดานคัมบังที่ตรงไปตรงมา พร้อมฟังก์ชันการลากและวาง
|ตัวเลือกการปรับแต่งเพิ่มเติมที่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาซอฟต์แวร์, เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันขึ้น
|การแสดงข้อมูลในรูปแบบภาพ
|มีตัวเลือกน้อยมากในแผนฟรีหรือแผนมาตรฐาน, ไม่มีแดชบอร์ด, และแผนที่มีราคาแพงกว่ามีแผนภูมิที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า
|ตัวเลือกเพิ่มเติมในแผนราคาถูกกว่า, แดชบอร์ดพร้อมแผนภูมิที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า และวิดเจ็ต 28 รายการ แต่ไม่มีเครื่องมือสร้างแผนภูมิแบบกำหนดเอง
|ระบบอัตโนมัติ
|ระบบอัตโนมัติตามกฎผ่าน Butler; การทำงานอัตโนมัติมีตั้งแต่ 250 ครั้งต่อเดือนไปจนถึงไม่จำกัด ขึ้นอยู่กับระดับการสมัครสมาชิก
|เครื่องมืออัตโนมัติตามกฎสำหรับการทำงานอัตโนมัติของงานและบอร์ดสำหรับผู้ใช้ Jira cloud ทุกคน; ฟังก์ชันการทำงานอาจถูกจำกัดขึ้นอยู่กับแผน
|การสนับสนุนแบบอไจล์และสครัม
|สามารถเข้ากับกระบวนการ Agile/Scrum ด้วยกระดาน Kanban ได้ แต่ไม่มีการรายงานแบบ Agile; กระดาน Trello ไม่สามารถติดตามหลายสปรินต์พร้อมกันได้
|ให้ฟังก์ชันการทำงานมากขึ้น รองรับวิธีการวางแผนหลายรูปแบบ และสร้างรายงานตามความต้องการ
|การติดตามเวลาแบบเรียลไทม์
|ไม่มีระบบติดตามเวลาในตัว จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม
|คุณสมบัติที่มีอยู่ในระบบพร้อมการตั้งค่าการกำหนดค่าอย่างละเอียดสำหรับสิทธิ์ของผู้ใช้และรายงานการติดตามเวลาอย่างละเอียด
|กระดานคัมบัง
|เรียบง่าย ปรับแต่งได้ ดึงดูดสายตา
|ฟังก์ชันการทำงานที่ใกล้เคียงกัน ติดตั้งและใช้งานได้ง่าย แต่ให้ความรู้สึกจืดชืดและแข็งทื่อ
|ราคา
|สามระดับ: ฟรี, ธุรกิจ (15 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้), องค์กร (ราคาตามตกลง)
|ฟรี, มาตรฐาน (7.53 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้), พรีเมียม (13.53 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้), เอ็นเตอร์ไพรส์ (ราคาตามตกลง)
|คุณสมบัติพื้นฐาน
|กระดานคัมบัง, รายการ, บัตร
|กระดานคัมบัง, กระดานสครัม, สปรินต์ Jira
|ความร่วมมือ
|การส่งข้อความ, SMS, การแจ้งเตือนแบบพุช, ความคิดเห็น, การกล่าวถึง
|การมอบหมายงานทีม, การส่งข้อความ, การแชร์ไฟล์
|รายงาน
|ไม่มีการรายงาน
|แผนภูมิการเผาไหม้และอื่นๆ
|การผสานรวม
|ไม่มีการเชื่อมต่อฟรี
|การผสานรวม Jiraไม่จำกัด
คุณสมบัติ #1: ส่วนติดต่อผู้ใช้
อินเตอร์เฟซที่สะอาดและใช้งานง่ายสามารถทำให้การจัดการงานของคุณง่ายขึ้นหรือยากลงได้ มาดูกันว่าเครื่องมือเหล่านี้เปรียบเทียบกันอย่างไร
Trello
Trello เป็นที่รู้จักกันดีในด้านอินเทอร์เฟซบอร์ดคัมบังที่ใช้งานง่ายและดึงดูดสายตา การตั้งค่าโครงการใหม่รู้สึกง่ายดาย ทำให้เป็นที่ชื่นชอบในหมู่ผู้เริ่มต้นและผู้ที่ชอบการจัดการงานพื้นฐาน
จิรา
Jira มีคุณสมบัติและตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย ซึ่งยอดเยี่ยมสำหรับการปรับเครื่องมือให้เหมาะกับความต้องการของโครงการที่ซับซ้อน อย่างไรก็ตาม ความหลากหลายนี้อาจทำให้รู้สึกท่วมท้นในตอนแรก ส่งผลให้เส้นทางการเรียนรู้มีความชันมากขึ้น
🏆 ผู้ชนะ: Trello, สำหรับความเรียบง่ายและใช้งานง่ายในหลากหลายโครงการ
⚙️ โบนัส:ลองใช้เทมเพลต Trelloเพื่อเริ่มต้นโครงการของคุณด้วยเวิร์กโฟลว์ที่เตรียมไว้ล่วงหน้า ทำให้การเริ่มต้นเป็นเรื่องง่ายและจัดระเบียบได้โดยไม่จำเป็นต้องสร้างใหม่ทั้งหมด
คุณสมบัติ #2: คุณสมบัติการจัดการงาน
การจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพคือหัวใจของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทุกประเภท นี่คือวิธีที่แพลตฟอร์มเหล่านี้เปรียบเทียบกัน
Trello
Trello มอบประสบการณ์การจัดการงานที่ตรงไปตรงมา คุณสามารถสร้างการ์ดสำหรับแต่ละงานหรือรายการงาน ลากและวางการ์ดเหล่านั้นระหว่างรายการเพื่อแสดงความคืบหน้า และยังสามารถเพิ่มรายการตรวจสอบ วันที่ครบกำหนด และไฟล์แนบได้อีกด้วย เป็นระบบที่เรียบง่ายซึ่งช่วยให้ทุกอย่างอยู่ในสายตาและควบคุมได้
จิรา
ในทางกลับกัน Jira เป็นศูนย์บัญชาการโครงการที่ครบวงจร
มันมอบความสามารถขั้นสูง เช่น การตั้งค่าการพึ่งพาของงาน การสร้างงานย่อย และการเลือกประเภทบอร์ดต่างๆ ซึ่งทำให้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมและโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องการการวางแผนและการดำเนินการอย่างละเอียดถี่ถ้วน
🏆 ผู้ชนะ: เสมอกัน! Trello โดดเด่นในการจัดการงานที่ตรงไปตรงมา ในขณะที่ Jira เชี่ยวชาญในการตอบสนองความต้องการของโครงการที่ซับซ้อน
🔍 คุณรู้หรือไม่? หนึ่งในโครงการที่ล้มเหลวและมีค่าใช้จ่ายสูงที่สุดคือระบบลำเลียงกระเป๋าอัตโนมัติของสนามบินนานาชาติเดนเวอร์ เดิมทีมีแผนจะดำเนินการภายในระยะเวลา 3 ปี ด้วยงบประมาณ 193 ล้านดอลลาร์ แต่เนื่องจากความล่าช้าและปัญหาทางเทคนิค ทำให้ค่าใช้จ่ายพุ่งสูงถึง 560 ล้านดอลลาร์ ก่อนที่โครงการจะถูกยกเลิกในที่สุด
คุณสมบัติ #3: การติดตามเวลา
การติดตามเวลาช่วยให้โครงการดำเนินไปตามกำหนดเวลา มาเปรียบเทียบกันว่าแต่ละเครื่องมือจัดการเรื่องนี้อย่างไร
Trello
มันไม่ได้มาพร้อมกับระบบติดตามเวลาในตัว หากการติดตามระยะเวลาของงานเป็นสิ่งสำคัญ คุณจะต้องผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม ซึ่งอาจเพิ่มขั้นตอนและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
จิรา
เวลาคือเงิน และ Jira ช่วยให้คุณติดตามทั้งสองอย่างได้
ด้วยคุณสมบัติการติดตามเวลาที่ติดตั้งไว้ในตัว คุณสามารถบันทึกเวลาทำงานได้โดยตรงภายในงาน, ตรวจสอบความคืบหน้า, และสร้างรายงานได้
🏆 ผู้ชนะ: จิระ, สำหรับความสามารถในการติดตามเวลาที่ครอบคลุม
Jira vs. Trello บน Reddit
เราได้ไปที่ Reddit เพื่อดูว่าผู้คนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการถกเถียงระหว่าง Jira กับ Trello คุณจะพบกับความคิดเห็นที่หนักแน่นมากมายเมื่อค้นหาการสนทนาเกี่ยวกับเครื่องมือทั้งสองนี้ ผู้ใช้บางคนยืนยันว่า Trello ใช้งานง่าย ในขณะที่คนอื่นๆ ชอบความสามารถในการจัดการโครงการขั้นสูงของ Jira มากกว่า
มาดูกันว่าพวกเขาพูดอะไรบ้าง! 💪
ความเรียบง่ายของ Trello ทำให้เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นกับการจัดการโครงการ:
ตอนนี้ใช้ Trello ไปก่อน JIRA ซับซ้อนกว่า... Trello ค่อนข้างง่ายแต่ขยายและทำอะไรได้เกือบทุกอย่างที่คุณต้องการ อย่างไรก็ตาม หากคุณเริ่มทำสิ่งที่มีความซับซ้อนสูงในปริมาณมาก คุณจะเริ่มต้องการฟีเจอร์เฉพาะทางที่ JIRA มีให้มากกว่า คุณอาจจะสามารถจัดการกับ Trello ได้ แต่คุณอาจจะต้องลงทุนทำงานซ้ำซ้อนโดยไม่จำเป็น
เมื่อพูดถึงความสามารถของ Jira ในการจัดการโครงการที่ซับซ้อน อีกหนึ่งผู้ใช้ Reddit กล่าวว่า:
Trello ไม่สามารถขยายขนาดได้ดีเลย และไม่มีคุณสมบัติที่แข็งแกร่งมากขึ้นเลย แน่นอนว่ามันมีประโยชน์สำหรับงานที่เบามาก ๆ แต่หากคุณต้องการใช้สำหรับการพัฒนาเกมหรือการติดตามบั๊ก คุณอาจต้องการใช้ Jira หรือระบบอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติมากขึ้นสำหรับการวางแผนเส้นทาง การติดตามบั๊ก และอื่น ๆ
ผู้ใช้บางรายเห็นด้วยว่าคุณควรเลือกใช้เครื่องมือที่ตรงกับความคาดหวังของคุณ:
JIRA นั้นยอดเยี่ยมจริง ๆ หากคุณสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง พร้อมกับการผสานระบบต่าง ๆ และสิ่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่จริง ๆ แล้วมันต้องการผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดีเพื่อตั้งค่าให้เหมาะกับทีมของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ…อย่างไรก็ตาม สำหรับโปรเจ็กต์เล็ก ๆ นั้น มันอาจมากเกินไปอย่างแน่นอน Trello เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการติดตามรายการที่ต้องทำ แต่มันไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอเมื่อต้องจัดการกับโปรเจ็กต์การพัฒนาซอฟต์แวร์
🔍 คุณทราบหรือไม่? การแพร่ระบาดของโรคได้เร่งให้เกิดการนำมาใช้ของระบบการทำงานจากที่ไหนก็ได้ (work from anywhere) อย่างรวดเร็ว ประมาณ61% ของผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโครงการทำงานจากระยะไกลอย่างน้อยบางส่วนของเวลา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเลือกโซลูชันการจัดการโครงการที่เหมาะสม เช่น ClickUp นั้นมีความสำคัญมากกว่าที่เคยเพื่อการร่วมมือที่ราบรื่น
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Trello เทียบกับ Jira
ไม่สามารถเลือกได้ระหว่าง Trello และ Jira?
นี่คือเคล็ดลับการจัดการโครงการ: พิจารณาเครื่องมือที่รวมข้อดีของทั้งสองโลกเข้าด้วยกัน—ความเรียบง่ายของ Trello และพลังของ Jira เครื่องมืออย่าง ClickUp
ClickUpคือแอปสำหรับทุกเรื่องในการทำงานที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น 🤩
มาดูกันว่าทำไมคุณต้องพิจารณาเรื่องนี้โดยด่วน! ⚡
ClickUp หนึ่งเหนือกว่าอันดับ 1: การจัดการโครงการ
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ClickUp
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ClickUpช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบสำหรับทีมทุกขนาด ด้วยฟิลด์ที่สามารถปรับแต่งได้ สถานะงานและแดชบอร์ด ClickUp เครื่องมือนี้มอบความยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองกระบวนการทำงานที่หลากหลาย
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของมันทำให้การนำทางเป็นเรื่องง่าย แม้แต่สำหรับผู้ใช้ใหม่ และยังมีโหมดออฟไลน์สำหรับการทำงานที่ไม่สะดุด แอปมือถือช่วยให้ทีมเชื่อมต่อและมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม
คลิกอัพ เบรน
ClickUp Brainคือชุดฟีเจอร์ AI ที่ทำงานด้วยบทสนทนา เข้าใจบริบท และปรับตามบทบาท ซึ่งพร้อมใช้งานทั่วทั้ง ClickUp เชื่อมโยงผู้คน งาน และองค์ความรู้ขององค์กรคุณเข้าด้วยกัน เปรียบเสมือนผู้ช่วยเสมือนจริงที่ดึงข้อมูลเชิงลึกจากงาน เอกสาร แดชบอร์ด และแม้แต่แชทของคุณ เพื่อช่วยประหยัดเวลาในงานประจำ
ตัวอย่างเช่น แทนที่จะค้นหาเอกสารด้วยตนเอง คุณสามารถถาม ClickUp Brain ได้ว่า 'อะไรคือข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับโปรเจ็กต์ X?' และได้รับคำตอบทันที
ด้วยคุณสมบัติหลักสามประการ ได้แก่ AI Knowledge Manager, AI Project Manager, และ AI Writer for Work ผู้ช่วย AI สามารถจัดการทุกอย่างตั้งแต่การให้คำตอบแบบเรียลไทม์ไปจนถึงการรายงานความคืบหน้าและการอัปเดตทีมโดยอัตโนมัติ
ฉันกำลังมองหาแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ และฉันพบสิ่งที่ดีที่สุด ทันทีที่เริ่มใช้งาน ฉันรู้สึกว่า ClickUp สามารถแก้ปัญหาทั้งหมดของเราได้ และสร้างโซลูชันที่พร้อมใช้งานเพื่อประโยชน์ของเราในแบบที่ฉันไม่เคยจินตนาการไว้เลย
ฉันกำลังมองหาแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ และฉันพบสิ่งที่ดีที่สุด ทันทีที่เริ่มใช้งาน ฉันรู้สึกว่า ClickUp สามารถแก้ปัญหาทั้งหมดของเราได้ และสร้างโซลูชันที่พร้อมใช้งานทันทีเพื่อประโยชน์ของเราในแบบที่ฉันไม่เคยจินตนาการมาก่อน
จุดเด่นของ ClickUp ข้อที่ 2: มุมมองบอร์ดของ ClickUp
ทีมสามารถเลือกจากมุมมอง ClickUpมากกว่า 15 แบบเพื่อติดตามความคืบหน้าและจัดการงานตามความต้องการของพวกเขา
มุมมองบอร์ด ClickUp
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการกับงานส่วนตัวหรือบริหารโครงการของทีมอย่างเต็มรูปแบบมุมมองบอร์ดของ ClickUpจะช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าได้อย่างชัดเจนและมองเห็นภาพรวม เหมือนกับบอร์ด Kanban ของ Trello ลืมการค้นหาผ่านรายการงานที่ไม่มีที่สิ้นสุดไปได้เลย!
คุณสามารถมอบหมายงาน, ใส่ความคิดเห็นโดยตรงบนการ์ด, และแนบไฟล์ได้เพื่อให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว นอกจากนี้, ขีดจำกัดงานที่กำลังดำเนินการ (WIP) ช่วยป้องกันการรับภาระงานเกินโดยจำกัดจำนวนงานในแต่ละขั้นตอน หากงานเริ่มสะสมมากขึ้น, นั่นเป็นสัญญาณให้หยุดและประเมินสถานการณ์ก่อนที่ความวุ่นวายจะเกิดขึ้น
ต้องการการจัดระเบียบเพิ่มเติมหรือไม่? ใช้ swimlanes เพื่อจัดหมวดหมู่ภารกิจตามผู้รับผิดชอบ, ความสำคัญ, หรือประเภทของโครงการ—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรักษาบอร์ดของคุณให้สะอาดและไม่รก
🧠 เกร็ดความรู้: บริษัทใหญ่หลายแห่งมี 'สุสานโครงการ' ที่ใช้บันทึกโครงการที่ล้มเหลว คลังข้อมูลเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อช่วยให้ทีมต่างๆ หลีกเลี่ยงการทำผิดพลาดซ้ำในอดีต
จุดเด่นของ ClickUp ข้อที่ 3: การทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์
ClickUp Automationsช่วยลดงานที่ซ้ำซากในการบริหารโครงการ เพื่อให้ทีมของคุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญจริง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการมอบหมายงาน อัปเดตสถานะ หรือส่งการแจ้งเตือน ทุกอย่างจัดการให้เรียบร้อย
ระบบอัตโนมัติทำงานตามกฎง่าย ๆ: 'เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น ให้ทำสิ่งนั้น'
สมมติว่าคุณกำลังจัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติที่ย้ายงานออกแบบที่เสร็จสมบูรณ์จาก 'ออกแบบ' ไปยัง 'ตรวจสอบ' ทันที พร้อมแจ้งเตือนทีมการตลาดว่าถึงเวลาที่พวกเขาต้องเข้ามาดำเนินการต่อ
รูปลักษณ์และความรู้สึกของ Jira นั้นล้าสมัยมาก ซึ่งส่งผลให้เกิดความรู้สึกเชิงลบต่อแรงจูงใจในการทำงาน นอกจากนี้ยังยากมากที่จะสร้างระบบอัตโนมัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีบอร์ดหลายอันเข้ามาเกี่ยวข้อง ClickUp โดดเด่นในทุกด้านเหล่านี้
รูปลักษณ์และความรู้สึกของ Jira นั้นล้าสมัยมาก ซึ่งส่งผลให้เกิดความรู้สึกเชิงลบต่อแรงจูงใจในการทำงาน นอกจากนี้ยังยากมากที่จะสร้างระบบอัตโนมัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีบอร์ดหลายบอร์ดเข้ามาเกี่ยวข้อง ClickUp โดดเด่นในทุกด้านเหล่านี้
📮 ClickUp Insight:92% ของพนักงานใช้วิธีการที่ไม่สอดคล้องกันในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่พลาดและการดำเนินการล่าช้า ไม่ว่าคุณจะส่งบันทึกติดตามผลหรือใช้สเปรดชีต กระบวนการมักจะกระจัดกระจายและไม่มีประสิทธิภาพ
โซลูชันการจัดการงานของ ClickUpช่วยให้การแปลงบทสนทนาเป็นงานเป็นไปอย่างราบรื่น—เพื่อให้ทีมของคุณสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายเดียวกัน
จุดเด่นของ ClickUp ข้อที่ 4: เครื่องมือการทำงานร่วมกัน
ClickUp เต็มไปด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ทำให้การทำงานเป็นทีมราบรื่นและมีประสิทธิภาพ มันเชื่อมต่อทีมระยะไกลอย่างไร้รอยต่อผ่านการแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ การแชร์เอกสาร กระดานไวท์บอร์ด และการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ กว่า 1,000 ระบบ
มาดูเครื่องมือการทำงานร่วมกันของมันกันบ้าง 💬
ClickUp Chat
ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ อีกต่อไปClickUp Chatคือศูนย์กลางการสื่อสารในตัวที่ผสานการทำงานกับงานของคุณได้อย่างไร้รอยต่อ การสนทนา โครงการ และรายการที่ต้องดำเนินการไม่ได้เพียงแค่เชื่อมต่อกัน—แต่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว
เมื่อคุณต้องการโฟกัส ClickUp Chat จะช่วยให้คุณเห็นเฉพาะการสนทนาที่สำคัญกับคุณได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ ไม่จำเป็นต้องคัดลอกและวางข้อมูลจากแชทไปยังงาน ทุกอย่างจะซิงค์กันอยู่เสมอ
คุณสมบัติเช่น โพสต์ สำหรับการประกาศ, ติดตามผล เพื่อเปลี่ยนความคิดเห็นให้กลายเป็นงาน, และการซิงค์หัวข้อไปยังงานทำให้การติดตามการสนทนาเป็นเรื่องง่าย ด้วยเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น การสร้างงาน, การติดตาม, และผู้ช่วย AI สำหรับคำตอบอย่างรวดเร็ว คุณจะมีทุกสิ่งที่คุณต้องการอยู่ในปลายนิ้วของคุณ
ดียิ่งกว่านั้น? คุณสามารถใช้การโทรด้วยเสียงและวิดีโอ (SyncUps) พร้อมสรุปโดยอัตโนมัติและรายการที่ต้องดำเนินการ ทั้งหมดในที่เดียว การเข้าถึงผ่านมือถือช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ขณะเดินทางหรือออฟไลน์ เจ๋งใช่ไหมล่ะ?
ClickUp Docs
ClickUp Docsช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บนเอกสาร วิกิ และอื่นๆ ได้โดยตรง เชื่อมต่อกับเวิร์กโฟลว์ของคุณเพื่อดำเนินการไอเดียร่วมกับทีมของคุณ โหมดโฟกัสและเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ช่วยลดความเครียดในการสร้างเนื้อหาและการแบ่งปันความรู้ ทำให้ทุกอย่างรวดเร็ว ง่าย และสนุกมากขึ้น!
กระดานไวท์บอร์ด ClickUp
ClickUp Whiteboardsมอบผืนผ้าใบเสมือนจริงสำหรับการระดมความคิดและวางแผน ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นงานที่ดำเนินการได้จริง รองรับรูปทรงต่าง ๆ เส้นเชื่อมต่อ และการผสานการทำงานกับระบบอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และจัดการเวิร์กโฟลว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เลือกตัวเลือก C(lickUp)!
Jira และ Trello ต่างก็มีคุณค่าเฉพาะตัว Trello นำเสนอวิธีการที่ตรงไปตรงมาและมองเห็นได้ชัดเจน เหมาะสำหรับโครงการที่เรียบง่าย ในขณะที่ Jira โดดเด่นในด้านคุณสมบัติขั้นสูงสำหรับกระบวนการทำงานที่ใหญ่และซับซ้อนมากขึ้น
ให้ ClickUp แอปเดียวครบทุกการทำงาน ช่วยให้การตัดสินใจของคุณง่ายขึ้น
ด้วย ClickUp คุณจะได้รับทั้งความยืดหยุ่นของบอร์ด Trello และความสามารถขั้นสูงของ Jira พร้อมโบนัสเพิ่มเติม เช่น ระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI มุมมองที่ปรับแต่งได้ และการผสานรวมที่ไร้รอยต่อ นี่คือแพลตฟอร์มครบวงจรที่สามารถเติบโตไปพร้อมกับทีมของคุณ ไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กเพียงใด
ยกระดับโซลูชันการจัดการโครงการของคุณ;ลง ทะเบียนเพื่อใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅