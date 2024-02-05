วิธีสร้างทีมที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบริหารจัดการตนเอง

แม้ว่าสไตล์การบริหารอาจแตกต่างกันอย่างมาก แต่ผู้นำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่เห็นพ้องกันว่า ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กรคือบุคลากร 🧑🏼🤝🧑🏽
แต่ถ้าคุณจ้างคนที่ดีที่สุด การให้อำนาจพวกเขาในการนำศักยภาพที่ดีที่สุดมาทำงานก็เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ หันมาใช้การจัดการตนเองเพื่อสร้างทีมที่เป็นอิสระ มีแรงจูงใจในตนเอง มีประสิทธิภาพ และมีความคิดสร้างสรรค์สูง
ตามชื่อที่บ่งบอกไว้ แตกต่างจากทีมแบบดั้งเดิม ทีมที่จัดการตนเองจะทำงานอย่างอิสระโดยไม่ต้องมีการควบคุมดูแลโดยตรง แม้ว่าพวกเขาอาจยังคงรายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าทีมเมื่อจำเป็น องค์กรพึ่งพาบุคคลที่จัดการตนเองให้ทำงานได้ดีโดยไม่ต้องมีการควบคุมอย่างละเอียด
และด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือเช่นClickUp สำหรับทีม ทีมที่จัดการตนเองสามารถเติบโตได้อย่างยอดเยี่ยมขณะที่ขับเคลื่อนการเติบโตขององค์กร
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะเจาะลึกถึงรูปแบบการบริหารจัดการนี้เพื่อดูว่าคุณสามารถสร้างทีมที่บริหารจัดการตนเองในองค์กรของคุณได้อย่างไร
การเข้าใจทีมที่บริหารตนเอง
ต่างจากโครงการแบบดั้งเดิมหรือทีมแบบอไจล์ที่มีผู้จัดการหรือหัวหน้างานแบบดั้งเดิมเป็นผู้นำ ทีมที่บริหารตนเองโดยทั่วไปจะเป็นหน่วยขนาดเล็กที่ดำเนินงานด้วยตนเองและไม่มีโครงสร้างลำดับชั้นหรือการจัดการแบบสั่งการจากบนลงล่าง
สมาชิกทุกคนในทีมเป็นเจ้าของเป้าหมาย หน้าที่ และรับผิดชอบของตนเองเพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์
ไม่มีลำดับชั้นภายในทีมที่บริหารตนเอง สมาชิกในทีมจะหารือเกี่ยวกับขอบเขตและข้อจำกัดของความรับผิดชอบของกันและกัน และได้รับอำนาจให้ตัดสินใจภายในขอบเขตเหล่านั้น ผลที่ตามมาคือแต่ละคนสามารถจัดการกับปริมาณงานของตนได้ตามที่เห็นสมควร
เนื่องจากทุกกระบวนการและผลลัพธ์ได้รับการหารือภายในทีมก่อนที่จะถึงฉันทามติสุดท้าย ทีมที่จัดการตนเองจึงเป็น 'กึ่งอิสระ' อำนาจถูกกระจายออกไป และความรับผิดชอบโดยรวมถูกแบ่งปัน
การปกครองตนเองเป็นแนวคิดสำคัญที่มีบทบาทในที่นี้ ทุกคนที่จัดการตนเองมีความรับผิดชอบทั้งต่อผลงานของตนเองและเป้าหมายโดยรวมของธุรกิจ และแม้ว่าพวกเขาจะต้องดำเนินการตามแนวทางสำหรับโครงการเฉพาะ แต่พวกเขาก็มีอิสระในการทำงานในวิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตนเอง
นี่ยังหมายความว่าทีมที่บริหารจัดการตนเองบางทีมสามารถหยุดงานได้ไม่จำกัดเวลา พวกเขาสามารถลาพักร้อนหรือทำงานวันละสั้นๆ ได้ตราบใดที่โครงการดำเนินไปตามแผนที่วางไว้ แน่นอนว่าทีมที่บริหารจัดการตนเองที่ประสบความสำเร็จนั้นถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของความไว้วางใจและความรับผิดชอบที่แข็งแกร่ง
ลักษณะสำคัญของทีมที่บริหารจัดการตนเอง
ทีมที่บริหารจัดการตนเองได้กลายเป็นพลังที่ทรงพลัง ซึ่งขับเคลื่อนนวัตกรรม ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรผ่านการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มากขึ้น เพื่อเข้าใจแก่นแท้ของทีมที่บริหารจัดการตนเองได้อย่างถ่องแท้ เรามาดูลักษณะเฉพาะที่แยกพวกเขาออกจากทีมบริหารจัดการแบบดั้งเดิมกัน
1. อัตตาธิปไตย
ในทีมที่บริหารจัดการตนเอง ความเป็นอิสระเป็นหัวใจสำคัญ สมาชิกในทีมที่มีความเป็นอิสระอย่างเต็มที่เหล่านี้สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับงานของตนเอง จัดลำดับความสำคัญของงาน และแก้ไขปัญหาได้โดยไม่ต้องมีการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง
การมอบอำนาจนี้ช่วยให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ ซึ่งเป็นการสร้างสมดุลระหว่างความเป็นอิสระและความรับผิดชอบในทีมทั้งหมด ส่งเสริมให้พวกเขาเกิดความริเริ่มและหาวิธีแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ความเป็นอิสระยังถูกกำหนดโดย:
- อำนาจในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล: เสริมสร้างความรู้และความเชี่ยวชาญให้กับทีมของคุณ เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างรอบคอบและสอดคล้องกับเป้าหมายของทีม
- การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ: มอบอิสระให้ทีมของคุณในการจัดการตารางเวลาของตนเอง เพื่อให้พวกเขาสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดสิ่งรบกวนให้น้อยที่สุด
- การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์: เสริมสร้างศักยภาพให้ สมาชิกทีมสามารถระดมความคิดเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาได้อย่างอิสระ และส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรมและการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การร่วมมือ
ทีมที่บริหารจัดการตนเองมีความเชี่ยวชาญในการทำงานร่วมกัน ทีมมีแรงจูงใจในตนเองและทำงานร่วมกันเพื่อแบ่งปันความคิด แก้ไขปัญหา และบรรลุเป้าหมายร่วมกัน แนวทางความร่วมมือของทีมที่บริหารจัดการตนเองสามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์มากขึ้น การสื่อสารที่แข็งแกร่ง ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น และจิตวิญญาณของทีมที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น
การร่วมมือที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้เกิด
- ความเคารพซึ่งกันและกัน: ส่งเสริมให้ ทีมเห็นคุณค่าและเคารพการมีส่วนร่วมของกันและกันเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
- การฟังอย่างตั้งใจ: ให้แน่ใจว่าทุกคนได้แสดงความคิดเห็นและได้รับการพิจารณาผ่านการฟังอย่างตั้งใจ
- การตัดสินใจร่วมกัน: ร่วมมือกันเป็นทีมเพื่อตัดสินใจโดยใช้ความเชี่ยวชาญและความเข้าใจร่วมกัน
3. การเป็นเจ้าของ
ทีมที่บริหารจัดการตนเองขับเคลื่อนด้วยความรู้สึกเป็นเจ้าของอย่างแรงกล้า ซึ่งสมาชิกในทีมจะภาคภูมิใจในงานของตนเองและรู้สึกมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการหรือทีม ความรู้สึกเป็นเจ้าของนี้ช่วยเพิ่มแรงจูงใจ ส่งเสริมการตัดสินใจที่ดีขึ้น และสร้างความมุ่งมั่นในการส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพสูง
ประโยชน์ของการเป็นเจ้าของ ได้แก่:
- เพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพ: เมื่อสมาชิกในทีมมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการทำงานของตนเอง พวกเขามีแรงจูงใจภายในที่จะทำผลงานได้ดีและเพิ่มผลผลิต
- ลดการพึ่งพาผู้จัดการ: ทีมเช่นนี้ไม่ต้องการผู้จัดการสำหรับงานประจำวัน เนื่องจากพวกเขาสามารถบริหารจัดการตัวเองได้
- การตัดสินใจที่ดีขึ้น: ทีมที่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของตนเองจะรวบรวมข้อมูลอย่างกระตือรือร้นเพื่อทำการตัดสินใจที่ดีขึ้น และมีแนวทางในการแก้ปัญหาในการทำงาน
4. ความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบเป็นรากฐานสำคัญของทีมที่บริหารตนเอง สมาชิกในทีมมีความรับผิดชอบร่วมกันต่อการมีส่วนร่วมของตนและต่อความสำเร็จโดยรวมของโครงการ ความรับผิดชอบร่วมกันนี้กระตุ้นให้แต่ละบุคคลทำผลงานให้ดีที่สุดและทำให้ทั้งทีมมีสมาธิในการบรรลุเป้าหมาย
ความรับผิดชอบนำไปสู่:
- ความรับผิดชอบส่วนบุคคล: สมาชิกในทีมรับผิดชอบต่อผลงานของตนเองและผลลัพธ์ของทีม
- ปรับปรุงประสิทธิภาพของทีม: สมาชิกในทีมยัง รับผิดชอบซึ่งกันและกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
- ลดความขัดแย้ง: การแบ่งปันความรับผิดชอบช่วยป้องกันไม่ให้ความตึงเครียดบานปลายและเอื้ออำนวยให้เกิดการแก้ไขความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ
5. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ทีมที่บริหารจัดการตนเองได้สำเร็จจะเติบโตบนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สมาชิกในทีมได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้ พัฒนาตนเอง และปรับตัวต่อความท้าทายต่างๆ ความมุ่งมั่นในการพัฒนาดังกล่าวเป็นแรงผลักดันให้ทีมที่บริหารตนเองแสวงหาวิธีการทำงานใหม่ๆ ปรับปรุงกระบวนการ และส่งมอบผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนำไปสู่:
- เพิ่มประสิทธิภาพ: การระบุและกำจัดกระบวนการ, ขั้นตอนการทำงาน, และผลิตภัณฑ์ที่สร้างความไม่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องช่วยปรับปรุงผลผลิต
- การปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า: การปรับปรุงกระบวนการและวิธีปฏิบัติอย่างต่อเนื่องช่วยให้องค์กรสามารถมอบสินค้าและบริการที่ดีขึ้นแก่ลูกค้า
ข้อดีและข้อเสียของทีมที่บริหารจัดการตนเอง
เช่นเดียวกับที่ทุกโมเดลการจัดการมีด้านตรงข้าม ทีมที่จัดการตนเองก็มีข้อดีและข้อเสียเช่นกัน
ข้อดีของทีมที่บริหารจัดการตนเอง
การสร้างทีมที่บริหารจัดการตนเองมีข้อดีหลายประการ เช่น ประสิทธิภาพการทำงานสูงและแรงจูงใจในตนเอง การตัดสินใจที่รวดเร็ว และการประหยัดต้นทุน มาดูรายละเอียดกัน
การเพิ่มผลผลิตและทักษะ
ทีมที่บริหารจัดการตนเองมักมีประสิทธิภาพมากกว่าทีมแบบดั้งเดิมอย่างมาก เนื่องจากความเป็นเจ้าของและความรับผิดชอบมีบทบาทสำคัญในหน่วยที่บริหารจัดการตนเอง พวกเขามักจะทำงานหนักกว่าทีมที่มีโครงสร้างแบบดั้งเดิม พวกเขาอาจพัฒนาทักษะใหม่ ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขายังคงคู่ควรกับคำว่า 'บริหารจัดการตนเอง'
ดังนั้น บุคคลที่บริหารจัดการตนเองมักจะพัฒนาวินัยที่เข้มแข็งขึ้นในงานของพวกเขา
เพิ่มแรงจูงใจและการมีส่วนร่วม
ผลงานของทีมสะท้อนถึงความพยายามของสมาชิก ทำให้พนักงานรู้สึกมีแรงจูงใจมากขึ้นในการทุ่มเทอย่างเต็มที่ การทำงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายเดียวกันโดยรับผิดชอบงานเฉพาะบุคคลยังช่วยเสริมสร้างขวัญและกำลังใจอีกด้วย การได้อยู่ในทีมที่บริหารจัดการตนเองอย่างประสบความสำเร็จทำให้พนักงานรู้สึกมีอำนาจในการตัดสินใจมากขึ้น และผลักดันให้พวกเขาทุ่มเทอย่างเต็มที่ต่อโครงการ
การตัดสินใจที่ดีขึ้น
ทีมที่บริหารจัดการตนเองมีความพึ่งพาตนเองสูง การมุ่งเน้นอย่างเต็มที่ต่อผลลัพธ์ของโครงการทำให้พวกเขามักจะตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและร่วมมือกัน แม้ในประเด็นที่ซับซ้อน
เพิ่มประสิทธิภาพ
ทีมที่บริหารจัดการตนเองดำเนินงานภายใต้โครงสร้างองค์กรที่เรียบง่าย โดยไม่มีชั้นการจัดการระดับกลางระหว่างพวกเขาและผู้นำ ซึ่งช่วยลดโอกาสของการสื่อสารที่ผิดพลาด เพิ่มการตัดสินใจอย่างอิสระ และเอื้อให้มีการดำเนินการที่รวดเร็วและร่วมมือกัน
ความคุ้มค่าที่สูงขึ้น
ด้วยทีมที่บริหารจัดการตนเอง องค์กรสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างงาน การฝึกอบรม และการรักษาผู้จัดการและหัวหน้างานไว้ได้ นอกจากนี้ เนื่องจากทีมเหล่านี้มักมีประสิทธิภาพและผลิตภาพสูงกว่าจึงช่วยประหยัดเวลาและเงินพร้อมทั้งช่วยให้ทั้งองค์กรสร้างผลกำไรที่สูงขึ้น
ข้อเสียของทีมที่บริหารจัดการตนเอง
โลกของการบริหารตนเองไม่ได้มีแต่ความสดใสเสมอไป นี่คือข้อเสียบางประการของทีมที่บริหารตนเอง
ความขัดแย้งและความเห็นต่าง
ความหลากหลายเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับองค์กร แต่เมื่อผู้คนมาจากภูมิหลังและความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน ย่อมมีมุมมองที่แตกต่างกันตามมา ในโลกที่ทีมทำงานแบบกระจายอำนาจและบริหารตนเอง ความคิดเห็นที่แตกต่างกันอาจทำให้การตัดสินใจล่าช้าและอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งได้
พนักงานจำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดการกับความแตกต่างเหล่านี้อย่างมีไหวพริบและเกิดประสิทธิผล
ความรับผิดชอบเทียบกับอิสระ
การมีอิสระอย่างสมบูรณ์ หากอยู่ในมือที่ไม่เหมาะสม อาจก่อให้เกิดต้นทุนที่สูงมาก ดังนั้น ทีมที่บริหารตนเอง (รวมถึงสมาชิกแต่ละคน) จึงต้องมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อผลการปฏิบัติงานและผลลัพธ์ของตนเอง
ในทีมที่เล็กและมีเป้าหมายชัดเจนเช่นนี้ หากแม้แต่สมาชิกเพียงคนเดียวใช้สิทธิ์อิสระของตนในทางที่ผิด ก็จะส่งผลกระทบต่อทั้งทีม โครงการจะไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และองค์กรต้องเผชิญกับความสูญเสีย นี่เป็นความเสี่ยงที่สำคัญอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงทีมที่บริหารจัดการตนเอง
ความเสี่ยงต่อการสูญเสียทิศทาง
การสร้างทีมที่บริหารจัดการตนเองได้นั้นต้องใช้เวลาและความคิดที่รอบคอบ พนักงานที่ถูกเลือกอาจไม่เหมาะสมกับการบริหารตนเอง ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของทีม นอกจากนี้ หากไม่มีการให้คำแนะนำที่เหมาะสมและการฝึกอบรมที่เพียงพอแก่ทีมที่บริหารตนเองตั้งแต่แรกเริ่ม ทีมอาจสูญเสียทิศทางได้อย่างรวดเร็ว
การสร้างทีมที่บริหารจัดการตนเองอย่างประสบความสำเร็จ: คู่มือแบบขั้นตอน
ทีมที่บริหารจัดการตนเองสามารถปลดล็อกศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตและนวัตกรรมให้กับบริษัทของคุณได้อย่างมหาศาล แต่ต้องทำอย่างถูกต้อง
นี่คือคู่มือทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพสูง มีความยืดหยุ่น และสามารถบริหารจัดการตนเองได้
กำหนดทีมที่จัดการตนเอง
ก่อนอื่น ให้กำหนดความหมายของคำว่า 'ทีมที่บริหารจัดการตนเอง' สำหรับคุณว่าหมายถึงอะไร คุณกำลังมองหาทีมที่มีความเป็นอิสระบางส่วนหรือทั้งหมดหรือไม่? ทีมนี้ควรรวมถึงบุคคลที่มีทักษะเฉพาะด้าน เช่น ทักษะการแก้ปัญหาหรือไม่? คุณต้องการพัฒนาทีมที่บริหารจัดการตนเองสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือสำหรับงานเฉพาะอย่างอื่นหรือไม่?
กำหนดนิยามของทีมที่ทำงานด้วยตนเองที่เหมาะสมที่สุดสำหรับองค์กรของคุณ ทั้งในเชิงหน้าที่และวัฒนธรรม จากนั้นทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อสร้างทีมที่ทำงานด้วยตนเองและมีประสิทธิภาพสูง
ระวังสัญญาณ
ขั้นตอนต่อไปที่มีเหตุผลในการนำมาใช้ทีมที่จัดการตนเองคือการประเมินว่าพนักงานของคุณมีลักษณะหรือคุณสมบัติใด ๆ ที่กล่าวไว้ข้างต้นหรือไม่ ให้ระลึกไว้ว่าทีมที่จัดการตนเองอย่าง 이상ale ประกอบด้วยบุคคลที่มีแรงจูงใจในตนเอง, น่าเชื่อถือ, มั่นใจในการตัดสินใจ, เก่งในการจัดการเวลา, และสื่อสารได้ดี
ระบุสมาชิกทีมที่สนใจ
เมื่อคุณได้ประเมินผู้สมัครที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับบทบาทที่บริหารตนเองได้แล้ว ให้ถามพวกเขาว่าสนใจหรือไม่ ไม่ใช่ทุกคนที่จะสนใจ ไม่ว่าความสามารถจะเป็นอย่างไร พนักงานหลายคนอาจต้องการมีผู้จัดการคอยแนะนำและชี้นำมากกว่า
สิ่งสำคัญคือต้องมองหาบุคคลที่กระตือรือร้นในการพัฒนาทักษะและปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีความมั่นใจเพียงพอที่จะจัดการปัญหาได้ด้วยตนเอง สมาชิกในทีมที่เป็นไปได้จะต้องมีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเพื่อทำงานร่วมกับบุคคลที่มีแนวคิดอิสระคล้ายคลึงกันในทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสามารถใช้เทคนิคการสร้างทีมหลากหลายรูปแบบเพื่อให้มั่นใจว่าสมาชิกในทีมที่บริหารตนเองของคุณสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
ต่อไป ให้กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่คุณต้องการให้ทีมที่บริหารตนเองของคุณบรรลุ วางผลลัพธ์และผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้ทีมทราบถึงสิ่งที่พวกเขากำลังทำงานเพื่อบรรลุ นอกจากนี้ ให้อธิบายว่าคุณจะวัดผลลัพธ์เหล่านี้อย่างไร
แนวทางที่ดีที่สุดคือการสร้างเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้ โดยใช้ClickUp Goalsและมอบหมายให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง. คุณยังสามารถตั้งค่าช่องทางเพื่อวัดผลผลิตได้.
ตอนนี้คุณได้วางแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับความคาดหวังและกลยุทธ์ภารกิจของคุณแล้ว วางแผนที่จะประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมด้วยเช่นกันเทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ClickUpจะช่วยให้คุณทำสิ่งนั้นได้
ดำเนินการประเมินตนเองและให้ข้อเสนอแนะโดยใช้เทมเพลตนี้
พัฒนาบทบาทและความรับผิดชอบของทีม
มอบหมายบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนให้กับทีมที่บริหารตนเอง ให้ชัดเจนว่าสมาชิกแต่ละคนอยู่ในลำดับชั้นแนวนอนมากกว่าโครงสร้างทีมแบบลำดับชั้นจากบนลงล่างแบบดั้งเดิม ในกรณีสำรอง ให้สร้างกลไกที่อนุญาตให้ผู้นำภายนอกหรือบุคคลอื่นเข้ามาช่วยเหลือเมื่อพนักงานไม่สามารถทำงานให้เสร็จสิ้นได้
จัดสรรและติดตามงาน
เมื่อได้เตรียมการพื้นฐานไว้แล้ว ก็ถึงเวลาที่จะมอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมแต่ละคนและทีมทั้งหมดการจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เครื่องมือเช่นClickUp Tasksสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตของทีมได้อย่างมาก
อีกครั้ง แม้ว่าทีมโครงการจะทำงานอย่างอิสระเมื่อพวกเขาเริ่มทำงานแล้ว คุณยังสามารถติดตามความคืบหน้าของพวกเขาได้โดยใช้เครื่องมือการจัดการโครงการของ ClickUp เครื่องมือนี้ให้ภาพรวมของลำดับความสำคัญ งานข้ามทีม และความคืบหน้าของโครงการ
เปิดช่องทางการสื่อสาร
สร้างช่องทางการสื่อสารที่แน่นอน เช่น การประชุมแบบยืน การสนทนาในฟอรัม การประชุมทางวิดีโอรายสัปดาห์หรือรายเดือน หรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสมที่สุด
ClickUp Chatนำเสนอการสื่อสารทีมที่เชื่อถือได้และเรียลไทม์อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน คุณสามารถผสานรวมเครื่องมือและแอปพลิเคชันมากกว่า 1,000 รายการบน ClickUpเพื่อให้มั่นใจในการสื่อสารที่ราบรื่นและแม่นยำ
จัดตั้งกลไกการตัดสินใจ
ในทีมที่มีวินัยและสามารถทำงานได้ด้วยตัวเอง ไม่มีพนักงานคนใดได้รับอำนาจมากกว่าคนอื่น การเปลี่ยนแปลงจากโครงสร้างการบริหารแบบดั้งเดิมอาจทำให้กระบวนการตัดสินใจช้าลงได้ในบางครั้ง
เพื่อเอาชนะสิ่งนี้ คุณสามารถแต่งตั้งใครบางคนเป็น 'ผู้อำนวยความสะดวก' หรือทีมสามารถเลือกผู้อำนวยความสะดวกได้ ผู้อำนวยความสะดวกทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยที่ดำเนินการประชุม จัดการความขัดแย้ง และทำให้แน่ใจว่ามีความเห็นพ้องต้องกันโดยรวม
จัดหาทรัพยากร
ให้การฝึกอบรมและมอบอำนาจแก่ทีมของคุณด้วยเครื่องมือที่พวกเขาต้องการเพื่อความสำเร็จ อาจเป็นจำนวนเงินที่ถูกจ่ายในระหว่างการตั้งค่าเริ่มต้นซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการและติดตามงาน หรือการเข้าถึงอย่างเต็มที่ไปยังคลังเครื่องมือที่พวกเขาสามารถใช้ได้ตามต้องการ
เทมเพลต ClickUpเหมาะสำหรับทีมที่ขับเคลื่อนด้วยตนเองในการเลือกสิ่งที่ต้องการเพื่อทำงาน คุณสามารถค้นหาเทมเพลตสำหรับการจัดการโครงการจากการวิเคราะห์ SWOT และกรอบงาน SIPOC (ซัพพลายเออร์, อินพุต, กระบวนการ, เอาต์พุต, ลูกค้า) ทีมสามารถใช้เทมเพลตเหล่านี้ในการวางแผน, วางกลยุทธ์, ดำเนินการ, จัดสรร, และวัดผลการทำงานของพวกเขา
กำหนดกรอบเวลาตามผลลัพธ์ที่ต้องการ
ในฐานะธุรกิจสมัยใหม่ เราทุกคนต่างทำงานแข่งกับเวลา กำหนดเส้นตายที่ชัดเจนและสมจริง ซึ่งเปิดโอกาสให้มีการรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดคิด ในขณะเดียวกันก็กระตุ้นให้สมาชิกในทีมตื่นตัวและบรรลุเป้าหมายได้ เนื่องจากคุณได้กำหนดความสำเร็จไว้อย่างชัดเจนแล้ว ให้แน่ใจว่าทีมที่ขับเคลื่อนด้วยตนเองของคุณสามารถบรรลุสิ่งที่ตั้งเป้าไว้ภายในกรอบเวลาที่กำหนด
ประเมินประสิทธิผลของทีมที่คุณบริหารจัดการเอง
สุดท้าย ให้คุณใช้เวลาในการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดและถี่ถ้วนเมื่อโครงการของคุณเสร็จสิ้น การวิเคราะห์ตัวชี้วัดของโครงการที่ดำเนินการโดยทีมที่จัดการตนเองอย่างใกล้ชิดจะช่วยให้คุณทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นได้ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับตัวทีมเอง ลักษณะของงาน ทรัพยากรที่จัดหาให้ ฯลฯ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกขั้นตอน
ช่วยให้ทีมที่บริหารตนเองของคุณเติบโตอย่างยั่งยืน
การจัดตั้งทีมที่บริหารจัดการด้วยตนเองอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย จำเป็นต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับความเสี่ยงและข้อดี และที่สำคัญที่สุดคือการเลือกคนที่เหมาะสม
การผสานการทำงานที่สะดวกสบายของ ClickUp กับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ, แม่แบบที่ใช้งานง่าย, กระบวนการทำงานอัตโนมัติ, และแดชบอร์ดที่เข้าใจง่าย ช่วยทำให้การวางแผน, กลยุทธ์, และการดำเนินงานของทีมที่จัดการตนเองของคุณง่ายขึ้น
เข้าใกล้เป้าหมายด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุณด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียด การควบคุมความเป็นส่วนตัว และอิสระในการเชื่อมโยงเครื่องมือโครงการที่คุณชื่นชอบ