ClickUp Vs. Notion: เครื่องมือเอกสารที่ดีที่สุดที่ควรเลือกใช้ในปี 2025

ธุรกิจสมัยใหม่—ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีสำนักงานใหญ่โต ผู้ที่ทำงานจากระยะไกล หรือแม้แต่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก—ล้วนขับเคลื่อนด้วยระบบคลาวด์ ซอฟต์แวร์จำนวนมากถูกนำมาใช้ในกระบวนการทำงาน แต่ไม่มีซอฟต์แวร์ใดที่แพร่หลายมากไปกว่าซอฟต์แวร์สำหรับจดบันทึกหรือแก้ไขข้อความ ✍🏼
ไม่ว่าจะเป็นการสร้างวิกิภายในและเอกสารนโยบาย หรือสื่อการตลาดและบทนำเสนอขาย ทุกคนใช้เครื่องมือเอกสารทุกวัน—และบางคนใช้ตลอดทั้งวัน
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการเลือกเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและเหมาะกับกรณีการใช้งานที่หลากหลายของทุกทีม—HR, การตลาด, ผลิตภัณฑ์, การขาย, และอื่น ๆ—จึงมีความสำคัญ หากการปรับปรุงการร่วมมือและการเพิ่มผลผลิตให้สูงสุดคือสิ่งที่คุณให้ความสำคัญ ระบบแก้ไขเอกสารบนคลาวด์คือตัวเลือกที่คุณต้องเลือก
และถ้าผู้ช่วยเขียนAI รุ่นใหม่เป็นพลังขับเคลื่อน นั่นก็ยิ่งเป็นการเพิ่มความพิเศษเข้าไปอีก 😉
ในบทความนี้ เราจะเปรียบเทียบสองตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมในด้านการจัดการเอกสารและโครงการ คือClickUp และ Notion เพื่อให้คุณสามารถเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณได้
ClickUp คืออะไร?
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการทำงานแบบครบวงจรบนคลาวด์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำสิ่งต่างๆ ได้มากมาย: การระดมความคิด, การสร้างเอกสารและการนำเสนอ,การติดตามความคืบหน้าของโครงการในพื้นที่ทำงานเดียว, และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสามารถใช้เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคล รวมถึงสำหรับการทำงานร่วมกันกับทีมภายในองค์กร ไม่ว่าจะขนาดใหญ่หรือเล็ก
แพลตฟอร์มนี้สร้างสมดุลระหว่างโครงสร้างและความยืดหยุ่น ไม่ว่าจะเป็นแม่แบบมากมายกระบวนการจัดการเอกสารที่ปรับแต่งได้เอง ฟีเจอร์อัตโนมัติในตัว การเชื่อมต่อที่หลากหลาย หรือผู้ช่วยเขียนด้วย AI— ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานพร้อมทั้งทำให้งานง่ายขึ้น
ด้วย ClickUp Docs คุณยังได้รับโปรแกรมแก้ไขข้อความที่มีประสิทธิภาพเพื่อเติมเต็มชุดเครื่องมือของคุณ 🙌🏼
นอกเหนือจากโซลูชันการจัดการเอกสารที่มั่นคงแล้ว ClickUp ยังให้บริการเครื่องมือสำหรับการร่วมมือในโครงการ, คุณสมบัติการจัดการงานแบบอไจล์, การสนับสนุนทางอีเมล, การทำแผนภาพความคิด, การติดตามเวลา, และอื่น ๆ
เมื่อผสานรวมกับเครื่องมือเอกสารของ ClickUp โซลูชันทั้งหมดนี้จะมอบพื้นที่ทำงานแบบศูนย์กลางให้กับทีมของคุณ เพื่อการทำงานร่วมกัน การสื่อสาร และการทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คุณสมบัติของ ClickUp
มาดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ดีที่สุดบางประการใน ClickUp และวิธีที่พวกมันช่วยให้การสร้างเอกสารและการจัดการเอกสารกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณและทีมของคุณ
เอกสาร
ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเอกสารง่าย ๆ หรือการสร้างหน้าเว็บซ้อนกันและวิกิที่ซับซ้อนClickUp Docsคือตัวแก้ไขข้อความที่สามารถทำได้ทุกอย่าง
นอกเหนือจากความสามารถในการแก้ไขเอกสารทั่วไป เช่น การจัดรูปแบบข้อความและสไตล์แล้ว ด้วย Docs คุณยังสามารถเพิ่มบล็อกเนื้อหาหลากหลายประเภท (เช่น หัวข้อ รูปภาพ และโค้ดสั้นๆ) และใช้แท็กเพื่อจัดหมวดหมู่เอกสารของคุณได้อีกด้วย
เอกสารยังมีเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า, คลังเอกสารสำหรับเอกสารที่ไม่ได้ใช้หรือล้าสมัย, และการตั้งค่าขั้นสูง เช่น ลำดับชั้นของผู้ใช้, ตัวเลือกในการกดถูกใจเอกสาร, และความสามารถในการแปลงข้อความให้เป็นงานที่สามารถติดตามได้
ปัญญาประดิษฐ์ (AI)
ClickUp AIเป็นผู้ช่วยเขียน AI ที่มีความสามารถสูงมาก ซึ่งสามารถปรับตัวเองให้เหมาะกับบทบาทและกรณีการใช้งานของคุณได้ ใช้ ClickUp AI สำหรับการเขียนหรือแก้ไขเนื้อหา สรุปเนื้อหา (รวมถึงการแชทของคุณ) สร้างงาน และแปลเนื้อหา นอกจากนี้ยังสามารถผสานการทำงานกับคุณสมบัติการจัดการโครงการของClickUp ได้อย่างราบรื่น
ความร่วมมือ
ClickUp ถูกสร้างขึ้นเพื่อยกระดับการทำงานร่วมกันภายในและระหว่างทีม ด้วย Docsการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ของ ClickUpก็โดดเด่นเช่นกัน สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกันในเอกสาร Docs ได้แบบเรียลไทม์โดยใช้ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ตัวบ่งชี้การพิมพ์ ความคิดเห็น และการติดตามการแก้ไข
สมาชิกสามารถเลือกรับการแจ้งเตือนผ่านมือถือและอีเมลได้เช่นกัน—เมื่อมีผู้แสดงความคิดเห็นในเอกสารหรือมอบหมายงาน ระบบจะแจ้งให้ผู้ร่วมงานทราบโดยอัตโนมัติ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5/เดือนต่อสมาชิก Workspace
Notion คืออะไร?
Notion คือพื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่อซึ่งมอบแพลตฟอร์มเดียวให้กับบุคคลและทีมเพื่อจัดการกระบวนการทำงานของพวกเขา
โดยพื้นฐานแล้ว ผู้ใช้ Notion สามารถทำสามสิ่งได้: สร้างเอกสาร, สร้างวิกิ, และจัดการโครงการ. เดิมทีเป็นแอปสำหรับจดบันทึก, มันถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแทนที่แอปเช่น Google Docs และ Dropbox.
Notion มาพร้อมกับชุด 'บล็อกการสร้าง' ที่บริษัทต่างๆ สามารถใช้สร้างพื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ แต่ทำงานได้ดีที่สุดในฐานะโปรแกรมแก้ไขข้อความที่มีฟังก์ชันการใช้งานครบถ้วน
คุณสมบัติของ Notion
Notion มีคุณสมบัติหลายอย่างที่รวมกันทำให้เป็นเครื่องมือเอกสารที่หลากหลาย เรามาดูคุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดสามประการกัน
เอกสาร
เอกสาร Notion มาพร้อมกับบล็อกการสร้างที่หลากหลาย: ข้อความ, สแนปช็อตโค้ด, ตัวสลับ, รูปภาพและวิดีโอ, รายการที่ต้องทำ, สมการทางคณิตศาสตร์, และอื่น ๆ อีกมากมาย. ผู้ใช้สามารถสร้างเอกสารเกือบทุกประเภทได้ด้วย Notion.
Notion workspaces ยังมีแถบด้านข้างที่ให้การจัดระเบียบมุมมองของทุกหน้าเพจเพื่อการติดตามที่ง่ายขึ้น
ปัญญาประดิษฐ์
Notion AIได้รับความนิยมในหมู่ผู้ใช้—ด้วยเหตุผลที่ดีเช่นกัน มันสามารถช่วยผู้ใช้ระดมความคิดและพัฒนาแนวคิด, ทำให้คำศัพท์ทางเทคนิคเข้าใจง่ายขึ้น, แปลข้อความ, และสรุปข้อมูลได้
ความร่วมมือ
Notion มีฟีเจอร์หลายอย่างที่ช่วยให้การทำงานร่วมกันภายในพื้นที่ทำงานเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม: บางฟีเจอร์ได้แก่ ความคิดเห็น, การแจ้งเตือน, และเคอร์เซอร์เพื่อแสดงการกระทำของผู้ใช้คนอื่นบนหน้าเว็บ
เครื่องมือนี้ยังช่วยให้คุณสามารถล็อกส่วนต่าง ๆ ของเอกสารได้เพื่อไม่ให้ผู้อื่นสามารถแก้ไขได้
ราคาของ Notion
- ฟรีตลอดไป
- เพิ่มเติม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- Notion AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $10 ต่อสมาชิกต่อเดือน
ClickUp เทียบกับ Notion: เปรียบเทียบฟีเจอร์
ก่อนที่จะลงลึกในรายละเอียดว่าแต่ละเครื่องมือทำงานอย่างไรในแต่ละหมวดหมู่ นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของคุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp และ Notion
ClickUp เป็นที่รู้จักดีที่สุดในเรื่อง
- การจัดรูปแบบและการปรับแต่งขั้นสูง: เพิ่มบล็อกเนื้อหาหลากหลายรูปแบบ จัดรูปแบบข้อความ และสร้างเทมเพลตที่กำหนดเอง
- การดำเนินการแบบกลุ่ม: เลือกเอกสารหลายฉบับและดำเนินการต่างๆ เช่น การจัดเก็บถาวร การติดแท็ก หรือการคัดลอก
- การจัดการเอกสาร: สร้างและจัดระเบียบเอกสารของคุณในพื้นที่ทำงานส่วนตัวหรือพื้นที่ทำงานร่วมกัน และจัดเก็บเอกสารที่คุณไม่ได้ใช้งานอีกต่อไป
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: เพิ่มความคิดเห็น, แท็กบุคคล, และแชทกับพวกเขาได้ภายในเอกสาร
- ปัญญาประดิษฐ์: ใช้ AI ในการเขียนและแก้ไขเนื้อหา, คิดค้นไอเดีย, และเชื่อมโยงเอกสารกับโครงการเฉพาะ
- การจัดการโครงการ: ติดตามงานและโครงการทั้งหมดของคุณด้วยการสปรินต์, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, สถานะที่กำหนดเอง, และมุมมองที่กำหนดเอง เช่น กระดานคัมบังและแผนภูมิแกนต์
- ระบบอัตโนมัติ: สร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานและงานย่อยต่างๆ ด้วยทริกเกอร์และแอคชั่นมากกว่า 50 รายการ
- ส่วนขยาย Chrome:ใช้ส่วนขยายเบราว์เซอร์ ClickUpเพื่อบันทึกเว็บไซต์เป็นงาน จับภาพและแก้ไขภาพหน้าจอ และอื่นๆ อีกมากมาย
- การผสานรวม: ซิงค์ข้อมูลระหว่างเครื่องมือทางธุรกิจทั้งหมดของคุณด้วยการผสานรวมกว่า 1000 รายการ
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,200 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3900 รายการ)
Notion เป็นที่รู้จักดีที่สุดในด้าน
- บล็อกเนื้อหา: สร้างเอกสารหลากหลายประเภทโดยใช้บล็อกเนื้อหาที่มีมากกว่า 50 แบบ เช่น นโยบายบริษัท คลังเก็บงานออกแบบตัวติดตามโครงการ และอื่นๆ อีกมากมาย
- เว็บคลิปเปอร์: บันทึกบทความหรือหน้าเว็บใด ๆ ลงในพื้นที่ทำงาน Notion ของคุณเพื่ออ่านหรือแก้ไขในภายหลัง
- ปัญญาประดิษฐ์: เขียนเนื้อหา สร้างสรุป และแก้ไขงานเขียนให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และสไตล์ด้วยฟีเจอร์ AI ของ Notion
- การทำงานร่วมกัน: แสดงความคิดเห็นในเอกสาร ติดตามการแก้ไข และทำงานพร้อมกัน
- ปุ่ม: ใช้ปุ่มในหน้าเพื่อเริ่มการกระทำ เช่น การสร้างงานใหม่ การรายงานข้อบกพร่อง หรือการสร้างเอกสาร
- การติดตามโครงการ: ใช้บล็อกเนื้อหาและระบบอัตโนมัติเพื่อสร้างตัวติดตามโครงการและระบบการจัดการงานที่ปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์
- การจัดระเบียบฐานข้อมูล: สร้างฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บประเภทข้อมูลต่าง ๆ คุณสามารถออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล กำหนดคุณสมบัติหรือฟิลด์ และจัดหมวดหมู่ข้อมูลตามต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 5,000+)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
ทั้งสองเครื่องมือเป็นเครื่องมือชั้นยอด และมีคุณสมบัติบางอย่างซ้ำกันด้วย อย่างไรก็ตาม ClickUp ได้คะแนนสูงกว่าในบางด้าน ในขณะที่ Notion ได้คะแนนสูงกว่าในด้านอื่นๆ 👀
มาดูกันว่าทั้งสองทำได้ดีแค่ไหนในหมวดหมู่ภารกิจเฉพาะ
1. การจัดการเอกสาร
ทั้ง ClickUp และ Notion มีคุณสมบัติการจัดการเอกสารที่สำคัญ เช่น บล็อกเนื้อหา การจัดรูปแบบข้อความ การเชื่อมโยงภายใน เอกสารซ้อน และการจัดระเบียบพื้นที่ทำงาน
อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์บางอย่างทำให้เครื่องมือเหล่านี้เป็นที่นิยมและมอบประสบการณ์การบันทึกเอกสารชั้นหนึ่งแก่คุณ
คุณสมบัติการจัดการเอกสารใน ClickUp
ClickUp โดดเด่นในสองด้าน: ความหลากหลายของฟีเจอร์ที่มีอยู่มากมายและฟังก์ชันการจัดการโครงการที่ติดตั้งมาในตัว ยกตัวอย่างเช่น ClickUp มีเครื่องมือสำหรับการระดมความคิดเฉพาะทาง เช่นClickUp WhiteboardsและClickUp Mind Mapsซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการสลับไปใช้แอปอื่นเพื่อระดมความคิดขณะที่คุณกำลังสร้างเอกสาร
ClickUp ยังมีเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีโครงสร้างและเทมเพลตที่ผสานรวมกับ Docs ของมันเอง—ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องสร้างขั้นตอนแคมเปญหรือแผนงานผลิตภัณฑ์ของพวกเขาจากศูนย์
ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการผลิตภัณฑ์สามารถใช้เทมเพลตแผนโครงการ ClickUp สำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และผสานรวมกับเอกสาร ClickUp ที่มีแนวคิดเริ่มต้นและกลยุทธ์การส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติการจัดการเอกสารใน Notion
หนึ่งในแง่มุมของการจัดการเอกสารที่ Notion โดดเด่นคือระบบวิกิของมัน ระบบวิกิสามารถสร้างได้ง่าย จัดระเบียบได้ดี และสามารถทำให้กลายเป็นเว็บไซต์เสมือนจริงที่สามารถให้ใครก็ตามบนเว็บเข้าชมได้ พวกมันยังเป็นแพลตฟอร์มที่ดีในการโฮสต์ฐานความรู้
Notion ยังให้บริการการวิเคราะห์หน้า เช่น จำนวนการดู ประวัติการแก้ไข และอื่น ๆ
เครื่องมือเอกสารที่ครอบคลุมมากกว่าคือ ClickUp หรือ Notion?
ตอนนี้คุณได้เห็นแล้วว่าทั้งสองเครื่องมือให้โซลูชันการแก้ไขข้อความเฉพาะทางอย่างไร ถึงเวลาที่จะประกาศผู้ชนะแล้ว
คุณอาจมีความรู้สึกอยู่บ้างแล้ว
ใช่แล้ว นี่คือ ClickUp! 🏆
ด้วย ClickUp คุณไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ คุณสามารถระดมความคิดด้วยไวท์บอร์ดและแผนผังความคิด ใช้ AI เพื่อเขียนและแก้ไขงานให้ดียิ่งขึ้น แปลงข้อความเป็นงาน มอบหมายความรับผิดชอบ และติดตามความคืบหน้าของงาน—เพลิดเพลินกับการจัดการเอกสารแบบครบวงจรบนแพลตฟอร์มเดียว
2. ปัญญาประดิษฐ์
ทั้ง ClickUp และ Notion เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องฟีเจอร์ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของพวกเขา แต่ประสิทธิภาพของมันดีแค่ไหน? มาทดสอบกันเถอะ
ความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ใน ClickUp
ClickUp AI ตอบคำถาม ระดมความคิดกับคุณ และเขียน แก้ไข และแปลเนื้อหาได้ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างงานย่อยและรายการที่ต้องดำเนินการ สร้างรายงานจากโครงการและแดชบอร์ดอื่นๆ ของคุณ และสรุปเอกสารที่ยาวเพื่อช่วยให้คุณดึงข้อมูลเชิงลึกได้
ความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ใน Notion
Notion AI โดดเด่นในด้านความสามารถในการเขียน—สามารถเขียนเนื้อหา สรุปบันทึกของคุณ เขียนย่อหน้าใหม่ ให้คำพ้องความหมาย และดึงรายการที่ต้องดำเนินการจากหน้าต่างๆ
อันไหนมีผู้ช่วย AI ที่มีความสามารถมากกว่า: ClickUp หรือ Notion?
ทั้งสองเครื่องมือทำงานได้ดีมากในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการเขียนและการค้นหาข้อมูล
อย่างไรก็ตาม ClickUp AI นำเสนอสิ่งพิเศษเพิ่มเติม:คำสั่ง AI ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งปรับแต่งให้เหมาะกับบทบาทงานและกรณีการใช้งานของคุณ ช่วยประหยัดเวลาให้กับทุกคน—ไม่ว่าคุณจะประสบปัญหาในการใช้ AI โดยทั่วไปหรือการสร้างคำสั่งที่แม่นยำเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ClickUp ยังให้บริการทั้งหมดนี้ในราคา $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน ในขณะที่ Notion AI มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน 💸
3. การร่วมมือ
Notion vs. ClickUp: มาวิเคราะห์ความสามารถในการทำงานร่วมกันของทั้งสองเครื่องมืออย่างละเอียดกันเถอะ
คุณสมบัติการทำงานร่วมกันใน ClickUp
ClickUp ให้บริการเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์พื้นฐานทั้งหมด เช่น การติดแท็ก การแสดงความคิดเห็น การติดตามกิจกรรม การแจ้งเตือน และอื่นๆ อีกมากมาย อย่างไรก็ตาม เครื่องมือนี้ยังมีช่องทางการทำงานร่วมกันเฉพาะทางอีกสามช่องทาง ได้แก่ กล่องแชท การบันทึกวิดีโอในแอป และการส่งอีเมล ซึ่งทั้งหมดนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการสื่อสารกับผู้อื่นอย่างรวดเร็วจากแพลตฟอร์มเดียว
คุณสมบัติการทำงานร่วมกันใน Notion
Notion ยังมีเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์พื้นฐานทั้งหมด เช่น การติดแท็ก การแสดงความคิดเห็น พื้นที่สำหรับทีม และฟีเจอร์ใหม่ ๆ เช่น ความคิดเห็นในระดับเอกสารและบันทึกกิจกรรมที่แสดงประวัติของหน้า
คุณยังสามารถเชิญผู้ร่วมงานเป็นแขกหรือเผยแพร่เอกสารเป็นหน้าเว็บสาธารณะได้
เครื่องมือใดเป็นเครื่องมือที่ทำงานร่วมกันได้ดีกว่า: ClickUp หรือ Notion?
แม้ว่าทั้งสองเครื่องมือจะมีคุณสมบัติการร่วมมือแบบเรียลไทม์พื้นฐานเหมือนกัน แต่ ClickUp ก็มีความได้เปรียบเหนือ Notion เนื่องจากมีเครื่องมือสื่อสารเพิ่มเติมที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น แชท อีเมล และการบันทึกวิดีโอ—ทั้งหมดนี้อยู่ในแพลตฟอร์มเดียวไม่ต้องสลับบริบทอีกต่อไป!
4. การกำหนดราคา
ทั้ง ClickUp และ Notion เป็นเครื่องมือแบบฟรีเมียม ซึ่งหมายความว่าพวกเขามีทั้งแผนการใช้งานแบบฟรีและแบบเสียค่าใช้จ่าย ทั้งสองเครื่องมือยังเสนอคุณสมบัติ AI ของพวกเขาเป็นแพ็กเกจเสริมที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย มาสำรวจแผนการใช้งานแบบเสียค่าใช้จ่ายของพวกเขาและคุณสมบัติที่นำเสนอในแต่ละแผนกันเถอะ
แผนราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป: เข้าถึงการอัปโหลดไฟล์ขนาด 100 MB, เอกสารร่วมกัน, กระดานไวท์บอร์ด, เอกสารร่วมกัน, และการบันทึกวิดีโอในแอป
- ไม่จำกัด ($7/เดือนต่อผู้ใช้): รับทุกสิ่งในแผนฟรี พร้อมเพลิดเพลินกับพื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด, การเชื่อมต่อ, แดชบอร์ด, อีเมล, พื้นที่ทีม, การจัดการทรัพยากร และอื่นๆ อีกมากมาย
- ธุรกิจ ($12/เดือนต่อผู้ใช้): นอกเหนือจากคุณสมบัติในแผนไม่จำกัดแล้ว ยังสามารถเข้าถึงแผนผังความคิด, ไทม์ไลน์, การปรับแต่งขั้นสูง และอื่นๆ อีกมากมาย
- องค์กร (ติดต่อเพื่อขอราคา): ใช้ API สำหรับองค์กร, SSO, การค้นหาแบบสากล, บทบาทที่กำหนดเองไม่จำกัด, และอื่น ๆ — มากกว่าแผนธุรกิจ
ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5/เดือนต่อสมาชิก Workspace
แผนราคาของ Notion
- ฟรีตลอดไป: เข้าถึงฟีเจอร์พื้นที่ทำงานร่วมกัน อัปโหลดไฟล์ขนาด 5MB ประวัติกิจกรรมย้อนหลัง 7 วัน และเชิญผู้ร่วมงานได้สูงสุด 10 คน
- บวก ($10/เดือนต่อผู้ใช้): ปลดล็อกฟีเจอร์เพิ่มเติม เช่น ฐานข้อมูลที่ซิงค์และบล็อกสำหรับทีม, ระบบอัตโนมัติฐานข้อมูลแบบกำหนดเอง, และประวัติหน้า 30 วัน
- ธุรกิจ ($18/เดือนต่อผู้ใช้): รับคุณสมบัติทั้งหมดของแผน Plus พร้อมใช้งานพื้นที่ทีมส่วนตัว อัปโหลด PDF เป็นจำนวนมาก และวิเคราะห์หน้าขั้นสูง และเชิญแขกได้สูงสุด 250 คน
- องค์กร (ราคาตามตกลง): นอกเหนือจากคุณสมบัติในแผนธุรกิจแล้ว ยังได้รับบันทึกการตรวจสอบ ประวัติหน้าไม่จำกัด บทบาทผู้ดูแลระบบที่ละเอียด และอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมเชิญแขกได้มากกว่า 250 คน
Notion AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $10 ต่อสมาชิกต่อเดือน
แผนการกำหนดราคาใดดีกว่า: ClickUp หรือ Notion?
ClickUp คือผู้ชนะที่ชัดเจนในที่นี้
ไม่เพียงแต่แผนชำระเงินของมันเริ่มต้นที่อัตราที่ประหยัดกว่า $7 ต่อผู้ใช้เท่านั้น แต่ยังมอบข้อเสนอที่ดีกว่าอีกด้วย
- ClickUp ให้พื้นที่เก็บข้อมูลในแผนฟรีมากกว่าเกือบ 20 เท่า (100MB เมื่อเทียบกับ Notion ที่ให้ 5MB)
- มีฟีเจอร์ 'ไม่จำกัด' มากขึ้นในแง่ของจำนวนผู้เข้าใช้ งาน และแดชบอร์ด
- ClickUp มีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมหลายอย่าง เช่น กระดานไวท์บอร์ด, แผนผังความคิด, และการติดตามเวลาในแผนต่าง ๆ ซึ่งไม่มีใน Notion
ClickUp เทียบกับ Notion บน Reddit
เราพบความคิดเห็นที่น่าสนใจมากมายบน Reddit—บางความคิดเห็นชื่นชม ClickUp บางความคิดเห็นชื่นชม Notion และหลายความคิดเห็นชื่นชมทั้งสองอย่าง
การชื่นชอบ ClickUp
"ฉันเคยใช้ Clickup และ Notion แล้ว สำหรับฉัน ClickUp ชนะเพราะมันมีเครื่องมือเอกสารที่เกือบจะเหมือนกับที่ Notion มี แต่เนื่องจากมันอยู่ในแอปจัดการโครงการเดียว มันสามารถผสานเข้ากับกระบวนการของคุณได้" (แหล่งที่มา)*
"สิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับ ClickUp คือความยืดหยุ่นของมัน แน่นอนว่ามันไม่สามารถตอบโจทย์ทุกอย่างได้... คุณสามารถอ้างอิง ClickUp Docs ได้เช่นกัน – คิดถึงมันเหมือนกับ MS Word ที่ง่ายขึ้น แต่สามารถอ้างอิงถึงงานของคุณได้ ฉันใช้มันสำหรับโปรเจ็กต์ส่วนตัวของฉัน สำหรับรายการหนังสือที่ฉันต้องการอ่าน สำหรับการติดตามไอเดียของขวัญ สำหรับการจัดการโปรเจ็กต์ที่ซับซ้อนมากขึ้น เป็นต้น" ( แหล่งที่มา)*
"สิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับ ClickUp คือพวกเขามีการปล่อยผลิตภัณฑ์/อัปเดตทุกสัปดาห์ และไม่ใช่แค่การปรับปรุงเล็กๆ น้อยๆ แต่เป็นสิ่งที่แท้จริงและมีสาระสำคัญจริงๆ ส่วน Notion นั้นประมาณทุก 45 วัน? และบางครั้งคุณอาจต้องกลั้นหายใจและพบว่าการปล่อยนั้นเพียงแค่แก้ไขข้อบกพร่องเล็กน้อยและตัวเลือกในการสลับโหมดกลางวัน/กลางคืน?? (ฮ่าๆ)" (แหล่งที่มา )*
การยกย่อง Notion
"ClickUp กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วและดูสวยงาม แต่ด้วย Notion คุณสามารถมีฐานข้อมูล/เอกสารที่ซ้อนกันได้ไม่จำกัดและมีเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองได้ (แถมฟิลด์สูตรยังดีกว่ามาก) ClickUp มีแผนฟรีที่ดีและให้ประสบการณ์การใช้งานที่ช่วยเหลือมากกว่า ในขณะที่ Notion มีแผนที่ให้ใช้อย่างใจกว้างและยอดเยี่ยมสำหรับสไตล์ของคุณเอง" (แหล่งที่มา)*
"กรณีการใช้งานของฉันเป็นการผสมผสานระหว่างฐานความรู้และการบริหารโครงการ ซึ่ง notion ตรงกับความต้องการของฉัน ถ้าฉันอยู่ในสถานการณ์โครงการที่จริงจังหรือต้องการการทำงานร่วมกันมากกว่านี้ ฉันจะเลือกใช้ ClickUp อย่างแน่นอน นั่นไม่ได้หมายความว่า notion ทำไม่ได้ มันน่าจะทำได้ แต่ ClickUp จะถูกออกแบบมาสำหรับการบริหารโครงการตั้งแต่ต้น" (แหล่งที่มา)*
แม้ว่าทั้งสองเครื่องมือจะมีผู้ชื่นชอบ แต่สิ่งที่เราสังเกตเห็นร่วมกันคือ Notion ทำงานได้ดีสำหรับบุคคลและฟรีแลนซ์ ในขณะที่ ClickUp ทำงานได้ดีกว่าสำหรับธุรกิจ
เรายังพบว่ามีผู้ใช้จำนวนมากกว่าที่โยกย้ายจาก Notion ไปยัง ClickUp มากกว่าในทางกลับกัน ดูเหมือนว่าในส่วนใหญ่แล้ว Reddit จะพบว่า ClickUpเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับ Notion
ClickUp Vs. Notion: เครื่องมือเอกสารใดครองความเป็นเลิศ?
เมื่อสิ้นสุดวัน ทั้ง ClickUp และ Notion ล้วนเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยม ทั้งสองเป็นเครื่องมือจัดการเอกสารที่ยอดเยี่ยม และเป็นแพลตฟอร์มแบบครบวงจรสำหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์และโครงการ
อย่างไรก็ตาม เราได้สัญญากับคุณว่าจะมีผู้ชนะ และนั่นก็คือ ClickUp 🏅
ClickUp โดดเด่นด้วยสองเหตุผลหลัก: มันมีฟีเจอร์มากมายกว่าและมีการผสานรวมมากกว่า 1000 รายการ (ปัจจุบัน Notion มีการผสานรวมเพียงประมาณ 80 รายการเท่านั้น) ClickUp ยังสามารถปรับแต่งได้มากกว่า Notion อีกด้วย ระบบอัตโนมัติในตัวและเทมเพลตสำเร็จรูปเป็นเพียงส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมเท่านั้น
หากคุณกำลังมองหาศูนย์กลางสำหรับการจัดการเอกสารและโครงการต่าง ๆ รวมถึงการรวมทีมของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่มีประสิทธิภาพ ลองพิจารณาใช้บริการนี้ดูสมัครใช้แผนฟรีของ ClickUpได้วันนี้