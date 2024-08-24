บล็อก ClickUp
รีวิว Wrike 2025 (คุณสมบัติ, ราคา, ข้อดี, และข้อเสีย)

รีวิว Wrike 2025 (คุณสมบัติ, ราคา, ข้อดี, และข้อเสีย)

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
24 สิงหาคม 2567

หากคุณรับผิดชอบงานด้านการบริหารโครงการไม่ว่าจะด้านใด คุณน่าจะเคยได้ยินเกี่ยวกับ Wrike มาแล้ว

Wrike เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันของทีมที่ได้รับความนิยมมากขึ้น มันมีคุณสมบัติที่มีประโยชน์มากมายที่สามารถทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น

แต่มันเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดที่คุณสามารถเพิ่มเข้าไปในชุดเครื่องมือของคุณได้หรือไม่? อาจจะไม่ใช่

Wrike ไม่ใช่เครื่องมือที่ใช้งานง่ายที่สุด (โดยเฉพาะบนมือถือ) มีความสามารถในการจัดการงานที่จำกัด และถูกวิจารณ์โดยผู้ใช้บางรายเกี่ยวกับปัญหาด้านประสิทธิภาพ

มันมีจุดแข็งของตัวเองด้วยหรือไม่? แน่นอน. ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นนักวิเคราะห์ตัวเลขและชื่นชอบข้อมูลที่มีประโยชน์ Wrike จะทำให้คุณเป็นผู้จัดการโครงการที่มีความสุข.

ในรีวิว Wrike นี้ เราจะเจาะลึกถึงข้อดีและข้อเสียของ Wrike รวมถึงเปรียบเทียบกับ ClickUp

Wrike คืออะไร?

ภาพหน้าจอของ Wrike
ผ่านทางWrike

Wrike เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ช่วยให้คุณจัดระเบียบโครงการ ทำงานร่วมกับทีมของคุณ และติดตามความคืบหน้าของงาน

มันช่วยคุณจัดการงานโครงการ, อำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันและการแชร์ไฟล์กับทีมของคุณ, และติดตามความคืบหน้าของงาน

แม้ว่าใครก็ตามสามารถใช้ซอฟต์แวร์นี้ได้ แต่ทีมองค์กรสามารถใช้งานเครื่องมือนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด Wrike มีฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น แผนภูมิแกนต์และการรายงานขั้นสูงเชิงลึก ทำให้เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมในองค์กรขนาดใหญ่

แล้ว Wrike สามารถทำอะไรได้บ้างสำหรับทีมบริหารโครงการ?

คุณสมบัติหลักของ Wrike

1. มุมมองแบบสามหน้าต่าง

มุมมองแบบสามหน้าต่างของ Wrike ช่วยให้มั่นใจได้ว่ากิจกรรมการจัดการงานทั้งหมดของคุณสามารถเข้าถึงได้ง่ายในมุมมองเดียว

นี่คือวิธีการทำงาน:

  • หน้าต่างด้านซ้ายช่วยให้เข้าถึงโครงการ ทีม และการเงินของคุณได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การจัดการทรัพยากรง่ายขึ้น
  • หน้าต่างตรงกลางใช้สำหรับสร้างงานใหม่ ตั้งค่าวันครบกำหนด และมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
  • หน้าต่างด้านขวาจะแสดงงานทั้งหมดของคุณพร้อมกัน ให้มุมมองที่รวมศูนย์ของกระบวนการทำงานของคุณและการจัดการงานย่อยที่ดีขึ้น

หากคุณเป็นส่วนหนึ่งของทีมการตลาด Wrike จะช่วยให้คุณสามารถจัดการงานแคมเปญ ติดตามงบประมาณ และตรวจสอบกำหนดเวลาได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องสลับหน้าจอ

2. แบบฟอร์มคำขอที่กำหนดเอง

ต้องการปรับแต่งแบบฟอร์มการส่งของคุณให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะหรือไม่? Wrike มีเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่ช่วยให้คุณสร้างแบบฟอร์มที่ตอบสนองได้ด้วยการกำหนดเงื่อนไขตามตรรกะ

สิ่งที่ทำให้ Wrike โดดเด่นคือ—เมื่อใดก็ตามที่มีการส่งแบบฟอร์มคำขอ Wrike สามารถ มอบหมายงานหรือโครงการโดยอัตโนมัติ, กรอกข้อมูลในรายการงานจากข้อมูลในแบบฟอร์ม, และจัดเก็บแบบฟอร์มให้กับผู้ใช้หนึ่งคนหรือหลายคน

ตัวอย่างเช่น ทีมสนับสนุนลูกค้าสามารถใช้ Wrike เพื่ออัตโนมัติการจัดสรรและติดตามตั๋วการสนับสนุน ซึ่งสามารถช่วยเร่งเวลาการแก้ไขปัญหาได้

3. การแสดงข้อมูล

Wrike มอบการมองเห็นโครงการแบบ 360 องศาด้วยคุณสมบัติการแสดงผลที่หลากหลาย

แอปการจัดการโครงการ นำเสนอการวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดผ่านแผนภูมิและอินโฟกราฟิก—ทั้งหมดนี้ได้รับการอัปเดตทุก 15 นาที ทีมงานสามารถเข้าถึงตัวชี้วัดประสิทธิภาพ การอัปเดตสถานะโครงการ และข้อมูลการเสร็จสิ้นงานได้ตลอดเวลา

4. แท็กและโฟลเดอร์สำหรับการแชร์และการเข้าถึงที่ง่ายดาย

Wrike รองรับแท็กและโฟลเดอร์ ช่วยให้คุณ จัดเรียงข้อมูลตามโครงการ งาน และตัวชี้วัดอื่น ๆ

ตัวอย่างเช่น ทีมบริหารผลิตภัณฑ์สามารถจัดหมวดหมู่เรื่องราวของผู้ใช้ สปรินต์ และงานค้าง ทำให้การจัดการและเข้าถึงข้อมูลโครงการ การจัดการทรัพยากร และการแบ่งปันความคืบหน้ากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทำได้ง่ายขึ้น

5. ติดตามความคืบหน้าด้วยเครื่องมือจัดการงาน

ต้องการ ติดตามสถานะของแต่ละกิจกรรม หรือไม่? คุณสมบัติการจัดการงานของ Wrike ช่วยให้ทีมสามารถแบ่งโครงการออกเป็นงานย่อยและทำเช่นนั้นได้

ทีมการตลาดและทีมสร้างสรรค์ ตัวอย่างเช่น สามารถใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าของสินทรัพย์แคมเปญและรับประกันการส่งมอบตามกำหนดเวลา

แน่นอนว่า ในฐานะหนึ่งในเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุด Wrike นำเสนอคุณสมบัติการจัดการโครงการที่ครอบคลุมและให้ภาพรวมที่ชัดเจนของปริมาณงาน ช่วยให้ผู้จัดการโครงการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติตามกำหนดเวลา

ราคาของ Wrike

  • แผนฟรี
  • ทีม: $9. 80/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $24.80 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: มีให้บริการตามคำขอ
  • ยอดสูงสุด: มีให้บริการตามคำขอ

ข้อดีของการใช้ Wrike

นี่คือบางสิ่งที่ผู้ใช้ชื่นชมระหว่างการใช้งาน Wrike:

1. คุณสมบัติระดับมืออาชีพเพื่อการจัดการโครงการที่ดีขึ้น

Wrike ไม่ได้มีไว้สำหรับทีมขนาดเล็กเท่านั้น แต่ถูกออกแบบมาเพื่อธุรกิจที่ จัดการโครงการที่ซับซ้อน

ตั้งแต่แผนภูมิแกนต์ที่ช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของโครงการทั้งหมด ไปจนถึงเครื่องมือสำหรับตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับไฟล์ Wrike มีทุกอย่างที่คุณต้องการสำหรับทุกสถานการณ์

นอกจากนี้ ยังช่วยให้คุณสร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองได้เพื่อให้สอดคล้องกับสไตล์ของทีมคุณ

2. ช่วยให้คุณสามารถติดตามทีมของคุณได้

อยากรู้ไหมว่าทุกคนใช้เวลาไปไหน?

Wrike มี ตัวจับเวลาในตัวที่ช่วยให้คุณติดตามระยะเวลาที่ใช้ในการทำงาน นี่เป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนเกมสำหรับการระบุจุดคอขวดภายในทีมและค้นหาว่าควรให้ความสำคัญกับความพยายามของทีมของคุณที่ใด

3. สถิติอัจฉริยะที่นำไปสู่การตัดสินใจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น

การวิเคราะห์ของ Wrike ให้ภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับโครงการของคุณ คุณสามารถเห็นได้ว่างานใดที่ใช้เวลานานเกินไป ใครคือผู้ที่มีผลงานยอดเยี่ยม และแม้กระทั่งหากมีปัญหาการนัดหมายที่ขัดแย้งกัน

ปัญหาที่พบบ่อยที่ผู้ใช้ Wrike ต้องเผชิญ

ทุกอย่างไม่ได้ดีกับ Wrike นะ

เช่นเดียวกับซอฟต์แวร์ทุกตัวในตลาด มันก็มีข้อเสียของตัวเองที่สามารถก่อให้เกิดปัญหาแก่ทีมได้

นี่คือรายการปัญหาที่พบบ่อยที่ผู้ใช้ Wrike มักเผชิญ:

ข้อเสียปัญหา
การเรียนรู้ที่รวดเร็วอินเทอร์เฟซที่ซับซ้อนและกระบวนการเริ่มต้นใช้งานทำให้ผู้ใช้ใหม่ใช้งานได้ยาก โดยเฉพาะผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการบริหารโครงการมาก่อน
ประสบการณ์การใช้งานมือถือที่จำกัดแอปมือถือของ Wrike ขาดคุณสมบัติที่จำเป็น ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานขณะเดินทางลดลง
ราคาแพงสำหรับทีมขนาดเล็กราคาของ Wrike แพงเมื่อเทียบกับแอปจัดการโครงการอื่น ๆ โดยแผนทีมเริ่มต้นที่ $9.80 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน และแผนธุรกิจของ Wrike เริ่มต้นที่ $11.50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน นอกจากนี้ ที่นั่งต้องซื้อเป็นชุดละห้าที่นั่ง
การจัดการงานที่ไม่เพียงพอการขาดการจัดลำดับความสำคัญของงาน, ความยากลำบากในการเปลี่ยนสถานะของงาน, และไม่สามารถเปลี่ยนความคิดเห็นให้กลายเป็นงานที่ต้องทำอยู่ในขณะนี้ได้ ทำให้ประสิทธิภาพลดลง
เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ไม่ดีแม้ว่า Wrike Integrate จะเชื่อมต่อกับแอปหลายตัว แต่การไม่มีฟังก์ชันแชทในตัวและการแจ้งเตือนที่ล่าช้าจากการเชื่อมต่อกับแอปอื่น ๆ เป็นอุปสรรคต่อการสื่อสาร
ความท้าทายด้านอินเทอร์เฟซอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่สับสน ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด และตัวกรองเริ่มต้นที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ของผู้ใช้
ปัญหาด้านประสิทธิภาพเวลาในการโหลดที่ต่ำและการอัปโหลดไฟล์อาจขัดขวางประสิทธิภาพการทำงาน
บริการลูกค้า Wrikeในขณะที่บทวิจารณ์ส่วนใหญ่ของ G2 ระบุว่า Wrike ให้บริการลูกค้าที่น่าพอใจแต่บางคนก็ร้องเรียนว่าบริการช้าและไม่ใส่ใจ

รีวิว Wrike บน Reddit

ข้อร้องเรียนหลักที่ผู้ใช้ Wrike ดูเหมือนจะมีคือแอปพลิเคชันมือถือของพวกเขา ผู้ใช้ Reddit ก็มีข้อร้องเรียนที่คล้ายกัน

การเปลี่ยนผ่านของทีมหนึ่งไปยัง Wrike เป็นไปอย่างราบรื่น และพวกเขาพบว่าคุณสมบัติที่ทรงพลังของ Wrike เช่น การจัดการปริมาณงาน การจัดสรรทรัพยากร และรายงานที่กำหนดเอง มีประโยชน์อย่างมาก

อย่างไรก็ตาม นี่คือจุดเริ่มต้นของปัญหา: เส้นทางเรียนรู้มีความชันสูง; อินเทอร์เฟซดูรก และต้องใช้เวลาสำหรับทุกคนในการปรับตัวให้คุ้นเคย

ทีมของเราเพิ่งเปลี่ยนมาใช้ Wrike สำหรับการจัดการโครงการเมื่อไม่นานมานี้ เราประทับใจในคุณสมบัติที่ทรงพลังของมัน – การจัดการปริมาณงาน, การจัดสรรทรัพยากร, รายงานที่กำหนดเอง – ดูเหมือนจะเหมาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการที่ซับซ้อนของเรา

แต่มีข้อแม้อยู่:

เส้นทางการเรียนรู้: การตั้งค่าเริ่มต้นและการยอมรับของผู้ใช้ค่อนข้างยากลำบาก อินเทอร์เฟซดูรก และใช้เวลาสักพักกว่าทุกคนจะเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ

การปรับแต่งที่มากเกินไป: ใช้เวลาไปกับการปรับแต่งขั้นตอนการทำงานและแดชบอร์ดมากเกินไปเพื่อให้ตรงกับความต้องการของเรา หวังว่าจะมีเทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับเอเจนซี่ออกแบบมากกว่านี้

ข้อสังเกตของแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป: แอปพลิเคชันเดสก์ท็อปรู้สึกใช้งานยากเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเว็บ บางฟีเจอร์ดูเหมือนมีข้อผิดพลาดในบางครั้ง

อย่าเข้าใจผิด, Wrike เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีคุณสมบัติครบครัน. แต่สำหรับขนาดทีมและกระบวนการทำงานของเรา, ความลาดชันของการเรียนรู้และความต้องการในการปรับแต่งนั้นมากเกินไป.

ขณะนี้เรากำลังสำรวจทางเลือกอื่น ๆ ที่มีความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและความง่ายในการใช้งานที่ดีกว่า มีใครสามารถแนะนำอะไรที่ซับซ้อนน้อยกว่าแต่ไม่เรียบง่ายเหมือนบอร์ด Trello ได้บ้างไหม?

ทีมของเราเพิ่งเปลี่ยนมาใช้ Wrike สำหรับการจัดการโครงการเมื่อไม่นานมานี้ เราประทับใจในคุณสมบัติที่ทรงพลังของมัน – การจัดการปริมาณงาน, การจัดสรรทรัพยากร, รายงานที่กำหนดเอง – ดูเหมือนจะเหมาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการที่ซับซ้อนของเรา

แต่มีข้อแม้อยู่:

เส้นทางการเรียนรู้: การตั้งค่าเริ่มต้นและการยอมรับของผู้ใช้ค่อนข้างยากลำบาก อินเทอร์เฟซดูรก และต้องใช้เวลาสักพักกว่าทุกคนจะเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ

การปรับแต่งที่มากเกินไป: ใช้เวลาไปกับการปรับแต่งขั้นตอนการทำงานและแดชบอร์ดมากเกินไปเพื่อให้ตรงกับความต้องการของเรา หวังว่าจะมีเทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับเอเจนซี่ออกแบบมากกว่านี้

ข้อสังเกตของแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป: แอปพลิเคชันเดสก์ท็อปรู้สึกใช้งานยากเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเว็บ บางฟีเจอร์ดูเหมือนมีข้อผิดพลาดในบางครั้ง

อย่าเข้าใจผิด, Wrike เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีคุณสมบัติครบครัน. แต่สำหรับขนาดทีมและกระบวนการทำงานของเรา, ความลาดชันของการเรียนรู้และความต้องการในการปรับแต่งนั้นมากเกินไป.

ขณะนี้เรากำลังสำรวจทางเลือกอื่น ๆ ที่มีความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและความง่ายในการใช้งานที่ดีกว่า มีใครสามารถแนะนำอะไรที่ซับซ้อนน้อยกว่าแต่ไม่เรียบง่ายเหมือนบอร์ด Trello ได้บ้างไหม?

แม้ว่าจะมีคุณสมบัติมากมาย แต่ทีมงานพบว่าความซับซ้อนนั้นเกินกว่าจะรับมือได้ และกำลังมองหาซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ใช้งานง่ายกว่า

ถึงเวลาหาเครื่องมือจัดการโครงการที่ดีกว่าแล้วใช่ไหม? ใช่แล้ว และคุณมีทางเลือกมากมายแทนWrikeให้เลือก—รวมถึง ClickUp ด้วย

พบกับ ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Wrike

เครื่องมือการจัดการโครงการที่เหมาะที่สุดจะมอบความสามารถในการทำงานร่วมกัน, กระบวนการทำงานที่ราบรื่น, และที่สำคัญที่สุดคือความสามารถในการมองเห็นความคืบหน้าของการจัดการโครงการอย่างชัดเจน

ไม่เหมือนกับ Wrike, ClickUp ทำเครื่องหมายถูกทุกช่อง(และมากกว่านั้น)

มุมมองมากกว่า 15 แบบของ ClickUp พร้อมสถานะงานที่ปรับแต่งได้และการทำงานอัตโนมัติ เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในการมองเห็นและจัดการเวิร์กโฟลว์ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ClickUp ยังมีฟังก์ชันการมอบหมายความคิดเห็นที่มีประโยชน์ซึ่งสามารถใช้สร้างวงจรการให้ข้อเสนอแนะระหว่างแผนกและทีมต่างๆ ได้ ฟีเจอร์นี้ช่วยปรับปรุงการสื่อสารภายในทีมและป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

ประโยชน์ของการใช้ ClickUp สำหรับการจัดการโครงการ

ClickUp Spaces ช่วยให้คุณจัดระเบียบ

ช่องว่าง
ClickUp ช่วยให้คุณจัดระเบียบทุกสิ่งทุกอย่างด้วยพื้นที่ ClickUp ที่ปรับแต่งได้

สิ่งที่ทำให้ ClickUp เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดคือโครงสร้างที่ใช้งานง่าย ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ทำงาน, โฟลเดอร์, รายการ, งานที่กำลังดำเนินการ, งานย่อย, และรายการตรวจสอบ

ทีมสามารถแยกโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ด้วยความช่วยเหลือจากอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ ClickUp ซึ่งตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับอินเทอร์เฟซของ Wrike ที่ใช้งานยาก

คุณสมบัติเช่น ClickUp Spacesทำให้การจัดการโครงการง่ายขึ้นมาก

ตัวอย่างเช่น ทีมการตลาดสามารถใช้ Spaces เพื่อแยกแคมเปญของพวกเขา ในขณะที่ทีมพัฒนาสามารถมี Spaces แยกต่างหากสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะทำให้ ทุกคนทราบอย่างชัดเจนว่าต้องค้นหาข้อมูลและงานที่เกี่ยวข้องได้ที่ไหน

ClickUp Docs และ ClickUp Brain เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI

สมอง
เปลี่ยนความคิดให้เป็นการกระทำด้วยเอกสารและสมองของ ClickUp

ClickUp Brainถูกผสานรวมเข้ากับClickUp Docsเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเอกสารและการทำงานร่วมกัน

พูดง่ายๆ คือ—หากคุณมักประสบปัญหาการเขียนไม่ออก การแก้ไขด้วย AI จะแนะนำการปรับปรุงและช่วยยกระดับคุณภาพของเนื้อหา นอกจากนี้ ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ยังช่วยให้ผู้ใช้หลายคนสามารถทำงานในเอกสารเดียวกันได้พร้อมกัน

ดังนั้น ใครบางคนจากแผนกการตลาดสามารถอัปเดตทีมผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการปล่อยเวอร์ชันใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้แน่ใจว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดถูกแชร์อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

ClickUp Tasks สำหรับการจัดการงาน

มุมมองงาน
บริหารโครงการใด ๆ ด้วยงานที่ยืดหยุ่นบน ClickUp

โครงการที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ได้รับการจัดการโดยการแบ่งงานที่ต้องส่งมอบออกเป็นงานย่อย ๆ ทีละขั้นตอน ปัจจุบัน ด้วย Wrike หรือแม้แต่สเปรดชีตธรรมดา การจัดการงานเหล่านี้ตั้งแต่ต้นจนจบก็อาจเป็นเรื่องที่ปวดหัวไม่น้อย นอกจากนี้ ยังมีโอกาสที่งานบางส่วนจะหลุดรอดสายตาไปโดยไม่มีใครรับผิดชอบโดยตรงอีกด้วย

ClickUp Tasksเปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้คุณได้ คุณสามารถ ตั้งค่าสถานะงานและฟิลด์ที่เกี่ยวข้องได้ตามต้องการ จัดลำดับความสำคัญของงานที่ได้รับมอบหมาย เชื่อมโยงกับงานที่ขึ้นกับงานอื่น และมองเห็นภาพรวมงานของคุณผ่านรายการต่างๆ

นอกจากนี้ คำสั่งแบบสแลชที่สะดวกยังช่วยให้ดำเนินการได้อย่างรวดเร็วในการจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การมอบหมายงาน การกำหนดวันครบกำหนด และการเปลี่ยนสถานะงาน วิธีการที่เรียบง่ายนี้ช่วยลดเวลาที่ใช้ในการทำงานด้านการบริหารจัดการ ซึ่งในที่สุดจะช่วยให้ทีมมีเวลาว่างมากขึ้น

ระบบอัตโนมัติที่ช่วยประหยัดเวลาได้จริง

ระบบอัตโนมัติ
ทำให้งานของคุณเป็นอัตโนมัติด้วยระบบอัตโนมัติกว่า 100 แบบจาก ClickUp

การพูดว่าทุกคนเกลียดงานซ้ำซากคงเป็นการพูดที่น้อยเกินไป

นี่คือศตวรรษที่ 21—หากClickUp Automations สามารถ ช่วยให้คุณทำงานซ้ำๆ ที่ต้องทำด้วยตนเองให้เป็นอัตโนมัติได้ แล้วทำไมคุณจะไม่ใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ล่ะ?

แผนภูมิแกนต์อัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ให้การอัปเดตแบบเรียลไทม์ การอนุมัติงาน และการปรับเปลี่ยน เพื่อให้มั่นใจว่ากำหนดการของโครงการได้รับการรักษาไว้เสมอ

ในทำนองเดียวกัน การพึ่งพาของงานอัตโนมัติช่วยให้การจัดการโครงการเป็นไปตามแผน โดยการปรับตารางเวลาตามความคืบหน้าของงาน

ผลลัพธ์คือ? คุณมีการควบคุมอย่างสมบูรณ์เหนือโครงการของคุณ. ไม่มีการทำซ้ำ, มีแต่ความก้าวหน้า.

การผสานรวมที่ง่ายดาย

ClickUp ถูกออกแบบมาให้ปรับเข้ากับความต้องการเฉพาะขององค์กรใด ๆ ได้ด้วยClickUp Integrations หลักฐานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการผสานการทำงานแบบกำหนดเองผ่าน API access

นอกจากนี้ยังสามารถผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย เช่น Google Drive, Slack และ Zoom

มุมมอง ClickUp สำหรับภาพรวมความคืบหน้าของคุณ

มุมมอง
ปรับแต่งมุมมองมากกว่า 15 แบบของ ClickUp ให้เหมาะกับสไตล์การทำงานของคุณ

แม้ว่า ClickUp จะไม่ได้ใช้คำว่า "360 องศา" เหมือนกับ Wrike แต่ ClickUp Views ก็มีมุมมองที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของโครงการที่แตกต่างกันอย่างแน่นอน

นี่คือวิธีการ:

  • มุมมองบอร์ด เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบวิธีการแบบคัมบัง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถลากและวางงานไปยังขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการทำงานได้อย่างง่ายดาย
  • มุมมองรายการ เหมาะสำหรับแฟน ๆ ของวิธีการ GTD (Getting Things Done) โดยการจัดรายการงานตามลำดับเพื่อติดตามงานได้ง่ายและสำหรับการเสร็จสิ้นโครงการ
  • มุมมองกล่อง ให้ภาพรวมในระดับสูงของการกระจายงาน ทำให้ง่ายต่อการติดตามการมอบหมายงานของทีมและความคืบหน้า
  • มุมมองปฏิทิน นำเสนอตัวเลือกการจัดตารางเวลาที่ครอบคลุม พร้อมมุมมองสำหรับวัน, ช่วงสี่วัน, สัปดาห์, และเดือน ช่วยให้สามารถวางแผนและจัดตารางได้อย่างละเอียด
  • โหมดของฉัน ให้มุมมองที่ปรับแต่งตามบุคคลของงานที่ได้รับมอบหมายและการจัดการโครงการ ช่วยให้แต่ละบุคคลมุ่งเน้นไปที่ความรับผิดชอบของตนและจัดการปริมาณงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ClickUp Goals สำหรับการบรรลุเป้าหมาย

ClickUp Goals เร่งความสำเร็จด้วยการติดตามอัตโนมัติและเป้าหมายที่ชัดเจน

ในขณะที่องค์กรโดยรวมทำงานเพื่อเป้าหมายเดียวกันClickUp Goalsจะดูแลเป้าหมายย่อยที่สามารถวัดผลได้ เช่น การเพิ่มการมีส่วนร่วมในสื่อสังคมออนไลน์ขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ที่กำหนด

คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถติดตามงานและจัดหมวดหมู่ได้ ทำให้เป้าหมายการจัดการโครงการของคุณบรรลุผลอยู่เสมอ

ตัวเลือกการปรับแต่งเป้าหมาย ประกอบด้วยช่วงตัวเลข, ตัวเลือกจริง/เท็จ, การติดตามสกุลเงิน,และเทมเพลตรายการงาน, ซึ่งให้ความยืดหยุ่นในการบรรลุเป้าหมายที่แตกต่างกันภายในโครงการ

แดชบอร์ด ClickUp สำหรับการแสดงข้อมูลที่แชร์ได้ง่าย

แดชบอร์ด
ปรับแต่งมุมมองการทำงานของคุณด้วยแดชบอร์ดที่หลากหลายของ ClickUp

พนักงานและผู้นำในปี 2024 ให้ความสำคัญกับภาพและสื่อวิชวลเป็นอย่างมาก และโชคดีที่ ClickUp ก็เช่นกัน

แดชบอร์ดของ ClickUpสามารถปรับแต่งได้อย่างสูง มีคุณสมบัติและวิดเจ็ตที่มีประโยชน์ เช่น แผนภูมิที่กำหนดเอง, ตัวบ่งชี้สถานะ, ระดับความสำคัญ, และแอปของบุคคลที่สามที่ฝังไว้

คุณชื่นชอบกราฟหรือไม่? ClickUp มีตัวเลือกหลากหลาย เช่น แผนภูมิความเร็ว แผนภูมิการเผาไหม้ แผนภูมิการเผาไหม้สะสม และแผนภูมิการไหลสะสม ทั้งหมดนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการและช่วยให้ทีมทำงานได้ตามกำหนดเวลา

การประมาณเวลาอย่างแม่นยำด้วยการติดตามเวลาในโครงการ

การติดตามเวลา
การติดตามเวลาอย่างง่ายดายเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก และมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญด้วย ClickUp

คุณสมบัติการติดตามเวลาใน ClickUpช่วยให้ทีมสามารถบันทึกเวลาที่ใช้ไปกับงานต่าง ๆ ได้อย่างละเอียด การติดตามเวลานี้ช่วยในการจัดการทรัพยากรและทำให้มั่นใจว่าโครงการจะอยู่ภายในงบประมาณและตรงตามกำหนดเวลา

การทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อด้วย Chat View และ ClickUp Clips

แม้ว่าเราจะกำลังหารือเกี่ยวกับการร่วมมือในทีมเป็นประเด็นแยกต่างหาก แต่การร่วมมือในทีมก็มีอยู่ทุกที่บนแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ คุณสมบัติการแชทในตัวของเครื่องมือ, การบันทึกหน้าจอผ่านClickUp Clips, และกระดานไวท์บอร์ด — ทั้งหมดนี้ช่วยให้การสื่อสารของทีมเป็นไปอย่างเรียลไทม์และมีประสิทธิภาพ

มุมมองแชท
แชทแบบเรียลไทม์ไปพร้อมกับงานของคุณโดยใช้มุมมองแชทของ ClickUp

แม่แบบสำหรับทุกโอกาส

การเริ่มต้นเอกสารโครงการจากศูนย์อาจทำให้รู้สึกท่วมท้น นี่คือเหตุผลที่ 800,000 ทีมเลือกใช้ชุดเทมเพลตที่ครอบคลุมและพร้อมใช้งานของ ClickUp ซึ่งสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของพวกเขาทุกวัน

  • แต่ละเทมเพลตมาพร้อมกับมุมมองหลายแบบ เช่น เอกสาร, แบบฟอร์ม, และรายการ เพื่อรองรับสไตล์การทำงานที่แตกต่างกัน
  • สถานะเช่น ปิด, กำหนดเอง, เสร็จแล้ว, และเปิด ช่วยในการติดตามความคืบหน้า ฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยให้สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับ OKRs, รายละเอียดแผนก, ผู้สนับสนุนระดับผู้บริหาร, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก, ระยะของโครงการ, และตัวชี้วัดความสำเร็จ

นี่คือสิ่งที่ทำให้ ClickUp เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีกว่า:แม่แบบการจัดการโครงการของ ClickUpมอบแนวทางที่มีโครงสร้างเพื่อให้มั่นใจว่าทุกแง่มุมของโครงการและแผนธุรกิจได้รับการครอบคลุม

เทมเพลตการจัดการโครงการ ClickUpมอบพื้นที่ที่มีโครงสร้างเพื่อจัดระเบียบงานของคุณเป็นขั้นตอนต่างๆ มุมมองรายการและเอกสารที่ยืดหยุ่นของเทมเพลตช่วยให้การติดตามความคืบหน้าและการมองเห็นงานเป็นเรื่องง่าย สถานะงานที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณระบุงานที่กำลังดำเนินการ งานที่เปิดอยู่ หรืองานที่เสร็จสิ้นแล้ว

ทำมากขึ้นด้วยการรวมเทมเพลตนี้กับ ClickApps ซึ่งนำเสนอคุณสมบัติต่างๆ เช่น การติดตามเวลา การจัดลำดับความสำคัญ แท็ก ฟิลด์ที่กำหนดเอง การแจ้งเตือนการพึ่งพา ผู้รับผิดชอบหลายคน และการซิงค์อีเมล

เทมเพลตการจัดการโครงการ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตการจัดการโครงการ ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการที่ซับซ้อนโดยการรวมทีมเข้าด้วยกัน

แม้ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ในการบริหารโครงการ เทมเพลตนี้ก็สามารถช่วยคุณได้:

  • สร้างภาพและติดตามทรัพยากรโครงการของคุณ
  • มอบหมาย, จัดการ, และจัดลำดับความสำคัญของงานด้วยมุมมองการทำงานที่แตกต่างกัน
  • ร่วมมืออย่างราบรื่นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทีมของคุณ

ราคาของ ClickUp

มาคุยกันเรื่องปัญหาเงินในกระเป๋า—ปัจจัยสำคัญที่สุดในการตัดสินใจ

เป็นที่ทราบกันดีว่าแพลตฟอร์ม Wrike มีราคาสูง แต่ ClickUp นั้นตรงกันข้าม

สำหรับผู้เริ่มต้น, มันมีตัวเลือกบัญชีฟรี. ตามตรง, แผนฟรีเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับทีมขนาดเล็ก. แผนอื่น ๆ มีคุณค่ามาก:

  • ฟรีตลอดไป, ผู้ใช้ไม่จำกัด
  • แผนไม่จำกัด: $7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • แผนธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • แผนสำหรับองค์กร: ราคาสามารถขอได้ตามคำขอ
  • ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

โครงการจัดการตัวเองบน ClickUp

เราได้ทำการวิจัยอย่างละเอียดเพื่อเขียนรีวิว Wrike นี้ และนี่คือข้อสรุป: Wrike เป็นโซลูชันการจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมขนาดใหญ่ แต่ความซับซ้อนในการเรียนรู้และราคาที่สูงอาจไม่คุ้มค่ากับความยุ่งยากสำหรับทีมขนาดเล็กและขนาดกลาง

ClickUp ง่ายต่อการร่วมมือกันมาก ให้ความสามารถในการจัดการงานที่ยอดเยี่ยม ใช้งานง่ายมาก ทำงานได้ดีอย่างคาดการณ์ได้ ขยายขนาดได้ตามทีมของคุณ และไม่ทำให้งบประมาณด้านเทคโนโลยีของคุณหมดไป

ไม่ว่าคุณจะมีทีมเล็กหรือกำลังเติบโต ClickUp สามารถช่วยให้คุณจัดการโครงการของคุณให้เป็นระบบได้ สิ่งที่คุณต้องทำเพื่อเริ่มต้นคือสร้างบัญชี ClickUp ฟรี