วิธีที่ผู้จัดการผลิตภัณฑ์และวิศวกรทำงานร่วมกัน: เคล็ดลับในการสร้างความสัมพันธ์ที่ลงตัว

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ (PMs) และวิศวกรมักมีความสัมพันธ์ที่ยากลำบาก ทั้งสองฝ่ายมีความขัดแย้งอยู่เสมอ—แต่ต่างก็รู้ดีว่าไม่สามารถทำงานได้โดยปราศจากกันและกัน
ดังนั้น เพื่อพูดถึงประเด็นสำคัญที่ทุกคนรู้กัน—ใช่แล้ว สองบทบาทนี้มีข้อขัดแย้งกันในบางเรื่อง เช่น ข้อกำหนดของฟีเจอร์และกำหนดเวลาการส่งงาน ซึ่งสาเหตุหลักมาจากหลักการบริหารผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คำนึงถึงมุมมองทางเทคนิคของฝ่ายวิศวกรรมเสมอไป ในขณะเดียวกัน ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมก็มักไม่ได้รับข้อมูลภาพรวมหรือมุมมองด้านทรัพยากรก่อนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์เช่นกัน
อย่างไรก็ตาม เมื่อทั้งสองมืออาชีพทำงานสอดคล้องกัน พวกเขายังคงตระหนักถึงเป้าหมายร่วมกันและปรับลำดับความสำคัญและความพยายามให้สอดคล้องกันเพื่อความสำเร็จของผลิตภัณฑ์
ดังนั้น ผู้จัดการผลิตภัณฑ์และวิศวกรควรทำงานร่วมกันอย่างไร เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด? อ่านต่อเพื่อค้นหาคำตอบ!
เราจะหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการรับมือกับความท้าทายในที่ทำงาน และสร้างความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการลบล้างความเชื่อผิด ๆเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันให้หมดไป 🤝
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์และวิศวกรมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรบ้าง?
นี่คือโครงร่างเปรียบเทียบหน้าที่ความรับผิดชอบประจำวันของทั้งสองตำแหน่งนี้:
ความรับผิดชอบของผู้จัดการผลิตภัณฑ์
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์หรือ PM คือผู้นำของผลิตภัณฑ์ของตน จากมุมมองที่กว้างขึ้น พวกเขาพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์ จัดเตรียมข้อมูลจำเพาะ และนำทีมของตนไปสู่การทำให้สิ่งเหล่านั้นเป็นจริง
พวกเขามีหน้าที่รับผิดชอบในการวิจัยตลาดปัจจุบันและสร้างโซลูชันที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของพวกเขา จากนี้ไป พวกเขาจะรับผิดชอบหน้าที่เพิ่มเติมอีกสี่ประการก่อนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์:
- การออกแบบแผนที่เส้นทางผลิตภัณฑ์
- การสร้างต้นแบบ (โดยร่วมมือกับวิศวกร)
- การรับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในช่วงเข้าถึงล่วงหน้า
- การนำข้อเสนอแนะมาปรับใช้ในขั้นตอนการสร้างขั้นสุดท้าย (รวมถึงการร่วมมือกับทีมวิศวกรรม)
หน้าที่ความรับผิดชอบของวิศวกรหรือผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
วิศวกรนำมุมมองทางเทคนิคเข้ามาในกระบวนการ โดยทำการเขียนโค้ดหรือทำงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างรูปร่างให้กับผลิตภัณฑ์
พื้นฐานทางเทคนิคของพวกเขาช่วยให้สามารถตรวจสอบความเป็นไปได้ของข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ วางแผนเอกสารทางเทคนิคและงานพัฒนา รวมถึงสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ นอกจากนี้ วิศวกรยังมีส่วนร่วมในการสร้างต้นแบบและแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อจัดทำรายงานข้อผิดพลาดอีกด้วย
ในระหว่างการสร้างผลิตภัณฑ์ วิศวกรผู้นำหรือผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมยังมีหน้าที่ประสานงาน—พวกเขาทำงานร่วมกับนักออกแบบเพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์สุดท้ายตรงตามความคาดหวังด้านภาพลักษณ์และประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) ของผู้จัดการผลิตภัณฑ์
ในระหว่างการวางแผนผลิตภัณฑ์ พวกเขาจะมีส่วนร่วมในด้านการจัดการความเสี่ยงของการพัฒนา โดยแสดงความกังวลทางวิศวกรรม เช่น หนี้ทางเทคนิคและการแลกเปลี่ยนทางเทคนิค ให้กับทีมผลิตภัณฑ์
พลวัตการทำงานระหว่างผู้จัดการผลิตภัณฑ์และทีมวิศวกรรม
ขั้นตอนการก่อสร้างของผลิตภัณฑ์คือช่วงเวลาที่ผู้จัดการผลิตภัณฑ์และทีมวิศวกรรมต้องทำงานร่วมกัน หน้าที่ของ PM คือการระบุแนวทางแก้ไขโดยอิงจากปัญหาที่ผู้คนกำลังเผชิญอยู่ และมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์สุดท้ายจะสามารถบรรเทาจุดที่สร้างความลำบากเหล่านั้นได้
แม้ว่าผู้จัดการโครงการจะรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไร แต่ความท้าทายอยู่ที่การสื่อสารความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในอุดมคติให้กับวิศวกร
เมื่อไอเดียเข้าสู่ระยะการสร้างแล้ว ผู้จัดการโครงการ (PM) จะรับผิดชอบในการให้ข้อมูลสรุปที่กระชับแต่ละเอียดแก่ทีมวิศวกรเพื่อช่วยให้พวกเขาสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามมาตรฐานที่ต้องการ ซึ่งรวมถึงการสื่อสารวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนกับวิศวกรผู้นำและผู้ออกแบบ
เมื่อทุกอย่างได้รับการสื่อสารแล้ว ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ต้องรักษาความเป็นอิสระเพียงพอและปล่อยให้วิศวกรทำงานของพวกเขา ทั้งสองทีมต้องกำหนดขอบเขตตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อกำหนดมาตรฐานระดับของการสื่อสารและการแทรกแซงที่ยอมรับได้ต่อไป สถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์รวมถึง:
- ทีมวิศวกรรู้สึกถูกกดดันและไม่ได้รับการรับฟังเนื่องจากความต้องการที่ไม่สมเหตุสมผล
- ทีมบริหารผลิตภัณฑ์รู้สึกติดขัดเนื่องจากข้อกำหนดที่ยังไม่ได้รับการดำเนินการ
เคล็ดลับ: แม่แบบการสื่อสารและขั้นตอนการทำงานที่มีโครงสร้างชัดเจนคือกุญแจสำคัญสู่ความร่วมมือข้ามสายงานที่ราบรื่นก่อนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น ทีมผลิตภัณฑ์หลายทีมชอบใช้แม่แบบข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ของ ClickUpเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ (USP) และแผนการเปิดตัว
สำหรับการออกแบบเวิร์กโฟลว์ลองใช้เทมเพลตการจัดการงานของ ClickUpเพื่อสร้างแผนการพัฒนาและการปล่อยเวอร์ชันในทุกขนาด และติดตามตัวชี้วัดความคืบหน้าได้อย่างราบรื่น
ความร่วมมือที่มีประสิทธิผลระหว่างผู้จัดการผลิตภัณฑ์และวิศวกร: ตัวอย่าง
การทำงานให้สอดคล้องกันเป็นสิ่งสำคัญ แต่ความตึงเครียดเล็กน้อยในที่ทำงานระหว่างผู้จัดการโครงการกับวิศวกรก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเสมอไป คุณมีผู้เชี่ยวชาญที่เชี่ยวชาญในสาขาของตน—พวกเขามีหน้าที่ให้ข้อมูลเชิงลึกใหม่ ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นขั้นตอนที่ดีที่สุดต่อไป
มาทำความเข้าใจผ่านตัวอย่าง: สมมติว่าผู้จัดการผลิตภัณฑ์ต้องการแอปพลิเคชันมือถือใหม่เพื่อมอบส่วนลดและโบนัสเพื่อกระตุ้นการลงทะเบียนอย่างรวดเร็ว สิ่งที่พวกเขาให้ความสำคัญสูงสุดจะเป็น:
- ภาพ
- คุณสมบัติใหม่
- ประสิทธิภาพ
- การติดตั้งอย่างรวดเร็ว
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่พวกเขาต้องการจากทีมวิศวกรรมจริงๆ คือการออกแบบ สร้าง ทดสอบคุณภาพ และทำให้แอปพร้อมสำหรับการปรับใช้ ภายในกำหนดเวลาที่จำกัด.
น่าเสียดายที่วิศวกรของบริษัทกำลังยุ่งอยู่กับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในขณะนี้ งานที่เสนอไม่สามารถดำเนินการได้ในแง่ของทรัพยากรทางวิศวกรรม เว้นแต่ว่าผู้จัดการจะยินดีลดความสำคัญของโครงการอื่น ๆ เพื่อหันมาให้ความสำคัญกับแอปพลิเคชันใหม่
นี่คือจุดที่ทีมวิศวกรรมและทีมผลิตภัณฑ์ขัดแย้งกัน:
- นายกรัฐมนตรีผลักดันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของพวกเขาพร้อมภายในกำหนดเวลา
- ทีมวิศวกรรมคัดค้านกำหนดเส้นตายโดยอ้างว่าจะมีการแลกเปลี่ยนทางเทคนิคหากให้ความสำคัญกับการส่งมอบก่อนและละเลยด้านหลังของแอปพลิเคชัน เช่นความปลอดภัยของข้อมูลหรือการผสานรวม
ความตึงเครียดที่สร้างสรรค์นี้นำไปสู่การหารือที่มีประสิทธิผลมากขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่ทั้งสองทีมควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ในกรณีนี้ อาจเป็นรายได้จากการลงทะเบียนอย่างรวดเร็ว หรืออาจเป็นเรื่องของความปลอดภัยและประสิทธิภาพ
แนวคิดที่นี่ไม่ใช่การบังคับให้ทีมใดทีมหนึ่งมีอำนาจเหนือกว่าอีกทีม แต่เป็นการส่งเสริมความไว้วางใจซึ่งกันและกันเพื่อตัดสินใจในสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 🧡
ปัญหาความร่วมมือพื้นฐานระหว่างวิศวกรและผู้จัดการผลิตภัณฑ์
แม้จะมีความตึงเครียดในระดับที่เหมาะสมแล้วก็ตาม ก็ยังมีบางครั้งที่วิศวกรและผู้จัดการผลิตภัณฑ์ไม่สามารถทำให้ทุกอย่างลงตัวได้ อาจมีประเด็นขัดแย้งสำคัญที่ควรระวังอยู่บ้าง—ตัวอย่างเช่น:
- ปัญหาความไว้วางใจ: ผู้จัดการผลิตภัณฑ์อาจไม่ไว้วางใจวิศวกรของตนอย่างเต็มที่ว่าจะเข้าใจวิสัยทัศน์ของตนได้ ซึ่งทำให้พวกเขาต้องควบคุมงานอย่างละเอียดหรือสร้างแผนการปล่อยเวอร์ชันที่เฉพาะเจาะจงเกินไป ซึ่งทำให้วิศวกรหลายคนรู้สึกไม่พอใจ
- ความขัดแย้งของความคาดหวัง: วิศวกรและผู้จัดการโครงการมีลำดับความสำคัญที่แตกต่างกัน และมักคาดหวังให้อีกฝ่ายหนึ่งยอมประนีประนอม เนื่องจากมักเป็นผู้จัดการโครงการที่มีอำนาจตัดสินใจในท้ายที่สุด การปฏิบัติต่อวิศวกรด้วยความเคารพและเคารพขอบเขตของพวกเขาจึงเป็นสิ่งสำคัญ
- ความรับผิดชอบที่ไม่ชัดเจน: ทีมวิศวกรรมบางทีมประสบปัญหาบทบาทและความรับผิดชอบที่ไม่ชัดเจนและไม่มีโครงสร้างการทำงาน ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงของงานที่ยังไม่เสร็จและรายการงานค้างมากขึ้น
- การจัดการทรัพยากรทางวิศวกรรมที่ไม่ดี: ทรัพยากรทางวิศวกรรมของบริษัทถูกแบ่งสรรไปยังโครงการต่าง ๆ และงานทางเทคนิคต่าง ๆ หากผู้จัดการโครงการไม่สามารถกำหนดปริมาณการมีส่วนร่วมทางวิศวกรรมสำหรับแต่ละโครงการได้ จะนำไปสู่การทับซ้อนของทีมและการขัดแย้งในตารางการทำงาน
- ข้อกำหนดไม่ชัดเจน: เมื่อเกณฑ์การยอมรับหรือข้อกำหนดของฟีเจอร์ไม่ชัดเจน วิศวกรไม่สามารถปรับงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายสุดท้ายได้
แล้วทางแก้คืออะไร?
หนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดที่ทีมสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ในทันทีคือการนำมาใช้แพลตฟอร์มการจัดการโครงการและผลิตภัณฑ์แบบองค์รวม— เช่นClickUp. โซลูชันนี้มาพร้อมกับชุดคุณสมบัติที่หลากหลายเพื่อช่วยเหลือวิศวกรและผู้จัดการโครงการ:
- สร้างเอกสารผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกันเพื่อให้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์และผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมมีความเข้าใจตรงกัน
- สื่อสารด้วยความคล่องตัวและความโปร่งใสมากขึ้น
- ออกแบบ ปรับแต่ง และติดตามกระบวนการทำงานโดยไม่มีการแทรกแซงมากเกินไปจากทั้งสองทีม
ทำให้ทุกอย่างราบรื่น: 6 เคล็ดลับในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จทุกครั้งด้วย ClickUp
แม้ว่าวิศวกรและผู้จัดการผลิตภัณฑ์จะมีลำดับความสำคัญที่แตกต่างกัน แต่พวกเขามีเป้าหมายร่วมกัน—การสร้างผลิตภัณฑ์ที่ผู้คนให้ความสนใจจริงๆ 🥰
ด้านล่างนี้ เราจะสำรวจคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานด้านการจัดการผลิตภัณฑ์ภายใน ClickUp ที่สามารถช่วยให้ทีมข้ามสายงานของคุณสร้างและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดได้อย่างราบรื่นโดยมีอุปสรรคเพียงเล็กน้อย
1. ClickUp AI และไวท์บอร์ดสำหรับการระดมความคิดผลิตภัณฑ์
ทีมส่วนใหญ่ไม่มีเวลาเพียงพอในการระดมความคิดเกี่ยวกับไอเดียผลิตภัณฑ์และด้านการสื่อสาร ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาในการทำงานร่วมกันในภายหลัง
แต่ผู้จัดการผลิตภัณฑ์สามารถคิดได้เพียงเท่านี้ในหนึ่งวัน! หากคุณหรือผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของคุณต้องการคู่คิดที่น่าเชื่อถือสำหรับการระดมความคิด คุณสามารถไว้วางใจClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ออกแบบมาอย่างครอบคลุมของแพลตฟอร์มได้
ด้วย ClickUp Brain คุณสามารถใช้คำสั่งเพื่อระดมความคิดในการแก้ปัญหาที่มีอยู่, ระบุข้อดีและข้อเสียที่เป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์เฉพาะก่อนที่จะลงลึก หรือสร้างแผนการทดสอบที่ละเอียด, เอกสารข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์, และการศึกษาวิจัย
มีไอเดียพร้อมสำหรับการระดมความคิดเพิ่มเติมแล้วใช่ไหม?ClickUp WhiteboardsและMind Mapsจะตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้อย่างครบถ้วน! ทั้งสองฟีเจอร์นี้มอบ พื้นที่กระดานไม่จำกัด ให้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์สามารถระดมสมองได้อย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงไอเดียไปสู่การปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากรด้านวิศวกรรมสร้างแผนผังการทำงานข้ามทีมเช่น แผนผัง Swimlane และแก้ไขทุกอย่างแบบเรียลไทม์ร่วมกับทีมของคุณ
2. สร้างและทำงานร่วมกันในแผนงานผลิตภัณฑ์และกระบวนการทำงาน
ClickUp มีทรัพยากรมากมายสำหรับการสร้างแผนงานผลิตภัณฑ์และกำหนดตารางการส่งมอบ ตัวอย่างเช่น แทนที่จะใช้เวลาออกแบบแผนงานผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เริ่มต้น คุณสามารถใช้แม่แบบแผนงานผลิตภัณฑ์ของ ClickUpเพื่อแสดงภาพวงจรชีวิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในที่เดียว ใช้ข้อมูลในแม่แบบเพื่อกำหนดปริมาณงานประจำสัปดาห์ให้กับทีมวิศวกรรมของคุณอย่างสมดุล
ใช้ฟีเจอร์ปฏิทินและการจัดการงานในตัวของ ClickUp เช่นการตั้งค่าประมาณเวลา วันที่และเวลา และความคิดเห็นที่มอบหมาย ขณะที่คุณกำลังตั้งค่างานสำหรับวิศวกร สิ่งนี้ช่วยให้คุณให้คำแนะนำที่ชัดเจนและกำหนดเวลาที่คาดหวังให้งานเสร็จสิ้น
กำลังมองหาวิธีสื่อสารกับหัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์หรือทีมวิศวกรรมที่รวดเร็วยิ่งขึ้นอยู่หรือไม่?มุมมองแชทของ ClickUpช่วยให้คุณสร้างกลุ่มแชทที่กำหนดเองและสร้างช่องทางการสื่อสารที่โปร่งใสมากขึ้น
คุณยังสามารถแนบไฟล์ไปกับข้อความของคุณได้ และ@mention สมาชิกทีมในกลุ่มเพื่อประหยัดเวลาในการทำงานด้านการจัดการและการสื่อสารทางอีเมล
โบนัส: ClickUp มีเทมเพลตมากกว่า 1,000 แบบสำหรับทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์—ตรวจสอบได้ที่นี่
3. รวมศูนย์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้วย ClickUp Docs
การขาดเอกสารผลิตภัณฑ์และข้อกำหนดทางเทคนิคที่รวมศูนย์อาจทำให้ทีมวิศวกรรมของคุณขาดทิศทาง นำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่ล้มเหลวหรือไม่น่าประทับใจ วิธีที่ยอดเยี่ยมในการหลีกเลี่ยงปัญหานี้คือ ใช้ ClickUp Docs เพื่อจัดเก็บและจัดการ เอกสารโครงการ ในรูปแบบที่ค้นหาได้ง่าย
นำวิศวกรของคุณมาที่แพลตฟอร์มเพื่อจัดการเอกสารทางเทคนิคเช่น เอกสาร API ในขณะเดียวกัน PM สามารถใช้ ClickUp Docs สำหรับสัญญา, SOP, คู่มือภายใน และเรื่องราวของผู้ใช้
หากคุณกำลังทำงานกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ พร้อมกัน ให้สร้างโฟลเดอร์เพื่อเก็บคู่มือผลิตภัณฑ์แต่ละรายการบันทึกการปล่อยเวอร์ชัน หรือแผนการเดินทางของผู้ใช้ ใช้แท็กและป้ายกำกับเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงเอกสารผ่านฟังก์ชันค้นหาทั่วไปของ ClickUp
เริ่มเขียน แก้ไข และแชร์เอกสารใด ๆ กับทีมของคุณ (หรือสมาชิกภายนอกผ่านลิงก์ที่ปลอดภัย) ได้ทันที นอกจากนี้ ทีมสามารถแก้ไขร่วมกันแบบเรียลไทม์ และใช้คุณสมบัติการตรวจจับการทำงานร่วมกันในตัวเพื่อระบุได้ว่าใครกำลังทำการเปลี่ยนแปลง
แล้วการติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อคุณไม่อยู่ล่ะ? เพียงคลิกที่ประวัติเวอร์ชันของเอกสารใด ๆ เพื่อค้นหาเวลาที่แน่นอน, ผู้ที่ทำการแก้ไข, และประเภทของการแก้ไขที่ทำไว้ เอกสารช่วยให้ทีมสามารถรักษาความโปร่งใสได้ และได้รับข้อมูลเบื้องหลังและบริบทที่จำเป็นเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์
4. สร้างเป้าหมายเพื่อให้ทีมอยู่ในทิศทางเดียวกัน
ClickUp Goalsคือการช่วยให้ทีมของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกันแม้จะมีมุมมองที่แตกต่างกัน ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายที่วัดผลได้สำหรับทีมผลิตภัณฑ์และทีมวิศวกรรมของคุณ
เป้าหมายของคุณสามารถครอบคลุมตั้งแต่การตรวจสอบให้แน่ใจว่าต้นแบบสุดท้ายมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการเพิ่มสีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในขั้นตอนการออกแบบ คุณสามารถตั้งเป้าหมายระยะสั้นสำหรับแต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์ได้ในไม่กี่คลิก หรือ สร้างเป้าหมายระยะยาวพร้อม จุดตรวจความคืบหน้า เพื่อติดตามความก้าวหน้าได้อย่างง่ายดาย
นอกเหนือจากการตั้งเป้าหมายแล้ว ClickUp ยังช่วยให้คุณติดตามแผนการเผยแพร่ของคุณด้วยเครื่องมือภาพหลายอย่าง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถ:
- ใช้มุมมอง ClickUp มากกว่า 15 แบบ(เช่น ตารางและแผนภูมิแกนต์) เพื่อทบทวนงานของทีมจากมุมมองที่แตกต่างกัน
- วางแผนและติดตามสปรินต์
- จัดระเบียบเป้าหมายของทีมทั้งหมดไว้ในที่เดียวหรือแยกตามผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ
- ใช้แดชบอร์ด ClickUpเพื่อเข้าถึงเมตริกและรายงานแบบเรียลไทม์ของทุกสปรินต์และงาน
5. มอบอิสระในการทำงานให้กับทีมวิศวกรรมมากขึ้นด้วยชุดซอฟต์แวร์ ClickUp
ด้วย ClickUp คุณสามารถมอบหมายการจัดการงานให้กับทีมพัฒนาของคุณได้เช่นกัน แพลตฟอร์มนี้มี ชุดเครื่องมือเฉพาะ สำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์พร้อมฟีเจอร์ที่ช่วยในการทำงานอัตโนมัติ สร้างแผนงานที่มีความสัมพันธ์และอุปสรรค จัดระเบียบงานค้าง และผสานการทำงานกับเครื่องมือพัฒนาอื่น ๆ เช่น Git
ในฐานะผู้จัดการผลิตภัณฑ์ คุณสามารถวางแผนขั้นตอนของผลิตภัณฑ์ในภาพรวมได้ เช่น การระดมความคิด การสร้างต้นแบบ และการทดสอบ และปล่อยให้ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมของคุณออกแบบลำดับงานในแต่ละขั้นตอน
ผู้จัดการหลายคนชื่นชอบการใช้ลำดับความสำคัญของงานใน ClickUpเพื่อกำหนดป้ายกำกับ เช่น ต่ำ, ปกติ, ปานกลาง, และ สูง สำหรับงานใดๆ สิ่งนี้ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทั้งสองทีมสามารถหารือล่วงหน้าเกี่ยวกับสิ่งที่ควรดำเนินการก่อนและหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดหรือความคาดหวังที่ไม่ได้รับการสื่อสารอย่างเพียงพอในภายหลัง
โบนัส: ต้องการความช่วยเหลือในการจัดลำดับความสำคัญของงานก่อนเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือไม่? ใช้บล็อกที่มีรหัสสีในเทมเพลต ClickUp Priority Matrixเพื่อจัดกลุ่มงานตามความสำคัญและระดับความพยายาม และหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่มีหนี้ทางเทคนิคสูง
6. รวบรวมข้อเสนอแนะที่โปร่งใสโดยใช้แบบฟอร์ม
จุดที่สร้างความเครียดหลักของผู้จัดการผลิตภัณฑ์มักเกิดขึ้นก่อนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งสุดท้าย พวกเขาให้สิทธิ์เข้าถึงล่วงหน้าแก่ลูกค้าเพียงไม่กี่ราย และอาจรู้สึกหนักใจกับปริมาณข้อเสนอแนะที่ได้รับ ซึ่งส่งผลให้วิศวกรต้องทำงานอย่างวุ่นวายมากขึ้น
วิธีแก้ปัญหา? รวบรวมและจัดระเบียบความคิดเห็นของลูกค้าโดยใช้ มุมมองแบบฟอร์ม ClickUp . สร้างแบบฟอร์มความคิดเห็นได้ทันทีพร้อมคำถามที่ปรับแต่งได้ซึ่งทำให้การประเมินผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นเรื่องง่าย เพิ่มเงื่อนไขให้กับคำถามใด ๆ และแปลงคำตอบให้เป็นงานที่นักออกแบบ UX และวิศวกรสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วในขณะที่ตรวจสอบงานค้างของผลิตภัณฑ์ของพวกเขา
ข้อเสนอแนะสามารถนำไปใช้กับทีมภายในได้เช่นกัน คุณสามารถใช้แบบฟอร์มเหล่านี้เพื่อทำความเข้าใจความพึงพอใจในพื้นที่ทำงานและขอคำแนะนำในการปรับปรุงจากทีมวิศวกรรม ลองใช้คำถามเช่น:
- คุณรู้สึกหรือไม่ว่าทักษะทางเทคนิคของคุณได้รับการใช้ประโยชน์อย่างเพียงพอในที่ทำงาน?
- ในระดับ 1 ถึง 10 คุณรู้สึกเครียดแค่ไหนในตอนท้ายของแต่ละวัน?
- คุณพอใจกับผลลัพธ์ของการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งล่าสุดหรือไม่—เพราะอะไรหรือไม่เพราะอะไร?
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ทำงานร่วมกับวิศวกร: ความเชื่อที่ผิดที่พบบ่อย
ถึงเวลาแล้วที่จะเปิดเผยความเชื่อผิดๆ ที่พบบ่อยเกี่ยวกับพลวัตการทำงานร่วมกันระหว่างผู้จัดการผลิตภัณฑ์และทีมวิศวกรรม
ความเชื่อผิด #1: การมีส่วนร่วมของวิศวกรตั้งแต่ช่วงต้นของการพัฒนาผลิตภัณฑ์นำไปสู่ความขัดแย้งมากขึ้น
การมีส่วนร่วมของวิศวกรตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของการคิดค้นและวางแผนผลิตภัณฑ์นั้นเป็นความคิดที่ดี เนื่องจากเป็นการเชิญชวนให้มุมมองทางเทคนิคที่ละเอียดอ่อนเข้ามามีส่วนร่วม วิศวกรมักจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าในการคาดการณ์สิ่งที่สามารถทำได้ ซึ่งจะช่วยกำหนดแผนงานที่แม่นยำยิ่งขึ้น
ความเชื่อผิด #2: ผู้จัดการผลิตภัณฑ์มีอำนาจเต็มในการควบคุมกระบวนการปล่อยผลิตภัณฑ์
ความเข้าใจผิดที่พบได้บ่อยอีกอย่างหนึ่งคือ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ควบคุมทุกอย่าง ตั้งแต่ทีมวิศวกรไปจนถึงการตลาด พวกเขาเป็นผู้ตัดสินใจทุกอย่าง—ซึ่งไม่เป็นความจริง 100% ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ต้องรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย แต่เป้าหมายหลักของพวกเขาคือการทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ตอบสนองวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ไม่สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการโฆษณาหรือข้อความของแบรนด์ที่จะใช้ได้ อย่างไรก็ตาม พวกเขาสามารถรวบรวมความคิดเห็นจากทีมวิศวกรรมและนำเสนอในที่ประชุมได้—และบ่อยครั้งที่เป็นหน้าที่ของเจ้าของผลิตภัณฑ์ในการตัดสินใจขั้นสุดท้าย
ความเชื่อผิด #3: เมื่อผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดแล้ว ทั้งสองทีมก็เสร็จสิ้นงานแล้ว
แทนที่จะเสร็จสิ้น หน้าที่เร่งด่วนของผู้จัดการผลิตภัณฑ์และทีมวิศวกรรมกลับเข้ามามีบทบาทหลังจากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ต้องติดตาม รีวิวจากลูกค้า และระบุปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรหรือการยอมรับของผลิตภัณฑ์ด้วยวงจรการให้ข้อมูลย้อนกลับนี้ พวกเขาจะสื่อสารการเพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนแปลงฟีเจอร์ต่างๆ ไปยังวิศวกร
นอกจากการประเมินศักยภาพในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์แล้ว ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ยังบันทึกประสิทธิภาพการทำงานของทุกทีมในช่วงสปรินต์ที่ผ่านมาด้วย ซึ่งช่วยให้พวกเขาค้นพบความไม่มีประสิทธิภาพที่ซ่อนอยู่ เช่น การขาดการสื่อสาร และระดมความคิดเพื่อหาวิธีปรับปรุงกระบวนการปัจจุบัน
ออกแบบความสำเร็จของทีมคุณด้วย ClickUp
ไม่ว่าจะเป็นวิศวกรหรือผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ความคิดเห็นของทุกคนล้วนมีความสำคัญต่อการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จและตรงใจกลุ่มเป้าหมาย
โชคดีที่มีซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจรอย่าง ClickUp ทั้งสองทีมสามารถสร้างพลวัตการทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและเร่งการดำเนินงานประจำวันได้อย่างง่ายดาย ตั้งเป้าหมาย ออกแบบแผนงานผลิตภัณฑ์ ติดตามการดำเนินงาน และสื่อสารแบบเรียลไทม์เพื่อหลีกเลี่ยงการจัดการที่ผิดพลาดและปรับปรุงกระบวนการทำงานของทีมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สมัครใช้ ClickUp วันนี้และนำทีมผลิตภัณฑ์และวิศวกรรมของคุณมาร่วมกันเพื่อความสำเร็จ! ✌️