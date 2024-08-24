รีวิว Wrike 2025 (คุณสมบัติ, ราคา, ข้อดี, และข้อเสีย)

หากคุณรับผิดชอบงานด้านการบริหารโครงการไม่ว่าจะด้านใด คุณน่าจะเคยได้ยินเกี่ยวกับ Wrike มาแล้ว
Wrike เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันของทีมที่ได้รับความนิยมมากขึ้น มันมีคุณสมบัติที่มีประโยชน์มากมายที่สามารถทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น
แต่มันเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดที่คุณสามารถเพิ่มเข้าไปในชุดเครื่องมือของคุณได้หรือไม่? อาจจะไม่ใช่
Wrike ไม่ใช่เครื่องมือที่ใช้งานง่ายที่สุด (โดยเฉพาะบนมือถือ) มีความสามารถในการจัดการงานที่จำกัด และถูกวิจารณ์โดยผู้ใช้บางรายเกี่ยวกับปัญหาด้านประสิทธิภาพ
มันมีจุดแข็งของตัวเองด้วยหรือไม่? แน่นอน. ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นนักวิเคราะห์ตัวเลขและชื่นชอบข้อมูลที่มีประโยชน์ Wrike จะทำให้คุณเป็นผู้จัดการโครงการที่มีความสุข.
ในรีวิว Wrike นี้ เราจะเจาะลึกถึงข้อดีและข้อเสียของ Wrike รวมถึงเปรียบเทียบกับ ClickUp
Wrike คืออะไร?
Wrike เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ช่วยให้คุณจัดระเบียบโครงการ ทำงานร่วมกับทีมของคุณ และติดตามความคืบหน้าของงาน
มันช่วยคุณจัดการงานโครงการ, อำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันและการแชร์ไฟล์กับทีมของคุณ, และติดตามความคืบหน้าของงาน
แม้ว่าใครก็ตามสามารถใช้ซอฟต์แวร์นี้ได้ แต่ทีมองค์กรสามารถใช้งานเครื่องมือนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด Wrike มีฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น แผนภูมิแกนต์และการรายงานขั้นสูงเชิงลึก ทำให้เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมในองค์กรขนาดใหญ่
แล้ว Wrike สามารถทำอะไรได้บ้างสำหรับทีมบริหารโครงการ?
คุณสมบัติหลักของ Wrike
1. มุมมองแบบสามหน้าต่าง
มุมมองแบบสามหน้าต่างของ Wrike ช่วยให้มั่นใจได้ว่ากิจกรรมการจัดการงานทั้งหมดของคุณสามารถเข้าถึงได้ง่ายในมุมมองเดียว
นี่คือวิธีการทำงาน:
- หน้าต่างด้านซ้ายช่วยให้เข้าถึงโครงการ ทีม และการเงินของคุณได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การจัดการทรัพยากรง่ายขึ้น
- หน้าต่างตรงกลางใช้สำหรับสร้างงานใหม่ ตั้งค่าวันครบกำหนด และมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
- หน้าต่างด้านขวาจะแสดงงานทั้งหมดของคุณพร้อมกัน ให้มุมมองที่รวมศูนย์ของกระบวนการทำงานของคุณและการจัดการงานย่อยที่ดีขึ้น
หากคุณเป็นส่วนหนึ่งของทีมการตลาด Wrike จะช่วยให้คุณสามารถจัดการงานแคมเปญ ติดตามงบประมาณ และตรวจสอบกำหนดเวลาได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องสลับหน้าจอ
2. แบบฟอร์มคำขอที่กำหนดเอง
ต้องการปรับแต่งแบบฟอร์มการส่งของคุณให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะหรือไม่? Wrike มีเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่ช่วยให้คุณสร้างแบบฟอร์มที่ตอบสนองได้ด้วยการกำหนดเงื่อนไขตามตรรกะ
สิ่งที่ทำให้ Wrike โดดเด่นคือ—เมื่อใดก็ตามที่มีการส่งแบบฟอร์มคำขอ Wrike สามารถ มอบหมายงานหรือโครงการโดยอัตโนมัติ, กรอกข้อมูลในรายการงานจากข้อมูลในแบบฟอร์ม, และจัดเก็บแบบฟอร์มให้กับผู้ใช้หนึ่งคนหรือหลายคน
ตัวอย่างเช่น ทีมสนับสนุนลูกค้าสามารถใช้ Wrike เพื่ออัตโนมัติการจัดสรรและติดตามตั๋วการสนับสนุน ซึ่งสามารถช่วยเร่งเวลาการแก้ไขปัญหาได้
3. การแสดงข้อมูล
Wrike มอบการมองเห็นโครงการแบบ 360 องศาด้วยคุณสมบัติการแสดงผลที่หลากหลาย
แอปการจัดการโครงการ นำเสนอการวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดผ่านแผนภูมิและอินโฟกราฟิก—ทั้งหมดนี้ได้รับการอัปเดตทุก 15 นาที ทีมงานสามารถเข้าถึงตัวชี้วัดประสิทธิภาพ การอัปเดตสถานะโครงการ และข้อมูลการเสร็จสิ้นงานได้ตลอดเวลา
4. แท็กและโฟลเดอร์สำหรับการแชร์และการเข้าถึงที่ง่ายดาย
Wrike รองรับแท็กและโฟลเดอร์ ช่วยให้คุณ จัดเรียงข้อมูลตามโครงการ งาน และตัวชี้วัดอื่น ๆ
ตัวอย่างเช่น ทีมบริหารผลิตภัณฑ์สามารถจัดหมวดหมู่เรื่องราวของผู้ใช้ สปรินต์ และงานค้าง ทำให้การจัดการและเข้าถึงข้อมูลโครงการ การจัดการทรัพยากร และการแบ่งปันความคืบหน้ากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทำได้ง่ายขึ้น
5. ติดตามความคืบหน้าด้วยเครื่องมือจัดการงาน
ต้องการ ติดตามสถานะของแต่ละกิจกรรม หรือไม่? คุณสมบัติการจัดการงานของ Wrike ช่วยให้ทีมสามารถแบ่งโครงการออกเป็นงานย่อยและทำเช่นนั้นได้
ทีมการตลาดและทีมสร้างสรรค์ ตัวอย่างเช่น สามารถใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าของสินทรัพย์แคมเปญและรับประกันการส่งมอบตามกำหนดเวลา
แน่นอนว่า ในฐานะหนึ่งในเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุด Wrike นำเสนอคุณสมบัติการจัดการโครงการที่ครอบคลุมและให้ภาพรวมที่ชัดเจนของปริมาณงาน ช่วยให้ผู้จัดการโครงการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติตามกำหนดเวลา
ราคาของ Wrike
- แผนฟรี
- ทีม: $9. 80/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $24.80 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: มีให้บริการตามคำขอ
- ยอดสูงสุด: มีให้บริการตามคำขอ
ข้อดีของการใช้ Wrike
นี่คือบางสิ่งที่ผู้ใช้ชื่นชมระหว่างการใช้งาน Wrike:
1. คุณสมบัติระดับมืออาชีพเพื่อการจัดการโครงการที่ดีขึ้น
Wrike ไม่ได้มีไว้สำหรับทีมขนาดเล็กเท่านั้น แต่ถูกออกแบบมาเพื่อธุรกิจที่ จัดการโครงการที่ซับซ้อน
ตั้งแต่แผนภูมิแกนต์ที่ช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของโครงการทั้งหมด ไปจนถึงเครื่องมือสำหรับตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับไฟล์ Wrike มีทุกอย่างที่คุณต้องการสำหรับทุกสถานการณ์
นอกจากนี้ ยังช่วยให้คุณสร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองได้เพื่อให้สอดคล้องกับสไตล์ของทีมคุณ
2. ช่วยให้คุณสามารถติดตามทีมของคุณได้
อยากรู้ไหมว่าทุกคนใช้เวลาไปไหน?
Wrike มี ตัวจับเวลาในตัวที่ช่วยให้คุณติดตามระยะเวลาที่ใช้ในการทำงาน นี่เป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนเกมสำหรับการระบุจุดคอขวดภายในทีมและค้นหาว่าควรให้ความสำคัญกับความพยายามของทีมของคุณที่ใด
3. สถิติอัจฉริยะที่นำไปสู่การตัดสินใจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
การวิเคราะห์ของ Wrike ให้ภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับโครงการของคุณ คุณสามารถเห็นได้ว่างานใดที่ใช้เวลานานเกินไป ใครคือผู้ที่มีผลงานยอดเยี่ยม และแม้กระทั่งหากมีปัญหาการนัดหมายที่ขัดแย้งกัน
ปัญหาที่พบบ่อยที่ผู้ใช้ Wrike ต้องเผชิญ
ทุกอย่างไม่ได้ดีกับ Wrike นะ
เช่นเดียวกับซอฟต์แวร์ทุกตัวในตลาด มันก็มีข้อเสียของตัวเองที่สามารถก่อให้เกิดปัญหาแก่ทีมได้
นี่คือรายการปัญหาที่พบบ่อยที่ผู้ใช้ Wrike มักเผชิญ:
|ข้อเสีย
|ปัญหา
|การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
|อินเทอร์เฟซที่ซับซ้อนและกระบวนการเริ่มต้นใช้งานทำให้ผู้ใช้ใหม่ใช้งานได้ยาก โดยเฉพาะผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการบริหารโครงการมาก่อน
|ประสบการณ์การใช้งานมือถือที่จำกัด
|แอปมือถือของ Wrike ขาดคุณสมบัติที่จำเป็น ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานขณะเดินทางลดลง
|ราคาแพงสำหรับทีมขนาดเล็ก
|ราคาของ Wrike แพงเมื่อเทียบกับแอปจัดการโครงการอื่น ๆ โดยแผนทีมเริ่มต้นที่ $9.80 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน และแผนธุรกิจของ Wrike เริ่มต้นที่ $11.50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน นอกจากนี้ ที่นั่งต้องซื้อเป็นชุดละห้าที่นั่ง
|การจัดการงานที่ไม่เพียงพอ
|การขาดการจัดลำดับความสำคัญของงาน, ความยากลำบากในการเปลี่ยนสถานะของงาน, และไม่สามารถเปลี่ยนความคิดเห็นให้กลายเป็นงานที่ต้องทำอยู่ในขณะนี้ได้ ทำให้ประสิทธิภาพลดลง
|เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ไม่ดี
|แม้ว่า Wrike Integrate จะเชื่อมต่อกับแอปหลายตัว แต่การไม่มีฟังก์ชันแชทในตัวและการแจ้งเตือนที่ล่าช้าจากการเชื่อมต่อกับแอปอื่น ๆ เป็นอุปสรรคต่อการสื่อสาร
|ความท้าทายด้านอินเทอร์เฟซ
|อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่สับสน ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด และตัวกรองเริ่มต้นที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ของผู้ใช้
|ปัญหาด้านประสิทธิภาพ
|เวลาในการโหลดที่ต่ำและการอัปโหลดไฟล์อาจขัดขวางประสิทธิภาพการทำงาน
|บริการลูกค้า Wrike
|ในขณะที่บทวิจารณ์ส่วนใหญ่ของ G2 ระบุว่า Wrike ให้บริการลูกค้าที่น่าพอใจแต่บางคนก็ร้องเรียนว่าบริการช้าและไม่ใส่ใจ
รีวิว Wrike บน Reddit
ข้อร้องเรียนหลักที่ผู้ใช้ Wrike ดูเหมือนจะมีคือแอปพลิเคชันมือถือของพวกเขา ผู้ใช้ Reddit ก็มีข้อร้องเรียนที่คล้ายกัน
การเปลี่ยนผ่านของทีมหนึ่งไปยัง Wrike เป็นไปอย่างราบรื่น และพวกเขาพบว่าคุณสมบัติที่ทรงพลังของ Wrike เช่น การจัดการปริมาณงาน การจัดสรรทรัพยากร และรายงานที่กำหนดเอง มีประโยชน์อย่างมาก
อย่างไรก็ตาม นี่คือจุดเริ่มต้นของปัญหา: เส้นทางเรียนรู้มีความชันสูง; อินเทอร์เฟซดูรก และต้องใช้เวลาสำหรับทุกคนในการปรับตัวให้คุ้นเคย
ทีมของเราเพิ่งเปลี่ยนมาใช้ Wrike สำหรับการจัดการโครงการเมื่อไม่นานมานี้ เราประทับใจในคุณสมบัติที่ทรงพลังของมัน – การจัดการปริมาณงาน, การจัดสรรทรัพยากร, รายงานที่กำหนดเอง – ดูเหมือนจะเหมาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการที่ซับซ้อนของเรา
แต่มีข้อแม้อยู่:
เส้นทางการเรียนรู้: การตั้งค่าเริ่มต้นและการยอมรับของผู้ใช้ค่อนข้างยากลำบาก อินเทอร์เฟซดูรก และใช้เวลาสักพักกว่าทุกคนจะเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ
การปรับแต่งที่มากเกินไป: ใช้เวลาไปกับการปรับแต่งขั้นตอนการทำงานและแดชบอร์ดมากเกินไปเพื่อให้ตรงกับความต้องการของเรา หวังว่าจะมีเทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับเอเจนซี่ออกแบบมากกว่านี้
ข้อสังเกตของแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป: แอปพลิเคชันเดสก์ท็อปรู้สึกใช้งานยากเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเว็บ บางฟีเจอร์ดูเหมือนมีข้อผิดพลาดในบางครั้ง
อย่าเข้าใจผิด, Wrike เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีคุณสมบัติครบครัน. แต่สำหรับขนาดทีมและกระบวนการทำงานของเรา, ความลาดชันของการเรียนรู้และความต้องการในการปรับแต่งนั้นมากเกินไป.
ขณะนี้เรากำลังสำรวจทางเลือกอื่น ๆ ที่มีความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและความง่ายในการใช้งานที่ดีกว่า มีใครสามารถแนะนำอะไรที่ซับซ้อนน้อยกว่าแต่ไม่เรียบง่ายเหมือนบอร์ด Trello ได้บ้างไหม?
แม้ว่าจะมีคุณสมบัติมากมาย แต่ทีมงานพบว่าความซับซ้อนนั้นเกินกว่าจะรับมือได้ และกำลังมองหาซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ใช้งานง่ายกว่า
ถึงเวลาหาเครื่องมือจัดการโครงการที่ดีกว่าแล้วใช่ไหม? ใช่แล้ว และคุณมีทางเลือกมากมายแทนWrikeให้เลือก—รวมถึง ClickUp ด้วย
พบกับ ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Wrike
เครื่องมือการจัดการโครงการที่เหมาะที่สุดจะมอบความสามารถในการทำงานร่วมกัน, กระบวนการทำงานที่ราบรื่น, และที่สำคัญที่สุดคือความสามารถในการมองเห็นความคืบหน้าของการจัดการโครงการอย่างชัดเจน
ไม่เหมือนกับ Wrike, ClickUp ทำเครื่องหมายถูกทุกช่อง(และมากกว่านั้น)
มุมมองมากกว่า 15 แบบของ ClickUp พร้อมสถานะงานที่ปรับแต่งได้และการทำงานอัตโนมัติ เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในการมองเห็นและจัดการเวิร์กโฟลว์ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ClickUp ยังมีฟังก์ชันการมอบหมายความคิดเห็นที่มีประโยชน์ซึ่งสามารถใช้สร้างวงจรการให้ข้อเสนอแนะระหว่างแผนกและทีมต่างๆ ได้ ฟีเจอร์นี้ช่วยปรับปรุงการสื่อสารภายในทีมและป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
ประโยชน์ของการใช้ ClickUp สำหรับการจัดการโครงการ
ClickUp Spaces ช่วยให้คุณจัดระเบียบ
สิ่งที่ทำให้ ClickUp เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดคือโครงสร้างที่ใช้งานง่าย ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ทำงาน, โฟลเดอร์, รายการ, งานที่กำลังดำเนินการ, งานย่อย, และรายการตรวจสอบ
ทีมสามารถแยกโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ด้วยความช่วยเหลือจากอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ ClickUp ซึ่งตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับอินเทอร์เฟซของ Wrike ที่ใช้งานยาก
คุณสมบัติเช่น ClickUp Spacesทำให้การจัดการโครงการง่ายขึ้นมาก
ตัวอย่างเช่น ทีมการตลาดสามารถใช้ Spaces เพื่อแยกแคมเปญของพวกเขา ในขณะที่ทีมพัฒนาสามารถมี Spaces แยกต่างหากสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะทำให้ ทุกคนทราบอย่างชัดเจนว่าต้องค้นหาข้อมูลและงานที่เกี่ยวข้องได้ที่ไหน
ClickUp Docs และ ClickUp Brain เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ClickUp Brainถูกผสานรวมเข้ากับClickUp Docsเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเอกสารและการทำงานร่วมกัน
พูดง่ายๆ คือ—หากคุณมักประสบปัญหาการเขียนไม่ออก การแก้ไขด้วย AI จะแนะนำการปรับปรุงและช่วยยกระดับคุณภาพของเนื้อหา นอกจากนี้ ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ยังช่วยให้ผู้ใช้หลายคนสามารถทำงานในเอกสารเดียวกันได้พร้อมกัน
ดังนั้น ใครบางคนจากแผนกการตลาดสามารถอัปเดตทีมผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการปล่อยเวอร์ชันใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้แน่ใจว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดถูกแชร์อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
ClickUp Tasks สำหรับการจัดการงาน
โครงการที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ได้รับการจัดการโดยการแบ่งงานที่ต้องส่งมอบออกเป็นงานย่อย ๆ ทีละขั้นตอน ปัจจุบัน ด้วย Wrike หรือแม้แต่สเปรดชีตธรรมดา การจัดการงานเหล่านี้ตั้งแต่ต้นจนจบก็อาจเป็นเรื่องที่ปวดหัวไม่น้อย นอกจากนี้ ยังมีโอกาสที่งานบางส่วนจะหลุดรอดสายตาไปโดยไม่มีใครรับผิดชอบโดยตรงอีกด้วย
ClickUp Tasksเปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้คุณได้ คุณสามารถ ตั้งค่าสถานะงานและฟิลด์ที่เกี่ยวข้องได้ตามต้องการ จัดลำดับความสำคัญของงานที่ได้รับมอบหมาย เชื่อมโยงกับงานที่ขึ้นกับงานอื่น และมองเห็นภาพรวมงานของคุณผ่านรายการต่างๆ
นอกจากนี้ คำสั่งแบบสแลชที่สะดวกยังช่วยให้ดำเนินการได้อย่างรวดเร็วในการจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การมอบหมายงาน การกำหนดวันครบกำหนด และการเปลี่ยนสถานะงาน วิธีการที่เรียบง่ายนี้ช่วยลดเวลาที่ใช้ในการทำงานด้านการบริหารจัดการ ซึ่งในที่สุดจะช่วยให้ทีมมีเวลาว่างมากขึ้น
ระบบอัตโนมัติที่ช่วยประหยัดเวลาได้จริง
การพูดว่าทุกคนเกลียดงานซ้ำซากคงเป็นการพูดที่น้อยเกินไป
นี่คือศตวรรษที่ 21—หากClickUp Automations สามารถ ช่วยให้คุณทำงานซ้ำๆ ที่ต้องทำด้วยตนเองให้เป็นอัตโนมัติได้ แล้วทำไมคุณจะไม่ใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ล่ะ?
แผนภูมิแกนต์อัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ให้การอัปเดตแบบเรียลไทม์ การอนุมัติงาน และการปรับเปลี่ยน เพื่อให้มั่นใจว่ากำหนดการของโครงการได้รับการรักษาไว้เสมอ
ในทำนองเดียวกัน การพึ่งพาของงานอัตโนมัติช่วยให้การจัดการโครงการเป็นไปตามแผน โดยการปรับตารางเวลาตามความคืบหน้าของงาน
ผลลัพธ์คือ? คุณมีการควบคุมอย่างสมบูรณ์เหนือโครงการของคุณ. ไม่มีการทำซ้ำ, มีแต่ความก้าวหน้า.
การผสานรวมที่ง่ายดาย
ClickUp ถูกออกแบบมาให้ปรับเข้ากับความต้องการเฉพาะขององค์กรใด ๆ ได้ด้วยClickUp Integrations หลักฐานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการผสานการทำงานแบบกำหนดเองผ่าน API access
นอกจากนี้ยังสามารถผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย เช่น Google Drive, Slack และ Zoom
มุมมอง ClickUp สำหรับภาพรวมความคืบหน้าของคุณ
แม้ว่า ClickUp จะไม่ได้ใช้คำว่า "360 องศา" เหมือนกับ Wrike แต่ ClickUp Views ก็มีมุมมองที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของโครงการที่แตกต่างกันอย่างแน่นอน
นี่คือวิธีการ:
- มุมมองบอร์ด เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบวิธีการแบบคัมบัง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถลากและวางงานไปยังขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการทำงานได้อย่างง่ายดาย
- มุมมองรายการ เหมาะสำหรับแฟน ๆ ของวิธีการ GTD (Getting Things Done) โดยการจัดรายการงานตามลำดับเพื่อติดตามงานได้ง่ายและสำหรับการเสร็จสิ้นโครงการ
- มุมมองกล่อง ให้ภาพรวมในระดับสูงของการกระจายงาน ทำให้ง่ายต่อการติดตามการมอบหมายงานของทีมและความคืบหน้า
- มุมมองปฏิทิน นำเสนอตัวเลือกการจัดตารางเวลาที่ครอบคลุม พร้อมมุมมองสำหรับวัน, ช่วงสี่วัน, สัปดาห์, และเดือน ช่วยให้สามารถวางแผนและจัดตารางได้อย่างละเอียด
- โหมดของฉัน ให้มุมมองที่ปรับแต่งตามบุคคลของงานที่ได้รับมอบหมายและการจัดการโครงการ ช่วยให้แต่ละบุคคลมุ่งเน้นไปที่ความรับผิดชอบของตนและจัดการปริมาณงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ClickUp Goals สำหรับการบรรลุเป้าหมาย
ในขณะที่องค์กรโดยรวมทำงานเพื่อเป้าหมายเดียวกันClickUp Goalsจะดูแลเป้าหมายย่อยที่สามารถวัดผลได้ เช่น การเพิ่มการมีส่วนร่วมในสื่อสังคมออนไลน์ขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ที่กำหนด
คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถติดตามงานและจัดหมวดหมู่ได้ ทำให้เป้าหมายการจัดการโครงการของคุณบรรลุผลอยู่เสมอ
ตัวเลือกการปรับแต่งเป้าหมาย ประกอบด้วยช่วงตัวเลข, ตัวเลือกจริง/เท็จ, การติดตามสกุลเงิน,และเทมเพลตรายการงาน, ซึ่งให้ความยืดหยุ่นในการบรรลุเป้าหมายที่แตกต่างกันภายในโครงการ
แดชบอร์ด ClickUp สำหรับการแสดงข้อมูลที่แชร์ได้ง่าย
พนักงานและผู้นำในปี 2024 ให้ความสำคัญกับภาพและสื่อวิชวลเป็นอย่างมาก และโชคดีที่ ClickUp ก็เช่นกัน
แดชบอร์ดของ ClickUpสามารถปรับแต่งได้อย่างสูง มีคุณสมบัติและวิดเจ็ตที่มีประโยชน์ เช่น แผนภูมิที่กำหนดเอง, ตัวบ่งชี้สถานะ, ระดับความสำคัญ, และแอปของบุคคลที่สามที่ฝังไว้
คุณชื่นชอบกราฟหรือไม่? ClickUp มีตัวเลือกหลากหลาย เช่น แผนภูมิความเร็ว แผนภูมิการเผาไหม้ แผนภูมิการเผาไหม้สะสม และแผนภูมิการไหลสะสม ทั้งหมดนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการและช่วยให้ทีมทำงานได้ตามกำหนดเวลา
การประมาณเวลาอย่างแม่นยำด้วยการติดตามเวลาในโครงการ
คุณสมบัติการติดตามเวลาใน ClickUpช่วยให้ทีมสามารถบันทึกเวลาที่ใช้ไปกับงานต่าง ๆ ได้อย่างละเอียด การติดตามเวลานี้ช่วยในการจัดการทรัพยากรและทำให้มั่นใจว่าโครงการจะอยู่ภายในงบประมาณและตรงตามกำหนดเวลา
การทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อด้วย Chat View และ ClickUp Clips
แม้ว่าเราจะกำลังหารือเกี่ยวกับการร่วมมือในทีมเป็นประเด็นแยกต่างหาก แต่การร่วมมือในทีมก็มีอยู่ทุกที่บนแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ คุณสมบัติการแชทในตัวของเครื่องมือ, การบันทึกหน้าจอผ่านClickUp Clips, และกระดานไวท์บอร์ด — ทั้งหมดนี้ช่วยให้การสื่อสารของทีมเป็นไปอย่างเรียลไทม์และมีประสิทธิภาพ
แม่แบบสำหรับทุกโอกาส
การเริ่มต้นเอกสารโครงการจากศูนย์อาจทำให้รู้สึกท่วมท้น นี่คือเหตุผลที่ 800,000 ทีมเลือกใช้ชุดเทมเพลตที่ครอบคลุมและพร้อมใช้งานของ ClickUp ซึ่งสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของพวกเขาทุกวัน
- แต่ละเทมเพลตมาพร้อมกับมุมมองหลายแบบ เช่น เอกสาร, แบบฟอร์ม, และรายการ เพื่อรองรับสไตล์การทำงานที่แตกต่างกัน
- สถานะเช่น ปิด, กำหนดเอง, เสร็จแล้ว, และเปิด ช่วยในการติดตามความคืบหน้า ฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยให้สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับ OKRs, รายละเอียดแผนก, ผู้สนับสนุนระดับผู้บริหาร, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก, ระยะของโครงการ, และตัวชี้วัดความสำเร็จ
นี่คือสิ่งที่ทำให้ ClickUp เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีกว่า:แม่แบบการจัดการโครงการของ ClickUpมอบแนวทางที่มีโครงสร้างเพื่อให้มั่นใจว่าทุกแง่มุมของโครงการและแผนธุรกิจได้รับการครอบคลุม
เทมเพลตการจัดการโครงการ ClickUpมอบพื้นที่ที่มีโครงสร้างเพื่อจัดระเบียบงานของคุณเป็นขั้นตอนต่างๆ มุมมองรายการและเอกสารที่ยืดหยุ่นของเทมเพลตช่วยให้การติดตามความคืบหน้าและการมองเห็นงานเป็นเรื่องง่าย สถานะงานที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณระบุงานที่กำลังดำเนินการ งานที่เปิดอยู่ หรืองานที่เสร็จสิ้นแล้ว
ทำมากขึ้นด้วยการรวมเทมเพลตนี้กับ ClickApps ซึ่งนำเสนอคุณสมบัติต่างๆ เช่น การติดตามเวลา การจัดลำดับความสำคัญ แท็ก ฟิลด์ที่กำหนดเอง การแจ้งเตือนการพึ่งพา ผู้รับผิดชอบหลายคน และการซิงค์อีเมล
แม้ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ในการบริหารโครงการ เทมเพลตนี้ก็สามารถช่วยคุณได้:
- สร้างภาพและติดตามทรัพยากรโครงการของคุณ
- มอบหมาย, จัดการ, และจัดลำดับความสำคัญของงานด้วยมุมมองการทำงานที่แตกต่างกัน
- ร่วมมืออย่างราบรื่นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทีมของคุณ
ราคาของ ClickUp
มาคุยกันเรื่องปัญหาเงินในกระเป๋า—ปัจจัยสำคัญที่สุดในการตัดสินใจ
เป็นที่ทราบกันดีว่าแพลตฟอร์ม Wrike มีราคาสูง แต่ ClickUp นั้นตรงกันข้าม
สำหรับผู้เริ่มต้น, มันมีตัวเลือกบัญชีฟรี. ตามตรง, แผนฟรีเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับทีมขนาดเล็ก. แผนอื่น ๆ มีคุณค่ามาก:
- ฟรีตลอดไป, ผู้ใช้ไม่จำกัด
- แผนไม่จำกัด: $7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- แผนธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาสามารถขอได้ตามคำขอ
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
โครงการจัดการตัวเองบน ClickUp
เราได้ทำการวิจัยอย่างละเอียดเพื่อเขียนรีวิว Wrike นี้ และนี่คือข้อสรุป: Wrike เป็นโซลูชันการจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมขนาดใหญ่ แต่ความซับซ้อนในการเรียนรู้และราคาที่สูงอาจไม่คุ้มค่ากับความยุ่งยากสำหรับทีมขนาดเล็กและขนาดกลาง
ClickUp ง่ายต่อการร่วมมือกันมาก ให้ความสามารถในการจัดการงานที่ยอดเยี่ยม ใช้งานง่ายมาก ทำงานได้ดีอย่างคาดการณ์ได้ ขยายขนาดได้ตามทีมของคุณ และไม่ทำให้งบประมาณด้านเทคโนโลยีของคุณหมดไป
ไม่ว่าคุณจะมีทีมเล็กหรือกำลังเติบโต ClickUp สามารถช่วยให้คุณจัดการโครงการของคุณให้เป็นระบบได้ สิ่งที่คุณต้องทำเพื่อเริ่มต้นคือสร้างบัญชี ClickUp ฟรี