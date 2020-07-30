สรุปย่อ 2025 (คุณสมบัติ, ข้อดี, ข้อเสีย, และราคา)

{"@context":"https://schema. org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"อะไรคือช็อตคัต?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"ช็อตคัตคือเครื่องมือการจัดการโครงการที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ "}},{"@type":"Question","name":"ใครสามารถใช้ Shortcut ได้บ้าง?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Shortcut ถูกออกแบบมาสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นหลัก โดยเฉพาะผู้ที่ใช้วิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile, Scrum หรือ Kanban"}}]}
กำลังพิจารณาใช้ Shortcut สำหรับบริษัทของคุณหรือไม่?
Shortcut เป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันสำหรับทีมซอฟต์แวร์ยุคใหม่ที่จะช่วยให้พวกเขาขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จในการทำโครงการให้เสร็จสมบูรณ์
แต่ซอฟต์แวร์ Shortcut มีคุณสมบัติที่ถูกต้องเหมาะสมที่จะรองรับทีมของคุณหรือไม่?
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะยกตัวอย่างทีมนักพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีความทะเยอทะยานสูงมาก (และยุ่งอย่างแสนสาหัส) จาก ซิลิคอน วัลเลย์
ในรีวิว Shortcut นี้ เราจะพูดถึงคุณสมบัติ ข้อดี ข้อเสียและราคาเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจว่ามันคือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เหมาะกับคุณหรือไม่!
อะไรคือทางลัด?
Shortcut เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ ด้วยอินเทอร์เฟซแบบ Kanban ที่เรียบง่าย จึงมอบประสบการณ์ที่ปราศจากความยุ่งเหยิงเพื่อการร่วมมือในทีมที่ดีขึ้น
และนั่นก็คือปรัชญาของ Shortcut โดยสรุป — มอบแพลตฟอร์มให้ทีมซอฟต์แวร์ได้ทำงานร่วมกันและสร้างผลิตภัณฑ์ มันช่วยให้คุณ:
- วางแผนงานค้างของโครงการและสปรินต์
- อัตโนมัติและจัดการกระบวนการทำงาน
- มองเห็นความคืบหน้าของโครงการ
- ปรับปรุงโครงการให้ราบรื่นบนแพลตฟอร์มการพัฒนาซอฟต์แวร์
โดยพื้นฐานแล้ว ทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อ "ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม" ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ นั่นคือสิ่งที่บางคนเชื่อ อย่างน้อยก็บางคน!
ด้วยประสบการณ์ผู้ใช้ที่ได้รับการปรับปรุงให้เรียบง่าย ซอฟต์แวร์ Shortcut ช่วยให้ทั้งทีม วิศวกรรมหลัก และทีม การจัดการผลิตภัณฑ์ สามารถบริหารโครงการได้อย่างง่ายดาย
ใครสามารถใช้ชอร์ตคัทได้บ้าง?
ทางลัดส่วนใหญ่มีไว้สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะผู้ที่ใช้วิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบAgile,Scrum หรือKanban
ผมหมายถึง ถ้าคุณไม่ใช่ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ คุณก็ อาจจะใช้ Shortcut ได้อยู่ แต่ทำไมต้องใช้เครื่องมือที่ไม่ได้สร้างมาเพื่อคุณล่ะ?*
นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับทีมซอฟต์แวร์ระยะไกลและมีให้บริการในรูปแบบ:
- เว็บแอปพลิเคชัน
- แอปพลิเคชันเดสก์ท็อปสำหรับ Windows และ Mac
- แอปพลิเคชันมือถือสำหรับ Android และ iOS
เราแน่ใจว่าคุณกำลังสงสัยว่าคุณสมบัติของ Shortcut คืออะไรก่อนที่คุณจะซื้อซอฟต์แวร์
มาดูคุณสมบัติหลักของซอฟต์แวร์ Shortcut กัน
4 คุณสมบัติหลักของทางลัด
ทางลัดถูกสร้างขึ้นเพื่อต่อสู้กับผลกระทบจากไซโลหรือการไหลเวียนของข้อมูลที่ถูกจำกัด ซึ่งทำให้โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ช้าลง
ด้วยเหตุนี้ จึงถูกสร้างขึ้นบนหลักการของความโปร่งใสและความง่ายในการใช้งาน
ดังนั้นโดยไม่ต้องรอช้า เรามาเริ่มกันเลย!
ก. โครงการ
ในแพลตฟอร์ม Shortcut โครงการ เป็น พื้นที่ฟังก์ชันหลัก ที่ครอบคลุมทุก เรื่องราว ของโครงการ (รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวในอีกสักครู่)
ให้คิดว่าพวกเขาเป็นแผนก, ธุรกิจแนวตั้ง, หรือพื้นที่โฟกัสแบบเปิดที่สามารถ ใช้สีเพื่อแยกแยะ ได้เพื่อความสะดวกในการจดจำ
ตัวอย่างเช่น ลองดูว่าทีม Pied Piper จะสามารถกำหนดโครงการของพวกเขาใน Shortcut ได้อย่างไร
สมาชิกในทีมอย่างริชาร์ด, ดิเนช, และกิลโฟย์ ดูแล เทคโนโลยีหลักของแอป — ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นโปรเจ็กต์ต่างๆ เช่น:
- ส่วนหน้า
- แบ็กเอนด์
ในขณะเดียวกัน เพื่อนของพวกเขา เออร์ลิช บาคแมน มุ่งเน้นไปที่...
ข. เรื่องราว
เรื่องราวคือภารกิจประจำวันมาตรฐานที่ทุกคนได้รับมอบหมาย
ทางลัดช่วยให้คุณจัดประเภทงานเป็น 3 ประเภทของเรื่องราว:
- คุณสมบัติ: งานที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันการทำงานของซอฟต์แวร์
- บั๊ก: ปัญหาที่ต้องแก้ไข
- งานบ้าน: งานที่ไม่ใช่ ทั้งสองอย่างข้างต้น แต่จำเป็นต้องมอบหมาย
"ไม่ใช่ทั้งสองข้อข้างต้น?"
ใช่ครับ/ค่ะ
นั่นเป็นการจัดหมวดหมู่ที่กว้างมากสำหรับงานบ้าน
แต่นั่นคือสิ่งที่คุณต้องรับมือกับเครื่องมือการจัดการโครงการซอฟต์แวร์นี้
ถ้าคุณไม่ใช่ทีมซอฟต์แวร์ คุณจะต้องเจอกับงานบ้านมากมายมหาศาลอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ คุณสามารถสร้างเทมเพลตสำหรับประเภทเรื่องราวเหล่านี้และเพิ่มงาน ภายใน แต่ละเรื่องราวได้ อย่างไรก็ตาม แต่ละเรื่องราว ควรถูกวางไว้ภายในโปรเจกต์
ผู้ใช้ทำงานบนเรื่องราว (Stories) ตามกระบวนการทำงานของโครงการ (Project's workflow) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ปรับแต่งตามขั้นตอนเพื่อทำให้โครงการเสร็จสมบูรณ์
นี่คือตัวอย่างของขั้นตอนการทำงานทั่วไป:
ไม่ได้กำหนด -> กำหนดแล้ว -> กำลังดำเนินการ -> อยู่ระหว่างการตรวจสอบ -> เสร็จสมบูรณ์
คุณยังสามารถ ปรับแต่ง สิ่งนี้ให้เหมาะกับความต้องการของโครงการของคุณได้
ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถปรับแต่งวิธีการที่ทุกเรื่องราวเคลื่อนจากแนวคิดไปสู่การเสร็จสมบูรณ์ได้ ซึ่งอาจทำให้คุณได้รับการชื่นชมที่ หายาก จากวิศวกรเครือข่าย Gilfoyle:
นอกจากนี้ หากผู้จัดการผลิตภัณฑ์ต้องการตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการของตน พวกเขาเพียงแค่ไปที่ หน้า Storiesหน้านี้จะคล้ายกับกระดาน Kanban ซึ่งแต่ละงานจะถูกจัดวางเป็นบัตร และงานที่มีความสำคัญสูงสุดจะปรากฏอยู่ที่ด้านบนของแต่ละคอลัมน์
ที่นี่ คุณสามารถลากและวางแต่ละการ์ดเพื่ออัปเดตความคืบหน้า หรือจัดเรียงตามประเภทเรื่องราวเพื่อการร่วมมือที่รวดเร็ว
นี่เหมาะมากสำหรับคนอย่างจาเร็ด ที่รักทุกสิ่งที่เกี่ยวกับ Scrum และ Agile!
ค. มหากาพย์และเหตุการณ์สำคัญ
คุณอาจมีเรื่องราวหลายร้อยเรื่องที่สมาชิกในทีมของคุณต้องทำ
แต่คุณจัดการทั้งหมดนั้นได้อย่างไร?
นั่นคือจุดที่ เรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ เข้ามาเกี่ยวข้อง
น่าเสียดายที่มันไม่ได้น่าตื่นเต้นอย่างที่ฟังดู
มหากาพย์เป็นเพียง แค่ หมวดหมู่เท่านั้น
สำหรับการจัดการงานที่ง่าย คุณสามารถรวมกลุ่มเรื่องราว (แม้จะมาจากหลายโปรเจกต์) เข้าด้วยกันในหนึ่ง Epic
ท้ายที่สุดแล้ว เรื่องราวต่างหากที่สร้างตำนานอันยิ่งใหญ่! เข้าใจไหม?
ทีมนี้จะสามารถเผชิญกับการผจญภัย "มหากาพย์" แบบไหนได้บ้าง?
เนื่องจาก Epic เป็นเรื่องของการทำงานร่วมกันข้ามทีม ทีมสามารถจัดประเภทการเริ่มต้นใช้งานผลิตภัณฑ์เป็น Epic ได้
นี่จะรวมถึงเรื่องราวจากโครงการต่างๆ เช่น เนื้อหา การเขียนโค้ด UI เป็นต้น
และนี่คือหน้าของ Shortcut Epic:
เมื่อคุณมีเรื่องราวระดับอีปิคเพียงพอแล้ว คุณสามารถจัดกลุ่มพวกมันเป็น หมุดหมาย เพื่อการวางแผนโครงการที่ดีขึ้น
มหากาพย์ เรื่องราว หลักสำคัญ เราเข้าใจดีว่ามันมีมากมายที่ต้องรับมือ แม้แต่ทีมวิศวกรก็ตาม
แต่ถ้าหากคุณเป็นคนที่ชอบจัดการกับคำศัพท์ที่ซับซ้อนหลายคำในหัวของคุณ นี่ก็คงเหมาะมาก!
สำหรับพวกเราที่เหลือ นี่คือสรุปอย่างรวดเร็วของลำดับชั้นของคุณสมบัติเหล่านี้:
- โครงการ เป็นฟังก์ชันหลัก แผนก หรือแนวดิ่ง
- เรื่องราว คืองานประจำวันที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการ
- มหากาพย์ คือการรวบรวมเรื่องราวหลายเรื่องจากโครงการต่าง ๆ
- เหตุการณ์สำคัญ ประกอบด้วย เอปิค
หมายเหตุ: ผู้ใช้ ไม่สามารถเพิ่ม ฟิลด์ที่กำหนดเอง ให้กับคุณสมบัติเหล่านี้ได้
ง. การบูรณาการ
คุณไม่สามารถสร้างเครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ได้หากไม่มีตัวเลือกการผสานรวมมากมาย ใช่ไหม?
ในอุดมคติแล้ว คุณไม่ควรต้องการการผสานรวมในเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบ แต่เรื่องนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ทางลัดมีการผสานการทำงานที่หลากหลายเพื่อช่วยให้คุณสื่อสาร จัดเก็บข้อมูล กำหนดตารางกิจกรรม และทำสิ่งต่างๆ เพิ่มเติมได้บนแพลตฟอร์มต่างๆ
คุณสามารถผสานรวมกับเครื่องมือและซอฟต์แวร์หลายตัวได้ เช่น:
- Bugsnag: ซอฟต์แวร์ตรวจสอบและรายงานข้อผิดพลาด
- Google Calendar: แอปจัดตารางเวลาออนไลน์
- Slack: เครื่องมือสื่อสารสำหรับทีมระยะไกล
- GitHub: แพลตฟอร์มการพัฒนาซอฟต์แวร์
- Zendesk: แอปพลิเคชันบริการลูกค้าและการจัดการ
นอกจากนี้ นักพัฒนาทุกคนสามารถใช้ Shortcut API เพื่อสร้างการผสานรวมแบบกำหนดเองหรือทำให้กระบวนการทำงานอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ประโยชน์ของทางลัด
ด้วยคุณสมบัติทั้งหมดนี้ จึงเห็นได้ชัดว่าเครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ Shortcut มีคุณสมบัติที่สะดวกหลายประการ
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของประโยชน์บางประการของการใช้งาน:
A. อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
ทีมชอร์ตคัทสร้างชอร์ตคัทขึ้นเพื่อทำให้กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นไปอย่างราบรื่น
ทำไม?
นักพัฒนาซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่มีประสบการณ์อันน่าเสียดายในการต้องรับมือกับซอฟต์แวร์ที่ล้าสมัยและใช้งานยาก ซึ่งทำให้กระบวนการทำงานของพวกเขาช้าลง
นั่นคือเหตุผลที่ Shortcut ถูกพัฒนาขึ้นเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่ายสำหรับวิศวกรส่วนใหญ่
เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงฟีเจอร์ต่างๆ ฟีเจอร์ส่วนใหญ่สามารถพบได้บนแถบด้านซ้ายของหน้าจอหลักของ Shortcut
แต่อย่าลืมว่านี่คือเครื่องมือที่สร้างขึ้น สำหรับ ทีมซอฟต์แวร์.
มันง่ายสำหรับพวกเขา
หากคุณไม่คุ้นเคยกับมัน ทุกๆ Epic, Milestone และ Stories อาจนำไปสู่การผจญภัยที่สับสน ในแบบของคุณเอง
ข. ฟังก์ชันการค้นหาที่ง่าย
เมื่อโครงการของคุณเริ่มต้นขึ้น เรื่องราวของคุณจะเริ่มสะสมมากขึ้น
นั่นคือเหตุผลที่ Shortcut นำเสนอการค้นหาด้วยฟิลเตอร์ที่ง่ายสำหรับเรื่องราว, อีปิค, เวิร์กโฟลว์, และโปรเจ็กต์ของคุณ
นอกจากนี้ ยังมีแถบค้นหาทั่วโลกสำหรับเรื่องราวและมหากาพย์
ที่นี่ ผลการค้นหาของคุณจะแสดงใน สองแท็บที่แตกต่างกัน (มีป้ายกำกับว่า เรื่องราว และ มหากาพย์) และจะ มีรหัสสี ตามโครงการที่งานนั้นถูกกำหนดไว้
ในอุดมคติแล้ว คุณไม่ควรต้องพึ่งพาฟีเจอร์ค้นหา ในการนำทางกระบวนการของคุณ แต่เอาเถอะ อย่างน้อยก็ยังพอมีทางออกอยู่บ้าง...
ค. สร้างขึ้นสำหรับทีมที่ทำงานแบบ Agile
เครื่องมือการจัดการโครงการซอฟต์แวร์ที่ไม่มีคุณสมบัติ Agile ใดๆ นั้นไร้ประโยชน์ใช่ไหม?
แต่ด้วย Shortcut คุณสามารถจัดการScrum, Kanbanและทุกสิ่งที่อยู่ตรงกลางได้
ในความเป็นจริง แม้แต่ชื่อของฟีเจอร์หลัก (เช่น Stories และ Epics) ก็ยังคล้ายคลึงกับแนวคิดของAgile!
นอกจากนี้ยังมีแผนภูมิมากมายที่จะช่วยให้คุณสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นได้เร็วขึ้น
ตัวอย่างเช่น คุณจะได้รับแผนภูมิเพื่อช่วยติดตามความคืบหน้าของโครงการ เช่น แผนภาพการไหลสะสม แผนภูมิการลดภาระงาน และแผนภูมิที่ช่วยคำนวณความเร็วในการทำงานของวิศวกรทั้งบริษัท
6 ข้อจำกัดของทางลัด (พร้อมวิธีแก้ไข)
แน่นอน, Shortcut เป็นซอฟต์แวร์ที่ อาจ ทำให้กิลโฟายมีความสุขได้:
แต่ก็ไม่ได้ปราศจากข้อจำกัด
แม้ว่า Shortcut จะไม่ใช่ "เครื่องมือที่ไม่ดี" แต่ก็มีข้อเสียร้ายแรง 6 ข้อ:
(คลิกที่ลิงก์เพื่อไปยังข้อเสียเฉพาะ)
หมายเหตุ: บทวิจารณ์เกี่ยวกับ Shortcut นี้เน้นย้ำถึงวิธีที่ทางเลือกอันทรงพลังของ Shortcut อย่าง ClickUp สามารถแก้ไขปัญหาทั้งหมดที่คุณอาจพบเจอกับ Shortcut ได้
แต่ ClickUp คืออะไร?
ClickUpคือเครื่องมือจัดการโครงการระยะไกลชั้นนำของโลกที่ใช้โดยทีมในธุรกิจตั้งแต่สตาร์ทอัพไปจนถึงบริษัทยักษ์ใหญ่ ด้วยคุณสมบัติการจัดการโครงการแบบ Agile และการทำงานร่วมกันที่หลากหลาย มันมี ทุกอย่างที่ทีมภายในหรือทีมเสมือนจริงต้องการในทุกอุตสาหกรรม!
อ่านต่อเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับข้อจำกัดหลักบางประการของ Shortcut และวิธีที่ ClickUp สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้:
ข้อเสียของทางลัด #1: แผงควบคุมไม่สามารถปรับแต่งได้
แน่นอน แผงควบคุมทางลัดนั้นง่ายพอที่จะสังเกตเห็นในคอลัมน์ทางด้านซ้าย
มันจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวหรือภารกิจที่มอบหมายให้คุณ
แต่นั่นแหละ!
นอกเหนือจากนั้น แผงควบคุมค่อนข้างจำกัด
ตัวอย่างเช่น ไม่สามารถปรับแต่งได้ และนั่นอาจเป็น ปัญหาใหญ่
ลองคิดดูสิ
ทุกเช้าเมื่อคุณเข้าสู่ระบบเพื่อทำงาน แผงควบคุมของคุณคือสิ่งแรกที่คุณจะตรวจสอบ
แต่หากไม่มีแดชบอร์ดที่สมบูรณ์และปรับแต่งได้ตามต้องการ คุณจะต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูลและแท็บจำนวนมากเพื่อหาสิ่งที่คุณต้องการ!
ไม่เพียงแต่จะทำให้ความก้าวหน้าของคุณล่าช้าเท่านั้น แต่ยังจะทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิดอย่างมากอีกด้วย
โซลูชันของ ClickUp:มุมมองหลากหลายเพื่อปรับให้เข้ากับรูปแบบโครงการต่างๆ
มุมมองหลายแบบ ของ ClickUp มอบมุมมอง Workspace หลากหลายรูปแบบเพื่อช่วยให้ทีมเสมือนจริงเลือกใช้มุมมองที่สะท้อนความต้องการของโครงการได้อย่างแม่นยำ
ส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร?
เพื่อความยืดหยุ่นสูงสุด คุณสามารถ สลับ ระหว่างมุมมองเหล่านี้ได้ภายในโครงการเดียวกัน!
นี่คือสิ่งที่แพลตฟอร์มการจัดการโครงการนี้มีให้คุณ:
- มุมมองบอร์ด: ดูแต่ละงานบนอินเทอร์เฟซการ์ดแบบคัมบัง
- มุมมองรายการ: ทำเครื่องหมายเสร็จสิ้นงานทีละรายการเมื่อคุณทำเสร็จ (เหมาะสำหรับผู้ชื่นชอบสไตล์การทำงานแบบจัดการงานให้เสร็จ)
- โหมดของฉัน: ดูงานที่ได้รับมอบหมาย เฉพาะ คุณเท่านั้น เพื่อเพิ่มสมาธิสูงสุด
- มุมมองกล่อง: ติดตามงานของทุกคนและมอบหมายงานใหม่ตามความจำเป็น
- มุมมองปฏิทิน: ดูงานบนปฏิทินที่ปรับแต่งได้เพื่อจัดการกำหนดการโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
ข้อเสียทางลัดที่ 2: ขาดคุณสมบัติการสร้างเอกสารที่ทรงพลัง
การพัฒนาซอฟต์แวร์คุณภาพไม่ได้เกี่ยวกับการเขียนโค้ดเพียงอย่างเดียว
มีการเขียนแบบดั้งเดิมที่ดีอยู่ด้วย!
คุณจะต้องบันทึกโครงการของคุณ ทำข้อเสนอสำหรับโครงการใหม่ หรือเพียงแค่ระดมความคิดเกี่ยวกับแนวคิดต่างๆ
ทางลัดพยายามช่วยคุณในเรื่องนี้ผ่านฟีเจอร์การเขียน
มันมีคุณสมบัติการเขียนพื้นฐานทั่วไป เช่น:
- รายการแบบมีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยอัตโนมัติ
- การจัดรูปแบบหัวข้อและข้อความ
- คุณสมบัติการร่วมมือ เช่น การแชร์และการแสดงความคิดเห็น
แต่นั่นแหละ
หากไม่มีอะไรที่ทำให้แตกต่างจากแอปเขียนอื่น ๆ ข้อได้เปรียบเพียงอย่างเดียวที่ Write มอบให้คือคุณไม่ต้องออกจากหน้าต่าง Shortcut เพื่อร่างอะไรบางอย่าง
และนั่นไม่ได้ช่วยเพิ่มประสบการณ์ของคุณ มากนัก
คุณอาจจะเปิดเอกสารใหม่ใน Word หรือ Google เพื่อประสบการณ์การเขียนที่มีฟีเจอร์ครบครันที่คุณคุ้นเคยก็ได้!
หากคุณ ต้องการจริงๆ ที่จะร่างเอกสารได้อย่างง่ายดาย ภายใน เครื่องมือจัดการโครงการของคุณ ลองพิจารณา ClickUp Docs
โซลูชันของ ClickUp: จัดทำเอกสารทุกอย่างด้วย ClickUpDocs
ด้วย เอกสาร ของ ClickUp เขาสามารถบันทึกข้อมูลที่มีประโยชน์ทั้งหมดเพื่อใช้ในภายหลังได้
มันช่วยให้คุณสร้างเอกสารที่มีรายละเอียด ภายในแต่ละพื้นที่โครงการ
นอกจากนี้ยังมอบคุณสมบัติพิเศษมากมายให้คุณ เช่น:
- การจัดรูปแบบข้อความแบบสมบูรณ์เพื่อสร้างเอกสารที่มีรายละเอียดครบถ้วน
- การจัดวางหน้าภายในเอกสารเพื่อการจัดหมวดหมู่เพิ่มเติม
- สิทธิ์การเข้าถึงที่ปรับแต่งได้
- การสร้างแม่แบบเอกสารเพื่อใช้ในอนาคต
- การแท็กสมาชิกภายในเอกสาร
- มอบหมายให้พวกเขาไปอยู่กับคนต่าง ๆ
- ส่งออกเอกสารเป็นไฟล์ HTML, PDF และ Markdown
- ให้ Google ดัชนีเอกสารเหล่านี้เพื่อแสดงในผลการค้นหา!
ด้วย ClickUp Docs คุณจะมีพลังพิเศษในการสร้างวิกิภายในองค์กรของคุณเอง!
ข้อเสียของทางลัด #3: คุณสมบัติการจัดการทีม (ทางไกล) ไม่เพียงพอ
แน่นอน, Shortcut มี บาง คุณสมบัติการพัฒนาซอฟต์แวร์และการจัดการโครงการที่ดี.
แต่มันไม่ค่อยดีนักเมื่อพูดถึงการจัดการทีม
เพื่อให้ทางลัดทำงานได้ คุณต้องมีพนักงานที่มีแรงจูงใจและมุ่งเน้นภารกิจ ซึ่งจะทำงาน ด้วยตนเอง:
- อัปเดตสตอรี่เป็นประจำ
- แจ้งให้ผู้นำทราบถึงความล่าช้าอย่างรับผิดชอบ
- เคลียร์งานค้างของพวกเขา
โดยพื้นฐานแล้ว คุณกำลังมองหาพนักงานที่มีความมุ่งมั่นในระดับเดียวกับดีเนช นักออกแบบซอฟต์แวร์:
น่าเศร้าที่พวกเราทำงานแบบนี้เพียงไม่กี่คน
แม้ในวันที่ทุกอย่างเป็นไปด้วยดี บางสิ่งก็อาจหลุดรอดไปได้
นอกจากนี้ เนื่องจากปัจจุบันมีผู้คนจำนวนมากทำงานจากระยะไกล ความต้องการฟีเจอร์การจัดการทีมซอฟต์แวร์แบบ ระยะไกล จึงเพิ่มสูงขึ้น
ผมหมายถึงว่า ถ้าไม่มีคุณสมบัติเหล่านี้ คุณก็จะไม่รู้:
- ใครกำลังทำงานอะไรอยู่ในตอนนี้
- หากพนักงานของคุณทำงานหนักเกินไปหรือไม่
- สมาชิกในทีมจะรับผิดชอบงานใดต่อไป
โซลูชันของ ClickUp:มุมมอง Box,โปรไฟล์ และPulse
A. รับภาพรวมระดับสูงของทีมซอฟต์แวร์ของคุณด้วยมุมมอง Box
สงสัยไหมว่าพนักงานคนไหนของคุณที่กำลังทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม และใครที่ต้องการ การสนับสนุน เพิ่มเติม?
เพียงแค่ไปที่ มุมมองกล่อง ของ ClickUp จากนั้นใช้ตัวกรองเช่น "ประมาณเวลา" หรือ "จำนวนงาน" แล้วคุณก็จะทราบคำตอบ
ไม่ว่าคุณจะบริหารทีมขนาดใหญ่หรือเล็ก มุมมอง Box จะช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของงานที่มอบหมายให้แต่ละคนได้ และยังสามารถช่วยให้คุณเข้าใจได้ว่าจำเป็นต้องมอบหมายงานใหม่หรือไม่
นอกจากนี้ คุณยังสามารถทราบถึงประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขาได้ โดยการดูเปอร์เซ็นต์ การเสร็จสิ้นงานของพวกเขา, การประมาณเวลาที่ใช้ทั้งหมด,คะแนน Agile และ Scrum ของพวกเขา, และอื่น ๆ อีกมากมาย!
B. วิเคราะห์งานที่ได้รับมอบหมายของแต่ละสมาชิกในทีมด้วยโปรไฟล์และพัลส์
สร้างขึ้นสำหรับผู้จัดการโครงการและ Scrum Master ฟีเจอร์โปรไฟล์ของ ClickUp ให้ภาพรวมที่ละเอียดของงานที่มอบหมายให้กับทีมของคุณ
มันแสดงให้คุณเห็น:
- สิ่งที่พวกเขาได้ทำงาน
- สิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่ในตอนนี้
- สิ่งที่พวกเขาถูกกำหนดให้ทำงาน
คุณสามารถเข้าถึงโปรไฟล์ของบุคคลได้จากทุกที่บนแพลตฟอร์มโดยการคลิกที่ชื่อของพวกเขา และเมื่อคุณอยู่ที่นั่นแล้ว คุณยังสามารถเพิ่มการแจ้งเตือนและมอบหมายงานให้พวกเขาได้อีกด้วย
ไม่สำคัญว่าคุณจะกำลังจัดการทีมขนาดใหญ่หรือเล็ก ฟีเจอร์นี้จะช่วยให้ผู้จัดการโครงการทุกคนสามารถติดตามงานที่ได้รับมอบหมายของทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แต่นั่นยังไม่หมด!
แพลตฟอร์มการจัดการโครงการนี้ยังมีฟีเจอร์Pulseที่ใช้ การเรียนรู้ของเครื่อง เพื่อสร้างรายงานกิจกรรมโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะเน้นให้เห็นว่าทีมซอฟต์แวร์ของคุณกำลังให้ความสำคัญกับอะไรมากที่สุดในขณะนี้
คุณสามารถใช้เพื่อตรวจสอบ:
- ระดับกิจกรรมของทีมคุณตลอดทั้งวัน
- ใครออนไลน์และออฟไลน์
- ใครที่กำลังทำงานอย่างจริงจังเพื่อร่วมมือกันแบบเรียลไทม์
- งานล่าสุดที่แต่ละคนมีส่วนร่วมมากที่สุด
ข้อเสียของทางลัด #4: ไม่มีการติดตามเวลาแบบดั้งเดิม
นี่คือผลข้างเคียงอีกประการหนึ่งของปรัชญาของ Shortcut ที่มุ่งเน้นการสร้างแพลตฟอร์มที่ปราศจากความรกรุงรัง
ซอฟต์แวร์มีการเชื่อมต่อกับแอปจัดการเวลา: Clockify
แต่นั่นคือ ทางเลือกเดียว ที่คุณได้รับ!
การให้คุณเพียงการผสานการทำงานการติดตามเวลาเพียงครั้งเดียวเป็นเรื่องที่น่าสับสน เนื่องจากการจัดการเวลาเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการ Agile
โปรดจำไว้ว่า กิจกรรมซอฟต์แวร์แบบAgile หรือScrumนั้นมีกรอบเวลาและต้องพึ่งพาอาศัยกันเสมอ ตั้งแต่สปรินต์ไปจนถึงการประชุมประจำวัน ทุกอย่างถูกกำหนดเวลาไว้อย่างชัดเจน!
แต่ถ้าคุณไม่ได้ใช้ Clockify คุณจะต้องดาวน์โหลดแอป (และอาจต้องซื้อการสมัครสมาชิกเพิ่มเติม) เพื่อติดตามเวลาของโปรเจกต์ใน Shortcut
โซลูชันของ ClickUp:ติดตามการใช้เวลาด้วยส่วนขยายChrome และการผสานรวม
ส่วนขยาย Chromeที่สะดวกของ ClickUp ช่วยให้คุณบันทึกเวลาที่ใช้ในแต่ละงานได้อย่างแม่นยำ โดยไม่ต้องดาวน์โหลดแอปเพิ่มเติม
แต่หากคุณกำลังใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามในการติดตามเวลาอยู่แล้ว คุณสามารถผสานการทำงาน กับ ClickUp ได้ มันมีการผสานการทำงานที่ทรงพลังกับตัวติดตามเวลาที่ได้รับความนิยม เช่น Everhour, Time Doctor, Toggl และอื่นๆ อีกมากมาย!
สิ่งนี้จะช่วยให้สมาชิกในทีมของคุณสามารถสร้างสมดุลที่ลงตัวระหว่าง 'เวลาทำงาน' และ 'เวลาส่วนตัว' ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ข้อเสียของทางลัด #5: ไม่มีแผนภูมิแกนต์หรือมุมมองไทม์ไลน์ของโครงการ
Shortcut สามารถช่วยทีมซอฟต์แวร์ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ได้
แต่ในการพยายามทำให้ง่ายสำหรับคนด้านเทคโนโลยี แพลตฟอร์มนี้พลาดโอกาสในการให้บริการ ทั้งองค์กร
ท้ายที่สุดแล้ว ทีมต่างๆ เช่น การพัฒนาธุรกิจ, การขาย, หรือการตลาด ก็ไม่ค่อยได้ใช้ Scrum points ใช่ไหม?
แทนที่จะเป็นเช่นนั้น ทีมเหล่านี้สามารถใช้ แผนภูมิแกนต์ ที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยในการจัดการโครงการระยะยาวได้
น่าเสียดายที่ Shortcut ไม่มี
โซลูชันของ ClickUp: ติดตามความคืบหน้าด้วยแผนภูมิแกนต์
หากคุณเป็นผู้จัดการโครงการ คุณเพียงแค่ต้องดู แผนภูมิแกนต์ ของ ClickUp อย่างรวดเร็วเพื่อทราบว่าการดำเนินโครงการของคุณกำลังก้าวหน้าไปอย่างไรและติดตามความคืบหน้า
นอกจากนี้ แผนภูมิแกนต์ของ ClickUp สามารถทำให้กระบวนการต่าง ๆ ของโครงการเป็นอัตโนมัติได้แบบเรียลไทม์
นี่คือสิ่งที่มันสามารถทำได้:
- ปรับการพึ่งพาของงานโดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณเลื่อนกำหนดเวลาของงานใดๆ
- คำนวณเปอร์เซ็นต์การเสร็จสิ้นโครงการของคุณได้ทันที โดยเปรียบเทียบงานที่เสร็จสมบูรณ์กับจำนวนงานทั้งหมด
- เปรียบเทียบความคืบหน้าปัจจุบันกับความคืบหน้าตามคาดในตารางเวลาโครงการที่วางแผนไว้
- คำนวณเส้นทางวิกฤตของโครงการของคุณได้ทันทีเพื่อทราบถึงงานที่คุณต้องทำให้เสร็จเพื่อให้สามารถส่งมอบได้ตามกำหนดเวลา
แต่เดี๋ยวก่อน... แผนภูมิแกนต์ไม่ใช่กราฟ เพียง แบบเดียวที่คุณจะได้รับจากแพลตฟอร์มการจัดการโครงการนี้
แดชบอร์ด อันทรงพลังของ ClickUp ช่วยให้คุณมองเห็นข้อมูลโครงการของคุณได้อย่างชัดเจนด้วยแผนภูมิหลากหลายรูปแบบ เช่น:
- แผนภูมิความเร็ว: ค้นหาอัตราการเสร็จสิ้นของงานของคุณ
- แผนภูมิการเผาไหม้: วิเคราะห์ประสิทธิภาพของทีมคุณเทียบกับเส้นเป้าหมาย และมองเห็นงานที่เหลืออยู่
- กราฟการเผาไหม้: รู้ว่าคุณได้ทำไปแล้วเท่าไรเมื่อเทียบกับขอบเขตงานของคุณ
- แผนภูมิการไหลสะสม: ติดตามความคืบหน้าของโครงการของคุณตลอดเวลา
นอกจากนี้ กราฟทั้งหมดนี้ยังมีสีสันสดใสและสนุกมากในการใช้ติดตามความก้าวหน้า
ข้อเสียทางลัด #6: ราคาสูง
เราทราบว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่: ซอฟต์แวร์ Shortcut ราคาเท่าไหร่?
นี่คือการสรุปอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับสิ่งที่คุณจะต้องชำระเพื่อประสบการณ์ของ Shortcut:
โมเดลการกำหนดราคาแบบทางลัด
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ The Shortcut มีแผนมาตรฐานสามแบบ:
A. แผนฟรี
ข้อเสนอฟีเจอร์หลักไม่จำกัด (เช่น Stories, Projects, และ Epics) สำหรับผู้ใช้ 1-10 คน เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็ก แต่คุณสามารถเข้าถึงการสนับสนุน Shortcut ได้เฉพาะ ผ่านชุมชนผู้ใช้เท่านั้น
B. แผนมาตรฐาน (8.5 ดอลลาร์สหรัฐ/ผู้ใช้ต่อเดือน)
รองรับผู้ใช้ 11+ คน และรวมถึงคุณสมบัติ 'ผู้สังเกตการณ์' ที่ให้ผู้ใช้ผู้มาเยือนหนึ่งคนสามารถสังเกตพื้นที่ทำงานของคุณได้ แต่ไม่สามารถโพสต์หรือมีส่วนร่วมในโครงการได้ คุณยังได้รับการบริการลูกค้าแบบ 우선
ค. แผนสำหรับองค์กร
ราคาที่กำหนดเองพร้อมคุณสมบัติความปลอดภัยเพิ่มเติม (เช่น SAML Single Sign-On) และผู้จัดการบริการลูกค้าประจำตัว
โซลูชัน ClickUp:ราคาประหยัด
ไม่เพียงแต่แผนราคาของ Shortcut จะ จำกัดมาก เท่านั้น แต่ราคายังกระโดดขึ้น สูงเกินไปเล็กน้อย ในแผน Standard ด้วย ในทีมวิศวกรรมที่เติบโตอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง นี่อาจเป็นปัญหาได้
หากคุณเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับราคาและคุณภาพ คุณอาจต้องการพิจารณาซอฟต์แวร์อื่นที่ดีกว่าในตลาด เช่น ClickUp
มันให้บริการ ผู้ใช้ไม่จำกัด, งานไม่จำกัด, และการสนับสนุนลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน ในเวอร์ชันฟรี!
นอกจากนี้ แผนการชำระเงินยังมีคุณสมบัติเพิ่มเติมมากมายที่สามารถรองรับความต้องการขององค์กรทุกขนาด – ตั้งแต่สตาร์ทอัพไปจนถึงบริษัทใหญ่
ส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร?
เมื่อเปรียบเทียบกับซอฟต์แวร์ Shortcut, ClickUp คิดค่าบริการคุณน้อยกว่าครึ่งต่อผู้ใช้ในทุกระดับ!
นี่คือแผนราคาของ ClickUp:
- แผนฟรี: งานไม่จำกัดและผู้ใช้ไม่จำกัด พร้อมการสนับสนุนลูกค้าตลอด 24/7 ตลอดไป
- ไม่จำกัด ($5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน): ให้บริการคุณสมบัติของแผนฟรี + พื้นที่เก็บข้อมูลไม่จำกัด, การเชื่อมต่อกับเครื่องมือหลายตัว, แผงควบคุม
- ธุรกิจ ($9 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน): มอบคุณสมบัติของแผนไม่จำกัด + การยืนยันตัวตนสองขั้นตอน + โฟลเดอร์เป้าหมาย + แขกเพิ่มเติม และอื่น ๆ
สรุป
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีมอบพื้นที่การทำงานร่วมกันสำหรับทีมผลิตภัณฑ์ของคุณ พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบริษัทคุณ ในทุกด้าน
แม้ว่า Shortcut จะมีคุณสมบัติที่ดีอยู่บ้าง แต่ก็มีข้อเสียมากมาย
เมื่อคุณเป็นทีมที่เติบโตอย่างรวดเร็วเหมือนกับ Pied Piper คุณไม่สามารถรับข้อเสียเปรียบได้มากมาย
สิ่งที่คุณ ต้องการ คือเครื่องมือจัดการโครงการที่ทรงพลังอย่างClickUp
ซอฟต์แวร์ที่ยอดเยี่ยมนี้มีชุดคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับทีมซอฟต์แวร์สมัยใหม่ทุกประเภท และทำให้การทำงานร่วมกันของทีมระยะไกลเป็นเรื่องง่าย
ดังนั้นลงทะเบียนใช้ ClickUp วันนี้และฉลองความสำเร็จของโครงการกับทีมของคุณทั้งหมด — เหมือนกับ Pied Pipers แห่งซิลิคอน วัลเลย์!