10 ซอฟต์แวร์แชร์ไฟล์ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับธุรกิจ

การแบ่งปันไฟล์ในโลกธุรกิจมักเป็นเหมือนการทรงตัวที่ละเอียดอ่อน—การจัดการความต้องการด้านความเร็วในขณะที่ยังคงรักษาข้อมูลที่ละเอียดอ่อนให้ปลอดภัย
ความเสี่ยงของการละเมิดหรือการจัดการที่ไม่ถูกต้องเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง โดยมีข้อมูลลูกค้าที่เป็นความลับ, สัญญา, และเอกสารภายในถูกแลกเปลี่ยนทุกวัน
หลังจากใช้เวลาหลายปีในสายงานไอที ฉันได้เห็นว่าการรักษาสมดุลระหว่างความปลอดภัยกับความสะดวกในการใช้งานนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายเพียงใด จากประสบการณ์และการวิจัย ฉันได้เรียนรู้ว่าอะไรได้ผล และอะไรไม่ได้ผล เมื่อพูดถึงการแบ่งปันไฟล์อย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้
จากข้อมูลเชิงลึกและการวิจัยอย่างละเอียดจากทีม ClickUp ฉันได้รวบรวมรายชื่อแพลตฟอร์มสำหรับการแชร์ไฟล์ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับความต้องการทางธุรกิจ อ่านต่อเพื่อสำรวจเครื่องมือที่สามารถรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของคุณได้โดยไม่ลดประสิทธิภาพ
คุณควรค้นหาอะไรในระบบการแชร์ไฟล์ที่ปลอดภัย?
การเลือกโซลูชันการแชร์ไฟล์ที่ปลอดภัยไม่ใช่แค่เรื่องราคาหรือข้อจำกัดในการจัดเก็บเท่านั้น—แต่คือการค้นหาโซลูชันที่ให้การแชร์ไฟล์ที่ปลอดภัยสำหรับข้อมูลธุรกิจ พร้อมทั้งใช้งานง่ายอีกด้วย
นี่คือคุณสมบัติหลักที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกแพลตฟอร์ม:
- การเข้ารหัส: รากฐานของแพลตฟอร์มการแชร์ไฟล์ที่ปลอดภัยคือการใช้การเข้ารหัสที่แข็งแกร่งทั้งในขณะเก็บและขณะส่งข้อมูล มองหาบริการที่มีการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางเพื่อลดความเสี่ยงของการถูกดักจับข้อมูล
- การปฏิบัติตามข้อกำหนด: ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมของคุณ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ เช่น GDPR, HIPAA หรือ SOX เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง มองหาแพลตฟอร์มที่สมดุลระหว่างการแชร์ไฟล์อย่างปลอดภัยสำหรับธุรกิจและการตรวจสอบข้อกำหนดที่จำเป็นทั้งหมด
- การควบคุมการเข้าถึงแบบละเอียด: ความสามารถในการกำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ได้อย่างละเอียดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการควบคุมว่าใครสามารถดู, แชร์, หรือแก้ไขไฟล์ได้ คุณสมบัตินี้ช่วยลดภัยคุกคามภายในโดยการจัดการการเข้าถึงอย่างเข้มงวดตามความจำเป็นที่ต้องรู้
- เส้นทางการตรวจสอบ: การติดตามว่าใครเข้าถึงอะไรและเมื่อใดช่วยเพิ่มชั้นความปลอดภัยและความรับผิดชอบ คุณลักษณะนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการติดตามปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ละเอียดอ่อนไม่ถูกบุกรุก
- ความสะดวกในการใช้งาน: แม้จะมีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง แพลตฟอร์มที่คุณเลือกควรใช้งานง่าย สิ่งนี้จะช่วยให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมที่ซับซ้อน
- ความสามารถในการผสานรวม: บริการแชร์ไฟล์ที่ปลอดภัยควรสามารถผสานรวมกับเครื่องมือและกระบวนการทำงานที่คุณมีอยู่ได้อย่างราบรื่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยไม่รบกวนกระบวนการที่มีอยู่
เมื่อเลือกโซลูชันการแชร์ไฟล์ที่ปลอดภัยสำหรับธุรกิจของคุณ ให้มองหาความสามารถในการปรับขนาดเพื่อรองรับการเติบโตตามความต้องการของคุณ และเอกสารการฝึกอบรมที่ใช้งานง่าย ปัจจัยเหล่านี้จะช่วยให้โซลูชันปกป้องข้อมูลของคุณได้ในขณะที่ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพของธุรกิจคุณ
10 อันดับการแชร์ไฟล์ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับธุรกิจ
ด้วยแพลตฟอร์มที่เหมาะสม คุณสามารถปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของคุณได้ในขณะที่ทำให้การแชร์ไฟล์เป็นเรื่องง่าย
นี่คือรายการที่คัดสรรมาอย่างดีของฉันเกี่ยวกับบริการแชร์ไฟล์ที่ปลอดภัยที่สุดสิบอันดับแรกที่ผสมผสานความปลอดภัยที่แข็งแกร่งกับคุณสมบัติที่ใช้งานง่าย:
1. Google Drive (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการไฟล์ร่วมกัน)
Google Drive เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับธุรกิจที่ต้องการ การแชร์ไฟล์ที่สะดวกสบาย การผสานรวมอย่างราบรื่นกับแอป Google Workspace เช่น Docs, Sheets และ Slides สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันที่ทีมของฉันและฉันสามารถทำงานร่วมกันได้โดยไม่คำนึงถึงสถานที่
สิ่งที่ทำให้ Google Drive โดดเด่นสำหรับฉันคือคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง รวมถึงการยืนยันตัวตนสองขั้นตอนและการเข้ารหัสข้อมูลขั้นสูงมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้มั่นใจว่าข้อมูลของเราได้รับการปกป้องและให้ความสบายใจว่าข้อมูลสำคัญของเราจะปลอดภัยจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Drive
- ร่วมมือกับเพื่อนร่วมทีมของคุณในเอกสาร, ตารางข้อมูล, และการนำเสนอ
- เข้าถึงไฟล์จากอุปกรณ์ใดก็ได้ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- บันทึกและสำรองไฟล์ไปยังคลาวด์โดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล
- แชร์และจัดระเบียบไฟล์และโฟลเดอร์ได้ทันทีกับทีมหรือพันธมิตรภายนอก
ข้อจำกัดของ Google Drive
- ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้อาจเป็นข้อกังวล เนื่องจากการสแกนข้อมูลถูกใช้เพื่อปรับแต่งโฆษณาให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
- มีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับการตั้งค่าการเข้าถึงเมื่อเทียบกับโซลูชันที่มุ่งเน้นองค์กรอื่น ๆ
ราคาของ Google Drive
- ผู้เริ่มต้นธุรกิจ: $6/เดือน
- มาตรฐานธุรกิจ: $12/เดือน
- ธุรกิจพลัส: 18 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนรีวิวและรีวิวของ Google Drive
- G2: 4. 6/5 (42,544+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (27,486 รีวิว)
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: รับประโยชน์สูงสุดจากทั้งสองโลก—ผสาน Google Drive เข้ากับ ClickUp
2. Box (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเนื้อหาองค์กร)
หากคุณกำลังพิจารณาการปรับปรุงระบบจัดการเอกสารของคุณอย่างสมบูรณ์ Box เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม แพลตฟอร์มการแชร์ไฟล์ที่ใช้ AI ของมัน คือ Intelligent Content Cloud ซึ่งช่วยปรับปรุงการร่วมมืออย่างปลอดภัยทั่วทั้งองค์กรของคุณอย่างมีนัยสำคัญ
จากประสบการณ์ของฉัน Box มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับการแชร์ไฟล์อย่างปลอดภัยสำหรับทีมธุรกิจในทุกสถานที่ การปกป้องข้อมูลแบบครบวงจรและชุดเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เหมาะสมที่สุด ถือเป็นทรัพย์สินที่ขาดไม่ได้สำหรับองค์กรสมัยใหม่ที่ต้องการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่ปลอดภัย
คุณสมบัติเด่นของกล่อง
- จัดการเนื้อหาอย่างปลอดภัยด้วยการปกป้องข้อมูลแบบครบวงจร
- ทำให้กระบวนการทำงานและขั้นตอนต่าง ๆ เป็นอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาและลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง
- ทำงานร่วมกันบนไฟล์อย่างปลอดภัยข้ามทีมด้วยการแก้ไขและแชร์แบบเรียลไทม์
- ใช้เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเนื้อหาและการตัดสินใจ
ข้อจำกัดของกล่อง
- ปัญหาการเปลี่ยนผ่านจาก Box Sync ไปยัง Box Drive อาจทำให้เกิดการโอนไฟล์ไม่สมบูรณ์ ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้ต้องตรวจสอบการโยกย้ายไฟล์แต่ละไฟล์ด้วยตนเอง
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้สำหรับ Box Drive บางครั้งไม่แสดงสถานะปัจจุบันของไฟล์อย่างถูกต้อง ทำให้เกิดความสับสนว่าไฟล์ได้รับการอัปเดตในคลาวด์แล้วหรือเพียงแค่จัดเก็บไว้ในพื้นที่เท่านั้น
การกำหนดราคาแบบกล่อง
- ธุรกิจ: 20 ดอลลาร์/เดือน
- บิซิเนส พลัส: 33 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: $47/เดือน
- เอ็นเตอร์ไพรส์ พลัส: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวกล่อง
- G2: 4. 2/5 (4,954 รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (5,432 รีวิว)
3. Dropbox (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการไฟล์อย่างมีประสิทธิภาพ)
Dropbox รวม การจัดเก็บ, การแชร์, และการทำงานร่วมกัน ไว้ในแพลตฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์เดียว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเรา เป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ปลอดภัยซึ่งรองรับการแก้ไขและการจัดการเอกสารและวิดีโอได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม
นอกจากนี้ Dropbox Paper ยังช่วยให้การจัดเก็บและเข้าถึงเอกสารได้ง่ายจากทุกที่ ในขณะที่ Dropbox Annotations ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเน้นและแสดงความคิดเห็นในรูปภาพเพื่อรับข้อเสนอแนะที่มีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติของมัน เช่น การแก้ไข PDF ในแพลตฟอร์ม การบันทึกวิดีโอ และการลงนามเอกสาร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฉันอย่างมาก ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง ฉันสามารถจัดการงานและทำงานร่วมกับทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมั่นใจได้ว่าข้อมูลของฉันยังคงปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dropbox
- จัดเก็บและแบ่งปันไฟล์อย่างมีประสิทธิภาพในแพลตฟอร์มเดียวที่ผสานรวม
- แก้ไขไฟล์ PDF, ลงนามเอกสาร และติดตามการมีส่วนร่วมโดยไม่ต้องออกจาก Dropbox
- เข้าถึงและจัดการไฟล์แบบออฟไลน์ได้อย่างง่ายดายผ่านแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปและมือถือ
- ทำงานร่วมกับทีมของคุณได้อย่างราบรื่นและส่งมอบงานได้อย่างรวดเร็วจากทุกที่
ข้อจำกัดของ Dropbox
- การซิงค์อาจล่าช้าเป็นครั้งคราว ซึ่งอาจทำให้การเข้าถึงไฟล์ล่าช้าในช่วงเวลาสำคัญ
- แม้ว่าจะมีความปลอดภัยโดยทั่วไป แต่ผู้ใช้บางรายได้รายงานความกังวลเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของมาตรการรักษาความปลอดภัยเมื่อเทียบกับโซลูชันการจัดเก็บที่ปลอดภัยโดยเฉพาะ
ราคาของ Dropbox
- บวก: $11.99/เดือน
- สิ่งจำเป็น: $19.99/เดือน
- ธุรกิจ: $18/เดือน
- บิซิเนส พลัส: $30/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Dropbox
- G2: 4. 4/5 (27,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (21,000+ รีวิว)
อ่านเพิ่มเติม: 10 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Dropbox Paper ปี 2024
4. Microsoft OneDrive (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมระบบคลาวด์อย่างครอบคลุม)
หากคุณต้องการ โซลูชันการแชร์ไฟล์ที่ปลอดภัยสำหรับธุรกิจของคุณ ที่สามารถผสานการทำงานกับ Microsoft 365 ได้อย่างราบรื่น ให้พิจารณา Microsoft OneDriveในฐานะซอฟต์แวร์จัดการเอกสาร มันช่วยให้คุณสามารถบันทึก เข้าถึง และจัดการไฟล์ได้อย่างน่าเชื่อถือบนอุปกรณ์ต่างๆ
จากประสบการณ์ของฉัน ความสามารถในการแชร์ไฟล์อย่างปลอดภัยและเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ OneDrive เช่น การกู้คืนไฟล์และการซิงโครไนซ์แบบเรียลไทม์ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาความคืบหน้าของโครงการทีมและรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft OneDrive
- ซิงค์ไฟล์ของคุณข้ามทุกอุปกรณ์ เพื่อให้คุณมีเวอร์ชันล่าสุดพร้อมใช้งานเสมอ
- ทำงานร่วมกันในเอกสารกับเพื่อนร่วมทีม พร้อมเห็นการอัปเดตทันที
- กู้คืนข้อมูลที่สูญหายโดยการคืนค่าเวอร์ชันก่อนหน้าของไฟล์ได้อย่างง่ายดาย
- ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในระบบนิเวศของ Microsoft 365
ข้อจำกัดของ Microsoft OneDrive
- การซิงโครไนซ์ต้องการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียร และประสิทธิภาพอาจลดลงเมื่อแบนด์วิดท์ต่ำ ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการสูญหายของข้อมูล
- การซิงค์ครั้งแรกของไฟล์หรือโฟลเดอร์ขนาดใหญ่ อาจใช้เวลานาน
ราคาของ Microsoft OneDrive
- OneDrive for Business (แผน 1): 5 ดอลลาร์/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- Microsoft 365 Business Basic: 6 ดอลลาร์/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- Microsoft 365 Business Standard: $12.50/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
การให้คะแนนและรีวิว Microsoft OneDrive
- G2: 4. 3/5 (9,574 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (12,002 รีวิว)
💡เคล็ดลับมืออาชีพ:เชื่อมต่อ OneDrive กับ ClickUp
5. WeTransfer (เหมาะสำหรับการโอนไฟล์ขนาดใหญ่)
WeTransfer ทำให้การส่งไฟล์ขนาดใหญ่ทางออนไลน์เป็นเรื่องง่าย คุณสามารถอัปโหลดและแชร์ไฟล์ได้สูงสุดถึง 2 GB ฟรี พร้อมตัวเลือกในการขยายความจุได้สูงสุดถึง 200 GB ต่อการโอนหนึ่งครั้ง
ฉันขอแนะนำซอฟต์แวร์แชร์ไฟล์นี้สำหรับมืออาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์ที่ต้องแลกเปลี่ยนไฟล์โครงการขนาดใหญ่บ่อยครั้งและต้องการหลีกเลี่ยงความยุ่งยากจากการใช้อีเมลหรือวิธีการจัดเก็บแบบกายภาพ เป็นโซลูชันที่ตรงไปตรงมาและมีประสิทธิภาพสำหรับการจัดการการถ่ายโอนไฟล์ขนาดใหญ่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ WeTransfer
- ส่งไฟล์ขนาดใหญ่ได้ถึง 2 GB อย่างง่ายดายฟรี และมากกว่านั้นด้วยแผนชำระเงิน
- จัดการและจัดเก็บโครงการของคุณด้วยพื้นที่จัดเก็บส่วนตัวสูงสุด 1 TB
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันด้วยพอร์ทัลและการรีวิวไม่จำกัดสำหรับการให้ข้อเสนอแนะ
ข้อจำกัดของ WeTransfer
- การอัปโหลดและดาวน์โหลดอาจช้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับไฟล์ขนาดใหญ่มาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกำหนดเวลาของโครงการ
- เวอร์ชันฟรีจำกัดการแชร์ไฟล์ไว้เพียงสามผู้รับเท่านั้น ซึ่งอาจไม่เพียงพอสำหรับโครงการที่ต้องทำงานร่วมกัน
ราคาของ WeTransfer
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $15/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- พรีเมียม: $25/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิว WeTransfer
- G2: 4. 6/5 (501 รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (2,944 รีวิว)
6. GoAnywhere MFT (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดเก็บและถ่ายโอนไฟล์ที่ปลอดภัยในปริมาณมาก)
GoAnywhere MFT เป็นซอฟต์แวร์จัดการไฟล์ที่แข็งแกร่งและได้รับการจัดการอย่างมืออาชีพออกแบบมาเพื่อองค์กรที่ต้องการ การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เชื่อถือได้และอัตโนมัติ รองรับโปรโตคอลที่สำคัญเช่น HTTPS, SFTP, และ FTPS ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการปกป้องข้อมูลทั้งในระหว่างการส่งผ่านและเมื่อถูกจัดเก็บไว้
แพลตฟอร์มนี้มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับองค์กรใด ๆ ที่เหมือนกับเรา ซึ่งต้องจัดการกับปริมาณข้อมูลขนาดใหญ่ และต้องการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เข้มงวด เช่น HIPAA, PCI DSS, และ GDPR. นี่คือเครื่องมือที่น่าเชื่อถือสำหรับการโอนถ่ายข้อมูลที่เป็นความลับของคุณอย่างปลอดภัย และทำให้แน่ใจว่าการปฏิบัติตามข้อกำหนดในทุกการทำธุรกรรม.
คุณสมบัติเด่นของ GoAnywhere MFT
- ปกป้องข้อมูลระหว่างการถ่ายโอนด้วยโปรโตคอลที่ปลอดภัย
- ทำให้การโอนเงินเป็นอัตโนมัติด้วยทริกเกอร์และการกำหนดเวลาเพื่อปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตาม HIPAA, PCI DSS, และ GDPR ผ่านการเข้ารหัสและการตรวจสอบสิทธิ์ที่แข็งแกร่ง
ข้อจำกัดของ GoAnywhere MFT
- ค่าใช้จ่ายที่สูงอาจทำให้ไม่สามารถรับภาระได้สำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
- การตั้งค่าที่ซับซ้อนต้องการความเชี่ยวชาญทางไอทีอย่างมาก ซึ่งอาจเป็นความท้าทายสำหรับองค์กรที่ไม่มีทรัพยากรไอทีเฉพาะทาง
ราคา GoAnywhere MFT
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว GoAnywhere MFT
- G2: 4. 7/5 (215 รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (125 โหวต)
7. FileCloud (เหมาะที่สุดสำหรับการแชร์ไฟล์ที่ปลอดภัยและปรับแต่งได้)
FileCloud นำเสนอการแชร์ไฟล์ที่มีความปลอดภัยสูงและปรับแต่งได้ตามความต้องการของธุรกิจ เหมาะสำหรับ องค์กรที่ต้องการการปกป้องข้อมูลที่แข็งแกร่งและฟีเจอร์การปฏิบัติตามข้อกำหนด สามารถผสานการทำงานกับระบบ IT ที่มีอยู่ได้อย่างราบรื่น และรองรับทั้งการใช้งานบนคลาวด์และภายในองค์กร ทำให้มีความยืดหยุ่นสำหรับความต้องการทางธุรกิจที่หลากหลาย
สิ่งที่ทำให้ FileCloud แตกต่างอย่างแท้จริงสำหรับผมคือคุณสมบัติด้านความปลอดภัยขั้นสูง เช่น การเข้ารหัสที่แข็งแกร่งและการจัดการสิทธิ์ดิจิทัล มาตรการเหล่านี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลสำคัญของคุณจะได้รับการปกป้องอย่างสม่ำเสมอจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ FileCloud
- ปรับใช้ได้อย่างยืดหยุ่นทั้งบนคลาวด์ ภายในองค์กร หรือสภาพแวดล้อมแบบไฮบริด
- ปรับแต่งได้อย่างละเอียดเพื่อสะท้อนแบรนด์ของคุณและควบคุมประสบการณ์ของผู้ใช้
- รับประกันความปลอดภัยด้วยเครื่องมือการปกป้องข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ครอบคลุม
- จัดการไฟล์อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความสามารถในการบริหารจัดการและการกำกับดูแลที่ทรงพลัง
ข้อจำกัดของ FileCloud
- คุณสมบัติที่ซับซ้อนอาจต้องการการฝึกอบรมเพิ่มเติม ซึ่งอาจทำให้การยอมรับของผู้ใช้ช้าลง และลดประสิทธิภาพ
- ค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งบางรายอาจทำให้งบประมาณตึงตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรขนาดเล็ก
ราคาของ FileCloud
- สิ่งจำเป็น: $12. 50/เดือน
- ขั้นสูง: $18. 75/เดือน
- GovCloud: ราคาตามความต้องการ
ไฟล์คลาวด์ ระดับคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (144 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (224 รีวิว)
8. Progress MOVEit (เหมาะที่สุดสำหรับการถ่ายโอนไฟล์ที่ปลอดภัยโดยเน้นการปฏิบัติตามข้อกำหนด)
MOVEit นำเสนอ โซลูชันการจัดการการถ่ายโอนไฟล์ (MFT) แบบครบวงจร ที่ช่วยให้องค์กรสามารถจัดการและควบคุมการถ่ายโอนข้อมูลที่สำคัญทางธุรกิจได้อย่างปลอดภัย รองรับการปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ เช่น PCI-DSS, HIPAA, GDPR และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อให้มั่นใจว่าไฟล์ที่มีความอ่อนไหวจะถูกถ่ายโอนอย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้
MOVEit มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของข้อมูล มันจัดการการถ่ายโอนข้อมูลของคุณได้อย่างน่าเชื่อถือและช่วยให้คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ทำให้เป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การปกป้องข้อมูลของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ MOVEit
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ เช่น PCI, HIPAA และ GDPR
- ทำให้การถ่ายโอนไฟล์เป็นอัตโนมัติเพื่อลดข้อผิดพลาดของมนุษย์และเพิ่มประสิทธิภาพ
- การถ่ายโอนข้อมูลอย่างปลอดภัยด้วยโปรโตคอลการเข้ารหัสที่แข็งแกร่ง
- ตรวจสอบและบันทึกกิจกรรมเพื่อให้ได้เส้นทางการตรวจสอบที่สมบูรณ์และการกำกับดูแล
ข้อจำกัดของ MOVEit
- การจัดการการแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับงานหลายอย่างอาจเป็นเรื่องน่าเบื่อเนื่องจากขาดการควบคุมแบบรวมศูนย์
- การตั้งค่าเริ่มต้นและการกำหนดค่าอาจมีความซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่มีความต้องการที่ซับซ้อนหรือมีข้อจำกัดด้านความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
ราคา MOVEit
- ราคาตามความต้องการ
MOVEit รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 4/5 (439 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (93 รีวิว)
9. Axway MFT Cloud Services (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการไฟล์บนคลาวด์ที่สามารถปรับขนาดได้)
บริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ Axway MFT มอบความพร้อมใช้งานสูง สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และการจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ต้องการประโยชน์จาก การดำเนินงานถ่ายโอนไฟล์บนคลาวด์ โดยไม่ต้องเผชิญกับความซับซ้อนของการจัดการภายในองค์กร
สำหรับการจัดการข้อมูลที่เป็นความลับ Axway MFT รับประกันการแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัยและการปฏิบัติตามมาตรฐานสำคัญ โดยผสานการทำงานกับบริการคลาวด์ที่มีอยู่ของเราได้อย่างราบรื่น ช่วยสนับสนุนองค์กรในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและเสริมสร้างความปลอดภัยของข้อมูล
คุณสมบัติเด่นของ Axway MFT
- รับประกันความพร้อมใช้งานสูงด้วยเวลาทำงานต่อเนื่องสูงสุดถึง 99.99% ในการปรับใช้บนคลาวด์
- รักษาการควบคุมความปลอดภัยอย่างเข้มงวดในสภาพแวดล้อมคลาวด์ที่จัดการแบบส่วนตัวสำหรับผู้เช่าเดียว
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการตรวจสอบและแจ้งเตือนภัยคุกคามตลอด 24 ชั่วโมง
- จ้างภายนอกสำหรับการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน, ซอฟต์แวร์, และความปลอดภัย
ข้อจำกัดของ Axway MFT
- ตัวเลือกการปรับแต่งอาจมีจำกัดเนื่องจากลักษณะการจัดการของบริการคลาวด์
- การเปลี่ยนไปใช้บริการคลาวด์ที่มีการจัดการอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนในกระบวนการทำงานและขั้นตอนของฝ่ายไอที
- การพึ่งพาข้อตกลงระดับการให้บริการอาจแตกต่างกันไป ซึ่งจำเป็นต้องมีการคัดเลือกอย่างรอบคอบเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร
ราคา Axway MFT
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์ของ Axway MFT
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
10. Sharefile โดย Citrix (เหมาะที่สุดสำหรับพอร์ทัลลูกค้าที่ปลอดภัย)
ShareFile ช่วยให้การแชร์ไฟล์อย่างปลอดภัยสำหรับความต้องการทางธุรกิจง่ายขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการร่วมมือระหว่างทีม. มันปรับปรุงงานประจำให้เหมาะสม และผสานการทำงานอย่างราบรื่นกับเครื่องมือในที่ทำงานที่ได้รับความนิยม เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น.
ด้วยคุณสมบัติเช่น การแชร์ที่ปลอดภัยและการทำงานร่วมกัน, พอร์ทัลลูกค้าที่ใช้งานง่าย, และความสามารถในการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ที่รวดเร็ว, ShareFile ถูกออกแบบมาเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า. นอกจากนี้, ด้วยเทมเพลตภาษีที่ปรับแต่งได้พร้อมใช้งาน, มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางการเงินและช่วยให้ผู้ใช้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้อย่างมีประสิทธิภาพ.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ShareFile
- แชร์เอกสารอย่างปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสขั้นสูง
- รับการสนับสนุนด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างครอบคลุมสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การดูแลสุขภาพและการเงิน
- ทำให้งานประจำเป็นอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและบริการลูกค้า
ข้อจำกัดของ ShareFile
- ผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีคลาวด์อาจต้องใช้เวลาในการปรับตัวกับคุณสมบัติของ ShareFile
- การแก้ไขเอกสารเดียวกันพร้อมกันอาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียข้อมูลหรือความสับสน
ราคา ShareFile
- ขั้นสูง: $17. 60/เดือน
- พรีเมียม: $27.50/เดือน
- ข้อได้เปรียบทางอุตสาหกรรมสำหรับการบัญชี: $45.83/เดือน
- ห้องข้อมูลเสมือน: $75/เดือน
คะแนนและรีวิวของ ShareFile
- G2: 4. 2/5 (1,422 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (398 รีวิว)
ซอฟต์แวร์การจัดการไฟล์และการทำงานร่วมกันอื่น ๆ
แม้ว่าจะมีเครื่องมือมากมายสำหรับการจัดการไฟล์และการทำงานร่วมกัน แต่ ClickUp โดดเด่นด้วยคุณสมบัติที่หลากหลายซึ่งออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ClickUp นำเสนอฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่แข็งแกร่ง ซึ่งคุณสามารถแก้ไขแบบเรียลไทม์ แสดงความคิดเห็น และแปลงข้อความให้เป็นงานที่สามารถติดตามได้ สิ่งนี้ช่วยปรับปรุงการสื่อสารและการจัดการโครงการภายในทีมของคุณ ClickUp รวมศูนย์การสื่อสารและการจัดการไฟล์ พร้อมด้วยการรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลเพิ่มเติม
ตัวอย่างเช่น ด้วยClickUp Docs คุณสามารถสร้าง จัดการ และ แชร์เอกสารและวิกิได้อย่างปลอดภัย พร้อมเชื่อมต่อกับเวิร์กโฟลว์ของคุณโดยตรง การผสานการทำงานนี้ช่วยให้ทีมของคุณดำเนินการตามแนวคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การสร้างแผนงานและฐานความรู้เป็นเรื่องง่ายและเข้าถึงได้สะดวก
นอกจากนี้ ฟีเจอร์ Connected Search ของ ClickUpช่วยให้การค้นหาไฟล์ง่ายขึ้น ทั่วทั้ง ClickUp และแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อ ฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลังช่วยลดเวลาที่ใช้ในการนำทางผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ทำให้ง่ายต่อการค้นหาและแบ่งปันข้อมูลที่คุณต้องการ
ด้วยเอกสารการทำงานร่วมกันของ ClickUp คุณสามารถ::
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยการแก้ไขเอกสารพร้อมกันและแท็กสมาชิกในทีมเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
- รักษาความปลอดภัยข้อมูลของคุณด้วยการตั้งค่าสิทธิ์ขั้นสูงและคุณสมบัติความปลอดภัยที่พร้อมสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนด เพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
- เชื่อมโยงเอกสารโดยตรงกับงานหรือโครงการเฉพาะ เพื่อให้แน่ใจว่าไฟล์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้ภายในบริบทของกระบวนการทำงาน
นอกจากนี้ การตรวจจับการทำงานร่วมกันของ ClickUpช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแชร์ไฟล์ โดยให้คุณเห็นได้ว่าเพื่อนร่วมทีมกำลังดูหรือแก้ไขงานเดียวกันอยู่หรือไม่ เพิ่มความคิดเห็น หรือทำการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ ซึ่งมอบประสบการณ์การทำงานร่วมกันที่ราบรื่นและช่วยให้คุณทราบถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นพร้อมกัน
นอกจากนี้ ด้วยClickUp Whiteboards คุณสามารถและทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ระดมความคิด และวางแผนโครงการร่วมกันได้ สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้เรียนที่ชอบการเรียนรู้ด้วยภาพ ซึ่งได้รับประโยชน์จากการเห็นความคิดมากกว่าการอ่านเพียงอย่างเดียว
มันนำเสนอคุณสมบัติที่ไดนามิกสำหรับการจับภาพและพัฒนาความคิดได้ทันที คุณสามารถวาดม็อกอัพ สร้างแผนผัง และเปลี่ยนแนวคิดให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้หรือกระบวนการทำงานได้โดยตรงจากบอร์ด ด้วยการบันทึกอัตโนมัติ คุณสามารถกลับมาทำงานของคุณได้ตลอดเวลาโดยไม่สูญเสียความคืบหน้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- แชร์ไฟล์กับทีมของคุณได้อย่างง่ายดายและติดตามไฟล์เหล่านั้นด้วยมุมมองและเครื่องมือที่หลากหลาย
- สร้างและจัดการเอกสารและวิกิ โดยผสานรวมกับกระบวนการทำงานเพื่อการทำงานโครงการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยการแก้ไขเอกสารร่วมกันและติดแท็กสมาชิกในทีม
- รับประกันความปลอดภัยของข้อมูลด้วยการตั้งค่าสิทธิ์ขั้นสูงและคุณสมบัติการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- เชื่อมโยงเอกสารกับงานเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายและเข้าใจบริบทภายในโครงการของคุณ
- ติดตามการอัปเดตแบบเรียลไทม์และการเปลี่ยนแปลงที่สมาชิกในทีมทำโดยมีการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์
- ออกแบบและแบ่งปันเนื้อหาภาพสำหรับการระดมความคิดและการวางแผน
- บันทึกงานโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลและสามารถกลับมาทำงานต่อได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติการร่วมมือขั้นสูงที่หลากหลายอาจทำให้ผู้ใช้บางคนมีความยากลำบากในการควบคุม
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,700+)
- Capterra: 4. 6/5 (4,200+ รีวิว)
อ่านเพิ่มเติม:10 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ SharePoint ในปี 2024
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการแชร์ไฟล์ของคุณด้วย ClickUp
การเลือกระบบการจัดการเอกสารที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการแบ่งปันและการสร้างเอกสารอย่างปลอดภัย
ClickUp โดดเด่นในฐานะแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยซึ่งช่วยให้การทำงานของคุณง่ายขึ้นด้วยการรวมการจัดการเอกสาร การติดตามโครงการ และการทำงานร่วมกันของทีมไว้ในที่เดียว ด้วยความสามารถในการแชร์ไฟล์ที่ปลอดภัย ทีมที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลสามารถทำงานได้อย่างไร้กังวล
ด้วยคุณสมบัติและเทมเพลตที่หลากหลายซึ่งสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการและพร้อมใช้งานได้ทันที ช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น, อัตโนมัติการทำงาน, และทำให้ทีมของคุณเป็นระเบียบอยู่เสมอ—ทั้งหมดนี้พร้อมกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของคุณอย่างเข้มงวด พร้อมที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของคุณหรือไม่?ลงทะเบียนกับ ClickUpและสัมผัสประโยชน์ได้ทันที!