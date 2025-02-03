10 ทางเลือกของ Hive สำหรับการจัดการโครงการในปี 2025

รู้สึกหงุดหงิดกับข้อจำกัดของ Hive หรือแค่ต้องการเปลี่ยนแปลง? คุณไม่ได้อยู่คนเดียว
แม้ว่า Hive จะเป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ได้รับความนิยม แต่ก็ยังมีข้อเสียบางประการ ผู้ใช้บางรายพบว่าอินเทอร์เฟซมีความรกและสับสน ในขณะที่บางรายประสบปัญหาจากการขาดตัวเลือกในการปรับแต่ง
นอกจากนี้ ราคาของ Hive อาจสูงเกินไปสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือฟรีแลนซ์ที่มีงบประมาณจำกัด
แต่มีทางเลือกมากมายของ Hive ที่นำเสนอคุณสมบัติและประโยชน์ที่คล้ายคลึงกันโดยไม่มีข้อเสีย
ไม่ว่าจะเป็นการติดตามความคืบหน้าของโครงการ การจัดการกำหนดเวลา หรือการร่วมมือกับสมาชิกในทีม การสำรวจทางเลือกเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณพบวิธีแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการของคุณได้มากขึ้น
สิ่งที่คุณควรพิจารณาเมื่อมองหาทางเลือกแทนรังผึ้ง
คุณควรพิจารณาปัจจัยสำคัญหลายประการเมื่อต้องคัดเลือกทางเลือกแทน Hive สำหรับความต้องการในการทำงานร่วมกันของทีมคุณ
นี่คือเพื่อให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มที่เลือกสอดคล้องกับข้อกำหนดและเป้าหมายของโครงการของคุณมากที่สุด เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ นี่คือรายละเอียดของสิ่งที่คุณควรพิจารณา:
- ความสะดวกในการใช้งาน: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Hive จะมอบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที เพื่อให้ทีมของคุณสามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงองค์กรขนาดใหญ่ด้วย
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: มองหาเครื่องมือที่มีคุณสมบัติเช่น การแก้ไขแบบเรียลไทม์และการทำงานร่วมกัน การมอบหมายงาน และการแชร์ไฟล์
- การผสานรวม: คุณควรให้ความสำคัญกับทางเลือกของ Hive ที่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น เพื่อให้คุณสามารถจัดการกับแง่มุมต่าง ๆ ของงานได้โดยไม่ต้องสลับหน้าจอไปมาอย่างต่อเนื่อง
- ความปลอดภัย: ไม่ต้องพูดถึง, เครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีสำหรับธุรกิจควรมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลที่เข้มงวดเพื่อให้คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับข้อมูลของคุณ
- การเข้าถึงผ่านมือถือ: มองหาเครื่องมือที่มีแอปพลิเคชันหรืออินเทอร์เฟซเว็บที่ตอบสนองสำหรับการทำงานร่วมกันขณะเดินทาง
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Hive ที่ควรใช้ในปี 2024
ตอนนี้ที่คุณทราบแล้วว่าควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Hive มาดูตัวเลือกยอดนิยม 10 อันดับที่คุณสามารถพิจารณาได้
1. ClickUp
ความสามารถในการจัดการโครงการของ ClickUpทำให้เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Hive ด้วยโครงสร้างลำดับชั้นที่สามารถปรับขนาดได้ คุณสามารถจัดระเบียบโครงการที่ซับซ้อนที่สุดให้กลายเป็นงานและงานย่อยที่จัดการได้ง่ายได้อย่างเรียบร้อย
แต่สิ่งที่ทำให้ ClickUp แตกต่างอย่างแท้จริงคือความสามารถในการปรับแต่งได้ตามต้องการ ช่วยให้ทีมสามารถปรับแต่งกระบวนการทำงานของโครงการให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของตนเอง
ClickUp มีมุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ รวมถึงกระดานคัมบัง แผนภูมิแกนต์ และมุมมองปฏิทิน ซึ่งช่วยให้ทีมจัดระเบียบและมองเห็นงานในรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดกับกระบวนการทำงานของพวกเขา
และส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร?
ความสามารถในการผสานการทำงานที่น่าประทับใจของ ClickUp สามารถเชื่อมต่อได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือการทำงานอื่น ๆ กว่า 1,000 รายการ เช่น Slack, Loom, Google Calendar, Unito, Harvest, Zoom เป็นต้น ซึ่งหมายความว่าคุณจะได้เวิร์กโฟลว์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้นและความคืบหน้าของโครงการที่รวดเร็วขึ้น โดยไม่ต้องสลับหน้าจอไปมาระหว่างหลายสิบหน้าจออีกต่อไป
คุณสมบัติการติดตามเวลาและการรายงานที่ยืดหยุ่นของมันช่วยเพิ่มการมองเห็นโครงการให้สูงสุด
ClickUp ไม่ใช่แค่ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการทำงานร่วมกัน การสื่อสารในทีม และประสิทธิภาพการทำงานอีกด้วย
คุณสมบัติเช่นการกล่าวถึง, การแชท, และความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมายภายในงานของ ClickUpช่วยให้ทีมสื่อสารเพื่อให้สอดคล้องและเชื่อมต่ออยู่เสมอ
นอกจากนี้ หัวหน้าทีมสามารถใช้Team View ของ ClickUpเพื่อดูและจัดการปริมาณงานของทีมได้ ในทางตรงกันข้าม Activity View สามารถแสดงกิจกรรมของทีมในแต่ละสถานที่และแยกย่อยตามผู้ใช้แต่ละคนได้
คุณยังสามารถใช้แดชบอร์ด ClickUpที่ปรับแต่งได้เพื่อติดตามและแสดงภาพความคืบหน้าข้ามโครงการและกิจกรรมต่างๆ
ClickUp เป็นมิตรกับผู้ใช้มาก คุณสามารถเริ่มต้นได้ในไม่กี่นาที นอกจากนี้ยังมีบริการสนับสนุนออนไลน์และการบริการลูกค้าเชิงรุก
โดยสรุป ClickUp มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ จัดระเบียบ และขับเคลื่อนโครงการให้ก้าวหน้า
ClickUp ยังช่วยประหยัดเวลาของคุณด้วยเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าและระบบอัตโนมัติ
ตัวอย่างเช่นด้วยเทมเพลตแผนโครงการระดับสูงของ ClickUp คุณสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ของงาน จัดสรรทรัพยากร กำหนดเส้นตาย จัดการงาน และติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย มันช่วยให้คุณมีแรงจูงใจและมุ่งเน้นโดยการให้คุณตั้งเป้าหมายและวัดผลการปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ ด้วยแผนการใช้งานฟรีตลอดชีพ ClickUp ช่วยให้การวางแผนโครงการที่มีประสิทธิภาพเป็นไปได้สำหรับทีมทุกขนาด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ใช้ ตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย เพื่อปรับแพลตฟอร์มให้เข้ากับกระบวนการทำงานเฉพาะของคุณ ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น ฟิลด์ที่กำหนดเองและสถานะงาน รวมถึงตัวเลือกมุมมอง 15 แบบ คุณสามารถสร้างระบบนิเวศการจัดการโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายของทีมคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ
- ผสานการจัดการงาน การทำงานร่วมกันเอกสาร การติดตามเวลา และการตั้งเป้าหมายไว้ในแพลตฟอร์มเดียวด้วย ClickUp. ทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นระบบ และ ลดความจำเป็นในการใช้แพลตฟอร์มหลายตัว พร้อมกันนี้ยังช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ
- จัดระเบียบงาน โครงการ และทีมให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรของคุณด้วยระบบ ลำดับชั้นที่ยืดหยุ่น ของ ClickUp ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง Space, โฟลเดอร์, รายการ, หรืองาน ClickUp มอบกรอบการทำงานสำหรับการจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับโครงการทุกขนาดและความซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย
- ลดความซับซ้อนของงานที่ทำซ้ำและ ประหยัดเวลาและความพยายาม ด้วยเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าและระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ ช่วยให้คุณมีเวลาว่างมากขึ้นสำหรับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และกิจกรรมที่มีคุณค่าสูงกว่า
- การจัดการโครงการอย่างไร้รอยต่อ ครอบคลุมทั้งเว็บเบราว์เซอร์ แอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อป และอุปกรณ์มือถือ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายอาจรู้สึกท่วมท้นกับคุณสมบัติและตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายของ ClickUp
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
- ClickUp Brain พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,300 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
2. ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากร
Resource Guru เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและการจัดตารางเวลาบนคลาวด์ที่ช่วยให้ธุรกิจจัดการทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรทางกายภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มันให้บริการการวางแผนทรัพยากร, การร่วมมือในทีม, การติดตามเวลา, และคุณสมบัติการรายงาน
ซอฟต์แวร์นี้มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบกราฟิกสำหรับการจัดการตารางเวลา ช่วยให้คุณสามารถลากและวางการจอง ปรับเส้นเวลา และดูความพร้อมใช้งานได้แบบเรียลไทม์
นอกจากนี้ ยังมีการผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มการจัดการเวลาและโครงการที่ได้รับความนิยม ทำให้การซิงโครไนซ์ตารางเวลาและเป้าหมายของโครงการง่ายขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Resource Guru
- กำหนดตารางและจัดสรรทรัพยากร เช่น พนักงาน อุปกรณ์ และห้องประชุม ด้วยแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย
- แชร์ตารางเวลา, สื่อสารความพร้อม, และประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร ความพร้อมใช้งาน และประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของกูรูด้านทรัพยากร
- คุณอาจพบความซับซ้อนในระดับหนึ่งในช่วงการตั้งค่าเริ่มต้นและกับอินเทอร์เฟซ
- เมื่อเปรียบเทียบกับอินเทอร์เฟซที่ทันสมัยกว่า แพลตฟอร์มนี้อาจมีข้อจำกัดในการปรับแต่งบางประการ
ราคาของกูรูทรัพยากร
- แผน Grasshopper: $5/ผู้ใช้ต่อเดือน
- แผน Blackbelt: $8/ผู้ใช้ต่อเดือน
- แผนแม่บท: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
การจัดอันดับและรีวิวจากผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากร
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
3. Airtable
Airtable เป็นโซลูชันการจัดการโครงการบนคลาวด์ที่ผสานความยืดหยุ่นของสเปรดชีตเข้ากับพลังของฐานข้อมูล
มันได้รับความนิยมเนื่องจากความสะดวกในการใช้งานและความหลากหลายในการนำไปใช้ในกรณีต่าง ๆ รวมถึงการจัดการโครงการ, การติดตามงาน, การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM), และการจัดการสินค้าคงคลัง
หนึ่งในคุณสมบัติหลักของ Airtable คือความสามารถในการผสานรวมกับเครื่องมือและบริการยอดนิยมอื่น ๆ เช่น Slack, Google Drive และ Zapier ซึ่งช่วยให้คุณสามารถทำงานอัตโนมัติ นำเข้าข้อมูลจากแหล่งอื่น และทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นอกเหนือจากความยืดหยุ่นแล้ว Airtable ยังเป็นที่รู้จักในด้านราคาที่คุ้มค่าอีกด้วย
แม้ว่าจะมีแผนฟรีให้บริการ แต่คุณสามารถอัปเกรดเป็นแผนชำระเงินเพื่อคุณสมบัติเพิ่มเติมและพื้นที่จัดเก็บได้ ซึ่งทำให้ Airtable เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและใหญ่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Airtable
- สร้างตารางที่สามารถปรับแต่งได้สูง ซึ่งเรียกว่าเบส เพื่อจัดระเบียบข้อมูล กำหนดฟิลด์ เลือกจากประเภทข้อมูลต่างๆ (เช่น ข้อความ ไฟล์แนบ กล่องกาเครื่องหมาย วันที่ และอื่นๆ) และปรับแต่งเค้าโครงให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของการจัดการโครงการ
- แสดงข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ได้ด้วยมุมมองตาราง ปฏิทิน คันบัน และแกลเลอรี
- วิเคราะห์และทำงานกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่โดยใช้คุณสมบัติเช่นตัวกรอง, การจัดเรียง, และการจัดกลุ่มเพื่อให้ความสนใจกับชุดข้อมูลย่อยที่เฉพาะเจาะจง
ข้อจำกัดของ Airtable
- ผู้ใช้แผนฟรีหรือแผนระดับต่ำกว่าอาจมีข้อจำกัดในการขยายฐานข้อมูลหรือเก็บข้อมูลจำนวนมากโดยไม่ย้ายไปใช้แผนที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าของ Airtable
- ผู้ใช้ยังอาจประสบปัญหาการโหลดที่ช้าเมื่อใช้ชุดข้อมูลขนาดใหญ่
ราคาของ Airtable
- แผนฟรี
- แผนทีม: $24/ที่นั่งต่อเดือน
- แผนธุรกิจ: $54/ที่นั่งต่อเดือน
- ระดับองค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวใน Airtable
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (1,000+ รีวิว)
4. การทำงานเป็นทีม
ทีมเวิร์ค คือซอฟต์แวร์สำหรับการร่วมมือและการจัดการโครงการที่ช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบงาน ติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และติดตามความคืบหน้าของงานที่ได้รับมอบหมาย
แพลตฟอร์ม Teamwork มีคุณสมบัติต่างๆ เช่น การจัดการงาน การแชร์ไฟล์ การติดตามเวลา แผนภูมิแกนต์ และการส่งข้อความในทีม
มันถูกใช้โดยธุรกิจและทีมเพื่อทำให้กระบวนการทำงานราบรื่นขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน คุณสามารถเข้าถึง Teamwork ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือสำหรับอุปกรณ์ iOS และ Android
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการทำงานเป็นทีม
- ติดตามเวลาที่สมาชิกในทีมใช้ไปกับงานและโครงการต่างๆ ด้วยตัวติดตามเวลาในตัว ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการและการจัดสรรทรัพยากร
- สื่อสารแบบเรียลไทม์ด้วยฟังก์ชันการส่งข้อความที่ผสานรวมไว้. สมาชิกทีมสามารถมีส่วนร่วมในการสนทนาแบบตัวต่อตัวหรือแบบกลุ่ม, แชร์การอัปเดต, และร่วมมือกันในภารกิจได้โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม
- สร้างรายงานที่ครอบคลุมเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโครงการและตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน
ข้อจำกัดในการทำงานเป็นทีม
- ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่ามีเส้นทางการเรียนรู้กับ Teamwork เนื่องจากคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย
ราคาสำหรับการทำงานเป็นทีม
- ฟรี
- การจัดส่ง: $13. 99/ผู้ใช้ต่อเดือน
- เติบโต: $25.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ขนาด: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวการทำงานเป็นทีม
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (800+ รีวิว)
5. เบสแคมป์
Basecamp นำเสนอชุดความสามารถที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมจัดระเบียบงาน สื่อสาร และทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทางเลือกของ Hive นี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างและจัดการโครงการ กำหนดเส้นตาย มอบหมายงาน แบ่งปันไฟล์ สื่อสารผ่านข้อความและความคิดเห็น และติดตามความคืบหน้าได้ในแพลตฟอร์มเดียวที่รวมศูนย์
ความเรียบง่ายและความสะดวกในการใช้งานทำให้เหมาะสำหรับทีมที่มีขนาดและอุตสาหกรรมต่างๆ
คุณสมบัติเด่นของ Basecamp
- รวบรวมการสนทนาทั้งหมดของทีม การอัปเดต และความคิดเห็นไว้ในพื้นที่โครงการของ Basecamp และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันด้วยการสนทนาแบบมีหัวข้อ แนบไฟล์ และการกล่าวถึง
- แทนที่อีเมลที่กระจัดกระจาย ข้อความโต้ตอบแบบทันที และแอปพลิเคชันต่างๆ ด้วยแพลตฟอร์มศูนย์กลาง ด้วยวิธีนี้ ทุกคนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลเดียวกันและยังสามารถอ้างอิงการสนทนาก่อนหน้าได้อย่างง่ายดาย
- ใช้คุณสมบัติการจัดการงานของ Basecamp เช่น รายการสิ่งที่ต้องทำ, กำหนดเวลา, การจัดลำดับความสำคัญของงาน, การติดตาม, และการมอบหมายงาน
- ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายของ Basecamp เพิ่ม อัปเดต และทำงานให้เสร็จได้อย่างง่ายดายเพื่อการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของเบสแคมป์
- หากไม่มีการติดตามเวลาในตัว ผู้ใช้อาจต้องพึ่งพาแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามในการจัดการเวลา ซึ่งอาจนำไปสู่ความไม่มีประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานของพวกเขา
- Basecamp มีปัญหาด้านความสามารถในการขยายตัวสำหรับโครงการขนาดใหญ่ และเหมาะสำหรับงานขนาดเล็กถึงขนาดกลางมากกว่า
ราคาของเบสแคมป์
- เบสแคมป์ เบสิค: $15/ผู้ใช้ ต่อเดือน
- Basecamp Pro Unlimited: $299/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Basecamp
- G2: 4. 1/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (14,000+ รีวิว)
6. Jira
ในรายชื่อทางเลือกของ Hive ยังมี Jira ซึ่งเป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ได้รับความนิยม พัฒนาโดย Atlassian โดยหลักแล้วใช้สำหรับการติดตามปัญหาและข้อบกพร่อง รวมถึงการจัดการงาน
Jira ช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบรายการที่ต้องดำเนินการ มอบหมายงาน ติดตามความคืบหน้า และทำงานร่วมกันในการพัฒนาโครงการ
มันให้บริการระบบการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้, กระดาน Kanban และ Scrum, และการรายงาน. นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่ใช้กันทั่วไปในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์และงานการจัดการโครงการ.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira
- จัดการงานและข้อบกพร่องโดยใช้ความสามารถในการติดตามปัญหาที่ครอบคลุมของ Jira
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการผสานรวม Jira กับเครื่องมือและบริการจากบุคคลที่สามหลากหลายประเภท
- รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโครงการและตัดสินใจอย่างมีข้อมูลด้วยระบบวิเคราะห์และรายงานขั้นสูงของ Jira
- ใช้ประโยชน์จากสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้ใน Jira เพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกทุกคนในทีมของคุณมีระดับการเข้าถึงที่ต้องการสำหรับฟังก์ชันทั้งหมดของ Jira
ข้อจำกัดของ Jira
- ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมของ Jira อาจทำให้ผู้ใช้ครั้งแรกต้องใช้เวลาและความพยายามเพิ่มเติมเพื่อทำความเข้าใจแพลตฟอร์มอย่างเต็มที่
- การตั้งค่า Jira ให้สอดคล้องกับความต้องการของโครงการอาจรู้สึกซับซ้อนและใช้เวลามากหากไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
ราคาของ Jira
- ฟรี
- มาตรฐาน: $8. 15/ผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียม: 16 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวใน Jira
- G2: 4. 3/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (13,000+ รีวิว)
7. Scoro
Scoro เป็นแพลตฟอร์มศูนย์กลางสำหรับธุรกิจในการจัดระเบียบและดูแลการดำเนินงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
นำเสนอคุณสมบัติเช่นการจัดการโครงการ, การติดตามเวลา, การออกใบแจ้งหนี้, และการจัดการทางการเงิน, Scoro ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงาน, จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ, และเพิ่มผลผลิตโดยรวม.
นอกจากนี้ Scoro ยังช่วยให้การออกใบแจ้งหนี้เป็นเรื่องง่าย ติดตามการชำระเงินได้ และยังมีเครื่องมือสำหรับจัดการค่าใช้จ่ายและงบประมาณอีกด้วย
ด้วยคุณสมบัติ CRM ที่ผสานรวมอยู่ในซอฟต์แวร์ ธุรกิจสามารถรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ Scoro
- กำหนดบทบาทผู้ใช้และสิทธิ์การเข้าถึงอย่างแม่นยำด้วย Scoro เพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและฟังก์ชันการทำงาน
- เพิ่มความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ พร้อมทั้งส่งเสริมการทำงานร่วมกันและความรับผิดชอบภายในองค์กร
- ปรับแต่ง Scoro ให้เหมาะกับความต้องการและกระบวนการทำงานเฉพาะอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดระเบียบ และความสามารถในการทำกำไรสำหรับธุรกิจทุกขนาด
ข้อจำกัดของ Scoro
- ลักษณะที่สามารถปรับแต่งได้สูงของ Scoro ทำให้การผสานรวมกับซอฟต์แวร์หรือแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามที่มีอยู่เป็นเรื่องท้าทาย ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาความเข้ากันได้
- เนื่องจาก Scoro ไม่มีเวอร์ชันฟรี อาจไม่เหมาะกับผู้ใช้ทุกคนที่กำลังมองหาทางเลือกแทน Hive
ราคาของ Scoro
- จำเป็น: $28/ผู้ใช้ต่อเดือน
- มาตรฐาน: $42/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: $71 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- สูงสุด: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Scoro
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (200+ รีวิว)
8. Accelo
Accelo เป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์บนคลาวด์ที่นำเสนอเครื่องมือสำหรับการจัดการโครงการ การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) การติดตามเวลา การเรียกเก็บเงิน และการออกใบแจ้งหนี้
แพลตฟอร์มนี้ได้รับความนิยมเป็นพิเศษในหมู่บริษัทที่ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น บริษัทที่ปรึกษา, เอเจนซี่การตลาด, และผู้ให้บริการด้านไอที
Accelo มุ่งมั่นที่จะทำให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและปรับปรุงการร่วมมือระหว่างสมาชิกในทีม โดยให้บริการแพลตฟอร์มกลางที่คุณสามารถติดตามโครงการ, สื่อสารกับลูกค้า, และจัดการตารางเวลาและทรัพยากรได้
นอกจากนี้ยังสามารถผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันและบริการจากบุคคลที่สามต่าง ๆ ได้ ทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องมือและแหล่งข้อมูลที่มีอยู่เข้ากับ Accelo เพื่อโซลูชันที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Accelo
- สร้างรายงานและแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เพื่อติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการ วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน และประเมินประสิทธิภาพของทีม
- เพลิดเพลินกับเทมเพลตรายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าและตัวเลือกการแสดงผลที่หลากหลาย พร้อมสร้างรายงานที่ให้ข้อมูลซึ่งตรงตามความต้องการของคุณ
- จัดการปริมาณงานของทีมคุณและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรด้วยคุณสมบัติการจัดการทรัพยากรของ Accelo คุณสามารถดูตารางเวลาของทีมได้อย่างง่ายดาย ระบุจุดที่อาจเกิดปัญหาหรือความขัดแย้ง และทำการปรับเปลี่ยนตามความจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานและการวางแผนโครงการ
ข้อจำกัดของ Accelo
- ตัวเลือกการปรับแต่งอาจมีจำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ซึ่งอาจจำกัดความสามารถในการปรับให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะกลุ่ม
- ในฐานะที่เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของ Hive, Accelo ไม่มีแผนฟรีซึ่งอาจกลายเป็นข้อจำกัด
ราคาของ Accelo
- มืออาชีพ: $50/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 70 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ขั้นสูง: 90 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- Elite: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Accelo
- G2: 4. 4/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
9. Productive. io
Productive.io ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจที่เน้นการให้บริการ โดยเฉพาะเอเจนซี่และบริษัทที่ปรึกษา ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิผลสูงสุด
มันมอบอำนาจให้คุณสามารถบริหารจัดการทุกแง่มุมของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การพัฒนาแผนโครงการเบื้องต้นไปจนถึงการส่งมอบขั้นสุดท้าย
โซลูชันการจัดการโครงการที่ใช้งานง่ายช่วยให้การมอบหมายงาน การติดตามความคืบหน้า และการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้โครงการดำเนินไปตามกำหนดเวลาและอยู่ในงบประมาณ
นอกจากนี้ ความสามารถในการติดตามเวลาแบบบูรณาการของแพลตฟอร์มช่วยให้การเรียกเก็บเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของทีมได้อย่างลึกซึ้ง
ด้วยคุณสมบัติการจัดการทางการเงิน เช่น การออกใบแจ้งหนี้ การติดตามค่าใช้จ่าย และการรายงานทางการเงิน Productive.io ช่วยให้ธุรกิจสามารถรักษาความสามารถในการทำกำไรและสุขภาพทางการเงินได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Productive.io
- ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีม, ความคืบหน้าของโครงการ, และตัวชี้วัดทางการเงิน ด้วยแดชบอร์ดและรายงานที่สามารถปรับแต่งได้
- ร่วมมือกับลูกค้าในลักษณะที่โปร่งใสและเป็นระบบผ่านพอร์ทัลของลูกค้า
- เข้าถึงไทม์ไลน์ของโครงการ, ดูการอัปเดตความคืบหน้า, และสื่อสารกับทีมของคุณได้โดยตรงบนแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดของ Productive.io
- ผู้ใช้อาจพบข้อจำกัดในการปรับแต่งแม่แบบการจัดการโครงการและกระบวนการทำงานให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะ
- ในฐานะหนึ่งในทางเลือกมากมายของ Hive, Productive. io ไม่มีแผนการสมัครสมาชิกแบบไม่มีค่าใช้จ่าย. สิ่งนี้อาจขัดขวางการลงทะเบียนของผู้ใช้ใหม่เข้าสู่แพลตฟอร์ม
ราคาของ Productive.io
- จำเป็น: $11/เดือน
- มืออาชีพ: $28/เดือน
- สูงสุด: ราคาที่กำหนดเอง
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Productive.io
- G2: 4. 6/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
10. Monday.com
Monday.com เป็นเครื่องมือจัดการโครงการบนคลาวด์ที่ช่วยให้คุณจัดการงาน โครงการ และกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
มันให้แพลตฟอร์มที่มองเห็นได้และโต้ตอบได้ ที่คุณสามารถสร้างและปรับแต่งบอร์ดเพื่อจัดการงานของคุณได้
แต่ละบอร์ดแทนโครงการหนึ่ง และภายในแต่ละบอร์ด คุณสามารถสร้างคอลัมน์เพื่อแทนขั้นตอนหรือแง่มุมต่างๆ ของโครงการ เช่น To-Do, In Progress และ Done
หนึ่งในคุณสมบัติหลักของ Monday.com คือความยืดหยุ่น คุณสามารถปรับแต่งบอร์ดและคอลัมน์ให้เหมาะกับความต้องการและกระบวนการทำงานของคุณได้ คุณสามารถเพิ่มประเภทข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อความ ตัวเลข วันที่ และไฟล์ ลงในงานและโครงการของคุณได้
Monday.com ยังมีเทมเพลตมากมายที่คุณสามารถใช้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับโครงการของคุณได้ รวมถึงเทมเพลตสำหรับการจัดการโครงการ การตลาด การขาย ทรัพยากรบุคคล และอื่นๆ อีกมากมาย
ด้วยคุณสมบัติการทำงานร่วมกันของ Monday.com คุณสามารถมอบหมายงานให้สมาชิกในทีม กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้าได้
คุณยังสามารถสื่อสารกันผ่านความคิดเห็นและการกล่าวถึง และแบ่งปันไฟล์และเอกสารได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม Monday.com ยังสามารถเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันของทีมที่ได้รับความนิยม เช่น Slack, Google Drive และ Microsoft Teams ทำให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้ราบรื่นและเข้าถึงงานทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียว
Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- บันทึกกิจกรรมของผู้ใช้ทั้งหมดในแพลตฟอร์มอย่างละเอียด; ติดตามการเปลี่ยนแปลง, ระบุข้อผิดพลาด, และรักษาความรับผิดชอบ
- ซิงค์กับปฏิทินของผู้ใช้ ช่วยให้พวกเขาสามารถดูงานและกำหนดเส้นตายของตนควบคู่ไปกับภาระผูกพันอื่น ๆ
- สร้างพอร์ทัลลูกค้าเพื่อแบ่งปันการอัปเดตโครงการและข้อมูลกับลูกค้าเพื่อปรับปรุงการสื่อสารและความโปร่งใส
- นำเข้าและส่งออกข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ และถ่ายโอนข้อมูลไปยังระบบอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย
- บันทึกเวอร์ชันก่อนหน้าของไฟล์เพื่อย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าหากจำเป็น สิ่งนี้ช่วยป้องกันการสูญหายของข้อมูลและทำให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ทันสมัยที่สุดพร้อมใช้งานเสมอ
ข้อจำกัดของ Monday.com
- ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น
- แผนฟรีมีข้อจำกัดเมื่อเทียบกับแผนชำระเงิน เช่น จำนวนผู้ใช้และบอร์ดที่น้อยกว่า และไม่มีฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น ระบบอัตโนมัติและการเชื่อมต่อกับบริการของบุคคลที่สาม
ราคาของ Monday.com
- ฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: $12/ที่นั่งต่อเดือน
- มาตรฐาน: $14/ที่นั่ง ต่อเดือน
- ข้อดี: $24 ต่อที่นั่งต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
รับทางเลือกที่ทรงพลังแทน Hive
ขณะที่คุณสำรวจทางเลือกต่าง ๆ ของ Hive ที่เราได้หารือไว้ ให้เลือกเครื่องมือการจัดการโครงการที่ตรงตามและเกินความคาดหวังของทีมคุณ
แต่ละทางเลือกแทน Hive นี้มีข้อได้เปรียบและข้อเสียของมันเอง และมีคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานที่ไม่เหมือนใครซึ่งผู้จัดการโครงการสามารถนำมาพิจารณาได้
อย่างไรก็ตาม ในบรรดาตัวเลือกของ Hive เหล่านี้ ClickUp โดดเด่นเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมในการค้นหาแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ครอบคลุม ดังนั้น หากคุณพร้อมที่จะปรับปรุงการจัดการโครงการของคุณและได้รับข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่ดีขึ้นลงทะเบียนใช้ ClickUp ฟรีได้เลยตอนนี้!