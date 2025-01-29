10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Box สำหรับการจัดการเนื้อหาองค์กรในปี 2025

Box เป็นเครื่องมือจัดการเอกสารที่ครอบคลุมซึ่งมุ่งเน้นไปที่การเก็บรักษาและแบ่งปันไฟล์ อย่างไรก็ตาม ความไม่น่าเชื่อถือของแพลตฟอร์ม การเกิดข้อผิดพลาดของระบบบ่อยครั้งและแบบสุ่ม ความยากในการเรียนรู้ และเวลาในการโหลดที่ช้า เป็นอุปสรรคสำหรับองค์กรที่ทำงานระยะไกลซึ่งเวลาคือเงิน
นอกจากนี้ การไม่มีเวอร์ชันฟรีหรือเวอร์ชันทดลองใช้ฟรีก็เป็นอุปสรรคต่อองค์กรที่มีงบประมาณจำกัด และคุณกำลังมองหาทางเลือกอื่นอยู่
โชคดีที่เราได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจไปแล้ว คุณจึงไม่ต้องทำเอง นี่คือรายการรายละเอียดของทางเลือกกล่อง 10 อันดับแรกที่ควรพิจารณา
คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกแทนกล่อง?
คุณจะพบตัวเลือกมากมายเนื่องจากคุณกำลังมองหาทางเลือกแทน Box การเลือกหนึ่งตัวเลือกอาจทำให้สับสน เนื่องจากทุกทางเลือกพยายามที่จะโดดเด่นกว่าตัวเลือกอื่น ๆ นี่คือสรุปสั้น ๆ ของสิ่งที่คุณควรคาดหวังขณะพิจารณาตัวเลือกของคุณ
- โครงสร้างพื้นฐานบนคลาวด์: เนื่องจาก Box เป็นโซลูชันบนคลาวด์ ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดควรเป็นโซลูชันที่พัฒนาบนคลาวด์เช่นกัน ซึ่งจะช่วยให้การทำงานร่วมกันง่ายขึ้นและเข้าถึงได้อย่างราบรื่นจากทุกที่
- ความจุในการจัดเก็บเอกสาร: พิจารณาความต้องการในการจัดเก็บเอกสารในปัจจุบันและอนาคตของคุณ และว่าทางเลือกอื่นของ Box สามารถปรับตัวให้เข้ากับความต้องการเหล่านั้นได้หรือไม่ คุณสมบัติด้านการปรับขนาดและการควบคุมจะทำให้ซอฟต์แวร์เป็นตัวเลือกที่ดี
- รูปแบบไฟล์: เครื่องมือจัดการเอกสารและแชร์ไฟล์ต้องสามารถทำงานร่วมกับรูปแบบไฟล์ได้หลากหลาย เพราะท้ายที่สุดแล้ว ความไม่เข้ากันควรเป็นอุปสรรคสุดท้ายที่ขัดขวางการจัดการเนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพ
- ข้อจำกัดขนาดไฟล์: ข้อจำกัดขนาดไฟล์เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อคุณต้องจัดการกับไฟล์ที่มีปริมาณมากและมีขนาดใหญ่
- การดำเนินการร่วมกัน: มองหาทางเลือกอื่นแทน Box ที่มีเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันเช่น การแก้ไขแบบเรียลไทม์ การแสดงความคิดเห็น และการควบคุมเวอร์ชัน นอกจากนี้ควรสามารถตั้งค่าโฟลเดอร์ทีมที่ใช้ร่วมกันพร้อมการควบคุมการเข้าถึงแบบละเอียดได้
- ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด: แม้ว่าข้อมูลจะมีคุณค่าในตัวเอง แต่ในอุตสาหกรรมที่มีการควบคุม ข้อมูลยิ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง ธุรกิจที่ให้บริการในภาคส่วนนี้ควรค้นหาทางเลือกของ Box ที่สอดคล้องกับแนวทางความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล เช่น HIPAA, GDPR เป็นต้น
- การผสานรวม: วางแผนการเชื่อมต่อทางเลือกของ Box กับระบบเทคโนโลยีที่มีอยู่ในองค์กรของคุณอย่างรอบคอบ คุณต้องการให้ทุกอย่างทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ไม่รบกวนหรือขัดขวางการใช้งานเครื่องมือ แพลตฟอร์ม และบริการที่มีอยู่เดิม!
- การเข้าถึงผ่านมือถือ: การเข้าถึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเมื่อทำงานกับทีมที่อยู่ห่างไกลหรือกระจายตัว—ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักที่ทำให้เครื่องมืออย่าง Box ได้รับความนิยม ตรวจสอบว่าทางเลือกแทน Box ที่คุณพิจารณาอยู่ให้บริการเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่ตอบสนองต่อการใช้งานบนมือถือและแท็บเล็ต
- การสำรองข้อมูลและการกู้คืน: ด้วยข้อมูลที่เป็นสินทรัพย์ คุณต้องการการจัดการภัยพิบัติที่แข็งแกร่ง, การสำรองข้อมูล, และเครื่องมือการกู้คืนเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรสูญหาย
โปรดทราบว่า รายการข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดพื้นฐานสำหรับการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล โปรดเพิ่มหรือลดรายการได้ตามความต้องการเฉพาะของคุณ
10 อันดับทางเลือกกล่องที่ดีที่สุดที่ควรใช้
นี่คือรายชื่อ ทางเลือกกล่องยอดนิยม ที่ควรพิจารณา
1. คลิกอัพ
ในฐานะชุดเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจร ClickUp ไม่ได้เป็นเพียงแพลตฟอร์มจัดการเอกสารหรือแชร์ไฟล์เท่านั้น แต่ยังเป็นระบบปฏิบัติการสมัยใหม่สำหรับพื้นที่ทำงานดิจิทัลที่ผสานความสามารถของคลาวด์ การทำงานร่วมกัน การอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน ความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง และอื่นๆ อีกมากมาย
ClickUp ไม่ใช่แค่ทางเลือกแทน Box—แต่เป็นการอัปเกรดระบบอย่างสมบูรณ์! ก้าวข้ามการสร้างและแชร์เอกสารด้วย ClickUp สร้างคลังความรู้เสมือนจริงเพื่อสนับสนุนงานที่มอบหมายให้สมาชิกในทีม อัปเดต เปลี่ยนแปลง และแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการเพื่อแชร์กับสมาชิกในทีมของคุณ ทำให้การเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นเป็นเรื่องง่ายโดยไม่ลดทอนความปลอดภัยหรือการควบคุมการเข้าถึง
นี่คือตัวอย่างของสิ่งที่ทำให้ ClickUp โดดเด่น:
คลิกอัพ ด็อกส์
ClickUp Docsเป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันบนคลาวด์ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้าง จัดระเบียบ และจัดเก็บเอกสาร วิกิ ฐานความรู้ และอื่นๆ อีกมากมายได้แบบเรียลไทม์ แบ่งปันเอกสารอย่างปลอดภัยกับบุคคลที่ได้รับอนุญาตภายนอกทีม
ClickUp Whiteboards
ClickUp Whiteboardsคือกระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงที่ทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันและระดมความคิดผ่านเอกสารกลางได้ ใช้แนวคิดที่นำไปปฏิบัติได้จริงและแปลงเป็นงาน เชื่อมโยงเอกสารและไฟล์ที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ อีกมากมาย
คลิกอัพ เอไอ
ClickUp AIคือผู้ช่วย AI ที่สามารถรับบทบาทและหน้าที่ตามความต้องการเฉพาะของคุณ ใช้ประโยชน์จากมันเพื่อสร้างสรุป สกัดข้อมูลที่ต้องดำเนินการ สื่อสารอย่างไร้รอยต่อ และสร้างเนื้อหาที่จัดรูปแบบอย่างสมบูรณ์แบบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ClickUp Docs สำหรับจัดเก็บ, สร้าง, จัดการ, และแบ่งปันเอกสารแบบเรียลไทม์ผ่านคลังข้อมูลกลาง
- การผสานรวมกับเครื่องมือและแพลตฟอร์มมากกว่า 1,000+ รายการเพื่อปรับปรุงการจัดการเนื้อหาและการแบ่งปัน
- ฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลังซึ่งค้นหาผ่านทุกส่วนของพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อค้นหางาน, เอกสาร, กระดานไวท์บอร์ด, เป็นต้น
- แดชบอร์ดเดียวสำหรับจัดการไฟล์, แชร์ทรัพยากร, ติดตามความคืบหน้า, จัดการปริมาณงาน, และอื่น ๆ
- มอบหมายความคิดเห็นเพื่อมอบหมายงานหรือเพื่อดึงความสนใจของใครบางคนไปยังส่วนที่เฉพาะเจาะจงของเอกสาร
- เพลิดเพลินกับการเคลื่อนไหวได้ทุกที่—ClickUp พร้อมใช้งานบนอุปกรณ์ Windows และ Apple ทั้งหมดในรูปแบบแอปเดสก์ท็อปและมือถือ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ลำดับชั้นของพื้นที่/โฟลเดอร์/รายการ/งานอาจสร้างความสับสนเล็กน้อยในช่วงเริ่มต้น
- อาจดูเหมือนมากหากคุณมีข้อกำหนดการจัดการเอกสารน้อย
ราคาของ ClickUp
- แผนฟรีตลอดไป: $0 พร้อมพื้นที่เก็บข้อมูล 100 MB
- แผนไม่จำกัด: $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน สำหรับพื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด
- แผนธุรกิจ: $19 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน สำหรับพื้นที่เก็บข้อมูลไม่จำกัด
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาที่กำหนดเองสำหรับการจัดเก็บข้อมูลไม่จำกัด
- ClickUp AI (ส่วนเสริม): $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (9,177 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (3,915 รีวิว)
2. Google ไดรฟ์
ในโลกของการจัดเก็บเอกสารและการแชร์ไฟล์ Google Drive เป็นชื่อที่ไม่จำเป็นต้องแนะนำ ทุกคนเกือบทุกคนเคยใช้ทางเลือกแทน Box นี้ในเชิงส่วนตัว นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถใช้เพื่อ แชร์ไฟล์และทำงานร่วมกันใน Google Workspace ได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Drive
- การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง, การยืนยันตัวตนสองขั้นตอน, การตรวจสอบ SOC เป็นประจำเพื่อปกป้องไฟล์และข้อมูล
- การสแกนไฟล์เชิงรุกเพื่อตรวจจับและกำจัดมัลแวร์ แรนซัมแวร์ ฟิชชิ่ง หรือสแปม
- การผสานรวมแบบเนทีฟกับ Google Suite ทั้งหมด—Docs, Sheets, Slides, Meets, ฯลฯ
- รองรับไฟล์มากกว่า 100 ประเภท รวมถึงรูปภาพ ไฟล์ CAD, PDF และอื่น ๆ
- ฟังก์ชันการค้นหาแบบละเอียดที่ได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการรู้จำอักขระด้วยแสง
ข้อจำกัดของ Google Drive
- คุณไม่สามารถตั้งรหัสผ่านเพื่อป้องกันไฟล์ที่แชร์ได้
- คุณจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมือถือหลายตัวเพื่อแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนไฟล์ Google Drive
- การใช้งานพื้นที่จัดเก็บไม่โปร่งใสทั้งหมดและอาจซ่อนไฟล์ที่บวม
ราคาของ Google Drive
- ส่วนตัว: $0 สำหรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์สูงสุด 15 GB
- มาตรฐานธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน สำหรับพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2 TB
สมัครแผนรายเดือน Google One เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ Google Drive ซึ่งครอบคลุม Drive, Gmail และ Photos
ราคาการสมัครสมาชิก Google One
- พื้นฐาน: $1.99 ต่อเดือน หรือ $19.99 ต่อปี สำหรับพื้นที่เก็บข้อมูล 100 GB
- มาตรฐาน: $2. 99 ต่อเดือน หรือ $29. 99 ต่อปี สำหรับพื้นที่เก็บข้อมูล 200 GB
- พรีเมียม: $9.99 ต่อเดือน หรือ $99.99 ต่อปี สำหรับพื้นที่เก็บข้อมูล 2 TB
คะแนนรีวิวและรีวิวของ Google Drive
- G2: N. A
- Capterra: 4. 8/5 (27,305 รีวิว)
3. สแควร์ 9 ซอฟต์เวิร์คส์
มันช่วยให้ธุรกิจสามารถลดการใช้กระดาษได้ผ่านการดิจิทัลไลเซชัน การแทนที่ไฟล์เอกสารทางกายภาพด้วยไฟล์เสมือนจริงต้องการฟังก์ชันการแชร์ไฟล์ตามสิทธิ์การเข้าถึงเช่นเดียวกับระบบเอกสารกระดาษแบบดั้งเดิม ด้วยเหตุนี้ Square 9 จึงทำหน้าที่เป็นเครื่องมือจัดการเอกสารด้วยเช่นกัน
คุณสมบัติเด่นของ Square 9 Softworks
- GlobalCapture เป็นซอฟต์แวร์อัตโนมัติขั้นสูงสำหรับการจับข้อมูลเอกสารที่สามารถจับภาพ จัดหมวดหมู่ และตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์จำนวนมาก
- เครื่องมือ AI(TransformAI), เทคโนโลยี OCR, การจดจำบาร์โค้ด, การค้นหาฐานข้อมูล, และการดึงข้อมูลแบบตาราง สามารถระบุและแปลงข้อมูลให้เป็นรูปแบบข้อมูลที่มีโครงสร้างได้
- GlobalSearch Go นำเสนอฟีเจอร์การค้นหาทั่วทั้งบริษัทเพื่อค้นหาไฟล์ที่คุณต้องการ
- รวบรวมข้อมูลจากแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้ และแปลงเป็นข้อมูลเชิงลึกเพื่อขับเคลื่อนระบบอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Square 9 Softworks
- การเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ช้าทำให้ความเร็วในการอัปโหลดหรือดาวน์โหลดลดลง
- คุณจะต้องติดตั้งการอัปเดตทั้งหมดด้วยตนเอง
- การไม่มีการทำความสะอาดอัตโนมัติมีผลทำให้ไฟล์เพิ่มขึ้น
ราคาของ Square 9 Softworks
- Square 9 Process Automation Essentials: $45 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- Square 9 Digital Transformation Essentials: $68 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- Square 9 Enterprise Essentials: $75 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
ทดลองใช้ฟรี
Square 9 Softworks คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (134 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (112 รีวิว)
4. Microsoft OneDrive
เช่นเดียวกับ Google Drive ที่ให้บริการพื้นที่จัดเก็บไฟล์แก่ลูกค้าของ Google, OneDrive ก็ให้บริการเดียวกันนี้แก่ลูกค้าของ Microsoft ใช้เพื่อจัดเก็บ, เข้าถึง, และแชร์ไฟล์ได้ทุกเวลาและทุกที่ เพื่อให้การทำงานระยะไกลเป็นไปอย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft OneDrive
- อัปโหลดไฟล์ไปยัง OneDrive ได้เพียงคลิกเดียว พร้อมควบคุมการจำกัดแบนด์วิดท์
- เข้าถึง Microsoft OneDrive จากอุปกรณ์ใดก็ได้—แล็ปท็อป, เดสก์ท็อป, สมาร์ทโฟน, หรือแท็บเล็ต
- อนุญาตให้แก้ไขแบบออฟไลน์โดยเก็บสำเนาไว้ในเครื่อง ซึ่งจะถูกซิงค์ทั่วโลกเมื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
- ใช้ Microsoft Teams เพื่อสร้างลิงก์ที่สามารถแชร์ได้พร้อมกับการควบคุมการเข้าถึงอย่างละเอียด
- แชร์ไฟล์และทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยเครื่องมือยอดนิยม เช่น Word, Excel และ PowerPoint
- สำรองไฟล์ของคุณไว้บนคลาวด์และกู้คืนได้หากเกิดการลบโดยไม่ได้ตั้งใจหรือการโจมตี
- การจัดประเภทฉลากความไวอัตโนมัติเพื่อการปกป้องไฟล์ที่ดียิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ Microsoft OneDrive
- รูปแบบการตั้งชื่อไฟล์ล้าสมัยแล้ว และอาจมีการแทนที่อักขระพิเศษระหว่างการอัปโหลด ซึ่งอาจทำให้ไฟล์ถูกเปลี่ยนชื่อ
- การแชร์ไฟล์ถูกจำกัดไว้ที่ 50,000 รายการภายในโฟลเดอร์หรือโฟลเดอร์ย่อย และอนุญาตให้คัดลอกไฟล์ได้เพียง 2,500 ไฟล์ต่อครั้ง
- ขนาดไฟล์สูงสุดที่สามารถอัปโหลดและดาวน์โหลดได้คือ 250 GB
ราคาของ Microsoft OneDrive
หน้าแรก
- ไมโครซอฟต์ 365: $0 สำหรับพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์สูงสุด 5 GB
- Microsoft 365 Basic: $1. 99 ต่อเดือน หรือ $19. 99 ต่อปี สำหรับพื้นที่เก็บข้อมูล 100 GB
- Microsoft 365 Personal: $5.99 ต่อเดือน หรือ $59.99 ต่อปี สำหรับพื้นที่เก็บข้อมูล 1 TB
- Microsoft 365 Family: $7.99 ต่อเดือน หรือ $79.99 ต่อปี สำหรับพื้นที่เก็บข้อมูล 6 TB
ธุรกิจ
- OneDrive for Business: $5.00 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน สำหรับพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ 1 TB
- Microsoft 365 Business Basic: $6.00 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน สำหรับ 1 TB ต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Standard: $12.50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน สำหรับ 1 TB ต่อผู้ใช้
ทดลองใช้ฟรีหนึ่งเดือนสำหรับแผนธุรกิจ
การให้คะแนนและรีวิว Microsoft OneDrive
- G2: 4. 3/5 (9,461 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (11,862 รีวิว)
5. DocStar
DocStar เป็นซอฟต์แวร์การจัดการเนื้อหาองค์กร (ECM) การแบ่งปันไฟล์และการทำงานอัตโนมัติสำหรับธุรกิจ ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานของธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เสริมสร้างความร่วมมือ และรับรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
คุณสมบัติเด่นของ DocStar
- การจัดเก็บและจัดการไฟล์แบบไร้กระดาษที่ใช้งานง่าย พร้อมความสามารถในการจดจำอักขระด้วยแสง (OCR)
- การใช้งานที่ยืดหยุ่นได้ทั้งบนคลาวด์หรือภายในองค์กร
- ระบบอัตโนมัติในการจับภาพ, การจัดประเภท, การจัดทำดัชนี, และการจัดส่งข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกระบวนการที่ชาญฉลาดและอัตโนมัติ
- การปฏิบัติตามมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและโปรโตคอลความเป็นส่วนตัว เช่น HIPAA, WISP เป็นต้น
ข้อจำกัดของ DocStar
- กระบวนการที่เรียบง่ายมักมีขั้นตอนที่ยืดยาวและซับซ้อนโดยไม่จำเป็น
- ให้คุณค่าไม่คุ้มกับราคาที่จ่าย และไม่มีการเปิดเผยราคาอย่างโปร่งใส
- การตั้งค่าและการกำหนดค่าใช้เวลานานมาก
ราคาของ DocStar
ติดต่อ DocStar เพื่อขอรายละเอียดราคา
คะแนนและรีวิว DocStar
- G2: 3. 7/5 (118 รีวิว)
- Capterra: 4.0/5 (99 รีวิว)
6. ดรอปบ็อกซ์
Dropboxเป็นอีกหนึ่งทางเลือกยอดนิยมสำหรับ Box ที่ได้รับการยอมรับอย่างมั่นคงในฐานะแพลตฟอร์มการแชร์ไฟล์บนคลาวด์ ใช้ได้บนทุกอุปกรณ์เพื่อสร้าง เข้าถึง และแชร์ไฟล์ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานส่วนตัวหรือการทำงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dropbox
- คุณสมบัติด้านความปลอดภัย เช่น การป้องกันด้วยรหัสผ่าน ประวัติการดูไฟล์ การกู้คืนไฟล์ และการใส่ลายน้ำ
- สร้างลิงก์ที่สามารถติดตามได้เพื่อส่งไฟล์ขนาดใหญ่และมีปริมาณมากในเวลาจริง และติดตามระดับการมีส่วนร่วมของไฟล์
- สนับสนุนการนำเสนอในบริบทที่เหมาะสม ให้หรือรวบรวมข้อเสนอแนะ และแบ่งปันข้อมูลอัปเดต
- ลงนามเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ และใช้การอนุญาตดังกล่าวเพื่อทำให้กระบวนการทำงานต่อเนื่องเป็นไปโดยอัตโนมัติเพื่อการ จัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- การผสานการทำงานที่ทรงพลังครอบคลุม Google Workspace, Microsoft, Adobe, AutoCAD, Canvas และอื่นๆ อีกมากมาย
ข้อจำกัดของ Dropbox
- ความสามารถในการค้นหาไม่เพียงพอ
- การแชร์ไฟล์เป็นเรื่องยากเมื่อผู้รับไม่มีบัญชี Dropbox
- อนุญาตให้มีบัญชีผู้ดูแลระบบได้เพียงหนึ่งบัญชีเท่านั้น
ราคาของ Dropbox Business
- แพ็กเกจพื้นฐาน: $22 ต่อเดือน หรือ $216 ต่อปี สำหรับพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ 3 TB
- ธุรกิจ: $24 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน หรือ $240 ต่อปี สำหรับพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ 9 TB
- บิสิเนส พลัส: $32 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน หรือ $312 ต่อปี สำหรับพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ 15 TB
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
เสนอทดลองใช้ฟรี 30 วันสำหรับแผนชำระเงิน
คะแนนและรีวิว Dropbox
- G2: 4. 4/5 (20,776 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (21,499 รีวิว)
7. MediaValet
MediaValet เป็นซอฟต์แวร์การจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล (DAM) สำหรับธุรกิจ ช่วยสร้างสถานที่กลางสำหรับจัดเก็บสินทรัพย์ เช่น รูปภาพ วิดีโอ และเอกสาร พร้อมทั้งช่วยในการจัดระเบียบ การควบคุมเวอร์ชัน และการจัดการ ซอฟต์แวร์นี้สร้างขึ้นบน Microsoft Azure และมีศูนย์ข้อมูลมากกว่า 140 แห่งใน 61 ประเทศ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MediaValet
- สร้างคลังข้อมูลกลางที่มีความยืดหยุ่นเพื่อจัดเก็บสินทรัพย์ของแบรนด์ทั้งหมดและกำหนดแนวทางปฏิบัติของแบรนด์
- บันทึกไฟล์ออกแบบงานที่กำลังดำเนินการอยู่โดยตรงไปยังคลาวด์ด้วย CreativeSPACEs
- การแชร์ไฟล์สามารถทำได้ผ่านอีเมล, ไลท์บ็อกซ์, พอร์ทัลแบรนด์, ลิงก์, และแกลเลอรีออนไลน์
- แจกจ่ายสินทรัพย์ดิจิทัลคุณภาพสูงให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในขณะที่ยังคงควบคุมการเข้าถึง
- เพิ่มข้อมูลเมตาที่สร้างโดย AI เพื่อให้สามารถค้นหาสินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ MediaValet
- การค้นหาและการจัดระเบียบอาจทำได้ดีกว่านี้
- คุณไม่สามารถอัปโหลดสินทรัพย์ได้โดยตรงจากแอปมือถือ
- ไม่มีแอปสำหรับอุปกรณ์ iPad ของ Apple
ราคาของ MediaValet
ติดต่อ MediaValet เพื่อขอรายละเอียดราคา
การให้คะแนนและรีวิวของ MediaValet
- G2: 4. 6/5 (176 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (108 รีวิว)
8. ShareFile
ถัดไปในรายการทางเลือกของ Box ของเรา เรามี ShareFile ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการจัดการ เอกสารและการแชร์ไฟล์แบบร่วมมือจากระบบนิเวศของ Citrix ผ่าน ShareFile Next เนื่องจากเน้นให้บริการกับธุรกิจองค์กรเป็นหลัก ShareFile จึงรองรับไฟล์ทุกประเภทและรูปแบบ นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วอีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ShareFile
- ตัวควบคุมโซนจัดเก็บข้อมูลช่วยให้ลูกค้า ShareFile สามารถเรียกดู อัปโหลด หรือดาวน์โหลดเอกสารผ่านสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
- RightSignature ช่วยให้สามารถลงนามเอกสารดิจิทัลได้
- วิดเจ็ตเดสก์ท็อปที่ใช้งานง่ายและแอปข้ามอุปกรณ์เพื่อเข้าถึงและจัดการไฟล์ที่แชร์
- ความปลอดภัยในการถ่ายโอนข้อมูลโดยใช้โปรโตคอลการเข้ารหัส SSL และ TLS
- กำหนดวันหมดอายุสำหรับลิงก์แชร์ไฟล์
ข้อจำกัดของ ShareFile
- กระบวนการถ่ายโอนไฟล์ช้า มีปัญหาขัดข้อง และน่าหงุดหงิด
- ขาดความสามารถในการแก้ไขไฟล์
- การจัดระเบียบไฟล์ไม่น่าประทับใจและซับซ้อนเกินไป มีโฟลเดอร์มากเกินไปและไม่มีฟังก์ชันการค้นหา
ราคา ShareFile
- มาตรฐาน: $11 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน หรือ $120 ต่อผู้ใช้ต่อปี สำหรับพื้นที่จัดเก็บไม่จำกัดตามความต้องการ
- ขั้นสูง: $17.60 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน หรือ $192 ต่อผู้ใช้ต่อปี สำหรับพื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด
- พรีเมียม: $27.50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน หรือ $300 ต่อผู้ใช้ต่อปี สำหรับพื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด
- ห้องข้อมูลเสมือน: $75 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน หรือ $810 ต่อผู้ใช้ต่อปี สำหรับ 1 GB/ไลเซนส์
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
เสนอทดลองใช้ฟรี 30 วันสำหรับแผนพรีเมียมและห้องข้อมูลเสมือน
คะแนนและรีวิว ShareFile
- G2: 4. 2/5 (1,390 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (383 รีวิว)
9. Laserfiche
เช่นเดียวกับ DocStar, Laserfiche เป็นโซลูชัน ECM ที่ให้บริการการจัดการเอกสาร, การแชร์ไฟล์,และการอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจ. มันช่วยให้การจับภาพเอกสาร, การจัดเก็บ, และการค้นหาเอกสารเป็นไปอย่างราบรื่นเพื่อทำให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น. ให้แน่ใจว่าการร่วมมือเอกสารเป็นไปอย่างราบรื่นในขณะที่ยังคงรักษาการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วยการอัตโนมัติกระบวนการทำงานที่ชาญฉลาด.
คุณสมบัติเด่นของ Laserfiche
- การจับข้อมูลอัจฉริยะช่วยสร้างข้อมูลที่มีโครงสร้างและจัดหมวดหมู่โดยอัตโนมัติตามหมวดหมู่ที่สมเหตุสมผล
- ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติอัจฉริยะสำหรับกระบวนการทำงานที่เน้นเนื้อหา—ไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ด
- ร่วมมือกับทีมต่าง ๆ ผ่านแพลตฟอร์มกลางที่ปลอดภัย พร้อมการควบคุมวงจรชีวิตของข้อมูลอย่างครบถ้วน
- จัดการการควบคุมการเข้าถึง, ปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล, และรักษาการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- เทมเพลตโซลูชันกว่า 300 แบบ เพื่อเริ่มต้นการทำงานร่วมกัน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และประสิทธิผล
ข้อจำกัดของ Laserfiche
- ระบบ UI ยากต่อการนำทางและขาดการมุ่งเน้นลูกค้า
- ฟังก์ชันการค้นหาไม่ดี, ช้า, และไม่น่าเชื่อถือ
- การฝึกอบรมและบทเรียนมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ราคาของ Laserfiche
Laserfiche Cloud
- เริ่มต้น: $50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- มืออาชีพ: $69 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ธุรกิจ: $79 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
โฮสต์ด้วยตนเอง
- เริ่มต้น: $45 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- มืออาชีพ: $60 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ธุรกิจ: $69 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การจัดอันดับและการรีวิวของ Laserfiche
- G2: 4. 7/5 (699 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (62 รีวิว)
10. รีเวอร์
แพลตฟอร์มการแชร์ไฟล์ส่วนใหญ่ได้พัฒนาไปไกลกว่าการจัดการเอกสารแล้ว เช่นเดียวกับ Revver ซึ่งเดิมคือ Rubex ของ eFileCabinet
Revver เป็นทางเลือกแทน Box ที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การจัดเก็บและจัดการเอกสารของธุรกิจให้เป็นดิจิทัล พร้อมทั้งปรับปรุงการทำงานที่ต้องพึ่งพาเอกสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยชุดคุณสมบัติที่หลากหลาย จึงไม่น่าแปลกใจที่ Revver จะช่วยให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่สามารถตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้
คุณสมบัติเด่นของ Revver
- นำเสนอเครื่องมือการทำงานอัตโนมัติและเวิร์กโฟลว์แบบไม่ต้องเขียนโค้ด เพื่อปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ
- แม่แบบที่กำหนดเองเพื่อตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติตามเงื่อนไข
- ระบบ OCR แบบโซนเพื่อความสามารถในการค้นหาที่คมชัดยิ่งขึ้น แม้แต่กับรูปภาพ และปรับปรุงการจัดเก็บและการเรียกค้นเอกสาร
- การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ เช่น Microsoft 365, DocuSign, Salesforce, เป็นต้น
ข้อจำกัดของ Revver
- การเปลี่ยนแปลงในเอกสารไม่ซิงค์อย่างเชื่อถือได้กับอุปกรณ์อื่น ๆ
- มีความแตกต่างในประสิทธิภาพระหว่างเวอร์ชันคลาวด์กับซอฟต์แวร์แบบไคลเอนต์-เซิร์ฟเวอร์ โดยเวอร์ชันคลาวด์มีประสิทธิภาพเหนือกว่า
ราคาของ Revver
ติดต่อ Revver สำหรับรายละเอียดราคา
เรฟเวอร์เรตติ้งและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (354 รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (893 รีวิว)
ทางเลือกสำหรับกล่องเพื่อความปลอดภัยและการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์และการแชร์ไฟล์ที่ปลอดภัย:
หากคุณกำลังมองหาทางเลือกที่ปลอดภัย เชื่อถือได้ และมีความยืดหยุ่นสำหรับ Box การค้นหาของคุณสิ้นสุดลงที่ ClickUp แล้ว ClickUp มีมากกว่าที่ Box มอบให้ในด้านการจัดการเอกสาร การแชร์ไฟล์ แดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย การรายงานที่แข็งแกร่ง มุมมองที่หลากหลาย ตัวอย่างการทำงานอัตโนมัติมากกว่า 50 แบบ และคลังแม่แบบที่หลากหลาย
ความหลากหลายและความสามารถในการปรับตัวของ ClickUp ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม ไม่เพียงแต่สำหรับความต้องการในปัจจุบันของคุณเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความต้องการในอนาคตอีกด้วย เนื่องจากธุรกิจส่วนใหญ่ไม่ได้ต้องการระบบแชร์เอกสารแบบแยกต่างหาก จึงมีเหตุผลที่จะเลือกใช้โซลูชันที่ครบวงจรสำหรับการวางแผนโครงการ ความต้องการในการทำงานร่วมกัน ความช่วยเหลือจาก AI และการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นระหว่างทีมต่างๆ ClickUp เป็นแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์ที่มีคุณสมบัติอัจฉริยะซึ่งช่วยลดความวุ่นวายและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
