10 แม่แบบวิกิฟรี: ทางลัดสู่การจัดการข้อมูลอย่างไร้รอยต่อ

แม้ว่า Wikipedia อาจจะเป็นชื่อที่คุ้นเคยสำหรับวิกิ แต่ไม่ใช่ทุกวิกิที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ในโลกธุรกิจ ความต้องการในการแบ่งปันความรู้และความโปร่งใสได้นำไปสู่การใช้ซอฟต์แวร์วิกิภายในองค์กร
ไม่ว่าคุณต้องการจะเริ่มต้นสร้างวิกิเพื่อสร้างศูนย์ความรู้ของทีมหรือช่วยเหลือพนักงานใหม่ในการปรับตัวเข้ากับองค์กร คุณจะต้องมีเทมเพลตวิกิที่ยอดเยี่ยมเพื่อช่วยให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่น เครื่องมือที่มีประโยชน์เหล่านี้มอบกรอบการทำงานที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อเก็บรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียว
มีแม่แบบวิกิมากมายให้เลือกใช้ แต่ไม่ใช่ทุกแบบที่จะเหมือนกัน—เราได้คัดสรร 10 ตัวเลือกที่ดีที่สุด เพื่อช่วยให้คุณสร้างฐานความรู้ที่ครอบคลุมและส่งเสริมการทำงานร่วมกัน
อะไรคือเทมเพลตวิกิ?
เทมเพลตวิกิให้โครงสร้างและรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อสร้าง ฐานข้อมูลออนไลน์ ซึ่งช่วยรวบรวมข้อมูลของบริษัทคุณอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงกระบวนการทำงาน พนักงาน โครงการ และลูกค้าของคุณ ?
ด้วยเทมเพลตที่เหมาะสม คุณสามารถสร้างศูนย์ความรู้ที่มีชีวิตชีวาและเติบโตได้ สมาชิกในทีมหลายคนสามารถทำงานร่วมกันในเนื้อหา ทำให้การจัดการข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แม่แบบหน้าวิกิเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบันทึกเอกสารเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOPs) และกระบวนการทางธุรกิจ ช่วยให้คุณสามารถสร้างคำแนะนำและขั้นตอนที่ละเอียดสำหรับทีมของคุณได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับแต่งหน้าแม่แบบวิกิให้เหมาะกับกระบวนการและข้อมูลที่ต้องการได้อีกด้วย
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตวิกิดี?
มาสำรวจคุณสมบัติสำคัญที่คุณควรพิจารณาเมื่อเลือกเทมเพลตหน้าวิกิหรือฐานความรู้:
- ใช้งานง่าย: เทมเพลตวิกิในอุดมคติของคุณควรใช้งานง่าย รองรับทั้งผู้ใช้ที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ด้านการเขียนโค้ด ผู้ใช้ควรสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดายผ่านเมนูที่ชัดเจน แถบค้นหา และหมวดหมู่ที่จัดระเบียบอย่างดี
- ความสามารถในการขยายตัว: เทมเพลตที่คุณเลือกควรสามารถเติบโตได้เมื่อฐานความรู้ของคุณขยายตัว มองหาความสามารถในการขยายตัวเพื่อรองรับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นโดยไม่เกิดปัญหา
- การปรับแต่ง: เทมเพลตวิกิคุณภาพเยี่ยมมีตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย ช่วยให้คุณปรับแต่งให้เข้ากับสไตล์และแบรนด์ที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ
- การควบคุมเวอร์ชัน: การควบคุมเวอร์ชันมีความสำคัญในการติดตามการเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขที่ทำกับหน้าวิกิ เพื่อให้คุณสามารถย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าได้หากจำเป็น
- การผสานรวม: แม่แบบวิกิที่เหมาะสมควรสามารถผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น ปฏิทินและระบบจัดการงาน เพื่อสร้างโซลูชันการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพและราบรื่น
- การเข้าถึงผ่านมือถือ: เทมเพลตวิกิที่ดีควรมีการออกแบบที่ตอบสนองต่อขนาดหน้าจอของสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้อย่างราบรื่น—รองรับการใช้งานหลายหน้า
10 เทมเพลตวิกิที่ดีที่สุดที่ควรใช้
ถึงเวลาที่จะดำดิ่งสู่โลกที่น่าตื่นเต้นของการสร้างฐานข้อมูลแล้ว เราได้ค้นหาเครื่องมือฐานความรู้อย่างละเอียดเพื่อค้นพบเทมเพลตวิกิที่ดีที่สุดจาก Word, PowerPoint และClickUp มาดูกันว่าสิ่งล้ำค่าเหล่านี้มีอะไรให้คุณบ้าง!
1. เทมเพลตวิกิ ClickUp พร้อมหลายหน้า
หากคุณต้องการวิกิสำหรับทีมที่ทรงพลังแต่ใช้งานง่ายClickUp Wiki Template พร้อมหลายหน้าคือทางออกที่ดีที่สุดของคุณ เทมเพลตที่ยืดหยุ่นนี้ออกแบบมาเพื่อรองรับการตั้งค่าทีมที่หลากหลายและให้โครงสร้างที่เป็นระเบียบซึ่งคุณสามารถแบ่งฐานความรู้ของคุณออกเป็นหลายหน้าได้อย่างสะดวก
ออกแบบมาเพื่อความเรียบง่าย เทมเพลตนี้มอบศูนย์กลางที่ทีมของคุณสามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย หัวข้อต่างๆ ถูกแบ่งออกเป็นหน้าต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ ทำให้สมาชิกในทีมค้นหาเอกสารที่ต้องการได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง
ความเรียบง่ายของมันไม่ได้ทำให้ความสามารถในการปรับใช้ลดลง ไม่ว่าคุณจะต้องการหน้าต่าง ๆ สำหรับนโยบายบริษัท โครงสร้างทีม แผนผังโครงการ หรือแหล่งเรียนรู้ ต้นแบบวิกินี้สามารถรองรับได้ทั้งหมด นอกจากนี้ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายยังทำให้แม้แต่ผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีก็สามารถเพิ่มข้อมูลและทำการเปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดายเมื่อจำเป็น
2. เทมเพลตวิกิ ClickUp
เบื่อกับความยุ่งยากและเสียเวลาในการสร้างและดูแลวิกิตั้งแต่เริ่มต้นหรือไม่?เทมเพลตวิกิของ ClickUpพร้อมช่วยคุณจัดการความวุ่นวายเหล่านั้นแล้ว นี่คือเครื่องมือทรงพลังสำหรับการจัดระเบียบ รวบรวม และแบ่งปันข้อมูลสำคัญได้อย่างง่ายดาย
เทมเพลตนี้เป็นเอกสารที่สะดวกซึ่งมีหน้าและส่วนต่าง ๆ ติดตั้งไว้ล่วงหน้าแล้ว สิ่งที่คุณต้องทำคือปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ
ใน หน้าภาพรวมทีม คุณสามารถ:
- แนะนำพนักงานใหม่ของคุณให้รู้จักกับแผนกอื่น ๆ ในบริษัทของคุณ และรวบรวมข้อมูลที่มีค่า ข่าวสาร และทรัพยากรทั้งหมดไว้ในที่เดียว
- แสดงบทบาทและความเชื่อมโยงของสมาชิกในทีมของคุณในรูปแบบที่น่าสนใจทางสายตาโดยใช้แผนผังองค์กรบนไวท์บอร์ด
- ฝังรายการ เช่น รายการวัตถุประสงค์ของทีม (OKRs) เพื่อแสดงเป้าหมายของบริษัท
ในหน้า กระบวนการของทีม คุณสามารถบันทึก SOP ของคุณได้ นี่คือคู่มือขั้นตอนต่อขั้นตอนสำหรับกระบวนการทำงานที่สามารถทำซ้ำได้ทั้งหมด ซึ่งรับประกันว่าความรู้ที่มีค่าจะพร้อมใช้งานสำหรับสมาชิกทีมใหม่และปัจจุบัน
ดูที่ หน้าทรัพยากร ซึ่งคุณสามารถรวบรวมรายการทรัพยากรที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ร่วมงานทั้งภายในและภายนอกของคุณได้
3. แม่แบบการจัดการโครงการ ClickUp
ขอแนะนำเทมเพลตการจัดการโครงการ ClickUp— เครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับจัดการโครงการของคุณ ด้วยมุมมองที่หลากหลาย ฟิลด์ที่กำหนดเอง และโฟลเดอร์แยกสำหรับ OKRs และโครงการข้ามสายงาน ครอบคลุมทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ
คุณสมบัติหลักที่ช่วยให้ทีมสามารถนำทางผ่านเทมเพลตขั้นสูงนี้และตัวเลือกมากมายได้คือ มุมมองเอกสาร Wiki ของทีม—ฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ของคุณ เทมเพลตเดียวกันนี้ยังช่วยให้ทีมของคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ทุกส่วนโดยไม่ต้องออกจากอินเทอร์เฟซเลย ???
ใช้ หน้าเอกสารภาพรวมทีม เพื่อสรุปโครงสร้างลำดับชั้นและบทบาทหน้าที่ของทีม เปิดหน้า กระบวนการ เพื่อนำเสนอสรุปสำหรับผู้บริหาร— จัดวางพันธกิจของทีม บันทึกกระบวนการและมาตรฐานปฏิบัติงาน (SOPs) และฝังเป้าหมายและผลลัพธ์หลัก (OKRs) ของคุณ หน้านี้มีหน้าย่อยสองหน้า:
- ดำเนินโครงการ: ช่วยออกแบบกระบวนการทีละขั้นตอนสำหรับการดำเนินโครงการ เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพและการส่งมอบที่ตรงเวลาสำหรับทุกโครงการและโปรแกรมของคุณ
- การจัดสรรทรัพยากรโครงการ: กำหนดขั้นตอนในการจัดการการจัดสรรทรัพยากรของโครงการของคุณ
คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตที่ซับซ้อนเหล่านี้ได้ตามต้องการ หรือร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานของคุณเพื่อแก้ไขร่วมกัน คุณสามารถเพิ่มหรือลบหน้าและหน้าย่อยอื่น ๆ ได้ ใส่ส่วนใหม่ ๆ และแท็บเพื่อจัดระเบียบให้ดีขึ้น ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับคุณ!
4. แม่แบบเอกสารโครงการ ClickUp
หากมีวิธีให้ทีมของคุณสามารถเข้าถึง, สำรวจ, และดูเอกสารโครงการทั้งหมดได้ในที่เดียวอย่างง่ายดาย. ดีแล้ว!แบบเอกสารโครงการ ClickUpทำให้เป็นไปได้! ?
เทมเพลตเอกสารสำหรับผู้เริ่มต้น นี้ช่วยให้รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับทุกโครงการถูกจัดระเบียบอย่างเรียบร้อยภายในส่วนที่สร้างไว้ล่วงหน้า ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นผ่านฟีเจอร์การแก้ไขแบบเรียลไทม์
ขั้นแรก ให้ใส่โลโก้และชื่อบริษัทเพื่อปรับแต่งเอกสารให้เหมาะสมและแนะนำสมาชิกในทีม จากนั้นให้ดำเนินการต่อในส่วนภาพรวม โดยรวมสรุปโครงการ พื้นหลัง และเป้าหมาย
เทมเพลตนี้มาพร้อมกับ ตารางที่สะดวก เพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบ—นี่คือบางส่วนที่เราชื่นชอบ:
- แผนการจัดการโครงการ: กำหนดเป้าหมายของโครงการโดยระบุวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด, ผู้นำทีม, และคำอธิบายเป้าหมาย
- กรอบเวลาของโครงการ: ใส่ตารางงานที่กำหนดไว้และกรอบเวลาในแต่ละสัปดาห์เรียงตามลำดับเวลา
- แผนการเงินโครงการ: ประมาณการงบประมาณโครงการ โดยเน้นที่ค่าใช้จ่ายด้านทรัพยากรบุคคล วัสดุ การจัดส่ง และสินทรัพย์
- บันทึกความเสี่ยงและมาตรการ: จดบันทึกอุปสรรคหรือความเสี่ยงของโครงการ รวมถึงกำหนดเวลาและบุคคลที่ต้องติดต่อเพื่อแก้ไข
- รายงานสถานะโครงการ: ติดตามสถานะงาน เช่น ต้องทำ, ดำเนินการอยู่, หรือ พักไว้
คุณยังสามารถกรอกข้อมูลในตารางเพื่อสร้างแผนการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือบันทึกการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการ ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้กับเทมเพลตที่มีอยู่หรือหน้าอื่น ๆ ได้
5. แม่แบบกระบวนการและขั้นตอนการทำงานของ ClickUp
ความท้าทายที่แท้จริงของการบันทึกกระบวนการทำงานของธุรกิจคุณคือการรักษาทุกอย่างให้เป็นระเบียบและเข้าถึงได้ง่าย นี่คือจุดที่แม่แบบกระบวนการและขั้นตอนของ ClickUpเข้ามาช่วย ด้วยมุมมองที่หลากหลาย ทำให้เป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับการจัดการเอกสารของคุณ ทำให้คุณสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ภายในไม่กี่วินาที ⏱️
รวมวิกิโครงการของคุณไว้ในมุมมองต่อไปนี้เพื่อการเข้าถึงที่ง่าย:
- รายการเอกสาร: แสดงรายการกระบวนการและขั้นตอนทั้งหมดของคุณ โดยจัดกลุ่มตามแผนก และแสดงฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ความสำคัญ อัตราการเสร็จสิ้น และแผนก
- กระดานขั้นตอนเอกสาร: แสดงงานที่จัดกลุ่มตามขั้นตอนเอกสาร ย้ายรายการจากขั้นตอนหนึ่งไปยังอีกขั้นตอนหนึ่งด้วยการลากและวางง่ายๆ
- ไทม์ไลน์: แสดงระยะเวลาและกำหนดการของแต่ละกระบวนการและขั้นตอน โดยแสดงภาพรวมทั้งหมดให้ดูได้ในทันที
เทมเพลตนี้โดดเด่นด้วย มุมมองกระดานไวท์บอร์ดแผนผังกระบวนการ เทมเพลตส่วนใหญ่จำกัดอยู่แค่การแสดงผลแบบภาพเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การใช้เทมเพลตใน ClickUp ช่วยให้คุณวางแผนกระบวนการหรือขั้นตอนใดก็ได้ และมองเห็นภาพรวมของงานที่ต้องทำล่วงหน้าได้อย่างชัดเจนด้วยแผนผังที่ใช้รหัสสี
ทำตามคำแนะนำของรูปแบบเพื่อจัดวางกิจกรรมให้ถูกต้องภายใต้หมวดหมู่กระบวนการที่เหมาะสมด้วยการลากและวางอย่างง่าย ใช้คุณสมบัติตัวเชื่อมต่อเพื่อสร้างการเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรม
มุมมองไวท์บอร์ดสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่—เปลี่ยนรูปทรงและสีสัน รวมถึงป้อนข้อความเทมเพลตของคุณเพื่อปรับกระบวนการให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปลี่ยนโหนดให้เป็นงานได้ ช่วยให้คุณสามารถมอบหมายงาน สร้างรายการตรวจสอบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อีกด้วย
6. แม่แบบเอกสารกระบวนการของบริษัทใน ClickUp
สร้าง จัดระเบียบ และอัปเดต SOP ของบริษัทคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตเอกสารกระบวนการทำงานของบริษัทจาก ClickUp เทมเพลตเอกสารนี้จะเก็บข้อมูลขั้นตอนทั้งหมดไว้ในที่เดียว ตั้งแต่ข้อมูลพื้นฐาน เช่น ขอบเขตและวัตถุประสงค์ ไปจนถึงรายละเอียดเฉพาะ เช่น เครื่องมือที่ใช้หรือขั้นตอนแต่ละขั้นตอน
ปรับแต่งเอกสารของคุณด้วยการเพิ่มภาพหน้าปก แบนเนอร์ และไอคอนต่าง ๆ เพิ่มสารบัญเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา และแนบไฟล์หรือลิงก์ไปยังหน้าวิกิหรือเว็บไซต์อื่น ๆ เพื่อสื่อสารได้อย่างชัดเจนที่สุด ✨
คุณสามารถปรับแต่งรายละเอียดได้ตามต้องการโดย ปรับแต่งส่วนต่อไปนี้:
- ขอบเขต: ชี้ให้เห็นว่าเอกสารนี้อ้างอิงถึงอะไร
- ผู้ชม: กำหนดให้ชัดเจนว่าเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อใคร
- การกำกับดูแล: ระบุบุคคลที่รับผิดชอบกระบวนการอนุมัติ
- วัตถุประสงค์: กำหนดเป้าหมายหลักของเอกสารให้ชัดเจน
- แผนภูมิ RACI: ระบุให้ชัดเจนว่าใครเป็นผู้ Rับผิดชอบ, Aธิบาย, Consult, และ Iนform สำหรับงานต่าง ๆ
- เครื่องมือที่จำเป็น: รายการอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินกระบวนการ
- ขั้นตอน: กำหนดขั้นตอนที่ชัดเจนเพื่อบรรลุเป้าหมายหรือทำงานให้เสร็จสมบูรณ์
- เอกสารที่เกี่ยวข้อง: ให้ลิงก์ไปยังเอกสารโครงการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ หรือเพิ่มภาพที่น่าสนใจ เช่น ภาพวาดและวิดีโอ เพื่ออธิบายขั้นตอน
จัดระเบียบเอกสารของคุณโดยการลบส่วนที่ไม่จำเป็นหรือไม่ตรงกับความต้องการของคุณออกไป หรือเปลี่ยนชื่อส่วนใหม่ให้สะท้อนข้อมูลที่คุณต้องการบันทึกไว้แทน หากคุณชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยและต้องการความเป็นระบบมากขึ้น สามารถเพิ่มตารางหนึ่งหรือสองตารางเพื่อช่วยจัดการข้อมูลบนหน้า Wiki ของคุณให้สะดวกยิ่งขึ้น
7. แม่แบบการดำเนินงานทีมการตลาด ClickUp
บอกลาความวุ่นวายในการจัดการเอกสารและแผ่นงานหลายชุด และกล่าวสวัสดีกับเทมเพลตการดำเนินงานทีมการตลาดของ ClickUp นี่คือเครื่องมือทรงพลังที่มาพร้อมกับโฟลเดอร์หลากหลาย มุมมองต่าง ๆ และฟิลด์ที่กำหนดเองได้มากมาย ซึ่งช่วยให้งานการตลาดการจัดการ OKR และการปฐมนิเทศพนักงานของคุณเป็นเรื่องง่ายขึ้น ?
เอกสารวิกิการตลาด เปรียบเสมือนศูนย์กลางที่คุณสามารถรวบรวมข้อมูลสำคัญ ข่าวสาร และทรัพยากรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการและแคมเปญของคุณ เพื่อให้พนักงานของคุณสามารถเข้าถึงทุกสิ่งที่จำเป็นได้อย่างง่ายดาย
เมื่อสมาชิกใหม่เข้าร่วมทีม เอกสารแนะนำการเข้าร่วมทีมฝ่ายการตลาด จะเป็นคู่มือต้อนรับของพวกเขา เป็นแหล่งข้อมูลอันล้ำค่าที่ช่วยให้เข้าใจงาน แนะนำผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลัก และให้ภาพรวมของระยะเวลาการปรับตัวและทักษะหลักที่พวกเขาต้องมี
ทีมการตลาดสามารถใช้ Team Docs เป็นฐานข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงตามความต้องการของพวกเขาได้ ตัวอย่างเช่น พวกเขาสามารถ:
- บันทึกเอกสารกระบวนการทางการตลาด เช่น กระบวนการเขียนบล็อกและสรุปแคมเปญ
- ใช้หน้าย่อยกระบวนการสร้างสรรค์เพื่อระดมความคิดและทำงานร่วมกันในการสร้างสินทรัพย์การออกแบบ
- จัดทำแนวทางแบรนด์พร้อมตัวอย่างสำหรับอีเมล แคมเปญ และแม้แต่ข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อให้งานมีความสอดคล้องกัน
และสำหรับช่วงเวลาที่คุณจำรายละเอียดของการประชุมครั้งล่าสุดได้ไม่ชัดเจนเอกสารบันทึกการประชุมพร้อมช่วยคุณเสมอ มันมีหน้าย่อยเฉพาะสำหรับบันทึกอย่างละเอียดและการนำทางที่ง่ายดายสำหรับการประชุมที่ยาวนาน สำหรับการประชุมสั้นๆ และการประชุมแบบยืน คุณสามารถจัดหมวดหมู่การอัปเดตอย่างรวดเร็วได้อย่างง่ายดายในส่วนต่างๆ บนหน้าเดียวกัน
8. แม่แบบเอกสารทีม ClickUp
ใช้เทมเพลตเอกสารทีมของ ClickUpเป็นโซลูชันหลักสำหรับการจัดการความรู้และการทำงานร่วมกันของทีมอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปฐมนิเทศ ด้วยส่วนที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าสำหรับการแนะนำสมาชิกใหม่ให้กับสมาชิกทีมปัจจุบัน และมีพื้นที่เฉพาะสำหรับการแบ่งปันบันทึกการประชุมและความรู้ ?
เทมเพลตนี้สร้างขึ้นในClickUp Docs จึงสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่และสามารถเพิ่มหน้าและหน้าย่อยสำหรับแจกจ่ายข้อมูลใด ๆ ได้
ปรับแต่ง หน้าวิกิของทีม เพื่อสรุปข้อมูลของทีมคุณ—รวมถึงชื่อสมาชิก, บทบาท, คำอธิบายหน้าที่, และรูปภาพเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงทางสายตา. คุณยังสามารถจัดวางภารกิจของโครงการคุณ และรวมทรัพยากรที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยให้กระบวนการแนะนำบริษัทสำหรับพนักงานใหม่เป็นไปอย่างราบรื่น.
ใน หน้าบันทึกการประชุม คุณสามารถติดตามผู้เข้าร่วมประชุมและแชร์การบันทึกการประชุมได้ ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา หน้าจอนี้ยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการจัดการงานที่คุณสามารถระบุ รายการที่ต้องดำเนินการจากการประชุมและแปลงเป็นงานได้อย่างง่ายดาย
เอกสารนี้เป็นศูนย์กลางการทำงานร่วมกันที่ยอดเยี่ยมสำหรับพนักงาน พวกเขาสามารถสร้างหน้าแยกสำหรับการระดมความคิดและแก้ไขได้แบบเรียลไทม์ ต้องการพื้นที่สำหรับแบ่งปันไอเดียสร้างสรรค์ใช่ไหม? เพียงเชื่อมต่อWhiteboards และ Docs ต้องการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างไร้ที่ติใช่ไหม? เพิ่มตารางเข้าไป แล้วทุกอย่างก็พร้อมใช้งาน!
9. แผ่นงาน/การบ้านแม่แบบ PowerPoint Wikipedia โดย Tes.com
จินตนาการถึงการมีฐานข้อมูลส่วนตัวที่คล้ายกับวิกิพีเดีย แม่แบบ PowerPoint Wikipedia โดย Tes. com สามารถทำให้สิ่งนั้นเป็นไปได้! การนำเสนอ PowerPoint นี้เลียนแบบรูปลักษณ์และความรู้สึกของหน้าวิกิพีเดีย พร้อมด้วยโลโก้ที่เป็นเอกลักษณ์ สิ่งที่คุณต้องทำคือใส่ข้อความของคุณเอง
เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทบทวน การรวบรวมข้อมูล หรือการบ้าน ปรับหัวข้อและหัวข้อย่อยให้สอดคล้องกับหัวข้อเฉพาะที่คุณกำลังศึกษา ใส่รูปภาพที่สรุปสาระสำคัญของเรื่อง หรือวาดภาพของคุณเอง กล่องสีเทาที่สะดวกทางด้านขวาใช้สำหรับสรุปหัวข้อด้วยรายละเอียดสำคัญ ?
คุณยังสามารถใช้มันเพื่อสร้างวิกิเกี่ยวกับประวัติของบริษัทของคุณหรือรวบรวมแหล่งข้อมูลสำหรับงานอดิเรกเฉพาะทางได้อีกด้วย
ใส่ความคิดสร้างสรรค์ของคุณลงในเทมเพลตด้วยฟอนต์ รูปภาพ รูปร่าง แผนภูมิ และกราฟ เพิ่มสไลด์ได้ตามต้องการเพื่อสร้างฐานข้อมูลที่สมบูรณ์แบบ
10. แม่แบบวิกิสำหรับโปรไฟล์บริษัทในรูปแบบ Word โดย PerfectWiki
เทมเพลตวิกิโปรไฟล์บริษัทในรูปแบบ Word โดย PerfectWiki มอบวิธีการแนะนำพนักงานใหม่ให้รู้จักกับบริษัทของคุณ โดยไม่จำเป็นต้องสนทนาแบบตัวต่อตัวซึ่งใช้เวลานาน ชุดเทมเพลตนี้มีหน้าต่าง ๆ ที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยให้คุณระบุรายละเอียดสำคัญของบริษัท ตั้งแต่พันธกิจและทีมงาน ไปจนถึงเครื่องมือที่ใช้ในการทำงาน
เมื่อคุณดาวน์โหลดแพ็กเกจเทมเพลตแล้ว คุณจะได้รับเลย์เอาต์สำหรับทุกส่วนของโปรไฟล์บริษัทแยกต่างหาก ซึ่งรวมถึง:
- เรื่องราวของบริษัท
- พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม
- ทีมของเรา
- กระบวนการทำงาน
- เครื่องมือที่เราใช้
เทมเพลตนี้ทำหน้าที่เป็นแนวทางในการสร้างวิกิโปรไฟล์บริษัท—ประกอบด้วยคำถามและตัวอย่างเพื่อช่วยให้กระบวนการเขียนง่ายขึ้น คุณมีอิสระในการสร้างสรรค์ที่จะตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออกหรือเพิ่มส่วนใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ ปรับแต่งเทมเพลตโดยการเพิ่มรูปภาพ กราฟ และแผนภูมิเพื่อทำให้ประสบการณ์การแนะนำตัวมีความน่าสนใจทางสายตา ✨
เปลี่ยนฐานข้อมูลบริษัทของคุณด้วยเทมเพลตวิกิฟรี
การจัดระเบียบข้อมูลทั้งหมดของคุณเป็นเรื่องง่ายด้วย 10 เทมเพลตวิกิฟรี เหล่านี้ สร้างฐานข้อมูลสำหรับทุกความต้องการของคุณได้อย่างราบรื่น เชิญสมาชิกในทีมของคุณมาร่วมกันแก้ไขวิกิ และแบ่งปันทรัพยากรเหล่านี้ภายในบริษัทเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการแบ่งปันความรู้
อย่าหยุดเพียงเท่านี้! สำรวจคลังสมบัติของเทมเพลตมากกว่า 1,000 แบบในไลบรารีเทมเพลตของ ClickUp ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การสร้างฐานความรู้ การจัดการโครงการไปจนถึงการเสริมสร้างความร่วมมือในทีม เพื่อให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จในทุกความพยายาม ?