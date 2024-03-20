10 การผสานรวม Jira เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความสามารถในการทำงาน

Jira เป็นเครื่องมือติดตามปัญหาและบริหารโครงการที่พัฒนาโดย Atlassian แพลตฟอร์มนี้ได้รับการรีวิวอย่างดีเยี่ยมและมีเครื่องมือที่ยืดหยุ่นสำหรับบริษัทในการจัดการงาน ติดตามบั๊ก ซิงค์ปัญหา และปรับปรุงกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมในหมู่ทีมพัฒนาและผู้จัดการโครงการ
แพลตฟอร์มที่ออกแบบมาอย่างดีรวมถึงการผสานรวมซอฟต์แวร์กับเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
การผสานรวมเหล่านี้สามารถทำให้การจัดการวงจรชีวิตซอฟต์แวร์ง่ายขึ้นโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเวิร์กโฟลว์ให้ดียิ่งขึ้น ในคู่มือ Jira นี้ เราจะพูดถึงสิ่งที่คุณควรมองหาในการผสานรวมดังกล่าว จากนั้นเราจะแสดงรายการแอปผสานรวม Jira ที่ดีที่สุดเพื่อให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากเงินของคุณ
คุณควรค้นหาอะไรในระบบการผสานกับ Jira?
ผลิตภัณฑ์จำนวนมากได้รวมการสนับสนุนกับ Jira ไว้ในรายการการผสานรวมของพวกเขาแล้ว แต่มันเป็นที่นิยมมากเกินกว่าจะมองข้ามได้ แต่เนื่องจากมีตัวเลือกมากมาย การจำกัดตัวเลือกให้แคบลงว่าควรใช้ตัวใดจึงอาจเป็นเรื่องท้าทาย
นี่คือปัจจัยที่ควรคำนึงถึงเมื่อพิจารณาการผสานรวม Jira:
- ความเข้ากันได้กับ Jira Cloud และ Jira Server: Jira มีให้เลือกทั้งแบบโฮสต์บนคลาวด์หรือแบบเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งเอง Jira Cloud จะได้รับการอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่เสมอ แต่หากคุณใช้ Jira Server โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าการผสานรวมเข้ากันได้กับเวอร์ชันที่คุณใช้งาน
- การจัดการโครงการที่เพิ่มประสิทธิภาพ: การหลงไปกับตัวเลือกที่มีอยู่มากมายนั้นเป็นเรื่องง่าย เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับคุณค่าสูงสุด ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าการผสานรวมมีส่วนช่วยในเชิงบวกต่อกระบวนการจัดการโครงการของคุณ
- การติดตามปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ: ข้อเสนอแนะสามารถมาจากแหล่งที่หลากหลายและแตกต่างกันได้ มองหาคุณสมบัติที่ช่วยในการสร้างปัญหาใน Jira อย่างมีประสิทธิภาพและจัดการหน้าปัญหาใน Jira ได้อย่างมีประสิทธิผล
- การผสานข้อมูล: ข้อมูลคือหัวใจสำคัญของธุรกิจสมัยใหม่ มองหาการผสานที่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลหรือ Microsoft Excel สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงาน
- ประสบการณ์ของผู้ใช้: ประสบการณ์ของผู้ใช้ Jira ได้รับการออกแบบมาอย่างง่ายและเข้าใจได้ แต่ไม่ใช่ทุกการผสานรวมที่จะมีปรัชญาเดียวกันนี้ มองหาเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยไม่ทำให้ประสบการณ์ของผู้ใช้แย่ลง
- การสนับสนุนการทำงานร่วมกันในทีม: Jira ถูกใช้โดยทีมพัฒนา ทีมขาย และหน่วยงานธุรกิจอื่นๆ อีกมากมาย เครื่องมือที่คุณใช้ควรเอื้อต่อการทำงานร่วมกันอย่างง่ายดายในฟีเจอร์ที่คุณเพิ่มเข้าไป
- ความยืดหยุ่นและการปรับแต่ง: ทุกธุรกิจมีกระบวนการทำงานและข้อกำหนดของโครงการที่แตกต่างกัน การผสานระบบควรมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะทำงานภายในขั้นตอนการทำงานเฉพาะที่คุณต้องการ
ทีมพัฒนาของคุณสามารถใช้ Jira REST API เพื่อเชื่อมต่อซอฟต์แวร์ของคุณกับระบบติดตามปัญหาสำหรับการผสานรวมแบบกำหนดเอง
10 การผสานรวม Jira ที่ดีที่สุดที่ควรใช้
เครื่องมือหลายชนิดสามารถผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์ Jira ได้ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างปัญหาใน Jira, เพิ่มฟังก์ชันการทำงานใหม่, หรือปรับปรุงชีวิตการทำงานของนักพัฒนาและทีมอื่น ๆ เครื่องมือเหล่านี้สามารถช่วยให้ทีม DevOps ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ต่อไปนี้คือตัวอย่างการผสานการทำงานที่ดีที่สุดของ Jira ที่สามารถหาได้บน Atlassian Marketplace และแหล่งอื่น ๆ
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจร เครื่องมือนี้มีฟีเจอร์ทั้งหมดที่ธุรกิจต้องการเพื่อดำเนินงานประจำวันมากมายการผสานการทำงานของ ClickUp กับ Jiraนำเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มเติมเหล่านี้มาสู่ Jira
การเพิ่มใหม่ที่น่าสนใจในซอฟต์แวร์คือClickUp Universal Search. ฟังก์ชันนี้ทำให้การสร้างการค้นหาข้ามแอปพลิเคชันและไฟล์ที่เชื่อมต่อทั้งหมดเป็นเรื่องง่าย ทำให้การให้แหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้เป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น
คุณอาจพบว่าชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมของ ClickUp ช่วยลดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือเพิ่มเติมอย่าง Jira ทำให้ไม่เพียงแต่เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการผสานรวมเท่านั้น แต่ยังเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Jira อีกด้วยแม่แบบการจัดการโครงการแบบ Agile และแม่แบบการปรับปรุงกระบวนการอื่นๆสามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายนี้ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การค้นหาแบบสากลช่วยให้การค้นหาในแอปและไฟล์ที่เชื่อมต่อกันเป็นไปอย่างราบรื่น
- เครื่องมือการจัดการโครงการแบบครบวงจรสำหรับการจัดการโครงการ Jira
- ผสานการทำงานกับ Jira ได้อย่างราบรื่นและซิงค์ปัญหาใน Jira เพื่อปรับปรุงเวิร์กโฟลว์
- ฟังก์ชันขยายการค้นหาช่วยให้ค้นหาและใช้แอปโปรดได้อย่างรวดเร็ว
- แพลตฟอร์มแบบครบวงจรช่วยลดความจำเป็นในการใช้ระบบและเครื่องมืออื่น ๆ
- ความยืดหยุ่นในการผสานรวมสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของทีมและกระบวนการทำงานต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาในการปรับแต่งมุมมอง
- แอปพลิเคชันมือถืออาจมีคุณสมบัติที่ล้าหลังเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนแผนชำระเงินทุกประเภทในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อเดือน
รีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
2. ไมโครซอฟต์ 365
การครองตลาดของไมโครซอฟต์ในชุดโปรแกรมสำนักงานยังคงดำเนินต่อไปด้วยโซลูชันบนคลาวด์อย่าง Microsoft 365 ชุดโปรแกรมสำนักงานอันทรงพลังนี้ถูกใช้งานโดยเกือบทุกธุรกิจชั้นนำ
การผสานรวมกับ Jira ช่วยเพิ่มประสบการณ์โครงการ Jira โดยอนุญาตให้ทำงานร่วมกันในปัญหาโดยใช้เครื่องมือที่คุ้นเคย เช่น Microsoft Excel, Microsoft Teams และอื่น ๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft 365
- การผสานรวมกับ Microsoft Teams ช่วยให้เกิดการร่วมมือกันระหว่างทีมและสมาชิกในทีม
- การส่งออกและนำเข้าข้อมูลผ่าน Excel ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับปัญหาใน Jira
- ผู้ใช้สามารถจัดการงาน Jira ได้โดยตรงจากอีเมลผ่านการผสานรวมกับ Microsoft Outlook
- OneDrive และ SharePoint ช่วยให้เข้าถึงและจัดเก็บเอกสารโครงการ Jira ได้อย่างง่ายดาย
- การผสานรวมกับ PowerPoint สามารถทำให้การนำเสนอสถานะโครงการและรายงานง่ายขึ้น
- มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการโดยรวมและการไหลเวียนของข้อมูล
ข้อจำกัดของ Microsoft 365
- คุณลักษณะบางอย่างอาจต้องมีการตั้งค่าเพิ่มเติมเพื่อการผสานรวม Jira ที่ดีที่สุด
- อาจทำให้ผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยกับระบบนิเวศของไมโครซอฟท์รู้สึกท่วมท้น
- ปัญหาการซิงค์ข้อมูลกับ Jira เป็นครั้งคราวสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อน
ราคาของ Microsoft 365
- ธุรกิจพื้นฐาน: $7. 20/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐานธุรกิจ: $15.00/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจพรีเมียม: $26.40/เดือน ต่อผู้ใช้
รีวิว Microsoft 365
- G2: 4. 6/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (13,000+ รีวิว)
3. การผสาน Jenkins กับ Jira
การผสานและการส่งมอบอย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องสำคัญมากในวงการพัฒนาซอฟต์แวร์ในปัจจุบัน Jenkins เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับการทำให้กระบวนการสร้างซอฟต์แวร์เป็นอัตโนมัติ ซึ่งทำให้ Jenkins เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ในการผสานกับ Jira ทีม DevOps สามารถรวมการติดตามข้อบกพร่องกับการสร้างซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jenkins Integration สำหรับ Jira
- ตัวกระตุ้นการสร้างอัตโนมัติเชื่อมต่อปัญหาใน Jira กับการสร้างใน Jenkins
- อนุญาตให้ผู้ใช้ Jira ดูสถานะการสร้างได้โดยตรงบนหน้าปัญหาของ Jira
- กฎการซิงค์ที่ปรับแต่งได้ช่วยให้มีความยืดหยุ่นในการผสานรวม Jira กับ Jenkins
- การตั้งค่าที่ง่ายช่วยให้กระบวนการผสานรวม Jira กับ Jenkins ง่ายขึ้น
- ช่วยให้ทีมพัฒนาและสมาชิกทีมอื่น ๆ ติดตามข้อมูลล่าสุด
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตามการเปลี่ยนแปลงจากปัญหาใน Jira ไปยังการปรับใช้
ข้อจำกัดของการผสาน Jenkins กับ Jira
- ต้องการความรู้เกี่ยวกับ Jenkins สำหรับการตั้งค่าและการใช้งาน
- อาจต้องมีการกำหนดค่า Jira เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผสานรวม
การรวม Jenkins สำหรับ Jira ราคา
- ฟรีและโอเพนซอร์ส
การตรวจสอบการผสาน Jenkins สำหรับ Jira
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (500+ รีวิว)
4. Power BI Connector
องค์กรที่ประสบความสำเร็จรู้วิธีใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงธุรกิจ ซอฟต์แวร์เช่น Power BI ทำให้การรวบรวมและตีความข้อมูลเป็นเรื่องง่าย อย่างไรก็ตาม หากไม่มีการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล Power BI ก็ไร้พลัง การผสานรวมกับ Jira นำการนำเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์ของ Power BI มาสู่ข้อมูลของ Jira มอบข้อมูลเชิงลึกขั้นสูงให้กับผู้จัดการโครงการและทีมงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Power BI Connector
- นำเสนอเครื่องมือการแสดงข้อมูลขั้นสูง เช่น แผนภูมิแบบหมุนและกราฟ
- การผสานรวมกับ Microsoft Excel ช่วยให้การจัดการข้อมูลจาก Jira ไปยัง Excel ง่ายขึ้น
- รายงานที่ปรับแต่งได้ช่วยให้สามารถสร้างรายงานที่ปรับให้เหมาะสมกับโครงการ Jira ได้เป็นอย่างดี
- การซิงค์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้ข้อมูลจาก Jira ทันสมัยอยู่เสมอ
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสามารถเข้าถึงได้แม้กระทั่งสมาชิกในทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
- คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลช่วยให้ข้อมูลโครงการที่ละเอียดอ่อนปลอดภัย
ข้อจำกัดของ Power BI Connector
- เส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่ที่ไม่คุ้นเคยกับ Power BI อาจมีความชัน
- บางครั้ง การซิงค์ข้อมูลกับชุดข้อมูล Jira ขนาดใหญ่จะช้า
- ต้องการความรู้ Power BI อย่างกว้างขวางเพื่อเพิ่มประโยชน์สูงสุด
ราคาของ Power BI Connector
- ฟรี
- ข้อดี: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
รีวิว Power BI Connector
- G2: 4. 5/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (1,600+ รีวิว)
5. Miro สำหรับ Jira Cloud
Miro เป็นเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันแบบภาพ การผสานรวมกับ Jira Cloud นำสภาพแวดล้อมที่เป็นเอกลักษณ์นี้มาสู่ผู้ใช้ Jira
สภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันที่ง่ายและเน้นภาพสูงนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับขั้นตอนการสร้างสรรค์และการวางแผนของโครงการ Jira ทีมที่พึ่งพาการระดมความคิดแบบเน้นภาพและวิธีการแบบ Agile เป็นหลักจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการผสานรวม Jira นี้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Miro สำหรับ Jira Cloud
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบภาพช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระดมความคิดและการวางแผนสำหรับโครงการ Jira
- ซิงค์อย่างราบรื่นกับ Jira Cloud และให้การอัปเดตแบบเรียลไทม์
- กระดานอัจฉริยะแบบโต้ตอบช่วยให้เกิดการอภิปรายอย่างสร้างสรรค์ระหว่างสมาชิกในทีม
- ห้องสมุดเทมเพลตขนาดใหญ่ให้บริการเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อตอบสนองความต้องการของโครงการหลากหลายประเภท
- อินเตอร์เฟซแบบลากและวางช่วยให้การสร้างปัญหาและแผนใน Jira ง่ายขึ้น
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้พร้อมกัน
ข้อจำกัดของ Miro สำหรับ Jira Cloud
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าอินเทอร์เฟซดูซับซ้อนเกินไปในช่วงแรก
- ต้องการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ดีเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
ราคา Miro สำหรับ Jira Cloud
- ฟรี
- เริ่มต้น: $8/เดือน
- ธุรกิจ: $16/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
รีวิว Miro สำหรับ Jira Cloud
- G2: 4. 8/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,400+ รีวิว)
6. ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าทุน
Infracost เป็นโซลูชัน FinOps ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) จากบริการคลาวด์ต่างๆ ได้สูงสุด ด้วยการใช้การผสานรวมกับ Jira ผู้ใช้ Infracost สามารถนำการมุ่งเน้นการจัดการต้นทุนนี้ไปสู่โครงการใน Jira ได้ สำหรับทีม DevOps และบริษัทที่จัดการการดำเนินงานคลาวด์ขนาดใหญ่ การเชื่อมต่อนี้จะช่วยประหยัดเงินได้อย่างมีนัยสำคัญและเพิ่มความโปร่งใสให้กับต้นทุนคลาวด์
คุณสมบัติเด่นของ Infracost
- ให้การคาดการณ์ต้นทุนโดยละเอียดสำหรับโครงสร้างพื้นฐานบนคลาวด์
- เชื่อมต่อกับ Jira ได้อย่างราบรื่นสำหรับกระบวนการติดตามต้นทุน
- ช่วยให้ทีมติดตามข้อจำกัดด้านงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบแจ้งเตือนงบประมาณที่ปรับแต่งได้
- คำแนะนำในการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนเสนอวิธีการลดค่าใช้จ่าย
- รายงานที่ใช้งานง่ายช่วยให้เข้าใจค่าใช้จ่ายได้ง่ายขึ้น
- การรองรับผู้ให้บริการคลาวด์หลายรายทำให้มีประโยชน์ในหลากหลายแผนกธุรกิจ
ข้อจำกัดด้านต้นทุนต่ำกว่า
- ต้องการความรู้ด้านโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์เฉพาะเพื่อใช้งานเครื่องมือนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- อาจมีความซับซ้อนในการตั้งค่าสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค
การกำหนดราคาต่ำกว่าต้นทุน
- ฟรี
- คลาวด์: $50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การทบทวนต้นทุนทางอ้อม
- G2: 5/5 (1 รีวิว)
7. Freshworks
ชุดเครื่องมือบริการลูกค้านี้ได้รับความนิยมในหมู่ธุรกิจต่างๆ เนื่องจากมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายซึ่งตอบสนองความต้องการต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ในฐานะหนึ่งในระบบบูรณาการ Jira ชั้นนำ ชุดเครื่องมือ Freshworks ทำงานร่วมกับ Jira ได้เป็นอย่างดี โดยมอบความสามารถในการสนับสนุนลูกค้าขั้นสูงและการจัดการโครงการ Jira สามารถผสานการทำงานร่วมกับทั้ง Freshdesk และ Freshservice ซึ่งเป็นสองโครงการหลักของ Freshworks
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshworks
- ปรับปรุงการจัดการข้อสงสัยของลูกค้าภายใน Jira ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- คุณสมบัติการอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพ
- การสนับสนุนหลายช่องทางช่วยให้มีมุมมองรวมของการโต้ตอบกับลูกค้า
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกันในปัญหาของลูกค้าได้
- รายงานและการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสนับสนุนลูกค้า
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายทำให้สมาชิกในทีมทุกคนสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก
ข้อจำกัดของ Freshworks
- การผสานรวมอาจมีความซับซ้อนและใช้เวลาในการตั้งค่าให้ถูกต้อง
- คุณสมบัติบางอย่างอาจเกินความจำเป็นสำหรับทีมหรือโครงการขนาดเล็ก
- ตัวเลือกการปรับแต่งอาจมีจำกัดในบางพื้นที่
ราคาของ Freshworks ITSM
- การเติบโต: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $109/เดือน ต่อผู้ใช้
รีวิว Freshworks
- G2: 4. 5/5 (7,000+ รีวิว)
- Capterra: 5/5 (1 รีวิว)
8. Applitools
การทดสอบอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาให้กับทีมพัฒนาอย่างมากและลดจำนวนข้อผิดพลาดที่ไปถึงผู้ใช้ปลายทาง Applitools เป็นแพลตฟอร์มการทดสอบภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ล้ำสมัยซึ่งทำให้กระบวนการนี้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การผสานรวมกับ Jira ทำให้การติดตามปัญหาที่พบระหว่างการทดสอบอัตโนมัติเป็นเรื่องง่ายขึ้น สร้างการผสมผสานที่ลงตัวสำหรับการปรับปรุงการประกันคุณภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Applitools
- นำเสนอเครื่องมือขั้นสูงที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการทดสอบ UI
- ปรับปรุงการรายงานและติดตามข้อบกพร่องใน Jira ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- การทดสอบข้ามเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ช่วยให้มั่นใจว่ามีความเข้ากันได้กับแพลตฟอร์มต่างๆ
- การเปรียบเทียบภาพหน้าจออัตโนมัติช่วยระบุการถดถอยทางภาพ
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้กระบวนการทดสอบที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับสมาชิกในทีม
- ทำงานได้ดีร่วมกับเครื่องมือพัฒนาและทดสอบอื่น ๆ ผ่านชุดการผสานรวมที่ครอบคลุม
ข้อจำกัดของ Applitools
- อาจมากกว่าที่จำเป็นสำหรับโครงการที่มีส่วนประกอบ UI น้อย
- การตั้งค่าการผสานรวมอาจซับซ้อนสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นกับการทดสอบภาพอัตโนมัติ
ราคาของ Applitools
- ราคาตามความต้องการ
Applitools รีวิว
- G2: 4. 4/5 (47 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (30 รีวิว)
9. Rapid7
Rapid7 เป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดชั้นนำ การผสานรวมกับ Jira มุ่งเน้นที่การจัดการช่องโหว่และการตรวจจับเหตุการณ์
ปัญหาด้านความปลอดภัยจะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อพัฒนาโครงการซอฟต์แวร์ การผสานรวม Rapid7 กับ Jira ช่วยปิดช่องว่างที่ปัญหาเหล่านั้นอาจหลุดรอดไปได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rapid7
- ระบุและจัดการช่องโหว่ด้านความปลอดภัยในโครงการ
- เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามความปลอดภัยภายในปัญหาใน Jira
- เสนอเครื่องมือสำหรับการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย
- การแจ้งเตือนอัตโนมัติแจ้งเตือนทีมเกี่ยวกับภัยคุกคามด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น
- รายงานที่ปรับแต่งได้เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของโครงการ
- ทั้งสมาชิกทีมทางเทคนิคและไม่ใช่ทางเทคนิคสามารถใช้ได้
ข้อจำกัดของ Rapid7
- อาจมีความซับซ้อนในการตั้งค่าและผสานรวมกับ Jira อย่างสมบูรณ์
- บางคุณสมบัติอาจมีความซับซ้อนเกินไปสำหรับทีมขนาดเล็กหรือทีมที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นหลัก
ราคาของ Rapid7
- Insight VM: $1.94/เดือน ต่อสินทรัพย์
- อินไซต์ DR: $5.89/เดือน ต่อสินทรัพย์
- Insight AppSec: $175/เดือน ต่อแอป
- อินไซต์ คลาวด์เซ็ก: $5,775/เดือน
Rapid7 รีวิว
- G2: 4. 0/5 (10 รีวิว)
10. แอปพยากรณ์
Forecast. app เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งซึ่งผสานการทำงานอย่างลึกซึ้งกับ Jira โดยนำเสนอคุณสมบัติการวางแผนทรัพยากรและโครงการขั้นสูงเพื่อการปรับปรุงกระบวนการทำงานทางธุรกิจอย่างมั่นคง นี่อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องการโซลูชันการจัดการโครงการที่ครอบคลุมมากกว่าที่ Jira มอบให้ แต่ยังคงต้องการเครื่องมือติดตามปัญหาและเครื่องมือการพัฒนาอื่น ๆ ที่ Jira มีให้
คุณสมบัติเด่นของแอป Forecast
- ให้เครื่องมือสำหรับการจัดตารางโครงการอย่างละเอียดและการจัดสรรทรัพยากร
- เพิ่มประสิทธิภาพความสามารถในการจัดการโครงการของ Jira
- นำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่คาดการณ์ล่วงหน้าด้วย AI สำหรับกำหนดเวลาโครงการและทรัพยากร
- ช่วยให้สามารถติดตามเวลาที่ใช้ไปกับปัญหาและโครงการใน Jira ได้อย่างแม่นยำ
- ช่วยในการจัดการปริมาณงานและความสามารถของทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
- ใช้งานง่ายสำหรับสมาชิกทุกคนในทีม
การคาดการณ์ ข้อจำกัดของแอป
- การเรียนรู้คุณสมบัติขั้นสูงอาจมีความชัน
- ราคาอาจสูงกว่าสำหรับทีมขนาดเล็ก
- คุณลักษณะบางอย่างอาจต้องมีการกำหนดค่าเพิ่มเติมเพื่อให้ใช้งานร่วมกับ Jira ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
การคาดการณ์ ราคาแอป
- ข้อดี: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
- เพิ่มเติม: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
การพยากรณ์. รีวิวแอป
- G2: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (25 รีวิว)
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วย ClickUp
หากคุณกำลังมองหาแอปติดตามโครงการใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ClickUp เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมตามธรรมชาติ คล้ายกับ Jira คุณสามารถสร้างปัญหาใน ClickUp และติดตามความคืบหน้าในการทำให้เสร็จได้อย่างง่ายดาย หลายทีมพบว่าความยืดหยุ่นที่ ClickUp มอบให้นั้นเป็นสิ่งที่ธุรกิจของพวกเขาต้องการอย่างแท้จริง ตอนนี้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างซอฟต์แวร์ที่ยอดเยี่ยมและกังวลน้อยลงเกี่ยวกับความซับซ้อนในการจัดการโครงการ
