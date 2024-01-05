Trello Vs. ClickUp: เครื่องมือบริหารโครงการใดที่ทำงานได้ดีที่สุดในปี 2025?

ถามผู้จัดการโครงการ แล้วพวกเขาจะบอกคุณว่าการบริหารโครงการก็เหมือนกับการพยายามแก้รูบิกส์คิวบ์หลายอันพร้อมกัน
มีปัจจัยหลายประการที่มีบทบาทสำคัญ แต่ปัจจัยหนึ่งที่สามารถสร้างความแตกต่างระหว่างความสำเร็จอย่างล้นหลามของโครงการกับความล้มเหลวอย่างร้ายแรงได้ก็คือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของคุณ
ด้วยโซลูชันมากมายที่ช่วยให้คุณจัดการงานและโครงการของคุณได้ตั้งแต่แอปจัดการงานง่ายๆ ไปจนถึงแพลตฟอร์มแบบสร้างเองโดยไม่ต้องเขียนโค้ด ตัวเลือกมีมากมายจนไม่รู้จบ การเลือกใช้งานจึงกลายเป็นเรื่องยากและมีความเสี่ยงสูง
มาช่วยคุณตัดสินใจว่าเครื่องมือการจัดการโครงการใดดีที่สุดในปี 2024
เพื่อทำเช่นนั้น เราได้นำผู้นำตลาดสองราย—Trello และClickUp—มาเปรียบเทียบกัน
เราจะครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่คุณสมบัติไปจนถึงราคาและการรีวิวจากสาธารณะบนแพลตฟอร์มเช่น Reddit ทั้งหมดนี้เพื่อให้คุณได้ภาพที่ซื่อสัตย์เกี่ยวกับเครื่องมือการจัดการโครงการและเลือกเครื่องมือที่เหมาะกับคุณที่สุด
ClickUp คืออะไร?
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับการร่วมมือ, การจัดการโครงการ, และการจัดการที่ทำงาน. ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลายเช่น การติดตามงาน, การตั้งเป้าหมาย, การแก้ไขเอกสาร, วิกิ, และฟังก์ชัน CRM, มันมอบทุกสิ่งที่ผู้จัดการโครงการต้องการไว้ในเครื่องมือเดียว.
แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรมีกรณีการใช้งานหลากหลายสำหรับมืออาชีพในทุกสาขา: การระดมความคิด, การทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีม, การสร้างเอกสารและการนำเสนอ,การติดตามความคืบหน้าของโครงการ, และอื่น ๆ
ClickUp เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีความร่วมมือและปรับแต่งได้มากที่สุดในตลาด มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะเหมาะกับกรอบการจัดการโครงการทุกรูปแบบ
จากคุณสมบัติที่เรียบง่าย เช่น กระดานคัมบัง การจัดการงาน และการติดตามเวลา ไปจนถึงระบบอัตโนมัติขั้นสูง กระบวนการทำงานที่สร้างไว้ล่วงหน้า และแอปที่ขับเคลื่อนด้วย genAI แพลตฟอร์มนี้มีคุณสมบัติมากมายที่จะช่วยให้การจัดการโครงการเป็นเรื่องง่ายขึ้น
คุณสมบัติของ ClickUp
มาดูคุณสมบัติการจัดการโครงการที่ดีที่สุดของ ClickUp และวิธีที่พวกมันช่วยคุณจัดการเป้าหมาย, งาน, และทรัพยากรของคุณได้ดี
กระดานคัมบัง
คานบัน (Kanban) เป็นหนึ่งในกรอบการจัดการโครงการที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นที่รักมากที่สุด. มันง่ายต่อการใช้งานและปรับให้เหมาะกับงานของคุณได้. ที่สำคัญที่สุดคือ มันช่วยให้คุณมองเห็นโครงการทั้งหมดของคุณบนหน้าจอเดียว ทำให้การติดตามความคืบหน้าเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่มีที่สิ้นสุด.
ClickUpมีบอร์ด Kanbanให้ใช้ตั้งแต่แผน ฟรี โดยตรง มุมมองนี้มาพร้อมกับฟีเจอร์ต่างๆ เช่น กลุ่มที่กำหนดเอง (ที่คุณสามารถดูงานของคุณตามกลุ่มต่างๆ เช่น ผู้รับผิดชอบ วันที่ครบกำหนด และอื่นๆ) การลากและวาง (เพื่อย้ายงานข้ามคอลัมน์) และ มุมมองทุกอย่าง (แดชบอร์ดที่แสดงบอร์ดทั้งหมดของคุณในที่เดียว)
ระบบอัตโนมัติ
หนึ่งในประโยชน์มากมายของการใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการคือการประหยัดเวลา เครื่องมือเช่น ClickUp ช่วยให้คุณกำจัดงานที่ยุ่งเหยิงโดยการทำซ้ำอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็น การอัปเดตสถานะ การแจ้งเตือนกำหนดเวลา หรือการส่งมอบงาน ClickUpมีการทำงานอัตโนมัติมากกว่า 100 แบบเพื่อให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่สร้างผลลัพธ์ได้
ด้วยทริกเกอร์มากกว่า 50 แบบและการปรับแต่งในระดับสูง คุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที นอกจากนี้ClickUp AIยังมาพร้อมกับฟีเจอร์ต่างๆ เช่น สรุปงานและการสร้างงานย่อย เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารโครงการ—โดยไม่ต้องออกแรงเลยแม้แต่น้อย
การจัดการงาน
การจัดการงานใน ClickUp ตอบโจทย์ทั้ง การจัดระเบียบและการทำงานร่วมกัน สร้างงานย่อยเพื่อแบ่งงานใหญ่ให้กลายเป็นขั้นตอนที่จัดการได้ ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อเพิ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องของงาน ปล่อยให้รายการตรวจสอบช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางสู่การบรรลุเป้าหมาย ใช้สถานะที่กำหนดเองเพื่ออัปเดตความคืบหน้าของงาน และใช้ตัวกรองเพื่อดูงานของคุณในแบบที่คุณต้องการ
นอกจากนี้ คุณสมบัติการร่วมมือของ ClickUp เช่น การบันทึกวิดีโอ, ความคิดเห็น, และClickUp Chatทำให้ทุกคนสามารถอยู่ในหน้าเดียวกันได้อย่างง่ายดาย
ในที่สุด เจ้าของโครงการสามารถจัดสรรทรัพยากรได้ดีขึ้นโดยการประเมินระยะเวลาและลำดับความสำคัญผ่านคุณสมบัติการติดตามเวลาและการติดแท็กการพึ่งพาของ ClickUp
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิก Workspace ต่อเดือน
Trello คืออะไร?
Trello เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่สร้างขึ้นสำหรับทีมที่เชื่อมั่นในกระดาน Kanban ในปี 2017 ได้ถูกซื้อกิจการโดย Atlassian ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในการสร้างชุดซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันเช่น Atlas, JIRA และ Confluence
Trello เหมาะที่สุดสำหรับทีมขนาดเล็กและฟรีแลนซ์ และเป็นที่รู้จักในด้านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการติดตามงานที่เรียบง่าย
คุณสมบัติหลักใน Trello ได้แก่ มุมมอง (เพื่อดูโครงการของคุณในรูปแบบไทม์ไลน์ กระดาน ปฏิทิน ฯลฯ),เทมเพลต (สำหรับทุกสิ่งตั้งแต่การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ การติดตามลูกค้าเป้าหมาย ไปจนถึงการซื้อบ้าน), และ Power-ups (ปลั๊กอินเพื่อเชื่อมต่อ Trello กับเครื่องมืออื่นๆ)
คุณสมบัติของ Trello
มาดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติยอดนิยมของ Trello และวิธีที่ช่วยให้คุณจัดการงานได้ง่ายขึ้นและทำให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น
กระดาน Trello
บอร์ดเป็นฟีเจอร์หลักของ Trello และสามารถใช้สร้างโครงการแบบ Kanban ได้ โดยมาพร้อมกับบล็อกหลักสามประเภท ได้แก่ บอร์ดสำหรับมุมมองภาพรวมของโครงการทั้งหมด รายการสำหรับกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง และบัตรที่มีรายละเอียดของแต่ละงาน
เทมเพลตกระดานคัมบังที่ง่ายที่สุดใน Trello Boards คือ "ต้องทำ", "กำลังทำ", และ "เสร็จแล้ว" ซึ่งช่วยให้คุณติดตามขั้นตอนต่างๆ ของงานในโครงการได้ คุณสามารถลากการ์ดงานไปยังแต่ละรายการตามความคืบหน้าของงาน นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มวันที่ครบกำหนด, คำอธิบาย, ไฟล์แนบ, และสมาชิกให้กับแต่ละงานได้อีกด้วย
บัตเลอร์ ออโตเมชั่น
เช่นเดียวกับ ClickUp, Trello ก็มีเครื่องมืออัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ดชื่อว่า Butler ให้ใช้เช่นกัน ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างกฎที่กำหนดเองเพื่อดำเนินการบางอย่าง เช่น การย้ายการ์ดงานไปยังรายการอื่น และการมอบหมายงานให้กับผู้ใช้
บัตเลอร์ยังสามารถผสานการทำงานกับแอปอื่น ๆ เช่น Slack หรืออีเมลได้อีกด้วย หากคุณต้องการเรียกใช้ระบบอัตโนมัติด้วยตนเอง คุณสามารถสร้างปุ่มและเพิ่มลงในบัตรงาน เมื่อคลิกปุ่มดังกล่าว ระบบจะเริ่มทำงานอัตโนมัติที่คุณกำหนดไว้
การจัดการงาน
การจัดการงานใน Trello คล้ายกับการใช้แอปจดรายการที่ต้องทำ คุณเพิ่มงานลงในรายการ ตั้งระดับความสำคัญสำหรับแต่ละงาน เพิ่มป้ายกำกับเมื่อจำเป็น และใช้ฟีเจอร์ความคิดเห็นเพื่ออัปเดตความคืบหน้าของงานให้สมาชิกในทีมทราบ
คุณยังสามารถดูงานของคุณในรูปแบบต่าง ๆ ได้ โดยใช้มุมมองปฏิทิน, แผนที่, หรือตาราง
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $17.50/เดือน ต่อผู้ใช้
ClickUp เทียบกับ Trello: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ก่อนที่เราจะเปรียบเทียบคุณสมบัติของ ClickUp และ Trello นี่คือสรุปแบบสั้นๆ ของสิ่งที่แต่ละเครื่องมือทำได้ดีที่สุด
ClickUp เป็นที่รู้จักดีที่สุดในเรื่อง
- การจัดการงานขั้นสูง: ClickUp มาพร้อมกับคุณสมบัติการจัดการงานที่ครอบคลุม เช่น งาน, งานย่อย, รายการตรวจสอบ, การกำหนดเวลาของงาน, และวิธีการแบบ Agile
- แดชบอร์ดโครงการที่ปรับแต่งได้: คุณสามารถปรับแต่งแดชบอร์ดของคุณด้วยวิดเจ็ตมากกว่า 50 รายการ เช่น แผนภูมิ, สปรินต์, และอื่น ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับโครงการที่ซับซ้อนต่าง ๆ
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: คุณสามารถสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ใน ClickUp ได้ รวมถึงความคิดเห็นในภารกิจ, อีเมล, คลิปวิดีโอ, และการแชทแบบเรียลไทม์
- การรายงานและการติดตามเป้าหมาย: ClickUp Goalsช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถกำหนดเป้าหมายรายสัปดาห์, OKRs, และรอบสปรินต์เพื่อวัดความก้าวหน้า
- เครื่องมือจัดการทรัพยากร: คุณสมบัติเช่นการติดตามเวลาและการเชื่อมโยงงานช่วยให้ทีมโครงการสามารถประมาณระยะเวลาของงานและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม
- เวิร์กโฟลว์และระบบอัตโนมัติในตัว: ClickUp มาพร้อมกับเวิร์กโฟลว์และระบบอัตโนมัติในตัวมากกว่า 100 แบบ เพื่อจัดการงานที่ทำซ้ำ เช่น การเปลี่ยนสถานะงาน การมอบหมายงาน และอื่นๆ อีกมากมาย
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,200+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
Trello เป็นที่รู้จักดีที่สุดในเรื่อง:
- กระดานคัมบัง: คุณสมบัติของกระดานที่ใช้งานง่ายและสามารถลากและวางได้ ทำให้แม้แต่ผู้เริ่มต้นก็สามารถสร้างกระดานคัมบังและติดตามโครงการได้อย่างง่ายดาย
- การจัดการงานที่ง่าย: คุณสมบัติของงานใน Trello เช่น รายการและบัตร ทำให้การจัดระเบียบงานและติดตามความคืบหน้าเป็นเรื่องง่าย
- ระบบอัตโนมัติและปลั๊กอิน: Butler โดย Trello ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างฟังก์ชันที่กำหนดเองได้อย่างง่ายดายและผสานการทำงานของ Trelloกับแอปงานและทีมอื่นๆเช่น Gmail, Slack และอื่นๆ อีกมากมาย
- การมองเห็นกระบวนการทำงาน: ในแผนการชำระเงิน ผู้ใช้สามารถใช้คอลเลกชันบอร์ดเพื่อจัดกลุ่มบอร์ดตามเกณฑ์ที่แตกต่างกันและมองเห็นกระบวนการทำงานได้
- เทมเพลต: Trelloมาพร้อมกับเทมเพลตการจัดการโครงการมากกว่า100 แบบสำหรับทุกทีมและทุกกรณีการใช้งาน ซึ่งสามารถใช้เป็นจุดเริ่มต้นเมื่อสร้างโครงการใหม่
การให้คะแนนและรีวิวใน Trello
- G2: 4. 4/5 (13,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (23,000+ รีวิว)
ตอนนี้ มาสำรวจ การเปรียบเทียบฟีเจอร์ต่อฟีเจอร์ของ ClickUp และ Trello เพื่อดูว่าทั้งสองแพลตฟอร์มนี้มีความแตกต่างกันอย่างไร
1. กระดานคัมบัง
เครื่องมือคัมบังเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการใด ๆ ClickUp และ Trello ต่างก็มีมุมมองแบบคัมบังให้เลือกใช้ แม้ว่าประสบการณ์และความสามารถในการใช้งานจะแตกต่างกัน
คลิกอัพ
ClickUp มาพร้อมกับคุณสมบัติ Kanban ที่แข็งแกร่ง เช่น บอร์ด, มุมมองโครงการที่ปรับแต่งได้, และแม้กระทั่งมุมมองระดับพื้นที่ทำงานที่เรียกว่า "Everything view" ของโครงการทั้งหมดของคุณในหน้าต่างเดียว. คุณยังสามารถใช้ClickUp AI เพื่อสร้างบอร์ด Kanban อัตโนมัติพร้อมคอลัมน์และงานย่อยที่เหมาะสมสำหรับโครงการของคุณได้.
Trello
กระดานคัมบังเป็นมุมมองโครงการเริ่มต้นใน Trello ซึ่งช่วยให้คุณติดตามโครงการใด ๆ ได้โดยใช้การผสมผสานระหว่างรายการและบัตรงาน คุณยังสามารถใช้ป้ายกำกับเพื่อกำหนดลำดับความสำคัญหรือสถานะของแต่ละงานได้อีกด้วย คุณยังสามารถใช้คอลเลกชันกระดานเพื่อจัดกลุ่มกระดานเข้าด้วยกันได้
เครื่องมือใดมีบอร์ดคัมบังที่ดีกว่า: ClickUp หรือ Trello?
ไม่มีทางอื่นใด—ClickUp คือผู้ชนะอย่างชัดเจนที่นี่ และด้วยเหตุผลหลายประการ มันมีผู้ช่วย AI ที่ทรงพลัง; มุมมอง Everything View ให้ภาพรวมของทุกโปรเจกต์ของคุณได้อย่างง่ายดาย; และที่สำคัญที่สุด ClickUp ให้บริการบอร์ดไม่จำกัดในแผนฟรี ในขณะที่ Trello ให้บริการเพียงห้าบอร์ดในแผนฟรีเท่านั้น
2. ระบบอัตโนมัติ
ระบบการทำงานอัตโนมัติและการผสานรวมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของทีมโครงการได้อย่างมาก ทั้ง ClickUp และ Trello ช่วยให้ทีมสามารถทำงานอัตโนมัติได้หลายอย่าง
คลิกอัพ
ใน ClickUp มีสองวิธีในการทำงานอัตโนมัติ: โดยใช้ระบบอัตโนมัติที่มีอยู่ในตัวหรือใช้ ClickUp AI นอกเหนือจากระบบอัตโนมัติที่มีอยู่ในไลบรารีของ ClickUp แล้ว คุณยังสามารถสร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองที่ติดแท็กกับทริกเกอร์และการดำเนินการมากกว่า 50 รายการภายใน ClickUp ได้ สุดท้าย คุณมีการเชื่อมต่อที่เชื่อมต่อ ClickUp กับแอปของบุคคลที่สามเพื่อทำงานอัตโนมัติระหว่างแอปต่างๆ
คุณสามารถใช้ระบบอัตโนมัติเหล่านี้เพื่อจัดการงานที่ทำซ้ำๆ เช่น การเปลี่ยนสถานะ การเชื่อมโยงงานกับรายการ และการแจ้งเตือนผู้รับมอบหมายเกี่ยวกับกำหนดเวลา
หากคุณต้องการความช่วยเหลือในงานสร้างสรรค์ลองใช้ผู้ช่วย AI ของ ClickUp ซึ่งได้รับการฝึกฝนให้เขียนการอัปเดตงาน สร้างสรุปของความคิดเห็นและเอกสาร สร้างงานย่อย และอื่นๆ อีกมากมาย
Trello
คุณสามารถใช้ Butler โดย Trello เพื่อจัดการระบบอัตโนมัติของคุณภายใน Trello ได้ ด้วยคุณสมบัติเช่น กฎ, ปุ่ม, และคำสั่งที่กำหนดเวลาไว้, Butler ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองเพื่อทำให้การปฏิบัติงานซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ, จัดเก็บงานที่ทำเสร็จแล้ว, และอื่น ๆ อีกมากมาย
คุณยังสามารถใช้ Butler และ Trello power-ups ร่วมกันเพื่อผสาน Trello กับแอปของบุคคลที่สาม เช่น Slack, อีเมล และอื่นๆ ได้อีกด้วย
ClickUp vs. Trello: เครื่องมือใดมีระบบอัตโนมัติที่ทรงพลังมากกว่า?
รอบนี้ตกเป็นของ ClickUp เช่นกัน มีเหตุผลหลักสองประการ: ไลบรารีการทำงานอัตโนมัติในตัวและศักยภาพของ AI ที่สร้างเนื้อหาได้ สิ่งเหล่านี้ทำให้การทำงานอัตโนมัติใน ClickUp มีความยืดหยุ่นและทรงพลังมากกว่าใน Trello อย่างมาก
3. การบริหารโครงการ
สำหรับผู้นำตลาดอย่าง ClickUp และ Trello มาตรฐานสำหรับฟีเจอร์การจัดการโครงการนั้นสูงมาก
มาดูกันว่าทั้งสองเครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการได้อย่างไร
คลิกอัพ
ClickUp ใช้วิธีการจัดการงานแบบ 'ครบวงจร'—คุณจะได้รับฟีเจอร์ที่หลากหลาย เช่น งานย่อย รายการตรวจสอบ การติดตามเวลา และอื่นๆ อีกมากมายภายในแพลตฟอร์มเดียว โดยไม่ต้องใช้แอปอื่นๆ เพิ่มเติม ClickUp ยังมีมุมมองที่หลากหลาย เช่น แผนภูมิแกนต์ แคนบาน สปรินต์ ไทม์ไลน์ และมุมมองที่กำหนดเองอื่นๆ เพื่อให้คุณติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ตลอดเวลา
Trello
Trello มีแนวทางที่ง่ายต่อการจัดการโครงการและยึดติดกับความสามารถในการจัดการงานพื้นฐานและกรอบการทำงานแบบ Kanban Trello ยังมีมุมมองที่แตกต่างกัน เช่น ปฏิทินและตาราง แต่ขาดช่วงกว้างที่ ClickUp มีให้
ClickUp vs. Trello: ตัวไหนคือสุดยอดเครื่องมือสำหรับการจัดการโครงการ?
ผู้ชนะคือ—ไม่แปลกใจเลย—ClickUp! 🥇
เหตุผล? คุณสมบัติการจัดการงานที่ครอบคลุมและความสามารถในการรองรับกรอบการจัดการโครงการที่หลากหลาย ไม่ใช่แค่ Kanban เท่านั้น
4. การร่วมมือ
ทีมส่วนใหญ่ใช้แอปพลิเคชันการจัดการโครงการเพื่อสื่อสารการอัปเดตสถานะ, ขอคำชี้แจง, และแก้ไขปัญหาการพึ่งพาหรืออุปสรรค. และซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีควรทำให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้ง่าย—ทั้งแบบเรียลไทม์และไม่พร้อมกัน.
คลิกอัพ
เนื่องจาก ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการโครงการและพื้นที่ทำงานที่รวมไว้ในที่เดียว จึงได้มีการพัฒนาเพื่อมอบฟีเจอร์การสื่อสารที่หลากหลายในตัว: ความคิดเห็น, การกล่าวถึง @, ClickUp Chat, อีเมล (ภายใน ClickUp!) และการบันทึกวิดีโอคลิปแบบเนทีฟ คุณไม่จำเป็นต้องสลับไปใช้แอปอื่นเพื่อส่งอีเมลอัปเดตหรือบันทึกวิดีโออธิบายสั้น ๆ อีกต่อไป!
Trello
Trello มีช่องแสดงความคิดเห็นสำหรับแต่ละงานเพื่อติดตามความคืบหน้าและสื่อสารข้อมูลอัปเดต อย่างไรก็ตาม คุณจำเป็นต้องใช้ Power-up จากบุคคลที่สามสำหรับตัวเลือกการสื่อสารขั้นสูง เช่น การแชท การอนุมัติ หรือการโหวต
คุณควรเลือกใช้เครื่องมือใดสำหรับการทำงานร่วมกัน: ClickUp หรือ Trello?
ClickUp มีเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันในตัวมากกว่าอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม Trello เกือบ จะชดเชยจุดนี้ได้ด้วยการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันเสริมจากบุคคลที่สามมากมาย คำสำคัญที่นี่คือ "เกือบ" เพราะแม้ว่า Trello จะมีตัวเลือกมากมาย แต่การผสานรวมเครื่องมือต่าง ๆ อาจเป็นเรื่องยุ่งยากและยังมีค่าใช้จ่ายสูง เนื่องจากปลั๊กอินส่วนใหญ่ต้องเสียเงิน
ดังนั้น ClickUp จึงชนะในฐานะเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน แม้ว่าจะมีข้อได้เปรียบเพียงเล็กน้อยก็ตาม
5. การรายงานและการวิเคราะห์
ไม่ว่าคุณจะติดตาม OKR ของทีมหรือความคืบหน้าของสปรินต์ รายงานและการวิเคราะห์เป็นสิ่งจำเป็นในการวัดความสำเร็จของโครงการใดๆ
คลิกอัพ
ClickUp มาพร้อมกับแผนภูมิที่กำหนดเอง, เป้าหมายงาน, การสรุปความคืบหน้า, เงื่อนไขจริง/เท็จ และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อช่วยผู้จัดการโครงการติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายและโครงการของพวกเขา ติดตามเป้าหมายเหล่านี้บนแพลตฟอร์มเดียวโดยใช้แดชบอร์ดที่กำหนดเองใน ClickUp
Trello
Trello ไม่มีฟีเจอร์การรายงานและการวิเคราะห์ในตัว อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือของบุคคลที่สามเพื่อรับการวิเคราะห์โครงการของคุณได้
ClickUp vs. Trello: เครื่องมือใดดีกว่าสำหรับการรายงานโครงการ?
ClickUp ชนะโดยอัตโนมัติในที่นี้เนื่องจาก Trello ไม่มีฟีเจอร์การรายงานในตัว
6. การกำหนดราคา
เมื่อเราใกล้ถึงคำตัดสินสุดท้ายในคดี ClickUp กับ Trello ก็ถึงเวลาที่จะค้นหาว่าเครื่องมือใดให้คุ้มค่ากับเงินของคุณมากกว่า
แผนราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป: แม้ในแผนฟรี คุณก็ยังสามารถเข้าถึง กระดานคัมบังไม่จำกัดจำนวน, การจัดการสปรินต์, แขกรับเชิญ, มุมมองปฏิทิน, แชทและบันทึกวิดีโอในแอป, เอกสารร่วมกัน
- ไม่จำกัด ($7/เดือนต่อผู้ใช้): เพลิดเพลินกับการจัดเก็บข้อมูลและการเชื่อมต่อไม่จำกัด, แผนภูมิแกนต์, อีเมล และการติดตามเวลา นอกเหนือจากคุณสมบัติทั้งหมดในแผนฟรี
- ธุรกิจ ($12/เดือนต่อผู้ใช้): ยกระดับแผน Unlimited ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ รวมถึงทีมไม่จำกัด การปรับแต่งขั้นสูง บันทึกเวลาทำงาน แผนผังความคิด และการจัดการปริมาณงาน
- องค์กร (ติดต่อเพื่อขอราคา): ปลดล็อกตรรกะเงื่อนไขในแบบฟอร์ม, บทบาทที่กำหนดเองไม่จำกัด, และพื้นที่สำหรับทีมด้วยแผน Enterprise ของ ClickUp
ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิก Workspace ต่อเดือน
แผนราคาของ Trello
- ฟรีตลอดไป: เข้าถึง บอร์ด 10 บอร์ดต่อพื้นที่ทำงาน, พาวเวอร์อัพและพื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด, และบันทึกกิจกรรม
- มาตรฐาน ($5/เดือนต่อผู้ใช้): อัปเกรดเป็นรายการตรวจสอบขั้นสูง, แขกบนบอร์ดเดียว, และฟิลด์ที่กำหนดเอง
- พรีเมียม (10 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้): ปลดล็อกฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การดูบอร์ด การจัดเก็บบอร์ด และการส่งออกข้อมูลแบบง่าย
- องค์กร ($17.50/เดือนต่อผู้ใช้): เพลิดเพลินกับพื้นที่ทำงานไม่จำกัด กระดานระดับองค์กร แขกที่สามารถใช้งานหลายกระดาน และสิทธิ์การแนบไฟล์ที่เหนือกว่าแผนพรีเมียม
ClickUp vs. Trello: ใครชนะ? ใครแพ้? คุณตัดสินใจ
ในขณะที่ Trello มีราคาต่ำกว่า ClickUp แต่สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ Trello มีฟีเจอร์ (และพื้นที่จัดเก็บ) น้อยกว่า ClickUp มาก ซึ่งข้อเท็จจริงนี้เป็นจริงสำหรับทุกแผน
ClickUp ยังมีเครื่องมือจัดการเอกสารและทีมในทุกแผนการใช้งาน ในขณะที่ Trello ทำหน้าที่เป็นเพียงซอฟต์แวร์เครื่องมือจัดการโครงการเท่านั้น หากต้องการเข้าถึงเครื่องมือที่มีประโยชน์อื่น ๆ คุณจำเป็นต้องสมัครสมาชิกผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Atlassian เช่น Confluence หรือ JIRA โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
คุณยังได้รับการสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันสำหรับทุกแผนการชำระเงินใน ClickUp ในขณะที่ Trello ให้การสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันเฉพาะลูกค้า Enterprise เท่านั้น
เมื่อพิจารณาทุกอย่างแล้ว ClickUp มอบความคุ้มค่าที่มากกว่าสำหรับทุกบาททุกสตางค์ที่คุณจ่ายอย่างแน่นอน 👑
ClickUp เทียบกับ Trello บน Reddit
และตอนนี้สำหรับการทดสอบขั้นสุดท้ายที่ไม่มีการกรอง—รีวิวจากผู้ใช้. ผู้ใช้ Trello และ ClickUp คิดอย่างไรเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้เครื่องมือเหล่านี้บน Reddit? มาดูกัน!
มีการเปรียบเทียบตามความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับแต่ง:
"สำหรับฉัน/พวกเรา มันคือความยืดหยุ่น สมาชิกในทีมของเรามีความชอบที่แตกต่างกันในการโต้ตอบกับข้อมูล และ ClickUp มีตัวเลือกที่เหมาะกับเกือบทุกคน แน่นอนว่าบางคนจะคิดถึงบางสิ่งที่ยังไม่ค่อยเหมาะกับพวกเขา แต่ก็สามารถตอบโจทย์ได้ใกล้เคียงมาก บางคนอาจบอกว่านี่คือสิ่งที่ทำให้การเรียนรู้มันยากขึ้น และฉันคิดว่านั่นอาจเป็นความจริง" — ก่อนหน้านี้เรามีทีมที่ใช้ Trello, Asana, Basecamp, Flow และใช้เอกสาร Google แบบต่างๆ " (แหล่งที่มา)
คุ้มค่าเงินของคุณหรือไม่? Reddit ชื่นชอบ ClickUp:
"เราเป็นบริษัทพัฒนา CMS และแอปพลิเคชันขนาดเล็กที่ใช้ Trello> Jira> ClickUp หลังจากลองใช้ระบบเชิงเส้นและแบบสูงภายในกลุ่มแล้ว ฉันคิดว่า ClickUp เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุดในด้านคุณสมบัติและการปรับแต่งในตลาด" (แหล่งที่มา)*
ผู้ใช้ดูเหมือนจะต้องการมากกว่าแค่กระดานคัมบัง และนั่นคือจุดที่ ClickUp โดดเด่น
"Trello เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการดูแบบคัมบัง/บอร์ด แต่คุณจะได้แค่นั้น พวกเขาไม่ได้เพิ่มฟีเจอร์สำคัญอะไรเลยตลอดหลายปีที่ผ่านมา ส่วนปลั๊กอินดีๆ ส่วนใหญ่ก็เป็นของบุคคลที่สามที่ต้องเสียเงิน ซึ่งสำหรับ Clickup นั้นจะมีฟีเจอร์เหล่านั้นรวมไว้อย่างครบถ้วนอยู่แล้ว เราเพิ่งย้ายจาก Trello มาใช้ Clickup และทั้งทีมก็พอใจกับการเปลี่ยนแปลงนี้ 100%" (แหล่งที่มา)*
ผู้ใช้ส่วนใหญ่ดูเหมือนจะต้องการมากกว่าการจัดการโครงการจากแอปของพวกเขา:
"เมื่อคุณไม่ต้องการฟีเจอร์ใด ๆ เช่น เอกสารที่พร้อมใช้งาน Trello ถือเป็นของขวัญที่ล้ำค่า อีกทั้งยังสอนให้เพื่อนร่วมงานใหม่ใช้งานได้ง่ายมาก ข้อเสียหากจะพูดถึงก็คือ ความเรียบง่ายที่อาจทำให้ไม่ตอบโจทย์งานที่ต้องการความซับซ้อน" (แหล่งที่มา) *
ดูเหมือนว่าชุมชน Reddit ได้ตัดสินใจเป็นเอกฉันท์แล้ว: Trello ตอบโจทย์ทุกข้อเมื่อพูดถึงการจัดการโครงการแบบง่าย ๆ ในสไตล์คานบัน อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องเลือกเครื่องมืออื่นหากต้องการทำอะไรที่ซับซ้อนมากขึ้น
ClickUp เป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมแทน Trelloสำหรับผู้ใช้หลายพันคนที่ได้เปลี่ยนมาใช้เมื่อธุรกิจของพวกเขาเติบโตขึ้น
ClickUp Vs. Trello: ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีกว่า
ถึงเวลาสำหรับคำตัดสินสุดท้าย: เครื่องมือการจัดการโครงการใดที่ดีที่สุดในปี 2024?
เสียงกลอง นี่คือ ClickUp! 🌟
แม้ว่า Trello จะมีมานานแล้ว แต่การใช้งานที่จำกัดอาจทำให้มันหยุดนิ่งเมื่อเวลาผ่านไป การจัดการโครงการสมัยใหม่มีความต้องการที่ซับซ้อนมากขึ้น
การขาดความสามารถในการปรับแต่งยังทำให้ Trello ไม่เหมาะสำหรับธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วและองค์กรขนาดใหญ่
ClickUp, ทางด้านตรงกันข้าม, มีคุณสมบัติมากมาย, พร้อมเครื่องมือเช่นผู้ช่วย AI ที่ปรับแต่งตามบทบาทของคุณ, กระดานไวท์บอร์ดและแผนผังความคิดสำหรับการคิดสร้างสรรค์, และความสามารถในการส่งอีเมลจากภายใน ClickUp. ทั้งหมดนี้ทำให้ ClickUp เหมาะสำหรับทีมที่ทำงานทางไกลและแบบผสมผสานตลอดจนสำนักงานแบบดั้งเดิม.
ClickUp ยังนำหน้าในเรื่องความสำเร็จและการสนับสนุนลูกค้าด้วยเว็บบินาร์ หลักสูตรออนไลน์ และการสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันสำหรับผู้ใช้ทุกคน—ใช่แล้ว แม้แต่ผู้ใช้ที่อยู่ในแผนฟรี ดังนั้นลองใช้ ClickUpและบอกลาปัญหาการจัดการโครงการของคุณได้เลย